Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Brasileirão

O Atlético-MG perdeu mais uma em casa no Brasileirão. Desta vez, para a Chapecoense, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira. Para piorar, o Galo ainda perdeu Elias, expulso no segundo tempo (ficará suspenso na próxima rodada). Com o resultado, a equipe de Oswaldo de Oliveira estacionou nos 38 pontos, perdendo a chance de se aproximar do G6. A Chape, por outro lado, foi a 35, se afastando da zona de rebaixamento. Em seguida, o Atlético partiu para o tudo ou nada, muito desorganizado. Com chuveirinhos, tentou fazer uma última pressão, mas em vão. A Chape saiu mesmo vitoriosa, chegando a 35 pontos e se afastando da zona de rebaixamento. O Galo se manteve no meio da tabela, com 38.

Injusta

Botafogo ficou devendo, e muito, na Ressacada, na noite desta quarta-feira. A vitória do Avaí não seria injusta. Gatito Fernández foi o melhor do jogo. Mas o sumiço de bolas no fim da partida resultou no gol de empate alvinegro: 1 a 1. Com o resultado, o Glorioso segue na sexta posição. O próximo jogo é no dia 23, em casa, contra o Corinthians. A equipe catarinense é a penúltima colocada. Existe justiça no futebol? Sabemos que não. Mas o árbitro havia dado quatro minutos de acréscimo. Aos 48 minutos, porém, os gândulas sumiram com as bolas. Mais um minuto, então. Escanteio para o Botafogo, aos 50. Guilherme cobrou, Bruno Silva cabeceou, a bola sobrou para o chute forte de Marcos Vinícius. Douglas não teve como evitar o gol.

Novidades

Esta semana não trouxe muitas novidades na política. Teve senador acusado de receber propina que foi abraçado de volta por seus amigos, teve presidente que viu os amigos deputados salvarem sua pele mesmo sob a acusação de organização criminosa… enfim, tudo no espírito do “tem que manter isso aí, viu?”. Se a política brasileira segue na mesma, o Campeonato Brasileiro repetiu o mantra. Nesta quarta-feira, no duelo entre os líderes, Corinthians e Grêmio empataram em 0 a 0 e mantiveram em nove pontos a vantagem alvinegra na tabela. Em Itaquera, a torcida corintiana não quis saber de diplomacia. Pediu “sangue no olho e tapa na orelha”, cantou o nome dos jogadores um a um e incentivou no jogo em que havia risco real do Brasileirão mudar de panorama se a distância para os gaúchos diminuísse. Havia pressão, mas não houve muito futebol. Teve chute de fora da área de Rodriguinho, teve batida cruzada de Edílson após passe de Luan, teve pedido de pênalti após corte de Geromel e teve cabeceio perigoso de Jô após cobrança de falta de Jadson. Só não teve gol.

Returno

O Coritiba venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa, que não tinha vencido no returno, conquista um triunfo após mais de dois meses: a última vitória havia acontecido contra a Chapecoense, no dia 6 de agosto. A Raposa não perdia desde 16 de agosto, quando foi derrotada pelo Grêmio, pela Copa do Brasil. A partida começou com o time paranaense tendo as mesmas dificuldades de sempre, com posse de bola sem efetividade e pouca criação no setor ofensivo. A equipe mineira, que conseguia tocar a bola melhor, passou a entrar no jogo e criou duas chances em sequência. Com a vitória, o Coritiba pulou para a 18ª colocação, com 31 pontos – o Cruzeiro é o quinto, com 47. Na próxima rodada, o Coxa encara o Vasco da Gama no sábado, às 17h, no Maracanã, já a Raposa faz o clássico contra o Atlético-MG no domingo, no mesmo horário, no Mineirão.

Gangorra

O São Paulo segue nos altos e baixos de sua gangorra no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o time treinado por Dorival Júnior, que vinha de vitória sobre o Atlético-PR no Pacaembu, abusou dos erros individuais e perdeu por 3 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, pela 29ª rodada do torneio nacional. Com 34 pontos, o São Paulo caiu momentaneamente do 13º para o 14º lugar, mas pode voltar à zona de rebaixamento ao final da rodada se Ponte Preta (32) e Vitória (33) derrotarem Palmeiras e Atlético-PR, e o Sport vencer ou empatar com o Santos nesta quinta. O Fluminense, por sua vez, sobe da 12ª para a 10ª posição, com 38 pontos. Em mais um pênalti, o Fluminense marcou o seu o terceiro gol aos 39 minutos, com Robinho, que foi empurrado por Arboleda dentro da área. O Tricolor paulista ainda teve tempo de diminuir, aos 43 minutos, após cruzamento de Shaylon e desvio da zaga carioca, que enganou Cavalieri.

Aquecimento

O atacante Kazim se revoltou durante o empate sem gols entre Corinthians e Grêmio, na noite desta quarta-feira, na Arena em Itaquera. Quando estava no aquecimento, o jogador ouviu críticas de torcedores e rebateu: “Cala a sua boca. Assiste ao jogo, c…! Filho da p…!”, disparou o gringo. Kazim foi contido pelos outros reservas que estavam no aquecimento, principalmente por Marquinhos Gabriel. O gringo não entrou no decorrer do segundo tempo e deixou a Arena Corinthians sem falar com os jornalistas. Contratado do Coritiba no início deste ano, Kazim não conseguiu deslanchar no Corinthians. O atacante participou de 26 jogos e marcou apenas dois gols, sendo o último no dia 18 de fevereiro. Ele tem vínculo até o fim de 2018 e futuro incerto no Timão.

Seguida

A partida foi fraca, mas o objetivo do Vasco na noite desta quarta-feira foi conquistado. Com gol contra, o time comandado por Zé Ricardo venceu o Atlético-GO por 1 a 0 no Serra Dourada, em Goiânia (GO), engatou a terceira vitória seguida pela primeira vez no Campeonato Brasileiro (o que não acontecia na elite desde 2012) e colou no G7, zona de classificação para a Conembol Libertadores da próxima temporada. Os primeiros 45 minutos de partida não foram de bom futebol. Muitos erros de passe e pouca criatividade acabaram sendo os “destaques” de Atlético-GO e Vasco em campo. Aos 10 e 19, Marcos e Martin Silva, respectivamente, trabalharam um pouco em breves lampejos criativos, mas sem maiores dificuldades. Pecaram demais nisto… Os três pontos foram conquistados pelo Vasco, que chegou aos 42, ocupando a oitava colocação da classificação do Brasileiro. Dependendo de tropeços de Botafogo e Flamengo nos jogos deste meio e também do fim de semana, e caso derrote o Coritiba no Maracanã no sábado, o Cruz-Maltino entrará na zona de classificação para a Libertadores e praticamente selará com antecedência a permanência na Série A. Cenários para serem comemorados pelos vascaínos, que depois da chegada de Zé Ricardo, viu os sonhos terem chance de virar realidade.

Projeta

A vitória por 3 x 1 sobre o São Paulo foi a segunda consecutiva do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O time agora chegou aos 38 pontos e deixou a zona de rebaixamento um pouco mais distante. Porém, tem torcedor que já mira a parte de cima da tabela de classificação e projeta até mesmo a luta por uma vaga na Copa Libertadores. Normal, pois o equilíbrio deste Brasileirão é enorme. Mas os tricolores preferem um discurso mais conservador, que passa por pensar somente na próxima partida. “A nossa expectativa gira em torno sempre de ganhar o próximo jogo, pois sabemos que o Campeonato Brasileiro está muito equilibrado. Da mesma maneira que a gente não pode considerar o risco de rebaixamento descartado por conta de pontuação, não podemos também considerar impossível de chegar no primeiro pelotão. O que mais importa em um momento como esse é trabalhar jogo a jogo e projetar apenas o próximo, que sempre vai ser considerado o mais complicado”, disse o lateral-direito Lucas.

Distante

Após vencer três jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro, sendo o mais recente por 1 a 0 sobre o lanterna Atlético-GO, o Vasco encostou de vez na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores. O risco de rebaixamento parece cada vez mais distante e os jogadores já elegeram o responsável por este progresso: trata-se do técnico Zé Ricardo. “O Zé Ricardo vem conseguindo colocar em prática aquilo que ele deseja e as coisas estão dando certo. A equipe tem conseguido render bem, assimilou a estratégia e acredito que podemos subir ainda mais na tabela de classificação”, disse o lateral-direito Madson. O elenco vascaíno voltou aos treinos nesta quinta-feira para um trabalho regenerativo. Nesta sexta-feira pela manhã, Zé Ricardo vai definir a escalação que vai a campo para medir forças com o Coritiba neste sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro, pela trigésima rodada do Brasileirão. Ele perdeu o volante Bruno Paulista, que foi advertido com o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-GO. Porém, isso não chega a ser um problema, pois o titular da posição, Jean, só não enfrentou o lanterna porque estava cumprindo suspensão. O zagueiro Anderson Martins, que deixou o jogo em Goiás ainda no primeiro tempo por conta de uma pancada recebida no tornozelo direito, será reavaliado. O período de concentração começa após o treino desta sexta-feira.

Rodadas

O Botafogo chegou a vencer quatro partidas consecutivas no segundo turno, mas nas últimas rodadas vem lutando contra a irregularidade. Perdeu de 3 a 2 para o Vitória sofrendo dois gols nos minutos finais. Depois, ganhou da Chapecoense com um gol nos acréscimos, feito que se repetiu na noite de quarta-feira, quando arrancou o empate por 1 a 1 com o Avaí aos 50 minutos. Antes, perdeu de 1 a 0 o clássico para o Vasco. A queda de rendimento vem sendo tratada internamente pelo técnico Jair Ventura, dirigentes e jogadores. Porém, existe uma relativa tranquilidade. Isso porque os jogadores confiam que podem voltar a atuar de maneira parecida com a Libertadores na próxima segunda-feira, quando o Glorioso recebe o líder Corinthians, às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela trigésima rodada do Brasileirão. “Vamos trabalhar cada vez mais forte para que os bons resultados possam aparecer. Estamos tranquilos porque sabemos que luta não tem faltado e que é normal em uma competição tão longa esse tipo de oscilação. O importante é que seguimos todos compromissos com o objetivo”, disse o volante Rodrigo Lindoso.

Degola

O São Paulo de Dorival Júnior não consegue dar tranquilidade a seu torcedor. Com a chance de obter a segunda vitória seguida e afugentar o risco de rebaixamento, o Tricolor paulista perdeu por 3 a 1 para o Fluminense, na última quarta-feira, no Maracanã, e pode terminar a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona da degola. Já são sete oportunidades desperdiçadas pela equipe de atingir uma sequência de dois triunfos consecutivos no torneio nacional. A última e única vez que o São Paulo alcançou o feito foi há quase cinco meses, quando fez 2 a 0 em Avaí e Palmeiras, pela segunda e terceira rodadas – na ocasião, Rogério Ceni era o técnico. O que mais revolta Dorival é a discrepância de atuações entre as partidas. Antes do revés no Rio de Janeiro, o Tricolor havia mostrado poder de reação para bater o Atlético-PR, de virada, por 2 a 1, no último sábado, no Pacaembu. Diante do Fluminense, porém, o time errou muito e acabou amargando a sua 13ª derrota na competição.

Reconheceram

Os jogadores do Corinthians asseguraram que o plano sempre foi vencer o Grêmio, mas reconheceram que o empate por 0 a 0 diante do vice-líder do Campeonato Brasileiro ficou de bom tamanho para a equipe. Líder da competição, com 59 pontos, o Alvinegro pode ver a vantagem cair para no máximo sete nesta quinta-feira, caso o Santos derrote o Sport na Ilha do Retiro, em duelo marcado para as 21h (de Brasília). “É isso que a gente precisa fazer, marcar bem para não perder os jogos, temos uma vantagem que os caras têm que correr atrás, querendo ou não, então a gente vai administrar”, analisou o meia Marquinhos Gabriel, que teve boa atuação ao substituir Romero, construindo os dois melhores lances da equipe no segundo tempo. Para ele, o time soube ser frio ao não se expor e correr o risco de perder a partida. “A gente está trabalhando para ficar campeão e a equipe do Grêmio começou a segurar o jogo, e eles que precisam do resultado. Precisamos ser inteligentes e administrar até o final do campeonato”, observou o armador, com opinião semelhante à de alguns dos seus companheiros.

Infrações

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o zagueiro Ronaldo Alves e o meia Diego Souza, ambos do Sport, por dois jogos, por conta de infrações na partida contra o Vasco, pela 25ª rodada, disputada no dia 25 de setembro. O camisa 87, destaque dos rubro-negros, foi punido por desrespeitar a arbitragem e por conduta contrária à disciplina. Ele foi expulso por reclamações contra o árbitro Sandro Meira Ricci, ainda no primeiro tempo do jogo. Ronaldo Alves, por sua vez, também foi enquadrado por desrespeito, mas no pós-jogo, quando deu entrevista a uma rádio com críticas à atuação de Ricci. A diretoria do Sport já se pronunciou sobre o caso e afirmou que tentará efeito suspensivo para ter Diego em campo nesta quinta-feira, contra o Santos. O caso de Alves é diferente. “Estrategicamente, decidimos que vamos recorrer apenas no caso de Diego Souza, que é um jogo só de punição. Vamos entrar ainda hoje (nesta quarta) pedindo efeito suspensivo. Esperamos que até o meio-dia desta (quinta) tenhamos uma definição”, explicou Rodrigo Barros, diretor de futebol.

Superando

O Coritiba conseguiu quebrar um jejum de partidas sem vitória e, ao bater o Cruzeiro por 1 a 0, no Couto Pereira, ganhando novo fôlego para lutar contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O meia Tiago Real, que recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o time diante do Vasco, elogiou o esforço do grupo, superando também a pressão das críticas sofridas nas últimas semanas. “Nosso time correu para caramba, está jogando quarta, domingo e quarta. É uma pegada forte e uma carga emocional que vem junto. Lutamos e conseguimos a vitória”, disse o jogador, que falou sobre as cobranças internas e externas sofridas pela equipe. “Nosso time vem muito carregado, não vencia em casa. O campeonato acabando e a gente sem vencer. Estávamos nos cobrando muito. Tem que enaltecer a equipe que correu muito. Mas seguir que ainda tem uma caminhada grande”, emendou. O atacante Rildo destacou que a quebra dos nove jogos sem vitória pode ser um passo enorme para reagir, mas ainda falta muito para poder comemorar. “É importante quebrar essa sequência negativa. Isso é só o começo. Temos que sair dessa situação o quanto antes. Temos que nos doar, assim como nos doamos aqui. Tudo em busca dos três pontos. Todo mundo com pensamento positivo. Temos muito chão pela frente. Temos que correr ainda mais para conseguir nosso objetivo”, analisou.

Libertadores

O goleiro Martín Silva fez defesas importantes e evitou que o Vasco tropeçasse no Atlético-GO, na noite desta quarta-feira. O triunfo por 1 a 0, no Serra Dourada, marcou a terceira vitória consecutiva do Cruzmaltino, que chegou aos 42 pontos e entrou na briga por um lugar na Libertadores. Os vascaínos deixaram o gramado satisfeitos com o resultado e minimizaram o sofrimento diante do lanterna. “Não é porque o Atlético-GO está na lanterna que tem um time ruim. Demos apenas uma goleada, 4 a 1 sobre o Vitória e mesmo assim em um jogo complicado. Todos os demais confrontos tiveram placares apertados”, lembrou Breno. O lateral-direito Yago Pikachu, que vem atuando no meio-campo, concorda. “O Atlético-GO tem um bom time e isso não está se refletindo na pontuação. Mas temos o mérito de ganhar e somar três pontos, foi o mais importante”, declarou. O Vasco volta a campo no sábado, às 17 horas (de Brasília), quando recebe o Coritiba pela 30ª rodada. O zagueiro Anderson Martins, que deixou o jogo com o Atlético-GO ainda no primeiro tempo, após receber uma pancada no tornozelo direito, começou tratamento ainda no banco e será reavaliado.

Temporada

O atacante Fernandinho, do Grêmio, pode ter atuado no estádio que será sua casa em 2018 na noite da última quarta-feira, no empate sem gols com o Corinthians, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Alvo do clube paulista para a próxima temporada por ser um atleta perto do final do contrato, ele preferiu não comentar o interesse corintiano para não atrapalhar seu desempenho com a camisa dos gaúchos. “Não chegou para mim nada, até porque estamos numa reta final de Brasileiro e eu estou muito focado aqui porque tem a Libertadores também, esse final de ano é muito importante”, afirmou o jogador, que tem vínculo válido até o dia 31 de dezembro, mas possui um salário considerado muito alto para o padrão dos gaúchos. Caso ele não se acerte com os tricolores, a diretoria corintiana já deixou claro ao seu estafe o interesse em contar com o atleta. “Estou com a cabeça só nisso, no nosso desempenho até o final da temporada, não dá para pensar em outra coisa. Quero dar o meu melhor aqui no Grêmio para terminar o ano com um título”, avaliou o jogador, que ganhou a condição de titular após a negociação de Pedro Rocha com o futebol russo, em agosto.

Pontuação

O técnico Fábio Carille evitou fazer uma nova projeção de pontos para que o Corinthians seja campeão brasileiro de 2017. Depois de falar em dobrar a pontuação de um turno e diminuir recentemente para apenas mais cinco vitórias, ele preferiu não repetir um novo “número mágico” para o Alvinegro conseguir o heptacampeonato nacional após o empate sem gols com a equipe do Grêmio, na noite de quarta-feira, no estádio de Itaquera. “Não, não vou fazer uma nova projeção, não”, afirmou rapidamente o comandante ao ser questionado sobre o assunto, demonstrando certo incômodo com a proporção que as suas entrevistas anteriores tomaram. A última projeção, por exemplo, foi feita depois do 3 a 1 contra o Coritiba, mas o time decepcionou na sequência ao perder por 2 a 0 para o Bahia, fora de casa, e não abrir vantagem sobre os perseguidores. Ainda assim, o treinador admite que tem boa margem com relação ao segundo colocado da competição. No momento, o Timão possui 59 pontos, contra 50 dos gaúchos. A distância pode diminuir para sete pontos caso o Santos derrote o Sport fora de casa, nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro, chegando a 52 tentos.

Vantagem

“Muito grande, muito grande (a vantagem). Ontem (quarta-feira) temos talvez sete pontos faltando nove rodadas. Na virada do turno eram oito faltando 19 partidas. Sempre disse que eu queria chegar embolado entre os primeiros nas últimas dez, oito rodadas. De repente estamos chegando à frente. Agora tem que estar atento e alerta para voltar a buscar as vitórias”, frisou o comandante. O desejo pelas vitórias pode ser explicado pela campanha no segundo turno, com três vitórias, três empates e quatro derrotas conquistadas até o momento. Diante do Botafogo, segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, ele tenta repetir os bons desempenhos como visitante apresentados na metade inicial do torneio. Para ele, o time precisa ter mais criatividade para fugir das marcações adversárias. “O que estou vendo: os times brasileiros têm muito mais organização. O Grêmio não deixou a gente jogar e nós não deixamos o Grêmio jogar. O Grêmio marcou demais e a gente também. Esse vai ser o padrão do Brasileiro nesse final, times brigando para não cair e times brigando pelo título”, concluiu o treinador.

Investimento

Patrocinadora anunciada pelo Flamengo com festa no começo do ano – com investimento total que poderia chegar a quase R$ 200 milhões em seis anos de contrato -, a Carabao sofre para para se estruturar no mercado brasileiro. As dificuldades da parceira rubro-negra afetaram novamente o repasse de verba para o Rubro-Negro. Houve novo atraso de pagamento da empresa para o clube, o que ameaça o estruturado fluxo de caixa do clube da Gávea. Reflexos, com dias de atraso em pagamentos de direitos de imagem no futebol, foram sentidos recentemente. Por contrato, está previsto que a empresa tailandesa, depois de pagar R$ 15 milhões pelas mangas em 2017, assuma o patrocínio master – hoje da Caixa, que paga R$ 25 milhões anuais – em 2018, por R$ 35 milhões. Porém, a situação é delicada e preocupa num cenário de poucos investidores no mercado esportivo. No Flamengo, há misto de ceticismo com pessimismo para ver a Carabao assumir o principal espaço do uniforme em 2018.

Iminente

A nove rodadas do término do Campeonato Brasileiro, o São Paulo chega na reta final com o risco iminente de ser rebaixado para a Série B, preocupação que ficou evidente no discurso de Hernanes ao final da derrota por 3 a 1 para o Fluminense, quarta-feira, no Maracanã. Ao lamentar o resultado, o Profeta fez duras críticas ao próprio time, considerado imaturo. O desabafo, no entanto, não foi aprovado pelo ex-jogador e comentarista Edinho, que sugere que as cobranças sejam feitas no vestiário e não de forma pública, como aconteceu. “Isso, nesse momento, ainda mais do Hernanes, que é um jogador experiente? Ele está ali para apaziguar as coisas, ele não pode incendiar. Esse puxão de orelha tem que ser dado internamente, ainda mais na posição dele” disse, no “Troca de Passes”. O desabafo aconteceu na saída do campo, em entrevista aos repórteres Guido Nunes, do SporTV, e Mauro Naves, da TV Globo. Insatisfeito, o volante disse que o São Paulo terá de “apanhar mais para amadurecer”. Apesar do tom adotado, o ex-jogador e apresentador Roger Flores destacou a sinceridade do jogador. Para ele, foi apenas uma leitura realista da partida e da situação vivida pelo Tricolor Paulista.

Estiramento

Depois de ficar 40 dias parado em razão de um estiramento na coxa direita, Luan atuou por 75 minutos no empate com o Corinthians na noite de quarta-feira, em São Paulo. Antes ainda do duelo pela Libertadores contra o Barcelona-EQU, daqui a uma semana, o Tricolor recebe o Palmeiras, na Arena, no domingo. A partida pelo Brasileirão pode significar a preservação de muitos titulares, inclusive do camisa 7. Porém, Renato Gaúcho quer ele em campo por “alguns minutos”. A intenção da comissão técnica gremista é dar ritmo de jogo a Luan. Finalizado o embate na Arena Corinthians, o atacante fez questão de dizer que está bem. Sentiu apenas o cansaço natural para quem estava há tanto tempo sem pisar no gramado com a intensidade devida. Vale lembrar que ele entrou no fim da partida contra o Botafogo que classificou o time à semifinal da competição continental, mas pouco participou. A delegação gremista retorna a Porto Alegre no início da tarde desta quinta-feira e já treina no CT Luiz Carvalho. Quem enfrentou o Corinthians deve participar de uma atividade regenerativa. Uma conversa entre técnico, jogadores e comissão irá definir o time titular para enfrentar o Palmeiras, às 17h de domingo. E a escalação será mistério até momentos antes do pontapé inicial.

Polêmica

A prévia do duelo de líder contra vice entre Corinthians e Grêmio teve uma dose de polêmica. Não partiu de jogadores, mas do presidente tricolor. Em entrevista à ESPN, Romildo Bolzan Júnior teria chamado o árbitro Héber Roberto Lopes, sorteado para a partida, de “careca vagabundo paranaense”. Após o empate em 0 a 0 na noite desta quarta-feira, em São Paulo, o mandatário tricolor não confirmou as palavras ao jornalista que publicou a notícia, mas pediu desculpas a ele por “não se fazer entender”. Segundo Romildo, a conversa serviu para extravasar descontentamentos do clube com arbitragens de Héber em jogos do Grêmio nos últimos anos. Como exemplo, citou falhas em partidas nos anos de 2010, 2015 e 2017 – a última, no pênalti marcado por Edílson em Allione nos acréscimos da derrota para o Bahia, na 25ª rodada. O presidente também frisou que o conteúdo do bate-papo não fazia parte do contexto da reportagem. “Não vou publicar nada disso porque não fazia parte do contexto da matéria. Não estou admitindo que disse, porque no contexto foi de colocar em dúvida ou em suspeição de um árbitro que decorreu de um sorteio. O Héber não vinha de uma trajetória neste ano de bons jogos, ao contrário. Então, em respeito do tamanho da partida, fiquei muito receoso por causa da arbitragem. Se alguém está errado, sou eu, que não me fiz pronunciar perfeitamente ao jornalista sobre o limite da entrevista” disse Romildo.

Negociações

O Corinthians mantém negociações para renovar contratos de três dos seus principais nomes do setor defensivo. Além do lateral-direito Fagner e do zagueiro Balbuena, que conversam há algumas semanas, o goleiro Cássio é outro que está perto de estender seu vínculo. A ideia da diretoria alvinegra é garantir por mais tempo o núcleo de sua defesa – isso porque Guilherme Arana será provável baixa na próxima janela de transferências, e Pablo é figura central de um imbróglio para o acerto de novo contrato no Corinthians. Assim, a permanência do trio é considerada fundamental para as pretensões alvinegras nas próximas temporadas, a começar pela Taça Libertadores de 2018. A ideia é resolver todas as situações antes do fim do Campeonato Brasileiro. Representado pelo mesmo agente de Cássio, já foi tema de primeira conversa com a diretoria. Ainda não há sinal de acerto, mas a negociação não é considerada difícil pelas partes envolvidas. Tal qual Balbuena, tem contrato válido até o fim de 2018. Com 59 pontos, o Corinthians é líder do Brasileirão e volta a jogar na segunda-feira, contra o Botafogo, às 20h (de Brasília), no Rio de Janeiro.

Declarações

O árbitro Héber Roberto Lopes vai discutir com seus advogados quais medidas tomar em relação às declarações de Romildo Bolzan Júnior, que o chamou de “careca vagabundo paranaense” e afirmou que “arrumaram um jeitinho” para o Corinthians vencer a partida da última quarta-feira – o duelo acabou empatado sem gols. “Ainda não pude analisar totalmente a declaração, porque me concentrei mais no jogo. A partir desta quinta-feira vou reunir com meus advogados para ver o que foi dito e tomar uma medida com tranquilidade e cautela. Não posso pronunciar nada, ainda não estou inteirado de tudo o que foi dito” declarou, depois da partida em Itaquera. Segundo o árbitro, ele não acompanhou a entrevista do dirigente gremista ao site da ESPN, mas ficou sabendo do teor das afirmações.

Aumentou

Héber afirmou que a polêmica com Bolzan aumentou a pressão sobre a arbitragem no duelo entre Corinthians e Grêmio, mas festejou a atuação dele e de seus auxiliares no duelo em Itaquera, válido pela 29ª rodada do Brasileirão. “A repercussão trouxe uma pressão a mais, mas graças a Deus, junto com os demais companheiros, fizemos um bom plano de trabalho e conseguimos separar tudo o que foi dito na imprensa, nas plataformas digitais, e soubemos lidar com o jogo, respeitando a equipe A e B. Tudo transcorreu dentro da normalidade, sem interferência da arbitragem, isso é um ponto positivo. Agradeço publicamente à toda nossa equipe, que foi um show” comentou. Também depois da partida, o presidente do Grêmio se desculpou com Héber e disse que não se fez entender ao jornalista que o entrevistou. O dirigente também elogiou a atuação do árbitro.

Treinador

Walcir Carrasco, Glória Perez, Manoel Carlos e Benedito Ruy Barbosa ficariam com inveja. A novela sobre a renovação ou não de Mano Menezes com o Cruzeiro tem mexido com a expectativa dos cruzeirenses. Mas o treinador da Raposa lava suas mãos, garante que não tem talento para escrever esse tipo de roteiro e não tem responsabilidade nenhuma no aumento da ansiedade dos torcedores sobre sua permanência no clube em 2018. “Quero dizer para o torcedor do Cruzeiro que eu não sou autor de novela, não fiz novela, não sou diretor de novela, não disse nada. Vocês (imprensa) fizeram, e eu não vou responder por isso, se o torcedor não está gostando da novela de vocês, que mude o canal, que mude a pauta”. Mano Menezes tem marcado para esta quinta-feira um novo encontro com a nova diretoria do Cruzeiro, que estará representada por Itair Machado e Wagner Pires de Sá, para seguir na negociação sobre sua renovação. A reunião não é garantia de uma decisão, mas pode representar um avanço. O treinador voltou a comandar o time contra o Coritiba, após ficar algumas semanas de licença médica – por conta de um tratamento de pele -, e viu o time perder por 1 a 0, com gol contra de Diogo Barbosa, no Couto Pereira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 17h (de Brasília), a Raposa tem o clássico contra o Atlético-MG, no Mineirão.

Sondagens

Jogador mais importante do Corinthians ao longo da atual temporada, Jô está na mira do futebol europeu para 2018, como informou o LANCE! em publicação recente. Pela primeira vez desde que clubes internacionais iniciaram consultas e sondagens ao Timão e ao estafe do jogador de 30 anos, o presidente corintiano Roberto de Andrade se manifestou sobre o caso. Ele afirma que não há nenhuma oferta no momento, mas não esconde que existe chance de saída. “Não existe preparo para perder ninguém, tem que vir proposta. Por enquanto não existe. Nada. Se a proposta for interessante não tem como segurar, então vamos ver o que acontece” explicou o presidente do Timão nesta terça-feira, durante o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2018. Dono de 100% dos direitos econômicos de Jô, com que assinou no fim do ano passado um contrato até dezembro de 2019, o Corinthians tomou conhecimento de consultas internacionais enquanto a janela de transferências estava aberta, mas um acordo com empresários e jogadores titulares em nome do título do Brasileirão foi cumprido e ninguém saiu.

Agenciado

Para o ano que vem, o estafe do jogador dá como certa a chegada de ofertas de centros importantes, como Itália e Inglaterra. Jô é agenciado por Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian, parceria de bom trânsito no mercado europeu. O atacante do Corinthians já atuou em quatro clubes no continente: CSKA (RUS), Everton (ING), Galatasaray (TUR) e Manchester City (ING), último antes de voltar para o Brasil. Depois de defender Inter e Atlético-MG, o atacante ainda se aventurou no Al Shabab, dos Emirados Árabes, e no Jiangsu Suning, da China, antes de ficar livre e assinar sem custos com o Timão, clube onde foi revelado no início da década passada. Agora experiente, Jô resgatou seu futebol e teve a carreira resgatada com a camisa do Corinthians. Ele atuou em 56 das 61 partidas na temporada, marcou 21 gols e ainda contribuiu com seis assistências – é, disparado, o jogador com mais participações em gols do time de Fábio Carille na temporada. Além de Jô, o Corinthians ainda conta com outros jogadores cotados no futebol europeu para 2018 e já se assusta com a janela de transferências. Guilherme Arana, Rodriguinho e Balbuena são os principais nomes na possível lista de saídas.

Contratação

O Botafogo, mais uma vez, está atrás de Gilberto. O clube carioca já havia feito uma tentativa de contratação antes de o jogador voltar do Chicago Fire, dos Estados Unidos, em 2016, e no meio deste ano, quando pretendeu um empréstimo. Desta vez, o objetivo é acertar em definitivo com o centroavante do São Paulo para a temporada 2018. Em contato com a Gazeta Esportiva, Sandro Zardo, empresário do jogador, confirmou que o gerente de futebol do Botafogo Antônio Lopes o procurou recentemente para saber de valores. O agente, contudo, garante que ainda não recebeu uma proposta oficial. Apesar do status de reserva, Gilberto é o vice-artilheiro do São Paulo na temporada, com 12 gols, atrás somente do titular Lucas Pratto (13). Com 30 jogos no ano, o camisa 17 tem em mente que poderia estar sendo mais aproveitado na equipe comandada por Dorival Júnior.

Momento

Ciente do interesse do Botafogo, Gilberto se animou com a possibilidade pelo bom momento e estrutura do clube, segundo Sandro Zardo, que ainda garante ter recebido sondagens de equipes do exterior (Japão, México, mundo árabe e Europa). O empresário, porém, descartou abrir negociações neste momento, em que o São Paulo briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Gilberto, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro, está focado em ajudar a equipe a se manter na primeira divisão nacional. Querido pela torcida, o atleta, no entanto, se envolveu em polêmica na última semana, quando teve de pedir desculpas após curtir “sem querer” uma imagem na internet na qual o São Paulo ‘abraçava’ a Série B.

Apresentação

Sentados lado a lado na apresentação e sorteio dos grupos do Campeonato Paulista 2018, em evento realizado na última terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), na Zona Oeste de São Paulo, os presidentes de Santos e Palmeiras, Modesto Roma Júnior e Maurício Galiotte, respectivamente, tiveram de responder sobre o meio-campista Lucas Lima. Questionado sobre o atual camisa 10 do Peixe, Modesto deixou a situação em aberto: “Ele continua no Santos até 31 de dezembro. Depois, ele decide, nós decidimos, e vamos avançar. É uma negociação entre duas partes e vai se encaminhar para o que for melhor para as duas partes. Foi feito uma proposta, está feito uma proposta (para o atleta)”, disse o mandatário. Em um segundo momento, para reiterar que os rumores sobre uma possível ida do craque para o rival Palmeiras não o incomodam, o presidente do Alvinegro Praiano frisou a boa relação com Galiotte, pelo qual mantém contato diário e grande respeito.

Renovação

Presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva falou nesta terça-feira sobre a possibilidade de contratar o meia Kaká. O dirigente projetou uma conversa com o ídolo, que anunciou a não renovação de contrato com o Orlando City (EUA) e cogita retornar ao clube pelo qual foi formado em 2018. Segundo Leco, uma conversa deve ocorrer para ver se os interesses das partes se ajustam. “Ainda não teve nada. Estamos simplesmente nessas manifestações de desejo. Agora falta ainda muita coisa, eventualmente se isso se confirmar, ver se os interesses se ajustam” declarou, durante evento na Federação Paulista de Futebol. Na sequência, o presidente foi perguntado se há interesse em discutir o possível retorno com o ídolo. E foi mais enfático: “Sim, não posso negar isso”. Kaká planeja mais um ano de carreira e, com a saída dos EUA, a possibilidade mais plausível é de ele retornar ao Tricolor, isso se não decidir encerrar a carreira agora no fim do ano. Formado no clube, ele saiu em 2003 vendido para o Milan (ITA), pelo qual foi eleito melhor do mundo em 2007. Retornou em 2014 e liderou o time na campanha do vice-campeonato brasileiro e terceiro lugar na Copa Sul-Americana. Está com 35 anos, por isso as duas partes ainda avaliam se vale à pena uma nova passagem.

Assumir

Antes da viagem para Curitiba, no meio da tarde da última terça-feira, o técnico Mano Menezes esteve em contato com a nova diretoria do Cruzeiro, que irá assumir o clube em 1º de janeiro. Em conversa com o GloboEsporte.com, o futuro presidente do clube, Wágner Pires de Sá, disse que a resposta inicial foi muito positiva, que o acerto não passa pela parte financeira e que a resposta se o treinador continua sairá na próxima quinta-feira. O próximo presidente do Cruzeiro explicou que Mano gostou do projeto apresentado, mas não entrou em detalhes sobre o que foi oferecido ao treinador. Esteve no encontro também Itair Machado, que irá assumir a vice-presidência de futebol. A resposta definitiva sairá na quinta-feira, quando o time terá folga, após a partida contra o Coritiba, no Couto Pereira, e o treinador tempo livre para resolver a situação.

Preliminares

“Ele gostou muito do projeto, então as conversas preliminares são excelentes, considerando todas as situações, que o Cruzeiro é um clube vencedor, tem disputas importantes na próxima temporada pela frente, o trabalho que vem sendo feito e o trabalho que nós vamos apresentar para o departamento de futebol. Mano é um homem muito sério e ético, então vamos aguardar na quinta-feira”. Segundo Wagner Pires, a renovação com o Cruzeiro não passa pela parte financeira, mas é certo que o clube mineiro irá oferecer uma valorização salarial para o treinador, após a conquista da Copa do Brasil e a boa campanha no Brasileiro. “Na quinta-feira, nós continuamos a conversa, porque o Cruzeiro joga agora em Curitiba e tem viagem agora. Mas, agora, não tem valores financeiros no meio, não tem nada, é uma questão dos projetos. Vamos estudar os projetos em conjunto. Ele dará, na quinta-feira, a palavra final. O problema dele não é financeiro. Problema financeiro com ele não existe. Quinta-feira, oficialmente, a gente conversa”.

Amistoso

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na última terça-feira que a seleção brasileira disputará um amistoso contra a Rússia, país-sede da próxima Copa do Mundo, no dia 23 de março de 2018. A partida está marcada para a cidade de Moscou e acontecerá quatro dias antes do amistoso contra a Alemanha. Apesar de ainda não confirmado oficialmente, o estádio do jogo será o Luzhniki, palco do jogo de abertura e da final do torneio no ano que vem. A inauguração da arena está prevista para dia 11 de novembro, em teste dos anfitriões diante da Argentina. A ideia da Federação Russa de futebol era realizar o amistoso com a seleção brasileira no dia 24 de março. Mas a CBF pediu para não marcar nesta data porque os comandados de Tite teriam um dia a menos de preparação para o jogo contra a Alemanha. Além disso, os alemães jogam dia 23 com Espanha em Duesseldorf, portanto teriam um dia a mais de recuperação antes do duelo com os brasileiros.

Preparação

O amistoso contra a Rússia era um objetivo do técnico Tite e da comissão técnica da Seleção como um dos itens de preparação a serem cumpridos antes da apresentação para a Copa do Mundo de 2018. “Achamos importante sentir o clima da Rússia, do torcedor, do estádio, e dos jogadores neste ambiente antes de a comissão técnica definir a lista final. Estar no país da Copa nos proporcionará um nível interessante de observação dos atletas, de como será nosso trabalho no país sede” disse o coordenador de seleções, Edu Gaspar. A intenção da CBF, além do amistoso, é fazer a preparação para esse jogo contra a Rússia já no complexo (hotel + campos de treino) que será usado pela Seleção durante o Mundial. A cidade de Sochi é a preferida da comissão técnica. O técnico Tite convoca a seleção brasileira nesta sexta-feira para os amistosos contra Japão e Inglaterra nos dias 10 e 14 de novembro, em Lille e Londres, respectivamente. O Brasil encerrou sua participação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na primeira colocação com 41 pontos, dez a mais do que o Uruguai que ficou com a segunda colocação.

Atacante

Yuri Alberto, da equipe sub-17 do Santos, está na mira do Arsenal e do Manchester United, da Inglaterra, de acordo com o jornal britânico “The Sun”. Observadores das duas equipes acompanham o Mundial da categoria, que vem sendo disputado na Índia. O atacante é reserva da equipe dirigida pelo técnico Carlos Amadeu. O jornal diz que Arsenal e United preparam propostas para o santista em 2018. O Peixe teria pedido £ 37,5 milhões (R$ 157 milhões) pelo jogador de 16 anos, que assinou o primeiro contrato profissional em julho. O centroavante deve ser promovido ao elenco profissional do Santos a partir do ano que vem. O jovem é uma das principais promessas das categorias de base. São mais de 85 gols desde que chegou ao clube, em 2013.

Atitudes

O empate em 2 a 2 com o Vitória, na última segunda-feira, no Pacaembu, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, abalou o ambiente do Santos. Após a partida, Zeca e Kayke tomaram atitudes que desagradaram a diretoria e uma possível barração da dupla foi cogitada para o confronto contra o Sport, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro. Porém, os jogadores foram apenas repreendidos pela comissão técnica e viajaram para Recife com o restante do elenco na tarde desta terça-feira. Após o primeiro gol do Santos contra o Vitória, Zeca se dirigiu à torcida para cobrar apoio. Ao fim do jogo, o lateral-esquerdo fez uma publicação polêmica em seu Instragram, apagada minutos depois. Kayke, por sua vez, demonstrou descontentamento com sua situação no clube.

Empréstimo

Reserva de Ricardo Oliveira, o camisa 7 deve deixar o Peixe no final do ano, quando acaba seu contrato de empréstimo pelo Yokohama Marinos. Nesta terça-feira, ele não treinou com o elenco e apareceu no campo apenas para tentar argumentar com o técnico Levir Culpi. Já Renato e Bruno Henrique seguem fora diante do Sport. O atacante ainda sente desconforto na panturrilha esquerda. O volante, por sua vez, está recuperado de edemas na coxa direita e no tornozelo direito, mas foi cortado por precaução da comissão técnica. A provável escalação contra o Sport será: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Matheus Jesus, Vecchio (Serginho) e Lucas Lima; Jean Mota, Copete e Ricardo Oliveira.

Diretoria

A diretoria do Flamengo já trabalha e pensa na renovação de contrato com o atacante peruano Paolo Guerrero. De acordo com o jornal peruano “Depor”, a situação entre as duas partes já está bem encaminhada e o camisa 9 do Rubro-Negro tem tudo para ser o atleta mais bem pago da América do Sul. Na matéria divulgada pela imprensa peruana, Guerrero passaria a ganhar um salário de US$ 4,2 milhões por ano (cerca de R$ 13,2 milhões). A torcida do Flamengo está ansiosa com a renovação e espera que o desfecho seja o mais rápido possível. Com essa demora na renovação do atacante peruano, alguns times já demostraram interesse para contar com o futebol dele no próximo ano. O último deles foi o River Plate, da Argentina. Com o atual contrato se encerrando em agosto do ano que vem, Guerrero a partir de fevereiro de 2018 já poderá assinar um pré-contrato com outro clube. O atacante está confirmado para encarar o Bahia na próxima quinta-feira na Ilha do Urubu e é a principal esperança de gols do Flamengo para emplacar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro.

Retorno

Depois de ter voltado a treinar com o grupo do Vasco na semana passada, o atacante Luis Fabiano foi novamente afastado pelo departamento médico e não tem data para voltar. Fabuloso foi para São Paulo por conta de novo problema – contraturas no joelho direito – e foi para São Paulo fazer um tratamento específico. O retorno ao Rio de Janeiro deve acontecer em duas semanas. A informação foi divulgada inicialmente pelo “Globoesporte” e confirmada pelo LANCE!. “A gente fica triste, o Luis Fabiano é um líder, a gente sabe da importância dele para todos. Ele tem sofrido com as lesões, já tentou de todas as formas estar conosco, fez sacríficos. Mas futebol tem dessas coisas, nem sempre o que a gente quer conseguimos. Temos limitações. A torcida é para que ele se recupere. Com certeza, com ele à disposição, fortalecerá o Vasco” afirmou o zagueiro Anderson Martins em entrevista coletiva após o treino desta terça-feira. Luis Fabiano, durante o período sem jogar, pediu para a diretoria do Vasco não receber seus salários, mas o pedido ainda não foi acatado.

Destaque

Na última terça-feira, o meia Diego Souza, destaque do Sport na temporada, pediu o apoio da torcida leonina para o confronto contra o Santos, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos precisam dos três pontos na partida para afastar o fantasma do rebaixamento. “É momento de estarmos todos unidos, cada um fazendo o seu papel. Cabe a nós deixar o sangue em campo e ao torcedor nos empurrar para cima dos adversários os 90 minutos. Sabemos que juntos somos mais fortes e que assim podemos reverter qualquer situação. Por isso, o pedido é para que a nossa torcida transforme a Ilha do Retiro num verdadeiro caldeirão”, requisitou. Diego também comemorou o fato de liderar a equipe de Pernambuco no quesito das assistências: na atual temporada, o jogador já deu oito passes para gol. O último deles foi no empate entre Sport e Atlético Mineiro, por 1 a 1, no tento anotado por Patrick. Apesar da estatística, o meia destacou que sua prioridade não é superar marcas pessoais, e sim, contribuir para o desempenho do Leão em campo.

Revelado

Um dos destaques da Seleção Brasileira Sub-17 no Mundial que está acontecendo na Índia é o jovem atacante Lincoln, revelado pelo Flamengo. Nos primeiros jogos, o camisa 9 marcou em todos e isso chamou a atenção de um gigante Europeu. Segundo o diário espanhol “AS”, o Barcelona estaria de olho na jovem promessa do Flamengo e até já havia feito as primeiras sondagens para contar com o futebol do atacante de apenas 16 anos. Ainda na reportagem do diário espanhol, os empresários do atleta já foram contatados pelo clube catalão, para saber mais sobre uma possível negociação pelo atleta formado no Ninho do Urubu. O Flamengo já teria estipulado um valor perto dos 30 milhões de euros (R$ 112 milhões) para liberar o camisa 9. Mesmo com o forte interesse dos espanhóis em Lincoln, o Barcelona ainda não fez proposta oficial e tudo segue apenas na especulação. O atacante aos poucos está sendo integrado ao profissional do Fla e é ao lado de Vinicius Jr, uma das maiores revelações do Rubro-Negro nos últimos anos.

Prejuízo

Em 13 jogos disputadas no Maracanã no Brasileirão, o Fluminense já acumula um prejuízo de R$ 2.051.427,38. O valor ultrapassou a cada dos 2 milhões na partida contra o Avaí, no último domingo – a 10ª com prejuízo no estádio. Neste Campeonato Brasileiro, o Tricolor só teve resultado financeiro positivo três vezes no Maracanã: nos dois clássicos contra o Flamengo – nos quais a dupla Fla-Flu dividiu as despesas e receitas – e na vitória sobre o Atlético-GO. O Fluminense ainda mandou duas partidas no Brasileirão no Giulite Coutinho – contra Cruzeiro e Chapecoense. Esses jogos deram prejuízo de R$ 57.656,53. A falta de receitas com a bilheteria nos jogos como mandante é um agravante na difícil situação financeira do clube, que não tem um patrocinador master desde março de 2016, quando rompeu com o Viton44 por falta de pagamento.

Decisivo

Nos dois últimos jogos do Sport, Diego Souza voltou a ser decisivo: fez um gol e deu duas assistências. O técnico Vanderlei Luxemburgo já tinha dito que o camisa 87 estava mais confiante, principalmente após se tornar o maior artilheiro do clube na Série A, com 34 gols marcados. Agora, Luxemburgo acredita que, se ele mantiver o desempenho, o objetivo de voltar à seleção brasileira pode ficar mais palpável. Segundo o treinador, Diego Souza voltou a jogar no “nível que é acostumado” e já enxerga a torcida apoiando mais o jogador – a relação dos torcedores com Diego chegou a ficar abalada. Na visão de Luxemburgo, o camisa 87 continua com esperanças vivas, porque o técnico Tite não descartou nenhum jogador que ainda sonha em ir à Copa do Mundo de 2018, na Rússia. “Ele está perdendo pouco a bola, a bola chega no ataque e ele consegue levar para a frente. Tite não descartou nenhum jogador e ele tem de trabalhar forte para buscar a vaga. Ele voltou a jogar no nível que é acostumado. O torcedor quer isso e ele está dentro do trabalho. Ele tem muita qualidade e ajuda a equipe”. Diego Souza – que joga como um falso 9 sob o comando de Tite – chegou a aparecer na lista de convocados cinco vezes seguidas. Só que ele não é chamado desde o Brasil foi convocado para os amistosos contra a Argentina (no dia 9 de junho) e Austrália (13 de junho). “Vamos torcer para que ele vá (à Copa)” disse Luxemburgo.

