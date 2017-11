Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Concretizar

O sonho do tricampeonato da Copa Libertadores da América está muito perto de se concretizar para o Grêmio. Nesta quarta-feira, na Arena, o time tricolor gaúcho bateu o Lanús pelo placar de 1 a 0, na primeira partida da final continental. O gol da partida foi marcado por Cícero, que saiu do banco de reservas e chegou ao clube recentemente, após ser dispensado do São Paulo. A Arena teve a presença de mais de 55 mil torcedores. Com o resultado, o time brasileiro dependerá de um empate no confronto na Argentina para conquistar o título do torneio da Libertadores. Como não existe o gol qualificado na decisão, qualquer derrota pela diferença mínima levará o duelo para as penalidades máximas. Após conseguir a classificação para a final, o Grêmio optou por utilizar os titulares durante o Campeonato Brasileiro para manter o ritmo de jogo dos atletas. O técnico Renato Gaúcho teve em campo o time completo e escalou Fernandinho e Jailson no meio de campo. O Lanús, que preferiu poupar os jogadores no Campeonato Argentino durante 22 dias, para utilizá-los apenas nas decisões, também teve a equipe principal em campo.

Contratado

De substituto a protagonista, o meia Cícero, conhecedor de longa data do trabalho do técnico Renato Portaluppi e contratado só para a Libertadores, garantiu que estava com um bom pressentimento para a decisão antes mesmo de saber se entraria ou não em campo. Na saída de campo após ter feito o único gol do jogo, o atleta garante que observou o transcorrer do confronto na Arena Grêmio e pensou consigo mesmo que essa poderia ser a sua chance de ser decisivo para a equipe brasileira: “No intervalo eu vi que o jogo tava difícil e eu concentrei comigo mesmo e falei: ‘Não vim para aqui a toa, vim aqui com algum propósito’. E quando vi a bola viajando em direção ao Jael eu insisti porque sempre vou nessa segunda bola e estava na hora certa”. Cícero também foi questionado a respeito de sua sensação quando compara esse momento com a sua recente saída do São Paulo quando chegou a ser excluído da lista de relacionados em alguns jogos no clube paulista: “Em todo lugar que eu passei sempre fui feliz. O Renato conhecia meu trabalho de longa data e sabia que eu poderia ajudar ele. Deus sempre sabe o que faz, todos no São Paulo sabem que eu sou um cara trabalhador, isso ninguém pode negar. Mas tudo isso ficou para trás e quero ser feliz aqui no Grêmio”.

Resultado

A arbitragem foi o principal assunto após a vitória por 1 a 0 do Grêmio sobre o Lanús, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pelo primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América. Mesmo com o resultado positivo, o fato de o árbitro chileno Júlio Bascuñan não ter assinalado um pênalti no último lance do jogo gerou um desconforto no time gaúcho. Assim como os jogadores e os dirigentes gremistas, o técnico Renato Gaúcho também mostrou indignação com o lance dentro da área adversária. O treinador ressaltou que não gosta de falar sobre a arbitragem, mas fez uma indagação à Conmebol sobre a utilização do árbitro de vídeo. “A arbitragem, vou deixar para o nosso presidente, para a nossa diretoria. Vocês sabem muito bem que não gosto de falar de arbitragem. A única coisa que vou perguntar para Conmebol é o tal do vídeo. É inadmissível. O Stevie Wonder (cantor norte-americano, cego) não precisaria do vídeo para marcar o pênalti. A realidade é essa. Então, se Conmebol colocou o vídeo e todos concordaram com isso, a pergunta que eu faço é: por que não foi usado o vídeo? Isso é o que quero saber, porque foi um pênalti legítimo e a gente poderia ampliar a nossa vantagem. Só essa pergunta e não vou mais falar de arbitragem porque não cabe a mim”, disse.

Truncado

Com a vitória, o Grêmio tem a vantagem de atuar por dois resultados na segunda partida: empate e vitória. Renato celebrou o triunfo conquistado em casa e disse acreditar que a postura do Lanús será diferente no próximo duelo. “O mais importante de tudo é que o Grêmio garantiu uma vantagem. Muita gente acha que é mínima, mas é uma boa vantagem. Estamos tratando de Libertadores, de uma final. A gente sabia que seria um jogo truncado e sabia que tínhamos que sair daqui com qualquer vantagem. O Lanús em casa vai ter que sair do jogo, e a história dos outros 90 minutos vai ser totalmente diferente”, observou. Sobre o jogo na Arena, o treinador gremista admitiu que a equipe argentina foi superior na primeira etapa e voltou a celebrar o gol “chorado”.

Vestiário

“O primeiro tempo foi de muito estudo. O Marcelo fez uma defesa maravilhosa de novo. Para falar a verdade, eu tinha visto aquela bola lá dentro, mas, mais uma vez, ele nos ajudou. O primeiro tempo foi do Lanús. O segundo tempo, a gente acertou algumas coisas no vestiário, crescemos na partida, criamos algumas oportunidades e fomos felizes no gol do Cícero. Um gol chorado, mas é gol e nos dá essa vantagem na Argentina”, afirmou. Antes da segunda partida da final, o Grêmio tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, na Arena, no domingo, às 17 horas (de Brasília). Contudo, o time gaúcho utilizará novamente uma equipe totalmente reserva. Na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), enfrentará o Lanús no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pela segunda partida da final da Libertadores.

Reverter

O defensor Diego Braghieri não poderá ajudar os seus companheiros do Lanús na tentativa de reverter a derrota por 1 a 0 para o Grêmio na decisão da Copa Libertadores da América. Com um cartão amarelo recebido em Porto Alegre, nesta quarta-feira, o jogador precisará cumprir suspensão automática em Buenos Aires, na próxima semana, mas está confiante na conquista do título. “Revertemos placares piores. Faltam 90 minutos, e estamos otimistas”, avisou Braghieri, que, assim como os gremistas, estava insatisfeito com a atuação do árbitro chileno Júlio Bascuñan. “Tenho raiva, muita raiva, que tenha me advertido e deixado fora do jogo de volta da final. Sei que os 11 que entrarão em campo nos levarão à frente”, comentou o defensor do Lanús, que também analisou a atuação de sua equipe como visitante. “No primeiro tempo, nós nos comportamentos bem. Soubemos mover a bola e criamos chances. No segundo, eles vieram para cima, com uma grande equipe, e marcaram o gol”. O Lanús, de fato, já mostrou ter poder de reação. Nas duas últimas fases da Libertadores, foi derrotado nos jogos de ida contra os seus compatriotas San Lorenzo (2 a 0) e River Plate (1 a 0), que ainda esteve em vantagem em La Fortaleza, e avançou ainda assim.

Confirmado

Abel Braga está próximo de ser confirmado como técnico do Internacional para 2018. O atual treinador do Fluminense tem contrato com o Tricolor apenas até dezembro, irá comandar os cariocas nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, e depois será anunciado como comandante do Colorado. Na última segunda-feira, o Fluminense venceu a Ponte Preta no Maracanã e eliminou todas as chances de queda para a Série B. Logo após a partida, Abel não garantiu sua continuidade no Flu e confirmou que foi procurado por outros clubes através de Fábio Braga, filho do treinador e que administra a carreira do pai. Vale lembrar que há 12 anos Abel não comanda uma equipe que não seja Fluminense, Internacional ou Al-Jazira (EAU). Em 2005, treinou o Tricolor carioca. No ano seguinte, assumiu o Colorado, onde ficou até 2008. Depois, passou três temporadas no time dos Emirados Árabes. Em 2011, assumiu novamente o Flu e repetiu todo o processo, na mesma ordem, alterando apenas o tempo em cada agremiação. Abel viveu a fase mais gloriosa, ganhando a Libertadores e o Mundial de 2006 no Colorado gaúcho.

Comandar

O técnico era o ‘plano A’ do Palmeiras – que contratou Roger Machado – para 2018. Abel sempre teve o desejo de comandar uma grande equipe do futebol paulista, porém, a pedido da família, o treinador optou pelo acerto com o Internacional, que também procurava um treinador para a próxima temporada após a demissão de Guto Ferreira e o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, Odair Helmmann ocupa o cargo interinamente. Contratado no final de maio para assumir o lugar de Antônio Carlos Zago, Guto Ferreira não resistiu ao quarto jogo consecutivo sem vitória, com uma derrota e três empates no período. Além disso, a direção colorada apontou a falta de evolução do time nos jogos finais sob o comando do treinador para explicar a demissão, há 12 dias. O treinador deixou a equipe após 33 compromissos na casamata colorada, com 17 vitórias, nove empates e sete derrotas – aproveitamento de 60%. Sob o comando de Odair Helmmann, o Internacional busca o título da Série B na última rodada da competição. Neste sábado, o Colorado recebe o Guarani, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, precisando de um triunfo e torcendo pelo tropeço do América-MG, que atua no mesmo horário, contra o CRB, no Independência.

Objetivos

O Corinthians já é campeão do Brasileiro e busca pequenos objetivos para manter sua motivação nas duas rodadas finais da competição, diante de Atlético-MG, no domingo, em Itaquera, e do Sport, no dia 3 de dezembro, no Recife, respectivamente. Dentre todas os possíveis objetivos, porém, o único que parece ter realmente cativado os atletas é a busca pela artilharia do centroavante Jô. Uma preocupação, porém, parece acompanhar a campanha para que o camisa 7, atualmente empatado na liderança da tabela de artilheiros com Henrique Dourado, do Fluminense, chegue à marca: não “forçar” demais as jogadas na busca pelos gols do atacante. “O Jô ainda não falou nada, não, mas a gente quer ajudá-lo. Sabemos que seria a primeira vez na história do clube, muito bacana, não só para ele, mas para nós também. Mas tem que ser organizado, não todo mundo voltar e tocar a bola só para o Jô. Se estiver livre, tem que fazer o gol”, comentou o lateral direito Fagner.

Ostentando

Até o momento, Jô já anotou 18 gols na competição em 33 partidas disputadas, ostentando uma média de 0,54 gol por jogo. Caso mantenha o ritmo e atue tanto contra os mineiros quanto frente aos pernambucanos, ele balançará a rede ao menos mais uma vez. Na avaliação do companheiro, porém, é necessário que os atletas tenham perfeita noção de quando deve ou não procurar a finalização do artilheiro, evitando que isso trave as jogadas de ataque pela busca pouco natural pela referência. No que depender da avaliação do lateral, no entanto, todos estarão à disposição para municiar o avante. “Jogador de futebol é fominha, todo mundo quer jogar, estar participando. A gente sabe que o pessoal que acabou atuando um pouco menos quer atuar. E é bom isso para o grupo, essa disputa. Essa disputa interna é muito importante para o crescimento do grupo”, concluiu.

Discutida

Leandro Damião tem contrato com o Santos até o fim de 2018. Apesar disso, o atacante não deve mais jogar no Peixe. Emprestado ao Internacional, vive boa fase técnica, e sua permanência em Porto Alegre já vem sendo discutida. Atualmente, ele tem vínculo com o Colorado até junho da próxima temporada e deveria retornar ao Alvinegro na sequência. Porém, o presidente Modesto Roma Júnior admitiu que já entrou em contato com os dirigentes do Inter para acertar uma venda de Damião. Sem clima para voltar ao Santos após processar o clube na Justiça em 2015, o atacante também tem o interesse de permanecer em Porto Alegre. O Peixe, por sua vez, vê o Inter como uma boa oportunidade para pelo menos recuperar um pouco do investimento em Damião, que custou R$ 42 milhões em 2014. Além de uma venda, os santistas podem usar o centroavante como moeda-troca. William Pottker é um nome que interessa. O Corinthians também demonstrou interesse em contar com Damião em 2017. Porém, o Santos dá prioridade ao Inter.

Treinador

Roger Machado foi anunciado pelo Palmeiras, nessa quarta-feira, como treinador para a temporada 2018. Será uma boa oportunidade para o estudioso técnico não repetir pequenos erros que teve à frente do Atlético-MG, em 2017. Em sua passagem por Belo Horizonte, o novo comandante do Verdão não conseguiu dar intensidade a sua equipe e perdeu jogadas por causa disso, além de faltar outros detalhes em campo. Outro problema diagnosticado foi não primar pela essência alvinegra, com futebol para a frente, sempre buscando o gol. Machado, entretanto, teve seus motivos. Ele foi anunciado como técnico do Atlético-MG ainda em 2016. O nome dele surgiu logo após a fracassada final na Copa do Brasil. A expectativa da diretoria era ter um nome de um jovem treinador, com capacidade para organizar a equipe e dar um bom padrão de jogo ao time. Antes, a saída de Marcelo Oliveira foi conturbada: o técnico caiu entre o primeiro e segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e carregou com ele para fora da Cidade do Galo as críticas de ter um time completamente desorganizado em campo.

Organizar

A chegada de Roger Machado tinha o sentido de organizar a equipe. Os primeiros trabalhos impressionaram. O técnico chegou com atividades técnicas, com intensidade e velocidade, algo que não era visto na Cidade do Galo com Marcelo, Levir Culpi ou Diego Aguirre. Em campo, o trabalho surtiu efeito. O Atlético-MG era um time muito organizado. Trocava passes, esperava a melhor jogada, tinha paciência, girava a bola, mas ainda faltava a cereja do bolo. Faltava ao Galo intensidade. Parte disso por não ter boas peças para conseguir o objetivo, outra metade por ter um grupo com idade média avançada. O Atlético-MG se transformou em um time com pouca profundidade, previsível e facilmente marcável. Além disso, Roger pecou em outro ponto principal: não conseguiu resgatar a essência do torcedor atleticano. Os alvinegros, que sempre gostaram de ver a equipe jogando para frente, passaram a ver o time mineiro com três volantes, variando entre o 4-1-4-1 ou o próprio 4-2-3-1. Apesar de o trabalho ter sido considerado ruim, Machado conquistou o Campeonato Mineiro sobre o atual campeão da Copa do Brasil, o rival Cruzeiro. Ele também classificou o Atlético para a segunda fase da Copa Libertadores, sendo o time com melhor rendimento na primeira parte do torneio e também na Copa do Brasil. Há quem diga em Belo Horizonte que ele classificaria o Galo na sequência dessas competições, algo que ninguém poderá saber.

Assumiu

O ano de 2017 foi negativo para dois dos principais ídolos da torcida São Paulo. Em sua temporada de estreia como treinador, Rogério Ceni acabou demitido do clube após sete meses de trabalho. Já Diego Lugano não foi acionado sequer uma vez desde que Dorival Júnior assumiu o comando técnico da equipe, em julho. Neste mês, no entanto, o ex-goleiro deu sequência na nova carreira e assinou com o Fortaleza, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. Contratado a pedido de Ceni, Sidão entrou em contato com o treinador para lhe desejar sorte no clube cearense. “Mandei uma mensagem desejando sucesso. Que ele possa fazer no Fortaleza o que não conseguiu aqui. Espero que tenha o seu trabalho reconhecido como técnico”, afirmou Sidão, que exaltou o comportamento de Lugano durante os momentos mais delicados da equipe no Campeonato Brasileiro.

Momento

“Ele foi sensacional para nós naquele momento turbulento. Tinha tudo para usar sua idolatria e nos colocar contra a comissão técnica por não estar jogando. Mas, como tem grande caráter, não trouxe mais turbulência para dentro do elenco. Pelo contrário, ajudou todos a saírem dessa zona desconfortável”, analisou o goleiro. Sidão ainda lamentou o iminente fim da segunda passagem do defensor uruguaio pelo clube do Morumbi em dezembro, quando seu contrato se encerra. Sua provável despedida acontecerá na partida contra o Bahia, no próximo dia 3, no Morumbi, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. “Se dependesse de mim, ele ficaria o tempo que quisesse, porque é importantíssimo para nós aqui dentro”, concluiu.

Diretor

Kaká está de volta ao Milan. Não necessariamente para vestir as cores do clube rossonero. Melhor do mundo em 2007, quando levou os italianos ao último título de Liga dos Campeões, ele visitou o museu Casa Milan e falou sobre a possibilidade de assumir um cargo de diretor na equipe. O agora ex-jogador do Orlando City disse que recebeu uma proposta do CEO Marco Fassone, mas ainda não decidiu se é o momento certo de pendurar as chuteiras. “Falei com o Fassone, mas ainda não decidi nem continuar jogando ou não. Dito isto, para mim é especial ter a chance de se tornar um diretor no Milan” disse Kaká, ao conversar com jornalistas locais durante sua visita ao clube. O meia teve duas passagens pelo Milan. A primeira – e principal delas – entre 2003 e 2009, e a segunda, após um intervalo de quatro anos no Real Madrid, entre 2013 e 2014. Tempo suficiente para se tornar ídolo da torcida. “É muito especial voltar depois de três anos. Estive e sempre estarei com o Milan no meu coração porque me apaixonei e meu relacionamento com esta equipe é muito bonito”. Além da visita à Casa Milan e os compromissos profissionais que terá na Itália, Kaká estará nesta quinta-feira no San Siro para assistir ao duelo contra o Austria Viena, pela quinta rodada do Grupo D da Liga Europa, a partir de 18h05 (de Brasília) – o GloboEsporte.com transmite em Tempo Real. O Milan lidera a chave com oito pontos e, em caso de vitória, garante vaga na próxima fase.

Carimbou

O gol de Jadson contra o Fluminense, na semana passada, o último da vitória por 3 a 1, carimbou a conquista do heptacampeonato do Corinthians e marcou a volta por cima do meia, sacado do time na reta final do Brasileirão por queda de produção. A presença do camisa 10 no segundo semestre, porém, só foi possível por uma proposta recusada do futebol chinês, em julho. Na semana do primeiro Dérbi do Brasileirão, quando o Timão venceu por 2 a 0 com um gol de pênalti dele, o meia recebeu uma ótima proposta para voltar ao país. Clube da segunda divisão chinesa, o Wuhan Zall, que tem o atacante boliviano Marcelo Moreno no elenco, ofereceu 5 milhões de euros (R$ 19 milhões atualmente) para comprar o jogador. O contrato era vantajoso (de dois anos e meio) e o salário oferecido era o dobro do pago pelo Timão.

Defendeu

Envolvido na disputa do título, Jadson não se animou com a possibilidade de voltar para a China – ele defendeu o Tianjin Quanjian em 2016. Após uma conversa com a diretoria corintiana, ficou decidido que ele permaneceria no elenco. Em contrapartida, o Timão ficou de procurá-lo nos meses posteriores para renovar o seu contrato por mais um ano. O vínculo, que acaba no fim de 2018, deve ser estendido até o término de 2019. Apesar da promessa, ainda não houve nenhuma reunião nesse sentido. Aos 34 anos, Jadson é visto como peça importante por Fábio Carille para 2018. Na visão do técnico, ele terá função diferente no time por conta da idade.

Atrasados

O Cruzeiro já tem o dinheiro para pagar os salários atrasados do mês de outubro. É o que garante o presidente Gilvan de Pinho Tavares. Segundo ele, em entrevista exclusiva ao GloboEsporte.com, a quantia da venda de Diogo Barbosa (algo em torno de R$ 4,8 milhões) foi depositada na conta do clube na última quarta-feira e será juntada ao montante que o clube já possuía em caixa para quitar os salários atrasados do clube mineiro. “Deve ter sido pago hoje (quarta-feira). Nós ficamos dependendo de depósito de dinheiro na nossa conta e, por causa do acerto que tinha que fazer com a parte que tinha do percentual maior do atleta (Diogo Barbosa), com a parcela que tinha que ser pago até dezembro. Essas parcelas dos 700 mil euros faltavam pagar as parcelas de novembro e dezembro. Tinha que abater, esperamos fazer esse abatimento. Foi feito o acerto de contas hoje, depositado na conta do Cruzeiro. O diretor financeiro disse que o dinheiro entrando na conta, iria fazer o pagamento, para completar e pagar a folha. Se não foi feito o pagamento hoje, com certeza ele será pago hoje (quinta-feira)”.

Assegurada

Com a vaga assegurada na Série A em 2017, a hora é de definir quem fica e quem sai no Paraná Clube para o próximo ano. Reuniões entre o presidente Leonardo Oliveira e o executivo de futebol Rodrigo Pastana já estão acontecendo para que cada situação seja analisada pelo clube. Alguns atletas já renovaram contrato com o Tricolor antes mesmo do acesso, casos dos laterais Igor e Júnior, além do zagueiro Rayan. Outros apalavraram o novo vínculo, como o volante Zezinho e o meia Guilherme Biteco. Há jogadores que devem ir embora da Vila Capanema, como o zagueiro Iago Maidana e o meia João Pedro. Outros têm contrato encerrando em novembro e estão com a situação indefinida, casos do goleiro Richard, do zagueiro Eduardo Brock do meia Renatinho e dos atacantes Robson e Minho. Alemão, Vitor Feijão, Cristovam e Leandro Vilela são exemplos de jogadores que têm contrato por mais tempo com o Paraná Clube.

Ausência

O ano ainda não acabou, mas a ausência de Claudinei Oliveira já é certa no Avaí para 2018. Enquanto o time aposta às últimas fichas na permanência na elite do Brasileirão, o presidente se mobiliza para acertar com um substituto do treinador. O preferido é Geninho, experiente técnico que conquistou o acesso à elite em 2014 na Ressacada, e que está sem clube desde a saída do ABC, onde permaneceu por um ano e meio, conquistou acesso à Série B e dois títulos estaduais. As conversas avançaram. Tanto que uma outra equipe catarinense, o Criciúma, chegou a fazer uma consulta com o treinador, mas este expos as tratativas com o Leão da Ilha. Um possível acordo é levado com cautela ainda, muito por conta da briga do time contra o rebaixamento, mas também pelas exigências de Geninho e pelas eleições no clube no dia 9 de dezembro. Battistotti busca a reeleição e enfrenta uma chapa de oposição com Alexandre Lapagesse, candidato à presidência, e Rica Câmara, ao cargo de vice.

Permanência

Reuniões, propostas, acerto, desavença, contrapropostas… Assim foram os últimos cinco meses entre Corinthians e Pablo, que negociam a permanência do zagueiro após o vencimento de seu empréstimo pelo Bordeaux (FRA) ao final desta temporada. As partes agora acreditam em um desfecho positivo até a próxima semana, ainda em novembro. O valor total da operação, com quatro anos de contrato, está acertado entre as partes. O único entrave é a forma de pagamento das luvas: o clube quer diluir o montante ao longo do vínculo, enquanto o zagueiro quer receber um adiantamento. Depois de Pablo se destacar no primeiro semestre, a diretoria decidiu negociar pela compra do zagueiro. As tratativas começaram em julho com Fernando César, representante do jogador. No dia 20 daquele mês, inclusive, o advogado chegou a anunciar em seu Instagram o acerto pela permanência de Pablo.

Suspensas

No dia 1º de agosto, porém, Fernando César disse que as negociações estavam suspensas. Ele alegou que o clube não deu garantias de pagamento para viabilizar a finalização do contrato combinado. Após as rusgas entre as partes, com o diretor de futebol Flávio Adauto falando até em “ganância” do empresário, as negociações foram retomadas no fim de agosto. Ciente de que Pablo tem o desejo de permanecer no Timão, Fernando César voltou a procurar os dirigentes. O Corinthians, por sua vez, sempre tratou com calma as negociações, citando constantemente que Pablo está emprestado até o fim do ano e há tempo para acertar a permanência. Além de se acertar com o zagueiro, o Timão precisa desembolsar 3 milhões de euros (cerca de R$ 11,5 milhões) ao Bordeaux.

Categoria

Na Fórmula 1 desde 2002, Felipe Massa viverá neste final de semana seu último GP na carreira. O brasileiro se disse relaxado para a última experiência na maior categoria do mundo, e evitou falar da ansiedade. Para Felipe, o momento é de agradecer pela boa e longa estadia que teve no mundial. “Estou muito relaxado no momento”, disse nesta quinta (23) em Abu Dhabi. “Alguém me perguntou antes: ‘quando você fechar a porta de casa vai pensar que esta é sua última prova na F1?’ Nem pensei nisso até agora. Acho que estou relaxado. Estou pronto para a última corrida e para o próximo desafio na minha vida. Não tenho nada para me arrepender na minha carreira. Estou muito grato e com sorte de ter conseguido tudo isso. Estou pronto para o próximo passo”. Para o próximo ano, Massa revelou que ainda não tem planos concretos, mas diz que a Fórmula E é sua principal opção. No entanto, ele afirmou não ter planos para a temporada que se inicia ainda neste ano. O brasileiro diz que prefere iniciar o trabalho como piloto oficial no início de uma temporada, e não descarta até mesmo trabalhar como comentarista enquanto isso.

Investimentos

Com 71 partidas em 2017, o Botafogo é o sétimo clube brasileiro que mais jogou no ano, empatado com o Atlético-MG, o que evidencia um desgaste já natural no elenco. Parece pouco, mas tem um detalhe: o Alvinegro conviveu em toda a temporada com poucos investimentos e perdas de jogadores importantes, como Montillo, Camilo, Sassá e Leandrinho. Para finalizar a lista de indicativos do cansaço, o Glorioso não se deu ao luxo de disputar competições com ‘caráter de amistoso’. O time comandado por Jair Ventura tenta agora a sua última “reinvenção”. A estreia na temporada foi há nove meses e um dia. Em 22 de janeiro, com dois de Pimpão, outro de Camilo e mais um de Sassá, o Botafogo vencia o Rio Branco, fora de casa, por 4 a 0. Desde então, passaram-se 304 dias, o que dá uma média de um jogo a cada quatro dias. O objetivo agora é fazer história novamente, com a conquista da segunda vaga consecutiva no torneio continental. Antes, bem menos desgastado, os cariocas surpreenderam o Brasil ao chegar às quartas de final da Libertadores, à semifinal da Copa do Brasil e com uma das melhores campanhas do clube na era dos pontos corridos.

Prejudica

A instabilidade política do Vasco com a indefinição sobre quem será o presidente do próximo triênio prejudica o planejamento do clube para 2018. Não só no departamento de futebol, mas em todas as áreas que envolvem algum tipo de negociação. Sem saber quem comandará, a confiança na mesa de negociação tende a não ser plena, como por exemplo com possíveis reforços – o que pode atrapalhar no momento de garantias para cumprimento de contrato. Com a polêmica urna 7, a chapa Reconstruindo o Vasco, de Eurico Miranda, foi a vencedora, com a Sempre Vasco Livre, de Julio Brant, ficando em segundo lugar. Em decisão liminar na primeira instância, a qual cabe recurso, a situação mudou: os votos na urna 7 foram desconsiderados e, com isso, a chapa de Brant ficou na frente da qual Eurico participa. Na última quarta, o grupo de Fernando Horta, da Mudança com Segurança, entrou com pedido de impugnação da Reconstruindo o Vasco por supostas irregularidades estatutárias e, se aceito, dá um terceiro cenário, com Julio Brant em primeiro e o próprio Horta em segundo. Em janeiro, na eleição do Conselho Deliberativo que escolhe a Diretoria Administrativa, o primeiro colocado desta primeira fase da disputa indica 120 nomes, com a indicação de 30 do segundo colocado.

Decisão

Não há indicação de prazo para que a decisão judicial entre na figura transitado em julgado, quando não caberia mais recursos. Nos bastidores, membros de oposição acreditam que as irregularidades estatutárias na chapa de Eurico Miranda que vieram à tona na última quarta-feira podem acelerar o processo. Veem que não caberia mais recurso e discussão interna se a chapa de Eurico acabar sendo impugnada via estatuto internamente. “É importante tocar nesse assunto, porque desde que chegamos uma das providências era de que nada iria atrapalhar nosso trabalho. O clube estava passando por um período eleitoral. Acho que os resultados acalmaram um pouco, isso facilitou. Não interferiu no nosso trabalho” comentou o técnico Zé Ricardo em sua última entrevista coletiva sobre possíveis influências dentro de campo no processo político do Vasco.

Despede

Se engana quem pensa que o Fluminense conquistou seu último objetivo na temporada ao se livrar do rebaixamento com a vitória de 2 a 0 sobre a Ponte Preta. Outros objetivos porém, ainda movem o Tricolor nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, às 17h (de Brasília), a equipe carioca recebe o Sport às 17h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela penúltima rodada. Depois, se despede da competição visitando, em Goiás, o Atlético-GO, já rebaixado. Dentre as metas do Fluminense estão, por exemplo, a confirmação de uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. Com 46 pontos, hoje o time está fora da zona de classificação. Mas, com mais quatro pontos deve beliscar um lugar no torneio continental. “Temos que ir a campo pensando em vencer os dois jogos restantes. Mesmo que não tivesse mais nenhum objetivo, defendemos uma grande camisa e temos que respeitar a competição”, disse o técnico Abel Braga.

Possibilidade

Outra questão que pesa para os tricolores se esforçarem é a possibilidade de Henrique Dourado acabar a competição como artilheiro. Hoje ele divide a liderança com Jô, do Corinthians, ambos com 18 gols marcados. “Seria algo muito legal, pois o Fluminense esteve ameaçado de rebaixamento e ele lutando pela artilharia. Trata-se de uma vitória pessoal. E ele merece muito isso, não apenas pelo seu talento e pelo ano que está fazendo, mas também pelo homem que é, de grande caráter”, disse Abel. 11 Nesta quinta-feira o elenco do Fluminense volta a treinar pela manhã. Nesta atividade Abel Braga deverá definir a escalação para o duelo contra o Sport. O treinador já antecipou que não pretende preservar nenhum titular nestas duas últimas partidas, já que existem esses objetivos em questão. Na sexta-feira acontece um treino pela manhã e depois começa o período de concentração.

Renovação

O lateral direito Fagner é, ao lado do goleiro Cássio, um dos únicos titulares remanescentes da conquista do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2015. No clube há quatro anos e com acerto verbal por uma renovação até o final de 2021, o defensor explicou que, aos 27 anos, já não se imagina largando o Alvinegro por uma proposta qualquer do exterior. “Então, está tudo certo, falta mesmo vir o papel, a gente assinar e finalizar. Está tudo resolvido”, começou o jogador, contratado em 2014. Além dele e de Cássio, o meia Jadson é outro que estava nos grupos campeões daquele e deste ano, mas saiu junto com outros seis nomes em janeiro de 2016, completando o “desmanche” do time comandado por Tite.

Encerrando

“Não tem nem como falar da grandeza do Corinthians. Estou encerrando meu quarto ano aqui, estou em casa, perto da minha família, que está estabilizada, tranquila. Não estou numa idade de ficar arriscando, ir para qualquer lugar”, avaliou o camisa 23, que não condena a escolha de nomes como Gil, Felipe, Ralf, Elias, Renato Augusto, Malcom e Vagner Love, negociados naquela ocasião. “É o objetivo pessoal de cada um. Estou muito feliz, tranquilo, fiquei muito feliz quando resolvemos a situação de renovação. Agora é trabalhar para ficar bem no ano que vem”, observou o atleta, que já sabe que dificilmente contará com Guilherme Arana ao seu lado em 2018. Após o excelente 2017, o jovem deve ser negociado com o Sevilla-ESP após o Brasileiro. “Isso aí é do futebol, né, sabemos que todo ano alguns saem e outros chegam. O mais importante é que não atrapalhe o ambiente. Já existe o empresário justamente para que o atleta não fique preocupado com essas situações”, concluiu Fagner.

Alcançada

O atacante André completou no último final de semana, na vitória sobre o Bahia, 100 jogos com a camisa do clube Sport de Recife. O jogador comemorou a marca alcançada em pouco menos de duas temporadas atuando pela equipe. “Estou muito feliz por tem completado essa marca aqui no Sport. É um clube que eu tenho muito carinho, admiração. Então será uma camisa que vai ter um espaço na minha sala para quando eu olhar lembrar do meu carinho pelo Sport”, afirmou o jogador, antes de explicar que não costuma guardar itens esportivos. Apesar da posição do Sport no Campeonato Brasileiro, onde o clube ocupa a zona de rebaixamento, André viveu um ano de artilheiro.

Goleador

Maior goleador do time na temporada, o jogador marcou 37 gols, e está a apenas dois de igualar a maior marca da carreira, conquistada quando vestia o manto do Santos. “Individualmente não foi um ano ruim, mas eu trocaria esses gols e as marcas por um ano mais tranquilo para o grupo. Mas agora não tem como mudar isso. Tenho que tentar fazer meus gols e bater metas porque sei que assim ajudo o Sport”, disse André. Para tentar se livrar da ida à Série B, o Sport tem mais duas decisões no Brasileirão. Neste fim de semana, a equipe enfrenta o Fluminense, no Maracanã. Já no dia 3/12, o Leão da Ilha recebe a visita do campeão Corinthians, em duelo que pode definir a permanência, ou não, do clube na elite do futebol.

Manteve

O Avaí se reapresentou nesta quarta-feira, após a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na última segunda, em resultado que manteve o time vivo na luta contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O foco agora é no Atlético-PR, rival de domingo, às 17 horas (de Brasília), novamente na Ressacada. O trabalho comandado pelo técnico Claudinei Oliveira já visa o duelo contra o Furacão. Para este jogo, os catarinenses contarão com o retorno do goleiro Douglas, que volta de suspensão. Kozlinski enfrentou o Verdão. Júnior Dutra, referência do ataque e artilheiro do time no Brasileiro, com nove gols, saiu lesionado na segunda e terá que passar por exames para saber a gravidade da lesão.

Felicidade

Ele ainda não tem presença confirmada no domingo. O atacante Lourenço, jovem que entrou e fez gol contra o Palmeiras, falou sobre a emoção de marcar pela primeira vez como profissional. “É uma felicidade enorme que senti. Na hora do gol não sabia o que fazia, se agradecia a Deus, se comemorava, só corria para frente. Foi um gol muito importante pelo momento da equipe”, vibrou. Com 39 pontos, o Avaí segue na zona de rebaixamento. Para sair da degola no fim de semana, o time de Claudinei depende de um empate no confronto direto entre Vitória e Ponte Preta, que lutam com os catarinenses contra a queda. Se houver vencedor no duelo, o Leão da Ressacada chegará na rodada final entre os quatro últimos.

Permanecer

A Ponte Preta vive semanas decisivas na luta para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Restando duas rodadas, a equipe tem confronto direto contra o Vitória, no Moisés Lucarelli, no domingo, pela 37ª rodada. O volante Wendel, um dos mais experientes do elenco da Macaca, não negou que o pensamento é todo no duelo contra os baianos. “O pensamento é no Vitória, 24 horas por dia. Vamos respeitar o que o Eduardo passar para nós ao longo da semana, o time que ele vai escolher e o sistema tático”, analisou. Mesmo com 35 anos, o jogador admitiu que a ansiedade existe antes de uma partida importante como a do próximo domingo. “Seja para os mais velhos, como para os mais novos, a pressão é a mesma. O frio na barriga é igual. Nós gostaríamos que o jogo fosse o quanto antes”, enfatizou. Com 39 pontos, a Ponte está um atrás do próprio Vitória, primeiro clube fora da zona da degola. Assim, um triunfo provavelmente tira a equipe do Z4, a menos que o Sport, que também tem 39, vença por margem grande, superando a Macaca no saldo. No momento, a vantagem é dos campineiros: – 13 a – 14.

Postura

O Coritiba adiou o fim do sofrimento dos torcedores no Campeonato Brasileiro e, diante do São Paulo, no final de semana, espera o estádio Couto Pereira lotado para receber o último jogo do Alviverde em casa na temporada. O zagueiro Cleber Reis acredita que o grupo vai entrar em campo focado na vitória, com uma postura diferente da derrota para o Atlético Mineiro. “Vamos buscar fazer uma grande partida em nossa casa e lutar muito por esse resultado”, garantiu o jogador, que lamenta mais uma rodada de sofrimento, mas mantém a confiança e o espírito de decisão. “É um jogo que nós poderíamos estar mais tranquilos na tabela. Será mais uma decisão, um jogo difícil, contra uma grande equipe. Temos que focar mais e dizer que é uma final, pois é o nosso último jogo em casa neste ano”, acrescentou. Cléber Reis quer levar para campo as lições da queda diante do Galo e espera a equipe concentrada para, no Alto da Glória, garantir a permanência na Série A. “Todos jogos são de altíssima concentração, pois precisamos de resultado positivo. A gente tem consciência do que aconteceu lá, mas esperamos reverter a situação dentro de casa”, concluiu.

Lamentou

Nesta quarta-feira, o volante do Bahia, Renê Júnior, após sofrer com uma lesão muscular e ficar de fora por suspensão na partida contra o Sport, lamentou ter desfalcado a equipe de Carpegiani no jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. “É ruim ficar fora, ainda mais um jogo importante. A gente quer estar em todos os jogos. Mas foi bom também porque eu vinha com algumas dores. Foi bom para descansar, estar bem e domingo estar 100%”, afirmou. O jogador do Esquadrão de Aço também apostou no fator casa para que a equipe baiana saia com a vitória no último duelo jogando em seus domínios no ano, contra a Chapecoense, além de analisar e antecipar o jogo contra os catarinenses. “É um confronto, a gente sabe que muito da nossa pretensão no final do campeonato se passa por esse jogo. E é um adversário que vem em uma sequência boa, mas dentro de casa temos que nos impor como nos outros jogos e depois ir para São Paulo buscar mais três pontos”, finalizou.

Seleção

Nesta quinta-feira, Cueva completa 26 anos de idade, e chama este aniversário de “especial”. Na última semana, o meia participou diretamente da classificação da seleção peruana para a Copa do Mundo e, no domingo, atuou no segundo tempo do empate por 0 a 0 diante do Botafogo, no Pacaembu, que garantiu o São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro. “É um aniversário especial por estes dois motivos: ter o São Paulo na Série A e conquistar a vaga para a Copa com a minha seleção. Felizmente, conseguimos a classificação para o Mundial, e o São Paulo saiu de uma zona que não precisava estar. Creio que poderíamos até brigar pela parte de cima da tabela, mas, agora, não podemos lamentar” comentou. Todas as comemorações até trouxeram problemas para o camisa 10. Ele participou dos dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a Nova Zelândia, na quarta-feira, em Lima, que levou o Peru a um Mundial pela primeira vez desde 1982. Deveria voltar ao Brasil na sexta-feira à noite, mas só se reapresentou na manhã de domingo e, por isso, não só perdeu a vaga de titular, como foi multado pela diretoria.

Temporada

Mas o meio-campista ainda vive a emoção do feito que participou na semana passada. Jogador com mais participação em gols do São Paulo na temporada (11 assistências e dez gols), Cueva tem consciência de que entrou para a história do futebol peruano garantindo-se em uma Copa do Mundo. “Foi uma emoção grande conseguir este feito com o meu país. Realizamos o sonho da nossa nação, foi realmente emocionante. Não só para os jogadores, mas para todo o povo peruano. Desfrutamos, e agora vamos trabalhar porque não queremos apenas curtir a Copa. Queremos competir” comentou, animado. “Disputar a Copa do Mundo marca a vida de qualquer jogador, mas no nosso caso marcará o país. Por isso, lutamos tanto para conseguir a vaga. É um marco no futebol peruano. Disputar uma competição com tantos jogadores importantes será importante para a minha carreira, e estou muito feliz”. Cueva vem treinando normalmente no São Paulo e deve voltar a ser titular no domingo, contra o Coritiba, no Paraná. O Tricolor busca 100% de aproveitamento nas duas rodadas que restam no Campeonato Brasileiro para ter alguma chance de estar na Libertadores da próxima temporada.

Reservas

Apesar de ter carimbado o banco de reservas durante boa parte da temporada, o volante Yago vem sendo bem utilizado pelo técnico Oswaldo de Oliveira. Neste ano, o jogador de 22 anos participou de 39 partidas, sendo 26 delas como titular. Desde a chegada do novo treinador, Yago tem aumentado sua produtividade em campo e garante dedicação para continuar recebendo elogios. “Importante essa sequência de jogos que eu venho entrando, tendo oportunidade. É sempre muito bom ganhar elogios de um treinador como o Oswaldo, um cara experiente, vencedor. É procurar manter o que eu fazia com os outros treinadores (Roger Machado e Rogério Micale). É a mesma coisa: trabalhar, me empenhar, me dedicar, para buscar esse reconhecimento dentro do clube” disse o volante durante entrevista coletiva. Em 12 jogos no comando do Atlético-MG, Oswaldo promoveu a entrada de Yago em cinco partidas, sendo duas como titular. Atualmente, ele é substituto direto de Adilson, que vem sofrendo recorrentemente com desgaste muscular. De olho no crescimento da joia, o técnico alvinegro tem destacado o trabalho do jogador desde a vitória por 3 a 1 no clássico contra o Cruzeiro. Confiante, Yago passou a receber mais oportunidades e já sonha com a titularidade permanente, mantendo o respeito com seu companheiro Adilson.

Excelente

“Respeitando muito o Adilson, que é um excelente profissional, um cara que eu admiro muito. Tenho um respeito muito grande por ele. Quem o professor Oswaldo optar para esta partida, vai estar preparado para fazer o melhor para o Atlético. Todo mundo está no mesmo barco, remando para buscar essa Libertadores, que é de extrema importância para o nosso ano” afirmou. Como consequência da quantidade de jogos que disputou nesta temporada, Yago teve períodos de oscilação e precisou manter a calma para aprender a lidar com as cobranças da torcida atleticana e até da diretoria. Com mais experiência, o volante destacou que cada jogador tem seu período de amadurecimento, citando Gabriel Jesus, de apenas 20 anos, que atualmente defende o Manchester City e a Seleção Brasileira.

Treinamento

“Procuro sempre evoluir. Cada jogador evolui de uma forma. Tem uns que estouram mais rápido, tem outros que demoram mais, tem outros que são fenômenos, como o Gabriel Jesus. Mas cada caso é um caso. Eu procuro, em cada treinamento, dar meu máximo, procurar evoluir o que posso evoluir, que são muitas coisas. E eu tenho consciência disso. A cobrança, a impaciência é normal, porque o torcedor quer o melhor para o clube” finalizou. Enquanto isso, o Atlético-MG dá sequência à sua preparação na Cidade do Galo visando o duelo contra o campeão Corinthians, que acontece às 17h deste domingo, no Mineirão. A partida, que será realizada no Itaquerão, é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode aproximar o Alvinegro da classificação para a Libertadores de 2018.

