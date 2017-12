Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Competição

Durante todo o Campeonato Brasileiro a falta de efetividade do ataque do Atlético-PR foi perceptível, mas parece que, neste domingo (3), na última rodada da competição o cenário mudou. Recebendo o Palmeiras, na Arena da Baixada, o rubro-negro venceu por 3 a 0 com uma belíssima atuação dos atacantes. Uma das surpresas da partida foi a ausência do goleiro Weverton. Em possível negociação com o Palmeiras, o atleta nem no banco esteve. Santos foi quem defendeu a meta atleticana. Com o resultado, o Atlético-PR termina a competição em 11º na tabela, com 51 pontos. O Palmeiras se mantém na 2ª posição, com 63 pontos.

Os rubro-negros entraram em campo com fome de bola e logo aos cinco minutos abriram o placar. No contra-ataque, Lucas Fernandes fez o lançamento para Ribamar no meio da zaga. O atacante ganhou na velocidade e tocou por cima de Fernando Prass. Após isso, os atleticanos pressionaram ainda mais e, aos 13, sofreram pênalti. Ribamar foi derrubado na área por Luan. Éderson foi para cobrança e bateu no meio do gol, enquanto Prass caiu no canto direito. Estava feito o 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, aos 33, surgiu o terceiro gol. Ederson avançou pelo lado direito e cruzou rasteiro. Sidcley foi mais rápido que os defensores e desviou para as redes. O rubro-negro seguiu comandando o duelo. Tentou com Fabrício, Wanderson e Ribamar, mas nenhum conseguiu acertar a meta.

Em uma partida que pouco valia para ambas as equipes, o Fluminense, fora de casa, empatou com a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 1 a 1, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na tarde deste domingo, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Os gols do confronto ficaram por conta de Wendel, para os visitantes, e Diego Rosa, em favor dos donos da casa. Os comandados de Abel Braga, que precisavam de apenas um empate para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem, conseguiram cumprir com sucesso o objetivo. Entretanto, outra meta traçada para a partida de despedida da temporada não foi alcançada: Henrique Dourado, que precisava de um gol para tornar-se artilheiro isolado da competição, não conseguiu chegar ao tento. Pelo lado do Atlético-GO, o confronto serviu apenas de despedida da Série A. A equipe de João Paulo Sanches já tinha amargado o posto de lanterna da tabela, tendo como única meta na competição o encerramento da mesma de maneira digna.

A festa dos torcedores do Sport foi digna de um campeão brasileiro, neste domingo. Recebendo o atual detentor do título na Ilha do Retiro, o time pernambucano aproveitou o fato de o Corinthians preservar a maioria dos seus titulares e venceu por 1 a 0, assegurando a sua permanência na Série A. O gol foi do ex-corintiano André. Com o resultado, o Sport passou a computar 45 pontos ganhos e, na 15ª posição, poderá até se classificar para a Copa Sul-Americana – desde que o Flamengo vença a final deste ano contra o Independiente, da Argentina. Os rebaixados foram Coritiba (43), Avaí (43), Ponte Preta (39) e Atlético-GO (36). Já o Corinthians encerrou a sua vitoriosa campanha no Campeonato Brasileiro com 72 pontos ganhos, nove de vantagem para Palmeiras e Santos. Na última de suas oito derrotas, começando a projetar 2018, o heptacampeão utilizou apenas três titulares – o goleiro Cássio, o zagueiro Balbuena e o volante Gabriel.

O Vasco está classificado para a Copa Libertadores de 2018. Os cariocas vão, à princípio, participar da primeira fase do torneio, conhecida como “Pré-Libertadores”, por conta da vitória deste domingo sobre a Ponte Preta, pelo placar de 2 a 1. Os jogadores do Vasco fizeram festa no gramado após o término da partida. “Conseguimos o objetivo (vaga na Libertadores). Muitos não esperavam, por conta dos problemas que tivemos durante o ano. Muito gratificante ver a alegria de todos os torcedores, da nossa família. Muito feliz por essa classificação”, afirmou o meia Nenê em entrevista ao SporTV.

Com o resultado deste domingo, o Vasco terminou a Série A do Brasileirão na sétima colocação, com 56 pontos. A equipe ocupou a sexta colocação até após o final da partida, mas viu o Flamengo vencer o Vitória e assumir a vaga – última posição que garante participação direta na fase de grupos da Liberta. O Cruzmaltino, no entanto, ainda pode se livrar da “Pré-Libertadores”. Caso o Flamengo vença a Copa Sul-Americana, a equipe volta a garantir vaga na fase de grupos. Apesar disso, os jogadores do Vasco disseram que será ‘difícil’ torcer para um título do arquirrival. “Fizemos a nossa parte. O que tiver que acontecer vai acontecer”, disse o zagueiro Anderson Martins. “Conseguimos nosso objetivo. Se for para jogar a ‘Pré’, vamos jogar e vamos ter que ganhar”, completou o meia Paulinho, autor do primeiro gol do Vasco na vitória sobre a Ponte, em São Januário.

O Botafogo decepcionou sua torcida ao empatar com o Cruzeiro por 2 a 2, em partida disputada neste domingo, no estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Alvinegro carioca acabar na décima colocação com 53 pontos ganhos e sem qualquer chance de disputar a Libertadores do próximo ano. O Cruzeiro ficou na quinta posição com 57 pontos ganhos. O empate espelhou o desempenho das duas equipes em campo. Botafogo e Cruzeiro mostraram muito empenho, mas em nenhum momento, uma equipe teve supremacia sobre a outra durante a partida. O Botafogo abriu o marcador com Brenner. Thiago Neves e Arrascaeta fizeram o Cruzeiro passar na frente, mas Ezequiel colocou tudo igual no marcador. O time carioca empatou aos 23 minutos. Brenner recebeu na área e tocou para Ezequiel que se livrou da marcação e bateu para deixar tudo igual. Para complicar as coisas para a equipe dirigida por Mano Menezes, o atacante Rafinha se desentendeu com outro jogador e foi expulso de campo. O Botafogo partiu para uma tentativa desesperada para alcançar a vitória e acabou desperdiçando a última oportunidade com Victor Luis. No final, a torcida alvinegra, frustrada, vaiou a equipe.

A Chapecoense está novamente na Libertadores. Em jogo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, a Chape recebeu o Coritiba e, em jogo épico, conseguiu vencer por 2 a 1 com um gol marcado no último lance de partida e garantiu vaga no torneio continental apenas um ano da tragédia que vitimou praticamente todo seu elenco de jogadores. O gol de Túlio de Melo marcado aos 50 minutos do segundo tempo fez com que a Chapecoense chegasse aos 54 pontos e terminasse o Campeonato Brasileiro na oitava colocação, garantindo vaga na primeira fase da Copa Libertadores. Já o Coritiba viveu situação oposta e, com o gol sofrido no fim, teve seu rebaixamento decretado para a Série B. O Coxa encerrou sua campanha na 17ª posição, com 43 pontos. Em meio à semana que marcou um ano da tragédia que vitimou grande parte de seu elenco, os atuais atletas da Chapecoense fizeram uma homenagem aos ex-colegas de trabalho. Junto da comissão técnica, os jogadores entraram em campo antes do jogo com camisetas com os nomes das vítimas do acidente aéreo no ano passado.

O Santos tinha tudo para terminar o Campeonato Brasileiro em segundo na tabela, garantindo R$ 11,3 milhões no caixa. Porém, o Peixe sofreu contra um desesperado Avaí, na tarde deste domingo, na Vila Belmiro. Em partida recheada de oportunidades para os dois lados, o placar acabou mesmo ficando no empate em 1 a 1, que pulverizou os sonhos das duas equipes. Com a igualdade em Urbano Caldeira, a equipe comandada por Elano não aproveitou o tropeço do rival Palmeiras, e terminou o torneio nacional na terceira colocação, com 63 pontos, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores garantida e ainda uma premiação de R$ 7,7 milhões. O Leão da Ressacada, por sua vez, encerrou o Brasileirão em 18º, com 43 pontos, e confirmou a queda para a Série B. Nos últimos minutos, o Avaí se desesperou e foi com tudo em busca do gol que o salvaria do rebaixamento. O Peixe, por sua vez, tinha o contra-ataque como arma para alcançar a vitória e o vice. Porém, nenhuma das equipes aproveitou as chances e o jogo acabou mesmo no 1 a 1.

A remota chance do São Paulo conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América de 2018 era quase que palpável até os 43 minutos do segundo tempo da partida contra o Bahia na tarde desse domingo. Brenner tinha tudo para ser o herói dos 60.485 torcedores que foram ao Morumbi para apoiar o time nesta 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, mas um gol de Júnior Brumado nos instantes finais do confronto direto acabou com o sonho dos são-paulinos, que diante dos tropeços dos outros rivais, acabaria com a nona colocação e, assim, dependeria de um eventual título do Flamengo na Copa Sul-Americana para herdar a última vaga. Para quem passou a maior parte da competição lutando contra a zona de rebaixamento, seria um enorme presente de Natal disputar a competição continental. Entretanto, com o empate por 1 a 1 no retorno ao Cícero Pompeu de Todedo, onde a equipe não atuava desde 1º de outubro, o São Paulo acabou mesmo foi na 13ª posição, com 50 pontos, assim como o Esquadrão de Aço, que com a mesma pontuação ficou em 12º e também deu adeus ao anseio de disputar a Libertadores depois de 19 anos. Ficou também um sentimento de frustração pela despedida de Diego Lugano. Um dos maiores ídolos da história do São Paulo, o zagueiro foi homenageado com a titularidade nesse domingo, fez uma partida segura, mas teve de se despedir de uma torcida que o ama sem muito o que comemorar.

Vitória e Flamengo precisavam ganhar neste domingo para confirmarem os seus objetivos na 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. E, de maneira emocionante, com um gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, o time carioca assegurou o triunfo de virada por 2 a 1, no estádio Barradão, em Salvador, e se garantiu na fase de grupo da Copa Libertadores, independentemente do resultado da final da Copa Sul-Americana. Já o clube baiano, apesar da decepcionante derrota, escapou por um milagre do rebaixamento: nos segundos seguintes à marcação do pênalti, que poderia significar a queda, a Chapecoense marcou o gol da virada sobre o Coritiba, por 2 a 1, e assegurou o Vitória na primeira divisão nacional. Com os resultados, o Flamengo encerrou o Brasileirão na sexta colocação, com 56 pontos. Já o Vitória foi o 16.º com 43, os mesmos do rebaixado Coritiba – o time baiano escapou pelo saldo melhor (-8 a -9).

Embora o foco do Flamengo estivesse voltado à primeira final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra o Independiente, na Argentina, o técnico colombiano Reinaldo Rueda buscava neste domingo a classificação à Libertadores pela competição nacional. Escalou, assim, força máxima e incluiu até mesmo o centroavante Felipe Vizeu, liberado após receber um efeito suspensivo do STJD. A principal novidade era a presença de Léo Duarte na desfalcada zaga. E, no gol, César tentava confirmar o bom momento depois da boa atuação na semifinal da Sul-Americana. O Vitória até ameaçou pressionar após sofrer o gol aos 29 minutos e desperdiçou duas boas oportunidades. Ainda assim, assegurava a sua permanência até os 49, quando Diego bateu falta, Uillian Correia desviou com a mão e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o meia bateu com tranquilidade e garantiu o Flamengo na Libertadores. E, no mesmo instante, a Chapecoense fez o segundo gol, virou sobre o Coritiba, rebaixou o adversário e milagrosamente assegurou a permanência do time baiano.

Fabiano pode ter feito sua última partida pelo Palmeiras no domingo, em derrota para o Atlético-PR. No revés por 3 a 0, o camisa 22, que tem contrato até o final de 2021, não teve boa atuação e agora irá aguardar o Alviverde, que procura interessados em seu futebol. Fabiano chegou ao Palmeiras para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2016 e foi o autor do gol da vitória que confirmou o título brasileiro do Verdão na última temporada. Neste ano, porém, o camisa 22 sofreu para conquistar uma sequência de jogos. Com o futebol apresentado após o período de empréstimo, o Palestra optou por adquirir 40% dos direitos econômicos do atleta em janeiro por cerca de R$ 7 milhões. Na ocasião, o Verdão imaginava que o investimento renderia lucro em um futuro breve, até por o lateral ser fluente em alemão e ter passaporte do país.

O técnico Fábio Carille não se incomoda com o fato de o Corinthians buscar reforços modestos para a próxima temporada. Após encerrar a campanha que rendeu o sétimo título brasileiro da história do clube com uma derrota por 1 a 0 para o Sport, no domingo, ele mostrou serenidade ao abordar o planejamento para 2018. “Sou muito realista em relação ao momento do Corinthians. Financeiramente, a gente sabe que o clube não está devendo nada, que está tudo em dia, mas que não tem dinheiro para buscar (jogadores renomados). Vamos tentar montar uma equipe equilibrada, forte, dentro dessa realidade”, comentou. A diretoria já está agindo para adicionar atletas ao elenco chefiado por Carille. O volante Renê Júnior e o centroavante Júnior Dutra, que defenderam Bahia e Avaí, respectivamente, no Brasileiro, deverão ser anunciados como reforços em breve.

O Corinthians também procura reposições. Por enquanto, o plantel já perdeu o zagueiro Pablo, que não chegou a um acordo financeiro para renovar o seu contrato, e o lateral esquerdo Guilherme Arana, vendido ao Sevilla. Ao mesmo tempo em que se preocupa com a montagem do novo Corinthians para 2018, no entanto, Fábio Carille celebra os feitos alcançados em 2017. O clube também foi econômico nos reforços para a temporada em que foi campeão estadual e nacional. “Que ano maravilhoso. Sabia que não seria ruim, mas não imaginava ser campeão paulista, do Estadual mais difícil do País, e depois brasileiro, fazendo aquele primeiro turno fantástico. Só tenho a agradecer e pedir a Deus que me dê sabedoria para a gente fazer um 2018 muito forte”, sorriu o técnico corintiano, aproveitando para convocar a torcida. “Venha junto em 2018 para a gente construir um time forte. Há muito mais coisas pela frente”.

Apesar da terceira colocação no Campeonato Brasileiro e da classificação para a fase de grupos da próxima Libertadores, o Santos não encerrou 2017 deixando sua torcida feliz. Afinal, o Peixe terminou o ano sem conquistar um título sequer, coisa que não acontecia de 2014. Para Bruno Henrique, artilheiro santista na temporada, com 18 gols, as eleições presidenciais do clube prejudicaram a equipe na reta final do Brasileirão. “Estou feliz pelo meu momento. Agora é descansar. Não adianta culpar só os jogadores. Todos os times que passam por eleições encaram isso, é difícil. O fora de campo reflete dentro de campo. Espero que em 2018 as coisas aconteçam. Que a gente monte um time competitivo, com força de quem está fora, de quem está dentro, para conquistar títulos”, disse o atacante ao canal SporTV, após o empate por 1 a 1 com o Avaí, no domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão.

O centroavante Jô nem precisou entrar em campo na derrota por 1 a 0 para o Sport deste domingo, na Ilha do Retiro, para ser o primeiro artilheiro do Campeonato Brasileiro da história do Corinthians. Antecipadamente de férias, ele viu o concorrente Henrique Dourado passar em branco no empate por 1 a 1 do Fluminense com o Atlético-GO e confirmou o feito. Jô e Henrique Dourado terminaram a competição com 18 gols cada, seguidos de perto pelo ex-corintiano André, com 16. Foi o centroavante do Sport quem marcou o gol da vitória sobre o Corinthians deste fim de semana, salvando a sua equipe do rebaixamento à Série B. Antes do Campeonato Brasileiro, Jô já havia anotado outros sete gols na temporada do seu retorno ao clube que o revelou, tendo disputado 64 partidas e festejado as conquistas dos títulos paulista e nacional.

Um dos principais líderes do atual elenco do São Paulo, Petros fez um pedido à diretoria após o fim da temporada de 2017. Passado o empate em 1 a 1 contra o Bahia, neste domingo, jogo que marcou a despedida de Diego Lugano como atleta tricolor, o volante, que foi expulso após o apito final, reclamou do calendário brasileiro e espera que a alta cúpula são-paulina consiga manter a base da equipe para 2018. “Precisa-se manter a base, não dá para mudar muito, principalmente no ano que vem, que vai ser uma loucura. São 14 dias (de pré-temporada). Se chegarem jogadores que não estão acostumados com o padrão de jogo no Brasil, vai ser complicado”, afirmou Petros, se referindo ao pouco tempo que o time terá para se preparar para o ano que vem, repleto de competições. “Eu me arriscaria dizer que o torcedor pode ficar tranquilo, porque 2018 vai ser um ano muito próspero. Ninguém quer só apanhar, escutar o que a gente escutou. Os jogadores perceberam que é muito melhor trabalhar vencendo, então será um ano muito próspero, disso você pode ter certeza”, finalizou.

O atacante David, do Vitória, revelou ter conversas para jogar no Palmeiras em 2018. Após o duelo deste domingo, contra o Flamengo, o jovem de 22 anos não quis entrar em detalhes sobre a negociação, mas admitiu o contato. “Conversas estão rolando. Não tem nada certo. Minha cabeça está aqui no Vitória”, disse o atacante em entrevista à Rádio Transamérica. Como o Vitória escapou do rebaixamento à Série B apenas neste domingo, as negociações pelo atleta estiveram paradas. A partir desta segunda-feira, porém, as conversas pela transação devem avançar. O Vitória detém 70% dos direitos econômicos do atacante, enquanto os 30% restantes pertencem a investidores. As partes estipularam o preço de 4 milhões de euros (R$ 15 milhões) pela totalidade dos direitos, mas o valor é negociável. Para 2018, o Palmeiras já acertou a contratação do zagueiro Emerson Santos (Botafogo), lateral Diogo Barbosa (Cruzeiro) e Lucas Lima (Santos). Além do trio, Weverton tem negociações avançadas com o clube.

Mesmo assim, a diretoria santista e até o técnico Elano acreditam que o camisa 9 irá estender seu contrato. Segundo seu staff, Oliveira já foi procurado por Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo e Internacional. O Santos, por sua vez, fez a proposta de renovação em maio. Oliveira queria um aumento salarial e mais dois anos de vínculo. A diretoria do Peixe, porém, ofereceu apenas um ano de contrato, e com o mesmo salário atual.

Pouco mais de um ano após a tragédia que vitimou grande parte de seu elenco de jogadores, a Chapecoense está de volta à disputa da Copa Libertadores. Com vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, a equipe catarinense colocou um ponto de exclamação em seu processo de reconstrução e em sua primeira oportunidade garantiu vaga na principal competição do continente sul-americano pelo segundo ano consecutivo. Um dos líderes do elenco, o atacante Wellington Paulista admitiu que jamais imaginou que a equipe alcançaria este patamar diante de um ano tão conturbado e repleto de dificuldades. “Não imaginava. Quando recebi o convite da Chape fiquei muito lisonjeado para vir. Fico emocionado por todos que vieram e quiseram ajudar. Sabia que vinha para cá não só para ajudar a reconstruir a Chapecoense, mas toda uma cidade. Nem nos meus maiores sonhos imaginava que nos classificaríamos para uma Libertadores. Esta cidade merece, este clube merece, e nós jogadores também, por tudo que passamos neste ano”, declarou em entrevista ao Premiere. Autor do gol que deu a classificação à Chape aos 50 minutos do segundo tempo, o atacante Túlio de Melo falou sobre seu momento iluminado e aproveitou para dedicar a vaga aos familiares das vítimas do trágico acidente aéreo.

“Sempre foi assim na minha vida e mais uma vez deu certo. Estou muito feliz e aliviado por este ano completo para nós. Alcançamos nossos objetivos. Muito feliz por ter participado da campanha que foi a melhor do clube na história. É ótimo poder participar disso sem jamais esquecer o motivo de estarmos aqui hoje. Queria dedicar esta vitória e esta classificação às famílias dos nossos colegas que se foram”, afirmou. Muito emocionado, o zagueiro Fabrício Bruno também enalteceu a vaga e agradeceu pelo apoio dos moradores de Chapecó. “Um ano difícil, um ano de muita luta, que tivemos que passar por cima de muitas coisas. Mas este grupo é forte e foi forte durante toda a temporada. Hoje demonstramos mais uma vez nossa força. O grupo está de parabéns pela vaga na Libertadores. Gostaria de aproveitar para agradecer ao clube e à cidade pelo apoio. Feliz pela oportunidade de vestir esta camisa. Sou muito grato a tudo. Obrigado Chapecó, obrigado Chapecoense”, completou. Apesar de confirmar a vaga, a Chapecoense terá que lutar para chegar à fase de grupos. A equipe terá que vencer duas fases eliminatórias antes de ingressar na etapa principal da competição.

Jean defendeu o gol do Bahia na tarde desse domingo e atrapalhou o objetivo do São Paulo no Morumbi. Ano que vem, porém, o goleiro deve ‘virar a casaca’ e se tornar dono da meta do Tricolor Paulista. As duas diretorias têm um acordo verbal, que só deve ser selado após o dia 9, quando acontece a eleição presidencial no Esquadrão, mas há um clima de muito otimismo para que o jovem de 22 anos assine contrato com o São Paulo. Como não podia deixar de ser, Jean teve de falar sobre o assunto, mas despistou na zona mista da sua provável casa em 2018. “Não sei, estou preocupado em não falar sobre isso agora, quero curtir as férias com a minha família, foram 38 rodadas de muito estresse, muita cobrança. Estou muito feliz com o desempenho da equipe, meu desempenho individual, meu primeiro ano na Série A. Por poder jogar assim em alto nível foi muito bom, motivo de orgulho para mim”, comentou o jogador, antes de encerrar o assunto. “Estou deixando isso para o meu empresário resolver junto com o Bahia”.

Os reservas que o técnico Fábio Carille escalou na última rodada do Campeonato Brasileiro foram à Ilha do Retiro dispostos a mostrar serviço. Não conseguiram. Sem empolgar, o Corinthians acabou derrotado por 1 a 0 pelo Sport, neste domingo, em seu compromisso derradeiro na temporada. Segundo Carille, no entanto, quem ganhou a chance de jogar no Recife em função das férias antecipadas de vários titulares não tem com o que se preocupar. Utilizando apenas o goleiro Cássio, o zagueiro Balbuena e o volante Gabriel da sua formação considerada ideal, ele negou que tivesse a intenção de observar atletas diante do Sport. “A gente já conhece bem todos esses atletas”, avisou o treinador, mencionando dois pratas da casa. “Foi mais um prêmio para esses garotos, no caso o Rodrigo Figueiredo, que já tinha jogado um pouquinho contra o Flamengo, e o Mantuan, um menino muito promissor”.

Exageradamente comparado ao ídolo Sócrates pelo empresário Wagner Ribeiro, o meia Rodrigo Figueiredo foi titular contra o Sport e permaneceu em campo durante todo o jogo, mas não chegou a chamar a atenção. Já o volante Mantuan, capitão corintiano na conquista da última Copa São Paulo, fez a sua estreia como profissional ao substituir outro novato no segundo tempo, o atacante Pedrinho. “São jogadores que vêm atuando pouco. É natural que sintam a pressão do jogo, pela situação que o Sport enfrentava. Sabia que teria esse problema (físico) na parte final do jogo”, avaliou Carille, lembrando que o adversário lutava para evitar o rebaixamento à Série B. “O time do Sport é muito bom. Às vezes, as coisas não se encaixam. Acontece. Mas, com o elenco que tem, não era para chegar à última rodada precisando do resultado. Fez por merecer ficar na primeira divisão”.

O Atlético Paranaense se despede do Campeonato Brasileiro neste domingo sem a presença do goleiro Weverton. O jogador foi cortado da partida contra o Palmeiras, na Arena da Baixada, e está próximo de assinar com o Verdão para a temporada 2018, conforme apurou a Gazeta Esportiva. O goleiro do Furacão teve seu nome cortado na manhã deste domingo e não ficará nem no banco de reservas. Weverton tem contrato com o Atlético-PR até maio do próximo ano, e o Palmeiras negocia uma liberação do atleta de 29 anos já para janeiro. Na negociação, o Verdão pode ceder até dois atletas por empréstimo ao Rubro-Negro. A contratação de Weverton se deve a uma tentativa do Palmeiras de rejuvenescer as opções para o técnico Roger Machado em 2018. Atualmente, o futuro comandante conta com Fernando Prass (39), Jailson (36), e o os jovens Vinícius Silvestre (23) e Daniel Fuzato (20)

Próximo de deixar o São Paulo, o atacante Gilberto pode trocar o Tricolor por um de seus maiores rivais. Neste domingo, a Gazeta Esportiva apurou que o Santos está interessado em contar com o futebol do centroavante na próxima temporada. Na última semana, Gilberto foi liberado pela diretoria do São Paulo para procurar outro clube, após o jogador manifestar o desejo de mudar de ares em 2018. O camisa 17, inclusive, não vinha mais treinando com o elenco são-paulino. Gilberto teve bom início com a camisa tricolor, mas acabou perdendo espaço entre os 11 titulares do time do Morumbi. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, Gilberto teve menos minutos de jogo, já que disputava posição com o titular absoluto Lucas Pratto. O São Paulo procurou o staff do jogador ainda em agosto deste ano, com o objetivo de estender seu vínculo, mas Gilberto sempre deixou claro que gostaria de ser aproveitado no time titular, não se contentando com o status de reserva. O Santos possui dois jogadores que atuam como centroavantes no atual elenco: Ricardo Oliveira e Kakye. Porém, a permanência dos atletas segue indefinida.

O Vasco chegou a flertar com a zona de rebaixamento nesta edição do Campeonato Brasileiro, após problemas de bastidores e de diversos jogadores sem condições físicas. Ao fim da competição, a equipe carioca celebrou, e muito, uma classificação heroica à Copa Libertadores, ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1, neste domingo. O técnico Zé Ricardo, que assumiu o Vasco no decorrer da competição, comemorou muito a vaga na “Pré-Libertadores”. “Todos que estão no projeto de reconstrução do Vasco tem que comemorar. Cada um tem sua parcela de contribuição, desde o porteiro até o torcedor. Foi uma classificação difícil”, avaliou o treinador em entrevista coletiva. O Cruzmaltino terminou sua participação na Série A do Brasileirão na sétima colocação, uma posição abaixo da zona de classificação à fase de grupos da Libertadores.

No entanto, a equipe ainda pode pular a “Pré-Libertadores”, caso o Flamengo conquiste o título da Copa Sul-Americana. Zé celebrou a volta por cima do Vasco. “Experiência não se compra em farmácia. Tudo que vivemos vale. Vai ser muito bom participar de minha segunda Libertadores. Estamos em um caminho legal com pensamentos positivos para 2018”, avaliou Zé. O treinador também comentou sobre o planejamento do Vasco para 2018. “Sabemos que é o início de um novo trabalho. Agora é descansar. Tem alguns atletas que já pontuamos. Temos olhado para jogadores que vêm desempenhando boas performances na Série A e B, mas, primeiro, temos que resolver os problemas do atual elenco”, finalizou o treinador cruzmaltino.

A temporada do Barcelona, líder do Campeonato Espanhol e do Grupo D da Liga dos Campeões, tem sido espetacular. Nesta terça-feira, por exemplo, só cumpre tabela diante do Sporting, em casa, uma vez que já está garantido como líder e às oitavas de final da Champions. Para chegar ao alto nível de exibições, o clube blaugrana tem contado com uma peça de sucesso improvável para muitos, mas que “calou muitas bocas”. Trata-se de Paulinho. Em entrevista ao jornal “Marca”, Luis Suárez elogiou o volante da Seleção Brasileira, contratado por 40 milhões de euros (cerca de R$151 milhões) junto ao chinês Guangzhou Evergrande. “Vieram outros jogadores que ajudam muito, como Deulofeu, que se formou no clube. E também Paulinho, que calou muitas bocas e está rendendo em um nível altíssimo desde que chegou, é um dos capitães do Brasil. Dembélé teve o azar de se lesionar no começo, mas quando estiver bem veremos como surpreenderá a muitos. Agora se especula muito sobre jogadores que podem vir e com outros que podem sair, mas nós nos mantemos alheios a isso” disse.

No longo bate-papo com o diário de Madri, Suárez também foi abordado sobre o amigo Neymar, antigo companheiro de Barça. Para o uruguaio, Neymar não deve deixar o Paris Saint-Germain em uma hipotética negociação com o Real Madrid. Além disso, falou sobre a decisão do brasileiro em ir para o PSG. “Sinceramente, não o vejo. Sei como é Neymar, e a admiração que tinha pelo Barcelona e pelos companheiros. Não o vejo agora indo jogar no Real Madrid” comentou o camisa 9. “Ney já é uma pessoa madura e tomou a decisão (de ir para o PSG) com plena consciência. Tenho certeza que ele fez isso, mas fez com muita dor, pois estava feliz aqui (no Barcelona). A decisão foi dele e da família, não cabe a ninguém julgar. Não há reprovação, só muito carinho e admiração por tudo que ele fez pelo clube e pela relação que tivemos nos últimos anos”. Por fim, Luisito falou sobre a sua atual fase, distante da artilheira das últimas temporadas, mas que deu uma aliviada após o gol no jogo passado, diante do Celta, pelo Campeonato Espanhol, no empate em 2 a 2.

De 2012 a 2017, o Coritiba não teve outro objetivo ao fim da Série A: lutar contra o rebaixamento. Nesta temporada, enfim, o clube paranaense derrapou e acabou rebaixado para a Série B, após sofrer o gol derradeiro no último minuto diante da Chapecoense, na Arena Condá. A tragédia anunciada era questão de tempo. O sentimento da torcida alviverde, que lutou até o fim ao lado da equipe, é o mesmo. A reflexão do torcedor, após a tristeza e raiva pela queda, é de que a hora iria chegar. E chegou. Desde que voltou à elite, com o bicampeonato em 2010, o Coxa só fez uma grande campanha. Em 2011, o time foi o oitavo colocado com 57 pontos e lutou por uma vaga na Taça Libertadores até a última rodada. A derrota por 1 a 0 no clássico contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, impediu o sonho, mas o triunfo não evitou o rebaixamento do rival. Depois disso, a briga foi embaixo da tabela, basicamente. Em 2012, a permanência só foi garantida na penúltima rodada, quando perdeu em casa para o Cruzeiro e foi ajudado pelo tropeço do Sport diante do Fluminense – terminou em 13º. No ano seguinte, após chegar a liderar a competição antes da Copa das Confederações, o desempenho foi ladeira abaixo e o milagre aconteceu na última rodada, na vitória por 1 a 0 contra o São Paulo, em Itu, ficando em 11º.

Lugano pode não ter se despedido dos gramados defendendo o São Paulo com uma vitória, porém, sua última partida com a camisa tricolor foi, de fato, emocionante. Sob o olhar de mais de 60 mil pessoas no Morumbi, o zagueiro uruguaio aproveitou cada um dos 90 minutos em campo e não escondeu a emoção após o apito final. Reverenciado pelos jogadores e torcida, o ídolo do clube não poupou palavras para expressar sua gratidão. “O São Paulo é um clube que mudou minha vida como pessoa e como profissional. Cheguei aqui com 21 anos, o clube teve paciência, soube ver coisas em mim que talvez ninguém mais veria. Cheguei à seleção do Uruguai graças ao São Paulo, fui capitão da seleção por dez anos, fui à Europa, solucionei minha vida financeira graças ao São Paulo. O que eu posso falar? Como sempre digo à torcida, obrigado por tanto”, disse Lugano ao Premiere. O zagueiro uruguaio também comentou sobre a última semana de treinos no CCT da Barra Funda, que chegou a ser aberto para torcedores, que fizeram questão de se despedir de Lugano. Para ele, os últimos momentos vividos como jogador do principal clube de sua carreira são imensuráveis.

O atacante André foi o herói da permanência do Sport na Série A. Ele marcou os três últimos gols da campanha do time – todos decisivos – e foi determinante para que o time ficasse na elite. Feliz com o desempenho e com o resultado, o jogador acabou dando cutucada nos rivais do Leão, Santa Cruz e Náutico. E ainda se declarou ao Sport. “Muita gente não acreditava, mas a gente buscou a permanência. No Recife, todo mundo sabe quem é de cair e quem não é de cair. O Sport não é de cair. O Sport é um clube que aprendi a amar” disse. André, no entanto, preferiu conter a euforia – porque sabe que um time que tinha o objetivo de ir à Libertadores não pode se contentar apenas em não cair. “Acho que o Sport é muito grande para comemorar permanência. O Sport é grande para isso, mas foi isso que deu. Enquanto eu estiver aqui o Sport não vai cair” garantiu. Nesta Série A, de fato, André fez um bom papel. Foi o terceiro artilheiro da competição. Marcou 16 gols (sua melhor marca na carreira). Ficou atrás apenas de Jô, do Corinthians, e Henrique Dourado, do Fluminense (cada um marcou 18). Na temporada, André fez 27 gols – superando os 26 que marcara em 2010. É o melhor número de sua carreira.

O futuro do lateral-direito Rafinha na Alemanha será decidido nas próximas semanas. Na mira do Palmeiras, o jogador de 32 anos vai se reunir com a diretoria do Bayern de Munique para falar sobre a proposta de renovação por mais duas temporadas. Uma possível volta ao futebol brasileiro é uma possibilidade que agrada ao atleta. O Verdão já apresentou uma oferta ao lateral-direito e aguarda. Um avanço em uma eventual negociação depende diretamente da liberação do jogador do seu atual contrato com o Bayern, que vai até junho do ano que vem. Rafinha também desperta interesse de outros clubes do Brasil, como Cruzeiro e Flamengo. Mas o Verdão é apontado por pessoas próximas ao atleta como o destino mais provável. O atleta tem interesse de voltar a atuar no país por causa da família e também para atuar regularmente e ter mais chance de ser lembrado em uma eventual convocação para a Copa.

O Corinthians espera acertar nesta semana as primeiras contratações para a próxima temporada. Com o fim do Campeonato Brasileiro, a diretoria alvinegra planeja avançar nas negociações que já estão em andamento, bem como iniciar novas tratativas. A conversa mais adiantada é com o volante Renê Júnior, de 28 anos, que disputou a competição pela Bahia e já tem um acordo verbal para assinar contrato de três anos com o Timão. O jogador pertence à Ponte Preta, mas seu vínculo acaba no fim do mês. O Corinthians e o estafe do atleta esperavam o encerramento do Brasileirão para selar a transferência. “Vou ter uma reunião com o meu representante para resolver essa questão. O Carille é um grande treinador, o Corinthians é uma grande equipe, com grande torcida. Fico feliz com o interesse, mas não posso confirmar nada” disse Renê Júnior na saída do Morumbi, onde o Bahia empatou em 1 a 1 com o São Paulo no domingo.

O atacante Júnior Dutra, de 29 anos, vive situação parecida. O jogador do Avaí ficará livre no mercado em 2018 e vem negociando com o Corinthians há algumas semanas. Como o clube catarinense lutava contra o rebaixamento, as partes acharam melhor aguardar o fim do campeonato antes de bater o martelo. A prioridade da diretoria corintiana é repor o quanto antes as saídas do lateral-esquerdo Guilherme Arana, vendido ao Sevilla, da Espanha, e do zagueiro Pablo, que não chegou a um acordo financeiro para seguir no clube. O Timão vem encontrando dificuldades para achar laterais, e monitora a situação de Zeca, que está litígio com o Santos na Justiça. Já na zaga um dos alvos é Marllon, da Ponte Preta. Porém, o técnico Fábio Carille deseja a contratação de mais um defensor, de preferência com mais experiência. Diretoria e comissão técnica do Corinthians planejam a contratação de cinco ou seis reforços para 2018. Com dificuldades financeiras, o clube não pretende fazer grandes investimentos.

Sem Arthur para o Mundial de Clubes, a direção do Grêmio deve inscrever o lateral-direito Leonardo Gomes. É o que indicou o diretor executivo André Zanotta, em entrevista neste domingo, após a derrota por 4 a 3 para o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Assim que o departamento médico informou a situação de Arthur, Renato Gaúcho e a direção começaram a trabalhar. O clube tentou com a Fifa que Cristian e Cícero pudessem ser inscritos. Eles foram contratados após o dia 20 de julho, o que impede de acordo com a entidade. A esperança, de acordo com Zanotta, é remota. Até por isso, Leonardo Gomes deve ser o acabou escolhido. “Tivemos uma reunião na sexta. Houve a lesão do Arthur, que será um desfalque muito importante. Liguei para o Renato. Temos uma esperança remota de Cícero e Cristian, mas achamos que não será possível. Caso não possa, será o Leonardo Gomes. É importante tê-lo no grupo de 23” afirmou o dirigente. Neste sábado, saiu a confirmação do problema do volante. Arthur sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a vitória por 2 a 1 sobre o Lanús na decisão da Libertadores. Ficará 35 dias com o local imobilizado e perderá o Mundial.

