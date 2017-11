Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Heptacampeão

Na numerologia, um dos significados do 7 é a perfeição. O Brasileirão de 2017 do Corinthians não foi perfeito, mas foi bom o suficiente para garantir o título com três rodadas de antecedência. Nesta quarta-feira, o Timão venceu o Fluminense por 3 a 1, de virada, em sua Arena, e sagrou-se campeão brasileiro pela sétima vez. O hepta veio nesta quarta-feira graças ao 7 do Corinthians. O atacante Jô, com o número às costas, marcou dois gols em quatro minutos no segundo tempo. Com isso, ele assumiu a artilharia do campeonato, com 18 gols, ultrapassando Henrique Dourado, justamente do Fluminense, que permanece com 17. É fácil listar sete motivos para o título corintiano. Um sistema eficiente de jogo definido desde o início do ano, uma defesa sólida (a menos vazada), a manutenção de praticamente todos os jogadores, a mudança na equipe ideal nesta reta final de campeonato (com as entradas de Clayson e Camacho), a retomada da confiança após a vitória contra o Palmeiras (justamente a sete jogos para o fim do campeonato), o brilho de Jô e o apoio da Fiel.

Criatividade

Também é fácil listar sete motivos que explicam o motivo de o Fluminense estar mais perto da zona de rebaixamento do que de classificação para a Libertadores. Time jovem que se desestabiliza rapidamente, fragilidade defensiva, pouca criatividade no meio de campo, falta de pontaria, pouca velocidade para contra-atacar, pouca experiência para cadenciar o jogo e muitos erros de passes. Apesar de todos esses problemas, foi o Flu quem abriu o placar no primeiro minuto de jogo e assustou a torcida corintiana, que estava extremamente confiante no título garantido nesta quarta-feira. Após cobrança de escanteio, Henrique apareceu entre a zaga alvinegra e cabeceou sozinho. O Corinthians, por sua vez, não se abateu e pressionou principalmente pelo lado direito. Porém, embora tivesse a posse de bola bem maior, o Timão não conseguia assustar o goleiro Diego Cavalieri. Até chegar a etapa final. Não deu nem tempo de ver se a entrada de Jadson surtiria efeito que Jô empatou, após cruzamento perfeito de Clayson. Cerca de três minutos depois, o camisa 7 apareceu de novo e virou o jogo, aproveitando a sobra da bola que Clayson tentou cruzar e bateu no travessão.

Nacional

Na frente do placar, o Corinthians não teve muito trabalho, marcou o terceiro com Jadson e garantiu o primeiro título nacional em sua Arena (em 2015, foi campeão contra o Vasco, no Rio de Janeiro). O Timão agora é o maior vencedor da era dos pontos corridos, com quatro conquistas (2005, 11, 15 e 2017). Nos acréscimos, a festa conseguiu ficar ainda mais completa. O ídolo Danilo, multicampeão pelo clube, voltou a jogar – não atuava desde 31 de julho de 2016, um mês antes de sofrer fratura na fíbula e na tíbia da perna direita em um treino. Com a festa sem defeitos, o Corinthians consagra seu ano praticamente perfeito, com os títulos brasileiro e paulista. E isso que o Timão foi considerado a quarta força do estado no início do ano, e agora mostra que é a primeira força do País. Mesmo que o troféu do Brasileirão não tenha ido para Itaquera, o destino já está garantido: Rua São Jorge. E sabem qual número? 777!

Extasiado

O Corinthians já é campeão brasileiro de 2017, mas ainda tem três jogos para disputar até o encerramento da competição. Extasiado com a conquista na noite da última quarta-feira, celebrada após a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, o treinador encarou com muito bom humor a necessidade de motivar um elenco para encarar Flamengo, no domingo, Atlético-MG, no dia 26, e Sport, no dia 3. “Complicado trabalhar até o fim?”, indagou o treinador, sem esconder a risada para tratar do questionamento. “Agora é rachão todos os dias (risos). O que eu tinha que cobrar eu já cobrei. O que eu vou cobrar deles agora? Não sei quem vai jogar. Não parei para pensar nisso”, comentou Carille, alternando entre ser despojado e o estilo sério, mais tradicional. “Seguimos a programação, depois a semana que vem, segunda e terça de folga. Não vai ser complicado. Complicado seria chegar no Sport e precisar ganhar. Tenho mais um objetivo, até o final da semana que vem, eu falo”, completou o comandante, misterioso e brincalhão após seu primeiro título nacional. A conquista, por sinal, acabou sendo um pouco mais complicada do que o esperado. O Alvinegro saiu atrás logo a um minuto de bola rolando, em mais um escanteio que resultou em gol na área corintiana. Depois, no entanto, voltou para a etapa final e, em três minutos, já estava à frente do placar.

Otimismo

Com o título de campeão Brasileiro garantido pelo Corinthians, Pablo foi bombardeado por perguntas sobre seu futuro logo após o início das comemorações, ainda em Itaquera. E mesmo sem revelar o que de fato falta para enfim definir se fica ou não no clube alvinegro em 2018, o zagueiro fez questão de mostrar muito otimismo em relação ao tema depois da última reunião entre todas as partes para tratar do assunto. “Foi uma conversa muito boa, há três semanas atrás não tinha praticamente nada, estávamos no zero, e hoje já temos alguma coisa. A chance de eu permanecer no Corinthians sempre foi muito grande, e depois dessa conversa ela aumentou ainda mais. Não tem como eu cravar aqui, porque futebol acontece algumas coisas que não entendemos, mas foi uma reunião muito boa, muito produtiva e a chance de eu permanecer só aumentou”, contou o camisa 3. Ao falar sobre a temporada, Pablo deixou de lado qualquer mágoa pelas críticas e cobranças recebidas de boa parte da torcida e fez questão de enaltecer os dois títulos conquistados logo em seu primeiro ano como zagueiro do Corinthians.

Preparação

Entre tantos aspectos que podem caracterizar um time campeão, a defesa foi o escolhido pelo Corinthians nos últimos anos, tempo em que praticamente dois técnicos (Mano Menezes e Tite) comandaram a equipe. “Herdeiro” e responsável pela preparação do setor quando era da comissão técnica da dupla, Fábio Carille seguiu a receita da década, montou uma forte defesa e viu sua última linha ser o principal alicerce da conquista, independentemente de quem atuava. Melhor defesa da competição ao menos até o momento da conquista do título, confirmado após a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, na noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera, o Alvinegro sofreu apenas 24 gols em 35 jogos disputados. Desde 2010, são seis edições com média de menos de um gol sofrido por jogo, quebrada pelos 41 daquele ano e 42 de 2016. “Eu falei que ia ajustar a defesa desde a minha primeira entrevista, mas não sabia que iria ajustar tanto. O nosso número de partidas sem sofrer gols no ano é impressionante”, brincou Carille logo após a vitória no Derby do primeiro turno, quando o Timão flertava até com um título invicto, sonho quebrado no revés por 1 a 0 diante do Vitória, na 20ª rodada.

Resposta

O técnico Fábio Carille articulava sua primeira resposta após o título do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira, e mostrava certa irritação com algumas críticas recebidas no começo da temporada quando o elenco entrou na sala de imprensa para recolocar o sorriso na cara do comandante. Liderados por Balbuena e Léo Príncipe, os jogadores deram um banho de gelo em Carille e deram continuidade aos festejos da taça. “No que fez 3 a 1, que eu fui cumprimentar o Abel, lembrei de Sertãozinho, dos meus amigos, da decisão de seguir no futebol. É emocionante demais e passa um filme. Meus amigos estão tudo aí atrás. Meu pai chegando aí agora”, disse, antes de disparar algumas respostas às críticas recebidas anteriormente. “Eu vi com uma naturalidade muito grande os questionamentos, a desconfiança. Diziam que o Fábio não entende de futebol. Recebi um vídeo hoje que eu vou encontrar esse cara ainda para falar com ele. Que eu ia durar três jogos. Um desrespeito enorme, te pregam na parede e começam a jogar pedra”, comentou, antes de ser mais incisivo nas reclamações. “E são burros. Nem esperam começar o ano. Espera, pô. Como a maioria não acreditava, a gente acreditou em trabalho. Foi uma faculdade, vivendo todos os momentos, conquistando campeonatos. A dificuldade do Paulista, depois um Brasileiro. Muito contente”, avaliou, repetindo aquilo que ele considera ser seu grande mérito no ano.

Diferença

“Ainda não cheguei ao auge, à minha melhor fase. O Mundial foi só um jogo, né? O Brasileiro de 2015, por exemplo, foi muito bom para mim. A gente fala do time de uma forma geral, é claro, mas fiz um campeonato bem regular. Essa é a diferença. Então, dá, sim, cara. Tenho que me cobrar diariamente para isso, para ser melhor, evoluir. Estou muito empolgado para voltar neste ano e arrebentar”. Foi assim que o goleiro Cássio contou à Gazeta Esportiva, ainda em fevereiro, que esperava realizar uma grande temporada em 2017, marcando uma redenção após aquele que ele considerou seu pior ano na carreira. Consagrado como campeão brasileiro nesta quarta-feira, com a vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o Fluminense, Cássio teve de ver a partida como torcedor, mas não por opção técnica ou problemas pessoais, coisas que o afligiram em 2016. Incontestável na temporada, ele não pôde atuar porque estava a serviço da Seleção Brasileira, muito perto de fazer parte do grupo que disputará a Copa do Mundo no ano que vem. O Brasileiro, por sinal, é sua sétima taça no clube, aliada a outro Nacional, em 2015, dois Paulistas (2013 e 2017, uma Libertadores (2012), uma Recopa (2013) e um Mundial de Clubes (2012).

Assegurou

O lateral esquerdo Guilherme Arana não escondeu a sua emoção após a vitória por 3 a 1 do Corinthians sobre o Fluminense, que assegurou ao clube o heptacampeonato do Brasileiro. Um dos jovens mais promissores revelados pelo clube nos últimos anos, ele não segurou as lágrimas na comemoração e admitiu que está próximo de fechar sua ida para o Sevilla, da Espanha, a partir de janeiro. “Não estou chateado com nada que falaram. Estou emocionado de alegria, três títulos com essa camisa, e apenas 20 anos. Não sei se estarei aqui no ano que vem, por isso me emociono mais”, comentou defensor, que tentou esconder o destino, mas logo reconheceu que os espanhóis são o destino. “Vou fazer a minha vida, vou para Europa. Devo ir embora do Corinthians, ainda não assinei nada, mas a chance é grande. Não chegou nada do Barcelona, mas tem o Sevilla. Estou muito emocionado, nem consigo falar direito”, explicou o atleta de 20 anos, que teve participação na conquista de 2015, mas só assumiu a titularidade de vez em 2017, tornando-se um dos destaques da campanha corintiana.

Sacramentou

O volante Gabriel é bicampeão brasileiro. Um ano após conquistar o título nacional pelo Palmeiras, o jogador se tornou peça fundamental do rival Corinthians, que sacramentou a conquista ao derrotar o Fluminense por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, em Itaquera. Ao ser questionado se preferia um ou outro título, Gabriel inicialmente hesitou, mas logo deixou o seu lado torcedor aflorar. “Vi o Corinthians ser campeão brasileiro da arquibancada, em 1999. Eu estava lá no 0 a 0 com o Atlético-MG. Hoje, estou dentro de campo. É um gosto especial, uma trajetória especial”, discursou. O volante ainda apontou o Corinthians como mais bem-sucedido do que o seu ex-clube. “É a equipe que mais cresceu nos últimos dez anos, e faço parte disso”, bradou. “Isso não é nenhuma resposta para ninguém. São os números que dizem. Não precisamos falar nada porque os números não mentem”. Gabriel também foi capaz de arrepiar alguns torcedores. Pouco antes de a partida diante do Fluminense começar, muitos deles entoaram que o atleta “é raça”. “Isso me emocionou. Ser campeão pelo Corinthians não tem preço. Eu já sabia o que o Corinthians era. Não vejo a hora de pegar a medalha e ver a taça para a ficha cair”, sorriu o ex-palmeirense.

Cobrança

Aos 22 anos, o goleiro Caíque França teve a honra de participar do jogo que sacramentou a conquista do sétimo título brasileiro do Corinthians. O novato substituiu os experientes Cássio, que estava na Seleção Brasileira, e Walter, lesionado, na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense desta quarta-feira, em Itaquera. Bastante sorridente com o feito, Caíque relevou publicamente a falha que cometeu no jogo. Logo no início, ele hesitou em uma cobrança de escanteio e acabou vazado em uma cabeçada do zagueiro Henrique. “Foi uma bola parada no começo do jogo. Acontece. Méritos deles também. Não tenho muito o que falar. Graças a Deus, revertemos o placar”, comentou. Antes de enfrentar o Fluminense, Caíque também teve que lidar com a insatisfação de um companheiro e concorrente de posição. Matheus Vidotto, outro prata da casa, enervou-se porque acreditava que seria o escolhido para a vaga aberta por Cássio e Walter. “Não fiquei chateado em momento algum. Ele que deve resolver isso. Não tenho nada a ver. Somos amigos e conversamos normalmente. Não tenho o que falar desse assunto”, esquivou-se Caíque. O goleiro queria falar sobre o título. “Foi o jogo mais importante da minha carreira”, sorriu, ciente de que a trajetória ainda é curta, mas esperançoso em jogar outras vezes até o final do ano. “Aí, é com o Cássio. Gostaria muito, ainda mais sendo campeão”, divertiu-se Caíque França.

Virada

Destaque da virada do Corinthians sobre o Fluminense por 3 a 1, que garantiu ao Alvinegro à conquista do sétimo título do Campeonato Brasileiro, Jô protagonizou uma cena curiosa em campo após o apito final. A comemoração dos corintianos em campo teve direito até a tulipas da cerveja que patrocina o clube. Uma delas foi oferecida ao artilheiro do Brasileirão por um assessor do clube. Jô se surpreendeu ao ver o copão de cerveja e recusou a bebida aos risos, apesar da garantia do amigo de que a cerveja era sem álcool. Jô admitiu em entrevista ao SporTV que os ânimos estavam exaltados no vestiário corintiano após o time ter ido para o intervalo em desvantagem no marcador, com um gol sofrido logo no primeiro minuto de jogo. “Foi difícil. No vestiário a gente procurou conversar sem se alterar. Os ânimos estavam exaltados, mas procurei orientar. Foi complicado. No segundo tempo, voltamos concentrados, conseguimos os dois gols logo no começo, nos deu mais tranquilidade. Foi difícil, mas conseguimos (o título). Um grupo muito novo, com jogadores que ainda têm muito o que crescer, que vão ganhar muitos títulos, mas esse tem um sabor diferente”. O atacante reconheceu que não esperava ter um ano “tão maravilhoso”, com a conquista dos títulos paulista e brasileiro. E admitiu pensar em disputar a Copa do Mundo do ano que vem na Rússia.

Garganta

O grito vinha sendo ensaiado desde o primeiro turno, estava na garganta havia alguns dias, mas só saiu às 23h30 desta quarta-feira. Aos 39 minutos do segundo tempo, quando Jadson estufou as redes do Fluminense, a torcida do Corinthians enfim pode soltar o coro de “é campeão!” É verdade que a Fiel já havia tido alguns “ensaios”, como em Chapecó, na virada do turno, e até mesmo em Itaquera, depois da vitória sobre o Avaí no último sábado. Mas sabe como o corintiano tem superstições, não é? Melhor não gritar antes. O susto com o gol sofrido no primeiro minuto do jogo do título não estragou a festa do heptacampeonato brasileiro do Timão. Pelo contrário, deu a pitada de sofrimento que o corintiano está habituado. A arena passou a pulsar ainda mais quando Henrique venceu Caíque França. Eram milhões empurrando o Corinthians ao redor do mundo e 46.189 presentes na arena. Entre eles Ronaldo, o Fenômeno, que assistiu ao jogo em um camarote e vibrou muito ao lado do filho Ronald com os dois gols de Jô. Ele foi “mais um louco do banco”, como disse em sua apresentação como jogador do clube. “Muito bom estar sempre aqui, vendo o Corinthians de perto e ganhando título. Essa nação merece demais, foi um ano muito complicado, poucas esperanças desde o princípio e está aí: dois títulos importantes. Sinto muito a energia da torcida comigo, esse carinho que o corintiano tem comigo e é sempre maravilhoso” declarou o Fenômeno ao site oficial do clube.

Desempate

O Vasco perdeu mais uma vez a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 50 pontos, junto ao Flamengo, mas ainda fora do G-7 pelos critérios de desempate. Já os mineiros, com 47, continuam em recuperação e com o sonho de voltar a competição sul-americana. O confronto foi movimentada desde os primeiros minutos. O Vasco foi superior no primeiro tempo e foi para o intervalo com a vantagem após gol de Andrés Rios. No entanto, na etapa final, o Atlético-MG equilibrou as ações e conseguiu o empate, com Fred. Na próxima rodada, o Vasco vai até a capital parananense para encarar o Atlético-PR, no domingo. No mesmo dia, o Atlético-MG recebe o Coritiba, no Independência.

Terceiro

A derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na última quarta-feira, em Porto Alegre, impediu que o São Paulo ultrapassasse a meta de 47 pontos e se livrasse de vez do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além disso, o time comandado por Dorival Júnior chegou ao seu terceiro jogo seguido sem vencer – antes, havia empatado com Chapecoense (2 a 2) e Vasco (1 a 1). Por isso, o foco de todos no clube é a vitória diante do Botafogo, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu, para liquidar qualquer ameaça na reta final do torneio. A três rodadas do fim, o São Paulo ocupa o 11º lugar, com 45 pontos, seis a mais que a Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona de descenso. “Nós pensamos em pontuar o quanto antes. Buscar objetivo principal continua sendo o máximo número de pontos para nos livrarmos de qualquer risco”, ressaltou o técnico Dorival Júnior, que evitou dar esperanças à torcida de classificação à Copa Libertadores – no momento, o time tem cinco pontos a menos que o Flamengo, clube que abre o G7. “Se as pessoas souberem tudo o que fizemos, o trabalho dos garotos, o torcedor vai entender qualquer situação, seja a confirmação da saída (da zona de rebaixamento) ou a possibilidade mínima de briga por vaga. Faremos o nosso máximo”, garantiu Dorival.

Definido

O ano do Cruzeiro está definido, o time ganhou a Copa do Brasil, luta na parte superior do Campeonato Brasileiro e já faz os testes para a temporada 2018. Já o Avaí ainda sonha dentro do torneio nacional. E com a expectativa de permanecer na Série A, o clube catarinense arrancou um bom empate, por 2 a 2, no Mineirão, em duelo válido pela 35ª rodada. O resultado deixa o Avaí com 36 pontos, a três de escapar da zona de rebaixamento e com o sonho vivo de se manter na série A. Já o Cruzeiro que não tem mais nada a perder, embora tenha objetivo de ficar entre os primeiros e garantir alguma premiação, segue na 5ª colocação, com 55 pontos. O Avaí lutou bastante pelo resultado. A equipe se fechou durante boa parte do duelo e abriu o placar em um único ataque, quando conseguiu um pênalti a seu favor. O Cruzeiro foi soberano durante todo o jogo e conseguiu reverter a situação, após bastante intensidade em campo. Mas no finalzinho, já nos acréscimos, o clube visitante conseguiu o empate, com gol de cabeça de Júnior Dutra. O Cruzeiro volta a campo no domingo, contra o Vitória, no Barradão, às 17h (de Brasília). O Avaí recebe o Palmeiras, na segunda-feira, na Ressacada, às 20h.

Fantasma

A três jogos sem vencer e convivendo com o fantasma do rebaixamento, a Ponte Preta contou um herói improvável para vencer o Atlético-PR por 2 a 1 no Moisés Lucarelli, nesta quarta-feira. Danilo Barcelos, que revelou ter passado mal durante a última noite e que não deveria ter entrado em campo, foi o autor dos dois tentos que deram o triunfo aos campineiros. Sidcley descontou para os visitantes. Na saída do gramado, após confirmado o resultado positivo para os alvinegros, Danilo se emocionou ao falar de seu sacrifício: “Eu passei mal a noite inteira, não era para eu ter jogado. Mas eu consegui estar aqui, consegui dar o meu melhor. Não era para eu estar falando isso, mas tomei três injeções para poder entrar em campo”. Com a vitória, a Ponte Preta volta a somar três pontos no torneio, sobe para a 17ª posição e cola temporariamente no Vitória, primeiro time fora do Z-4. As duas equipes têm 39 pontos, mas os baianos estão na frente pelo saldo de gols, -7 contra –11. Pelo lado do Atlético, o resultado não modifica muito o destino da equipe no Brasileiro. Na 12ª colocação com 45 pontos, o time rubro-negro está a cinco pontos da zona de Libertadores e a seis do Z-4. Na próxima rodada, o clube campineiro volta a campo na próxima segunda, às 17h (de Brasília), contra o Fluminense no Maracanã. Já os paranaenses, jogam antes, às 19h do domingo, quando recebem o Vasco na Arena da Baixada.

Coroado

Com o título do Campeonato Brasileiro praticamente garantido depois do gol de Jadson em cima do Fluminense, na noite dessa quarta-feira, a torcida corintiana exigiu a entrada de Danilo. O desejo por prestar uma homenagem ao ídolo foi coroado com a faixa capitão passada por Fagner assim que o camisa 20 pisou no campo na vaga de Jô, aos 45 minutos do segundo tempo. Aos 38 anos, o jogador não escondeu a sensação especial na Arena de Itaquera. “Importantíssimo. Quando você tem uma lesão muito séria assim é complicado, ainda mais eu, que gosto de estar jogando, gosto de treinar, mas no futebol faz parte, você tem que superar tudo isso aí. Estou treinando há cinco meses já, mas jogar mesmo ainda não tinha entrado. Fico muito feliz, agradeço ao Carille, a todo mundo que me apoiou. Estava esperando esse momento, e graças a Deus, aconteceu”, comentou Danilo, sempre muito sereno, mesmo após mais um título na carreira. Visto pelo técnico alvinegro apenas como centroavante, Danilo ainda não sabe se ficará no clube do Parque São Jorge após a virada de ano, quando termina seu atual contrato, mas não escondeu que já pensa na Copa Libertadores da América e sonha em buscar o Bi depois de ser fundamental na conquista inédita de 2012.

Agradecer

Autointitulado “Gringo da Favela” em sua chegada ao Corinthians, o centroavante inglês naturalizado turco Kazim fez questão de agradecer aos mais humildes torcedores do clube após a conquista do heptacampeonato brasileiro. O título foi assegurado com uma vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, de virada, nesta quarta-feira, em Itaquera. “A vitória é para a favela também. Eles ficaram do nosso lado, sofreram e apoiaram. Como vocês falam? Enjoy ? Isso, agora é comemorar, fazer a festa. Vamos, Corinthians. Aqui é Corinthians, p…!”, vibrou, deixando o gramado. Kazim assistiu a mais uma partida do banco de reservas. Dentro de campo, estava o concorrente Jô, que anotou outros dois gols e ultrapassou Henrique Dourado, do próprio Fluminense, na disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Em outros momentos, Kazim chegou a dizer que não se destacou tanto pelo Corinthians porque Jô lhe deu poucas oportunidades. Mas evitou o assunto depois de torcer pelo companheiro, cotado a se transferir novamente para o futebol europeu, diante do Fluminense.

Permanecerá

Minutos depois de ser o melhor jogador da partida contra o Fluminense, na noite desta quarta-feira, marcando dois gols na vitória de virada do Corinthians sobre os cariocas, o centroavante Jô já estava de olho na próxima temporada alvinegra. Um dos nomes mais festejados pela torcida, ele assegurou que permanecerá no clube para o ano que vem e projetou uma nova conquista para esse elenco: a Taça Libertadores da América. “Vou buscar mais um título no ano que vem, vou ficar aqui no Corinthians, quero ter o gostinho de conquistar a Libertadores aqui no Corinthians também. Já ganhei o título no Atlético-MG, mas eu amo esse clube. Levei uma vez, mas quero levantar esse título no ano que vem”, afirmou o camisa 7, afastando a possibilidade de retorno ao futebol europeu, que rondou o Parque São Jorge nos últimos meses. Com os dois tentos anotados frente ao Flu, por sinal, Jô chegou a 18 no Campeonato Brasileiro e superou, ao menos até o momento, Henrique Dourado, que tem 17. Caso consiga manter essa liderança, chegará ao feito de ser o primeiro corintiano artilheiro da competição.

Merecedor

“Tenho que agradecer a Deus. Deus faz coisa que a gente não imagina. Conheço meu futebol, mas não esperava um ano assim. Todo mundo é importante, o Walter, Kazim, o Giovanni contra o Atlético-PR, Claysson, Camacho… Quem não jogou muito foi importante e merecedor, trabalhou nos treinos, no dia a dia…”, comentou um dos líderes do elenco, agradecendo o apoio da torcida. “Agradecemos o torcedor, em momento difícil, com vantagem diminuindo, colocaram 32 mil em treino. Agora é descansar, terminar três jogos com dignidade, como no campeonato todo, mas com dever cumprido”, continuou o atacante, que sempre deixou claro que era torcedor do Timão. Com o título, ele chega ao seu segundo Brasileiro no clube, somado ao de 2005, quando acabara de sair das categorias de base. “Eu me sinto muito honrado de vestir essa camisa desde o primeiro dia, em 97, até hoje. É um clube maravilhoso. Jamais vou esquecer o que fizeram por mim. Foi um ano maravilhoso não posso pensar em outra coisa a não ser ficar. Mas agora é descansar. Não bebo mais, graças a Deus, só ficar curtindo com a rapaziada”, concluiu.

Temporada

Desmanches e reformulações depois, o Corinthians chegou ao seu sétimo título do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera, ao vencer o Fluminense por 3 a 1, dois anos depois da sexta conquista na competição. Com outro técnico e um diferente estilo de jogo, o Alvinegro viu nomes como o do lateral Guilherme Arana, do meia Rodriguinho e do atacante Romero, pouco participativos em 2015, tomarem o protagonismo na atual temporada. Presença constante na reta final daquele título, mas suplente de Uendel até o começo deste ano, Guilherme Arana é talvez a grande revelação desta edição do torneio. Dono de uma sequência de jogos pela primeira vez na carreira, ele foi bancado na posição mesmo não participando da pré-temporada com a equipe. A serviço da Seleção Brasileira sub-20, ele voltou com a missão de ser o dono da vaga que almejou desde 2014, quando subiu para o profissional. “Eu falei para o Arana quando ele voltou que ele era o titular. Era o mais justo, ele era o reserva imediato e tornou-se o titular. Está vivendo um grande momento”, elogiou o técnico Fábio Carille, um dos responsáveis pelo crescimento do atleta como defensor, ponto apontado como a principal falha no seu jogo. Temeroso pela possível perda do lateral desde junho, ele vê o atleta hoje como o melhor do País na função.

Exercida

A evolução, por sinal, é a marca do futebol de Rodriguinho. Reserva de Elias no hexa, ele era visto como opção para a função exercida por Maycon e Camacho na atual equipe, como nome que chega de trás. Na gestão de Carille, porém, ganhou liberdade para ser o principal articulador da equipe e nome que joga mais próximo de Jô, chegando a 11 gols e oito assistências em todo o 2017. “O Rodriguinho, para mim, já foi o melhor jogador do Corinthians no segundo semestre do ano passado. Nesse ano ele se estabeleceu nessa função de chegar bem junto do Jô ali na frente, vimos esse potencial nele”, avaliou o treinador, fã confesso do futebol do atleta. Poucos, porém, tiveram um 2017 tão transformador quanto Ángel Romero. Contratado ainda no meio de 2014, ele teve participações pontuais em 2015, marcando um gol da vitória na estreia e sendo o melhor jogador do 6 a 1 sobre o São Paulo, quando o título já estava assegurado. Dessa vez, no entanto, passou de figura folclórica a, de forma inequívoca, candidato a ídolo da Fiel. Sem entrevistas desde o começo da temporada por reclamar das diversas críticas a respeito da sua qualidade técnica, Romero foi aplaudido de pé diversas vezes em Itaquera, principalmente nos três clássicos disputados no estádio no Brasileiro, justamente as únicas partidas em que fez gols na competição (um em cada). Com mais um ano e meio de contrato, ele definitivamente pode dizer que está na história do clube, com gol na final do Paulista e destaque na conquista nacional.

Dispensas

O ano ainda não acabou e o Flamengo sequer garantiu vaga na próxima Copa Libertadores. Hoje, aparece na sétima posição do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, fechando a zona de classificação para o torneio continental. O Rubro-Negro ainda tem pela frente as semifinais da Copa Sul-Americana, diante do Junior de Barranqüilla, da Colômbia. Entretanto, o departamento de futebol, com o aval do presidente Eduardo Bandeira de Mello e do técnico Reinaldo Rueda, trabalha na lista de dispensas. A “barca” que vai sair do Ninho do Urubu promete estar bem cheia. Quem vai comandar a barca é o meia argentino Darío Conca, que foi contratado lesionado no fim do ano passado e esquentou o banco de reservas ao longo de toda a temporada. Ele, inclusive, atuou apenas três vezes esse ano. Nomes que caíram em desgraça com a torcida por conta do fraco aproveitamento também não vão emplacar o ano de 2018 no Ninho do Urubu. Casos do goleiro Alex Muralha, muito desgastado na reta final da Copa do Brasil, e do zagueiro Rafael Vaz, que ganhou oportunidades nos últimos jogos e foi alvo de fortes críticas por conta da imprensa e da torcida.

Revelação

A paciência do clube com o meia Gabriel também chegou ao fim. Contratado como uma revelação após se destacar pelo Bahia, ele sempre enfrentou problemas para conseguir uma sequência, além de não contar com a simpatia dos torcedores. O volante Rômulo, que também chegou com status de titular, não rendeu o que se esperava dele e está esquentando o banco de reservas. Outro pouco utilizado e que será negociado é o meia argentino Federico Mancuello. Curiosamente, este sempre contou com a simpatia dos torcedores, mas as oportunidades com Reinaldo Rueda foram bem reduzidas. Ele também não enchia os olhos de Zé Ricardo, antecessor do colombiano. A necessidade de dispensar jogadores que não estão rendendo e de emprestar jovens que não estão sendo aproveitados se deve ao fato de que o orçamento no futebol está no limite e apenas abrindo algumas brechas será possível buscar nomes do mercado. Dentro de campo o elenco volta a treinar nesta quarta-feira pela manhã, quando Reinaldo Rueda vai definir a escalação para o duelo da próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a atividade a delegação viaja para a capital paranaense.

Demitido

Chegou ao fim a estadia de Edgardo Bauza na Arábia Saudita. Na seleção asiática desde setembro, o treinador argentino foi demitido após realizar apenas três amistosos com os sauditas, que vão à Copa do Mundo de 2018. A informação é do jornal argentino “La Nación”. Os compromissos foram realizados recentemente. No primeiro, vitória na estreia do comandante ex-São Paulo sobre a Letônia, por 2 a 0. No segundo, dura derrota para Portugal, sem Cristiano Ronaldo, por 3 a 0. No terceiro, a gota d’água, derrota por 1 a 0 para a Bulgária, na última segunda-feira. Após o revés diante do búlgaros, Ahmed Eid Al Harb, príncipe que comanda a federação local de futebol, fez críticas à equipe em seu Twitter pessoal. Harb, antes, havia optado por não renovar com holandês Bert Van Marwijk, que foi quem conduziu os sauditas à Copa, via Eliminatórias. “Eu acompanhei as últimas partidas da seleção. Claramente, não há identidade artística e os resultados são insatisfatórios. Bauza está sob o microscópio” escreveu Al Harb.

Carreira

A diretoria do Botafogo vai procurar nos próximos dias o empresário Sérgio Irrigotia, que gerencia a carreira do meia argentino Walter Montillo, no sentido de contar com o jogador para a próxima temporada. O apoiador encerrou carreira no meio do ano, vestindo a camisa do Glorioso, por conta de uma série de lesões que impediam ele de ter uma sequência no futebol. Porém, na semana passada, por meio de redes sociais, o atleta, de 33 anos, informou que vai retornar aos gramados em 2018. Montillo está morando no Rio de Janeiro, cidade que caiu no gosto de seus familiares. O jogador pediu ao empresário que busque um acordo justamente com o Botafogo, por se sentir em dívida com o Alvinegro pela expectativa criada e também por estar adaptado à Cidade Maravilhosa. Ele só vai deixar a capital carioca, após o ano letivo chegar ao fim, se não existir acordo com o Alvinegro. A diretoria do Botafogo, por sua vez, já fez algumas sondagens e ficou satisfeita com a redução salarial que Montillo aceita sofrer para permanecer no Rio de Janeiro.

Contrato

Como não pode propor um contrato por produtividade, por conta da legislação em vigor, o clube estuda possibilidades de premiar o argentino por metas individuais atingidas. O retorno do craque já conta inclusive com o aval de Jair Ventura, que sempre o elogiou. “Foi um profissional que deixou saudades e torço muito para que ele sempre tenha o melhor em sua vida”, disse Jair. Caso o acerto com o Botafogo não aconteça, Montillo poderá abrir negociações com a Universidad do Chile, onde teve bons momentos no começo da década. No Brasil, o clube já defendeu Cruzeiro e Santos. Pensando, porém, no ano atual, o treinador do Botafogo já está pensando na equipe que vai enfrentar o Atlético-GO na quinta-feira, às 20h(de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este compromisso o treinador contará com o retorno do zagueiro Igor Rabello, que cumpriu suspensão na derrota de 1 a 0 para o Atlético-PR e reaparece na vaga de Emerson Silva. O lateral-esquerdo Víctor Luís, se recuperando de entorse no tornozelo direito, é dúvida. Caso ele não atue, Gilson assume o posto. Nesta quarta-feira o plantel treina à tarde.

Abalado

Acusado de doping, o centroavante Paolo Guerrero vive momento de incerteza pelo Flamengo e pela seleção peruana. O experiente zagueiro Juan, companheiro do atacante no time rubro-negro, admitiu que ficou abalado com a situação vivida pelo estrangeiro. “Abala, principalmente pela pessoa e pelo amigo que é. Pelo momento que estava vivendo não só no Flamengo, mas também na seleção peruana. A gente acompanhou o sonho dele durante as Eliminatórias de levar o Peru de novo à Copa do Mundo”, disse Juan ao Sportv. Aos 33 anos de idade, Guerrero está fora do confronto entre Peru e Nova Zelândia, pela repescagem para a Copa do Mundo 2018. O experiente centroavante, suspenso preventivamente pela Fifa, também vem desfalcando o Flamengo na disputa do Campeonato Brasileiro.

Capacidade

“Tecnicamente é um jogador que faz muita, muita falta ao Flamengo. É um jogador diferente no Brasil, difícil de encontrar, com uma capacidade enorme de fazer o time jogar. Com todo respeito a meus companheiros de clube, é um jogador muito importante para o Flamengo”, afirmou Juan, lembrando a série de imprevistos do clube em 2017. “Durante o ano, tivemos muitos problemas. Às vezes, é difícil falar, porque soa como desculpa e o torcedor fica até chateado. Mas tivemos contusões em momentos crucias e também sofremos muito com as convocações em cada data Fifa. É uma desculpa? Não, mas é uma coisa que realmente aconteceu”, analisou. Com 50 pontos, o Flamengo figura no sétimo lugar do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Coritiba às 21 horas (de Brasília) de quinta-feira, no Couto Pereira. No dia 23 de novembro, pela semifinal da Copa Sul-Americana, o time rubro-negro recebe o Junior Barranquilla.

Entidade

Na última terça-feira, a Fifa anunciou: 622.117 bilhetes já foram comercializados para a Copa do Mundo de 2018. A maior parte, de acordo com a entidade, está destinada a torcedores russos, os anfitriões – o que ainda precisa ser confirmado com pagamento. De acordo com a Fifa, os fãs locais detiveram 57% dos ingressos. Os restantes 43% ficaram com torcedores dos Estados Unidos, China, Alemanha, Brasil, Israel, Inglaterra, Finlândia, México e França. Cabe destacar que, ao todo, foram solicitados 3.496.204 bilhetes nesta primeira fase da venda, entre os dias 1º e 12 de outubro. O comandante do setor de venda de ingressos da Fifa, Falk Eller, se disse “surpreendido” com a alta procura dos bilhetes.

Responsabilidade

“Estamos surpreendidos e sobrecarregados com uma responsabilidade positiva pelos torcedores russos e internacionais. Como apenas alguns times para se classificar, estamos esperando novamente uma grande demanda quando as vendas recomeçarem na quinta-feira. Considerando o interesse de torcedores de todo o mundo em na Copa do Mundo de 2018, gostaríamos de frisar que a única fonte oficial, legítima e ao mesmo tempo mais amigável para o usuário comprar ingressos é o site da Fifa. Os torcedores que comprarem ingressos de outras fontes assumirão o risco de perder a Copa do Mundo, e não queremos que isso aconteça” disse o cartola. Nesta quinta, a nova fase de vendas terá início. Dia 28, conforme o programado, será concluída, em etapa na qual as compras serão feitas de forma direta, sem necessidade de solicitação. A Fifa prevê começar o processo de entrega dos ingressos adquiridos em abril ou maio.

Incerteza

Aos poucos, a incerteza do início de 2017 foi se desfazendo e o ressurgimento da Chapecoense brotou gradativamente. Com a vitória sobre o Santos (2 a 0), na noite da última segunda (13), na Arena Condá, o time catarinense passou a precisar de apenas um ponto em quatro jogos para se ver livre do risco de rebaixamento no Brasileiro. Está com 44 e, pelos resultados das últimas rodadas, os matemáticos já consideram que 45 pontos são suficientes para uma equipe se manter na elite do futebol nacional. A Chapecoense vai enfrentar ainda Vitória (c), Atlético-GO (f), Bahia (f) e Coritiba (c). Em conversa recente com a reportagem do Terra, o presidente do clube, Plínio David de Nês, o Maninho, afirmou que a permanência da Chape na Série A coroaria o ano da reconstrução e ratificaria a posição da diretoria de não concordar com movimento liderado por outros clubes, no final do ano passado, no qual se defendia que a Chapecoense disputasse o Brasileiro de 2017 isenta da possibilidade do descenso.

Cumprido

“Não se trata de comemorar isso. Mas de respirar fundo, com o sentimento do dever cumprido, em homenagem a todos que nos deixaram”, disse Maninho. Neste ano, a Chape participou de várias competições. Conseguiu o bicampeonato do Estadual, fez ótima campanha na Libertadores e agora se vê praticamente salva do rebaixamento. O renascimento do futebol do clube se mostrou eficiente nas semanas e meses que se seguiram à tragédia de 29 de novembro do ano passado, quando um avião que levava a delegação da Chape caiu na Colômbia e provocou a morte de 71 pessoas. Jogadores, comissão técnica, dirigentes e convidados do clube, além de jornalistas e tripulantes, estavam no voo. Houve apenas seis sobreviventes.

Ascenção

A exemplo de todo o elenco, Petros não quer pensar na possibilidade de levar o São Paulo para a próxima edição da Copa Libertadores. Mesmo com a ascensão do time no segundo turno e o espírito aguerrido dos jogadores, o volante reconheceu que as chances de o clube garantir uma vaga no torneio continental ainda são pequenas por conta de haver poucas rodadas restantes no Campeonato Brasileiro. Enxergando uma equipe muito mais preparada nesta reta final de temporada, que, inclusive, não perde há cinco jogos, o camisa 6 também lembrou que a profecia feita logo que chegou ao Morumbi se concretizou. “Em uma das minhas primeiras entrevistas falei que o São Paulo precisou reformular o grupo, mas também falei que a médio prazo ia ser uma equipe muito forte pelas contratações e pelo caráter dos jogadores que haviam chegado. Que pena que a gente não tem mais cinco jogos (além dessas quatro rodadas), ou seja, nove jogos. A equipe amadureceu muito”, lamentou Petros, ciente de que o grupo poderia buscar algo a mais no Brasileirão.

Definir

A situação de Lucas Lima está começando a ficar insustentável no Santos. Ainda sem definir para onde irá em 2018, o meia viu seu futebol despencar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e passou a ser ‘perseguido’ pela torcida do Peixe. Durante a derrota para a Chapecoense, nesta segunda-feira, na Arena Condá, o camisa 10 ficou sumido e acabou sendo sacado pelo técnico Elano aos 7 minutos do segundo tempo para a entrada de Jean Mota. O contrato de Lucas Lima termina no dia 31 de dezembro e ele não deve ficar no Santos. Uma proposta de renovação foi feita pelo alvinegro em junho, mas ainda não tem resposta. O rival Palmeiras aparece como um dos possíveis destinos, porém, o meia só irá para o rival se não aparecerem ofertas de grandes clubes da Europa. “Em janeiro ele faz o que quiser da vida dele, mas até lá eu conto com ele aqui. Não sei (sobre a renovação de Lucas Lima). Não sou eu que resolvo isso. Não me meto. Cada um tem sua maneira de se comportar. Eu coloco quem for melhor para o Santos”, disse o técnico Elano após o revés para a Chape.

Cirurgia

O goleiro Walter, do Corinthians, foi submetido a cirurgia na manhã desta terça-feira e passa bem. Ele teve um arrancamento do tendão adutor da perna direita na última quarta-feira, em partida contra o Atlético-PR. Walter não atuará mais em 2017. A previsão do departamento médico do Corinthians é de que o goleiro leve de três a quatro meses para retornar aos gramados. Sem Walter, machucado, e Cássio, na seleção brasileira, o jovem Caíque França, de 22 anos, foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, no último sábado, e deve iniciar também o duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira. O Timão será campeão brasileiro se vencer o duelo, em Itaquera. A partida contra o Atlético-PR foi a única de Walter neste ano. No Corinthians desde 2014, ele iniciou a temporada com problemas clínicos, perdendo a vaga para Cássio ainda no Torneio da Flórida. Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2019.

Reformulação

Lutando para deixar a zona de rebaixamento da Série A, o Sport intensificou a busca por um treinador. Após ouvir a recusa de Guto Ferreira, o Rubro-negro decidiu traçar um plano de ação: oferecer um projeto que inclui a reformulação do elenco para 2018. A ideia é acertar nos próximos dias a chegada de um treinador que seja capaz de planejar o clube para a próxima temporada – independente da divisão. “As pessoas estão confundindo as coisas. Estão falando que estamos buscando treinador para nos livrar da zona de rebaixamento, mas nós estamos buscando um treinador para 2018. Se ele puder chegar o quanto antes, melhor. Creio que nos próximos 10 dias nos teremos novidades. Desde que Daniel Paulista assumiu ele sabia que não seria técnico para 2018. Então, é essa a nossa procura. Estamos buscando um treinador que possa montar o nosso elenco para a próxima temporada. Temos que ter muito cuidado” disse Gustavo Dubeux, vice-presidente do clube.

Mercado

Sobre os nomes disponíveis no mercado, Dubeux deixou claro que o Rubro-negro ainda não tem conversas adiantas com nenhum treinador e descartou a possibilidade de tentar Milton Mendes, ex-técnico do Vasco. “Ainda não há negociações muito avançadas com ninguém. Ouvimos uma situação envolvendo Milton Mendes, mas não existe nada com ele. Não é um nome que estamos buscando. Estamos buscando informações sobre os perfis dos treinadores e vamos tentar outros nomes” disse o dirigente. Apesar da pressa para anunciar o novo comandante, o vice-presidente disse que o principal foco para o treinador será montar um elenco para o próximo ano. “Sabemos que há pouquíssimo tempo para o treinador trabalhar nesta Série A. Não faremos o mesmo que foi feito pelo Internacional, no ano passado, com Lisca. Não contrataremos alguém para três jogos. A missão do treinador será arrumar o planejamento para o próximo ano”.

Positivo

Promessa é dívida. No caso de Jandrei e Arthur, dívida paga. Após a vitória sobre o Santos, os colegas de Chapecoense apararam a barba um do outro para cumprir uma aposta em caso de resultado positivo. A dupla deixou a Arena Condá sem conceder entrevista na zona mista, mas na reapresentação do elenco, na manhã desta terça, o goleiro verde e branco foi alvo das perguntas sobre a ausência da farta barba que era sua característica. O objetivo dos colegas era simples, motivar um ao outro na busca pelo resultado. Em meio à agitação que tomou conta do vestiário após a vitória sobre o Santos – que praticamente garante o Verdão na Série A em 2018 –, Jandrei e Arthur deram uma de barbeiros e rasparam a barba um do outro. Três pontos na conta da Chape e apostas pagas. “Era muita barba para tirar, eu tirei a do Arthur, o Arthur tirou a minha, quando saí não tinha mais ninguém. Saí meio camuflado. Vai demorar um pouco para o pessoal acostumar, mas daqui a pouco cresce de novo. O importante foi a vitória, o momento que estamos passando. Apostar essas coisa e dar certo é válido, a barba é o de menos” disse o goleiro Jandrei. Com os ex-barbudos, a Chape volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Vitória, na Arena Condá. Um resultado positivo sobre os baianos, pode garantir matematicamente a permanência verde e branca na elite do futebol nacional.

Influência

Roberto Carlos não conseguiu ser campeão pelo Corinthians entre 2010 e 2011. Seis anos depois da saída, porém, o ex-jogador tem uma pequena parcela de influência na retomada técnica e emocional de Guilherme Arana na reta final do Brasileirão, o que tem ajudado no caminho para o hepta. Um dos ídolos do garoto de 20 anos na posição, o ex-lateral-esquerdo da seleção brasileira, do Real Madrid e do próprio Corinthians – onde fez 64 partidas e cinco gols –, falou pelo telefone com o jogador para lhe transmitir confiança e tranquilidade nesta reta de definição. A iniciativa de unir ídolo e fã aconteceu há algumas semanas e partiu de Walmir Cruz, preparador físico que trabalhou com Roberto Carlos no Corinthians e, depois, fez parte de sua comissão técnica no Sivasspor, da Turquia. Atualmente, o ex-jogador atua como diretor e embaixador do Real Madrid.

Desempenho

Um dos destaques do Corinthians no Paulistão e no primeiro turno do Brasileirão, Arana teve queda brusca de desempenho do returno. Contra o Palmeiras, na vitória por 3 a 2, voltou a ter um ótimo desempenho, o que conseguiu manter nas vitórias sobre Atlético-PR e Avaí. Recentemente, em entrevista coletiva, Arana destacou Roberto Carlos como uma referência. Antes do primeiro Dérbi do campeonato, quando ele marcou um gol, o pai do jogador tinha enviado vídeos com gols do ex-lateral para tentar inspirá-lo, o que acabou dando resultado. “Eu vinha chutando algumas bolas e elas estavam subindo. Meu pai me mandou vídeos dele. Óbvio que nunca vou chutar igual a ele, mas no jogo tive uma oportunidade e fui feliz. Tento aprender com os melhores” disse o garoto, que foi comparado a Marcelo por jornais espanhóis na última semana. Próximo de um acerto com o Sevilla, da Espanha, Guilherme Arana tem presença garantida no jogo desta quarta-feira, contra o Fluminense, às 21h45 (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians vencer o jogo, conquistará o heptacampeonato com três rodadas de antecedência.

Engatilhados

Com o rebaixamento para a Série C decretado, o Náutico intensifica o planejamento para o ano que vem. Já deu férias ao goleiro Jefferson e planeja fazer isso com outras peças. O elenco de 2018 vem sendo pensado – tanto é que o lateral-esquerdo Henrique Ávila já renovou contrato. Outras peças também estão na mira não só para a extensão do vínculo, mas também para serem contratados. Segundo o futuro presidente, Edno Melo, dois reforços já estão engatilhados. “Estamos com dois reforços engatilhados para o ano que vem. Não posso entrar em detalhes, até porque quem está à frente disso é Diógenes (Braga, vice-presidente de futebol). Mas já trabalhávamos com a possibilidade de sermos rebaixados e o planejamento vem sendo tocado” afirmou Edno Melo. A comissão técnica quer que a reapresentação do elenco seja ainda no mês de dezembro, isto porque o Timbu entra em campo já no dia 9 de janeiro, pela pré-Copa do Nordeste, contra o Itabaiana-SE. Em 2017, o Timbu contratou 36 jogadores ao todo, sendo 14 para a disputa do Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e outros 22 para a Série B.

Julgamento

A fase principal do julgamento do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Maria Marin começou nesta segunda-feira (13), em Nova York, nos Estados Unidos, e a defesa do cartola apontou que Marco Polo del Nero era quem mandava na CBF. Perante a corte do Brooklyn, o advogado de Marin, Charles Stillman, diminuiu o papel do cartola brasileiro no escândalo de corrupção da Fifa, afirmando que era Del Nero, então vice-presidente, que representava o Brasil na entidade que rege o futebol no mundo. Segundo a defesa, o atual presidente da CBF, que também está sendo indiciado pelas autoridades norte-americanas, era a “grande figura” do futebol brasileiro e Marin foi apenas um “substituto temporário”. Além do cartola brasileiro, também serão julgados o peruano Manuel Burga e o paraguaio Juan Ángel Napout, todos envolvidos no escândalo que abalou a imagem da Fifa em 2015. Desde novembro de 2015, Marin está cumprindo prisão domiciliar em um luxuoso prédio de Manhattan. O cartola é acusado de cobrar propinas em contratos de transmissão de TV e marketing na Copa do Brasil, Copa América e Libertadores.

Divisão

O Ceará precisa apenas de mais uma vitória para subir para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, o Vozão recebeu o Paysandu na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série B, e venceu por 2 a 0, ficando muito próximo do acesso. Os gols foram anotados por Pio, no começo do primeiro tempo, e por Elton, no segundo. Com o resultado, os cearenses chegaram a 63 pontos, cinco à frente do quinto e do quarto colocado (Londrina e Oeste, respectivamente). Desta forma, precisam apenas de um triunfo no próximo sábado, diante do Criciúma, fora de casa, para garantirem matematicamente a vaga no G4. Já o Paysandu acabou não sendo tão afetado pelo resultado negativo. Sem grandes pretensões na Segundona, seja brigar pelo acesso ou evitar o rebaixamento, o Papão aparece na 12ª colocação, com 45 pontos. Pela próxima rodada, encara o já rebaixado Santa Cruz, em Belém-PA.

Retorno

O Internacional está de volta à elite do futebol brasileiro. Em jogo monótono realizado nesta terça-feira, o time gaúcho segurou um empate sem gols contra o Oeste, na Arena Barueri (SP), e garantiu matematicamente o retorno para a Série A. O colorado é o segundo clube a subir para a Primeira Divisão, já que no fim de semana passado, o América-MG também garantiu o retorno. Faltando duas rodadas para o término da Segunda Divisão, o Inter alcançou 65 pontos, segue sendo vice-líder na classificação e não tem mais como ser ultrapassado pelo quinto colocado, o Londrina. O time de Barueri chegou aos 58 pontos e depende de resultados paralelos para seguir sonhando com o acesso para a Série A. O técnico interino Odair Hellmann teve muitos desfalques para o duelo. O meia D’Alessandro cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o centroavante Leandro Damião e o zagueiro Danilo Silva sentiram desconforto muscular e foram ausências. Com isso, o treinador escalou o William Pottker como o atacante de referência e colocou o chileno Felipe Gutiérrez e o meia Camilo no meio de campo. Na defesa, os jovens Léo Ortiz e Thales formaram a dupla de zaga. No Oeste, o volante Betinho, lesionado, deu lugar para o zagueiro André Vinicius atuar improvisado na posição. Por opção técnica, Gabriel Vasconcelos ficou no banco para a entrada de Velicka.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com