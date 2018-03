Papai Noel dos Correios contempla alunos e crianças do Abrigo e dos Cras

Cerca de mil e quinhentas cartinhas foram recebidas este ano na 28º edição da Campanha “Papai Noel dos Correios”, e até o momento, 50% já foram adotadas, o equivalente a 750. As cartas foram escritas por alunos da Escola Municipal Professora Glemíria Gonzaga Andrade, no Cidade Satélite, crianças dos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) e do abrigo Infantil Pedra Pintada. O período de adoções segue até o dia 7 de dezembro e os Correios seguem mobilizando a sociedade.

A campanha é considerada uma das maiores ações sociais natalinas do Brasil. O seu principal objetivo é responder às cartas das crianças que escrevem ao Papai Noel e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes de meninos e meninas que se encontram em situação vulnerável na comunidade.

A gestora da escola, Sueli Vieira, comentou que os alunos estão eufóricos com a participação na Campanha e que não veem a hora de chegar o grande dia da entrega dos presentes. “Sem dúvidas, é uma realização para eles, aguça a imaginação e estão vivenciando este momento com muita alegria. Entre os anos de 2015 e 2016, o bairro expandiu muito, vieram crianças de todas as partes da cidade, principalmente das regiões mais humildes, e foi ótimo a escola ter sido a contemplada este ano”, disse.

Como a pequena Jhulia Rayssa, 9, é interessada nos estudos pediu logo um kit de material escolar para usar no próximo ano. “Quando fui escrever a cartinha pensei logo em pedir meu material escolar. E estou muito feliz que este ano vamos receber a visita do Papai Noel”, disse.

A funcionária pública, Elizangela Saraiva, é parceira da campanha há três anos. Ela reforçou que esta é um ótima forma de incentivar a sociedade a exercitar a solidariedade. “Todo ano estou aqui para adotar uma cartinha, e para mim acabou virando um hábito. É muito bom você fazer um bem para uma criança, para uma família”, disse.

A campanha veio para Roraima em 2006, e a partir de 2011, os Correios contam com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, período em que migrou da sociedade em geral para atender escolas. A campanha também se estendeu às crianças dos sete Cras e abrigo Infantil Pedra Pintada. Em anos anteriores, participaram as escolas municipais Ioládio Batista (2011), Jardim das Copaíbas e Balduíno Wottrich (2012), Raimundo Eloy Gomes (2013), Rujane Severiano dos Santos (2014) e Laucides Inácio de Oliveira (2015) e Luiz Canará (2016).

Saiba como adotar uma cartinha

Os padrinhos interessados em adotar qualquer uma das cartinhas, podem comparecer na Casinha do Papai Noel, localizada na agência dos Correios do Centro, até o dia 7 de dezembro. A casinha está aberta das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. Os padrinhos devem entregar os presentes até, no máximo, 11 de dezembro. Esse prazo é necessário para que os funcionários organizem os presentes, o cadastro e as etiquetas para a entrega que deve ocorrer antes do dia 16 de dezembro.

Ceiça Chaves