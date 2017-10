Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Presenças

A Seleção Brasileira deverá enfrentar o Chile com duas mudanças em relação à escalação utilizada no empate por 0 a 0 com a Bolívia. Na tarde deste domingo, na Academia de Futebol do Palmeiras, o técnico Tite ensaiou a sua equipe com as presenças do goleiro Ederson e do zagueiro Marquinhos nos lugares de Alisson e Thiago Silva. A entrada de Ederson já era esperada. O goleiro seria testado como titular já contra a Bolívia, porém Tite considerou injusto conceder a chance justamente na altitude de La Paz, onde o risco de falha é maior. Por sua vez, Marquinhos não formou dupla com Miranda na rodada passada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, como se acostumou a fazer ao longo da trajetória de Tite no comando da Seleção, porque o técnico quis observar Thiago Silva. O capitão brasileiro no Mundial anterior, porém, lesionou a coxa direita ainda no primeiro tempo da igualdade com a Bolívia. Assim, a provável escalação brasileira para o jogo contra o Chile, na noite de terça-feira, no Palestra Itália, é a seguinte: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Renato Augusto e Neymar; Gabriel Jesus. Não foi possível saber se Tite ensaiou alterações nessa equipe titular, uma vez que a imprensa só teve permissão para acompanhar o início do treinamento da Seleção Brasileira.

Campanha

O início regular, a recuperação fantástica e o final tranquilo. A campanha do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 teve momentos distintos e termina nesta terça-feira com a certeza de que a Seleção está no caminho certo para lutar pelo hexa. Diante do Chile, na arena do Palmeiras, o goleiro Ederson será o 25º jogador diferente a ser utilizado pelo técnico Tite. Entre altos e baixos, o balanço final é mais do que positivo. O Brasil garantiu sua classificação com quatro rodadas de antecedência, no dia 28 de março, após a vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai. A Seleção, aliás, foi a primeira a confirmar sua vaga dentro de campo. Tal feito só foi possível graças à arrancada sob o comando de Tite. Foram nove vitórias consecutivas, o novo recorde do país na competição. Ao todo, o treinador convocou 45 jogadores (recentemente, disse ter 50 nomes no radar para fechar a lista da Copa). Desses, 24 entraram em campo sob o seu comando. Um deles, iniciou a caminhada na seleção principal justamente na estreia de Tite: Gabriel Jesus. Desde então, só ficou fora do time titular nas eliminatórias por lesão. Uma trajetória de sucesso que se mistura com a melhor campanha do Brasil na história do torneio – 38 pontos até agora.

Classificar

“Foi muito importante para mim. Meus primeiros jogos com a Seleção foram nas eliminatórias. Fico contente de chegar aqui, continuar dentro do grupo, sempre fazendo por merecer. E quando volto para o (Manchester) City, faço de tudo para continuar merecendo. As eliminatórias estão sendo importantes para mim e para o Brasil também, voltar a ser primeiro, classificar com antecedência, resgatar a confiança. Isso é tudo” disse Jesus. No total, Tite comandou 11 jogos até aqui, com nove vitórias e dois empates. O aproveitamento é de 87,8%. Com Dunga, foram seis partidas, duas vitórias, três empates e uma derrota, com 50% de aproveitamento. Uma diferença que evidencia ainda mais a arrancada que levou o Brasil da sexta posição para o título antecipado. O jogo contra o Chile, além de fechar a campanha, marca o reencontro com a única seleção que conseguiu derrotar o Brasil na atual edição das eliminatórias: 2 a 0, em Santiago, justamente na estreia. E também com a única que ainda pode conseguir um feito: se tornar a primeira a bater os brasileiros duas vezes em uma mesma edição do torneio. “Não temos rancor pela derrota na estreia, mas precisamos demonstrar nossa capacidade. Vamos enfrentar o segundo colocado na Copa das Confederações, o bicampeão da Copa América. A melhor maneira de demonstrar nosso valor é vencendo” resumiu Miranda.

Escalação

O Palmeiras enfrenta o Bahia na próxima quinta-feira e Cuca tem duas dúvidas principais na escalação do Verdão para o confronto. Com a suspensão do lateral-direito Mayke, Bruno Henrique e Guerra brigam por uma vaga, enquanto Deyverson pode ser desbancado por Keno ou Róger Guedes. De acordo com os treinamentos realizados durante a semana, Jean deverá ser deslocado do meio-campo para a ala alviverde contra o Tricolor de Aço. Assim, se Bruno Henrique for a opção para atuar ao lado de Tchê Tchê, Cuca manterá o esquema de jogo com dois volantes leves. Já se o treinador escolher pela volta de Guerra, Moisés seria recuado e o time se tornaria mais ofensivo. Já no campo de ataque, Deyverson parece estar perdendo espaço no Verdão e a confiança do comandante alviverde. O treinador destacou a importância do centroavante para ganhar a disputa das “primeiras bolas” pelo alto, mas seu jejum de gols já incomoda.

Expectativa

O Corinthians recebe o Coritiba nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), na expectativa de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após os empates com São Paulo e Cruzeiro. Porém, se o histórico do confronto em Itaquera se repetir, o Timão não deve esperar facilidades. Foram três duelos entre paulistas e paranaenses na casa corintiana, inaugurada em 2014. Apesar de invicto, com duas vitórias e um empate, os alvinegros suaram em todos os jogos, com gols nos últimos minutos para conquistar o resultado. No dia 1º de novembro de 2014, o Coritiba fez sua primeira visita a Itaquera, e quase aprontou. O time, com o meia Alex em seus últimos confrontos como profissional e jogando bem, vencia por 2 a 1 até os acréscimos da etapa final. Aos 49, porém, em escanteio, o volante Bruno Henrique, atualmente no Palmeiras, definiu o empate por 2 a 2, salvando os comandados de Mano Menezes. Antes, Elias havia feito o primeiro do Timão, diminuindo vantagem de dois gols do adversário.

Clássico

A preparação do Flamengo para o clássico contra o Fluminense segue a todo vapor no Ninho do Urubu. Nos treinamentos, Rueda não está podendo contar com três jogadores por conta dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2017. Guerrero e Trauco estão com o Peru, enquanto Cuéllar está com a Colômbia. As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira na última rodada das Eliminatórias e os atletas retornam ao Brasil logo após a partida. Cuéllar, Guerrero e Trauco devem voltar no mesmo voo e chegar no Rio de Janeiro na quarta-feira pela manhã. Como a partida contra o Fluminense está marcada apenas para a quinta-feira, às 17h (horário de Brasília) os atletas devem retornar direto para a concentração, para descasarem ao máximo, caso Rueda resolva usá-los. Os três estrangeiros têm sido titulares com o comandante colombiano e provavelmente estarão em campo no clássico. Trauco voltou a ganhar confiança com o novo treinador, Cuéllar cresceu muito de produção e Paolo Guerrero é a principal esperança de gols da equipe que nos últimos jogos tem deixado a desejar na pontaria. A Argentina não passou no teste das eliminatórias de uma Copa do Mundo numa única vez, em 1970, e vai fazer de tudo para o drama de 47 anos atrás não se repetir.

Repescagem

Tem que ganhar do Equador nesta terça (10), em Quito, para, ao menos, garantir presença na repescagem. A situação é parecida com a vivida pelo Brasil nas eliminatórias do Mundial de 1994. Naquela oportunidade, o time dirigido por Carlos Alberto Parreira chegou à última rodada sob ameaça séria de desclassificação. O Brasil tinha a vantagem do empate na disputa da vaga com um adversário direto e tradicional, o Uruguai, até então protagonista do maior fracasso do futebol brasileiro – a histórica final da Copa de 1950, no Maracanã, no qual venceu os anfitriões por 2 a 1. Enquanto a Argentina de hoje concentra sua esperança no talento de Messi, a Seleção brasileira em 1993 não tinha nenhuma grande referência até o penúltimo jogo das eliminatórias. O craque maior, Romário, estava brigado com a comissão técnica da equipe desde 1992. Durante os treinos na Granja Comary, em Teresópolis, preparatórios para a partida contra o Uruguai, Muller se contundiu e Parreira teve de substituí-lo.

Memória

O próprio Romário, na época no Barcelona, já contou como se deu sua reintegração ao grupo. Disse que Parreira não ia chamá-lo, e que a ordem partiu da presidência da CBF. Dias depois, num Maracanã lotado, com a memória viva da perda do título de 1950, os torcedores puderam aos poucos deixar para trás a apreensão diante de uma atuação de gala do ‘baixinho’. Ele fez os dois gols do jogo, humilhou seus marcadores com dribles desconcertantes e ajudou muito o Brasil a permanecer com o título de única Seleção presente em todas as Copas. Um ano depois, brilhou de novo na conquista do tetracampeonato. Nesta terça, a Argentina pode até ter a chance de tentar a vaga numa repescagem se empatar com o Equador. Isso, no entanto, dependeria de uma combinação de resultados. Se perder, estará fora. A Nova Zelândia está à espera do quinto colocado da América do Sul para partidas de ida e volta, em novembro, no duelo de repescagem que levará mais uma seleção para o Mundial. No caso de vitória contra o Equador, para carimbar de vez o passaporte rumo à Rússia, a Argentina tem que torcer para que o Chile não vença o Brasil em São Paulo ou que haja empate em Peru x Colômbia, em Lima. Todos os jogos começarão no mesmo horário. A Argentina não foi a quatro Mundiais. Com exceção da Copa de 1970, a ausência nos demais (1938, 1950 e 1954) se deu por motivos políticos.

Suficiente

Só quatro meses se passaram desde o empate em 2 a 2, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O tempo, porém, foi o suficiente para que Flamengo e Fluminense, adversários nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no mesmo palco, pela 27ª rodada do Brasileirão, se enfrentem com muitas mudanças e em situações diferentes. O Flamengo, por exemplo, mandante no segundo turno, tem novo técnico. No 2 a 2, Zé Ricardo, hoje no Vasco, era o comandante. Depois da demissão do treinador, o colombiano Reinaldo Rueda foi contratado e estará na beira do campo nesta quinta-feira. Abel Braga segue à frente do Fluminense. O Tricolor, porém, tem outras mudanças… E nada boas. Além da saída de um dos seus principais jogadores, Richarlison, a equipe caiu na tabela de classificação: era nono colocado em junho e está em 16º agora, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Vestiário

Não sei se posso falar isso, mas o que ele fala muito no vestiário é: o São Paulo acima de tudo! A frase acima é de Petros, mas o lema é de Diego Lugano. O volante se aproximou do ídolo uruguaio, de Lucas Pratto e de Hernanes no Tricolor. A liderança é o que os une. Há pouco mais de três meses no clube, o volante aparenta ter anos de Morumbi. No fim de janeiro, seu nome era mundialmente comentado por ter dado um chapéu em ninguém menos que Lionel Messi. Dois meses antes de se transferir ao São Paulo, chegou a renovar contrato com o Bétis. Agora, admira e até diz copiar a postura de Lugano. Não à toa Petros é enxergado por parte da torcida como um autêntico representante da arquibancada no campo, assim como o maior ídolo do atual elenco. Lugano é aplaudido e tem o nome gritado insistentemente pela torcida nos jogos do São Paulo, mesmo sem jogar há três meses – o último duelo foi contra o Flamengo, no dia 2 de julho. Em entrevista exclusiva ao GloboEsporte.com, Petros revela um pacto entre os líderes para resgatar o São Paulo na briga contra o rebaixamento do Brasileirão pelo segundo ano seguido. Petros, o “moral”, termo usado no Nordeste para definir uma “gente boa”, se fechou com Pratto, Hernanes e Lugano. Ou nas palavras dele: o Urso, o Profeta e o Tarzan, respectivamente.

Preocupação

As mudanças, até agora anunciadas pela nova presidência do Cruzeiro, fizeram os jogadores do Cruzeiro expor, publicamente, a preocupação quanto ao futuro e ao ambiente do clube. Para eles, é preciso dar um voto de confiança a quem está chegando, mas esperam que o clima seja mantido na Toca da Raposa. Um dos mais experientes do grupo, o meia Thiago Neves, antes da partida contra a Ponte Preta, foi ouvido pela reportagem na chegada ao Mineirão. Quanto perguntado sobre o momento político cruzeirense, ele expôs sua opinião. “Estou procurando não acompanhar muito (a política do Cruzeiro). Só espero que não atrapalhe nosso ambiente, que o ano inteiro foi bom. Conquistamos o título (da Copa do Brasil) e uma vaga na Libertadores, que eram os objetivos do clube. Então, acho que estava tudo maravilhoso, e querem destruir isso. Que venham para somar, é isso que a gente espera” disse o meia cruzeirense. Após a vitória sobre a Ponte Preta, o volante Lucas Silva, que vivenciou outras mudanças na diretoria durante o tempo que esteve no Cruzeiro, disse que a situação política preocupa.

Vitoriosa

Experimente sentar com Léo Moura para um papo de bar – sem amarras e sem álcool, diga-se. O lateral poderia discorrer por horas a fio e ainda faltaria tempo para revisitar as mais de duas décadas de uma carreira vitoriosa e peculiar no futebol. São 10 anos de Flamengo, uma experiência inusitada na Índia e um recomeço no Grêmio. De fato: é muita história para contar. O jogador recebeu a reportagem do GloboEsporte.com no condomínio em que vive em Porto Alegre para um papo sobre tudo, menos futebol. “Paizão” coruja, Léo não precisou de muito para se declarar ao trio Maria Eduarda, Isabella e Lucca, e reiterar que faz o possível e o impossível para vê-los felizes. E foi além. O carioca admite ser um marido apaixonado e ciumento. Ou melhor. Muito ciumento – mas não tanto quanto a amada, Camila Silva. Aos 38, o veterano ainda garante ter fôlego de sobra. E não me refiro aos gramados… “Sou 100% turbinado” diverte-se o lateral. O lateral-direito ainda fala sobre a marca de tapiocas que administra, o sonho de aprender a tocar violão e até seu lado consumista, com alguns vícios. Quem vê seus cabelos dispostos em um moicano milimetricamente aparado imagina que o carioca gaste fortunas com roupas para aflorar sua faceta “fashion”. Mas as tendências da moda não são o que o fazem perder o controle.

Temporada

Dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o segundo a disputar menos jogos oficiais nesta temporada – até agora 45, menos apenas do que o Atlético-GO, que jogou 44. Para se ter uma ideia, o líder deste ranking é o Sport, que já entrou em campo 66 vezes (o levantamento é do site Futdados). Na reta final da competição, os vascaínos esperam usar os números a seu favor. Nas 12 rodadas que ainda restam no Brasileiro, o time espera usar o gás extra para chegar ao grande objetivo, a conquista de uma vaga na Libertadores. Além da questão física, Madson ressalta que será importante a equipe encontrar também seu equilíbrio técnico nas partidas. “Acho que pode ser favorável sim. Acabou que jogamos muito por causa da eliminação na Copa do Brasil e por não chegarmos na final do Carioca. A bateria está bem recarregada. Falta é acharmos nosso ponto de equilíbrio para estamos sempre bem, em alto nível” disse o lateral-direito. Wagner lembrou que durante a temporada o time titular mudou algumas vezes, principalmente com as mudanças de técnico. Assim como Madson, ele acredita que o Vasco poderá dar uma boa arrancada final, mas se diminuir seu percentual de erros.

Período

Nesta semana, mais precisamente na quarta-feira, Elano completará 10 meses como auxiliar técnico do Santos. Neste período, o ex-meia, que pendurou as chuteiras ao fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, já tem muitas histórias e experiências para contar. A transição de jogador profissional para integrante da comissão técnica, de um ano para o outro, fez o ídolo santista, hoje com 36 anos, enxergar o futebol de outra forma. “Desde 11 de janeiro, quando virei auxiliar do profissional, tem sido uma faculdade muito importante para mim esse lado da prática. Tenho vivido situações que eu não sabia como jogador. Agora, como integrante da comissão técnica, tenho mais consciência. Estou procurando conciliar o meu lado atleta com o meu lado comissão técnica para que eu possa chegar no equilíbrio e ter o meu sucesso. Dependo dos meus atletas. Tenho um carinho por eles” diz Elano. O principal desafio de Elano nesses quase 10 meses se deu quando ele teve a oportunidade de ser o técnico interino da equipe profissional, após a demissão de Dorival Júnior, no começo de junho. No comando do Santos, venceu os duelos contra Botafogo (1 a 0) e Atlético-PR (2 a 0), o que tirou o Santos, agora vice-líder do Brasileirão, de perto da zona de rebaixamento à época.

Importante

Uma vitória do Sport sobre o Vitória, na próxima quinta-feira, é importante para o clube na luta para fugir do rebaixamento. Mas também é importante para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que corre o risco de igualar a pior marca da carreira nos pontos corridos: 10 jogos sem vitória. Neste momento, o técnico (e o Leão) tem nove jogos de jejum. Não consegue uma vitória desde o confronto contra o Bahia, na 17ª rodada. Foi no dia 30/07. De lá para cá, passaram-se nove partidas – e nada de triunfos na Série A (o Leão ganhou da Ponte Preta na Sul-Americana nesse ínterim). Ainda não é o maior jejum do técnico na competição. Este aconteceu no Brasileiro de 2011, quando Luxemburgo dirigia o Flamengo.

Despencou

Na ocasião, o time ficou sem ganhar da 16ª à 25ª rodada. No início da sequência, a equipe carioca dividia a liderança da Série A com o Corinthians (ambos com 34 pontos). No fim dela, o Fla despencou na tabela. Ficou na sétima posição. Depois do longo jejum, no entanto, o time dirigido por Luxemburgo voltou a crescer. Emendou uma sequência de seis jogos sem perder (quatro vitórias e duas derrotas). Ao fim da competição, se não brigou pelo título, que ficou com o Corinthians de Tite, o Fla teve o alento de ir para a Libertadores. Finalizou o Campeonato em quarto, ainda com Luxemburgo no comando. Ele só seria demitido do clube em fevereiro do ano seguinte.

Ascenção

Há dois anos, quando a seleção brasileira estreava nas eliminatórias sob comando de Dunga, Gabriel Jesus ainda era uma promessa do Palmeiras. O tempo passou, o garoto teve uma ascensão meteórica no alviverde, conquistou títulos e, além de tornar-se o camisa 9 sob o comando de Tite, foi para o futebol europeu e faz sucesso no Manchester City. Aos 20 anos, o garoto garante: está ansioso e com a cabeça na Copa do Mundo. “A Copa do Mundo podia começar amanhã, a ansiedade é enorme. Eu sonho com a Copa do Mundo desde que coloquei na minha cabeça que gostaria de ser jogador de futebol. Vou brigar com lealdade para conseguir estar dentro do grupo da Seleção. É fazer por merecer e realizar um bom trabalho. A partir do momento que sair daqui, é focar no City para voltar a seleção” ressaltou o atacante brasileiro.

Convocado

Apesar de satisfeito com o momento, Gabriel Jesus deixa claro que há espaço para crescimento. “Estou muito feliz com o que venho mostrando, mas sei que tenho que continuar trabalhando, correndo, mostrando que posso ser convocado. Vou continuar fazendo o que sempre fiz, seja no Manchester, seja na Seleção. Estou evoluindo não só como profissional, mas também a cabeça, a mente. Estou evoluindo mais do que no ano passado, com muitas experiências na Seleção e na Europa, isso está me fazendo bem”. Gabriel Jesus vibrou com o fato da equipe comandada por Tite ter treinado na Academia de Futebol, onde sua carreira começou a decolar profissionalmente. “É uma felicidade imensa poder retornar onde tudo começou, onde realizei meu sonho e criei uma história rápida com a ajuda dos companheiros que tive aqui. Eu sempre tive a felicidade de ter o carinho da torcida do Palmeiras, e isso nunca mudou. Sempre que encontro torcedores eles me tratam com carinho, fico feliz” ressaltou.

Ampliação

Dois jogadores acertaram a ampliação do vínculo com o Cruzeiro, que terminaria na próxima temporada. O meia Rafinha, com contrato até o próximo mês de junho, acertou um novo contrato por mais seis meses. Já o terceiro goleiro do Cruzeiro, Lucas França, renovou até o final de 2021, já que seu atual acordo iria até o fim do próximo ano. A informação do acerto de Rafinha com o Cruzeiro foi noticiado pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo GloboEsporte.com neste domingo. O acordo de Rafinha com o Cruzeiro, entretanto, não é novo. Segundo apurado, as partes já haviam se acertado e assinado um novo acordo em junho deste ano, mas só agora a situação se tornou pública. Rafinha chegou na metade da temporada passada, vindo do Al-Shabab, da Arábia Saudita, assinando um vínculo por dois anos. Pelo Cruzeiro, ele se tornou titular nos últimos jogos e marcou gol em dois dos últimos cinco jogos. No total, o meia tem 65 partidas e marcou cinco gols pela equipe mineira.

Proposta

O Guarani escolheu neste domingo quem vai tentar evitar o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube fechou com Lisca, que tem passagens por Juventude, Ceará, Internacional e Paraná. O gaúcho de 45 anos aceitou a proposta para dirigir o Bugre nos dez jogos finais da temporada e será apresentado nesta segunda-feira, no Brinco de Ouro. Além de confirmar o novo treinador, o Guarani também anunciou a saída de Anaílson Neves. Um dos principais alvos da torcida durante a má fase, o superintendente de futebol deixa o clube após dois anos de colaborações em diferentes cargos. Quem assume a função por enquanto é Luciano Dias, que antes era o coordenador de futebol. Lisca era um dos nomes cotados para assumir o lugar de Marcelo Cabo, demitido após a derrota de 3 a 0 para o Oeste, em Barueri. A diretoria bugrina sondou Argel Fucks, mas o ex-zagueiro alegou problemas pessoais e recusou o convite. Pintado, que recentemente deixou o São Paulo e já dirigiu o Guarani, entre 2015 e 2016, também era cogitado.

Comandante

O último trabalho do novo comandante bugrino foi o Paraná, de onde saiu após oito jogos (quatro vitórias, três empates e uma derrota). A demissão aconteceu por causa de um desentendimento dele com um auxiliar e membros da diretoria. Ele também dirigiu Juventude, Náutico, Sampaio Corrêa, Ceará, Joinville e Internacional. Pesou a favor de Lisca a personalidade explosiva, característica considerada importante para o momento que o Guarani vive. A intenção é dar um choque no elenco para que ele reaja imediatamente. O Bugre precisa de 12 pontos nos 30 que ainda restam para escapar do rebaixamento à terceira divisão. Em 2015, o mesmo Lisca livrou o Ceará da queda na Série B. Caberá a ele repetir essa façanha e recuperar o Guarani, que já foi líder da Série B, mas venceu somente um dos últimos 15 jogos do campeonato. O novo treinador assume o clube na 15ª posição, dois pontos acima do Figueirense, que abre a zona de rebaixamento. A estreia será no sábado, contra o Náutico, em Recife.

Absoluto

Mesmo com um ano de altos e baixos do Flamengo, um jogador tem se destacado bastante e recebido muitos elogios pela técnica e pela forma que joga apesar dos seus 38 anos. O zagueiro Juan hoje é titular absoluto do Rubro-Negro e um dos líderes do grupo. Juan ainda não pensa em aposentadoria e falou sobre a possibilidade de renovar por mais uma temporada com a camisa do Flamengo. O tema foi assunto no programa “Aqui com o Benja” da Fox Sports. “A gente não conversou ainda. Sempre deixei claro que enquanto eu me sentir bem fisicamente e psicologicamente para jogar em um nível alto, para ajudar ao Flamengo e aos meus companheiros para ter vitória ou bons resultados, vou seguir jogando. Minha relação com o Flamengo vai ser sempre muito sincera. Se entenderem que eu possa continuar para ajudar dentro de campo, vai ser uma honra. Nesse momento me sinto apto a jogar mais um ano”. O camisa 4 também revelou que caso o Flamengo não deseje a renovação, ele pode buscar um “mercado alternativo”. O zagueiro quer que o Fla seja seu último time no futebol brasileiro.

Possibilidade

Em meio ao interesse do São Paulo em seu futebol, o goleiro Walter se pronunciou neste domingo e minimizou a possibilidade de deixar o Corinthians ao final do ano. Segundo o atleta, as notícias que o colocam próximo do clube da Barra Funda não passam de “boatos”. “Muitos boatos nesses últimos dias… Tive que me expressar por aqui, porque já está ficando chato tudo o que tem sido falado! Estou muito satisfeito e muito feliz no Corinthians, clube com o qual tenho contrato”, escreveu Walter em sua conta oficial no Instagram. A manifestação de Wlater ocorre pouco tempo após o técnico Fabio Carille admitir a possibilidade de envolver o goleiro em uma troca com a equipe rival. Na ocasião, o treinador destacou o interesse do Timão no lateral-esquerdo Reinaldo. “Se caso alguma negociação aparecer, todos vão saber por mim! Boa noite a todos e que Deus abençoe a cada um!”, concluiu o goleiro. Walter tem contrato com o Corinthians até o final de 2018. O goleiro de 29 anos está no clube desde 2013 e se destacou no ano passado, quando disputou 23 partidas. Nesta temporada, porém, perdeu espaço e não entrou em campo. Do lado tricolor, dos três goleiros no elenco, apenas Sidão deve permanecer em 2018. Denis tem vínculo apenas até dezembro deste ano e não vai renovar. Já Renan Ribeiro tem acordo até o fim do estadual de 2018 e as negociações para a ampliação do contrato não andaram.

Mandatário

Mesmo não sabendo se seguirá como presidente em 2018 e com o Santos ainda lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, o presidente Modesto Roma Júnior já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Além de estipular um total de cinco reforços, o mandatário vem montando uma lista de dispensas. E o atacante Kayke é um dos atletas que não devem seguir no Peixe a partir de janeiro. O camisa 11 está emprestado até o final do ano pelo Yokohama Marinos, do Japão. Para comprar o jogador em definitivo, o Peixe teria que pagar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 3 milhões). Os santistas consideram o valor muito alto. Além disso, Kayke não está no planos da diretoria para a próxima temporada.

Reservas

Apesar dos nove gols que anotou em 38 jogos na temporada, o atacante vem sendo apenas opção no banco de reservas e vive um jejum de mais de três meses. A última vez que o camisa 11 balançou as redes foi no dia 5 de setembro, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético-PR. Na ocasião, ele anotou dois tentos. Com a provável saída de Kayke, a diretoria do Peixe pretende manter Rodrigão no elenco em 2018. O atacante de 23 anos já marcou cinco gols desde foi emprestado ao Bahia, em julho. Ele tem contrato com o Santos até 2020. Por fim, o clube de Vila Belmiro ainda não sabe se terá Ricardo Oliveira na próxima temporada. O camisa 9 ainda não respondeu uma proposta de renovação contratual feita pelo alvinegro. Além disso, o retorno de Nilmar, se tratando de depressão, também é uma incógnita.

Esquema

Dorival Júnior causou espanto em muita gente quando resolveu sacar Jucilei do time titular do São Paulo para dar oportunidade a Militão no setor, algo que não durou mais que um tempo de jogo. Mas, ao testar um esquema com Lucas Fernandes, Marcos Guilherme e Cueva juntos, o volante grandalhão voltou a ser o escolhido para deixar a equipe. Em entrevista ao programa Mesa Redonda , da TV Gazeta , o comandante tricolor explicou o motivo de sua opção e avisou que Jucilei agora será cobrado no intuito de aparecer mais na área adversária, como fazia muito no tempo em que brilhou pelo Corinthians. “Eu vinha jogando com Jucilei, Petros e Hernanes e eu senti que existia pouca mobilidade, eu tive que abrir mão de um, a transição ficava um pouco lenta pela característica de um ou outro e pela maneira do Hernanes jogar, muitas vezes mais carregando do que liberando bola”, contou Dorival. “O próprio Jucilei percebeu isso, ele mesmo está liberando mais a bola, ele também tem esse lado de partir em direção ao gol. Você acaba tento uma morosidade maior nessa transição, nessa chegada rápida. Eu tive que abrir mão de um, eu expliquei isso para o Jucilei”, continuou o treinador. E tudo isso se baseia muito na função de Hernanes. Desde que chegou, o Profeta passou a desempenhar um estilo de jogo que o São Paulo não tinha como característica em nenhum de seus atletas até então.

Previsão

O atacante do Botafogo, Roger, diagnosticado com um tumor no rim, passou por uma cirurgia bem-sucedida na manhã deste domingo, em um hospital do Rio de Janeiro, onde ainda não tem previsão de alta. O jogador deve aguardar a biópsia para saber se o cisto era benigno ou maligno. De acordo com o médico Raphael Rocha, que operou o atacante, a cirurgia foi curta e sem sangramentos. O tumor foi retirado com margem de segurança, preservando o rim de Roger, por meio de uma técnica robótica, que é minimamente invasiva. O processo de recuperação do jogador não deverá ser longo, já que em aproximadamente um mês e meio, o atacante já poderá retomar à prática de atividades físicas. O jogador não precisará passar por quimioterapia. O contrato de Roger com o Botafogo é válido até o final do ano. O atleta é o artilheiro da equipe carioca na temporada, com 17 gols. Devido ao tumor, a tendência é que o jogador só volte aos gramados em 2018. Aos 32 anos, Roger foi contratado no fim do ano passado após se destacar com a camisa da Ponte Preta.

Treinamento

Fora das atividades há pouco mais de uma semana, o atacante Jô voltou a treinar normalmente neste domingo. Em treinamento fechado à imprensa, o técnico Fábio Carille pode contar com o retorno do artilheiro do Corinthians desta temporada, que já está totalmente recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda. Apesar do retorno às atividades, a presença do centroavante na partida desta quarta-feira, diante Coritiba, ainda não está confirmada. Para saber se possui condições de jogo, Jô deve ser testado novamente no treino corinthiano desta segunda-feira. Substituto de Jô, o atacante Kazim não conseguiu balançar as redes nesta edição do Campeonato Brasileiro, porém recebeu elogios de seu comandante após a partida contra o Cruzeiro, quando substituía o atacante titular. Além do atacante, o técnico Fábio Carille ainda não sabe se poderá contar com o goleiro Cássio, o zagueiro Balbuena que estão servindo as suas seleções pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Por outro lado, o treinador já sabe que terá os desfalques do lateral-direito Fagner, o volante Gabriel e o atacante Romero, que estão suspensos. Líder do torneio nacional com 55 pontos, o Timão encara o Coritiba, às 21h desta quarta-feira (de Brasília) na Arena de Itaquera, em confronto válido pela 27ª rodada da competição. Somando oito pontos a mais que o Santos, que ocupa a segunda colocação, o Timão espera aumentar a vantagem em relação ao rival na próxima rodada.

Vaiado

São 12 jogos de invencibilidade, quarto lugar no Campeonato Brasileiro e o título recém-conquistado da Copa do Brasil. No entanto, isso não impediu que Rafael Sobis deixasse o campo vaiado pela torcida do Cruzeiro no último sábado, em vitória de virada contra a Ponte Preta. “É difícil dizer, porque a gente vem num momento bom. O time vem de uns dez jogos invicto (12, na verdade), sem perder. E para que isso aconteça todo mundo tem uma parcela dentro de campo. Claro que a gente não gosta”, disse o atacante sobre as vaias, que aconteceram quando a Macaca ainda estava na frente do placar. Apesar da ótima fase do Cruzeiro, Rafael Sobis marcou apenas um gol nos últimos 20 jogos, em duelo contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, Thiago Neves e Manoel foram os responsáveis pela virada celeste. “Injusto ou não, acho que é difícil eu falar. Mas o momento é de apoio, até porque a gente vive um grande momento. Não é o que a gente quer escutar. Claro que o momento não é o melhor, mas, acima de tudo, o Cruzeiro é mais forte. Eu estou aqui não para fazer gol, para querer jogar melhor que ninguém, estou aqui para ajudar”, concluiu. Com o resultado, o Cruzeiro foi a 44 pontos, subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro e ampliou sua sequência invicta para 12 jogos, somando todas as competições.

Titularidade

Guilherme Arana não esperava por uma temporada tão boa. Aos 20 anos, o lateral-esquerdo assumiu a titularidade do Corinthians após a saída de Uendel, conquistou o Paulistão e está perto de faturar o Brasileirão. Não é à toa que ele diz que 2017 ficará marcado… “Esse é um ano que vai ficar marcado. “Sé louco”, nem eu esperava por isso. As coisas aconteceram muito rápido! (sic)” afirmou o lateral, em entrevista exclusiva ao LANCE!. Arana sabe que é boa a vantagem de oito pontos do Corinthians na liderança do Brasileirão. A apenas 12 jogos para o fim do campeonato, porém, o lateral ainda vê a disputa aberta. Ao ser questionado se dá para o Timão perder esse título, ele pensou por quase cinco segundos antes de responder: “Dá, mas não podemos deixar. Campeonato Brasileiro você tem que ficar ligado a todo momento” alertou Arana. “Temos de manter a seriedade, porque só faltam 12 jogos, então temos de dar a vida a cada rodada. Temos a vantagem, é claro, mas não podemos abaixar a guarda. Tem que trabalhar para ser coroado com o título” completou.

Returno

O lateral admite que o Corinthians está devendo neste momento do Brasileirão. Após fazer o melhor primeiro turno da história, terminando invicto, o Timão sofreu três derrotas nos sete jogos do returno até agora. Arana ainda busca entender o motivo dessa queda da equipe. “Acho que foi aquela parada (duas semanas entre os jogos contra Sport e Vitória, porque o duelo com a Chape havia sido adiado). Estávamos vindo em uma sequência muito boa, e depois teve a parada. Acho que acomodou um pouco, não sei. Perdemos uma (para o Vitória), e é normal sentir um pouco. Mas somos profissionais e temos de ter a consciência de que precisamos melhorar o futebol do segundo turno” analisou.

Veterano

Paulo César Carpegiani assume o lugar de Preto Casagrande e é o novo técnico do Bahia. O Tricolor espera que a experiência do veterano treinador e ex-jogador possa culminar com a permanência do clube na elite do futebol nacional. Atualmente, o Bahia está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto a mais que o Sport, primeiro membro da zona de rebaixamento. O contrato de Carpegiani com o Esquadrão vai apenas até o fim deste ano. “Quando o Bahia entrou em contato comigo, não tive dúvida. É um grande desafio, mas não tenho receio algum. Tenho muita confiança daquilo que vi na televisão. Eles têm que provar para mim que pensei errado, que tenho convicção de que eles não vão me decepcionar. Apesar de que você ver uma coisa, trabalhar é outra. Mas o que eu vi me dá seriedade para trabalhar no Bahia”, garantiu o comandante, que terá o duelo contra o Palmeiras, dia 12, como seu primeiro desafio.

Situação

“Não quero pensar em meta nenhuma. Quero jogar com eles, colocar o time dentro de uma posição em que possa se impor jogo após jogo. Não quero falar nenhuma outra coisa. O que eu quero é jogo após jogo. E a partir daí nós vamos estar revendo essa situação. Tem muita gente igual na tabela. Temos vários jogos importantes, e vamos pensar jogo após jogo. Pode me perguntar tudo sobre o Palmeiras, vou responder, depois, outro jogo”, avisou. Sem tempo a perder, Paulo César Carpegiani já comandou o primeiro trabalho no CT Tricolor na tarde dessa quinta-feira. O treinador recém contratado parou o tático coletivo diversas vezes para orientar os atletas e já avisou que a sexta-feira será dia de trabalho em dois períodos.

Revelações

Uma das principais revelações do Sport, o atacante Juninho foi preso nesta segunda-feira, acusado de agredir a namorada. A polícia ainda não se pronunciou oficialmente, mas confirmou que o atleta está preso na Delegacia da Mulher, no bairro de Santo Amaro, região central do Recife. No depoimento, a mulher acusa o jogador por uma série de agressões. A confusão começou ainda na quinta-feira, passada. No domingo, de acordo com ela, a situação chegou ao limite. Os dois teria se encontrado na casa do atleta, em Boa Viagem, onde teria recebido murros no rosto e chegou a ser ameaçada com uma faca. “Depois de muitos problemas, que já tinham envolvido polícia, nos encontramos numa festa, ele sugeriu uma conversa no apartamento dele. Como um amigo dele também iria, eu aceitei. Quando chegou ao apartamento, ele me trancou, me bateu muito e disse que a única alternativa seria ou ficar com ele presa num apartamento, ou então me matar porque ele sabia que tinha me batido e teria perdido a carreira. Então, ele pegou uma faca, explicou a mulher. Só consegui escapar porque o amigo dele segurou, eu pedi socorro, uma vizinha chegou a ver, ligou para portaria e eu sai correndo”.

Centroavante

Para o Santa Cruz voltar a fazer gols, ele precisa de Grafite dentro da área. A opinião é do técnico Marcelo Martelotte. Segundo ele, para ajudar o time, o centroavante tem saído muito de seu “habitat natural” – o que acaba prejudicando o atleta e, de quebra, a equipe tricolor. Por isso, Martelotte afirma que já conversou com o atacante e explicou por que ele precisa ficar mais próximo ao gol. “A gente conversou sobre isso no intervalo (do jogo contra o América-MG). Ele tem que ter um pouco de paciência porque nós precisamos dele na área. Não temos outro jogador com essa característica. Não adianta achar que, quando ele sair da área, outros jogadores vão entrar ali e fazer o que ele faz. Atletas como Thiago Primão, André Luís, eles têm outra característica” afirmou. Nessa passagem pelo Santa Cruz, o veterano tem oito jogos disputados – e apenas um gol feito. Mas a dificuldade não é só dele. Nos últimos jogos, o Santa só fez um gol. Para o técnico Marcelo Martelotte, o problema passa longe de falta de qualidade. A dificuldade – segundo ele – está na cabeça. No próximo sábado, o Santa Cruz entra em campo novamente. Enfrenta o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em duelo decisivo contra o rebaixamento da Série B.

Comissão

Por mais que os jogadores e a comissão técnica do Náutico não tracem planos e não façam projeções, sabem muito bem do que precisam para se livrar da Série C: vencer sete dos próximos dez jogos. A missão está longe de ser fácil e, para uma equipe que tem apenas 23 pontos somados (na vice-lanterna e com 27,4% de aproveitamento), o histórico pesa contra. Em quase todas as edições da Série B de pontos corridos, apenas duas equipes terminaram a 28ª rodada com 23 pontos, que é a pontuação que o Timbu tem hoje: o Vila Nova, em 2014 e o ABC em 2015. Nenhum dos dois conseguiu escapar da degola. Um exemplo de salvação é o Bragantino, mas há diferenças significativas. Ao fim da 28ª rodada em 2012, o time paulista tinha 24 pontos, um a mais do que o Náutico tem hoje. Além disso, era o 18º (uma posição acima da do Alvirrubro), e a diferença para o primeiro time da zona do rebaixamento – na época, o CRB – era de cinco pontos. A que o Timbu tem hoje é de nove pontos. Existiram times que tinham até mais pontos que o Náutico, mas não conseguiram se livrar. São os casos do Remo em 2007, o Ipatinga-MG em 2010, o Salgueiro em 2011, o São Caetano em 2013 e o Joinville-SC, em 2016.

Destacou

Nesta segunda-feira, a revista “France Football” começou a divulgar os 30 jogadores que concorrerão ao prêmio da Bola de Ouro, honraria oferecida ao atleta que mais se destacou no ano de 2017. O primeiro a ser indicado foi Neymar, representando o Paris Saint-Germain. O nome do jogador foi seguido por Modric, do Real Madrid, o atacante Dybala, da Juventus, o brasileiro Marcelo, também do Real Madrid, e o volante Kanté, atualmente no Chelsea. Em seguida, foram divulgados mais cinco atletas, com destaque para o também brasileiro Philippe Coutinho, atualmente do Liverpool. Além do meia, apareceram os nomes do atacante Luis Suárez, do Barcelona, o zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, o atacante Mertens, do Napoli e o goleiro Oblak, do Atlético de Madrid. Ao longo do dia, a revista irá apresentar os outros 20 nomes restantes, completando uma lista de 30 jogadores que podem ser premiados com a Bola de Ouro. Depois de algumas horas, mais cinco atletas apareceram na lista: os atacantes De Bruyne, do Manchester City , Lewandowski, do Bayern, Kane, do Tottenham e Dzeko, da Roma, além do goleiro De Gea, do Manchester United.

Premiação

Essa será a segunda edição depois que a France Football e a Fifa anunciaram que voltariam a oferecer a premiação de forma separada. Em 2010, as duas entidades anunciaram que iriam juntar os dois prêmios, porém em 2015 chegaram ao consenso que o melhor seria retornar ao modelo anterior, com cada um tendo sua forma de premiação. O favorito para conquistar a premiação é o craque Cristiano Ronaldo, campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid na temporada passada. Além disso, o português é o atual vencedor da Bola de Ouro e tenta ser o vencedor pela terceira vez, já que também foi o ganhador em 2008. Neymar tenta ser o quinto brasileiro a ganhar a premiação.O último do país a vencer foi Kaká, quando fez ótima temporada pelo Milan em 2007. Além do meia, Ronaldinho venceu em 2005, Rivaldo em 1999 e Ronaldo foi o único do Brasil a conquistar por duas vezes, em 1997 e 2002, sendo a primeira ainda mais relevante já que fez com que o atacante se tornasse o mais jovem a ganhar a honraria.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com