Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Embora tenha fechado boa parte do treinamento desta terça-feira à imprensa, Tite confirmou o time que colocará em campo na próxima quinta, contra a Bolívia, na altitude de La Paz. A principal novidade foi a ausência de Marquinhos entre os titulares, sendo substituído por Thiago Silva. Philippe Coutinho, reserva nas duas últimas rodadas das Eliminatórias, volta ao meio-campo, enquanto Alex Sandro assume a lateral-esquerda. O time titular pôde ser visto trabalhando jogadas de bola parada no início da atividade desta terça na Granja Comary. Com isso, muito se especulou sobre a escolha de Tite por Thiago Silva na zaga, ao invés de Marquinhos, titular em todos os jogos do treinador à frente da Seleção. “Na medida que nos classificamos, consolidar uma equipe para o Mundial, aproveitar esse tempo até o Mundial, é importante. Temos atletas de alto nível. Marquinhos e Miranda fizeram oito jogos juntos. Marquinhos e Thiago Silva disputaram um jogo e meio na Seleção. Miranda e Thiago Silva, meio jogo. Tenho que prepará-los, não sei o que vai acontecer lá na frente, mas preciso prepará-los para as circunstâncias. Por isso a decisão de Thiago [Silva] e Miranda”, afirmou Tite, antes de garantir que a formação apresentada na atividade desta terça é realmente a que será utilizada contra a Bolívia. “O time é aquele que começou no treinamento tático de hoje”

Cada vez mais próximo da Copa do Mundo e à frente da Seleção Brasileira há mais de um ano, Tite quer aproveitar o tempo hábil para dar a última lapidada em sua equipe. Para isso, ele se espelha em alguns times icônicos do passado, como os comandados por Telê Santana e Ênio Andrade, ambos campeões brasileiros. “Minha ideia é ter um futebol de mais triangulação, jogo apoiado. Minha ideia é ter o futebol do Telê Santana, do Seu Ênio, porque é aquilo em que eu acredito. Não estou dizendo que é o certo, mas é aquilo que acredito. É esse o futebol apresentado pela equipe, essa é a ideia. Se vai ter resultado ou não, não importa. Mas saber produzir é importante”, prosseguiu o treinador da Seleção. Em meio a essa busca, Tite parece estar cada vez mais próximo do time ideal. O técnico fez questão de externar sua satisfação com o desempenho de seus atletas na atividade realizada nesta terça-feira e revelou o que tira o seu sono. A Seleção Brasileira volta a trabalhar na manhã desta quarta-feira, às 10h (de Brasília), antes de viajar rumo a Santa Cruz de La Sierra, onde permanecerá até poucas horas antes do confronto contra os Bolivianos, nesta quinta-feira, às 17h, no estádio Hernando Siles.

Casemiro foi o escolhido da vez para capitanear a Seleção Brasileira no duelo contra a Bolívia, na próxima quinta-feira, em La Paz. O volante do Real Madrid será o 12º jogador eleito por Tite para vestir a faixa de capitão desde o treinador assumiu o comando da equipe canarinho. Somando 26 convocações pela Seleção Brasileira e 16 jogos, Casemiro se estabeleceu como peça-chave do esquema de Tite e agora terá a grande responsabilidade de responder pela equipe pentacampeã mundial dentro de campo. Além de Casemiro, Miranda e Daniel Alves, duas vezes, Marcelo, Filipe Luís, Thiago Silva, Philippe Coutinho, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Neymar e Robinho, no amistoso contra a Colômbia que contou apenas com atletas que atuam no futebol brasileiro, também vestiram a faixa neste revezamento da “Era Tite”.

A Seleção Brasileira recebeu os convocados que faltavam entre a noite desta segunda-feira e a manhã desta terça, na Granja Comary, em Teresópolis. Fred, Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Alisson, Alex Sandro, Miranda e Diego já se juntaram ao restante do elenco e devem participar normalmente do segundo treinamento do técnico Tite na região serrana do Rio de Janeiro, às 15h30 (de Brasília). Presente em algumas convocações de Dunga, Fred, volante do Shakhtar Donetsk, falou sobre o sentimento de estar de volta à Granja Comary e o fato de trabalhar pela primeira vez no CT da Seleção Brasileira sob o comando do técnico Tite. “Muito feliz por poder estar de volta. Mais uma vez aqui na Granja, uma felicidade imensa que não cabe em mim. É minha primeira vez aqui com o Tite, vou dar o meu melhor aqui na Seleção, vinha fazendo um bom trabalho no Shakhtar. Tem que segurar com unhas e dentes essa oportunidade”, comentou Fred, que se apresentou na noite desta segunda-feira.

O lateral direito Fagner está preocupado com a inconsistência do Corinthians nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Impossibilitado de enfrentar o Coritiba na quarta-feira de 11 de outubro, em Itaquera, já que cumprirá suspensão automática, ele espera assistir a uma atuação mais equilibrada dos seus companheiros. “Devemos ser regulares dentro do jogo, sem oscilar tanto entre um tempo e outro. Estamos fazendo 15 minutos iniciais ruins. Aí, sofremos o gol e temos que correr atrás. Precisamos parar de ser punidos por começar mal as partidas e conseguir jogar mais de 95 minutos de uma forma regular”, cobrou Fagner. De fato, nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, contra São Paulo e Cruzeiro, o Corinthians sofreu um gol na primeira etapa e buscou o empate por 1 a 1 na segunda. A irregularidade já foi assunto de conversas entre o técnico Fábio Carille e os seus comandados. O Corinthians tem bastante tempo para corrigir o problema até a próxima rodada. De folga neste início de semana, o líder está com reapresentação marcada apenas para quarta-feira, no CT Joaquim Grava, a uma semana do duelo com o Coritiba. O Brasileiro foi paralisado para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Com recorde de público na Arena da Baixada, o Paraná venceu o Internacional por 1 a 0 na noite desta terça-feira pela 28ª rodada da Série B. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Igor Maidana. O resultado coloca o time paranista na vice liderança do Campeonato com 49 pontos. O Internacional permanece na liderança da Segunda Divisão com 54 pontos. Para o duelo da noite, o Internacional teve o retorno dos laterais Claudio Winck e Uendel, que completou 50 jogos vestindo a camisa colorada. Na defesa, o time teve que utilizar uma zaga reserva com o garoto Léo Ortiz e Danilo Silva. No ataque, William Pottker foi desfalque, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o uruguaio Nico López assumiu a posição. No Paraná, o volante Leandro Vilela, que sofreu uma lesão, foi o desfalque para o técnico Matheus Costa. O jogador Vinícius Kiss entrou na vaga no colega. No ataque, Robson retornou ao time após cumprir suspensão na última partida. Com isso, Vitor Feijão vai para o banco de reservas.

Nem o líder da Série B conseguiu vencer o Paraná em Curitiba. O time paranista é o melhor mandante do torneio com apenas uma derrota dentro de casa. Além de manter a boa fase, o Paraná bateu o recorde de público da história da Arena da Baixada. Contudo, o placar adverso foi visto como injusto pelo técnico Guto Ferreira. O comandante colorado afirmou que não viu superioridade do Paraná na partida. “Eu acho que o resultado foi um pouco injusto com a gente. Eu não vejo uma superioridade tão grande assim no Paraná para poder ter ganho o jogo, mas no futebol, infelizmente, se eles fazem e você não faz, você perde. Eles foram competentes numa bola e tiveram a competência de impedir a gente de fazer. Por isso, o resultado acabou sendo um a zero para o Paraná. Na minha opinião, o Paraná foi feliz no gol. Fora isso, o Paraná não foi uma equipe que impôs e não superior ao Inter para ter vencido a partida do jeito que venceu. Foi um jogo no detalhe e este detalhe fez a diferença. Acho que o Inter teve mais quantidade de situações claras que o Paraná. Mas eu acho que o Paraná é uma grande equipe, sim”, observou.

O Campeonato Brasileiro da Série B viveu uma noite típica de Gauchão na noite dessa terça-feira. No estádio Bento de Freitas, em Pelotas, o Brasil-RS bateu o Juventude por 1 a 0 com um gol no fim de Lincom depois de um jogo muito truncado, com entradas fortes, mas também de grandes atuações dos dois goleiros. No fim, o placar deixou a equipe Xavante na nona colocação, com 37 pontos, e evitou que o Juventude vislumbrasse uma aproximação ao G4 depois de 28 rodadas. Agora, o time da Serra Gaúcha é o sexto, com 45 pontos. Apesar da pressão por jogar fora de casa, o Juventude não se intimidou com a torcida Xavante e, mesmo com o velho jogo duro do Sul Gaúcho, dominou o jogo desde o início e conseguiu as melhores chances. Tiago Marques foi o primeiro a exigir boa defesa de Pitol.

A resposta veio em cobrança de falta. Itaqui meteu na gaveta, mas Matheus Cavichioli voou para espalmar. Quando parecia que não teria jeito, Itaqui salvou uma bola em cima da linha e manteve o placar zerado no Bento de Freitas. A segunda etapa teve um duelo mais equilibrado. O jogo ficou truncado, com muita disposição e perde e ganha no meio de campo. Mesmo assim, Éder Sciola conseguiu espaço para arriscar um chute de média distância. Matheus novamente foi bem na bola. E se no primeiro tempo o Brasil evitou um gol em cima da linha, na etapa final foi a vez de Micael ser o herói do Juventude no mesmo tipo de jogada, para desespero dos torcedores locais. O gol finalmente saiu aos 39 minutos. E foi do time da casa. Bola parada e Itaqui achou o grandalhão Lincom, ex-Corinthians, que não perdoou e mandou para as redes de cabeça. Foi o gol da vitória no clássico gaúcho. Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas visita o Internacional em outro confronto de equipes do Sul, segunda-feira, enquanto o Juventude recebe o Londrina, na sexta.

Com gols dos veteranos centroavantes Elton e Magno Alves, um no primeiro tempo e outro na etapa final, o Ceará garantiu a vitória por 2 a 0 em cima do Vila Nova na noite dessa terça-feira, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os três pontos levaram o Vovô para o terceiro lugar da competição de forma provisória, com 48 pontos. Já os goianos ficam em quinto, fora do G4, com 46 pontos, e podem cair ainda mais na tabela após o complemento da rodada. Quem começou o jogo assustando foi o Vila Nova. Logo no segundo minuto de jogo, bola na área e cabeçada na trave. A arbitragem marcou impedimento na jogada, mas o lance assustou a torcida alvinegra no Castelão. Porém, não passou de um susto. Rapidamente o Vovô dominou as ações e controlou a partida. A primeira reposta aconteceu aos 14, quando Leandro Carvalho desperdiçou uma chance incrível, em rebote de Luiz Carlos. Pouco depois, o goleiro do Vila Nova evitou o que seria o gol de cabeça e Elton. Na próxima rodada o Vovô visita o Oeste, sábado, em Barueri, enquanto o Vila Nova será mandante no clássico com o Goiás, no Serra Dourada, também no sábado.

O Cruzeiro não poderá contar com sua cabeça pensante no jogo contra a Ponte Preta, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Mineirão. O treinador passa por tratamento médico e fica fora do jogo. A Raposa informou na tarde desta terça-feira que o treinador ficará fora. Ele fez um tratamento de lesões na pele, em São Paulo, e já recebe alta nesta quarta. Entretanto, os médicos liberaram o técnico para retorno ao trabalho a partir da segunda. No lugar de Mano Menezes, o auxiliar Sidnei Lobo será o treinador da equipe. Outro problema para o time celeste será Arrascaeta. O jogador foi convocado para defender a seleção uruguaia nos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, contra Venezuela, dia 5 de outubro, e Bolívia, no dia 10. O Cruzeiro volta aos treinamentos nesta quarta-feira, às 10h (de Brasília), na Toca da Raposa II. A equipe está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, e já garantiu classificação para a Libertadores 2018 com o título da Copa do Brasil. Mano Menezes, no entanto, quer uma boa posição no Brasileirão.

O Flamengo perdeu o título da Copa do Brasil para Cruzeiro e poucos dias depois foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro, o que caracteriza a situação perfeita para entrar em crise e ter o lado psicológico afetado. Porém, na visão do técnico Reinaldo Rueda, não existe motivo para desespero e ele não parece muito disposto a aceitar que os atletas fiquem abalados. Na visão do colombiano, o Flamengo tem um grupo experiente o suficiente para saber lidar com esse tipo de situação. “O elenco do Flamengo é formado por grandes jogadores, de nome, acostumados a lidar com esse tipo de pressão. Logicamente que quando não se ganha a cobrança existe. Mas acredito que em campo demos uma resposta positiva no quesito psicológico, pois tentamos propor jogo e não demonstramos abatimento com a perda da final. A pausa pode vir para o bem ou para o mal, depende da maneira como vamos aproveitá-la”, disse Rueda.

O treinador disse esperar a cobrança por parte dos torcedores. “Em um grande clube, com uma grande torcida, esse tipo de pressão existe. Cabe a nós darmos a resposta dentro de campo”, disse Rueda. Os jogadores parecem pensar de maneira parecida. “Não podemos nos abalar porque ainda tem muita coisa em jogo nesta temporada e precisamos ganhar os próximos jogos. Vamos aproveitar essa parada do Campeonato Brasileiro para recarregarmos as baterias”, disse o zagueiro Réver. A paralisação a que se refere o zagueiro do Flamengo se deve aos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia. Com isso, o próximo jogo do Rubro-Negro será apenas no dia 12 de outubro, o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 17h(de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O risco de rebaixamento se tornou algo real no Fluminense, que está estacionado nos 31 pontos, um a mais que a zona de degola do Campeonato Brasileiro. Existe, inclusive, uma semelhança com o ano de 2013. Durante boa parte daquela temporada, o Tricolor não era visto como “rebaixável”, porém, da metade para o fim do Brasileirão o declínio foi gigantesco, e o time das Laranjeiras acabou caindo em campo. A permanência aconteceu apenas no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que acabou retirando pontos da Portuguesa por conta da escalação irregular do meia Héverton. A Lusa acabou rebaixada no lugar do Fluminense. Nos bastidores das Laranjeiras, o risco de rebaixamento já é tratado como algo real até mesmo no discurso externado pelos jogadores. “Chegamos a uma situação preocupante, com o sinal de alerta ligado. Mas temos que agir no sentido de mudar rapidamente a situação. Não podemos deixar para pontuar no fim”, avisou o atacante Henrique Dourado. Uma das principais apostas para evitar o rebaixamento e a repetição de 2013 é a continuidade de Abel Braga. A demissão do treinador, unanimidade na diretoria e com respaldo dos torcedores, foi descartada.

Há quatro anos, quando caiu em campo, foram três comandantes. O próprio Abel Braga iniciou no Brasileirão, mas acabou substituído por Vanderlei Luxemburgo. Quem terminou a competição foi Dorival Júnior. “Tenho convicção de que o Fluminense tem condições de estar acima na tabela de classificação, mas claro que esta pontuação preocupa. Vamos aproveitar os dias livres agora para trabalharmos muito”, disse Abel. O próximo compromisso do Tricolor é o clássico contra o Flamengo, no dia 12 de outubro, às 17h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 27ª rodada do Brasileirão. Curiosamente os times ainda farão dois jogos pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após dois dias de folga, o elenco volta a trabalhar na tarde desta quarta-feira no Centro de Treinamento Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital carioca. Fora de campo o Independiente del Valle, do Equador, informou que vai notificar o Fluminense junto à Fifa para cobrar a parcela de US$ 1 milhão (cerca de R$ 3,5 milhões) referente à contratação do volante Jefferson Orejuela e do meia Junior Sornoza. Os dois chegaram ao clube no início do ano, mas esta parcela ainda não foi quitada. Ela venceu em 31 de julho e o Tricolor informou que ainda não sabe quando conseguirá o dinheiro.

A eleição do Vasco ganhou um importante capítulo com o anúncio da união de duas chapas consideradas de oposição. Fernando Horta, da chapa “Mudança com segurança”, recebeu o apoio da chapa “Ao Vasco Tudo”, que era liderada por Otto Carvalho e que desistiu do sonho de ser presidente. O anúncio da união foi feito via rede social, em um vídeo onde Horta aparece comemorando o apoio. Durante o vídeo, Otto toma a palavra e explica a sua decisão. Além disso, deu e entender que espera a mesma postura dos outros dois candidatos de oposição: Julio Brant e Alexandre Campello. “Quem tem mais chance de vencer essa eleição é o Horta e por isso as duas chapas vão andar lado a lado. Espero que outras pessoas envolvidas na eleição tenha a maturidade de perceberem que é preciso formar um só bloco de oposição contra o Eurico. A divisão favorece apenas ao atual presidente. Fernando, pela sua história, pela experiência no Vasco, contando com apoio de pessoas com vivência no Vasco, tem todo o perfil para unir o Vasco e começar a transformar nossa instituição, que está parada”, disse Otto.

Fernando Horta, durante o vídeo, também disse que está de braços abertos para receber o apoio de Brant e de Campello. Porém, esses dois se posicionaram ironizando o acerto entre as outras duas chapas de oposição. “Se alguém tinha alguma dúvida de que o Oto era candidato da situação…”, disse Campello. Brant pegou mais pesado nas críticas. “É a chapa dois, a chapa ‘fake’. O Horta ainda é vice geral do clube. Querem se juntar ao Eurico para repartir o Vasco entre eles”, ironizou Brant. Com a decisão da oposição, o Vasco passa a ter quatro candidatos. Além de Eurico Miranda, que tenta a reeleição, concorrem pela oposição Fernando Horta, Julio Brant e Alexandre Campello. Porém, com o novo quadro, uma união Campello e Brant não está descartada. A eleição vascaína está prevista para sete de novembro, em São Januário. Dentro de campo o elenco segue se preparando para o confronto com o Avaí, no dia 11 de outubro, às 21h45(de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino é o décimo colocado na tabela de classificação com 33 pontos conquistados.

Segundo o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, o clube iniciou conversas com o zagueiro Balbuena para antecipar a renovação do contrato que vai até o fim de 2018. Com isso, o Timão pretende não só valorizar o defensor, que faz boa temporada, como também se proteger do assédio de clubes do exterior sobre o paraguaio. A diretoria alvinegra deseja prorrogar o vínculo de Balbuena há meses, mas esperava o fechamento das janelas internacionais de transferências para abrir as negociações. “Batemos um belo papo, falamos de um monte de coisa, inclusive da renovação. A gente não deu prazo, mas a coisa mais importante é que ele quer ficar aqui. Ele nos disse: “Quero continuar”. Essa frase é meio caminho andado” disse Adauto ao GloboEsporte.com. A reportagem não conseguiu falar com os empresários do jogador, que, como sabe o Corinthians, trabalharam para viabilizar uma transferência na última janela e podem fazer o mesmo no fim desta temporada. Recentemente, o Timão recusou uma oferta do Genoa e foi informado que outras agremiações europeias tinham interesse em contratar o zagueiro. A disputa da Libertadores em 2018 é um dos trunfos do clube para segurar o paraguaio.

“Temos 90% de chances de classificação, mas vamos esperar mais um pouco para avançar nas negociações. Quando se tem a confirmação da disputa, ainda mais entrando direto na segunda fase, dá para fazer as coisas de forma mais calculada e eficiente” opinou o diretor de futebol. Manter Balbuena passou a ter ainda mais importância para o Corinthians por conta da indefinição sobre a permanência de Pablo. Ele está emprestado pelo Bordeaux, da França, até dezembro e não chegou a um acordo com o Timão sobre o seu futuro. Flávio Adauto afirma que as tratativas com Pablo continuam e que em breve o Timão irá procurar Fagner e outros atletas que têm contrato até o fim de 2018: “Nos interessa manter todos no elenco. Em breve vamos procurar os atletas que têm vínculo até o fim da próxima temporada”. A zaga é uma das posições que a diretoria alvinegra considera que necessita de reforços. Além dos titulares Balbuena e Pablo, o técnico Fábio Carille conta atualmente com Pedro Henrique, Léo Santos e Vilson para a posição.

O Vitória da Conquista já tem um treinador para a próxima temporada. Como já era esperado desde agosto, o clube do interior baiano acertou a contratação de Washington “Coração Valente”, ex-jogador com passagens por clubes como Fluminense e São Paulo. Ele se apresenta no dia 15 de dezembro, quando será iniciada a pré-temporada. Washington o auxiliar Marcus Vinicius e o preparador físico Solivan Dalla Valle, que se apresentam no mesmo dia. Além do Campeonato Baiano, o Bode vai disputar a Série D e a Copa do Brasil em 2018.

O ex-jogador visitou o Vitória da Conquista em agosto, quando conheceu a estrutura do clube e deu inícios as conversas. O presidente do Bode, Ederlani Amorim, comemorou o acerto em entrevista publicada no site do clube. “É um fato importante para a cidade, receber um profissional com a qualidade e o carisma de Washington, que se qualificou para essa nova missão. Temos certeza que será um grande ano e para isso contamos com o apoio da torcida, do empresariado, enfim, de toda a comunidade para estarmos juntos nessa temporada que se aproxima” afirmou.

O Fluminense conquistou seis pontos de 24 possíveis nas últimas oito rodadas do Campeonato Brasileiro e obteve um aproveitamento de 25%, pior do que o lanterna Atlético-GO, com 32,1% em todo o campeonato. Nessas partidas, há um ponto em comum: Abel escalou o Tricolor com três volantes. Em todo o Brasileiro, foram apenas duas vitórias e cinco empates em 17 partidas, praticamente um turno inteiro. De todos os jogos em que o Fluminense disputou dessa maneira incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, o aproveitamento é de 33,3%. Caso o clube mantenha essa média de resultados e Abel continue apostando na formação teoricamente mais defensiva, o clube correrá sério risco de rebaixamento. No Brasileiro, o número mágico para escapar do rebaixamento são 45 pontos, ou 39,5% de aproveitamento. Até a 26ª rodada o Flu conquistou 39,7% dos pontos.

Para efeito de comparação, quando atuou sem ser no esquema de três volantes, o aproveitamento do Fluminense é bem maior. Considerando as três competições citadas anteriormente, são 55,6% de aproveitamento. Se levarmos em conta só o Brasileiro, o Tricolor conquistou 48,5% dos pontos disputados e teria um aproveitamento maior que o Atlético-PR, oitavo colocado. Naturalmente, a quantidade de gols sofridos com três volantes no meio de campo tende a diminuir. É isso que acontece com o Fluminense. Porém, a média é muito pequena. Além disso, a média de gols marcados por jogo diminui consideravelmente, de dois por partida para 0,9. Como mandante, a diferença para os dois esquemas também é bem nítida nos números. Com os três volantes, apenas um terço dos pontos foram conquistados, sendo duas vitórias, um empate e quatro derrotas. Sem os três homens de contenção o aproveitamento dobra, chegando a dois terços. Abel ainda tem mais de uma semana para preparar da melhor maneira o time que vai a campo contra o Flamengo, na quinta-feira (12). A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e será às 17h (de Brasília), no Maracanã.

A última rodada do Campeonato Brasileiro reservou a volta do sorriso ao rosto dos gremistas. Apesar do sofrimento para vazar Diego Cavalieri, o 1 a 0 sobre o Fluminense encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas na competição. Até porque o Brasileirão pode ser a saída estratégica para os gaúchos, um plano B para ir à Libertadores em 2018, caso não seja campeão neste ano. Para tanto, precisa manter o aproveitamento atual. A caça ao líder Corinthians arrefeceu pelos últimos resultados e também pelo foco na Libertadores. Afinal, uma semifinal tem o seu valor. A proximidade de título faz todas as atenções estarem na competição continental – no fim do mês, o Grêmio inicia o duelo da semifinal contra o Barcelona-EQU. O Brasileirão fica como um plano B para, em caso de insucesso, voltar a brigar pela América em 2018. Agora em terceiro, o Tricolor evita fazer projeções neste momento, pois considera muito cedo para ter um número a ser alcançado.

O Grêmio possui atualmente 59% de aproveitamento e 46 pontos. A projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é que a equipe que fizer 63 no Brasileirão estará na Libertadores do ano que vem, seja na fase de grupos ou nas eliminatórias anteriores. A média dos últimos cinco anos na competição mantém a perspectiva. Desta forma, restam 17 pontos ao Tricolor para se garantir no G-4. Mantido o aproveitamento atual, o Tricolor chega a 67 pontos ao final das 38 rodadas, cinco a mais que a projeção do Palmeiras, quarto colocado na tabela, se seguir com os 55% de rendimento. A média dos pontos corridos com 20 clubes é semelhante à previsão apontada pela UFMG para o G-4: 62 pontos. Na maior parte dos anos anteriores, a Libertadores tinha apenas quatro classificados. Só em 2016 houve o aumento de vagas na competição, e classificaram-se os seis primeiros colocados. Depois de dois dias de folga, o Grêmio se reapresenta nesta quarta-feira, à tarde, para retomar os trabalhos. A atração do treinamento será a apresentação do meia Cícero. O próximo compromisso será apenas na outra quarta, dia 11, contra o Cruzeiro, na Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O meia Diego, do Flamengo, foi cortado da seleção brasileira. A CBF publicou nesta terça-feira uma nota em seu site oficial informando que o atleta, que passou por exames médicos ao chegar na Granja Comary, apresentou uma pequena lesão muscular na coxa esquerda. Portanto, o jogador está fora das partidas contra Bolívia e Chile, dias 5 e 10, respectivamente, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Diego chegou a Teresesópolis na manhã desta terça e ficou poucas horas na cidade. Ele foi um dos últimos convocados a se apresentar depois de defender o Flamengo na derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, na noite de segunda, pelo Campeonato Brasileiro. A queixa inicial do meia era sobre dores musculares. A CBF informou também que não convocará outro atleta para a vaga de Diego. Tite chamou incialmente 24 jogadores e ficará agora com 23 para os dois últimos jogos das eliminatórias. Com 37 pontos, a Seleção garantiu de forma antecipada a primeira colocação e a classificação para o Mundial da Rússia.

Autor dos últimos dois gols do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Clayson poderá receber a oportunidade que esperava para se firmar como titular diante do Coritiba, na quarta-feira de 11 de outubro, em Itaquera. O jogador vindo da Ponte Preta ao término do Campeonato Paulista é o favorito a herdar a vaga do paraguaio Romero, suspenso. Clayson já ouvia coro pela sua titularidade antes mesmo de assumir a cobrança do pênalti que definiu o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Corinthians, na rodada passada, no Mineirão. Ele entrou no segundo tempo também no clássico contra o São Paulo, no Morumbi, e anotou o seu primeiro gol como corintiano, assegurando outra igualdade por 1 a 1.

A alta de Clayson coincidiu com a baixa de Jadson. Um dos destaques do Corinthians na conquista do Campeonato Brasileiro de 2015, o armador que completará 34 anos na quinta-feira acabou substituído nas últimas quatro partidas e reconheceu o seu mau momento técnico. O treinador Fábio Carille, contudo, é resistente à ideia de fazer alterações na formação que considera ideal para o líder do Brasileiro. “Temos que pensar bem. Não dá para a gente se desfazer de qualidade em momento algum”, comentou, defendendo que Jadson já atuou melhor contra o Cruzeiro do que diante do São Paulo.

Seja como for, Carille já testou em treinamento uma formação alternativa para o Corinthians, mais ofensiva. Além de contar com Clayson e não com Jadson, esse time ainda tem Marquinhos Gabriel na ponta e a ausência do volante Marquinhos Gabriel. Segundo o técnico, entretanto, trata-se apenas de uma alternativa para segundos tempos. Contra o Coritiba, Carille terá um bom motivo para utilizar Clayson desde o princípio do jogo, o desfalque de Romero. Marquinhos Gabriel é a outra opção para suprir a baixa do paraguaio, que, assim como o zagueiro Balbuena, estará à disposição do seu país contra Colômbia e Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Como o segundo compromisso da seleção do Paraguai será na véspera da partida entre Corinthians e Coritiba, é possível que Balbuena também não vá ao gramado de Itaquera.

Nesse caso, o prata da casa Pedro Henrique seria o substituto. Já o lateral direito Léo Príncipe ficará com o lugar de Fagner, outro suspenso, e os volantes Paulo Roberto, recuperando-se de lesão muscular, e Camacho disputam o posto de Gabriel, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No ataque, Clayson poderá ter a companhia do centroavante Jô. O goleador corintiano se recupera de contratura muscular na panturrilha esquerda e vive a expectativa de recuperar a vaga que foi de Kazim contra o Cruzeiro.

O trabalho de técnico efetivo do Bahia durou pouco mais de um mês para Preto Casagrande. Depois de ser efetivado no dia 30 de agosto deste ano, o jovem treinador teve sua demissão anunciada nesta terça-feira. Através de seu site oficial, o clube tricolor confirmou a decisão, mas não deu muitos detalhes. A diretoria apenas agradeceu aos serviços de Preto durante as partidas em que comandou o Esquadrão de Aço. O Bahia ainda reforçou que já iniciou a busca por um novo comandante e que anunciará em breve o seu próximo treinador. Depois de substituir Jorginho interinamente por cinco jogos, em que foi relativamente bem, acumulando duas vitórias, duas derrotas e um empate, Preto fora efetivado.

No entanto, após a decisão em ser mantido até o final do Campeonato Brasileiro, o técnico não conseguiu manter o rendimento, perdendo um jogo, empatando outros dois e vencendo apenas um, antes de ser demitido. Com a realização da data Fifa, que contempla os compromissos oficiais das seleções, não é possível prever se o Tricolor voltará a campo pelo Brasileirão já de técnico novo. Ocupando a 13ª colocação da tabela, com 31 pontos, o time de Salvador volta a campo somente no dia 12 de outubro, quando visita o Palmeiras, em São Paulo.

O Santos quer repatriar Robinho em 2018. Mesmo garantindo que não iniciou negociações, o presidente Modesto Roma Júnior vê o ídolo como um ‘diferencial’ para a próxima temporada. Como ele tem contrato com o Atlético-MG até 31 de dezembro e fica livre a partir do ano que vem, o mandatário santista acredita que a decisão de retornar ao Peixe depende apenas do atacante. “A decisão é do Robinho. Ele sabe que a Vila Belmiro é sua casa, mas ele trabalha no Atlético-MG. Nós respeitamos esse trabalho e não vamos assediar jogador dos outros”, afirmou Modesto em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva. Para o presidente, a possível chegada de Robinho seria boa até mesmo para a nova geração da base santista, comandada por Rodrygo, Yuri Alberto, Victor Yan, Lucas Lourenço, etc. Como os novos ‘Meninos da Vila’ podem ganhar chances no time profissional na próxima temporada, Modesto acredita que a presença do craque ajudaria no crescimento dos garotos do sub-17, como aconteceu com Neymar e Ganso em 2010.

“O Robinho sempre ajuda. Ele é um diferencial até mesmo para essa nova molecada da base. É um fora de série. E um fora de série sempre ajuda, é importante e será sempre bem-vindo”, concluiu o mandatário. Porém, mesmo ‘abrindo as portas’ para o craque, Modesto pretende iniciar as negociações com ele apenas dentro das condições financeiras clube. Atualmente, o teto salarial é de R$ 200 mil. Aos 33 anos, Robinho tem nove gols em 43 jogos pelo Atlético-MG em 2017. Caso retorne na próxima temporada, o atacante vestirá a camisa do Santos pela quarta vez.

A sequência de nove jogos sem vencer na Série A fez o Sport embicar na tabela de classificação. O time, que já foi quinto colocado, hoje está na zona do rebaixamento, ocupando o 17º posto. O Leão só foi empurrado para o Z-4 depois da vitória da Ponte Preta diante do Flamengo, na última segunda-feira e, acompanhando de longe, sem entrar em campo, os jogadores admitem que a situação complicou mais ainda. Só que creem em uma recuperação rápida pela proximidade dos concorrentes. O Sport abre a zona do rebaixamento. Está com 30 pontos, mas o Vasco, que é o 10º colocado, tem 33. Ou seja, apenas três pontos de distância.

Uma vitória fará o Leão dar um salto na tabela assim como foi com o São Paulo. O Tricolor era o antigo 17º, mas venceu o rubro-negro por 1 a 0 no último domingo e saltou três posições. “Temos de encarar a pressão de uma forma boa. Com pensamento positivo, queremos sair dessa situação. A zona é desconfortável, mas está tudo embolado e temos chances de sair. Acredito que isso passa” disse o volante Anselmo. Em compensação, os times atrás do Sport também estão próximos. O Avaí, 18º, tem a mesma pontuação. O Coritiba, que vem na sequência, tem dois a menos. O lanterna Atlético-GO está cinco pontos atrás. O próximo jogo do Leão é contra o Vitória, no próximo domingo, fora de casa. “Contra o Vitória a gente tem de dar a volta por cima. Se a gente chegou ao quinto lugar, foi com todo mundo se dedicando, correndo um pelo outro. Se não ficarmos próximos, não nos unirmos, não vamos conseguir” disse o volante Rithely.

Depois de ser eliminado da Libertadores, o Santos conseguiu dar a volta por cima e agora está um pouco mais perto do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Barcelona (EQU), o Peixe venceu Atlético-PR e Palmeiras, enquanto o líder empatou com São Paulo e Cruzeiro. A distância caiu de 12 para oito pontos faltando 12 jogos para o fim da competição. E as vitórias das duas últimas rodadas são mais importantes para o Alvinegro por causa da ausência de Victor Ferraz, Renato e Lucas Lima, lesionados. A falta do trio titular foi superada pelo técnico Levir Culpi, que utilizou Daniel Guedes, Jean Mota, Vecchio (contra o Atlético-PR) e Matheus Jesus (diante do Palmeiras) como substitutos. Outro fator elogiado pelo treinador é a reação do elenco depois da eliminação. Nas entrevistas depois dos dois últimos jogos, o discurso foi semelhante: Levir disse que o clima era negativo, mas a equipe não se abateu para vencer. E além de reforçar o time titular e qualificar o banco de reservas, a tabela é favorável ao Peixe nas próximas cinco rodadas. Os adversários estão na parte de baixo atualmente: Ponte Preta (15º), Vitória (11º), Sport (17º), Atlético-GO (20º) e São Paulo (14º). Depois de três dias de folga, o elenco santista se reapresenta na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

O meio- campista Hernanes chegou ao São Paulo e, rapidamente, se tornou referência da equipe na luta contra o rebaixamento, marcando gols e decidindo partidas para o Tricolor. Até o momento, já são dez partidas do atleta pelo time em sua volta. Apesar de o número mais destacado até o momento seja a boa marca de sete gols, incluindo uma série de cinco duelos seguidos balançando as redes, nos últimos confrontos uma outra importante função do camisa 15 vem sendo aprimorada. De acordo com números do Footstats, contra o Sport, em vitória por 1 a 0, Hernanes realizou quatro desarmes, sua melhor marca desde que retornou ao Morumbi. Com isso, se considerarmos os últimos quatro jogos, nos quais o São Paulo não perdeu, foram sete roubadas de bola. Nas seis primeiras partidas pelo clube, ele desarmou em seis oportunidades. Assim, mesmo com dois duelos a menos, ele desarmou mais do que nos seis confrontos iniciais.

Este número de eficiência defensiva se soma a uma diferença ofensiva também. Contra os pernambucanos, Hernanes não chutou nenhuma vez no gol. Foi a segunda vez que o atleta não finalizou nesta passagem pelo Tricolor. A primeira foi contra o Coritiba, em seu segundo compromisso pela equipe. Um dos fatores para o papel mais decisivo do Profeta no sistema defensivo se relaciona com a volta de Cueva ao time titular. Com um meia mais ofensivo, o São Paulo fica menos dependente dos avanços do camisa 15, tendo outras opções de levar o time à frente. Com 31 pontos, o Tricolor saiu da zona de rebaixamento após o fim da 26ª rodada, subindo ao 14º posto. O próximo compromisso é no dia 11, no Independência, contra o Atlético-MG, às 21h45 (de Brasília).

Sem balançar a rede nos últimos dois jogos, o Flamengo vem demonstrando preocupação com a falta de gols. Nas 13 partidas sob o comando de Reinaldo Rueda, o time fez 14 gols. Em cinco desses jogos, o time passou em branco. Na única vez que goleou neste período, a equipe venceu a Chapecoense por 4 a 0. Na derrota de 1 a 0 para a Ponte Preta, o time rubro-negro teve nove finalizações erradas e não conseguiu criar muito perigo. Após o jogo, o técnico Reinaldo Rueda falou mais uma sobre o problema em chegar ao gol. “O time se entregou. O Flamengo teve organização, dinâmica e buscou o gol adversário, mas não estivemos afinados para finalizar” analisou o treinador, que também vê a falta de criação de jogadas como um problema.

“Creio que é uma coisa que só se encontra nos momentos em que conseguirmos os resultados, conseguirmos fluidez. Não somente na questão das finalizações, mas de a criação das jogadas serem um pouco mais claras também. Penso que isso só se soluciona com futebol e gols” disse. No desembarque do Flamengo no Galeão, após a derrota para a Ponte Preta, o zagueiro Réver também falou sobre a falta de poder de fogo do time. “Não podemos achar que está tudo errado, temos dominado as partidas, mas não estamos conseguindo fazer os gols. Acho que esse vem sendo o fator principal para que não estejamos vencendo os jogos” analisou.

Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, o Fluminense se afunda cada vez mais na tabela e a distância para zona de rebaixamento é de apenas um ponto. O momento é preocupante: cobranças da torcida, desfalques importantes e sequência difícil pela frente. A pausa para as Eliminatórias vem em boa hora para arrumar a casa e mudar, não apenas a postura, como a formação tática. A semana sem jogos é ideal para recuperar os atletas voltando de lesão. Sornoza, que ainda não jogou 90 minutos desde maio, retomou a titularidade e busca recuperar a boa forma. Além dele, a expectativa pela volta de Renato Chaves e o capitão Henrique é grande e será definida durante a semana. O período longe dos estádios também pode amenizar o clima tenso que se instalou nas Laranjeiras. No desembarque da delegação após derrota para o Grêmio, domingo, cobranças à diretoria e atletas. Tratado como ‘paizão’ pelo elenco, Abel alertou recentemente que os protestos poderiam prejudicar os jovens. Por fim, a convocação de Orejuela pode acarretar em mudanças na formação. Desde julho, contra o Coritiba, Abel implantou o esquema com três volantes – e os resultados pioraram. Sem o equatoriano nos próximos dez dias, o treinador tem tempo para testar Wellington e Sornoza juntos novamente.

Melhor ataque do Brasileirão de 2016, o Palmeiras marcou 16 dos seus 62 gols na campanha do título de cabeça. A jogada aérea era uma arma muito bem utilizada pelo time de Cuca no ano passado, mas em 2017 tem sido pouco eficaz. Nesta edição, foram apenas quatro gols marcados pelo alto, segundo o técnico pela mudança de característica entre um ano e outro da equipe. Antes, a dupla de zaga Mina e Vitor Hugo era sempre um terror para os adversários quando no campo de ataque. O ex-zagueiro do Verdão, hoje na Fiorentina (ITA), foi, inclusive, quem fez mais gols de cabeça no Brasileiro de 2016, com quatro; o colombiano marcou duas vezes. Além do camisa 4, já negociado, Mina está recuperando-se de uma fratura no pé esquerdo, e nenhum dos três zagueiros que vêm jogando (Edu Dracena, Luan e Juninho) fizeram gols pelo Palmeiras. “Nossa equipe não está fadada para jogo aéreo. Tivemos dez escanteios (contra o Santos) e não cabeceamos nenhuma bola no gol. Porque não é a característica do time, com Vitor Hugo, Mina, que tinham o cabeceio fortíssimo. Temos de criar outras alternativas, até por não ter esse perfil hoje no time” pontuou Cuca.

O técnico Tite, da Seleção Brasileira, ‘escorregou’ na entrevista coletiva concedida na noite desta terça-feira (3) em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Ao ser indagado sobre transparência e democratização no comando do futebol brasileiro, termos que ele gosta de utilizar, disse que põe em prática esses conceitos em seu trabalho, sem contestar o que se passa na direção da CBF, cujo presidente Marco Polo Del Nero foi indiciado pela Justiça dos EUA por crimes de corrupção. Em dezembro de 2015, Tite foi signatário de um documento elaborado por lideranças do Bom Senso FC, no qual exigia a renúncia do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e a convocação imediata de eleições livres e diretas para a confederação, sem cláusula de barreiras. Assinaram com ele personalidades como Pelé, Chico Buarque, Zico, Faustão, Tostão, Gregório Duvivier e Luciano Huck. Poucos meses depois, Tite aceitou convite de Del Nero para assumir o comando da Seleção Brasileira, em substituição a Dunga.

Com receio de ver aprofundada a crise na entidade, em razão de fiascos seguidos em duas edições da Copa América e do péssimo desempenho da equipe nas eliminatórias do Mundial da Rússia, o presidente da CBF não teve alternativa. Apelou para o melhor técnico do futebol brasileiro, que vinha de excelente campanha no Corinthians. Em 20 de junho de 2016, quando de sua primeira entrevista como técnico da Seleção, Tite não se furtou a responder sobre sua relação com Del Nero, embora sem se estender. Disse que sua maneira de contribuir (para o futebol brasileiro) seria “mantendo a mesma opinião”, sem abrir mão de sua autonomia “para buscar o melhor para a Seleção”. “O convite que me foi feito foi para ser técnico da Seleção de futebol. Adjetivos como transparência, democratização, excelência e modernidade são a forma como penso. Todo o meu legado pode falar, foi a forma como sempre conduzi”, declarou naquela oportunidade. Desde então, não voltou mais ao tema em entrevistas coletivas. Nesta terça, porém, explicou que fez uso das palavras democratização e transparência em junho de 2016 para falar apenas da sua conduta.

