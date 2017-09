Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Sofrimento

Foi na raça, na vontade e com sofrimento. Em duelo bastante truncado, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, a decisão ficou para os pênaltis já que no tempo normal o jogo ficou no empate sem gols. Pelo lado do Flamengo três cobranças convertidas, mas o craque do time, Diego, parou nas mãos do goleiro Fábio. Já a Raposa fez todos os tentos com a estrela principal, Thiago Neves, marcando o tento que valeu o título. O time estrelado alcança sua quinta conquista de Copa do Brasil. Foi um jogo truncado. O Cruzeiro, mesmo jogando em casa, teve uma postura defensiva no inicio da partida e se soltou na etapa complementar. O Flamengo, apesar de jogar fora, foi a equipe que controlou o duelo na maior parte do tempo. As equipes voltam suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro terá o Corinthians, no domingo, também no Mineirão, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo terá a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, na segunda-feira.

Seleto

O Cruzeiro garantiu, nos pênaltis, seu quinto título da Copa do Brasil, ao bater o Flamengo por 5 a 3 nas penalidades, empate sem gols no tempo normal, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. A conquista deixou a Raposa no grupo seleto de times brasileiros. Apenas seis gigantes do Brasil podem tirar onda que são campeões nacionais por cinco vezes ou mais. Entre eles, apenas o Grêmio é da Copa do Brasil, equipe que iguala o número de conquistas do torneio com a agremiação mineira. O restante dos times foram campeões brasileiros. O Palmeiras conquistou o Brasileirão em 1960, 1967, 1967*, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994 e 2016. O Santos venceu o Campeonato Brasileiro em oito oportunidades: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004. O detalhe das conquistas do Peixe é que a série inicial tinha como astro principal um simples jovem chamado Pelé.

Conquistas

O Corinthians também já chegou, e passou, as cinco conquistas nacionais. Foi Campeão Brasileiro em 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015. O São Paulo conquistou o Brasileirão em seis oportunidades: 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008. O Flamengo, adversário da Raposa na noite desta quarta, no Mineirão, tem cinco conquistas do Brasileirão. Foram em 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009. A conquista do Cruzeiro em 2017 foi recheada de emoção. O clube azul passou nos pênaltis do Grêmio, nas semifinais, e também sobre o Flamengo – nas duas oportunidades com o craque do time perdendo uma cobrança. A taça coloca a Raposa como maior vencedora da competição.

Anunciado

O meia Thiago Neves foi anunciado pelo presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, no dia mais importante do clube: seu aniversário, 2 de janeiro. Na oportunidade, na missa de ação de graças, a torcida que acompanhava comemorou o nome que chegaria nos próximos dias. E valeu a pena. O camisa 30 se consolidou como principal nome da Raposa e deu a volta por cima com a camisa cinco estrelas. A decisão da Copa do Brasil com o Flamengo, nesta quarta-feira, no Mineirão foi para os pênaltis. Neste momento, a mente do meia Thiago Neves deve ter passado um filme, com ele mesmo sendo estrela principal, mas uma passagem em 2008. Na final da Copa Libertadores de 2008, com a camisa do Fluminense, Thiago Neves foi a peça que marcou três gols na LDU do Equador. No jogo, ele anotou os tentos e fez um jogo histórico, dando a possibilidade da decisão nos pênaltis. No entanto, errou a cobrança e viu a taça escorregar pelas mãos indo para o Equador. Nesta quarta-feira, porém, ele foi decisivo. Principal nome do Cruzeiro em 2017, guiou o time durante toda a competição e foi peça fundamental em campo e também nos bastidores.

Suficiente

O técnico Reinaldo Rueda disse que o Flamengo disputou uma boa partida, mas não conseguiu fazer o suficiente para sair com a vitória no tempo normal. Para o treinador rubro-negro, o erro da sua equipe foi não ter saído com a vitória no jogo do Maracanã, o que lhe permitiria jogar com mais tranquilidade no Mineirão. “Não creio que o time jogou abaixo do esperado. Foi uma partida muito disputada diante de um rival muito forte que naturalmente tinha uma obrigação como a gente, mas a motivação de jogar em casa”, afirmou o treinador rubro-negro. Na rápida entrevista coletiva, o técnico colombiano disse que é importante assimilar de forma positiva o resultado. Mesmo sabendo que o Flamengo tem a obrigação de ganhar sempre: “O Flamengo teve boa proposta, mas o Cruzeiro reagiu e controlou bem a situação de jogo. Depois o jogo se fechou. Mas a situação dos pênaltis é extra. Por mais que se trabalhe, o resultado pode ser imponderável”. Rueda só lamentou que a equipe rubro-negra não tivesse finalizado tanto quando deveria, e fez questão de absolver o meia Diego de qualquer responsabilidade pelo resultado por ter desperdiçado a sua cobrança de pênalti, o que acabou decidindo o resultado.

Defender

Responsável por defender a meta do Flamengo na final contra o Cruzeiro, Muralha conseguiu passar ileso no empate sem gols durante os 90 minutos. Contudo, o goleiro não conseguiu pegar uma cobrança sequer na disputa de pênaltis. Ao fim da partida, ele explicou a estratégia de pular para o mesmo lado em todas as batidas que acabou não dando certo. “A gente estudou isso, fizemos uma estratégia, mas infelizmente não deu certo” admitiu rapidamente no final da partida. Depois do 0 a 0 nos 90 minutos, o Cruzeiro levou a melhor na disputa de pênaltis e venceu por 5 a 3. Henrique, Léo, Hudson, Diego Barbosa e Thiago Neves converteram para a Raposa. Guerrero, Juan e Trauco também marcaram para o Fla, mas Diego teve sua cobrança defendida por Fábio.

Vantagem

É inegável: o goleiro Fábio, do Cruzeiro, vive mais uma de suas grandes fases técnicas na carreira. E provou isso mais uma vez nessa quarta-feira, quando foi herói na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, defendendo o pênalti de Diego e dando a vantagem à Raposa na disputa de penalidades. Após a partida, Fábio foi um dos mais assediados pela imprensa. Entre os assuntos, a Seleção. A Copa do Mundo da Rússia está batendo à porta, e a grande questão é: por que Fábio não é lembrado? A resposta só pode ser dada por Tite – e pelos treinadores antecessores -, mas o ídolo celeste dá um recado: a idade – 36 anos – não é problema. “Acho que a gente tem que parar com essa coisa de idade. Não pode ir para essa (Copa do Mundo), não pode ir na outra”. Tem que ir quem está bem. O Tite vem fazendo um ótimo trabalho. Respeito muito. Mas se precisar de goleiro, pode me chamar”. “É sempre bom defender, independentemente do nome. Defendi (pênaltis de) grandes jogadores, e foram momentos importantes na minha carreira, que vão ser importantes quando encerrar minha carreira. Momentos ímpares que vivi”.

Trajetória

O último capítulo da trajetória que levou o Flamengo ao vice-campeonato da Copa do Brasil teve um roteiro que parecia ser escrito especialmente para a redenção de Alex Muralha. Porém, de volta ao time titular, o goleiro não fez brilhar a estrela e passou pela decisão por pênaltis sem fazer a diferença. Mas antes mesmo da disputa do Mineirão, os goleiros rubro-negros ficaram no centro dos holofotes. Além das falhas que acabaram sendo decisivas, houve expulsão de Muralha (na semifinal) e a lesão de Thiago (após o primeiro jogo da final). Somente na estreia, nas oitavas de final do torneio, jogou o mesmo atleta tanto na partida de ida quanto na volta. É bem verdade que Muralha não conseguiu deixar sua marca na final. Mas a falha de Thiago no gol marcado pelo Cruzeiro no Maracanã acabou fazendo mais diferença no resultado. Vale lembrar que o goleiro Diego Alves, um dos principais reforços do ano, não estava inscrito na Copa do Brasil.

Participação

No intervalo entre a semifinal e a final, Muralha voltou a ser alvo ao falhar na disputa da Primeira Liga, diante do Paraná. Com isso, Thiago foi eleito o titular no primeiro jogo diante do Cruzeiro e teve participação decisiva no gol de Arrascaeta ao dar o rebote. Pouco depois, uma lesão no punho do jovem goleiro colocou a vaga na partida de volta novamente com Muralha. Rueda encarou o primeiro mata-mata contra o Botafogo. Recém-chegado, o colombiano apostou no mais experiente Muralha para assumir o gol. O goleiro não foi extremamente acionado, mas, em lance confuso, acabou expulso junto com o zagueiro alvinegro Carli. Para o jogo da volta, Thiago retornou ao gol. O Flamengo venceu por 1 a 0 e se classificou. Quando o Flamengo enfrentou o Santos pela semifinal, Alex Muralha já havia entrado em um período ruim na temporada. Após falhas em sequência no Brasileirão, perdeu a vaga para Thiago ainda sob comando de Zé Ricardo. No jogo de ida, na Ilha do Urubu, o jovem goleiro foi titular. Em uma partida de amplo domínio rubro-negro, foi pouco exigido.

Treinador

O quinto troféu da Copa do Brasil conquistado pelo Cruzeiro, nesta quarta-feira, sobre o Flamengo, foi também o fim de um jejum para Mano Menezes. Desde 2009, quando foi campeão justamente da Copa do Brasil, pelo Corinthians, o treinador não festejava uma taça. Nos últimos oito anos, ele passou pela Seleção Brasileira, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Shandong Luneng e retornou ao Cruzeiro, para agora sagrar-se campeão da Copa do Brasil. O reencontro com as conquistas veio em um torneio em que Mano Menezes pode ser considerado um especialista. Considerando toda a carreira como treinador, Mano disputou 114 jogos eliminatórios. Venceu 61, empatou 25 e perdeu 28. Em competições deste perfil, porém, o aproveitamento pouco importa, já que o que vale é passar de fase. Vamos, então, ao número que interessa: foram 48 classificações dos times de Mano nesse tipo de torneio, contrastando com apenas 15 eliminações. É válido ressaltar que consideramos, também, as competições eliminatórias com jogo único.

Brilhante

“Olha, o pessoal andou fazendo um levantamento que aponta que tenho um dos melhores aproveitamentos em mata-mata. A Copa do Brasil é isso, mata-mata. Você tem que saber disputar. Às vezes, o jogo não é tão brilhante, mesmo assim tem que passar”. Na campanha deste ano, o Cruzeiro passou por Volta Redonda, São Francisco-PA, Murici-AL, São Paulo, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio e Flamengo. O time, que passou por momentos de cobranças no primeiro semestre do ano, foi amadurecendo. “O Cruzeiro foi se moldando, e o mérito está nos jogadores, que entenderam o que a gente pensa. Tivemos várias vezes momentos importantes que tivemos que interferir. No jogo contra o Palmeiras, em São Paulo, tivemos de explicar que o placar de 3 a 3 era bom (a equipe abriu 3 a 0 e cedeu a igualdade). Não adianta esquecer aquilo que realmente é. Como o lado externo influência na crítica, o jogador deixa escapar a oportunidade de evoluir na competição. Estamos contentes, é a coroação de uma grande campanha. É a hora de comemorar”.

Precoce

A perda do Campeonato Mineiro para o Atlético-MG e a eliminação precoce na Copa Sul-Americana serviram de aprendizado. Mano Menezes destaca que o time soube absorver as quedas para dar a volta por cima. “O Cruzeiro veio crescendo e aprendendo a jogar durante a temporada. Passamos nossas oscilações, como quando fomos eliminados da Sul-Americana, quando perdemos o Mineiro. Embora nunca se goste de perder, foram passagens necessárias para chegarmos nesse ponto aqui. Hoje o Cruzeiro é uma equipe com identidade, jeito de jogar, sabe enfrentar os problemas e as dificuldades do jogo de forma como fez hoje. Dificuldade extrema de perder um jogador tão cedo, como foi com o Raniel. Depois, uma segunda lesão com Robinho. Um jogo parelho. Voltar melhor no segundo tempo, lutar pelo gol até o último minuto e ter o título no final com a penalidade máxima. Deu a emoção que merecia. Acima de tudo, faz justiça com o que o Cruzeiro está fazendo”.

Protestos

O Flamengo voltou ao Rio de Janeiro logo depois do vice-campeonato da Copa do Brasil e desembarcou no Galeão por volta das cinco da manhã desta quinta-feira. A saída pelo terminal de cargas do aeroporto, a pedido da Polícia Federal, foi tranquila. Sem protestos da torcida e em silêncio, o elenco não teve problemas na volta para casa. Por precaução, a segurança foi reforçada com homens da polícia militar, choque e guarda municipal. Mas nenhum protesto foi registrado. Apenas Guerrero e Diego deixaram o local em carros particulares. O restante do elenco se dividiu em dois ônibus. O Rubro-Negro perdeu por 5 a 3 nos pênaltis para o Cruzeiro, depois do empate em 0 a 0 no tempo normal. O meia Diego errou a cobrança no Mineirão e parou no goleiro Fábio, enquanto os donos da casa acertaram todas – o Flamengo sequer cobrou a última. O primeiro jogo, no Maracanã, tinha sido 1 a 1. Como não tem critério do gol fora de casa, o novo empate levou a decisão para os pênaltis. Com a derrota, o Flamengo chegou ao quarto fracasso em finais de Copa do Brasil e agora é o maior vice da história do torneio.

Penalidade

Diego falou do erro que custou o tetracampeonato da Copa do Brasil. O meia perdeu a penalidade máxima, na disputa de 5 a 3 que deu o título ao Cruzeiro, o pentacampeonato dos mineiros. No empate por 0 a 0, a falha do camisa 35 – em grande defesa de Fabio – fez o sonho rubro-negro correr pelo ralo. Ironicamente, no dia em que falhou em momento decisivo – foi o segundo erro de cobrança de pênaltis no ano -, Diego teve a notícia de que foi eleito o melhor jogador da Copa do Brasil. O voto foi feito pela internet, com torcedores fazendo a escolha. Questionado sobre as últimas atuações, sobre o erro na partida, Diego reconheceu que está abaixo do que já rendeu no Flamengo. Mas reagiu a críticas. “Acho que não paguei para ninguém me escolher o melhor da Copa do Brasil. Não vivo meu melhor momento individual no Flamengo. Mas não venho de queda brusca. É verdade que esperamos o brilho individual, mas nem sempre acontece” disse, seco, o meio de campo do Flamengo. A batida no lado direito de Fabio, de acordo com Diego, foi treinada anteriormente. Era o canto que ele buscava o gol, no dia a dia no Ninho do Urubu.

Converteu

Após o gol de Thiago Neves, que converteu a cobrança decisiva e decretou o quinto título de Copa do Brasil do Cruzeiro, nos pênaltis contra o Flamengo, o goleiro rubro-negro Alex Muralha logo correu para reclamar com a arbitragem. De acordo com o camisa 38, o meia rival havia tocado duas vezes na bola após escorregar. A irregularidade não foi notada pela arbitragem, e o comentarista da TV Globo Arnaldo Cezar Coelho confirmou que o lance foi legal. “Por esse ângulo, não tocou (no pé direito de Thiago Neves). Gol legal” opinou o comentarista, após ter opinião contrária na primeira análise. Muralha chegou a reclamar com o repórter Eric Faria, mas foi avisado sobre a legalidade do lance. Mais calmo, apenas parabenizou o Cruzeiro, que foi superior na marca da cal após empate por 0 a 0 na noite desta quarta-feira no Mineirão. “Mérito para eles” resumiu, depois de revelar a estratégia de cair para o mesmo lado em todas as cobranças.

Entorno

Antes da partida, um torcedor do Flamengo passou mal e morreu devido a um mau súbito, segundo informou a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A ocorrência se deu no entorno do Estádio do Mineirão, mais precisamente na rua José Dias Bicalho no encontro com a Alameda das Palmeiras. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a fazer um atendimento, mas o torcedor não resistiu e faleceu no local. A Polícia Militar, que entrou em contato com os familiares, interditou o local até a remoção do corpo. Os policiais vão abrir um procedimento para apurar se realmente a morte aconteceu por motivos naturais. Amigos e pessoas que estavam próximas ao torcedor, teriam dito aos policiais militares, que o torcedor havia consumido uma grande quantidade de bebida alcoólica, momentos antes de passar mal.

Volante

O Corinthians recebeu nesta semana R$ 1,1 milhão por conta da venda de Paulinho do Guangzhou Evergrande (CHN) ao Barcelona (ESP) por 40 milhões de euros (R$ 150 milhões). Isso porque o volante defendeu o Timão quando tinha entre 21 e 23 anos, e o mecanismo de solidariedade da Fifa compensa os clubes formadores dos jogadores dos 12 aos 23 anos. No Corinthians, Paulinho atuou de 2010 a 2013, quando foi vendido ao Tottenham (ING) por R$ 53 milhões – o Timão ficou com 50% do valor, enquanto o Osasco Audax recebeu a outra metade. Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, o Corinthians já havia lucrado em 2015 com Paulinho, na venda do Tottenham ao Guangzhou. Na época, o Timão recebeu cerca de R$ 420 mil.

Promessa

O técnico Mano Menezes chegou ao Cruzeiro em 2015 com uma dura missão: livrar a Raposa do rebaixamento. Um ano depois, após trabalhar um período na China, a história foi a mesma. Com tantos problemas, ele fez uma promessa para o torcedor azul: um título importante. Ele cumpriu sua missão na noite desta quarta-feira, ao ver sua equipe bater o Flamengo, nos pênaltis, no Mineirão, e garantir a Copa do Brasil. Com a promessa em dia, Mano Menezes brincou com o torcedor e disse que não deve mais nada aos cruzeirenses. “É isso, a vida da gente é essa. Precisamos, de vez em quando, coroar o trabalho com título. Se não, as pessoas pensam que a gente está ficando velho demais”, salientou. Menezes ressalta que não faltou emoção e elogiou a entrega da sua equipe em campo. “Decisão não falta emoção nunca. Tiramos dois jogadores por causa de lesão muscular, e o grupo foi brilhante, os atletas se entregaram. Chegamos nas penalidades e fomos felizes. Havia prometido que voltaríamos a disputar (título), está aí a promessa cumprida”, finalizou.

Recuperação

Após ficar com o vice-campeonato da Copa do Brasil, o volante Cuéllar falou sobre a recuperação e espera o elenco de cabeça erguida, para seguir forte e brigando por uma vaga na Libertadores. O colombiano espera o apoio dos torcedores do Flamengo mesmo com o momento não sendo dos melhores. “Temos que pensar no que fizemos de bom no jogo de hoje, mas não conseguimos o título. Temos que melhorar para o jogo da Ponte Preta, vamos descansar e recuperar com a família, que sempre estão nos momentos bons e ruins. Esperamos o apoio da torcida e vamos tentar colocar o Flamengo outra vez na Libertadores, onde ele tem que estar”. O camisa 26 ressaltou que a pressão de trabalhar no Flamengo é constante, mas voltou a falar em Libertadores, foco principal do Rubro-Negro para a temporada do ano que vem. “A pressão no Flamengo sempre vai ter. A vaga não veio agora, mas temos outras duas competições, na Sul-Americana e também ficar próximo dos primeiros colocados no Brasileiro”.

Desfalque

O Corinthians pode ter mais um desfalque por conta de problemas no clássico do último domingo, contra o São Paulo, em empate por 1 a 1 no Morumbi. Depois do volante Gabriel ter sido denunciado pelo gesto obsceno que fez no gol do Timão, Maycon também pode acabar punido. Nesta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou que o camisa 8 será julgado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita prática de ato desleal ou hostil, por ter pisado no volante Petros, do Tricolor. De acordo com o órgão, a denúncia contra Maycon se deu após a análise de provas de vídeo. No lance, ocorrido durante a segunda etapa, o jogador são-paulino caiu próximo ao volante corintiano após sofrer falta. Com o pé direito, o alvinegro acertou o pulso esquerdo do rival, que inclusive reclamou da jogada após a partida.

Liderança

No duelo dos líderes da Série B, melhor para o Internacional. Em jogo isolado da competição, encerrando a 26ª rodada, o time gaúcho bateu o América-MG pelo placar de 2 a 1 no estádio Beira-Rio e assumiu a liderança isolada do torneio. Com o resultado, o Inter alcançou os 51 pontos e abriu três pontos de vantagem sobre o Coelho. Os gols da partida foram marcados por Edenílson e Nico López, para o Colorado, e Luan, para os visitantes. Esta foi a sétima vitória seguida do Inter no Beira-Rio, enquanto o time mineiro conheceu a primeira derrota no returno. Os dois times voltam a campo no fim de semana pela 27ª rodada da Série B. No sábado, às 16h30 (de Brasília), o Internacional recebe o Santa Cruz no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No domingo, às 11 horas, o América-MG encara o Oeste no Independência, em Belo Horizonte.

Jogadas

O Vasco vem tendo dificuldades em criar jogadas de ataque desde o início do Brasileirão. No empate em 1 a 1 contra o Sport, na última segunda-feira, isso ficou bem evidente, já que a equipe não conseguiu produzir muito mesmo com um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo. O técnico Zé Ricardo reconheceu a falta de criatividade do Cruz-Maltino, e disse que o time precisa trabalhar melhor a bola na frente para encontrar espaços e construir situações de gol. “Sem dúvida precisamos evoluir nesse ponto também. Acho que hoje fizemos mais um partida em bom nível defensivamente. Mas realmente os setores de meio-campo e ataque a gente precisa qualificar mais, principalmente trabalhar a maior posse de bola no ataque para criar essas situações de jogo, opções ofensivas para nossa equipe. Até porque contra o Sport ficou claro que a gente não foi competente em segurar a bola no ataque e criar esses espaços. Temos que trabalhar, porque essa é a maneira que a gente pode evoluir” comentou Zé após o jogo contra o time pernambucano. Essa questão terá atenção especial de Zé Ricardo nos treinamentos durante a semana para ser corrigida já para a partida contra a Chapecoense.

Melhorar

Isso é necessário porque o adversário deve atuar de forma mais fechada e saindo no contra-ataque em São Januário. O técnico disse que o Cruz-Maltino vai precisar melhorar o nível de atuação e impor o seu ritmo dentro de casa. “Precisamos impor nosso ritmo. Dentro de casa precisamos muito dos três pontos. Temos esses dias para se preparar para a partida e a gente espera vez um Vasco diferente do que viu hoje” comentou o treinador. Autor da assistência para Nenê contra o Sport, Yago Pikachu disse que o time precisa encontrar os espaços vazios para criar chances. O lateral-direito também acredita que a Chape vai jogar recuada em São Januário e pede paciência para construir situações de gols. “Quanto a parte ofensiva, temos que aproveitar os espaços vazios. Trabalhar isso aí nos treinamentos para surpreender os adversários. Primeiro temos que ter paciência. Realmente esperamos eles um pouquinho mais recuados, porque vão estar fora de casa. A gente tem que ter um pouquinho de paciência para envolver o adversário no campo de ataque e assim criar essas oportunidades que a gente não criou tanto contra o Sport e fazer os gols necessários” comentou o polivalente jogador.

Atingido

Segundos após a vitória do Cruzeiro por 5 a 3 nos pênaltis, o médico do Flamengo, Márcio Tannure, foi atingido por uma pedra quando ainda estava no gramado do Mineirão. Após ser atingido pela pedra arremessada da arquibancada, Márcio deixou o campo sangrando e foi encaminhado para o posto médico do estádio, onde levou pontos na cabeça. Na segunda decisão da Copa do Brasil, o Flamengo mediu forças com o Cruzeiro, mas não conseguiu sair vencedor. Por 90 minutos, a equipe carioca ficou apenas no quase e não saiu da igualdade por 0 a 0. Nos pênaltis, a Raposa executou bem todas as suas cobranças com Henrique, Léo, Hudson, Diego Barbosa e Thiago Neves. Guerrero, Juan e Trauco anotaram para o Fla, mas Diego parou no goleiro Fábio.

Vinculado

As redes sociais do atacante Diego Tardelli, atualmente vinculado ao Shandong Luneng, da China, foram “invadidas” por torcedores do Corinthians que se agitaram com uma visita do jogador da Seleção Brasileira ao CT Joaquim Grava na última terça-feira. Em recondicionamento físico, o jogador de 32 anos fez trabalhos e conheceu o local de treinos do Timão antes de se apresentar ao técnico Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo. A simples visita fez os torcedores relembrarem um interesse antigo do clube no jogador e se mobilizarem em campanha para que ele seja contratado. Em pelo menos duas ocasiões nos últimos anos, o Corinthians fez consultas ao estafe de Diego Tardelli, que já admitiu no passado a torcida pelo Timão na infância e também o desejo de atuar pelo clube. Desta vez não existe qualquer negociação ou sondagem, mas a agitação da Fiel nas redes sociais levantou o questionamento: há alguma chance de o jogador ser contratado pelo Corinthians em breve?

Acumulam

Dono um salário em torno de R$ 600 mil mensais, e com contrato até julho de 2019, o meia Diego vai ter de lidar com pressões internas, no Flamengo, nos próximos dias, sem contar com críticas que se acumulam entre torcedores. Sua atuação apagada na decisão da Copa do Brasil, não só pelo pênalti perdido na série de cobranças que deu o título ao Cruzeiro, aumentou o tom de desapontamento com o craque no clube da Gávea. Diego já vinha sendo questionado por conselheiros e parte da torcida do Flamengo por seu desempenho abaixo do que pode render. Depois do desfecho do jogo no Mineirão, na noite de quarta (27), isso se avolumou. É nítida sua dificuldade de se livrar de uma marcação mais intensa e ele não tem correspondido na criação de jogadas.

Rendimento

Essa queda de rendimento ficou evidente quando voltou de contusão sofrida em abril deste ano. Por causa de uma entorse no joelho direito, desfalcou o time por dois meses. Desde que retornou à atividade, em junho, não conseguiu reeditar nenhuma das grandes exibições do ano passado, por exemplo. Com 32 anos e principal reforço do Flamengo em 2016, Diego já reconheceu várias vezes que “a pressão no clube é grande e constante”. Mesmo em fase ruim nos últimos meses, ele ganhou um ‘presente’ dias atrás quando foi convocado pelo técnico Tite para os dois jogos finais da Seleção brasileira pelas eliminatórias do Mundial. Além do salário em dia, Diego recebe mais R$ 160 mil mensais do Flamengo por conta das luvas no contrato. São ao todo 30 parcelas, que totalizam R$ 4,8 milhões.

Zagueiro

A boa fase do zagueiro Igor Rabello despertou a atenção da Udinese. De acordo com o Globoesporte.com, o clube italiano apresentou proposta de cerca de € 3 milhões (aproximadamente R$ 11,2 milhões) para contratar o jogador na abertura da próxima janela de transferências da Europa, em janeiro, mas o Alvinegro considerou o valor baixo. A investida foi feita por Luciano Ramalho, representante da equipe no Brasil. Apesar da negativa, o Glorioso não descarta negociar o “General”, que foi um dos destaques do elenco na boa campanha na Libertadores, caso os números aumentem. O zagueiro, de 22 anos, subiu ao profissional em 2014, quando foi convocado pela Seleção da sub-20 e se tornou um dos pontos fortes do time na conquista do Campeonato Carioca. Ficou no banco em algumas oportunidades, mas não foi utilizado. O ano terminou com o Botafogo na Série B. O momento delicado do clube aliado à inexperiência do jovem fizeram que o defensor continuasse sem espaço e oscilasse entre a base e os profissionais do Alvinegro. Em abril deste ano, ele começou a aparecer. Marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra, na vitória de 3 a 1 sobre o Fluminense, na semifinal da Taça Rio. No mês seguinte, veio a titularidade, após lesão de Emerson Silva.

Insultos

A Ponte Preta conviveu com momentos de tensão nos últimos dias, com ameaças e insultos de torcedores por conta da má fase da equipe, que entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após perder por 1 a 0 para a Chapecoense no último domingo. O técnico Eduardo Baptista, recém-chegado à Macaca, lamentou o ocorrido e afirmou que seu objetivo agora é reanimar o elenco, que está abalado tanto com os maus resultados como com a violência sofrida. “Quem não ficou com medo? Como vamos recuperar? A coisa é séria. É importante saber que lidamos com seres humanos, trabalhadores. Vamos ter que recuperar o emocional deles”, enfatizou. Após o problema no aeroporto de Viracopos, a delegação da Ponte prestou queixa na Polícia. Tentando deixar as questões extra-campo de lado, o novo comandante analisou a situação do time dentro das quatro linhas. Ele ressaltou o pouco tempo de treino antes da estreia em Chapecó. “Tivemos apenas um treinamento e meio. Vimos nesse jogo algumas coisas boas, mas vamos melhorar. Iremos treinar a parte defensiva e intensificar a parte de criação. São pontos que nós vamos atacar”, explicou. O próximo compromisso dos campineiros é na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Flamengo, no duelo que fechará a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, a Macaca precisa da vitória para sonhar em deixar a zona de rebaixamento.

Criticar

A diretoria da Ponte Preta emitiu na manhã da última terça-feira uma nota oficial para criticar com veemência o ataque contra o ônibus da equipe no Aeroporto de VIracopos, na volta do jogo do final de semana contra a Chapecoense em que o time acabou derrotado. Com o resultado, a Macaca entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. “A diretoria pontepretana se solidariza e apoia os atletas, Comissão Técnica e funcionários, na mesma medida em que está certa de que os atos lamentáveis de ontem foram isolados e não representam a grande torcida da Ponte”, destacou o texto do clube. A confusão no aeroporto fez a Ponte Preta realizar um Boletim de Ocorrência no 4º Distrito Policial de Campinas por conta das agressões a Lucca, Fernando Bob e a um dirigente, além do registro de denúncia por ameaça aos familiares dos atletas. Vidros do ônibus que transportou a delegação também foram quebrados. Ainda por cima, os dirigentes pedem o apoio dos torcedores para a equipe superar a má fase na competição. A Ponte Preta está em 18º lugar da classificação, com 28 pontos.

Confronto

A partida entre Sport e Vasco foi recheada de polêmicas na noite da última segunda-feira. Além da expulsão de Diego Souza ainda no primeiro tempo do confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo ficou na bronca com a arbitragem de Sandro Meira Ricci, que anotou pênalti a favor do Leão e voltou atrás minutos depois, após consultar um de seus auxiliares. “O que tenho que reclamar é o seguinte: o árbitro de vídeo entrou no jogo sem estar em campo, isso que temos que lamentar. Se não foi pênalti, o árbitro que está atrás do campo e está ali para isso tem que dizer que não foi pênalti para árbitro que está apitando. O bandeira pode chamar atenção. Não pode o cara que está do outro lado, com uma porção de gente na frente, ir chamar atenção e dizer… tem alguém de fora que avisou. Isso que não pode, ter interferência externa. Única reclamação que tenho é essa. O árbitro de vídeo entrou no jogo sem estar no jogo. Ele atuou porque não pode o bandeira, de onde estava, chamar atenção”, disse Vanderlei Luxemburgo ao Sportv.

Reclamação

Aos 24 minutos do segundo tempo, o Vasco vencia por 1 a 0 quando o árbitro Sandro Meira Ricci assinalou toque de mão de Anderson Martins, marcando pênalti para o Sport. Após muita reclamação dos vascaínos, porém, Ricci mudou de ideia ao consultar o assistente Marcelo Van Gasse, que estava mais distante do lance. Após a conversa, o juiz anotou que a bola bateu no peito do defensor – o que realmente ocorreu – e anulou a marcação do pênalti. Com a anulação do pênalti, o Sport teve um escanteio à seu favor, cobrado curto para o zagueiro Ronaldo Alves, que isolou a bola com um chute para arquibancada como forma de protesto. Após o confronto, o defensor afirmou que cogitou abandonar a partida pelo ato do juiz. “Eu até gosto do Sandro. Já conheço ele de algumas oportunidades, mas infelizmente eles vieram aqui e atrapalharam nosso trabalho. Começou com a expulsão do Diego e depois marcando faltinhas que vão estressando os jogadores dentro de campo. A arbitragem do futebol brasileiro é um reflexo de quem comanda o País. Com a sujeira para debaixo do tapete. Pensei em sair do jogo em forma de protesto. Mas depois pensei no meu elenco e não poderia deixar o time na mão”, revelou Ronaldo Alves ao Superesportes. Na ocasião, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda tinha direito a uma substituição.

Competição

Na zona de rebaixamento da Série A, o Coritiba volta a campo neste sábado para mais uma difícil missão na competição. A equipe vai encarar o Bahia, na Arena Fonte Nova, precisando de um triunfo para deixar o Z-4 da disputa. Para o lateral Thiago Carleto, do Coxa, este confronto tem que ser visto como uma final pela equipe. “Estamos encarando essa partida contra o Bahia, que tem uma grande equipe e é sempre muito forte em sua casa, como uma decisão, o início de uma reação na Série A. Temos que fazer uma partida perfeita para sair da Arena Fonte Nova pontuando. É uma duelo de ‘seis pontos’, um confronto direto e precisamos do resultado positivo” aponta o jogador. Ainda segundo o lateral, a equipe vai ‘suar sangue’ para garantir a permanência do Coxa na Série A. “Vamos lutar até o fim para garantir o Coritiba na Série A. O momento não é dos melhores e sabemos disso, mas vamos dar a vida e suar sangue para deixar o clube em sue lugar, que é a primeira divisão” promete Carleto. Com 27 pontos, o Coritiba é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Já o Bahia, que tem 30 pontos, aparece na 13ª posição.

Temporada

Uma semana cheia para treinar e ajustar a equipe é tudo que os técnicos costumam pedir ao longo da temporada. No Corinthians, Fábio Carille terá novamente esse período antes do próximo jogo, contra o Cruzeiro, no domingo, e busca mudar o retrospecto recente. O Timão não tirou proveito nos jogos após uma semana livre. Nas últimas duas vezes que teve o período maior de preparação, o Corinthians perdeu para Santos e Vitória. Em ambas oportunidades, Carille não creditou as derrotas a uma possível falta de ritmo da equipe. Apesar dos resultados negativos, ele exaltou o período de treinos para fazer trabalhos específicos com seus jogadores.

Empate

Antes da vitória contra o Vasco e do empate com o São Paulo, o time fez jogos no meio de semana diante do Racing (ARG), pela Sul-Americana, da qual foi eliminado. Uma das preocupações da comissão técnica é dosar a carga de atividades ao longo da semana. O elenco ganhou folga na segunda-feira e se reapresenta na tarde desta terça. Em nenhum dia haverá treinos em dois períodos. Outro objetivo de Carille é ajustar o “time ideal”, formado por Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. A escalação não terá desfalques, e o treinador não cogita fazer mudanças. O Corinthians visita o Cruzeiro no domingo, às 16h, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Posição

As duas últimas semanas mudaram o status do volante Jucilei no São Paulo. De titular absoluto e único atleta de linha a disputar todas as partidas do Campeonato Brasileiro, ele ficou fora do time nos dois últimos jogos, perdeu a posição e ainda viu o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva declarar que não será possível sua permanência para o ano que vem. O camisa 25 está emprestado até dezembro pelo Shandong Luneng (CHI). A derrocada do volante começou no duelo contra a Ponte Preta, no último dia 9, no Morumbi. No segundo tempo, quando o São Paulo vencia por 2 a 0, o árbitro marcou pênalti para a Ponte depois de a bola pegar na mão de Jucilei em um rebote. O jogador acabou expulso no lance, a Macaca fez o gol e depois empatou o confronto no fim. Jucilei estava suspenso para encarar o Vitória e começaria a perder seu lugar no time. No duelo contra os baianos, em Salvador, o técnico Dorival Júnior optou por Jonatan Gomez no lugar de Jucilei. O argentino foi muito mal e acabou saindo no intervalo. Cueva, que vinha em má fase, entrou, foi decisivo na vitória por 2 a 1, e cavou um lugar de volta ao time.

Clássico

Na semana passada, havia a dúvida do time para o clássico contra o Corinthians. Jucilei voltaria ao time? Jogaria com Cueva? Dorival fechou os treinos táticos e não divulgou a escalação. Mas já nas primeiras atividades da semana começou a dar indícios de que ele optaria por uma formação sem o volante, dando sequência ao garoto Lucas Fernandes e apostando na retomada do meia peruano. Dito e feito. Ele iniciou o clássico assim, sem Jucilei. E o time foi bem, na visão da comissão técnica. O São Paulo dominou o primeiro tempo do clássico contra o Corinthians. Abriu 1 a 0 e teve outras chances. O time, na visão de Dorival, fez sua melhor partida taticamente e deixou de vencer por vacilos e, ainda segundo o técnico, por erros de arbitragem. Apesar disso, ele saiu satisfeito e com a impressão de que encontrou a formação ideal, com Petros, Hernanes e Cueva no meio de campo, Lucas Fernandes e Marcos Guilhermes abertos e Pratto na frente. Sem Jucilei, que entrou no segundo tempo do Majestoso como segunda substituição.

Contratação

O Atlético-MG já tem o escolhido para tentar salvar a temporada 2017. Nesta terça-feira, o clube anunciou, em uma publicação em rede social, a contratação do técnico Oswaldo de Oliveira para comandar o time até o final deste ano e evitar o rebaixamento – o tempo de duração do contrato não foi confirmado oficialmente. Ele está a caminho de Belo Horizonte e comanda o treino à tarde na Cidade do Galo. A nova comissão técnica terá novos integrantes, além do treinador, já que Diogo Giacomini voltou para a base. A negociação entre a diretoria atleticana e o treinador foi rápida, com a questão da duração de contrato sendo bastante analisada pelas duas partes. Oswaldo de Oliveira tem 66 anos e comandará o Atlético-MG pela primeira vez na carreira. Os dois últimos trabalhos do técnico no Brasil foram em 2016, quando comandou o Sport entre abril e outubro, e o Corinthians, entre outubro e dezembro, sendo demitido pelo clube paulista. Neste ano, treinou o Al-Arabi, do Catar, até o mês de abril.

Eliminatórias

Convocado após dois anos, Diego Tardelli fará parte do grupo da Seleção nas duas últimas partidas das eliminatórias contra Bolívia e Chile, nos dias 5 e 10 de outubro. Na China há dois anos, onde defende o Shandong Luneng, o atacante vê o chamado como uma forma de dizer que não é preciso voltar ao Brasil para ser chamado. Ele ainda lembrou que Renato Augusto e Paulinho se firmaram na equipe de Tite atuando no futebol asiático. “Eu fui convocado agora na China. É a minha segunda passagem agora sendo convocado, atuando na China. Eu acho que agora mudou essa coisa de jogar no Brasil e ser convocado. A gente tem bons exemplos de jogadores na China que foram convocados. É o caso do Renato Augusto e do Paulinho. Esses são os maiores exemplos. Independente de você estar atuando na China, na Europa e no Brasil, se você estiver atuando em alto nível e a comissão estiver de olho, acho que não existe motivo para eu voltar a jogar no Brasil. Estou bem e jogando em alto nível e treinando em alto nível. E estou bem”.

Rótulo

Há exatos 103 dias, o Grêmio fazia 2 a 0 no Maracanã sobre o Fluminense, pela sétima rodada do Brasileirão, e chegava ao auge na temporada, com o rótulo de “melhor futebol do Brasil”. Na sequência, protagonizou uma das melhores partidas da competição ao empatar em 3 a 3 com o Cruzeiro, no Mineirão. Passados mais de três meses, o time de Renato Gaúcho tem os dois adversários novamente pela frente, agora em casa, em momento de declínio técnico que pouco lembra aquele período de brilho intenso a nível nacional. A queda de rendimento tricolor tem relação direta com a série de jogos decisivos em três competições diferentes, as lesões de Luan e Geromel e a saída de Pedro Rocha. A troca de passes envolvente para chegar ao gol não é mais a mesma de outrora, e o Tricolor parece ter perdido a pontaria. Ainda que vivo entre os quatro melhores da Libertadores, o clube gaúcho foi eliminado na Copa do Brasil, viu a gordura ser queimada neste início do segundo turno do Brasileirão e perdeu fôlego na caça ao líder Corinthians, com a perda da vice-liderança após a derrota para o Bahia.

Decisivo

Um dos destaques do Corinthians nesta temporada, o meia Rodriguinho voltou a ser decisivo para o líder do Campeonato Brasileiro na competição. O jogador começou a jogada do gol de empate do Timão no clássico com o São Paulo, no último domingo, ao roubar bola do lateral Júnior Tavares, deixar o marcador no chão com um drible desconcertante e cruzar para Romero, que chutou em cima de Sidão, e viu Clayson fazer no rebote. Com a jogada individual no clássico Majestoso, Rodriguinho voltou a participar de forma efetiva de um gol do Alvinegro no Brasileirão. A última vez que o jogador havia tido participação decisiva no ataque foi na vitória sobre o Sport, por 3 a 1, no fechamento do primeiro turno, quando marcou um dos gols da partida. No segundo turno, no entanto, o desempenho de Rodriguinho, assim como do time do Corinthians, caiu, e o jogador não teve tanta força no ataque. O meia, que tem três gols e três assistências no Campeonato Brasileiro, disputou cinco partidas e não participou de nenhum dos gols corintianos.

Adversários

A cada chute que balança as redes dos adversários, Leandro Damião fica mais próximo de escrever um novo capítulo na história no Inter. O goleador está a seis de alcançar a marca de 100 pelo clube no qual ganhou projeção. E, a 13 rodadas do fim da Série B, sua média aponta para superar tal feito ainda neste ano. Após o retorno ao Beira-Rio, Damião já anotou cinco tentos. Como disputou oito partidas, tem média é de 0,62 gol por jogo. Como soma 94 gols, a tendência é que atinja a marca, mesmo que exista o risco de lesões ou suspensões. O cenário, aliás, é favorável ao artilheiro. Se pegar o histórico pelo Inter, também superará a contagem centenária ainda nesta temporada. Damião fez os 94 gols em 187 jogos, o que representa uma média de 0,5. Para buscar anotar os seis restantes, precisaria de uma média em 0,46 nos compromissos restantes. “Sou um cara de grupo. Quero ajudar o Inter a vencer. Ser artilheiro todo mundo quer. Gol é importante, mas se tiver que dar um passe ao Pottker, Nico, (Eduardo) Sasha, o importante é que o Inter vença” afirma.

Período

Romário jamais escondeu de ninguém que nunca gostou de treinar no seu período como jogador de futebol. O ex-jogador de Vasco, Flamengo, Fluminense e Barcelona, porém, se defendeu e garantiu que nunca deixou de treinar. Em entrevista ao programa “Bem, Amigos”!, o senador destacou que mudou a forma como trabalhava após os 30 anos para evitar lesões. “Eu nunca gostei de treinar. Agora isso não significa que eu nunca treinei. Eu joguei em alto nível até 40 anos. Eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro com 41 anos. Antes de eu ser, o Campeonato Brasileiro era o mais difícil. Quando eu fui já não era tanto. Tinha essa coisa, né? O não gostar de treinar não significa que eu não gostava. Eu treinava, sim. Mas da minha concepção, principalmente depois dos 30 anos. É o que eu precisava fazer. Eu não era lateral-direito, nem esquerdo e muito menos meio-campo para correr o tempo todo”. “Hoje se fala sub-20, mas na minha época era juniores. A gente corria na Lagoa. Eu pegava carona, entrava no ônibus e esperava os 500 metros finais. Eu me molhava para parecer suado”.

Furtados

Imagine a cena: o trio de arbitragem vai a campo para comandar uma partida da quarta divisão do Rio de Janeiro. No gramado que mais parece um terrão, o time mandante não dá as caras, e o juiz sacramenta o WO. Quando voltam ao vestiário, a surpresa: os celulares dos bandeirinhas foram furtados. Bem poderia ser roteiro de filme, mas não. Aconteceu no folclórico estádio Joaquim Flores, em Nilópolis (município da Baixada Fluminense), que tantas vezes já foi tema de posts aqui no blog (relembre o jogo no mangue com “boas condições”, e também Linhas muito tortas, fezes e ameaça de morte de jogador ‘amigo de bandidos’). O Heliópolis, mandante do jogo, não compareceu, mas vendeu ingressos: cem bilhetes que renderam R$ 750. Uma loucura. O Paraíba do Sul, time visitante, foi a campo, mas não viu a cor da bola. Uma situação bizarra. Os assistentes – Rafael Vieira e Rafael Almeida – registraram Boletim de Ocorrência relatando o furto dos celulares.

Empresário

A Justiça de Porto Alegre deu ganho de causa na última sexta-feira a Roberto de Assis, irmão de Ronaldinho Gaúcho, em ação contra o Flamengo. O empresário cobra no tribunal R$ 750 mil, valor referente a comissões que, segundo ele, deveriam ter sido pagas pelo clube na transferência do ex-jogador, em 2011. A informação foi revelada pelo jornal Extra e confirmada pelo GloboEsporte.com. Com a correção, o valor já chega a R$ 2 milhões. Como a decisão é em primeira instância, o Flamengo entrará com um recurso. Além de Assis, Ronaldinho já cobrou o Flamengo na Justiça. O ex-jogador deixou o Rubro-Negro em 2012 e cobrava R$ 40.171.140,00 na Justiça do Trabalho, mais R$ 15 milhões por danos morais. O clube, porém, entendia que deveria pagar R$ 5,3 milhões, de cinco meses de direitos de imagens. O acordo foi fechado em R$ 17 milhões, já pagos.

Pagantes

Contra o Atlético-PR, no último sábado, o Santos teve seu pior público do ano em partidas do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Apenas 4.257 pagantes assistiram ao duelo, vencido pelo Peixe por 1 a 0. Por conta do baixo número de torcedores, o clube teve déficit pela primeira vez no Brasileirão. O Alvinegro gastou R$ 148.024,08 com a realização da partida (aluguéis, seguros, taxas, impostos e gastos operacionais), mas arrecadou apenas R$ 118.835,00, o que causou um prejuízo de R$ 29.189,08. O público pequeno faz o Santos estudar mandar o próximo jogo em casa no Brasileirão, contra o Vitória, no dia 16, válido pela 28ª rodada, no Pacaembu. Na última sexta-feira, durante lançamento do terceiro uniforme da equipe, o presidente santista, Modesto Roma Júnior, foi questionado a respeito do que representava, aos cofres do clube, a eliminação na Libertadores, ocorrida dois dias antes, para o Barcelona de Guayaquil, na Vila. Na resposta, o dirigente disse que contava com a torcida. “Há uma quebra de receita. Tanto bilheteria e premiação da Libertadores são importantes. Tenho certeza de que vai ter apoio da torcida nesses jogos que faltam no Brasileiro”.

Mandatário

Presidente do Corinthians desde 2015, Roberto de Andrade deixa o cargo de mandatário do clube em fevereiro do próximo ano, quando será realizada eleição para eleger seu substituto. Um dos possíveis candidatos é Andrés Sanchez, presidente do clube entre 2007 e 2011, e que já teve rusgas com Roberto de Andrade. Em entrevista na zona mista do clássico com o São Paulo, o atual dirigente do Alvinegro afirmou que apoiaria Andrés. “Lógico, apoio o candidato do meu grupo. Até agora não está definido ainda, mas acredito que sim (Andrés irá se candidatar)”, afirmou o presidente em entrevista na zona mista do estádio do Morumbi. Mandatário do clube na última conquista do Campeonato Brasileiro, Roberto de Andrade pode repetir o feito de 2015 nesta temporada, já que o Timão lidera a competição com 10 pontos a mais que o vice-líder Santos. O presidente avaliou seu mandato como positivo também para os cofres do clube.

Situação

“Acho que legado não, mas uma situação financeira melhor do que estava, pelas circunstâncias que o país vem atravessando, pela dificuldade das empresas têm, que a gente tem em aumentar nossas receitas, acredito que o balanço é bem positivo”, avaliou. Quando questionado sobre os candidatos de oposição, que ainda não foram oficializados, assim como Andrés, Roberto de Andrade teve discurso discreto. “Acho que todos têm chance. Por enquanto não tem nenhuma candidatura oficializada, então não dá para falar quem serão os adversários. Mas acho que todos reúnem oportunidade”, acrescentou. Presente também no desmanche sofrido pelo Corinthians depois da conquista do Campeonato Brasileiro de 2015, quando peças importantes do time campeão como Gil, Felipe, Ralf, Jadson, Renato Augusto, Malcom e Vagner Love deixaram o clube, Roberto de Andrade afirmou que não há nenhuma proposta por jogadores do atual elenco. “Não, ainda é cedo para falar disso. Ainda não existe nenhuma negociação em andamento. Pode ser que a gente perca algum atleta, mas de certo não tem nada ainda”, finalizou.

Destacado

Contratado pelo Barcelona na janela de transferência, o meia-campista Paulinho tem se destacado com boas atuações em campo. O jogador foi alvo de críticas da imprensa espanhola, quando acabou sendo anunciado pelo time catalão como o primeiro reforço da temporada 2017/2018. Quem elogiou o brasileiro desta vez foi o companheiro Denis Suárez. O meia espanhol lamentou a forma como Paulinho foi criticado pelos jornalistas e fez questão de enaltecer a importância do atleta no time. Suárez declarou ainda que o brasileiro tem sido importante na parte tática e disse que ele é um “animal” por ter boas chegadas ao ataque e ajudar na defesa.

Defensivo

“Paulinho foi criticado injustamente, principalmente pelo momento em que chegou, quando Neymar saiu. Gosto de ver o futebol, não o Campeonato Chinês, mas na seleção brasileira o vejo. Está demonstrando o que é, um jogador muito físico, que nos traz muito a nível defensivo porque é muito forte. Mas também ofensivamente. É um animal! Como aparece! E nos ajuda na bola parada” afirmou, em entrevista à rádio “Rac 1”. O camisa 15 da equipe azul-grená foi titular nas duas últimas vitória do Barça (diante do Eibar e Girona), além de ter dado o gol da vitória sobre o Getafe. Pela camisa do Barcelona, o brasileiro já marcou dois gols e contribuiu com uma assistência até o momento pela equipe espanhol. “Quem conhece o jogador e o viu no Brasil, titular e capitão às vezes, sabe que não é um jogador medíocre. Acredito que não era necessário calar nenhuma boca, pois quem conhece futebol o conhecia. Está demonstrando o nível que tem e pode nos dar” finalizou.

Afastamento

O Conselheiro do Corinthians Romeu Tuma Júnior, que se declara candidato na próxima eleição presidencial do clube, marcada para janeiro de 2018, entrou na Justiça pedindo o afastamento temporário do presidente Roberto de Andrade. Ele também tenta anular a votação do Conselho que aprovou as contas de 2016 e o orçamento de 2017, realizada em abril deste ano. Tuma pedia que o caso fosse julgado com urgência, mas a juíza Márcia Cardoso, da 5ª Vara Cível do Foro Regional Tatuapé, negou a liminar. O pedido de afastamento de Roberto de Andrade, segundo Tuma, tem o objetivo de “coibir qualquer influência perante os órgãos fiscalizatórios da instituição”. O mandato do presidente do Timão vai até fevereiro de 2018. Ao GloboEsporte.com, o conselheiro também explicou por que pretende anular a decisão do Conselho.

Apresentou

O Atlético apresentou, na tarde desta terça-feira, na Cidade do Galo, seu novo treinador. O técnico Oswaldo Oliveira falou pela primeira vez como comandante do clube mineiro e destacou que realiza um sonho em Belo Horizonte. “Antes da primeira pergunta eu gostaria de expressar minha satisfação de estar aqui, confesso que dirigir a equipe do Atlético é realização de um sonho, já dirigi outras grandes equipes brasileiras, mas confesso que o Atlético não é só composição do meu currículo, mas a realização de um sonho. Tive uma experiência no Mineirão em 99, vim com o Corinthians disputar a final daquele Brasileirão e fiquei impressionado com a manifestação do torcedor do Galo. Aquilo mexeu comigo, confesso que esse é um dos motivos mais fortes de estar aqui hoje, abri essa primeira entrevista com esse primeiro depoimento”, salientou.

Surpreso

Oswaldo ainda destacou que ficou surpreso com o contato da diretoria do Atlético-MG, entretanto, ficou contente e animado. Com seu contrato até dezembro de 2018, conforme ressaltado pelo presidente Daniel Nepomuceno, ele ainda ressaltou que quer ter a chance de trabalhar o time para a próxima temporada. “Fiquei surpreso, porque estava no Resenha ESPN no domingo, e meu telefone tocou. Já sabia da saída do Micale. Trata-se de um treinador prodígio, medalha de ouro na Olimpíada. Como eu disse, fiquei surpreso, mas muito feliz de ter essa possibilidade. Era um sonho. Fossem qual fossem as circunstâncias, eu iria aceitar. Não como um treinador ‘tampão’, mas como um que sonho com o cumprimento do contrato até o ano que vem. Intenção é terminar bem esta temporada e começar a outra com planos para o próximo ano e, aí sim, ter um trabalho mais organizado, mais racional, da maneira que eu acho que tem que ser o trabalho de um treinador de futebol”, completou.

Mistério

O técnico Levir Culpi decidiu fazer um pequeno ‘mistério’ para o duelo do Santos contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do clássico, o comandante optou por fechar todos os treinos durante a semana. Após o triunfo sobre o Atlético-PR, no último sábado, na Vila Belmiro, o elenco do Peixe ganhou dois dias de folga e se reapresentou apenas na tarde desta terça. A atividade teve apenas o aquecimento aberto para a imprensa. Porém, foi possível notar que Renato não veio ao gramado. O volante, que teve edemas na coxa e tornozelo direito e perdeu as duas últimas partidas (contra Barcelona de Guaiaquil e Atlético-PR, respectivamente), é esperado pela comissão técnica para os últimos treinos da semana. Caso volte até a próxima quinta, o camisa 8 deve ser titular no clássico. A novidade desta terça-feira foi o retorno de Léo Cittadini. O meia está recuperado de dores no ombro e ficará à disposição de Levir contra o Palmeiras.

Realismo

Sexto colocado no turno inicial do Brasileiro, o Sport despontava até como um possível adversário do Corinthians na luta pelo título, embora a tarefa fosse das mais difíceis. Tentando demonstrar realismo, o técnico Vanderlei Luxemburgo quis tirar esse peso de seus atletas e disse semanas atrás que o Sport brigaria apenas para entrar direto na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, o objetivo era ficar entre os quatro melhores. Mas tudo mudou para o Sport no returno, onde faz a pior campanha entre os 20 da competição. O time caiu ladeira abaixo na classificação e está agora somente a dois pontos de diferença das duas equipes que abrem a zona de rebaixamento, São Paulo e Ponte Preta. O sonho de chegar entre o quarteto de cima parece cada vez mais distante – são 13 pontos que o separam do quarto, o Palmeiras.

Competições

Com a chegada do fim da temporada, a situação do Sport tende a piorar. O clube esteve neste ano envolvido em várias competições. Chegou à quinta fase da Copa do Brasil, foi à final da Copa do Nordeste, ganhou o Estadual em jogo adiado por falta de data, e continua na Copa Sul-Americana, agora nas quartas de final. Tudo isso representa desgaste físico e risco de lesões. Além disso, há um outro fator que costuma ser prejudicial para as equipes do Nordeste que disputam a Série A do Brasileiro, principalmente quando o campeonato se aproxima do fim – o excesso de longas viagens para estados do Sul e Sudeste. Resumindo: o sinal de alerta soou na Ilha do Retiro. Acrescente-se a isso que as duas próximas partidas do time pelo Brasileiro vão ser fora de casa, contra adversários diretos na luta contra o descenso: São Paulo e Vitória.

Defender

Convocado para defender a Seleção Brasileira nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Bolívia e Chile, o atacante Diego Tardelli esteve no CT do Corinthians na tarde desta terça-feira. O jogador de 32 anos atualmente defende o Shandong Luneng, da China, e já iniciou a sua preparação para agradar ao técnico Tite quando se apresentar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Tardelli conheceu a estrutura de trabalho do Corinthians ciceroneado pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti, que foi funcionário do clube, trazido pelo ex-centroavante Ronaldo, até receber um convite do técnico Mano Menezes para se transferir ao Shandong Luneng, no final de 2015. Tardelli e Mazziotti chegaram a pisar no gramado do CT quando o técnico Fábio Carille supervisionava um treinamento para os seus jogadores reservas. A maioria dos titulares permaneceu nas dependências internas do local, realizando trabalho regenerativo, já que o Corinthians enfrentou o São Paulo no domingo e folgou na segunda-feira.

Negociação

Representante do Corinthians na Seleção Brasileira, o goleiro Cássio achou graça de que a presença de Tardelli suscite comentários sobre uma possível negociação com o Corinthians. “Reforços para todas as posições seriam uma boa. Sabemos da qualidade dele e também que é muito difícil, porque está sendo convocado pela Seleção, jogando bem pelo seu time e fazendo gols. A tendência é ficar por lá. Mas também estamos muito contentes com o grupo que temos”, comentou. Cássio ainda falou sobre o fato de atletas que estão no exterior utilizarem as dependências de clubes paulistas, como é o caso de Tardelli, para preparação. “Acontece muito também com São Paulo, Palmeiras… Isso é legal. Mostra a organização da Seleção Brasileira”, disse o goleiro, ciente de que, no passado, o Corinthians já manifestou interesse na contratação do atacante revelado pelo rival São Paulo.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com