Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Colocação

O Vasco venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, no estádio de São Januário, na estreia do técnico Zé Ricardo, em duelo com portões fechados válido pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória levou o time carioca à sexta colocação com 31 pontos, dentro do grupo que se classifica à próxima edição da Copa Libertadores. A derrota frustrou os planos do Grêmio de encostar no líder Corinthians. O time do técnico Renato Gaúcho continua a sete pontos da equipe paulista (50 a 43). A partida não contou com a presença de torcedores devido a uma punição imposta ao Vasco por conta de uma briga entre torcedores no clássico contra o Flamengo, no dia 8 de julho. O time gaúcho seguia sem conseguir furar a retranca do Vasco para desespero do técnico Renato Gaúcho. Como não havia torcedores, dava para escutar alguns dos gritos do treinador. Em um deles berrou: “Se levarem mais um gol, vão ver o que é bom para tosse”. A equipe não levou o segundo, mas também não conseguiu empatar.

Memória

Ainda com a memória no empate com o Flamengo, no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro foi até Santa Catarina e venceu a Chapecoense, por 2 a 1, na Arena Condá, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Cruzeiro na sexta colocação, com 34 pontos. O grupo catarinense está na zona de rebaixamento, com 25 pontos. O triunfo na Arena Condá foi importante para o Cruzeiro. Um dos objetivos na temporada é ficar, pelo menos, entre os seis primeiros colocados. Diante disso, se não conseguisse a vitória, o Botafogo pegaria a posição do time celeste. O Cruzeiro foi superior na maior parte do jogo. Os primeiros minutos da partida a Chape foi melhor, mas, depois, o time de Mano Menezes conseguiu igualar as ações em campo e passou a ter as condições ideais e foi melhor até o fim. O Cruzeiro agora terá uma semana livre de trabalhos. Depois de muito tempo, o técnico Mano Menezes poderá descansar seus atletas e treinar melhor o grupo, sendo que o próximo duelo será no domingo, no Mineirão, às 19h (de Brasília), contra o Bahia. A Chape visita o Grêmio, no mesmo dia, às 16h.

Cobrança

O jejum de gols do atacante Fred já chega a sete jogos, seu maior com a camisa preto e branca. O atleta teve a chance de acabar com isso no jogo contra o Palmeiras, no sábado, em um pênalti, mas errou a cobrança – a segunda seguida – e segue amargando a falta de tentos. O artilheiro do Galo, no entanto, não se sente pressionado com o momento e espera reagir. “Normal, isso faz parte. Eu enfrentei o Brasil inteiro contra, mais de 200 milhões de pessoas, e depois fui artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso para mim não é nada. Faz parte, estar sem fazer gol é normal dentro da minha carreira. Eu não vivo esses 20 anos só fazendo gol. Sei que vou passar por um momento difícil, mas também tenho humildade para reconhecer que estou encontrando dificuldades”, disse após a partida em entrevista a TV Globo. O Galo empatou o jogo com o Palmeiras, por 1 a 1. O detalhe é que a equipe mineira foi superior na maior parte do jogo, criou mais oportunidades, mas teve dificuldade de furar o bloqueio criado pela defesa do Verdão. O tento alvinegro foi marcado por Fábio Santos em outro pênalti anotado pela arbitragem. A equipe mineira volta a campo contra o Avaí, no domingo, às 11h (de Brasília), no estádio da Ressacada.

Lamentando

Tanto o Atlético Paranaense, quanto o Coritiba terminaram o clássico realizado na manhã deste domingo na Arena da Baixada lamentando o empate em 1 a 1. Para a equipe da casa a lamentação vem por conta das inúmeras chances desperdiçadas, pelo lado do Coxa a tristeza vem pelo gol sofrido já nos minutos finais da partida, quando o resultado parecia definido. Na tabela, o resultado acabou sendo ruim para o dois. Com o ponto somado o Furacão não consegue atingir o seu objetivo de recuperar a sua vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, já que soma agora 30 pontos e o Vasco acumula 31. Já a equipe visitante não consegue se distanciar da zona de rebaixamento. Com 27 pontos, a distância para a zona da degola é de apenas dois pontos. Aos 38 minutos, Felipe Gedoz ia escapando do zagueiro Cléber e iria sair cara a cara com o goleiro, porém o defensor derrubou o atacante e o árbitro marcou a segunda penalidade em favor do time da casa. o próprio atacante foi para a cobrança e não desperdiçou, empatando a partida.O Furacão ainda teve uma ótima chance para virar a partida. Após bela assistência de Guilherme, Ribamar saiu cara a cara com Wilson e acabou acertando a trave do Coritiba pela quarta vez na partida. Após apitar o final da partida, o zagueiro Weley foi conversar com o árbitro Anderson Daronco e acabou expulso pelo juiz.

Posições

Uma vitória que valeu quatro posições na tabela e a fuga da zona de rebaixamento. Assim foi o triunfo do Avaí por 1 a 0 sobre o Sport, neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Júnior Dutra, aos 26 minutos do primeiro tempo, garantiu com que o Alvirrubro saltasse da 18ª posição para a 14ª. Já o Sport caiu uma colocação e é o 12º com 29 pontos. Tanto Sport quanto Avaí voltam a campo no próximo domingo. Às 16h, os pernambucanos visitam o Flamengo. Mais cedo, às 11h, os catarinenses recebem o Atlético-MG, na Ressacada. Antes da rodada do Brasileiro, o Leão da Ilha do Retiro joga na quarta-feira, contra a Ponte Preta, pela Sul-Americana. A segunda etapa não foi nem de perto tão animada quanto à primeira. A única real chance de gol ocorreu logo no primeiro minuto, quando Mena cruzou e Capa afastou mal. No rebote, Diego Souza chutou firme, de canhota, mas Betão se atirou na bola e impediu o gol.

Eliminação

O Botafogo experimentou um sentimento de vingança pela eliminação na Copa do Brasil ao vencer o Flamengo neste domingo, no estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi o atacante Roger, autor dos dois gols dos alvinegros, que exaltou o resultado obtido em casa. “Estou muito feliz pelo jogo, pela vitória. Foi uma vitória importante para o Botafogo. Hoje merecemos a vitória, pois fomos melhores que o Flamengo”, disse. Já o volante Bruno Silva destacou a importância da vitória não só para a equipe, mas também para a torcida. O jogador já focou no próximo desafio aos alvinegros, nesta quarta-feira, contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores. “A gente precisava ganhar para não deixar o pessoal da frente disparar. Foi uma vitória importante, contra nosso rival, que nos eliminou na Copa do Brasil. Essa vitória foi um prêmio de consolação para nossa torcida. Agora, temos que focar no Grêmio, pois será uma batalha na quarta”, avaliou o meio-campista. O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, contra o Grêmio, pela Libertadores. No Campeonato Brasileiro, os alvinegros, sétimo colocados da tabela com 34 pontos, encaram o Santos, no estádio Nilton Santos, no sábado.

Campanha

Com a vitória no domingo, no clássico contra o Corinthians por 2 a 0, na Vila Belmiro, o Santos passa a ter a melhor campanha como mandante do Campeonato Brasileiro. O time acumulou 41 pontos, dois atrás do Grêmio e está a nove do líder. Dos 12 jogos que o Peixe disputou em casa, foram oito vitórias, dois empates e duas derrotas, tendo um aproveitamento de 72,2%. O número supera o do Timão, que acumulou sete vitórias, três empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 66,6%. Além de liderar os jogos como mandante, o time da Baixada segue invicto no campeonato, com 16 jogos de invencibilidade – 13 no Brasileiro. Essa é a maior série invicta do time nos pontos corridos. O próximo desafio será conta o Botafogo, no próximo sábado, às 19h, no Engenhão, com desfalque de Lucas Veríssimo, Victor Ferraz e Lucas Lima. O trio recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Timão.

Virada

O Vitória levou uma virada do Fluminense em pleno Barradão, mas arrancou o empate no último minuto do jogo. Apesar de toda a festa dos rubro-negros e o sentimento de frustração dos cariocas, na saída de campo os jogadores da equipe baiana não esconderam o incômodo por não terem levado os três pontos jogando em casa. “Deus me abençoou. Não era o resultado que esperávamos, mas é trabalhar, porque tem o São Paulo. Trabalhar para fazer os três pontos”, disse Kanu, autor do gol heroico, ao Premiere. “Graças a Deus o Kanu conseguiu botar a bola para dentro, e conseguimos um ponto num panorama que era para ser três”, comentou o goleiro Fernando Miguel. Neilton, que abriu o placar para o Vitória nesse domingo, foi outro jogador a sair de campo incomodado com o resultado, apesar do empate conquistado nos acréscimos, e aproveitou para mandar um recado aos críticos. Dentro da zona de rebaixamento, com 26 pontos e na 17ª colocação, o Vitória não vive grande fase. Mesmo assim, o técnico Vagner Mancini passou confiança aos seus comandados.

Degola

Depois de estar vencendo por 2 a 0, com a chance de sair provisoriamente da zona de rebaixamento, o São Paulo teve o volante Jucilei expulso e cedeu o empate por 2 a 2 para a Ponte Preta, neste sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 23.ª rodada. Com o resultado, o time permanece na degola e pode ver os rivais se distanciarem neste domingo. No final, as vaias tomaram conta do Morumbi, que novamente teve bom público, com mais de 42 mil pessoas. O próximo duelo será outro confronto direto: o Vitória, em Salvador. O jogo foi um retrato do drama vivido pelo time tricolor no torneio.

Taticamente

Após a expulsão de Jucilei aos 18 minutos do segundo tempo, o São Paulo se descontrolou emocional e taticamente, não conseguiu segurar a vantagem e foi dominado pela Ponte Preta. Antes de ficar com um jogador a menos, o cenário era completamente diferente. O técnico Dorival Junior fez a lição de casa nas duas semanas de pausa desde a derrota para o Palmeiras. A mudança de atitude anunciada foi traduzida por um time mais atento e mais dedicado à marcação. Funcionaram duas mudanças que o treinador testou: a improvisação de Éder Militão como lateral direito, deixando no banco de reservas os especialistas Buffarini e Bruno, e a entrada de Lucas Fernandes no lugar do peruano Cueva no meio de campo. Funcionaram não apenas neste sábado, mas indicam tendências para os próximos jogos. A lateral parece uma questão resolvida.

Defensivo

Por mais que o Inter tenha perdido somente um zagueiro por ao menos dois meses, conforme previsão do departamento médico, a ausência de Klaus para o time extrapola o sistema defensivo. Terceiro artilheiro colorado na Série B, o atleta ajudou a conquistar pontos importantes, assim como melhorou a estabilidade na zaga. Sem ele, o aproveitamento do clube na competição ainda cai, assim como a média de gols sofridos ganha acréscimo. Klaus foi submetido a cirurgia no pulso esquerdo neste domingo, por conta de uma fratura na derrota por 1 a 0 contra o Juventude. Retornará aos treinamentos físicos em 10 dias, mas precisará permanecer seis semanas sem contato físico. Conforme a previsão inicial, o atleta ficaria disponível, numa visão otimista, para as três últimas rodadas da Série B. É possível, no entanto, que o atleta seja liberado para as duas rodadas finais ou que nem atue mais na temporada. Dependerá da recuperação. Na Série B, o zagueiro atuou em 14 partidas, com oito vitórias, três empates e três derrotas – a última justamente contra o Juventude, seu ex-clube. O desempenho gera 64% de aproveitamento na competição. Ainda foram nove gols sofridos no período, com média de 0,64 por jogo. Somado a isso, há ainda o faro artilheiro: com quatro bolas na rede (todos de cabeça), é o terceiro do time no ranking, somente atrás de Nico López e William Pottker. Por conta dos gols, ajudou diretamente a somar sete pontos para o time.

Semana

A partir dessa segunda-feira, às 15h30, Dorival Júnior inicia uma semana decisiva para o seu futuro no São Paulo. O momento delicado do tricolor no Campeonato Brasileiro nunca fez com que a situação do técnico fosse confortável no cargo, mas, após o tropeço com a Ponte Preta em pleno Morumbi, as críticas ao trabalho desenvolvido aumentaram de uma forma geral. Domingo será dia de confronto direto com o Vitória, em Salvador. E um revés pode ser fatal para Dorival Júnior no São Paulo. Nesse sábado, o sucessor de Rogério Ceni igualou o número de jogos do ídolo são-paulino no Brasileirão: 11. O retrospecto de Dorival até é melhor, mas, insuficiente para lhe dar tranquilidade ou respaldo. O São Paulo perdeu seis vezes, empatou duas e ganhou três sob o comando de Ceni. Com o atual treinador, foram cinco derrotas, três empates e as mesmas três vitórias. Um ponto a mais no mesmo período não é o que a diretoria esperava, lembrando que Pintado comandou o time contra o Santos, entre a troca de comando.

Confronto

A principal torcida organizada do São Paulo promete cobrar o elenco antes do confronto no Barradão. Um protesto e a reivindicação de uma reunião com o grupo fazem parte da programação dos torcedores. O clima ficará mais pesado do que já está. O fato do clássico com o Corinthians suceder o duelo com o Vitória também pesa. Dorival Júnior tem dito repetidamente que o São Paulo está evoluído sob seu comando. Mas, “detalhes”, como diz o treinador, têm feito a diferença. Contra a Ponte Preta, por exemplo, o São Paulo passou quase 70 minutos sem sequer levar um chute a gol. Porém, tudo mudou completamente depois do pênalti cometido por Jucilei, que ainda acabou expulso. Antes, no clássico com o Palmeiras, um cenário semelhante. Quando o jogo estava empatado em 2 a 2, o São Paulo teve duas oportunidades claras para tomar a dianteira no placar, mas falhou com Rodrigo Caio e Marcos Guilherme, e acabou sendo goleado. É bem verdade que muitas das decisões dos jogadores em campo têm comprometido os resultados do time. Teoricamente, são circunstâncias que fogem a alçada do técnico, assim como o comportamento de alguns atletas fora das quatro linhas, como a polêmica criada por Cueva logo após embate com a Macaca que só serviu para conturbar ainda mais o ambiente.

Reconheceu

O técnico Fábio Carille reconheceu que o Corinthians errou muitos passes e finalizou mal neste domingo, na Vila Belmiro. Ainda assim, defendeu a atuação da sua equipe na derrota por 2 a 0 para o Santos. “Não concordo que tenhamos jogado mal. Fizemos um bom jogo, criando oportunidades. Os gols do Santos aconteceram em erros nossos. Já vim várias vezes à Vila e não consegui jogar como hoje, triangulando, indo ao fundo. Infelizmente, o resultado foi adverso”, argumentou. É difícil, contudo, elogiar o que o líder do Campeonato Brasileiro tem feito no segundo turno. A derrota para o Santos foi a terceira em quatro jogos – as duas anteriores ocorreram contra adversários que lutam contra o rebaixamento, Vitória e Atlético-GO, em casa. Na única vitória, o time sofreu para fazer 1 a 0 sobre a Chapecoense nos minutos finais. “Não é questão de queda de rendimento. Ganhamos jogos no primeiro turno em que não fomos superiores, como contra o Grêmio. Agora, o único em que não jogamos bem foi contra o Vitória, em que não merecemos o resultado. Devemos ter mais atenção e concentração para voltar a vencer”, continuou a amenizar Carille.

Clássico

Uma vitória em clássico sempre é animadora, ainda mais quando o rival ostenta a fama de ‘adversário a ser batido’ da competição. Após o triunfo do Santos por 2 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Levir Culpi mostrou muita empolgação e já mira a conquista da Libertadores. “Você está enfrentando um time que está em primeiro lugar, isso cria uma expectativa e me dá a certeza que podemos vencer a Libertadores. Mas de um jogo para o outro tudo pode mudar. Podemos encarar qualquer time, não tenho a menor dúvida. O problema é administrar”, explicou o comandante em entrevista coletiva após o confronto. O elenco do Peixe nem terá muito tempo para comemorar o triunfo, afinal, a delegação santista embarcará durante a madrugada desta segunda-feira para o Equador, onde irá encarar o Barcelona de Guayaquil, na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Libertadores. “Vamos para São Paulo agora, tiramos até o jantar que teríamos na Vila, por conta do problema de trânsito para ir para São Paulo. Vamos rezar para não perder o voo. Vai durar quantos anos? (risos). Cinco horas até Bogotá e mais seis horas até Guayaquil. Depois voltamos para enfrentar o Botafogo. Nossa chance no Brasileiro é agora, mas nosso foco está no Barcelona. Estamos vivos e motivados. A torcida está se apegando ao time e temos que ir assim para almejar um título”, concluiu o treinador.

Titulares

O Flamengo poupou alguns titulares contra o Botafogo e acabou derrotado neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Rômulo rechaçou que os rubro-negros tenham sofrido com a falta de entrosamento por conta das mudanças e ressaltou uma falta de sorte. “Sabemos que não é o ideal, mas estamos sempre treinando. Infelizmente o resultado não veio. Acho que a equipe foi bem, mas faltou sorte nas bolas paradas”, disse o meio-campista. Rômulo elogiou a atuação da equipe, mas lamentou os erros nos gols alvinegros. O volante já focou no próximo jogo do Flamengo, nesta quarta-feira, contra a Chapecoense, pela Copa Sul-Americana. “Nós entramos em campo para ganhar. Fizemos um excelente primeiro tempo. No segundo tivemos uma desatenção na bola parada. Agora é levantar a cabeça porque quarta-feira tem um jogo importante pela Sul-Americana”, declarou. Após o duelo desta quarta-feira, em Chapecó, os rubro-negros voltam a campo no domingo, novamente pelo Brasileirão. O adversário do próximo final de semana será o Sport, na Ilha do Urubu.

Igualdade

O Fluminense ficou no empate com o Vitória, neste domingo, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Os tricolores venciam até os acréscimos, mas sofreram a igualdade dos donos da casa quando tinham um jogador a menos em campo após a expulsão do estreante Robinho. O atacante Henrique Dourado lamentou o resultado, Mesmo vendo a equipe carioca com desempenho abaixo do normal, principalmente no primeiro tempo. “Pelas circunstâncias da partida, ficou um sabor muito amargo esse resultado. Não fizemos um primeiro tempo bom, essa é a verdade. A equipe toda bem abaixo. No segundo tivemos mais volume, entramos mais ligados. Merecíamos sair com os três pontos, mas o Brasileiro é muito complicado. Ficamos muito tristes por sair daqui com apenas um ponto. Tomar um gol no fim é muito dolorido”, disse. Com o resultado, o Fluminense perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores. Os tricolores chegaram a 31 pontos e continuam no meio da tabela de classificação. Na próxima rodada, a equipe carioca vai atuar mais uma vez fora de casa, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, no domingo. Antes do Brasileiro, os cariocas focam na partida de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Fluminense vai receber a LDU-EQU, nesta quinta-feira, no Maracanã.

Derrota

O técnico Renato Gaúcho não poupou críticas ao Grêmio após a derrota por 1 a 0 para o Vasco, no sábado, em São Januário. Ele espera que o resultado negativo ao menos sirva de aprendizado às vésperas de iniciar o confronto de quartas de final de Copa Libertadores da América com o Botafogo. “Algumas coisas que converso com o grupo é melhor não falar. O que tiramos para quarta-feira é que não podemos jogar assim. O time deu muito mole, com todo o respeito ao Vasco. Começamos bem e fomos caindo. Não jogamos nada. Se falei que o jogo contra o Cruzeiro foi um dos melhores do campeonato, esse foi um dos três piores”, elegeu Renato. Ao tentar mexer com os brios gremistas ainda durante o confronto com o Vasco, o treinador achava que “mais mole e lento era impossível”. “O problema é que estávamos com a cabeça no jogo da quarta-feira”, observou, agora realmente de olho no confronto com o Botafogo, no Engenhão. “O Grêmio não fez por onde. Não adianta lamentar. Temos que tirar como exemplo para quarta-feira, que não dá para entrar dessa forma”. “Não muda nada. Estamos em duas competições e vamos tentar buscar um título. O objetivo é esse. Concentração e foco total. Não fizemos nada para vencer o Vasco, mas, na quarta-feira, podem ter certeza de que será um Grêmio diferente”, prometeu Renato Gaúcho.

Expulso

A partida estava complicada para o Palmeiras, neste sábado, contra o Atlético-MG, mas ficou ainda mais difícil quando Willian foi expulso e deixou o Verdão com dois jogadores a menos. Bigode foi o segundo jogador do Palmeiras expulso na partida, e a equipe não recebeu nenhum cartão vermelho em 2016, o que fez com que Cuca prometesse uma conversa com o atleta. “O Willian tem que ter a atenção chamada. Lógico que no momento, no calor do jogo. Vamos ver o lance com calma. Teve outro lance do adversário, uma arbitragem um pouco confusa no critério, mas não quero falar disso. Vamos conversar, porque ano passado não tivemos nenhum expulso no campeonato todo e hoje tivemos dois”, afirmou o treinador, que recebeu um pedido de desculpas do camisa 29. “Já pedi desculpas para os meus companheiros, o treinador e todos os torcedores que estavam acompanhando a partida. Sei que isso não é exemplo para ninguém, mas quem me conhece sabe da minha conduta, sabe que não sou disso. Já tive a oportunidade de me desculpar com o Valdivia também”, disse o camisa 29. O lance foi motivo de reclamação do presidente Mauricio Galiotte após o confronto. O mandatário ressaltou que, antes da agressão, Willian recebeu uma solada de Valdivia, que entrou acima da bola. Mesmo assim, o palmeirense viu o cartão recebido como justo.

Aprendizado

“No lance, não foi nem motivo de cabeça quente, mas foi uma reação de querer chutar a bola e, enfim, o pé já tinha ido. Acabei acertando uma região que, como ele falou, não está usando muito (risos), mas na hora eu já sabia que seria expulso. Serve de aprendizado. A gente sabe que isso não pode acontecer, espero que seja a primeira e última vez”, completou. Mesmo com dois jogadores a menos, o Palmeiras teve dois contra-ataques perigosos nos minutos finais. No primeiro, Moisés pediu pênalti e, no segundo, o camisa 10 finalizou fraco de fora da área após passe de Egídio. “Se estivéssemos com 11, acredito que teríamos vencido a partida, com todo respeito ao Atlético-MG. Até mesmo com um a menos, se eu não tivesse sido expulso, poderia ter ajudado. Mas pela circunstância foi um resultado bom. Agora é descansar e focar na partida contra o Coritiba. Vou estar na torcida pelos companheiros”, finalizou. Agora, o Palmeiras tem dois dias de folga e retornará aos trabalhos apenas na terça-feira. Sem o suspenso Willian, o Verdão volta a campo no dia 18, segunda-feira, às 20h (de Brasília), contra Coritiba, no Pacaembu, já que o Palestra Itália estará passando por um processo de troca do gramado.

Torcedores

O Vasco derrotou o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, e entrou no G-6 do Campeonato Brasileiro. O confronto foi disputado em São Januário, com portões fechados, mas a torcida cruzmaltina se fez presente fora do estádio. Os gritos dos torcedores foram ouvidos durante toda a partida, o que foi elogiado pelos vascaínos dentro de campo. O jovem Mateus Vital, que marcou o gol da vitória, seu primeiro como profissional, ressaltou o feito e destacou que ouviu os gritos da torcida fora de São Januário. “Sempre imaginamos estádio cheio comemorando nosso gol com torcida, com os companheiros. Não foi assim, foi sem torcida, mas graças a Deus saiu o gol. Mas escutamos eles gritando lá fora. Puderam comemorar o gol também”, disse. O meia Nenê foi outro a exaltar o apoio dos torcedores. “Isso foi fundamental para continuarmos tendo a mesma determinação do início ao fim. Ouvimos eles nos apoiando e agradecemos”, declarou. O zagueiro Breno afirmou que os vascaínos receberam o apoio dos torcedores mesmo antes do jogo. “Desde a nossa chegada ao estádio, a torcida nos apoiou. Isso é muito bom para a gente e nos dá motivação”, falou. O Vasco chegou a 31 pontos e vai dormir na zona de classificação para a Libertadores. Os cruzmaltinos terão a semana a semana livre para trabalhar visando o próximo desafio, contra o líder Corinthians, em São Paulo, no domingo. Para este jogo, o técnico Zé Ricardo não poderá contar com o volante Wellington, suspenso. No entanto, o volante Jean retorna ao time após cumprir suspensão.

Otimista

O centroavante Jô resolveu adotar um discurso otimista após o Corinthians sofrer a sua terceira derrota em quatro jogos disputados no segundo turno do Campeonato Brasileiro – por 2 a 0 para o terceiro colocado Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. Ele ainda se sente confortável na liderança da competição. “É um momento normal. Ainda temos a vantagem. Construímos isso com mérito, então temos que aproveitar. Mantivemos sete pontos para o Grêmio e estamos nove à frente do Santos, então fico muito tranquilo”, assegurou Jô, enquanto deixava o gramado da Vila. Com o novo tropeço, o Corinthians seguiu com 50 pontos, contra 43 do Grêmio, derrotado por 1 a 0 pelo Vasco no sábado, e 41 do Santos, agora mais vivo na disputa pelo título. “É claro que os resultados não vieram, mas vamos continuar trabalhando. Conseguimos nos manter como líderes. Vamos trabalhar forte para os resultados voltarem”, pregou o goleiro Cássio, replicando a estratégia de amenizar a queda de rendimento. Internamente, contudo, a situação preocupa. O técnico Fábio Carille está incomodado com a quantidade de passes errados pelo Corinthians e de chances de gol desperdiçadas. “É óbvio que temos que corrigir algumas coisas, mas ainda estamos muito tranquilos. Lá na frente, vamos melhorar”, insistiu Jô.

Suspensão

A tarde de domingo foi realmente ruim para os rubro-negros. Além de o Sport ter sido derrotado em casa pelo Avaí, o Leão ainda perdeu Diego Souza e Henríquez por suspensão para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, e se preocupa com a situação do meia Everton Felipe. Everton deixou o campo após uma disputa de bola em que torceu o joelho. Imediatamente, o camisa 97 caiu em campo sentindo muitas dores e deixou o campo de maca, chorando muito rumo aos vestiários. Ele será submetido a exames nesta segunda-feira para determinar a gravidade da lesão. “Everton Felipe apresentou uma entorse no joelho e já foi medicado. Mas precisamos de outros de exames para definir o grau da lesão. Já iniciamos tratamento e a princípio está fora do próximo jogo”, explicou o médico Rodrigo Perez. Tanto Sport quanto Avaí voltam a campo no próximo domingo. Às 16h, os pernambucanos visitam o Flamengo. Mais cedo, às 11h, os catarinenses recebem o Atlético-MG, na Ressacada. Antes da rodada do Brasileiro, o Leão da Ilha do Retiro joga na quarta-feira, contra a Ponte Preta, pela Sul-Americana. Para o confronto pelo torneio sul-americano, Diego Souza e Henríquez, que não enfrentarão o Flamengo pelo Brasileiro, retornam de suspensão.

Desesperados

No duelo dos desesperados da Série B do Campeonato Brasileiro, ABC e Santa Cruz não conseguiram marcar gols na noite deste sábado, na Arena das Dunas. O empate por 0 a 0 manteve as duas equipes em situação delicada na tabela de classificação. O ABC está pior, com apenas 17 pontos ganhos, na última colocação. O Santa Cruz soma 24 e aparece no antepenúltimo lugar, à frente também do rival Náutico, que soma 20. Na esperança de ascender e fugir do rebaixamento à terceira divisão nacional, ABC e Santa Cruz até tiveram alguns bons momentos no jogo deste fim de semana, mas não fizeram o suficiente para angariar três pontos nas estreias dos técnicos Itamar Schulle e Marcelo Martelotte. No final, o ABC ainda perdeu o zagueiro Léo Fortunato, expulso, o que prejudicou as suas pretensões no duelo. O Santa Cruz não soube aproveitar o fato de jogar os últimos minutos com um atleta a mais. Pela 24ª rodada da Série B, o ABC entrará em campo no sábado que vem, contra o Paysandu, fora de casa. Já o Santa Cruz tentará se reabilitar contra um dia antes, diante do Goiás, no Arruda.

Distância

O Grêmio tinha a chance de sair de São Januário, neste sábado, a apenas quatro pontos de distância do topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas perdeu por 1 a 0 para o Vasco e agora corre o risco de voltar a ficar 10 pontos atrás do líder Corinthians, que enfrentará o Santos no domingo, na Vila Belmiro. “Em um vacilo, tomamos o gol”, lamentou o meia-atacante Fernandinho, sem abrir mão da disputa pelo título nacional. “Ainda há muito jogo pela frente. Em momento algum, o Grêmio desiste do Campeonato Brasileiro. É complicado, mas cabe a nós fazer a nossa parte. Não fizemos hoje, mas ainda faltam 15 rodadas para, jogo a jogo, encostar no líder”, acrescentou. Mesmo com 15 partidas pela frente, o jogador sabe que um bom resultado sobre o Vasco era crucial para a sequência da competição. “Desde o início, tomamos conta da partida. Mesmo jogando em casa, eles jogaram por uma bola. Infelizmente, não fizemos o gol. Agora, vamos descansar porque temos outra decisão na quarta-feira”, disse Fernandinho, referindo-se ao confronto com o Botafogo, no Engenhão, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Após se preocupar com o torneio continental, encarado como prioridade, o Grêmio enfrentará a Chapecoense, no domingo, em Porto Alegre, outra vez pelo Brasileiro. No mesmo dia, o Corinthians receberá o mesmo Vasco que derrotou o vice-líder neste fim de semana.

Questionado

O técnico Cuca se irritou ao ser questionado se teria sido procurado por algum dirigente do Atlético-MG para assumir o Galo e 2018. Neste sábado, Rogério Micale foi muito xingado pela torcida atleticana no estádio Independência após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em que o Alvinegro teve dois jogadores a mais. “Como que pode? Essa pergunta nem deveria ser feita. Lógico que não! E se alguém tivesse me procurado, eu não iria atender de forma alguma. Fica até ruim para mim essa pergunta, é um desrespeito com o trabalho dos dois técnicos. Eu tenho contrato com o Palmeiras até 2018”, disse o comandante do Verdão. Anteriormente, Cuca foi perguntado sobre o carinho da torcida atleticana consigo durante os 90 minutos. O treinador do Palmeiras teve o nome gritado pelos pouco mais de 16 mil pagantes em Belo Horizonte.

Remontagem

“Sempre somos homenageados nos clubes que passamos e isto é fantástico. O que fizemos no Atlético-MG em dois anos e meio, uma remontagem praticamente total, foi muito importante na minha carreira. Foram três conquistas aqui, além de um vice brasileiro. Um lugar que guardamos com carinho, mas hoje o Atlético-MG está muito bem representado pelo Micale, que é nosso campeão olímpico”, completou, antes de analisar a atuação do Verdão na partida. “Acho que jogamos bem, quem sabe até um pouquinho melhor do que quando estava com 11, o time se encaixou bem. Perdemos o segundo homem com o Willian, e ainda com organização não tomamos aquele sufoco de que a bola ia entrar a qualquer momento, só no finzinho, duas bolas ali. Tivemos a bola clara do jogo, que trabalhamos, e com nove poderíamos ter vencido. O ponto não vai acrescentar muito em termos de tabela, mas é importante em termos de confiança para dar uma arrancada na sequência do campeonato”. Com o resultado, o Verdão mantém a quarta posição, agora com 37 pontos (13 a menos do que o líder Corinthians).

Pênaltis

A partida entre Atlético-MG e Palmeiras foi difícil para todos que estiveram em campo. O empate por 1 a 1 no estádio Independência teve três pênaltis marcados – sendo apenas um convertido – dois palmeirenses expulsos e outros dois lances de reclamação de penalidades, um de cada equipe. “Foi um jogo muito difícil para nós, para o Atlético-MG e para a arbitragem. Com um a menos, tivemos uma das chances mais claras, que foi o pênalti, e dois contra-ataques, um com o Moisés e outro com o Egídio. Com dois a menos fica muito complicado. Fizemos uma grande partida, conseguimos controlar mesmo com dois a menos, fazer a saída técnica. O empate aqui não podemos desprezar, não”, afirmou o goleiro Fernando Prass. O início de partida em BH já mostrou como a partida seria complicada para o árbitro Leandro Pedro Vuaden. Com apenas três minutos, Luan parou finalização de Willian com o braço dentro da área, mas a arbitragem mandou o lance seguir. Ao longo da primeira etapa, Vuaden ainda marcou pênalti de Egídio, em que Prass defendeu cobrança de Fred, e Luan, convertido por Fabio Santos. Na etapa final, o árbitro anotou penalidade de Leonardo Silva, mas Deyverson desperdiçou a chance.

Comentarista

Quatro dias após o empate com o Cruzeiro, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o treinador do Flamengo, Reinaldo Rueda, decidiu poupar a maioria dos titulares da equipe diante do Botafogo, neste domingo. Com o time principal, o Alvinegro levou a melhor e venceu por 2 a 0, pela 23ª rodada do Brasileirão. Presente ao jogo no estádio Nilton Santos, o comentarista do SporTV Lédio Carmona estranhou o decisão do colombiano de escalar um time misto em um clássico. “Um time muito mesclado, muito mexido. Me surpreendeu muito. Arão e Everton no banco. Pará não foi relacionado, Juan não veio para o jogo, Diego também. Um Flamengo bem diferente. Com muita menos mobilização para o jogo do que o Botafogo, que encarou a partida como uma decisão. O Botafogo queria vencer o Flamengo de qualquer maneira. A decisão do Rueda de mexer muito no time acabou mexendo também com a concentração dos jogadores em campo” afirmou.

Impressão

Para o jornalista, a impressão é que o Rubro-Negro abriu mão de vez do Campeonato Brasileiro, apostando todas as suas fichas na classificação para a Libertadores de 2018 com a conquista da Copa do Brasil ou da Copa Sul-Americana. Na opinião de Lédio Carmona, a postura é arriscada. E a decisão de poupar poderia ter sido adotada na partida de quarta-feira contra a Chapecoense, no jogo de ida das quartas-de-final da Sul-Americana. “O Rueda falou que precisava dar ritmo de jogo a alguns atletas. Mas será que vale a pena experimentar, testar jogadores, dar ritmo de jogo em um clássico? Contra o Botafogo, um clássico que está na crista da onda entre os torcedores? Torcedor não quer perder para um rival. Talvez fosse melhor fazer esta experiência na quarta-feira em Chapecó, que é o jogo de ida. Ainda teria tempo de se recuperar. A impressão que eu tenho é que o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Vai se dedicar totalmente à final da Copa do Brasil e à Sul-Americana. Pode não fazer diferença na briga pelo título do Brasileiro, mas pode fazer na briga pelo G-6. Há muitos concorrentes pelo G-6. E o Flamengo não tem certeza que vai ganhar a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana. Acho muito estranho você entrar em um clássico com um time misto” afirmou.

Torneio

A Ponte Preta dá um tempo no Campeonato Brasileiro. Por três dias, o foco será outro: a Copa Sul-Americana. O elenco alvinegro se reapresenta nesta segunda-feira de olho na partida de quarta, contra o Sport, em Recife, pela abertura das oitavas de final do torneio continental. A importância da Sul-Americana é tão grande que a Macaca promete usar força máxima mesmo sem ter uma situação tão confortável no Brasileiro. De acordo com Juninho, auxiliar de Gilson Kleina e que dirigiu o time contra o São Paulo, a ideia é usar todos os titulares na Ilha do Retiro. A maior dúvida é em relação a Lucca. O atacante sofreu um leve entorse no tornozelo direito durante a semana, mas mesmo assim atuou contra o São Paulo. Foi substituído no segundo tempo após atuação passada. Ele será reavaliado pelo departamento médico antes da viagem para Recife. Para chegar até as oitavas de final da Sul-Americana, a Ponte eliminou o Gimnasia, da Argentina (0 a 0 em Campinas, 1 a 1 em La Plata), e o Sol de América, do Paraguai (1 a 0 em Campinas, 3 a 1 em Assunção). Contra o Sport, os jogos serão nesta quarta, na Ilha do Retiro, e no dia 20, no Majestoso.

Diretoria

A notícia na última semana da renovação do técnico Claudinei Oliveira até o fim de 2018 pode ter soado estranha. Afinal, o time estava na zona de rebaixamento havia três meses, mas a diretoria do Avaí tinha convicção. Com o comandante à frente, a saída do Z-4 do Brasileiro era questão de tempo. E ocorreu neste domingo, com a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro. Líder do returno da Série A, o Avaí ainda aumentou a invencibilidade na competição para cinco jogos. Dos últimos 15 pontos disputados, levou 11 para casa e sofreu apenas um gol. O período corresponde à sequência após a goleada sofrida para o Atlético-PR, em que Claudinei Oliveira chegou a cogitar a saída, mas recebeu o apoio do elenco. O mesmo que agora colocou o Leão fora do Z-4. Cada vez mais eficiente, o Avaí não foi brilhante contra o Sport. Quando teve a bola, a perdeu com facilidade, mas não permitiu ao rival chances claras. Foram poucas diante de um cenário de domínio territorial, muitos cruzamentos e chutes bloqueados. O Leão soube jogar com o nervosismo de uma torcida que perdeu a paciência com a falta de resultados.

Competição

De volta ao primeiro lugar da Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor do América-MG comemora a fase do time com a calculadora na mão. Após o término da 23 rodada da competição e da derrota do Internacional para o Juventude, o Coelho retomou a liderança da tabela e colocou dois pontos de frente para o Colorado. Além disso, o time mineiro manteve sete pontos de vantagem para o Paraná, quinto colocado e primeira equipe fora do grupo de acesso à Série A em 2018. Todos esses fatores fazem os principais sites de probabilidades no futebol brasileiro apontar números bem otimistas quanto ao futuro do América-MG no campeonato. Tanto o departamento de matemática da UFMG e como o Infobola, colocam em 87% a chance de o Coelho voltar a disputar a Primeira Divisão no próximo ano. O site Chance de Gol vai além e crava a probabilidade de acesso da equipe mineira em 94,4%.

Caldeirão

Um caldeirão aguarda o Grêmio na quarta-feira, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. A torcida do Botafogo já comprou cerca de 30 mil ingressos para o duelo no Engenhão. E o retrospecto recente da equipe nas partidas fora de casa reforça os cuidados de Renato Portaluppi. Dos últimos quatro compromissos, o Tricolor perdeu todos, sendo dois com a equipe titular. Antes desta sequência incômoda, o Grêmio chegou a contabilizar nove vitórias e dois empates em 13 partidas fora de casa. No primeiro turno do Brasileirão, somou mais pontos longe de Porto Alegre e acumulou gordura para permanecer na segunda posição, mas derrapa para diminuir a diferença ao líder Corinthians e vê a aproximação do Santos, terceiro colocado. Nos mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores, também avançou com triunfos como visitante (Fluminense, Godoy Cruz e Atlético-PR).

Escalação

Depois de passar um mês inteiro – ou nove jogos – invicto, entre Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, o Grêmio foi derrotado justamente pelo alvinegro carioca, na 20ª rodada do campeonato nacional. Naquele 13 de agosto, a escalação usada por Portaluppi foi reserva, assim como o rival, diga-se de passagem. A sequência teve o revés mais dolorido do ano. Com o Mineirão lotado, o Tricolor levou 1 a 0 do Cruzeiro na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil e acabou eliminado nos pênaltis. Após uma semana, pelas quartas de final da Primeira Liga, voltou a Belo Horizonte e perdeu novamente para a Raposa, desta vez por 2 a 0, novamente com time reserva. A série negativa aumentou na noite do último sábado, quando Renato colocou a equipe principal no gramado de São Januário e tomou 1 a 0 do Vasco, mesmo com portões fechados. A atuação “mole”, conforme o treinador qualificou, gerou cobrança interna. “Há certas coisas que eu converso com meu grupo no vestiário, no hotel, na hora do vídeo que é melhor não falar aqui. O que tiramos de exemplo para quarta-feira é que não podemos jogar assim. Demos muito mole, com todo respeito ao Vasco. Criamos muito pouco” avaliou Portaluppi.

Libertadores

O gol de Kanu, aos 48 minutos do segundo tempo, além do empate do Vitória, trouxe um velho problema do Fluminense à tona: os gols no fim. Foi o oitavo após os 30 da etapa final. Vacilos que minam a campanha por vaga na Libertadores. Com o empate em Salvador, o Tricolor alcançou 31 pontos. É o décimo no Brasileirão. Caso tivesse mantido a vitória, teria mais dois pontos na conta – Abel Braga identificou erro na marcação no lance capital. Desempenho que poderia ser melhor se a história em outros três jogos fosse diferente. Diante do Bahia, João Paulo marcou o gol que definiu o empate por 1 a 1 aos 38 minutos da etapa final. Contra o Vasco, Nenê marcou o gol que selou o triunfo cruz-maltino por 3 a 2 aos 47 minutos. No Fla-Flu, o gol de Trauco saiu aos 49 e determinou o 2 a 2. Três vitórias e um empate que viraram três empates e uma derrota. Ou seja: com esses sete pontos perdidos, o Flu teria 38 pontos. Seria o quarto colocado. “Pela circunstâncias da partida, acredito que ficou um sabor muito amargo. Tomar um gol no finalzinho é muito dolorido” comentou Henrique Dourado, após o 2 a 2 em Salvador.

Esperança

O presente é assustador, o passado recente reduz a esperança, e o futuro imediato é uma incógnita. A derrota para o Cruzeiro aumentou a pressão na Chapecoense e uma reunião na manhã desta segunda definirá o rumo do trabalho na luta contra o rebaixamento. Com aproveitamento baixíssimo, Vinícius Eutrópio está em xeque. Apesar de Rui Costa dizer “sim” para a permanência na quarta-feira, diante do Flamengo, pela Sul-Americana, correntes do clube acenam para uma mudança. Os números vão ao encontro dos questionamentos ao trabalho do treinador, mas mostram também que a presença na zona de rebaixamento vai além de uma má fase. Contra o Cruzeiro, a Chape completou um turno inteiro desde que foi desbancado da liderança do Brasileirão, na quinta rodada, e o aproveitamento nestes 19 jogos é de 26,3%. Como comparativo, o Atlético-GO é o lanterna da competição em números absolutos com 27,3%.

Rendimento

Outro fator determinante para a queda de rendimento é a falta de força dentro de casa. O revés para o Cruzeiro foi o sexto em 12 jogos neste Brasileirão, totalizando 38,8% de aproveitamento. Nunca a Chape perdeu tanto como mandante desde que retornou à Série A. Em 2014, foram quatro derrotas, contra cinco em 2015 e novamente quatro no ano passado, quando o time sequer entrou na zona de rebaixamento. Se as estatísticas apontam para uma campanha ruim como um todo, é inegável que a troca de Vagner Mancini por Vinícius Eutrópio não surtiu o efeito esperado. No Brasileirão, o novo treinador conquistou apenas 30,5% dos pontos (11) em 12 partidas, aproveitamento de time rebaixado sem muita perspectiva de salvação – o Bahia, primeiro fora do Z-4 hoje, tem 39,4%. Levando em conta todos os jogos com o novo comandante, incluindo amistosos, a situação é ainda pior: 11 derrotas, dois empates e quatro vitórias, com somente 27,4% de aproveitamento.

Despencou

O Sport está há seis jogos sem vencer, na Série A. Despencou da sexta para a 12ª colocação. Neste domingo, perdeu por 1 a 0, para o Avaí, na Ilha do Retiro, mas o técnico Vanderlei Luxemburgo disse que a entrega dos jogadores foi uma satisfação à parte. Apesar de lamentar a terceira derrota consecutiva, disse que o elenco apresentou vontade, algo que ele tinha cobrado após a goleada sofrida para o Grêmio, por 5 a 0. “Temos de continuar trabalhando. E forte. Foi um jogo que a derrota foi minha. Os jogadores lutaram. O técnico tem de assumir quando a substituição não dá certo ou outra coisa não aconteceu. Acho que 70% da derrota é para mim e 30% é deles. Faz parte do jogo”. O treinador disse que o Avaí fez o gol da vitória na única bola achada na partida e que o Sport teve maior volume. Mas lamentou a ansiedade do Leão. Na visão dele, a semana turbulenta – com cobranças da torcida a jogadores, como o meia Diego Souza, e uma reunião com a presidência – pode ter contribuído.

Diminuir

No campeonato em que se briga contra o rebaixamento, todos os jogos são importantes. Essa tem sido a rotina do Náutico, que tem visto a distância para sair do Z-4 diminuir, com os pontos somados ultimamente. A próxima parada do Alvirrubro é na Arena Barueri, às 16h30 do próximo sábado, contra o Oeste. E os jogadores reconhecem. A carta na manga é surpreender os rivais em seus domínios. Um fator que os alvirrubros precisam para deslanchar na Série B. Até agora, foram computadas apenas duas vitórias na casa do adversário. “A gente precisa dessa vitória fora de casa. Para engrenar. Às vezes, você ganha em casa e perde fora, e não consegue encostar para sair da zona de rebaixamento. Creio que uma sequência de vitórias vai ser muito importante. Diminuir essa vantagem que já está bem menor. A gente tem tudo para ganhar do Oeste, com todo respeito” afirmou o atacante William.

Isolado

Em um lance isolado, na derrota por 1 a 0, para o Avaí, neste domingo, Everton Felipe pisou mal e torceu o joelho esquerdo. A cena preocupante causa receio no departamento médico do Sport, que não sabe se há lesão ou mesmo qual o grau dela. O jogador será submetido a um exame de imagem, nesta segunda-feira, mas é difícil que ele jogue na quarta-feira, contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, pela Copa Sul-Americana. “Everton teve uma entorse, no joelho esquerdo. Ele já foi medicado, apresenta melhora, mas a gente precisa de um exame de imagem para definir o grau da lesão e entender melhor o quadro. Ele iniciou o tratamento e, a princípio, está fora do próximo jogo. O mais brevemente possível realizaremos exame de imagem para detectar se houve ou não uma lesão ou apenas uma entorse” disse Rodrigo Perez, médico do clube. Everton Felipe é titular e, segundo o técnico Vanderlei Luxemburgo, só não esteve no time principal, na goleada por 5 a 0, diante do Grêmio, por causa de uma suposta transferência, não concluída, para o Spartak Moscou-RUS. Contra o Avaí, ele retornava à equipe. Everton fez 50 jogos na temporada e marcou quatro gols.

