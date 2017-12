Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Campeão

O Independente é o campeão da Copa Sul-Americana. Diante de um Maracanã lotado, os argentinos mostraram um bom futebol e conseguiram o empate em 1 a 1, gols de Lucas Paquetá e Barco. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1 na Argentina, o Rei de Copas levou mais uma pra casa. Com o estádio inteiro vibrando e fervendo de emoção, o Flamengo começou com tudo e pressionando o Independiente no seu campo de defesa. A primeira etapa não teve muitas oportunidades para os dois lados e o time de Avellaneda retardava o jogo, principalmente com o goleiro Campanã, nos tiros de meta. O time de Reinaldo Rueda manteve a cabeça no lugar e teve uma boa chance com Everton, que acabou batendo em cima do goleiro. Aos 29, Juan desviou cruzamento, Réver bateu pra dentro e Paquetá empurrou para as redes. Com este resultado, a partida iria para a prorrogação.

Cobrança

Pouco antes do intervalo, aos 39, o árbitro colombiano Wilmar Roldán deu pênalti de Cuéllar em Meza e para ter certeza ainda consultou o árbitro de vídeo. Na cobrança, o jovem Barco, de 18 anos, igualou e deixou o Rojo novamente em vantagem. No segundo tempo, o Flamengo começou em cima, buscando um gol que pelo menos levasse a disputa para a prorrogação. Lucas Paquetá, o melhor do Fla em campo, quase marcou logo no início, após grande jogada individual. Precisando do resultado, Rueda chamou Vinicius Junior e tirou Trauco. Everton foi para a lateral-esquerda. O resultado foi pouco efetivo. O Independiente tocou a bola e teve boas oportunidades. Numa delas, Juan salvou em cima da linha. Rueda ainda tentou com Éverton Ribeiro e Lincoln, mas já era tarde. Empate frustrante e mais um vice-campeonato para o Independiente no Maracanã.

Pancadaria

Ingredientes da noite de futebol e confusão no Maracanã acabaram se unindo em uma imagem, já no início da madrugada desta terça-feira. Foi uma jornada de pancadaria, quebra-quebra, invasões, gás de pimenta para todo lado, mas também de títulos de um clube acostumado a levantar taças. Em uma cena simbólica, os últimos momentos de festa do Independiente no estádio se deram dentro do ônibus, justamente na direção de uma janela que foi quebrada na chegada da delegação ao palco da decisão da Sul-Americana, diante do Flamengo. Ninguém estava ligando se os cacos de vidro estavam por perto ou se lá fora ainda poderiam ser alvo de alguma retaliação de “torcedores” rubro-negros. O que importava era a presença de um objeto brilhante lá dentro: a taça da 17ª competição internacional conquistada pelo Rojo. A festa no ônibus estava animada e começou apenas com os jogadores.

Entoadas

Várias músicas provocativas e tradicionais da “hinchada” foram entoadas. Na janela, estava Walter Erviti, camisa 10 que ficou no banco o jogo todo. E daí? O negócio ficou animado de vez quando torcedores do Independiente, familiares que foram ao estádio e acessaram o local pelo mesmo setor dos jogadores, depararam-se com aquela cena de euforia. O Independiente tem muito mais a comemorar do que a reclamar, apesar da selvageria. Do outro lado, muita gente apanhou, ficou traumatizada, passou perrengue e ainda teve que ir para casa com o sabor amargo do vice-campeonato. Por essas e outras que não haveria coisa melhor do que tomar assento diante daquela janela quebrada.

Antecipado

Próximo à meia-noite de quarta (13), assim que o arbitro encerrou o jogo Flamengo 1 x 1 Independiente, no Maracanã, vários bairros do Rio de Janeiro promoveram um foguetório que se arrastou por quase meia hora. Parecia um minirréveillon antecipado. Tratava-se de uma comemoração entusiasmada de rivais pela perda do título da Copa Sul-Americana pelo Flamengo. Em Copacabana, o tradicional bairro do Rio que promove a maior festa de virada de ano do País, o espocar de fogos levou cerca de 15 minutos. Foi assim também em outros bairros da zona sul do Rio, como Botafogo, Leblon, Flamengo e Laranjeiras. Houve ainda buzinaço pelas ruas da cidade, como no Méier, na zona norte da cidade. Perto dali, na Tijuca, os fogos eram seguidos por rajadas de metralhadoras, segundo o jornalista Ney Flavio Meirelles.

Manifestações

“Foi difícil dormir, com a barulheira que se deu assim que o jogo acabou. Era muito rojão e gritaria”, contou Roberto Lucio, morador de Marechal Hermes, na zona norte. Por redes sociais, houve várias manifestações semelhantes. “Aqui no Estácio durou um bom tempo”, disse o jornalista Marcelo Reis. Na zona oeste, nos bairros de Vargem Grande e Vargem Pequena, a festa antiflamenguista também foi extensa, com muito foguetório. Vascaínos, botafoguenses e torcedores do Fluminense extravasaram sua alegria além da capital carioca. Em cidades da Baixada Fluminense, como em Mesquita, a queima de fogos praticamente varou a madrugada. “No início fiquei em dúvida se havia muitos argentinos por perto ou se eram os flamenguistas que estavam queimando o estoque. Foram muitos fogos”, disse o aposentado José Alberto de Souza Barbosa. Na região serrana, como em Teresópolis, e em outros municípios do Estado, não foi diferente.

Preocupação

Reinaldo Rueda tem preocupação clara para 2018 e já a expressou para a diretoria: diminuir a média de idade do time e do elenco do Flamengo. Para isso, além dos esforços da diretoria, ele pode contar com um nome em ascensão fulminante no final da temporada: Lucas Paquetá. O garoto de 20 anos foi o responsável pelas melhores jogadas do time na finalíssima contra o Independiente – no empate por 1 a 1 no Maracanã, que deu o vice-campeonato ao Flamengo da Sul-Americana – e se destacou bastante no fim do frustrante ano de 2017. O técnico colombiano já se reuniu com a comissão técnica e a diretoria e comunicou que a ideia é rejuvenescer não só o time, mas também o elenco. Na esteira de Paquetá, há outras boas participações no elenco rubro-negro – casos de Felipe Vizeu (20) e César (25), além dos meninos Vinicius Junior e Lincoln, de 17 e 16 anos, respectivamente. Rueda elogiou bastante a partida de Paquetá e Vizeu, mas disse que a situação não era a ideal para tomarem a frente, num duelo internacional. “É uma responsabilidade grande para eles”, admitiu.

Amargo

Em um ano de alto investimento e grande expectativa, o vice-campeonato da Copa Sul-Americana manteve um sabor amargo para o Flamengo e seus torcedores. Após o empate em 1 a 1 no Maracanã, que deu o título ao Independiente, os jogadores rubro-negros não escondiam o abatimento pelo revés naquela que era a última oportunidade de ganhar um título mais expressivo na temporada. Vice também na Copa do Brasil (nos pênaltis diante do Cruzeiro), o Rubro-Negro ganhou em 2017 somente o Campeonato Carioca. Após a partida desta quarta, Willian Arão foi um dos jogadores que falou com a imprensa no Maracanã. Ele foi questionado se o ano da equipe foi “’aquém”’ das expectativas criadas. “Difícil falar aquém porque chegamos a três finais. Conquistamos um título carioca que, por mais que para algumas pessoas não vale nada, se a gente perde valeria muita coisa. Nas outras duas finais, em uma a gente não perdeu, foi nos pênaltis, e essa sim, perdemos um jogo. Acho que temos time para dar mais, conquistar títulos, infelizmente não conseguimos (…) Serve de aprendizado, rever as coisas, continuar fazendo o que a gente fez certo e corrigir os erros” disse Arão.

Extracampo

O Rubro-Negro foi um dos clubes que mais investiu em reforços no ano. O valor gira em torno dos R$60 milhões. Mesmo assim, por situações até extracampo (como o caso de Guerrero), terminou a final da Sul-Americana precisando utilizar jovens da base que sequer estavam nos planos inicias. Até mesmo Lincoln, de 16 anos, entrou na decisão. Depois do jogo, Arão foi questionado sobre uma supervalorização do elenco. “Quem supervaloriza é a imprensa ou os próprios torcedores. Nós no dia a dia sempre trabalhamos fortes almejando títulos. Não chegamos a três finais à toa. Obviamente, se for ver a Libertadores, não conseguimos um empate fora, que nos daria a classificação. E na final da Copa do Brasil não perdemos. Eu saio frustrado sim porque esperava, nosso time fez por onde para essa noite ter um final diferente. Acho que merecíamos esse título” disse. Depois da decisão da Copa Sul-Americana, o elenco rubro negro entra de férias. O grupo se reapresentará na segunda semana de janeiro para pré-temporada no Ninho do Urubu. “Agora é momento de refletir tudo que fizemos de errado esse ano. Dois anos atrás chegamos em terceiro no Brasileiro, mas não fomos longe na Copa do Brasil. Esse ano já foi diferente, acredito que ano que vem vamos conquistar grandes coisas” analisou o camisa 5 do Flamengo.

Dependia

A torcida era para o Flamengo. Mas não adiantou. O time carioca perdeu o título da Copa Sul-Americana para o Independiente, da Argentina, na noite desta quarta-feira e, consequentemente, não classificou o Atlético-MG para a Libertadores 2018. O Galo dependia do título dos cariocas para herdar a vaga na competição continental. Sem essa possibilidade, terá de se contentar com a disputa da Sul-Americana 2018 e interrompe uma sequência de cinco participações seguidas na Libertadores. De 2013 a 2017, o Galo sempre disputou a maior competição continental. Justamente na primeira edição da série acabou conquistando o título inédito diante do Olimpia, do Paraguai, após disputa de pênaltis, no Mineirão. Em 2014, a equipe foi eliminada pelo Atlético Nacional-COL, nas oitavas de final. Mesma fase em que foi eliminado no ano seguinte, mas desta vez para o Internacional. Já em 2016, chegou às quartas de final, mas caiu para o São Paulo. Nesta temporada, caiu para o azarão Jorge Wilstermann, da Bolívia, ainda nas oitavas de final.

Recopa

O Galo voltará a disputar a Sul-Americana após oito temporadas. Até hoje, foram seis participações (2003, 2004, 2008, 2009, 2010 e 2011). Foi em 2010 que o time chegou mais longe, caindo nas quartas de final para o Palmeiras. Dos títulos continentais, é o único que o Atlético ainda não possui no currículo, já que ganhou a Libertadores, a Recopa e duas vezes a Copa Conmebol. O Atlético-MG terminou o Campeonato Brasileiro na 9ª posição. Teoricamente, a competição reservaria apenas seis vagas aos clubes brasileiros. Porém, como Grêmio (4º colocado no Brasileiro e campeão da Libertadores deste ano, Cruzeiro (5º colocado e garantido pelo título da Copa do Brasil) e Flamengo (6º na tabela e campeão da Sul-Americana) terminaram no G-6 , mais duas vagas foram abertas para a fase de mata-mata. O Vasco e a Chapecoense vão disputar a fase preliminar. Se o Flamengo levasse o título, abriria-se outra vaga pelo Brasileiro.

Comentarista

Ídolo do Flamengo, o ex-jogador Junior acompanhou de perto da decisão da Sul-Americana, como comentarista da TV Globo, e fez um alerta ao clube após ver o Independiente levar o título com o empate por 1 a 1, quarta-feira, no Maracanã. Em participação no “Troca de Passes”, ele disse que não chega a ver um cenário de terra arrasada na Gávea, mas apostou em uma “reflexão profunda”, especialmente em relação ao elenco, e chamou atenção para a necessidade de reforços de qualidade para 2018. “Acho que vai ter uma avaliação profunda, em termos individuais principalmente. O Flamengo vai precisar fazer algumas contratações. As laterais demonstraram em certos momentos que (o time) precisa de jogadores de mais qualidade. Esses podem até ficar, mas para compor o elenco, para serem titulares demonstraram que falta muita coisa. E um centroavante, em função do problema do Guerrero” disse, se referindo à suspensão do peruano.

Presença

Júnior vê o título do Estadual e a presença nas finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana como aspectos positivos, mas vê na sexta colocação no Campeonato Brasileiro um claro sinal de que será preciso avançar. Para o comentarista, que não chegou a citar nomes, o clube errou em muitas contratações na temporada e precisa buscar um índice de acerto maior. “Logicamente não vai ser terra arrasada até porque o Flamengo foi vice da Copa do Brasil, vice da Sul-Americana e ganhou o Carioca. Mas o Brasileiro, que é onde você pode fazer uma avaliação melhor, ele ficou muito longe (sexto). É muito pouco para o investimento que foi feito. Talvez isso em função da falta de experiência dessa diretoria. Ela vai precisar ter não somente o Rodrigo Caetano (diretor de futebol), mas mais gente para fazer avaliação. Alguns jogadores que foram contratados não apresentaram pelo menos 10% do que podiam. E outros, que não tiveram pré-temporada e vêm de uma batida muito grande, vão ter tempo de fazer pré-temporada e ter uma avaliação maior” completou. Na decisão, o Fla chegou a sair na frente no placar, aos 29 minutos do primeiro tempo (com Lucas Paquetá), mas viu o adversário chegar ao empate em cobrança de pênalti (com Barco), aos 39. O 1 a 1 foi suficiente para os argentinos, que haviam vencido o jogo de ida por 2 a 1.

Merengues

Não foi nada fácil a classificação do Real Madrid para enfrentar o Grêmio na final do Mundial de Clubes. Apesar do “massacre” nas finalizações, os merengues tiveram de buscar a virada diante do Al Jazira e venceram por 2 a 1 com gols de Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Após o duelo, Zinédine Zidane teve de se explicar sobre as dificuldades da sua equipe, comentou sobre a final contra o time brasileiro e defendeu Benzema, que teve mais uma atuação irregular. No próximo sábado, às 15h (de Brasília), no Estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi (EAU), Real Madrid e Grêmio decidem o título de melhor time do mundo. Depois de derrotar o Pachuca, também com dificuldades, o clube tricolor terá de passar pelo atual vencedor da Liga dos Campeões. Em sua entrevista, Zidane admitiu saber pouco sobre o rival, mas deixou claro que o visto foi suficiente para saber que precisa jogar mais que na semifinal. “Assistimos ao triunfo do Grêmio contra o Pachuca e um outro jogo que haviam feito anteriormente. Se classificaram para a final de forma merecida. Isso é o que conheço, porque não acompanho tão de perto o Campeonato Brasileiro. Sei que é um time muito qualificado e que teremos de elevar nosso nível de atuação, porque promete ser um duelo ainda mais difícil, ainda mais com uma equipe brasileira. Temos que nos preparar bem para enfrentá-los”, disse Zidane.

Arremates

Outro tema que o treinador francês teve de abordar é a situação de Karim Benzema. Titular diante do Al Jazira, o camisa nove conseguiu dois arremates que explodiram na trave, mas saiu sob algumas vaias e parece cada vez menos nas graças dos torcedores merengues. Porém, Zidane saiu em defesa de seu atacante e deixou claro que não está disposto a contratar nenhum substituto. “Não vou pedir ninguém para sua posição. Benzema está bem e na minha visão fez uma boa partida, criou chances, mas parou na trave duas vezes. O problema não foi na criação, mas na conclusão da jogadas, muitas vezes porque a bola não queria entrar”, explicou o comandante. Um dos protagonistas do duelo acabou sendo o árbitro de vídeo (VAR). O recurso foi utilizado duas vezes e culminou na anulação de um gol para cada equipe. No caso merengue, Sandro Meira Ricci não validou o gol de Casemiro por conta de um impedimento de Benzema, que participou do lance. Na entrevista, Zidane fugiu da polêmica, mas criticou a demora para a definição. “Parece que o árbitro assinalou o impedimento. Não falei com ele, mas foi o que me pareceu e não falta em Casemiro. De qualquer jeito, o problema foi os três ou quatro minutos para decidir o que seria marcado e isso não é bom. Se forem para decisões rápidas está ótimo, mas não se pode demorar tanto”, argumentou Zinédine Zidane.

Revelado

O goleiro Vinicius Silvestre, de 23 anos, deve ser emprestado pelo Palmeiras para ganhar rodagem nesta temporada. Assim que definir a chegada de Weverton, que deve acontecer já em janeiro, o clube buscará um destino para o jovem revelado em suas categorias de base. “O Campeonato Paulista nos limita a três goleiros na lista A. Na lista B, sim, os meninos da base, desde que sejam nascidos até 1997 e com um ano de publicação no BID. É o caso do Fuzato. Temos um projeto muito carinhoso para ele. O Vinicius, muito possivelmente, vai buscar colocação no mercado para finalizar o processo de formação jogando” explicou o gerente de futebol do Verdão, Cícero Souza, à Rádio Transamérica. Weverton tem contrato até maio de 2018 com o Atlético-PR, mas o Palmeiras deve pagar uma quantia para liberá-lo já em janeiro. Dessa forma, os três goleiros inscritos pelo clube no Campeonato Paulista serão ele, Fernando Prass e Jailson. Daniel Fuzato, hoje com 20 anos, será inscrito como atleta da base – ele não tem mais idade para atuar no sub-20. Estes serão os quatro jogadores da posição na temporada. Vinicius Silvestre treina com os profissionais desde 2013 e é bastante elogiado no Palmeiras, mas jogou apenas uma vez: na derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão do ano passado. O clube considera fundamental que ele tenha rodagem nesta temporada para se desenvolver.

Confronto

Após o apito final de Wilmar Rodan na última quarta-feira no Maracanã, as ruas no entorno do estádio se tornaram palcos de cenas lamentáveis. Torcedores do Flamengo entraram em confronto com a polícia e o clima ficou bem tenso após o empate por 1 a 1 que deu o título para o Independiente. Antes da bola rolar muitas cenas horríveis foram vistas, como brigas e bombas atiradas pela polícia para dispersar a confusão. O ônibus do Independiente chegou a ser quebrado pelos rubro-negros que estavam aguardando o segundo jogo da final. Na saída, a confusão fez com que a polícia usasse muito spray de pimenta e crianças ficaram apavoradas com as cenas que viram perto da rampa que dá acesso ao metrô. Muitas famílias tiveram que esperar tudo se acalmar para voltarem para as suas casas. Pelo lado do Independiente, o título acalmou o ânimo dos argentinos, que na hora de deixar o Maracanã estavam bem tranquilos e não queriam saber de confusão. O Fla entra de férias nesta quinta e só se reapresenta na segunda semana de janeiro.

Talismã

O meia Pedrinho foi o único corintiano a celebrar três títulos na temporada. Destaque na campanha alvinegra na Copa São Paulo, titular em três jogos do Campeonato Paulista e talismã na conquista do Campeonato Brasileiro, o jogador se prepara para assumir um protagonismo maior na próxima temporada. Para isso, terá o Estadual como momento para “brilhar” e se firmar de vez. “Está terminando um ano muito importante, com muitas alegrias. Copa São Paulo, Paulista e Brasileiro. Só tenho a agradecer”, disse o meio-campista, que anotou um gol nas 19 partidas que disputou, contra o Patriotas-COL, pela Sul-Americana, abaixo da expectativa criada pelas cinco redes balançadas na vitoriosa campanha do tradicional torneio de juniores. Visto como o mais talentoso da geração que chegou ao profissional do clube após o título, Pedrinho tem recebido atenção especial da comissão técnica para melhorar seu desempenho físico. A avaliação é que, ainda que tenha uma qualidade técnica acima da média, o camisa 38 sente bastante a falta de força para se estabelecer no embate com os atletas adversários.

Sequência

“Quem teve mais chance foi o Pedrinho, mas passou por uma cirurgia nas amígdalas e acabou perdendo peso. É um menino que tem melhorado fisicamente, mas precisa melhorar muito mais”, contou à Gazeta Esportiva o técnico Fábio Carille, que deve dar sequência para o jogador no Paulista, oportunidade que ele vê como fundamental para que ele entre de vez em um papel mais importante no elenco. Como bem citou Carille, Pedrinho perdeu bastante espaço na luta por mais minutos em campo quando passou por uma cirurgia para a retirada das amígdalas, que acabou causando uma perda de peso, principalmente de massa muscular. Agora sem esse empecilho, a expectativa é que, com uma grande pré-temporada, ele exiba no profissional todo o potencial demonstrado na base. Além de ter uma qualidade técnica de adversários menor do que a das outras competições confirmadas para o ano (Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro), o regional vai liberar o aproveitamento de atletas vindos das categorias de base, facilitando a utilização dos garotos. “Sei das minhas dificuldades, o que tenho a evoluir. para ano que vem poder aguentar mais tempo. A gente trabalha para ser titular, mas respeitando todos os companheiros, trabalhar para poder entrar e ser titular”, concluiu o armador corintiano.

Utilizados

Emprestados ao Vasco da Gama até 31 de dezembro, o zagueiro Breno e o volante Wellington não devem voltar a vestir a camisa do São Paulo em 2018. Além de estar fora dos planos do técnico Dorival Júnior, a dupla quer jogar pelo clube carioca durante a próxima temporada. Pouco utilizados por Rogério Ceni, Breno e Wellington foram para o Rio de Janeiro em maio e lá receberam mais chances. Os dois chegaram a pedido do então técnico vascaíno Milton Mendes, que buscava reforçar o elenco cruz-maltino para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesse período, o zagueiro acumulou um total de 25 partidas e um gol marcado pelo Vasco. Para efeito de comparação, ele havia participado de apenas 13 compromissos oficiais desde que voltara ao Tricolor, em 2015. Na capital fluminense, recuperou ritmo de jogo e a confiança perdidos nos últimos anos, em que sofreu recorrentes lesões após o período no qual esteve preso na Alemanha (entre 2012 e 2013). Wellington, por sua vez, soma 26 jogos com a camisa cruz-maltina e terminou a temporada como titular. A exemplo de Breno, readquiriu a forma física depois de sofrer com lesões no joelho. No fim, os dois ainda conseguiram ajudar o desacreditado time comandado por Zé Ricardo a se classificar para a Copa Libertadores de 2018. A competição continental, aliás, é o principal trunfo do Vasco para conseguir a permanência de ambos.

Propostas

Aos 28 anos, Breno tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro. O clube do Morumbi, inclusive, tem a preferência para ficar com o atleta caso iguale propostas de outros clubes, mas não deve exercê-la. Já o vínculo de Wellington com o Tricolor é válido até outubro de 2018. Dessa forma, os dois terão de negociar valores com o Vasco. A situação do zagueiro está mais avançada e pode haver um desfecho nos próximos dias. Já o volante, cuja parte dos salários era paga pelo São Paulo, terá de se adequar à realidade financeira da agremiação carioca e aceitar uma redução em seus vencimentos para seguir em São Januário. O certo é que o Tricolor não colocará empecilhos no caminho do Vasco. No atual elenco são-paulino, Dorival Júnior conta com cinco zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda, Bruno Alves, Aderllan e Éder Militão, que voltará à sua posição de origem em 2018. Além disso, Fabrício Bruno pode chegar em negociação com o Cruzeiro envolvendo Hudson. O treinador ainda tem em mãos quatro atletas que sabem fazer a função de Wellington: Jucilei, prestes a ser adquirido em definitivo pelo São Paulo, Petros e Araruna, além do versátil Militão, que também atua como volante.

Classificação

O Grêmio está na final do Mundial de Clubes, mas a classificação foi sofrida. O Tricolor garantiu a vaga após bater o Pachuca-MEX com gol na prorrogação. Após empatar em 0 a 0 no tempo normal, o garoto Éverton fez o gol da vitória do time brasileiro na semifinal do torneio, no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain (EAU). Agora, o Grêmio aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Al Jazira e Real Madrid, que ocorre nesta quarta-feira, para saber quem vai enfrentar na grande decisão. A final do Mundial de Clubes vai ser realizada neste sábado, às 15 horas (horário de Brasília), no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi (EAU). O gol do Grêmio veio logo aos 4 minutos. O lateral-esquerdo Bruno Cortez cobrou rápido o lateral para Éverton. O atacante partiu em direção ao gol e, dentro da área, bateu forte, colocado em curva, balançando as redes, para o torcedor gremista poder soltar o grito de gol.

Finalista

O Grêmio é o primeiro finalista do Mundial de Clubes 2017. O time brasileiro venceu o Pachuca-MEX com um gol na prorrogação e aguarda o vencedor do duelo entre Al Jazira e Real Madrid, que ocorre nesta quarta-feira. Na saída de campo, o técnico Renato Gaúcho ressaltou a dificuldade de enfrentar o time mexicano e elogiou o desempenho dos jogadores gremistas. “Não tem jogo fácil. Tudo é díficil. O Pachuca e o Grêmio não estão aqui atoa. É uma semifinal de Mundial e todo detalhe é importantíssimo. Mais uma vez a gente conseguiu o objetivo. Chegamos a final e a partir de amanhã vamos começar a pensar no adversário. O mais importante de tudo é que mais uma vez o grupo honrou a camisa, estão de parabéns. A cada partida que eles fazem eu me orgulho ainda mais deles”, enalteceu. Renato também destacou que os atletas estavam ansiosos no primeiro tempo do duelo. “No início eles estavam um pouco nervosos e não tinham motivos para isso. Nós tínhamos que jogar futebol, tocar a bola. O Éverton na prorrogação foi feliz numa bela jogada e um belo gol. É final de ano, o time tá cansado, mas mesmo assim, eu acho que nós superamos mais um grande adversário e agora vamos pensar na final”, observou o treinador.

Predestinado

Autor do único gol da partida e eleito o melhor em campo, o atacante Éverton está se tornando um predestinado no Grêmio. Apesar de ser reserva, o jogador foi o que jogou mais partidas em 2017. Além disso, na primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, em 2016, ele marcou o terceiro gol gremista contra o Galo, deixando o Tricolor mais próximo do título. Contudo, o garoto soube dividir a vitória com o grupo inteiro. “Já faz algum tempo que eu venho entrando e dando conta do recado, mas também não é só eu. Ficou provado hoje a força do nosso grupo. Quem entrou soube dar conta do recado, soube segurar essa pequena vantagem. Hoje era o jogo das nossos vidas, como foi na final da Libertadores e como vai ser o próximo jogo. Todo jogador sonha com este momento. Alguns atletas têm 30 (anos) ou mais e não sabe quando vai viver este momento novamente. É um momento único que a gente tem que desfrutar e aproveitar”, analisou Éverton. Assim como Renato, o garoto Éverton destacou que a ansiedade foi a culpada pelo desempenho ruim no primeiro tempo. “A ansiedade estava atrapalhando de jogar e poder chegar na final nos atrapalhou bastante no primeiro tempo. Erramos muitos passes. Mas soubemos controlar a ansiedade aos poucos. Foi passando o tempo e o friozinho na barriga. A gente soube trabalhar a bola e conseguir a vitória de hoje”, finalizou.

Articuladores

O meia Renato Augusto é um dos articuladores da equipe do técnico Tite e, sendo assim, está de olho no que o Brasil terá pela frente na Copa do Mundo. Sorteado para encarar Suíça, Costa Rica e Sérvia na fase de grupos, a Seleção Brasileira precisará encarar a conhecida defesa suíça logo de cara, algo que motiva bastante atenção por parte dos jogadores. Mesmo seis meses antes do pontapé inicial para o Mundial. “A gente não se encontrou com o Tite, mas sabemos da qualidade dos nossos adversários. Temos de chegar num nível bem alto tático e técnico”, afirmou o meio-campista, presente ao evento de lançamento de um jogo de futebol virtual, prevendo uma situação pouco vivenciada pelos comandados de Tite até o momento. “A gente conhece todos os elencos das seleções adversárias, sabemos do nível técnico de todos. Tem a seleção suíça, bastante tática, defensiva, acho que vai ser um jogo semelhante ao que foi o nosso contra a Inglaterra”, comentou, relembrando do empate por 0 a 0 em amistoso disputado no início de novembro.

Seleções

“O time europeu é diferente das seleções sul-americanas, que se defendem, mas elas te atacam também. Em algum momento elas vão atacar. O europeu, não. O europeu pode passar o jogo inteiro sem te atacar tranquilamente”, avaliou o atleta do Beijing Guouan, da China, em total expectativa pelo torneio. “Pretendo treinar justamente para começar a temporada já num nível bom e, chegar na Copa do Mundo num nível alto”, disse o ex-corintiano. Um dos titulares contestados do onze quase ideal de Tite, ele ainda deixou claro que concorda que teve uma queda de rendimento, mas aponta a necessidade de cumprir função tática como o motivo. “Alguns jogos eu joguei abaixo, outros eu voltei a jogar em alto nível. Principalmente por pensar demais na parte tática, cumprir função, as pessoas acabam não enxergando demais. Procuro fazer o meu, independentemente do que falam, quero ser campeão e só”, concluiu.

Oportunidade

Após a conquista do título dos garotos do Internacional no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o clube colorado estuda promover alguns jovens para o time principal. O Inter deve dar oportunidade a cerca de seis atletas. Autor do gol de empate do Inter na decisão contra o Santos, o atacante Joanderson é um dos nomes cotados pela Comissão Técnica. Em 2017, o jogador chegou a atuar na equipe principal do Internacional. Em uma partida, o jogador deu assistência para o gol de William Pottker contra o Luverdense no estádio Beira-Rio. Contudo, ele acabou perdendo espaço e voltou para grupo de aspirantes do time gaúcho. Além dele, o zagueiro Fábio Alemão e o meia-atacante Fernandinho, que chegaram a ser inscritos na Série B pelo Inter, devem receber uma chance no início da temporada 2018. Com um bom futebol, o volante Ramon também pode ser um dos que vão ganhar essa oportunidade. A direção colorada está em busca de um jogador para esta posição no mercado, mas a solução pode ser caseira.

Renovou

A grande promessa colorada é o atacante Ronald. O atleta, que natural do Rio de Janeiro, chegou ao Internacional aos sete anos e recentemente renovou contrato até 2020. Ele é a grande aposta do clube para arrecadar fundos em uma futura transferência para a Europa. No Brasileiro de Aspirantes, o Internacional utilizou o garoto Valdemir, volante de origem, na lateral-direita. O resultado foi satisfatório e não seria surpresa o jogador subir para o grupo principal e ser alternativa para o técnico Odair Hellmann. Em 2017, Valdemir atuou entre os profissionais quatro partidas, mas como volante. A pré-temporada colorada vai ser realizada em Porto Alegre, no CT Parque Gigante. No dia 2 de janeiro, o grupo se reapresenta no local e inicia os trabalhos. A preparação vai durar 16 dias até a estreia no Campeonato Gaúcho, contra o Veranópolis, no estádio Beira-Rio, dia 18 de janeiro (quinta-feira), às 19h30, horário de Brasília. O Internacional anunciou oficialmente até o momento a contratação de três jogadores para a próxima temporada: o atacante Roger (ex-Botafogo), o lateral-direito Ruan (ex-Boa Esporte) e o meia Gabriel Dias (ex-Paraná).

Renovação

Após a saída de Pablo, que não chegou a um acordo financeiro para a renovação do seu contrato, o Corinthians corre o risco de perder o seu outro zagueiro titular na bem-sucedida campanha no último Campeonato Brasileiro. O paraguaio Balbuena continua em alta no mercado europeu. “Temos três ofertas da Europa e a opção de renovar com o Corinthians, clube em que ele está muito feliz”, disse Renato Bittar, empresário de Balbuena, à rádio paraguaia ABC Cardinal. O defensor já era alvo de clubes do exterior no meio da temporada, quando o Corinthians rejeitou uma proposta para vendê-lo ao Genoa, da Itália. O seu contrato tem validade até 31 de dezembro de 2018, e há a intenção por parte da diretoria de prorrogá-lo. Já sem contar com Pablo, o Corinthians procura um novo zagueiro para o seu elenco. Henrique, do Fluminense, interessa, mas o presidente Roberto de Andrade nega que tenha feito contato com o clube carioca. Balbuena, por outro lado, é considerado peça fundamental do plantel liderado pelo técnico Fábio Carille. O paraguaio que chegou do Libertad no ano passado firmou-se como um dos líderes do Corinthians em 2017, já acumulando 102 jogos pelo clube e oito gols marcados.

Aposentadoria

No Bem, Amigos! desta última segunda-feira, o ex-jogador Zé Roberto brincou com o fato de mesmo após a aposentadoria ainda vestir a camisa do Palmeiras. Logo depois de deixar os gramados, ele foi anunciado como assessor técnico do clube paulista. Em janeiro de 2018, Zé Roberto estará de volta ao trabalho, e o sonho de dormir até mais tarde ao menos durante uns seis meses vai ter que ser adiado. “Quando tomei a decisão de encerrar minha carreira, achei que durante seis meses ia dormir até meio-dia. Achei que deveria ter o direito de descansar um pouco (risos). Mas fui pego não de surpresa, mas me senti lisonjeado pelo convite que o Palmeiras me fez, de dar continuidade no clube exercendo uma função de gerente técnico, junto com a diretoria, comissão técnica e jogadores, e ajudando na transição da base para o profissional. A partir de janeiro vamos estar numa nova função e colocando em prática tudo aquilo que aprendemos em prol do clube e dos jogadores mais jovens. Até porque, na carreira longa o que deixei bem claro no último jogo é que o que ficou mais notório não foram os títulos, não foram as conquistas, e tampouco a fama, mas o legado que vai ficar para essa geração que se inicia. E isso para mim foi importante, deixar esse recado dentro do vestiário, porque estamos num país que está carente de referências. Me lembro que quando era jovem tinha muitas referências, e hoje está difícil” explicou.

Reforçar

O jornal “La República”, do Peru, publicou que o jogador Paolo Guerrero vai reforçar a equipe de defesa para ir atrás de sua inocência até a última instância na Fifa e na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). O advogado espanhol Juan de Dios Crespo, que defendeu Messi recentemente da suspensão nas Eliminatórias da Copa de 2018, também vai representar o peruano. O “abogado” foi responsável pela defesa do craque do Barcelona e da seleção argentina e conseguiu a redução de quatro para duas partidas de suspensão. Com a pena reduzida, Messi defendeu a “albiceleste” e foi peça decisiva na classificação para o Mundial da Rússia. Guerrero também tem na defesa do processo de doping da Fifa os advogados Bichara Neto e Marcos Motta. A defesa de Guerrero entra com recurso esta semana no Comitê de Apelação da Fifa. Caso não consiga a reconsideração da pena, o próximo passo é ir ao CAS. Os representantes do atleta esperam celeridade no julgamento dos recursos na Fifa e no CAS. Tratam o caso de Guerrero como particular, pela idade do atleta – que completa 34 anos no dia 1º de janeiro -, pelo compromisso de fim de contrato no Flamengo e, principalmente pela Copa do Mundo na Rússia, que será disputada em julho – quatro meses antes do fim da suspensão imposta pelo tribunal da Fifa. Há expectativa de que até o dia 20 de dezembro, a Fifa divulgue resultado no Comitê de Apelação. Caso a decisão não seja revista, uma nova decisão no CAS pode sair até o fim de fevereiro.

Centroavante

O Corinthians acertou esta semana a cessão do centroavante Gustavo por um ano ao Fortaleza, equipe comandada por Rogério Ceni. O jogador, que disputou o primeiro semestre de 2017 pelo Bahia e depois foi emprestado para o Goiás, assinou contrato de empréstimo até dezembro do ano que vem e é mais um dos emprestados pelo Timão já com destino definido. Opção goleadora para Ceni, Gustavo disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Tricolor do Pici. Sem gols pelo Timão, ele anotou seis vezes com a camisa do Bahia e ainda fez mais um pelos goianos, totalizando sete em 36 partidas disputadas na última temporada. Contratado pelo Corinthians em setembro de 2016, Gustagol chegou com o moral de quem era artilheiro daquela Série B, mas não conseguiu encontrar seu melhor futebol. Considerado “queimado” após as más atuações naquela equipe, que nem sequer conseguiu chegar à Libertadores da América, ele tem contrato até dezembro de 2020 com o Timão.

Formação

A diretoria do Botafogo segue trabalhando na formação do elenco para a próxima temporada. Apesar da saída do atacante Roger, que se transferiu para o Internacional, e do retorno do lateral-esquerdo Víctor Luís ao Palmeiras, o Glorioso tem uma espinha dorsal e isso é uma das apostas do técnico Jair Ventura para começar 2018 com o pé direito. Dos considerados titulares, além desses dois, o único que ainda tem saída prevista é o volante Bruno Silva, em negociações avançadas com o Cruzeiro. Com contrato longo e que fazem parte dos planos estão os goleiros Jéfferson e Gatito Fernández; o lateral-direito Luis Ricardo; os zagueiros Igor Rabello, Joel Carli e Marcelo; os volantes Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Bochecha e João Paulo, os meias Marcos Vinícius, Leonardo Valencia e Leandrinho; os atacantes Ezequiel e Rodrigo Pimpão. Uma base considerada boa para iniciar o ano. Junta-se a eles o lateral-direito Arnaldo, que já acertou a renovação de contrato e terá os direitos federativos comprados à Penapolense-SP.

Empréstimos

Alguns nomes sairão por empréstimo. Casos dos goleiros Helton Leite, que foi para o São Caetano, e Saulo, revelado nas categorias de base. O volante Fernandes e o atacante Vinícius Tanque estão a caminho do Atlético-GO. O atacante Renan Gorne também será emprestado. Não fazem parte dos planos o lateral-direito Jonas; os zagueiros Emerson Silva e Renan Fonseca e o volante Dudu Cearense. O zagueiro Emerson Santos, com contrato no fim, se transferiu para o Palmeiras, enquanto que o atacante Guilherme foi devolvido ao Grêmio, que não aceitou a prorrogação do empréstimo. Estão tratando de renovação de contrato o volante Aírton e o lateral-esquerdo Gilson. A diretoria trabalha no sentido de ter a maior parte do elenco definida no dia 3 de janeiro, quando o plantel se reapresenta. Algumas posições são consideradas carentes e estão merecendo uma melhor atenão, como a lateral esquerda, a criação no meio-de-campo e o comando de ataque. A ideia é tentar fechar pelo menos duas contratações ainda esta semana e renovar contratos pendentes. A pré-temporada, pelo segundo ano consecutivo, vai ser realizada no Espírito Santos e no dia 11 de janeiro tem amistoso contra o Rio Branco. A estreia no Campeonato Carioca, primeiro jogo oficial, será contra a Portuguesa, provavelmente em 17 de janeiro.

Categorias

As mudanças seguem a todo vapor no Atlético-MG. Após anunciar a saída de André Figueiredo da direção das categorias de base, Diogo Giacomini e Frederico Cascardo também foram desligados do clube. A intenção do clube é substituir os três funcionários por nomes de confiança do novo diretor de futebol profissional Alexandre Gallo. A expectativa é de que o ex-atacante Marques assuma a direção de futebol das categorias de base. Ele se reunirá com a diretoria atleticana na tarde desta quarta-feira, mas sua contratação ainda não está certa. O clube também estaria analisando Bebeto, que foi membro administrativo do Galo em 2002 e 2009. Diogo Giacomini foi parte do Atlético-MG durante aproximadamente nove anos. Em suas duas passagens pelo clube, ele foi técnico das equipes sub-17 e sub-20 e comandou o time profissional em oito jogos antes de ser promovido a coordenador metodológico da base, onde ficou até ser demitido. Em conversa com o Superesportes, o dirigente confirmou sua saída do clube, mas revelou que tem sido procurado por outros clubes.

Facilidades

Quem pensava que o Real Madrid teria facilidades para confirmar sua vaga na grande decisão do Mundial de Clubes se enganou. Nesta quarta-feira a equipe de Zinedine Zidane terminou o primeiro tempo atrás no placar, graças ao gol do ex-corintiano Romarinho, mas conseguiu balançar as redes no segundo tempo, depois que o goleiro Al Khesaif foi substituído, com Cristiano Ronaldo e Gareth Bale para superar os anfitriões por 2 a 1 no estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi. Embora Romarinho tenha pregado uma peça nos merengues e garantido a vantagem parcial à sua equipe no primeiro tempo, o Real Madrid não tomou conhecimento dos adversários e apenas na primeira etapa dispararam nada mais, nada menos que 17 chutes, exigindo o goleiro rival a fazer ao menos cinco importantes defesas. Com o resultado, o Real Madrid chega à sua sexta final de Mundial de Clubes, a terceira neste formato, e pode se igualar ao Barcelona, que possui três títulos do torneio organizado pela Fifa, um a mais que os merengues, que também venceram as Copas Intercontinentais de 1960, 1998, esta contra o Vasco da Gama, e 2002. Agora, o Real Madrid terá pela frente o Grêmio, que superou o Pachuca nesta terça-feira por 1 a 0, com gol de Éverton. A grande final acontece no próximo sábado, às 15h (de Brasília), no Zayed Sports City.

Recusou

Luiz Felipe Scolari está desempregado desde o final de novembro, quando recusou renovar o seu contrato com o Guangzhou Evergrande e pelo visto não está com pressa para voltar a trabalhar. O treinador de 69 anos rejeitou um convite para comandar a seleção chilena, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2018. “Fui contatado pelo Chile há pouco tempo. Disse que estava grato pelo convite e pedi algum tempo para responder. Como não tive o tempo necessário para ponderar, decidi que não veria fazer eles terem esperança”, declarou à Reuters. Além disso, o ex-comandante da Seleção Brasileira e Portugal também recebeu recentemente um convite para ser o técnico da Austrália durante a Copa do Mundo de 2018. Contudo, Felipão mostrou querer ter um plano mais ambicioso quando o assunto é seleção. “Não quero unicamente comandar uma equipe na Copa do Mundo. Quero liderar um projeto organizado por um ou dois anos”, afirmou o treinador do pentacampeonato mundial, que ficou na China nos últimos dois anos e meio.

Dificuldades

A reapresentação do elenco da Ponte Preta acontece no dia 2 de janeiro, mas a diretoria e a comissão técnica enfrentam dificuldades para fechar o grupo de 2018. A meta da Macaca é buscar jogadores que se adaptem à nova realidade financeira do clube, já que o orçamento para o ano que vem foi muito reduzido. Até o momento, a Ponte Preta tem dez atletas remanescentes e um reforço anunciado, o zagueiro Wesley Matos. Três atletas da base também já foram incorporados ao time principal: o zagueiro Reynaldo, o lateral Emerson e o atacante Yuri. Nos próximos dias mais dois nomes devem ser anunciados pela diretoria. O lateral Gilson e o volante Wellington Simião, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Avaí, são os mais prováveis.

Liberação

A Ponte também trabalha para tentar conseguir a liberação do Majestoso, interditado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por tempo indeterminado. As obras de segurança exigidas já iniciaram, porém ainda não há prazo para conclusão. O local só será liberado local precisa passar por uma nova vistoria da CBF. Com 14 atletas confirmados no elenco de 2018, a Ponte ainda busca no mínimo mais dez reforços para fechar o grupo. Até agora, o time conta com os goleiros Aranha e Ivan, os laterais Jeferson e Emerson, os zagueiros Luan Peres, Reinaldo e Wesley Matos, o volante João Vitor, os meias Danilo Barcelos e Léo Artur e os atacantes Claudinho, Saraiva, Luis Ali e Yuri. A estreia da Macaca no Paulistão será dia 17 de janeiro diante do Corinthians, fora de casa.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com