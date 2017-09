Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Emocionante

O Botafogo mostrou que está recuperado do trauma causado pela eliminação da Libertadores. Em partida emocionante, disputada na tarde deste domingo, no Couto Pereira, o Alvinegro de General Severiano derrotou o Coritiba, de virada, por 3 a 2. O resultado fez o Botafogo ultrapassar o Flamengo e chegar na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos ganhos. O Coritiba segue na zona do rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 27 pontos conquistados. A diretoria do Coritiba encheu de sal grosso o gramado do Couto Pereira para tentar eliminar a má sorte da equipe, mas a providência não deu resultado. O time da casa até saiu na frente, mas permitiu a reação do Botafogo, que disputou um grande segundo tempo e conseguiu um importante resultado. Roger, Guilheme e João Paulo marcaram para o Botafogo, enquanto Werley e Carleto anotaram para o Coritiba. Carleto ainda perdeu um pênalti, defendido por Gatito Fernández. Na próxima rodada, o Coritiba vai enfrentar o Bahia, na Fonte Nova. O Botafogo vai receber o Vitória, no Nilton Santos.

Superior

Com um golaço do lateral-esquerdo Egídio, o Palmeiras venceu sua segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Verdão foi muito superior ao Fluminense, mesmo atuando no Maracanã, e venceu por 1 a 0 em jogo válido pela 25ª rodada do torneio. Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 43 pontos e se manteve na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flu soma 31 e é o 12º. O Verdão agora está a 11 pontos do líder Corinthians. O Palmeiras foi o dono do jogo no primeiro tempo. Com Moisés, Dudu, Willian e Deyverson se movimentando muito, o setor ofensivo do Verdão praticamente não tinha posição fixa e deu muito trabalho para a dupla de zaga do Fluminense, formada por Nogueira e Frazan, de apenas 22 e 21 anos, respectivamente. A principal jogada do ataque palestrino lembrou os tempos de Cuca no Atlético-MG, em 2013. Repetindo jogada de Jô, Bernard e Diego Tardelli, o Palmeiras abusou dos lançamentos para a cabeça de Deyverson, que desviou diversas bolas para que Willian e Dudu avançassem sem marcação. No momento seguinte, porém, os palmeirenses mostraram preciosismo e ineficiência na finalização.

Realidade

Há algum tempo quem chegava no Horto estava morto. Essa realidade ficou no passado. Agora, o dono do Horto que está morto. O Atlético virou vítima fácil em Belo Horizonte, não consegue se impor no seu gramado, carrega o título de ser um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro algo que foi ressaltado na noite deste domingo ao sofrer um duro revés, por 2 a 1, para o Vitória, pelo Brasileirão. De quebra, demitiu o técnico Rogério Micale após novo resultado negativo. Após a partida, o técnico participou de uma reunião que durou cerca de 20 minutos com a diretoria alvinegra. Em seguida, o presidente do clube, Daniel Nepomuceno, informou a decisão. “Venho anunciar que o Micale não é mais treinador, hoje jogo decisivo pra gente buscar a vaga na Libertadores, não pode aceitar perder para o Vitória dentro de casa. Eu já agradeci, tentou, conseguiu o grupo com ele, mas é resultado. Não podemos brincar com mais nada, vou marcar uma coletiva, já peço para ter paciência, é um momento de despedida, ele vai pedir pra falar”, destacou o mandatário.

Confiança

Micale deixa o Atlético-MG após 13 jogos, com cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, com seu time marcando nove gols e sofrendo 11. Após a demissão, o treinador agradeceu a confiança da diretoria atleticana, mas lamentou a ausência de resultados. O Vitória começou a rodada na zona de rebaixamento e termina fora dela, com um belo triunfo em Belo Horizonte, chegando aos 29 pontos, na 15ª colocação. O Atlético segue em 11º, com 31 pontos, insistindo em sonhar com a vaga na Copa Libertadores em 2018, mas com a dura realidade de poder ter a série B na próxima temporada. O time mineiro está a três pontos do Z4. Rogério Micale não encontrou o time ideal. Na realidade, o treinador não se encontrou a frente do elenco atleticano, não mostrou evolução, teve seu grupo lutando em campo sem armas suficientes para agredir o adversário. Alguns lampejos ocorreram, mas muito abaixo do esperado. O Atlético-MG volta a campo no próximo domingo, às 19h (de Brasília), contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada. O Vitória vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, às 11h, também no domingo.

Satisfeito

O Morumbi teve apenas a torcida são-paulina, mas nem os tricolores nem a delegação corintiana saiu do estádio totalmente satisfeito com o resultado do clássico deste domingo. O Majestoso teve o maior público deste Campeonato Brasileiro, com 61.142 pagantes, mas nenhum vencedor, com um placar de 1 a 1 longe de ser amplamente comemorado por qualquer um dos rivais. Se há alguém menos triste, porém, é o Timão. A equipe de Fábio Carille teve uma manhã de pouca inspiração ofensiva e saiu atrás no placar: Petros balançou as redes, aos 27 minutos do primeiro tempo. Mas o Tricolor não conseguiu segurar a pressão corintiana no fim do segundo tempo e, aos 32, Clayson aproveitou falhas bisonhas de Júnior Tavares e Denilson para empatar. O São Paulo, aplaudido pela torcida, mantém sua luta contra o rebaixamento e, às 16h do próximo domingo, novamente no Morumbi, enfrentar o Sport. No mesmo dia e horário, o Corinthians tem mais uma chance de se reinventar para retomar o embalo: visita o Cruzeiro.

Qualidade

O time reserva do Cruzeiro voltou a mostrar toda a sua qualidade e bateu o Atlético-GO, por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Olímpico, em Goiás. O resultado deixa o time mineiro na 5ª colocação, com 40 pontos, já a equipe goiana está na lanterna, com 22 tentos, a seis pontos de deixar o Z4. O duelo teve dois tempos diferentes. Na etapa inicial, o Cruzeiro foi amplamente superior, dominou todas as ações, sendo melhor em todos os setores do gramado, e fazendo dois gols. Na etapa final, o Atlético voltou com outra postura e descontou. Por pouco o resultado não termina empatado. O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, no Mineirão, na grande final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time mineiro recebe o líder Corinthians, também no Gigante da Pampulha, em Belo Horizonte, no domingo, às 16h (de Brasília). O Atlético-GO encara o Avaí, na Ressacada, no mesmo dia e horário.

Impressão

A melancólica eliminação do Santos na Libertadores vai demorar muito para sair da cabeça dos santistas. Neste sábado, porém, o time praiano conseguiu afastar um pouco a má impressão que deixou na derrota para o Barcelona de Guaiaquil. Estreando seu novo uniforme, o time comandado por Levir Culpi venceu o Atlético-PR por 1 a 0, na Vila Belmiro, espantou uma possível crise e manteve-se vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time alvinegro chegou aos 44 pontos, ultrapassando Grêmio, com 43, e diminuindo a diferença para o líder Corinthians, que tem 54. Os dois rivais, porém, jogam neste domingo. O time paranaense, por sua vez, parou nos 34 pontos e não encostou no G6 do Brasileirão. Na próxima rodada, o Santos visita o Palmeiras, no sábado que vem, às 19h (de Brasília), em São Paulo. No dia seguinte, às 19h, o Atlético-PR recebe o Atlético-PR, em Curitiba.

Empate

O Flamengo voltou a apresentar um futebol irregular e não passou de um empate por 1 a 1, diante do Avaí, na noite deste sábado, na Ilha do Urubu. O resultado fez a equipe rubro-negra permanecer na quinta posição com 39 pontos ganhos. Já o Avaí, que não perde há sete jogos, chegou aos 30 pontos ganhos e subiu para a 12ª colocação. Pedro Castro, de falta, marcou para o Avaí, enquanto Rodinei empatou para a equipe da Gávea. Escalado com um time alternativo visando a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na quarta, o Flamengo teve o controle da partida durante a maior parte do tempo, mas mostrou um ataque ineficiente e que encontrou muita dificuldade para superar a defesa da equipe de Santa Catarina. O Avaí entrou para se defender e acabou conseguindo seu objetivo, ao conquistar um ponto fora de casa. Na próxima rodada, o Flamengo vai visitar a Ponte Preta, em Campinas; O Avaí vai receber o Atlético-GO, na Ressacada.

Aliviado

Foi no sufoco – e com uma ‘mãozinha’ da arbitragem -, mas o Bahia conseguiu respirar mais aliviado na luta contra o rebaixamento. Com um pênalti polêmico convertido por Rodrigão já aos 52 do segundo tempo, o time tricolor conseguiu vencer o Grêmio neste domingo por 1 a 0. O pênalti polêmico aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo, já no último lance do jogo. Edilson tropeçou sozinho na área e caiu. Allione aproveitou e também caiu. O juiz marcou, para delírio da torcida e desespero dos jogadores gremistas. “Quando senti o contato, eu caí. Então foi pênalti”, disse Allione na saída de campo. “Os dois escorregaram. E o mais engraçado é que houve a discussão semana passada pelo Corinthians a respeito do árbitro ali atrás. Eles não ajudam em nada, eles se omitem, pipocam. Falaram do árbitro de vídeo. Cadê o árbitro de vídeo numa hora dessas? Eu também acho que é difícil para o juiz, mas eles (atrás do gol) são pagos para ajudar, mas eles não ajudam, eles pipocam”, reclamou Edilson, o outro protagonista do lance.

Permaneceu

Com isso, o Bahia subiu aos 30 pontos e agora abriu dois para o São Paulo, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Grêmio permaneceu com 43 pontos, viu a vantagem para o líder Corinthians subir para 11 e ainda perdeu a vice-liderança da competição para o Santos. Os dois times têm a semana livre. O Bahia joga no sábado, quando recebe o Coritiba em duelo direto contra o rebaixamento. Já o Grêmio entra em campo apenas no domingo, quando recebe o Fluminense. O que o Grêmio não contava era com o escorregão de Edílson dentro da área já nos acréscimos, derrubando Allione em lance que o árbitro da partida acabou marcando pênalti. Na cobrança, Rodrigão esbanjou tranquilidade para mandar no canto esquerdo de Paulo Victor e garantir o triunfo do Bahia em casa neste domingo.

Disputa

A Chapecoense respira mais aliviada na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe catarinense recebeu a Ponte Preta, na Arena Condá, e conseguiu se afastar ainda mais da disputa na parte de baixo da tabela ao vencer pelo placar simples de 1 a 0. Com o resultado, a Chape chegou aos 31 pontos e ficou mais tranquila na luta contra a degola, já que, no cenário mais pessimista, ainda assim terminará a 25ª rodada pelo menos três pontos acima do Z-4. Já a Ponte Preta, que estacionou nos 28 pontos, vive situação oposta, podendo dormir dentro da zona de rebaixamento após o encerramento dos jogos de domingo. As duas equipes voltam a entrar em campo na próxima rodada em dias distintos. No sábado, às 16h(de Brasília), a Chapecoense visita o Vasco, em São Januário. Já a Ponte Preta atuará apenas na segunda-feira, quando recebe o Flamengo, no Moisés Lucarelli. Nos minutos finais, o jogo ficou tenso, com as equipes criando poucas chances. No entanto, a Ponte Preta, que estava em desvantagem, tentava tomar o controle das ações ofensivas. A pressão da Macaca, porém, não se concretizou. Com isso, a Chape apenas administrou a vantagem e conseguiu segurar a importante vitória por 1 a 0.

Frustração

Os são-paulinos foram unânimes em afirmar que, apesar da frustração com o empate diante do Corinthians no Morumbi lotado, a atuação da equipe na manhã desse domingo foi a melhor do time desde que Dorival Júnior assumiu o comando do grupo. Na primeira vez com Petros, Hernanes, Cueva, Lucas Fernandes e Marcos Guilherme juntos, o Tricolor não sofreu sem a bola, como poderia se imaginar, e ainda causou muitos problemas para a defesa adversária. “Acredito que sim (foi a melhor atuação), acredito que a equipe está em uma evolução, mais uma vez comprovou isso, muito bem com a bola, sem a bola. Foi uma partida muito boa da nossa parte”, avaliou Hernanes, que ao lado de Petros, não deixou o jogo no segundo tempo, diferente de seus outros três companheiros de meio-campo. “(Resultado) injusto. Dominamos por completo o Corinthians. Poucas vezes vi superioridade tão grande. E olha que o São Paulo é time de zona de rebaixamento”, chegou a ironizar Petros, talvez o mais entusiasmado com a apresentação do São Paulo.

Ressaltar

“A gente não tem que mostrar mais nada para ninguém. Estou cansado desse extra-campo. A gente trabalha para sair dessa situação. Com certeza foi a melhor atuação do São Paulo. Eu sempre ressalto a torcida, mas vou ressaltar o grupo. Dominamos por completo, triangulação, posse de bola, poucas vezes eu vi o time jogar… Acho que os torcedores lembraram do São Paulo campeão”, afirmou o autor do gol tricolor no Majestoso da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do líder da competição, o Tricolor Paulista teve mais posse de bola (52% a 48%), acertou o dobro de chutes no alvo (6 a 3) em relação ao seu adversário e só viu Sidão trabalhar pela primeira vez na etapa final. Por isso, o clima de lamentação após o apito final foi tão evidente. “Tem que ganhar. Para sair disso (luta contra o rebaixamento) tem que ganhar. Trocaria meu gol, a minha atuação e da equipe pela vitória”, chegou a admitir Petros. O empate, além de frustrante para os mais de 60 mil tricolores que lotaram o Morumbi, não serviu para tirar o São Paulo da zona de rebaixamento. Com 28 pontos, o time foi ultrapassado pelo Vitória, que aplicou 3 a 1 no Atlético-MG, em pleno Independência, e foi empurrado para a 17ª colocação da tabela.

Desculpas

Gabriel pediu desculpas por ter se exaltado na comemoração do gol do meia-atacante Clayson, que assegurou o empate por 1 a 1 do Corinthians com o São Paulo, na manhã deste domingo, no Morumbi. No banco de reservas, cerca de uma hora antes da retratação, o volante colocou a língua para fora, virou-se para as arquibancadas e segurou o seu órgão genital. “Isso é comemoração de gol, no calor do jogo. Durante o jogo, acontecem muitas coisas, ofensas, que fazem parte do futebol. Um torcedor estava nos xingando, fazendo gestos, e acabei fazendo isso. Mas até peço desculpas. Não tinha a intenção de ofender. Vida que segue. Peço desculpas e ponto final”, disse Gabriel, que foi substituído justamente por Clayson, o autor do gol, no segundo tempo. Questionado sobre o assunto, o técnico Fábio Carille desconversou e disse que ainda não havia visto pela televisão o gesto obsceno de Gabriel. Depois, quando tivesse acesso às imagens, admitiu repreender o volante, “um bom menino, que vai se desculpar”.

Clássico

Dorival Júnior teve dificuldades para encontrar os defeitos de sua equipe no clássico contra o Corinthians, disputado na manhã desse domingo, com direito a recorde de público no Campeonato Brasileiro. Para o treinador são-paulino, toda a reclamação de seus atletas contra a arbitragem após o empate por 1 a 1 faz total sentido. Dorival avaliou o gol de Militão como legal, queria Maycon expulso, recuada de Pablo para Cássio e pênalti por toque de mão na bola do mesmo zagueiro ainda no primeiro tempo. “Não é incompetência da arbitragem. Na minha concepção, tirou a possibilidade do resultado. Mas é erro que poderia ter acontecido a nosso favor. Da maneira como estava, acabaria. Foram erros capitais. Pisão do Maycon foi ignorado, uma coisa impressionante. Bola atrasada pelo Pablo não foi dado nada. Pênalti. Abriu o braço dentro da área. Já vi pênaltis absurdos contra o próprio São Paulo. E aí o gol. Jogar contra o líder e contra o imponderável? É complicado. Não é qualquer equipe que consegue. Taticamente, sim, melhor partida do São Paulo”, comentou o comandante são-paulino durante sua entrevista coletiva, que acabou dominada pelos assuntos polêmicos.

Destaque

Miguel Borja pode deixar o Palmeiras para que o clube contrate outro destaque colombiano. Neste domingo, os jornais El Deportivo e La Libertad noticiam o interesse do Verdão no armador Yimmi Chará, de 26 anos. O meio-campista é um dos destaques do Junior Barranquilla, que está nas quartas de final da Copa Sul-Americana e irá enfrentar o Sport para tentar avançar à semi. Ainda de acordo com a publicação, o Verdão poderia envolver Miguel Borja na tentativa de contratar o atleta. Os periódicos ainda apontam que o Flamengo também está interessado na contratação de Chará, mas o Alviverde teria justamente a possibilidade de ceder Borja como um trunfo para vencer a negociação. Contratado pelo Palmeiras no último mês de fevereiro, o centroavante Miguel Borja vive seu maior jejum desde que chegou ao clube alviverde. O colombiano, já questionado pela torcida, amarga três meses sem balançar as redes.

Eliminado

Ser eliminado de uma Libertadores nunca é fácil. Porém, o Santos caiu no torneio continental após perder dentro de sua própria casa, o que traumatizou ainda mais o elenco e a torcida. Mesmo assim, os santistas precisam erguer a cabeça rapidamente para enfrentarem o Atlético-PR, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E apesar de toda a pressão depois da queda na Libertadores, o Peixe conseguiu bater o Furacão por 1 a 0 e segue sonhando com a conquista do Brasileirão. Para o técnico Levir Culpi, porém, a recuperação da confiança foi até mais importante do que o triunfo em si. Com o triunfo, o alvinegro chegou aos 44 pontos, ultrapassando Grêmio, com 43, e diminuindo a diferença para o líder Corinthians, que tem 53. Os dois rivais, porém, jogam neste domingo. Na próxima rodada, o Peixe visita o Palmeiras, no sábado que vem, às 19h (de Brasília), em São Paulo.

Arqueiro

Fernando Prass é o segundo goleiro que mais disputou jogos pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro no século XXI. A marca, alcançada pelo arqueiro no último domingo, em vitória sobre o Fluminense, foi celebrada pelo goleiro. “Em um clube grande, conseguir atingir marcar assim, com tamanha concorrência que se tem, como Marcos, Sérgio, é muito importante. Claro que isso não garante nada a ninguém, mas no lado pessoal e individual claro que envaidece. O Palmeiras é um clube que tem uma história gigantesca, ainda mais em relação a goleiros. Poder atingir números expressivos assim, mostra que seu trabalho está sendo bem feito”, disse o camisa 1. Contratado pelo Palmeiras no final de 2012, Prass acumula um total de 88 jogos com a camisa do clube no Campeonato Brasileiro. Levando em conta apenas as edições do torneio disputadas a partir de 2001, o camisa 1 está empatado com Sérgio (88) e atrás de Marcos (168).

Batalhar

“Em relação a disputa pela titularidade, isso sempre ocorreu. Desde que eu estou no Palmeiras, independentemente dos goleiros que estivessem no grupo, eu nunca me considerei titular. Sempre procurei batalhar dia a dia, mês a mês, e ano a ano. Graças a Deus consegui um número expressivo de jogos”, completou. Aos 39 anos de idade, Fernando Prass, ganhador da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, tem contrato com o Palmeiras até o final desta temporada. O goleiro já reiterou o desejo de estender seu vínculo e vem negociando com o clube alviverde, mas a definição de quantas temporadas durará a renovação tem atrapalhado as negociações e o ídolo preferiu não se manifestar sobre o assunto. “Sobre a renovação eu não falo nada. Se o presidente ou o Alexandre (Mattos), Cícero (Souza) quiserem se posicionar, eu acho que fica melhor. O presidente já deu uma declaração de que está otimista, mas a gente não tem nada definido ainda e, por conta disso, acho melhor não falar nada”, finalizou. Fernando Prass reconquistou a posição no começo da temporada, ainda na gestão de Eduardo Baptista. Após a chegada de Cuca, no entanto, Jailson voltou à condição de titular, mas sofreu lesão no quadril durante a decisão por pênaltis contra o Barcelona de Guaiaquil, pela Copa Libertadores, e não atua desde então.

Disparado

O Corinthians é líder disparado do Campeonato Brasileiro com dez pontos de vantagem em relação ao Santos. Porém, o momento do time de Fábio Carille não é dos melhores, pois o segundo turno se resume a uma vitória, dois empates, três derrotas e um misto de gordura acumulada com incompetência dos adversários para fazer frente. Um dos temas em xeque na campanha do Corinthians é o poder de reação, evidenciado em um dado: o Timão não virou nenhum placar em 25 partidas da competição até agora. Diante do São Paulo, o Corinthians saiu perdendo e conseguiu alcançar apenas o empate em 1 a 1, mantendo a sina de não obter viradas no Brasileirão. Em resumo, o Timão só venceu os 16 jogos em que saiu na frente do placar: Vitória, Atlético-GO, Santos, Vasco, São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Botafogo, Ponte Preta, Palmeiras, Fluminense, Atlético-MG, Sport, Chapecoense e Vasco. Restam mais 13 partidas pela frente no Campeonato Brasileiro. A primeira delas será neste domingo, às 16h, contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Corinthians tem 54 pontos, dez a mais que o Santos, atual vice-líder. Tudo isso mesmo sem reagir durante as partidas.

Triunfo

O Palmeiras foi muito superior na vitória deste domingo, sobre o Fluminense. Melhor durante os 90 minutos, o Verdão conseguiu o triunfo graças a um golaço de Egídio. Conforme dito por Abel Braga após o confronto, Cuca também viu uma atuação segura de sua equipe e fez elogios ao time. “Acho que foi uma atuação segura, uma vitória merecedora. Tivemos o controle do jogo durante a maior parte do tempo, controlamos bem. O Fluminense teve algumas chances, não foram muitas. Saímos com toques de qualidade. Poderíamos ter tido mais tranquilidade no jogo, porque tivemos muitas possibilidades”, disse o treinador. A principal jogada do ataque palestrino lembrou os tempos de Cuca no Atlético-MG, em 2013. Repetindo jogada de Jô, Bernard e Diego Tardelli, o Palmeiras abusou dos lançamentos para a cabeça de Deyverson, que desviou diversas bolas para que Willian e Dudu avançassem sem marcação. No momento seguinte, porém, os palmeirenses mostraram preciosismo e ineficiência na finalização.

Preservados

O técnico Abel Braga assumiu a responsabilidade pela derrota do Fluminense diante do Palmeiras, neste domingo, no Maracanã. Em entrevista coletiva, o treinador reconheceu que os jogadores ficaram muito cansados após o duelo com a LDU, na última quinta-feira, e deveriam ter sido preservados, como era a sua ideia inicial. “Ao conversar com os jogadores na véspera, todos disseram que estavam bem e eu me deixei levar. O treinador que não segue sua consciência e sua equipe perde, tem que ser o responsável”, afirmou. Abel afirmou que errou na escalação e na estratégia, mas que isso não tira os méritos da vitória do Palmeiras, que soube controlar a partida sem correr riscos. “O Palmeiras é uma equipe com Dudu e William muito vertical. Quando o time está apertado, eles lançam o Deyverson, que é excepcional na primeira bola. Marcamos mal por acaso, o gol nasceu dessa maneira”, explicou. O treinador do Tricolor das Laranjeiras comentou que a equipe carioca tem uma campanha melhor fora de casa do que em seus domínios, e que no jogo desse domingo, o adversário foi inteligente ao ficar trocando de posições para cansar os jogadores do time carioca.

Lanterna

Em situação crítica no Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético-GO recebeu o Cruzeiro e perdeu pelo placar de 2 a 1, e agora amarga mais uma rodada na lanterna do principal torneio nacional. Os gols do time mineiro foram marcados pelo meia Arrascaeta e o atacante Rafael Sóbis, enquanto que o gol dos donos da casa foi marcado pelo meia Luiz Fernando. Após a derrota, os jogadores da equipe goiana lamentaram mais um resultados negativo. “Estava muito calor, isso atrapalhou bastante. Sabemos que devemos redobrar as atenções. Foi um jogo parecido com o do Coritiba. duas desatenções que não poderiam acontecer, e infelizmente não conseguimos o resultado que precisávamos”, afirmou o atacante Niltinho, que começou no banco e entrou durante a partida.

Desejar

Já o volante Ronaldo criticou a atuação do time, principalmente na primeira etapa, quando o Cruzeiro conseguiu marcar seu dois gols. “Jogamos muito mal, deixamos a desejar no primeiro tempo. Temos que tirar proveito do segundo tempo, que melhoramos, e agora levar como aprendizagem para o restante da temporada que não podemos errar mais na temporada”, ressaltou o defensor. Na próxima rodada, o Atlético-GO encara fora de casa o Avaí, às 16 horas, no estádio da Ressacada, rival direto na briga pela permanência na Série A. Os goianos estão na lanterna com 22 pontos e apenas seis vitórias conquistadas, enquanto que o time catarinense está em 13° com 30 pontos e sete vitórias. Já os mineiros focam suas atenções para o jogo de volta da final da Copa do Brasil, quando enfrenta em casa o Flamengo.

Desencantou

O meia-atacante Clayson enfim desencantou como jogador do Corinthians. E não foi em qualquer partida. O jogador vindo da Ponte Preta ao término do Campeonato Paulista assegurou o empate por 1 a 1 com o São Paulo, na manhã deste domingo, no Morumbi. “Já tinha dito que o gol sairia na hora certa. Graças a Deus, foi hoje”, comemorou Clayson, que não conteve a euforia ao vazar o goleiro Sidão com um belo chute, no segundo tempo. Ele tirou a camisa e acabou punido com o cartão amarelo. “É uma coisa que normalmente não faço. Mas era o primeiro gol. É muita emoção, né?”, sorriu. Com 17 partidas disputadas como corintiano, Clayson estava impossibilitado de defender a equipe nos últimos compromissos. Ele cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco e não participou do empate por 0 a 0 com o Racing, na Argentina, porque já havia defendido a Ponte Preta na Copa Sul-Americana.

Negativos

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, segue sendo protagonista dos episódios negativos relacionados ao São Paulo. Não bastasse suas atrapalhadas na gerência do futebol tricolor, o presidente do clube foi acusado por Pedro Mauad, conselheiro são-paulino, de agressão após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, neste domingo, no Morumbi. Leco estava acompanhado de seu filho, Fernando de Barros e Silva, quando foi para cima de Pedro Mauad nas dependências internas do Morumbi. O mandatário teria se revoltado com o conselheiro são-paulino por conta das duras críticas direcionadas à sua gestão e, inclusive, tentado segurá-lo pelo pescoço. Nesta segunda-feira, um boletim de ocorrência deverá ser feito por Mauad, bem como a abertura de uma representação contra Leco no Conselho Deliberativo do clube. O São Paulo, por sua vez, deve soltar um comunicado oficial a respeito do ocorrido. Segundo o estatuto do São Paulo, agressão física envolvendo dirigentes do clube nas dependências do Morumbi é passível de até 120 dias de suspensão. Em 2015, Ataíde Gil Guerreiro e Carlos Miguel Aidar, à época presidente tricolor, foram expulsos do quadro de conselheiros por este motivo.

Pênalti

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, teria oferecido 1 milhão de euros, o equivalente a cerca de R$ 3,7 milhões, para que Cavani abrisse mão das cobranças de pênalti. E o uruguaio, irritado com a proposta, a recusou. As informações são do jornal “El País”. De acordo com o jornal espanhol, que cita “fontes próximas ao PSG”, Nasser enviou um intermediário para apresentar sua oferta a Cavani. Em contrato, está previsto o pagamento de 1 milhão de euros caso o atacante seja o artilheiro do Campeonato Francês. A proposta, portanto, consistia no pagamento desse valor mesmo sem a liderança na estatística. Contrariado com a atitude de Nasser, o centroavante teria justificado a negativa à proposta argumentando que havia conquistado com méritos o direito de cobrar os pênaltis da equipe.

Apaziguar

Diante da reação do uruguaio, ainda segundo o “El País”, o presidente do PSG teria então abordado Neymar com o objetivo de apaziguar a crise no vestiário. Ao brasileiro, argumentou que a estrela do time poderia conceder a responsabilidade das cobranças de pênalti a Cavani, que vive de gols. Mas o brasileiro “não compreendeu essa lógica”. Além disso, a maioria do elenco do Paris Saint-Germain teria ficado ao lado de Cavani no episódio. Daniel Alves seria um dos poucos a favor de Neymar no vestiário. O jornal ainda diz que o jantar organizado pelo lateral brasileiro com o objetivo de conciliar os companheiros de equipe “teria sido tão animado quanto um funeral”. O PSG volta a campo na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da Europa. Recebe o Bayern de Munique, o adversário mais forte da chave, às 15h45 (de Brasília), com transmissão ao vivo do GloboEsporte.com. No sábado passado, o Paris tropeçou pela primeira vez na temporada, no empate sem gols com o Montpellier por 0 a 0, fora de casa.

Problemas

O Corinthians tem a fórmula para acabar com todos os seus problemas. E sabe onde ela está guardada: em seu vestiário. O que quer que tenha acontecido no intervalo do clássico contra o São Paulo, neste domingo, tem que ser repetido ao longo da semana até o próximo domingo, quando o Corinthians visita o Cruzeiro, no Mineirão. Recapitulando: o Corinthians fez um primeiro tempo abaixo da crítica no Morumbi e desceu para o intervalo perdendo por 1 a 0, agradecendo a todos os deuses do futebol por não ter sofrido mais gols. Voltou outro time, bem mais parecido a aquele que construiu a ampla vantagem na liderança do Brasileirão. Empatou e poderia ter virado. “Nós nos cobramos muito no intervalo” resumiu Gabriel. É irônico que o time tenha travado nos 45 minutos iniciais no Morumbi justamente quando Fabio Carille pôde escalar seu 11 ideal, após quase dois meses: Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena, Arana, Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô.

Campanha

O Grêmio é um dos quatro melhores times do continente e está em terceiro do Brasileirão. Isso não significa que viva somente dias de tranquilidade. Pelo contrário. A campanha do time no returno causa preocupações. Afinal, conta com um dos quatro piores retrospectos. Apesar da polêmica do pênalti em Edílson em Allione, o fato é que o Tricolor chegou à terceira derrota consecutiva na competição. Todas por 1 a 0 (Vasco, Chapecoense e Bahia). Só venceu uma partida na segunda parte da competição, a goleada por 5 a 0 sobre o Sport. Passadas seis rodadas, o time tem apenas quatro pontos no returno, só mais que Coritiba (dois) e Sport (um). O Corinthians, mesmo com oscilações, acumula sete (15º no returno), enquanto o Palmeiras tem 11 (quarto) e o Santos nove (nono). “Precisamos voltar a somar pontos para melhorar na tabela e seguir esta jornada” alerta o vice de futebol Odorico Roman.

Culminou

Esta sequência culminou com a perda de uma posição na tabela. O time agora está em terceiro com 43 pontos, mesmo número do Palmeiras, mas à frente pelo saldo de gols (18 a 10). Ainda ficou um atrás do Peixe e a 11 do líder Corinthians. A distância chama ainda mais atenção porque restam 13 rodadas, ou 39 pontos em disputa. Mesmo assim, Renato Gaúcho não desiste de lutar pelo nacional. “Dá para continuar à caça ao Brasileirão. Lógico que dá. Brigaremos, treinaremos, veremos o que temos errado para voltarmos ao campeonato” sentenciou. Sem jogos no meio da semana, a segunda-feira será de reflexão e descanso aos tricolores. A reapresentação ocorrerá na terça. Na próxima rodada, os comandados de Renato Gaúcho recebem o Fluminense. A partida está marcada para ocorrer no domingo, às 16h, na Arena.

Consolidação

Vale a liderança da Série B. Ou melhor, a consolidação dela, caso vença o América-MG. De quebra, um passo a mais rumo ao retorno à elite do futebol brasileiro. Apesar disso, o Inter rechaça que o confronto desta quarta-feira no Beira-Rio tenha um contorno decisivo. Passadas 25 rodadas, ambas equipes somam 48 pontos. O Colorado, no entanto, aparece em primeiro pelo número de vitórias (14 a 13). Um triunfo sobre o Coelho deixará o time dará uma folga ainda maior na luta pelo topo da tabela e ainda deixará os gaúchos a apenas 12 pontos da confirmação do acesso à elite. Nem por isso o Inter dá uma atenção especial ao confronto. Guto Ferreira destaca ainda o longo período para o término da competição: 12 rodadas. Ressalta a importância de um resultado positivo em frente da própria torcida.

Decisiva

“Eu não consigo enxergar em um campeonato de pontos corridos uma rodada decisiva. Jogaremos contra o América-MG e depois o campeonato seguirá. Só saberei se é decisiva ou não no final. Neste momento, é importante. No primeiro turno, fizemos um grande primeiro tempo lá, mas não convertemos em gol. Saímos com o empate. Além de permanecer na liderança, estamos em busca do nosso principal objetivo, que é o acesso” avalia Guto. O pensamento do treinador é compartilhado pela diretoria. O vice de futebol, Roberto Melo, reconhece que o duelo será complicado, mas apela para o clichê de o resultado valer os mesmos três pontos do que outra rodada qualquer. Também admite que é preciso cuidado com o rival para não ser surpreendido. “Não encaro como final. É mais um jogo importante. São mais três pontos. É um jogo extremamente difícil. Uma equipe muito bem treinada, encaixada. Trabalharemos para descansar e fazer um grande jogo” comenta o dirigente.

Expectativas

Em duelo que fechou a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebeu o Brasil de Pelotas neste sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza, e não decepcionou seus torcedores. Precisando dos três pontos para colar no G4 e voltar a se fortalecer na briga pelo acesso à elite do futebol nacional, o Vozão desta vez correspondeu às expectativas e acabou superando os adversários por 2 a 1, de virada. Misael abriu o placar para os visitantes. Leandro Carvalho e Ricardinho balançaram as redes para o Mais Querido. Com o resultado, o Ceará chegou à quinta colocação, com 41 pontos e encerrou a sequência negativa de suas partidas sem vitória. Ciente da importância de não deixar seus rivais se distanciarem na tabela nesta reta final de temporada, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Chamusca tentará manter a toada já na próxima terça-feira, contra o Santa Cruz, às 19h15 (de Brasília), no Estádio do Arruda. O Brasil de Pelotas, por sua vez, segue figurando no meio de tabela. Com a derrota deste sábado, o time gaúcho se estabeleceu na 12ª colocação da Série B e tentará se recuperar do revés também na terça-feira, às 19h15, contra o Luverdense, em casa.

Diretoria

O calendário do futebol brasileiro de 2018, que deveria ter sido divulgado no início de julho, continua como uma incógnita na CBF. Por ser um ano atípico, que vai juntar o Mundial na Rússia com o período mais extenso de Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, a diretoria da confederação não consegue chegar a um consenso para a definição. A situação se torna mais embaraçosa em razão da pressão exercida pelas federações que não querem que os Estaduais sejam encurtados. Como o Campeonato Brasileiro é interrompido durante o mês de disputa do Mundial, a CBF vive o dilema de tenta montar o quebra-cabeça há vários meses, mas sempre fica faltando encaixar alguma peça. É preciso ajustar as datas dos Estaduais com as do Brasileiro e da Copa do Brasil, considerando-se também a Libertadores e a Sul-Americana. Além disso, há os torneios regionais, como Copa do Nordeste e Copa Verde – a Primeira Liga segue o rastro.

Inevitável

Existe a possibilidade de as férias dos jogadores serem divididas em duas etapas. Uma, no início do ano e a outra, durante o Mundial. De todo modo, é praticamente inevitável que os Estaduais comecem mais cedo, possivelmente em meados de janeiro. Também parece muito provável que haja um excesso de jogos nos meios de semana notadamente no segundo semestre, o que representa um risco maior de lesões musculares para os atletas. A posição da maioria das federações é que os Estaduais não devem ser mexidos. Seus dirigentes tratam essas competições como um cabresto para manter o poder sobre os clubes locais. Como 2018 é um ano eleitoral na CBF, sua diretoria vai fazer de tudo para não contrariar o interesse dessas entidades.

Rebaixamento

O Goiás suou, mas conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série B. Neste sábado, o time alviverde recebeu o Paysandu e venceu por 2 a 1 contando com gols de Tiago Luís e Carlinhos, ambos no segundo tempo. Rodrigo Andrade descontou pouco antes do apito final. Com o resultado, o Esmeraldino saiu do Z4, chegando à 17ª colocação com 29 pontos, e empurrando o Figueirense, que soma 28, para a degola. Já o Papão segue no meio da tabela, com 28. Pela próxima rodada, os goianos vão em busca de se manter fora da zona visitando o Boa Esporte, na próxima terça-feira. No mesmo dia, o Alviceleste recebe o Guarani. Antes do final do duelo, teve tempo para o Paysandu emendar uma pressão e deixar a torcida do Goiás apreensiva. No entanto, mesmo com o volante Rodrigo Andrade diminuindo, aproveitando bola desviada em escanteio, os paraenses não conseguiram garantir a igualdade.

Presença

O Flamengo corre contra o tempo para contar com Everton no segundo jogo da decisão da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. O camisa 22 ainda sequer treinou com bola e presença é difícil, mas não descartada. Rueda falou que o atleta será avaliado até a partida. Lesão é na panturrilha esquerda. “Temos toda a equipe, com exceção de Everton, que está em transição. Não sei se podemos ter. Vamos esperar para ter a decisão e buscar a decisão. Vimos quem se adaptou melhor a posição, em um jogo com uma equipe forte e compacta”. A partida contra o Avaí serviu também para Rueda analisar um possível substituto para Everton, caso o camisa 22 realmente não tenha condições estar em campo contra o Cruzeiro. Paquetá tem tido boas atuações e enchido os olhos do colombiano. “Temos algumas alternativas e uma é o Paquetá. Jogador de muita entrega e pode jogar por ali (esquerda) também. Vinicius é naturalmente da posição e vamos analisar”.

