Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Advertidos

O árbitro Jailson Macedo Freitas, da Bahia, pesou a mão nos cartões amarelos para o Palmeiras no empate por 2 a 2 com o Flamengo, na Ilha do Urubu: nove jogadores foram advertidos, sendo que quatro deles estavam pendurados: Dudu, Tchê Tchê, Borja e Michel Bastos não poderão enfrentar o Sport, domingo, na Arena Pernambuco.

Jailson, Thiago Santos, Mina, Luan e Bruno Henrique foram os outros palmeirenses punidos com amarelo. Para o Flamengo, foram apenas dois: Márcio Araújo e Mancuello. Além dos suspensos, o Palmeiras pode ter uma baixa por lesão: Willian sentiu a coxa no fim do primeiro tempo e teve que ser imediatamente substituído por Borja. Ele ainda será examinado para saber a gravidade da lesão. Com Willian machucado e Borja suspenso, crescem as chances de Deyverson fazer sua estreia no fim de semana. Ele acaba de voltar de férias e ficou em São Paulo para aprimorar a forma física, mas ao menos viajar para o Recife nesta quinta, assim como Edu Dracena, Felipe Melo e Guerra, que foram poupados.

Encerrou

O São Paulo, enfim, encerrou o jejum de vitórias que tanto o atormentava. Na gélida noite desta quarta-feira, no Morumbi, o Tricolor sofreu, mas voltou a vencer após nove jogos ou 41 dias ao derrotar o Vasco da Gama, por 1 a 0, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado também é o primeiro triunfo de Dorival Júnior, que completou a sua terceira partida à frente da equipe. Com gol relâmpago de Lucas Pratto, o São Paulo ganhou uma posição na tabela, chegando ao 17º lugar, com 15 pontos. Com a goleada por 4 a 0 da Ponte Preta sobre o Coritiba, no entanto, o time do Morumbi completou a quinta rodada consecutiva dentro da zona de rebaixamento. Já o Vasco, que não perdia há duas partidas, segue na nona colocação, com 20 pontos.

Finalmente

Para finalmente deixar a zona de descenso, o Tricolor terá que ir bem contra o vice-líder Grêmio, na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), novamente no Morumbi. O Cruz-Maltino, por sua vez, continua sua excursão fora do Rio de Janeiro: no domingo estará em Belo Horizonte para encarar o Atlético-MG, às 19h, no Estádio Independência. Além do resultado, a partida apresentou aspectos positivos individuais no São Paulo. Depois de muito tempo, Christian Cueva voltou a ser decisivo ao dar a assistência no gol de Pratto. Aplaudido pela torcida, o peruano foi bastante participativo no embate, ajudando até na marcação. Quem também se destacou foi o argentino Jonatan Gomez, imprimindo boa movimentação no ataque tricolor. Já o estreante Edimar, que foi titular no lugar de Júnior Tavares na lateral esquerda, não comprometeu.

Incomodado

O Corinthians perdeu mais uma vez um pouco da “gordura” construída pela equipe neste início de Campeonato Brasileiro. Jogando diante de um Avaí incomodado pela zona de rebaixamento e totalmente fechado no seu campo de defesa, o time paulista parou na trave duas vezes, sofreu com as lesões de Pablo e Jadson e não saiu do zero na noite desta quarta-feira, na Ressacada. Com o resultado, o Timão chega aos 37 pontos e agora está a seis do Grêmio, vice-líder, que derrotou o Vitória no Barradão, tirando a vantagem dos paulistanos pela segunda rodada consecutiva. O Avaí, por sua vez, conseguiu um ponto na luta contra a degola e agora tem 14, ainda entre os times que cairiam para a Série B. Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão pela frente o Fluminense, em duelo marcado para as 16 (de Brasília) do domingo, no estádio do Maracanã. Os catarinenses, por sua vez, continuam em Florianópolis, onde recebem o Cruzeiro, no mesmo horário.

Temporada

O Corinthians celebrou na terça-feira o fato de poder utilizar sua “equipe ideal”, que havia entrado em campo em apenas dez oportunidades na temporada. A escalação, porém, não durou dez minutos dentro de campo. O zagueiro Pablo, que era dúvida por conta de uma contratura muscular na coxa direita, voltou a sentir o problema em seu primeiro pique e logo pediu substituição. Para piorar a situação de Carille, logo após a saída do defensor, Jadson sofreu uma pancada na região do tórax e, com muitas dores na costela, pediu para ser substituído. Com Pedro Henrique na zaga e Marquinhos Gabriel como armador, o time demorou a retomar a fluidez nas jogadas ofensivas, enquanto os donos da casa não faziam a menor questão de passar da linha do meio-campo. O único que conseguia sobressair era Jô, ganhando com tranquilidade o embate direto com Fagner Alemão. No primeiro lance de perigo, ele recebeu de Maycon, segurou o zagueiro às suas costas e devolveu para o volante. Cara a cara com Douglas, o camisa 8 deixou a bola correr demais e não conseguiu finalizar com precisão. Pouco depois, Pedro cabeceou fraco escanteio cobrado pela esquerda e viu Douglas defender.

Investidas

Bem armado na sua proposta de jogo, o Avaí teve uma boa chance para abrir o placar aos 24 minutos, mas Juan parou em boa defesa de Cássio, sem marcação dentro da área. Depois disso, com muitos erros de passe pelo lado corintiano e tímidas investidas ofensivas dos anfitriões, o placar seguiu inalterado até que o juiz apitasse o fim do primeiro tempo. O Alvinegro voltou para o segundo tempo com mais dificuldades ainda para jogar bola, errando diversos passes na hora de armar os lances. O Avaí manteve a ideia de jogo praticada por Claudinei Oliveira, sem dar espaços e buscando se aproveitar de alguma falha da defesa corintiana. Até os 30 minutos da etapa final, o estilo de jogo dos donos da casa prevaleceu. Mesmo sem conseguir aproveitar duas falhas feias de Pedro Henrique, os avaianos tiveram uma grande chance de abrir o placar aos 29 minutos do segundo tempo, quando Joel recebeu bom passe de Júnior Dutra dentro da área, ajeitou para a perna esquerda e chutou cruzado. A bola bateu no pé da trave de Cássio, voltou para o meio da área e Balbuena afastou. Temeroso para mexer devido às lesões de Pablo e Jadson, Carille enfim modificou a equipe para uma pressão final, colocando Kazim na vaga do volante Gabriel e apostando na força física do turco. No primeiro lance dele, Guilherme Arana cruzou bola na área e ela se encaminhava para o camisa 18, mas Betão cortou para trás e mandou no travessão. Na sobra, Jô caiu e reclamou de pênalti. O Timão continuou pressionando, Rodriguinho e Jô pararam em boas defesas de Douglas, e a última chance veio quase nos acréscimos. Rodriguinho tabelou com Kazim e chutou com a esquerda, carimbando mais uma vez a trave avaiana.

Preparador

Taffarel, preparador de goleiros da Seleção Brasileira, esteve na Vila Belmiro para acompanhar de perto Vanderlei, nesta quarta-feira. O campeão mundial de 1994 deve até ter se animado com o camisa 1, que fez boas defesas e não levou gols. Porém, quem roubou a cena foi Emiliano Vecchio. Surpresa no time titular de Levir, o meia marcou seu primeiro tento com a camisa do Peixe e garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o alvinegro chegou aos 27 pontos e manteve-se na terceira colocação do torneio. Já a o Verdão do Oeste segue estacionada nos 18 e pode encostar na zona de rebaixamento até o final da rodada. Agora, as duas equipes voltam a entrar em campo no próximo final de semana, pela 16ª rodada do Brasileirão. No domingo, o Peixe recebe o Bahia, no Pacaembu, às 11h (de Brasília). Um dia antes, às 16h, a Chape encara o Vitória, no Barradão, em Salvador.

Mandante

O sonho de ser um mandante melhor vai ficar para o fim de semana, contra o Vasco. No duelo com o Bahia, na noite desta quarta-feira, no Independência, o Atlético-MG perdeu por 2 a 0 e seguiu entre os times de pior rendimento dentro dos seus domínios no Campeonato Brasileiro 2017. O jogo terminou com a torcida atleticana cantando: “Vergonha… Vergonha… Time sem vergonha!”. Isso se tornou comum nos últimos jogos em casa. A explicação do técnico Roger Machado é que os adversários jogam muito fechados e que precisa de tempo para estudar o que tem de errado ou buscar alternativas – mesmo após sete meses de trabalho. Nesta noite, os estudos não funcionaram. O filme atleticano se repetiu. O adversário jogou fechado e conseguiu seus gols. O resultado deixou Atlético-MG e Bahia colados na tabela de classificação – o Galo com 20 pontos, na 11ª posição, e o Tricolor com 19, na 12ª colocação. Na próxima rodada, o Atlético-MG receberá o Vasco no domingo, às 19 horas, também no Independência. O Bahia jogará contra o Santos no mesmo dia, às 11 horas, no Pacaembu.

Goleia

A Ponte Preta conseguiu fazer sua lição de casa e aliviar a pressão sobre o técnico Gilson Kleina ao bater o Coritiba por 4 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Macaca chegou aos 18 pontos, na 14ª colocação. Já o Coxa, que segue oscilando, soma 19 pontos, na 13ª posição. A equipe campineira abriu a contagem aos 15 minutos da primeira etapa, com Léo Arthur recebendo presente e arrematando para o fundo da rede. Depois do intervalo, aos 15 minutos, Emerson Sheik, de primeira, marcou o segundo. Lucca, aos 38 minutos,e Sheik, aos 42 minutos, fecharam o placar. Na próxima rodada, a Ponte Preta encara o Atlético Paranaense, domingo, na Arena da Baixada. Já o Coritiba encara o Flamengo, sábado, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Demissão

A derrota por 4 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro, mostrou que o Coritiba segue oscilando demais dentro da competição e sobrou para o técnico Pachequinho. Ao final da partida, o diretor de futebol Alex Brasil anunciou a demissão do treinador e do auxiliar Márcio Goiano. Agradecemos os serviços prestados e aqui vamos tratar o Pacheco com respeito. É uma decisão tomada e vamos buscar um novo treinador”, disse o dirigente, que espera anunciar o quanto antes o novo nome. “Vamos trabalhar pela madrugada e tomar essa decisão de cabeça fria. O Coritiba vai trabalhar e a partir de agora vamos buscar”, completou. Alex garante que a demissão não estava prevista, mas a goleada tornou a situação insustentável. “Não tinha nada pré-determinado, o Pacheco evoluiu. Estou no trabalho do dia a dia, mas não tem como suportar. O resultado de hoje resultou nessa demissão. Agora o Coritiba vai seguir um novo rumo”, concluiu. Embora nenhum substituto tenha sido falado de forma oficial, nem mesmo sobre quem comandará a equipe interinamente a partir desta quinta-feira, Vágner Mancini é a especulação mais forte no momento em uma lista de três nomes já em estudo pela diretoria.

Contundente

Autor de dois gols na contundente vitória da Ponte Preta sobre o Coritiba, por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Moisés Lucarelli, o atacante Emerson Sheik aproveitou o resultado positivo para defender o trabalho do até então contestado técnico Gilson Kleina. A partida encerrou uma série de cinco jogos sem a equipe de Campinas vencer no Campeonato Brasileiro. “A gente fica triste porque está fazendo um baita trabalho bacana, com excelentes profissionais, com um grupo de atletas qualificado. A Ponte conseguiu montar um time realmente competitivo neste ano, mas o futebol é emocionante por conta de situações como essa. Vemos time grande na zona de rebaixamento ou bons trabalhos sem uma sequência de vitórias. Aqui, sempre acreditamos no trabalho do Gilson, um cara sensacional”, enalteceu o Sheik. Vice-campeão paulista, Kleina passou a ser contestado porque não comemorava uma vitória na competição nacional desde 22 de junho, quando a Ponte Preta fez 1 a 0 sobre o Cruzeiro. Desde então, somaram-se derrotas para o Palmeiras (2 a 1), o Corinthians (2 a 0), o Bahia (3 a 0) e o Grêmio (3 a 1), além de um empate com o Avaí (0 a 0). “Hoje, depois de tantas reuniões e acertos, fizemos uma excelente apresentação e conseguimos uma boa vitória. Mas ainda temos muitas coisas a acertar. Vamos tentar melhorar a cada jogo e buscar a excelência na competição”, pregou o Sheik.

Revolta

O terceiro jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro deixou a torcida do Flamengo muito irritada. Um grupo xingou o técnico Zé Ricardo na saída do campo e depois concentrou sua revolta sobre o presidente Bandeira de Melo que estava na tribuna. Os seguranças precisaram intervir porque o dirigente não gostou e discutiu com os torcedores. Bandeira, inclusive, precisou ser contido para não se aproximar dos que o criticavam. O meia Diego considerou injusta a revolta da torcida contra Zé Ricardo. O experiente meia disse que estava deixando o campo insatisfeito com o resultado,e,principalmente, com o pênalti que ele desperdiçou no segundo tempo, mas fez questão de elogiar o goleiro Jailson. “A gente viu a capacidade do goleiro. Ele acertou e fez uma grande defesa”, afirmou o meia após o empate por 2 a 2 contra o Palmeiras. Em relação ao treinador, Diego garantiu que o grupo rubro-negro está unido em torno de Zé Ricardo. “Estamos juntos, perdemos juntos, ganhamos juntos”. Já o atacante Paolo Guerrero preferiu se queixar da arbitragem. De acordo com o atacante peruano, o zagueiro colombiano Mina fez muitas faltas, deu muitos beliscões e o juiz nada marcou. “Fico chateado. A gente se mata no campo e os caras não querem jogar bola, só querem fazer falta.Vou ver com a diretoria do Flamengo para reclamar”, disse o peruano.

Despencou

O Corinthians ainda não despencou, mas o Grêmio está cada vez mais próximo da ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time tricolor derrotou o Vitória por 3 a 1, encurtou a distância para a liderança para seis pontos e encheu o técnico Renato Gaúcho de orgulho. “Sempre tive os meus grupos na palma da mão. A palavra gestor tem tudo a ver com treinador, é mais da metade do trabalho. Não adianta só definir quem vai jogar. Todos aqui treinam um pouco mais, ficam felizes quando são relacionados. Então, o Grêmio é um exemplo por estar disputando três competições e indo muito bem em todas”, destacou Renato. No Brasileiro, o Grêmio só não vai melhor do que o Corinthians, que tem 37 pontos, contra 31 do seu maior concorrente na disputa pelo título. Renato Gaúcho já chegou a polemizar ao prever que o rival, ainda invicto, despencaria no decorrer da competição. Depois, desculpou-se e disse ter exagerado na colocação.

Companheiros

Diego Lugano virou desfalque do São Paulo por suspensão sem sequer ter entrado em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, na noite desta quarta-feira, no Morumbi. Isso porque o zagueiro foi advertido com cartão amarelo no segundo tempo da partida, enquanto se aquecia com os companheiros, atrás do gol defendido por Renan Ribeiro. Foi o terceiro do uruguaio, que fica fora do duelo contra o Grêmio, na próxima segunda-feira, no Morumbi. A advertência aconteceu quando os cariocas se preparavam para bater uma falta na área do São Paulo. O árbitro Wagner Reway, então, se dirigiu até a linha de fundo e aplicou o cartão amarelo para Lugano, que mesmo assim continuou orientando a defesa tricolor de fora do campo. Sem Lugano, o lateral direito Buffarini deve voltar a ser relacionado, uma vez que o técnico Dorival Júnior só pode convocar cinco jogadores estrangeiros a cada partida. Os outros atletas do exterior que provavelmente serão levados para o compromisso são o equatoriano Robert Arboleda, o peruano Christian Cueva e os argentinos Lucas Pratto e Jonatan Gomez. Agora, são cinco os pendurados do São Paulo: Júnior Tavares, Cícero, Cueva, Wellington Nem e Pratto também serão suspensos caso sejam advertidos com cartão. Com a vitória sobre o Vasco, o Tricolor assumiu o 17º lugar, com 15 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento, portanto. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), diante do vice-líder Grêmio, novamente no Morumbi.

Qualidade

Se Taffarel tinha alguma dúvida sobre a qualidade de Vanderlei, ela deve ter acabado nesta quarta-feira. O preparador de goleiros da Seleção Brasileira veio até a Vila Belmiro para acompanhar de perto o camisa 1 e viu mais uma atuação de gala do santista. Mais uma vez impenetrável, o arqueiro fez diversas defesas e garantiu a vitória do Peixe por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Discreto como de costume, Vanderlei se mostrou satisfeito com a presença de Taffarel, mas fez questão de colocar os pés no chão sobre uma possível convocação para a Seleção de Tite. “É importante (a presença do Taffarel). A gente vê que o trabalho está surtindo efeito e estão nos observando. Tenho de continuar assim. No Brasil tem grandes goleiros. Se eu tiver a oportunidade de ser convocado, ficarei muito feliz”, disse o goleiro na saída do gramado. Além do jogo desta quarta, Taffarel também acompanhou o santista em dois treinamentos no CT Rei Pelé. Vivendo ótima fase técnica, Vanderlei é um dos mais cotados para a próxima convocação de Tite para os jogos contra Equador e Colômbia, pelas Eliminatórias, nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente.

Ressacada

O meia Rodriguinho foi um dos jogadores que mais esteve perto de tirar o zero do placar no empate contra o Avaí, na noite desta quarta-feira, no estádio da Ressacada. Após parar em boas defesas de Douglas e ainda mandar uma bola na trave do goleiro avaiano, o armador corintiano deixou o gramado admitindo um “gosto amargo” por não derrotar uma equipe que luta contra o rebaixamento. “Fica um gosto amargo, né”, comentou o armador, que não consegue marcar desde a terceira rodada da competição, contra o Atlético-GO, e passou a ser uma das maiores esperanças de balançar a rede em campo quando Jadson teve de deixar o gramado logo no início da partida, por conta de uma lesão no tórax. Com o empate por 0 a 0, a segunda igualdade obtida de forma consecutiva no torneio nacional, o Alvinegro viu a vantagem na liderança da competição ser reduzida a seis pontos para o Grêmio, que derrotou o Vitória por 3 a 1 também nesta quarta-feira. O clube do Parque São Jorge agora terá três dias para se preparar antes de encarar o Fluminense, no domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Maracanã.

Interino

Sem o técnico Milton Mendes, suspenso, o Vasco foi dirigido no Morumbi pelo auxiliar Ednelson Silva. E o treinador interino disse que a derrota para o São Paulo foi um duro castigo para o time de São Januário. “Nosso sentimento era de que a gente poderia ter empatado ou mesmo vencido”, disse Ednelson. “Tivemos muitas chances de gol. No fim, o Rodrigo Caio tirou quase de dentro do gol”, acrescentou. Para Ednelson, os seus comandados merecem ser elogiados pela dedicação demonstrada em campo. Os garotos que entraram no segundo tempo ganharam menção especial do comandante vascaíno. “Usamos Evander, Paulinho e Guilherme. O Milton tem tranquilidade e paciência. Está preparando bem esses atletas para que eles aproveitem a oportunidade e tenham um bom desempenho”, comentou. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG, o Vasco não poderá contar com o atacante Thalles, advertido com o terceiro cartão amarelo. A expectativa da comissão técnica é de que o experiente Luis Fabiano tenha condições de voltar ao time.

Desfalques

O técnico Fábio Carille não poderá contar com o meia Marquinhos Gabriel na partida contra o Fluminense, neste domingo, no estádio do Maracanã, e pode ter mais dois desfalques para montar a sua equipe no embate válido pela 16 ª rodada do Campeonato Brasileiro. O armador, única ausência certa, conseguiu incomodar o treinador pela forma como ficou suspenso para a partida após o empate por 0 a 0 com o Avaí. “É uma coisa que eu peço (não reclamar com a arbitragem)”, disse Carille, que viu o camisa 1 ser advertido já na parte final da partida, quando o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou uma falta dele ao disputar jogada pelo alto com o lateral Leandro Silva. Insatisfeito pelo cartão, o comandante apontou a conduta adotada pelo juiz como um dos motivos para a suspensão. “A juizada irrita demais, não sabemos qual é a linha da arbitragem. Mas repito que não gosto da postura dos nossos atletas”, avaliou o corintiano, que ainda viu o paraguaio Ángel Romero receber amarelo pelo mesmo motivo ao protestar contra uma falta marcada por Sampaio. Além de Marquinhos, porém, Carille espera resultados de exames até esta sexta-feira para saber se poderá contar com o zagueiro Pablo e o meia Jadson, que deixaram o gramado da Ressacada ainda nos primeiros minutos de bola rolando.

Contratura

O zagueiro sentiu logo em sua primeira corrida a contratura muscular na coxa direita que o tirou da partida contra o Atlético-PR, no último final de semana. Substituído por Pedro Henrique mais uma vez, ele passará por uma avaliação médica a fim de evitar situações como a vivida na quarta. Jadson, por sua vez, sofreu uma forte pancada na região do tórax em disputa com o zagueiro Betão, precisando ir de ambulância ao hospital para saber da gravidade da lesão. Caso ele não possa atuar, Carille terá de escolher uma opção entre Clayson, Pedrinho e Giovanni Augusto. “Tenho Clayson, Pedrinho, não lamento jogadores que ficam fora”, assegurou o treinador, que desembarca com o restante do elenco no início da tarde desta quinta-feira e, até encarar o Flu, terá três dias de trabalho para definir a sua equipe.

Decisivo

Christian Cueva e Wellington Nem saíram vaiados de campo após o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Atlético-GO, no Morumbi, no último dia 13. Uma semana depois, ao menos o peruano fez as pazes com a torcida. O camisa 10 foi decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, na última quarta, ao dar o passe para Lucas Pratto marcar o único gol da partida. Em entrevista coletiva concedida após o confronto, o técnico Dorival Júnior elogiou o desempenho de Cueva diante dos cariocas e impôs um papel de liderança ao meia, que voltou a dar uma assistência depois de mais de quatro meses – ele soma cinco passes decisivos na temporada. “O Cueva é um dos grandes jogadores em atividade no País, com habilidade diferenciada. Com essa motivação que ele começa a readquirir, passa a ter um papel fundamental na recuperação da equipe, podendo conduzir o São Paulo a uma reação no campeonato”, avaliou o treinador, que o manteve como titular nos três jogos em que comandou o time.

Evolução

“Espero que ele assuma essa condição e continue interessado em fazer melhor que o jogo anterior. Foi uma evolução e foi muito importante a entrega dele. Saiu esgotado, mas satisfeito”, complementou. Outro jogador que recebeu atenção especial de Dorival foi Wellington Nem, que deixou o duelo com o Vasco logo aos 19 minutos do primeiro tempo, após um trauma no ombro – que não é grave. Ao sair de campo, o atacante ouviu a torcida comemorar a substituição por Marcinho. Contratado do Shakthar Donetsk-UCR por empréstimo até o final do ano, Wellington Nem marcou apenas um gol em 24 jogos disputados. Apesar dos números e das atuações fracas, Dorival Júnior ainda confia na reabilitação do camisa 21.

Vantagem

O goleiro Cássio deixou o gramado mantendo o discurso adotado pelo Corinthians desde que abriu grande vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na avaliação do jogador, o time não entrou em campo pressionado pela vitória do Grêmio também na noite desta quarta-feira ao empatar por 0 a 0 com o Avaí. Mais que isso, não está preocupado com o que os rivais pelo título vão fazer no torneio. “Com todo o respeito às outras equipes, em momento algum jogamos pensando nos outros. Viemos em busca da vitória, infelizmente não conseguimos”, afirmou o arqueiro corintiano, que passou mais uma partida sem sofrer gols e valorizou outro ponto conquistado, dessa vez fora de casa. “Temos de pensar jogo a jogo, passo a passo, e trabalhar forte. Criou-se uma expectativa grande, até pelos números que temos fora de casa. Às vezes não acontece, é válido sempre pontuar. Os três pontos não saíram”, lamentou o camisa 12. Do outro lado, Cássio ainda pôde reencontrar Douglas, seu companheiro de treinos no ano passado e neste, que está emprestado para o Avaí. Sem “reclamar” pela boa atuação do adversário, que praticou duas boas defesas em finalizações no segundo tempo, o arqueiro mostrou felicidade pelo bom momento do amigo.

Estrelas

Apesar de Vecchio e Vanderlei terem sido as principais estrelas da vitória do Santos por 1 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Lucas Lima também voltou a chamar a atenção de Levir Culpi. Com passes precisos durante toda a partida, o camisa 10 foi o autor da assistência para o gol do argentino no segundo tempo. Para o técnico Levir Culpi, o meia é diferenciado. E por conta disso, o comandante tem tentado segurar ele no Peixe. “Pelo que a gente vê, falando brincando, é dentro de campo (o lugar de Lucas Lima no time). Ele deu umas três ou quatro enfiadas de bola em condição de gol. Ele é diferente no aspecto técnico. Você tem que deixar ele flutuar. Ele pode melhorar defensivamente, se ele tem a consciência que o futebol exige defesa e ataque. Precisa fechar mais os espaços. Ele tem visão de jogo. Estou tentando convencê-lo a ficar antes dele ser negociado”, explicou o treinador em entrevista coletiva após a vitória desta quarta-feira. Recentemente, Lucas Lima foi sondado pelo Barcelona. Além disso, o meia ainda não respondeu à oferta de renovação feita pelo Peixe e já pode assinar um pré-contrato com qualquer time. Seu contrato vence no dia 31 de dezembro. Enquanto não define seu futuro, o camisa 10 volta a treinar no CT Rei Pelé nesta quinta-feira. O próximo compromisso do Santos acontece neste domingo, às 11h (de Brasília), contra o Bahia, no Pacaembu.

Velocidade

Em nova derrota dentro do Independência, desta vez para o Bahia, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, deixando o Atlético na lista do terceiro pior mandante do torneio nacional, o atacante Fred lamentou o excesso de chances perdidas no duelo. A equipe atleticana novamente perdeu tendo bastante volume de jogo. Parte disso pela criação do time, mas por outro lado pela postura do adversário, que se mostrava fechado e saindo em velocidade nos contra-ataques. Com isso, as chances foram criadas: Fred teve, pelo menos, três oportunidades. Após a derrota, o camisa 9 atleticano ressaltou que é preciso continuar trabalhando firme para recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. “Vamos continuar trabalhando, confiando, reconhecendo que as adversidades existem principalmente aqui, vamos procurar evoluir para melhorar. Goleiros deles pegando tudo, a gente criou, fizemos tudo certo e não fizemos, eles deram dois chutes e ganharam. Temos que melhorar”, salientou. Em determinado momento do jogo – em quase todo o segundo tempo – o Galo não conseguia mais criar pelo meio, com troca de passes e terminava a jogada na linha de fundo com bola lançada na área. Com isso, a vida dos zagueiros do Bahia ficou mais fácil. Fred explicou que a jogada foi necessária pelo desenho tático do time. “A gente insistiu hoje porque o Rafa entrou. Eu estava ganhando bolas de cabeça ali quando estava sozinho. Ele colocaram 4, 5 na área e dificultou”, finalizou.

Embate

Após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o árbitro Elmo Alves Resende Cunha anotou um cartão amarelo para o santista Lucas Veríssimo na súmula do jogo. Porém, o zagueiro não foi amarelado em nenhum momento do embate contra o Verdão do Oeste. Para completar a ‘lambança’, o defensor estava pendurado, sendo assim, ele pode desfalcar o Peixe no duelo diante do Bahia, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no Pacaembu. Sabendo do equívoco cometido pelo árbitro, a diretoria do alvinegro entrará em contato com a CBF nesta quinta para tentar a retificação do amarelo. Segundo Elmo Alves Resende Cunha, Lucas Veríssimo foi advertido com o cartão aos 17 minutos do segundo tempo após ‘reclamar ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem’. Porém, somente Fabrício Bruno, da Chape, recebeu um amarelo neste momento, por conta de uma entrada dura em Emiliano Vecchio. O próprio argentino, autor do gol da vitória do Peixe, também foi amarelado, assim como Lucas Lima, Vanderlei e Matheus Ribeiro. Mas ao contrário do que aconteceu com Veríssimo, os outros quatro santistas realmente receberam cartões durante o jogo. Caso o Santos não consiga a retificação do erro de Elmo Alves e o zagueiro titular siga suspenso, o técnico Levir Culpi precisará escolher entre Cleber e Fabián Noguera para o embate contra o Bahia.

Abatimento

Com o Vitória bastante vaiado pelos poucos torcedores presentes no Barradão nesta quarta-feira, o zagueiro Kanu mostrou abatimento para falar sobre o mau momento da equipe derrotada por 3 a 1 pelo Grêmio. Ainda assim, ressaltou o empenho do já contestado técnico Alexandre Gallo. “Não tem faltado trabalho. O Gallo vem treinando a defesa. Infelizmente, não temos conseguido colocar em prática nos jogos. Mas paciência. Futebol é assim”, disse Kanu, antes de prever uma melhora na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. “Nada é para sempre. Vamos continuar trabalhando e esperar o próximo jogo, dentro de casa, para vencer”. O próximo compromisso do Vitória será contra a Chapecoense, no sábado, outra vez no Barradão. A equipe precisa desesperadamente de um resultado positivo, já que segue com 12 pontos, na penúltima posição do Brasileiro, à frente apenas do Atlético-GO (8). Para piorar, o Vitória foi derrotado por placares elásticos em suas três últimas partidas. Antes de cair diante do Grêmio, acabou goleado por 4 a 1 pelo Vasco e por 4 a 2 pelo Palmeiras. “Lá atrás, a gente sempre trabalha para não tomar gol. Infelizmente, temos tomado muitos”, lamentou Kanu.

Convocou

Após empatar por 2 a 2 contra o Flamengo, o Palmeiras passa a pensar na partida contra o Sport. Com uma série de problemas para armar sua equipe, o técnico Cuca já convocou zagueiro Edu Dracena e o recém-chegado atacante Deyverson para o confronto com o time pernambucano. O lateral esquerdo Michel Bastos, o meio-campista Tchê Tchê e os atacantes Miguel Borja e Dudu, advertidos com o cartão amarelo diante do Flamengo, estão suspensos. Já o atacante Willian, substituído pelo colombiano no intervalo, tem suspeita de lesão muscular. Com Willian lesionado e Borja suspenso, o recém-chegado Deyverson deve disputar sua primeira partida com a camisa do Palmeiras. Contratado após passar pelo Alavés, o atacante está sem ritmo, mas em sua apresentação se colocou à disposição para estrear.

Amenizou

A vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Vasco, na fria noite desta quarta-feira, no Morumbi, amenizou a pressão sobre a equipe, mas não significou grandes mudanças em termos de desempenho. A avaliação é do técnico Dorival Júnior, que ainda exaltou o apoio prestado pela torcida antes, durante e após o duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. “O resultado foi importante pelo momento vivido e pela sequência de resultados negativos”, começou o treinador, em entrevista coletiva, referindo-se ao jejum de nove jogos sem vitórias que o Tricolor encerrou nesta noite. “Tudo isso tinha um peso e causava uma dificuldade maior. Não totalmente, mas acredito que boa parte disso comece a desaparecer, é o que esperamos que aconteça”, acrescentou. O triunfo tricolor foi construído logo no primeiro minuto da partida, quando Cueva deu ótimo passe para Lucas Pratto bater rasteiro e marcar o solitário gol da noite. No segundo tempo, os mandantes recuaram e só não levaram o empate porque Rodrigo Caio tirou uma bola praticamente em cima da linha aos 43 minutos.

Repercutiu

Anunciado de forma repentina na manhã da última quarta-feira, a contratação de Hernanes repercutiu no elenco do São Paulo após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Morumbi. Considerado um “craque” pelos futuros companheiros, o volante chegará ao Tricolor com a expectativa de elevar o patamar da equipe. “O Hernanes é um craque, um cara com o caráter que ele tem eu quero no meu grupo. Ele vai chegar e ajudar já. É um vencedor e um líder. Vai nos ajudar muito no São Paulo”, afirmou o volante Petros, que pode disputar posição com o recém-contratado. Já o zagueiro Rodrigo Caio é fã de Hernandes desde os tempos da base, quando ia ao Morumbi assistir aos jogos do meio-campista, que foi bicampeão brasileiro com o São Paulo em 2007 e 2008, período em que ganhou o apelido de Profeta. “Sou um grande admirador do Hernanes por tudo que ele fez no São Paulo. Eu vinha assistir a jogos do profissional quando estava na base, ele tem uma qualidade tremenda e é uma grande pessoa. Todos que trabalharam com ele falam isso, fico muito feliz que ele venha contribuir da melhor forma possível”, analisou o camisa 3, ressaltando o papel que o reforço terá no elenco tricolor.

Formação

Ainda em busca da formação ideal, o técnico Cuca fez experiências durante o jogo contra o Flamengo, disputado na noite desta quarta-feira. Ao final da partida, encerrada com empate por 2 a 2 na Ilha do Urubu, o palmeirense admitiu o primeiro tempo abaixo do esperado e aceitou o resultado, considerado justo. O Flamengo inaugurou o marcador com Pará logo nos primeiros minutos e dominou o Palmeiras até sofrer o gol de Willian. Animado pelo empate, o time visitante chegou a virar por meio de Roger Guedes, mas sofreu o segundo de Paolo Guerrero logo em seguida, tudo na etapa inicial. “Fizemos algumas coisas diferentes no primeiro tempo, como o Michel Bastos na lateral e o Bruno Henrique e o Tchê Tchê sem aquele volante pegador para termos uma condição de jogo. Foi ruim, muito ruim. Tudo”, admitiu Cuca, apesar dos gols de Willian e Roger Guedes.

Iludir

“Fizemos dois gols, mas não podemos nos iludir. Foram dois gols, nas duas chances que tivemos. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. Se faz 2 a 0, mata o jogo. E teve chances para fazer, muitas”, acrescentou o comandante da equipe alviverde. Cuca voltou para o intervalo com Thiago Santos no lugar de Bruno Henrique e também mexeu nos jogadores que já estavam em campo. Satisfeito com a nova formação, ele destacou que o número de oportunidades criadas pelo Flamengo diminuiu, enquanto o Palmeiras passou a assustar. “Estabilizamos com o Thiago, passamos o Michel para a ponta esquerda e o Zé para a lateral, com um cobrindo o outro. Encaixou muito bem o sistema defensivo. O Flamengo teve o pênalti e mais um chute do Trauco de fora da área. Já nós criamos quatro, cinco chances e não fomos felizes”, disse Cuca.

Ingerência

Os árbitros e a CBF negam e é realmente difícil provar o contrário. Mas é cada vez mais evidente que lances polêmicos no futebol brasileiro, aqueles em que jogadores questionam a marcação de um pênalti ou a validade de um gol, só são decididos após ingerência externa. O Internacional venceu o Luverdense por 1 a 0 no Beira Rio com um gol controverso, já nos acréscimos, pela Série B do Nacional. Foram quase 14 minutos de interrupção até que o time do Mato Grosso desse a saída de bola. Nesse período, teve muita conversa de pé de ouvido com o trio de arbitragem e a posterior confirmação do gol, numa jogada em que o bandeirinha assinalou um impedimento do ataque do Inter e depois voltou atrás. Na sequência, saiu o único gol do jogo. Jogadores e dirigentes do Luverdense afirmaram que a decisão do árbitro Igor Benevuto (MG) se deu após ele ter ouvido de seus colaboradores que as informações da TV eram imprecisas, sobre o lance em questão, e davam margem para interpretações. Em junho, na partida entre Avaí e Flamengo (1 a 1, em Florianópolis), o árbitro Paulo Vollkopf (MS) marcou pênalti contra o Flamengo aos 34 minutos do segundo tempo. Os jogadores do Rubro-Negro o cercaram e não deixaram que a cobrança fosse feita.

Infração

Enquanto isso, na TV, os comentaristas afirmavam que não houve nenhuma infração. Na transmissão pela TV Globo, o locutor Luiz Roberto se surpreendeu com a atitude. “Estou achando que alguém telefonou”, declarou, assim que o árbitro foi chamado por um de seus auxiliares e ‘desmarcou’ o pênalti. Um dos casos de grande repercussão no que diz respeito ao tema ocorreu em outubro do ano passado, num clássico entre Fla e Flu, em Volta Redonda, também pelo Brasileiro. O zagueiro Henrique, do Flu, fez um gol de cabeça no final da partida, cujo placar era favorável ao Fla – 2 a 1. No instante em que a bola cruzou a linha do gol, o bandeirinha assinalou impedimento. Mas o árbitro Sandro Meira Ricci validou a jogada. Só que isso durou apenas alguns minutos. Depois de uma longa paralisação, Sandro acompanhou o assistente e anulou o tento de empate do Flu. Antes disso, o locutor Luís Carlos Júnior, do SporTV, que transmitia a partida, fez o seguinte comentário. “Se voltar atrás, é por causa do vídeo”, disse. “Não tenha dúvida disso. Houve interferência”, avalizou o comentarista Lédio Carmona. O recurso do vídeo para tirar dúvidas cruciais num jogo de futebol é proibido pela Fifa.

Diretoria

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians segue sem patrocínio master no uniforme. O assunto vem sendo tratado internamente pela diretoria corintiana, e o presidente Roberto de Andrade aproveitou para abrir o jogo aos torcedores. “As empresas estão se afastando do futebol. Não está fácil você trazer uma empresa para o clube. (Se tivesse a renda do estádio) Estaria melhor, mas não estaria fácil. Estamos equalizando muita coisa e lutando com dificuldade”, desabafou Roberto de Andrade em entrevista à Rádio Globo. Além da situação financeira, Roberto de Andrade também comentou sobre o GCCor (Grupo de Comunicação do Corinthians), comitê criado por empresários com afinidade com o clube paulista, que tem como objetivo buscar parcerias no mercado brasileiro. “Temos quatro negociações em andamento. Está andando o patrocínio master, coisas novas no marketing, de tecnologia.. O Corinthians está fazendo uma realidade virtual, que será lançada em breve”, acrescentou o presidente corintiano.

Desmanches

Em seu mandato, que chega ao fim no início de 2018, Roberto de Andrade viu o Corinthians passar por dois sérios desmanches. O último aconteceu em 2016, quando o clube perdeu alguns jogadores campeões brasileiros, entre eles os então titulares Jadson, Gil, Ralf, Renato Augusto, Malcom e Vagner Love. O mandatário espera não sofrer uma nova baixa no elenco até o fim de seu mandato. Roberto de Andrade afirmou não ter propostas por jogadores e esclareceu a situação de Guilherme Arana, que vem recebendo investidas de clubes do futebol europeu. “Ele está bem tranquilo. A nossa ideia é não se desfazer de ninguém nesta janela. Já chegaram propostas mais não aceitamos. Existiu uma sondagem neste número (15 milhões de euros) e acho é pouco”, comentou. Titular do Corinthians, o zagueiro Pablo vem sendo mantido como prioridade pela diretoria corintiana. O jogador tem contrato de empréstimo com o líder do Brasileirão até o final deste ano, e Roberto de Andrade conversa com representantes do atleta para realizar a contratação do defensor junto ao Bordeaux. “Ainda não acertamos com o agente do Pablo para depois acertar com o Bordeaux. Está um pouquinho longe com o Pablo, mas vai dar. O Bordeaux não quer um acerto financeiro com o Corinthians sem que o jogador esteja em acordo”, acrescentou.

Liderança

O Guarani perdeu a chance de se isolar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o time mandante manteve a vantagem até os minutos finais, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Ceará. Com 27 pontos ganhos, mesma performance de Juventude e América-MG, o Guarani leva vantagem no número de vitórias. Em mais dois jogos disputados nesta terça, os gaúchos empataram por 1 a 1 com o CRB e os mineiros ganharam do por 1 a 0 do ACB. Já o Ceará, com 22 pontos, fica no sétimo lugar. Pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 19 horas (de Brasília) deste sábado, o Guarani volta a campo para enfrentar o CRB, no Estádio Rei Pelé. Já o Ceará, às 21h30 de sexta-feira, busca a reabilitação em confronto com o Goiás, no Castelão. O Ceará chegou ao empate aos 40 minutos do segundo tempo. Após enfiada pelo meio, Elton finalizou para defesa parcial do goleiro Leandro Santos. Pouco depois de substituir Ricardinho, Arthur pegou o rebate e definiu o placar final em Campinas.

Comando

O Santa Cruz segue invicto sob o comando do experiente técnico Givanildo Oliveira na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebeu a visita do Vila Nova e fez a lição de casa, vencendo pelo placar mínimo de 1 a 0. Agora, em quatro partidas na Série B, Givanildo conta com duas vitórias e duas derrotas. Apesar do placar favorável, o Santa não apresentou um grande futebol nesta terça. Após um primeiro tempo morno, o Tricolor abriu o placar no segundo tempo, em uma das poucas oportunidades que teve. André Luis chutou cruzado e garantiu a vitória. Com o resultado na Arena Pernambuco, o Santa Cruz voltou a encostar no G4 da competição. Agora, o Cobra Coral é o sétimo colocado, com 22 pontos somados, a apenas dois pontos do primeiro time do G4. Enquanto o Vila estacionou na quinta posição, com 23 pontos. O Vila enfrenta o Inter, em casa, na próxima rodada, enquanto o Santa recebe a visita do Boa Esporte Clube.

Prevaleceu

Recebendo o Londrina de portões fechados no Serra Dourada por conta da confusão do clássico contra o Vila Nova no último dia 24 de junho, o Goiás chegou ao terceiro jogo ao perder por 1 a 0 em duelo válido pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Em uma partida com poucas oportunidades de gol, prevaleceu a persistência dos visitantes, que conseguiram balançar as redes apenas aos 36 minutos do segundo tempo, com o atacante Carlos Eduardo. Com a derrota, o Goiás se aproximou da zona de rebaixamento e se encontra em situação delicada com apenas 17 pontos. Já o Londrina conseguiu colar no G4 da Série B e está bem mais confortável na busca por um lugar no grupo que garante acesso à elite do futebol nacional em 2018. Pressionado, o Goiás tentará recuperar o prejuízo na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Já o Londrina vai em busca de mais três pontos no próximo sábado, às 16h30, quando recebe o lanterna Náutico no Estádio do Café.

Competição

Com 27 pontos e liderando a Série B do Campeonato Brasileiro ao lado de Guarani e Juventude, o América-MG vive um grande momento na competição. Um dos principais jogadores do Coelho neste ano, o lateral-direito Norberto comemorou a grande fase da equipe em 2017. “Realmente estamos vivendo uma ótima fase e crescendo de produção a cada jogo na Série B. Isso é importante. O grupo está motivado e confiante para continuar evoluindo nas próximas semanas. Agora é continuar trabalhando firme para manter esse bom momento”. Ainda segundo o atleta, a sequência de nove partidas sem derrotas na segundona vem motivando bastante o elenco mineiro. “Claro que essa sequência de nove partidas sem derrotas na Série B vem motivando muito nosso elenco, mas temos que continuar pensando rodada a rodada. Cada partida será decisiva para nossa equipe até o fim do campeonato. Vamos lutar muito pelo acesso este ano”.

Contratação

Lisca é o novo técnico do Paraná para o restante da Série B. O Tricolor anunciou a contratação do novo treinador nesta terça-feira, logo após a goleada sobre o Brasil de Pelotas por 4 a 1, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Quem oficializou Lisca como novo comandante do Paraná foi o presidente do clube, Leonardo de Oliveira. O técnico, inclusive, assistiu à partida em um dos camarotes do estádio e deverá estrear já na próxima sexta-feira, contra o Luverdense. Além de anunciar a chegada de Lisca, Leonardo de Oliveira também não esqueceu de agradecer Cristian de Souza, demitido após a derrota para o Oeste por 2 a 0, no último dia 14. “O Lisca é nosso treinador a partir de amanhã”, disse o presidente do Paraná. “Quero também agradecer ao trabalho do Cristian, que foi um ótimo profissional e se dedicou muito ao Paraná, mas as coisas não aconteceram como planejado”. Conhecido apenas por seus trabalhos nas categorias de base, Cristian de Souza foi uma aposta do diretor executivo de futebol do Paraná, Rodrigo Pastana. Sem conseguir os resultados esperados, o treinador, que havia comandado apenas o ASA, de Alagoas, se tratando de time profissional, acabou encerrando seu ciclo no Durival de Britto. Lisca chega ao Paraná com o objetivo de tentar encerrar a Série B entre os quatro melhores colocados. Depois de garantir o acesso com o Juventude à Série C e livrar o Ceará do rebaixamento na Série B, o treinador espera fazer um grande trabalho em Curitiba.

Empataram

Na fria noite de Caxias do Sul, Juventude e CRB empataram por 1 a 1. Com o resultado, o time gaúcho chega a terceira partida sem vitória na Série B, mas continua entre os primeiros colocados, com 27 pontos. A equipe alagoana segue invicta sob o comando de Dado Cavalcanti e alcançou os 24 pontos na Série B. O técnico Gilmar Dal Pozzo promoveu o retorno de três jogadores: o zagueiro Domingues, o volante Fahel e o meia Leílson. No lado alagoano, o técnico Dado Cavalcanti teve a volta do lateral-direito Marcos Martins, que cumpriu suspensão na última partida. Contudo, o comandante teve o desfalque quatro atletas: o atacante Zé Carlos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Danilo Pires, com dores no tornozelo, o meia Élvis, com uma virose, e o atacante Ytalo, com dores no joelho. Os dois times voltam a campo no sábado às 19h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na Arena Barueri, o Juventude enfrenta o Oeste. Já, o CRB encara o Guarani no Estádio Rei Pelé.

Rebaixamento

Em um jogo entre dois times que tentam fugir da zona de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu recebeu o Náutico, em Belém. Com um gol de pênalti convertido por Bergson, o time da casa triunfou por 1 a 0 no Mangueirão. Com 20 pontos ganhos em 15 rodadas, o Paysandu sobe para a 11ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e respira na luta para fugir do grupo dos quatro últimos colocados. O Náutico, por sua vez, fica com sete pontos e figura na lanterna. Pela 16ª rodada da Série B, às 16h30 (de Brasília) de sábado, o Náutico volta a campo para enfrentar o Londrina, no Estádio do Café. Já o Paysandu, às 19 horas do mesmo dia, encara o Brasil de Pelotas, desta vez na condição de visitante, no Bento de Freitas. Os técnicos Marquinhos Santos e Beto Campos fizeram as três alterações que tinham direito no Estádio Mangueirão e o juiz resolveu dar cinco minutos de acréscimo, mas o placar permaneceu inalterado e favorável ao Paysandu.

Permanece

Jogando em seus domínios, o Figueirense empatou, com o Oeste por 0 a 0, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no Orlando Scarpelli. Com o resultado, o time de Marcelo Cabo permanece na zona de rebaixamento. Já o clube de Itápolis continua no meio da tabela. Na próxima rodada, o Furacão do Estreino irá viajar até Minas Gerais para enfrentar o América-MG, no estádio Independência, na sexta-feira, dia 21 de julho, às 19h15 (de Brasília). Já o clube paulista irá receber o Juventude, na Arena Barueri, no sábado, dia 22 de julho, às 19 horas (de Brasília). Aos 28, Mazinho cruzou do lado esquerdo para Jheimy, mas Marquinhos bloqueou a finalização e salvou os mandantes. Já aos 38, na melhor chance de gol da partida, Mazinho fez lançamento para Jheimy, que dominou e finalizou de dentro da área. A bola tocou na trave e saiu. Aos 41, Luidy cruzou, Rodolfo saiu mal do gol, e a bola sobrou com Robinho. O meio-campista chutou mal e errou o alvo.

Colocação

Em uma noite gelada na capital paranaense, o Paraná Clube, ainda sem um treinador, voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Brasil de Pelotas por 4 a 1, de virada, na Vila Capanema. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 20 pontos, na 10ª colocação. Já a equipe gaúcha, com 17 pontos, caiu para a 15ª colocação. O Xavante abriu a contagem aos 16 minutos, após falha defensiva que sobrou pra Itaqui bater da entrada da área e marcar. Robson, aos 22 minutos, deixou tudo igual no placar. A virada veio depois do intervalo, aos 10 minutos, com Eduardo Brock. Robson, de pênalti, fez mais um aos 30 minutos e Renatinho, chutando cruzado, fechou a contagem. Na próxima rodada, o Paraná Clube encara a Luverdense, sexta-feira, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, Já o Brasil de Pelotas recebe o Paysandu, sábado, no estádio Bento Freitas. Depois de confusão na área, aos 30 minutos, Evaldo tocou a mão na bola e fez pênalti, recebendo ainda o segundo amarelo e sendo expulso. Na cobrança, Robson fez o terceiro. Um minuto depois, Renatinho arriscou o chute cruzado e marcou o quarto do Tricolor da Vila, fechando a contagem.

Acusado

O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, teve uma ordem internacional de captura emitida em seu nome pela justiça espanhola. A informação é do site espanhol “Cronica Global”. Segundo a publicação, Ricardo é acusado de ter participação em um esquema de desvio de dinheiro durante amistosos da Seleção Brasileira em seu mandato. Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, também estaria envolvido. De acordo com o site, a ordem partiu da juíza Carmen Lamela no dia 12 de junho, quinze dias após a prisão de Rosell. “Teixeira obteve, de forma indireta, mediante a um emaranhado societário que se nutria da renda do acordo da ISE para a Uptrend, grande parte dos 8,3 milhões de euros que a ISE transferiu para a Uptrend pela suposta intermediação desta última” afirmou. Ricardo Teixeira está no Brasil e, caso o mandato de fato se cumpra, o ex-mandatário não corre o risco de ser extraditado para a Espanha, pois o Brasil não extradita seus cidadãos.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com