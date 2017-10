Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Confronto

No sétimo Fla-Flu do ano, o Rubro-Negro largou na frente do Tricolor no confronto pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, no Estádio do Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0 a partida de ida. Como atuou como visitante, o gol de Everton dá ao time de Rueda a vantagem no empate. A volta é no mesmo Maracanã, na próxima quarta-feira, às 21h45. O Tricolor, por sua vez, força a decisão por pênaltis se vencer por 1 a 0 o próximo clássico. Qualquer outra vitória dá a classificação ao Fluminense. Com o jogo perto do fim, o ritmo das equipes foi caindo. O Rubro-Negro não aproveitou os contra-ataques. A melhor chance em falta cobrada da intermediária. Juan, em posição legal, subiu sozinho, mas acertou a trave. O Flu não criou grande chance e terá 90 minutos para buscar a classificação na volta.

O técnico Abel Braga considerou que o Flamengo teve mais méritos do que o Fluminense nessa quarta, e por isso a vitória do rubro-negro no clássico pela Copa Sul-Americana, no Maracanã, foi justa. Na entrevista coletiva após o jogo, o treinador tricolor reconheceu que o adversário foi muito superior no primeiro tempo e que o Fluminense só conseguiu encontrar seu jogo na etapa final. “Não temos do que reclamar. Só melhoramos no segundo tempo e tivemos o controle do jogo. Agora eles (jogadores) têm de analisar o que fizemos no primeiro tempo. Não foi normal”, reclamou Abelão. O comandante do Flu também explicou que optou por dor dois volantes, dois meias e dois atacantes para bloquear as investidas Willian Arão, mas acabou sofrendo o gol justamente na jogada que ele tanto temia e tentou evitar. “Passamos 45 minutos correndo atrás do Flamengo. No segundo, começamos a empurrar eles para trás e foi outro jogo”. Sobre sair atrás no marcador, como tem acontecido em outros jogos, Abel disse que a equipe precisa entrar mais focada no início das partidas. “Contra a Chapecoense tomamos dois gols no início. O Flamengo foi melhor, foi mais inteligente. Temos que consertar isso”, reconheceu.

A vitória esmagadora do Grêmio por 3 a 0 contra o Barcelona-EQU, em Guaiaquil, na semifinal da Copa Libertadores da América, não subiu à cabeça da comissão técnica e dos jogadores gremistas. Após o duelo desta quarta-feira, o discurso foi de cautela e seriedade. O técnico Renato Gaúcho destacou que o próprio Grêmio pode tirar essa classificação para a decisão da Libertadores. “Já falei com o grupo no vestiário. Primeiro que o Grêmio não tá classificado para a final. Da mesma forma que nós vencemos o Barcelona aqui por 3 a 0, eles podem nos vencer lá. Lógico, nós conseguimos uma boa vantagem, mas o Grêmio não está na final da Libertadores ainda”, explicou o treinador. “O Barcelona já deu provas de o quanto é eficiente na Libertadores, eliminando o Palmeiras e o Santos fora de casa. O Barcelona continua tendo todo o nosso respeito. Jogamos os 90 minutos aqui, temos mais os 90 minutos em Porto Alegre. Temos uma boa vantagem, mas isso não nos credencia 100% na próxima fase”, alertou.

Autor de uma das defesas mais bonitas desta Libertadores, o goleiro Marcelo Grohe manteve a fala do comandante gremista. ressaltou que ainda faltam mais 90 minutos de partida e celebrou os gols marcados na casa do adversário. “Independente do resultado, a gente sabia que era importante fazer gol fora de casa e conseguimos fazer três. Mas ainda tem mais 90 minutos, vamos trabalhar duro. Teremos uma semana de trabalho muito concentrado. Vamos conter a euforia porque a gente sabe que a Libertadores é complicado. Do outro lado tem uma equipe muito grande, muito forte e vamos confirmar a nossa vaga na Arena, se Deus quiser”, observou. A defesa de Grohe foi elogiada por Renato durante a coletiva e classificada como “importantíssima” pelo treinador. “O Grêmio foi mortal, principalmente no primeiro tempo, quando tivemos duas chances e fizemos dois gols. O início do segundo tempo foi um pouco louco, eles erraram um gol e a gente fez o terceiro. Vale destacar a defesa do Grohe, se não a melhor, foi uma das melhores que eu vi na minha vida, a defesa do Marcelo foi importantíssima num momento importante do jogo. Se eles fizessem 2 a 1, poderia complicar o placar. Todo mundo está de parabéns porque teve entrega”, afirmou.

Na última semana, o meia Alan, o destaque da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, foi apontado como alvo do Real Madrid pelo jornal As, da Espanha. Poucos dias depois, foi a vez de o jovem entrar na mira do Arsenal, de acordo com o inglês The Sun. O Palmeiras, porém, não tem preocupação de perder o jogador neste momento. Apontado como “novo Philippe Coutinho” pelo As, Alan tem contrato com o Palmeiras até maio de 2020, e ainda não estreou pelo profissional do Verdão. Especulada em 50 milhões de euros, a multa do atleta é avaliada em cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R4 76,4 milhões). Internamente, o Palmeiras está tranquilo e tem a informação de que a negociação com o Real Madrid se trata apenas de especulações. O Verdão tem, inclusive, a confirmação de um representante do clube merengue através de mensagem, de que a equipe espanhola não negocia com o atleta. Na Seleção Brasileira Sub-17, eliminada pela Inglaterra na semifinal, o Palmeiras ainda tinha o zagueiro Vitão e o lateral Luan Cândido. Destaque pelo Paraguai, o garoto Aníbal Vega também é cria das categorias de base do Alviverde.

O meia Christian Cueva, ao lado de Hernanes, tem sido decisivo na luta do São Paulo contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Principal articulador da equipe, o peruano exalta a parceria de três meses com o Profeta, ídolo do clube. “Todos são importantes, mas ter jogadores como Hernanes ajuda muito. Cresci muito com ele aqui”, ressaltou o camisa 10. Os números mostram a importância de ambos para o time tricolor: enquanto Cueva é o líder de assistências do São Paulo no torneio nacional, com sete passes certeiros, Hernanes é o artilheiro, com oito gols. “O Hernanes ajuda muito dentro e fora de campo. O diferencial é que todos do grupo estão trabalhando na mesma direção. Temos muitos jogadores de qualidade. Às vezes, não consigo pensar como estamos nessa situação na tabela”, acrescentou o peruano, que fez o cruzamento para Hernanes marcar o segundo gol na vitória tricolor por 2 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo. A oito rodadas do fim do Brasileiro, o São Paulo ocupa o 14º lugar, com 37 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é o clássico com o Santos, terceiro colocado, com 53 pontos, neste sábado, no Pacaembu.

O centroavante Jô foi um dos participantes e defendeu a reunião de jogadores do Corinthians com torcedores uniformizados, realizada na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, na reapresentação do elenco após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, segunda-feira, no Rio de Janeiro. Cria das categorias de base, o camisa 7 elogiou o papo com os aficionados e disse que todos têm o mesmo objetivo: fazer do Timão o campeão brasileiro deste ano. “Vi com muito bons olhos, muita coisa boa, eles vieram em prol de uma coisa só: apoiar”, avaliou o jogador, contestando algumas versões que indicam críticas dos torcedores ao desempenho da equipe, atualmente apenas o 16º colocado do segundo turno da competição. “Foi também para mudar tudo que vinha aí, de que ia vir cobrança, tinha que jogar bola, isso e aquilo. Vieram em paz, falaram que estão com a gente. Eles sabem que nunca foi fácil jogar no Corinthians. Só pediram que continuemos fazendo o que fizemos, nos dedicarmos mais nessa reta final. Foi muito boa, muito positivo, vieram em prol do positivo mesmo”, avaliou o atleta, sentado ao lado do presidente Roberto de Andrade.

“Houve a visita, conversaram com os atletas, transmitiram o apoio de toda a coletividade corintiana, de todo o torcedor. Não poderia ser diferente disso, de apoio, de incentivo, nada mais do que isso”, assegurou o mandatário, que depois liberou tanto Jô quanto Cássio, Balbuena e Gabriel, os escolhidos na conversa, para uma seção de vídeos repassados pelo técnico Fábio Carille. “Tem todo jogo, não foi específico desse. Toda vez que tem um jogo na semana ele fala, nada de especial. Claro que, a partir de agora, vai ter uma cobrança maior. A gente está muito tranquilo, sabemos da responsabilidade e vamos em busca do nosso título”, continuou o jogador, mais uma vez elogioso à iniciativa da torcida. “Eu acho que, desde que venha em prol da paz, de conversar, é favorável. O torcedor também fazer parte do clube, ele é quem carrega nossa equipe. Se tiver uma boa conversa, um bom diálogo, sem desrespeitar. Todo trabalhador tem a sua cobrança, tem que saber que tem que existir a cobrança, a responsabilidade de carregar uma entidade como o Corinthians. Eu sempre sou a favor de um bom diálogo”, concluiu. Em busca de uma recuperação no Campeonato Brasileiro, torneio em que está há três jogos sem vencer, o clube tem mais três dias de treinamento até a partida do domingo, às 17h (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, válida pela 31ª rodada do torneio.

Qualquer que seja o estágio da negociação entre Palmeiras e Lucas Lima, atualmente negada pelas partes, ela não será oficializada antes do final do Campeonato Brasileiro. O consenso é esperar a “poeira baixar”, principalmente porque o meia do Santos ainda é um rival – e concorrente direto pelas primeiras posições da competição. A tática será facilitada porque o pai de Neymar, responsável por gerir a carreira do santista, voltou recentemente para a Europa – ele esteve com o filho em Londres, para a cerimônia de premiação do Bola de Ouro, da Fifa, e voltará ao Brasil no final de novembro. Sua ótima relação com Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, é considerada um trunfo importante para a transferência. A última rodada do Brasileiro está marcada para 3 de dezembro, e neste momento Lucas Lima vê seu time com os mesmos 53 pontos do possível futuro clube, que leva vantagem nos critérios de desempate. Ambos aparecem seis pontos atrás do líder Corinthians, o que mantém aberta até mesmo a disputa pelo título.

A diretoria do Cruzeiro poderá receber um bom dinheiro pela venda do atacante Rafael Sóbis. O atacante tem uma oferta de um clube mexicano e pode deixar Minas Gerais ainda em 2017. A Gazeta Esportiva apurou que o empresário do atleta, Jorge Machado, tem uma proposta de um clube da América do Norte. O nome do time que deseja o jogador, no entanto, não pôde ser revelado. Algo interessante na proposta é que o jogador terá de sair imediatamente caso o negócio seja fechado, mesmo com a janela de transferências sendo apenas em janeiro. Nada oficial ainda chegou ao Cruzeiro. No entanto, isso deve ocorrer nos próximos dias em uma conversa entre todas as partes: jogador, clube mexicano e a diretoria celeste. A Raposa admite vender o atleta, mas por uma boa proposta. Sóbis chegou ao Cruzeiro em 2016 e custou R$ 17 milhões. Foi importante na primeira temporada, mas caiu de rendimento agora, apesar de ser o artilheiro do time em 2017.

O Coritiba volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, quando encara o Sport, na Ilha do Retiro, em busca de pontos fundamentais em sua luta contra a zona de rebaixamento. O meia Tiago Real admite que a situação da equipe é complicada na tabela, mas mostra confiança para reverter a fase e manter o Alviverde na Série A. “Ainda estamos vivos. E temos plenas condições de sair desta situação difícil”, disse o jogador, que cumpriu suspensão automática diante do Cruzeiro e agora está novamente à disposição. “Nesta fase, é difícil ficar de fora. Mas, agora é esquecer e entrar com tudo para dar uma arrancada de vez e depois reencontrar o Couto Pereira cheio”, acrescentou. Tiago acredita que, daqui para frente, entrar em campo focado, com tolerância zero para os erros, é única forma de chegar ao final sem drama. “Esta fase em que nos encontramos, não permite erros. Mesmo jogando bem, não estávamos conquistando os pontos. Por isso, é importante termos confiança, trabalhar o psicológico pra fazer um grande jogo, sempre focados em algo maior”, concluiu.

O grupo azul celeste voltou aos treinamentos, na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. A equipe que perdeu para o Atlético, no clássico regional, no último domingo, por 3 a 1, agora enfrenta o Palmeiras, na segunda-feira, em São Paulo. Para a próxima partida, o técnico Mano Menezes poderá contar com o retorno de Robinho. O jogador estava afastado por uma lesão na coxa esquerda. O atacante Rafael Sóbis, por sua vez, segue afastado. Ele sente dores musculares e vinha sendo poupado. O camisa 7 chegou, inclusive, ser utilizado no clássico, mas admitiu ser no sacrifício. O zagueiro Léo também segue fora da equipe. Existia a expectativa de volta do zagueiro, no entanto, ele ainda sente dores musculares e ainda precisará de tempo para ficar longe da equipe. Ele e Sóbis ficaram na academia. O atacante Judivan foi a boa novidade do dia. O jogador está totalmente liberado pelo departamento médico e participou normalmente das atividades com o restante do elenco. Os atletas da Raposa fizeram trabalhos físicos. Nesta quinta-feira o time volta aos treinamentos. Na oportunidade, o técnico Mano Menezes começará a montar o time que vai enfrentar o Palmeiras, na segunda-feira, em São Paulo.

Sem a presença dos jornalistas, o técnico Dorival Júnior comandou na manhã desta quarta-feira, no CCT da Barra Funda, o primeiro treino tático do São Paulo na semana. O mistério foi adotado tendo em vista o clássico com o Santos, neste sábado, no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após realizarem um trabalho de fortalecimento muscular no Reffis e no gramado, os jogadores participaram de uma atividade técnica que focou no ataque. Nela, os atletas iniciavam as jogadas pelo meio antes de acionar os laterais, que cruzavam para os atacantes na grande área. Simultaneamente, na outra metade do campo, os defensores realizaram um treino específico com os auxiliares. Na sequência, já com todo o grupo, Dorival dirigiu uma atividade tática que armou a equipe e simulou situações de jogo. O treinador ainda deu atenção especial para a zaga, corrigindo o posicionamento dos defensores durante os ataques adversários. As informações são do site oficial do clube.

Dos titulares da vitória sobre o Flamengo, apenas Jucilei não participou do treinamento. O volante, com amigdalite, foi preservado e passará o dia em repouso. Já o meia-atacante Maicosuel, que foi cortado do duelo de domingo em função de dores na coxa direita, iniciou o processo de transição do Reffis para o gramado. O centroavante Gilberto, por sua vez, fez exercícios no campo e deu continuidade à sua recuperação de uma contratura na coxa esquerda. Liberado para resolver questões particulares no Uruguai, o zagueiro Diego Lugano reintegrará o grupo nesta quinta-feira. Com mais dois treinos até o clássico, o São Paulo irá manter os portões de seu CT fechados na quinta e sexta-feira. Não haverá nem entrevistas coletivas, inclusive. A oito rodadas do fim do Brasileiro, o Tricolor ocupa o 14º lugar, com 37 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. O Santos é o terceiro colocado, com 53.

Faz um turno do Campeonato Brasileiro que Rogério Ceni deixou o São Paulo, mas ele ainda é lembrado no CT da Barra Funda. Nesta terça-feira, o goleiro Sidão foi perguntado sobre a relação com o ex-treinador e o agradeceu profundamente. Sidão disse que Ceni fez uma boa escolha ao indicá-lo no início do ano. O goleiro se firmou como titular e, no próximo sábado, no clássico contra o Santos, completará 11 jogos consecutivos. “Ele é o maior ídolo do clube, foi quem abriu as portas para mim, me indicou, tenho maior carinho por ele. E poder ter feito boas defesas assim, me deixa feliz de que ele fez uma boa escolha” afirmou o goleiro, em entrevista coletiva. Sidão chegou no início do ano sob pedido de Rogério Ceni. Ele estava no Botafogo, mas pertencia ao Osasco Audax-SP. O São Paulo pagou R$ 300 mil, mais a cessão de um jogador por empréstimo: Ytalo. Ele assinou contrato até o fim de 2018, e ainda mantém contato com quem o indicou. “Tenho privilégio de poder ainda trocar mensagens com o Rogério, ele às vezes me manda mensagem falando que fiz boa parte, desejando um bom jogo” afirmou Sidão.

O Bahia dedicou a manhã desta quarta-feira aos treinos físicos. Sob comando dos preparadores Luiz Andrade, Vitor Gonçalves e Roberto Nascimento, os jogadores do Esquadrão de Aço realizaram atividades voltadas para o lado físico. Após a principal parte do trabalho, os comandados de Paulo Cesar Carpegiani fizeram um treino técnico com bola para melhorar os fundamentos. Além disso, os atletas aprimoraram as finalizações para o confronto contra o Fluminense. Três jogadores desfalcaram o Tricolor Baiano. O meio-campista Vinícius ainda está fazendo tratamento para dores no pé. O volante Edson tem uma lesão na coxa direita. E o zagueiro Jackson treinou na academia.

Após a atividade, o lateral Eduardo conversou com a imprensa. Ao ser questionado sobre a continuidade do Campeonato Brasileiro, o jogador de 30 destacou que o Bahia não pode vacilar na reta final da briga contra o rebaixamento. “Na reta final não pode cochilar. Enquanto tiver 1% de chance, existe chance. Então tem que lutar até o final e eu confio muito no Bahia. Quero algo mais. Quero a (vaga na) Sul-Americana, que vai ser muito importante para o clube”, declarou. O Esquadrão de Aço está na 12ª colocação com 38 pontos, cinco a mais do que o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O jogo contra o Fluminense será no Maracanã, no domingo, às 17 horas (de Brasília).

O Vasco que vai enfrentar o Flamengo neste sábado, às 19h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro em nada lembra a equipe que atuou no primeiro turno, na derrota de 1 a 0 em São Januário, em um duelo marcado pela grande violência após o apito final. Vândalos invadiram o gramado, as cabines de rádios, protagonizaram cenas de selvageria e o saldo teve um torcedor morto do lado de fora do estádio. Passado um turno, o Vasco ainda não voltou a contar com o apoio de sua torcida em São Januário. Sofreu uma punição que só terminou no clássico contra o Botafogo, há duas semanas, disputado no Maracanã. No sábado, no mesmo estádio, o time empatou por 1 a 1 com o Coritiba. Dentro de campo as mudanças mais sensíveis começaram no início do segundo turno, quando Zé Ricardo substituiu ao demitido Milton Mendes, que vinha enfrentando alguns problemas com o elenco. O novo comandante, curiosamente, estava dirigindo o Flamengo no jogo do turno. Se naquela ocasião o Vasco falava em rebaixamento e vivia muitas irregularidades, agora o time entrará em campo tendo ganho dez dos últimos 12 pontos disputados, o fantasma da Segundona não assusta mais e a briga é mesmo por um lugar na próxima Copa Libertadores.

“Conseguimos crescer ao longo da competição e isso é muito importante. Estamos chegando mais encorpados para a reta final e animados com a possibilidade de jogarmos a Libertadores”, explicou o goleiro Martín Silva. A defesa vascaína, por sinal, é motivo de orgulho pelo bom trabalho desempenhado. O setor, porém, mudou muito em relação ao jogo do turno. Gilberto, Paulão, Rafael Marques e Henrique foram usados naquele jogo, com Martín Silva no gol. Hoje, apenas o uruguaio é titular e a linha a sua frente conta com Madson, Anderson Martins, Breno e Ramon. Sendo que no próximo sábado Paulão ocupará a vaga de Breno, suspenso pela expulsão contra o Coritiba. O ataque segue preocupando. Principalmente porque o artilheiro Luis Fabiano jogou muito pouco de lá para cá, emplacando uma sequência no departamento médico e já é desfalque certo no próximo sábado. Resta saber como o Cruz-Maltino vai se comportar neste clássico. Dentro de campo Zé Ricardo comandou uma atividade tática nesta quarta-feira pela manhã, mais uma vez sem presença da imprensa. O time será definido, porém, nas últimas atividades da semana. Nesta quinta o plantel vai treinar pela manhã.

Com a participação dos atletas que jogaram no final de semana apenas na primeira parte do treino, o Avaí deu continuidade, na manhã desta quarta-feira, na sua preparação para o confronto contra o Grêmio. O principal desfalque da atividade foi o zagueiro Alemão. O jogador de 27 anos não treinou depois de ter sofrido um trauma no tornozelo direito na vitória sobre a Ponte Preta. Juan, que se recupera de fadiga muscular e não enfrentou a Macaca, ficou na academia. Ele poderá voltar a ser opção para o treinador Claudinei Oliveira. O Leão da Ressacada voltará a treinar na quinta-feira e a tendência é que o comandante da equipe comece os trabalhos táticos para definir a equipe titular para o jogo contra o Tricolor Gaúcho, no domingo, às 19 horas (de Brasília). A tendência é que o técnico Renato Portaluppi volte a escalar um Grêmio reserva por causa da disputa da Copa Libertadores. O Avaí ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, um a mais do que a primeira equipe. No segundo turno, o clube catarinense tem a décima melhor campanha do segundo turno com 16 pontos em 11 jogos e aproveitamento de 48,5%.

O ex-presidente do Cruzeiro e atual senador da república, Zezé Perrella está de volta. Desta vez, porém, o cartola será o presidente do conselho deliberativo da Raposa. Após reuniões para definições, a nova diretoria entendeu que não era momento para mais um racha dentro do clube e decidiu apoiar a candidatura de Perrella. Diante disso, ele será eleito por aclamação. A votação ocorrerá no dia 6 de novembro, na sede social do clube, no bairro Barro Preto, na região central de Belo Horizonte. Conselheiros do clube terão direito a voto, no entanto, pelas decisões de chapa única a situação já está definida. A decisão aconteceu após várias reuniões. O candidato da situação seria Fernando Torquetti que é historicamente opositor da família Perrella. No entanto, o desejo de ter uma unidade no clube prevaleceu e a diretoria conseguiu fechar no nome de Perrella. Perrella tentaria a presidência do clube, no entanto, deixou a candidatura de lado por causa de ter seu nome envolvido em escândalos de corrupção. Ele apoiou Sérgio Santos Rodrigues que foi derrotado por Wagner Pires de Sá.

Entrando na reta final do Campeonato Brasileiro em situação complicada em sua luta contra a zona de rebaixamento, restou ao Coritiba torcer pelo reestabelecimento rápido de seu velho salvador da pátria. O atacante Kléber, que voltou a treinar com o grupo após se recuperar de uma artroscopia e pode ser a novidade alviverde para encarar o Sport, domingo, na Ilha do Retiro, em Recife. O Gladiador não entra em campo desde o Atletiba realizado na 23ª rodada. De lá para cá, duas punições dadas pelo STJD e uma lesão no menisco que o afastaram dos gramados e coincidiram com a queda vertiginosa de produção que levou o Coxa à penúltima colocação na classificação. Para a partida, o técnico Marcelo Oliveira, que deve definir se usa ou na Kléber antes da viagem para Pernambuco, contará com o retorno do meia Tiago Real, que cumpriu suspensão automática, mas deve seguir sem Getterson e Alecsandro, outros dois atletas que estão no período de transição.

Em um jogo com cara de decisão, o Paraná Clube deu um grande passo rumo à série A do Campeonato Brasileiro ao bater o Vila Nova por 1 a 0, na Vila Capanema, e consolidar sua posição do G4 da Série B diante de um adversário direto. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 56 pontos, na segunda colocação. Já os goianos, com 51 pontos, seguem na quinta posição. Depois de uma primeira etapa muita equilibrada, mas sem bola na rede, Felipe Alves, aos 30 minutos do segundo tempo, pegou sobra de bola e teve tranquilidade para marcar o gol que garantiu três pontos importantes para a equipe paranista. Na próxima rodada, o Paraná Clube encara o Oeste, terça-feira, novamente na Vila Capanema, em Curitiba. Já o Vila Nova terá pela frente o Paysandu, na sexta-feira, 03 de novembro, no Mangueirão, em Belém.

O futebol do meia Luanzinho, grande revelação do Avaí em 2017, vem caindo no gosto da torcida alviceleste. Aos 17 anos, ele atribui muito do sucesso que tem feito dentro de campo ao suporte que tem recebido fora dele. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, o prata da casa destacou a convivência com jogadores experientes e a boa relação que tem mantido com os mesmos no dia a dia da Ilha. Sobretudo, não poupou elogios ao meia Marquinhos, ídolo do clube, que recentemente afirmou oferecer a camisa 10 ao jovem, caso tivesse que se aposentar agora. “Marquinhos é um exemplo para mim, um ídolo. Desde que cheguei ao Avaí sempre quis jogar ao lado dele, e é algo que tem sido muito gratificante. Fico muito feliz por ele ter falado isto”, falou. “Não cheguei a me imaginar com a 10, mas se ele quiser me dar não vou ter como recusar”, completou, aos risos. O Avaí segue na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e tenta encaixar uma sequência de bons resultados para se distanciar do Z4. Depois de bater a Ponte Preta fora de casa, agora recebe o Grêmio na Ressacada, às 19h (Brasília) do próximo domingo.

O Palmeiras ainda tem oito jogos a fazer em 2017 e está na briga pelo título nacional, mas já começou a executar o planejamento para a próxima temporada. Uma das premissas definidas pela diretoria é que o Campeonato Brasileiro não será deixado de lado, independentemente de quem seja o técnico – a efetivação de Alberto Valentim é a possibilidade mais provável. Alexandre Mattos, diretor de futebol, avalia que o clube errou ao dar prioridade total à Libertadores – e até à Copa do Brasil – nesta temporada. Quando foi eliminado da competição continental e voltou-se apenas para o Brasileirão, o Palmeiras já estava 15 pontos atrás do Corinthians – a diferença caiu para seis, o que reacendeu a esperança de título. Cuca escalou uma equipe completamente reserva já na segunda rodada do Brasileirão, na derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, preservando os titulares para o jogo contra o Atlético Tucumán (ARG), na fase de grupos da competição continental. A derrota em casa para o Atlético-PR, por 1 a 0, último jogo antes da queda para o Barcelona de Guayaquil (ECU), é outra bastante lamentada.

A estratégia foi usada em vitórias também, como diante de Grêmio (1 a 0), Sport (2 a 0) e Ponte Preta (2 a 1) no primeiro turno. Para o ano que vem, o Palmeiras pretende dar atenção total ao Campeonato Brasileiro do início ao fim. A ideia é que não haja partidas com formação totalmente reserva. Se for para preservar atletas em partidas que antecedem confrontos decisivos de mata-mata, que sejam apenas os mais desgastados. Há uma preocupação em reduzir o peso da Libertadores no clube. A diretoria adota o discurso de que o Palmeiras venceu apenas uma edição do torneio em sua história, e nem por isso os outros anos foram fracassados. Neste ano, o clube chegou a lançar uma linha de camisas chamada “obsessão”, em alusão ao grito da torcida que diz que “a taça Libertadores é obsessão”. Qualquer medida semelhante a essa já está previamente vetada para 2018.

O grupo que é acusado de manipular resultados no futebol brasileiro para beneficiar apostadores cogitou arrendar um clube em dificuldades financeiras para fraudar placares. A revelação é de Anderson da Silva Rodrigues, apontado pelo Ministério Público de São Paulo como o chefe do esquema no país. A afirmação consta na delação premiada de Rodrigues, a que o GloboEsporte.com teve acesso. O depoimento foi colhido em fevereiro e homologado em abril pelo juiz Ulisses Pascolati Júnior, do Anexo de Defesa do Torcedor do Jecrim (Juizado Especial Criminal) de São Paulo. A transcrição do depoimento tem apenas três páginas e acrescenta pouco ao que a Polícia Civil paulista já havia descoberto durante investigação que levou à Operação Game Over, deflagrada em julho de 2016 com a prisão de nove pessoas – Rodrigues não foi encontrado à época e negociou responder ao processo em liberdade quando se tornou colaborador.

Rodrigues é o segundo réu a fechar acordo de delação premiada com a Justiça. O primeiro foi o ex-jogador Márcio Souza da Silva, que acertou a colaboração ao ser preso há pouco mais de um ano. Foi ele quem identificou dois malaios como os responsáveis por financiar o grupo. Jawahir Saliman e Zulfika Bin Mohd Sultan, porém, nunca foram encontrados. Investigadores ligados ao caso acreditam que, apesar da homologação da delação, Rodrigues pode perder os benefícios do acordo – que encurtariam sua pena em caso de condenação, por exemplo – por não ter apresentado provas que corroboram o depoimento. O caso terá audiência no próximo dia 12 de dezembro, quando testemunhas e réus serão ouvidos. A sentença deve ser conhecida entre o final deste ano e o início de 2018. Uma condenação, se houver, será a primeira no Brasil por manipulação de resultados esportivos, que só se tornou crime em 2010. À Justiça, Rodrigues contou que conheceu Márcio Souza em 2009 quando trabalhava no Mesquita, do Rio. Foi Márcio quem, anos mais tarde, apresentou os malaios que, primeiro, ofereceram uma parceria para prospecção de atletas para, depois, apresentarem o esquema de fraudes.

Fora do jogo contra o Nice, na próxima sexta-feira, Neymar corre o risco de ver sua suspensão aumentar para dois jogos, por conta da expulsão no empate do último domingo, no clássico contra o Olympique. O Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) vai avaliar o caso nesta quinta-feira. As informações são do jornal francês “Le Parisien”. Ainda de acordo com o diário, Neymar estava pendurado (ele recebeu cartões nos duelos contra Lyon e Dijon) e recebeu o terceiro amarelo em um intervalo de cinco rodadas no clássico do último domingo, resultando na suspensão de um jogo. Como ainda foi expulso no fim do jogo corre o risco de enfrentar uma punição maior. De acordo com o “Le Parisien”, a maior probabilidade é que ele pegue dois jogos de gancho, o que o impediria de enfrentar o Angers, dia 4 de novembro.

Caso ele não seja absolvido, há duas possibilidades: ele ser punido por uma partida e outra “avec sourcis” ou, no pior cenário para ele, ser suspenso por duas partidas e outra “avec sourcis”. O “avec sourcis”, no caso, quer dizer que ele estará sujeito a pegar uma partida de suspensão caso se envolva em qualquer problema disciplinar nos próximos dez jogos de competições da LFP. Ele tomaria a punição do ato de indisciplina. Depois desse prazo de 10 rodadas, caso Neymar não cometa outra infração, a punição será anulada. No segundo tempo do clássico do último domingo, Neymar levou cartão amarelo por uma falta de jogo. Minutos depois, quando o rival vencia por 2 a 1, recebeu uma pancada por trás de Ocampos e foi tirar satisfação empurrando o rival. O juizão não perdoou, deu o segundo amarelo e expulsou Neymar.

A tabela da Série B reserva ao Inter a chance de encerrar o tortuoso percurso para retornar à elite nacional com a conquista do acesso diante de sua torcida, com dois jogos em vista no Beira-Rio. Mas o Colorado entra em campo neste sábado, às 17h30, para encarar o Ceará, pela 32ª rodada, com uma missão à parte, de defender o retrospecto atual em seu reduto e chegar à 10ª vitória consecutiva como mandante na competição. E a tarefa reserva ainda uma marca especial ao técnico Guto Ferreira. Caso sua equipe vença o Vozão no confronto direto, o treinador ultrapassará o número de triunfos seguidos que alcançou com o Bahia na reta final da competição em 2016. Pelo Tricolor de Aço, o técnico venceu as últimas nove partidas como mandante na arrancada que rendeu ao clube o retorno à elite nacional. “Estamos perto (do acesso), mas ainda falta. Vamos jogo a jogo. O jogo mais difícil é sábado, contra o Ceará, que está em evolução. Precisamos, mais do que nunca, da vitória. Temos que jogar com 12, com 50 mil. Isso que é o mais importante. Buscar o que falta para atingir nosso objetivo” afirma Guto Ferreira.

Com o acesso iminente, apenas como questão matemática, o Inter pode até estabelecer um recorde entre os grandes clubes que já disputaram a Série B. Se vencer todos os seus quatro jogos restantes em casa, o Colorado chegará a 13 triunfos consecutivos e superará o Atlético-MG de 2006, que enfileirou um total de 12 vitórias seguidas. Por mais emblemática que seja, a série atual do Colorado não é a maior da competição, seja em número de vitórias ou em jogos invictos. Ao bater o Vila Nova por 1 a 0 na última terça-feira, no Durival de Britto, o Paraná já alcançou a 10ª vitória em casa na competição, em um total de 13 partidas seguidas de invencibilidade. O Inter soma 10 duelos sem derrotas em casa, com um empate e nove triunfos. A série atual dentro de casa, aliás, apresenta uma inversão de “lógica” no campeonato. Envolto em pressão e muitas cobranças da torcida, o Inter teve dificuldades para fazer prevalecer a força do Beira-Rio na Série B. Ao longo das seis primeiras partidas em casa, o Inter somou apenas uma vitória, contra o lanterna Náutico, além de quatro empates e uma dolorida derrota para o Boa Esporte.

Com apenas uma vitória nos últimos 16 jogos, o Santa Cruz precisa voltar a vencer para sonhar em sair da zona de rebaixamento. E o cenário não é nada bom. A equipe do Arruda tem a pior campanha no returno da Série B, com oito pontos somados. Um ponto a menos que o ABC, lanterna na classificação geral. O próximo passo para dar a volta por cima nesta situação é a partida das 16h30 do próximo sábado, contra o Luverdense. Para seguir sonhando em fugir da Série C, uma mudança de postura é exigida. De acordo com o departamento de estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, fazendo o recorte das dez últimas rodadas, o Santa Cruz tem o segundo pior aproveitamento da Série B – com 26,67%. O número cai quando se analisa o returno – onde o Tricolor é lanterna: 22,22%. Nesta segunda etapa da competição, foram seis derrotas, cinco empates e apenas uma vitória. O ABC tem duas vitórias, três empates e sete derrotas. Para a 32ª rodada, contra o Luverdense, o goleiro Julio Cesar detalhou o que viu de antemão do adversário e alertou os jogadores quanto ao contra-ataque dos mato-grossenses.

O Náutico só volta a entrar em campo no dia 4 de novembro, contra o Santa Cruz, no Estádio do Arruda. Até lá, terá 11 dias de preparação, um tempo raro no normalmente curto calendário do futebol brasileiro. O técnico Roberto Fernandes, por sinal, já tinha falado mal do intervalo de jogos do Timbu, mas foi mais específico. Listou as dificuldades que terá para manter o foco do elenco até que o time volte a jogar. O treinador disse que não vê com bons olhos o período de treinos para aperfeiçoar a equipe. Isto porque, para ele, “não é hora para treinar”. Para Roberto Fernandes, os jogadores não têm mais cabeça para treinar tanto neste período do ano. “Vou ser muito franco nessa resposta. Nós estamos no fim de temporada, falta muito pouco para terminar 2017. Não é hora de treinar. O que seria o ideal? O que está acontecendo nessa rodada. Por que o Náutico, que vem em uma sequência dura, teve de jogar na terça, se não é rodada cheia? O nosso jogo tinha de ser na sexta ou no sábado. Como foi com o Santa, por exemplo. Nenhum jogador aguenta treinar nessa fase e não há o que ganhar em termos de treinamento. Agora é fase de lapidação, da colheita. Agora é hora de pequenos ajustes”.

O Fluminense está em desvantagem na luta contra o Flamengo por uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. A derrota na noite desta quarta-feira por 1 a 0, porém, traz esperança ao time tricolor de uma virada no clássico de volta. Um dos líderes do Flu, o atacante Henrique Dourado usou as redes sociais para dar uma palavra de apoio aos torcedores e ao elenco, apesar do desempenho irregular diante do Flamengo. O jogador é a principal peça ofensiva do clube das Laranjeiras e pode ser decisivo para a classificação no confronto de volta. “Difícil conseguir dormir, mas é momento de dizer que a batalha foi perdida, a guerra não. Precisamos acreditar que a vitória se dará na hora certa, com a força dos guerreiros. Lutaremos até o fim”, avisou. O Fluminense não terá muito tempo para lamentar a derrota na Sul-Americana. No domingo, pelo Brasileirão, enfrenta o Bahia, às 17 horas, no Maracanã, em um jogo que pode dar mais tranquilidade à equipe na desconfortável luta contra a zona da degola. “Já tem que virar a chave de novo, porque o trabalho segue e domingo temos outra decisão para nós, contra um adversário direto. Que Deus nos abençoe”, escreveu Henrique Dourado.

Jogou onde? Se Moisés Ribeiro tivesse parado para responder a provocação de Robinho, certamente não faltariam histórias para conversar por horas. Aos 26 anos, o volante da Chapecoense já tem muito o que contar. Nascido em Salvador, o jogador começou na base do Bahia, depois foi para os juniores da Portuguesa-SP e encerrou sua formação no Corinthians, em 2011, subindo aos profissionais. No entanto, Moisés não vingou no Timão e posteriormente passou por diversos clubes de menor expressão no Brasil, indo parar no Avispa Fukuoka, do Japão, em 2015. No começo do ano passado, o volante acertou com a Chapecoense, tendo escapado do acidente aéreo com o time por conta de uma lesão e sendo peça importante para a equipe na atual temporada. Em entrevista ao LANCE!, Moisés abriu o coração, lembrou passagens marcantes e teve que responder de cara, logo na primeira pergunta: “Jogou onde?” “O Robinho já fez essa pergunta (risos). Fiz a base no Corinthians, depois joguei no Olaria, Bragantino, Mogi Mirim, Boa Esporte, Linense, Sampaio Corrêa, no Japão e agora na Chapecoense. Já dei uma rodada por aí, um pouquinho – comentou Moisés Ribeiro, também recordando sua origem: “Vim de uma família humilde, mas graças a Deus trabalhadora. Eu vim de baixo. Não é por estar hoje jogando em um time grande, como a Chapecoense, que vou desmerecer meus companheiros, as pessoas que eu conheço”.

Depois de passar nove jogos sem perder para o Flamengo, de 2015 ao início de 2017, o Vasco ainda não conseguiu vencer o Rubro-Negro este ano. Em quatro partidas, o Cruz-Maltino acumula duas derrotas e dois empates. Perto de mais um clássico contra o rival, que ganha ainda mais importância por causa da briga pelo G7, o time do técnico Zé Ricardo pode tirar lições dos duelos deste ano para sair com a vitória no sábado, no Maracanã. Nos jogos contra o Fla em 2017, o Vasco teve muita dificuldade em impor o seu jogo. Quando conseguiu fazer isso, no primeiro tempo da partida pela Taça Rio, foi melhor que o adversário e desceu para o intervalo vencendo por 1 a 0. No entanto, depois Luis Fabiano foi expulso no começo do segundo tempo e o Cruz-Maltino levou a virada, chegando ao empate nos acréscimos. Por isso, o volante Jean destaca que a equipe precisa se impor, porque assim é difícil de ser batido. “Então, nós temos que saber nos impor. A partir do momento que conseguimos impor nosso ritmo de jogo, o Vasco é uma equipe difícil de se enfrentar hoje. Tanto que algum técnico aí falou, acho que foi o Jair, que enfrentou o Vasco no pior momento, porque estamos crescendo e está sendo difícil de bater de frente” comentou o volante.

O técnico Levir Culpi deve contar com Renato para o duelo do Santos contra o São Paulo, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante, que entrou no segundo tempo diante do Atlético-GO, no último domingo, já se vê 100% fisicamente e provavelmente começará o clássico como titular. “Estou 100% e pronto para jogar. A preocupação maior era se sentiria algo durante a partida do final de semana. Mas terminei o jogo sem sentir nada”, afirmou o camisa 8 em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Ao lado de Victor Ferraz e Bruno Henrique, Renato abdicou da folga dupla de Levir Culpi e seguiu treinando normalmente para ficar à disposição de Levir. O São Paulo, por sua vez, iniciou as atividades na última segunda-feira. Para o volante, porém, o período sem treinos não irá prejudicar o Santos no clássico. “Eu, particularmente, treinei nesses últimos dias, até porque precisava recuperar minha condição física. Mas acho que isso (folgas) vai de cada treinador. Olhando pelo lado positivo esse descanso é bom para recuperar alguns atletas desgastados. Acho que isso não dá vantagem para o São Paulo”, concluiu Renato. Com 53 pontos, o Peixe ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro e está a seis do líder Corinthians.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com