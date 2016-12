Panorama Espotivo – por Wilson Barbosa

Revelia

A expectativa no mundo do futebol é que a Justiça dos EUA julgue em 2017 os casos de corrupção que abalaram a Fifa e outras entidades em maio de 2015. Vários dirigentes, alguns deles presos e outros apenas indiciados, vão saber em poucos meses se a sentença lhes será favorável ou não. Entre os que se encontram em situação desconfortável está o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Ele foi indiciado pela Justiça norte-americana em 2015, por vários crimes de corrupção, e como não compareceu à corte, nos EUA, seus advogados não têm acesso a toda documentação do processo. Isso é a maior dor de cabeça da defesa. Sem saber detalhes dos crimes imputados aos clientes, os advogados ficam com as mãos atadas. A situação de Del Nero é muito parecida com a do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Também indiciado pelos americanos, no ano passado, ele não foi àquele país e deve ser julgado à revelia. Por algumas vezes, ao longo de 2016, os advogados de Del Nero e Teixeira estiveram nos EUA a fim de tentar dar um novo passo na elaboração da defesa. Mas não conseguiram avançar.Entidade

O coronel Antônio Nunes foi alçado a uma das vice-presidências da CBF, no final de 2015, com o único objetivo de impedir que outro vice, Delfim Peixoto, assumisse o comando da entidade no caso de afastamento do presidente Marco Polo Del Nero. Nunes, mais velho que Delfim, passou a ser o primeiro na linha sucessória. Ele se mudou para o Rio faz um ano e desde então tem funcionado como um quebra-galho para Del Nero. Mas o acidente com o avião da Chapecoense afetou a luta de poder na CBF. Como Delfim estava no voo e não sobreviveu – ele era a única ameaça ao grupo de Del Nero e defendia publicamente punição severa aos que teriam se beneficiado da entidade -, o papel do coronel ficou em segundo plano. Sem nenhum risco interno. Del Nero agora não precisa mais de Antônio Nunes e já sinalizou isso.

Licenciado

O coronel, portanto, vai aos poucos retomar sua vida no Pará – é presidente licenciado da federação daquele Estado. Em breve, deixará a suíte em que vive com a mulher num dos hotéis mais caros da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Também ficará privado de viagens particulares, algumas delas a passeio, com o jatinho da CBF. Para se livrar do coronel, a cúpula da CBF já tem o discurso pronto. Vai ressaltar a preocupação com a saúde dele e apostar que poderá ter mais qualidade de vida no Norte do País. Até segunda ordem, no entanto, Nunes se manteria no cargo de vice (para a Região Sudeste), mas apenas com a obrigação de comparecer a uma ou outra reunião na sede da CBF, ao longo do ano.

Revelado

Um dos artilheiros do último Campeonato Brasileiro, William Pottker está perto de ser contratado pelo Corinthians. A informação foi revelado pelo técnico do Alvinegro da capital paulista, Fábio Carille, que encheu de elogios o atleta da Ponte Preta. Ao todo, ele fez 14 gols na última edição do Nacional, mesmo número anotado por Fred, do Atlético-MG, e Diego Souza, do Sport. “Estamos observando ele (Pottker) desde o Paulista pelo Linense, onde chamou bastante atenção. Ele estava sim nos planos do clube e pode ser que se concretize, entre outros nomes. Há uma possibilidade grande de ele chegar para reforçar nosso grupo”, afirmou o treinador, em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, mostrando uma sinceridade pouco usual no clube recentemente. O que mais impressionou no atleta, além da capacidade de fazer gols mesmo não sendo titular absoluto da equipe, foi a versatilidade. Assim como o turco Kazim Richards, outro nome praticamente certo para o ano que vem, Pottker é visto como um jogador que atua tanto pelos lados como de centroavante.

Reforços

O Palmeiras trabalha intensamente por reforços nos últimos dias do ano de 2016. Perto de fechar a contratação do meia venezuelano Alejandro Guerra, do Atlético Nacional, o clube também avançou na negociação para viabilizar a chegada do volante Felipe Melo, da Inter de Milão. Guerra foi um dos destaques do Atlético Nacional na campanha que culminou com o título da Copa Libertadores 2016 e acabou premiado como melhor jogador do campeonato. Juan Carlos de la Cuesta, presidente do time colombiano, confirma a negociação do atleta com o Palmeiras. “Queríamos continuar com ele, que permanecesse no elenco pelo que representa como jogador e ser humano, mas há demandas do futebol internacional. Não temos nada oficialmente fechado, existe um pré-contrato com o Palmeiras”, afirmou Acosta em entrevista ao As. O Santos, presidido por Modesto Roma Júnior, também estava interessado em contratar o meia venezuelano, mas não deve ser páreo para o Palmeiras, com maior poder aquisitivo. O desfecho da negociação do atleta com o time palestrino não deve demorar muito.

Negociação

Pelo menos por sua parte, o São Paulo deu como encerrada a negociação pelo atacante Cristian Colmán. Após acertar o valor da venda, o Nacional, do Paraguai, pediu que o pagamento de 1 milhão de dólares (R$ 3,4 milhões) fosse feito à vista, enquanto o Tricolor gostaria de parcelar esse montante. Com tal cenário, as conversas travaram e o provável é que o jogador não desembarque no Morumbi para a temporada 2017. “A negociação travou. Não vamos entrar em leilão e colocar mais dinheiro”, afirmou o diretor de futebol do São Paulo, José Jacobson Neto, à Gazeta Esportiva. Além do São Paulo, clubes da Argentina, Itália e México estavam interessados em contar com o futebol de Colmán, segundo Guido Ciotti, presidente do Nacional. De acordo com Jacobson, nestes termos, o São Paulo dá como encerrada a negociação pelo jogador. A menos que o clube paraguaio reconsidere a forma de pagamento e procure a diretoria tricolor para reiniciar as conversas. Com dificuldades financeiras, o Tricolor não irá gastar mais do que pode em contratações.

Interesse

O Santos confirmou no começo de dezembro o interesse em ter Marcos Guilherme para a disputa da Copa Libertadores da América de 2017. O meia do Atlético-PR, porém, deve jogar a competição continental por outra equipe brasileira. Após suas conversas travarem, os santistas viram o Flamengo assumir à frente do negócio. Sabendo que o meia não vive situação confortável no Furacão, pois perdeu espaço entre os titulares e é perseguido pela torcida, os santistas ofereceram uma troca entre as equipes, liberando Thiago Ribeiro e trazendo Marcos Guilherme para a Vila Belmiro. O clube de Curitiba, apesar de ter demonstrado interesse no início, acabou recuando nos últimos dias. O Peixe, por sua vez, estava disposto a arcar com o salário do jovem atleticano e ainda bancar metade dos vencimentos do atacante santista, que giram em torno de R$ 300 mil por mês. Mesmo assim, o Furacão desistiu do acordo. Apesar disso, a diretoria do alvinegro ainda não desistiu totalmente de Marcos Guilherme. Mesmo sem a troca com Thiago Ribeiro, a ideia é oferecer algum outro jogador do elenco ou uma quantia em dinheiro para trazer o meia por empréstimo de um ano.

Evolução

Com passagem pelo Palmeiras no começo dos anos 1990, Nelsinho Baptista vive a expectativa de ver o filho Eduardo iniciar seu trabalho no comando do clube alviverde. Satisfeito com a evolução do herdeiro como treinador, ele acredita no sucesso da empreitada. Na condição de preparador físico, Eduardo integrou as comissões técnicas chefiadas pelo pai durante os 11 anos. No início de sua carreira como técnico, ele passou por Sport, Fluminense e Ponte Preta antes de assinar com o Palmeiras, para alegria de Nelsinho. “Todos que são pais se sentem muito orgulhosos quando seus filhos começam a galgar profissionalmente os degraus do reconhecimento”, disse Nelsinho em entrevista à Fox Sports. “Estou muito feliz e confiante no trabalho dele”, acrescentou o experiente treinador, hoje no Vissel Kobe, do Japão. Durante junho de 1991 a agosto de 1992, Nelsinho Baptista acumulou 80 jogos (42 vitórias, 18 empates e 20 derrotas) pelo Palmeiras, então em uma longa fila de títulos. Ele viveu o começo da prolífica Era Parmalat, mas deixou o time sem a sonhada conquista.

Rescindir

José Jacobson Neto confirmou nesta terça-feira o que todos esperavam: Michel Bastos não será mais jogador do São Paulo em 2017. Em contato com a Gazeta Esportiva, o diretor de futebol tricolor confirmou que o clube e o jogador chegaram a um acordo e optaram por rescindir o contrato. Vinculado com o time do Morumbi até meados do ano que vem, o meio-campista deixa o clube antecipadamente, em uma rescisão harmoniosa, podendo traçar seu futuro com uma outra equipe. Com o acordo, nem o atleta de 33 anos nem a diretoria terão que pagar qualquer tipo de multa. Desde que foi contratado pelo São Paulo, em 2014, o camisa 7 nunca chegou a ser unanimidade. Sempre sofrendo com a desconfiança por parte da torcida, ele acabou tendo um 2016 muito abaixo das expectativas e foi até afastado dos jogos da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. Com a camisa são-paulina, a primeira que vestiu em seu retorno ao futebol brasileiro, Michel atuou em 120 partidas e marcou 22 gols. Ele mesmo já havia revelado nesta segunda-feira que já não tinha clima para permanecer no São Paulo e que já estava encaminhando seu futuro fora do time paulista.

Planejamento

Após o término do Campeonato Brasileiro, o Santos traçou o planejamento para 2017 visando fechar o elenco antes da virada do ano. No começo, o Peixe até chegou a dar demonstrações de que conseguiria bater a meta, pois contratou o zagueiro Cleber, do Hamburgo, o lateral-direito Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, e o atacante Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla, da Colômbia. Porém, a diretoria não avançou em outros negócios nas últimas semanas e não conseguirá atender o desejo do técnico Dorival Júnior. Antes de entrar de férias, o comandante santista deixou uma extensa lista com possíveis reforços para a cúpula do alvinegro correr atrás. De todos os nomes citados, o clube iniciou negociações com Robinho e Cazares, do Atlético-MG, Gabigol, da Inter de Milão, Marinho, do Vitória, Marcos Guilherme, do Atlético-PR e Guerra e Berrío, do Atlético Nacional. O problema é que nenhum desses acordos avançou. O Galo não pretende de desfazer de sua dupla ofensiva, Gabriel passou a ganhar um pouco de espaço na Itália e o Furacão recusou uma troca entre Thiago Ribeiro e Marcos Guilherme. Além disso, o Peixe se assustou com o alto preço de Berrío (cerca de R$ 16,5 milhões) e ainda viu o rival Palmeiras ficar muito próximo de fechar com Guerra.

Denúncia

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo, terá que dar explicações à Comissão de Ética do clube. Isso porque, segundo informações da Fox Sports, o órgão aceitou uma denúncia enviada pelo conselheiro Newton do Chapéu nesta segunda-feira, apontando irregularidades do mandatário em 2002. De acordo com as acusações, Leco, à época diretor de futebol no mandato de Marcelo Portugal Gouveia, autorizou um pagamento de R$ 732 mil reais à Prazan Ltda., empresa responsável por intermediar a contratação do lateral esquerdo Jorginho Paulista por parte do Tricolor. Porém, a quantia não foi paga e, com isso, o time do Morumbi teve que desembolsar cerca de R$ 4,6 milhões para cobrir a multa estipulada. O valor autorizado por Leco acabou sendo recusado pelo então presidente tricolor e a Prazan entrou na justiça. O processo se estendeu até ano passado, quando Carlos Miguel Aidar era o mandatário, e foi decretada vitória da empresa. Depois das acusações, o futuro do atual presidente são-paulino fica incerto. Ele terá 15 dias para apresentar sua defesa e irá a julgamento. Caso não haja absolvição, as punições poderão vir na forma de advertência, suspensão, pagamentos em dinheiro ou até mesmo expulsão do Conselho Deliberativo.

Detentor

O lateral esquerdo Eugenio Mena não defenderá mais o São Paulo. De acordo com informações da Rádio Globo, o clube paulista e o Cruzeiro – detentor dos direitos federativos do chileno – chegaram a um acordo, mas o Tricolor preferiu apostar em jogadores da base para a posição e melou o negócio. Inicialmente, a Raposa estava interessada em ceder Mena apenas de maneira definitiva, indo contra o desejo são-paulino. Em seguida, sem planos para reintegrar o atleta ao elenco, os mineiros toparam estender o vínculo de empréstimo, mas a diretoria tricolor acabou dando para trás. Um dos atletas mais utilizados em 2016, tanto por Edgardo Bauza na disputa da Libertadores quanto por Ricardo Gomes, Mena deixa a capital paulista depois de participar de 45 jogos com o São Paulo. Ele retornará a Belo Horizonte, onde poderá ser negociado com outro clube ou até mesmo ser utilizado pelo técnico celeste Mano Menezes em 2017.

Dirigentes

O Botafogo ainda busca um atacante que atue pelos lados do campos e iniciou conversas para a contratação do colombiano Juan Caicedo, do Independiente Medellín, da Colômbia. O jogador de 27 anos foi o artilheiro do campeonato nacional na temporada passada com 19 gols, mas neste ano não teve boa participação, com somente dois. O clube colombiano fixou o preço do atleta em R$ 8 milhões, mas os dirigentes alvinegros pretendem abaixar este valor para viabilizar o negócio. Outra possibilidade é a chegada de Caicedo por empréstimo de uma temporada. Caso acerte, Caicedo virá para assumir a posição que foi ocupada por Neilton nesta temporada. Com isso, o colombiano se juntaria aos já contratados Gatito Fernández, Gilson, João Paulo, Montillo e Roger. A diretoria corre para confirmar reforços visando o início da próxima temporada. O Botafogo terá pouco tempo para trabalhar visando a estreia na Libertadores, contra o Colo Colo-CHI, no dia 1º de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Investimento

O elenco atleticano em 2016 era considerado um dos melhores da temporada. As grandes estrelas e o alto investimento, no entanto, não renderam à agremiação um grande título – foi comemorado apenas o torneio amistoso nos EUA. Parte dos problemas atleticanos passou pela vulnerabilidade da defesa, que esteve entre as mais vazadas no Campeonato Brasileiro, algo que parece ser a preocupação dos dirigentes do Galo. Até agora o Atlético-MG anunciou oficialmente o lateral-esquerdo, Danilo Barcelos, que jogou a temporada 2016 pelo rebaixado América-MG, e também o zagueiro Felipe Santana, atleta com experiência na Europa. Nos dois casos, o Galo foi atrás de atletas para reforçar, pois, na ala esquerda, apenas Fábio Santos era o homem de confiança. Na zaga, com a liberação de Edcarlos, que ficou sem contrato, e Ronaldo Conceição, que não está nos planos, o time precisou de mais peças. Ainda no setor, o Galo renovou os contratos de Leonardo Silva e Giovanni. O zagueiro terá mais um ano de vínculo e se recupera de contusão. O jogador é homem de confiança dentro do Atlético e deve encerrar a carreira em Belo Horizonte, mas continuará com outras funções dentro do clube. Já o arqueiro deve iniciar o ano com mais oportunidades. Com seis anos na agremiação, ele vai aproveitar a contusão de Victor para ter mais chances.

Apresentado

O Coritiba está muito próximo de anunciar dois reforços para a próxima temporada. O primeiro que deve ser apresentado é o atacante Rildo, que estava no Corinthians, mas pouco utilizada, especialmente após uma série de lesões, foi liberado. Com passagens por São Bernardo, Fernandópolis, Ferroviária, Vitória e Santos, o jogador se destacou mesmo com a camisa da Ponte Preta. O jogador já realizou exames físicos e aguada apenas detalhes do contrato, como duração e valores, mas sua chegada já é dada como certa. O anuncio deve ser feito ainda esta semana e o atacante iniciar a pré-temporada no dia 4 de janeiro com o restante do grupo alviverde. O outro nome é o volante Jonas, que pertence ao Flamengo, estava emprestado ao Dinamo Zagreb, da Croácia, e já tem tudo acertado para aparecer no Alto da Glória como reforço. O jogador aguarda apenas os resultados dos exames médico e o acerto com o clube carioca para anunciar o atleta, que passou por também por Piauí, Comercial-PI, Sampaio Corrêa e Ponte Preta.

Volante

O Grêmio anunciou, nesta terça-feira, a contratação do volante Michel até o final da temporada de 2017. O jogador despertou o interesse do Tricolor gaúcho depois de se destacar com a camisa do Atlético-GO na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro e chega ao clube por empréstimo, com opção de compra após o término do contrato. O jogador, que chegou a Porto Alegre na noite de segunda-feira para fazer os últimos ajustes da transferência, esteve no centro de treinamento gremista na manhã desta terça e já posou para fotografias com a camisa tricolor. Ambidestro, Michel é um jogador polivalente, podendo exercer diferentes funções no meio de campo e até mesmo atuar nas laterais. O jogador tem chegada na área e mostrou isso ao marcar quatro gols na última temporada defendendo o Atlético-GO. O Grêmio será a sétima equipe na carreira profissional do atleta. Michel acumula passagens por Porto Alegre, Madureira, Guarani-SC, Novorizontino e Atlético-GO. A apresentação do volante será no dia 12 de janeiro, data da reapresentação do elenco gremista.

Comandante

O técnico Antônio Carlos Zaga ganha um reforço para o ataque do Internacional. Trata-se de um velho conhecido do treinador: Roberson, de 27 anos, que trabalhou com o comandante no Juventude. Ele assinou contrato com a nova equipe até dezembro de 2018. Roberson começou a carreira no Camboriú-SC, mas já teve passagem por outro grande do Rio Grande do Sul: o Grêmio. O atacante ainda atuou na carreira por Sport, Avaí, Náutico e até no desconhecido MC Alger, da Argélia. A Série B – torneio que será prioridade do Colorado em 2017 – não é uma novidade para Roberson. Em 2011, ele disputou a competição pelo Sport e foi decisivo: marcou quatro gols nas cinco últimas rodadas. Na ocasião, os pernambucanos conseguiram o acesso para a elite do futebol brasileiro. Além de Roberson, o Internacional pode contar com mais reforços do Juventude indicados por Zago. O zagueiro Willian Klaus também está na mira do clube de Porto Alegre para 2017.

Tendência

O Flamengo teve confirmada uma baixa em seu elenco para o ano que vem. Através das redes sociais, o meio-campista Alan Patrick anunciou a saída do clube da Gávea. A tendência é que ele volte ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. o detentor de seus direitos. “Eu tinha a noção de como era o Flamengo quando joguei contra, mas quando vesti a camisa senti a força real”, exaltou o jogador, principalmente em relação à força da torcida do Rubro-Negro. “Saio com o coração partido”, emendou. Alan Patrick lamentou a perda de fôlego na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe chegou a encostar no Palmeiras na classificação, mas tropeços na reta final custaram até a vice-liderança da competição. Ainda assim, o time disputará a fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2017.

Diretoria

Campeão da Copa do Brasil, o elenco do Grêmio terminou o ano em alta junto à diretoria e ao técnico Renato Gaúcho. Mesmo assim, a diretoria do clube gaúcho não descarta modificações para as competições de 2017. Na pauta, estará a reavaliação de jogadores que passaram a temporada 2016 emprestados. “Temos o Edinho, o Bressan e o Fernandinho, todos eles serão reavaliados e depois tomaremos uma decisão sobre o futuro dos jogadores”, comentou o presidente Romildo Bolzan, em entrevista à Rádio Bandeirantes, de São Paulo. Como o Grêmio procura opções para o ataque, Fernandinho estaria entre os retornos mais aguardados. O jogador fez parte do elenco do Flamengo na boa campanha do Campeonato Carioca. Inicialmente, o time carioca demonstrou interesse na permanência do velocista, porém com valores mais modestos que os exigidos pelos gaúchos. Já os outros dois nomes contam com menos chances de aproveitamento no Grêmio. O experiente Edinho, 33 anos, conta com passagens por Internacional, Palmeiras e Fluminense. Ele jogou o Brasileirão pelo Coritiba. Por fim, o zagueiro Bressan retorna de empréstimo do Peñarol, do Uruguai.

Proposta

Apesar do Corinthians ter recusado a primeira proposta que o Atlético-MG fez por Marlone, no valor de 3 milhões de euros (R$ 10,2 milhões) pela compra de 100% dos direitos econômicos do atleta, o estafe do jogador de 24 anos ainda acredita que o negócio poderá se concretizar. Nesta terça-feira, a diretoria do Atlético-MG se reuniu com empresários do atleta em Belo Horizonte para tratar da oferta ao Timão. A forma de pagamento está sendo discutida pelas partes, que prevê menos parcelas e “entrada” maior pela contratação de Marlone. Dono de meia fatia dos direitos econômicos de Marlone, o Timão não gostou nem dos valores e nem da forma de pagamento enviada pelos mineiros. Diretor do Galo, Eduardo Maluf sugeriu que os clubes aproveitassem para abater a dívida de R$ 600 mil que o Timão tem com o clube, referente à compra de Giovanni Augusto. Gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes disse que Marlone faz parte dos planos do técnico Fábio Carille para a equipe em 2017. “A proposta que recebemos do Atlético-MG foi recusada, tanto pelos valores quanto pela forma de pagamento. Não estamos nem esperando uma nova proposta. Queremos contar com ele” disse Alesssandro.

Estafe

O Grêmio almeja definir na próxima semana as renovações com Douglas e Pedro Rocha, dois titulares de confiança de Renato Gaúcho, em uma série de reuniões com seus representantes. Até lá, porém, o Tricolor terá de conviver com o assédio sobre o meia e o atacante, que despertam o interesse de outros clubes. O estafe que agencia a carreira do camisa 10 já recebeu sondagens do São Paulo e de um clube do mundo árabe, em busca de informações sobre as bases de um negócio em potencial. O atacante, por sua vez, já foi procurado por três clubes do Brasil – entre eles, o Flamengo. A tendência, porém, é de que ambos permaneçam no Grêmio, até por terem o desejo de seguir no clube para a disputa da Libertadores em 2017. A direção gremista irá se reunir com o empresário de Douglas, Bruno Paiva, em 2 de janeiro para assinar os documentos e colocar no papel um acerto que já está encaminhado verbalmente entre as duas partes. Com direitos econômicos ligados ao Monte Azul, de São Paulo, Douglas tem vínculo até o final deste ano com o Grêmio, com possibilidade de renovação automática por seis meses (caso as três pontas entrem em acordo).

Entendimentos

Nas negociações para montar o elenco de 2017, o Vitória não precisa apenas convencer jogadores e empresários. Em um caso específico, o Rubro-Negro vai ter que ligar o secador. Interessado em contratar Dátolo, que deixou o Atlético-MG sem renovar o contrato, o Leão aguarda ansioso uma definição do jogador com o Boca Juniors para saber se poderá ter o meia na próxima temporada. De acordo com Francis Melo, empresário do jogador, as conversas com o time baiano existem, no entanto, os entendimentos com o Boca estavam mais avançados. Dátolo, inclusive, encontra-se na Argentina, onde deve resolver a negociação até o fim da semana. “A gente conversou e tem essa possibilidade sim (de fechar com o Vitória). Vitória é um tradicionalíssimo, clube de massa, que tem estrutura diferenciada, honra com seus compromissos. Já morei na Bahia e tenho um carinho muito grande pelo estado. Só que ele tem uma situação, uma conversa que já foi iniciada há mais tempo, com o Boca Juniors. Ele está na Argentina. Caso isso não se concretize, existe a chance de a gente evoluir com essa conversa” comentou Francis Melo.

Contratado

Rodrigão, do Santos, está em alta no mercado. Depois de Vitória e Sport, Bahia e Grêmio também procuraram os representantes do centroavante nos últimos dias. O clube baiano não confirma as negociações, mas já havia procurado o jogador antes mesmo de ele ser contratado pelo Santos junto ao Campinense, no início do ano. Já o Tricolor Gaúcho teve uma primeira conversa pelo atleta, mas a situação ainda não evoluiu. À procura de um outro centroavante para ser sombra de Ricardo Oliveira, o Peixe está disposto a ceder Rodrigão e pode utilizá-lo como moeda de troca. O contrato vai até 2021. A diretoria e comissão técnica entendem que seria importante uma experiência em outro clube, com chances de ter uma sequência como titular. O Alvinegro também crê que o jogador ainda não teria experiência suficiente para ser a reposição imediata de Ricardo Oliveira. Rodrigão se destacou pelo Campinense, chamou a atenção do Santos e foi contratado em março. Teve um início muito bom e chegou a ser chamado de Rodrigol, mas caiu de rendimento. Foram quatro gols em 19 partidas na temporada.

Mercado

Enquanto monitora o mercado na tentativa de contratar reforços para a próxima temporada, o Corinthians quer garantir por um longo tempo quem já está no elenco. A prioridade é a renovação de contrato do meia Rodriguinho, um dos destaques do time em 2016. A diretoria alvinegra já teve duas reuniões com os representantes do jogador neste mês e adota postura otimista, apesar de o meia ser alvo de clubes do exterior – China e Turquia foram apontados como possíveis destinos. Um terceiro encontro deve ocorrer na próxima semana, após as festas de fim de ano, e a expectativa é de um desfecho positivo. O vínculo de Rodriguinho com o Timão vai até 31 de dezembro de 2017. A ideia da diretoria é resolver a situação do jogador antes da viagem aos EUA, dia 15 de janeiro, onde o Corinthians vai disputar o Torneio da Flórida. O clube promete valorizar o meia por ter se tornado uma das principais lideranças do atual elenco alvinegro.

Permanência

Dono de 50% dos direitos econômicos de Rodriguinho, o Corinthians planeja adquirir uma fatia maior do jogador pensando em um lucro futuro. Os 50% restantes estão divididos entre América-MG e Capivariano, e os valores estão sendo discutidos nas reuniões. Rodriguinho já jogou fora do país quando foi emprestado ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes, em 2014, e nutre o desejo de atuar na Europa em breve: ele tem 28 anos. Em sua última entrevista coletiva da atual temporada, ele não garantiu permanência no Brasil. “É normal no futebol (sondagens e propostas). Quem está indo bem, desperta interesse de outras equipes. O que tiver de acontecer, se for bom para mim e para o Corinthians, vamos sentar e conversar” afirmou o meia. Depois de definir a efetivação de Fábio Carille como técnico da equipe, o Corinthians corre para contratar reforços. Até o momento, chegaram apenas os atacantes Luidy e Jô. O volante Rithely, do Sport, ficou distante por causa dos valores envolvidos no negócio.

Assumiu

Daniel Paulista mudou de status no Sport. Antes, interino. Agora efetivo. Alterou, também, a missão no clube. Em 2016, quando assumiu a equipe, o objetivo era unicamente fugir do rebaixamento. Ser uma espécie de bombeiro – para resolver uma situação emergencial. Em 2017, ele será responsável por formar o elenco. Pelo planejamento da temporada. Para o treinador, no entanto, a nova tarefa não o assusta. Nem é muito diferente da que teve nesta temporada. “A responsabilidade que eu tenho há dois meses é a mesma de agora. Represento um clube gigantesco, com uma torcida enorme, exigente por conquistas. E precisamos trabalhar para conquistar esses objetivos. O discurso do treinador já mudou. Em vez da fuga do rebaixamento, que dominou os últimos meses do Leão, Daniel mira os títulos” do Nordestão e do Estadual, a princípio. “Independente do atleta que estiver jogando, é o Sport que estará em campo. Entraremos em todas as competições para buscar o título”. Daniel Paulista comandou o Sport em oito partidas da última Série A. As oito últimas. Ganhou quatro delas, empatou uma e perdeu três. O aproveitamento ficou por volta dos 54%. O Leão se salvou do rebaixamento na última rodada.

Dificuldades

O Náutico está próximo de anunciar mais dois reforços. Trata-se do meia Dudu, do Fluminense, e do lateral-esquerdo Leonel Bontempo, que rescindiu com o Racing Santander, da Espanha. Setor que trouxe mais dificuldades para a diretoria, a lateral esquerda deve ser mesmo do argentino. “Só falta chegar o pré-contrato. Verbalmente, está tudo acertado. Tomamos todas as informações sobre ele. Inclusive de pessoas que conhecem de perto, pessoas do mundo da bola. Fizemos toda uma varredura, um levantamento da vida dele e tenho certeza de que ele vai encaixar bem e ajudar a gente” disse o diretor de futebol Marcílio Sales. Outro que está bem próximo do acerto é Dudu, do Fluminense. Segundo o diretor Marcílio Sales, com o meia, o ciclo de contratações deve se encerrar. “A respeito do Dudu, do Fluminense, é a mesma coisa. Verbalmente, está tudo acertado. E com ele se encerra as contratações” disse o dirigente, que anteriormente tinha praticamente descartado o acerto com o atacante Rafael Silva e com o meio-campo Thomás. O Náutico já anunciou como reforços para a próxima temporada o goleiro Tiago Cardoso, os zagueiros Nirley, Ewerton Páscoa e Tiago Alves, e os atacantes Anselmo, Juninhoe Alison.

Vitoriosa

Único jogador do elenco atual com contrato renovado, até o momento, Tiago Costa entra para 2017 cheio de expectativas. Acostumado a levantar troféus no Santa Cruz – em 2013, foi campeão da Série C; em 2015 e 2016 do Pernambucano, Além da Copa do Nordeste, deste ano –, o lateral espera uma temporada vitoriosa em 2017 para esquecer a lesão no tornozelo que o tirou de boa parte da Série A. “Como sempre falei em algumas entrevistas, o Santa Cruz não entra nas competições apenas para participar, e sim para conquistar algo. Com a chegada do professor Vinícius (Eutrópio), acho que a gente vai estar sempre brigando por alguma coisa. O pensamento tem que ser o melhor possível. Levar o Santa à Série A do Brasileiro. Também temos outras competições, mas tem que ser uma por uma. Não adianta focar tudo de uma vez só”. O atleta de 29 anos vinha fazendo uma boa temporada pelo Tricolor até acontecer um imprevisto. Em agosto, na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na 21ª rodada, o jogador rompeu o tendão do tornozelo esquerdo, e ficou de fora do restante da Série A. Apesar do longo tempo longe dos gramados, a recuperação está indo bem.

Encerra

Após passar por clubes como Cruzeiro e Grêmio, o atacante Dudu vive o auge da carreira com a camisa do Palmeiras. Artilheiro do time na temporada de 2015, sua primeira pelo time alviverde, o jogador encerra 2016 como capitão e líder em assistências. Em dezembro de 2015, já campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou do Flamengo por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos gols, Dudu superou o companheiro Rafael Marques e garantiu a artilharia do ano com 16 tentos. Dudu marcou menos gols em 2016 (nove), mas compensou com a expressiva marca de 12 assistências ao longo da temporada. Peça fundamental na conquista do título do Campeonato Brasileiro, o jogador ganhou a faixa de capitão do técnico Cuca e ergueu a taça de campeão. “Ano passado foi ótimo. Fui artilheiro do time na temporada e fomos campeões da Copa do Brasil, mas a conquista do Campeonato Brasileiro neste ano, o número de assistências e a faixa de capitão fizeram 2016 ser um ano muito especial. Nunca esquecerei”, afirmou o jogador.

Revelou

Emerson Sheik não será mais jogador do Flamengo. Disputando o jogo beneficente “Futebol contra a fome”, realizado, nesta segunda-feira, o atacante, que está em fim de contrato com o Rubro-negro, revelou que não estenderá o vínculo com os cariocas. “Meu contrato termina dia 31 agora. Não teve renovação”, declarou o jogador, em entrevista ao SporTv . “O Flamengo passou. Foi um 2016 difícil. Treinei muito e joguei pouco”, explicou. Apesar de garantir que não defenderá mais o time da Gávea, o camisa 11 preferiu fazer mistério sobre o futuro. Ele apenas afirmou que está animado com as projeções para o próximo ano. “2017 promete. Projeto novo. Coisa boa pela frente. Galera não sabe ainda, mas está tudo certo. Vou dar o meu melhor. Vou brigar por títulos ano que vem”, completou. Emerson Sheik chegou ao Flamengo em 2015, vindo do Corinthians mas nas duas últimas teve poucas oportunidades de jogar. Em 2016, o atleta de 38 anos atuou em apenas 28 partidas, 14 delas como titular. A partida comemorativa que contou com a presença do, agora, ex-flamenguista ainda apresentou outros nomes importantes tanto do esporte quanto da música. Neymar, do Barcelona, Nenê, do Vasco, o ex-pugilista Popó de Freitas, Michel Bastos, que está prestes a rescindir com o São Paulo, e o cantor Alexandre Pires, foram alguns dos participantes.

Veterano

Quatro anos separam o lateral Zé Roberto do novo técnico do Palmeiras, Eduardo Baptista. Mas a proximidade das idades não incomoda o veterano. O jogador de 42 anos disse estar ansioso para trabalhar e aprender com o treinador de 46 anos, escolhido pela diretoria para substituir Cuca em 2017. “Achei que ele era mais velho. Não parece, né?”, surpreendeu-se, antes de minimizar a idade avançada com que defenderá o Palmeiras. O lateral renovou o contrato por mais uma temporada e prometeu encerrar a carreira no final de 2017, aos 43 anos. “A idade é somente um número para mim. Eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. Independentemente de qual for a idade do nosso novo treinador, tenho certeza que vou aprender muito. Será algo muito positivo para minha carreira”, acrescentou. Zé Roberto aprovou a chegada de Eduardo Baptista, considerado um dos expoentes da nova geração de técnicos. O treinador acumula passagens por Sport, Fluminense e Ponte Preta na carreira. “Apesar de novo, já dirigiu muitos times grandes. Será um desafio novo para ele, que estará motivado por contar com um grupo muito bom”, disse.

Auxiliar

Com a expectativa de ser confirmado como auxiliar de Fábio Carille após a Copa São Paulo, o técnico Osmar Loss já conhece bem alguns dos jogadores com quem trabalhará no time profissional do Corinthians. O zagueiro Léo Santos, os laterais Léo Príncipe e Guilherme Arana, os volantes Warian e Marciel, o meia Rodrigo Figueiredo e o atacante Léo Jabá foram comandados pelo gaúcho na equipe sub-20. Para Loss, os jogadores revelados por ele que ainda não receberam muitas oportunidades na equipe principal poderão ter bastante utilidade para o técnico Fábio Carille em 2017. Os últimos a ascender foram Léo Jabá, Rodrigo Figueiredo e Warian, que esperam ser a solução caseira para os problemas financeiros que o Corinthians enfrenta para se reforçar. “São jogadores conscientes do que podem evoluir e que merecem essa oportunidade”, avalizou Loss, começando os seus elogios ao trio de novatos por Léo Jabá, o único deles que já recebeu chances de jogar – participou de um amistoso contra o ABC em 2015 e enfrentou Internacional e Cruzeiro em 2016. “Ele tem muita força, arranque, velocidade. É um atacante que sabe fazer gols, e não só dar assistências”, avisou o treinador.

Chegada

O torcedor do Flamengo ganhou um bom motivo para acreditar na chegada de Vitinho ao clube em 2017. Na noite desta quarta-feira, antes do Jogo das Estrelas, no Maracanã, o atacante admitiu que está negociando com os clube carioca e ressaltou toda sua vontade em defender o Rubro-negro, apesar de toda a complexidade para um acordo, principalmente em função da parte financeira. “Seria uma honra enorme jogar no Flamengo, ainda mais sendo o clube do meu coração, mas não tem nada certo ainda. Então, não adianta ficar falando. A princípio, volto para a Rússia”, comentou o jogador, antes de ir a campo para a festa promovida por Zico, o maior ídolo da Gávea. Vitinho tem apenas 23 anos e foi um dos poucos atletas do Internacional que conseguiu se desvincular da campanha que culminou no rebaixamento inédito dos Colorados no Campeonato Brasileiro. Com contrato até 2018 com o CSKA, o atacante tem um salário considerado alto para os atuais padrões brasileiros e custaria cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões), já que os russos não pretendem ceder Vitinho por um novo empréstimo.

Simbólica

A despedida de Neymar do futebol em 2016 não podia ser mais simbólica. Na noite desta quarta-feira, o camisa 10 da Seleção Brasileira voltou a pisar no gramado do Maracanã, palco da conquista da primeira medalha de ouro do país no futebol em Jogos Olímpicos. No intervalo do Jogo das Estrelas, Neymar admitiu o sabor especial em rever a trave que fica ao lado direito das cabines de TV. Nela, o atacante converteu o pênalti que garantiu a vitória em cima da Alemanha em 20 de agosto. Antes, no primeiro tempo, no lado oposto, Neymar também havia aberto o placar. “Passa um filme, sim. Quando olho para aquela trave, aquele gol, lembro da caminhada. Acho que foi o momento mais nervoso que eu passei na minha vida, porque passaram muitas coisas na minha cabeça e eu não conseguia pensar em nada, só ‘Pelo amor de deus, onde vou chutar a bola?’. Mas, Deus me deu capacidade para ter tranquilidade e fazer o gol”, contou o craque do Barcelona, que curte férias no Brasil. “Pra mim é um orgulho estar de volta, ao lado de um cara (Zico) como esse. Quem dera eu ter ele ao meu lado hoje em dia. Eu ia estar muito feliz”, concluiu Neymar, que chegou em cima da hora, de helicóptero, mas a tempo de participar do evento beneficente.

Minimizou

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional prepara reformulações para a temporada de 2017, que tem como principal objetivo garantir o retorno para a elite do futebol nacional. De olho no mercado visando reforçar o elenco, o clube gaúcho minimizou as negociações com dois jogadores especulados no Beira-Rio. O Colorado demonstrou interesse em contar com Marcelo Cirino, mas, de acordo com o diretor-executivo de futebol colorado, Jorge Macedo, a chegada do atacante é complicada, uma vez que o jogador tem seus direitos ligados ao Atlético-PR e a um grupo de investidores, além de estar emprestado ao Flamengo. “Marcelo Cirino é um negócio muito complicado. Ele pertence ao Atlético-PR, está emprestado ao Flamengo e há ainda um grupo de investidores que fez a aquisição dele. Além de precisar acertar com o atleta. Ou seja, são quatro frentes para fazer um acerto. Uma negociação muito complicada. É um jogador muito interessante, tem potencial fez boas temporadas no Atlético-PR. Foi artilheiro do carioca, mas tem essa dificuldade na negociação”, avaliou Macedo em contato com a Rádio Gaúcha.

Detalhes

Esta semana, Jorge Wagner foi anunciado pelo Fluminense de Feira de Santana como o novo reforço para a disputa do Campeonato Baiano de 2017. O atleta de 38 anos se encontrou com a diretoria do clube e encaminhou os detalhes do acerto. Com passagens por Corinthians, Bahia e com o nome marcado na história do São Paulo, o experiente meia ainda terá uma nova reunião durante essa semana para assinar o contrato. O Flu de Feira apontou que não poderia viabilizar um grande salário, mas o veterano ficou satisfeito com a proposta e se mostrou contente com a possibilidade de defender um time de sua cidade-natal. “Fomos bem claros em relação à situação do clube: mostramos as dificuldades e logicamente as perspectivas muito boas, principalmente pelo que fizemos este ano dentro de campo. O Jorge ficou satisfeito com o que viu e ouviu, de forma que ficamos otimistas em relação à possibilidade de contar com ele em nosso grupo”, declarou Zé Chico, diretor de futebol do Tricolor.

Posições

A Chapecoense vai disputar o Campeonato Brasileiro de 2017 normalmente, sem estar protegida do rebaixamento. A ideia, lançada pelos demais clubes da Série A no dia seguinte ao acidente na Colômbia, foi totalmente descartada. O plano inicial era criar uma imunidade de três temporadas, o que na prática impediria a Chape de ser rebaixada em 2017, 2018 e 2019. Caso o clube catarinense terminasse algum desses campeonatos nas últimas quatro posições da tabela, então o 16º colocado seria rebaixado. Essa mudança teria que ser incluída no Regulamento Específico do Campeonato Brasileiro, que normalmente é publicado em dois meses antes do início do torneio – mas isso não vai acontecer. Dificuldades jurídicas e práticas se impuseram e todos os envolvidos desistiram da ideia. O fato de a Chapecoense ter considerado a situação “constrangedora” também colaborou. “As manifestações ocorreram em um período emocional e as pessoas, os clubes tiveram esse gesto de solidariedade. Mas a gente entende que isso seria muito constrangedor para nós, para a CBF e para as Federações, pois abriria um precedente, o que nos deixa desconfortáveis. Entendemos que a gente tem que disputar a permanência dentro de campo” disse o presidente da Chapecoense, Plínio David de Nês Filho.

Reforçando

Motivado pela conquista da Copa do Brasil, Renato Portaluppi almeja viver um sonho ainda maior no comando do Grêmio para 2017. Espera brigar pelo título da Libertadores da América. Para isso, no entanto, não esconde o desejo de “reforços de peso” para que o Tricolor gaúcho enfrente todas as equipes de igual para igual. “Nossa ideia não é somente disputar, tem que entrar pensando em ganhar. A gente sabe que é difícil. Nós temos pensado em alguns reforços de peso para entrar para brigar. Todo mundo está se reforçando para buscar o título” ressaltou, durante a 13ª edição do Jogo das Estrelas, disputado na noite desta quarta-feira. Antes da partida no Maracanã, Renato admitiu que tem a competição sul-americana como obsessão. Pelo clube gaúcho, aliás, foi campeão da Libertadores em 1983, quando também conduziria o Tricolor ao Mundial. “Libertadores é meu sonho. Com a conquista da Copa do Brasil, temos essa chance. Todo mundo sabe que é muito difícil. Vamos procurar nos preparar da melhor maneira possível” completa. Diante de 58.382 torcedores, Renato participou do Jogo das Estrelas e ajudou o time vermelho de Zico, Neymar e Marinho a vencer a equipe adversária, de branco, por 8 a 4. Foi num chute do gremista, aliás, que Zico pegou o rebote e marcou o seu gol no duelo festivo.

Economia

As saídas dos jogadores fora dos planos do Vasco vão render ao clube uma economia de cerca de R$ 500 mil na folha salarial. Nos próximos dias, a diretoria vai começar a negociar com os representantes de Diguinho, Jorge Henrique, Julio Cesar e Junior Dutra um acordo, que pode ser a rescisão de contrato ou a ida para outro clube. Leandrão, outro descartado, já foi cedido ao Boavista. De todos, o salário mais alto é o de Jorge Henrique, que gira em torno de R$ 150 mil por mês. A missão, agora, é conseguir outro clube para os jogadores. Por enquanto, nenhum deles tem conversas adiantadas para seguir a carreira em outra equipe. Eles se reapresentarão no dia 12 de janeiro ao Vasco, e a tendência é de que treinem de forma separada do elenco principal. A curiosidade é que, do quarteto, três tinham vínculo a expirar em 2016, mas renovaram seus compromissos para 2017: Diguinho, Jorge Henrique e Julio Cesar. Os dois últimos têm contrato até dezembro do próximo ano, o que aumenta o valor a ser pago numa possível rescisão. Em caso de acordo, seguiriam recebendo algo do Vasco, reduzindo o espaço aberto na folha salarial. De qualquer forma, o Vasco aumentará sua capacidade de manobra para buscar reforços. Está previsto no orçamento para 2017 aumento nos valores que serão investidos no futebol. Até o momento, o clube fechou a contratação do meia argentino Damián Escudero.

Passagem

Para substituir Luiz Antônio Zaluar – que aceitou uma proposta dos Emirados Árabes -, o Macaé trouxe um velho conhecido do futebol brasileiro para dirigir o clube no Carioca. Com passagem por equipes como Botafogo, Fluminense e Coritiba, René Simões foi confirmado na manhã desta quinta-feira pelo presidente do Leão Praiano, Mirinho. O treinador chega em Macaé ainda nesta quinta para firmar o acordo com a direção do time do interior do Rio. René, que estava desempregado desde a saída do Figueirense, no fim do ano passado, inicia as atividades no próximo dia 2 de janeiro, no Estádio Moacyzão. “Ele já está chegando aqui. Ele mesmo quis vir para o Macaé e aceitou a minha proposta” disse Mirinho. René, de 64 anos, acumula passagem por diversos clubes ao longo da carreira, como Coritiba, Bahia, Ceará e Atlético-GO. No Rio, ele foi técnico do Fluminense, entre 2008 e 2009, e do Botafogo, em 2015. Ele tem ainda como destaque em sua carreira o fato de ter classificado a Jamaica para a Copa do Mundo de 1998 e ter conquistado a medalha de prata com a seleção brasileira feminina nas Olimpíadas de Sidney, em 2000.

Ovacionado

Um dos maiores craques que o mundo do futebol já viu em campo comandou a última ‘pelada’ de 2016. O Jogo das Estrelas fechou a temporada e mais uma vez Zico foi o grande destaque. O Galinho se divertiu, riu, fez gol, deu assistência, foi ovacionado e ainda prestou diversas homenagens emocionantes. No fim, 8 a 4 para a equipe vermelha, defendida pelo anfitrião, para um público de 58.382 no estádio do Maracanã. Antes da bola rolar, Zico se juntou a Alexandre Torres (filho do Capita, que faleceu recentemente), Camilo, Roberto Dinamite, representando os quatro maiores clubes do Rio de Janeiro, além de Edu Coimbra, ex-América, e Maringá, diretor da Chapecoense. Juntos, eles puxaram a fila e levaram a bandeira do clube catarinense ao campo. A homenagem foi muito forte para Mateus Pallaoro, filho de Sandro, ex-presidente da Chapecoense, um dos convidados para a 13ª edição do Jogo das Estrelas. “O maior ídolo do meu pai no futebol era o Zico. Meu pai tinha o sonho de conhecê-lo, e agora cumpri esse sonho”, disse o garoto ao Sportv, sem segurar as lágrimas.

Emocionado

A gente não queria fazer essa homenagem (à Chapecoense) e ter o problema que teve. O Caio Junior, um mês antes, marcou comigo de o pai do Mateus vir, e eu estava com a camisa assinada, tudo pronto, mas, no fim, ele disse que não podia vir. E eu fiquei devendo essa. A retribuição é aqui ao Mateus, contou Zico, também emocionado, no intervalo do jogo. Pouco antes, a equipe do eterno camisa 10 do Fla abriu vantagem de 4 a 2 no placar, de virada. Marinho fez dois, enquanto Neymar e Zico marcaram um gol cada um. Pelo time de branco, Emerson Sheik foi as redes duas vezes. A hora então era de mais homenagens. Carlos Alberto Torres e Raul Quadros foram lembrados por Zico. Mas, em seguida, a entrada em campo dos campeões mundiais de 1981 pelo Flamengo levaram ao delíria a maior parte dos torcedores que estavam nas arquibancadas. Júnior ergueu a taça da Libertadores e Zico a do Mundial Interclubes daquele ano em referência aos 35 anos das maiores conquistas rubro-negras. Dai para frente, foram muitas substituições. Pelo time branco, Cássio, Alcindo, Vitinho, Zinho. Aldair, Sorato e João Paulo e Gleguer foram alguns dos que entraram, enquanto o time de vermelho teve Loco Abreu, Sávio, Gilberto e Getúlio Vargas como algumas novidades.

Provocações

O clima ficou ainda mais divertido com as provocações que envolviam o histórico dos atletas ou ex-jogadores. Loco Abreu e Renato Gaúcho sofreram com muitas brincadeiras, enquanto Neymar era sempre muito aplaudido. O jogador do Barcelona deixou o gramado na metade do segundo tempo e deu suas chuteiras de presente ao filho de Beto, ídolo do Fla. Já Zico, ao sair de campo nos minutos finais, deu lugar ao seu neto de apenas oito anos. Muito feliz, o Galinho recebeu uma verdadeira ovação de todos. E o garoto Felipe foi o responsável por fechar a vitória de seu avô por 8 a 4. Neymar, Fumagalli e Loco Abreu ajudaram com mais gols na etapa final. João Paulo e Vitinho amenizaram o prejuízo. “Obrigado ao Neymar, que se deslocou para poder abrilhantar essa festa. Rafinha, Renato Augusto, Capdevilla tava comigo na Índia e está encantado com o Maracanã. Obrigado a todos que participaram. A gente fica feliz. Não é uma homenagem que eles merecem, mas acho que o importante é o amor, o sentimento que todos sentimos na perda de tantos amigos. Tinha perdido Carlos Alberto Torres, Raul Quadros. Estou feliz por ter dado tudo certo”, disse Zico, para fechar a sua festa com chave de ouro.

Valorização

O Corinthians não viveu um 2016 dos sonhos e viu irem embora do clube diversas referências criadas recentemente, mas acredita ser possível cativar a torcida mesmo sem ídolos dentro de campo. Com Cássio e Danilo na reserva, o Alvinegro acredita que o legado deixado por Tite, de um futebol mais coletivo e valorização de um estilo próprio do Corinthians, ajudará na hora de reconquistar a Fiel. “Não impacta a ausência de ídolos. Depois do Ronaldo, o Corinthians mudou um pouco a filosofia, inclusive no ano passado tinha vários ídolos, dividia essa responsabilidade. Tinha Jadson, Renato Augusto, Love, Malcom. Acho que o legado do Tite é esse, aliás. O Corinthians deixou de ter o one man show para ser mais coletivo”, avaliou o diretor de marketing do clube, Gustavo Herbetta. O clube tenta reaver a relação com os torcedores após a queda abrupta na presença da torcida durante a reta final do Brasileiro, registrando seguidamente os menores públicos do estádio de Itaquera. Para compensar isso, foi feita inclusive uma redução no preço dos ingressos e a comercialização de pacotes para abater ainda mais o valor pago em partidas disputadas na casa corintiana.

Comprometimento

O presidente do Figueirense, Wilfredo Brillinger, não teve papas na língua na hora de avaliar os erros de 2016. Após um ano trágico para o clube, que amargou o rebaixamento para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o dirigente apontou que a principal falha da diretoria foi a composição do elenco, integrando jogadores que não tinham o menor comprometimento com o Alvinegro. “Tivemos um elenco que, no papel, entendíamos; o nosso torcedor entendia; grande parte da imprensa entendia como um dos melhores elencos que montamos nos últimos anos. Mas dentro de campo foi um desastre. Jogadores completamente descomprometidos, atletas que vieram para passear em Florianópolis” disparou o mandatário, em entrevista à rádio CBN/Diário. Apesar de apontar a falta de garra, o presidente da equipe do Estreito não citou nomes. Ele só exemplificou os nomes de peso que acabaram não dando certo: os atacantes Lins e Rafael Moura, o ‘He-man’, e o meia Dodô, promessa que pertence ao Atlético-MG. Na esperança de se reerguer e de ter um 2017 mais esperançoso, o Figueira já foi atrás de alguns reforços. No ataque, Bill e Elias já estão confirmados, assim como os meio-campistas Juliano e Hélder. A lista de reforços alvinegros pode não parar por aí, já que a diretoria conversa com alguns nomes para o setor de criação e para a defesa.

Novidade

Sediado em Saquarema, o Boavista segue trabalhando na formação de seu elenco para a disputa do Campeonato Carioca. A última novidade da equipe a ser comada pelo experiente treinador Joel Santana na temporada de 2017 é o meio-campista Fellype Gabriel. Aos 31 anos de idade, o jogador vem encontrando sérias dificuldades para atuar com frequência em função de problemas físicos. Durante as duas últimas duas temporadas, Fellype Gabriel passou por Palmeiras e Vasco, mas não jogou com a regularidade esperada. O meia foi cedido ao Boavista pelo time de São Januário até o final do Campeonato Carioca. Na nova equipe, Fellype Gabriel reencontrará Joel Santana, com quem trabalhou no Flamengo em sua primeira temporada como jogador profissional, no ano de 2005. O meia terá companhia de outros nomes conhecidos, como Renato Silva, Erick Flores e Leandrão, mais um ex-vascaíno. Em sua estreia no Campeonato Carioca 2017, marcada para o dia 29 de janeiro, o Boavista enfrenta o Flamengo, no Estádio Luso-Brasileiro.

Gerente

Novo vice-presidente de futebol do Vasco e filho do presidente Eurico Miranda, Euriquinho concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, em São Januário. Ao lado do também novo gerente de futebol, Anderson Barros, o dirigente falou sobre as mudanças no elenco Cruzmaltino para a próxima temporada. Sem revelar nomes, a dupla afirmou ter cinco negociações em andamento, e que fará o possível para honrar a promessa de Eurico Miranda, que na terça-feira disse que a torcida ganharia um presente de Natal. “Vamos contratar no mínimo cinco atletas dentro da previsão discutida com o treinador. Temos diversas negociações. E esses cinco nomes definidos. Ainda não podemos dizer quais são as negociações. O presidente anunciou um presente de Natal, e agora temos que dar o nosso jeito”, disse Euriquinho. Segundo ele, o planejamento prevê uma redução no número de jogadores elenco, bem como da média de idade, um dos pontos mais criticados no elenco de 2016.

Nordestão

O presidente Arnaldo Barros mudou de ideia. Poucos dias depois de ser eleito, o mandatário rubro-negro afirmou que o Leão teria duas comissões técnicas diferentes no primeiro semestre de 2017: uma para o Pernambucano, outra para o Nordestão (a principal). Mas recuou. O Sport terá Daniel Paulista como comandante nas duas competições. O vice-presidente executivo e de futebol do clube, Gustavo Dubeux, confirmou que a ideia original foi abortada. “Teremos o comando único de Daniel Paulista. Eventualmente, em alguns jogos fora, o assistente do clube poderá colocar o time em campo, como acontece em vários clubes. Mas o comando será único” afirmou. Em relação à utilização de duas equipes diferentes nas competições – uma formada apenas por jogadores da base, o discurso foi suavizado. Mas a intenção de não ir com força máxima do Estadual permanece. “Daniel Paulista vai mesclar o time nos jogos da Copa do Nordeste e depois com os meninos da base no Pernambucano. Observamos que, nas últimas temporadas, o time chega fatigado em setembro por conta da maratona de jogos quarta e domingo no início da temporada. Além disso, o outro ponto é que precisamos observar e dar oportunidade a esses meninos da base, principalmente nas categorias sub-20 e sub-17, que ganharam tudo em 2016” disse Dubeux.

Correndo

A demora do Santa Cruz em anunciar reforços e renovações de contrato começa a preocupar a torcida para a temporada 2017. Mas, de acordo com o técnico Vinícius Eutrópio, não há motivo para apreensão. “Estamos correndo contra o tempo. Mas tenho certeza que será suficiente para estarmos preparados quando começar a temporada” afirmou. Até o momento, o Santa só divulgou dois reforços: o goleiro Julio Cesar e o zagueiro Bruno Silva. Além da renovação de contrato do lateral-esquerdo Tiago Costa. Pouco para quem perdeu atletas importantes como Tiago Cardoso, Grafite, Keno e João Paulo – além de não ter, ainda, renovado com atletas como Léo Moura, Bruno Moraes, Danny Morais e Néris. O comandante tricolor garante que o processo será acelerado a partir de agora. E que novidades devem acontecer em breve. “Importante ressaltar que o trabalho está sendo feito em conjunto. Comissão técnica e membros da direção. Isso facilita para que possamos minimizar erros e acelerar o processo de contratações. Estamos trabalhando 24h por dia, buscando nomes e analisando perfis. Muitos jogadores têm propostas em mãos. Estamos esperando. Até o final do ano, teremos algumas notícias” garantiu.

Interesse

O Palmeiras não vai medir esforços para voltar a erguer a taça da Copa Libertadores da América e chegar ao título Mundial. Para isso, Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube, está atrás de jogadores “cascudos”. E o próximo a entrar nessa lista deve ser Michel Bastos. O meia rescindiu seu contrato com o São Paulo e tem negociações avançadas com a diretoria do Verdão, apesar de Santos e Cruzeiro também demonstrarem interesse no jogador de 33 anos. “O Michel Bastos vai disputar a Libertadores no ano que vem. Não posso dizer o Estado onde se localiza a equipe porque acabaria a graça”, comentou Emmanuel de Kerchove, empresário do atleta, à Fox Sports, nesta quarta-feira. Apesar de Botafogo, Atlético-PR, Santos, Flamengo, Atlético-MG, Chapecoense e Grêmio também estarem garantidos na próxima Copa Libertadores, apenas o Palmeiras tem ‘bala na agulha’ para arcar com o alto salário de Michel Bastos. Além disso, atleta não pretende deixar a cidade de São Paulo, onde está bem adaptado e com toda a estrutura para sua família.

Interrogação

O setor ofensivo é o principal ponto de interrogação do Grêmio para 2017. Além das tratativas por um jogador que tenha capacidade goleadora alta, o clube se defende das investidas por Luan, destaque da equipe nas últimas duas temporadas. Inclusive o Tricolor fala publicamente que dificilmente irá segurar o jovem atacante durante todo o ano. Propostas já chegaram – não só por ele –, mas foram rejeitadas pela direção. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o vice de futebol Odorico Roman afirmou que houve oferta de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões) por Luan há cerca de um mês, prontamente rechaçada. O volante Walace e o zagueiro Kannemann também foram alvo de interesse, mas o Tricolor também não deu prosseguimento. Por outro lado, Roman admitiu que o Grêmio foi atrás de informações sobre o atacante Marinho, do Vitória, conforme o próprio agente do jogador já havia revelado. Disse que o clube conversou com o empresário Jorge Machado, mas, até o momento, não há maiores tratativas. “O assunto não evoluiu. Foram apenas conversas superficiais, se gostaria de jogar no Grêmio, qual seria o valor, mas ficou por isso. Não temos tempo para perder” disse o dirigente à Gaúcha. Com bases acertadas com o atacante Kayke, ex-Flamengo, o Tricolor não acredita que saia negócio até a semana que vem. O jogador precisa ajustar o provável empréstimo junto ao Yokohama Marinos, do Japão. Já a situação de Fernandinho, que não acertou a renovação da cedência ao Fla, ainda é tratada com cautela, mas ele deve seguir no Grêmio.