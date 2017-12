Papai Noel visita crianças na unidade do bairro de 31 de março

As crianças atendidas na unidade básica do 31 de Março foram surpreendidas com a visita do Papai Noel nesta segunda-feira, 11. A iniciativa da direção da unidade foi para proporcionar às crianças um ambiente envolvido com a magia do Natal.

“Essa ação foi programada com muita alegria. As crianças passam o ano inteiro sempre vindo tomar uma vacina, se consultar, e hoje o Papai Noel veio quebrar esse ambiente de unidade de saúde e trazer a magia do Natal. Fico feliz em poder proporcionar essa felicidade nas crianças, que freqüentam a nossa unidade”, destacou a diretora da unidade, Lesliê Barreto.

Além dos atendimentos de saúde, como vacina e consulta médica, as crianças receberam do “bom velhinho” mini panetones e chocolates. Para o David Wesley, 4, que não saía do pé do papai Noel, a surpresa foi muito boa. “Nossa que bom, gostei muito, ele é bonito e tem um monte de presentes, eu gosto do papai Noel, ele é alegre”.

Sua mãe, Nazie da Silva, 32, disse que ficou surpresa ao chegar à unidade para levar o filho na consulta. “Foi surpreendente e muito legal porque as crianças gostam desse momento de natal e se divertem bastante. A unidade está de parabéns pela iniciativa”.

A unidade básica de saúde do bairro 31 de Março é uma das unidades que além de oferecer serviços voltados para crianças, possui também um cantinho de leitura, com livros e brinquedos. Enquanto as crianças aguardam para serem atendidas, elas se distraem no espaço lúdico.

Jamile Carvalho