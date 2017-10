Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Arrancou

Em um jogo com sete gols e dois pênaltis defendidos por Wilson na Ilha do Retiro, o Coritiba arrancou uma grande vitória por 4 a 3 sobre o Sport em duelo direto contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão, em seu primeiro jogo após a saída de Vanderlei Luxemburgo, estacionou nos 35 pontos, na 15ª posição. O Coxa pulou para 16º, com os mesmos 35 pontos. O Alviverde abriu o placar logo aos cinco minutos da primeira etapa, com Werley aproveitando cobrança de escanteio para desviar para a rede. De cabeça, aos 29 minutos, Diego Souza deixou tudo igual. Henrique Almeida colocou o time paraense na frente, aos 39 minutos, mas André, aos 41 minutos, fez para os pernambucanos. Depois do intervalo, Diego Souza, de cabeça, fez mais um. Jonas empatou, aos 33 minutos. Yan, aos 45 minutos, virou novamente para fechar a contagem. Na próxima rodada, o Sport enfrenta a Chapecoense, domingo, na Arena Condá, em Chapecó. Já o Coritiba encara o Avaí, em mais um duelo direto, no mesmo dia, no Couto Pereira.

Colocação

Em jogo com quatro gols, os reservas do Grêmio empataram em 2 a 2 com o Avaí, na Ressacada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Rafael Thyere e Kaio, para o Grêmio, e Pedro Castro e Leandro Silva, para o Avaí. Com o resultado, o Tricolor segue na quarta colocação. Já o Leão cai para 18ª posição. O time gremista teve um gol mal anulado do zagueiro Bressan pela arbitragem. Este foi o sexto jogo do time reserva gremista, a equipe ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, com dois empates (Atlético-PR e Avaí) e quatro derrotas (Botafogo, Sport e Palmeiras, duas vezes). Com foco nas semifinais da Copa Libertadores, o técnico Renato Portaluppi mandou a campo uma equipe totalmente reserva. A novidade foi a utilização de três volantes no meio de campo, com Cristian, Michel e Kaio. No Avaí, o treinador Claudinei Oliveira repetiu o time que venceu a Ponte Preta na rodada anterior.

Impressão

O empate em 1 a 1 diante do Bahia, neste domingo no Maracanã, deixou no ar a impressão de que a briga do Fluminense contra o rebaixamento irá arrastar-se até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Além de não ter vencido em casa um confronto direto, o time de Abel Braga teve outra atuação fraca, com erros na defesa e pouca criação ofensiva. A igualdade entre os tricolores não limita-se só ao placar do jogo. Os dois times somam 39 pontos, com a equipe de Salvador na frente da tabela pelo número de vitórias. Na quarta, o Flu volta a campo pela Sul-Americana, contra o Fla. O Bahia joga domingo, pela 32ª do Brasileirão, contra a Ponte Preta em Salvador. Aos 25 minutos, o Bahia já deixou claro que estava satisfeito com o empate, valorizando cada falta, tiro de meta ou cobrança de lateral. O Flu, por sua vez, lançou-se ao ataque, mas esbarrou na desorganização e a pouca inspiração dos homens de frente. Nem após a expulsão de Matheus Sales, após falta grosseira, o goleiro Jean foi exigido, e o empate e em 1 a 1 persistiu até o apito final.

Derrota

O Santos confirmou a demissão do técnico Levir Culpi neste sábado, após a derrota para o São Paulo por 2 a 1. A gota d’água foi, além dos resultados, a postura no comando técnico. A diretoria do Peixe estava descontente com o excesso de folgas para o elenco diante da queda de produção do time. Após perder o clássico para o São Paulo, o treinador queria que o time se reapresentasse no CT Rei Pelé na terça-feira. Agora, isso acontecerá na segunda-feira. Levir assumiu o Peixe em junho e comandou o time em 31 jogos, sendo 14 vitórias, 12 empates e cinco derrotas. O auxiliar Elano assume o comando do time até o fim do ano. Enquanto esteve à frente do time por dois jogos, após a saída de Dorival Júnior, o Peixe venceu Botafogo e Atlético-PR.

Dificuldade

Não faltou empenho ao Botafogo no Independência. Mas, com uma visível dificuldade para criar jogadas, a equipe tropeçou em erros e acabou se conformando em segurar o empate em 0 a 0 diante de um Atlético-MG que foi aguerrido, neste domingo, em jogo válido pela trigésima-primeira rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Glorioso chega a 48 pontos na competição. Já o Galo, que desperdiçou sucessivas chances no Horto, fica com 42 pontos e perde a oportunidade rara de se aproximar da zona de classificação à Libertadores. A entrada de Gilson no meio pareceu atenuar a ausência na criação. O Glorioso deu trabalho com avanços pelos lados e as boas chegadas de Bruno Silva. Aos 18, Bruno Silva estava próximo de fazer um cabeceio mais, na última hora, Brenner irrompeu na área e atrapalhou o próprio companheiro. Rafael Moura tentou e carimbou a trave diante de um Gatito batido. Em seguida, o He-Man cabeceou rente à trave. Além de um chute completamente sem direção de Guilherme, restou ao Botafogo a sensação de que se superou no Horto. Tanto diante da falta do seu poder da criação no Independência, quanto de se postar bem na defesa diante de um o Galo que o sufocou bastante.

Ameaçada

O Corinthians, que agora não vence há quatro jogos, tem a liderança cada vez mais ameaçada. Na tarde deste domingo, com a sua formação considerada ideal, o time de Fábio Carille perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Corinthians (59) pode ver o vice-líder Palmeiras (53) diminuir a diferença para três pontos no complemento da rodada – a equipe alviverde enfrenta o Cruzeiro, no Palestra Itália, nesta segunda-feira. No pior dos cenários, pode perder a liderança para o arquirrival no Derby do próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), em Itaquera, em função do número de vitórias. A Ponte Preta, por sua vez, chegou aos 35 pontos ganhos, assumiu a 16ª posição e saiu da zona de rebaixamento. Os comandados de Eduardo Baptista, que não venciam há quatro partidas, tentarão manter a reação diante do Bahia, também no domingo, às 18h, em Salvador.

Resultado

A Chapecoense empatou com o Atlético-PR por 0 a 0, na Arena da Baixada, neste sábado. Um dos grandes responsáveis pelo resultado, o goleiro Jandrei, exaltou a partida principalmente por ela ter sido em um gramado sintético. Além disso, ele ressaltou que o clube catarinense ainda tem seu objetivo a cumprir no Campeonato Brasileiro. “O resultado foi importante para a gente. Um jogo fora de casa, em um gramado que a gente não costuma jogar nem treinar. É enaltecer a atuação da equipe. Graças a Deus fiz duas grandes defesas e consegui evitar os gols do Atlético-PR, que jogou bem. Também jogamos bem, mas acho que o 0 a 0 foi justo. Agora vamos trabalhar para essa sequência porque o nosso trabalho ainda não terminou e temos um objetivo do clube”. Com o resultado deste sábado, a equipe de Santa Catarina foi a 39 pontos e perdeu, pelo menos, uma posição na tabela, já que o São Paulo ganhou do Santos e chegou a 40 pontos. Por enquanto, a Chape tem seis pontos a mais do que o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O clube baiano tem um jogo a menos que os comandados de Gilson Kleina. Na próxima rodada, o Verdão do Oeste irá receber o Sports, na Arena Condá, no domingo, dia 5 de novembro, às 17 horas (de Brasília).

Concorrente

O Vasco enfrentou o Flamengo neste sábado, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de conseguir uma vaga na Libertadores de 2018, a equipe de São Januário tem seu maior rival como concorrente direto, mas nem por isso deixou de valorizar o empate por 0 a 0. Na sua entrevista coletiva após a partida, o técnico Zé Ricardo, ex-treinador do Flamengo, admitiu que o adversário teve mais posse de bola, mas considerou o resultado justo. “O Flamengo ficou mais com posse de bola, mas natural, pela qualidade dos meias e atacantes. A gente tentou bloquear bem os lados do campo para que não tivesse sobrecarga por ali. Tivemos nossas oportunidades. No geral, acho que o empate foi justo, pelo fato de termos terminado com um a menos. Para a gente, ficou de bom tamanho”, analisou o treinador.

Situação

O lateral Ramon deixou o campo no final do segundo tempo com uma pancada no joelho direito, e como já havia feito às três substituições, Zé Ricardo não pode recompor a equipe. O jogador fará exames neste domingo para avaliar a gravidade da lesão e preocupa a comissão técnica. “Infelizmente parece uma situação mais grave. Vai ser feita uma ressonância. Está sentindo muita dor no vestiário”, revelou o treinador vascaíno. Se corre o risco de perder Ramon, o Vasco deve ter o retorno de Luís Fabiano no próximo domingo, diante do Vitória. “Nossa expectativa é de que o Luís esteja disponível. Ele se reapresentou na sexta-feira, começou os trabalhos em campo. Hoje treinou bem. Se a gente conseguir com que ele esteja em campo, nos ajudará bastante”, comentou Zé Ricardo. O elenco do Vasco recebeu folga neste domingo e volta aos trabalhos na segunda-feira pela manhã, em São Januário. O duelo contra o Vitória será no Maracanã.

Desesperados

Em um jogo entre dois desesperados na tabela do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO visitou o Vitória durante a tarde deste domingo, no Barradão. Depois de sair atrás no placar diante do lanterna, a equipe mandante chegou ao empate por 1 a 1 e ainda desperdiçou a chance de virar em cobrança de pênalti. Com 34 pontos ganhos, o Vitória figura apenas na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Algoz do Corinthians, a Ponte Preta, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 35. Já o Atlético-GO fica com 27 pontos, seis a menos que o Coritiba, na lanterna do torneio nacional. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas do próximo sábado, o Atlético-GO volta a campo para encarar o ascendente São Paulo, no Estádio Serra Dourada. Já o Vitória, às 19 horas de domingo, pega o Vasco, time com esperança de Libertadores, no Maracanã.

Dirigente

Modesto Roma Júnior, presidente do Santos, participou por telefone do programa Mesa Redonda. Em entrevista à TV Gazeta, o dirigente reprovou a postura do lateral esquerdo Zeca, que acionou o clube na Justiça, e disse estar estudando alternativas para assumir o comando do time alvinegro após a saída de Levir Culpi. Na Justiça do Trabalho, Zeca vem tentando obter a rescisão de seu contrato com o Santos, válido até o final de 2020. Questionado sobre a situação do jogador de 23 anos, ganhador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, Modesto externou sua reprovação. “Houve uma precipitação do estafe dele, de achar que a coisa era um de um jeito, quando a coisa é de outro. Agora, é uma situação que está entregue ao departamento pessoal do Santos. Não é mais um assunto do futebol, mas sim do departamento pessoal”, reiterou.

Sucessor

Ao falar sobre o sucessor de Levir Culpi, dispensado após a derrota contra o São Paulo, o presidente santista preferiu não entrar em detalhes. “Estamos estudando nomes e não vamos nos precipitar nisso. Não vamos sofrer críticas de precipitação”, afirmou Modesto, candidato à reeleição no próximo mês de dezembro. Durante a participação no programa Mesa Redonda, o mandatário ainda comentou a situação do meia Lucas Lima, que tem contrato apenas até o final da temporada e, portanto, já poderia assinar com outro clube. O Palmeiras, do diretor de futebol Alexandre Mattos, é um dos interessados pelo atleta. “O contrato termina agora no final do ano e estamos negociando se vamos renovar ou não. O Santos fez uma proposta e ele respondeu que vai definir após o término do Campeonato Brasileiro. Temos que aguardar a decisão”, declarou Modesto Roma Júnior. Sob o comando do técnico interino Elano, o Santos encara o Atlético-MG às 17 horas (de Brasília) do próximo sábado, no Estádio da Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 53 pontos, o time alviverde ocupa o terceiro posto do torneio.

Competição

A diferença da campanha do Corinthians entre o primeiro e o segundo turno do Campeonato Brasileiro está cada vez mais discrepante. Com a derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, no último domingo, em Campinas, o líder entrou no que seria a zona de rebaixamento da metade final da competição. Em 12 jogos, o time alvinegro contabiliza seis derrotas, três empates e míseras três vitórias. Considerando apenas as campanhas do segundo turno, o Corinthians é o 17º colocado, com 12 pontos, portanto. Para efeito de comparação, o Botafogo, líder do returno, soma 23 pontos, dois a mais que o vice-líder Palmeiras, principal perseguidor do Corinthians na luta pelo título nacional. O contraste é imenso em relação aos números obtidos pelo clube de Parque São Jorge na metade inicial do Brasileiro.

Recorde

Nos primeiros 19 jogos do torneio, o Corinthians obteve 14 vitórias e cinco empates, somando 47 pontos conquistados, sendo o recorde da história desde que o torneio passou a ser disputado no modelo de pontos corridos, em 2003. Após o confronto com a Ponte Preta, o técnico Fábio Carille falou sobre a oscilação da equipe no momento mais decisivo da competição. “Há uma queda, sim, não falando desse jogo. Vamos buscar confiança e tentar mostrar o quanto isso pode ser importante na reta final”, afirmou. Com o revés, o terceiro nos últimos quatro jogos, o Corinthians (59) pode ver o vice-líder Palmeiras (53) reduzir a diferença para apenas três pontos ao final da rodada – o time alviverde enfrenta o Cruzeiro, nesta segunda-feira, no Palestra Itália. No pior dos cenários, perderá a primeira colocação caso seja derrotado no Derby do próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), em Itaquera.

Desfalques

O Sport terá desfalques importantes para a partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Junior Barranquilla, na Colômbia. Precisando reverter desvantagem de 2 a 0 após revés na Ilha do Retiro, o time não contará com algumas de suas referências. O meia Diego Souza e o atacante André, principais nomes ofensivos do elenco, não viajam, vetados pelo departamento médico. Além deles, o lateral Raul Prata e o volante Rithely também ficam fora. “Raul Prata vai iniciar a transição para que possa voltar a ajudar o mais breve possível. Além dele, Rithely vai ser vetado por dores no tornozelo. Diego Souza também será vetado por dores na região adutora da coxa direita e André por dores na coxa”, explicou o diretor médico do Sport, Cleber Maciel. Além dos lesionados, o Rubro-Negro também não conta com o meio-campista Wesley e com o atacante Osvaldo, que não estão inscritos na competição. Com a derrota por 2 a 0 na ida, os comandados de Daniel Paulista precisam, pelo menos, de um triunfo por dois gols de diferença para avançar. 2 a 0 leva aos pênaltis, enquanto qualquer outra vitória por dois dá a vaga ao Leão, pelo número de gols fora de casa. Quem avançar pega o classificado do clássico entre Flamengo e Fluminense.

Isolado

Com duas assistências, o meio-campista Hernanes foi o destaque do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no último sábado, no Pacaembu. A boa atuação, contudo, não foi um caso isolado. O Profeta é o líder da recente reação do time tricolor no Campeonato Brasileiro, o que tem lhe dado bastante satisfação neste retorno ao futebol nacional. “Independente de estar jogando o melhor, acho que eu começo a voltar a me divertir jogando futebol, o ponto mais importante. Foi um trabalho muito árduo. Atingindo os objetivos, vou conseguindo isso, é muito bom”, disse o jogador de 32 anos. Emprestado pelo Hebei Fortune-CHN até junho de 2018, o camisa 15 chegou com status de ‘Salvador da Pátria’ na luta do São Paulo contra o rebaixamento no Brasileiro. Desde que voltou ao clube que o formou, em julho, ele marcou oito gols em 15 jogos, sendo o artilheiro do time no torneio, e ainda contribuiu com três assistências. Os números de Hernanes, talvez, sejam reflexo de seu novo posicionamento, diferente daquele ao qual era submetido na Itália, onde jogou de 2010 e 2016. “Lá na China eu me dispus a jogar numa posição mais avançada. Perfeito aqui para mim, jogando um pouco mais avançado, posso ter mais liberdade para finalização ou um passe”, explicou.

Titulares

Caso não ocorram lesões durante a semana, o Corinthians terá a sua força máxima para o clássico com o Palmeiras, no próximo domingo, no estádio de Itaquera. A possibilidade acontece porque nenhum dos sete jogadores titulares que estavam pendurados foram advertidos com cartão na derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas. O Corinthians entrou no campo do Estádio Moisés Lucarelli com Jô, Cássio, Balbuena, Pablo, Gabriel, Rodriguinho e Jadson com acúmulo de dois cartões amarelos. No entanto, o único a ser advertido do time de Fábio Carille foi o atacante Clayson, que entrou no segundo tempo. O cenário favorável, contudo, não teria acontecido se o árbitro Marcelo Aparecido de Souza tivesse visto Jô, caído no gramado, desferir um chute na canela do zagueiro Rodrigo nos minutos finais do duelo. O centroavante, portanto, viraria desfalque para o Derby caso fosse punido pelo juiz. Em entrevista coletiva concedida após a partida, Carille garantiu não ter sugerido aos jogadores evitarem cartões diante da Ponte Preta. “Primeiro era o resultado, para depois pensar no Palmeiras. Preferia perder dois jogadores aqui hoje e sair com a vitória”, afirmou.

Regalias

Maior contratação da história do futebol, Neymar não está tão feliz como desejava no Paris Saint-Germain. Segundo o canal de televisão catalão Betevé, o craque brasileiro não estaria contente com o trabalho do treinador Unai Emery e que sente saudades da cidade de do ambiente da antiga cidade. Além disso, a vida na capital francesa “não está sendo o que ele esperava”. O desconforto do atacante também foi divulgado nesta semana pelo jornal francês Le Parisiense, que ressaltou que a grande quantidade regalias de Neymar começaram a incomodar o ambiente com os medalhões do elenco parisiense. O jornal Sport, que destacou: “Seus amigos, família e os chamados de ‘Toiss‘ tampouco se sentem bem em Paris, que é uma cidade que não tem nada a ver com Barcelona”. No último domingo, a situação ficou ainda mais conturbada após Neymar usar o período que não atuou devido à expulsão na partida contra o Olympique de Marselha para visitar em Barcelona os amigos Lionel Messi e Luis Suarez, O brasileiro postou uma foto nas redes sociais junto com o filho e os ex-companheiros de equipe.

Contratado

O brasileiro foi contratado no início do mês de agosto após meses de especulações e negociações entre o Barcelona e o PSG. O preço desembolsado pelo clube parisiense de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 822 milhões na época) fez com que Neymar se tornasse o jogador mais caro da história do futebol, desbancando o recorde que era do meia Paul Pogba, quando o jogador trocou a Juventus pelo Manchester United, clube que revelou o francês. Nesta temporada, Neymar é o principal destaque do clube francês e tenta ajudar a equipe a conquistar a Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do futebol europeu e que jamais foi ganho pelo Paris Saint-Germain. Nesta edição, o time já lidera o Grupo B, com nove pontos e 100% de aproveitamento.

Garantir

Sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está no limite na zona de classificação para a Libertadores do próximo ano. Em outra frente, na Sul-Americana, o Rubro-Negro tem vantagem nas quartas de final contra o Fluminense e sonha com o título para ‘salvar o ano’ e, de quebra, garantir uma vaga na fase de grupos do principal torneio sul-americano. Por isso, o time vive um dilema, deve priorizar uma das competições e deixar a outra em segundo plano? Publicamente, os jogadores evitam dar preferências para um dos torneios. O meia Diego, por exemplo, garante que o Flamengo vai com força total nas duas frentes. “Temos dois caminhos de buscar a vaga na Libertadores e iremos com força total nesses dois caminhos. Demonstramos vontade de vencer contra o Vasco. Não vamos priorizar nenhuma competição. Temos o privilégio de ter duas opções ainda” disse o camisa 35. Caso não consiga o título da Sul-Americana, o Flamengo terá de melhorar seu rendimento no Brasileiro para conquistar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O modesto sétimo lugar na competição nacional – tendo em vista o investimento de cerca de R$ 60 milhões no futebol nesta temporada – garante apenas a presença nas etapas iniciais do torneio sul-americano (pré-Libertadores).

Sentimento

Após o revés diante do Coritiba, neste domingo, na Ilha do Retiro, em jogo eletrizante terminado em 4 a 3 para os paranaenses, Magrão deixou o campo visivelmente abatido. Com poucas palavras, o experiente goleiro definiu o sentimento do Leão no momento e seguiu emocionado aos vestiários. “Frustrado (com o resultado)… é difícil, mas é isso aí”, disse ele, com a voz embargada e o semblante deprimido. Na sequência, seguiu ao vestiário, emocionado. Com exceção dele e do atacante Rogério, nenhum outro jogador rubro-negro conversou com a imprensa na saída do gramado. Vale ressaltar que Magrão teve participação negativa no gol de empate do Coxa quando sua equipe vencia a partida por 3 a 2. Após cobrança de falta de Carleto, Magrão não conseguiu segurar a bola, e o rebote foi para nos pés de Jonas, que só completou para as redes. Com o resultado, a luta do Leão contra o rebaixamento torna-se ainda mais dramática. Na briga direta para se livrar do Z4, Coritiba, Sport e Ponte Preta estão empatados em pontos, 35 ganhos para cada. Por ter um gol a mais de saldo (-8), a equipe pernambucana permaneceu na 15ª colocação. Pressionados, os comandados do interino Daniel Paulista vão para Chapecó (SC), no próximo domingo, para enfrentar a Chapecoense na Arena Conda, às 17h (de Brasília).

Atuação

Jogando em casa, o Avaí buscou duas vezes o empate com o Grêmio e saiu da Ressacada com o 2 a 2 neste domingo. Leandro Silva, autor do segundo gol do Leão, elogiou a atuação da equipe comandada por Claudinei Oliveira e ainda destacou que a briga contra o rebaixamento continua. “Fica (aquele gosto amargo). Eu trocaria esse gol pela vitória. A luta continua. A gente está bem, fazendo o nosso papel, jogando com raça, buscando os resultados. Então vamos continuar nessa pegada para o próximo jogo fora”, declarou lateral ao Premiere na saída de campo. Com o resultado, o Avaí foi a 35 pontos e caiu duas colocações, entrando na zona do rebaixamento. O clube catarinense tem a mesma pontuação que a Ponte Preta, o Coritiba e Sport. Enquanto a Macaca ocupa da 17 colocação, os outros dois times estão fora da zona da degola. Na próxima rodada, os comandados de Claudinei Oliveira irão viajar até o Paraná para enfrentar o Coritiba, em confronto direto, no Couto Pereira, no sábado, dia 4 de novembro, às 21 horas (de Brasília).

Adversário

O Atlético Paranaense sem gols diante da Chapecoense frustrou o torcedor rubro-negro que esteve na Arena da Baixada no sábado e complicou a caminhada do time para tentar entrar no G7 do Campeonato Brasileiro. O meia Nikão acredita que a postura defensiva do adversário, que pouco criou o ficou com a bola nos pés durante os 90 minutos, foi o fator fundamental para o resultado final. “Foi um jogo de um time só. O tempo todo mandamos no jogo, criamos as oportunidades. No final, cansamos um pouco, mas mesmo assim eles não conseguiram chegar com perigo nenhuma vez”, afirmou o jogador, lamentando as oportunidades desperdiçadas. “Tivemos as chances de abrir o placar, mas infelizmente a bola não entrou. Temos que manter a cabeça erguida, porque que fizemos um bom jogo, e nos preparar para enfrentar o Cruzeiro”, emendou. Mesmo com o time se complicando na briga por uma vaga na Libertadores da América, Nikão ainda segue confiante para a reta final da competição. “Não tenho dúvidas. Estou aqui há três anos e acredito muito nessa equipe. Nosso foco é a Libertadores e temos totais condições de atingir esse objetivo”, concluiu.

Considerou

O técnico Jair Ventura considerou justo o empate entre Atlético-MG e Botafogo, neste domingo, na Arena Independência. Para o treinador do Alvinegro carioca, a sua equipe teve a chance mais clara da partida, em lance de Guilherme, no segundo tempo, mas a igualdade premiou a luta das duas equipes em busca de um melhor resultado. “Para um clube gigante como o Botafogo o empate não é um bom resultado, mas se você segura o Atlético Mineiro em casa e soma um ponto na briga pela vaga da Libertadores, tem que ser um resultado comemorado”, afirmou Jair Ventura. Na entrevista coletiva, o comandante do Glorioso comentou que é sempre muito complicado jogar no Horto, não só pela qualidade do adversário como pela pressão da torcida. Ele disse que gostou muito do primeiro tempo do Botafogo, mas que o segundo tempo teve amplo domínio do Galo, que aumentou o seu volume de jogo. Mesmo assim, o Botafogo ainda teve a melhor oportunidade de marcar.

Treinador

“É natural que o time da casa tenha mais posse de bola. Foi um bom jogo, com emoções e nenhuma equipe abdicou de jogar”, ressaltou o treinador. Para o treinador do Botafogo, o volante Rodrigo Lindoso e o meia Marcos Vinicius fizeram muita falta, porque estão mais adaptados ao esquema, mas salientou que não gosta de usar desfalques como desculpas para justificar resultados. Em relação ao clássico da próxima rodada diante do Fluminense, Jair disse que o Botafogo vai disputar uma verdadeira Copa do Mundo em busca de uma vaga na Libertadores. “Serão sete finais para tentar garantir nossa vaga nessa competição tão importante”, completou.

Importante

Neste domingo, a Ponte Preta conseguiu uma importante vitória diante do líder do Campeonato Brasileiro. A Macaca recebeu no Moisés Lucarelli, pela 31ª rodada, o Corinthians, venceu por 1 a 0 e segue na luta pela permanência na Série A. Com defesas essenciais, o goleiro Aranha foi um dos destaques da partida e comentou sobre seu desempenho, na saída de campo. “Sempre faço meu melhor, meu trabalho. Hoje nós vencemos, mas a gente não tem que se empolgar. No jogo passado queriam até me pegar, me bater… Então a gente tem que vir, fazer nosso trabalho, independentemente de qualquer coisa, e procurar fazer o melhor”, afirmou em entrevista ao Sportv. Aranha também comentou sobre a insatisfação da torcida e exaltou as atuações da equipe de Campinas nos últimos jogos: “Nós já chegamos aqui no estádio com o torcedor contra, vaiando, xingando o time. A gente entende e respeita a insatisfação do torcedor, mas é difícil. A gente iniciou o jogo contra um adversário fortíssimo e também contra uma boa parte da torcida. Então complica ainda mais. Mas foi o mesmo jogo que fizemos contra o Avaí, contra as outras equipes. Jogamos bem posicionado, mas hoje conseguimos marcar e tivemos a felicidade de não levar gols. Mas o time sempre tem jogado de maneira organizada. Às vezes as coisas acontecem a nosso favor, às vezes não”.

Surpreendeu

No último sábado, o Ceará surpreendeu o Internacional, no estádio Beira-Rio, e venceu pelo placar de 1 a 0, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Élton. O resultado coloca o time alvinegro na vice-liderança da competição, com 58 pontos. O Colorado segue líder, com 61. A torcida fez a parte dela e bateu o recorde de público do Inter na Série B, com mais de 38 mil torcedores presentes. Contudo, o Vozão fez valer a tradição de ser um visitante indigesto em Porto Alegre. Em quatro jogos no Beira-Rio, o Ceará venceu três vezes. Contudo, o Vozão fez valer a tradição de ser um visitante indigesto em Porto Alegre. Em quatro jogos no Beira-Rio, o Ceará venceu três vezes. O dia também foi histórico para o meia D’Alessandro. O argentino completou 387 partidas atuando com a camisa do Internacional e se igualou a Falcão, outro ídolo do torcedor colorado. Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, dia 3 de novembro, às 19h15 (de Brasília), pela 33ª rodada da Série B. No Beira-Rio, o Internacional recebe o CRB. Não muito longe dali, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Ceará visita o Juventude.

Paciência

O que era preocupação virou pressão. A derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, pôs fim à paciência da torcida do Corinthians, que pichou os muros da sede do clube, no Parque São Jorge, nesta noite. “Vagabundos. Ou jogam por amor ou por terror” e “Acabou a paz” foram as frases pichadas que escancararam o momento sem precedentes que o clube vive na temporada. Com o revés no Estádio Moisés Lucarelli, o terceiro nos últimos quatro jogos, o Corinthians (59) pode ver o vice-líder Palmeiras (53) reduzir a diferença para apenas três pontos ao final da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro – o time alviverde enfrenta o Cruzeiro, nesta segunda-feira, no Palestra Itália. No pior dos cenários, a equipe treinada por Fábio Carille perderá a liderança da competição caso seja derrotada pelo arquirrival no Derby do próximo domingo, em Itaquera. A equipe iniciará a preparação para o clássico nesta terça-feira.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com