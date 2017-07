Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Tropeçar

O Atlético Paranaense voltou a tropeçar em casa e, desta vez perdeu para a Ponte Preta por 2 a 0, na Arena da Baixada, se complicando ainda mais no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão segue na 16ª colocação, com 17 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento. Já a equipe campineira, que venceu a primeira como visitante, com 21 pontos, subiu para a 10ª posição. Depois de um primeiro tempo com pressão atleticana, a Macaca precisou de seis minutos na segunda etapa para abrir o placar, com Lucca, aproveitando contra-ataque e falha de Rosseto. De pênalti, nos acréscimos, Lucca matou o jogo. Na próxima rodada, o Atlético Paranaense encara o Vasco da Gama, na segunda-feira, dia 31 de julho, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Já a Ponte Preta recebe o Fluminense, domingo, no estádio Moises Locarelli, em Campinas.

Titulares

De olho no jogo pela Copa do brasil no meio de semana, o Botafogo poupou praticamente todos os titulares e ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, neste domingo, em Goiânia. Com o resultado, os alvinegros chegaram a 24 pontos e seguem fora da zona de classificação para a Libertadores. Os goianos, com apenas nove, continuam na lanterna do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo ruim, o Botafogo abriu o placar na etapa final, com Vinícius Tanque. O Atlético-GO chegou ao empate em lance irregular. Diego Rosa estava em posição de impedimento antes do gol de Paulinho. Na próxima rodada, o Atlético-GO terá pela frente a Chapecoense, no próximo domingo, na Arena Condá. Já o Botafogo, após o duelo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil no meio de semana, encara o São Paulo, no sábado, no Nilton Santos.

Decepcionou

O Vasco entrou em campo com vários garotos neste domingo e não decepcionou. Mesmo dentro do Horto, os cruzmaltinos venceram o Atlético-MG por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi o jovem Paulinho. Com apenas 17 anos, em sua primeira oportunidade como titular, o jogador marcou os dois gols dos cariocas. Com o resultado, os vascaínos chegaram a 23 pontos e voltam a brigar por um lugar na zona de classificação para a Libertadores. Os mineiros seguem com 20, ainda no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco iniciou melhor o jogo e abriu o placar com Paulinho. O Atlético-MG conseguiu o empate pouco tempo depois, com Yago. Mas no segundo tempo, em contra-ataque, Paulinho marcou seu segundo gol na partida e deu números finais no Independência. Na próxima rodada, o Atlético-MG vai até a capital paranaense para enfrentar o Coritiba, no domingo. Já o Vasco só volta a campo na segunda-feira da semana que vem, quando recebe o Atlético-PR, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Oscilando

O Cruzeiro continua oscilando e chegou na sua terceira partida sem vencer. A Raposa foi derrota pelo Avaí por 1 a 0, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, neste domingo, no estádio Ressacada. O gol foi marcado por Júnior Dutra e o goleiro Douglas voltou a se destacar pela equipe catarinense. Com o resultado, o time da casa foi a 17 pontos, entretanto permanece na zona de rebaixamento da primeira divisão. Já o clube mineiro permanece com 22 pontos e irá encerrar a rodada na oitava colocação do campeonato. Na próxima rodada, o Cruzeiro irá receber o Vitória, no Mineirão, no domingo, às 19h (de Brasília). Antes disso, na quarta-feira, os comandados de Mano Menezes irão enfrentar o Palmeiras, em jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão. Já o Avaí tem como próximo adversário o Palmeiras, no Palestra Itália, no sábado.

Assumiu

O Palmeiras assumiu a quinta colocação do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. Com uma escalação alternativa armada pelo técnico Cuca, a equipe alviverde ganhou por 2 a 0 do Sport na Arena Pernambuco e desbancou o adversário na tabela de classificação. O volante Bruno Henrique e o atacante Keno marcaram os gols do Palmeiras, que teve quatro desfalques por suspensão e ainda poupou alguns atletas para a Copa do Brasil. A formação alternativa levou o time alviverde no Brasileiro aos 26 pontos, dois a mais que o Sport, sexto colocado. Pela Copa do Brasil, às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras pega o Cruzeiro, no Mineirão. Já o Sport, às 19h15 de quinta, visita o argentino Arsenal, pela Sul-Americana. Na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, os alviverdes enfrentam o Avaí e os rubro-negros, o Bahia.

Torcedores

O clima foi hostil no contato entre torcidas de Sport e Palmeiras em função do jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, torcedores das duas equipes brigaram antes e depois da partida disputada na Arena Pernambuco, segundo informações divulgadas pelo Jornal do Commercio. A briga maior ocorreu após o apito final, devido a um confronto entre integrantes da Torcida Jovem, do Sport, e da Mancha Alviverde, do Palmeiras. O saldo foi a prisão de 50 torcedores das duas equipes. Antes de a bola rolar, o clima já era de grande tensão. Palmeiras foram vistos com pedras e partes das grades que são usadas para separar os torcedores e tentaram agredir os donos da casa. A Polícia Militar foi notificada e entrou em ação. Um integrante da torcida alviverde foi preso, mas acabou liberado em seguida. Dentro de campo, o Palmeiras levou vantagem diante do Sport. Mesmo com uma formação alternativa, a equipe do técnico Cuca venceu o rival rubro-negro por 2 a 0.

Comandou

A manhã de domingo foi do atacante Bruno Henrique. Autor de três gols, ele comandou a vitória do Santos sobre o Bahia por 3 a 0, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Peixe está em terceiro com 30 pontos, enquanto o Tricolor baiano permanece com 19 pontos na 13ª colocação. O Pacaembu contou com mais de 35 mil presentes. Em um início de partida meio travado, o time baiano apostou na marcação e se aproveitou dos muitos erros dos santistas, que não encaixavam os passes e perdiam a bola com facilidade. Com perigo na área ofensiva, não demorou para Vanderlei trabalhar e fazer bela defesa para o Peixe. O Alvinegro tentou reagir com posse de bola e acertou o posicionamento para retomar o controle da partida. Em lance polêmico, Tiago derrubou Lucas Lima na área e o árbitro Wagner Nascimento Magalhães marcou pênalti, porém voltou atrás após ser avisado pelo assistente atrás do gol que o zagueiro do Bahia havia acertado a bola. Depois, Bruno Henrique se tornou o protagonista da partida. Kayke chutou de fora da área, Jean espalmou e o atacante ficou com o vazio para abrir o placar.

Acréscimos

Após o gol o Alvinegro cresceu sobre o Bahia e ganhou nova chance, novamente em um passe do camisa 10, desta vez para Copete, que tentou cabecear, mas a bola saiu à esquerda. Nos acréscimos da primeira etapa, Lucas Lima puxou contra-ataque e após boa jogada pelo lado esquerdo de ataque a bola sobrou novamente para Bruno, outra vez com o gol aberto. Foi tocar e correr para o abraço. Jorginho voltou com Mendoza no lugar de João Paulo e colombiano ex-Corinthians começou bem. Em jogada pela esquerda, ele cruzou, Vinicius tocou de calcanhar e obrigou Vanderlei a fazer importante defesa. O Tricolor chegou a criar outras oportunidades e novamente parou no goleiro santista. Sem forçar, o Peixe ainda marcou outra vez, novamente com Bruno Henrique. Daniel Guedes cruzou, Noguera disputou com a zaga e a bola caiu no pé do artilheiro. Ele chegou ao décimo gol na temporada. O Santos pensa agora na Copa do Brasil e na quarta-feira recebe o Flamengo, na Vila Belmiro. O Peixe precisa inverter a vantagem rival depois de ter perdido na Ilha do Urubu por 2 a 0.

Complicada

A situação do Vitória no Brasileirão segue complicada. Na tarde deste sábado, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileiro, o Vitória foi derrotado pela Chapecoense em pleno Barradão por 2 a 1 e se afundou ainda mais na zona de rebaixamento. Reinaldo e Lourency marcaram para a Chape, enquanto Neilton descontou para os rubro-negros. O jogo começou muito lento, com o Vitória monopolizando a posse da bola mas sem arriscar muito. A Chapecoense se fechava na defesa, e parecia aguardar uma bola para tentar o contra-ataque e definir a partida. Nos minutos iniciais, a melhor chance foi do Vitória, com arriscando um forte chute de fora da área, mas que passou ao lado da trave de Jandrei. Aos 26 minutos, a defesa do Vitória bobeou e devolveu a bola na fogueira para o goleiro Caíque, que se enrolou demais. O arqueiro deixou a bola cair, viu Seijas avançar pro gol e foi obrigado a cometer pênalti. Reinaldo cobrou e converteu, abrindo o placar pra Chape. O gol fez a Chape passar a controlar mais o jogo, criando mais oportunidades de gol, principalmente nas bolas paradas. O Vitória tentava criar suas jogadas, mas desperdiçava as poucas chances que tinha, além de sofrer com os passes errados.

Retornar

Roupa nova, novos ventos. Na estreia da camisa amarela e azul, o Flamengo buscava retornar o rumo das vitórias na Ilha do Urubu, neste sábado. Sem Diego, poupado, coube a Everton Ribeiro assumir o papel de herói, e o camisa 7 não amarelou. Aos 46 minutos, de pênalti, fez o gol da vitória suada de 2 a 1 sobre o Coritiba. Antes, Berrío abriu o placar e Henrique Almeida empatou a partida válida pelo Brasileirão. De olho no jogo contra o Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Zé Ricardo não escalou Diego. Mas, no primeiro tempo, Everton Ribeiro, Geuvânio e Berrío deram conta do recado. O último, que entrou de última hora no lugar de Everton, gripado, foi quem encheu de esperança os rubro-negros aos seis minutos. Geuvânio roubou a bola ainda no campo de defesa e tocou para Everton Ribeiro, que enxergou Berrío no meio. O colombiano, com tranquilidade, tocou na saída do goleiro.

Zagueiro

O líder invicto do Campeonato Brasileiro voltou a vencer na tarde deste domingo. Após empatar com Atlético-PR e Avaí, o Corinthians contou com um gol de cabeça do zagueiro paraguaio Balbuena, após escanteio cobrado por Giovanni Augusto no início do segundo tempo, para derrotar o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã. Antes de se preocupar outra vez com o Brasileiro, Corinthians e Fluminense terão que se ocupar com a segunda fase Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, a equipe paulista receberá o Patriotas, da Colômbia, em Itaquera, com a pequena vantagem de ter empatado por 1 a 1 no jogo de ida. No mesmo dia, a carioca estará no Equador para rever a Universidad de Quito, rival que já goleou por 4 a 0. Pela competição nacional de pontos corridos, o Corinthians terá pela frente outro time do Rio de Janeiro, o Flamengo, em Itaquera, e o Fluminense jogará contra mais um de São Paulo, a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. As duas partidas estão agendadas para domingo.

Formado

Com uma escalação alternativa, o Palmeiras ganhou do Sport por 2 a 0 na tarde deste domingo, na Arena Pernambuco. Satisfeito com a performance do time, formado predominantemente por reservas, o técnico Cuca elogiou seus pupilos e festejou a competição interna por vagas na equipe titular. “Foi um jogo excelente, um dos nossos melhores do ano. Isso faz todos crescerem. Não só quem jogou, mas também quem ficou fora. Agora, eles têm que mostrar serviço, porque essa gurizadinha está louca para entrar no lugar deles. Isso é o bom do futebol: quando há uma competição saudável, todos melhoram de produção”, afirmou. Suspensos, Dudu, Borja, Tchê Tchê e Michel Bastos não jogaram. Felipe Melo, Guerra, Edu Dracena e Yerry Mina foram poupados para o jogo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, enquanto Willian está lesionado. Os coadjuvantes que enfrentaram o Sport, bem-sucedidos, ganharam elogios do treinador.

Exaltada

Como faz sempre que a grande campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro é exaltada, o técnico Fábio Carille foi prudente ao término da 30ª partida da série invicta da sua equipe. A vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense no domingo, no Maracanã, deixou o líder em situação ainda mais confortável na tabela de classificação. Dos 48 pontos que disputou até então, no entanto, o Corinthians só deixou escapar oito, consequência dos empates com Chapecoense, Coritiba, Atlético-PR e Avaí. A invencibilidade do time de Fábio Carille perdura desde antes do Brasileiro – a última derrota, por 1 a 0, foi para a Ferroviária, em 19 de março, ainda pelo Campeonato Paulista. “Não dá para pensar em invencibilidade. É claro que é algo legal, que deixa a gente orgulhoso, mas nunca trago essa responsabilidade a mais para os meus atletas. Podem perguntar para qualquer jogador. Acho desnecessário abordar isso nas reuniões, porque já existe uma pressão e uma responsabilidade em todo jogo”, argumentou.

Segurança

Fábio Carille ainda franziu a testa ao escutar que o Corinthians era imbatível. “Não existe isso”, reforçou, aceitando apenas os créditos pela segurança do sistema defensivo do líder. “Mais do que a invencibilidade, o que me alegra é que, de 43 jogos oficiais no ano, passamos 26 sem tomar gol. Isso me dá satisfação demais”, sorriu, enfim. O Corinthians deixará de se preocupar momentaneamente com o Campeonato Brasileiro nesta semana. Na quarta-feira, enfrentará o colombiano Patriotas, adversário com o qual empatou por 1 a 1 no jogo de ida, no reencontro válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana. “Não vamos pensar em título brasileiro agora. O objetivo é sempre o próximo jogo. Vamos desligar o chip um pouquinho e nos preocupar com o Patriotas”, ordenou o comedido Fábio Carille.

Questionado

Protagonista de várias coletivas de imprensa bem-humoradas, o técnico Levir Culpi voltou a arrancar risadas dos jornalistas neste domingo, dia em que o Santos venceu o Bahia por 3 a 0, no Pacaembu. Questionado sobre os dois destaques de sua equipe na partida, o treinador surpreendeu nas respostas. Autor dos três gols do Peixe, Bruno Henrique foi eleito “um dos piores em campo” pelo comandante alvinegro, que ressaltou a necessidade de o atacante evoluir taticamente, apesar de ter elogiado o poder de decisão do artilheiro santista na temporada, com dez tentos. “Hoje ele foi decisivo, mas foi um dos piores em campo. Acredita nisso (risos)?”, indagou, antes de ponderar. “Fez três gols e com categoria. Ele pode ser um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, tem muita qualidade técnica, mas precisa aprender muitas coisas, como foi com o Neymar quando foi para a Espanha”, exemplificou. O tom brincalhão de Levir continuou ao comentar a atuação do meia Vecchio. O argentino, que iniciou a jogada do segundo gol ao dar um ‘chapéu’ no marcador no meio-campo, foi substituído por Rafael Longuine no segundo tempo e deixou o gramado ovacionado pelos mais de 30 mil santistas presentes no Pacaembu.

Balançou

A Ponte Preta venceu o Atlético-PR por 2 a 0 na Arena da Baixada neste domingo e o grande personagem da partida foi o atacante Lucca, que balançou as redes duas vezes. Com os dois gols, o jogador de 27 anos passou a ser o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 10 tentos marcados. Em entrevista ao Premiere na saída de campo, o atleta que pertence ao Corinthians exaltou a boa fase, entretanto destacou que o Brasileirão é uma competição longa e que o difícil é se manter em alto nível. “A gente trabalha para sempre estar bem. Graças a Deus e com a ajuda dos companheiros as coisas estão acontecendo. Mas tem muito campeonato pela frente, é uma competição muito longa. O difícil é manter o alto nível, então vou continuar trabalhando forte e agradecer aos meus companheiros, minha família e todos que estão comigo. Estou muito feliz com o momento.

Colocação

Com o resultado, a Macaca foi a 21 pontos e está na décima colocação. O próximo compromisso do time de Campinas no Campeonato Brasileiro é o Fluminense, no Moises Lucarelli, no domingo, às 16 horas (de Brasília). O primeiro turno do time paulista se encerra com Vitória fora de casa e Vasco em casa. Antes disso, os comandados de Gilson Kleina irão encarar o Sol de América no jogo de volta da Copa Sul-Americana, na quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Luis Alfonso Giagni, no Paraguai. No jogo de ida, a Ponte Preta venceu por 1 a 0.

Destacando

O Atlético Paranaense voltou a tropeçar no Campeonato Brasileiro jogando em casa e perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, na Arena da Baixada, se complicando na competição. O técnico Fabiano Soares, que comandou o segundo jogo desde que chegou ao clube, já sentiu pressão da torcida, mas minimizou as críticas, destacando que a equipe teve mais volume de jogo. “Nós tivemos o controle do jogo e, em dois lances, fizeram dois gols. Fiz as mudança por jogadores que não estavam bem, ou estavam cansados, e a equipe melhorou”, disse o comandante rubro-negro, que ainda pontuou as inúmeras tentativas de marcar, boa parte parando nas mãos do goleiro Aranha. “A equipe tentou e, estamos chateados pela derrota, é claro. Mas, tivemos chances de fazer os gols”, acrescentou.

Atuações

Uma das atuações que se salvaram em campo foi a de Felipe Gedoz, que entrou bem na partida, mas o treinador pede paciência para que o atleta retome seu ritmo ideal. “Gedoz é um grande jogador, gosto dele, como gosto do Guilherme. Grandes jogadores sempre têm espaço na equipe. Mas ele vem de muito tempo parados e tentamos dar ritmo. Hoje o Guilherme não estava 100% e preferi colocar o Felipe, que vai ganhar ritmo para mostrar o grande jogador que é”, avaliou. Para encarar o Grêmio, quinta-feira, quando terá que tirar uma grande diferença para seguir na Copa do Brasil, Fabiano ainda vai pensar no que fazer, mas sabe que, mesmo sem classificação, precisa voltar a vencer. “Ainda não pensei. Estava focado neste jogo. Agora, quando chegar em casa, pensarei o que fazer. É um resultado difícil, mas vamos jogar no nosso campo. Se somos capazes, não sei. Temos que ganhar o jogo e dar tranquilidade à equipe”, concluiu.

Reservas

Com uma equipe formada praticamente por reservas, o Botafogo ficou no empate com o lanterna Atlético-GO, neste domingo, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Jefferson preferiu não lamentar o resultado. “Foi uma partida em que tivemos chances de vencer. No entanto, o time deles também criou chances. Nós entramos em campo com o pensamento de vencer, mesmo com um time alternativo, mas não podemos lamentar”, disse. Jefferson admitiu que o momento é de focar no jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, neste meio de semana. “Temos que pensar no Atlético-MG, que é o nosso objetivo neste momento”. O Botafogo encara o Atlético-MG nesta quarta-feira, no Nilton Santos. No jogo de ida, em Belo Horizonte, os mineiros venceram por 1 a 0. No Campeonato Brasileiro, os cariocas só voltam a jogar no próximo domingo, contra o São Paulo, no Rio de Janeiro. Para esta partida, o técnico Jair Ventura não poderá contar com o volante Bruno Silva e o lateral esquerdo Gilson, suspensos.

Lamentou

Jogando em seus domínios, o Atlético-GO empatou por 1 a 1 com o Botafogo, que utilizou uma equipe reserva por causa do jogo contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil na quarta-feira. Em entrevista após o jogo, Paulinho lamentou o resultado. “Eu fico feliz pelo gol (que marquei), mas triste pelo empate. Hoje nossa equipe criou inúmeras chances de gol, mas infelizmente não conseguimos concluir. Agora é trabalhar mais forte e ter tranquilidade na semana para que possamos buscar pontos fora de casa também”, declarou o volante. O Dragão é a pior equipe do Campeonato Brasileiro com apenas nove pontos em 16 rodadas, o que resulta em um aproveitamento de 18,8%. Além disso, o time goiano só venceu dois jogos e saiu de campo derrotado em 11 oportunidades. Precisando desesperadamente de resultados positivos para tentar uma reabilitação, o Atlético-GO, que não vence há nove rodadas, terá pela frente a Chapecoense, na Arena Condá, no domingo, às 11h (de Brasília). Nas últimas duas rodadas, o time de Goiás terá como adversários Grêmio em casa e Fluminense fora de casa.

Destaque

O Vasco venceu o Atlético-MG, neste domingo, no Independência. O destaque da partida foi o jovem Paulinho que marcou os dois gols da equipe carioca. Ele manteve os pés no chão, mas comemorou a boa atuação: “Trabalho muito para ter momentos como esse. Hoje fui feliz em fazer esses gols e dar a vitória ao Vasco, que é o mais importante”. Com apenas 17 anos, Paulinho é o mais jovem jogador a marcar um gol no Campeonato Brasileiro, o primeiro nascido depois dos anos 2000. O jogador revelou que já sabia do fato, pois foi alertado por profissionais do clube. “O pessoal do clube já tinha me avisado que se eu fizesse gol seria o mais jovem. Fico feliz e muito emocionado por isso. O Milton vinha acompanhando a gente no sub-20, dando confiança, fazendo treino. Fomos pegando confiança nos treinos”, declarou. No fim do jogo, Paulinho foi até o vestiário do Atlético-MG para trocar a camisa com o atacante Fred. O jovem jogador revelou ser fã antigo do atleticano: “Eu via os jogos dele no Lyon, no Fluminense, em qualquer time. Hoje tive oportunidade de jogar contra ele. Fico mais feliz ainda por fazer gols e dar vitória ao Vasco. Trabalho muito para ter momentos como esse”. Com o resultado, o Vasco chegou a 23 pontos e voltou a brigar por um lugar na zona de classificação para a Libertadores. Agora, o técnico Milton Mendes poderá trabalhar com o elenco, pois os cruzmaltinos só voltam a campo na segunda-feira da semana que vem, contra o Atlético-PR, no Raulino de Oliveira.

Derrota

Neste domingo, o Atlético-MG perdeu no Horto para o Vasco da Gama por 2 a 1. Com o resultado, o Galo chega à sua quinta derrota em casa, além da segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, o lateral Fábio Santos comentou sobre os gritos de “vergonha” da torcida atleticana: “Time sem vergonha não. Falta de vontade não é, nem de trabalho. Mas a gente precisa melhorar muita coisa. A gente sabe que tem que dar uma resposta o mais rápido possível”. O jogador ainda afirmou que o time tem procurado encontrar resposta para esses resultados negativos: “A gente está tentando jogar, mas às vezes as coisas não acontecem. O Vasco chegou duas vezes ao nosso gol e marcou… Tem que redobrar a atenção”. O próximo compromisso do Galo é na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Na partida de ida, o Atlético venceu o Botafogo por 1 a 0 e agora vai ao Rio de Janeiro para o jogo de volta das quartas de final da competição. Fábio Santos vê o confronto como oportunidade de retomar a confiança: “Tem que se reerguer rapidamente para o jogo de quarta. Mata a mata é complicado, conseguimos uma vantagem mínima. Tem que ir para o Rio buscar a classificação que com certeza vai trazer confiança para gente”.

Acompanhou

Tite acompanhou de perto mais uma grande atuação de Cássio pelo Corinthians. Na mira do técnico da Seleção Brasileira, que foi ao Maracanã na tarde deste domingo, o goleiro foi decisivo para a sua equipe segurar a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense nos minutos finais da partida. “Tivemos alguns momentos de pressão, mais no final do jogo. A equipe deles, até por estar perdendo, imprimiu um ritmo maior”, comentou Cássio, dividindo os méritos por não ter sido vazado. “A nossa defesa é muito organizada. Todo o mundo entende que precisa ajudar. Assim, a gente se defendeu bem e saiu com a vitória”. Satisfeito com o rendimento de Cássio, em quem apostou mesmo quando Walter era cotado a se firmar como titular da posição, o técnico Fábio Carille minimizou o fato de o goleiro ter sido bastante exigido no Maracanã. “Jogando fora de casa contra uma equipe do porte do Fluminense, é normal ser sufocado. Eles foram para cima, tirando volantes e colocando atacantes em campo. Tudo dentro do planejado. Também faço isso quando não estou com o resultado favorável”, disse o pupilo de Tite. O Corinthians, no entanto, resistiu à pressão. As defesas de Cássio, que já atraiu Taffarel, preparador de goleiros da Seleção Brasileira, ao CT Joaquim Grava, foram suficientes para ajudar o time a seguir tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 40 pontos ganhos.

Satisfeito

O atacante Deyverson disputou sua primeira partida com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras na tarde deste domingo. Escalado como titular pelo técnico Cuca na vitória por 2 a 0 contra o Sport, alcançada na Arena Pernambuco, ele deixou o gramado satisfeito. Contratado após passar pelo Alavés, Deyverson vinha de um período de férias e ainda não está 100% do ponto de visita físico. Com Dudu e Borja suspensos e Willian lesionado, Cuca pretendia usar o recém-chegado atacante apenas em parte do jogo diante do Sport, mas ele atuou durante os 90 minutos. “Saio cansado, mas feliz pelo trabalho feito pela equipe. Foi um jogo difícil aqui na casa do Sport, uma grande equipe. Agradeço ao grupo, que trabalhou bastante. Agora, é descansar, porque temos mais um jogo importante contra o Cruzeiro (pela Copa do Brasil) e espero que ganhemos”, disse Deyverson ao Sportv. Fora da forma física ideal, o atacante de 26 anos mostrou vontade e cometeu várias faltas. Com uma formação alternativa armada pelo técnico Cuca em Pernambuco, sem um meia de criação, Deyverson não teve chances claras para finalizar diante do Sport.

Preocupação

O zagueiro Fabián Balbuena não demonstra qualquer preocupação com o fato de não ter Pablo ao seu lado durante um mês e meio – esse é o prazo previsto pelo departamento médico do Corinthians para que o atleta se recupere de uma nova lesão muscular na coxa direita. Sem o parceiro habitual em campo, o paraguaio anotou de cabeça o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo, no Maracanã. “Todo o mundo aqui trabalha forte. Quem não vem jogando sempre está preparado”, disse Balbuena, referindo-se ao prata da casa Pedro Henrique, o substituto de Pablo. “Assim, o nosso rendimento não cai porque um jogador saiu. Todos fazem o mesmo treinamento e recebem as mesmas informações, independentemente de jogar ou não. Esse é o nosso grupo, compromissado a continuar na mesma linha”, acrescentou.

Valorizar

Também com a intenção de valorizar todo o plantel corintiano, Balbuena evitou se vangloriar pelo gol marcado neste fim de semana, o seu sexto como corintiano. “O importante é que a gente ganhou. Não importa quem faz o gol. Foram mais três pontos conquistados em um jogo difícil, contra um grande time. A luta continua”, afirmou. Em sua luta, o invicto Corinthians já alcançou os 40 pontos ganhos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, nove à frente do vice-líder Grêmio, que enfrentará o São Paulo na segunda-feira, no Morumbi. “A gente não pensa na invencibilidade. A campanha merece destaque, sim, porque não é qualquer um que faz isso, mas devemos manter a humildade. Todas as equipes se preparam para vencer”, equiparou Balbuena.

Recado

O ex-goleiro Marcos passou por uma cirurgia cardíaca na manhã da última quinta-feira. Neste domingo, dia em que o Palmeiras ganhou do Sport no Campeonato Brasileiro, o ídolo mostrou o próprio curativo e mandou um recado à torcida por meio de um vídeo bem-humorado. “Vou mostrar para vocês como ficou o trem. Até que o corte foi pequeno, mas pensa em um trem dolorido…”, disse Marcos, ainda hospitalizado. “Para tossir, é um inferno. Mas não inchei e está tudo beleza. A dor, a cada dia que passa, diminui. Bom domingo para vocês”, completou, em vídeo postado por Leila Pereira, dona da Crefisa/FAM. A cirurgia, conduzida por Fábio Jatene no Hospital do Coração, teve como finalidade a correção de uma insuficiência da válvula mitral e transcorreu de maneira bem-sucedida. Segundo boletim médico divulgado na última sexta-feira, o ex-goleiro “evolui de forma estável e satisfatória”. Marcos Roberto Silveira Reis defendeu a Sociedade Esportiva Palmeiras de 1992 a 2012. Herói do título da Copa Libertadores 1999, ele disputou um total de 533 partidas pelo clube – entre os goleiros, é superado apenas por Emerson Leão (620). Pela Seleção, conquistou a Copa do Mundo 2002.

Motivo

O técnico Fábio Carille e os seus jogadores negaram que a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, tenha sido motivo de alívio para o Corinthians. O líder do Campeonato Brasileiro, ainda invicto, vinha de dois empates com times que tentam fugir da zona de rebaixamento, o Atlético-PR e o Avaí. “A questão dos empates vinha mais de fora. O que me preocupa é quando o time não rende. Jogamos para ganhar contra Atlético-PR e Avaí. Se não fosse assim, eu não teria tirado o Gabriel e colocado o Kazim em Florianópolis”, comentou Carille. As igualdades, contudo, fizeram o segundo colocado Grêmio se aproximar do Corinthians. A vantagem agora é de nove pontos (40 a 31), porém o concorrente ainda entrará em campo na segunda-feira, contra o São Paulo, no Morumbi.

Concentração

“Valorizei demais os dois empates”, insistiu Carille. “Depois de uma vitória contra o Palmeiras, era normal que a concentração caísse. Isso é natural do ser humano. Mas o mesmo Avaí que empatou com a gente foi o que ganhou do Grêmio no Sul e venceu o Cruzeiro hoje. O campeonato é difícil. É por isso que não gosto de pensar além do próximo jogo. Se fizer isso, fico louco”, concluiu. Já o centroavante Jô lembrou que, em outras circunstâncias, uma eventual igualdade com o Fluminense no Rio de Janeiro poderia ser até comemorada pelo Corinthians. “O empate fora de casa é bom no Campeonato Brasileiro, mas já vínhamos de dois. Não vencemos para provar para alguns que falaram que iríamos tropeçar, como todo o mundo vai. Só que mostramos que temos uma força muito grande fora de casa. Foram três pontos muito importantes”, analisou. Quem falou que o Corinthians tropeçaria foi Renato Gaúcho, técnico do Grêmio. Ele chegou até a prever que o líder despencaria na tabela, mas se desculpou posteriormente.

Superioridade

Diante de 42.025 torcedores, recorde em uma partida entre clubes na Arena Pernambuco, o Sport perdeu por 2 a 0 do Palmeiras na tarde deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante André, escalado como titular pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, admitiu a superioridade do time alviverde. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras saiu na frente com gols de Bruno Henrique e Keno. Na tentativa de pelo menos diminuir a diferença, o Sport aumentou seu volume de jogo na etapa complementar e chegou a acertar a trave adversária com Diego Souza, mas não conseguiu reagir. “Acho que não tivemos um dia feliz e o Palmeiras teve. Não conseguimos jogar e fomos neutralizados por eles. O Campeonato Brasileiro é assim, difícil. Jogo após jogo, você não pode dar brecha. A gente deu mole, o Palmeiras foi feliz e ganhou o jogo”, disse André ao Sportv. Com a derrota dentro de casa, o time rubro-negro permanece com os mesmos 24 pontos ganhos e cai para a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Na 17ª rodada do torneio nacional, às 16 horas (de Brasília) de domingo, o Sport pega o Bahia, na Fonte Nova. Às 19h15 de quinta-feira, após vitória por 2 a 0 em casa, o time pernambucano visita o argentino Arsenal, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Atingido por uma pancada contra o Palmeiras, André não deve ser problema. “Está doendo muito, mas vamos que vamos”, declarou.

Considerada

Ao longo das 16 partidas já realizadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians teve a escalação considerada titular pelo técnico Fábio Carille em apenas quatro oportunidades: empates com a Chapecoense e o Avaí e vitórias diante de Bahia e Palmeiras. Em todas as outras, o comandante precisou apostar em peças alternativas do elenco, que é formado por 34 jogadores. Um exemplo disso é o compromisso deste domingo contra o Fluminense, em que um terceiro reserva foi acionado e teve participação direta no gol da vitória. Sem contar com Jadson, que sofreu fraturas em duas costelas e só volta ao time em um mês, Carille também teve o desfalque de Marquinhos Gabriel contra o Fluminense, por suspensão. Para não mudar o estilo da equipe, Giovanni Augusto foi a peça escolhida para começar jogando. Ele treina no dia a dia do CT Joaquim Grava exatamente nesta posição e foi uma aposta segura de Carille. Deu certo: foi do camisa 17 a cobrança de escanteio que terminou em gol de Balbuena de cabeça, premiando a opção do treinador. “O Giovanni Augusto jogou acima do esperado pelo tempo que ficou fora, ergueu a bola, fez triangulações, fez tudo muito bem. É um jogador que cumpriu o que tinha de fazer” elogiou o treinador do Corinthians.

Dominou

O ponto de interrogação no futuro de Neymar – o atleta do Barcelona poderia estar de saída para o PSG -, dominou o noticiário na última semana. O meia Casemiro, do Real Madrid, que é companheiro do atacante na seleção brasileira, acompanha a novela de longe e brincou a respeito do destino do craque. Em entrevista concedida após a derrota nos pênaltis do clube merengue para o Manchester United, domingo, em Santa Clara, na Califórnia, pela International Champions Cup, o ex-jogador do São Paulo abriu as portas do Real Madrid ao compatriota. Ao ser questionado pela reportagem do GloboEsporte.com se Neymar deveria seguir no Barcelona ou mudar de equipe, Casemiro se esquivou. “Isso cabe a ele… saber o que tem que fazer. Por que não jogar aqui no Real Madrid também? Será bem-vindo, aqui, para nós”. Ex-jogador do São Paulo, Casemiro, que enfrentou Neymar diversas vezes nas categorias de base, quando o craque defendia o Santos, declarou não ter conversado com ele nos últimos dias, mas desejou sorte, seja qual for o destino do brasileiro.

Andamento

A busca por um zagueiro para reforçar o elenco do Corinthians está em andamento. Depois das tratativas frustradas com Anderson Martins e Leandro Castán, ainda antes do fechamento da janela brasileira para contratações do exterior, na última semana, o clube passou a analisar novos nomes nos últimos dias. “Existe a possibilidade, sim (de contratar zagueiro). Vimos muito pouco em relação aos que estão fora do Brasil. Estamos olhando mesmo aqui dentro do futebol brasileiro” afirmou o técnico Fábio Carille. Como a janela já se fechou, só poderia vir do exterior alguém que tivesse rescindido seu contrato antes da data-limite, dia 20. A ideia é trazer um nome de bom nível, que venha jogando, mas que não demande um investimento tão grande. Desde a confirmação do estiramento na coxa direita de Pablo, sexta-feira passada, celulares dos dirigentes corintianos começaram a ser inundados por mensagens de empresários e intermediários oferecendo jogadores.

Departamento

Nomes já observados pela comissão técnica e pelo CIFUT, departamento de análise de desempenho, serão tratados com maior atenção. Não há negociação em andamento nem prazo para um acerto. Carille tem apenas três zagueiros à disposição no elenco neste momento: Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos. Além de Pablo, com estiramento na coxa direita, a defesa alvinegra não conta com Vilson, que se recupera de cirurgia no joelho e não tem previsão para voltar a treinar com bola. Com 40 pontos, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, mas pela Copa Sul-Americana: recebe o Patriotas, em casa, às 21h45 (de Brasília), em jogo válido pela segunda fase da competição. A equipe ficou no 1 a 1 no primeiro confronto e joga até por um empate sem gols para avançar de fase.

Encontro

Depois de perder para o Palmeiras, no último domingo, pela Série A, o Sport se prepara para a partida de volta da Copa Sul-Americana, contra o Arsenal de Sarandi-ARG, nesta quinta-feira. O técnico Vanderlei Luxemburgo, antes disso, já tem motivos para se preocupar com o próximo encontro pelo Brasileirão, diante do Bahia – no domingo, dia 30. O volante Rithely, o meia Diego Souza e o atacante André estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Sem Rithely, Diego Souza e André, Luxemburgo vai precisar quebrar a cabeça para escolher os titulares diante dos baianos. Enquanto o Sport está no mercado em busca de reforços, e as novas aquisições não chegam, o treinador vive a expectativa do retorno de um atleta, em especial, e de compor um time taticamente seguro com peças inferiores tecnicamente, se comparadas aos ausentes.

Acumulou

Sem vencer como mandante no Campeonato Brasileiro desde a quarta rodada, quando bateu o Vitória, o Fluminense acumulou mais um tropeço neste domingo. Perdeu por 1 a 0 para o líder Corinthians, no Maracanã. “Merecíamos um resultado melhor”, lamentou o atacante Richarlison. “A vitória do Corinthians foi injusta. Jogamos sempre no campo deles, e eles jogaram por uma bola. Fizeram o gol de bola parada. Acontece, mas sabíamos do ponto forte deles. Fomos avisados pelo Abel a semana toda”, acrescentou. O meia Gustavo Scarpa seguiu a linha de raciocínio do companheiro. “Precisamos voltar a vencer no Rio. Independentemente do adversário, temos que tentar ganhar do começo ao fim. Foi o que tentamos fazer”, defendeu.

Realmente

Apesar de os atletas terem ficado satisfeitos com a atuação diante do líder, a torcida que foi ao Maracanã vaiou o Fluminense ao apito final do árbitro Rafael Traci. “No futebol brasileiro, o que realmente importa é a vitória. Às vezes, o time joga mal e ganha. Às vezes, joga muito bem e perde. Acaba não servindo para nada”, lastimou Scarpa. Com o resultado, o Fluminense permaneceu na parte intermediária da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com os seus 21 pontos. O seu próximo compromisso será pela Copa Sul-Americana, contra a Universidad de Quito, na capital equatoriana. “Não adianta abaixar a cabeça, porque temos mais um jogo difícil na quarta-feira, no Equador”, disse Richarlison, apesar de o Fluminense ter goleado o adversário por 4 a 0 no jogo de ida.

Rebaixado

Brigando para não ser rebaixado, o Avaí conseguiu uma grande vitória neste domingo após superar o Cruzeiro por 1 a 0, na Ressacada. O time mineiro criou diversas oportunidades de gol durante a partida e um dos grandes nomes do jogo foi o goleiro Douglas Friedrich, que voltou a brilhar e não deixou nada passar. Na saída de campo, o jogador de 28 anos exaltou o trabalho feito por todo o elenco do Leão em termos defensivos. “Não só eu (tenho jogado bem) como todos meus companheiros também. Se eu sou o chefe de obra, eu tenho bastante peão me ajudando para a gente fechar o gol, fazer um paredão aqui, não passar nada e a gente vencer”, brincou Douglas em entrevista ao Premiere ao ser perguntado se ele irá construir um paredão em baixo do gol. O goleiro do Avaí também exaltou a equipe mineira, que tentou marcar o gol de todas as maneiras. Além disso, o arqueiro acredita que, se o time catarinense conseguir manter o bom nível de atuação, é possível acreditar em objetivos maiores no campeonato.

Rolando

A irritação de Fred ao deixar o gramado com apenas dez minutos de bola rolando e o choro do zagueiro Paulão ao ser substituído também no início do jogo marcaram o clássico entre Atlético-MG e Vasco, em Belo Horizonte, no domingo, mas não podem ser considerados fatos isolados. Na derrota para o Avaí, em Florianópolis, o meia Thiago Neves, do Cruzeiro, saiu de campo mancando, com expressão desanimada. Houve outros casos de jogadores reclamando de desconforto e dores após a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Isso resume o temor crescente dos técnicos, dirigentes e torcedores. Até o final do ano, eles vão ter de se acostumar a ver seus times desfalcados de peças importantes, com vários títulos em disputa – Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Primeira Liga. Lesões musculares se acentuam com um calendário apertado, no qual os times, notadamente os da elite do País, são obrigados a jogar muitas vezes ao longo do ano. A dor na panturrilha direita pode deixar Fred ausente de vários compromissos do Galo. A extensão da contusão de Paulão ainda está sob análise pelos médicos do Vasco. Já Thiago Neves corre o risco de ficar fora de partida decisiva contra o Palmeiras, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Enfrentar

Para tentar evitar o pior, o Palmeiras optou por um time misto para enfrentar e vencer o Sport por 2 a 0, em Recife. Em outro jogo do domingo, o Botafogo fez o mesmo e poupou titulares no empate (1 a 1) com o Atlético-GO, em Goiânia. O Alvinegro carioca enfrenta o Atlético-MG, na quarta, também em partida que decide vaga para a sequência da Copa do Brasil. O Flamengo, diante do desgaste a que tem sido submetido seu time na temporada, resolveu deixar o craque Diego descansando no fim de semana. Ele não atuou contra o Coritiba, no sábado, para não correr risco de desfalcar o Rubro-Negro contra o Santos, outro jogo que vai apontar um semifinalista da segunda competição mais importante do País. Renato (Santos), Armero (Bahia), Pablo (Corinthians), Luís Fabiano (Vasco) e Willian (Palmeiras) são apenas alguns exemplos recentes de quem sofre com problemas musculares. A lista é mais ampla e, segundo previsões realistas, vai aumentar muito mais nas próximas semanas.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com