Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Esperança

A vitória do Fluminense sobre o Avaí por 1 a 0 deixou a torcida tricolor com os sentimentos de alívio e esperança misturados. Afinal, o time de Abel Braga pôs fim a um jejum que já durava seis rodadas e manteve-se fora do Z4. Apesar do sufoco no final da partida deste domingo, no Maracanã, a equipe apresentou uma evolução com as últimas apostas feitas pelo comandante. Como o São Paulo venceu seu jogo no sábado, o Fluminense entrou em campo pressionado por ter dormido na zona de rebaixamento. Porém, os jogadores não levaram isso para campo. A torcida também deu um voto de confiança e apoio. O Tricolor teve total controle do jogo desde o apito inicial. Do outro lado, o Avaí deixou claro que jogaria por uma bola. O problema foi que, logo aos 13 minutos, o Flu abriu o placar. Depois de Sornoza acertar o travessão, Henrique Dourado mandou um voleio e fez 1 a 0. O Ceifador é o artilheiro do Brasileirão com 15 gols. O Fluminense volta ao Maracanã na quarta-feira. O adversário é o São Paulo em outro confronto direto contra o rebaixamento. A bola rola às 21h45. No mesmo horário, o Avaí recebe o Botafogo na Ressacada, em Florianópolis.

Assistências

A estreia do interino Alberto Valentim recolocou o Palmeiras no G4, graças à vitória deste domingo sobre o lanterna Atlético-GO, por 3 a 1, no estádio Olímpico. Keno, autor das três assistências alviverdes (as suas três primeiras pelo Verdão), foi a novidade acertada na escalação do substituto de Cuca. O interino pôde fazer apenas um treino tático, até por isso foram poucas as mudanças em relação ao time do antecessor. Além da volta de Mayke, suspenso, Valentim só realizou uma mudança por decisão técnica: tirou Deyverson e colocou justamente Keno, deixando Willian mais avançado. O camisa 27 foi o jogador mais perigoso do Verdão, com jogadas de velocidade pelo lado direito. Quando teve espaço, foi letal. Primeiro, aproveitou-se de uma boa jogada de pivô de Willian e deixou o camisa 29 livre para marcar o seu 17º gol no ano, aos 20 minutos. No lance, Dudu empurrou Jonathan, mas o árbitro Rodolpho Toski Marques não viu a falta e confirmou o gol. A tranquila vitória ameniza o clima no Verdão, que vinha de dois tropeços em casa, demissão de técnico, mas está de volta ao G4, com 47 pontos após 28 rodadas. O Atlético-GO segue estacionado com 26.

Encerrou

Ufa. O Flamengo encerrou o jejum de quatro jogos sem vencer e bateu a Chapecoense neste domingo, por 1 a 0, com gol de Diego, em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro desperdiçou um pênalti quando o jogo estava empatado, deixando o clima dramático, mas o Rubro-Negro teve calma para buscar a vitória. Com o resultado, o Fla chegou aos 43 pontos, ainda em sétimo. Já o time catarinense permaneceu com 32, preocupado com o rebaixamento. O Flamengo, com o melhor time, assustou em duas oportunidades na primeira etapa. Everton Ribeiro desperdiçou a melhor chance após tabelar com Arão. Já Diego cobrou uma falta perigosa, porém sem força, facilitando a defesa de Jandrei. Do outro lado, a Chape só incomodou com investidas esporádicas. Diego Alves não teve de fazer grandes defesas. O jogo caminhava para um novo drama para o Flamengo, mas Diego apareceu bem aos 34 minutos. Berrío fez boa jogada pela direita e tocou para o camisa 35, que tirou a marcação e finalizou com categoria, fora do alcance de Jandrei. O gol elevou o moral do time rubro-negro, que dominou as ações e administrou o resultado. Berrío ainda perdeu uma grande chance nos acréscimos, mas não fez falta.

Returno

No final, o Grêmio venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite deste domingo no Couto Pereira, pela vigésima nona rodada da Série A. O Coxa, que ainda não ganhou no returno, segue agonizando no Z4, já o Tricolor gaúcho subiu uma posição na tabela. al, o Grêmio venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite deste domingo no Couto Pereira, pela vigésima nona rodada da Série A. O Coxa, que ainda não ganhou no returno, segue agonizando no Z4, já o Tricolor gaúcho subiu uma posição na tabela. Com a derrota, o Coritiba segue na vice-lanterna, com 28 pontos – o Grêmio é o vice-colocado, com 49. Na próxima rodada, o Coxa recebe o Cruzeiro na quarta-feira, às 19h30, no Couto Pereira, enquanto o Tricolor gaúcho encara o líder Corinthians no mesmo dia, às 21h45, na Arena Corinthians.

Oportunidade

Em mais uma atuação fraca no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o líder Corinthians conheceu a sua quarta derrota no torneio e desperdiçou a oportunidade de ficar mais perto do título. Na noite deste domingo, o time alvinegro perdeu por 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, com gols incomuns: o primeiro numa falha infantil de Fagner e o segundo com a meta vazia após Cássio se aventurar no ataque. Com 58 pontos ganhos, o Timão pode ver a distância diminuir para o Santos (48), que nesta segunda-feira enfrenta o Vitória, no Pacaembu. Já o Bahia, que luta contra o rebaixamento, subiu quatro posições e agora ocupa o décimo lugar, com 35 pontos. Ainda confortável na ponta da tabela, o Corinthians voltará a campo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre. No dia seguinte, às 21 horas, o Bahia tentará manter a invencibilidade de quatro partidas diante do Flamengo, na Ilha do Urubu. No fim, Carille ainda pôs o ‘talismã’ Clayson e Giovanni Augusto em campo, mas o Corinthians continuou inofensivo e ainda viu o Bahia ampliar o placar nos acréscimos, quando Cássio, na tentativa de empatar, deixou o gol vaziou e viu Marquinhos Gabriel errar passe que culminou em contra-ataque concluído por Régis.

Competição

Apesar de estar brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não abrirá mão de seu estilo ofensivo. Quem garante é o técnico Dorival Júnior, comandante da equipe dona do quarto melhor ataque da competição, com 36 gols marcados. “É o conceito de futebol que acredito. Não vou mudar porque a situação é diferente. Trabalho para isso, e graças a Deus, vemos resultados. Ainda não é o ideal, mas estamos crescendo”, avisou o treinador, em entrevista coletiva, após a vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, sábado, no Pacaembu. O próximo compromisso do São Paulo é o confronto direto da parte de baixo da tabela com o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. A dez rodadas para o término do Brasileiro, os paulistas ocupam o 13º lugar, com 34 pontos, enquanto os cariocas figuram na 12ª posição, com 35.

Avaliação

Depois do empate com o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, neste domingo, que manteve o Sport em proximidade da zona do rebaixamento, Vanderlei Luxemburgo conversou com a imprensa e fez sua avaliação da partida: para o técnico que elogiou o autor do gol leonino (Patrick), o resultado é normal dado ao equilíbrio entre os clubes. “Acho que foi um grande jogo e este resultado foi normal. São duas equipes fortes, com grandes jogadores. Nós tivemos um bom volume de jogo, com muita entrega dos jogadores. Tivemos a bola do Juninho, que conseguiu driblar o goleiro, e outras oportunidades, mas o Atlético-MG também teve. Lamento não sair com os três pontos”, disse. Tentando se afastar da zona do rebaixamento, o Sport tem um novo desafio diante do seu torcedor. Na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), os comandados de Vanderlei Luxemburgo enfrentam o Santos na Ilha do Retiro.

Cauteloso

A vitória no clássico contra o Botafogo reforça a esperança do Vasco em brigar até por uma vaga na Libertadores através do Brasileirão. No entanto, sobre as possibilidades futuras na competição, o treinador Zé Ricardo se mantém cauteloso e evita fazer projeções. “É muito difícil. Todos os jogos têm um grau de dificuldade muito grande. O importante é pensar jogo a jogo. Dois, três jogos com vitória te jogam para cima. Como a tabela está muito justa, a gente acaba sonhando com isso também”, disse. O Vasco terminou o sábado na oitava colocação na classificação do Brasileiro. O time de São Januário soma 39 pontos. O Brasileirão reserva seis vagas na Libertadores, porém o G6 pode virar G7 se o Cruzeiro – campeão da Copa do Brasil – permanecer entre os melhores. Quem também pode ajudar o Vasco é o rival Flamengo. Se vencer a Sul-Americana, o Rubro-Negro conquistaria uma vaga na Libertadores e seria um concorrente a menos nesta disputa pelo Campeonato Brasileiro. O elenco vascaíno recebeu folga neste domingo e se reapresenta na segunda-feira, quando iniciará a preparação para enfrentar o Atlético Goianiense, fora de casa, na quarta-feira, pelo Brasileirão.

Interino

Diante do Atlético-GO, na estreia de Alberto Valentim como técnico interino, Willian marcou seu 17º gol com a camisa do Palmeiras na temporada. Animado pelo início de trabalho do auxiliar, o artilheiro alviverde no ano deseja oferecer condições para o sucesso da empreitada. Com o desejo de virar técnico, Alberto Valentim chegou a deixar o Palmeiras no final do ano passado para comandar o Red Bull no último Campeonato Paulista. Em junho, após cerca de um mês de estágio na Udinese e na Roma, retornou à comissão técnica permanente do clube alviverde. “Acredito que é a oportunidade da vida dele, então temos que dar um respaldo bacana”, afirmou Willian. “Precisamos dar sequência na competição com o Alberto, que é um grande treinador. Que possamos nos fortalecer cada vez mais para alcançar nossos objetivos”, declarou. Desde 2014, ano em que foi contratado pelo Palmeiras, Alberto Valentim assumiu como interino após as saídas de Gilson Kleina, Ricardo Gareca, Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira e Cuca. No total, ele acumula um retrospecto de sete triunfos, um empate e três derrotas.

Determinante

Antes invicto, o Corinthians já acumula quatro derrotas em nove jogos do Campeonato Brasileiro. E a queda no desempenho defensivo tem sido determinante para isso. Em nove jogos do returno, o Timão já igualou a quantidade de gols sofridos em todo o primeiro turno da competição. Nas 18 primeiras rodadas do Brasileirão, a equipe foi vazada apenas nove vezes, tendo média de um gol a cada duas partidas. No segundo turno, a média é de um gol por jogo. A equipe de Fábio Carille não teve as redes balançadas no returno somente nos duelos contra Chapecoense e Vasco. Por conta desta piora, o Timão já não tem mais a melhor defesa da competição. Com 18 gols sofridos, o Corinthians perdeu o posto para o Santos, que foi vazado 17 vezes, mas ainda joga nesta segunda-feira, diante do Vitória. Após a derrota para o Bahia, no último domingo, Carille reconheceu os erros da equipe e destacou a necessidade de evoluir. Porém, os principais problemas apontados pelo técnico foram na criação de jogadas e não na defesa. Líder do Brasileirão, o Corinthians volta a campo na quarta-feira, diante do Grêmio, que está nove pontos atrás na classificação. A partida, válida pela 29ª rodada, será na arena do Timão, em Itaquera, às 21h45.

Escolhido

Gilson Kleina é o escolhido da Chape para assumir a equipe na reta final do Brasileirão. Com a derrota para o Flamengo e a proximidade da zona de rebaixamento, o clube voltou ao mercado e já iniciou as conversas com o treinador. As negociações tiveram início durante a madrugada, e a divergência de valores em um primeiro momento foi baixa, deixando as partes confiantes em um acerto. O desejo da diretoria da Chape por Kleina é antigo. Após a derrota para o Avaí, pela 22ª, quando Vinicius Eutrópio ainda era o comandante, o clube buscou informações sobre a situação do treinador na Ponte Preta. Na ocasião, tudo não passou de sondagem. Quando Eutrópio foi demitido, Kleina ainda estava na Macaca e a diretoria optou por dar fôlego para Emerson Cris. O interino, por sinal, seguirá no clube independentemente da chegada de um novo treinador. Auxiliar da comissão técnica permanente, ele comandará a atividade da tarde desta segunda-feira no centro de treinamento da Água Amarela visando o duelo com o Atlético-MG, quarta, no Independência. Com a proximidade do Z-4, a Chape busca um nome com maior experiência. Com 32 pontos e nove vitórias, a Chape segue fora da zona do rebaixamento, mas no limite, na frente de Ponte Preta, Avaí, Coritiba e Atlético-GO.

Animador

Três jogos, sete pontos e apenas um gol sofrido. O começo de trabalho de Oswaldo de Oliveira à frente do Atlético-MG é animador e tem deixado o torcedor atleticano confiante de que o objetivo planejado para esta reta final de Campeonato Brasileiro pode ser alcançado: a vaga para a Libertadores 2018, que garantiria ao Galo a presença no torneio continental pela sexta temporada consecutiva. Quando chegou ao Atlético-MG, o treinador citou que não teria como fazer mudanças muito grandes, mas queria recuperar a confiança do time, dos jogadores mais experientes e uma melhor organização. No empate contra o Sport, a equipe alvinegra mostrou mais evolução do que Oswaldo de Oliveira tinha pedido e vem alcançando os objetivos. Não foi uma grande atuação como a que teve na quarta-feira, contra o São Paulo. No entanto, na maior parte do jogo na Ilha do Retiro, não sofreu pressão e conseguiu controlar bem às ações do adversário, mesmo jogando como visitante. A principal melhoria, que é nítido o dedo de Oswaldo de Oliveira, fica por conta da defesa. Apesar da falha no único gol sofrido sob o comando do novo técnico, o sistema defensivo do Atlético-MG melhorou bastante. A marcação cede poucos espaços, principalmente pelos lados do campo. Valdívia, que vem deixando a desejar no ataque, tem uma função tática impecável, ajudando na recomposição dos dois lados.

Expectativa

A contratação de Robinho gerou expectativa no Fluminense. Tanto pelo destaque na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Figueirense, quanto pela difícil missão de chegar logo após a saída de Richarlison para o futebol inglês. Mas nos últimos três jogos, o atacante ficou atrás de Marcos Júnior, Romarinho e Matheus Alessandro. Sequer saiu do banco de reservas e gerou um questionamento entre os tricolores nas redes sociais: por que o Robinho não entra? O camisa 17 custou dois milhões de euros (cerca de R$ 7,4 milhões) e tem quatro jogos com a camisa do Flu. Foi titular apenas diante do Palmeiras, o último deles, no dia 24 de setembro. Desde então, não saiu do banco contra Grêmio, Flamengo e Avaí. Segundo Abel, ele precisa melhorar algumas coisas, mas pode ser titular contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, novamente no Maracanã. Antes mesmo da pergunta, o treinador já tinha comentado a opção por Matheus Alessandro no segundo tempo. Disse que o jovem é mais arrisco, enquanto Robinho tem mais experiência. Deixou no ar ainda se havia acertado ou não. Matheus não jogava desde o fim de agosto, quando o Flu foi eliminado da Primeira Liga pelo Londrina. Após o triunfo por 1 a 0 sobre o Avaí, o Flu respirou no Brasileirão. Agora o Tricolor ocupa a 12ª posição com 35 pontos ganhos.

Lamentada

A derrota para o Flamengo por 1 a 0 em casa foi muito lamentada pelos jogadores e comissão técnica da Chapecoense. O time de Santa Catarina segue na busca para se manter na elite do futebol brasileiro e os pontos na Arena Condá são considerados cruciais para a reação. Na entrevista coletiva, o treinador Emerson Cris valorizou o desempenho dos jogadores, mas alertou para a falta de precisão, considerada determinante para o revés. Ao analisar o jogo, Emerson Cris foi enfático ao valorizar o adversário e a qualidade dos jogadores que jogaram contra seu time. “Apesar de também estarem pressionados, todos sabemos a qualidade do Flamengo e o goleiro deles foi, provavelmente, o melhor jogador do jogo, porque criamos situações nas quais ele foi muito bem e evitou o nosso gol. Acabamos não fazendo o que se esperava e a derrota veio também por fatores externos, que acabaram prejudicando nosso futebol”, disse o treinador da Chape. Visando a recuperação no Brasileiro, a Chapecoense viaja até Minas Gerais para enfrentar o Atlético Mineiro, invicto no Brasileiro desde a chegada de Oswaldo de Oliveira e com um empate contra o Sport na bagagem.

Mandatário

Uma possível mudança na chefia do departamento de futebol do São Paulo é rechaçada pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Após a dramática vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, no último sábado, o mandatário tricolor negou interesse na contratação de Rodrigo Caetano, diretor-executivo do Flamengo. De acordo com reportagem do portal Uol, um interlocutor de Leco conversou com o dirigente rubro-negro nas últimas semanas. Ainda não teria havido uma proposta por parte do clube paulista, no entanto. Rodrigo Caetano, cujo vínculo com o Flamengo vai até o fim de 2018, tem o costume de cumprir os seus contratos nas equipes pelas quais passa. “É um dos grandes absurdos, uma das grandes elucubrações que, infelizmente, a mídia faz. Não tem absolutamente nada, zero”, garantiu Leco, na zona mista do Pacaembu. A suposta procura do São Paulo por Caetano teria acontecido no momento em que Vinicius Pinotti, diretor-executivo do São Paulo, sofre grande pressão no cargo. Na semana passada, a Gazeta Esportiva revelou que oposicionistas formalizaram um pedido de reunião extraordinária para o dirigente se explicar sobre sua relação com Alan Cimerman, ex-gerente de marketing, que teve um esquema de extravio de R$ 1,5 milhão em ingressos de shows no Morumbi desvendado recentemente.

Ansiedade

Com nove pontos de vantagem na liderança e tendo confronto direto com o Grêmio na próxima rodada, o Corinthians evita fazer projeções para a reta final do Campeonato Brasileiro. O atacante Jô, entretanto, admitiu que a “ansiedade toma conta” e ligou o sinal de alerta no Timão. “Os próximos dez jogos são importantes, é jogo a jogo, é difícil ficar projetando, lógico que a ansiedade toma conta, seja contra um adversário lá de cima ou lá de baixo. Jogamos contra o Bahia, que está brigando para não cair e acabou nos vencendo, então temos que respeitar todos os adversários, independentemente da posição que eles estejam. É sempre bom lembrar que temos uma vantagem, mas temos que sempre que ligar o alerta” afirmou Jô. O técnico Fábio Carille também evitou classificar o jogo diante do Grêmio como uma decisão. O treinador, porém, destacou a importância da partida, que será realizada na quarta-feira, na Arena Corinthians.

Complicando

Mais uma vez o Coritiba lutou muito em campo, mas amargou uma derrota em casa, desta vez diante do Grêmio, por 1 a 0, com gol tomado já nos acréscimos da partida. Cada vez se complicando mais na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, as inúmeras oportunidades criadas, conforme lembrou o técnico Marcelo Oliveira, não são suficientes para um time que precisa de resultados. “Acho que nós temos que ter um poder maior de conclusão, pois estamos criando e a bola não entra. Ao mesmo tempo, estamos levando gols que são evitáveis. O comportamento do time defensivamente foi muito bom e a gente esteve lá, mas sem o capricho técnico”, disse o treinador, que tentou destacar pelo menos um lado positivo. “Triste com a derrota, mas estaria muito mais aborrecido se não tivesse criado nada. Nós tentamos o tempo todo”, ponderou. O comandante alviverde também evitou procurar culpados, pelo menos individualmente, especialmente no lance que deu origem ao gol gaúcho. “Estamos amargurados com o resultado, por tudo que aconteceu. O Grêmio é um time muito experiente, com jogadores de boa técnica. Mas durante o jogo, não só foi equilibrado em alguns momentos, como houve uma supremacia do Coritiba em outros. A bola não está entrando. Não tem culpado, pois fazemos parte de uma equipe”, disse.

Delicado

O Flamengo vive um momento delicado na temporada. Um dos times de maior investimento no futebol brasileiro, a equipe carioca sofreu a segunda eliminação em uma competição importante ao perder a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro. Desde então, a equipe não reencontrou seu melhor futebol e acumulou uma derrota para a Ponte Preta e um empate com o Fluminense. Na tabela do Brasileirão, o Fla deixou o G4, depois o G6, e hoje é o sétimo colocado com 43 pontos. Como o Cruzeiro, atual quarto colocado com 47 pontos, já está garantido na Libertadores 2018 por ser o campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro estaria classificado para a competição continental. Entretanto, faltando ainda dez rodadas para o final da competição nacional, o time precisa recuperar a boa fase, e a vitória deste domingo sobre a Chapecoense, fora de casa, pode recolocar o time nos trilhos.

Tropeço

A despeito de jogar no Estádio Olímpico, o Atlético-GO acabou derrotado por 3 a 1 pelo Palmeiras na tarde deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Autor do único gol do time da casa, o atacante Walter lamentou um novo tropeço da equipe atuando na condição de mandante. “É difícil, complicado. Nosso time vem jogando muito bem fora de casa e, dentro, não estamos indo bem. O mais difícil, estamos fazendo, que é ganhar fora ou empatar. E, dentro de casa, onde é importante vencer, não estamos conseguindo”, declarou o atacante ao Sportv. Com a derrota diante do Palmeiras, o Atlético-GO segue com os mesmos 26 pontos ganhos, na 20ª e última colocação do Campeonato Brasileiro. A apenas 10 rodadas do fim do torneio nacional, o time rubro-negro corre sério risco de retornar à Série B em 2018. Às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 29ª rodada, o Atlético-GO volta a jogar como mandante, desta vez no Estádio Serra Dourada. “É trabalhar cada vez mais e mudar contra o Vasco. Só precisamos de nós mesmos, temos que ganhar”, disse Walter.

Definições

Na manhã desta segunda-feira, a Fifa divulgou o seu ranking de seleções mais esperado para o ciclo da Copa do Mundo de 2018. Isto porque esta lista servirá de base para o mundial que será realizado na Rússia. Entre as principais definições esperadas para este ranking foi a confirmação dos cabeças de chave para o torneio do ano que vem. Sem grandes surpresas, a lista definiu Rússia (país sede), Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França como cabeças de chave. Para a competição que será realizada na Rússia o ranking terá uma importância ainda maior que apenas a escolha dos cabeças de chave, já que a entidade confirmou que as posições das seleções na lista servirão de base para todo o sorteio para a Copa do Mundo. Até o momento, 23 seleções já garantiram uma vaga na disputa do ano que vem. Sendo assim, restam nove classificadas que ainda precisam ser definidas entre os 20 países que ainda possuem chances.

Classificadas

Desta forma, é possível cravar os potes de algumas das equipe já classificadas. Além do pote 1, o das cabeças de chave, já é sabido que o pote 2 contará com Espanha, Inglaterra, Colômbia, México e Uruguai, o 3 com Egito e Irã e o quarto pote terá Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita. As outras classificadas ainda esperam as definições finais para saber onde serão colocadas no sorteio. Sem revelar grandes detalhes sobre a maneira de que será realizado o sorteio, a Fifa marcou o evento para o dia 1º de dezembro, em Moscou, na Rússia. A única certeza, além da utilização do ranking para a divisão dos potes, é que a entidade não permitirá duas equipes da mesma confederação no mesmo grupo – exceção feita a Europa, que poderá contar com no máximo duas seleções. As últimas vagas para o torneio serão definidas na primeira metade de novembro.

Conturbados

Desde o começo do campeonato nacional no sistema de pontos corridos, em 2003, o Vasco foi o time grande que caiu mais vezes para a Segunda Divisão – em 2008, 2013 e 2015. Em todas aquelas situações, o clube vivia momentos conturbados politicamente e isso se refletia no desempenho do time. De novo às vésperas de uma eleição tensa e concorrida, a equipe agora dá sinais de que está preparada emocionalmente para enfrentar nova tormenta. A vitória sobre o Botafogo no sábado (1 a 0), no Maracanã, deixou o time com 39 pontos, na oitava posição do Brasileiro, portanto a apenas cinco pontos de se ver livre do risco de mais uma queda, e bem próximo da zona que dá direito à disputa da Libertadores. Mais do que o resultado no clássico, o que se constata nas últimas semanas é uma melhora expressiva nas atuações do time. Isso ficou evidente com a contratação do técnico Zé Ricardo, que deu padrão de jogo e motivo o elenco.

Reeleição

Enquanto isso, Eurico Miranda espalha outdoors pelas ruas do Rio para divulgar sua campanha à reeleição. Com ele, o Vasco sofreu o rebaixamento em 2015. O pleito está marcado para 7 de novembro e existem outras três pré-candidaturas, todas de oposição. O empresário português Fernando Horta, ex-vice presidente geral do Vasco, o médico Alexandre Campello e o também empresário Júlio Brant, apoiado por ídolos do clube como Felipe, Edmundo, Pedrinho e Mauro Galvão, têm um discurso muito parecido – modernizar e dar transparência ao clube. Há correntes crescentes entre seus apoiadores que defendem a união de todos contra Eurico. Até dia 7, o Vasco terá mais quatro jogos: Atlético-GO (fora), Coritiba (casa), Flamengo e Vitória (casa). Ou seja, vai enfrentar três dois piores times do Brasileiro, além de seu maior rival. Se prevalecer o favoritismo, deve melhorar sua posição na tabela e isso pode ter um peso na eleição. Mas se tropeçar contra o trio dos desesperados e sucumbir diante do Rubro-Negro, o efeito tende a ser inverso.

Contrário

A conquista da Copa do Brasil não soa como suficiente para o Cruzeiro manter seu bom futebol. Ao contrário de alguns campeões do torneio, a equipe de Mano Menezes não só se dividiu em duas frentes, como depois da conquista segue firme no G7 da Libertadores. Sua ascensão fica visível pelos números do segundo turno: a equipe conquistou 22 pontos, tendo um aproveitamento de 74,07%. Com 47 pontos no total da competição, a equipe ainda segue com possibilidades de título: segundo o Infobola, suas chances matemáticas estão em 3%. Na primeira edição dos pontos corridos, em 2003, o Cruzeiro mostrou em grande estilo seu apetite por títulos. A equipe de Alex & Cia. que, além da Copa do Brasil, conquistara o Mineiro, garantiu uma Tríplice Coroa, com 100 pontos e marcando 102 gols.

Confronto

O Corinthians deverá contar mais uma vez com o grande apoio de sua torcida. Nesta segunda-feira o clube anunciou que já vendeu 25 mil ingressos para o importante confronto contra o Grêmio, na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), na Arena Corinthians. Os setores Norte e Sul já estão esgotados. Restam bilhetes para o Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior. As vendas continuarão nesta segunda e na terça-feira, nas bilheterias e internet. Quem optar pela compra presencial, pode se dirigir à Arena Corinthians ou à loja Poderoso Timão da Rua Augusta entre 12h e 17h. Já no Parque São Jorge e nas lojas Poderoso Timão do Shopping D e Tietê Plaza o atendimento acontece das 12h às 19h. Para comprar virtualmente é preciso acessar o site www.ingressoscorinthians.com. Após a vitória deste último domingo sobre o Coritiba por 1 a 0, o Grêmio retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e agora figura a nove pontos do Corinthians, primeiro colocado. Mesmo com a possibilidade de ser ultrapassado nesta segunda-feira pelo Santos, que recebe o Vitória no Pacaembu, o Tricolor gaúcho está ciente da grande oportunidade para tirar pontos do líder da competição em um confronto direto. Justamente por isso, o Timão mais uma vez deverá contar com casa cheia.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com