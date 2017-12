Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Contratação

O Corinthians espera apenas uma sinalização positiva do goleiro Douglas, do lateral esquerdo Moisés e do meia Marlone, oferecidos na troca pelo também lateral esquerdo Juninho Capixaba, para anunciar a contratação do defensor do Bahia. A ideia do clube é esperar o retorno dos atletas após as férias, no começo do ano que vem, para dar prosseguimento às tratativas. “É um negócio um pouco mais complicado por se tratar do envolvimento de outros jogadores. Está todo mundo de férias, então é difícil de você conversar com todos. Falamos com o presidente do Bahia ontem (terça) e acho que, na semana que vem, daremos prosseguimento”, disse o presidente do clube, Roberto de Andrade, em entrevista ao Sportv, esclarecendo que considera justa a ida do trio mais uma quantia em dinheiro para a aquisição de Juninho. “Não, não (considera injusta a troca). O Juninho é uma promessa, fez um grande campeonato com o Bahia, teve uma ótima temporada. A gente está fazendo um investimento pensando também no futuro, em deixar um jogador para o clube”, explicou o mandatário.

Emprestados

Envolvidos nas tratativas, Douglas e Marlone foram emprestados nesta última temporada para Avaí e Atlético-MG, respectivamente, já que não teriam espaço na equipe titular. O goleiro, visto como um atleta de grande potencial, tinha chances de permanecer no elenco, mas a presença de Cássio e Walter como opções inviabiliza seu aproveitamento, na avaliação do técnico Fábio Carille. Quanto a Marlone, que deixou o clube em meio a rusgas com o gerente de futebol, Alessandro, seu retorno já era visto apenas como mais uma ponte para outro clube. Resta saber se ele aceitará defender a camisa do Bahia em 2018. Ele é um dos desejos do Bahia, independentemente desta negociação, ganhando ainda mais importância para a engenharia da transferência. Moisés, por sua vez, é visto como o nome em melhores condições de acerto. Emprestado ao mesmo Bahia em 2016, ele foi bem avaliado durante a Série B daquele ano e sempre fala bem daquela estada para os seus amigos no clube. Sem espaço, é improvável que ele coloque empecilhos para o negócio. Já em relação à ideia de trazer um nome mais experiente, principalmente por causa da Libertadores, Roberto foi enfático. “Está difícil de achar um nome assim no mercado. Estamos tentando, mas está difícil”, disse o dirigente, que ainda deve deixar Guilherme Romão, que jogou pelo Oeste em 2017, como concorrente de Capixaba no setor.

Suspensão

O Tribunal de Apelações reduziu, a suspensão do atacante Paolo Guerrero para seis meses, revelou sua advogado no Twitter. Inicialmente o gancho por ter utilizado uma substância proibida era de um ano. Com a decisão, o jogador de 33 anos poderá defender o Peru, que conquistou vaga para Mundial após 36 anos de ausência, na Copa do Mundo da Rússia. Agora o atacante do Flamengo pode voltar a atuar em meio de 2018, uma vez que ele começou a cumprir sua suspensão no dia 3 de novembro ainda de forma provisória. Apesar da boa notícia, o staff do atleta peruano tentará buscar uma absolvição total na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O ex-jogador do Corinthians recentemente contratou o advogado Juan de Dios Crespo para ajudar em sua defesa, que já conta com Bichara Neto e Marcos Motta.

Cocaína

Guerrero testou positivo para uma substância que é o principal metabólico da cocaína em exame após a partida contra a Argentina, no dia 5 de outubro, pelas Eliminatórias para a Copa. O jogador e sua defesa alegaram que a benzoilecgonina encontrada em sua amostra de urina foram oriundas da folha de coca utilizada em um chá que é consumido em vários países na Copa do Mundo e que o atacante ingeriu um outro tipo de chá que estava contaminado por essa substância. O jogador de 33 anos tem contrato com o Flamengo até agosto de 208 e ainda não teve a sua situação no clube carioca definida. Uma das possibilidades é a rescisão do acordo e o pedido de indenização pelo período em que o peruano ficou suspenso no final deste ano. O Rubro-Negro inclusive está em busca de outro atacante e um dos nomes especulados é o de Fred, do Atlético-MG.

Centroavante

Apesar de desfrutar de seus 37 anos, idade avançada para qualquer jogador, sobretudo para um centroavante, Ricardo Oliveira ainda tem suas qualidades. É um jogador que tem boa capacidade técnica e sabe fazer gols. Com sua saída confirmada do Santos, vários clubes ligaram seus alertas para um contato com o avante. A proposta do Galo chamou mais atenção. Não é novidade para ninguém que Ricardo Oliveira segue a doutrina evangélica. A Gazeta Esportiva apurou que esse foi um diferencial para o jogador decidir por jogar em Belo Horizonte. Uma igreja na região da Pampulha, a poucos quilômetros do Mineirão, é um dos “points” dos boleiros evangélicos mineiros – o principal deles o goleiro Fábio.

Contrato

Além das questões particulares, com apoio da família, o contrato oferecido pelo Galo também chamou atenção. Ricardo Oliveira terá no Atlético a tranquilidade de duas temporadas para fechar sua vitoriosa carreira. O clube mineiro dará ao jogador um salário interessante, menor do que ganhava no Peixe, entretanto, satisfatório para os atuais padrões. Pelo ladro atleticano, o acerto é considerado bom. Foi, alias, um pedido do técnico Oswaldo Oliveira. Ricardo está na prateleira de cima do futebol nacional, conta com boa mobilidade e disposição técnica. Será o substituto à altura do atacante Fred que está a caminho do Flamengo. Além disso, o acerto vai proporcionar ao Galo a tranquilidade de economizar dinheiro. Os vencimentos de Fred são altos e chegariam a marca de R$ 1 milhão por mês. Com isso, a expectativa alvinegra é deixar de gastar cerca de R$ 650 mil ao mês.

Rescindir

Eleito presidente do Santos no início de dezembro, José Carlos Peres irá rescindir o contrato do clube com a Umbro. O vínculo com a fornecedora de material esportivo foi assinado em outubro pelo então mandatário Modesto Roma Júnior. O acordo com a empresa inglesa começaria a valer a partir de março de 2018, quando acaba o contrato atual com a Kappa. Na visão de Peres, Modesto não poderia ter fechado o negócio com a Umbro pois estava em período eleitoral, afinal, o pleito aconteceu no dia 9 de dezembro. Além disso, o novo presidente alega que o Peixe pode conseguir um valor maior pelo material esportivo. Membros da diretoria de Modesto disseram que o contrato de dois anos com a Umbro tinha valor total de R$ 7 milhões. “A Umbro já foi avisada disso. Vamos em busca de outro fornecedor de material. Os valores que foram assinados são irrisórios”, disse José Carlos Peres, em entrevista à “Folha de S. Paulo”. Para substituir Kappa e Umbro, Peres iniciou conversas com a Puma na última semana e espera avançar no negócio até o fim do ano.

Mandatário

O Santos está próximo de repatriar Gabigol por empréstimo de um ano. Mesmo estando na mira de Flamengo e São Paulo, o atacante tem vontade de retornar ao Peixe e já fez um acordo verbal com o presidente José Carlos Peres. Amigo pessoal de Gabriel, o novo mandatário santista, eleito no início de dezembro, vem negociando diretamente com o jovem de 21 anos. A ideia de Peres é fechar com o atacante até o fim de semana e anunciá-lo como um ‘presente de Natal’ aos santistas. O empresário Wagner Ribeiro, representante do jogador, não está intermediando o acordo. Inicialmente, o principal entrave seria o posicionamento da Inter de Milão, detentora dos diretos do jogador. Os italianos queriam receber 600 mil euros (R$ 2,3 milhões) pelo empréstimo e aceitariam bancar no máximo a metade do salário de Gabriel (R$ 500 mil).

Convencer

Porém, o Santos afirmou que só poderia pagar R$ 300 mil mensais. Desde então, o atacante vem tentando convencer a diretoria nerazzurri a liberá-lo ao Peixe pela quantia. Sabendo que precisa recuperar o alto investimento (cerca de R$ 100 milhões) e vendo a vontade de Gabriel em retornar ao alvinegro, a Inter já começou a mudar de ideia e o empréstimo está perto de ser fechado. Empolgada com o negócio, a cúpula santista até ‘separou’ a camisa 10 para o atacante assumir em 2018. O número está vago desde a saída de Lucas Lima para o Palmeiras. Gabigol, por sua vez, está viajando com sua família para o Brasil e espera definir seu futuro nos próximos dias.

Comando

O senador Romário (Podemos-RJ) se colocou à disposição para assumir o comando da Confederação Brasileira de Futebol, uma vez que o atual presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, foi suspenso de maneira preventiva por 90 dias pela Fifa por conta de seu suposto envolvimento em escândalos de corrupção. Através das redes sociais, o ex-atacante se mostrou disposto a exercer o cargo e crê que cumpre todos os requisitos para a função. Presidente da CPI do Futebol, Romário se transformou em uma pedra no sapato de Marco Polo Del Nero e companhia nos últimos tempos. Tido como um dos principais opositores da atual gestão da CBF, o “baixinho” se mostrou avesso a conduta dos cartolas que comandam a entidade, afirmando que não há investimentos reais no futebol brasileiro. Romário também aproveitou para reforçar aquilo que ele entende como a melhor maneira de acabar com os casos de corrupção na CBF: eleições diretas. Enquanto Coronel Marinho assume de maneira interina a entidade, o ex-atacante e senador se articula para tentar contagiar outros nomes importantes do futebol do país a se juntarem pela causa.

Proposta

Após confirmar a saída de Antônio Lopes, o Botafogo pode perder outro membro da comissão técnica: o técnico Jair Ventura. O comandante recebeu uma proposta do Santos, mas vê a diretoria carioca com vontade de permanecer com seu trabalho. Nesta quarta-feira, Jair Ventura e os dirigentes do Botafogo se reúnem para decidir seu futuro. Os cariocas não planejam aumentar o salário do treinador, mas devem prometer uma ampliação de contrato, que vai até o final de 2018. A tendência é a de que Jair Ventura opte por sair do Botafogo rumo ao Santos. O clube paulista, na negociação pelo treinador, pode oferecer jogadores por empréstimo aos cariocas. Se a saída de Jair Ventura for confirmada, o favorito a assumir o comando do Botafogo em 2018 é Jorginho, que teve passagem marcante pelo Vasco nos últimos anos. Fora de campo, a diretoria alvinegra também se movimenta. Atualmente no Vasco, Anderson Barros recebe proposta para ser o novo diretor de futebol do Botafogo. A instabilidade política cruzmaltina pode ajudar na escolha do dirigente em aceitar se transferir para General Severiano.

Mercado

Que Gustavo Scarpa é um alvo em comum de vários clubes no mercado nacional não é novidade, mas a questão é que dois dos envolvidos em tratativas com o Fluminense – Palmeiras e Corinthians – estão vendo de formas distintas a possibilidade de contar com o jogador. Enquanto o Palmeiras ainda crê na possibilidade de acordo mediante troca de jogadores, o Corinthians cita a dificuldade de transação e está pessimista. O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, cita que a estratégia do Verdão é não colocar dinheiro na história. “É um grande jogador, que gostaríamos de contar se fosse possível. Não tem dinheiro envolvido, é troca de jogadores. É uma situação de mercado que, se conseguimos viabilizar… Os diretores do Fluminense estão conversando com o Alexandre Mattos. Se for possível, se for viável… É uma troca por um período, empréstimo por um ano, se tiver possibilidade” disse o dirigente, que chegou nesta quarta-feira a Assunção, no Paraguai, e ainda completou: “Tem muita coisa. Atender as partes envolvidas é sempre algo sensível. Envolve jogador, família, filhos, empresário, situações particulares. Neste caso, por um ano, não é simples. Temos que ter bastante responsabilidade. O Fluminense tem algumas demandas, gostaria de contar com alguns jogadores. Existe diálogo, nada mais do que isso. Existe uma conversa”.

Temporada

O zagueiro Fabián Balbuena, um dos líderes do elenco corintiano na campanha da temporada 2017, que resultou nos títulos do Campeonato Paulista e do Brasileiro, não pensa em deixar o clube no ano que vem. Em meio a negociações para renovar seu contrato, o paraguaio explicou que está muito bem adaptado a São Paulo e não pensa em sair do Corinthians neste momento. “Na verdade, não penso muito nisso. O jogador que pensa muito nisso acaba perdendo o foco principal do seu trabalho. Estou muito bem no Brasil, minha família está muito bem adaptada a São Paulo, o mais importante é isso para um jogador, deixa a gente muito mais tranquilo quando a família está bem”, comentou o defensor, em entrevista à rádio paraguaia 970 AM. “Não adianta nada você ir jogar em clubes como Real Madrid e Barcelona se você não está feliz. Estou bem, estou jogando, o mais importante para ir crescendo na parte profissional, passo a passo estou crescendo no clube e agora é tratar de me apresentar no dia 3, continuar trabalhando e tentar conquistar mais”, avaliou o atleta.

Negociações

Dono de vínculo até o final de 2018 com o Timão, Balbuena já tem negociações avançadas para estender o contrato por outros três anos. Em contato com a diretoria, já sinalizou que gostaria de renovar, mas pediu que o seu empresário, Renato Bittar, fosse o responsável por conduzir as negociações. Uma reunião do Alvinegro com o representante deve acontecer nesta semana, aproveitando a ida do presidente, Roberto de Andrade, e do gerente de futebol, Alessandro, ao sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2018, que será realizado na noite desta quarta-feira, em Luque, no Paraguai. Tratada com bons olhos desde o meio do ano, a renovação ganhou força quando Pablo, parceiro de zaga de Balbuena, não acertou sua permanência para a próxima temporada. Tida como trunfo para o sucesso do clube, a linha defensiva seria praticamente desfeita caso o paraguaio seguisse o caminho do companheiro. “Muitos paraguaios deixaram sua marca em grandes clubes, graças a Deus estamos conseguindo fazer bem o nosso trabalho. Ángel conseguiu conquistar o carinho do público também, gostam muito dele lá, esperamos seguir abrindo as portas para quem estiver para chegar ao Brasil”, concluiu.

Retornou

No mês passado, uma leva de garotos retornou da Eslováquia para ser reintegrado ao elenco de Xerém. Mas um deles ficou: Fernando Neto, de 23 anos. Ele teve seu contrato renovado nesta quarta-feira e, a princípio, permanece no Samorin até junho de 2018. A situação deve ser decidida ainda neste ano. Com idade mais avançada que os outros garotos do projeto, a previsão é que Fernando Neto passe uma temporada inteira na Eslováquia. Em junho deste ano, chegou a treinar com elenco profissional de Abel Braga, mas não foi aproveitado. Assim, o jogador percorrerá caminho parecido com de Luquinhas, Marlon Freitas e Peu – retornar às Laranjeiras após doze meses na filial europeia. O outro caminho, mais improvável, é do atleta ser reintegrado ao elenco em janeiro. Abel Braga analisará a situação junto de Paulo Autuori, já que o clube carece de jogadores no setor do meio de campo. Na Eslováquia, porém, Fernando Neto joga mais avançado usando a camisa 9 e mais próximo da área. Inclusive, comemora seus gols ao estilo ‘ceifador’.

Mudança

De férias após o fim da temporada brasileira, Vinicius Júnior está em Madri. O atacante do Flamengo desembarcou na capital espanhola na manhã desta quarta-feira acompanhado do pai e de outros familiares. A revelação da Gávea ficará sete dias na cidade, quando acertará, junto ao Real Madrid, os primeiros detalhes de sua futura mudança para a Europa. Além disso, estão agendadas visitas ao Estádio Santiago Bernabéu, ao Centro de Treinamento e outras instalações do Real Madrid. Em maio de 2017, a joia rubro-negra foi vendida ao Real Madrid por mais de R$ 164 milhões e, no contrato, Vinicius Jr se apresentaria na Espanha apenas em 2019, mas caso os Merengues queiram o atleta em 2018, eles poderão levar. Sua permanência na Gávea está garantida até junho de 2018, mas o próprio atacante manifestou recentemente o desejo de atuar por mais um ano no Flamengo. O Real Madrid também avalia a possibilidade de emprestá-lo a clubes de menor expressão na Europa ante de utilizá-lo no time principal. Em seu primeiro ano no futebol profissional do Flamengo, Vinicius Jr atuou em 38 partidas e fez quatro gols. Por conta da pouca idade, Rueda prefere começar com o atacante no banco de reservas, o utilizando como um “12º jogador”, entrando em quase todos jogos do Rubro-Negro no segundo semestre.

Estender

Gabriel Jesus está muito próximo de acertar sua renovação de contrato com o Manchester City. De acordo com o portal ‘Goal’, o atacante tem encaminhado um acordo para receber cerca de 150 mil libras (R$ 661 mil) por semana e estender seu vínculo com o clube inglês até 2023. Os valores seriam completados por uma série de bônus por desempenho dentro de campo, como número de gols, jogos e títulos conquistados pela equipe de Pep Guardiola. Caso a negociação seja confirmada, o que segundo a publicação deve acontecer perto da virada do ano, Jesus passaria a ganhar mais do que o dobro de seu salário atual. Os ingleses têm pressa em renovar com Jesus por acreditarem que, se fizer uma boa Copa do Mundo no meio do ano que vem, o brasileiro irá se valorizar no mercado e pode ser cobiçado por outros gigantes europeus. Gabriel Jesus chegou ao Manchester City em janeiro deste ano, após conduzir o Palmeiras ao título do Campeonato Brasileiro em 2016. Desde então, disputou 36 partidas e marcou 17 gols.

Experiência

Jogador mais caro da história do futebol, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, também é o maior astro do futebol brasileiro e da Seleção. A expectativa para 2018 é enorme, afinal o time comandado por Tite vive ótima fase e vai em busca do hexacampeonato mundial na Copa da Rússia. O craque, que disputou o Mundial de 2014, garante que a experiência pode ajudar muito. “Acho que em 2018 estarei melhor do que em 2014. Já participei de uma Copa do Mundo, então já sei como é. Por isso, acho que vou saber me preparar melhor. Além disso, estou mais experiente, mais vivido, mais cascudo” disse Neymar durante evento de divulgação do Neymar Jr’s Five, o maior torneio de futebol amador do mundo. Questionado sobre os favoritos ao título da Copa do Mundo, Neymar tem na ponta da língua suas indicações. Também não deixa de apontar uma possível surpresa e um jogador para o torcedor ficar de olho: “As seleções mais conhecidas são as favoritas ao título sempre. Além do Brasil, Alemanha, Espanha, França e Argentina. Essas seleções são destaques em qualquer campeonato que participam, né? Eu acho que de surpresa, a Bélgica tem um excelente time, e o Salah (egípcio do Liverpool) vem bem, é um grande jogador e pode fazer a diferença na Copa do Mundo”.

Dificuldades

O Inter enfrenta dificuldades para fechar a contratação de Rithely com o Sport por conta de mudanças de pedido do clube pernambucano. Apesar disso, o clube gaúcho demonstra confiança em um acerto entre as partes até o final do ano. A ideia inicial do Leão era envolver Eduardo Sasha na negociação. Mas esse desejo foi descartado, já que o atacante está envolvido na troca por Wellington Silva, do Fluminense. Anselmo, que está emprestado ao Sport, foi oferecido, bem como o zagueiro Léo Ortiz. O Sport analisou a oferta e chegou a concordar, mas pediu mais um jogador. Depois, no entanto, os pernambucanos entenderam que desejavam uma compensação financeira. As partes agora tentam compor a negociação para um desfecho. Entre idas e vindas, a ideia é finalizar as negociações ainda antes do final do ano.

Reserva

Rithely terminou a temporada no banco de reservas, mas segue valorizado no mercado. Atlético-MG e Corinthians já manifestaram interesse no jogador de 26 anos. Natural de São Luiz, do Maranhão, o volante está no Sport desde 2011. Já disputou 347 partidas pelo clube, com 30 gols anotados. Seu contrato expira apenas em 2022. Antes de Rithely, o Colorado estudou as situações de Bruno Silva e Juninho para a posição. Fechou com Gabriel Dias, que atuou pelo Paraná na Série B, mas pertencia ao Palmeiras. Além do volante, Ruan, do Boa Esporte, e Roger, que estava no Botafogo, foram anunciados.

Reprovação

Na segunda metade da temporada de 2017, o nome de maior reprovação por parte da torcida no elenco do Flamengo foi, provavelmente, o de Alex Muralha. Em busca de uma recuperação na carreira, o arqueiro disse, em entrevista exclusiva ao comentarista Casagrande, que deve deixar o clube carioca na próxima temporada. Em Luque, no Paraguai, para acompanhar o sorteio dos grupos da Libertadores, o presidente rubro-negro Eduardo Bandeira de Mello considerou que o arqueiro foi submetido a uma “covardia” e disse que, caso o jogador opte por deixar o clube, o Flamengo entenderá a sua posição. “Todo mundo sabe o que o Muralha passou. Ele foi vítima de uma covardia. Aquele editorial do jornal “Extra” realmente magoou muito o jogador e a todos que gostam dele, inclusive nós que convivemos com ele no Flamengo. Então, ele está passando por uma situação difícil e se para ele for melhor sair, nós vamos compreender. Tenho certeza que ele, excelente goleiro que é, chegou à seleção brasileira, já foi eleito um dos melhores goleiros do campeonato brasileiro, de 2016, 2015, ele certamente vai dar a volta por cima e vai ter uma sequência positiva na carreira” afirmou o dirigente, em entrevista ao “Seleção SporTV”.

Destaca

Arthur tem apenas uma partida pelo Palmeiras, esteve emprestado ao Londrina em 2017, mas já é destaque no cenário europeu. Nesta quarta-feira, o meia-atacante de 19 anos foi destaque no jornal AS, da Espanha. O diário publicou que o garoto “cresceu uma barbaridade em um time que lhe deu minutos para desenvolver suas condições”. Outro trecho destaca a “magnífica canhota para enfiar passes aos atacantes ou buscar o chute frontal”. Arthur voltará ao Palmeiras em 2018 após se destacar pelo Londrina na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Na Segundona, o palmeirense anotou oito gols e deu 12 assistências. Pelo profissional do Palmeiras, o meia-atacante disputou somente uma partida. Ele ficou três minutos em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2016, ano em que chegou a participar de toda a pré-temporada com o time principal. Além de Arthur, o AS cita outros quatro nomes como promessas sul-americanas: Billy Arce (Independiente del Valle, do Equador), Nicolás González (Argentinos Juniors, da Argentina), Agustín Rogel (Nacional, do Uruguai) e Rodrigo Bogarín (Guaraní, do Paraguai).

Intenção

Em busca de um zagueiro para repor a perda de Pablo, com quem não conseguiu renovar contrato, o Corinthians está de olho no mercado sul-americano. A intenção do presidente Roberto de Andrade é fazer uma aposta acertada, a custo baixo, como foi a do paraguaio Balbuena em 2016. “É mais uma opção”, afirmou o mandatário à Fox Sports, quando questionado sobre a possibilidade de encontrar um bom reforço para a defesa em um País vizinho. “Estamos buscando, sim. Assim como achamos o Balbuena, podemos ter a oportunidade de trazer outro jogador do mercado sul-americano”, acrescentou. Balbuena chegou ao Corinthians em 2016 com a missão de substituir Gil, vendido ao Shandong Luneng, da China, e firmou-se como um dos líderes do elenco no ano seguinte. Já tem 102 jogos disputados e oito gols marcados pelo clube, colocando no currículo os títulos paulista e brasileiro de 2017, e passou a despertar a atenção do mercado europeu.

Prorrogar

Enquanto já trabalha para prorrogar o contrato de Balbuena, que tem vínculo até o final de 2018 e diz estar feliz no Corinthians, Roberto de Andrade estuda as alternativas para compor a zaga com o atleta vindo do Libertad. Marllon, que disputou o Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta, era especulado como possível reforço, mas o ex-diretor de futebol Flávio Adauto (deixou o cargo para apoiar Paulo Garcia na eleição presidencial de 3 de fevereiro) negou ter entrado em contato com o atleta. Por enquanto, o Corinthians só anunciou oficialmente a contratação do atacante Júnior Dutra, que estava no Avaí. O volante Renê Júnior, até então no Bahia, já tem acerto encaminhado com o clube paulista, mas ainda não assinou contrato. “Estamos buscando um zagueiro, que entendemos como necessidade, um lateral esquerdo, que precisamos por causa da saída do Arana (foi vendido para o Sevilla, da Espanha), um volante, que seria o Renê Júnior, com quem estamos conversando, e mais um atacante, principalmente que faça gol”, definiu Roberto de Andrade.

Futebol

O futebol está de luto. Faleceu na manhã desta quinta-feira o volante Renanzinho, do Avaí. Ele tinha 20 anos, lutava contra um tumor no cérebro há cerca de dois anos e estava afastado do futebol desde então. Renanzinho era considerado como uma grande promessa do Avaí. Em 2015, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Leão. Foram 31 partidas e um gol marcado. O volante era irmão de Luanzinho, jovem promissor que subiu aos profissionais do Avaí neste ano. A morte de Renanzinho foi anunciada pelo Avaí nas redes sociais. Diversos clubes brasileiros manifestaram apoio ao clube catarinense. O velório de Renanzinho está marcado para a tarde desta quinta-feira no auditório da Ressacada. Até a publicação desta reportagem, o horário ainda não tinha sido divulgado.

Aproveitamento

O ano de 2017 está perto do fim e em Recife o lado rubro-negro teve que suar para se manter na elite do futebol brasileiro. Após bom início de Campeonato Brasileiro, o Sport teve uma queda brusca de aproveitamento mesmo com alguns jogadores se destacando individualmente. O planejamento para 2018 já começou, algumas renovações já foram garantidas enquanto outros atletas recebem sondagens e propostas para sair. O diretor executivo do Sport falou em coletiva de imprensa sobre o balanço do ano. “O segundo semestre foi bem difícil, principalmente depois de uma série de coisas que aconteceram. Tivemos de administrar algumas coisas pesadas, mas, felizmente conseguimos nos manter. Não era o que pretendíamos, a nossa intenção era lutar na parte de cima da tabela”, avaliou Alexandre Faria. Jogando menos competições, a situação do elenco também vai mudar, já que o clube disputará bem menos jogos. Isso vai refletir na folha salarial, de acordo com Faria.

Readequação

“Sem dúvidas que iremos passar por uma readequação. Já temos algumas estratégias definidas. Os atletas que ainda não renovamos já fazem parte do nosso planejamento. A ideia é diminuir a nossa folha mensal de 20 a 25%. Essa redução passa pelo número de jogadores que teremos no elenco. Nesse ano jogamos 81 partidas. Sem jogar Copa do Nordeste e Sul-Americana a expectativa é jogar entre 55 e 60, dependendo da evolução da Copa do Brasil”, disse. Sobre o plantel para o próximo ano, o diretor comentou sobre renovações e dois atletas que estão com sondagens de outros clubes. “Quando tem outros times envolvidos na negociação. Patrick, Anselmo e Mena tem uma terceira parte interessada. Temos vontade de renovar com eles, e essa vontade é mútua. Estamos tratando esses casos com zelo e vamos respeitar o tempo de cada um. Nossa intenção é de renovar de maneira consciente para respeitar o nosso orçamento para 2018”. Sobre Diego Souza, diz que pretende ficar com o atleta até o final do contrato. “Ele pertence ao Sport. O contrato é até o final de 2018. Não adianta o São Paulo ter interesse e não falar com o Sport. Em nenhum momento esse assunto foi falado com nós. Não chegou nenhuma proposta pelo Diego. Pretendemos fazer jus ao contrato dele e contar com ele ano que vem”, disparou.

Desistiu

O Palmeiras desistiu da contratação de Gustavo Scarpa nesta quinta-feira. Apesar de várias tentativas, as conversas com o Fluminense não caminharam como o clube esperava e, sem conseguir um acordo, preferiu abrir mão do meia de 23 anos, que também interessa ao Corinthians e São Paulo. Na última sexta, a negociação já havia tido um retrocesso, quando Róger Guedes, desejado pelo Flu, não aceitou entrar na troca por Scarpa. Nesta semana, os clubes voltaram a conversar, inclusive sobre a possibilidade de envolver o mesmo atacante na negociação e havia um otimismo. Esta não foi a única opção de negócio oferecida pelo Verdão, que ao ver as conversas se arrastarem e sem uma definição, passou a se cansar. Scarpa sempre foi visto internamente como uma ótima “oportunidade de mercado”, não uma necessidade para o elenco, que já contará com Lucas Lima. O futuro de Gustavo Scarpa, portanto, segue indefinido. O São Paulo chegou a oferecer por ele 3 milhões de euros (R$ 11,7 milhões), além de Júnior Tavares, Buffarini e Lucas Fernandes, mas os nomes não agradaram ao Flu, que tem contrato com ele até 2020. O Corinthians também deseja o jogador, mas considera ser uma transação muito complicada. Caso não continue no Brasil, o armador já recebeu sondagens de Lazio (ITA) e Fernerbahce (TUR).

Revelada

O atacante Fred já se acertou com o Flamengo. A proposta que chegou há algum tempo e foi revelada pela Gazeta Esportiva agradou o atleta que aguarda agora o Atlético para deixar Minas Gerais. A Gazeta Esportiva apurou que o vínculo oferecido pelo Flamengo ao jogador é de dois anos, para um contrato de R$ 1 milhão por mês. Fred tem contrato com o Galo até dezembro de 2018. Atualmente ele recebe cerca de 800 mil mensais, mas esse valor deve aumentar por causa de cláusulas contratuais.

O Flamengo perdeu Paolo Guerrero, que foi pego no exame antidoping. Fred é o nome ideal e a diretoria faz força para contar com o jogador. Ou seja, além de uma compensação financeira, o Atlético ainda poderia contar com um jogador do Rubro-Negro.

Oferecido

O meia Mancuello foi oferecido. Os nomes, porém, estão na mesa. O Galo bate o pé, joga duro, pede Everton. Nada ainda está definido. Portando, as definições entre Flamengo e Fred estão encaminhadas, acertadas, mas o Atlético, dono dos direitos do jogador, ainda precisa dar a palavra final: “sim”. Embora a resposta ainda não tenha sido dada, o Atlético se prepara para o desfecho positivo ao Flamengo. Por isso, já conversa com os empresários de Ricardo Oliveira para ter o jogador na temporada 2018.

Dentro do Atlético existem dois pensamentos distintos: por um lado perder um dos melhores atacantes do Brasil, com dificuldades claras de reposição. Em contrapartida, perder Fred representaria economizar um bom dinheiro por mês. Oliveira teria um salário em torno de R$350 mil mensais, bem longe dos quase R$ 1 milhão de Fred.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com