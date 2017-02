Parque Anauá é dos espaços urbanos favoritos para o lazer dos roraimenses

Um dos maiores espaços públicos para práticas de esporte e de lazer da Região Norte, o Parque Anauá atrai diariamente, com fluxo maior nos fins de semana, centenas de pessoas. Melhorias na infraestrutura e na segurança do local, que fica aberto todos os dias das 6 horas até a meia-noite, são apontadas pelos frequentadores como requisitos importantes para escolha do Parque para realizações de comemorações familiares e de atividades físicas.

Durante a semana, sua estrutura, composta por Anfiteatro, Forródromo, Horto Florestal, Galeria de Artes, Kartódromo, Pista para Cooper, Aeromodelismo, Motocross e Skate, recebe, de manhã e à tarde, sobretudo, praticantes de esporte. Nos fins de semana, o gramado próximo ao Lago dos Americanos é o espaço favorito para realização de pequenas festas familiares e de piqueniques.

Frequentadora assídua do Parque, a turismóloga Elise Tobias, enquanto arrumava os preparativos para o aniversário de dois anos do filho, ressaltou as melhorias feitas na infraestrutura local como um atrativo a mais para os visitantes. “Depois que foi reformado, o Parque Anauá passou a ser mais frequentado. A infraestrutura, de modo geral, melhorou. Isso dá mais segurança. As famílias ficam confiantes em trazer seus pequenos e fazer reuniões com amigos aqui”, afirmou.

“O Parque é uma das melhores opções de lazer para as famílias”, reforçou a farmacêutica Sumaika Reis, que preparava a festa de 11 anos da filha, a terceira comemoração familiar realizada por ela no Parque Anauá nos últimos meses.

A limpeza do local e a Expoarrte (Feira de Artesanato de Roraima) também foram destacadas pelos frequentadores. “Depois que começaram a fazer essa limpeza geral, o Parque ficou ótimo para reuniões. Além disso, tem a Expoarrte nos fins de semana. Todo mundo gosta. É mais uma atração. Existe também briga pelas barraquinhas”, afirmou Tília Fernandes, que preparava um piquenique.

As barraquinhas mencionadas pela frequentadora foram colocadas, recentemente, pelo Governo do Estado, como forma de contribuir para realização de pequenos eventos familiares ou de amigos, conforme explicou a secretária de Cultura, Selma Mulinari. “A governadora mandou colocar barracas e bancos, para melhorar a recepção das pessoas que escolhem o Parque Anauá como espaço de lazer. Os pequenos eventos são realizados sem restrições”, explicou.

Sobre eventos de grande porte, Selma Mulinari, esclarece que são necessários agendamento e cumprimento de normativas de segurança. De acordo com a secretária de Cultura, esses eventos ocorrem em locais específicos, Anfiteatro, Forródromo e Galeria de Artes. A autorização é dada pela Secult (Secretaria de Cultura), que também controla o calendário para suas realizações. As normas de segurança são estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar e pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).