Parada do Orgulho LGBT acontece neste domingo

A 16ª edição da Parada do Orgulho LGBT, que tem como tema ‘Construindo uma sociedade sem LGBTFobia’, acontecerá neste domingo, 17, no palco da praça Velia Coutinho, a partir das 17h. Para o evento, este ano, várias ações foram promovidas, como uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Boa Vista, que tratou sobre políticas públicas para essa população.

O tema, segundo explicou Sebastião Diniz, do Grupo DiveRRsidade, foi elaborado com base nos altos números de violência registrados contra o público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) em Roraima. “Precisamos caminhar juntos e que sejam implementadas políticas públicas, de fato e de direito”, ressaltou.

Até o início do mês de maio deste ano, 117 pessoas LGBT foram assassinadas no Brasil, devido à discriminação à orientação sexual, segundo informações do GGB (Grupo Gay da Bahia). “São muitas mortes e essa crescente violência pode ser atribuída a diversos fatores, como a impunidade”, comentou Diniz.

Sobre a audiência pública, Diniz destacou que foi bastante produtiva, pois é importante reunir o poder público para discutir ações que possam minimizar o preconceito sofrido pela classe LGBT, bem como garantir a inserção desse público no mercado de trabalho. “É preciso discutir políticas públicas, para que possamos garantir os direitos dessa população nas áreas de segurança, saúde, educação, entre outras”, ressaltou.

Parada

Para o evento deste domingo, 17, haverá show com a cantora Larissa Andjara, cover oficial da Anitta, e a participação dos DJs Louis Santos, Mateus Forte e Estrela. Essas mesmas atrações estarão hoje, 16, na boate Ícone, a partir das 23h. Ingressos antecipados na academia América, no valor de R$ 20.

Edilson Rodrigues