Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Críticas

Vice-campeão no Mundial de Clubes, o Grêmio está de volta ao Brasil após a disputa nos Emirados Árabes. A delegação chegou na manhã desta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e parte do grupo seguirá para Porto Alegre em voo fretado. No desembarque, o atacante Luan respondeu às críticas que recebeu após a partida decisiva contra o Real Madrid, que levou a taça ao vencer por 1 a 0. O jogador disse “não ligar”, mas deixou claro o descontentamento. “O torcedor pode falar o que quiser, né? Eu tento entrar todo jogo… mas é fácil, né? Há duas semanas a gente foi campeão da Libertadores e o time todo era bom. Agora que perdeu um jogo para o Real Madrid é todo mundo ruim? Mas isso é normal, coisa de torcedor, não ligo para isso. Podem falar o que quiser, minha cabeça está boa. Sei que nas condições que eu tinha tentei ajudar meus companheiros, isso que importa” disse.

Interesse

Uma característica em comum une e explica o interesse do São Paulo em ter jogadores como Diego Souza, Gabriel e Reinaldo no elenco em 2018: a intimidade com o gol. A comissão técnica da equipe busca mais atletas que tenham facilidade em empurrar a bola para as redes. Mais definição. A meta é dividir a responsabilidade de decidir jogos entre mais gente. O artilheiro do 2017 tricolor foi Lucas Pratto, com 14 gols, número considerado baixo. O argentino nunca se destacou por um enorme número de gols, mas, ainda assim, esperava-se mais. O poder ofensivo no Brasileirão melhorou graças às chegadas de Hernanes e Marcos Guilherme, que estrearam no fim do primeiro turno e marcaram nove e seis vezes, respectivamente. Ainda assim, é pouco, na visão de Dorival Júnior. Os números de Gabigol na Europa são muito ruins: dois gols em 15 jogos, somando as passagens por Internazionale e Benfica. Mas Dorival Júnior se escora no desempenho do atacante sob seu comando, no Santos: 56 gols em 154 jogos. A diretoria espera que o clube italiano tope um novo empréstimo depois de uma fracassada tentativa em Portugal.

Descanso

De férias no Flamengo, Vinicius Júnior vai aproveitar o período de descanso para conhecer o seu futuro clube. O jogador embarca esta noite para Madri. Ele vai ficar sete dias na capital espanhola e com a agenda cheia. Vai conhecer as instalações do Real Madrid e também a cidade para ver local de moradia e começar a organizar a logística para a futura transferência. Vinicius vai acompanhado do pai, do irmão e do tio – além do agente Lucas Mineiro. A saída em definitivo do Flamengo para o Real Madrid ainda não tem data definida. A decisão cabe ao jogador e Vinicius já disse, mais de uma vez, que pretende ficar o maior tempo possível no Rubro-Negro. No entanto, há chance de sair no meio do ano, quando completa 18 anos e já pode ser transferido.

Reapresentação

Depois de Madri, o jogador ainda vai passar o restante das férias nos EUA, na Disney, com a família. Ele só volta ao Brasil no início de 2018. O Flamengo marcou data de reapresentação para o dia 13 de janeiro. A estreia no Campeonato Carioca é dia 17 de janeiro, em Volta Redonda, contra os donos da casa. Parte do elenco deve se apresentar dia 4 de janeiro para iniciar a preparação para a temporada de 2018. A pré-temporada será realizada no Ninho do Urubu. No seu primeiro ano como jogador profissional – a estreia foi dia 13 de maio no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG -, Vinicius fez 37 partidas e marcou quatro gols. O jogador foi titular na equipe em cinco oportunidades.

Combater

Ao “Fantástico”, programa da Rede Globo, o Flamengo anunciou uma medida drástica para combater a violência envolvendo eventos de futebol. Após ver a final da Copa Sul-Americana, contra o Independiente, da Argentina, se transformar em palco de guerra do lado de fora do Maracanã, o clube decidiu acabar com o plano de sócio-torcedor coorporativo, que abrigava basicamente torcidas organizadas. Em nota oficial, a diretoria justificou o ato por considerar que houve violação ao termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e também aos termos de serviço do contrato com o clube. No plano corporativo, integrantes das organizadas cadastradas pagavam o valor de R$ 10 mensais para ter descontos e prioridade quando abertas as vendas de ingressos. Outra medida que o Flamengo pode assumir por precaução é parar de jogar no Maracanã. Em entrevista ao “Fantástico”, o CEO do Rubro-Negro, Fred Luz, não descartou a possibilidade se admitirem, junto com o estado, a incapacidade de impedir a violência em evento de grande porte. O clube conta ainda com a Ilha do Urubu, na Ilha do Governador, para mandar seus jogos. “Se o Flamengo não se sentir em condições para que esses jogos sejam realizados aqui, a gente vai ter que humildemente admitir a incapacidade nossa, do estado, do município, de não conseguir fazer o evento aqui. E pedir pra transferir para algum outro lugar” afirmou.

Desfecho

A semana promete ser decisiva e de novidades para o Cruzeiro. Em boa parte das negociações que o clube vem participando, há a expectativa de haver um desfecho. Além disso, a diretoria eleita em outubro tomará posse, nesta segunda-feira à noite, e iniciará um novo ciclo no clube, após os seis anos de gestão de Gilvan de Pinho Tavares, que, efetivamente, estará no cargo de presidente até o fim do ano. Além disso, na próxima quarta, o clube conhecerá seus adversários na fase de grupos da Libertadores. Em relação às negociações, o Cruzeiro vive a expectativa de assinar o contrato de três anos com Bruno Silva, do Botafogo. Na próxima terça-feira, representes da Raposa vão ao Rio para tentar oficializar o negócio já apalavrado (clube mineiro já tem acordo). Também no começo da semana, a “novela Hudson” ganhará um desfecho. O Cruzeiro aguarda a prometida resposta do São Paulo. A proposta já está na mesa, mas um novo capítulo foi incluído na trama na última sexta. O jogador espera uma resposta rápida para definir seu futuro. Na lateral, o Cruzeiro e outros clubes brasileiros, enfim, terão uma resposta do lateral Rafinha, do Bayern. Na próxima quarta, no mesmo dia em que conhecerá seus três primeiros adversários na Libertadores, a Raposa espera receber uma resposta do jogador sobre sua reunião com o clube alemão. Até o domingo, a diretoria espera definir a situação.

Mercado

A diretoria do Palmeiras se antecipou no mercado e já definiu a contratação de quatro reforços para 2018. Um para cada setor da equipe: o goleiro Weverton, o zagueiro Emerson Santos, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meia Lucas Lima. Agora, com as prioridades do grupo definidas, a diretoria aguarda para avançar em outras negociações. A contratação de nomes para o sistema defensivo não significa que o time não pense em reforçar o ataque. Ricardo Goulart, por exemplo, é um nome que agrada aos palmeirenses e tem aprovação do próprio jogador, amigo de Alexandre Mattos. Em entrevista recente ao GloboEsporte.com, o jogador manifestou desejo de deixar o Guangzhou Evergrande e atuar no futebol brasileiro. Mas o Verdão aguarda a liberação do clube chinês, que pagou cerca de R$ 48 milhões no início de 2015 para tirar o atleta do Cruzeiro.

Salarial

Quem vive a mesma situação é o lateral-direito Rafinha. Com contrato com o Bayern de Munique até junho de 2018, o atleta já recebeu proposta salarial do Verdão. O avanço em uma eventual negociação, porém, depende da liberação do clube alemão antes do término do vínculo. Na Alemanha, a diretoria do Bayern tem interesse em manter o atleta, que vem sendo titular. Tanto que já fez proposta de renovação por mais duas temporadas. Mas, no último domingo, o lateral afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes que tem interesse de voltar a atuar no Brasil e resolver seu futuro até o início de janeiro. O Palmeiras tem interesse de reforçar a lateral direita, setor que tem Mayke garantido em 2018. Fabiano não deve permanecer, e João Pedro volta de empréstimo. O volante Jean também pode atuar improvisado. Com essas duas pendências, o Palmeiras mantém postura de reforçar o plantel apenas em caso de reposição, o que deverá acontecer se a saída de Yerry Mina para o Barcelona for confirmada, ou em uma “oportunidade de negócio”. Neste último se encaixa o interesse em Gustavo Scarpa, do Flu. Mas o atleta se afastou do Verdão depois que Róger Guedes não quis ser envolvido na troca com o clube carioca. Uma nova investida depende de um outro modelo de negócio ou outros jogadores.

Produção

O meia Marquinhos Gabriel entrou na atual temporada desacreditado pela baixa produção de toda a equipe do Corinthians em 2016, mas conseguiu se mostrar útil quando acionado pelo técnico Fábio Carille. Autor do primeiro e do último gol do time no estádio de Itaquera, o armador celebrou o novo patamar alcançado no clube depois de tantas críticas. “Valeu pelos gols, valeu pela temporada que a gente fez, pelo trabalho de todo mundo aqui. Um ano que começou com críticas pelo 2016 que a gente fez, todo mundo sabe o quanto a gente sofreu com críticas no começo da temporada, mas a gente soube lidar com isso”, disse o armador, que anotou o único tento no triunfo por 1 a 0 sobre a Ferroviária, no dia 31 de janeiro. Depois de 68 jogos da equipe, já campeã brasileira àquela altura, o camisa 31 aproveitou a chance de entrar durante o embate frente ao Atlético-MG e, em poucos minutos, anotou belo gol, virando o placar ao cortar para o pé esquerdo e acertar o ângulo do goleiro Victor.

Metade

Presente em metade dos 68 jogos oficiais da equipe no ano, Marquinhos teve participações decisivas com cinco gols e quatro assistências concedidas no ano. Curiosamente, tirante os dois tentos e o passe dado na Copa da Flórida, suas outras contribuições foram todas no Campeonato Brasileiro. “Acho que ajudei bem, sim. Quando tivemos jogadores na Seleção, machucados, se a gente não estivesse preparado, não estaríamos comemorando agora. Cada um tem a sua parcela, quando entrou em campo esteve preparado para conquistar esse título. Merecemos curtir”, disse o armador. Com o novo patamar alcançado, sendo praticamente um 12º jogador da equipe, Marquinhos se prepara também para ter mais competição no ano que vem. Mesmo satisfeito com o futebol apresentado pelos atacantes, Carille quer ao menos mais duas opções pelas pontas, principalmente por ter de encarar Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores da América.

Louvável

O meia Giovanni Augusto não teve uma temporada louvável em 2017, mas deve ganhar mais uma chance no elenco corintiano para o próximo ano. Depois de ser decisivo ao marcar o gol da vitória sobre o Atlético-PR, na Arena da Baixada, fundamental na arrancada para o título brasileiro, ele é visto como uma boa alternativa para o setor de armação em 2018. Na avaliação da comissão técnica, o bom futebol demonstrado nos jogos finais da temporada deve servir para acabar com a “perseguição” que o atleta sofria pelo mau desempenho em 2016, quando caiu muito de rendimento no segundo semestre. Dessa forma, ele terá totais condições de mostrar sua importância em 2018, mais adaptado ao clube e sem as críticas da torcida. “O Giovanni é um cara que sempre trabalhou. Eu disse desde o começo que, quem trabalhasse, eu não ia desistir. Ele foi um exemplo”, disse o técnico Fábio Carille, que enxerga o ex-atleticano como uma das poucas opções que cadenciam mais o jogo do meio para frente, retendo a bola no momento necessário.

Entrada

A baixa produção do atleta também foi associada a uma lesão sofrida em abril, quando levou uma forte entrada no tornozelo do pé esquerdo e teve de parar por cerca de 70 dias. Dessa forma, sua participação na campanha ficou reduzida, mas, ao fim, guardou-lhe o momento de brilho na Arena da Baixada. Outro nome para essa articulação, Jadson tem 34 anos e não deve conseguir atuar em todas as partidas da temporada, abrindo espaço para a entrada de Giovanni quando necessário. Aos 28, o camisa 17 já atuou em duas Libertadores da América e não deve, na visão dos corintianos, sentir o peso de disputar o torneio em 2018. A vontade de manter Giovanni é tamanha que o clube já recebeu algumas sondagens para que ele fosse emprestado, desde junho do ano passado, mas acabou rejeitando a maioria delas. Na única vez em que enxergou boa possibilidade de negócio, em tratativa que envolveria a ida dele ao Inter e a chegada de Valdivia ao Parque São Jorge, o próprio Giovanni pediu para ficar. Com apenas 21 jogos disputados no ano, Giovanni só não ficará no elenco caso o Timão receba uma proposta estritamente financeira pelos seus direitos econômicos. Dono de vínculo até o final do ano que vem com o clube, ele tem seus direitos divididos igualmente entre o Alvinegro e o Atlético-MG.

Confirmou

O Avaí enfim, confirmou a renovação com o técnico Claudinei Oliveira. Em São Paulo, o contrato foi assinado pelo comandante em reunião com o próprio presidente, Francisco Battistotti. O acordo sela uma vontade mútua que existia em continuar o trabalho no Leão. “A conversa foi muito tranquila e objetiva. Havia interesse das duas partes na continuidade, nos ajustamos à realidade do clube agora em novo patamar, numa conversa bem aberta. Agora é arregaçar as mangas novamente e começar a trabalhar”, disse Claudinei. No clube desde metade de 2016, Claudinei está numa lista pequena de treinadores que conseguiram passar 2017 todo no mesmo clube. Na Série A apenas seis clubes não demitiram seus respectivos técnicos. Essa oportunidade de realizar um trabalho por mais de um ano é comemorado por ele. “No Brasil é sempre muito interessante a possibilidade de fazer um trabalho de longo prazo, sempre muito bom. Às vezes supera até a parte financeira. Você poder trabalhar suas ideias, montar e remontar sua equipe e fazer tudo isso para o crescimento profissional é muito interessante”, revelou.

Comando

Apesar do rebaixamento, no ano anterior Claudinei conseguiu o acesso com o Avaí para a Série A, e já em 2017 foi bem no Catarinense, conseguindo o vice-campeonato. Manter o planejamento foi um dos motivos do Leão não querer mudar de comando, como falou o presidente Battistotti. “O Claudinei está conosco desde metade de 2016, já nos levou à Série A, fez uma bela campanha no Catarinense deste ano e pode novamente nos colocar na elite. Conhece bem o grupo de jogadores, trabalha bastante com a base e vamos precisar desta visão. É um bom profissional e adequado à nova realidade para a temporada 2018”. Para 2018, o Avaí disputará a Série B, além da Copa do Brasil e do Estadual. O técnico já projeta o planejamento para a temporada e os objetivos do time. “O projeto está voltado para recolocar o Avaí na Série A. Vamos tentar buscar o título estadual, mas sem loucuras financeiras, entendendo a realidade do Avaí. Vamos entrar na Série B com uma equipe forte, uma base sólida, buscar alguns reforços pontuais e brigar por este acesso novamente”, completou.

Disposição

O técnico Tite conheceu nesta segunda-feira as instalações que a Seleção Brasileira terá à disposição na Copa do Mundo de 2018, em Sochi, balneário no Sul da Rússia. Acompanhado do coordenador de seleções, Edu Gaspar, o comandante da equipe pentacampeã mundial fez uma vistoria completa no centro de treinamento e também no hotel em que a delegação ficará hospedada. Desde o início a Seleção Brasileira colocou Sochi como prioridade no que diz respeito à cidade em que ficará hospedada durante toda a Copa do Mundo. Além de Tite e Edu Gaspar, o supervisor Luís Vagner também esteve no complexo hoteleiro, e o trio ficou bastante satisfeito com os preparativos para receber o time canarinho. Uma das requisições do técnico Tite foi que a CBF optasse por um local em que os familiares pudessem ficar próximos dos atletas. Nesta segunda-feira, os gramados em que a Seleção treinará estavam cobertos por uma lona, entretanto, os ajustes nas instalações parecem estar bastante avançados. O Brasil inicia sua trajetória na Copa do Mundo no dia 17 de junho do ano que vem, domingo, às 15h (de Brasília), contra a Suíça, na cidade de Rostov. Já no dia 22 encara a Costa Rica em São Petesburgo e encerra a fase de grupos contra a Sérvia, no dia 27, em Moscou. O único possível obstáculo da Seleção será a longa distância que percorrerá entre as cidades. Ao todo, o time comandado por Tite deverá viajar cerca de 7000 km.

Reforma

Mais do que somente um estádio. É isso que deseja o Náutico com a reforma dos Aflitos, previsto para ser liberado para jogos no próximo mês de abril. Arquiteto responsável pela obra de reconstrução, Múcio Jucá afirma que a casa alvirrubra pode ser mais do que um equipamento esportivo. Jucá explica como isso se dará. Como os Aflitos ficarão mais integrados ao bairro de mesmo nome e às ruas próximas. “O terceiro pilar do projeto é justamente criar uma ambiência e uma relação mais positiva do equipamento do estádio com o entorno urbano. A gente não pode pensar no estádio de futebol, desse porte e, simplesmente, ignorar que estamos no meio da cidade, no bairro dos Aflitos. O que a gente tem que fazer é criar uma integração melhor com o bairro” disse. Um das opções é criar uma espécie de praça no entorno do estádio. “Na rua Manoel de Carvalho, a gente vai tirar aquele muro, vai criar uma nova praça que vai ficar o tempo todo aberta para o público, vai ficar aberta para os moradores da rua. Ainda haverá, ali, uma galeria de lojas quatro lanchonetes, que ficarão abertas em horário ainda indefinido, mas que criam, de certa maneira uma praça de alimentação, que vai ficar aberta até o final da tarde entrando um pouquinho pela noite, sete dias da semana. Quando o Náutico, tiver num jogo fora do Recife, a gente pode colocar telão e, de fato, criar uma praça para os torcedores assistirem o jogo” disse.

Capacidade

Além disso, Múcio Jucá afirmou que a capacidade de público não deve diminuir tanto. Apesar das instalações ficaram mais adequadas às exigências modernas. Tanto nas cadeiras para os torcedores assistirem ao jogo, quanto banheiros, bares, acessos e saídas. O arquiteto afirma que, em abril, os Aflitos já deverão receber jogos do Náutico. Mas ainda não totalmente concluído. O prazo que ele dá para os 100% é um pouco mais longo. “O clube teria duas opções. Uma seria fazer a obra, deixar o estádio fechado e finalmente inaugurar com tudo pronto. A outra alternativa, que é a alternativa com a qual o clube de fato está trabalhando, é a alternativa de fazer um “etapeamento”. O que é isso? É inaugurar uma parte do estádio, até o dia sete de abril, depois a gente tem uma área isolada sob as arquibancadas, pra reformar e, por fim, uma outra área pra ser reformada. Então, a gente faria essa grande reforma em três etapas. Isso significa que ao longo de 2018 a gente vai estar com o equipamento em reforma. Mas eu acredito que daqui a um ano nós já estaremos com o estádio totalmente pronto” disse.

Defendeu

O Santa Cruz acertou a primeira contratação para a temporada 2018. Trata-se do volante Juninho, que defendeu o CRB durante a Série B desde ano. O atleta foi anunciado através das redes sociais do clube e fica no Tricolor até o término da terceira divisão do Brasileiro. A ideia é que ele se apresente com o restante do elenco, no dia 26 de dezembro. Pela equipe alagoana, Jorginho atuou 17 vezes durante a temporada passada. Sendo quatro partidas pela Série B, nove no Alagoano e quatro na Copa do Nordeste. Além do CRB, Jorginho defendeu o Asa de Arapiraca-AL e Linense-SP. Além da chegada do volante, o Tricolor ainda tenta a chegada de, pelo menos, mais nove atletas para o início da temporada. Pouco mais de 1200 sócios participaram da eleição do Santa Cruz, que elegeu Constantino Júnior, no último dia cinco de dezembro. Vencedor do pleito, Tininho se mostrou incomodado com a pequena participação. Por isso, lançou uma ideia de democratizar a escolha das gestões futuras, com a inclusão de mais categorias de sócios.

Vínculo

O São Paulo quer contar com o meia Diego Souza. Mas não terá facilidade para contratar o jogador, que tem vínculo com o Sport até o fim de 2018. Diretor de futebol do clube pernambucano, Aloísio Maluf afirmou que não chegou nenhuma proposta oficial ao Leão – que, por ser detentor dos direitos do atleta, tem de concordar com uma transferência. “Não chegou absolutamente nada para o Sport. Acredito que a situação é parecida com a do Palmeiras (que tentou contratar Diego Souza no segundo semestre de 2017). Eles devem ter falado com Eduardo Uram (empresário de Diego), mas ainda não falaram nada conosco” afirmou. De acordo com o diretor, portanto, o panorama da negociação é parecido. Diego Souza não será liberado facilmente. “Nenhum jogador do Sport é inegociável. Porém, para a gente abrir mão de um atleta da importância de Diego Souza, é necessário uma boa negociação” disse. Em relação às informações que foram veiculadas sobre uma dívida do Sport com o São Paulo por conta da compra dos direitos econômicos do atacante Rogério, Maluf foi taxativo: disse que o Leão não está em débito com o clube paulista. “O que acontece é que nós compramos Rogério, mas de forma parcelada. Uma parcela para pagar em um ano, outra depois. E estamos cumprindo com isso” garantiu.

Suspensão

A Fifa anunciou na última sexta-feira, através de uma nota publicada em seu site oficial, a suspensão do atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, por 90 dias. A decisão foi tomada pela repartição do Comitê de Ética Independente da instituição. Com a punição, Del Nero está impedido de realizar qualquer ação ligada ao futebol no período, que pode ser estendido por mais 45 dias. Ainda segundo a publicação feita em seu site, “a decisão foi tomada diante do pedido do presidente da câmara de investigação, levando em conta as investigações formais sobre o senhor Polo Del Nero”. O dirigente vem sendo alvo de investigações da Justiça norte-americana sob a acusação de estar envolvido num esquema de corrupção referente a contratos de transmissões televisivas de competições realizadas na América. O fato de não existir um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, impede Del Nero de participar das audiências.

Enquadrado

A nota divulgada pela Fita revela que o cartolada foi enquadrado nos artigos 83, parágrafo 1, que fala sobre “Condições e jurisdição” e no 84, parágrafo 2, do Código de Ética da Fifa fala sobre “Procedimentos”. “A pedido do presidente da câmara de investigação ou do chefe da investigação, o presidente da câmara adjudicante pode tomar medidas provisórias (por exemplo, sanções provisórias) se uma violação do Código de Ética parece ter sido cometida e uma decisão sobre a questão principal pode não ser tomada suficientemente cedo. O presidente da câmara adjudicante também pode emitir medidas provisórias para evitar interferências no estabelecimento da verdade”, afirma o artigo 83. “O presidente da câmara adjudicante pode tomar sua decisão com base nos processos disponíveis, sem ouvir as partes, no caso em que as partes devam ser convocadas para uma audiência ou convidadas a apresentar declarações escritas após a emissão da decisão. Após ter ouvido as partes, o presidente da câmara adjudicante deve confirmar, revogar ou alterar a sua decisão”, está escrito no 84.

Contratação

O Atlético confirmou a contratação do volante Arouca, que estava no Palmeiras, e chega por empréstimo de um ano. O volante chega para tentar se recuperar na carreira e o Galo conseguiu um bom negócio. Isso porque a chegada no meio-campista foi um pedido do técnico Oswaldo Oliveira. O treinador já trabalhou com Arouca no Santos, Fluminense e foi o responsável por levar o atleta ao Palmeiras. Encostado no Palmeiras, longe do futebol por quase todo 2017, Arouca não teria oportunidades em 2018. O Verdão é um dos clubes que mais se reforça nesta atual janela de transferências nacional e deseja conquistar grandes títulos na próxima temporada. A Gazeta Esportiva apurou que o Galo conseguiu dividir os salários de Arouca com o Palmeiras. O atleta recebe cerca de R$ 350 mil mensais, que serão divididos entre Verdão e Atlético-MG até o fim de 2018. Arouca tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2018. Ou seja, provavelmente, não retornará ao clube paulista. No Galo, existe a expectativa de recuperar o atleta, sobretudo, com a presença de Oswaldo no comando técnico do time.

Diretoria

Em meio a polêmicas envolvendo a eleição para presidente do clube, marcada para o dia 3 de fevereiro, a diretoria do Corinthians corre contra o tempo para cumprir um acordo feito com o técnico Fábio Carille no planejamento para a próxima temporada: entregar o elenco “90% pronto” já no dia 3 de janeiro, data de reapresentação do clube para reiniciar os treinamentos. O acordado é basicamente o mesmo que aconteceu no ano passado, quando Carille voltou aos trabalhos já ciente de 90% dos nomes que teria à disposição a partir dali. As únicas novidades depois daquilo foram o zagueiro Pablo e o meia Jadson, apresentados após a Copa Flórida, e o meia-atacante Clayson, que chegou ao Alvinegro após a disputa do Campeonato Paulista. Vale lembrar, porém, que o tempo para a montagem daquele elenco foi maior com relação a esse ano, já que os jogadores retornaram das férias apenas no dia 11 de janeiro deste ano. Oito dias antes, no entanto, Fábio Carille, Leandro “Cuca” e Walmir Cruz já haviam retornado ao batente no CT e definido como o time iria jogar, recebendo os atletas com uma ideia pronta de jogo.

Atacante

Até o momento, a única novidade já apresentada pela diretoria foi o atacante Júnior Dutra, que assinou contrato até o final de 2019. O avante, que estava no Avaí, entra na conta dos “cinco ou seis” reforços acertados entre Carille e diretoria para encorpar o elenco, já que, até o momento, nenhuma das outras opções para o setor foi negociada pelo Timão. O volante Renê Júnior já tem tudo acertado para ser reforço, mas ganhou alguns dias de férias antes de formalizar o negócio com o clube. Ele é outro que se encaixa na cota de reforços obrigatórios, já que é visto como um nome que executa diversas funções no meio-campo. Ainda são esperados dois atletas para a zaga, um para a lateral esquerda, um armador e dois pontas de velocidade, sendo que dois desses (o beque e o lateral) servirão para suprir as saídas de Pablo e Guilherme Arana, os dois titulares que não seguem na equipe no ano que vem. Assim que souber quem ficará à sua disposição, Carille já espera definir uma forma de jogar e passá-la rapidamente aos jogadores, sem estipular muitas variações a partir dali. O 4-2-3-1, que fez sucesso no Brasileiro, é o favorito, mas pode dar lugar a variáveis como o 4-1-4-1 ou até mesmo o 4-4-2. Tudo depende do cumprimento do cronograma estabelecido.

Recurso

O atacante Jô se livrou da possibilidade de suspensão para a próxima temporada nesta quinta-feira ao ver um recurso da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pedindo uma punição maior ao corintiano, ser negado em julgamento no Pleno. Dessa forma, o jogador não tem qualquer problema disciplinar para iniciar o ano em 2018. O caso em questão se deu quando Jô foi denunciado por agressão ao atingir o atleta Rodrigo com um chute, nos acréscimos da derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, pelo Brasileiro. Em julgamento na Comissão Disciplinar, o jogador teve a denúncia desclassificada para ato hostil e foi punido com um jogo de suspensão, cumprido no triunfo por 1 a 0 contra o Avaí. Em busca de uma pena maior, a Procuradoria recorreu. No Pleno, o relator destacou a baixa gravidade e falta de dolo para configurar a agressão física. Por essa razão, o auditor Décio Neuhaus votou para não dar provimento ao recurso e manter a decisão da Comissão Disciplinar para aplicar uma partida de suspensão ao atacante Jô. O voto foi acompanhado pelos demais auditores presentes.

Negociado

A perda da Copa Sul-Americana pelo Flamengo não foi notícia somente no Rio de Janeiro. Após o vice-campeonato da competição continental, os jornais espanhóis publicaram artigos em que mencionam o atacante Vinícius Júnior, já negociado com o Real Madrid. O diário catalão “Sport” fez questão de alfinetar a jogador. Segundo a publicação, Vinícius Júnior é um diamante que ainda não brilhou e não está preparado para ser uma estrela do futebol mundial. Além disso, o jogador estaria sendo criticado não só no Brasil como também na Espanha. No entanto, o diário “As”, de Madri, saiu em defesa de Vinícius Júnior. Para a publicação da capital, o esquema tático do Flamengo impede o jogador de 17 anos de atuar entres titulares. O jornal ainda indica que os rubro-negros deveriam mudar a forma de atuar para dar chance ao atleta. Vinícius Júnior foi negociado pelo Flamengo ao Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 180 milhões). O atacante deve permanecer no clube carioca até completar 18 anos. No entanto, já foi ventilado que Vinícius Júnior pode ir para Madri no meio do ano, a pedido do técnico Zidane.

Temporada

O gerente de futebol do Corinthians, Alessandro, admitiu que o mês de dezembro tem sido de diversas consultas a respeito dos jogadores do clube. Valorizados pelo bom desempenho na última temporada, quando levantaram a taça do Paulista e do Brasileiro, os corintianos têm sido alvos de clubes do exterior interessados no seu futebol. “São situações bastante corriqueiras que, para o departamento de futebol, não param. As valorizações dos atletas foram muito altas, é normal que haja consultas”, comentou o dirigente, em entrevista concedida à Corinthians TV , explicando porque tem ido mais ao Parque São Jorge do que ao CT Joaquim Grava. “É um período um pouco mais agitado, em contato direto sempre com o treinador, mesmo que já tenhamos deixado redondo quais são as possibilidades. Aqui estamos perto de todos, do setor jurídico, do financeiro”, avaliou Alessandro, que, até agora, acertou apenas as chegadas do atacante Júnior Dutra e do volante Renê Júnior.

Período

“O Júnior já assinou contrato de dois anos. O Renê Júnior está bem encaminhado, atleta está viajando, acredito que na semana que vem ele já possa assinar, quando voltar ao Brasil”, disse o corintiano, relembrando o período de férias do meio-campista nos Estados Unidos, que deve acabar na próxima semana. Por fim, Alessandro ainda deixou claro que o clube tem colocado um foco na busca por um zagueiro, posição que perdeu o titular Pablo no final do Campeonato Brasileiro. A ideia é trazer dois nomes para o setor, sendo que um deles chegaria para assumir a titularidade. “Estamos buscando um zagueiro, temos uma carência no setor. Não tem sido fácil encontrar um atleta à altura do Corinthians, mas nós vamos encontrar. Sabemos da ansiedade do torcedor, mas é um pouco trabalhoso. Pode ser compra, pode ser empréstimo. Tem muita coisa envolvida”, concluiu.

Bagagem

Depois de atuar por Atlético-PR e Coritiba na temporada de 2017, o lateral Léo deve retornar ao Flamengo, já que tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2018. Mais maduro, o atleta de 26 anos quer aproveitar a bagagem que ganhou nos empréstimos para se firmar no clube da Gávea. Léo defendeu as cores do Coritiba no último Brasileirão e após passagens por Internacional e Atlético-PR, espera ter chance de mostrar que pode ser útil para o Flamengo em 2018. “Tenho uma vontade grande de vestir a camisa do Flamengo novamente. Vivo essa expectativa para a próxima temporada. Ainda não definimos nada e estou deixando nas mãos do meu agente e do Flamengo, mas vontade não falta da minha parte em vestir esse manto mais uma vez. Estou muito motivado e ciente da responsabilidade que terei se retornar ao Flamengo. Espero que dê tudo certo. O lateral-direito está com uma reunião marcada com os seus empresários para esta semana, mas já adiantou que foco agora é permanecer do clube. Léo garantiu estar mais maduro e pronto para corresponder as expectativas que foram geradas na contratação dele em 2014, junto ao Atlético-PR. “Aprendi muito nestes últimos anos e acredito que amadureci, evoluí. Você tem que tirar lições de tudo. Comigo não foi diferente. O mais importante é que estou me sentindo cada dia melhor e focado em fazer um grande ano em 2018. Esse é o meu objetivo” disse o lateral.

Emprestado

Depois de mais uma temporada emprestado, desta vez ao Bahia, o atacante Stiven Mendoza ainda sonha com uma nova oportunidade no Corinthians. Com o término do Campeonato Brasileiro, o colombiano entrou em contato com a diretoria do Timão e comunicou seu desejo de ser reintegrado em 2018. Os planos da comissão técnica para o ataque, porém, são outros e devem impedir que o sonho de Mendoza se concretize. O técnico Fábio Carille até deseja a chegada de mais um atacante que atue pelos lados do campo, mas espera um jogador com características diferentes das de Mendoza. Além de veloz, tem de ter força para chegar ao ataque, o que foi notado como uma deficiência de colombiano no período que passou no Corinthians – chegou em 2015. A diretoria não definiu a situação do colombiano, e nem lhe comunicou sobre qualquer intenção, mas a tendência é que ele seja novamente emprestado, talvez como moeda de troca por algum reforço. O atacante tem mais um ano de contrato com o Corinthians.

Conversas

Para o clube, uma das possibilidades interessantes seria a de mantê-lo no Bahia, já que o atacante terminou o ano como titular do técnico Paulo César Carpegiani. Mendoza foi um dos jogadores colocados à disposição dos baianos nas primeiras conversas sobre a possibilidade de contratar o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o meia Zé Rafael, mas não agradou. O Bahia mirou em outros jogadores, como o goleiro Douglas, que retorna do Avaí, e os atacantes Marlone e Lucca, que retornam do Atlético-MG e Ponte Preta, respectivamente, Por enquanto, as conversas sobre Zé Rafael foram paralisadas enquanto o Timão ainda analisa uma proposta por Capixaba. Mendoza foi contratado pelo Corinthians no fim de 2014, quando defendia o Chennaiyin, da Índia. No Timão, ele disputou 31 partidas e marcou três gols. No segundo semestre de 2015, voltou ao clube indiano por empréstimo e ano passado foi cedido ao New York City, antes de jogar no Bahia. Até o momento, o Corinthians anunciou a contratação do atacante Júnior Dutra, que estava no Avaí, e acertou tudo com o volante Renê Júnior, que estava no Bahia. Ainda negocia com o centroavante Tréllez, do Vitória, e tem interesse em Gustavo Scarpa, meia do Fluminense cuja contratação é vista como muito difícil.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com