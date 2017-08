Parceria com TJRR permitirá instituição de cooperativa social para detentos

Na manhã desta terça-feira, 15, o Tribunal de Justiça de Roraima, firmou Termo de Cooperação técnica e financeira com a Secretaria de Justiça e Cidadania, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Roraima- OAB/RR e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Roraima (Sescoop-RR), na sala do Pleninho do TJRR.

O objetivo do termo que terá a duração de 5 anos, é estabelecer e regulamentar programas de cooperação técnica, jurídica e financeira entre SEJUC, TJRR, OAB/RR e o SESCOOP/RR que abrangerá a realização de cursos, treinamentos, acompanhamento jurídico e psicológico para os detentos do sistema prisional de Roraima com a instituição de uma cooperativa social para habilitação ao trabalho e geração de renda.

Um desses trabalhos será o de reciclagem de pneus que terá início dia 22 de agosto na Cadeia Pública de Boa Vista. De acordo com Ana Broisler, agente penitenciária da SEJUC que idealizou o projeto, a ideia surgiu quando a Vara de Penas e Medidas Alternativas do TJRR, lançou ano passado, edital para projetos sociais.

“Buscamos parceiros, TJ/RR, OAB/RR e Serviço Nacional e Aprendizagem do Cooperativismo para que se efetivasse a construção de uma cooperativa de internos. Além das entidades parcerias, temos também, voluntários, dois psicólogos, dois assistentes sociais e dois advogados. A princípio 20 detentos serão beneficiados” disse.

Segundo Bruno Furman secretário de gestão administrativa do TJRR, a intenção é ajudar na ressocialização dos detentos. “O TJRR primeiramente, irá fazer a doação de todos os pneus inutilizados pela nossa frota e essa doação será gradativa para que eles consigam processar e fazer a reciclagem e o reaproveitamento. Também faremos a doação de material de consumo, como resmas de papel, canetas, lápis, materiais de expedientes necessários para o funcionamento da cooperativa. Esse é um acordo que pode barrar a reentrada de processos e a tentativa é dar um direcionamento para os reeducandos antes de voltarem à sociedade” afirmou.

Participaram da reunião representantes do Tribunal de Justiça de Roraima, Secretaria de Justiça e Cidadania, Ministério Público Estadual, Ordem dos Advogados do Brasil/RR e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado.