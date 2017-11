Papai Noel chegará de moto de alta cilindrada ao Pátio Roraima

Sobre duas rodas e direto do Centro Cívico de Boa Vista: é como o Papai Noel chegará ao Pátio Roraima Shopping este ano. Acompanhado de nove Moto clubes diferentes, o bom velhinho passará por alguns bairros da capital até chegar ao destino final, no sábado, 18, em uma motocicleta de alta cilindrada. A concentração será às 16h30 no Centro Cívico. O dia será reservado ainda para a inauguração oficial da decoração natalina do shopping, com o tema “Natal Polar do Pátio”, que contará com uma surpresa especial revelada na hora. A programação é completamente gratuita.

Nada de trenó! Este ano o Papai Noel desembarca no Pátio Roraima em cima de uma motocicleta de alta cilindrada. Junto com ele, para proporcionar ainda mais alegria para crianças e famílias, estarão presentes membros de nove Moto clubes. São eles: Roraima Moto Clube, Bode Riders, Cata Vento, Independentes, Kanaima, iZi, Street Racing Brothers, Roraima Bigtrail e Bodes do Asfalto. Ao todo, cerca de 40 motociclistas estarão envolvidos.

Segundo o presidente do Cata Vento, Fabiano Nogueira, além da política de união, a participação dos motociclistas também é uma forma de proporcionar um Natal mais feliz às pessoas. “As ações sociais fazem parte da essência de todos os Moto Clubes. Nossa saída será do Centro Cívico, passaremos pelo Aeroporto, Avenida Ville Roy, sentido rodoviária, Avenida Venezuela, Yeye Coelho, sentido Shopping Pátio Roraima”, disse, convidando o público a acompanhar o percurso.

O Papai Noel chegará ao shopping pela parte do Lifestyle (área externa) e seguirá para a praça de eventos do shopping, no primeiro piso, onde está montada a decoração natalina, com o tema “Natal Polar do Pátio”. A chegada marca ainda a inauguração dessa decoração. “Quando o Papai Noel chegar ao shopping, será lançada oficialmente a nossa decoração interativa. As crianças poderão brincar, ver de perto ursos polares e bonecos de neve de brinquedo, além de um elemento surpresa que vai surpreender a todos que estiverem presentes no dia. Teremos também a caixinha do correio para as cartinhas”, explicou a gerente de Marketing do shopping, Aline Aguiar.

Para completar o evento e ajudar no clima natalino, também estará presente o Instituto Boa Vista de Música (IBVM), com o coral infantil, responsável pela Orquestra de Flautas. A apresentação será no lifestyle, às 17h. Haverá ainda brincadeiras e animações para crianças na praça de alimentação do shopping, das 18h às 20h, com a presença de personagens infantis.

“É uma programação recheada e para toda a família. Uma ótima oportunidade para a criança trazer a cartinha para o Papai Noel [de forma simbólica], bater foto, entrar realmente no clima de Natal, ver as apresentações musicais, incluindo um tributo especial que teremos. Tudo isso de forma gratuita! O Pátio está pensando em tudo para proporcionar um final de ano mais especial do que foi 2016”, finalizou a gerente.

Tributo

Ainda no sábado, o Pátio Roraima, em parceria com a Folha de Boa Vista, vai apresentar o Tributo aos cantores brasileiros Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que será interpretado pelo cantor Mário Cantuária. O show vai acontecer no espaço Pátio Cultural (ao lado do Cine Araújo), às 20h. A entrada é gratuita. Informações através do (95) 98116-1310.

Promoção

A chegada do bom velhinho ao Pátio está confirmada e com várias atrações. No entanto, além disso, o público ainda poderá participar de uma promoção para passear com o Papai Noel de limusine pela cidade. A promoção está acontecendo e cinco crianças serão sorteadas (acompanhadas do responsável).

Para concorrer, é simples: basta acessar o Facebook do Pátio (/patiororaimashopping), curtir o post oficial, seguir a página, comentar o nome da criança que irá no passeio e escrever uma frase bem criativa. Os cinco comentários mais curtidos (de pessoas diferentes) ganharão o passeio. O resultado será divulgado no sábado, às 15h30 na mesma rede social.

Camila Costa