Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Num péssimo dia de Alex Muralha, o Flamengo foi derrotado pelo Santos, por 2 a 1, na noite deste domingo, na Ilha do Urubu. O Peixe começou perdendo, mas conseguiu a virada graças a duas falhas do goleiro rubro-negro. Com o resultado, o time do técnico Elano garantiu classificação para a fase de grupos da Libertadores, agora na terceira colocação, com 62 pontos. Já a equipe carioca se complicou para voltar ao torneio por meio da competição nacional, com 53 pontos, ainda na sexta posição. O Flamengo tomou a iniciativa de partir para o ataque logo nos minutos iniciais e abriu o placar aos seis, após uma cobrança de escanteio. A zaga do Santos se atrapalhou ao tentar cortar a bola, mas Paquetá não vacilou e cabeceou para o fundo da rede. O Santos empatou pouco depois. Aos dez minutos, Muralha cometeu uma falha gravíssima ao tentar cortar Ricardo Oliveira e foi desarmado. O atacante santista roubou a bola e cruzou rasteiro para Bruno Henrique completar para o gol. A torcida ficou revoltada e hostilizou o goleiro rubro-negro, que não conta com a confiança da galera há muito tempo. O erro de Muralha mudou a cara do jogo. O Flamengo passou a errar mais, pressionado pela torcida, enquanto o Peixe começou a ocupar mais o campo de defesa do Rubro-Negro.

Paquetá seguiu incomodando a defesa santista, mas Bruno Henrique também dava muito trabalho, do outro lado, pressionando os jogadores do Fla. Nos minutos finais do primeiro tempo, os donos da cara arriscaram alguns chutes de fora da área. O Santos reclamou muito de uma falta em Ricardo Oliveira numa jogada perigosa. Em resumo, a primeira etapa foi bem movimentada e ficou marcada pelo erro bisonho de Muralha. O Flamengo voltou pressionando no início do segundo tempo, mas não conseguiu criar muitas jogadas de perigo. Numa das melhores chances, Diego cobrou uma falta por cima do gol de Vanderlei. Do outro lado, o Santos parecia satisfeito com o resultado e chegava muito pouco, jogando somente com investidas em velocidade com Bruno Henrique. Rafael Vaz acertou a trave do Fla ao tentar cortar um cruzamento, foi por pouco. Mesmo sem pressionar, o Santos virou o jogo em mais uma falha de Muralha. Aos 28 minutos, Arthur Gomes, que entrou no segundo tempo, finalizou forte da esquerda. O goleiro do Flamengo tocou na bola, mas ela morreu no fundo da gol. A torcida foi à loucura com mais um erro de Muralha. Rueda, então, lançou os meninos Vinicius Júnior e Lincoln, de 17 e 16 anos, respectivamente. O Fla foi com tudo para cima, mas faltou capricho. O Santos se segurou como pôde e garantiu a vitória fora de casa.

Na despedida da Arena na temporada, o Grêmio empatou com o Atlético-GO em 1 a 1, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Andrigo, para o Dragão, e Lucas Poletto, para o Mosqueteiro. O duelo teve o pior público do estádio no Brasileirão, com 8.259 torcedores. Com o resultado, o Grêmio alcança os 62 na tabela de classificação permanecendo na segunda colocação. Contudo, o Tricolor pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que joga nesta segunda-feira contra o Botafogo. O Atlético-GO segue na lanterna do Brasileirão, com 35 pontos. O time do Grêmio entrou em campo com um misto de reservas e os garotos do grupo de transição. O centroavante Jael, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, foi ausência. Com isso, Beto Silva iniciou na frente. O Atlético-GO repetiu a escalação da equipe que empatou com a Chapecoense na rodada passada. O único desfalque foi do volante Marcão Silva, que cumpriu suspensão automática.

A Ponte Preta foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o jogo não foi encerrado. Aos 39 minutos, torcedores invadiram o gramado e iniciou uma confusão generalizada. A opção das autoridades da partida foi pelo fim do jogo antes mesmo do apito final. Não faltou emoção no duelo entre Ponte Preta e Vitória. Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, os dois times não conseguiram se superar e terminaram o duelo empatados em 2 a 2. Com uma expulsão ainda no primeiro tempo, o time de Campinas viu a vantagem de 2 a 0 cair por terra e sofrer o empate na segunda etapa. Melhor, a Macaca ainda teve de se segurar e conter a pressão exercida pelos baianos durante grande parte dos 90 minutos. O primeiro tempo teve momentos bem distintos.

No início, o time da casa se impôs e marcou dois gols com menos de 20 minutos. Entretanto, a expulsão de Rodrigo mudou totalmente a partida. A equipe de Campinas passou do ataque para a defesa e viu o Vitória com maior posse de bola, pressionando a saída da Ponte, mas, inicialmente, com pouca efetividade. Nos minutos finais, o time baiano obrigou Aranha a trabalhar com mais ênfase. O principal lance aconteceu em dois momentos consecutivos, em que o arqueiro fez duas boas defesas. O segundo tempo contou com amplo domínio do Vitória. A pressão sobre a Ponte Preta surtiu efeito e o que aconteceu na primeira etapa se repetiu na segunda, mas do lado contrário. Em menos de um minutos o time baiano chegou ao empate. Primeiro com André Lima e depois com Tréllez o placar ficou em 2 a 2. Aos 36 minutos veio a virada, novamente com Tréllez, que apenas completou para o gol o contra-ataque puxado por Danilinho.

A Chapecoense segue firme na luta pela Libertadores. Neste domingo, mesmo fora de casa, a equipe ganhou do Bahia por 1 a 0, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi de Wellington Paulista. Com o importante triunfo, os comandados de Gilson Kleina chegaram aos 51 pontos, além de alcançarem nove partidas sem derrotas no Nacional. O time de Paulo Cesar Carpegiani parou nos 49. Na rodada final do Campeonato Brasileiro, o Bahia joga suas últimas fichas pelo sonho de ir à Libertadores enfrentando o São Paulo, fora de casa. A Chape, também na luta pela vaga no torneio continental, pega o Coritiba em casa. Aos 39, para atrapalhar ainda mais os planos de Carpegiani, o meia Zé Rafael recebeu o segundo amarelo e acabou expulso, deixando o Bahia com dez. Sem o time completo, os mandantes não tiveram forças para buscar o gol e saíram com o revés.

O Vasco está mais vivo do que nunca na briga por uma das vagas da Copa Libertadores-2018. Em jogo sofrido, a equipe contou com um gol preciso de Paulão e as defesas providenciais de Martín Silva para garantir o triunfo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em pleno Mineirão, pela trigésima-sétima rodada do Brasileirão. No duelo com a Ponte Preta, a sorte estará lançada. Mas, no Mineirão, a tensão esteve prestes a rondar o Cruz-Maltino. A lentidão na saída de bola e os erros de passe voltaram a atormentar o Vasco. A tal ponto que, aos três,um vacilo de Nenê abriu caminho para contra-ataque de Arrascaeta, que parou em Martín Silva. Aos poucos, o cruz-maltino foi cadenciando o jogo até garantir uma vitória crucial. A equipe vai para a reta final confiante na vaga da Libertadores-2018.

Dramático como tem que ser um confronto decisivo em reta final de competição. Das três decisões que tinha, o Sport venceu a segunda seguida e se manteve vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com gols apenas no primeiro tempo, o Leão bateu o Fluminense por 2×1, neste sábado (25), no Maracanã. Com a vitória, os rubro-negros chegaram aos 42 pontos e agora torcem por um empate entre Ponte Preta e Vitória, para assim deixar a zona de degola e chegar na última rodada, contra o Corinthians, dependendo apenas de si mesmo para não cair para a Série B. No jogo, foi uma primeira metade de primeiro tempo dos sonhos para os leoninos. Com apenas 23 minutos, o time já vencia por 2×0 e jogava no Maracanã como se fora na Ilha do Retiro, pressionando o Fluminense. Mas, a pior zaga do Campeonato Brasileiro 2017 entrou em ação, com os tricolores descontando na reta final da etapa inicial. Mas, obedecendo a cronologia, vamos aos fatos. Precisando vencer desesperadamente para se manter vivo na luta contra o rebaixamento, o Leão adotou uma postura ofensiva desde o começo.

E não demorou para ser recompensado. Logo aos 11 minutos, Marquinhos desceu com velocidade pela direita e cruzou rasteiro para André escorar para o fundo do gol. A abertura do placar não fez o Sport recuar para tentar segurar o resultado, mas sim manter o ritmo para tentar ampliar. Minutos depois do gol, Diego Souza bateu sem ângulo e obrigou Cavalieri a fazer grande defesa. Mas, aos 23 não teve jeito. Em escanteio batido, Anselmo furou e André aproveitou para bater no canto, sem chance para o goleiro: Sport 2×0. Em cochilo da zaga, o Fluminense descontou aos 37 com um golaço. Após corte mal feito dos defensores, Marcos Júnior emendou uma bicicleta e diminuiu a diferença. Na segunda etapa, Abel Braga fez logo duas substituições no intervalo. Porém, não surtiu muito efeito. Passando a atuar com um atacante a mais, o Flu se perdia um pouco no meio de campo, com tudo dependendo de Gustavo Scarpa, que não estava num dia bom. Aos seis minutos, a melhor chance dos cariocas. Em enfiada de Henrique Dourado, Marcos Júnior saiu de frente para Magrão, mas o goleiro cresceu e fez a defesa. Valente, o Leão respondeu com Diego Souza, que cabeceou, Cavalieri falhou e André quase aproveitou o rebote. Nos minutos finais, o Sport ainda perdeu várias chances de ampliar, mas a vitória leonina foi assegurada.

O Avaí entrou em campo, neste domingo, com chances de ter o rebaixamento confirmado, mas saiu do gramado vivo na briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O time catarinense enfrentou o Atlético Paranaense na Ressacada e conquistou uma importante vitória por 1 a 0, em jogo válido pela 37.ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time catarinense respira, mas segue na zona da degola do Nacional, em 18.º lugar, com 42 pontos. Agora, o Avaí vai decidir o seu futuro na elite do futebol brasileiro na rodada final do torneio, no domingo que vem, quando enfrenta o Santos, às 17 horas, na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense, por sua vez, caiu para o 13º lugar no Brasileirão, com 48 pontos, e voltará a campo no mesmo dia para enfrentar o Palmeiras, na Arena da Baixada, em Curitiba, mas já sem chances de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. O Avaí iniciou o jogo com o objetivo de ocupar o campo de ataque e desde os primeiros minutos pressionou a saída de bola atleticana. O time da casa conseguiu dar alguns sustos no adversário, até o momento no qual a partida ficou muito truncada, com excesso de passes errados para ambos os lados. No entanto, quando o Avaí voltou a finalizar, foi para abrir o placar.

Aos 15 minutos, Pedro Castro brigou pela bola na esquerda e rolou para Maicon, que bateu com efeito no ângulo. O Atlético teve a chance empatar cinco minutos depois, mas Douglas fez grande defesa em cabeceio de Eduardo Henrique. As tentativas de reação continuaram e o time paranaense passou a ficar mais tempo com a bola no pé, mas não voltou a dar trabalho para o goleiro avaiano até o fim do primeiro tempo. No início do segundo tempo, o time visitante voltou com as mesmas dificuldades apresentadas anteriormente. Então, aos 11 minutos, o árbitro marcou pênalti para o time rubro-negro paranaense, após choque entre Sidcley e Alemão, que ficou muito tempo no chão, mas voltou para o jogo. Mas, cinco minutos depois, Fabrício foi para a cobrança e mandou a bola por cima do gol. O time atleticano ficou abatido com a oportunidade perdida e criou poucas chances para reagir. Além disso, ainda viu o goleiro Weverton salvar uma bola em cima da linha, após cabeceio de Alemão, aos 29 minutos. Este foi o último lance de perigo do jogo.

Se o jogo era de festa para o Corinthians, para o Galo valia o sonho de disputar a sexta Libertadores consecutiva. O Atlético-MG empatou por 2 a 2 com os paulistas e terá um jogo de vida ou morte contra o Grêmio, na última rodada, no próximo domingo, no Independência. Não basta vencer os gaúchos, mas torcer por uma combinação de resultados. A ampliação para G-8 ou G-9 (caso de título do Grêmio na Libertadores e do Flamengo na Sul-Americana) também ajuda o Alvinegro. O Atlético-MG começou o jogo esperando as ações do Corinthians. Depois de alguns minutos, o Galo passou a arriscar mais e a encontrar espaços na defesa do time paulista. Mas quem assustou mais foram os donos da casa. Jadson chegou a acertar o travessão de Victor. Coube ao pé certeiro de Otero fazer a diferença para o Atlético-MG. Aos 28 minutos, o venezuelano fez o primeiro do Galo em cobrança de falta perfeita, sem chance para Cássio. A bola parada também rendeu frutos ao Corinthians.

Sete minutos após o gol do Atlético-MG, Jadson bateu falta da intermediária e a bola passou direto, sem encostar em ninguém. Victor não reagiu a tempo. O segundo tempo começou nos mesmos moldes da primeira etapa: o Galo aguardando um erro do Corinthians para tentar construir a vantagem. Porém, os erros de passe foram um problema para o setor de criação do Atlético-MG, com dificuldade de ameaçar o goleiro Cássio. E de tanto ceder espaços, o Atlético-MG recebeu o castigo. Marquinhos Gabriel fez um golaço na Arena, no ângulo. Foi a virada do Corinthians. Aos 14 minutos, um lance chamou atenção de todos: Cássio furou a bola recuada por Balbuena e ela quase entrou. O “fator Otero” fez diferença para o Galo. O venezuelano deu assistência para Fred ter o trabalho de apenas cabecear para as redes. No fim, o empate por 2 a 2 não fez diferença para o Corinthians, mas atrapalhou os planos do Galo na tabela.

Para que tenham mais chances de se garantir na Libertadores de 2018, Vasco e Botafogo devem contar com a ajuda do Flamengo. Essa situação inusitada se dá pela tabela de classificação no Brasileiro, onde há uma escadinha que situa os cariocas. O Fla está em sexto, com 53 pontos, o Vasco, em sétimo, também com 53, e o Botafogo em oitavo, com 52. Mesmo que vença o Palmeiras na noite desta segunda (27), fora de casa, o Alvinegro ainda não teria vaga assegurada na competição continental. O Flamengo joga na quinta contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela partida que vai definir um dos finalistas da Copa Sul-Americana.

No jogo da semana passada, no Rio, os cariocas venceram por 2 a 1, de virada. Se avançar e depois conquistar o título sul-americano, o Flamengo estará automaticamente na fase de grupos da próxima Libertadores. Nesta hipótese, os brasileiros teriam mais um participante na principal competição da América do Sul. O que poderia beneficiar Vasco e Botafogo e outros clubes que vêm logo abaixo na tabela. Ainda em caso de vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, no complemento da penúltima rodada do Brasileiro, o time carioca já selaria sua presença na Libertadores se o Grêmio conquistasse o título da atual edição em confronto com o Lanús, na quarta-feira, na Argentina. De todo modo, teria de brigar ainda para entrar direto na fase de grupos.

O Corinthians ficou extremamente irritado no fim das negociações com o zagueiro Pablo, tanto que decidiu afastá-lo e, assim, impedi-lo de participar do jogo da entrega da taça do Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG no último domingo na Arena. Isso aconteceu porque, além das divergências na parte financeira e no tratamento do assunto, há na diretoria do Timão há convicção de que Pablo está acertado com outro clube, no caso o Flamengo. Foi essa a informação que chegou ao Corinthians por meio de intermediários. Tanto Flamengo quanto o empresário de Pablo, Fernando César, negam. A diretoria do Rubro-Negro diz que nunca negociou com o zagueiro, mas não gosta de comentar negociações publicamente. O suposto acordo teria acontecido na última quinta-feira. Isso significaria dizer que Pablo acertou com o Flamengo enquanto negociava os últimos detalhes para concluir a permanência no Timão, o que acabou não se concretizando. Na sexta, as partes tiveram a última reunião e não chegaram a acordo. A partir daí, a cúpula corintiana adotou postura radical. O primeiro passo foi ligar para o técnico Fábio Carille e dizer que não era mais para contar com Pablo, que ele não seria utilizado inclusive no jogo de domingo, festa para entrega da taça. O treinador apenas acatou. No sábado pela manhã, o jogador foi chamado para uma reunião na Arena, onde o Timão treinaria pouco depois com a presença da torcida.

Comemorar

No rápido encontro, Pablo foi comunicado de que estava fora e não vestiria mais a camisa do clube. A decisão chateou profundamente o jogador, que esperava comemorar o título com os companheiros, conforme relatou ao grupo e em entrevistas. Com Pablo fora, o Corinthians empatou em 2 a 2 contra o Atlético-MG e levantou a taça na Arena. Depois da partida, o presidente Roberto de Andrade comentou a saída do zagueiro e disparou contra o jogador e seu empresário. “O que ele fez pelo Corinthians? Tudo que ele fez, recebeu para fazer. Não teve favor de ninguém. Eu também fiquei chateado por ele não ter aceitado a proposta do Corinthians, que abriu a porta para ele quando ele estava esquecido na França. Veio para cá, fez um bom campeonato, e na hora de renovar, esperou o título para negociar, ele com o empresário, e dificultou as coisas, por isso ele não está conosco. Deveria estar” disparou o dirigente. O Corinthians já tinha acertado com o Bordeaux (FRA) o pagamento de R$ 11,5 milhões para ficar com Pablo em definitivo e ofereceu quatro anos de contrato ao jogador. As partes, no entanto, divergiram sobre forma de pagamento das luvas, principal entrave desde o meio do ano, quando começaram a negociar. Além disso, para os corintianos, no fim ficou a convicção de que Pablo quis trocar o branco pelo vermelho no uniforme que vestirá em 2018. Curiosamente, a última partida do defensor pelo Corinthians foi contra o Flamengo na derrota de 3 a 0 no último dia 19 na Ilha do Urubu. Ao todo, foram 51 jogos e dois gols pelo clube paulista.

O contrato de Robinho com o Atlético está próximo do fim. Entre as partes, embora ainda não tenha um contato oficial, existe o desejo da permanência. O camisa 7 gostou de Belo Horizonte, já a diretoria preto e branca, na avaliação geral dos dois anos de contrato entende que o saldo é positivo. Fatores que podem ajudar o Galo na permanência do atleta. No contrato do jogador tem uma cláusula que permite ao clube mineiro ter a preferência. No vínculo assinado em 2016, ficou acertado que o Galo teria a preferência em caso de renovação para mais um ano, após o término do contrato. O trecho do documento, no entanto, afirma que é necessário seguir com, pelo menos, os mesmo valores atuais. No entanto, o Atlético não deve usar esta parte do contrato. Isso porque Robinho recebe um valor considerado alto para os padrões brasileiros, sobretudo diante da nova realidade exposta – que terá menos gastos. O camisa 7 recebe cerca de R$ 800 mil mensais. Isso, porém, não deve ser problema para as partes. Em uma recente entrevista, Robinho disse ter vontade de ficar em Belo Horizonte. O jogador e sua família se adaptaram bem a capital mineira, algo que fez o jogador admitir até uma redução salarial para ficar.

Sem Lucas Lima, afastado pela diretoria, o Santos se classificou para a fase de grupo da Copa Libertadores 2018 ao ganhar do Flamengo por 2 a 1, na Ilha do Urubu. De olho na possibilidade de ser vice-campeão, o técnico Elano preferiu exaltar os atletas que atuaram no domingo a comentar a situação do meia. “Não quero ser grosso com você e nem é o meu jeito. Mas eu acho que o Lucas Lima é decisão da diretoria. Temos que valorizar o que nossos atletas fizeram. O Lucas Lima ajudou ao longo do ano e foi um cara importante, mas tenho que valorizar o que esses atletas fizeram dentro do jogo”, declarou. Com contrato apenas até o final desta temporada, após uma arrastada negociação, Lucas Lima não chegou a um acordo para renovar seu compromisso com o Santos. Cotado para reforçar o Palmeiras, o meia foi substituído por Vecchio, que ganhou elogios de Elano. Assim como Noguera e Luiz Felipe. “Está todo mundo de parabéns. O Lucas Lima também se inclui nisso, porque faz parte do clube até dezembro”, afirmou o interino, satisfeito com a vaga na Libertadores. “Fico feliz, porque são situações diferentes que estou vivendo na minha vida”, completou.

As saídas confirmadas do zagueiro Pablo e do lateral esquerdo Guilherme Arana frearam uma mudança tática arquitetada pelo técnico Fábio Carille para a próxima temporada. Mirando dar menos trabalho defensivo e mais liberdade de criação ao meia Jadson, ele pretendia sacar um volante da equipe e colocar um outro ponta pela direita. Agora, porém, descartou a mudança. “Já tem um tempo que eu estou querendo organizar muito bem uma linha de quatro na defesa como estava e um volante para ajudar Rodriguinho e Jadson. Com essas mudanças, não sei se consigo”, comentou o treinador, referindo-se à já estabelecida defesa com Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, a melhor do Campeonato Brasileiro, com apenas 29 gols sofridos. “Por isso não sei se dá para começar como eu quero, porque a linha precisa ser muito bem organizada para dar sustentação ao time. Queria dois de velocidade pelo lado, meio-campo mais técnico, mas agora eu dou um passinho para trás, vamos esperar definir o elenco. Não sou de lamentar, também, é treinar o grupo que vier no ano que vem”, avaliou Carille

O comandante, por sinal, fez uma mudança semelhante no domingo ao colocar Marquinhos Gabriel na vaga de Camacho, no segundo tempo. Nessa ocasião, porém, ainda contava com Arana na lateral. Assim como tinha o próprio camisa 13 e/ou Pablo nas outras vezes em que optou pelo time mais ofensivo. A primeira vez em que isso aconteceu foi no jogo contra o Botafogo, pelo primeiro turno do Brasileiro, quando ele sacou Gabriel para colocar Marquinhos Gabriel, deixando Jadson mais pelo meio. A iniciativa foi bem sucedida, já que Jô fez o gol na etapa final e garantiu a vitória, dando ao treinador uma ideia usada diversas vezes no segundo turno – dessa vez, sem tanta efetividade. Na avaliação de Carille, que sacou o camisa 10 do time titular na série de quatro vitórias que assegurou o heptacampeonato, o atleta de 24 anos tem de ser tratado de forma diferente, tanto pelo físico quanto pela qualidade técnica demonstrada em campo. “Importantíssimo para o futebol essa característica. No futebol brasileiro está faltando, sim. Os jogadores que se destacam vão embora muito cedo”, observou o técnico, à espera dos já prometidos “cinco ou seis” reforços para 2018.

A despeito da heroica vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no último domingo, no Estádio Couto Pereira, o São Paulo permanece distante da Copa Libertadores de 2018. Restando apenas mais uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, o time tricolor segue dependendo de uma série de resultados para jogar a principal competição continental no ano que vem. Sem a possibilidade de alcançar o Vasco na sétima posição, a equipe treinada por Dorival Júnior precisa que o G7 do Brasileiro se transforme em G9. Para isso, além de vencer o Bahia, um concorrente direto, no próximo domingo, no Morumbi, tem de torcer para que Grêmio e Flamengo sejam campeões da Copa Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. Os gaúchos venceram o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, no jogo de ida da final da Libertadores, na semana passada, em Porto Alegre. A segunda partida decisiva será realiza nesta quarta-feira, na casa do adversário.

Já o Flamengo ainda disputa as semifinais da Sul-Americana. Na primeira partida contra o colombiano Junior Barranquilla, os cariocas venceram por 2 a 1, de virada, no Maracanã. O duelo de volta será disputado nesta quinta-feira. As finais estão marcadas para dezembro. Para terminar em nono, o São Paulo, obrigatoriamente, tem de derrotar o Bahia e torcer para os seguintes resultados acontecerem no próximo domingo: o Atlético-MG não vencer o Grêmio, em Belo Horizonte, e a Chapecoense no máximo empatar com o Coritiba, em Santa Catarina. Há ainda a chance de o São Paulo se classificar com o oitavo lugar. Para tal, além de os resultados acima se concretizarem, o Botafogo tem que perder para Palmeiras, nesta segunda, e Cruzeiro, no dia 3, e ter a sua vantagem de seis gols de saldo em relação ao Tricolor diluída. Com 49 pontos, o São Paulo ocupa o 12º lugar do Brasileirão e está classificado para a Copa Sul-Americana de 2018. Os comandados de Dorival Júnior ganharam folga nesta segunda-feira e iniciarão a preparação para o confronto com o Bahia nesta terça-feira, no CCT da Barra Funda.

O técnico Fábio Carille admitiu após o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, no último domingo, no estádio de Itaquera, que não deve levar o que tem de melhor para encarar o Sport, no domingo, às 17h (de Brasília), na última partida do Campeonato Brasileiro. Já campeão e com um grupo bastante desgastado, o treinador não deve ter nem metade dos seus titulares em campo. “Começo a definir na quarta-feira, vão acontecer algumas mudanças tanto por suspensão quanto por coisas que eu quero ver”, afirmou Carille, que certamente não poderá contar com o volante Camacho e o atacante Clayson, que levaram o terceiro cartão amarelo no embate com os mineiros. Além deles, o volante Maycon e o meia Marquinhos Gabriel são outros suspensos para o duelo. “Acredito que cinco, seis titulares vão para o Recife”, avaliou o comandante, sem especificar se os escolhidos para a viagem realmente atuarão. É possível que alguns fiquem apenas no banco de reservas para evitar improvisações durante a partida, como ocorreu com Fagner. Diante do Flamengo, há uma semana, ele viajou ao Rio apenas para ficar como opção para Léo Príncipe.

As presenças certas são a do goleiro Cássio e a do centroavante Jô, que busca ainda a artilharia da competição. O zagueiro Pablo, que não teve seus direitos econômicos comprados pelo clube, e o lateral esquerdo Guilherme Arana, que já até assinou contrato para atuar no futebol europeu, estão fora até do elenco para o ano que vem. Balbuena, que mal treinou no gramado durante a última semana, dificilmente será utilizado, assim como Rodriguinho, um dos atletas que mais atuou na temporada. Jadson, melhor jogador do duelo diante do Galo, pode ser testado na função do camisa 26. Ainda que tenham atuado bastante durante a temporada, o volante Gabriel e o atacante Ángel Romero, que retorna de suspensão, são presenças possíveis devido aos desfalques em seu setor, justamente os ocupados pelos atletas que levaram o terceiro amarelo. Dessa forma, nomes como o volante Paulo Roberto, o armador Giovanni Augusto e o jovem Pedrinho entram na briga pela titularidade. A confirmação, no entanto, só deve sair na parte final da semana, quando Carille costuma realizar treinos táticos com a formação inicial.

Ex-técnico da Ponte Preta, Estevam Soares lamentou a confusão ocorrida neste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, onde torcedores invadiram o campo durante a derrota por 3 a 2 para o Vitória, que sacramentou o rebaixamento da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando a sua permanência na elite do futebol nacional, a Ponte Preta abriu 2 a 0 no primeiro tempo, quando o zagueiro Rodrigo foi expulso por colocar o dedo entre as nádegas do atacante colombiano Santiago Tréllez, do Vitória. Na etapa complementar, o time baiano aproveitou a superioridade numérica para buscar a virada. “Muito triste o que vimos hoje com a Ponte Preta. Eu tive três passagens pelo clube, o Rodrigo foi meu atleta, eu o lancei em 2000 ao profissional, mas ele não foi bem nessa. Muito triste para o futebol campineiro”, disse Soares, durante participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, na noite do último domingo.

“Uma atitude deprimente (do zagueiro Rodrigo), num estádio cheio de crianças, muito horrível”, acrescentou, antes de criticar a invasão da torcida. “Faltavam mais 12 minutos, poderia ter um empate, e acabou prejudicando. No final da partida era latente a preocupação dos dirigentes para acabar o jogo”, concluiu Estevam. A invasão ao gramado começou aos 39 minutos. Isolado, o goleiro Aranha foi cercado por cerca de dez torcedores. A polícia teve de atuar e os dois times foram aos vestiários. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro, entendendo que não havia segurança no estádio, deu por encerrado o confronto. Com o resultado, a Ponte Preta caiu para o 19º e penúltimo lugar do Brasileiro, permanecendo com 39 pontos, quatro a menos que o Coritiba, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, a uma rodada do fim do torneio. O clube campineiro se despedirá da temporada 2017 diante do Vasco, no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), em São Januário.

Além do zagueiro Pablo e do lateral-esquerdo Guilherme Arena, outros campeões brasileiros poderão deixar o Corinthians. Quem diz é Fábio Carille. Neste domingo, após o empate com o Atlético-MG, o técnico admitiu a possibilidade de mais saídas. “Estamos arriscados a perder mais jogadores. Mas não sou de lamentar. Minha parte é trabalhar o time em campo” disse, em Itaquera, depois de levantar o troféu conquistado há duas rodadas. Nem Cássio, goleiro do clube há cinco anos, está garantido na visão do treinador: “Não consigo falar se o Cássio continua para 2018. Ele é fundamental, fez mais um grande ano, não posso falar que vai ficar depois de um grande campeonato, seleção brasileira, tem sempre interesse de fora. Não dá para saber o que vai acontecer” destacou o técnico. Aliviado pelo título, o treinador afirmou ainda que a queda de rendimento no segundo turno, depois de um rendimento acima da média na primeira metade do campeonato, foi em grande parte provocada pelo assédio de clubes europeus aos atletas. “Muito se falou de concentração, de o time perder o foco. Realmente, naquele período ruim nosso, aconteceu. Por isso. Muitos jogadores sendo procurados, na cabeça do atleta é natural pensar quanto vai ganhar na Europa. Pelo nosso primeiro turno, nosso time chamou a atenção. Faltava algo dentro de campo”.

Na contramão das saídas de Pablo, que não chegou a um acordo para a renovação de contrato, e de Arana, que defenderá o Sevilla (da Espanha), a diretoria do Corinthians negocia para reforçar o elenco que em 2018 defenderá os títulos paulista e brasileiro. O Corinthians tem três nomes com conversas mais avançadas: o zagueiro Marllon, da Ponte Preta, o volante Renê Júnior, do Bahia, e o atacante Júnior Dutra, do Avaí. “Até o fim do ano, (chegarão reforços) sim. Muita coisa está acontecendo, nada oficial. A partir do momento que vão se confirmando as saídas, temos que acelerar para chegar em 3 de janeiro com 90% do elenco definido, porque no dia 17 começa o campeonato. O mês de dezembro vai ser de muito trabalho, vão chegar jogadores” comentou Carille. “Já temos alguns nomes (para a lateral), vai chegar jogador para a posição. Mas não tem (essa de) zagueiro que nem o Pablo, não. É o conjunto, é uma engrenagem. São dois jogadores que foram importantíssimos na nossa campanha. Não é Arana, não é Pablo. Funcionamento coletivo por causa da característica de todos eles”.

O clima esquentou na Ilha do Urubu após a derrota do Flamengo para o Santos, por 2 a 1, na noite deste domingo. Dezenas de torcedores rubro-negros fizeram um protesto ao fim da partida em frente ao camarote da diretoria, no Setor Oeste do estádio. O grupo pediu a saída de Alex Muralha, xingou o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, e entoou uma série de gritos de guerra diante das câmeras da imprensa e de curiosos. “Bandeira, isso aqui não é empresa” gritavam os torcedores, furiosos contra o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Durante o jogo, Muralha foi hostilizado pelos torcedores presentes na Ilha do Urubu. O apoio inicial, antes da bola rolar, se transformou em xingamentos após a falha no primeiro gol, quando o goleiro tentou driblar Ricardo Oliveira e acabou desarmado. No segundo tempo, outro erro e mais um gol do Peixe, silenciando a Ilha do Urubu. Ao fim da partida, Muralha ajoelhou e rezou. Antes, no intervalo, ele falou na saída de campo, assumindo o erro no primeiro gol. “Já estou sendo cobrado há um bom tempo. Fui infeliz na jogada, pode botar na minha conta. Vamos trabalhar para colocar o Flamengo na Libertadores do ano que vem” disse ao SporTV.

O Flamengo dominou o Santos na Ilha do Governador, neste domingo, pela 37ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro saiu na frente, mas uma falha bisonha do goleiro Muralha permitiu o empate logo na sequência. No segundo tempo, em chute defensável de Arthur Gomes, o goleiro voltou a falhar e o Santos virou o jogo, que terminou 2 a 1. Uma vitória em casa contra o Santos garantiria o Flamengo, pelo menos, na primeira fase da Libertadores de 2018. Agora a equipe, que está em sexto lugar e pode ser ultrapassada pelo Botafogo, que joga nesta segunda, chegará na última rodada precisando de resultado contra o Vitória, em Salvador, para se garantir na competição. Em sua entrevista coletiva após o jogo, o técnico Reinaldo Rueda comentou sobre a situação. “Falamos com o grupo sobre a importância deste jogo. Para irmos tranquilos para Barranquilla. Começamos ganhando o jogo, mas tivemos essas situações”, disse ele.

“É um momento difícil. Perdemos um jogo importante. Sabia que hoje era vital somar pela posição na tabela e os rivais que temos perto. Cometemos erros que custaram o placar. Creio que é assumir responsabilidades e saber que temos 72 horas para reagir. Tem que manter o equilíbrio e saber que erramos, recompor o caminho”, completou. Enquanto seus adversários pela vaga na Libertadores terão a semana para descansar e treinar para a última rodada do Brasileirão, no próximo domingo, o Flamengo viaja para a Colômbia, onde na quinta-feira enfrentará o Junior Barranquilla na segunda partida da semifinal da Sul-Americana. Na ida, vitória por 2 a 1 no Maracanã. Após os erros de Muralha, o treinador já começa a semana com um problema: manter ou não o atleta no time titular. Com Diego Alves se recuperando de cirurgia na clavícula, a opção de Rueda seria escalar o jovem César, cria das divisões de base do clube, menos experiente do que Muralha. “Depois do jogo, dos erros e do placar adverso. Alex já tinha passado o jogo anterior. Tenho que pensar bem esses dias e tomar a melhor decisão para todos. Não posso assegurar nada. Temos que trabalhar esses dias, segunda, terça e quarta. Para tomar a decisão sobre quinta. Falar com todo grupo e tomar uma decisão”, afirmou o colombiano.

Um grupo de seguranças do futebol profissional do Corinthians fez uma camisa provocativa ao Palmeiras e ao Santos para usar na tarde deste domingo, enquanto trabalhavam no empate por 2 a 2 entre os paulistas e o Atlético-MG, no estádio de Itaquera. Em grupo e por iniciativa própria, os profissionais colocaram uma inscrição “7x sem fax” na barra das camisetas de trabalho, que continham o símbolo do clube. A frase tem sido comum nas redes sociais, principalmente após a confirmação do heptacampeonato corintiano, oriunda da contestação dos alvinegros a respeito da unificação dos Campeonatos Brasileiros. Ocorrida em 2010, por ordem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a mudança incluiu os títulos da Taça Brasil, disputada entre 1959 e 1967, e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, jogado entre 1967 e 1970, na galeria dos campeões nacionais.

Com esse movimento, o Palmeiras, que oficialmente tinha apenas quatro conquistas saltou para oito e completou seu nono título no ano passado, em seu primeiro troféu nos pontos corridos. O Santos, por sua vez, pulou de dois Brasileiros para oito, com a união das láureas de Pelé e companhia na década de 1960 aos feitos de Robinho no começo dos anos 2000. Ainda que sejam prestadores de serviço do Timão, os seguranças têm total responsabilidade pelo ato, de acordo com outros funcionários do Corinthians. Há duas semanas, por exemplo, eles confeccionaram uma camisa em homenagem a um ex-integrante do grupo, que falecera dias antes.

De maneira antecipada, o Santos se classificou à fase de grupos da edição de 2018 da Copa Libertadores na tarde deste domingo. O jovem atacante Arthur Gomes, autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, tratou de celebrar o feito na Ilha do Urubu. Lucas Paquetá chegou a inaugurar o marcador para o time rubro-negro, mas o Santos empatou com Bruno Henrique ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Arthur Gomes, colocado no lugar de Copete, limpou a marcação pela esquerda e finalizou diante de um vulnerável Alex Muralha. “Cara, meu futebol é isso: eu procuro definir. Meu futebol é o drible e procuro definir o mais rápido”, resumiu Arthur Gomes em entrevista ao Sportv. “Graças a Deus, fui abençoado com o gol. Quero dar parabéns para toda a equipe”, completou, grato a seu treinador.

“O Elano acredita em mim. Então, agradeço pela oportunidade. Eu também acredito muito em mim e sei que posso ajudar o time quando entro”, disse Gomes, ainda sem pensar na Copa Libertadores 2018. “Eu caminho um passo de cada vez. Então, vamos terminar esse ano da melhor forma”, declarou. No Rio de janeiro, o técnico Elano perdeu um jogador para o confronto com o Avaí, uma vez que o meio-campista Alison acabou advertido com o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, ele conta com o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo, livre de suspensão. Em sua despedida do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Avaí, na Vila Belmiro. Como todos os jogos da última rodada, o duelo está marcado para as 17 horas de domingo. O time catarinense ainda luta para escapar do rebaixamento à Série B do torneio nacional.

Com 30 anos, Cássio tem um dos currículos mais impressionantes do futebol. Campeão da Libertadores, do Mundial, do Paulistão, e, novamente neste ano, do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o goleiro do Corinthians foi o capitão do jogo da taça e responsável por erguer o troféu de heptacampeão. Jogador do Corinthians desde 2012, Cássio se declarou ao clube paulista. “Corinthians é o maior clube do Brasil. Não tem preço, é o momento mais emocionante da minha carreira”, disse o goleiro no gramado da Arena, em Itaquera, com a taça em mãos. “Confesso que fiquei muito feliz. Uma honra. Qualquer jogador do grupo poderia ter erguido a taça, todos são merecedores. Passou um filme na minha cabeça, que começou na infância, em busca do sonho de ser jogador”, completou o emocionado Cássio. O jogador, que passou por momentos de contestação com a camisa do Timão, coloca, de vez, seu nome na história do clube.

Com pouco mais de cinco anos no Alvinegro, Cássio soma sete títulos, e é um dos maiores vencedores da história do clube: Libertadores (2012), Mundial (2012), Recopa (2013), Paulista (2013 e 2017), Campeonato Brasileiro (2015 e 2017). Neste Brasileirão, Cássio retomou a posição como titular, depois de perder vaga para Walter no fim da última temporada. Com grandes atuações tanto no Paulistão quanto no Brasileiro, o arqueiro se tornou homem de confiança de Fábio Carille e foi titular durante a campanha vitoriosa do hepta. “Não imaginava tudo isso nem nos meus melhores sonhos. A gente não pode se acomodar. Ano que vem tem que ser melhor que esse ano. Temos mais um jogo, depois é focar na próxima temporada”, completou o campeão e capitão Cássio.

O Atlético-GO já está rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim não entregou os pontos e saiu da Arena em Porto Alegre com empate contra o Grêmio. Autor do gol na igualdade por 1 a 1, o meia Andrigo exaltou a boa atuação da equipe. “Bom marcar, feliz de poder ajudar o Atlético-GO. Jogamos bem, fomos superiores”, destacou, em entrevista ao Premiere. O jogador, que pertence ao Internacional e está emprestado ao Dragão, lamentou apenas o gol sofrido. “Uma pena, falhamos apenas no lance do gol. Mas conseguimos retomar o ritmo do jogo e terminar bem”, analisou o atleta, citando o tento de Lucas Poletto. Com 35 pontos, o Atlético-GO não conseguirá permanecer na elite, apesar do segundo turno melhor, com 23 pontos conquistados, contra apenas 12 na primeira metade. Na rodada final, se despedindo da primeira divisão, os goianos jogam diante de sua torcida, contra o Fluminense, que não tem mais pretensões no Brasileiro.

Campeão do Brasileirão, o Corinthians se despede da competição que lhe deu tanta alegria no próximo final de semana, dia 3/12, em duelo com o Sport, em Recife. Para a partida de “adeus”, o técnico Fábio Carille não poderá contar com os titulares Camacho e Clayson, e os reservas Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, que receberam o terceiro cartão amarelo no jogo com o Atlético-MG e estão suspensos. O volante que ganhou a posição de Maycon no meio-campo corintiano cometeu falta dura no primeiro tempo do empate por 2 a 2 com o Galo, e levou o terceiro cartão. Camacho, inclusive, deveria dar lugar ao jovem Maycon, titular em boa parte da campanha corintiana. No entanto, o jogador também recebeu cartão amarelo, já no final da partida, e desfalca a equipe de Fábio Carille, que terá que se desdobrar para definir seu meio-campo. O meia-atacante Clayson também não atua contra o Sport. O jogador, que ganhou espaço na reta final do Brasileirão com grandes atuações, gols e passes, levou cartão amarelo também no primeiro tempo do empate com o Galo, e não viaja para Pernambuco.

Sem poder contar com Clayson, Carille teria como opção de beirada de campo Marquinhos Gabriel. No entanto, o jogador também levou o terceiro cartão amarelo. No segundo tempo do duelo, Marquinhos fez falta para acabar com contra-ataque perigoso do Galo e foi advertido pelo árbitro. Autor de um golaço no empate por 2 a 2, Marquinhos também se despediu do Brasileirão neste domingo. Com isso, Pedrinho, que participou do duelo com o Galo, e Giovanni Augusto, surgem como opções de Fábio Carille. O experiente meia Danilo também pode aparecer como novidade. O Corinthians entrou em campo contra o Atlético Mineiro com cinco titulares pendurados: Fagner, Camacho, Rodriguinho, Clayson e Jô, além dos reservas Maycon, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel. O centroavante do Timão, inclusive, continua na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Jô, assim como Henrique Dourado, do Fluminense, possui 18 gols.

