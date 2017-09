Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Disparar

Na Arena do Grêmio, a Chapecoense bateu o Grêmio pelo placar de 1 a 0 na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho viu o líder Corinthians disparar e abrir 10 pontos de vantagem, já os catarinenses saem da zona de rebaixamento. O único gol da partida foi marcado por Arthur Caike aos 40 segundos do segundo tempo. Como esperado, o técnico Renato Portaluppi montou uma equipe mista para o jogo. O treinador poupou os jogadores Edílson, Walter Kannemann e Lucas Barrios, que começaram no banco de reservas. Assim, Léo Moura, Rafael Thyere e Jael iniciaram entre os titulares. O Tricolor Gaúcho ainda não teve a presença do zagueiro Pedro Geromel e do meia-atacante Luan que ainda estão em fase final de recuperação de lesões.

Retornam

No lado da Chape, o atacante Túlio de Melo acabou vetado de última hora para o duelo. O jogador sentiu dores no quadril e Arthur Caike iniciou o confronto como titular. Pelo Campeonato Brasileiro, os times retornam a campo no próximo domingo. Às 16h (de Brasília), a Chapecoense enfrenta a Ponte Preta na Arena Condá. Mais tarde, às 19h (de Brasília), o Grêmio encara o Bahia na Fonte Nova. Antes, na quarta-feira, as duas equipes possuem compromissos em competições internacionais. Pela segunda partida das oitavas de finais da Sul-Americana, a Chapecoense tem um duelo contra o Flamengo. Já o Grêmio recebe o Botafogo pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América.

Garantiu

O Cruzeiro garantiu sua permanência no G6 do Campeonato Brasileiro durante a noite deste domingo. Apesar do pênalti desperdiçado pelo meia Thiago Neves no Mineirão, o time celeste ganhou por 1 a 0 do Bahia, que vive situação delicada no torneio nacional. Com 37 pontos, o Cruzeiro mantém a sexta posição. O Palmeiras tem a mesma pontuação e pega o Coritiba às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Pacaembu. Já o Bahia, com 27 pontos, figura no 16º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento à Série B. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara o lanterna Atlético-GO às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Olímpico. Já o Bahia pega o Grêmio, vice-líder do torneio nacional, às 19 horas de domingo, no Estádio da Fonte Nova.

Disputado

O gramado do Mineirão, prejudicado por um recente festival musical, não estava nas melhores condições. O primeiro tempo do confronto disputado neste domingo terminou sem gols, já que Vinícius desperdiçou grande chance ao receber de Mendoza e tentar encobrir Fábio. O Cruzeiro teve a chance de inaugurar o marcador em cobrança de pênalti logo aos 4 minutos da etapa complementar, quando o árbitro Wagner Reway percebeu falta de Rodrigão em Raniel dentro da área. Thiago Neves bateu no canto esquerdo de Jean e viu o goleiro defender. O time mandante finalmente abriu o placar no Mineirão aos 17 minutos do segundo tempo. Após escanteio cobrado por Thiago Neves pelo lado direito, o zagueiro Léo subiu mais alto e usou a cabeça para marcar. Ele chegou a ficar no chão após choque com Tiago, mas seguiu na partida. O Cruzeiro passou a jogar com um homem a menos a partir dos 38 minutos do segundo tempo. Pouco depois de substituir Hudson, Lucas Silva cometeu falta por trás em Zé Rafael e recebeu o cartão vermelho. Ainda assim, o time mineiro completou o quarto jogo seguido sem derrota no Campeonato Brasileiro.

Superou

O Flamengo superou sem muitas dificuldades o Sport por 2 a 0 na tarde deste domingo, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paolo Guerrero e Everton Ribeiro marcaram os gols do Rubro-Negro. Com a vitória, o Flamengo sobe para quarto lugar na classificação com 38 pontos, mas pode ser ultrapassado nesta segunda pelo Palmeiras, que encerra a rodada em partida contra o Coritiba. Já o Sport chega à quarta derrota seguida e vai caindo na tabela. Com 29 pontos, o Leão pernambucano está em 12º, mas apenas dois pontos acima da zona do rebaixamento. No meio de semana, Fla e Sport têm compromisso na Copa Sul-Americana, com as partidas de volta das oitavas de final. Na quarta-feira, o Fla recebe a Chapecoense e o Sport visita a Ponte Preta em Campinas. Já na 25ª rodada do Brasileirão, o Flamengo volta a jogar em casa e recebe o Avaí no sábado, dia 23 de setembro. No dia seguinte, o Sport joga na Ilha do Retiro diante do Vasco. Antes do apito final, o Fla conseguiu ampliar em bela troca de passes. Guerrero dominou no peito e tocou para Paquetá. O atacante entregou para Berrío na direita e o colombiano levantou na área. Everton Ribeiro cabeceou e deu números finais ao confronto.

Objetivo

Em um duelo direto entre dois times que ainda sonham em entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense bateu o Fluminense por 3 a 1, de virada, na Arena da Baixada, e ganhou fôlego para alcançar seu objetivo. Com o resultado, o Furacão chegou aos 34 pontos, na oitava colocação. Já o Tricolor, com 31 pontos, caiu para a 11ª posição. Depois de pressionar por todo o primeiro tempo, o Rubro-Negro tomou um banho de água fria, aos 46 minutos, quando nos acréscimos, Henrique Dourado aproveitou cruzamento para desviar para as redes e abrir o placar para o time carioca. Na segunda etapa, aos 11 minutos, cobrando falta, Gedoz deixou tudo igual. Aos 34 minutos, Ribamar decretou a virada. Jonathan fechou a contagem, aos 45 minutos. Na próxima rodada, o Atlético Paranaense volta a campo no sábado, quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. Já o Fluminense encara o Palmeiras, domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Quando a partida começava a ficar sonolenta na Arena, Ribamar, que não fez um bom primeiro tempo, mostrou oportunismo para aproveitar lançamento de Sidcley, aos 34 minutos, e tocar no cantinho para decretar a virada. Já no desesperado, Scarpa recebeu pela esquerda, aos 42 minutos, ajeitou para o pé bom e chutou direto pela linha de fundo. Aos 45 minutos, ainda deu tempo para Jonathan fechar o placar.

Esperanças

A torcida do São Paulo, enfim, ganhou um motivo para se encher de esperanças na luta do time contra o rebaixamento. Em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Tricolor de Dorival Júnior dominou e derrotou o Vitória, por 2 a 1, na tarde deste domingo, em pleno Barradão, encerrando um jejum de mais de um mês sem triunfos. Em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jovem Éder Militão foi a grata surpresa tricolor. Improvisado na lateral direita, o jogador de 19 anos foi seguro defensivamente e apareceu bem no ataque, marcando o primeiro gol da vitória são-paulina, inclusive. O segundo tento foi de Cueva, contando com desvio de Fillipe Soutto, após cobrança de escanteio. O peruano, aliás, entrou bem na etapa final e deu mais qualidade ao meio-campo são-paulino. Esta foi apenas a segunda vitória do São Paulo como visitante no torneio – a primeira se deu contra o Botafogo, por 4 a 3.

Posições

Apesar de ter subido duas posições, o clube do Morumbi segue na zona de rebaixamento, no 17º lugar, com 27 pontos ganhos, os mesmos do Bahia, mas com um saldo de gols inferior. O Vitória, por sua vez, caiu para a 19ª colocação, com 26 pontos. Ainda sob pressão, o São Paulo terá um clássico em seu próximo compromisso: o líder Corinthians, no domingo (24), às 11 horas (de Brasília), no Morumbi – 42 mil ingressos já foram vendidos para o Majestoso. No mesmo dia, mas às 19h, o Vitória visitará o Atlético-MG, no Estádio Independência. Aos 36 minutos, em cobrança de escanteio pela esquerda, Cueva colocou efeito na bola e viu Fillipe Soutto desviar contra a própria meta, deixando o São Paulo em situação ainda mais confortável. Que não duraria muito, no entanto. Aos 44, o atacante colombiano Tréllez aproveitou bate-rebate na área e descontou para o Vitória, que na base do abafa sufocou o Tricolor nos acréscimos, mas não conseguiu o empate.

Liderança

Depois de amargar dois triunfos contra times que fogem do rebaixamento jogando dentro do estádio de Itaquera, além de tropeços no clássico contra o Santos e frente ao Racing-ARG, pela Sul-Americana, o Corinthians enfim voltou a vencer em seus domínios no último domingo, contra o Vasco, abrindo dez pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com isso, mesmo sofrendo pela queda de desempenho, o Timão já tem uma campanha melhor do que Grêmio e Santos no returno, seus principais perseguidores. Com o triunfo sobre o Cruzmaltino, o Alvinegro agora soma seis dos 15 pontos disputados, conquistados em duas vitórias e três derrotas. Dessa forma, supera o Peixe, que tem o mesmo número de pontos, por ter um triunfo a mais. Já o Tricolor Gaúcho, que foi superado em seus dois últimos jogos, tem apenas cinco pontos na segunda metade da competição, abaixo dos dois concorrentes ao título.

Aproveitou

Dos times que frequentam a parte de cima da tabela, o Flamengo é o que melhor aproveitou esse segundo turno, com oito pontos conquistados, mas que o deixam ainda 16 atrás do Timão. O Botafogo, com 12, é o líder na classificação parcial, seguido de perto por Avaí e Atlético-GO, dois times que lutam contra o rebaixamento para a segunda divisão. O fato de ter novamente aberto distância em relação ao segundo colocado, porém, não mudou o discurso de Carille a respeito da possibilidade de ser campeão do torneio nacional. Para ele, só haverá uma definição real dos postulantes ao título quando o Brasileiro estiver a dez rodadas do final da competição. Depois do triunfo sobre os cariocas, o Timão chegou a 53 pontos na tabela de classificação e agora terá pela frente o clássico contra o São Paulo, marcado para as 11h (de Brasília) do domingo, no estádio do Morumbi. Antes, porém, o time encara o Racing, na Argentina, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. No primeiro jogo, os times ficaram no empate por 1 a 1 dentro de Itaquera.

Empate

Nem tão bom mas nem tão ruim. Assim pode ser resumido o empate entre Avaí e Atlético-MG na manhã deste domingo, pela 24ª rodada do Brasileiro. O placar de 1 a 1 não deixou os times perto dos seus objetivos (Libertadores e se afastar do Z4, respectivamente), mas ainda foi um ponto precioso para seguir vivo na competição. A partida começou com o Atlético-MG tentando se impor na casa do adversário. Ainda nos minutos iniciais, o Galo chegou com perigo ao gol do Avaí, com cabeçada de Fred passando muito perto da trave. O Avaí se contentava em se fechar na defesa e esperar por uma bola certeira de contra-ataque. Ainda na primeira etapa, um desfalque importante para o time de Rogério Micale: após dividida, Valdívia sentiu dores fortes no joelho direito e não pode seguir na partida. Clayton entrou em seu lugar, aos 22 minutos de jogo. Neste momento, o Avaí até conseguia criar chances, mas era o Galo quem chegava com perigo ao gol de Douglas. Ao fim do primeiro tempo, no entanto, mais uma máxima do futebol se fez presente em campo: quem não faz, leva. E foi o Avaí quem abriu o placar na Ressacada. Aos 45 minutos, Júnior Dutra cruzou para trás em busca de Leandro Silva, mas o lateral furou. A bola sobrou para Wellington Simião, livre, chapar no canto do goleiro Victor, sem chances de defesa.

Defesa

No segundo tempo, o Atlético-MG entrou em campo determinado a empatar a partida. O Avaí se contentava com a vitória parcial e congestionou o campo de defesa. Micale lançou Robinho no lugar de Cazares e o time atleticano foi com tudo para cima do Avaí, os dez jogadores de linha avançando para ocupar o campo de ataque. Os frutos da estratégia do Galo chegaram já no fim da segunda etapa: após contra-ataque rápido, Marcos Rocha cruzou na medida para Otero cabecear no canto, sem chances de defesa para o goleiro Douglas. Aos 42 minutos, o Atlético ainda perdeu um jogador, quando Elias foi expulso. Já amarelado, o volante matou contra-ataque do Avaí e recebeu o segundo amarelo. Com cinco minutos de acréscimos, o Avaí tentou tirar vantagem de ter um homem a mais, mas não dava tempo para mais nada. Empate na Ressacada. Com o resultado, o Atlético-MG ganhou uma posição, somando 31 pontos na 11ª colocação. Já o Avaí foi para a 13ª posição, com 29 pontos.

Decidirem

Vanderlei estava em campo e até fez suas boas defesas, como de costume, mas não pôde evitar a vitória do Botafogo que, com time misto, dominou o Peixe no Estádio Nilton Santos e venceu por 2 a 0 neste sábado, pela 24ª rodada do Brasileirão, antes dos dois times decidirem seus futuros na Libertadores, na quarta-feira. Por conta da prioridade na competição Sul-Americana, os técnicos Jair Ventura e Levir Culpi não tiveram força total. O mesmo valeu para a torcida, que passou longe de encher o estádio, já que os jogos mais importantes ficarão para o meio de semana. Enquanto os reservas de Levir mostravam grande desentrosamento, o misto do Botafogo tomou conta do lado direito do ataque com Luis Ricardo, Bruno Silva. Foram eles os responsáveis por servir Rodrigo Lindoso e Guilherme no mesmo local e no mesmo estilo: jogada trabalhada na direita e toque para o meio da entrada.

Proposta

Antes, Vanderlei já tinha evitado três subidas do Glorioso e só gritava com o restante do time… Só gastou voz. Os passes errados e lentos foram a proposta do Peixe do início ao fim. Nem bronca e nem mexida mudavam o desentrosamento e baixa qualidade técnica do Santos no Nilton Santos. Sem conseguir contra-atacar, já que não roubava as bolas, o Santos insistia em tentativas de cruzamento de longa distância. Mas Kayke não conseguiu ver nenhuma em condição clara de gol. Insistência e nada mais. Os gols na primeira etapa foram o necessário para liquidar um jogo que se arrastou e não fez jus às histórias de Botafogo, Santos e ao nome do estádio. Um excesso de passes laterais errados, chutes de qualquer jeito e pouquíssimas bolas trabalhadas. Mesmo assim, o Botafogo soma três pontos que o levam à quinta posição e o deixa a quatro pontos do Santos. O Peixe dá adeus à maior invencibilidade da Série A do Brasileirão (17 jogos) e concentra suas forças para o jogo da volta das quartas da Libertadores, em que recebe o Barcelona de Guayaquil (ECU). O 0 a 0 classifica o Santos. Já o Botafogo precisa vencer o Grêmio fora ou empatar com gols.

Passagem

A derrota por 3 a 1 contra o Atlético-GO, sofrida na noite deste sábado, encerrou a passagem de Gilson Kleina pelo comando da Ponte Preta. O diretor de futebol Hélio Kazuo e o gerente de futebol Gustavo Bueno oficializaram a saída do treinador ainda no Estádio Moisés Lucarelli. “Nós entendemos em reunião, em consenso com a diretoria e a presidência, que seria necessário fazer a troca e já conversamos com o Gilson. Quem estava no dia a dia viu a entrega do Gilson, o comprometimento e o trabalho dele, um profissional sério e dedicado. Contudo, infelizmente os resultados não vieram”, disse Bueno. Com a demissão de Gilson Kleina, Brigatti assume o posto de treinador da Ponte Preta na condição de interino mais uma vez. De acordo com a diretoria, ainda não há um nome para ser efetivado no cargo, o que não deve acontecer antes do confronto com o Sport, previsto para quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

Mercado

“Nossa intenção não era trocar. Por isso, primeiro precisamos digerir a situação e a partir de agora trabalhar um nome, ver quem está no mercado, quem se encaixa no perfil. É difícil chegar alguém a tempo para a partida da Copa Sul-Americana”, adiantou o gerente de futebol. Derrotado pelo Corinthians na final do Campeonato Paulista, Gilson Kleina encerra sua segunda passagem pela Ponte Preta com um retrospecto de 13 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. No total, o comandante acumula 61 vitórias, 40 empates e 51 derrotas em 152 partidas pelo clube. “Quando os resultados não vêm, é preciso oxigenar com a troca do comando, mas não faltou luta, vontade e brio”, afirmou Bueno. “Vamos focar em apoiar e tentar resgatar o elenco. Há jogadores que tiveram uma queda e sabemos que podem mais”, completou. Com 28 pontos, a Ponte Preta figura no 13º lugar do Brasileiro.

Retomada

A Ponte Preta foi incapaz de vencer o lanterna do Campeonato Brasileiro em pleno Moisés Lucarelli na noite deste sábado. Após a derrota por 3 a 1 diante do frágil Atlético-GO, o atacante Emerson Sheik pediu união por uma retomada no torneio nacional. “Agora, é fechar dentro do nosso espaço de trabalho e conversar, com cabeça boa. É o momento de ter maturidade entre diretoria, comissão técnica e, principalmente, jogadores. Precisamos juntar o que sobrou e ter força para dar sequência com maturidade”, afirmou o atleta ao Sportv. Com a derrota dentro de casa contra o Atlético-GO, a Ponte Preta segue com os mesmos 28 pontos e figura na 13ª colocação da tabela. O Vitória, primeiro integrante do grupo de rebaixados, tem dois pontos a menos e pega o São Paulo às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Barradão.

Competição

“A gente definitivamente precisa entender que não está legal. É difícil falar nesse momento, porque pode soar mal, mas, fazendo uma análise da competição como um todo, precisamos entender que não está legal. Hoje, mais uma derrota, dentro de casa, contra um time que também está na briga para não cair”, reconheceu Sheik. Na noite deste sábado, a Ponte Preta sofreu o terceiro gol no momento em que Aranha tentava o cabeceio em jogada de escanteio, lance que o goleiro foi sucinto ao comentar. “O tempo já tinha se esgotado e a própria torcida se manifestou, pedindo para eu ir à área. Tentamos, mas hoje não jogamos o futebol que a torcida merecia”, afirmou. A derrota inesperada diante do Atlético-GO complica a situação do técnico Gilson Kleina no comando do time de Campinas. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo direto para fugir na zona de rebaixamento, a Ponte Preta enfrenta a Chapecoense às 16 horas do próximo domingo, na Arena Condá.

Tranquilo

O treinador Levir Culpi assumiu a responsabilidade da derrota por 2 a 0 do Santos para o Botafogo, na noite deste sábado, no Rio de Janeiro. Tranquilo como sempre para analisar o desempenho dos seus jogadores, ele disse que já esperava dificuldades da equipe totalmente reserva escalada como titular para criar jogadas. “A responsabilidade pela atuação é toda minha, muitas substituições, não dá para esperar muito. São 10 jogadores diferentes, ainda três substituições, não dá para ficar esperando um time acertado, quanto mais do entrosamento”, avaliou o treinador, colocando a “culpa” da opção pelo fato de disputar a volta das quartas de final da Libertadores nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), contra o Barcelona-EQU, na Vila Belmiro. “Coincidentemente, o Botafogo está numa situação muito parecida, os dois times dando tudo que podem na quarta-feira, na Libertadores. Uma pressão maior que nos deixou vulneráveis para essa partida”, avaliou o comandante, confiante que sua opção por priorizar o torneio continental será a correta.

Alavancar

O Atlético-MG saiu de Florianópolis com um ponto, após empate por 1 a 1 com o Avaí, na Ressacada. Apesar de o empate não alavancar a equipe na luta pelo G6, objetivo declarado do clube para o Campeonato Brasileiro, a avaliação foi de que o time fez boa partida. O meia Luan, em entrevista ao canal Premiere, elogiou o desempenho, mas lamentou algumas tomadas de decisão por parte dos atletas do Galo. “A gente jogou melhor, no primeiro tempo principalmente. Mas erramos em algumas decisões, eu particularmente também, optando pela jogada errada”, analisou. De qualquer forma, o camisa 27, que deu lugar ao venezuelano Otero, autor do gol de empate, considerou o resultado positivo, por se tratar de um duelo fora de casa, contra um time que não perde há seis rodadas. “Empate não é ruim, jogar aqui na Ressacada sempre é difícil. Claro que estamos cientes de que temos que melhorar todos os dias, para disputar nosso objetivo, que é classificar para a Libertadores”, finalizou. O próximo compromisso dos comandados de Rogério Micale é no domingo, às 19 horas (de Brasília), contra o Vitória, no Independência, pela 25ª jornada do Campeonato Brasileiro.

Desfalques

Mesmo com muitos desfalques, especialmente na defesa, o Fluminense abriu o placar na Arena da Baixada, no duelo deste domingo contra o Atlético Paranaense. O gol de Henrique Dourado aos 46 do primeiro tempo deixou o Tricolor Carioca em vantagem na volta do intervalo. Entretanto o jogo acabou em 3 a 1 para os paranaenses. Para surpresa do técnico Abel, o Furacão não veio para cima como ele esperava, e o confronto estava sob controle. Mas falhas da defesa acabaram por colocar tudo a perder e o time da casa chegou à virada. “Trouxe o Wendel mais para dentro, mas o Atlético-PR não se atirou. O jogo ficou a nossa feição e tomamos um gol bobo”, afirmou Abel. “O jogo estava controlado, mas tomamos o segundo gol dessa maneira e era tudo que o Atlético queria. A gente não sai decepcionado, conheço as dificuldades de jogar aqui, o valor da equipe do Atlético, que colocou uma intensidade acima do normal no primeiro tempo. Acho que estivemos mais perto de fazer o segundo do que sofrer o empate em determinado momento, mas o adversário cresceu após o primeiro gol junto com a torcida”, completou.

Discurso

O centroavante Lucas Pratto adotou discurso semelhante ao do técnico Dorival Júnior e conteve a euforia após o triunfo do São Paulo por 2 a 1 sobre o Vitória, neste domingo, em Salvador. Apenas uma “sequência invicta” irá tirar o Tricolor do sufoco, segundo o argentino. “Estamos numa situação muito difícil ainda, precisamos de uma sequência invicta. Não adianta nada ter vencido hoje se não conseguirmos um bom resultado em casa no próximo jogo”, afirmou o camisa 9, na zona mista do Barradão. Com o resultado, o São Paulo ganhou duas posições na tabela e agora ocupa o 17º lugar, com 27 pontos ganhos, ainda ocupando a zona de rebaixamento, portanto. Em compensação, ultrapassou um rival direto na briga contra o descenso e encerrou um jejum de vitórias que durou mais de um mês – o último triunfo havia ocorrido em 13 de agosto, sobre o Cruzeiro, por 3 a 2, no Morumbi. “Se não conseguíssemos o resultado positivo, eles poderiam abrir cinco pontos. Então, acho que precisávamos de um resultado assim, principalmente pelo jogo sólido que fizemos. Em linhas gerais, o São Paulo foi muito superior ao Vitória. Sofremos um pouco no fim, mas com um pouco mais de capricho poderíamos ter feito um ou dois gols a mais”, analisou.

Delicado

Dois fatos na vitória do Flamengo sobre o Sport na tarde deste domingo na Ilha do Urubu, pela 24ª rodada do Brasileirão merecem destaque. O primeiro foi o apoio da torcida ao goleiro Muralha, que vive momento delicado após diversas falhas, mas que será titular na decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no dia 27 deste mês. Antes da partida começar, a torcida gritou o nome do goleiro, e o apoiou durante toda a partida. Na coletiva após o confronto, o técnico Reinaldo Rueda elogiou o comportamento da torcida e a atuação do jogador. “Primeiro parabéns para a torcida pelo carinho, respaldo e acompanhamento que deu ao time e ao Muralha. Segundo: parabéns ao time pelo jogo e pelo bom trabalho. Também pelo resultado, que é importante para nós. Muito gratificante, porque Muralha vem trabalhando muito bem e hoje teve a oportunidade de abraçar essa oportunidade. Toda a equipe o respaldou”, disse o treinador. “A torcida foi leal, fiel e determinante. Teve muito carinho com o time e Muralha. Estamos muito agradecidos por isso. Esperamos seguir nesse caminho para a felicidade de todos,” completou.

Reclamou

Derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste domingo, o Bahia pode encerrar a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. O lateral direito Eduardo, insatisfeito com a arbitragem de Wagner Reway no Mineirão, reclamou do juiz e tratou de demonstrar ânimo na tentativa de fugir da degola. Com 27 pontos ganhos, o Bahia figura na 16ª colocação do torneio nacional, a primeira fora da zona de rebaixamento. O Coritiba tem os mesmos 27 pontos e enfrenta o Palmeiras às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Pacaembu, com a chance de sair do grupo de degolados. “Não podemos abaixar a cabeça. Temos mais um jogo muito difícil na próxima rodada e não podemos abaixar a cabeça. Faltam muitas partidas ainda e precisamos manter uma pegada muito forte para que possamos nos distanciar da zona de rebaixamento”, disse Eduardo ao Sportv. O Bahia criou jogadas de perigo durante o primeiro tempo no Mineirão, mas não conseguiu inaugurar o marcador. Na etapa complementar, o árbitro Wagner Reway marcou pênalti, cobrado por Thiago Neves e defendido por Jean. O goleiro, porém, não conseguiu salvar cabeçada do zagueiro Léo.

Envolvido

Personagem fundamental do lance que deu origem ao gol irregular de Jô na vitória do Corinthians sobre o Vasco por 1 a 0, no domingo, o árbitro adicional Eduardo Valadão, de Goiás, já tinha se envolvido em polêmica recente numa outra partida do time paulista. Foi na derrota do líder do Brasileiro para o Vitória, por 1 a 0, quando deixou de validar um gol legítimo da equipe baiana. Naquela oportunidade, ele foi o árbitro principal e recebeu muitas críticas de dirigentes, jogadores e torcedores do Vitória, assim como o bandeirinha Fabrício Vilarinho da Silva, por causa da anulação de um gol de Kanu, que ampliaria o placar no início do segundo tempo. A alegação, equivocada, foi que o jogador estava em impedimento na hora da finalização. Curioso é que, neste domingo, Valadão estava a poucos metros de Jô, com o corpo arqueado, parecendo muito concentrado. Após a conclusão do atacante, ele confirmou a validade da jogada com um movimento de corpo – há um código gestual entre os árbitros adicionais e o que apita o jogo. Cercado pelos vascaínos, Valadão se manteve firme e não mudou de posição. Em 2017, ele já apitou várias partidas das Séries A e B do Brasileiro e também da Copa do Brasil e ainda trabalhou como árbitro adicional em algumas delas.

Advertidos

O São Paulo terá força máxima no clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, no Morumbi. Os quatro titulares pendurados com dois cartões amarelos não foram advertidos no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória e ficarão à disposição do técnico Dorival Júnior para o Majestoso. Os pendurados eram o capitão Hernandes, o centroavante Lucas Pratto, o lateral esquerdo Júnior Tavares e o volante Petros. No duelo em Salvador, apenas o meia Jonatan Gomez e o zagueiro Robert Arboleda levaram cartão amarelo. Além desses quatro jogadores, Dorival Júnior contará com os retornos de Jucilei e Edimar, que cumpriram suspensão automática. No entanto, este último pode perder a vaga para Júnior Tavares, que foi bem no triunfo tricolor e pode recuperar a titularidade da lateral esquerda no domingo. Há outros seis são-paulinos pendurados: Cícero, Wellington Nem, Lugano, Renan Ribeiro, Bruno e Jonatan Gomez. Só que eles não representam preocupação para o treinador.

Reservas

Cícero está afastado do elenco tricolor desde o início de agosto e procura outro clube para defender. Wellington Nem se recupera de uma cirurgia no joelho direito e voltará a jogar apenas em 2018. Já Lugano e Renan Ribeiro são reservas e não têm perspectivas de virarem titulares em breve. Bruno, por sua vez, se recuperou de um problema na região cervical, porém precisará de mais tempo para atingir a forma física ideal. Além disso, ele pode voltar como reserva, já que Éder Militão vem se destacando na lateral direita. Já Gomez, que substituiu Jucilei contra o Vitória, errou muitos passes, não agradou, e deverá retornar ao banco diante do Corinthians. Com o triunfo em Salvador, o São Paulo ganhou duas posições e agora é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos ganhos, ocupando a zona de rebaixamento, no entanto. O elenco folga nesta segunda-feira e volta a trabalhar na terça.

Campanha

Com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, neste domingo, no Barradão, o Vitória continua dono da pior campanha como mandante do Campeonato Brasileiro e em delicada situação no torneio. Em entrevista coletiva concedida após o confronto, o técnico Vagner Mancini avaliou a atuação da equipe rubro-negra. Para ele, esta foi a pior partida do time sob o seu comando. “Nesses oito jogos essa foi nossa pior apresentação. O Vitória não conseguiu mandar nas ações do jogo. O São Paulo demorou a fazer o gol e eu alertei no intervalo que se continuasse com essa atuação sofreríamos o gol. Além do São Paulo merecer, o Vitória jogou muito abaixo do que vinha jogando”, analisou Mancini. O treinador ainda pontuou os erros do Vitória no embate e explicou que a entrada de Cleiton Xavier se deu para tentar corrigi-los. No entanto, lamentou que a substituição não surtiu o efeito desejado. Com o resultado, o Vitória perdeu duas posições e virou o 19º e penúltimo colocado do Brasileiro, com 26 pontos ganhos. O Rubro-Negro tentará se reabilitar na competição no próximo domingo, às 19 horas (de Brasília), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Convidado

Com vitória do Corinthians sobre o Vasco foi o tema principal da edição deste domingo do programa Mesa Redonda , da TV Gazeta. O antigo centroavante Evair, convidado pela atração, absolveu Jô. Já Romeu Tuma Júnior, ex-dirigente do clube paulista, rebateu o vascaíno Euriquinho. No único gol da partida disputada na arena de Itaquera, Jô usou o braço para marcar após cruzamento de Marquinhos Gabriel pela direita. Intensamente criticado pela jogada, o centroavante foi absolvido por Evair, com passagens por clubes como Palmeiras, Vasco e São Paulo, além da Seleção Brasileira. “Eu acho que o Jô não precisaria se acusar. Uma decisão como essa, na minha opinião, deve ser tomada pela arbitragem. São eles que devem decidir e dizer se está certo ou errado”, declarou Evair, defendendo o uso de recursos de vídeo em lances polêmicos. “Poderíamos muito bem já estar nesse nível”, pontuou.

Desenrolar

Insatisfeito com o desenrolar da partida disputada neste domingo, Euriquinho, vice-presidente de futebol do Vasco, chamou o lance de “absurdo” e ainda reclamou do tratamento recebido na arena corintiana. Ao contestar o dirigente cruzmaltino, Tuma Júnior lembrou o polêmico Eurico Miranda. “É brincadeira ouvir o filho do Eurico Miranda falar que o jogo foi roubado. Como se o pai dele fosse um exemplo de dignidade, caráter e sucesso, de pessoa bem colocada na vida, que tenha dado exemplo à sociedade como dirigente, parlamentar e cidadão”, declarou. Romeu Tuma Júnior, diretor de futebol do Corinthians durante os anos 1990, já anunciou o projeto de participar das próximas eleições presidenciais do clube, marcadas para fevereiro de 2018. Ex-delegado e ex-deputado estadual, ele ficou irritado com as declarações de Euriquinho, que sugeriu dar “a taça logo ao Corinthians”. “O filho do Eurico Miranda pagar de paladino da justiça em cima do Corinthians, que está a 20 pontos do Vasco, por causa de um gol desses? É brincadeira! E o Corinthians não tem um dirigente para rebater o que esse cara falou. ‘Entrega a taça para eles’. Como se a gente estivesse assaltando campeonato!”, reclamou o oposicionista.

Disposição

O goleiro Vanderlei ganhou ainda mais pontos com a comissão técnica do Santos ao se colocar à disposição para atuar na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no último sábado, no Rio de Janeiro. Enquanto os outros dez titulares do empate por 1 a 1 com o Barcelona-EQU ganharam folga, o arqueiro teve de entrar em campo mais uma vez pelo Peixe. “Nós tivemos a contusão também do goleiro, foi mais um empenho que ele fez em poder participar. Foi exemplar, por isso até que eu coloquei como capitão”, comentou o técnico Levir Culpi, que não tem o reserva Vladimir, parado devido a uma lesão no joelho esquerdo. Contra o Botafogo, quem ficou no banco foi João Paulo, terceira opção no setor. “Mas, realmente, ele não teve o tempo necessário para respirar como todos os outros. Foi profissional e acabou jogando bem, como regularmente vem jogando. Isso demonstra a personalidade e o caráter que ele tem”, avaliou o treinador.

Lembrados

Para Levir, por sinal, seu camisa 1 tem todas as condições de vestir a camisa da Seleção Brasileira, apesar de ainda não ter sido chamado por Tite. Na última lista divulgada pelo comandante do Brasil, os nomes lembrados foram novamente os de Alisson, da Roma-ITA, Ederson, do Manchester City-ING, e Cássio, do Corinthians. “Havia a expectativa de ele ser chamado, mas a gente tem que nos colocar no lugar das outras pessoas para julgar. O certo é que ele está fazendo o máximo e sendo reconhecido pelo Brasil inteiro. É ele seguir dessa maneira que está sendo ótima para o Santos e, quem sabe, um dia será para a Seleção Brasileira”, concluiu. O arqueiro, por sinal, seguirá sem descanso nesta quarta-feira, quando os outros titulares voltam ao time para encarar o jogo da volta contra o Barcelona-EQU, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Por ter empatado em 1 a 1 o duelo no Equador, o Peixe precisa apenas de uma igualdade sem gols para se classificar. 2 a 2 ou mais dá a vaga para o time visitante, enquanto novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. Caso haja um vencedor, este será o dono da vaga na semifinal.

Declaração

O volante Petros respondeu à declaração do zagueiro Kanu, que no último final de semana havia prometido “atropelar o São Paulo” no duelo deste domingo. O recado do atleta tricolor só foi possível porque o time paulista derrotou a equipe baiana, por 2 a 1, em pleno Barradão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Queria falar com o jogador do Vitória, o Seu Kanu, que para ele atropelar quem trabalha, quem é pai de família e quem depende disso aqui, ele tem que fazer muito mais. E tem que respeitar a camisa do São Paulo, porque aqui só tem pai de família”, esbravejou Petros, em entrevista ao canal fechado Premiere. “Esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo, porque o São Paulo é muito grande. Promessa minha. Seu Kanu, para você: aqui é time grande, máximo respeito ao São Paulo, muito obrigado”, acrescentou. A confusão começou no último domingo, após o empate do Vitória por 2 a 2 com o Fluminense, no Barradão. Na ocasião, Kanu marcou o segundo gol do Rubro-Negro baiano, aos 48 minutos do segundo tempo, e deu a seguinte declaração. “As pessoas não entendem, mas o homem lá de cima me abençoa, hoje consegui fazer o gol, infelizmente não conseguimos os três pontos. Agora temos jogo de três pontos, vamos trabalhar durante a semana para atropelar o São Paulo”, disse Kanu, na ocasião.

Amargado

Com o resultado, o São Paulo encerrou um jejum de vitórias de mais de um mês. Nesse período, havia amargado dois empates e uma derrota. Conquistou ainda a segunda vitória como visitante na competição, o que não acontecia desde o épico triunfo por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Engenhão. O triunfo sobre o Vitória, um adversário direto do São Paulo na luta contra a degola, fez Petros desabafar e falar sobre os atributos que o time teve em Salvador. “Hombridade, lealdade, trabalho, perseverança, ser homem para num momento difícil dar a cara, ser homem porque num momento difícil você sabe com quem você pode contar. Estou muito feliz, só quero chegar em casa e dar um abraço na minha família, porque tem sido difícil, mas temos honrado a camisa do São Paulo e vamos sair dessa”, garantiu. Com 27 pontos ganhos em 24 rodadas, o São Paulo segue na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar. O próximo compromisso é o clássico contra o Corinthians, domingo (24), no Morumbi.

Consecutivas

Neste domingo, o Sport foi à Ilha do Urubu enfrentar o Flamengo e acabou saindo com a derrota por 2 a 0, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Recife teve ainda Patrick expulso no segundo tempo e chega a quatro derrotas consecutivas. perdendo a oportunidade de se afastar da zona do rebaixamento. Após o jogo, o volante Wesley reconheceu, em entrevista ao Sportv, que o time enfrentou dificuldades, mas destacou melhora no segundo tempo. “Eu acho que a gente não conseguiu agredir no primeiro tempo. Depois que a gente tomou o gol a gente não conseguiu reagir logo em seguida. Fomos para o intervalo, o professor falou com a gente… Nosso segundo tempo foi bem melhor, aconteceu o gol agora no final, mas com um a menos a gente conseguiu criar, ter várias chances, até mais que no primeiro tempo”, analisou o jogador.

Projeto

Wesley ainda disse acreditar que o time do Sport está no caminho certo: “Sabíamos da dificuldade, agora é hora da gente erguer a cabeça, a gente sabia que era não fácil, mas acho que pelo projeto a gente está no caminho. A nossa postura está outra, basta continuar para que a gente possa seguir em frente”. O atacante André também admitiu problemas, mas indicou pontos positivos: “Quando colocamos a bola no chão e jogamos com mais calma, mesmo com um a menos, a gente conseguiu jogar com mais fluidez. A gente tentou, lutou… O time estava cansado no final e o Flamengo fez o segundo e matou a partida. Temos que ver as dificuldades e saber sair com a bola”. O próximo compromisso do Sport é nesta quarta-feira contra a Ponte Preta, em Campinas, em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Distante

A derrota do Grêmio por 1 a 0 para a Chapecoense na Arena pelo Campeonato Brasileiro manteve o time gaúcho na segunda colocação, mas mais distante do líder Corinthians, que abriu 10 pontos de diferença para o Tricolor. Durante a coletiva após a partida, o técnico Renato Portaluppi citou uma deficiência da equipe gaúcha no meio de campo: a falta de jogadores de criação. O único atleta com essa característica no elenco é o meia-atacante Luan, que está lesionado. “Precisamos ter acima de tudo um jogador de criação ali no meio. Esse jogador é o Luan e quando a gente não tem pecamos um pouco. Pelo menos tivemos um pouco mais de atitude. Tiveram vontade de ganhar. O Grêmio não teve criatividade. Não tendo jogador de criação fica ainda mais difícil para se abrir uma defesa adversária. Este tipo de jogador é fundamental, pois abre a defesa adversária. Infelizmente não tivemos isso hoje”, ressaltou. O treinador gremista também destacou que o time não fez o suficiente para ganhar a partida e que a Chapecoense foi para Porto Alegre com o objetivo de apenas se defender. “Não fizemos nada para ganhar o jogo. Jogamos bem, tivemos o controle do jogo, a posse de bola, mas isso não quer dizer nada. Nós criamos muito pouco. Faltou criação. Infelizmente tomamos um gol com menos de um minuto do segundo tempo. A Chapecoense veio para se defender. Achar um gol e a gente não conseguiu furar o bloqueio e infelizmente nós desperdiçamos mais uma vez uma grande chance dentro de casa”, avaliou.

Colocar

Nos últimos sete jogos, o Grêmio balançou as redes em apenas uma partida. Para se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores, o time precisa vencer o Botafogo e o meia-atacante Luan ainda é dúvida para o jogo. Renato afirmou que só vai colocar em campo quem tiver plenas condições de atuar. “A condição dos jogadores eu sei para o jogo de quarta-feira. É um jogo decisivo certamente, mas eu jamais vou colocar um jogador dentro de campo sabendo que ele pode ter uma lesão grave ou agravar aquela lesão com 5 ou 10 minutos de jogo. Não é a final. É um jogo importantíssimo? Sim, mas às vezes não adianta colocar o jogador e perdê-lo para o restante do ano. Se tiver qualquer tipo de risco, eu não colocar em campo. Os jogadores que entrarem em campo, em termos de lesão, podem ter certeza que vão estar bem”, finalizou. O elenco gremista retorna aos treinos na tarde desta segunda-feira no CT Luiz Carvalho. Na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o time gaúcho encara o Botafogo na Arena do Grêmio pela segunda partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Como o primeiro duelo terminou empatado em 0 a 0, o Tricolor precisava vencer para se classificar para as semifinais da competição. Um novo empate sem gols leva a decisão para os pênaltis. Um empate com gols classifica a equipe carioca.

Recolocou

A vitória por 3 a 0 sobre o Figueirense no último sábado, no Beira-Rio, recolocou o Inter na liderança da Série B, com 45 pontos. E também confirmou o bom momento ofensivo da equipe de Guto Ferreira, dona do melhor ataque da competição. Os três gols foram marcados pelos atacantes, responsáveis por mais da metade dos tentos do time na competição. Após 24 rodadas, os comandados de Guto já marcaram 38 gols, o que resulta em uma média de 1,58 por partida. Desse montante, 21 saíram dos pés de William Pottker (oito), Nico López (seis), Leandro Damião (quatro) e Eduardo Sasha (três). Até aqui, o quarteto ofensivo contribuiu de forma direta com 55,2% dos gols da equipe. Na tarde de último sábado, os atacantes voltaram a ser protagonistas do triunfo. Pottker abriu o placar logo aos três minutos de jogo, após belo cruzamento de Uendel. Leandro Damião fez o segundo aos oito do segundo tempo, também em jogada aérea, dessa vez em cobrança de escanteio de D’Alessandro. E Nico López completou o placar aos 37, após nova assistência de Uendel. O uruguaio, que havia entrado na vaga de Sasha aos 28 minutos da etapa final, encerrou um jejum de 67 dias sem balançar as redes. Não marcava desde o dia 11 de julho, quando anotou na vitória do Inter por 2 a 0 sobre o Ceará. Foram 10 partidas ou 555 minutos sem marcar.

Modificações

O técnico Fábio Carille já afirmou diversas vezes que pretende brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, mas alguns sinais de cansaço apresentados pelo elenco contra o Vasco, no último domingo, em Itaquera, podem indicar algumas modificações na equipe para o duelo contra o Racing-ARG, marcado para quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Avellaneda, pela volta das oitavas de final do torneio continental. “Vou colocar aquilo de melhor que tiver, junto com o departamento médico. Vi alguns jogadores colocando a mão na perna, vamos esperar a reapresentação para ver. Vamos colocar o melhor que tivemos para depois pensar no clássico de domingo. Como sempre, é trabalhar junto com o DM para fazer o melhor do Corinthians no jogo de quarta”, afirmou o treinador, que viu as chances de título nacional crescerem com o triunfo por 1 a 0 e as derrotas de Grêmio e Santos, concorrentes diretos. Depois de passar quase um mês inteiro com apenas três jogos, o Alvinegro já fez os mesmos três neste mês, após a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Além disso, Carille optou por escalar seus melhores atletas tanto no clássico contra o Santos quanto no jogo de ida contra o Racing-ARG, sem dosar certo descanso a nenhum dos seus titulares.

Confronto

Os únicos que não atuaram no trio de partidas foram o lateral esquerdo Guilherme Arana, que estava machucado nos dois primeiros, e o volante Gabriel, que cumpriu suspensão no confronto diante do Vasco. “Eu senti um pouco a perna puxar em algumas oportunidades, mas é normal, é a fibrose da lesão”, comentou Arana, que vê na sequência de jogos a melhor forma de se recuperar totalmente do estiramento no músculo reto femoral da perna direita. Se a dupla tem boas chances de aparecer tanto na Argentina quanto no clássico, nomes como o meia Rodriguinho e o centroavante Jô podem receber descanso. É possível que haja alguma modificação até na lista de relacionados para a viagem a Buenos Aires, marcada para a manhã de terça-feira. Para o treinador, o fator que mais preocupa é atuar sob o forte sol que tem aparecido na cidade de São Paulo nas últimas semanas no final de semana. O Majestoso está marcado para as 11h do domingo, no Morumbi, e é visto como um duelo essencial para o clube do Parque São Jorge. “Essa questão aí, o que mais me preocupa é esse jogo ser às 11h no Morumbi. Precisa ter o tanque cheio se pegar o calor que tem aparecido durante a semana. É algo para se pensar, sim, amanhã (segunda-feira) eu vou me reunir para a gente direcionar algumas coisas”, concluiu Carille.

Tropeços

O Vasco visitou o líder Corinthians na tarde deste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixou a Arena de Itaquera com uma derrota que teve um gosto muito amargo. Com um gol irregular de Jô aos 28 minutos do segundo tempo, o Timão voltou a vencer após dois tropeços seguidos na competição. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Zé Ricardo reconheceu que a equipe da casa foi superior em campo, mas não deixou de lamentar ter sofrido um gol irregular, no qual o atacante usou o braço para colocar a bola para dentro do gol de Martín Silva, após cruzamento de Marquinhos Gabriel. “O gol é o fato do jogo. O Corinthians poderia ter até vencido com outros lances que criou, mas o fato é o que o gol foi irregular. Hoje de manhã, vendo Udinese x Milan, a Udinese fez 1 x 0 e em 30 segundos foi resolvido. Os jogadores do Milan pediram, viram o lance e o gol foi anulado. Aqui tem árbitro de linha, bandeira. Percebi que o gol tinha sido irregular antes de qualquer comentário. A reação de o bandeira não correr para o meio me chamou a atenção. O Elmo foi para o meio, não quis escutar. Por coincidência, ele tinha trabalhado em dois jogos do Corinthians, e não tinham vencido. Mas não quero tirar méritos do Corinthians, que para mim será a equipe campeã brasileira de 2017. Poderíamos ter saído com resultado melhor,” ressaltou o técnico vascaíno.

Analisar

Ao analisar a partida, Zé Ricardo elogiou a postura de sua equipe. “Tivemos um primeiro tempo que só não foi melhor porque tecnicamente poderíamos ter rendido mais. Fizemos um grande jogo. No segundo tempo, com a inversão do Jadson, criou um pouquinho de dificuldade no meio. Demos uma equilibrada depois. Enalteço muito a dedicação dos nossos atletas. Brigamos até o final,” afirmou. A derrota deste domingo fez o Vasco perder uma posição na tabela, e agora é o nono colocado com 31 pontos. A situação da equipe na competição continua desconfortável, já que apenas quatro pontos a separam da zona do rebaixamento. Zé Ricardo terá muitos dias para preparar a equipe para o próximo compromisso pela competição nacional, que será apenas no dia 25, segunda-feira, contra o Sport na Ilha do Retiro.

Batedor

A vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lyon não trouxe apenas boas notícias para o torcedor parisiense. Um dos lances capitais da partida, que terminou em 2 a 0, foi a penalidade sofrida por Mbappé. A escolha do batedor gerou um princípio de conflito entre Neymar e Cavani, principalmente depois que o Uruguaio perdeu a cobrança. Depois do jogo, o treinador Unai Emery fez questão de acalmar os ânimos e evitar qualquer princípio de polêmica envolvendo os jogadores. “Questões como a de hoje serão resolvidas internamente, pelo grupo. Há vários atletas capazes de bater os pênaltis, não possuímos uma lista de hierarquia. Acredito que os dois sejam capazes de chegar a um acordo, porque se não se resolverem quem vai decidir sou eu. Não quero que isto vire um problema para o restante do elenco”, disse o treinador em entrevista após o jogo.

Penalidade

O lance polêmico aconteceu aos 32 minutos da segunda etapa. Logo após a confirmação da penalidade, Cavani já se preparou para bater e viu Daniel Alves pegar a bola e entregar para Neymar efetuar a cobrança. O brasileiro, no entanto, foi conversar com o uruguaio e pediu para bater, mas o camisa nove pegou novamente a bola e foi irredutível ao pedido. Depois de ter o chute defendido pelo goleiro Anthony Lopes, a polêmica tomou grandes proporções e foi tema das entrevistas. Sobre o jogo, Unai Emery revelou ter se surpreendido com a postura do Lyon e afirmou que não acreditava em tanta dificuldade. “Esperava que tivéssemos mais tranquilidade, mas é sempre bom ganhar partidas assim, difíceis. Temos muito respeito por todos os times do campeonato e o Lyon já nos deu muito trabalho na última temporada”, declarou o treinador.

Cenário

Sem vencer há sete jogos e vindo de quatro derrotas consecutivas, o sinal de alerta começa a ficar forte no Sport. Isso porque, embora o Leão ocupe a 12ª posição, a zona de rebaixamento se aproximou perigosamente. Afinal, o São Paulo, que abre o Z-4, soma 27 pontos (dois a menos que o Rubro-negro. O cenário, no entanto, é visto com certa tranquilidade pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. “O Campeonato Brasileiro é complicado. É uma competição longa e esse tipo de oscilação é normal. O Avaí, que estava na zona de rebaixamento, cresceu e agora já saiu. A gente tem oscilado e caímos na classificação. Preocupa, claro. Mas temos uma noção exata do que é o Campeonato Brasileiro e de como devemos trabalhar isso”. Na avaliação de Vanderlei Luxemburgo, o ponto positivo é que os jogadores do Sport estão se entregando em campo. Algo que, para ele, é um forte indício de que o clube reagirá na competição. “O importante é falar que os jogadores estão se empenhando. Contra o Grêmio, eu reclamei pois não poderíamos aceitar uma derrota daquele jeito. Agora, não. Os jogadores estão se empenhando e buscando e isso é um bom sinal”.

Acumulava

Nada como uma rodada após a outra no mundo do futebol. O Santa Cruz, que acumulava oito jogos seguidos sem vencer até a última sexta-feira, agora pode se gabar de estar com duas partidas de invencibilidade. A vitória diante do Goiás, que sucedeu o empate contra o ABC, foi suficiente para uma mudança radical no clima entre jogadores e membros da comissão técnica. “Era importante vencer e fazer prevalecer o fator casa. Isso faz diferença no campeonato. Bom mudar essa tendência de resultados ruins que a gente tava. Afeta muito o emocional e o lado psicológico. Agora estamos há dois jogos sem perder. A conta já fica positiva – comentou o técnico Marcelo Martelotte”. O período de invencibilidade é justamente desde a chegada de Martelotte, que dirigiu a equipe contra ABC e Goiás. Ele acredita que os resultados serão fundamentais na briga do Santa Cruz contra o rebaixamento. “Foi possível ver que jogamos melhor em relação ao jogo contra o ABC. O fato de ter repetido time foi importante para isso. Agora, a tendência é que a gente evolua mais. Os jogadores estão mais confiantes e esperamos melhorar ainda mais”. O Santa Cruz agora joga fora, para tentar manter o crescimento dentro da Série B. Na sexta-feira desta semana, enfrenta o Londrina, no Estádio do Café.

Expulsão

Numa análise rasa, a derrota do Náutico para o Oeste, neste sábado, poderia ser justificada apenas pela expulsão do lateral-esquerdo Henrique Ávila, no final do primeiro tempo. No entanto, não foi assim que o técnico Roberto Fernandes analisou a partida. Segundo ele, o insucesso veio muito mais por erros da equipe durante os 90 minutos e, principalmente, pela falta de agressividade quando tinha a posse de bola. Questionado se o Náutico tivesse tido onze jogadores durante os 90 minutos o resultado seria diferente, Roberto foi categórico ao afirmar que não acreditava nisso. “Eu tenho dúvida se o resultado seria outro. Voltamos a cometer alguns erros que estão se repetindo no Náutico. Volto a reclamar da falta de agressividade no jogo. A gente tinha que agredir quando tinha a posse de bola, mas desacelerávamos. O Oeste foi mais feliz na transição e na recomposição ao longo do jogo”. A derrota, para o momento do Náutico na Série B, poderia ter deixado Roberto Fernandes irritado. No entanto, o desempenho dos jogadores em campo mudou o sentimento do treinador, que volta para o Recife amargando a tristeza. “Muito mais do que puto da vida, eu estou triste porque esbarramos em alguns erros. Estamos trabalhando para que o Náutico consiga diminuir a oscilação”.

