Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Vantagem

O Sport conseguiu selar um pouco de paz no ambiente que vinha pesado nas últimas semanas – afinal, o time já acumulava seis partidas sem vencer na Série A. Mas o Leão conseguiu reagir e sair em vantagem na Copa Sul-Americana. Diante da Ponte Preta, fez 3 a 1, com gols de Ronaldo Alves, Rithely e André – Felipe Saraiva descontou – e pode perder por até um gol de diferença no jogo da volta, no Estádio Moisés Lucarelli. À Macaca, resta vencer por 2 a 0, um placar suficiente para fazê-la avançar pelo critério do gol marcado fora de casa. Fora isso, tem de bater o Leão por três gols de diferença. A Ponte Preta volta a jogar no próximo sábado, às 21h, contra o Atlético-GO no Estádio Moisés Lucarelli. Já o Sport entra em campo no domingo, às 16h, contra o Flamengo, no Estádio Luso-Brasileiro. Estes dois jogos são pela Série A. A partida da volta entre as duas equipes pela Sul-Americana será na próxima quarta-feira, dia 20 de setembro, em Campinas. Amargando seis partidas sem vencer na Série A, o Sport tinha no duelo pela Sul-Americana a oportunidade de um desafogo. Sabia que precisava vencer a todo custo principalmente para resgatar a confiança da torcida e assim o fez. Acuou a Ponte Preta, que pouco fez no primeiro tempo e não ofereceu risco algum ao goleiro Magrão.

Equilibrar

Não demorou para que o Leão abrisse o placar com Ronaldo Alves. A Macaca até que conseguiu equilibrar o jogo, mas não conseguia ser perigosa. Os pernambucanos souberam aproveitar a superioridade e transferiram isto para o placar: o segundo gol saiu com Rithely, de cabeça. No segundo tempo, o panorama não mudou. A Ponte Preta simplesmente não conseguiu levar perigo algum ao Sport. Já o Leão perdeu oportunidades uma atrás da outra. Só nos 20 primeiros minutos da segunda etapa, foram quatro chances claras de gol. A Ponte se defendia de todas as maneiras enquanto os rubro-negros martelavam, martelavam e acabaram sendo premiados. Raul Prata fez uma boa jogada e serviu André, que apenas empurrou.

Decretou

Só que, em um dos poucos vacilos que o Sport deu no jogo, a Ponte conseguiu dar o bote: Felipe Saraiva descontou e decretou o placar final. O volante Rithely era uma das peças mais criticadas por parte da torcida do Sport nas últimas semanas. Após marcar o segundo gol do Leão, o jogador teve seu nome gritado pelos torcedores e vibrou muito. A Ponte Preta realizou uma proeza que poucos times conseguem durante um jogo. Em toda a partida, o time alvinegro só finalizou duas vezes em direção ao gol. A primeira foi justamente quando Felipe Saraiva marcou, já aos 37 minutos do segundo tempo, perto do fim da partida. Foi o primeiro gol dele como profissional.

Semifinal

Ufa! O apito final encerrou os primeiros 90 minutos das quartas de final da Libertadores. E um jogo que dá vaga na semifinal da maior competição do continente precisa ser como foi Botafogo x Grêmio: brigado, com equipes intensas em campo. Mas também com algum espaço eventualmente não aproveitado, especialmente pela parte tricolor. O time de Renato mostrou outra postura no jogo, deu a impressão de remediar todos os possíveis venenos planejados por Jair Ventura, mas pecou na parte ofensiva. E o placar terminou em branco. Por sinal, tem sido algo recorrente. Nos últimos cinco jogos, o Grêmio só fez gols na goleada por 5 a 0 sobre o Sport. Muitos gols, é verdade. Porém, na análise da sequência, torna-se um ponto fora da curva. Antes do duelo com o Botafogo, o Grêmio teve derrota para o Vasco, eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil e o empate em 0 a 0 com o Atlético-PR – ok, este com reservas.

Finalizou

No empate desta quarta, foram duas chances de gol. Uma com Fernandinho, salva por Joel Carli quando Gatito já havia sido batido, e outra em jogada individual de Arthur e defesa de Gatito. O volume costumeiro do Grêmio tem rareado. Lucas Barrios, por exemplo, não finalizou nenhuma vez ao gol do compatriota. Claro que há o peso do desfalque de Luan. “O Grêmio respeita sempre os adversários. Serão 90 minutos difíceis. A torcida nos apoiará. Jogaremos em casa. O Grêmio saiu para o jogo hoje (quarta), mas infelizmente não fizemos o gol. Buscaremos a vitória como sempre fazemos” disse Renato após o empate, que viu as melhores chances para o seu lado. Renato organizou o Grêmio um pouco diferente em relação ao último sábado. Além da postura, uma correção tática. Léo Moura voltou a atuar aberto pela direita no meio de campo, como um “segundo lateral”. Ramiro foi deslocado para o centro. Arthur se desprendia da linha de Jailson e avançava com a posse de bola. Sem ela, Ramiro ficava solto à frente de uma linha de quatro. Cortez, Jailson e Léo Moura foram alvos do treinador durante o jogo, sempre ativo e alertando os comandados.

Retomada

Alan Ruschel viveu mais uma noite especial na retomada de sua carreira como jogador profissional de futebol. Após reestrear contra o Barcelona, no Camp Nou, o atleta jogou pela primeira vez diante da torcida verde e branca no empate por 0 a 0 com o Flamengo. Mais do que isso, Alan não apenas esteve em campo, como foi um dos destaques do Verdão na partida. A boa atuação fez com que deixasse o gramado muito aplaudido pelos torcedores. Desta vez não pelo fato de ser um dos sobreviventes da tragédia na Colômbia, mas pelo bom futebol apresentado. Como meia, posição que passou a desempenhar depois de voltar a jogar, Alan Ruschel foi voluntarioso. Participativo, se movimentou bem no jogo e não demonstrou falta de ritmo. Caiu pelas duas pontas, criou espaços, trocou passes, trombou com os adversários e foi responsável pela melhor chance de gol da Chape no primeiro tempo da partida – um chute cruzado à meia altura defendido por Diego Alves.

Milagroso

Substituído aos 27 minutos do segundo tempo, Alan Ruschel foi ovacionado pela torcida. Não pelo milagroso fato de ter sobrevivido em uma das maiores tragédias do esporte mundial, mas por ter jogado um bom futebol. Definitivamente a página está virada: sai o sobrevivente, entra o atleta. “Hoje o pessoal já não me vê mais como um sobrevivente, mas como um atleta como os demais. Tendo respeito e admiração, mas principalmente o respeito. Todo mundo gosta de ser respeitado. Eu estou trabalhando para as oportunidades virem e eu aproveitar” disse. Aos poucos o atleta vai recuperando o ritmo de jogo e definitivamente é uma opção para a Chapecoense na sequência da temporada. A oportunidade veio em um conturbado momento vivido pelo clube e foi dada por um amigo. Emerson Cris assumiu a equipe interinamente e viu em Alan Ruschel uma opção para o time sair do marasmo causado pelos maus resultados. A próxima oportunidade de Alan Ruschel entrar em campo será no próximo domingo. Diante do Grêmio, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, a Chape busca sair da zona de rebaixamento. Com 25 pontos, o time está na 18º colocação na tabela de classificação.

Reconheceu

Um dos líderes do elenco e capitão do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Racing-ARG, na noite de quarta-feira, no estádio de Itaquera, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o zagueiro Balbuena reconheceu que o time precisa mudar algo para as próximas rodadas. Na avaliação do paraguaio, o Alvinegro precisa treinar mais para corrigir os erros que se sucedem recentemente. “Isso aí é do jogo, não é algo que tem que se preocupar, tem que se ocupar. Tem que se ocupar das coisas, admitir nossos erros e estar mais perto de melhorar”, comentou o paraguaio, que viu o Timão ganhar apenas um jogo nas últimas cinco vezes em que entrou em campo, complicando a classificação para as quartas de final do torneio continental. Ainda líder do Brasileiro e com sete pontos de vantagens sobre o Grêmio, segundo colocado, o clube do Parque São Jorge poderia ter assegurado boa vantagem para a volta, no dia 20, na Argentina, caso tivesse concluído melhor suas chances na etapa inicial. Nos 45 minutos finais, porém, a equipe de Fábio Carille piorou muito e viu os rivais conseguirem a igualdade.

Trabalhar

“Temos que ser efetivos, caprichar mais no passe, perdemos muita bola na hora em que recuperamos, demos a bola para eles. Tem que recuperar isso, a gente é consciente, pode render mais e é trabalhar que os resultados vão sair”, disse o defensor, que negou qualquer relação da queda de desempenho com algum cansaço. “Acho que não, quando o time adversário tem a posse de bola e você não tira, você corre atrás e acaba se desgastando, mas é normal. Sabíamos que o jogo ia ser difícil, time do Racing tem muita qualidade, mas a série está aberta e nós vamos para Buenos Aires buscar a classificação”, disse Balbuena, ciente de que o Timão precisará vencer ou empatar por dois gols ou mais para assegurar o posto nas quartas de final. “Os adversários estão aproveitando nossos erros, temos de continuar trabalhando, tivemos várias chances para fazer o gol no primeiro tempo. Se fosse mais efetivo, talvez abrisse mais vantagem”, avaliou, sem se preocupar com possíveis cobranças da torcida daqui para frente. “Ainda tinha gente cobrando quando tinha tantos jogos de invencibilidade. Falta um pouco de efetivada na hora de fazer o gol e ficar mais concentrado na hora de ficar com a bola”, concluiu.

Maratona

Os jogadores do Santos não gostaram da maratona que fizeram até o Equador para o duelo contra o Barcelona de Guaiaquil, pela ida das quartas de final da Libertadores. Mesmo comemorando o empate em 1 a 1, na noite da última quarta-feira, o atacante Ricardo Oliveira cobrou a diretoria pela logística para o país sul-americano. Logo após o triunfo no clássico contra o Corinthians, no último domingo, o elenco do Santos lanchou dentro da Vila Belmiro e partiu às 19h30 para o aeroporto de Guarulhos. Ao todo, foram 17 horas de viagem até chegar no Equador. Como não existe voo direto de São Paulo para Guayaquil, houve uma escala em Bogotá, na Colômbia. “Eu entendo que poderia ter sido bem melhor. Já conversamos a respeito disso com a diretoria. Falo em nome do grupo. Sentimos muito a viagem. Entendemos a dificuldade do clube, mas com uma competição tão desejada, querendo avançar para a semifinal… Um esforço de todo mundo é bem-vindo. Não digo que não a diretoria não se esforça, mas vamos cobrar, sim. Uma logística melhor, com maior descanso. Sabemos a cobrança que sofremos. Não é desculpa, seríamos cobrados se perdêssemos. Se ganhássemos, falaria da mesma coisa. Saímos daqui satisfeitos. Não quero que fique ar de protesto, mas de repente um esforço melhor facilitaria um grande desempenho em campo”, disse o camisa 9.

Defesas

Os torcedores do Santos sofreram bastante na noite desta quarta-feira. Tomando pressão desde o início, o Peixe conseguiu segurar o ímpeto do Barcelona de Guaiaquil e saiu do Equador com um empate em 1 a 1, pela ida das quartas de final da Libertadores. Para o técnico Levir Culpi, o resultado foi muito bom, já que o alvinegro chegou poucas vezes ao ataque nesta quarta e ainda contou com o brilho de Vanderlei, que fez três belas defesas e salvou a equipe santista. “O que vimos foi um jogo extremamente físico, baseado nas bolas de linha de fundo e cruzamentos, principalmente do Barcelona. Não tivemos muitas oportunidades, mesmo assim tivemos duas ou três ótimas chances no primeiro tempo. Sofremos um gol de bola parada. Estou muito feliz com o empenho dos jogadores. Todos se entregaram e deram 100%. Se pensarmos no equilíbrio que é a Libertadores, a vantagem é muito boa”, explicou o comandante em entrevista coletiva após o duelo. Com o empate, o Santos leva uma pequena vantagem para o confronto de volta, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Uma vitória simples ou um empate em 0 a 0 garantem o alvinegro na semifinal. Caso a partida termine em 1 a 1, a decisão será nos pênaltis.

Sereno

Mesmo com uma feição preocupada, o técnico Fábio Carille manteve um discurso sereno em todas as vezes em que se pronunciou sobre o mau momento do Corinthians. Ele assegura que a sua postura é a mesma quando está reunido a portas fechadas com os seus jogadores. “Sou muito tranquilo. Acalmo o meu grupo o tempo todo. Não adianta chutar copinho de água e gritar com todo o mundo. Esse grupo trabalha demais, e vamos nos reerguer juntos. Estou começando a carreira agora e não vou incendiar vestiário por conta de resultado. Sou bem tranquilo e ciente de tudo o que está acontecendo”, comentou Fábio Carille, após o frustrante empate por 1 a 1 com o Racing, pela Copa Sul-Americana. Antes de ceder a igualdade ao time argentino em Itaquera, na noite de quarta-feira, o Corinthians sofreu uma queda brusca de rendimento no Campeonato Brasileiro. Invicto no primeiro turno, o líder perdeu em casa para o Vitória e o Atlético-GO, ameaçados de rebaixamento, no segundo, além de cair diante do Santos na Vila Belmiro. Só venceu a Chapecoense, fora de casa, com sofrimento.

Rodadas

Para Carille, que teve bastante tempo para aperfeiçoar a sua equipe (o jogo contra a Chapecoense, em excursão na época, acabou adiado, e o Brasileiro foi pausado em função das rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo), o Corinthians precisa ajustar passes e finalizações. Ele não cogita mexer na escalação. “Não penso em mudança”, avisou o técnico, que nem tem muitas opções para tanto. Contra o Racing, as alternativas ofensivas no seu banco de reservas eram os contestados Giovanni Augusto e Kazim. O meia Marquinhos Gabriel, que fazia reforço muscular, ficará à disposição para o jogo contra o Vasco, no domingo, em Itaquera. O jovem atacante Pedrinho, recuperando a forma física após retirar as amígdalas, ainda não. “O nosso grupo é esse. Confio muito nessa equipe que conquistou o Campeonato Paulista, que fez um grande primeiro turno no Brasileiro e que vai melhorar já, já. Vamos repetir alguns treinamentos para retomar as ideias, as triangulações, como foi no primeiro tempo contra o Racing”, disse o sereno Fábio Carille, embora ciente da pressão por resultados positivos. “Temos três dias para nos recuperar para o jogo contra o Vasco e fazer por merecer a vitória”.

Disposição

Com seus principais jogadores à disposição na Sul-Americana, Reinaldo Rueda manteve a opção de não colocar Diego e Everton Ribeiro juntos em campo diante da Chapecoense na noite desta quarta-feira. Everton chegou ao clube em junho e foi escalado inicialmente na ponta direita, posição em que fez sucesso no Cruzeiro bicampeão brasileiro em 2013/14. Após a saída de Zé Ricardo, Rueda passou a utilizá-lo de forma predominante como meia de criação. Desta forma, vê-lo ao lado de Diego se tornou cada vez mais difícil. No empate em 0 a 0 diante da Chapecoense, pelas oitavas da Sul-Americana, ele voltou a substituir o companheiro nos minutos finais. Sob o comando de Rueda, Everton Ribeiro e Diego atuaram juntos por pouco mais de 25 minutos. Foi na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, na Arena da Ilha, pelo Brasileirão. Diante dos jogos decisivos da Copa do Brasil, o camisa 35 iniciou o confronto no banco de reservas e substituiu Geuvânio aos 17 do segundo tempo. Também por conta do calendário e dos torneios, os dois não foram titulares em conjunto desde a chegada do treinador.

Preferência

Por mais que mantenha aberta a opção de utilizar a dupla, Reinaldo Rueda vem demonstrando sua preferência por Berrío aberto na ponta. Além do colombiano ser velho conhecido do treinador, pesa também o fato de Everton Ribeiro não estar inscrito na Copa do Brasil. O torneio – com segundo jogo da final com o Cruzeiro no dia 27 – se tornou prioridade para o Rubro-Negro no momento. Com um esquema com dois volantes e pontas velozes abertos no ataque, ter dois homens atuando na criação acabaria forçando uma variação tática mais profunda. Curiosamente, talvez melhor jogo de Everton Ribeiro com a camisa rubro-negra foi na vitória por 1 a 0, sobre o Vasco, em São Januário. Na ocasião, ele atuou por 90 minutos e criou a jogada do gol, jogando na ponta direita. Diego foi titular na criação. No empate da Arena Condá, Diego teve atuação bem abaixo do esperado. Errou mais do que de costume e não conseguiu encontrar alternativas para o ataque. Everton Ribeiro só entrou aos 42 do segundo tempo.

Completou

Com o empate de quarta-feira por 1 a 1 com o Racing-ARG, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians completou três partidas sem vitória. Comentarista da TV Globo, Walter Casagrande criticou o discurso de tranquilidade dos jogadores e do técnico Fábio Carille. De acordo com o comentarista, a sequência sem vitórias mostra que é preciso ligar o sinal de alerta no Parque São Jorge para que o Alvinegro possa recuperar o foco, mesmo estando na liderança do Campeonato Brasileiro e em condições de buscar uma vaga nas quartas de final do torneio continental. “Uma coisa me chamou a atenção. Na coletiva, o Carille disse que não está preocupado. Você tem três jogos sem vitória, e a vantagem na tabela começou a diminuir (…). Eu acho que é preciso se preocupar porque a preocupação faz parte do foco. Se você começa a se preocupar, você começa a ficar mais focado. O discurso é mesmo de quanto estava 18, 19 partidas sem perder. E já não é mais essa situação. A situação é outra e o comportamento também precisa ser. A preocupação precisa existir. A preocupação existe quando a situação começa a não ser mais favorável. E eles não estão preocupados. Isso assusta”.

Tranquilidade

Para Caio Ribeiro, uma vitória sobre o Vasco, no próximo domingo, é fundamental para Alvinegro possa recuperar a tranquilidade. O comentarista disse que um resultado negativo diante dos cariocas pode fazer com que o Corinthians entre em campo pressionado contra o Racing, na Argentina, na próxima semana. “Eu acho que esse jogo contra o Vasco é decisivo. Projetando o que será a semana que vem, o Corinthians é um time que contra-ataca, muito bem armado, que se defende e no erro do adversário encontra o espaço. Ele sai de um 0 a 0, que é um resultado do Racing. Se você empata ou perde do Vasco, a pressão aumenta. Uma desclassificação na semana que vem faz pode trazer problemas. Ganhar do Vasco traz um pouco mais de ânimo para o jogo na Argentina”. No jogo de volta, no dia 20, o Timão tem que vencer ou empatar por dois gols na casa do Racing para passar diretamente para as quartas de final da competição continental. Empate em 1 a 1 leva a decisão da vaga para os pênaltis; 0 a 0 significa eliminação. Quem passar pega o vencedor de Libertad, do Paraguai, e Independiente Santa Fe, da Colômbia

Comandar

Guto Ferreira “setoriza” seu elenco e divide os atletas em dois grupos, com jogadores de meio e ataque em um campo e defensores no outro lado do gramado do CT do Parque Gigante para comandar boa parte do treino de quarta-feira com exercícios específicos a cada função. O treinador opta por permanecer entre zagueiros e laterais para dar atenção especial à movimentação e ao posicionamento defensivo. E com um foco bem específico: as jogadas pelos lados e de bola aérea, principais “algozes” da equipe, como mostra o raio-X dos gols sofridos pelo Inter na Série B. O GloboEsporte.com mapeou todos os 18 tentos levados pelos goleiros colorados nos 23 compromissos pela competição até aqui. Do montante, nove – a metade – surgiram do jogo aéreo dos rivais, entre cruzamentos, cobranças de falta e escanteio. Outros cinco tiveram origem em jogadas construídas pelos lados (excetuando as investidas laterais que resultaram em bolas alçadas para a área). Há ainda dois tentos sofridos em investidas pelo meio e mais dois em contra-ataques. As jogadas em que o sistema defensivo costuma falhar ficam evidentes nos tipos de finalização e no local de origem da maioria dos gols. Ao todo, o Colorado sofreu 16 tentos de dentro da área (88,8%), dos quais sete, de cabeça. Apenas dois foram originados em conclusões fora da área.

Resultado

Diante de mais de 36 mil torcedores no Nilton Santos, o Botafogo ficou no empate por 0 a 0 com o Grêmio na noite desta quarta-feira, no jogo de ida das quartas da Libertadores. Se o resultado não foi o mais esperado, a entrega dentro de campo foi digna de elogios do comandante. Em coletiva após o jogo, Jair Ventura fez questão de dizer que a equipe vai “viva” para Porto Alegre. E, de acordo com o treinador, não vai deixar escapar a classificação para a próxima fase da competição. “A gente sempre joga para vencer. Vamos sempre fazer nosso máximo, nem sempre é suficiente. Fizemos o nosso máximo, deixamos tudo dentro do campo. João (Paulo) foi assim, pediu para sair. Mas estamos mais do que vivos. Agora só tem gol qualificado para uma equipe. Grêmio queria levar o jogo para decidir em casa. Pode fazer um comparativo com o Flamengo? Queremos levar para fazer um final triste ou diferente? Vamos tentar fazer diferente. Contra o Colo-Colo passamos com um empate. Estamos vivos e não vamos deixar essa classificação, não”. O próximo compromisso do Botafogo é pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sábado, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, a equipe encara o Santos pela 24ª rodada. A decisão por uma vaga na semifinal da Libertadores é na próxima quarta-feira, na Arena do Grêmio, às 21h45.

Pênalti

Gilson fez coro à torcida do Botafogo, que saiu na bronca com a arbitragem do empate por 0 a 0 com o Grêmio, na noite desta quarta-feira, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O lateral-esquerdo garantiu ter sofrido pênalti de Edílson no início do segundo tempo e considerou um erro do juiz venezuelano José Argote. Em uma câmera por trás, é possível perceber o toque do gremista. “Na minha opinião foi pênalti, o Edílson me calçou. Pênalti claro, cheguei no vestiário e a primeira coisa que fiz foi ver o lance, e me deu mais certeza ainda que foi. Infelizmente o juiz não marcou, bola para frente” lamentou o ala, que deu coletiva ao lado do técnico Jair Ventura. Jair também foi questionado sobre o lance, mas alegou que não comenta arbitragem. Gilson teve boa atuação na partida, mas na semana que vem voltará ao banco de reservas com o retorno de Victor Luis. O ala enalteceu a força do Grêmio, mas analisou que o Botafogo soube marcar o adversário e mantém a esperança de buscar a classificação em Porto Alegre.

Denúncia

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva entregou no fim da tarde desta quarta-feira a denúncia contra o Flamengo pelos incidentes e brigas dentro e fora do Maracanã na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro – no empate por 1 a 1 de 7 de setembro. O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, a partir das 13h. A denúncia se baseou no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O clube foi enquadrado por tripla infração no artigo 213, inciso I do CBJD. A pena prevista é de R$ 100 a R$ 100 mil. Mas também há possibilidade de perder de um a 10 mandos de campo – pela aplicação também do parágrafo 1º do artigo 213. No caso de perda de mando, o Flamengo só cumpriria na próxima edição da Copa do Brasil, em 2018. A Procuradoria analisou vídeos em que “grades de separação são derrubados por torcedores” para “invadir o estádio”, destacou o texto do site do STJD. Além disso, houve quebra da grade de proteção entre os setores Sul e Leste e nova invasão de setores. “Na denúncia, a Procuradoria destaca que somente após cerca de 50 torcedores terem invadido outro setor, foi que a equipe de segurança chegou para evitar mais invasões”.

Paralisação

O uso de sinalizadores, com paralisação da partida aos 33 minutos do segundo tempo – registrado na súmula -, também entrou na denúncia da Procuradoria. O artigo 213 do prevê penalidades ao clube que “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: I – desordens em praças de desporto; II – invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; III – lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”. A pena pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil. Caso os auditores analisem que a “desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas”, de acordo com o texto do artigo 213.

Reservas

O Corinthians terá ao menos um reforço no banco de reservas diante do Vasco, no domingo, em Itaquera. O meia Marquinhos Gabriel, que passou dez dias fazendo reforço muscular, voltará a ser opção do técnico Fábio Carille na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. “Já tenho o Marquinhos para domingo. Vamos esperar o Pedrinho um pouco mais”, comunicou Carille, após o empate por 1 a 1 com o Racing, na noite de quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. O jovem atacante Pedrinho não é aproveitado desde que passou por uma cirurgia para retirada das amígdalas, em 21 de agosto. A grande dúvida de Carille, no entanto, é na lateral esquerda. Destaque no primeiro turno do Brasileiro, Guilherme Arana tinha o seu retorno esperado já para o clássico contra o Santos, no último domingo, porém voltou a acusar dores musculares na coxa esquerda. “Assim como o Marquinhos, o Arana já treinou. Vamos observar a evolução dele para ver se poderá ir para o jogo”, disse, cauteloso, Carille. Caso o lateral esquerdo titular seja novamente vetado, o volante Marciel, que agradou contra o Racing, continuará improvisado no setor. Apesar dos problemas, Carille evita reclamar publicamente. O treinador adota a estratégia de valorizar o seu plantel para que os atletas se sintam prestigiados. “Todos os técnicos têm problemas nessa fase do ano. Esse é o elenco que tenho e estou muito satisfeito”, garantiu.

Utilizados

Com Edimar e Jucilei suspensos, Júnior Tavares e Jonatan Gomez foram titulares nos primeiros treinos da semana e devem jogar contra o Vitória, domingo, no Barradão. Pouco utilizados pelo técnico Dorival Júnior nas últimas partidas, eles tentarão aproveitar a chance para recuperar espaço no Tricolor. Titular em nove das 11 partidas com Dorival no comando, Edimar foi advertido com cartão amarelo no duelo com a Ponte Preta e abriu uma brecha para Júnior Tavares. Adquirido junto ao Grêmio no começo do ano, o lateral esquerdo de 21 anos não é titular desde a derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, em 16 de julho, ou há nove jogos. Naquela ocasião, inclusive, Tavares falhou nos dois gols da equipe catarinense. Depois disso, viu Edimar aproveitar a oportunidade e agradar a Dorival. Sua última aparição em um jogo se deu nos minutos finais do revés por 2 a 1 para o Bahia, em 6 de agosto, em Salvador.

Comportamento

Agora, o jovem atleta, que passou por problemas de comportamento no começo de sua carreira, busca recuperar o prestígio perdido após a demissão de Rogério Ceni. Com o ex-treinador do São Paulo, Júnior Tavares participou de 35 dos 39 jogos que disputou no ano e era titular indiscutível. Tanto que Edimar só foi estrear com a camisa tricolor depois que Dorival assumiu a equipe. Já Gomez deverá substituir Jucilei, que foi expulso diante da Ponte Preta. O argentino chamou atenção por seu desempenho no Independiente Santa Fe, da Colômbia.

Investimento

No entanto, ainda não fez valer o investimento de cerca de R$ 2,6 milhões feito pelo clube do Morumbi em junho. São apenas sete jogos pelo Tricolor e nenhum gol marcado. Conhecido por seu chute forte de fora da área, o meio-campista foi utilizado em seis das 11 partidas de Dorival Júnior à frente da equipe. Sua última atuação como titular ocorreu no empate por 1 a 1 com o Grêmio, em 24 de julho. São sete partidas seguidas iniciando no banco de reservas, portanto. A missão de Júnior Tavares e Jonatan Gomez, porém, não é nada fácil. Eles serão titulares justamente no momento mais delicado do São Paulo no Campeonato Brasileiro, do qual é o 19º e penúltimo colocado, com 24 pontos, a 15 rodadas para o fim. O duelo com o Vitória está marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília), em Salvador.

Atacante

O Flamengo não mostrou um bom futebol, mas conseguiu segurar o empate sem gols com a Chapecoense, nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Este foi a partida de ida pelas oitavas de final da competição.O atacante Paolo Guerrero admitiu que pelas circunstâncias do jogo, o placar foi bom para o rubro-negros. “Nós tivemos chances, mas eles também chances de marcar. No fim, foi um bom resultado para a gente. Agora temos que trabalhar para melhorar e buscar a classificação no jogo da volta, no Rio de Janeiro”, disse o centroavante.

A partida de volta contra a Chapecoense será na próxima quarta-feira, na Ilha do Urubu. Quem vencer avança para as quartas de final. Um novo empate sem gols leva o confronto para os pênaltis. Já a igualdade com gols classifica a Chapecoense. A equipe que passar de fase vai encarar o vencedor do duelo entre Fluminense e LDU-EQU, que jogam nesta quinta-feira, no Maracanã. Antes disso, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Os cariocas terão pela frente o Sport, neste domingo, na Ilha do Urubu.

Reeleição

Presidente do Vasco, Eurico Miranda tentará a reeleição. Nesta quinta-feira, às 20h, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, o atual mandatário cruz-maltino fará o evento de lançamento de sua candidatura. O nome da chapa é ‘Reconstruindo o Vasco’. Na última quarta-feira, o candidato de oposição Otto Carvalho registrou na secretaria do Vasco a sua chapa. ‘Ao Vasco Tudo’ terá o atual presidente do Conselho Fiscal cruz-maltino como o cabeça de chapa principal. Também na quarta, outro candidato de oposição, Fernando Horta divulgou um vídeo nas redes sociais com o ator Miguel Falabella anunciando que apoia a sua candidatura. Ele rompeu com Eurico recentemente. O registro das candidaturas na eleição do Vasco pode ser feito até o dia 7 de outubro na secretaria do clube. Também anunciaram que irão concorrer como oposição os candidatos Júlio Brant e Alexandre Campello. A eleição presidencial do Vasco está marcada para o dia 7 de novembro, em São Januário. No mês que vem, o LANCE! publicará uma série de entrevistas com os postulantes.

Doping

O futebol brasileiro registra atualmente 17 casos de jogadores com suspeita de doping, dos quais oito deles já foram suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJDAD), órgão vinculado ao Ministério do Esporte. Desse total, três jogadores atuam em clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Há um registro flagrado na Copa do Brasil deste ano. O último caso, analisado por laboratório americano, chegou às mãos do presidente da Comissão de Controle de Doping da CBF, Fernando Solera, na sexta-feira, dia 8 de setembro, e já foi protocolado na Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (a ABCD).

Analíticos

Por determinação da Wada, a Agência Mundial Antidoping, e segundo explica Solera, os nomes dos jogadores que tiveram resultados analíticos adversos nos exames não podem ser divulgados na fase preliminar de apuração dos fatos. O TJDAD, presidido por Luciano Hostins, recebeu da ABCD resultados de apenas 10 amostras de um total de 16. O atacante Ederson, do Flamengo, nem constou desta lista, pois logo se constatou que o caso dele era decorrência de um tumor no testículo, e assim desconsiderado. Hostins decidiu pela suspensão de oito atletas – dos quais dois ainda serão intimados. E outros dois jogadores não foram punidos. “O presidente do Tribunal avalia a droga encontrada. Se for mais pesada, opta pela suspensão. Há casos em que o Tribunal pode considerar sem maior gravidade e não suspender o jogador”, explica Solera.

Suspensão

Com a mudança na legislação, no ano passado, não existe mais a suspensão preventiva – o jogador flagrado no exame antidoping era afastado por 30 dias preventivamente. Atualmente, o jogador suspenso pelo TJAD é obrigado a cumpri-la até o julgamento. “Não dá para entender o motivo pelo qual seis jogadores ainda não foram encaminhados para o Tribunal. Tem até um que estava sendo contratado por outro clube. Fiz o antidoping em março, o jogador havia sido pego no final de fevereiro, no Campeonato Paulista, e até agora nada. Há um caso de novembro de 2016. Há jogadores que continuam atuando, e a ABCD precisa funcionar” queixa-se Solera. O dirigente responsável pelo controle do doping no futebol brasileiro disse que os resultados saem do laboratório e chegam à CBF, Wada e Fifa. E que a federação que rege o futebol mundial já começou a questionar sobre o andamento dos casos, sobre as substâncias.

Ameaçada

“Com a demora da ABCD, a CBF já foi até ameaçada de ser chamada a dar explicações ao Comitê Disciplinar da Fifa, o que seria uma repercussão negativa estrondosa. Estamos bastante preocupados com essa situação” conta Solera, que também é médico da Fifa, referindo-se aos seis casos citados, ainda estagnados. Na prática, as amostras com resultados analíticos adversos chegam do laboratório ao Comitê de Controle de Dopagem da CBF, que as protocola na ABCD. Esta, por sua vez, as encaminha ao Tribunal, que decide ou não pela suspensão. O jogador é intimado e o caso vai ser julgado.

Encerrar

Vinicius Eutrópio não é mais o técnico da Chapecoense. A oficialização da saída do comandante aconteceu esta semana, por meio de comunicado no site oficial. A derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, quarta seguida, foi determinante para a queda. De acordo com o texto, houve acordo entre clube e treinador, que optaram por encerrar a passagem de Eutrópio pelos catarinenses. Ele havia chegado em julho para substituir Vagner Mancini, demitido após resultados ruins no Brasileiro. Em 17 jogos, Vinicius venceu apenas quatro, com dois empates e 11 derrotas. Além da campanha no Nacional, ele foi o responsável por comandar o time na viagem à Europa e à Ásia, para disputa de diversos confrontos. Na zona de rebaixamento do Nacional, com 25 pontos, a Chape espera voltar a render como no início da competição, quando chegou a liderar o torneio, somando dez pontos nas primeiras quatro rodadas.

Ingressos

Os ingressos para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia estarão à venda a partir de quinta-feira, com preços que variam de 105 dólares para os lugares mais baratos em jogos da fase de grupos até 1.100 dólares para os assentos mais caros na final, anunciou a Fifa. Os ingressos serão vendidos em duas fases, sendo que a primeira delas tem um período que vai de 14 de setembro a 12 de outubro. Os torcedores podem se inscrever para ingressos individuais, para um estádio específico ou ingresso para acompanhar a seleção de sua escolha nesta fase. Os pedidos de ingressos só podem ser feitos no site da Fifa (www.fifa.com/tickets), e qualquer pessoa que se candidate durante a primeira fase das vendas será informada sobre o sucesso ou o fracasso de suas tentativas até o dia 16 de novembro. A primeira fase termina com um período entre 16 de novembro e 28 de novembro, durante o qual os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada.

Bilhetes

“Criamos um sistema de emissão de bilhetes que permitirá a todos os torcedores uma chance justa de garantir ingressos”, afirmou a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, em comunicado. A segunda fase da venda de ingressos também foi dividida em dois períodos. O primeiro ocorre de 5 de dezembro de 2017 até 31 de janeiro de 2018, com inscrições nesse período sendo decididas por um sorteio de seleção aleatória. De 13 de março a 3 de abril, os ingressos estarão disponíveis aos primeiros que chegarem. Haverá também uma fase de vendas “de última hora” de 18 de abril a 15 de julho, dia da final da Copa do Mundo, que também será implementada por ordem de chegada. Três categorias de ingressos estarão disponíveis, sendo a categoria 1 a mais cara, disse a Fifa. Os assentos mais baratos, de categoria 3, custarão de 105 dólares para partidas da fase de grupos, a 175 para as quartas de final e 455 para a final. Os assentos da categoria 1 custarão entre 550 na fase de grupos e 1.100 para a final. A Fifa disse que também haverá uma faixa de preço de categoria 4, disponível apenas para moradores russos, como foi feito no Brasil em 2014.

Desfalque

O Botafogo ganhou um desfalque para o resto da temporada. Foi confirmada lesão de ligamento no joelho do meia Leandrinho, que não voltará a jogar em 2017. Ele deve passar por cirurgia no local, de acordo com o comunicado. A contusão, sofrida no duelo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no fim de semana, foi anunciada pelo clube em suas redes sociais. Com o rompimento do ligamento, o jovem de 20 anos deve ficar cerca de seis meses afastado. O técnico Jair Ventura também comentou sobre o problema em sua coletiva nesta terça. “Ele teve uma lesão de ligamento cruzado e a previsão de retorno é de seis meses. Mais um jogador que perdemos nesse ano. Vinha crescendo como volante, uma nova posição”, lamentou o comandante. “Força, Leandrinho! Meia sofreu lesão no cruzado do joelho e vai precisar operar. O Botafogo e toda sua torcida desejam uma boa recuperação!”, escreveu o time alvinegro em sua conta no Twitter. O meia não costuma ser titular no time-base de Ventura, que monta o meio-campo com João Paulo e Bruno Silva, além de Rodrigo Lindoso e Matheus Fernandes, geralmente. Sem Leandrinho, o clube buscará um bom fim de temporada nas duas competições em que está envolvido. No Brasileiro, os cariocas estão entre os melhores do segundo turno e brigam pelo G6. Na Libertadores, inicia nesta quarta o confronto de quartas de final, diante do Grêmio.

Acobertar

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pediu o afastamento de Eurico Miranda da presidência do Vasco da Gama. Ele é acusado pelos promotores de acobertar torcidas organizadas que promovem a violência nos estádios. O Bom Dia Brasil teve acesso, com exclusividade, à denúncia apresentada ao Juizado do Torcedor. Na ação civil pública, os promotores afirmam que o Vasco da Gama descumpre artigos do Estatuto do Torcedor, sobre a prevenção da violência nos esportes. O Ministério Público Estadual pede a destituição definitiva do presidente Eurico Miranda, dos vice-presidentes e da diretoria do Vasco, além de multa de R$ 500 mil. O MPRJ baseou-se em relatórios do Grupamento Especial de Estádios da PM, sobre a confusão no fim do jogo entre Flamengo e Vasco, no dia 8 de julho, em São Januário.

Invadir

Inconformados com a derrota, torcedores vascaínos jogaram bombas e objetos nos jogadores do flamengo e nos policiais militares e ainda tentaram invadir o gramado. A polícia reagiu, jogando gás de pimenta, mas isso acabou afetando também os torcedores que não estavam envolvidos no tumulto, principalmente aqueles que estavam com filhos e mulheres. Alguns torcedores deles tiveram que escalar as cabines da imprensa para escapar da selvageria. O conflito continuou do lado de fora do estádio e acabou em tragédia, com a morte do torcedor David Rocha Lopes, baleado no peito. Na época, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que a confusão foi provocada por grupos de oposição política à atual diretoria. O estádio de São Januário foi interditado por seis meses, mas o clube conseguiu, na Justiça, a liberação e jogou sem torcida contra o Grêmio, no último dia 9. Segundo o Ministério Público, a insegurança durante jogos é estimulada pela prática do clube em apoiar e incentivar a torcida organizada força jovem, atualmente punida com ordem de afastamento de qualquer arena esportiva por conta de episódios de violência.

Integrantes

Segundo o documento, a contratação pelo clube de integrantes da Força Jovem compromete a ação da polícia na segurança dos estádios, facilitando a entrada de instrumentos e objetos que jamais passariam por revistas. Como exemplos, o MP cita Sidnei da Silva Andrade, o Tindô, que foi contratado como segurança particular. Fotos anexadas ao processo mostram Tindô trabalhando em São Januário com colete e crachá. Mesma função de Rodrigo Granja dos Santos, o Batata, também da força jovem vascaína e contratado pelo clube. Os promotores apontam ainda, como fatos graves, a inauguração de um camarote, em São Januário, para a torcida Força Jovem, exatamente no dia do jogo contra o Flamengo e a foto de Eurico Miranda com integrantes da Força Jovem, incluindo o atual presidente da organizada, Sávio Agra Sássi.

Reforço

O Santa Cruz anunciou a chegada de mais um reforço para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Guilherme Mattis, de 27 anos, foi oficializado no clube. O contrato do defensor será válido até o final da temporada e ele é esperado no Arruda para a realização dos exames médicos e, posteriormente, assinatura do vínculo. Mattis tem como principais clubes da carreira o Fluminense e o Vitória. Ele também obteve destaque em passagens pelo Bragantino, onde, neste ano, conquistou o acesso à elite do Campeonato Paulista. A defesa era um dos setores mais carentes no elenco do técnico Marcelo Martelotte. Ele tinha apenas três atletas de experiência, Anderson Salles, Bruno Silva e Sandro. Além deles, somente jovens da base eram opções. Com 24 pontos, a situação dos pernambucanos na segunda divisão é ruim. Após 23 rodadas, o time está em 18º lugar, na zona de rebaixamento. A distância para o Goiás, primeiro fora da degola, é de um ponto. O próximo compromisso dos tricolores é na sexta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o próprio Esmeraldino. Assim, uma vitória é fundamental para o Santa, por tratar-se de confronto direto.

Dificuldades

O Vasco segue se preparando para o duelo da 24° rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians. O Cruz-Maltino vem encontrando sérias dificuldades para somar pontos como visitante, algo que o técnico Zé Ricardo sabe que precisa modificar se realmente sonha com o G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores. Por isso, a ordem é buscar um triunfo contra o líder da competição. “O Corinthians é um time de muita qualidade. Mas precisamos ganhar fora de casa para começarmos a ter uma pontuação ainda mais próxima daquela que pretendemos conquistar no fim do Campeonato Brasileiro”, disse o volante Wellington. O meia Matheus Vital pensa de maneira parecida. Na visão dele, a boa campanha que o clube vem conseguindo ter quando é o dono da casa só vai fazer a diferença com a conquista de pontos longe do Rio de Janeiro. “Vai ser um jogo complicado, mas o Vasco vai a campo com o pensamento de conquistar um resultado positivo. Nós precisamos somar pontos fora de casa até para que uma boa campanha como anfitrião possa realmente ter um peso importante”, analisou o jogador.

Famoso

A Ponte Preta teve uma atuação muito ruim na Ilha do retiro na noite dessa quarta-feira. A derrota por 3 a 1 no duelo de ida contra o Sport, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, complicou a missão da equipe no torneio internacional, mas, o gol de Felipe Saraiva nos minutos finais deu ânimo novo para a Macaca buscar a vaga quarta-feira que vem, no estádio Moisés Lucarelli, o famoso Majestoso. “Dá para reverter. Sabemos da nossa força em casa. É entrar ligado. Vacilamos na bola parada, agora temos um jogo importante pelo Brasileiro antes de voltar a pensar na Sul-Americana”, avisou Fernando Bob, capitão da equipe, sem esquecer o desafio contra o Atlético-GO, sábado, antes do confronto de volta com o Sport. Gilson Kleina também deixou claro que o gol na casa do rival pode ser fundamental na quarta-feira que vem, mas não deixou de lamentar o fato do seu time ter levado três gols em jogadas de escanteio. “Tivemos um mau resultado. Não quero tirar o mérito do adversário, o Sport foi competente em praticamente todos os quesitos, mas a bola parada hoje foi crucial, uma situação que a gente trabalha. Infelizmente hoje a gente foi incompetente nessa situação”, comentou, antes de avaliar as mudanças na etapa final.

Preparar

O Bahia tem a semana livre, sem partidas, para se preparar para encarar o Cruzeiro, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O período será muito importante para o time evoluir na competição e deixar a parte de baixo da tabela. O técnico Preto Casagrande deve ter quase todo o elenco para treinar durante os próximos dias e pegar a Raposa. Sem suspensões após o empate contra o Atlético-GO, por 1 a 1, o comandante poderá optar entre diversas opções. A única dúvida, entre os atletas que têm chances de entrar em campo, é o zagueiro Tiago, capitão da equipe. Ele sofre com uma fascite plantar e ainda não está confirmado, apesar do intenso esforço do jogador, que faz trabalhos de recuperação três vezes por dia. Além de Tiago, os laterais Wellington Silva e Armero, e o zagueiro Jackson também não atuam, com lesões que vêm atrapalhando a temporada de 2017. Antes de viajar a Belo Horizonte, o Bahia ainda treina normalmente em seu CT por mais quatro sessões, antes de embarcar para a capital mineira. Até lá, Preto deve saber se poderá contar com Tiago para o confronto. Com 27 pontos após 23 rodadas, o Esquadrão de Aço ocupa o 15º lugar, pouco acima do rival Vitória, que soma 26 e abre a zona da degola da competição.

Pagamentos

O Palmeiras já pagou mais de R$ 110 milhões a Paulo Nobre pelos empréstimos que o ex-presidente fez quando esteve à frente do clube. A dívida começou em R$ 146 milhões, mas hoje está em cerca de R$ 35 milhões. Os pagamentos eram feitos por meio de dois fundos bancários, e um já foi totalmente quitado, em abril, de R$ 43 milhões. O que resta é da primeira parte da dívida, inicialmente de R$ 103 milhões – o Verdão paga mensalmente 10% de sua renda bruta para amortizar. Desde abril de 2015, quando o pagamento desse fundo começou a ser feito, Paulo recebeu R$ 68 milhões. No último ano de gestão, Nobre gastou mais R$ 14 milhões para contratar Mina e Róger Guedes. Tal valor não entra neste pagamento; a operação é semelhante às contratações com aporte da Crefisa: se vendê-los, ele é, no máximo, ressarcido com o valor investido. A diferença é que, assim como nas outras duas operações citadas, há o acréscimo de juros – até 1% ao mês, taxa considerada baixíssima. Os investimentos da patrocinadora não têm correção.

Econômicos

A dívida com Nobre começou em quase R$ 200 milhões, mas já tinha sido diminuída em outros R$ 43 milhões ainda na sua gestão, quando o clube lhe passou os direitos econômicos de Leandro, Mendieta (já vendido), Cristaldo (já vendido), Allione, Mouche e Tobio, todos contratados graças ao seu dinheiro. Após isso foi que restou os R$ 146 milhões. Os atletas foram registrados em nome de uma empresa parceira de Paulo Nobre, e o ex-mandatário vai recuperando o que investiu à medida em que eles são negociados. Mina e Guedes não entram no bolo, pois quando chegaram já não era mais possível registrar jogadores em nome de empresas, mas o mecanismo para pagamento é parecido. A primeira previsão era de que a dívida com o ex-presidente fosse quitada entre dez e 15 anos, mas isto acontecerá bem antes graças ao aumento de receitas do Verdão.

Mandato

Maurício Galiotte tem como meta entregar o Palmeiras sem dívidas ao fim de seu mandato, em dezembro de 2018, e isto inclui, portanto, os débitos com Nobre. O ex-mandatário não tem sido presente no clube desde a divergência entre ele e seu sucessor, Maurício Galiotte, sobre a entrada de Leila Pereira no Conselho Deliberativo. O atual presidente era o primeiro vice e braço direito de Nobre, mas os dois não têm mais relação. Isto influencia diretamente na atual diretoria, já que Genaro Marino (primeiro vice), Victor Fruges (terceiro vice) e José Carlos Tomaselli (quarto vice) são todos ligados a Paulo Nobre. Por isso, estão também afastados da gestão do clube. Antonino Jesse Ribeiro (segundo vice) é o único que se mantém ao lado de Maurício.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com