Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Aproveitamento

A Seleção Brasileira deixou de ter 100% de aproveitamento sob o comando de Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogando em Barranquilla, na tarde desta terça-feira, o time nacional não passou de um empate por 1 a 1 com a Colômbia. O meia Willian abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, acertando o ângulo com um chute de primeira, e o centroavante Falcao García igualou no início do segundo, de cabeça. O resultado, no entanto, não tira a tranquilidade da Seleção Brasileira. Já classificada para o Mundial da Rússia e com a primeira posição das Eliminatórias assegurada, a equipe de Tite, que vinha de nove triunfos consecutivos em jogos oficiais, totaliza 37 pontos. A pontuação permite que o Brasil alcance o recorde da Argentina no atual formato das Eliminatórias – 43 pontos antes da Copa de 2002. Para igualar essa pontuação, será preciso derrotar a Bolívia, fora de casa, e o Chile, no Palestra Itália, em outubro. Por sua vez, a Colômbia está muito próxima da classificação, com os 26 pontos. Os últimos compromissos dos comandados do técnico argentino José Pekerman serão contra Paraguai, como mandante, e o Peru, como visitante.

Oportunidade

Roberto Firmino não chegou a encantar o técnico Tite na oportunidade que recebeu de ser titular da Seleção Brasileira, na tarde de terça-feira, em Barranquilla. Testado na vaga de Gabriel Jesus, o centroavante do Liverpool teve poucas oportunidades de gol no empate por 1 a 1 com a Colômbia e acabou substituído pelo concorrente de posição no segundo tempo. “Existe uma dificuldade maior de entrosamento no processo criativo. Foi uma atuação normal do Firmino, mas ele tem mais para dar, justamente por esse grau de entrosamento”, comentou Tite, que frustrou o corintiano Jô em sua última convocação. Firmino não foi o único reserva premiado com uma chance diante dos colombianos. No meio-campo, o volante Fernandinho ocupou a vaga de Casemiro. Já na defesa, o zagueiro Thiago Silva e o lateral esquerdo Filipe Luís atuaram porque Miranda estava contundido e Marcelo, suspenso. “O Fernandinho e o Thiago jogaram muito”, disse Tite, gastando mais palavras para elogiar o meio-campista do Manchester City. “O Casemiro e o Fernandinho podem jogar juntos. Entre os dois, posso fechar os olhos para escolher. Os dois jogam muito”, concluiu o treinador. Tite terá mais duas oportunidades para observar atletas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com o primeiro lugar já garantido, o Brasil encerrará a sua campanha contra a Bolívia, fora de casa, e o Chile, no Palestra Itália, em outubro.

Agradou

Chamado de “foguete” pelo técnico Tite na vitória por 2 a 0 sobre o Equador, o meia Willian voltou a ser titular diante da Colômbia e mais uma vez agradou. Ele acertou um chute no ângulo, de primeira, para anotar o gol da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 em Barranquilla. “Foi o meu gol mais bonito pelo Brasil”, definiu Willian, sem titubear. “Tive a felicidade de pegar bem na bola e fazer esse bonito gol. A nossa equipe está de parabéns pela luta. É difícil jogar aqui. Queríamos a vitória, mas o time jogou bem”, acrescentou. Para Willian, o que afastou a Seleção Brasileira da décima vitória consecutiva sob o comando de Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo foi o forte calor de Barranquilla. Os jogadores acusaram o cansaço no segundo tempo. “É complicado. Fazia muito tempo que eu não jogava nesse horário nessa parte do mundo. Na Europa, o clima é bem mais tranquilo. Fez muito calor, o que dificulta. O campo também estava seco, o que faz a bola quicar bastante”, argumentou. Willian era titular no início da trajetória de Tite como treinador do Brasil, mas perdeu espaço para Philippe Coutinho. Nos dois últimos jogos, o meia do Chelsea acabou beneficiado porque o seu colega do Liverpool foi poupado em meio a uma fracassada negociação para se transferir para o Barcelona – alegava dores nas costas e perdeu o início de temporada na Inglaterra.

Contente

Uma das novidades da equipe titular da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com a Colômbia, nesta terça-feira, em Barranquilla, o volante Fernandinho acredita que aproveitou a oportunidade de substituir Casemiro. Ele esteve em campo durante toda a partida. “Faço parte do grupo desde a chegada do Tite. Só não estive em uma convocação. Isso me deixa muito contente. Em todas as vezes em que joguei, tentei fazer o meu melhor. Um grupo forte se faz dessa forma, com jogadores de alto nível entrando e dando conta do recado quando têm a oportunidade”, discursou Fernandinho. Além da troca na contenção do meio-campo, Tite testou o centroavante Roberto Firmino, que praticamente não teve chances de gol, no lugar de Gabriel Jesus. Já o o zagueiro Thiago Silva e o lateral esquerdo Filipe Luís jogaram porque Miranda estava contundido e Marcelo, suspenso. Passado o jogo contra a Colômbia, Fernandinho já passou a mirar os compromissos contra Bolívia e Chile, em outubro, os últimos pelas Eliminatórias. “Queremos manter o nível de atuação. É claro que não tivemos duas belas exibições agora, mas conseguimos resultados importantes. Vamos buscar as vitórias nos jogos que restam”, disse o volante, fazendo média com o seu comandante. “O Tite merece. Ele chegou e mudou a cara da Seleção de uma forma peculiar”.

Consecutivas

Após nove vitórias consecutivas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico Tite acumulou o seu primeiro empate sob o comando da Seleção Brasileira em uma partida oficial. A equipe nacional não passou do 1 a 1 com a Colômbia nesta terça-feira, em Barranquilla, menos de uma semana depois de fazer 2 a 0 sobre o Equador, na Arena do Grêmio. “Estou mais contente com o desempenho linear nesse jogo do que contra o Equador, em que o primeiro tempo foi abaixo. Hoje, mantivemos um padrão de atuação. O empate é um resultado justo, mas, se tivesse um vencedor, seria o Brasil, pelas chances que criou”, valorizou Tite. O treinador ainda lembrou que a Seleção Brasileira estava diante do time que ostentava segunda melhor campanha das Eliminatórias e atuava fora de casa. “Foi um grande jogo. Existia atmosfera e mobilização da Colômbia, que conta com opções ofensivas de muita qualidade: James Rodríguez, Falcao García, Cardona… É uma equipe que tem soluções distribuídas em campo e exige uma consistência muito forte na marcação”, elogiou. Em um passado recente, a consistência forte na marcação de brasileiros e colombianos gerou jogos duros, com jogadas ríspidas. Tite mais uma vez reprimiu a violência. “Vamos parar com essa história de porrada, de provocação. É um jogo de futebol. Vimos um grande espetáculo hoje (ontem)”, enalteceu novamente o gaúcho.

Rodadas

Só faltam duas rodadas para o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 e a Argentina ainda vive o drama e o medo de ter de assistir ao Mundial da Rússia pela TV. A situação poderia estar um pouco mais tranquila se Messi e companhia não ficassem apenas no empate de 1 a 1 com a fraca seleção da Venezuela em pleno estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na noite dessa terça-feira. Murillo abriu o placar para os visitantes e deixou os argentinos em verdadeiro estado de choque. Feltscher, contra, ainda impediu o pior, mas todos se mostraram cientes da falta que pode fazer os dois pontos desperdiçados em casa diante do último colocado na tabela de classificação. Vice-campeã em 2014, a Argentina encerra a 16ª rodada na quinta colocação, lugar que a levaria para a disputa com o campeão da Oceania por uma vaga na Copa do Mundo. Chile, com 23 pontos, e Paraguai, com 22, são os concorrentes mais próximos nesse instante. Já a Venezuela somou apenas seu oitavo ponto, o que pouco importou após apito final do árbitro nessa terça.

Confronto

O Equador virou o primeiro turno na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Agora, a duas rodadas do fim da competição, a mesma seleção se vê em apuros. Nessa terça-feira, os equatorianos fizeram um confronto direto com o Peru e não souberam aproveitar o mando de campo. Em pleno estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, os visitantes venceram por 2 a 1 e o sonho de ir ao Mundial da Rússia após 35 anos já é uma expectativa real para os peruanos. A quarta derrota seguida deixou o Equador com 20 pontos, em oitavo lugar na tabela de classificação. Já o Peru entra pela primeira vez no G4. Justamente na quarta colocação, os peruanos somam 23 pontos e hoje estariam classificados à Copa. Mesmo que a Argentina vença nessa 16ª rodada, o Peru cairia no máximo para a posição de repescagem. Na próxima rodada, o Peru terá mais um confronto direito fora de casa. Dia 5 de outubro, a equipe de Gareca enfrentará a Argentina em Buenos Aires. A última rodada será contra a Colômbia, em Lima. A missão do Equador também promete ser complicada, pois o Chile, em Santiago, e a Argentina, em Quito, estão na agenda da equipe.

Decepcionou

Jogando fora de casa, na altitude, e com o favoritismo ao lado, o Chile decepcionou e foi derrotado pela Bolívia, pelo placar de 1 a 0, com gol de pênalti de Arce. Com o revés, os chilenos tornaram a própria situação complicada, já que agora não dependem de si para carimbarem a ida para a Copa da Rússia. Com apenas dois jogos restantes para o fim das Eliminatórias, a seleção chilena estacionou nos 23 pontos conquistados e precisa torcer contra a Argentina, que enfrenta a Venezuela, e também contra o Peru, que encara o Equador, para não deixar o grupo dos classificados automaticamente para a Copa do Mundo de 2018. Na próxima rodada, a ser disputada apenas em outubro, a Bolívia encara o Brasil, novamente em casa, em confronto que não valerá muito para ambas as equipes. Já o Chile joga, em casa, contra o Equador, em um confronto direto pelas primeiras posições da tabela.

Indefinição

O Uruguai está muito perto de se classificar para a Copa do Mundo de 2018. Na noite desta terça-feira, a Celeste Olímpica visitou o Paraguai em Assunção e conquistou uma suada vitória por 2 a 1. Depois de um monótono primeiro tempo e de 30 minutos de indefinição no segundo, o volante Federico Valverde abriu o placar, o zagueiro Gómez, contra, rapidamente ampliou para os visitantes e o corintiano Ángel Romero diminui já no apagar das luzes. O resultado tranquilizou a vida dos bicampeões mundiais, que assumiram a vice-colocação, com 27 pontos, e dependem só de si próprios para irem à Rússia. Já os Guaranís viram o sonho da vaga no Mundial ficar um pouco mais distante, já que somam 21, três atrás do quarto colocado e virtualmente classificado Peru. Depois da partida desta semana, as equipes nacionais só voltam a campo em outubro, pela reta final das Eliminatórias. Os uruguaios têm pela frente a já eliminada Venezuela, fora, e Bolívia, em casa, enquanto os paraguaios visitam os colombianos e recebem os uruguaios, nesta ordem.

Delicadas

O técnico Bruce Arena não fugiu de questões mais delicadas na entrevista coletiva antes do duelo decisivo contra Honduras, às 18h36 (de Brasília), pelas eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018. Para ele, o rendimento ruim dos Estados Unidos também está ligado à política imigratória de Donald Trump. Ele explicou que os discursos feitos pelo presidente norte-americano afetam a população da América Central. Por isso, as seleções enxergariam o confronto contra os EUA como uma espécie de revanche. “Nossas políticas de imigração estão causando impacto para as pessoas da América Central, certo? Provavelmente há um pouco de raiva em relação a isso. Aí vem a chance da sua seleção nacional enfrentar os Estados Unidos. Tenho certeza que o jogo se torna muito importante”, disse.

Ultrapassado

Atualmente, os Estados Unidos têm oito pontos e estão se classificando direto para o Mundial. No entanto, em caso de derrota nesta terça-feira, o time de Arena será ultrapassado por Honduras (que também tem oito). Assim, caso o Panamá, com sete, vença o lanterna Trinidad & Tobago, os americanos ficam fora até da repescagem. O técnico afirmou que não discute sobre política com sua equipe, mas acredita que todos eles discordem dessa política contra a imigração. “Todos são defensores do livre discurso, da liberdade de imprensa e de evitar a restrição de pessoas vindo para os Estados Unidos. Somos todos unânimes quanto a isso. Mas não fico em volta deles o tempo todo, escutando eles discutindo política. Não acho que isso tenha influência em nosso time. Tivemos muita discussão quando fomos ao México, porque foi no ‘timing’ dessa questão. Mas não acho que cause impacto aos jogadores”, completou.

Mandatário

Neymar não quis saber de se calar após receber duras críticas do presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, nesta terça-feira. Em uma publicação no Instagram que repercutia a declaração do mandatário catalão, o atacante da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain escreveu um comentário chamando o dirigente de “piada”. Tudo começou com uma declaração de Bartomeu disparando contra o comportamento do jogador brasileiro e de seu pai, à época das negociações com o PSG, no meio deste ano. O comentário do camisa 10 animou os fãs, que o apoiaram através das redes sociais. “Esse presidente é uma piada”, publicou o astro já se preparando para o duelo do Brasil com a Colômbia, nesta tarde, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A resposta de Neymar dialoga com a opinião de diversos torcedores do Barça e da mídia espanhola. Por conta das recentes contratações e muito devido ao rendimento da equipe na última temporada, Bartomeu recebeu uma chuva de críticas, inclusive com campanhas pedindo a sua saída da presidência. O principal nome do futebol do Brasil na atualidade deixou o time azul e grená depois de uma transação conturbada. Após semanas de especulação, com alguns membros do elenco catalão praticamente garantindo sua permanência, Neymar se transferiu ao Paris pelo maior valor já pago na história por um jogador – 222 milhões de euros (algo em torno de R$ 810 milhões).

Despedida

A última vez que Corinthians e Santos se enfrentaram, no dia 3 de junho, em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, também marcou a despedida de Dorival Júnior no Peixe. Após a derrota por 2 a 0 para o rival, a diretoria santista decidiu demitir o técnico e logo na sequência trouxe Levir Culpi. Na época, o Alvinegro Praiano tinha apenas três pontos e rondava a zona de rebaixamento, enquanto o Timão já era líder do torneio nacional. Pouco mais de três meses depois, o Santos segue atrás do rival, mas vive situação bem mais confortável. Ocupando a terceira posição no Brasileiro, com 38 pontos, e próximo de iniciar a disputa das quartas de final da Libertadores, o Peixe também não perde há 15 jogos, tendo a melhor sequência invicta do momento no torneio. Antes preocupado com a zona da degola, a equipe santista busca uma vitória no clássico deste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada, para diminuir os atuais 12 pontos de diferença do Corinthians no topo da tabela. “O time deles está bem no campeonato, tem bom plantel, mas a gente também tem e jogaremos em casa. Eu acho que clássico não tem favorito. Eu penso que o time que errar menos, ganha. O que der mais conta do jogo, ganhará o clássico”, disse o atacante Bruno Henrique.

Enfrentará

Com a semana livre para treinar, o Palmeiras voltou a campo na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e Cuca começou a dar breve indícios da equipe que enfrentará o Atlético-MG no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Com a linha de zaga quase definida, ele fez inúmeras experiências mais à frente. Felipe Melo, recém-reintegrado ao elenco, trabalhou no mesmo horário, mas em separado para recuperar a forma física. Logo após o aquecimento, o treinador iniciou a sua atividade apenas com o setor defensivo: formada por Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan, Michel Bastos e Thiago Santos, a linha de trás tinha a saída de bola pressionada por Hyoran, Fernando, Léo Passos e Yan (os últimos três da equipe sub-20). Durante o exercício, Cuca cobrou movimentação e posicionamento de ambos os lados, além de orientar e ajudar na criação ofensiva dos garotos. Aos poucos, as equipes iam sendo completadas até que, com 11 de cada lado, os jogadores passaram a utilizar-se do campo em seu todo. A formação inicial teve: Fernando Prass; Mayke, Luan, Edu Dracena e Egídio; Jean, Tchê Tchê, Moisés e Guerra; Willian e Deyverson.

Atuaram

Já os reservas atuaram com Vinicius Silvestre; Mailton, Pedrão, Antônio Carlos e Michel Bastos; Léo Paulino, Zé Roberto (Raphael Veiga) e Hyoran; Fernando, Léo Passos e Yan. Junto de Prass, Edu Dracena e Luan participaram de toda a atividade e devem ser titulares sábado. A única variação aconteceu entres os próprios zagueiros. Edu começou na direita e Luan na esquerda, formação que foi invertida no decorrer do treino. Willian foi mantido até o final e também deve estar entre os 11 iniciais contra o Galo. O atacante é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 15 gols. Dudu, recuperado de lesão, entrou no lugar de Deyverson, no meio do coletivo, e foi testado mais recuado e centralizado. Além das laterais com Mayke e Egídio e a entrada de Dudu, o treinador alviverde promoveu mais quatro trocas e, desta forma, ainda não dá pistas do time titular. Jean foi para o meio-campo, no lugar de Thiago Santos, aniversariante do dia, e deu lugar para Bruno Henrique na sequência. Róger Guedes atuou pelo lado direto, no lugar de Guerra, que se movimentou bastante e foi referência na criação ofensiva enquanto jogava, e Keno, por fim, substituiu o camisa 10 Moisés pelo lado esquerdo.

Inesperados

O Corinthians fez o melhor turno de toda a história do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, mas já amargou duas inesperadas derrotas no início da segunda metade da competição. Em busca de uma recuperação, o líder do torneio quer “esquecer” o desempenho das 19 primeiras rodadas para se focar somente no que resta da competição. “Tem que esquecer essa parte e manter o nosso foco para chegar bem ao final do campeonato”, comentou o meia Rodriguinho, que não acredita ser possível manter o nível de desempenho apresentado no primeiro turno, quando o Timão ostentou 14 vitórias e cinco empates nos 19 jogos disputados. “Realmente eu acho que vai ser uma coisa difícil de ser feita de novo, até na história, não só a gente, foi fantástico o aproveitamento. Por isso que é normal a equipe dar uma caída. Porque passar 19 jogos sem perder é algo que ninguém imaginava que seria possível”, avaliou o armador.

Sequência

Sem jogar desde o dia 26 de agosto, o time totalizará duas semanas apenas treinando antes de iniciar uma sequência decisiva de jogos. Além do Peixe, disputará os jogos de ida e volta contra o Racing, pela Copa Sul-Americana, receberá o Vasco em Itaquera e visitará o São Paulo no Morumbi, pelo Brasileiro. “A gente já teve tempo para descansar, recuperar os atletas, para a sequência que vem a gente já está preparado. A folga foi boa para recuperar quem estava no DM (departamento médico).Temos que retomar o nosso futebol de antes. Trabalhar bem para chegar nesses jogos e manter o padrão que a gente adotou durante o campeonato”, disse o meia, confiante na capacidade da equipe de surpreender como visitante. “Não nos preocupa jogar fora de casa por a gente já ter conquistado bons resultados fora de casa. Já sabemos como nos comportar. Vamos confiantes, com força máxima”, concluiu.

Relatou

Goleiro do Vasco, Gabriel Félix relatou no Instagram nesta terça-feira o episódio de assalto e agressão que sofreu no último fim de semana no Rio de Janeiro. Reserva de Martin Silva, o arqueiro, de 22 anos, chegou a ter dentes quebrados pelos bandidos. Ele relatou que “viu a morte de frente”. “Ontem tive a pior sensação da minha vida, para ser sincero, eu “vi a morte de frente”. Quatro bandidos, onde três desceram armados com pistolas e nos abordaram, um desses bandidos colocou a pistola na minha cabeça e foi aí que eu “vi a morte de frente”. Logo não reagi e falei: “perdi, pode levar o que quiser”. O marginal mandou eu deitar no chão e desferiu um chute na lateral do meu rosto, onde eu quebrei dois dentes. Roubou meu celular e alguns pertences. Não satisfeito, no final deu outro chute na minha cabeça, onde quebrei outro dente e tive um pequeno corte no queixo. Mas o que mais me dói e entristece é a sensação de impotência, de covardia. Por fim, agradeço a Deus por ter me dado esse livramento, quero agradecer ao Vasco por todo o suporte que meu deu, aos meus empresários. Também quero agradecer aos meus amigos, que diante disso, me ajudaram. Por último, mas não menos importante, quero agradecer à minha família por todo amor e carinho.

Redobrada

Apesar de saber que o Flamengo entra bastante desfalcado no primeiro jogo da final, contra o Cruzeiro, na quinta-feira, no Maracanã, às 21h45 (de Brasília), os jogadores da Raposa tem preocupações. Segundo o volante Henrique, os atletas da defesa precisam ter atenção redobrada com Everton, que está entre elas. “No futebol a gente não individualiza, não gostamos disso. O jogador acaba ficando muito visado. O conjunto do Flamengo é muito bom, tem o Everton que é um jogador rápido pela ponta, veloz, dá trabalho… O coletivo do Flamengo é muito importante. A gente não prioriza um atleta, a gente prioriza o conjunto que é todo muito bom”, salientou Henrique. O Flamengo realmente carrega alguns problemas para o confronto contra o Cruzeiro. O atacante titular, Paolo Guerrero não poderá entrar em campo por ter sido suspenso no jogo anterior, contra o Botafogo. O reserva, Vizeu, se contundiu. Além disso, alguns atletas não poderão disputar a partida por não estarem inscritos no torneio, como Everton Ribeiro e o goleiro Diego Alves. Além disso, o goleiro reserva, Muralha, passa por um momento delicado e provavelmente ficará na reserva.

Treinador

Do lado celeste, por sua vez, a Raposa conta com um espião importantíssimo: Mano Menezes já treinou o Flamengo e conhece o time carioca. Henrique exalta o treinador cruzeirense. “O Mano é um treinador experiente, já vivenciou isso várias vezes. Já tem bagagem para falar sobre isso, jogos grandes como esses, finais como essas. Ele tem a sua experiência em falar, pelo histórico, jogos, momentos vividos. Ele tem bastante visão, a percepção. Isso é fundamental num treinado”, finalizou. O Cruzeiro fez treinamentos na Toca da Raposa II, na tarde desta terça-feira, em Belo Horizonte. Nesta quarta, o trabalho será no gramado do Maracanã. O técnico ainda tem algumas dúvidas, na defesa e ataque, mas faz mistério.

Lateral

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Avaí viaja até a Ilha do Retiro para encarar o Sport, que está em crise no campeonato, sem vencer há cinco rodadas e vindo de uma goleada de 5 a 0 contra o Grêmio. O lateral esquerdo do clube catarinense, Capa, reafirmou as dificuldades antes do confronto contra os pernambucanos. “É complicado quando o time vem de uma goleada assim, acho que é até mais difícil a gente jogar contra. Eles vêm motivados para reverter o placar anterior, mas estamos trabalhando forte”, disse. Atualmente na 18ª colocação, mas empatado em número de pontos com o Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Avaí não perde na primeira divisão há quatro rodadas. Para o jogador, o objetivo do Leão da Ilha na competição é não ser rebaixado.

Contrário

“É como falamos no vestiário, precisamos estar fora da zona de risco na 38ª rodada e estamos trabalhando para que isso aconteça. Se der para sair já na próxima rodada, ótimo, vamos seguir batalhando, caso contrário, vamos jogo a jogo e permanecer na Série A”, completou. Perguntado sobre a melhora de desempenho dos catarinenses na Série A, Capa destacou o maior cuidado das outras equipes na preparação contra o Avaí, além de ressaltar que os primeiros 19 jogos do clube na competição foram abaixo do esperado. “Acho que a atenção dos nossos adversários redobra. O primeiro turno que a gente fez foi bem abaixo, pelo o que nós esperávamos, e no returno, voltamos com uma cara nova, estamos podendo dar uma sequência boa, na liderança do segundo turno”, finalizou.

Depender

A prioridade do Botafogo é o duelo de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores, diante do Grêmio no Estádio Nilton Santos, dia 13 de setembro. Porém, três dias antes, neste mesmo palco, o Glorioso recebe o Flamengo, às 19h (Brasília) de domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No que depender dos jogadores, que não pretendem ser preservados, o técnico Jair Ventura poderá ir com força máxima para o duelo com os flamenguistas. Conhecido por ser um dos “fominhas” do grupo, o volante Bruno Silva lembrou que, com 28 pontos, o Alvinegro precisa de um triunfo para se consolidar na zona de classificação para a Copa Libertadores. “Se eu fosse o Jair, colocaria a força máxima neste clássico, pois o Botafogo precisa vencer para se consolidar no G6. Temos que ter o melhor possível em campo, pois não deve existir desculpa para desgaste”, disse Bruno Silva.

Clássico

Quem tem presença assegurada no clássico contra o Flamengo é o lateral-esquerdo Víctor Luís, que não vai poder enfrentar o Grêmio, pois tem dois jogos de suspensão por cumprir na Copa Libertadores. Foi expulso no triunfo por 2 a 0 sobre o Nacional do Uruguai, pelas oitavas de final. “Todo jogador gosta de disputar todas as partidas e logicamente que este clássico contra o Flamengo é muito importante. É a chance de somarmos três pontos no Campeonato Brasileiro, que vai se complicando ainda mais com a reta final”, disse o lateral. O departamento médico do Botafogo continua cheio. O zagueiro argentino Joel Carli, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o volante Rodrigo Lindoso, com lesão no anterior da coxa direita, e o meia João Paulo, com lesão no músculo adutor da coxa esquerda, trabalham para tentarem ficar à disposição para o confronto contra o Grêmio. Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, o volante Matheus Fernandes não deve ser problema para o jogo, assim como o meia Marcos Vinícius, livre de dores na coxa direita. Nesta quarta-feira o elenco volta a trabalhar na parte da manhã.

Volante

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 e sem espaço no Flamengo, o volante Ronaldo, de apenas 20 anos, foi emprestado ao Atlético Goianiense para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira. A equipe goiana confirmou a contratação por meio de seu Twitter. O contrato de empréstimo do jogador é válido até o final da temporada. Pela equipe profissional do Flamengo neste ano, Ronaldo disputou apenas cinco partidas, sendo uma delas justamente contra o Atlético Goianiense, sua nova equipe, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O volante iniciou sua carreira no futebol defendendo o Paulista, de Jundiaí. Em 2013, foi contratado pela equipe carioca para disputar competições de base. Com a transferência de Ronaldo, o Atlético Goianiense não pode mais inscrever jogadores vindos de outros clubes da Série A, já que estourou o limite estipulado, de cinco. Entretanto, atletas das outras divisões do futebol brasileiro ainda podem ser contratados. A partida seguinte dos goianos no Campeonato Brasileiro será contra o Bahia, no Estádio Olímpico de Goiás, às 20h (horário de Brasília) da próxima segunda, válida pela 23ª rodada da competição. O Atlético busca sair da lanterna da primeira divisão e vai para o confronto com confiança, vindo de vitória em cima do líder Corinthians.

Preparação

O Coritiba entrou na reta final de sua preparação para o clássico diante do Atlético Paranaense, domingo, na Arena da Baixada, no retorno do Campeonato Brasileiro. Lutando por um lugar no ataque em um time, que deve entrar em campo modificado por conta dos vários desfalques, o atacante Iago Dias comemorou as duas semanas sem jogos e, após uma pequena folga, está motivado para trabalhar forte. “Esta semana tem sido muito boa para gente. Estamos conseguindo descansar e treinar bastante, treinar forte”, analisou o jogador, que vê o grupo com energia renovada para suportar a pressão e reagir na competição. “Deu para aproveitar um pouco a família neste final de semana, deu uma renovada, e vamos conseguir até o final do ano trabalhar bem para colocar o Coxa em uma melhor colocação”, acrescentou. Iago acredita que finalmente o técnico Marcelo Oliveira terá a chance de arrumar o time e, com jogos aos finais de semana, dar o tempo certo para recuperar o grupo. “Acho que a preparação é boa para a gente, para recuperar quem precisa, para o treinador trabalhar o que precisa. E a gente procura acertar, aprimorar. Vale muito a pena ter esses 15 dias. Quando se joga quarta e domingo você não tem tempo para recuperar da mesma forma”, concluiu.

Esquema

O Guarani perdeu uma grande oportunidade de voltar a colar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Recebendo o Vila Nova na noite desta segunda-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, o Bugre sofreu com o forte esquema defensivo dos rivais e não conseguiu sair do 0 a 0 em confronto direto pelas primeiras posições da tabela. Além dos três pontos, o triunfo sobre a equipe goiana também era importante para o técnico Marcelo Cabo iniciar seu trabalho à frente do Guarani com o pé direito. Depois de um bom tempo comandando o Atlético-GO, o treinador reencontrou um dos principais rivais de sua antiga equipe, porém, nem mesmo sua experiência contra o Vila Nova fez a diferença. O Guarani volta a entrar em ação no dia 12 de setembro, terça-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Boa Esporta, em Varginha. Já o Vila Nova recebe o Luverdense, no dia 16 de setembro, sábado, às 16h30, no Serra Dourada.

Atenção

Com 26 pontos, o Bahia ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro. A equipe está a apenas um ponto da Chapecoense, time que abre a zona de rebaixamento. Por isso, o goleiro Jean encara a próxima partida como uma decisão, e pede atenção contra o Atlético Goianiense. “Não tem moleza, eles venceram poucas partidas, mas ganharam do líder dentro da casa deles. Não tem partida fácil no Brasileirão. Vamos lá respeitando deles, vai ser um jogo muito complicado, mas queremos sair com o triunfo de lá”, disse Jean em entrevista coletiva nesta terça-feira. Segundo goleiro com mais defesas difíceis no Campeonato Brasileiro, o arqueiro do Tricolor baiano vem se destacando na competição nacional. O goleiro se mostrou satisfeito com suas atuações, mas sabe que o momento que o Bahia vive é de voltar a vencer, e pensa de maneira coletiva. “Não estou preocupado em fazer defesas difíceis, quero que meu time ganhe. Lógico que é bom ter um trabalho reconhecido, mas o que eu projeto é ajudar o Bahia a se distanciar do Z-4 e depois buscar uma classificação melhor”, afirmou. O Bahia enfrenta o Atlético-GO, na próxima segunda-feira, dia 11/09, às 20h00 (de Brasília), no estádio Olímpico. Apesar de ocupar a última colocação do Brasileirão, o Dragão vem de vitória impressionante por 1 a 0 sobre o Corinthians, atual líder.

Entidade

A Federação Paulista de Futebol (FPF) recebeu, na manhã desta terça-feira, um importante encontro para discutir ideias a serem aplicadas no Campeonato Paulista de 2018. Em encontro que reuniu jogadores, treinadores e dirigentes dos principais clubes do Estado, os grandes nomes do futebol de São Paulo tiveram uma conversa com os executivos da entidade para traçar os rumos para a próxima edição do torneio. Pela parte da manhã, foram reunidos representantes dos oito primeiros colocados do Paulistão 2017. Foram discutidas diversas questões, como qualificação dos treinadores, relacionamento com a arbitragem, inscrição de jogadores, uso das categorias de base, fair play, calendário da competição e formato de disputa. Vice-Presidente de Integração com Atletas da FPF, o campeão mundial Mauro Silva falou sobre o encontro. “O envolvimento dos jogadores e treinadores tem sido determinante para a evolução do futebol paulista. Ninguém melhor do que atletas e técnicos para dizer o que precisa ser feito e o que precisa ser mudado”, exaltou o dirigente.

Experiência

A integração entre os clubes e a FPF é uma experiência que já vem sendo adotada nos últimos dois anos. Desta reunião, já vieram ideias que foram colocadas em prática no Campeonato Paulista, como o veto à troca sistemática de treinadores durante o torneio, a necessidade destes clubes quitarem débitos antes de contratar um novo profissional e até a possibilidade das equipes poderem realizar aquecimento para o jogo no gramado dos estádios em que irão atuar. Apesar de já ser uma prática comum, esta foi a primeira vez que executivos dos clubes também participaram do evento. O encontro, porém, é apenas uma prévia do Conselho Técnico do Paulistão, que ocorrerá no próximo mês de outubro e trará ideias mais concretas a serem aplicadas. Nesta quarta à tarde, ainda ocorrerá uma reunião que contará com os demais participantes do Campeonato Paulista de 2018.

Operação

O meia Pedrinho correu pela primeira vez no gramado do CT Joaquim Grava na tarde desta terça-feira e tem boas chances de ser uma opção do técnico Fábio Carille para o clássico de domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. Fora dos dois últimos jogos da equipe por conta de uma operação para a retirada das amígdalas, ele fez um treino leve ao lado do lateral direito Mantuan, que se recupera de um problema na coxa esquerda. Mandado a campo antes do treinamento do restante do elenco, o armador mostrou estar clinicamente recuperado do problema, sem ter perdido, ao menos aparentemente, muita massa muscular. Esse era o temor do departamento médico, que realiza trabalho conjunto com a preparação física para que o meia ganhe mais força. Porém, como ele vinha sendo desfalque em atividades por inflamações na garganta, decidiu-se pela extração no meio da disputa do Brasileiro. A expectativa agora é que Pedrinho melhore também sua resistência física, algo que o impedia de ser titular, de acordo com a comissão técnica. Na avaliação do clube, apesar de acima da média na parte técnica, o destaque da Copinha deste ano ainda não reúne a capacidade de aguentar a intensidade de um jogo inteiro no profissional.

Espaço

Com Cueva não sendo mais unanimidade e voltando de dois jogos pela seleção peruana, o jovem Lucas Fernandes pode ganhar espaço no meio de campo do São Paulo. O jogador de 19 vem se destacando nos treinos da equipe do Morumbi e acredita estar pronto para ser um dos homens de armação da equipe de Dorival Júnior, que vem pedindo intensidade para o seu time. “Sim. Estou pronto. Trabalhei firme essas duas semanas. Venho trabalhando bastante ao longo do ano e estou preparando. Todo jogador quer uma sequência e estou buscando isso”, comentou o atleta da base Tricolor. “(Estou pronto para jogar) Não só no lugar do Cueva. Seja no lugar de quem for, estou trabalhando para fazer um bom jogo”.

Evoluir

“O Dorival tem pedido intensidade. Tenho buscando evoluir bastante na parte física. Isso é o que estou precisando no momento. Estou tentando ser bastante intenso para conseguir fazer isso em campo”, completou. Diferente de outros jogadores da base do São Paulo, inclusive alguns que não estão mais no elenco, Lucas Fernandes nunca conseguiu se firmar como titular. Para o meia, o principal motivo disso é que ele foi atrapalhado por lesões. “Infelizmente foram as lesões que me deixaram um pouco para trás. Não quero me comprar aos meus amigos que foram embora. Cada um tem o seu tempo e, desde as lesões que eu tive, venho buscando a minha melhor forma física. Estou me sentindo melhor preparado para tentar me fixar na equipe. Acho que chegou minha hora e estou preparado para ajudar o são Paulo”, encerrou.

Escolhido

A primeira partida da final da Copa do Brasil terá arbitragem paulista. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio para determinar o árbitro do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, e Marcelo Aparecido de Souza foi escolhido. O primeiro duelo das finais acontece nesta quinta-feira, dia 07 de setembro, no estádio do Maracanã, às 21h45 (de Brasília. O jogo de volta está marcado para o dia 27 de setembro, no Mineirão. Marcelo Aparecido de Souza, de 44 anos, apitou dois jogos do Flamengo nesta temporada. No dia 13 de julho, derrota para o Grêmio por 1 a 0. Já no dia 27 de agosto, vitória por 2 a 0 contra o Atlético Paranaense – as duas partidas foram válidas pelo Campeonato Brasileiro. O juiz que apita pela federação de São Paulo esteve presente em quatro jogos do Cruzeiro em 2017. Como árbitro, trabalhou nas partidas contra Volta Redonda (vitória por 2 a 1), em 15 de fevereiro, Coritiba (vitória por 2 a 0), em 25 de junho, e contra o Grêmio (derrota por 1 a 0), válida pela Copa do Brasil, em 16 de agosto. Já como quarto árbitro, participou do empate por 3 a 3 da Raposa contra o Palmeiras.

O jogo de volta, que define o campeão do torneio nacional, terá novo sorteio para a definição de árbitro e assistentes que comandam o duelo.

Diferente

O técnico Rogério Micale tem um estilo diferente de trabalhar. Ele privilegia as ações no campo, trabalha a tática do time, mas não deixa de lado o bom e velho papo. Em reapresentação na Cidade do Galo, nessa segunda-feira, o treinador passou por um longo tempo conversando com o volante Elias. Eles ficaram em uma parte do gramado falando, ambos gesticulavam. Elias é um dos atletas mais importantes do Atlético, porém, recebe algumas críticas por ter seu futebol apagado em algumas partidas. No último fim de semana, entretanto, foi dele o gol da classificação para a final da Primeira Liga. Enquanto Elias e Micale ficavam no bate papo, no outro lado do campo, o auxiliar Diogo Giacominni comandava um treino com bola. Os reservas ou que pouco atuaram foram para o campo. Os titulares ficaram na academia para o regenerativo. O Galo terá a semana cheia de trabalhos. O time volta a campo no sábado, contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Atlético pode encostar na turma do G6 do Brasileirão.

Colorados

O Internacional aproveitou as duas semanas sem confrontos na Série B para aprimorar os treinamentos colorados. Durante este período, o time foi eliminado na Primeira Liga e realizou um jogo-treino para os jogadores não perderem o ritmo de jogo. Em entrevista coletiva após o treino desta terça-feira no CT Parque Gigante, o atacante colorado Leandro Damião comentou sobre este tempo sem confrontos oficiais. “Estamos corrigindo alguns erros que a gente tem. Claro, que estamos fazendo bons jogos. Então, não tem muito segredo do que estávamos fazendo nas outras semanas. Não tem o que mudar. Acho que a equipe está bem”, afirmou. Com a lesão de Camilo e com D’Alessandro ainda sob avaliação, Juan, de 19 anos, deve receber oportunidade no meio-campo colorado. O garoto foi um dos destaques no jogo-treino de sábado e vem treinando na equipe titular do Inter. Damião lamentou as lesões dos companheiros. “É complicado. O Camilo estava vindo muito bem. Infelizmente essa lesão do D’Ale também foi no jogo-treino, mas podia ter sido na Primeira Liga. Espero que possamos contar com o D’Ale, mas temos jogadores de qualidade. O próprio Juan é um menino muito bom, que vai evoluir muito. Por isso, a gente está tranquilo. Temos um elenco muito bom e capacitado”, disse.

Comentou

O atacante colorado também comentou sobre as qualidades do garoto Juan. “Eu vejo um grande potencial nele nos treinamentos. É um jogador diferenciado. Não só ele como também o Charles, que vai entrar na equipe. Jogadores que têm potencial. Acho que nós, jogadores que estamos atuando seguidamente, temos que dar confiança para eles para ter tranquilidade. Potencial ele tem e nós podemos ajudá-lo no máximo possível dentro de campo”, destacou. O próximo duelo do Internacional é contra o Juventude, e o clube da serra gaúcha traz boas recordações para Damião. Na semifinal da Taça Farroupilha do Campeonato Gaúcho de 2011, o atacante aplicou uma lambreta no defensor alviverde, iniciando uma jogada que resultou no gol da classificação colorada para a decisão do torneio. “Até hoje eu penso como fui louco. Tava para acabar o jogo, na semifinal, aos 45, fiz a jogada e deu gol do Tinga que conseguiu se jogar na bola. Conseguimos fazer o resultado de um a zero e ir para a final. Fico feliz com aquele momento, mas a gente tem muito respeito pelo Juventude. É uma grande equipe. Conheço alguns jogadores de lá”, comentou. Questionado se repetirá o drible, Damião confirmou: “Depende do jogo, vou lá para poder dar o meu momento. Se tiver a oportunidade, é claro, sempre em direção ao gol, nunca menosprezando o adversário”, afirmou.

Desfalque

O Internacional confirmou na manhã desta terça-feira que o meia Camilo teve constatada uma lesão na panturrilha direita e vai desfalcar o time por cerca de três semanas. Assim, o jogador é desfalque na equipe do técnico Guto Ferreira para encarar o Juventude. No duelo pelas quartas de final da Primeira Liga, contra o Atlético-MG, na quarta-feira passada, Camilo deixou o campo com muitas dores e mancando. No sábado, o jogador não participou do jogo-treino contra o Cruzeiro-RS. Além dele, o argentino D’Alessandro pode ser ausência na partida do fim de semana. O capitão colorado está com um edema muscular na coxa direita e será reavaliado diariamente até o confronto. Caso os dois jogadores não tenham condições de físicas de jogo, o garoto Juan surge como uma das possibilidades. Ele treinou na manhã desta terça na posição do argentino. Outra possibilidade seria improvisar o volante Felipe Gutiérrez na vaga. O chileno está defendendo a Seleção do Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo e deve participar do treinamento da tarde desta quarta-feira no CT Parque Gigante. O jogador também pode ser utilizado no lugar do volante Rodrigo Dourado, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, a tendência é que o garoto Charles assuma a posição. O Colorado Gaúcho retorna aos treinos na tarde desta quarta-feira. O próximo confronto do Internacional é contra o Juventude, no sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Pendência

A diretoria do Fluminense enfim conseguiu resolver a pendência financeira para poder oficializar a contratação do atacante Robinho, que se destacou pelo Figueirense na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O valor total da transação foi de 2 milhões de euros (cerca de R$ 7,5 milhões). Porém, por falta de parte do pagamento, o Tricolor não vinha conseguindo os documentos necessários para regularizar a documentação do jogador, que foi apresentado em 17 de agosto. Robinho, de 22 anos, teve a sua contratação pedida pelo técnico Abel Braga, que vê o jogador com as mesmas características de Richarlison, negociado com o Watford, da Inglaterra. O Fluminense, porém, pagou até a semana passada apenas 65% da primeira parcela pela negociação, parte que cabia ao Figueirense. O Atibaia, dono dos direitos federativos do jogador e que tinha que receber os demais 35% passou a reter a documentação do atleta. Na manhã de segunda-feira o Fluminense efetuou o pagamento ao clube paulista.

Registrou

Com isso, o Atibaia inclusive já registrou na CBF a rescisão de contrato do atacante e enviou ao Tricolor a documentação. Agora o clube carioca deu entrada na inscrição dele, o que deverá ser confirmado no Boletim Informativo da entidade previsto para esta quarta-feira. O Tricolor tem até sexta-feira para resolver o caso, pois nesta data será fechado o prazo para a inscrição de atletas. Dentro de campo o Fluminense treinou em tempo integral nesta terça-feira, porém, as atividades não puderam contar com a presença da imprensa. O Tricolor se prepara para o duelo contra o Vitória no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de Abel Braga relacionar o volante Douglas, que está há três meses sem atuar por conta de uma artrite reativa, doença que gera forte dores musculares. O jogador vem trabalhando com desenvoltura nas atividades. Nesta quarta-feira o elenco do Fluminense vai treinar somente na parte da tarde e Abel Braga vai começar a definir a escalação que pretende utilizar no duelo contra o time baiano. O Tricolor tenta se recuperar da derrota de 1 a 0 para o Vasco, na rodada passada, que impediu o time de se aproximar da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores, o chamado G-6.

Depósitos

Não bastasse as evidências de depósitos milionários que aumentam a suspeita de compra de votos para o Rio de Janeiro sediar as Olimpíadas de 2016, foi encontrada nesta terça-feira, na residência do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, R$ 480 mil em espécie e em diferentes moedas. Cumprindo mandado de busca e apreensão na casa de Nuzman, no nobre bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, a Polícia Federal encontrou a quantia escondida em diferentes gavetas da residência, que também contava com um cofre. Nuzman guardava R$ 102.950,00, além de 35.472 dólares, 1.315,00 libras, 8.260,00 francos suíços e outros 67.720 euros. No entanto, o fato de reter esta grande quantidade de dinheiro vivo dentro de casa não configura crime, ainda que ele tenha de prestar esclarecimentos sobre o caso. Além do grande valor em espécie, veículos que pertencem a Nuzman também foram bloqueados, assim como outros bens do empresário Arthur César de Menezes, o “Rei Arthur”, e sua ex-sócia Eliane Pereira Cavalcante. O presidente do COB também entregou à PF seus três passaportes: o brasileiro, o diplomático e o russo, este adquirido supostamente em troca do voto para a cidade de Sochi sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014.

Torcida

Com 23 pontos, o São Paulo é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro e, no próximo sábado, a equipe irá enfrentar a Ponte Preta, que beira a parte de baixo da tabela e é uma adversária na briga contra o rebaixamento. Lucas Fernandes, que pode ganhar vaga no meio de campo, sabe que o Tricolor precisa da vitória e não foge da responsabilidade pela má fase do time. “Jogando em casa, a torcida vem nos apoiando, lotando o estádio, então temos que dar a vitória para ela. A vitória é a única coisa que nos interessa”, declarou o jogador de 19 anos. “A personalidade é do futebol, tem que se impor e, se quer ganhar alguma coisa, não podemos nos omitir. Precisamos estar focados, todos juntos e unidos. Não é porque sou mais novo que a responsabilidade é menor. Somos um time e temos que resolver o problema juntos”. O clube do Morumbi irá voltar a entrar em campo duas semanas após sua última partida, que foi a derrota por 4 a 2 para o Palmeiras, no Palestra Itália. Lucas Fernandes acredita que o time aprendeu as lições da derrota no clássico e espera uma postura diferente para o confronto contra a Macaca, no sábado, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Detalhes

“A gente traz a experiência de que o jogo é decidido nos detalhes. Não fizemos uma má partida, mas perdemos nos detalhes. Trabalhamos para errar menos e aproveitar nossas oportunidades”, destacou a promessa da base tricolor. “Acho que teremos um time muito mais aguerrido. Aprendemos bastante com o placar negativo no último jogo. Somos uma equipe que está buscando sair dessa situação (zona de rebaixamento). Vai ser um time bastante diferente e vamos saber aproveitar o fator casa”. O São Paulo, com 33 gols sofridos, tem a quarta pior defesa do Brasileirão junto com o Sport. Para melhorar esses números, o jovem meio-campista, que deve entrar no lugar de Cueva, destaca que toda a equipe precisa marcar. “O sistema defensivo não é só a defesa. Começa lá na frente. Não adianta o ataque achar que não tem que marcar porque vai vazar lá trás. Temos que agir como um todo para fechar os espaços e marcar o gol”.

Reconheceu

A dupla de zaga da Seleção Brasileira reconheceu que pode ter contribuído para o técnico Tite perder o seu aproveitamento impecável nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. No início do segundo tempo da partida disputada nesta terça-feira, em Barranquilla, o centroavante Falcao García aproveitou uma desatenção de Marquinhos e Thiago Silva para assegurar, de cabeça, o empate por 1 a 1 entre Colômbia e Brasil. “Sempre queremos ter excelência, então ficamos com uma pulguinha atrás da orelha, mesmo sabendo que estamos lidando com um dos maiores atacantes do mundo. Estávamos fazendo um bom trabalho durante o jogo, e, em uma bola em que acabamos vacilando, ele marcou o gol”, disse Marquinhos. Companheiro do defensor revelado pelo Corinthians também no Paris Saint-Germain, Thiago Silva concordou espontaneamente. “Pecamos um pouquinho no lance do gol, mas isso serve de aprendizado para os próximos jogos”, comentou.

Compromisso

Thiago Silva só foi titular contra os colombianos porque Miranda sofreu uma concussão cerebral no compromisso passado, a vitória por 2 a 0 sobre o Equador, na Arena do Grêmio. Capitão do Brasil na campanha fracassada da última Copa do Mundo, ele conta com a confiança de Tite, que o elogiou após a partida desta tarde. “Foi um jogo bastante complicado em todos os sentidos: o horário, o campo, que não era tão bom, o calor absurdo… Assim, fica um pouco desumano jogar. Mas, felizmente, mantivemos a tranquilidade. Mentalmente, estávamos muito fortes. Isso prevaleceu”, analisou Thiago Silva. Pelos mesmos motivos, Marquinhos também se deu por satisfeito com o 1 a 1 com a Colômbia. “Foi um jogo difícil, com calor, estádio lotado e um campo sem boas condições. Então, vamos levar as coisas boas que fizemos”, concluiu.

Tendência

As declarações de Vanderlei Luxemburgo foram tão duras que ainda ecoam no Sport. Após a derrota por 5 a 0, para o Grêmio, o treinador não usou de meias palavras e, entre outros pontos, sugeriu que alguns atletas não se esforçam como devem e que a tendência é barrar peças do time titular. A mudança, no entanto, terá de ser feita com o que ele tem em mãos. O Leão não deve contratar mais jogadores para a disputa da Série A. O prazo para inscrições se encerra nesta sexta-feira. “Nós já dissemos que estamos atentos ao mercado. No momento, não existe procura por atletas em nenhuma posição específica” disse o presidente Arnaldo Barros. O Sport declarou, outras vezes, que não buscava mais reforços no mercado. E as cobranças de Vanderlei Luxemburgo colocam pressão nele mesmo. O treinador vai ter de buscar soluções no elenco, que dispõe de poucas alternativas. Os novos escolhidos vão ter de dar uma resposta rápida. O último reforço do Sport deve mesmo ter sido Wesley. O treinador bancou o meio-campista. Tanto que não pensou duas vezes em lançá-lo como titular. A estreia foi na derrota para o Grêmio, o estopim das cobranças públicas de Luxemburgo ao elenco. O esboço do time que enfrenta o Avaí, neste domingo, na Ilha do Retiro, pela Série A, é uma incógnita. Existe uma grande expectativa por parte da torcida sobre quais serão os escolhidos pelo treinador para amargarem o banco de reservas. Segundo Luxemburgo, “só jogadores com vontade” é que vão permanecer.

Conhecer

Há exatamente uma semana, o técnico Marcelo Martelotte iniciava o terceiro trabalho no comando do Santa Cruz. Em sua primeira entrevista coletiva, deixou claro que precisava conhecer o elenco e, de fato, isso aconteceu. Ao todo, ele utilizou 17 jogadores do grupo na equipe titular durante os trabalhos. Os testes foram beneficiados pelo fato de que o Tricolor folgou no último final de semana e o comandante coral conseguiu ter tempo para colocar a mão na massa. O primeiro teste de Martelotte no segundo dia de trabalho dele no Arruda. De lá para cá, várias mudanças foram feitas. O meia Léo Lima, por exemplo, não voltou a ser utilizado. Na lateral esquerda, Yuri e Tiago Costa estão se revezando; João Paulo, que não havia sido testado, entrou e não saiu mais; Derley chegou a perder a vaga por alguns momentos. Depois do período de conhecimento, Martelotte deve começar a definir o time para o jogo contra o ABC, que acontece no sábado, em Natal. O elenco terá mais três treinamentos até o duelo contra a equipe potiguar e a tendência é que os testes sejam minimizados a partir de agora.

