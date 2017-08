Pão Amigo: escola municipal promove oficina de panificação para os pais de alunos

Visando driblar a crise econômica em Boa Vista, a Escola Municipal Pequeno Príncipe no Caranã, vem buscando alternativas para que os pais dos alunos visem um bom negócio no ramo da panificação. Por isso está desenvolvendo o projeto Pão Amigo, em que oferece uma vez por mês oficinas de fabricação de pães no ambiente escolar. Aproximadamente 15 pais estão inscritos e já participaram da primeira aula do curso, que ocorreu nesta segunda-feira, 21.

A iniciativa também levou em conta a situação de muitos venezuelanos que se encontram vulneráveis em Boa Vista. Mas o caso de um aluno, em especial, do 1º período, chamou a atenção dos gestores e professores da unidade. A criança pedia merenda antes do horário e dizia que não tinha nada para comer em casa e que a mãe precisava trabalhar. Esta história comoveu a todos, o que motivou a criação do projeto.

“A partir daí, observamos que muitos pais estão realmente passando dificuldades, o que acaba afetando o rendimento dos nossos alunos. Então montamos uma ação para ajudar essas famílias em casa. Além de consumir, muitos vão poder gerar um lucro. Sabemos que a partir do momento que trabalhamos com os pais chegaremos ao nosso foco que é a aprendizagem das nossas crianças”, disse a gestora, Sandra Aniceto.

Os instrutores são os próprios funcionários da unidade, a senhora Raimunda Batista, que trabalha na copa e o senhor Claudio Bacelar, controlador de acesso da escola. Os dois se uniram para serem voluntários nesta iniciativa e estão repassando um pouco do conhecimento auxiliando na execução do projeto.

Na primeira aula, eles fabricaram o pão de liquidificador, o pão econômico e as fatias húngaras, que é um pãozinho aberto com recheio de coco. Será ensinada ainda uma variedade de pães, tais como pão doce, pão de queijo, pão francês e muito mais. “Eu me sinto realizada e feliz por contribuir com o projeto da escola. Passei minha vida fazendo pães para o sustento em casa e vi no projeto a oportunidade de repassar o que eu sei para as demais pessoas”, disse Raimunda.

Há seis meses em Boa Vista, Sheila Benevides, 31 anos, veio de Ilhéus-BA, e aqui está começando uma nova vida com a sua família. Quando soube do curso oferecido pela escola de seu filho, aproveitou a oportunidade para se inscrever, aprender e talvez começar a comercializar os pães para ajudar na renda em casa.

“Achei o projeto interessante e diferente, porque em Ilhéus não vemos estes tipos de projetos nas escolas municipais. Assim que eu ouvi falar, corri logo para me inscrever, a princípio pela curiosidade e depois pela vontade de aprender e já garantir uma renda a mais. Como ainda estou com tempo aproveito para aprender alguma coisa”, disse.

Já o policial militar, Wanderlan de Souza, 42 anos, também aproveitou para aprender receitas caseiras e fazer em casa para seus filhos. “Eu gosto de cozinhar para as crianças em casa, já faço umas panquecas que eles adoram e agora vou aprender mais massas gostosas. Iniciativa maravilhosa, aprendi alguns segredos valiosos que, sem dúvidas, vou colocar em prática em casa”, disse

Os demais pais de alunos da Escola Municipal Pequeno Príncipe, estão também convidados a fazer parte da turma é só procurar a gestão e se inscrever. A próxima oficina ocorrerá no dia 15 de setembro, no horário das 15h às 18h na própria unidade, localizada na rua Joca Farias, bairro Caranã.

Ceiça Chaves