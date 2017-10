Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Vantagem

O São Paulo precisou apenas do primeiro tempo para garantir uma grande vitória em cima do Flamengo na chuvosa tarde paulistana de domingo. O Tricolor do Morumbi sobrou nos 45 minutos iniciais, abriu 2 a 0 e teve apenas o trabalho de administrar sua vantagem na etapa final. Lucas Pratto abriu o placar em um gol polêmico, já que o argentino acabou tocando com o braço na bola, e Hernanes completou o triunfo no estádio do Pacaembu, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os três pontos levam o São Paulo para a 14ª colocação, agora com 37 somados, distante da zona de rebaixamento. Por outro lado, os rubro-negros estacionam nos 46 pontos, na sexta posição na tabela de classificação.

Reclamar

Depois de reclamar muito da apatia de sua equipe na derrota para o Fluminense, Dorival Júnior resolveu mexer no time: Mandou Jucilei a campo, liberou um pouco mais Petros, sacou Lucas Fernandes e colocou Edimar na vaga de Júnior Tavares. Por outro lado, além de não ter Guerrero, machucado, Rueda também abriu mão de Diego, de olho nas quartas de final da Copa Sul-Americana, que será decidida em um Fla-Flu a partir de quarta-feira. Mais aliviados, os comandados de Dorival Júnior terão a semana livre agora depois de quatro jogos em 12 dias. No sábado, a equipe reencontra seu torcedor de novo no Pacaembu, no clássico com o Santos. Já o Mengão terá o Fluminense pela frente na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, e volta a jogar pelo Brasileirão também no sábado, quando receberá o Vasco no Maracanã.

Impecável

O Palmeiras de Alberto Valentim segue impecável. Em seu terceiro jogo no comando do Verdão, o treinador interino conquistou o terceiro triunfo, venceu o Grêmio por 3 a 1 em Porto Alegre, e chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Alviverde está a apenas seis pontos do líder Corinthians, que atua apenas na segunda-feira. A opção de Renato Portaluppi de escalar Luan como titular para dar ritmo ao jogador pareceu a mais acertada pelos primeiros minutos de jogo na Arena. Antes dos dez, o camisa 7, atuando como meio-campista, deixou Arroyo em condições de finalizar por duas vezes, mas o equatoriano demorou em uma e teve impedimento erroneamente marcado em outra. Com o triunfo, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians, que visita o Botafogo na noite desta segunda-feira. Na próxima rodada, o Verdão tenta manter o embalo contra o Cruzeiro, no Palestra Itália. Já o Grêmio caiu para a quarta colocação, com 50 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Tricolor tentará se reencontrar no Brasileirão em duelo contra o Avaí, na Ressacada. Antes disso, no entanto, enfrenta o Barcelona-EQU, quarta-feira, pela ida das semifinais da Copa Libertadores.

Colocação

Teoricamente, ocupar a terceira colocação do Campeonato Brasileiro é motivo para comemoração. Não é o caso do Santos! Enfrentando o lanterna Atlético-GO, o Peixe voltou a jogar mal na tarde deste domingo e foi alvo de protestos dos mais de 4 mil torcedores presentes na Vila Belmiro. Mesmo assim, a equipe comandada por Levir Culpi, que ‘quase’ foi demitido na última sexta-feira, conseguiu vencer por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira. Com a vitória, o alvinegro chegou aos 53 pontos e diminuiu a diferença para o líder Corinthians, que tem 59 e entrará em campo só nesta segunda, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O Atlético-GO, por sua vez, segue em último, com 26 pontos e vai ficando próximo da queda para a Série B. No próximo sábado, às 17h (de Brasília), o Santos encara o clássico contra o São Paulo, no Pacaembu, pela 31ª rodada do Brasileirão. No domingo, às 18h, o lanterna visita o Vitória, no Barradão. Na sequência da partida, o Atlético-GO abandonou a postura defensiva do primeiro tempo e passou a ter o controle da bola no meio. O Peixe, por sua vez, aguardava um bom contra-ataque para ‘matar’ o confronto. Apesar disso, foi o Santos quem teve as melhores oportunidades nos minutos seguintes. Porém, o goleiro Marcos fez várias boas defesas e manteve o 1 a 0 no placar.

Temporada

O Cruzeiro vem melhor na temporada, com título da Copa do Brasil e mais bem posicionado na tabela do Brasileirão. Mas o Galo não tomou conhecimento de nada disso, nem mesmo de jogar no Mineirão, com maior parte da torcida azul celeste, e, na tarde deste domingo, venceu a Raposa, por 3 a 1, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Galo na 9ª posição, com 41 pontos. O Cruzeiro segue em 5º, com 47. Foi o clássico da superação para o Atlético. Após sair perdendo e ser pior no primeiro tempo, o Galo conseguiu uma ótima virada, com as substituições do técnico Oswaldo Oliveira surtindo mais efeito. Pelo lado da Raposa, vale destacar o bom primeiro tempo. O Galo volta a campo no domingo, às 17h (de Brasília), contra o Botafogo. Já o Cruzeiro vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, na segunda-feira. Após o tento, Mano Menezes decidiu colocar seu time para frente. Ele queria o resultado, queria a aproximação o grupo superior do Campeonato Brasileiro. Ele escalou Rafael Sóbis e Rafael Marques. Mas não adiantou. A pressão do Cruzeiro deixava o Galo mais livre. Aos 35, Robinho, mais uma vez, marcou para o Atlético. Em chute no alto, ele tirou Fábio completamente da jogada e balançou as redes. E mesmo após o gol, o Galo seguiu melhor, com mais oportunidades e mais eficiência em campo.

Clássico

O maior clássico do estado da Bahia teve um vencedor definido. Neste domingo, na disputa do Ba-Vi, o Bahia derrotou o Vitória pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols do confronto foram marcados por Mendoza e Edigar Junio, para os donos da casa, e Wallace, a favor dos visitantes. Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou aos 38 pontos conquistados na tabela de classificação e se distanciou da zona de rebaixamento. O mesmo não pode ser dito do Leão: com a derrota, os comandados de Vagner Mancini estacionam nos 33 pontos e podem acabar a rodada dentro do Z4. Na rodada seguinte, o Bahia viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense, no Maracanã, às 17h00 (horário de Brasília) do próximo domingo. Já o Vitória recebe a visita do Atlético Goianiense, também no domingo, às 18h00 (horário de Brasília). Jogar no Barradão tem sido um pesadelo para a equipe, que tem o pior aproveitamento como mandante nesta edição da competição nacional.

Válido

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Avaí visitou a Ponte Preta neste domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, e conseguiu levar a melhor em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro ao vencer pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, o Avaí conseguiu passar a Ponte Preta na tabela de classificação e chegar à 16ª colocação, com 34 pontos, deixando a zona de rebaixamento. Já a Macaca é a 18ª, com 32 pontos. Seguindo sua luta pela permanência na Série A, a Ponte Preta entra em campo no próximo domingo, às 17h(de Brasília), quando recebe o líder Corinthians, no Moisés Lucarelli. No mesmo dia, o Avaí também atuará em casa, medindo forças com o Grêmio, na Ressacada, em partida marcada para as 19h(de Brasília). Depois de carimbar a trave, a Ponte Preta ainda teve uma última chance de ouro. Aos 49, Rodrigo subiu muito alto na área e cabeceou raspando a trave, não marcando por muito pouco. Logo após o lance, o juiz assinalou o fim de jogo para alívio dos jogadores do Avaí, que comemoraram uma importante vitória na luta contra o rebaixamento.

Ameaçado

Em uma partida tecnicamente fraca na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense sofreu, mas conseguiu bater o Sport por 2 a 1 e segue reagindo no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time da casa chegou aos 41 pontos, na nona colocação. Já o Leão, com 35 pontos, cai para a 15ª posição, ameaçado com a proximidade da zona de rebaixamento. Depois de um primeiro tempo com placar em branco, o Furacão abriu a contagem aos 15 minutos da segunda etapa com Lucho González, acertando um belo chute da entrada da área. Diego Souza, de pênalti, deixou tudo igual, aos 24 minutos. Mas, aos 42 minutos, Gedoz garantiu os três pontos. Na próxima rodada, o Atlético Paranaense enfrenta a Chapecoense, sábado, na Arena da Baixada, Curitiba. Já o Sport enfrenta o Coritiba, domingo, na Ilha do Retiro, no Recife. Porém, aos 22 minutos, Zé Ivaldo derrubou Rogério na área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Diego Souza deixou tudo igual. Aos 31 minutos, Gedoz cobrou falta fechada e Diego Souza apareceu para salvar. Aos 37 minutos, Thiago Heleno subiu na área para testar firme, pela linha de fundo, com perigo. Até que, aos 40 minutos, Gedoz foi derrubado na entrada da are e foi derrubado. Penalidade marcada. Na cobrança, o meia garantiu a vitória atleticana.

Conformado

O técnico Abel Braga se mostrou conformado com a derrota do Fluminense para a Chapecoense e disse, na entrevista coletiva, que os gols sofridos por sua equipe no início de cada tempo impossibilitaram a reação da equipe tricolor porque a estratégia traçada no vestiário teve que ser alterada. “Começamos o jogo perdendo. E depois tivemos que correr atrás. No segundo tempo, tomamos outro gol no início após erro cometido por um nosso jogador na cobrança de um lateral”, afirmou o treinador. Para Abel, o jogo ficou muito complicado para o Fluminense, e a Chapecoense fez por merecer a vitória. O treinador também confirmou a volta do atacante Henrique Dourado na partida desta quarta-feira, diante do Flamengo, pela Copa Sul-Americana. Já em relação a Sornoza, Douglas e Orejuela, o comandante tricolor prefere aguardar para saber se poderá contar com eles. O goleiro Diego Cavalieri deu sua opinião sobre o segundo gol da Chapecoense e disse que não tem certeza se a bola chutada por Wellington Paulista entrou. “O árbitro do lado falou que a bola entrou. Não tive certeza se entrou inteira ou não, bateu no meu pé e quando parei estava em cima da linha”, pontuou. Já o lateral-direito Lucas comentou que o time do Fluminense precisa aprender com os erros e entrar mais concentrados e lamentou que toda vez que o time parece que vai dar um salto na tabela, acaba sendo derrotado.

Empate

O Vasco perdeu a chance de dormir no G-7 do Brasileirão. No Maracanã contra o Coritiba, a equipe carioca até saiu na frente, mas acabou cedendo o empate aos paranaenses na segunda etapa. O resultado de 1 a 1 também interrompeu a sequência de três vitórias seguidas do clube de São Januário no Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Matheus Galdezani, contra e Rildo. Nenê cobrou escanteio e o jogador do Coritiba desviou para as redes. No empate paranaense, Breno desviou a finalização do atacante da equipe visitante. Na próxima rodada do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Flamengo, no Maracanã. O clássico acontece no próximo sábado. Já o Coritiba vai até o Recife encarar o Sport, no domingo. Após algumas oportunidades perdidas, as duas equipes acabaram diminuindo um pouco o ritmo. Satisfeito com o resultado, o Coxa já não criava, enquanto o Vasco se desestruturou com o empate dos paranaenses e não conseguiu ter calma para voltar a marcar. O zagueiro Breno ainda acabou expulso, mas não houve tempo para mais gols.

Comemorar

Além da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, na Vila Belmiro, os santistas têm outro motivo para comemorar neste domingo. Afinal, Vanderlei, David Braz, Daniel Guedes, Jean Mota, Matheus Jesus e Zeca, que entraram em campo pendurados, não foram amarelados pelo árbitro Pericles Bassols. Sendo assim, os seis atletas estarão disponíveis para o clássico contra o São Paulo, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. De todos, o único que não jogou neste domingo foi Daniel Guedes, ‘sacado’ por Levir. Já o argentino Emiliano Vecchio volta ao time após cumprir suspensão automática contra o Atlético-GO. Ele levou o terceiro amarelo diante do Sport, na última quinta. Passada a preocupação pelos pendurados, o técnico Levir Culpi espera contar com Bruno Henrique e Victor Ferraz para ter o time completo no clássico. O atacante está em processo de transição para o gramado após sofrer com dores na panturrilha esquerda. Ele deve voltar a treinar com o grupo durante a semana. Já o lateral-direito também está em fase final de recuperação de uma lombalgia e já realiza treinos físicos nos gramados do CT Rei Pelé.

Oportunismo

O técnico Reinaldo Rueda não contestou a vitória do São Paulo na partida deste domingo, no Pacaembu. Para o treinador do Flamengo, o adversário foi um time “muito aplicado, muito agressivo e que mostrou oportunismo nos momentos fundamentais do jogo”. Na entrevista coletiva após o revés rubro-negro, o treinador colombiano disse que a competitividade dos times é constantemente alterada no Campeonato Brasileiro. Para Rueda, se o São Paulo tivesse vencido o Fluminense na última rodada, teria um espírito diferente nesse domingo, porque a necessidade de vitória seria menor. E explicou a escalação do Flamengo. “A ideia ao escalar Geuvânio e o Éverton Ribeiro era ficar com a bola e ter o controle do jogo com jogadores habilidosos”. Para Rueda, no segundo tempo o Flamengo atacou, dominou, mas não conseguiu criar chances efetivas para marcar os gols necessários. O técnico revelou que recomendou aos seus jogadores não ficar levantando bolas na área diante de uma zaga eficiente neste tipo de jogada. Nesta segunda-feira, os jogadores se apresentam para iniciar a preparação para o clássico diante do Fluminense, pela Sul-Americana. Além de Guerrero, que ficou no Rio fazendo tratamento de lesão muscular, Reinaldo Rueda vai ter que se preocupar com Berrío. O atacante colombiano sofreu uma lesão no joelho esquerdo e deixou o gramado do Pacaembu no início do segundo tempo com muitas dores e chorando.

Racismo

Um triste fato manchou o triunfo do Bahia para cima do Vitória, por 2 a 1, em duelo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador do Esquadrão de Aço, Renê Júnior, teria sido vítima de racismo, ao ser xingado de “macaco” por um atleta do Vitória. Inconformado e chorando muito, Renê não quis conceder entrevista aos órgãos de imprensa presentes na Arena Fonte Nova. Diversos companheiros de equipe do atleta consolaram o jogador ainda no gramado do estádio. Em entrevista coletiva, Renê Júnior fez um pronunciamento e apontou o autor da ofensa como sendo o atacante colombiano Santiago Tréllez, além de esclarecer que não iria prestar queixa. “Ele sabe o que ele falou. Muito me perguntaram se eu iria dar queixa. Não vou não, sou muito maior do que isso daí. A maior punição vem de Deus. Tiveram mais jogadores do Vitória que vieram me perguntar o que tinha acontecido, alguns jogadores que estavam perto pedindo para eu não dar queixa, pedindo desculpas, ele próprio veio me pedir desculpa”, afirmou.

População

“Mas como eu falei, sou maior que isso aí. Quero falar dos três pontos. Tenho muito orgulho da minha raça, muito orgulho de onde eu vim. Não é qualquer palavra proferida a mim que vai me botar pra baixo. Difícil ser chamado de ‘macaco’ dentro do seu país, no estado da Bahia, onde a maioria da população é negra. No país dele, a maioria da população é negra também. Cabeça boa, bola para frente, ele sabe o que falou”, reiterou. O técnico do Bahia, Paulo Cézar Carpegiani, e o presidente do clube, Marcelo Sant’Ana, deram total apoio ao jogador. Perguntado sobre o caso, o atacante Edigar Junio, autor do gol da vitória do Bahia, reiterou que não viu o lance, mas destacou que o racismo não pode mais acontecer nos tempos atuais. “Eu, particularmente, não vi, mas isso não pode acontecer. Nós estamos no século 21 e ainda existem essas coisas. A gente tem que dar um ‘basta’ nisso, porque não podemos mais passar por isso”, finalizou.

Lamentou

A Ponte Preta até teve chances, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 para o Avaí neste domingo, em pleno Moisés Lucarelli. Após o jogo, o volante Fernando Bob lamentou o resultado, atribuindo o fato de o adversário ter saído na frente logo aos seis minutos do primeiro tempo como determinante no placar da partida. O atleta pontepretano, porém, avaliou positivamente a atuação da Macaca. “Sabíamos que seria um jogo difícil. Tomamos um gol no início da partida e isto dificultou muito. Fizemos um bom jogo, somente não conseguimos concluir bem em gol e balançar as redes. Agora é focar no restante do campeonato. Ainda faltam jogos importantes e temos que dar nosso melhor”, declarou, em entrevista ao canal Premiere. Com o resultado, a Ponte Preta caiu mais uma posição na tabela, sendo agora a 18ª colocada, com 32 pontos, integrando a zona de rebaixamento da competição. Mesmo com o atual momento, Fernando Bob demonstrou confiança na reação e na permanência na Série A. Precisando mostrar reação no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta tem um confronto complicado na próxima rodada. A Macaca recebe o líder Corinthians, no Moisés Lucarelli, em jogo marcado para as 17h(de Brasília) do próximo domingo. Após o fim da atual rodada, restarão oito jogos para o término da competição.

Confronto

O Avaí foi ao Estádio Moisés Lucarelli neste domingo para um importante confronto direto na luta contra o rebaixamento, diante da Ponte Preta, e conseguiu se sobressair ao vencer por 2 a 1, deixando o Z4 do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o zagueiro Betão destacou o espírito coletivo da equipe diante da Macaca e comemorou o fato de o time não voltar a sofrer o empate no último lance, assim como ocorreu na última rodada contra o Botafogo, já que Rodrigo teve uma grande chance para empatar o duelo nos acréscimos. “Foi uma vitória de luta, de esforço coletivo. Não vejo mérito individual, vejo mérito do grupo como um todo, da mentalidade como viemos para o jogo. Graças a Deus não tomamos o gol no último minuto, como ocorreu contra o Botafogo. Vamos continuar trabalhando para conquistar nosso objetivo”, destacou o zagueiro em entrevista ao Premiere. Apesar da vitória, os jogadores comemoraram o resultado obtido em Campinas de forma tímida. Betão atribuiu esta reação ao momento que a equipe vive, já que a permanência na Série A ainda é um objetivo muito distante e precisa de muita luta para ser alcançado.

Alcançar

O Atlético Paranaense conseguiu fazer sua lição de casa, no sufoco, e venceu por 2 a 1 o Sport, na Arena da Baixada, segundo vivo em sua luta para alcançar o G7 do Campeonato Brasileiro. Diante de um jogo tecnicamente muito fraco, o técnico Fabiano Soares acredita que a postura tática, especialmente nos 45 minutos iniciais, foi a principal qualidade de sua equipe. “Era um jogo muito difícil. A primeira parte foi espetacular. Não vistosamente, mas como equipe, funcionando bem e não dando ao Sport oportunidade de criar”, avaliou o treinador, que fez uma análise bem particular da partida. “Da primeira parte, o Magrão foi o melhor jogador deles. Da segunda, conseguiram um pênalti um pouco duvidoso”, acrescentou. Com duas vitórias seguidas, o Furacão conseguiu encaixar a sequência que estava esperando para embalar na reta final e o comandante rubro-negro projeta bons resultados para atingir o objetivo de voltar à Libertadores da América. “Vamos fazer um grande final de campeonato para que o Atlético consiga subir na classificação”, garantiu. Sem compromissos no meio de semana, Fabiano agora quer aproveitar para trabalhar o time e recuperar o jogador, focando no próximo adversário, a Chape. “Agora, é ter uma semana tranquila para sábado corresponder e tentar ganhar de um adversário difícil como a Chapecoense”, finalizou.

Insatisfação

Derrotado nos últimos minutos do confronto contra o Atlético-PR, neste domingo, o Sport já foca em outra competição. Na próxima quinta-feira, o Rubro-Negro encara os colombianos do Junior Barranquilla, em Pernambuco, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida desta tarde, Rogério preferiu utilizar poucas palavras, mas não fez questão de esconder a insatisfação com o resultado. O atacante, porém, ressaltou que a “chave virou” e que todas as atenções do Leão estão voltadas, a partir de agora, para o torneio continental. “A gente fez o que o professor pediu, a gente lutou, não conseguiu o resultado. Agora é pensar na Sul-Americana”, comentou ao SporTV. A derrota fora de casa acabou não sendo tão trágica para os pernambucanos, mas teve um gosto amargo porque o empate estava muito próximo. Depois de buscar a igualdade com tento do atacante Diego Souza, aos 24 minutos do segundo tempo, o Sport tentou segurar, mas acabou vendo Felipe Gedoz arrancar a vitória em cobrança de pênalti aos 42. Com o resultado no Paraná, os leoninos ficaram na 14ª colocação da tabela, com 35 pontos, dois à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Pela próxima rodada, a 31ª do Campeonato Brasileiro, o time comandando pelo técnico Vanderlei Luxemburgo visita o Coritiba, na Ilha do Retiro.

Inesperada

O Grêmio sofreu uma inesperada derrota por 3 a 1 para o Palmeiras neste domingo, dentro de sua arena, e viu suas chances de título no Campeonato Brasileiro ficarem muito pequenas. O Tricolor, porém, ainda sonha com o título da Libertadores, seu principal objetivo da temporada, com o primeiro jogo das semifinais, diante do Barcelona-EQU, marcado já para a próxima quarta-feira. Apesar da atuação ruim diante do Verdão, principalmente no segundo tempo, o técnico Renato Portaluppi minimizou a situação, afirmando que o espírito do time será outro diante dos equatorianos. “Esta derrota vai ficar aqui dentro da Arena. O voo vai ser só com conversas a respeito do jogo contra o Barcelona. Lógico que não gostaríamos de perder, mas a partir de agora é só Libertadores. Somos os únicos brasileiros na competição. Tenho um grupo maravilhoso e vou levantar a moral deles. Temos que focar para quarta-feira”, disse o treinador tricolor, de forma confiante. Outro detalhe importante da derrota para o Palmeiras é que o Grêmio entrou com um time praticamente reserva em campo, o que minimiza a atuação abaixo do esperado. O técnico Renato Portaluppi mostrou irritação ao ser questionado mais uma vez sobre a opção por poupar jogadores no Campeonato Brasileiro e atribuiu parte do desempenho ruim à cabeça dos atletas estarem no confronto da Copa Libertadores.

Preservar

“O torcedor do Grêmio compreende. Já estou cansado deste assunto de preservar ou não a equipe. Aqui tem pessoas que pensam o planejamento do time. Na quarta-feira será outra equipe, espírito, vontade. É difícil você colocar na cabeça do grupo antes de um jogo tão importante que tem que pensar no Palmeiras. Agora focamos no jogo contra o Barcelona”, explicou. Entre os poucos titulares que entraram em campo diante do Palmeiras estavam o atacante Luan e o volante Michel, que buscam retomar o ritmo de jogo após se recuperarem de lesões. Apesar dos dois atletas não terem desempenhado um bom futebol diante da equipe paulista, o treinador exaltou apenas o fato de eles poderem ganhar ritmo de jogo. “O Luan a gente sabe que só na sequência de jogos será o jogador que já conhecemos. Hoje toda a equipe teve uma queda grande no segundo tempo, não foi só ele. Michel foi bem, já que está voltando de cirurgia. Não adianta vir aqui e falar individualmente, o time inteiro jogou mal. O bom foi eles terem jogado, porque precisam de ritmo nesta volta de lesões”, afirmou. O importante confronto diante do Barcelona-EQU, pelas semifinais da Copa Libertadores, está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h45(de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. O duelo de volta acontece na semana seguinte, no mesmo dia da semana e horário, na Arena do Grêmio.

Superior

O Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil e luta na parte superior da tabela do Campeonato Brasileiro. E, diante deste cenário, o técnico do Atlético, Oswaldo Oliveira, usou o momento do seu principal rival para valorizar sua vitória, por 3 a 1, sobre o Cruzeiro, na tarde deste domingo, no Mineirão. Segundo o treinador preto e branco, a Raposa é a melhor do futebol nacional no momento. “Nesse momento a melhor equipe do futebol brasileiro é o Cruzeiro. Algumas equipes tiveram bons momentos, eu vi jogos excelentes de Corinthians e Grêmio, eu vi a Chape no início fazendo boas partidas, liderou o campeonato, mas o Cruzeiro cresceu durante a competição e eles tem uma capacidade, um menu muito interessante de jogadas, e difícil de ser marcadas. Nós nos preparamos melhor para a situação. A entrada do Otero foi motivada por isso, a gente precisava neutralizar o lado esquerdo do Cruzeiro, o menino lateral esquerdo, o Alisson, o volante, o Thiago Neves, eles fazem uma ciranda interessante difícil de ser marcada, nos preparamos muito para conseguir bloquear isso”, destacou.

Reservas

O Galo foi pior no primeiro tempo, mas se superou com as substituições e conseguiu a virada. Oswaldo elogiou seus atletas que deixaram o campo de reservas para mudar o rumo da partida. “Tem coisas no futebol que, além de surpreendentes, a expectativa de acontecer é pequena, mas a gente tem que dar condições de a equipe se modificar. Hoje eu precisava ter uma mudança de posicionamento e técnica, eu fiz logo a substituição e se saiu bem. Eu conheço pouco do Yago, mas tenho muitas informações e eu observo nos treinamentos, sobretudo de quarta pra cá porque perdemos Elias. O Yago faz leitura de jogo muito bem. Ele fez leitura boa do jogo, acho que ele mudou o jogo. Ele começou pressionando os volantes do Cruzeiro na medida que o jogo desenvolvia. Quando a gente fez o segundo gol e ele já tinha feito a leitura que o Cruzeiro ia se lançar e ele tinha que se posicionar diferente. Eu fico feliz de contar com jogadores assim”, salientou Oliveira lembrando também de Cazares. “Eu acompanhei esse rapaz durante a temporada passada, ele faz coisas incríveis. O Cazares tem uma capacidade enorme, um talento grande, uma capacidade de drible curto, ou drible mudando de direção. Hoje ele entrou muito bem e conseguiu fazer a diferença”, finalizou.

Virada

O Cruzeiro começou o clássico contra o Atlético, neste domingo, no Mineirão, melhor. A equipe abriu o placar com Thiago Neves, ainda no primeiro tempo, e foi superior durante toda a etapa inicial. Porém, as substituições feitas pelo Galo foram mais efetivas e a virada aconteceu para 3 a 1. Segundo o técnico Mano Menezes, sua equipe teve o jogo nas mãos. “Tivemos o jogo na nossa mão, tivemos o primeiro tempo com o resultado e tivemos contra-ataques no segundo tempo. Nos desorganizamos, começamos a dar contra-ataques e estávamos mais ansiosos para conseguir fazer gols”, salientou o treinador. Menezes reconhece que a semana que começa nesta segunda-feira será mais difícil, afinal, perdeu um clássico e terá o Palmeiras, em crescimento, na próxima partida. Além de tudo, o treinador cruzeirense sabe que terá de trabalhar para aliviar o desgaste dos jogadores.

Desgastados

“Certamente alguns jogadores estão mais desgastados. Eu teria que fazer até mais substituições por desgaste. Tirei o Henrique e tomamos o gol do 3 a 1. Se tivesse tomado o 3 a 1 antes certamente não teria tirado Henrique, porque deixou o time mais exposto. Aconteceu. Isso que estamos levando, é uma semana ruim, temos que colocar a cabeça no lugar porque temos o Palmeiras que vem crescendo na competição”, completou. O Cruzeiro foi batido exatamente pelo mesmo placar do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mano Menezes, no entanto, evitou pressionar seu grupo e disse que disputa o Brasileirão contra outros 19 concorrentes. “Embora o torcedor valorize muito o clássico, mas não jogamos o Brasileirão contra o Atlético, jogamos contra 20 equipes, temos que colocar melhor do que 20. Estamos a frente de 15 equipes, isso quer dizer que é um bom Campeonato Brasileiro”, finalizou.

Entidade

Nesta segunda-feira, o vice-presidente da Fifa, Victor Montagliani, acenou pela primeira vez que a entidade pode flexibilizar as regras de nacionalidade e permitir que jogadores atuem em mais de uma seleção em jogos oficiais – considerando equipes de base e profissionais. A federação de Cabo Verde motivou a discussão após um pedido formal em favor da mudança. “Muitos problemas surgiram recentemente. O mundo está mudando. A imigração está mudando. Há problemas de nacionalidade acontecendo em todo o mundo, na África, principalmente, mas também na Ásia e na Concacaf. Então, acho que é um bom momento de olhar para isso e ver se há soluções, sem comprometer a integridade do esporte” afirmou Montagliani, que também é presidente da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). Atualmente, a Fifa não permite que um jogador atue por mais de uma seleção, mesmo que a experiência tenha sido apenas nas divisões de base e, depois, nos profissionais. As exceções são abertas quando não se disputam jogos oficiais, como no caso de Diego Costa. O atacante do Atlético de Madrid foi convocado pelo Brasil para dois amistosos em 2013 e, no ano seguinte, passou a jogar pela Espanha.

Classificar

Contratado no ano passado para classificar a seleção brasileira para a Copa do Mundo e tentar conquistar o hexacampeonato na Rússia, no ano que vem, Tite deseja permanecer mais tempo à frente da equipe. Em entrevista ao jornal “Folha de S. Paulo”, o comandante brasileiro apontou que gostaria de iniciar e terminar todo o ciclo tradicional de quatro anos, entre um Mundial e outro. Tite voltou a admitir que o Brasil é um dos favoritos à conquista da Copa do Mundo, colocando Alemanha, Espanha, França e Bélgica como “os melhores” times do torneio. Apontando que não pode controlar o resultado, mas apenas o desempenho, o treinador disse que é possível ser efetivo jogando bonito. O comandante do Brasil relatou ser “muito fácil” trabalhar com Neymar, pois o astro tem um coração grande. O camisa 10 do Brasil foi confirmado por Tite como o primeiro batedor de pênaltis do time e apontado como vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo em “três anos no máximo”, tendo Hazard, Griezmann e Pogba como rivais. Abordando assuntos como corrupção e se mostrando a favor da operação Lava Jato, Tite disse que os jogadores estão orientados a relatarem marcações equivocadas a favor do Brasil durante a Copa do Mundo – em gesto parecido com o de Rodrigo Caio em clássico entre Corinthians e São Paulo, neste ano. Entretanto, negou ser “puritano” e nem mesmo agradar a todos.

Semifinais

Num dos jogos mais esperado do Mundial Sub-17, a Seleção Brasileira enfrentou a Alemanha pelas quartas de final e venceu de virada, pelo placar de 2 a 1. O resultado faz com que o Brasil se classifique para as semifinais do torneio pela oitava vez na história e independente do que aconteça, a equipe terá um desempenho melhor do que na última edição em 2015. Agora, os brasileiros jogarão contra a Inglaterra para chegar à tão esperada final, que acontecerá no próximo sábado, dia 28. Com muita tranquilidade, a Seleção Brasileira trocou passes no meio campo e achou Paulinho que acertou um belo chute de fora da área, sem qualquer chances de defesa para o goleiro Plogmann, levando a loucura os torcedores brasileiros que estavam no estádio. O time brasileiro continuou tomando conta da partida e conseguiu segurar o placar para se classificar para as semifinais e continuar a busca pelo tetracampeonato mundial. Um pouco antes, a Espanha venceu o Irã pelo placar de 3 a 1 e também se garantiu nas semifinais da competição. Com a vitória, os espanhóis jogarão contra Mali para decidir quem será um dos finalistas do Mundial Sub-17. Os africanos venceram no último sábado a Gana por 3 a 1 e são os atuais vice-campeões.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com