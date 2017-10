Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Assustador

O São Paulo jogou muito mal na tarde deste domingo no Morumbi contra o Sport. Tanto que tomou um sufoco assustador no fim, e teve um Sidão salvador, de nome gritado pela torcida após o jogo. Mas e daí? O que importa é que venceu os pernambucanos por 1 a 0, resultado que tirou a equipe da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O gol, de Marcos Guilherme, não poderia simbolizar melhor a situação do time na competição. Marcos Guilherme, como revelou em sua apresentação, é torcedor do clube desde a infância. Anotado aos 35 minutos do primeiro tempo, seu gol, portanto, representa o apoio da arquibancada. Em um campeonato de tantos jogos ruins e poucas ideias, a participação da torcida do São Paulo precisa ser reconhecida. Dona dos quatro maiores públicos da competição, neste domingo registrou mais um bom: 43.071 presentes. O gol foi chorado, em um bate e rebate e com a ajuda da atrapalhada defesa do Sport. Porque estava difícil chegar com a qualidade técnica. Cueva, Lucas Fernandes, Pratto e até Hernanes cansaram de errar passes. E daí? Quando jogou bem e bonito neste campeonato, o São Paulo ou perdeu ou empatou.

Dramática

A situação do Sport, agora, é mais dramática. A equipe de Vanderlei Luxemburgo marcou apenas um gol no returno, no empate por 1 a 1 contra o Vasco em casa. Não se valeu nem da lei do ex, apesar de estar repleto deles no time. Mena, Wesley, Rogério e Osvaldo, todos com passagem recente pelo São Paulo, mostraram o porquê de o são-paulino não guardar saudade. Wesley foi muito vaiado sempre que pegou na bola. A melhor chance foi de Anselmo, que acertou o travessão em chute de fora da área no primeiro tempo. Depois disso, pouca inspiração. Já a equipe de Dorival Júnior agora soma três tempos com futebol abaixo da melhora que vinha sendo exaltada no CT da Barra Funda. Erros excessivos de passes, dificuldade de criação, sustos quando a bola chegava à área. O banco, com as entradas de Marcinho, Gomez e Shaylon, também não funcionou. Shaylon, aliás, recebeu chance de ouro de Pratto no fim, e deu nas mãos de Magrão. Depois disso, Sidão ainda fez duas defesas salvadoras. Que sofrimento! Mas e daí? Apito final e Tricolor, agora com 31 pontos – um a mais do que o Sport -, fora da zona do rebaixamento. Nada mais importa para o são-paulino.

Vantagem

O Corinthians viu sua vantagem na primeira colocação do Campeonato Brasileiro diminuir na 26ª rodada. Na tarde deste domingo, no primeiro jogo do Cruzeiro após o título da Copa do Brasil, os dois clubes empataram por 1 a 1, no Estádio do Mineirão. A 12 rodadas do fim do torneio nacional, o Corinthians contabiliza 55 pontos ganhos, oito a mais que o Santos, algoz do Palmeiras no sábado. O Cruzeiro, já classificado à Copa Libertadores, fica com 41 pontos, na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 27ª rodada, às 21 horas (de Brasília) do próximo dia 11 de outubro, o Corinthians encara o Coritiba, na arena de Itaquera. Às 21h45 do mesmo dia, em Porto Alegre, o Cruzeiro pega o Grêmio. Os duelos serão disputados após os compromissos da Seleção pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Corinthians, mais desenvolto no campo de ataque, voltou a levar perigo em chute da entrada da área. Em uma jogada de pivô, Kazim recebeu de Rodriguinho e ajeitou para o companheiro completar. De mão trocada, o cruzeirense Fábio conseguiu espalmar. O time visitante finalmente chegou ao empate seis minutos antes do final do tempo regulamentar. Após cruzamento de Clayson, Kazim cabeceou e a bola tocou no mão de Murilo dentro da área. O árbitro Rodolpho Toski Marques marcou pênalti, convertido pelo mesmo Clayson.

Visitante

O Botafogo perdeu uma ótima oportunidade de engatar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, em pleno Nilton Santos, o Alvinegro viu o Rubro-Negro, segundo melhor visitante da competição, aprontar novamente. Os baianos saíram na frente, viram o Alvinegro virar com Roger e ainda fizeram o 3 a 2 nos acréscimos. O time de Jair Ventura ainda viu Valencia ser expulso e dois jogadores saíram com problemas físicos: Victor Luis e Carli. A partida começou como se esperava dela: o Botafogo buscando o jogo e o Vitória na espera pelo que sabe fazer de melhor, que é contra-atacar. Logo aos três, Victor Luis provou isso: ele viu o goleiro Caique adiantado, tentou do meio-campo, mas nem assustou. Pouco depois, Bruno Silva tentou da entrada da área. A virada não foi sinônimo de moleza para o Botafogo. Pelo contrário. Do segundo gol de Brenner até o apito final, os baianos deram muito perigo. Só do colombiano Trelléz foram pelo menos três boas chegadas. Mas foi André Lima quem desempatou. Aos 44, o ex-atacante do Botafogo fez de cabeça após escanteio. No último lance, Danilinho fez o terceiro em rebote de chute dele mesmo.

Lanterna

Na tarde deste domingo, o Avaí recebeu o Atlético-GO na Ressacada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, o Dragão surpreendeu os donos da casa e venceu por 2 a 0, mas segue na lanterna da competição, enquanto os catarinenses acabaram entrando na zona de rebaixamento. Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Aos 13 minutos, Luiz Fernando abriu o placar de pênalti, e Walter aumentou a vantagem dos visitantes aos 17. Por sua vez, o Avaí teve encerrada uma série de sete jogos sem derrota. Os times voltam a campo apenas no dia 11 de outubro, pela 27ª rodada. Às 19h30 (de Brasília), o Dragão visita o Atlético-PR, enquanto o Leão da Ressacada recebe o Vasco às 21h45. O Avaí teve ótima chance de diminuir a diferença aos 19, mas Willians, que tinha acabado de entrar na partida, acabou perdendo na cara do gol, chutando para cima. Os donos da casa ainda tiveram outras boas oportunidades de balançarem as redes, com Willians e Marquinhos, mas não acabaram conseguindo converter as chances em gols.

Comandados

O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, em casa, o time fez 1 a 0 no Fluminense, pela 26ª rodada da competição. O gol, já nos minutos finais da partida, foi de Beto da Silva. Com a vitória, os comandados de Renato Gaúcho encerraram série de três derrotas e foram a 46 pontos, mantendo o sonho de chegar ao líder Corinthians. O Tricolor das Laranjeiras, com 31, vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima. Na próxima rodada, a ser disputada apenas após a data Fifa, o Tricolor joga novamente em casa, diante do Cruzeiro, no dia 11. Um dia depois, o Fluminense disputa clássico contra o Flamengo. Com o jogo se encaminhando para a parte final, o Grêmio passou a sentir mais dificuldades para abrir espaço e criar oportunidades. A torcida também perdeu a paciência, vaiando Jael quando o centroavante foi substituído. Quando o empate parecia encaminhado, chegou o gol dos mandantes. Aos 40, Everton cruzou e Beto da Silva, que havia entrado há pouco, tocou para as redes, definindo a vitória da equipe de Renato Gaúcho.

Polêmico

Em um jogo polêmico e com direito a uma falha bizarra, Bahia e Coritiba empataram por 1 a 1, na tarde deste sábado, na Arena Fonte Nova. O gol do time baiano ocorreu após uma tremenda vacilada do zagueiro Werley, do Coxa, que tentou recuar com o peito para o goleiro Wilson e deu um presente para o meia Zé Rafael. O time paranaense empatou com Rildo e ainda reclamou muito da arbitragem comandada por Péricles Pegado Bassols Cortez. O Coritiba começou o jogo melhor. Nos minutos iniciais, o time paranaense teve boas chances com Alan Santos, que bateu para fora, e com Henrique Almeida, que de bicicleta exigiu uma grande defesa do goleiro Jean. Além das duas oportunidades criadas, o Coxa pediu duas penalidades máximas. Aos cinco minutos, Rildo alegou que foi tocado pelo lateral Everson, do Bahia, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Já aos 20, a reclamação foi ainda maior. Henrique Almeida dividiu com o goleiro Jean, mas novamente o juiz Péricles Pegado Bassols Cortez considerou a jogada como legal.

Defendeu

O Santos defendeu a segunda posição do Campeonato Brasileiro com sucesso na noite deste sábado. No Estádio Palestra Itália, com um gol do centroavante Ricardo Oliveira, o time alvinegro ganhou do Palmeiras por 1 a 0, mantendo a perseguição ao líder Corinthians. Com 47 pontos ganhos, o Santos encurta provisoriamente para sete a vantagem do Corinthians, que enfrenta o Cruzeiro às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Mineirão. Já o Palmeiras segue com os mesmos 43 pontos, no quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Pela 27ª rodada, às 17 horas de 12 outubro, o Santos pega a ameaçada Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. Às 21 horas do mesmo dia, o Palmeiras duela com o Bahia, mais um time em situação delicada, no Pacaembu, já que o Palestra Itália estará indisponível por conta de eventos musicais. Jogando de maneira cirúrgica, o Santos aproveitou um de seus poucos ataques no segundo tempo para decidir o jogo. Aos 30 minutos, Bruno Henrique recebeu pela esquerda e cruzou para cabeçada certeira de Ricardo Oliveira. Desesperado em busca do empate, o Palmeiras perdeu sua última chance com Dudu após lançamento de Juninho.

Estreando

Na última partida de punição com portões fechados em São Januário, o Vasco empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, pelo Brasileirão, neste sábado. Estreando seu novo terceiro uniforme, o Cruz-Maltino jogou melhor, criou muitos oportunidades, mas mais uma vez não aproveitou as chances de matar a partida e acabou castigado. Andrés Rios marcou seu primeiro pelo clube e Reinando deixou tudo igual com um belo gol. Como era esperado, o Vasco foi para cima da Chape e quase abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Após triangulação com Nenê e Wellington, Pikachu saiu na cara de Jandrei, mas parou em defesa do goleiro, que jogou para fora. Na cobrança de escanteio, Andrés Rios chutou com perigo após bate-rebate. Com paciência, o time da casa procurou manter a posse de bola e trocar passes até encontrar os espaços. Aos oito minutos, quase abriu o placar. Mateus Vital deu boa enfiada de bola para Wellington, que dá entrada da área bateu para fora.

Assustou

No entanto, a Chape assustou após lambança da zaga vascaína. Breno recuou mal e Martin deu uma pixotada e a bola sobrou para Wellington Paulista, que chutou torto para fora. Logo depois, em contra-ataque, Arthur chutou com perigo e parou em boa defesa do goleiro. O Cruz-Maltino começou o segundo tempo com a mesma vontade e criando oportunidades trocando passes e saindo em velocidade. Na mais clara delas, Pikachu cruzou, Nenê escorou de cabeça e Rios concluiu a um metro da linha, mas a bola bateu em Grolli, no rebote o atacante mandou para fora. A Chape assustou com chutaço de fora da área de Reinando, que Martin defendeu e a bola ainda bateu na trave. Porém, logo depois o lateral empatou com um galaço. Ele recebeu pela direita, viu Martin adiantado e tocou por cobertura. Após levar o empate, o Vasco quase não conseguiu mais criar, só duas vezes com Ramon e Manga. Já os visitantes apostaram no contra-ataque. Porém, o 1 a 1 seguiu no placar.

Atacante

Na estreia do técnico Oswaldo de Oliveira, o Atlético-PR venceu o xará Atlético-PR por 2 a 0 neste domingo, na Arena da Baixada, pela vigésima sexta rodada da Série A. O nome do jogo foi o atacante Robinho, que marcou duas vezes e encerrou um jejum de mais de quatro meses sem marcar. A partida, basicamente, foi fraca tecnicamente e com erros técnicos dos dois lados. Assim, os perigos eram esporádicos. Com 14, Jonathan entrou na área e chutou cruzado nas mãos de Victor. Dois minutos depois foi a vez do time mineiro chegar com perigo. Em contra-ataque, Fred recebeu livre de Fábio Santos e bateu para defesa de Weverton. Na chegada seguinte, aos 21, saiu o gol do Galo. Após cobrança de escanteio, a zaga afastou de cabeça e a bola parou em Robinho, que dominou e bateu forte no canto direito do goleiro. 0x1. O atacante estava sem balançar as redes há 126 dias (23 partidas). Com enormes dificuldades de criação, o time rubro-negro errava muitos passes no campo ofensivo e facilita a vida da zaga da equipe xará. O Furacão, assim, só aparecia em bolas paradas e sem nenhum efeito perigoso.

Travessão

Na volta do intervalo, logo no início, o Atlético-MG quase ampliou em uma boa jogada pela direita. Adilson tocou de calcanhar para Cazares, que avançou e mandou uma bomba por cima do travessão. Um pouco mais organizado, o Atlético-PR melhorou no meio-campo e passou a chutar mais em gol. Aos 20, Gedoz cobrou falta perigosa de longe e a bola passou perto da trave. Na sequência, Matheus Anjos também tentou arriscar de longa distância e foi para fora. Com 28, Gedoz mais uma vez assustou, agora batendo de esquerda e Victor espalmando para a linha de fundo. Na pressão, a equipe rubro-negra colocava o Galo fechado em seu campo e via o arqueiro se destacar. Quando o goleiro não evitou, Alex Silva tirou em cima da linha em chute de Pavez. Logo depois, Victor salvou em cabeçada de Thiago Heleno. E a máxima do “quem não faz, toma” aconteceu mais uma vez. Com 36, Thiago Heleno errou o passe na saída de bola, Cazares se antecipou e achou Robinho, que mandou no mesmo canto do primeiro gol. É o nono gol dele na temporada. 0x2. Com a derrota, o Atlético-PR estaciona nos 34 pontos, na oitava colocação – o Atlético-MG subiu para 34 pontos e está em nono. Na próxima rodada, o Furacão recebe o Atlético-GO na Arena da Baixada no dia 11, às 19h30, enquanto o Galo encara o São Paulo no mesmo dia, às 21h45, na Arena Independência.

Reconheceu

Clayson foi o responsável por marcar o gol que evitou a derrota do Corinthians diante do Cruzeirona tarde deste domingo. O jogador, ainda no gramado do Mineirão, reconheceu que os últimos resultados do time no Campeonato Brasileiro preocupam, mas tratou de valorizar o ponto somado fora de casa. Após um primeiro turno sem precedentes no torneio nacional, o time comandado pelo técnico Fábio Carille vem sofrendo na segunda metade do campeonato. Nos últimos cinco jogos, o Corinthians ganhou apenas do Vasco, com um gol irregular marcado por Jô. “Preocupa, é claro. Mas sabemos que estamos trabalhando para retomar o caminho da vitória”, afirmou Clayson ao Sportv. “O importante também é não perder. Temos que valorizar. Foi um jogo muito difícil e o Cruzeiro é uma excelente equipe, que acabou de ser campeã (da Copa do Brasil). Então, esse ponto deve ser valorizado”, completou. Dominado no primeiro tempo, o Corinthians conseguiu reagir durante a etapa complementar e chegou ao empate aos 39 minutos. Após cruzamento de Clayson, Kazim cabeceou na mão de Murilo. O árbitro Rodolpho Toski Marques marcou pênalti, convertido pelo próprio Clayson.

Sofrida

O roteiro da sofrida vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Sport, neste domingo, no Morumbi, foi o contrário do que vinha ocorrendo com a equipe, que em algumas das últimas partidas não venceu mesmo jogando melhor do que o adversário. A análise é do aliviado técnico Dorival Júnior, para quem o Tricolor está “a um palmo de uma vaga na Libertadores”. “Não é fácil. Isso vinha acontecendo há algumas rodadas, vínhamos fazendo alguns resultados e de repente nos últimos cinco minutos abríamos mão daquilo que tínhamos construído. Trouxemos o Sport muito em cima. Ainda assim tivemos duas, três oportunidades no segundo tempo, mas erramos no último passe. Em alguns momentos isso vai acontecer, ainda bem que nos deu a possibilidade de sair de onde estávamos”, avaliou o treinador, em entrevista coletiva, após a partida. Com o resultado, o São Paulo finalmente deixou a zona de rebaixamento ao subir para o 14º lugar, com 31 pontos, oito a menos que o Flamengo, primeiro time dentro do G7. A distância é bem menor, porém, em relação ao Avaí, que ocupa a 17ª posição, com 30 pontos. “Sai um peso, sim. Mas sabemos que estamos muito próximos (da zona de descenso). É um palmo de distância que nos separa atrás e de uma vaga na Libertadores. Sofremos para alcançar o resultado, mas em outros momentos fomos superiores e não conseguimos. Acho que mudou alguma coisa”, afirmou Dorival.

Experiente

Tido como vilão pela torcida do Palmeiras, Ricardo Oliveira garante não ter sentido um “sabor especial” ao marcar o gol da vitória do Santos, por 1 a 0, no sábado, no Palestra Itália. Nos últimos anos, o experiente centroavante protagonizou polêmicas com o goleiro Fernando Prass, a quem elogiou após o clássico válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Sabor especial é poder fazer o gol e ajudar o time. De poder vir aqui com toda a dificuldade, chuva, adversário qualificado, e vencer. Esse é o sabor especial. O objetivo está sendo alcançado”, afirmou o camisa 9. Não é de hoje que Ricardo Oliveira e Prass se estranham. Em duelo pelo Campeonato Brasileiro de 2015, o atacante fez uma careta e apontou para o goleiro após marcar um gol na Vila Belmiro. No mesmo confronto, o santista já havia chutado uma bola de propósito no rival. O troco do palmeirense veio na final da Copa do Brasil daquele ano. Após vencer nos pênaltis, Prass comemorou imitando o gesto e a careta de Ricardo Oliveira, que cumprimentou o goleiro depois de realizar grande defesa em chute do atacante no clássico deste sábado. “Dentro do campo, a gente reconhece o trabalho de cada um. (O cumprimento) foi espontâneo porque foi uma defesa maravilhosa, poderíamos ter saído do primeiro tempo com a vitória parcial. O Fernando não precisa de elogios, o que ele faz respalda o que ele é e por isso está em um grande clube”, explicou.

Colocado

A 12 rodadas do fim do Brasileiro, o Corinthians tem 55 pontos ganhos, oito a mais que o Santos. Satisfeito com a vantagem sobre o segundo colocado, o técnico Fábio Carille garante que seu grupo está tranquilo e imagina um novo torneio até as partidas derradeiras. “São oito pontos que temos que considerar. É como se começasse o campeonato agora, faltando 12 rodadas, e você tem oito pontos de vantagem. Vamos pensar jogo a jogo, trabalhar e se preparar bem para buscar nosso objetivo. Já falei isso lá atrás: vai ser definido nas últimas rodadas”, previu. A vitória do Santos sobre o Palmeiras, aliada ao empate do Corinthians contra o Cruzeiro, encurtou a vantagem do líder em dois pontos. Ao comentar o assunto, Fábio Carille lembrou a pontuação recorde que seu time alcançou no primeiro turno e assegurou que o clima no elenco é de absoluta tranquilidade.

Trabalho

“Tenho um grupo muito ciente de tudo, muito mesmo”, afirmou. “O Corinthians precisa saber jogar como líder, algo que nós conquistamos. Ninguém deu de graça. Temos que saber jogar com essa pressão, sim. Esse está sendo o trabalho do dia a dia”, completou. Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21 horas (de Brasília) do próximo dia 11 de outubro, o Corinthians enfrenta o Coritiba, na arena de Itaquera. O torneio nacional será paralisado temporariamente para dois compromissos da Seleção pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O lateral direito Fagner e o atacante Romero, advertidos com o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, são desfalques certos para Carille. Por outro lado, o centroavante Jô, vitimado por uma contratura muscular, pode se recuperar a tempo de enfrentar o Coritiba.

Importância

Assim como a maioria dos discursos dos jogadores do São Paulo, o de Hernanes admite a má atuação da equipe durante a sofrida vitória por 1 a 0 sobre o Sport, neste domingo, no Morumbi, mas ressalta a importância da saída da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, ainda exaltado pelo triunfo, o Profeta chegou a garantir que “saímos para não voltar mais”. Logo em seguida, contudo, ponderou. “Ainda precisamos de mais uma sequência (de vitórias) boa para dar o alívio. Temos a tranquilidade para trabalhar até o próximo jogo”, disse, referindo-se ao duelo com o Atlético-MG, em 11 de outubro, no Independência. O resultado foi construído no primeiro tempo, aos 35 minutos, com Marcos Guilherme. Na etapa final, o São Paulo recuou e viu o Sport exigir duas grandes defesas de Sidão nos acréscimos. Com isso, o Tricolor ganhou três posições e agora ocupa o 14º lugar, com 31 pontos ganhos, apenas um a mais que o Avaí, primeiro time dentro da zona de descenso.

Resultado

“A vitória era o mais importante. Não conseguimos repetir uma bela performance. Mas era importante o resultado. Era uma questão de honra, orgulho, que nos tira, espero, definitivamente do Z4. É uma vitória importante para o moral da equipe “, avaliou. Ainda assim, o camisa 15 disse que o desempenho do time foi superior ao de vitórias passadas. “Diferente de como foi contra Botafogo e Cruzeiro, a equipe encontrou uma consistência maior. A gente sai dessa situação, do Z4, não por acaso, mas por mérito. É dar sequência nesse trabalho de correção, de encontrar a maneira de jogar. Estamos no caminho certo”, argumentou. O duelo com o Sport marcou a despedida do Morumbi, que será palco de shows da banda irlandesa U2 e do cantor norte-americano Bruno Mars, em outubro e novembro. Nesse período, o São Paulo mandará cinco jogos no Pacaembu e voltará à sua casa apenas na última rodada, em 3 de dezembro, diante do Bahia.

Momento

O Fluminense manteve o mau momento dentro do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre, por 1 a 0. Com o resultado, os tricolores seguem com 31 pontos, agora apenas um acima da zona de rebaixamento. O atacante Henrique Dourado confirmou que a má fase do time é motivo de preocupação dentro do clube. “Estamos numa situação complicada, pois o campeonato está indo para os últimos jogos. Não estamos contentes, cientes de que temos que dar a volta por cima. Estamos há cinco jogos sem vitória, é complicado”, disse. O centroavante, artilheiro do campeonato com 14 gols, lamentou ainda mais o revés por conta da boa atuação da equipe em Porto Alegre, tomando o gol já nos minutos finais, aos 40 do segundo tempo. “O primeiro tempo foi muito truncado. Viemos com o propósito de anular as jogadas do Grêmio e numa infelicidade, um bate-rebate, acabou saindo o gol. O Grêmio é um grande adversário, que está na parte de cima da tabela. Tivemos duas chances em que o Grohe foi bem”, analisou. Visando encerrar a má fase, o técnico Abel Braga terá tempo para trabalhar, por conta da data Fifa, que interrompe o Brasileirão. O Fluminense só volta a campo no dia 12 de outubro, em clássico contra o Flamengo, pelo Nacional. As equipes se encontrarão também nas quartas da Sul-Americana.

Derrotas

O Grêmio conseguiu encerrar sequência de três derrotas com a vitória deste domingo sobre o Fluminense, por 1 a 0. O triunfo poderia até ter sido conquistado com mais folga, não fosse a grande atuação de Diego Cavalieri no gol dos cariocas. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho comentou sobre a fase irregular de sua equipe. “Muitas vezes, ouço falarem que o Grêmio não vem jogando o mesmo futebol de antes. Mas como é possível? A gente perde 80% do time, com lesões, Pedro Rocha vendido. Se não der pra jogar bonito, a gente tem que tentar ganhar os jogos”, enfatizou o comandante, lembrando as diversas contusões que aconteceram no elenco. Contra o Fluminense, por exemplo, Renato não contou com nomes como Luan, Barrios e Michel, titulares que eram destaques no momento da temporada em que o Tricolor Gaúcho aparecia como principal adversário do Corinthians pela liderança do Brasileiro. Com a vitória sobre o Flu, os gaúchos alcançaram 46 pontos, nove atrás do líder Corinthians. O próximo compromisso é em 11 de outubro diante do Cruzeiro, novamente em Porto Alegre. Como são dez dias de intervalo, o elenco gremista ganhou folga de dois dias e se reapresenta na quarta-feira.

Destaques

Neste domingo, Walter foi um dos destaques da importante vitória do Atlético-GO sobre o Avaí por 2 a 0. O atacante marcou o segundo gol do Dragão ao acertar um lindo chute no canto esquerdo de fora da área. Por isso, o camisa 18 comemorou o bom desempenho. “Eu tenho uma qualidade muito boa que é meu chute. Acertei um baita de um chute e fiz o gol. Esse gol é pra minha noiva e para toda a torcida do Atlético-GO. Dois jogos seguidos que eu joguei e fiz dois. Acho que os caminhos do gol apareceram”, declarou ao Premiere. A principal questão discuta em relação a Walter é sobre seu peso. O atacante revelou que atingiu a meta estabelecida pelo clube e que está se sentindo bem fisicamente. Como dificilmente seguirá no Dragão na próxima temporada, o atleta espera que as boas atuações e o físico possibilitem que ele acerte com um bom time. “Cheguei na meta que o Atlético-GO queria, que era 94kg, 95kg. Estou me sentindo muito bem, correndo bastante e tendo que trabalhar muito. Muita gente me cobra muto por causa do peso e eu estou fazendo de tudo, brigando com a balança, e isso vou levar para o resto da vida. Estou focado na minha dieta, para quem sabe em 2018 arrumar um clube”, finalizou o atacante.

Lamentou

Neste domingo, o lanterna Atlético-GO surpreendeu e derrotou o Avaí por 2 a 0 na Ressacada, encerrando uma série de sete jogos sem derrotas do time catarinense. O volante Luanzinho, que entrou no segundo tempo, lamentou o resultado, mas destacou os pontos positivos do time goiano. “Sabíamos da qualidade do Atlético-GO. O time não está numa situação boa, mas sabíamos os pontos fortes deles. Acabamos surpreendidos com o pênalti, deu uma desorganizada, mas tentamos seguir firmes. Vamos trabalhar essa semana livre para voltar contra o Vasco mais fortes ainda”, declarou o meia ao Premiere. Luanzinho ainda comentou sobre as principais dificuldades do Avaí durante o confronto. Mesmo assim, o atleta espera que o time siga focado para a sequência do torneio. “Eles estavam bem postados lá atrás. Tentávamos de toda maneira, tínhamos que ir no drible muitas vezes, mas não estávamos conseguindo entrar e nem concluindo muito bem. Agora é trabalhar para seguirmos fortes”, finalizou o jogador. Com os resultados da 27ª rodada, o Avaí acabou entrando na zona de rebaixamento, aparecendo com 30 pontos. O próximo compromisso do time acontece no dia 11 de outubro, novamente em casa, contra o Vasco, às 21h45 (de Brasília).

Virada

Pela segunda vez no Campeonato Brasileiro, o Botafogo sofreu uma virada nos acréscimos, dentro do estádio Nilton Santos. Neste domingo, os alvinegros venciam o Vitória até os minutos finais, mas sofreram dois gols. O resultado acabou com a sequência de quatro triunfos consecutivos na Série A. Mesmo com o resultado, os cariocas seguem na zona de classificação para a Copa Libertadores. O volante Bruno Silva preferiu esquecer o revés e focar no período de trabalho até a próxima rodada. O Botafogo só volta a campo no dia 11, quando recebe a Chapecoense, novamente em casa. “Não dá para explicar, agora é hora de descansar. Não vai ser essa derrota que vai abalar a gente não. Agora temos que pensar em descansar para voltar forte para a reta final do Campeonato Brasileiro“, disse. O jogador afirmou que o período de treinos será fundamental para que o Botafogo possa seguir com a boa campanha no Campeonato Brasileiro e garantir um lugar na Libertadores da próxima temporada. “Vamos trabalhar neste período para voltarmos mais fortes, como tem sido com o Botafogo neste ano. Vamos levantar a cabeça porque quando duvidam do Botafogo ele volta mais forte”, declarou Bruno Silva. Para a partida contra a Chapecoense, o técnico Jair Ventura sabe que não poderá contar com o meia Leo Valencia, expulso contra o Vitória. O zagueiro Joel Carli saiu lesionado e passa a preocupar a comissão técnica.

Sufoco

Foi no sufoco, na raça e nos acréscimos que o Vitória conseguiu o triunfo sobre o Botafogo em pleno Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os três pontos foram conquistados em uma partida recheada de viradas e o feito foi exaltado por outros atletas. Apesar da alegria, todos pediram atenção com os próximos jogos, porque a situação ainda não é tranquila na luta para permanecer na Série A. “É importante, uma vitória como a que conquistamos hoje nos coloca numa situação boa, mas não podemos nos acomodar. Vamos seguir batalhando porque são muitos jogos a disputar”, disse o atacante André Lima, que voltou a marcar com a camisa do Vitória depois da entrada no segundo tempo. Quem saiu como o grande herói do triunfo foi Danilinho, que marcou o gol nos acréscimos.

Felicidade

O atleta não escondeu a felicidade com o tento. “Primeiro agradecer a Deus. Cheguei no Vitória e ninguém acreditava no meu potencial, mas hoje eu pude retribuir com esse gol importante. O time está de parabéns, passo a passo vamos sair dessa situação, sem se acomodar”, disse o atacante. Quem também exaltou o feiro no Rio de Janeiro foi o volante Fillipe Soutto, que fez uma análise minuciosa do duelo. “Foi um grande jogo. Começamos explorando mais os contra-ataques e deixamos a bola com o time do Botafogo e assim fizemos o gol. Depois tomamos por meio da bola aérea, um vacilo nosso, porque sabíamos que esse era um ponto forte deles. Foi uma virada maravilhosa do Vitória e temos de exaltar os jogadores que entraram, que fizeram a diferença”, destacou o meio-campista.

Fórmula

A derrota para o São Paulo no Estádio do Morumbi não foi bem digerida por Vanderlei Luxemburgo. O treinador do Sport concedeu entrevista coletiva após o revés e entre outras coisas, criticou a fórmula do Campeonato Brasileiro e o número de times rebaixados. Em outro momento, o comandante citou a falta de sorte do seu time, mas reiterou a confiança na permanência do clube pernambucano na Serie A. “O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O meu parecer é sobre a forma como a competição é preparada e conduzida. O meu questionamento é se é justo cair 20% dos clubes, porque sempre terá um clube grande rebaixado, isso é claro. Acho que é muito time. Não sei se isso é por questões comerciais, mas eu não tenho que cuidar disso. Desde que esse formato é utilizado no Brasileiro, sempre tem um grande clube caindo ou que fica o campeonato todo lutando para permanecer”, disse Vanderlei Luxemburgo, questionando o número de times rebaixados a Série B, fórmula iniciada em 2006.

Permanência

O Sport chegou a nove jogos sem vencer no campeonato e para o treinador, a questão tem sido a falta de sorte. Apesar do mau momento, Luxemburgo fez questão de frisar a confiança na permanência na primeira divisão. “A gente joga bem, mas não vence. Sabemos que temos totais condições de sair dessa situação e contamos com os jogos da Ilha do Retiro. O que nos dá segurança é que vemos a equipe produzindo. Temos a preocupação normal, porque estamos perto, mas temos a confiança de que vamos sair disso”, afirmou o comandante. Segundo Vanderlei Luxemburgo, o resultado acabou sendo injusto, principalmente pelo segundo tempo do Sport. “No primeiro tempo o jogo foi equilibrado e eles acharam o gol. No segundo, dominamos e eles foram se defender. Não achamos nosso gol”, completou o treinador.

Tropeçou

O Atlético Paranaense tropeçou em um duelo direto na busca por um lugar no G6 e perdeu para o Atlético Mineiro, em plena Arena da Baixada, se complicando na tabela do Campeonato Brasileiro. O meia Felipe Gedoz, que entrou na segunda etapa, acredita que o resultado não foi justo pelo volume de jogo, mas já tenta pensar no próximo desafio, o Atlético Goianiense, depois da pausa na competição. “Ninguém gosta de perder. A equipe deles teve só uma bola no primeiro tempo, que o Robinho finalizou bem. Mas, acontece. Futebol é dinâmico. Hoje a gente perdeu, mas vamos trabalhar durante a semana e brigar pelos três pontos”, disse o jogador, que ponderou sobre ter perdido a vaga de titular, mesmo em uma boa fase. “Eu estava bem, mas não tem o que reclamar. Tem que dar continuidade ao trabalho. Tem muitos jogos. Não tem que ficar bravo por ir para o banco”, completou. Para o técnico Fabiano Soares o jogo foi ruim, especialmente, por sua análise, pela postura defensiva do adversário, que achou o gol em duas falhas rubro-negras.

Demérito

“Não estivemos vivos para criar mais ocasiões e os próprios gols do Atlético Mineiro foram mais demérito nosso do que mérito deles. O jogo foi mais 0 a 0. O Atlético Mineiro fazendo o antijogo e nós tentando sem clareza. E as que tivemos o goleiro parou. Não foi um jogo fluido porque a outra equipe não quis jogar”, avaliou. O treinador ainda falou sobre a situação de Gedoz, que foi sacado do time e, após pedidos da torcida, entrou no intervalo. “O Gedoz na aguenta jogar 90 minutos e preferi colocar na segunda parte. Ele jogou dois jogos e pediu mudança. Então, por estratégia, optei por colocar na segunda parte”, explicou. Fabiano admitiu que o time faz uma campanha irregular, especialmente em casa, mas prefere arrumar o grupo internamente. “Isso vem acontecendo por circunstâncias que, claro, publicamente não vou falar. Temos também problemas físicos, jogadores importantes e não conseguimos repetir as escalações. Os outros motivos, tenho que dizer em privado para corrigir ou solucionar. Problemas em bola parada, problemas de desatenção, sermos mais competitivos”, concluiu.

Disputado

Em seu primeiro compromisso após o título da Copa do Brasil, disputado na tarde deste domingo, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Na visão do meia Thiago Neves, o resultado final no Estádio do Mineirão foi satisfatório. “É óbvio que sentiríamos (o cansaço), até pela tensão de quarta-feira. No segundo tempo, pesou um pouco a perna e jogamos contra um time bom, que é líder do campeonato, com jogadores de Seleção Brasileira. Então, acho que o empate, pelas circunstâncias do jogo, está de bom tamanho”, disse o meia ao Sportv. O Cruzeiro dominou as ações durante o primeiro tempo e saiu na frente com uma cabeçada firme do pequenino Rafinha após cruzamento de Diogo Barbosa.

Relaxada

Na etapa complementar, porém, o Corinthians conseguiu empatar por meio de cobrança de pênalti de Clayson. “Depois que você ganha (um título), dá uma relaxada e joga um pouco mais solto. Mas a gente quer continuar no topo da tabela. Queríamos complicar um pouco o Corinthians e ainda temos mais jogos pela frente. Vamos ver o que podemos fazer. Acho que o importante é estar no topo da tabela, porque, condições, a gente tem”, disse Thiago Neves. Com 41 pontos ganhos, já classificado à Copa Libertadores, o Cruzeiro figura na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 27ª rodada, às 21h45 (de Brasília) do próximo dia 11 de outubro, o time celeste encara o Grêmio, na condição de visitante.

Confronto

O técnico Fábio Carille tem dois desfalques certos para o confronto com o Coritiba, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tentativa de defender sua vantagem na liderança do torneio nacional, o Corinthians não poderá usar o lateral direito Fagner e o atacante Romero. Os dois jogadores, considerados titulares, foram advertidos pelo árbitro Rodolpho Toski Marques durante o empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, registrado neste domingo, no Mineirão. Na medida em tomaram o terceiro cartão amarelo, precisarão cumprir suspensão automática. Os meio-campistas Gabriel e Maycon podem aumentar a lista de desfalques de Fábio Carille para o confronto com o Coritiba. Ambos serão julgados nesta segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD): o primeiro fez gesto obsceno à torcida do São Paulo e o segundo pisou no braço de Petros. O confronto entre Corinthians e Coritiba está marcado apenas para as 21 horas (de Brasília) do próximo dia 11 de outubro, na arena de Itaquera. O Campeonato Brasileiro será paralisado temporariamente para dois compromissos da Seleção pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Adversário

Com nove dias livres antes do duelo com o adversário paranaense, o centroavante Jô, vitimado por uma contratura muscular, pode se recuperar a tempo. No empate contra o Cruzeiro, ele foi substituído por Kazim, que não marca um gol desde o último mês de fevereiro. “É uma parada importante para que possamos retomar e trabalhar muito até o jogo contra o Coritiba”, disse o técnico Fábio Carille. “É preparação total para a próxima partida. Queremos fazer por merecer uma grande vitória para continuar à frente. Esse vai ser o trabalho, árduo até o fim em busca do nosso objetivo”, acrescentou. Com o empate em Belo Horizonte, o Corinthians chegou aos 55 pontos ganhos, oito a mais que o Santos, algoz do Palmeiras no sábado. O elenco do time alvinegro terá dois dias de descanso e inicia a preparação para enfrentar o Coritiba apenas na quarta-feira.

Reavaliado

O Vasco terá 10 dias até a partida contra o Avaí, e este tempo será usado para tentar contar novamente com Luis Fabiano. O atacante será reavaliado nesta semana pelo médico Renê Abdalla, que operou seu joelho direito. Caso esteja tudo como previsto, poderá iniciar trabalhos de campo. Sua presença contra o time catarinense, porém, ainda é incerta. Luis Fabiano continua fazendo trabalho de força no Caprres. O atacante se submeteu a cirurgia no joelho direito no dia 29 de agosto. O prazo inicial de recuperação era de seis semanas – que bate com o jogo contra o Avaí. O técnico Zé Ricardo espera contar com o jogador. Em entrevista coletiva após o empate com a Chapecoense, elogiou o centroavante e demonstrou otimismo em poder ter o atleta à disposição ao fim do prazo. “Ele já começou os trabalhos mais abertos. Mas não tenho previsão. Tomara que na semana que vem já possa estar com a gente, fazer alguns trabalhos. Acho que seu retorno fica dentro da previsão inicial de seis semanas” disse o treinador. A última partida de Luis Fabiano pelo Vasco foi no dia 20 de agosto, contra o Bahia. No Campeonato Brasileiro, ele ainda é o artilheiro cruz-maltino, com cinco gols em 11 jogos.

Embalado

O Internacional segue embalado na Série B. Neste sábado, pela 27ª rodada da competição, os gaúchos fizeram 2 a 0 no Santa Cruz, no Beira-Rio, vencendo a quarta seguida. Os gols foram marcados por D’Alessandro, um em cada tempo. Com o triunfo, os comandados de Guto Ferreira seguem tranquilos na liderança, agora com 54 pontos. Os pernambucanos, por sua vez, somam apenas 29, na 18ª posição, correndo riscos sérios de rebaixamento. Na próxima rodada, os colorados jogam fora de casa na terça-feira, às 20h30 (de Brasília), diante do Paraná, que também luta pelo acesso. O Santa, por sua vez, segue a luta contra o rebaixamento e recebe o América-MG no sábado às 19 horas (de Brasília). De qualquer forma, não demorou para o segundo tento sair. No lance seguinte, D’Alessandro recebeu, abriu espaço e não deu chances a Júlio César, ampliando o placar e encaminhando o triunfo do Colorado. Depois disso, nos minutos finais do duelo, bastou ao time de Guto Ferreira administrar a vantagem. Danilo Fernandes apareceu apenas aos 30, evitando o gol do Santa com três defesas em sequência. Antes do fim, Edenilson ainda teve gol anulado. Assim, a partida terminou 2 a 0 para os gaúchos.

Mirando

O Ceará segue firme na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Neste sábado, pela 27ª rodada da Série B, o time venceu o Luverdense por 1 a 0, fora de casa. O gol foi marcado por Lima, na reta final da etapa inicial.

O importante triunfo levou o time de Marcelo Chamusca a 45 pontos, apenas um atrás do G4. O LEC, por sua vez, parou nos 31, na zona de rebaixamento para a terceira divisão. Na próxima rodada, mirando a entrada no grupo dos quatro melhores, o Vovô recebe o Vila Nova, na terça-feira. Se vencer, os nordestinos vão ao G4, ultrapassando os goianos. O Luverdense, buscando respirar, também fazem confronto direto, contra o Figueirense, em casa, no sábado. Nos minutos finais, algumas oportunidades apareceram. Aos 28, o Vovô carimbou o travessão. Cinco minutos depois, Rafael Silva acertou a rede pelo lado de fora, perdendo chance de empatar. Aos 41, Éverson brilhou novamente, espalmando bola perdida na área, na última chance dos donos da casa.

Seleção

A comissão técnica da Seleção Brasileira – comandada por Tite – já está na Granja Comary, palco da preparação para as últimas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe canarinho enfrenta a Bolívia na quinta-feira, em La Paz, e o Chile, no dia 10, em São Paulo, no estádio do Palmeiras. Nesta segunda-feira, grande parte do grupo irá se apresentar. Tite já começa a trabalhar com 16 atletas: Jemerson, Jorge, Diego Tardelli, Gabriel Jesus, Fernandinho, Paulinho, Arthur, Cássio, Ederson, William, Neymar Jr., Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves, Renato Augusto e Danilo. Ainda nesta segunda também vão chegar Casemiro, Fred, Coutinho e Firmino, mas o quarteto não se apresenta a tempo do primeiro tempo. Na terça-feira, Alisson, Alex Sandro, Miranda e Diego completam a delegação brasileira. O Brasil já está classificado para o Mundial da Rússia. A equipe de Tite soma 37 pontos e também garantiu a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas. O concorrente mais próximo é o Uruguai, que soma 27 pontos.

Recuperação

O Santos deve contar com Renato e Lucas Lima na partida contra a Ponte Preta, no dia 12, no Moisés Lucarelli, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla está em fase final de recuperação física e participou de treinos técnicos em campo nas últimas atividades da semana passada, no CT Rei Pelé. A parada do Brasileirão entre a atual e a próxima rodada, por causa da disputa das últimas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, joga a favor do Peixe. Renato teve edemas na coxa e no tornozelo direitos. O maior problema foi no tornozelo, que demorou a desinchar. Lucas Lima sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Os dois não atuam desde o empate por 1 a 1 contra o Barcelona, em Guayaquil, no dia 14 de setembro, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em compensação, Gustavo Henrique e Victor Ferraz devem continuar fora. O zagueiro se recupera de estiramento em ligamento do joelho esquerdo e ainda não foi liberado para trabalhar no campo. Com lombalgia, o lateral-direito não tem previsão de retorno. Ele ainda tem dificuldades para se locomover.

Comissão

Derrotado no clássico contra o Santos, no último sábado, o Palmeiras só voltará a campo no dia 12, diante do Bahia. Até o jogo no Pacaembu, portanto, haverá uma semana e meia para a comissão técnica trabalhar. O que esperar? Será preciso ensaiar outra primeira linha de quatro. O lateral-direito Mayke e o zagueiro Luan, que receberam cartão amarelo, serão desfalques. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Egídio e o zagueiro Edu Dracena, baixas justamente por esse motivo, voltam a ficar à disposição. Além deles, o goleiro Jailson e o meia-atacante Michel Bastos, que estavam em transição física, devem ser aproveitados normalmente nos próximos dias. A exemplo do volante Felipe Melo, que vinha buscando melhor condicionamento físico. Em um dos dias desta semana, o trabalho será um jogo-treino justamente para esses atletas que não têm atuado. A comissão irá observá-los em amistoso contra a equipe sub-20 do Desportivo Brasil, na Academia de Futebol. Outro ponto a se trabalhado por Cuca e seus auxiliares é a pontaria. Embora o Palmeiras tenha o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, a equipe tem pecado nas finalizações, como aconteceu no último sábado, frente ao Santos.

Protestar

Cerca de 30 torcedores do Fluminense marcaram presença no fim da noite deste domingo, no aeroporto Santos Dumont, na zona sul do Rio, para protestar no desembarque do time, que foi derrotado pelo Grêmio horas antes, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos gritos de “time sem-vergonha”, os torcedores criticaram o desempenho da equipe, que está a apenas um ponto da zona do rebaixamento. O mais cobrado foi o presidente Pedro Abad, que chegou a se exaltar com um torcedor. O técnico Abel Braga não se omitiu, parou para falar com os torcedores e argumentou bastante, dizendo que raça não está faltando. O treinador conseguiu acalmar os ânimos, chegando a segurar um torcedor que gritava “time sem-vergonha” de frente para os jogadores. Os jogadores ficaram no saguão vendo a conversa de Abel com os torcedores. Alguns chamaram Wendel de mercenário. O jovem jogador tem o nome cogitado numa possível transferência para o Paris Saint Germain. Um dos poucos poupados foi Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão.

Eliminatórias

Martín Silva não vai defender o Uruguai nos dois últimos jogos das eliminatórias. O goleiro foi cortado da Celeste devido a uma lombalgia. Ele iniciará tratamento nesta segunda-feira no Vasco para que possa estar em condições de atuar contra o Avaí, no dia 11 de outubro, em Florianópolis. “Ele está com muitas dores lombares, mas o Caprres vai trabalhar muito forte pra deixá-lo pronto” disse Alex Evangelista, gerente científico do Vasco. Martín fará um trabalho especial no Caprres, com a participação do preparador de goleiros Fabio Tepedino. A princípio, ele desfalcaria o Vasco contra o Avaí, por estar com a seleção uruguaia. Caso Martín não possa jogar, o técnico Zé Ricardo tem à disposição Jordi e Gabriel Félix. Este último tem sido o reserva imediato do uruguaio nos últimos jogos.

Comemoração

O triunfo do Vitória sobre o Botafogo neste domingo foi digno de muita comemoração dos jogadores e da comissão técnica ao fim do duelo. A vitória por 3 a 2 foi construída depois de duas viradas e o gol decisivo foi marcado por Danilinho, já nos acréscimos. Na entrevista após a partida, Vagner Mancini exaltou o feito no Estádio Nilton Santos e celebrou o desempenho do time baiano como visitante. “É um jogo para ficar marcado pela atuação consistente da equipe e pelo que o Vitória jogou. A gente teve um volume de jogo muito interessante, na segunda etapa tivemos domínio completo da partida, enquanto o Botafogo se defendeu. Estamos com uma campanha de G-6 nos últimos jogos, então estamos muito felizes. A entrega dos jogadores é o ponto forte da equipe. Temos que dar os parabéns a um grupo que se superou em campo e buscou uma vitória especial”, disse Mancini sobre a atuação da sua equipe. O triunfo foi mais uma vez conquistado longe dos domínios baianos novamente. O Vitória tem mostrado um ótimo desempenho jogando fora de casa e ainda não perdeu longe da Bahia desde Mancini assumiu o time.

Mandante

A diferença entre as atuações como mandante e visitante é algo estranho até para o comandante. “É difícil falar sobre isso, o mais importante é ter vencido. Todo mundo esperava que a gente fosse forte dentro de casa, mas estamos sendo forte fora e isso não é fácil. Hoje foi um jogo onde a gente aprendeu que o Vitória pode sim marcar lá na frente, pode ter a posse de bola”, ressaltou Vagner Mancini. Os gols que culminaram na vitória foram marcados por dois reservas, Danilinho e André Lima. Mancini fez questão de dar o voto de confiança aos atletas, mas enfatizou a força do elenco. “Quando se tem um esquema de jogo organizado e que se baseie na parte tática, você melhora no geral. Todos eles acreditaram na ideia do time, isso fez que com individualmente eles melhorassem. Alguns atletas que não vinham bem se recuperaram. Temos que dar o destaque para a parte coletiva. Às vezes tem nosso dedo também, as substituições hoje surtiram efeito. O grande trunfo do Vitória é esse, hoje a gente fala a mesma língua”, completou o treinador.

Suspensão

Autor de dois gols do Corinthians nos empates por 1 a 1 com São Paulo e Cruzeiro, nas duas últimas rodadas do Brasileirão, o atacante Clayson deve ser titular no próximo compromisso, contra o Coritiba, em 11 de outubro. Ele é o mais cotado para substituir Romero, que terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Marquinhos Gabriel corre por fora, mas começa a pressionar por outra vaga: na Jadson. Enquanto os dois reservas estão em alta, o camisa 10 foi substituído no intervalo contra São Paulo e Cruzeiro e admitiu a má fase, dizendo que não “é menino” e prometendo trabalho. Com esse cenário no elenco, o técnico Fábio Carille preferiu desconversar ao ser questionado sobre possíveis mudanças.

Valorizou

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Cruzeiro, o treinador valorizou o período de dez dias até a próxima partida. “Vai ser uma parada importante para que a gente possa retomar e trabalhar muito até o jogo contra o Coritiba. Ficamos tranquilos” disse Carille. O treinador usa a regularidade como critério para escalar a equipe, por isso Jadson ainda tem moral. Carille tem seu “time ideal” definido desde os primeiros meses desta temporada, e agora terá mais um longo período para fazer ajustes até o próximo jogo. A preparação do Corinthians para enfrentar o Coritiba tem início na quarta-feira. O elenco ganhou folga nesta segunda e terça.

