Parceria e Inovação: Termo de Cooperação vai estimular o desenvolvimento da Robótica Educacional

O Sesi (Serviço Social da Indústria) e o Governo do Estado assinam nesta quarta-feira, 14, às 14h, no auditório da entidade (Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710, Aeroporto), um Termo de Cooperação que visa a implantação do Programa de Robótica Educacional na Escola Estadual Ana Libória, e a participação de uma delegação de dez pessoas da Escola no Torneio Sesi de Robótica First Lego League (FLL), na Olímpiada do Conhecimento que será realizada no período de 9 a 13 de novembro de 2016, em Brasília.

Com a cooperação técnica será possível promover o estímulo o desenvolvimento da prática de Robótica FLL por meio do apoio material e metodológico por Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/SESI com a Escola Estadual Ana Libória, estimulando o desenvolvimento de novas habilidades técnicas e competências para apresentar soluções inovadoras aos desafios que se apresentam em nosso cotidiano.

Dentre as ações que serão executadas pelo SESI estão a doação para a escola Estadual Ana Libória, 01 (uma) mesa de competição para os treinos, 01 maleta EV3, 01 notebook, 01 maleta Expansion (peças de reposição). Bem como o assessoramento pedagógico, para execução das ações – Projeto de Pesquisa, Designer do Robô, Core Values e Desafio do Robô; disponibilização de licença do software EV3 Lessons para realizar as programações necessárias para movimentar os robôs construídos pelos alunos.