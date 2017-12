Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Premiação

O campeão brasileiro foi o grande homenageado da noite no Troféu Mesa Redonda, premiação concedida pela TV Gazeta aos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Dividindo espaço com um representante de cada rival, o Timão emplacou seis nomes na seleção ideal, além do melhor técnico e da revelação da competição, encerrada no dia 3 de dezembro. Em uma noite de discursos emocionantes, a seleção foi composta por Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Diogo Barbosa; Gabriel, Bruno Silva, Moisés e Hernanes; Bruno Henrique e Jô. Fábio Carille foi o comandante ideal para a equipe escolhida, enquanto o meia Clayson, que jogou um jogo pela Ponte e foi contratado pelo Corinthians no restante, ficou como atleta revelado na competição. O meia Hernanes, grande líder da recuperação do São Paulo para fugir do rebaixamento à segunda divisão nacional, foi agraciado com o troféu Gazeta Esportiva, entregue ao melhor jogador do torneio. A noite ainda reservou algumas homenagens, como a feita para o tenista Marcelo Melo, que terminou o ano como número 1 do mundo entre os duplistas do tênis.

Agraciado

Altafini Mazzola, que entregou o prêmio de melhor terceiro meio-campista ao palmeirense Moisés, também foi agraciado pelos serviços prestados ao futebol nacional. O preparador físico, Moraci Santana, e o ex-atacante Muller, hoje comentarista da TV Gazeta, representaram o São Paulo em uma homenagem aos 25 anos do bicampeonato mundial do clube do Morumbi. O ponto alto das homenagens se deu quando o ex-lateral direito Zé Maria e o ex-volante Basílio, campeões com o Corinthians no Paulista de 1977, subiram ao palco em uma premiação que lembrava os 40 anos do título que tirou o Alvinegro de uma fila de mais de duas décadas sem título. Osmar Santos, narrador que registrou o gol histórico de Basília, também subiu ao palco, entregando prêmios aos corintianos e recebendo uma láurea para si. “E que gooool”, brincou Osmar, que sofreu um grave acidente automobilístico na década de 1990 e perdeu quase toda a capacidade de fala. “Corinthians, bom. Gazeta, bom”, continuou o narrador, arrancando muitos aplausos dos presentes pelo carisma demonstrado.

Emocionou

Com diversos padrinhos e madrinhas entregando os prêmios, outra cena que emocionou os presentes se deu quando o primeiro atacante Bruno Henrique recebeu no palco seu avô, Genésio. Antes de entregar a premiação, o “responsável por tudo” na vida do atleta, de acordo com o próprio atacante, fez um discurso para o santista. “Ele nasceu lá na nossa vila, é humilde o nosso lugar lá (Bruno é de Belo Horizonte-MG), o pessoal acha que não vai sair ninguém de bom. Mas ele está aí, nos dando orgulho. Está todo mundo te esperando lá”, disse Genésio, recebendo um forte abraço do neto, em lágrimas, em retribuição para o esforço empreendido na carreira do jogador. Os únicos que não puderam comparecer à festa, que terminou com os corintianos festejando no palco, foram Barbosa e Jô. Representado por seu pai, o camisa 7 corintiano mandou um vídeo de agradecimento, justificando sua ausência pela iminência da chegada do filho, Miguel. “Eu gosto muito do Mesa Redonda, sempre assisti com o Jô. Era um sonho dele ganhar, infelizmente ele não pôde vir. Mas eu estou aqui”, comentou Dario.

Proposta

O meia Robinho está com um pé fora do Atlético-MG. Após receber a proposta de redução de 50% de seu salário – de 800 para 400 mil reais mensais – o staff do jogador enviou um documento para formalizar a saída do atleta do clube mineiro. Conforme a Gazeta Esportiva apurou, o documento chegou ao Atlético ainda na sexta-feira, formalizando a saída do jogador de Belo Horizonte. As pessoas que cuidam da carreira do atleta ficaram irritadas com a forma de tratamento do clube mineiro. Tudo isso porque Alexandre Gallo, novo diretor de futebol do Atlético, colocou hora e data para a resposta sobre a proposta enviada para a permanência do jogador. A situação causou desconforto, já que ficou entendido nas entrelinhas que o clube não fez questão de negociar, sobretudo, por Robinho estar de férias.

Destacar

O documento enviado para o Atlético ainda agradecia os dois anos de parceria entre Atlético e Robinho. O jogador chegou a Belo Horizonte em 2016 para contrato até o fim de 2017. Além disso, uma data em janeiro será marcada para “resolver pendências”. Vale destacar que o Atlético ainda pode garantir a permanência de Robinho em seu grupo para 2018. Uma cláusula no contrato do atleta garante que o Galo tem a preferência na renovação se quiser, mas para isso terá de manter valores, algo que o clube quer evitar neste momento. Além disso, o Atlético promete enviar nos próximos dias uma nova oferta para a procuradora do atleta, Marisa Alija.

Preparado

O ex-jogador Ronaldo considera o atacante Gabriel Jesus, apesar da pouca idade, preparado para vestir a camisa 9 da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2018. Ciente da responsabilidade que é exercer tal função, o hoje empresário vê o atleta de 20 anos já adaptado no time comandado por Tite. “Em nenhum momento houve essa dúvida. Ele assumiu muito bem essa condição, tem jogado muito bem com a Seleção Brasileira, fazendo muitos gols”, avaliou Ronaldo, durante evento no campo do Jardim Irene, em São Paulo, neste domingo. “Ele não sofre nenhum tipo de pressão para fazer o que sabe, uma vez que está fazendo muito sucesso no Manchester (City). Ele é realmente um futuro camisa 9 da Seleção Brasileira por muitos anos”, previu.

Campanha

Artilheiro do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas, com sete gols, Gabriel Jesus chegará ao Mundial da Rússia com 21 anos, mesma idade de Ronaldo quando disputou a Copa de 1998, na França, onde marcou quatro gols na campanha do vice-campeonato. Com a propriedade de quem se destacou jovem com a camisa canarinho, Fenômeno dá conselhos ao ex-palmeirense. “Desejo sorte a ele, porque Copa do Mundo pode mudar a história de um jogador, todos sabem da importância. É contar com uma sabedoria de chegar às vésperas da Copa bem fisicamente e mentalmente para enfrentar esse grande desafio”, completou o artilheiro da Copa de 2002, com oito gols. Cabeça de chave do Grupo E, o Brasil estreia na Copa do Mundo diante da Suíça em 17 de junho, em Rostov-on-Don. O time pentacampeão mundial, na sequência, tentará garantir a vaga nas oitavas contra Costa Rica e Sérvia, nos dias 22 e 27, respectivamente.

Treinamento

Na tarde deste domingo (manhã no Brasil), o Grêmio realizou mais um treinamento no estádio Tahnoun Bin Mohammed, em Al Ain. As atividades ocorreram com portões fechados. A imprensa pode acompanhar os minutos iniciais dos trabalhos. O protocolo da FIFA permite que os clubes participantes da competição tenham direito de fechar uma atividade que precede os jogos em que vão disputar. O zagueiro Walter Kannemann, que estava gripado, e o lateral-direito Edílson, que deixou a última atividade mais cedo, participaram normalmente do aquecimento. Os zagueiros Bruno Rodrigo e Bressan fizeram trabalhos em separado com o fisioterapeuta Henrique Valente. Os dois ainda se recuperam de lesões. Além deles, o treino teve a presença do volante Cristian, que não está inscrito no Mundial. A maior dúvida para o técnico Renato Gaúcho é quem será o substituto do garoto Arthur. O volante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na final da Libertadores e, sem condições para jogar, foi cortado da lista do Mundial.

Substituto

A tendência é que Michel seja o substituto, mas a presença de Maicon na posição não está totalmente descartada. O atacante Luan falou sobre a escolha que o treinador terá que fazer. “Claro que a gente sente falta dele aqui, porque participou de todo ano conosco, mas temos total confiança em quem vai entrar no seu lugar. Todos têm qualidades e vamos apoiar quem for o escolhido”, destacou em entrevista ao site oficial do clube. O goleiro Marcelo Grohe falou sobre a preparação para enfrentar o Pachuca-MEX. “Olhamos o jogo do Pachuca, conseguimos analisar e o pessoal do CDD nos passou já algumas informações sobre eles também. Temos que controlar a ansiedade para que possamos desenvolver nosso jogo que nos deu a Libertadores da América”, afirmou ao site do Tricolor Gaúcho. Nesta segunda-feira, o Grêmio fará o último treino antes da semifinal. Na terça-feira, o Tricolor enfrenta o Pachuca-MEX às 15h (de Brasília), no estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, pela semifinal do Mundial de Clubes.

Ingressos

O assessor de imprensa da presidência do Fluminense, Artur Mahmoud Machado, e Alesson Galbão de Souza, presidente da Torcida Organizada Raça Fla, do Flamengo, foram presos, nesta segunda-feira, no Rio, na segunda fase da Operação Limpidus, que investiga repasses de ingressos por clubes de futebol a torcidas organizadas. Além deles, Leandro Schilling e Monique Patricio dos Santos Gomes, da Imply (empresa responsável pela confecção de bilhetes do Flamengo) foram alvo da ação da Polícia Civil e do Ministério Público. Tudo autorizado pelo juiz Guilherme Schilling, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio. As infomações são do G1. Até o momento, o Fluminense e tampouco a defesa dos outros presos se manifestaram. No total, são 14 mandados de prisão preventiva. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) estão nas ruas à procura de mais suspeitos. Um deles é o chefe de segurança do Vasco, Edmilson José da Silva, o Tubarão. Policiais foram até a residência dele, porém, não o encontraram.

Operação

É a segunda fase da operação, deflagrada no começo do mês. Na ocasião, cinco pessoas haviam sido presas de forma temporária. Agora, a Justiça decretou a prisão preventiva e esses suspeitos continuarão detidos. Na ação desta segunda, outros nove mandados foram decretados. São nove meses de investigação. Os alvos são dirigentes, funcionários, líderes de torcidas organizadas e funcionários da empresa responsável pelos ingressos das partidas. No começo do mês, Pedro Abad, presidente do Fluminense, Anderson Simões, então vice presidente de estádios do Botafogo, e Eurico Brandão, o Euriquinho, vice de futebol do Vasco, prestaram depoimento. “Os dirigentes (dos clubes) forneciam ingressos para dirigentes de torcidas organizadas, sejam elas afastadas ou não, que caíam muitas vezes nas mãos de cambistas” sumiu a delegada Daniela Terra, da DRCI, à TV Globo. O Tricolor, aliás, após a ação da polícia, revelou ter feito acordo com algumas organizadas. A partir de outubro, no Brasileirão, cedeu 200 ingressos por partida para ajudar o time a se recuperar na competição.

Recomendações

A Comissão Técnica do Corinthians fez algumas recomendações aos jogadores antes de liberá-los para as férias, como exercícios físicos que podem ser realizados e ter uma alimentação adequada. Apesar das orientações, o clube não teme exageros do elenco na pausa entre 2017 e 2018. Os próprios atletas, inclusive, prometem se esforçar para chegarem bem na reapresentação, dia 3 de janeiro. Na avaliação interna, o elenco do Corinthians não conta com muitos jogadores “baladeiros”. Cinco atletas, por exemplo, tiveram filhos neste ano (Cássio, Pedro Henrique, Vilson, Paulo Roberto e Jô – o segundo filho do atacante nascerá neste mês). Outro motivo que deixa a comissão técnica mais tranquila é em relação aos jogadores que sonham em disputar a Copa do Mundo. Cássio, Fagner e Rodriguinho sabem que precisam iniciar bem 2018. Do trio, apenas o goleiro foi convocado para as últimas partidas da Seleção Brasileira.

Quantidade

“De 2014 para 15, eu sofri muito na pré-temporada, e desde então estou me cuidando e sofrendo menos. Percebi isso. Então, esse ano vou fazer a mesma coisa. Lógico que você diminui a quantidade de treinos, mas não custa nada cuidar um pouquinho, a alimentação. A gente sabe que o ano que vem será bem espremido, então temos de estar bem, serão muitos jogos. Não terá treino, vai de cada atleta. Prefiro não fazer nenhum jogo, mas no meu tempinho livre, já aproveitando que minha mulher gosta de academia, vamos juntos” afirmou Fagner. Outros jogadores que prometeram trabalhar nas férias foram Cássio e Danilo. Na visão do meia, por conta da grave lesão que teve ainda em 2016 e a consequentemente falta de jogos desde então, ele precisa se cuidar para voltar no mesmo ritmo que os companheiros. Com esse cenário, há a confiança de que grande parte do elenco apresentará boas condições físicas na reapresentação em janeiro. O ano de 2018 já começou faz tempo para o Timão.

Novidades

Ansioso por novidades para o elenco de 2018 do Cruzeiro, o torcedor fica de olho na movimentação do mercado para saber sobre as contratações do clube, principalmente a respeito de quem vai chegar para reforçar o time na próxima temporada. Com a base de 2017 mantida, o cruzeirense sabe que não precisa esperar muitas novidades. A nova diretoria, que ainda nem assumiu oficialmente o comando, trabalha para anunciar reforços para a equipe de Mano Menezes. O primeiro pode sair nesta semana, com o anúncio de Bruno Silva. Sem muito dinheiro para investir em grandes contratações, a diretoria celeste mira jogadores que se destacaram nesta temporada em outras equipes, e tenta tornar viável a contratação de alguns nomes. Peças que chegariam para dar mais – e boas – opções para Mano Menezes, visto que a equipe terá pela frente, no ano que vem, o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e, principalmente, a Taça Libertadores da América. O lateral-esquerdo Egídio, ex-Palmeiras, que foi bicampeão brasileiro na Toca da Raposa, já foi anunciado como reforço celeste. Além de jogadores que podem chegar, o Cruzeiro também trabalha para segurar o volante Hudson, que teve boas atuações quando esteve em campo e ganhou a confiança de grande parte da torcida.

Prioridade

Desde que assumiu o comando do Corinthians há cerca de um ano, o técnico Fábio Carille nunca escondeu que sua prioridade era acertar o sistema defensivo para depois pensar no ataque. E o treinador pretende manter essa ideia para 2018, mas sabe que terá dor de cabeça nos primeiros dias de trabalho em janeiro. Isso porque o Corinthians perdeu dois titulares da defesa: o zagueiro Pablo, que não chegou a um acordo para permanecer, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, vendido ao Sevilla (ESP). Após as saídas, o Timão sofre no mercado para reforçar as posições. Para a zaga, Marllon, que atuou neste Brasileirão pela Ponte Preta, interessa. Além disso, Leandro Castán, da Roma (ITA), tem a situação monitorada pelo Corinthians.

Oferecidos

Já para a lateral-esquerda, mais jogadores chegaram a entrar no radar alvinegro. Alguns casos são Reinaldo, que disputou o Brasileirão pela Chapecoense e pertence ao São Paulo, e Zeca, livre do Santos após liminar. Além disso, foram oferecidos outros laterais foram oferecidos, como Mena, do Sport. Com a dificuldade de encontrar substitutos, a diretoria o Corinthians dificilmente entregará um elenco pronto para Carille já em janeiro. O treinador pretende ter o grupo definido o mais rápido possível para decidir a forma de trabalhar, como o esquema que adotará em 2018. “Pelo Paulista começando no dia 17 de janeiro, o ideal seria ter o elenco definido no dia 3, na apresentação, porque seriam 14 dias de trabalho. Mas sabemos que isso é difícil. Quanto mais rápido tiver, melhor” disse Carille, em entrevista recente ao LANCE!. O alento é que Carille começou a preparação de 2017 justamente sem Pablo e Arana. O zagueiro foi contratado em janeiro e se juntou ao elenco após a Florida Cup, enquanto o lateral voltou apenas em fevereiro após defender a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20.

Autorização

De fora do último compromisso do Paris Saint-Germain por conta de suspensão, Neymar está no Brasil para a resolver “questões particulares”. A informação foi trazida pela rádio francesa “RMC”. A fonte diz que o craque tem a autorização do PSG para passar ao menos três dias em terras tupiniquins. Com isso, a tendência é que Neymar seja desfalque também nesta quarta-feira, quando o Paris enfrenta o Strabourg, pela Copa da Liga Francesa. Cabe destacar que o duelo servirá como uma espécie de revanche para a equipe da capital, uma vez que o Strabourg foi quem detonou a invencibilidade do PSG na temporada, no último dia 2, vencendo por 2 a 1 (em casa). Caso resolva o contratempo, Neymar deve retornar ao time de Unai Emery no jogo do próximo sábado, quando visita o Rennes, pela 18ª rodada do Francês.

Financeiro

Sem um acerto financeiro com Paulo Autuori, a diretoria do Fluminense avalia outros nomes para a gerência de futebol, cargo vago desde a demissão de Alexandre Torres na última semana. O nome do ex-treinador e dirigente era o favorito do comitê gestor de futebol, mas a negociação, desde o impasse, está paralisada. De acordo com o site do “Globo Esporte”, as partes já tinham conversas avançadas sobre as funções e responsabilidades que Paulo Autuori teria no cargo, mas os valores pedidos não estão dentro do orçamento do Fluminense para o cargo. O nome de Paulo Autuori foi unânime entre os diretores do Fluminense, que tem como desejo contar com um profissional com experiência em gestão no cargo, além da vivência como técnico. A partir do impasse com Autuori, no entanto, o clube das Laranjeiras amplia sua busca no mercado por falta de opções no mercado com tais características. A contratação é tratada como fundamental para auxiliar no planejamento de 2018 e na busca por reforços para o elenco comandado por Abel Braga.

Contratações

O Santos saiu atrás de seus rivais nas contratações para 2018, já que o novo presidente do clube foi eleito no último dia 9 e deverá começar nesta segunda-feira o trabalho de transição de gestão. Apesar da pressa em dar início ao planejamento da próxima temporada, o novo presidente do clube, José Carlos Peres, pode ter dificuldades. Um dos nomes fortes da gestão de Peres, Odir Cunha afirmou que as dificuldades financeiras do clube preocupam e afirmou até que houve calote nas três compras que o Peixe fez no início de 2017. “Todo mundo quer saber do time, das contratações, vocês sabem da dívida de R$ 460 milhões, deve o passe de Hernández, Bruno Henrique e Cleber. Do Bruno Henrique, o Santos deu só um sinal de 25 mil dólares e mais nada. Quando tirarmos os esqueletos do armário, saberemos a quantas anda o Santos. Não prometemos o que era impossível, então não poderemos falar nome de grandes jogadores, quando mal consegue pagar salários. Santos não pode formar jogadores usando o esquema de agora, Santos tem que prospectar jogadores no país. Tivemos esse trabalho no Santos de forma eficiente, na mesma gestão veio Alex Sandro e Danilo. Essas pessoas competentes serão convidadas a voltar. Santos sempre foi um time de grande porcentagem de meninos e desconhecidos que se deram bem, como Giovanni. Teremos que apelar para esse recurso, de pesquisar e descobrir jogadores, porque seria irresponsável falar em nomes de famosos hoje” afirmou Cunha.

Confronto

O domingo foi dia de treino para Flamengo e Independiente, que na próxima quarta-feira decidem o título da Copa Sul-Amenricana, em partida que será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro. No primeiro confronto da final, em Avellaneda, os argentinos venceram por 2 a 1, de virada. Sem outros compromissos, o Flamengo iniciou a preparação para o duelo decisivo na sexta-feira, e nesta manhã o elenco fez trabalho físico, seguido por trabalho técnico. Já o Independiente teve compromisso pelo Campeonato Argentino na noite de sábado, e, jogando com time misto, venceu o Arsenal Sarandi por 2 a 1, fora de casa. Para conquistar o título, o Rubro-Negro terá que vencer por dois gols de diferença. Se vencer por um gol no tempo normal, a partida irá para a prorrogação e, mantido o resultado, pênaltis. Em caso de empate ou vitória argentina, o Independiente será o campeão.

Disposição

O ex-jogador Ronaldo se colocou à disposição para ajudar o Corinthians numa eventual vitória de Andrés Sanchez na eleição presidencial do ano que vem, mas descartou assumir algum cargo na diretoria. Mandatário do clube entre 2007 e 2011, o hoje conselheiro alvinegro já avisou em campanha que conta com os serviços do pentacampeão mundial caso saia vitorioso no pleito. Juntos, os dois trabalharam pela reestruturação do clube e comemoraram os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2009. Depois, quando Ronaldo já havia se aposentado, o remodelado Timão findou o trauma da Libertadores em 2012 antes de se sagrar campeão mundial no fim daquele ano. “Ele já me colocou dentro, né (risos). Eu apoio o Andrés com certeza, porque a gente fez um projeto maravilhoso, mudamos a história do clube. Um clube tão grande como o Corinthians, com zero de estrutura que tinha antes, era inadmissível”, afirmou Ronaldo, durante evento no campo do Jardim Irene, em São Paulo, na manhã deste domingo.

Investir

“Essa mudança foi fundamental para que o Corinthians se destacasse no futebol brasileiro. Tudo isso graças à criação de uma infraestrutura e que trouxe novas receitas para o clube investir no futebol”, acrescentou o Fenômeno, hoje com 41 anos. Indagado se assumiria algum cargo na diretoria do Corinthians, Ronaldo, que mora em Madrid, na Espanha, afirmou que contribuiria somente à distância. Ciente de sua influência no mercado, o ex-atacante projetou ajudar Andrés com conselhos e ideias para alavancar as receitas do clube. “Não tenho ambição de vir ao Brasil e trabalhar no futebol. Estou vendo algumas oportunidades no exterior, mas logicamente estarei muito perto do Andrés. E, se ele quiser meus conselhos, minhas ideias, meu prestígio… Tudo pelo Corinthians. Além de ser o candidato ideal, a torcida e os sócios já o conhecem. Eu estando próximo também posso ajudar o Corinthians com novas receitas”, concluiu. A eleição presidencial e para composição do Conselho Deliberativo do Corinthians está marcada para 3 de fevereiro. Além de Andrés Sanchez, Antonio Roque Citadini, Felipe Ezabella, Paulo Garcia e Romeu Tuma Júnior estão na disputa pela sucessão de Roberto de Andrade.

Retorno

O Flamengo anunciou que o argentino Darío Conca, que pertence ao Shanghai SIPG, da China, foi liberado pelo clube carioca. O clube chinês solicitou o retorno do meia, que chegou ao clube carioca em janeiro por empréstimo. A liberação de Conca encerra uma passagem nada produtiva do argentino pela Gávea. Depois de ser anunciado como o grande reforço do Flamengo para 2017 e um dos jogadores que poderia ajudar o clube a conquistar a Libertadores, o meia atuou apenas 27 minutos durante três jogos, todos como reserva, sendo o último a eliminação do Rubro-negro na Primeira Liga, contra o Paraná, no dia 30 de agosto. O diretor-executivo Rodrigo Caetano, algumas semanas atrás, chegou a admitir a decepção pelo desempenho do atleta durante a temporada. “Conca veio com enorme expectativa. É um dos tantos que, ao chegarem aqui foram ovacionados. Vinha de lesão, sabíamos o risco do negócio, veio de duas cirurgias muito importantes. Só foi possível a vinda dele por que o Flamengo propôs a recuperação. Mas óbvio que frustra, esperávamos a recuperação mais rápida, que ele estivesse ajudando o Flamengo. Mas foi um ótimo negócio na época. Em condições normais, não conseguiríamos trazê-lo”, disse o dirigente.

Temporada

As trajetórias de Sidão e São Paulo se confundiram em 2017. O time e o goleiro iniciaram a temporada em alta e com grandes expectativas, mas tiveram de superar momentos delicados e terminaram o ano na esperança de conquistarem títulos em 2018. “Foi um ano de muito aprendizado. Acho que eu e o clube vivemos as mesmas emoções: começamos bem o ano, cheio de expectativas e depois passamos por momentos difíceis. Depois, nos recuperamos e terminamos a temporada confiantes de que 2018 será melhor”, avaliou o camisa 12, em entrevista ao site oficial do clube. Destaque do Grêmio Osasco Audax e do Botafogo, em 2016, Sidão chegou ao clube do Morumbi a pedido de Rogério Ceni. E começou bem sua trajetória no Tricolor, pegando pênaltis do Corinthians na final da Copa Flórida, em janeiro.

Bastidores

O dia de ontem foi muito agitado nos bastidores do Flamengo, ainda mais por conta da punição de um ano do atacante Paolo Guerrero. O peruano foi pego no exame antidoping após a partida entre Argentina e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018 e agora só poderá voltar a atuar no fim do ano que vem. em foi muito agitado nos bastidores do Flamengo, ainda mais por conta da punição de um ano do atacante Paolo Guerrero. O peruano foi pego no exame antidoping após a partida entre Argentina e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018 e agora só poderá voltar a atuar no fim do ano que vem. Sobre o caso, apenas os advogados do atleta falaram e garantiram que vão correr até o fim para reduzir a pena do camisa 9, uma vez que o uso da cocaína foi descartada.

Amistoso

Caso a pena seja por um tempo menor, o time carioca ainda pode pensar em contar com o jogador. O problema desse tempo todo parado é o alto gasto que o clube terá com um atleta que sequer poderá disputar um amistoso com a camisa do Flamengo. Com um dos maiores salários do elenco, Guerrero se encontra hoje em uma posição muito desconfortável. A defesa do atacante tem até 30 dias para recorrer a essa punição e mesmo assim, o Flamengo segue monitorando o mercado da bola, para correr atrás de um nome para o ataque. Vagner Lova, Calleri e Tévez já foram ventilados, mas até agora nada de proposta oficial para eles.

Ferramenta

Em 2017, a Comissão de Arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fez pela primeira vez o uso da ferramenta RADAR (Relatório de Análise de Desempenho de Arbitragem) no Campeonato Brasileiro. Em comunicado oficial nesta sexta-feira, a entidade máxima do futebol do país apontou um índice de acerto de 90,9% dos árbitros brasileiros em lances de impedimento. Segundo o relatório, foram analisados e arquivados 2259 lances de impedimento, dos quais houve acerto em 2054. Os 205 erros constituem-se por lances em que os árbitros marcaram a posição irregular quando o jogador estava, na verdade, em condições legais, e por lances em que deixaram o jogo correr quando o atleta estava em posição irregular. Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, foi o auxiliar que obteve maior destaque no quesito. Nos 19 jogos que apitou, assinalou 30 impedimentos, errando em apenas três ocasiões, as quais não interferiram no resultado final das partidas. Por meio de estatísticas e análises, o RADAR propõe uma nova maneira de se enxergar a arbitragem brasileira, para além dos erros cometidos. Há um feedback , tanto positivo, quanto negativo, aos árbitros. O objetivo é, não somente apontar os erros e acertos cometidos nas partidas, como melhorar o poder de decisão dos juízes em lances de difícil interpretação.

Montagem

Trabalhando na montagem do elenco para a próxima temporada, a diretoria do Vasco já avisou aos atletas que estão emprestados a outros clubes e que retornam a São Januário que eles não fazem parte dos planos da comissão técnica. Alguns têm contrato chegando ao fim em 31 de dezembro, o que torna a saída menos traumática. Estão nesta situação o lateral-esquerdo Lorran e o atacantes Bruno Henricky e Willian Barbio, que estão procurando outra equipe para defender no próximo ano. O meia Andrezinho, mais famoso da relação, tem vínculo até o fim de 2018. O jogador, de 34 anos, defendeu o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro e procura outra equipe. A tendência é de que ele seja emprestado em definitivo. Clubes do interior do Rio Grande do Sul sondaram o atleta.

Emprestado

O zagueiro Kadu Fernandes, que tem contrato com o Vasco até agosto de 2018, foi emprestado ao Boavista, onde jogará o Campeonato Carioca. Outro com vínculo até o fim de 2018 com o Cruzmaltino é o atacante Renato Kayser, que estava emprestado para a Ferroviária-SP e vai jogar pelo Tupi-MG. Outro que retorna é o goleiro Matheus Cabral, com vínculo mais longo com o Vasco, até 2019. O jogador estava no São Cristovão-RJ, ainda não tem destino certo, mas será novamente emprestado. Além de dar destino a atletas fora dos planos, a diretoria segue buscando reforços. Um dos nomes que surgiu com força é o do atacante Rildo, que disputou o Brasileiro pelo Coritiba e que teve passagem por Santos, Corinthians e Ponte Preta. Artilheiro da Série B pelo Paysandu, Bergson parece distante por conta da falta de acordo financeiro. O elenco vascaíno ganhou férias na última segunda-feira e vai se reapresentar em 3 de janeiro, quando começa a preparação para o Campeonato Carioca e para a Libertadores. A ideia é ter a maior parte do elenco já fechada nesta data.

Atacante

A diretoria do Flamengo não se posicionou sobre uma possível rescisão de contrato do atacante Paolo Guerrero, suspenso por um ano pela Fifa por uso de doping. Porém, é certo que o clube vai precisar ir ao mercado em busca de uma referência para o seu ataque, principalmente porque em 2018 competições importantes estão por vir para o clube, como a Copa Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. Durante o período inicial de suspensão de Guerrero, Felipe Vizeu, revelado nas categorias de base do clube, assumiu a missão de comandar o ataque do Flamengo e vem respondendo muito bem. O problema é que o jogador ainda é considerado jovem para ser tratado como titular absoluto. Lucas Paquetá, outra cria da Gávea, também pode ser usado no posto, porém, com características diferentes das de Vizeu e Guerrero. Com um orçamento não tão gordo para 2018, o que inclusive não previa mais nenhuma contratação de impacto, o Flamengo vai precisar abrir espaço em sua folha salarial para contratar um substituto para Guerrero, que tem contrato com o clube até agosto de 2018.

Facilidade

Uma rescisão com o peruano, o que seria uma facilidade neste aspecto, pode acontecer. Porém, o assunto é considerado delicado, pela repercussão que poderia ter em se tratando de um jogador de grande nome. Outra dificuldade do Flamengo seria a ausência de jogadores de grande porte disponíveis e na função de goleador. Por isso, o departamento de futebol, inclusive, está mapeando o mercado sul-americano em busca de soluções. Dentro de campo o elenco começou a preparação para o confronto de volta da final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 21h45(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), diante do Independiente. O time argentino ganhou na ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate. Para ser campeão o Rubro-Negro tem que ganhar por dois ou mais gols de vantagem. Se vencer por um gol de diferença o representante brasileiro vai forçar a prorrogação, independentemente do placar, uma vez que na decisão o gol marcado como visitante não vale para critério de desempate.

Liberado

O volante Ronaldo está de volta ao Sport. O jogador foi liberado antes do fim do empréstimo pelo Ohod Club, da Arábia Saudita, e retorna ao Leão, onde tem contrato até o final da temporada 2018. A previsão é que ele ficasse na Arábia Saudita até maio de 2018, quando acabaria o empréstimo. Mas a família do jogador não se adaptou à cultura local. Após negociações, Ronaldo conseguiu ser liberado para retornar ao Recife antes do prazo. Isso não significa, no entanto, que ele fará parte do elenco do Leão para a próxima temporada. No site oficial do clube pernambucano, na nota em que fez o anúncio do retorno de Ronaldo, o Rubro-negro deixa claro que “tem propostas de outros clubes pelo empréstimo do atleta e estudará o assunto”. Ronaldo tem 23 anos e é formado nas divisões de base do próprio Sport. Subiu pela primeira vez aos profissionais em 2013. No total, disputou 75 jogos com a camisa rubro-negra e marcou um gol. Fez parte da campanha dos títulos do Nordeste, em 2014, e do Pernambucano deste ano.

