Parceria com universidade dos EUA proporcionará estudo da primeira infância em Boa Vista

Os primeiros anos de vida são determinantes para a formação do indivíduo, por isso essa fase precisa da atenção não só da família, mas também do poder público. Ao tornar a primeira infância uma prioridade no município, a Prefeitura de Boa Vista tem chamado a atenção do mundo para essa temática por meio do programa Família Que Acolhe (FQA). Depois do reconhecimento de instituições nacionais e internacionais especialistas em primeira infância, agora foi a vez da The New York Academy of Sciences (Academia de Ciências de Nova York) firmar uma parceria com a prefeitura para estudar os impactos do programa na vida das crianças da capital.

O Família Que Acolhe é uma política pública integrada entre educação, saúde e desenvolvimento social, que reforça os cuidados com a infância desde a gestação. São os efeitos desses cuidados que os pesquisadores querem avaliar. A instituição vai acompanhar os primeiros mil dias de um grupo de crianças assistidas pelo Família Que Acolhe.

O objetivo da pesquisa é verificar como as influências ambientais, a interação social com os pais e cuidadores, a adequação da alimentação, entre outros fatores, contribuem para a qualidade de vida da criança. Desse acompanhamento será produzido um artigo com os indicadores alcançados, sobre o impacto das experiências vivenciadas no FQA para o desenvolvimento do cérebro e da vida social.

A experiência faz parte do Pacto Global para o Desenvolvimento na Primeira Infância, uma iniciativa liderada pela Academia de Ciências de Nova York em parceria com a Liga Nacional de Cidades e Ready Nation, que busca mobilizar e construir uma rede global e colaborativa das cidades para inovar na saúde pública, na área social, econômica e política e, dessa forma, conseguir avanços na qualidade de vida das crianças.

O fato de proporcionar melhores condições ao desenvolvimento infantil e garantir uma sociedade comprometida com a infância da sua cidade, fez com que instituições como a Academia de Ciências de Nova York se interessasse pelo Família Que Acolhe. De acordo com o secretário adjunto de Gestão Social de Boa Vista, Moacir Collini, os resultados apresentados pelo FQA conseguiram atrair parceiros como entidades, associações, fundações, universidades, entre outros, que investem em projetos voltados à primeira infância.

“A Academia de Ciências de Nova York se interessou pelo programa e vai projetar o resultado desse estudo para o mundo. Um dos motivos dessa parceria é o fato do FQA se tratar de um programa de excelência, com foco na primeira infância, desenvolvido a partir de ações que refletem no futuro de cada criança”, destacou.

Reconhecimento Internacional

Não é a primeira vez que o Família Que Acolhe atrai a atenção de instituições internacionais. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) apontou o FQA como modelo de política pública integrada voltada para a primeira infância.

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Nova York, avaliou os efeitos do Leitura Desde o Berço, projeto desenvolvido dentro do FQA que incentiva a leitura entre pais e filhos.

Os resultados mostraram que, nas crianças que receberam o estímulo dos pais, houve um aumento de 14% no vocabulário, 27% na memória de trabalho (componente cognitivo que permite o armazenamento temporário e manipulação das informações necessárias para tarefas complexas) e 50% na interatividade entre pais e filhos durante a leitura.

O estudo ainda apontou uma redução de 25% no índice de crianças com problemas de comportamento e, por consequência, diminuição das punições físicas. A pesquisa foi realizada com 1.250 crianças das Casas Mãe de Boa Vista e seus responsáveis. Tudo isso pelo período de um ano.

Família Que Acolhe

O Família Que Acolhe é uma política pública integrada para a primeira infância, que cuida da criança desde a gestação até os seis anos de idade, garantindo o acesso à saúde, educação e desenvolvimento social. Foi implantado em 2013 pela Prefeitura de Boa Vista e é mantido exclusivamente com recursos do município. Os profissionais envolvidos foram capacitados por consultores Maimar Desenvolvimento de Humanidades, com base nos estudos mais modernos da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com sede no Rio de Janeiro.

Shirléia Rios