Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Pressionou

A vantagem conquistada no jogo de ida, com a vitória por 3 a 1 no Recife, fez a diferença para o Sport. A Ponte Preta até fez 1 a 0 ainda no primeiro tempo, com Lucca, pressionou até o fim, mas o placar de 1 a 0 foi insuficiente para evitar a eliminação na Sul-Americana. A Macaca fica pelo caminho, enquanto o Leão avança às quartas de final. Sem nada a perder, a Ponte se lançou ao ataque no começo do primeiro tempo. A estratégia era usar os lados para conseguir cruzamentos em busca de Léo Gamalho na área. O grandalhão quase abriu o placar após bate e rebate na área. Também foi assim que, após cobrança de falta, Lucca aproveitou para abrir o placar, aos 16 minutos. A pressão inicial surtiu resultado, mas a expulsão de Nino Paraíba pelo segundo cartão amarelo, aos 34 minutos, brecou um pouco o ímpeto alvinegro. Ainda assim, Léo Gamalho teve a chance de ampliar, também depois de confusão na área, mas parou em Magrão.

Cruzamento

Do outro lado, o Sport teve uma atuação burocrática, valorizando cada segundo para administrar a vantagem. O único lance de perigo foi um cruzamento de Lenis que bateu no travessão. A diferença numérica deu o tom do segundo tempo. Enquanto a Ponte, por mais que quisesse e insistisse, tinha dificuldade para encontrar espaços, o Sport aproveitava o homem a mais para passar o tempo rodando a bola de um lado para o outro. Tanto que, apesar do abafa final, a Ponte pouco ameaçou Magrão depois do intervalo. Só foi chegar de fato nos acréscimos, quando Magrão salvou em chute de Léo Gamalho e depois Jeferson assustou em rebote da entrada da área. Lucca acabou com um jejum de oito jogos sem marcar. Seu último gol havia sido em 26 de julho, contra o Sol de América, também pela Sul-Americana. É o artilheiro da Macaca na temporada, agora com 21 tentos. O resultado, principalmente com dois sustos nos acréscimos do segundo tempo, reforça a sina do Sport de passar “com emoção”. Já tinha sido assim contra Arsenal de Sarandí e Danubio. Agora, o Leão terá pela frente os colombianos do Junior Barranquilla, novamente decidindo fora de casa. As datas ainda serão divulgadas pela Conmebol.

Demonstração

À Macaca, restou o reconhecimento da torcida. Em meio à crise, com troca de técnico (Eduardo Baptista foi anunciado) e ameaça de degola, o time deu uma demonstração de entrega diante do Sport. Foi um espelho do enérgico interino João Brigatti à beira do campo. Mesmo com um a menos desde o primeiro tempo, não desistiu e quase conseguiu a classificação nos acréscimos, quando Léo Gamalho e Jeferson assustaram Magrão. Os times voltam a atenção para o Brasileirão, torneio no qual estão pressionados pela zona de rebaixamento. A Macaca enfrenta a Chapecoense, domingo, às 16h, fora de casa, na estreia de Eduardo Baptista. Já o próximo desafio do Sport está marcado para segunda-feira, quando recebe o Vasco, às 20h. A arbitragem do equatoriano Roddy Zambrano conseguiu desagradar os dois lados. Os pontepretanos reclamaram da (justa) expulsão de Nino Paraíba e também da tolerância do juiz com a catimba dos pernambucanos. Já o Leão achou que faltou um rigor mais excessivo de Roddy com as constantes entradas duras dos pontepretanos.

Semifinais

Deu Grêmio no choque entre brasileiros das quartas de final da Copa Libertadores da América. Na Arena, o time tricolor venceu o Botafogo por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Lucas Barrios. Como o primeiro duelo terminou empatado sem gols, o time gaúcho garantiu a classificação para as semifinais do torneio, fase que não alcança desde 2009 e que chega pela sétima vez em sua história. Os gremistas aproveitaram o feriado regional do dia 20 de setembro, no qual os gaúchos celebram o aniversário da Revolução Farroupilha, e fizeram festa durante todo o dia. Com os todos os ingressos vendidos para o duelo, mais 50 mil pessoas acompanharam o confronto na Arena. Uma hora antes de iniciar a partida, o técnico Renato Portaluppi confirmou a escalação e encerrou o mistério. Utilizando a braçadeira de capitão, o zagueiro Pedro Geromel começou como titular e o garoto Luan no banco de reservas.

Alternativa

Ainda no vestiário, o meia-atacante fez testes para saber se teria condições de atuar. A Comissão Técnica achou melhor preservar o atleta, contudo, o camisa 7 gremista pediu para ficar à disposição e entrou como alternativa para o decorrer do jogo. Assim, o lateral direito Léo Moura foi mais uma vez improvisado na posição. No Botafogo, o técnico Jair Ventura confirmou a equipe com retornos. Na lateral esquerda, Víctor Luís, que não atuou no primeiro duelo, pois estava suspenso pelo terceiro cartão, retomou a posição e Gilson foi suplente. No meio campo, Rodrigo Lindoso voltou para o time. Com isso, o chileno Leonardo Valencia foi ao banco de reservas. Com a vantagem no placar, Renato apostou na marcação. O treinador tirou Lucas Barrios e colocou o volante Jailson. Do outro lado, Jair Ventura tirou o volante João Paulo e colocou o atacante Brenner, para o time buscar mais o ataque. Assim, começou uma pressão enorme do Botafogo até o final da partida. A equipe carioca apostava bastante no chuveirinho para a área.

Traumática

Uma eliminação traumática sempre acaba deixando feridas difíceis de cicatrizarem. No Santos não foi diferente. Após a derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guaiaquil, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, que culminou com a queda na Libertadores, o elenco do Peixe decidiu se calar. Segundo a assessoria de imprensa, o clube decidiu ‘preservar’ os atletas depois da eliminação. Por conta disso, o treino regenerativo desta quinta será fechado aos veículos de imprensa. Além disso, nenhum jogador dará entrevista coletiva. Logo após o apito final contra o Barcelona-EQU, diversos torcedores tentaram invadir os vestiários da Vila Belmiro e ainda apedrejaram o ônibus que trouxe a delegação do Peixe ao estádio. Com a eliminação na Libertadores, o Santos disputa agora somente o Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe santista encara o Atlético-PR, neste sábado, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada.

Indignados

Os jogadores do Corinthians terminaram o jogo contra Racing, da Argentina, indignados com o árbitro Leodan González. Após o empate sem gols no estádio El Cilindro, que culminou na eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, os atletas do Timão cercaram o uruguaio e protestaram bastante. A revolta dos corintianos foi por conta das expulsões de Rodriguinho e Jô e pelos critérios adotados pelo juiz na marcação de algumas faltas. O lateral Fagner foi um dos mais exaltados e disparou: “O juiz apitou para eles, o jogo todo ele dava falta para eles, o cara chutou a cara do Romero e não levou vermelho. Rodriguinho numa dividida foi expulso. O futebol brasileiro tem que se unir contra a Conmebol, não pode. Isso é uma vergonha! Uma vergonha. Somos pais de família levando tapa na cara” detonou, em entrevista à TV Globo. O Corinthians acabou eliminado da competição por conta do gol sofrido no duelo de ida, em Itaquera, que terminou empatado em 1 a 1. Diretor de futebol do Timão, Flávio Adauto disse que não houve um erro decisivo na partida, mas concordou que a arbitragem foi péssima. “Não teve um erro crasso, mas ele não deixa o jogo jogar. Deu quatro minutos de acréscimo e não teve um jogado. Podia ter dado cinco, seis, sete minutos. Talvez o problema é que não falamos espanhol. Quando caseiros, como esse uruguaio, a gente não tem o que fazer”.

Esperado

Reinaldo Rueda, como esperado, mostrou-se muito satisfeito com a goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, conquistada nesta quarta-feira, na Ilha do Urubu. No duelo que classificou o Flamengo às quartas de final da Sul-Americana, observou uma equipe em crescimento. “Óbvio que a meta é a vaga na Libertadores e tem três caminhos, mas o Flamengo felizmente está melhorando a cada dia. Saber que é um caminho muito longo a Sul-Americana. Também temos a Copa do Brasil e o Brasileirão. Todos são muito intensos e espero que a gente siga se fortalecendo”. De olho na decisão da Copa do Brasil, marcada para a próxima quarta-feira, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, Rueda prega “controle mental”. Por isso, pede que a festa pela vitória sobre a Chape seja bem breve. “Creio que tranquilidade não existe. São 30 segundos de comemoração e já tem de assimilar que temos de pensar no próximo jogo. Temos de controlar a emoção, seguir construindo a equipe, fortalecendo, para todo o caminho que falta. Ainda falta a reta final da Copa do Brasil e do Brasileiro”.

Cusparada

Uma das esperanças de gols do Santos, o atacante Bruno Henrique acabou se tornando um dos personagens da partida contra o Barcelona de Guayaquil, na Vila Belmiro, mas por uma razão que não merece elogios. Expulso por dar uma cusparada em Damián Diaz, o santista foi criticado pelo comentarista Roger Flores, que analisou o lance e a eliminação do Peixe da Libertadores. Na opinião do ex-jogador, levar uma cusparada é pior do que sofrer uma agressão física. “Isso é pior que soco na cara dentro de campo. Se o pau quebrar é menos agressivo do que tomar uma cusparada na cara (…) Os dois foram expulsos, não precisamos nem comentar se é justa ou não a expulsão porque é chover no molhado” afirmou. O jornalista e apresentador Tiago Maranhão também lamentou a postura de Bruno Henrique no lance, no qual o volante Gabriel Marques, do Barcelona, também acabou levando cartão vermelho por revidar na mesma “moeda” e ainda com um tapa. A confusão aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo, quando o time do Equador já vencia a partida por 1 a 0 – o gol que garantiu a vitória e a classificação saiu aos 22 minutos da etapa final. “É indefensável. É provavelmente o gesto mais deselegante que um atleta pode cometer dentro de campo” considerou.

Disputar

Ao mesmo tempo em que se mostravam indignados com a atuação do árbitro uruguaio Leodan González, que expulsou o meia Rodriguinho e o centroavante Jô no empate por 0 a 0 com o Racing, os jogadores do Corinthians já falavam em reagir após a queda diante da equipe argentina na Copa Sul-Americana. O time, que lidera o Campeonato Brasileiro com folga, irá ao Morumbi na manhã de domingo para disputar clássico contra o São Paulo. “Vamos esquecer esse jogo. A Sul-Americana já ficou para trás. Temos grandes chances no Brasileiro e devemos estar focados”, pregou o meia Jadson, que tem passagem pelo São Paulo. “Jogamos de igual para igual com o Racing. Não deixamos a desejar. Infelizmente, a proposta de jogo deles, que era bem fechada, complicou a nossa equipe. Precisamos esfriar a cabeça e pensar no clássico”. Para alguns, era difícil esfriar a cabeça. O Corinthians revoltou-se com a complacência da arbitragem com o Racing, que abusou das jogadas violentas no primeiro tempo, e com a rigidez com que foram tratadas as faltas cometidas por Rodriguinho e Jô. O lateral direito Fagner chegou a cobrar união das equipes brasileiras contra a Conmebol: “A gente é pai de família e vem aqui tomar tapa na cara”.

Imediatas

A derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guaiaquil, na Vila Belmiro, que culminou com a eliminação do Santos nas quartas de final da Libertadores, trouxe consequências imediatas na noite desta quarta-feira. Logo após o apito final, alguns torcedores tentaram invadir os vestiários e ainda apedrejaram o ônibus que trouxe a delegação do Peixe ao estádio. E além disso, o técnico Levir Culpi sabe que a pressão aumentará bastante nas próximas semanas. “Vai pesar muito (a derrota). É um ano político. Podem esperar que o pau vai cantar. Vamos tentar segurar as pontas e dar o nosso melhor. Senão, o técnico vai embora”, resumiu Levir em entrevista coletiva, citando as eleições presidenciais do alvinegro, que acontecem em dezembro. Eliminado na Copa Libertadores da América, o Santos disputa agora somente o Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe santista encara o Atlético-PR, neste sábado, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada. Mesmo ocupando a terceira colocação, com 41 pontos, Levir sabe que será difícil elevar o ânimo da equipe para a sequência da temporada. “Vou ter que tirar alguma coisa da cartola. Tudo que você pode pensar sobre o Santos agora é depressivo. Teremos que ser fortes. Não existe alguém que perdoe o Santos depois de uma situação dessas. É questão de convicção. Entrar com o time e recuperar essa derrota”, concluiu.

Doloroso

O técnico Jair Ventura não escondeu seu abatimento com o fim do sonho de brigar pelo título da Libertadores até o final. Na entrevista coletiva após a derrota para o Grêmio no Sul, o técnico alvinegro admitiu que foi muito doloroso ver o time perder jogando melhor e depois de uma grande temporada. “Honramos a camisa. Esse time merecia um título nesse ano”. Jair confessou que sua tristeza pelo grupo e lembrou que o Botafogo fez um ótimo primeiro tempo na casa gremista. Apesar da derrota, o treinador analisou uma grande partida. “Tivemos oito finalizações no primeiro tempo, mas não conseguimos o gol. Segundo tempo equilibrou. E depois do gol não teve mais jogo”, resumiu. O volante Rodrigo Lindoso saiu de campo dizendo que o Botafogo deixou a Libertadores de cabeça erguida. Para o jogador alvinegro é hora de concentrar os esforços no Campeonato Brasileiro para entrar na zona de classificação e voltar a disputar a competição sul-americana na próxima temporada.

Oitavas

Na noite desta quarta-feira, a Chapecoense foi goleada pelo Flamengo na Ilha do Urubu e deu adeus à Copa Sul-Americana nas oitavas de final. Apesar do placar tranquilo para os cariocas, o time catarinense saiu na bronca com a arbitragem por conta do primeiro gol rubro-negro, e Wellington Paulista não poupou críticas ao juiz. “Os caras colocam um árbitro que nunca ninguém viu apitando para complicar um jogo tão importante para a gente com apenas alguns minutos. O juiz levantou a bandeira, deu impedimento, e depois o bandeirinha abaixou e o árbitro fez o jogo seguir. A gente tinha chance, mas um juiz acabou com nosso sonho”, declarou o atacante à Fox Sports. Aos seis minutos, o Flamengo abriu o placar. Após Guerrero dividir com Jandrei, a bola sobrou para Cuéllar, que só tocou para a rede.

Impedimento

A Chapecoense reclamou que o atacante estaria em impedimento no momento do lançamento. Contudo, árbitro Michael Espinoza considerou um desvio de Douglas Grolli no meio do caminho e, com isso, Guerrero passou a ter condição de jogo. Wellington Paulista acredita que, após abrir o placar, o Flamengo passou a controlar as ações do jogo, dificultando ainda mais a vida da Chape. Com a eliminação na Sul-Americana, o atacante destacou que o foco do time volta a ser o Campeonato Brasileiro. “É complicado falar porque nós perdemos o jogo. O Flamengo, depois que fez 1 a 0, acabou controlando a maior parte. Agora é voltar para casa e pensar no Brasileiro. Como todo mundo sabe, inclusive nossa torcida, que nos apoia para que a gente continue na primeira divisão, este é o campeonato principal”, finalizou. O próximo compromisso da Chapecoense é no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Condá, contra a Ponte Preta, que também foi eliminada da Sul-Americana nesta quarta. O time catarinense aparece na 14ª posição do Brasileiro, com 28 pontos, apenas um a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento.

Proteger

A melancólica eliminação do Santos na Libertadores após derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guaiaquil, na noite desta quarta-feira, não foi bem digerida pela torcida. Após o apito final, um grupo de torcedores tentou invadir os vestiários da Vila Belmiro. Para proteger os atletas do Peixe, a Polícia Militar entrou em confronto com os santistas. Mais de 25 bombas de gás foram jogadas. Além disso, pedras também foram atiradas no ônibus da delegação do time comandado por Levir Culpi. Por conta do conflito, a PM orientou os torcedores que ainda estavam na Vila a não deixarem o estádio. Os que ficaram do lado de dentro tentavam subir no muro para ver a briga na rua. Apenas depois de 25 minutos, o Urabno Caldeira ficou vazio. A entrevista coletiva de Levir também foi atrasada após a confusão. Com a eliminação na Liberta, o Peixe mira suas forças no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, às 21h (de Brasília), o alvinegro recebe o Atlético-PR, pela 25ª rodada.

Prorrogado

Independentemente do processo eleitoral ou da campanha do time no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Vasco segue se movimentando e projetando o elenco para as próximas temporadas. O clube chegou a um acordo com os representantes do goleiro Martín Silva e o contrato do uruguaio foi prorrogado por mais um ano. O vínculo, que antes ia até o fim de 2019, será prorrogado até o final da temporada de 2020. O anúncio só será feito após o término do Campeonato Brasileiro e novo contrato será registrado somente em janeiro de 2018. Isso porque a legislação brasileira prevê visto de trabalho somente por dois anos para estrangeiros. Martín Silva foi contratado pelo Vasco em 2014 e em pouco tempo se tornou um dos jogadores mais identificados com a torcida. Pelo clube conquistou o título estadual nos anos de 2015 e 2016. Aos 34 anos, vem sendo constantemente convocado para a seleção uruguaia e deverá disputar a próxima Copa do Mundo caso a Celeste confirme a classificação nas Eliminatórias que se encerram em novembro.

Implantação

Em meio a polêmica envolvendo a implantação do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) durante o Campeonato Brasileiro deste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organizou mais um evento com a função de treinar os novos assistentes e repassar algumas determinações. A entidade reuniu um grupo de 16 supervisores para atualização de protocolo e revisão de instruções antes da preparação intensiva de árbitros e assistentes. A ideia de utilizar o recurso na próxima rodada, que acontece neste final de semana, foi adiada por falta de infraestrutura dos estádios. O trabalho teórico foi comandado pelo instrutor técnico Manoel Serapião Filho, que esteve presente nos treinamentos realizados pela Conmebol nas últimas semanas. O evento foi realizado para atualizar os supervisores sobre o conteúdo, alcance e limites do protocolo elaborado pela IFAB (International Football Association Board). Presente na reunião, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Marcos Marinho, ressaltou aos supervisores que o avanço na utilização da tecnologia é de suma importância para uma modernização do quadro de arbitragem.

Eficiente

“O árbitro moderno precisa entender que a função está mudando e que o vídeo é uma forma de deixar as coisas mais corretas e o futebol mais eficiente. Eles tem de saber usar o vídeo com inteligência para não atrapalhar a dinâmica do jogo, que é a essência do uso da tecnologia”, disse Marinho. O grande enfoque trabalhado com o grupo de supervisores foram as “decisões revisáveis”, isto é, aquelas situações em que há a possibilidade de pedido de revisão pelo árbitro ou de sugestão pelo assistente de vídeo. Nos próximos dias, 64 árbitros e assistentes passarão por avaliações, treinamentos teóricos e práticos nos moldes do realizado pela Conmebol. Manoel Serapião revelou que todos os treinamentos estão sendo realizados para que a implantação não gere questionamentos ou alguma dúvida. “Desde março do ano passado, todos os cursos e treinamentos promovidos pela Comissão de Arbitragem da CBF têm o tema árbitro de vídeo. Além disso, nós participamos de todos os workshops realizados pela Fifa em Londres, Amsterdã, New Jersey e Zurique. Agora, vamos dar mais um passo para a implantação do recurso aqui no Brasil”, explica o instrutor.

Retorna

A Ponte Preta anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do treinador Eduardo Baptista. O técnico de 45 anos chega para substituir Gilson Kleina, que foi demitido no último final de semana após derrota em casa para o Atlético-GO por 3 a 1. O contrato com o filho de Nelson Baptista é até o final de 2018. João Brigatti, auxiliar fixo da equipe do Moisés Lucarelli, continua como o encarregado de comandar a equipe no confronto contra o Sport, nesta quarta-feira, válido pelas oitavas de final Copa Sul-Americana. Esta será a segunda passagem de Eduardo Baptista na Macaca. Ele assumiu o time de Campinas em abril de 2016 e levou a equipe até a oitava colocação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Em dezembro de 2016 ele anunciou sua saída para ir comandar o Palmeiras.

Passagem

No Verdão, ele ficou apenas quatro messes e acabou sendo dispensado depois de derrota para o Jorge Wilstermann na Bolívia. Durante sua passagem no alviverde, ele conseguiu vencer o Santos na Vila Belmiro, onde o time do Palestra Itália não vencia desde 2011. Além disso, ele ficou marcado pelo forte discurso após a vitória sobre o Pañarol no Uruguai e pela derrota por 3 a 0 para a própria Ponte Preta no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. Neste ano, Eduardo Baptista também comandou o Atlético-PR entre 23 de maio e 10 de julho. Ao longo de sua carreira, o treinador de 45 anos também comandou o Sport e o Fluminense. Ele será apresentado na manhã da quinta-feira.

Tratamento

O boliviano no Luís Alí iniciou, nesta quarta-feira, o tratamento pós-operatório após realizar uma cirurgia, no hospital Albert Einstein, para recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles esquerdo. O jogador se contundiu em um treinamento. Segundo o chefe do departamento médico da Ponte Preta, Roberto Nishimura, o atacante de 23 anos deverá desfalcar a equipe até o início de 2018. “O tempo de recuperação estimado é em torno de quatro meses, para que ele inicie os treinamentos de transição”, afirmou. Luís Alí foi contratado pela Macaca em julho deste ano, após se destacar com a camisa do San José, da Bolívia. Com contrato até o final do Campeonato Paulista de 2018, o atacante deverá retornar à equipe pouco antes do término de seu vínculo.

Carreira

O ex-técnico do São Paulo, Rogério Ceni, retornou à Europa para dar prosseguimento aos estudos de sua nova carreira. Na última terça-feira, o ídolo tricolor se reuniu com Michael Beale e Charles Hembert, seus ex-auxiliares no time do Morumbi. Em sua conta no Instagram, o inglês publicou uma foto ao lado de Ceni e Hembert, e escreveu: “Grande noite. Até a próxima, amigos”. No Twitter, Beale acrescentou: “Ótimo passar o tempo com esses dois caras hoje à noite. Compartilhamos muitas experiências juntos neste ano”. Desde que foi demitido do São Paulo, em julho, Rogério Ceni não concedeu entrevistas a veículos de imprensa. Seu único pronunciamento se deu através de uma carta publicada no Facebook, em que se despediu de seus comandados. Esta, portanto, é a primeira aparição do técnico depois de ter saído do Tricolor.

Continuidade

Substituído por Dorival Júnior, Rogério Ceni está dando continuidade ao curso da Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês), para que possa iniciar o curso de nível “B” da Uefa. Já Michael Beale acertou na terça-feira o seu retorno ao Liverpool para treinar garotos de seis a 11 anos de idade. O inglês pediu a demissão do São Paulo em 1º de julho, três dias antes de o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, demitir Ceni. Hembert, por sua vez, deixou o clube junto com o técnico.

Exigências

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal tornada pública esta semana derrubou exigências criadas pela lei que criou o Profut – programa de refinanciamento das dívidas dos clubes de futebol no Brasil. A lei condicionava a participação de times em campeonatos à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, e impunha o rebaixamento como punição a quem não estivesse em dia com impostos federais. A decisão liminar, do ministro Alexandre de Moraes, será comemorada por federações estaduais e clubes, que viam na redação da Lei do Profut grande risco de “insegurança jurídica”. “Decisão justa e fundamentada que protege a Constituição Federal e respeita o futebol, os clubes e o torcedor brasileiro que tem o direito de ver as competições resolvidas exclusivamente dentro do campo de jogo” afirmou Rogério Caboclo, Diretor Executivo de Gestão da CBF.

Redigida

Se mantida como estava redigida, a lei do Profut poderia criar situações peculiares. Por exemplo: um time poderia ser derrubado para a segunda divisão sem que houvesse outro para substituí-lo. Ou: um time seria impedido de jogar um torneio por causa de um cobrança que, no futuro, poderia se mostrar indevida. “A punição a um clube que não paga imposto tem que ser aquela aplicada a todo contribuinte que não paga imposto: execução fiscal. E não a impossibilidade de praticar regularmente sua atividade fim, sendo rebaixado de divisão” diz o advogado Luiz Felipe Santoro, que participa de um grupo criado pela Federação Paulista de Futebol para discutir o assunto. Mesmo quem defendia as punições previstas pelo Profut via com ressalvas a exigência das Certidões Negativas de Débito, por ver nisso um exagero. Essa tese prevaleceu na decisão do ministro Alexandre de Moraes. “As restrições à autonomia desportiva, inclusive em relação a eventuais limitações ao exercício de atividade econômica e profissional das entidades de prática desportiva, devem apresentar razoabilidade e proporcionalidade, porque poderão resultar em restrições de importantes direitos constitucionalmente assegurados e no desrespeito à finalidade estatal de promoção e auxílio na área do desporto” escreveu o ministro.

Favorável

A grande maioria dos clubes da Série A se pronunciou de forma favorável a respeito da utilização do árbitro de vídeo no Brasileiro. Depois de ser derrotado com gol irregular do Corinthians na tarde do último domingo, o Vasco teve reunião com a CBF, que decidiu implementar a tecnologia a partir da 25ª rodada, no próximo fim de semana. Vale lembrar que a medida está prevista no artigo de número 75 do regulamento da competição: “A CBF poderá utilizar a tecnologia em arbitragens nas competições nacionais que coordena, adotando a forma, termos e limites constantes do projeto que elaborou e do respectivo protocolo determinado pela International Football Association Board – IFAB, que passam a fazer parte integrante e indissociável deste RGC”. Atlético-PR, Coritiba, Ponte Preta, Santos e Vitória não se pronunciaram até o fechamento desta matéria. Veja abaixo o que disseram os representantes dos demais clubes da primeira divisão:

Diminuir

Segundo o presidente Daniel Nepomuceno, o Atlético-MG é favorável a essa determinação. Para ele, quanto mais instrumentos forem usados pra auxiliar os árbitros e diminuir o número de erros, melhor. O presidente entende que o uso dos recursos de vídeo vai evitar muitas polêmicas. Atlético-GO – Adson Batista, diretor de futebol. “Eu sou contra. Acho que o árbitro de vídeo vai tirar algumas coisas importantes do futebol, como o poder de decisão do juiz. Vai ficar uma situação de parar muito o jogo. Vai tirar autoridade do árbitro. Acho que a arbitragem tem que ter autonomia e sempre buscar se qualificar. Defendo a profissionalização dos árbitros para que possam viver disso e ter mais condição de fazer uma preparação melhor”.

Tecnologia

“O presidente do Avaí (Francisco José Battistotti) é plenamente a favor da tecnologia no futebol. Ele entende que vai auxiliar a dirimir dúvidas de lances confusos. O Avaí foi vítima neste campeonato de dois lances difíceis e que fazem falta. O pênalti para o Vitória, onde o árbitro não deu, uma tesourada do zagueiro no Júnior Dutra. E o outro o pênalti que o árbitro deu a favor do Avaí contra o Flamengo e que voltou atrás. Até se alegou na época que ele usou a tecnologia ou foi o extracampo que anulou, de uma informação que ele recebeu. O Juan estava pronto para bater o pênalti. Esses quatro pontos, eventualmente se o Avaí tivesse feito, estão fazendo muita falta nessa campanha pela permanência na Série A. O presidente é a favor. O Avaí elogia a decisão que possa ser tomada para vir árbitro de vídeo a partir de agora, está plenamente de acordo, a favor da tecnologia”.

Auxiliar

Bahia – Marcelo Sant’Ana, presidente. “Em linha geral, pessoalmente, sou favorável ao uso da tecnologia para auxiliar a arbitragem e de termos árbitros profissionais, com remuneração tradicional e dedicação exclusiva/prioritária ao apito”. Botafogo – Carlos Eduardo Pereira, presidente. “Não sei como vão implementar, tudo depende de como será implementado. Não sei se terá treinamento para os árbitros, quais estádios poderão receber. Pelo o que já ouvi da CONMEBOL, acho que será em um jogo. Considerando que teremos 10 jogos, acredito que será feito em um ou dois jogos por rodada. Não sei em que estágio está o treinamento dos árbitros”. “Colocar em prática na pressão, por esse lance do jogo entre Corinthians e Vasco, é precipitado. Vamos ver. Pode ser uma tentativa de melhorar, dar uma satisfação, por esse lado é uma coisa positiva. O que me preocupa é o sistema, como o árbitro vai conversar com o pessoal que faz a leitura. Tem um preço a se pagar. Mas temos que andar para frente. Parece ser uma forma de se andar para frente. Vamos tentar, sabendo que provavelmente teremos problema no início”.

Controle

Chapecoense – Rui Costa, diretor executivo. “Penso que todo sistema de controle e monitoramento que possa trazer o resultado da partida seja mais justo, é válido. o que me preocupa é o critério que vai ser usado esse mecanismo, de que forma vai ser regulamentado. Já vimos, inclusive, em jogos que a medida foi adotada e houve confusão. Mesmo parando, olhando, isso gera confusão. Me preocupa o fato de termos um árbitro que fica atrás do gol e que não faz diferença. Ele fica ali parado, olhando, as vezes até em posição ostensiva, fica com postura de atenção, e coisas acontecem na frente deles e eles não se posicionam. Claro que estou generalizando, e toda generalização é injusta, mas todo dia se vê isso e recentemente se viu isso em lance capital”. Corinthians – Flávio Adauto, diretor de futebol. “Acho interessante, mesmo com o campeonato em andamento. O que importa é que vá entrar esse recurso. Quanto mais adiar, pior. Lances polêmicos vão surgir todas as semanas. Se você pode elucidar isso imediatamente, será bom para o campeonato. Da mesma forma que agora está uma polêmica em um lance que nos beneficiou, teve em lances que nos prejudicaram, como contra Flamengo e Coritiba”.

Prejudicados

Cruzeiro – Bruno Vicintin, vice de futebol. “O Cruzeiro sempre foi a favor, e esse ano foi um dos clubes mais prejudicados pela arbitragem. Se nós tivéssemos tido árbitro de vídeo nos jogos da Copa do Brasil, por exemplo, nossas classificações contra São Paulo e Palmeiras teriam sido mais fáceis, já que a arbitragem validou gols irregulares dessas duas equipes. O mesmo aconteceu no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O árbitro validou um gol irregular”. Flamengo – Eduardo Bandeira de Mello, presidente. “Sempre me declarei a favor da utilização de todos os recursos externos possíveis para a redução dos erros de arbitragem. O ideal seria que, paralelamente ao árbitro de vídeo, fosse implantado o controle externo das arbitragens com validação por auditoria independente, conforme proposto pelo Flamengo há mais de um ano”. Fluminense – Pedro Abad, presidente. “Qualquer medida que tenha como objetivo minimizar o risco de erros é positiva. O futebol envolve muito investimento de diversas partes, existe um planejamento das equipes e um erro de arbitragem pode interferir diretamente no resultado. Tudo que for para contribuir no nível de decisão é válido. Vamos aguardar para conhecer o processo decisório, e se for isento, quem ganha é o futebol”.

Limites

Grêmio – Odorico Roman, vice de futebol. “Sou favorável dentro dos limites definidos pela FIFA (as 4 situações de intervenção). Tudo o que for possível para reduzir os erros da arbitragem devem ser acolhidos desde que que não interfira no bom andamento do jogo. Só o juiz principal pode decidir se vai assistir o vídeo, somente se houver algum erro flagrante, como um cartão vermelho equivocado ou um gol com a mão. O árbitro de vídeo não pode nunca parar um jogo, somente avisar o juiz se for algo flagrante”. Palmeiras – Maurício Galiotte. “O Palmeiras é a favor do uso da tecnologia no futebol. Os avanços tecnológicos nos últimos anos são profundos e significativos. A utilização destes benefícios no esporte acrescenta sobremaneira na assertividade e também no resultado do espetáculo. É preciso agora que se criem as regras para a utilização e que elas sejam seguidas em todas as partidas e em todos estádios do campeonato”. São Paulo – Vinícius Pinotti, diretor executivo. “Acho ótimo. Acho que acaba deixando o espetáculo mais justo e tira um pouco da responsabilidade dos árbitros, que tem de tomar decisões rápidas quando tudo acontece. Sem dúvida, vai ajudar”.

Experiência

Sport – Arnaldo Barros, presidente. “Nós já tivemos uma experiência nas finais do Campeonato Pernambucano, e podemos verificar que não houve ainda preparação adequada, não só Tecnologicamente como no que diz respeito aos próprios árbitros. Tecnologicamente nós tivemos restrições quanto ao posicionamento das câmeras, isso levou a uma polemica grande num gol anulado do Salgueiro, gerou dúvida porque a câmera não ficou posicionada da forma adequada que desse pra tirar essa dúvida. Também houve improvisações no que diz respeito ao local onde o árbitro de vídeo deveria se posicionar e em termos de preparos dos árbitros nós entendemos também que não houve o treinamento adequado”. Vasco – Eurico Brandão, vice de futebol. “Todo recurso que puder ser utilizado para evitar que uma partida seja decidida por um lance irregular é válido. Pena que o Vasco tenha sangrado para isso”.

Entidade

A decisão da CBF de utilizar o árbitro de vídeo a partir dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro foi tratada internamente no Vasco como uma vitória do presidente Eurico Miranda. O dirigente, que esteve reunido com os principais nomes da entidade na segunda-feira, deixou o encontro confiante de que, aos poucos, o clube está se fortalecendo politicamente. Eurico Miranda tem procurado a aproximação de dirigentes da CBF no sentido de se colocar politicamente com mais destaque no cenário nacional às vésperas da eleição presidencial do clube, prevista para novembro. Até bem pouco tempo, o atual mandatário via como pouco provável a aproximação com a entidade, no sentido de que a administração de Marcos Polo del Nero é tratada como favorável a clubes paulistas. A costura de uma aproximação da CBF com o Vasco foi feita por dirigentes de dentro da própria entidade, que olham Eurico como um apoio importante já que alguns clubes, como Flamengo e Fluminense, por exemplo, defendem que os clubes devem organizar os principais campeonatos nacionais, o que esvaziaria o poder da própria CBF.

Arbitragem

Nenhuma das partes quis se posicionar sobre essa possível aproximação. Na reunião de segunda-feira, além de Eurico Miranda e de Del Nero, participaram o diretor de competições Manoel Flores e o presidente da comissão de arbitragem, coronel Marinho. Ainda na esfera política, a chapa “Mudança com Segurança” registrou a sua candidatura, que tem como nome para presidente Fernando Horta, ex-vice-presidente geral da gestão de Eurico Miranda, que vai tentar um novo mandato. Além dos dois, concorrem ao pleito marcado para 7 de novembro Otto de Carvalho, Alexandre Campello e Júlio Brant. Porém, existe nos bastidores a possibilidade de alguns nomes da oposição se juntarem na tentativa de superar o atual presidente. Dentro de campo o elenco voltou aos treinos na manhã desta terça-feira, depois da folga na última segunda-feira. A atividade aconteceu com um regenerativo e foi fechada para a imprensa, que só teve acesso aos minutos finais.

Desempenho

No único treino aberto à imprensa nesta semana que antecede o clássico contra o Corinthians, domingo, no Morumbi, o técnico Dorival Jr deu amostras de que poderá fazer algumas mudanças em relação à equipe que vinha atuando nos últimos jogos. Satisfeito com o desempenho coletivo do time, o treinador são-paulino, através da divisão dos grupos que participaram do treinamento desta terça-feira, sinalizou que Júnior Tavares pode seguir na lateral-esquerda, retomando a vaga que até então pertencia a Edimar. Voltando de folga após conquistar os importantes três pontos no Barradão, o elenco do São Paulo foi a campo nesta terça-feira no CCT da Barra Funda muito mais leve. Quem atuou como titular trabalhou menos do que o restante do grupo, que seguiu treinando no gramado até mesmo durante a entrevista com os três jogadores que atenderam a imprensa: Hernanes, Marcos Guilherme e Petros.

Assistência

Na volta de Dudu ao time titular do Palmeiras, o time paulista venceu o Coritiba por 1 a 0 no Pacaembu, no fechamento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com assistência do camisa 7, Jean anotou o único gol do jogo. Na prática, o Palmeiras iniciou e terminou a rodada na quarta colocação a 13 pontos do líder. No entanto, os tropeços de Grêmio e Santos, e a dificuldade do Corinthians para vencer o Vasco em Itaquera animaram ainda mais os palmeirenses. O tom foi dado pelo locutor alviverde no Pacaembu antes do início do confronto: “É difícil, mas seguimos acreditando porque somos o maior clube do Brasil”. Com o resultado, o Palmeiras foi aos 40 pontos e segue na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, mas agora a apenas três do vice-líder Grêmio, e um do terceiro colocado Santos. Já o Coritiba caiu duas posições e está no 18º lugar, com apenas 27 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Fluminense, domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Já o Coritiba recebe o Botafogo no Couto Pereira, no mesmo dia e horário.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com