Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Recorde

Em grande fase e no primeiro lugar do ranking da Fifa, o Brasil de Tite empilha recordes. Já são nove vitórias seguidas, algo que uma seleção sul-americana nunca tinha alcançado nas eliminatórias. A campanha com 36 pontos ganhos, aliás, é a melhor da Seleção na história do atual formato da competição. O próximo passo é superar o recorde da Argentina. Os hermanos são donos da maior pontuação em uma mesma edição das eliminatórias. Na luta por uma vaga na Copa de 2002, a Argentina terminou em primeiro lugar com 43 pontos em 18 jogos. Para bater a marca, o Brasil de Tite precisa vencer os três jogos que lhe restam: Colômbia, em Barranquila, Bolívia, em La Paz, e Chile, em São Paulo. Assim, chegaria a 45 pontos.

Motivação

“A gente não imaginava isso no começo. Hoje podemos olhar para trás e ver o trabalho que foi feito. A partir do momento que conseguimos a classificação, temos que buscar novos objetivos. Apenas estar na Seleção já é uma motivação. Mas temos que pensar em aproveitar oportunidades, buscando vitórias e recordes que possam nos empurrar ainda mais para a frente” frisou o zagueiro Marquinhos, titular em todas as nove vitórias seguidas nas eliminatórias. Após dois treinos em Manaus, a Seleção embarcou para Barranquilla na noite de domingo. O treino de segunda-feira será já no palco do jogo, o Estádio Metropolitano Roberto Meléndez. Na terça, Brasil e Colômbia se enfrentam às 17h30 (de Brasília), pela 16ª rodada das eliminatórias.

Escalou

O último treino da Seleção em Manaus apresentou possíveis novidades para a partida contra a Colômbia. Na atividade realizada na tarde deste domingo na Arena da Amazônia, o técnico Tite escalou o time titular com algumas alterações em relação à vitória por 2 a 0 sobre o Equador: duas forçadas e duas por opção. Como já era esperado, Thiago Silva e Filipe Luis ficaram com as vagas de Miranda e Marcelo, cortados após o jogo em Porto Alegre por pancada na cabeça e suspensão, respectivamente. As novidades ficaram pelas entradas de Fernandinho e Roberto Fimino nos lugares de Casemiro e Gabriel Jesus. A Seleção treinou com Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luis; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Neymar; Roberto Firmino.

Desafios

Toda vez que o futebol me apresenta cenas inesperadas, me apaixono mais pelo esporte. Nenhum outro se presta tanto a desfazer previsões e estabelecer imediatamente novas realidades que tanto podem perdurar por longo tempo, como cair no jogo seguinte. O desafio é perceber um mínimo de lógica para guiar um raciocínio que pretenda projetar o futuro de curto, médio e longo prazo. O Grêmio que fez sua melhor partida no Brasileirão goleando o Sport por 5×0 estava descaracterizado pelas circunstâncias. Entre perdas provisórias e permanentes, eram quatro desfalques importantes. Geromel, Luan, Barrios e Pedro Rocha não enfrentaram o time pernambucano. Maicon, que vinha sendo reserva, nem estava à disposição. Bolaños, que era uma esperança de resgate, foi embora. Douglas, campeão da Copa do Brasil 2016, talvez não volte a ser opção até o fim deste ano.

Competente

Em campo, o Grêmio de Renato se fez competente contra o Sport a partir do apoio e criatividade dos seus laterais para chegar a 2×0. Depois, com o adversário tonto e desanimado, a goleada foi a 5 como poderia ter ido a 7. Os meninos que entraram, encantaram. Um deles até gol fez. A consequência da goleada é a diminuição da vantagem corintiana de 10 para 7 pontos. O Corinthians jogará 3 clássicos regionais, rivalidade em alta, frente ampla contra o líder. O Grêmio enfrentará o Corinthians no Itaquerão e pode ganhar lá como perdeu aqui. O campeonato reabriu, sim. Com o novo cenário, duvido que Renato Portaluppi escale time Z no São Januário sábado contra o Vasco. Não faria sentido. Há vida no Brasileirão.

Retomada

A contratação sorrateira e sem alarde do volante Cristian pelo Grêmio foi surpreendente, mas não deveria. O jogador do Corinthians, ídolo da torcida, tem as principais características de um reforço do Tricolor em 2017: precisa de uma retomada na carreira e já mostrou qualidade em outros momentos. Foi assim com Léo Moura e Bruno Cortez, por exemplo, titulares no 5 a 0 sobre o Sport que o reforço já assistiu em um camarote da Arena. Mesmo que não tenha jogado uma partida oficial sequer no ano, Cristian ganha credenciais do clube como “cascudo” e “indiscutível”. Se aprovado na última parte dos exames médicos neste domingo, o volante assinará contrato até o fim do ano, quando também encerra seu vínculo com o Corinthians. Ele não atua regularmente desde 2016, quando disputou sua última partida oficial, dia 11 de dezembro, na derrota do Corinthians para o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Amistoso

Em fevereiro, participou de um amistoso com a Ferroviária. O fato, porém, não impede a contratação pontual para reposição a Maicon, que passou por cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo e não joga mais nesta temporada. “É um jogador para o grupo. Ninguém vem credenciado para ser titular, qualquer emergência que seja. Muita gente vai perguntar que o último jogo dele foi em janeiro (na verdade, foi em fevereiro). Não tem problema. Só jogou em grandes clubes. Falei com jogadores que jogaram com ele, procurei algumas informações, também já o vi jogando. É um bom jogador, sem dúvida nenhuma. Vai nos ajudar. A única coisa que falta é ritmo de jogo e vamos dando aos poucos. Mas é um jogador cascudo” comentou Renato. O volante chega com contrato de três meses para provar novamente seu valor. O salário, um dos mais altos no Corinthians, será arcado em sua maior parte pelo Timão, conforme apurou o GloboEsporte.com. O Grêmio aposta na qualidade que Cristian já mostrou em outras oportunidades para recuperá-lo, como fez com outros reforços do ano. E inclusive já tinha pensado em o contratar antes.

Qualificado

Penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo precisa de uma reação rápida. Do contrário, o rebaixamento se torna mais iminente. A avaliação é do ex-goleiro Emerson Leão, para quem o elenco tricolor é qualificado o suficiente para livrar o clube da Série B do ano que vem. “Acho que ele não vai cair, porque o São Paulo é muito grande”, disse Leão, durante o programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo. “O São Paulo tem capacidade para não cair. Tem jogadores bons, falta um armador e o peruano não está jogando. Tem que jogar coletivamente e dar liberdade para individualidade. O centroavante não tem sido feliz, porque falta alimentação para ele”, avaliou, referindo-se a Christian Cueva e Lucas Pratto, respectivamente. “A defesa está um pouco longe um do outro”, acrescentou. Técnico do São Paulo entre os anos de 2004 e 2005 e 2011 e 2012, Leão ressalta que Dorival Júnior não pode desperdiçar este período de paralisação do Brasileiro e deve fazer os ajustes necessários na equipe para o duelo com a Ponte Preta, no próximo sábado.

Corrigir

“O Dorival sabe dos problemas. Tenho certeza que vai corrigir isso nesses dias de treinos. Essa mudança não pode demorar a acontecer, tem que chegar o mais depressa possível”, alertou. A reação tricolor passa pelo retorno de Renan Ribeiro ao gol, segundo o especialista na posição. A análise de Leão é feita depois de duas atuações conturbadas de Sidão, que pecou principalmente com os pés no empate por 1 a 1 com o Avaí e na derrota por 4 a 2 para o Palmeiras. Dorival ainda tem Denis e Lucas Perri como opções. “Se eles chegaram até lá é porque têm capacidade, mas chegar e tomar conta é muito difícil. O melhor deles para o momento é o Renan. Fez boas partidas, só que o time também não ajudou. Ele deveria ter um pouco mais de comando na zaga”, ponderou. Com 23 pontos ganhos em 22 rodadas, o São Paulo ocupa o 19º e penúltimo lugar do Brasileirão. O próximo compromisso é o confronto com a Ponte Preta, sábado (9), às 19 horas (de Brasília), no Morumbi. O elenco folgou neste domingo e retorna aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, no CCT da Barra Funda.

Janela

O Santos viu como positiva a janela de transferências para o futebol europeu, que acabou na última sexta-feira. Logo no início do período de transações, o Peixe anunciou a venda de Thiago Maia para o Lille, da França, por R$ 51 milhões. Após a saída do volante, a torcida ficou preocupada com um possível desmanche do time. Porém, o alvinegro recusou diversas propostas e manteve a espinha dorsal do time comandado por Levir Culpi. Dos R$ 51 milhões da venda do Maia, o Santos ficou com 60% (R$ 31 milhões), além de ter cedido o zagueiro Paulo Ricardo ao Sion, da Suíça, por R$ 1 milhão. Com as quantias, o presidente Modesto Roma Júnior conseguiu equilibrar o caixa. O dinheiro serviu para o pagamento de dívidas e salários atrasados no clube. Vale destacar também que o alvinegro recebeu R$ 33 milhões do Barcelona como parte na negociação que levou Neymar ao PSG, já que o Peixe é o clube formador do atacante. Na janela, o time de Vila Belmiro também recusou algumas propostas: de Saint-Etienne e Nantes, da França, por Lucas Veríssimo, e São Paulo, Chievo, da Itália, e Moreirense, de Portugal, por Léo Cittadini. Já Matheus Ribeiro quase foi emprestado para o Amiens SC, da França. Porém, o lateral quis permanecer no Peixe.

Delegação

A madrugada já invadia a cidade de Barranquilla, na Colômbia, quando a Seleção Brasileira desembarcou no local. Apesar do horário avançado, era pouco mais de meia noite, 2h da manhã no horário de Brasília, cerca de 400 torcedores colombianos esperavam a delegação brasileira no hotel escolhido pela CBF. Houve bastante tumulto na chegada do elenco. Três fãs tentaram invadir a área reservada para o ônibus, mas foram retirados com certa truculência por policiais e seguranças locais, que tiveram muito trabalho. Dentre os jogadores, Neymar foi o mais procurado. Nesta segunda-feira, a equipe comandada por Tite conhecerá o estádio Metropolitano Roberto Meléndez, palco do confronto contra a Colômbia. O treinador comanda a atividade às 17h30 (de Brasília). No mesmo horário, só que no dia seguinte, Brasil e Colômbia duelam pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Vale lembrar que a Seleção já está classificada para o mundial, ao lado de Rússia, país-sede, Irã, Japão, México e Bélgica. Além da vaga, os 36 pontos ganhos fazem com que o Brasil não perca mais a primeira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas.

Pênaltis

O Londrina garantiu vaga na final da Primeira Liga após reação espetacular contra o Cruzeiro, neste domingo, no Estádio do Café. Em desvantagem por 2 a 0, o Tubarão conseguiu empate no último minuto do tempo regulamentar. Na disputa por pênaltis, o anfitrião levou a melhor por 3 a 1. A decisão será contra o Atlético-MG, dia 8 de outubro, domingo, às 19h30. Por terem feito a melhor campanha na competição, os paranaenses ganharam o direito de disputar o jogo único contra o Galo em Londrina. No jogo deste domingo, os visitantes abriram dois gols de vantagem, marcados por Lucas Silva e Sassá, mas permitiram o empate, com Alisson Safira e Germano anotando para os anfitriões. Dirceu, Ayrton e Germano converteram os pênaltis. Para o Cruzeiro, apenas Bryan marcou.

Respeito

O Corinthians entrou na pausa de 15 dias do Campeonato Brasileiro pressionado pela derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO e viu sua distância para o vice-líder Grêmio ser encurtada para sete pontos no último sábado. A semana do clube começa, porém, com boa expectativa a respeito do time que vai entrar em campo no domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os selecionáveis Cássio, Balbuena, Fagner e Romero voltando após a rodada das Eliminatórias Sul-Americanas a partir de quarta-feira, o técnico Fábio Carille espera também a recuperação do lateral esquerdo Guilherme Arana, que evoluiu de forma impressionante na avaliação do departamento médico corintiano. O camisa 13, que estirou o músculo reto femoral na derrota por 1 a 0 para o Vitória, no estádio de Itaquera, tinha uma previsão de retorno apenas para o final deste mês. Com boa resposta ao tratamento, porém, ele deve voltar a trabalhar no gramado nos próximos dias e, dependendo da sua condição física, estará no clássico alvinegro.

Redimir

Autor de um gol contra diante da Colômbia em 2016, Marquinhos se prepara para reencontrar o adversário pelas Eliminatórias. Além de manifestar o desejo de se redimir, o zagueiro prometeu atenção especial caso tenha que enfrentar o talentoso James Rodriguez. Tite estreou no comando da Seleção Brasileira com uma vitória por 3 a 0 sobre o Equador e, em seguida, ganhou por 2 a 1 da Colômbia, na Arena da Amazônia. Marquinhos chegou a marcar contra em Manaus, mas o time mandante conseguiu triunfar com gols de Miranda e Neymar. “Espero agora fazer do outro lado, que eu possa buscar um golzinho”, sorriu Marquinhos ao recordar a partida disputada em 6 de setembro de 2016. “Passou quase um ano em relação a esse jogo. Conseguimos a classificação e o time está muito mais preparado”, analisou.

Acirrada

Com 36 pontos ganhos, a Seleção já garantiu a primeira posição das Eliminatórias. A Colômbia, com 25, protagoniza uma briga acirrada com Uruguai (24), Chile (23) e Argentina (23). James Rodriguez, poupado contra a Venezuela, pode voltar ao time dirigido por José Pekerman contra o Brasil. “É um jogador diferente. Se não for o mais importante da Colômbia, é um deles. No meu gol contra, foi ele quem bateu”, recordou Marquinhos. “Eles ganhariam qualidade na bola parada. Se estiver em campo, com certeza vamos ter atenção, com um olhar diferente para esse jogador”, afirmou. Com Miranda cortado após choque com o goleiro Alisson durante a vitória sobre o Equador, a tendência é que o técnico Tite escale Thiago Silva ao lado de Marquinhos no miolo de zaga. Na lateral esquerda, Filipe Luís deve começar entre os titulares na vaga do suspenso Marcelo. Durante a tarde desta segunda-feira, no último ensaio antes da partida válida pela 16ª rodada das Eliminatórias, a Seleção Brasileira treina no Estádio Metropolitano Roberto Melendez, palco do duelo com a Colômbia, programado para as 17h30 (de Brasília) de terça.

Estilo

Quando se pensa no estilo de jogo do Santos, muitas vezes pensamos em uma equipe ofensiva e que marca muitos gols, contudo esta não vem sendo a característica do alvinegro praiano na temporada de 2017. No Campeonato Brasileiro, a equipe de Levir Culpi tem o quarto pior ataque, empatado com outras três equipes com 23 gols. Apenas Coritiba (21), Atlético-GO (18) e Avaí (13), todos times que brigam contra o rebaixamento, balançaram menos gols do que o Peixe. Além disso, apesar de ser o terceiro colocado da Série A, o clube da Vila tem o pior ataque entre as 11 primeiros da tabela. Por outro lado, enquanto o ataque não vem sendo tão efetivo como de costume, a defesa santista vem se destacando em 2017. A equipe do litoral paulista é a segunda menos vazada no Brasileirão, com 14 gols sofridos, ficando atrás apenas do líder Corinthians (11). Além disso, nos últimos 12 confrontos do Santos, somente o Flamengo marcou gol duas vezes, o que aconteceu em duas oportunidades uma na Série A e outra na Copa do Brasil.

Defesa

Os bons números da defesa do Peixe não param por aí. Nos últimos 12 confrontos, o alvinegro sofreu apenas seis gols, sendo que apenas três equipes balançaram as redes da meta defendida por Vanderlei nesse período. Com isso, em oito das últimas 12 partidas, o clube praiano deixou o seu rival no zero. Soma-se a isso o fato da defesa santista só ter tomado um gol nos últimos cinco jogos. A boa fase defensiva também se estende quando o assunto é mando de campo. Como mandante, o clube centenário sofreu meio gol por partida, sendo seis gols em 12 duelos. Os comandados de Levir Culpi também foram bem na Libertadores, competição em que teve a terceira melhor defesa na fase de grupos (quatro gols sofridos). Apenas Lanús-ARG e Nacional-URU sofreram menos gols (três cada). Ao analisar os números, é possível achar alguns indicadores para que o Santos tenha uma boa defesa. Em primeiro lugar, Vanderlei vem sendo um paredão.

Desarmes

Além das grandes defesas, o goleiro defendeu cinco pênaltis em seis no Brasileirão. Dessa forma, o aproveitamento dos rivais neste quesito é de 16,66%. O ótimo aproveitamento em desarmes (85%) e os poucos passes errados (91% de acerto) também colaboram para um sistema defensivo sólido. Prestes a entrar em uma maratona de jogos – que começa no próximo domingo em confronto contra o Corinthians e que conta com duas partidas de quartas de final da Copa Libertadores contra o Barcelona de Guaiaquil -, o torcedor do Peixe deve estar confiante em sua defesa e no goleiro Vanderlei, que pode ser decisivo tanto no tempo regulamentar como em uma possível disputa de pênaltis.

Goleiro

O PSG teve R$ 821 milhões para contratar Neymar. Enquanto isso, o Paduano Esporte Clube não conseguiu R$ 1,1 mil para contar com o goleiro Marco Antonio. A realidade é dura no clube de Santo Antônio de Pádua (RJ), município de 40 mil habitantes que fica a 265 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Em maio, Marco Antonio acertou com o Paduano para a disputa da quarta divisão do Campeonato Carioca, chamada de Série C, que é o último nível do futebol profissional no Rio. Dois meses depois, no momento de registrar os atletas na competição, o Paduano se deparou com a necessidade de pagar R$ 1,1 mil pela transferência da documentação do goleiro da federação do Espírito Santo, onde ele jogava, para a federação do Rio. Sem dinheiro, o clube não inscreveu Marco Antonio, situação que segue igual até hoje. Porém, há duas semanas, o presidente do Paduano fez uma sugestão inusitada: se o goleiro conseguisse levantar os R$ 1,1 mil vendendo rifas, ele entraria no campeonato. E assim surgiu a história do atleta que está financiando sua própria transferência.

Expressão

Marco Antonio Santos então foi à luta. No começo da semana passada, ele colocou 110 rifas à venda por R$ 10, valendo uma camisa oficial do Paduano. Em uma semana, já conseguiu comercializar 90 números. Aos 24 anos, Marco Antonio tenta um lugar ao sol no mundo do futebol. O goleiro tem passagens por clubes de menor expressão no Rio e times de reconhecimento no Espírito Santo. Em setembro do ano passado, no Rio Branco Atlético Clube (ES), Marco sofreu uma lesão muscular na perna direita durante treino e precisou se afastar de trabalhos com bola até janeiro. O período inativo o fez perder visibilidade e ficar sem clube para 2017. Contatos o levaram ao Paduano, que lhe abriu as portas para treinar. O goleiro mostrou serviço nas atividades e recebeu convite para defender o clube. Grato pela chance que ganhou, Marco Antonio diz que não sente vergonha de repassar a rifa para jogar no Paduano. “Aceitei o convite do Paduano, só que não sabia a situação financeira do clube, as dívidas do clube. O presidente Romulo Vieira tentou levantar esse dinheiro, mas não conseguiu. Há duas semanas, ele me chamou e falou: você não consegue fazer uma rifa? Aí mandei mensagem para vários amigos e familiares, e muita gente topou me ajudar: amigos do Espírito Santo, do Rio de Janeiro… Já que estou aqui no Paduano, quero ajudar o clube a se reerguer, retribuir a confiança que tiveram em mim. Não tenho vergonha de vender as rifas, porque eu sou muito humilde, sabe. É meu sonho que está em jogo” comentou o goleiro, nascido em Niterói (RJ).

Repercutindo

As declarações do técnico Vanderlei Luxemburgo, após a derrota por 5 a 0 paga Grêmio, no último sábado, seguem repercutindo no Sport. Revoltados com a atuação da equipe, alguns torcedores do clube picharam os muros da Ilha do Retiro com frases de apoio ao treinador e críticas ao ídolo Diego Souza, que não atravessa bom momento. O fato curioso é que as pichações estão estampadas na Ilha do Retiro desde o último domingo. Diferentemente do que ocorre normalmente, a diretoria leonina não mandou cobrir o protesto, que segue tomando conta dos muros do estádio. Desde a derrota, o ambiente no Sport segue conturbado. Com o Leão na 11ª posição na tabela, com 29 pontos (quatro a mais que o Vitória, que abre o Z-4), Luxemburgo optou por cancelar a folga que os jogadores teriam nesta segunda-feira e promete mudanças drásticas na equipe. De acordo com o treinador, é preciso mudar para que o Sport não vá para a zona de rebaixamento. “Não vou deixar o Sport passear na zona de rebaixamento. Quem não se doou não vai comigo”.

Desabafou

Logo após a goleada de 5 a 0 sofrida para o Grêmio, no último sábado, Vanderlei Luxemburgo desabafou. Fez críticas a alguns jogadores do Sport e disse que a diretoria estava livre para decidir se continuará ou não com ele para o restante da temporada. O executivo de futebol do Leão, Alexandre Faria, disse que não vê o treinador como principal responsável pela má fase do time – já são cinco jogos seguidos sem vencer. E até cogitou deixar o clube caso Luxemburgo saia. “Tenho de acrescentar ao que Vanderlei disse. Além de envergonhado, estou indignado. Foi uma atuação inaceitável. O Grêmio tem todos os méritos, passeou em campo e o Sport não incomodou. Na minha função, tenho de estar atento ao que vem acontecendo. Luxemburgo é o terceiro treinador na temporada. Começamos com Daniel e trocamos por Ney Franco, o time não evoluiu e trouxemos Vanderlei. E aí o time evoluiu, jogou um futebol de altíssimo nível. Está provado que o trabalho de Vanderlei é qualificado. Eu não acho que o problema é ele, pelo contrário. Se a diretoria pensar em tirá-lo, eu me coloco nesse barco porque não pode ser o treinador o errado”.

Aplicados

O dirigente fez uma análise da partida contra o Grêmio – a goleada de 5 a 0 foi a maior da Série A, junto com os aplicados pelo Atlético-PR sobre o Avaí na 18ª rodada. E disse que é necessário um choque para mudar a atitude. “Foi um vexame e não vamos ficar jogando nada para debaixo do tapete. O Grêmio é bom, mas foi ridículo o que o Sport fez. Vendo o jogo lá de cima, com toda a comissão técnica, vimos que eles tinham oito jogadores na frente de quatro jogadores do Sport. O que foi treinado, não foi colocado em campo. Vamos de ter um choque de mudança de atitude. Não dá para o Sport continuar assim”. Sobre o possível afastamento de jogadores, Alexandre Faria refutou a possibilidade de afastar ou dispensar peças do clube. Já da equipe, a autonomia é do treinador. “Não pensamos nisso (afastar jogadores do clube) de forma alguma. A decisão de afastar do time ou colocar do time é do treinador. E Vanderlei disse que o jogador tem de estar junto para reverter esse quadro. Não tem conversa: temos de ganhar do Avaí, temos de matar. E vamos cobrar raça até o último segundo”.

Premiação

O Corinthians já conta com a premiação do Campeonato Brasileiro para o pagamento de férias e 13º salário a jogadores e outros funcionários do clube. O Timão atualmente lidera a competição, mas comemora o bônus dado pela CBF mesmo se não conquistar o título. O clube sabe que a premiação vai aumentar este ano, assim como aconteceu em 2016, quando a CBF distribuiu R$ 60 milhões, 67,6% a mais do que em 2015. No ano passado, por exemplo, o campeão Palmeiras recebeu R$ 17 milhões, o vice Santos ganhou R$ 10,7 milhões e o terceiro colocado Flamengo embolsou R$ 7,3 milhões – só não recebem algum tipo de premiação os quatro rebaixados.

Pagamentos

“A premiação será melhor, e é importante principalmente porque tem as férias e 13º dos funcionários. Então, mesmo se não for campeão, essa premiação é importante para esses pagamentos” disse o diretor de finanças do Corinthians, Emerson Piovezan, sem detalhar quanto cada colocado receberá ao final do campeonato. Como o LANCE! publicou nesta semana, o Corinthians sofre com a falta de receitas. O clube arrecadou apenas R$ 8 milhões com vendas de jogadores e está sem patrocínio master desde abril. Por conta deste cenário, o Timão tem dívidas com alguns jogadores, como Gabriel e Jadson, referente a premiações. O Corinthians já se reuniu com os representantes dos atletas e avisou que o pagamento é prioridade. O clube, por outro lado, exalta que tem depositado os salários de todo o elenco em dia.

Concussão

O zagueiro Miranda será mais uma baixa da Seleção Brasileira contra a Colômbia, nesta terça-feira, em Barranquilla – o lateral esquerdo Marcelo está suspenso e também não irá a campo. O jogador da Internazionale sofreu uma concussão cerebral ao se chocar com o goleiro Alisson no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Equador, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, e não tem condições de seguir com a delegação do técnico Tite. “Ele não apresentou perda de consciência na hora do choque, mas não pudemos avaliar porque o árbitro não permitiu a nossa entrada em campo. Quando fizemos a avaliação, no intervalo, vimos que havia perda de memória”, contou Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, narrando também os procedimentos posteriores. “O Miranda foi retirado de campo e encaminhado para uma avaliação neurológica. Vimos que aconteceu uma concussão. Devemos respeitar o prazo para o retorno gradual dele, então não poderá viajar conosco. Depois de dez dias, poderá fazer treinos leves e progressivos para voltar a jogar”, acrescentou o profissional.

Sucessor

O atacante Neymar apoia Philippe Coutinho como o seu sucessor no Barcelona. O meia está tentado a se transferir para o clube catalão, que já fez diversas investidas vultuosas por sua contratação, mas esbarra nos planos do Liverpool de mantê-lo na Inglaterra. “Infelizmente, em uma hora que era para ser de felicidade para ele e a família, vem esse momento de angústia e decepção por alguns motivos”, comentou Neymar, que fez amizade com Coutinho nas categorias de base da Seleção Brasileira. “Desejo o melhor para ele. Gosto de vê-lo feliz. Além de companheiro, é um amigo de longa data”. Com a experiência de quem irritou torcedores do Barcelona ao aceitar os altos valores oferecidos pelo Paris Saint-Germain, Neymar sabe que Coutinho se envolveu em polêmica em Liverpool. O amigo alegou dores nas costas e desfalcou o time inglês nos primeiros jogos da temporada em meio às negociações com o clube catalão, mas se apresentou normalmente à Seleção Brasileira.

Substituiu

Sem ritmo de jogo, Coutinho foi reserva do também meia Willian na vitória por 2 a 0 sobre o Equador, na quinta-feira, na Arena do Grêmio. Ele substituiu Renato Augusto no segundo tempo e mudou a partida, anotando o segundo gol brasileiro após uma bela tabela com o centroavante Gabriel Jesus. “Ele foi recompensado com o gol. Foi a alegria dele e a nossa também”, sorriu Neymar. Gabriel Jesus fez coro com o companheiro de ataque: “Fico feliz pelo gol ter sido do Coutinho, pelo momento que está vivendo”. Gabriel Jesus, no entanto, não pôde comemorar junto com Coutinho. O jogador do Manchester City sofreu uma pancada depois de aplicar um chapéu no seu marcador e fazer a assistência, ficando caído no gramado. “Não vi nada porque estava sem ar, quase me afogando”, brincou Jesus, discordando de que Coutinho tenha aproveitado o gol para extravasar contra os seus críticos. “É normal. É gol. O Coutinho é atacante e gosta de fazer gol, então tem que comemorar muito mesmo. Não tem nada a ver”.

Comandou

Atual vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o São Paulo trabalha forte para deixar a zona de rebaixamento. Nesta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou treino em dois períodos, e focou no posicionamento e na marcação sob pressão. Apesar das baixas, o treinador esboçou a equipe que pode entrar em campo no próximo dia 9 de setembro, contra a Ponte Preta, no Morumbi. O Tricolor paulista possui três jogadores defendendo suas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018: Christian Cueva, Rodrigo Caio e Robert Arboleda. Para agravar ainda mais a delicada situação de Dorival, o comandante não poderá contar com o zagueiro equatoriano, que está suspenso. Por isso, realizou mudanças no time que vinha sendo considerado titular. No treino desta quinta, a zaga são-paulina foi composta por Éder Militão, volante atuando na lateral direita, Diego Lugano e Aderllan fazendo a dupla de zagueiros, e Edimar pela lateral esquerda. A linha de três volantes foi mantida por Dorival, com Petros, Jucilei e Hernanes. No ataque, Marcos Guilherme jogou ao lado de Lucas Fernandes, que ficou com a vaga de Cueva, na seleção peruana, e Gilberto, substituto de Lucas Pratto, liberado para realizar exame de raciocínio.

Balançou

Nenhum clube no mundo balançou as redes mais que o Santos. Casa de Pelé, Pepe, Coutinho, Giovanni, Robinho e Neymar, o Peixe já marcou mais de 12 gols em 105 anos de história. Neste Campeonato Brasileiro, porém, a equipe comandada por Levir Culpi não vem honrando o ‘DNA ofensivo’ do alvinegro. Mesmo invicto há 14 partidas e ocupando a terceira colocação, o Santos possui o quarto pior ataque do torneio, com 23 gols anotados em 22 jogos, na frente apenas de Avaí, Atlético-GO e Coritiba, que lutam contra o rebaixamento. E para recuperar a velha força ofensiva, Levir terá 10 dias livres apenas para treinar a equipe, afinal, e o próximo compromisso será apenas no próximo dia 10, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Brasileirão. “Temos um time que pode produzir mais, mas a ineficiência de poucos gols do ataque nos coloca nessa posição dos piores ataques. Às vezes, tem que priorizar algumas coisas e o coletivo se sobressair. Ninguém se destaca assombrosamente, os gols diminuíram, mas o coletivo prevalece”, explicou o centroavante Ricardo Oliveira.

Novidade

Dudu retornou aos treinos do Palmeiras nesta quinta-feira, mas a principal novidade das atividades na Academia de Futebol foi a presença de Arouca. O volante apareceu em campo pela primeira vez após cinco meses e iniciou os trabalhos de transição física. Ainda calçando tênis, o camisa 5 não participou dos trabalhos com bola junto aos demais atletas, mas pôde matar a saudade dos gramados, mostrou evolução nos trabalhos físicos e até conduziu uma bola, supervisionado pelo preparador físico Thiago Maldonado. Arouca passou pela segunda operação no tornozelo esquerdo há 20 semanas, restando quatro para completar o prazo total de recuperação do atleta. Primeiro, o volante precisou ser submetido a uma artroscopia para a retirada de um corpo livre, um fragmento da cartilagem, por conta de fortes dores no local. Contratado em 2015 após passagem vitoriosa pelo Santos, Arouca foi peça importante no título da Copa do Brasil daquele ano mesmo sofrendo com lesões musculares. Foram 40 partidas em sua primeira temporada no Palestra Itália. No ano passado, sua participação no título brasileiro foi bem tímida: fez apenas dois jogos na competição, 20 na temporada. Ao todo, são 61 partidas e nenhum gol.

Confirmado

O atacante brasileiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi confirmado como mais novo reforço do Benfica, nesta quinta-feira. O jogador estava na Inter de Milão, da Itália, e será emprestado ao futebol português. Segundo o site oficial do clube italiano, as diretorias dos dois clubes envolvidos na negociação chegaram a um acordo de empréstimo, válido para esta temporada europeia (2017/18), com opção de compra para a equipe portuguesa. Por meio de sua conta pessoal no Twitter, Gabigol postou um vídeo de sua chegada ao clube de Milão, além de seus dribles marcantes e os dois gols marcados pela equipe. O jogador ainda agradeceu a equipe, com a mensagem “Grazie, Inter” (Obrigado, Inter).

Comemorou

Além disso, o atacante comemorou a oportunidade de defender o Benfica, citando as carreiras de outros brasileiros de destaque no clube português. “Tenho a chance de vestir a centenária e gloriosa camisa do Benfica. Espero repetir a história de muitos brasileiros que vi atuar aqui como Léo, Jonas, Ederson, Luisão e tantos outros. Obrigado pela oportunidade, obrigado por confiarem em meu futebol. Não vejo a hora de conhecer o histórico Estádio da Luz e ser recebido pela Águia, o símbolo do clube”, afirmou. Gabigol se transferiu para a Inter de Milão em agosto de 2016, depois de se destacar pelo Santos. Entretanto, com os nerazzurri, não teve muitas chances de atuar, ficando constantemente no banco de reservas ou nem sendo relacionado. Oficialmente, disputou 10 partidas, com apenas um gol marcado.

Categorias

O Palmeiras acertou a saída de mais um jogador de suas categorias de base para a Europa. Nesta quinta-feira, o volante Emerson Muller, de 19 anos, acertou sua transferência para o FC Lugano, da Suíça, por quatro temporadas. “Estou muito feliz por ter assinado um contrato de quatro anos com um dos maiores clubes suíços. A cidade aqui é maravilhosa, aconchegante. A questão da língua já estou me adaptando porque é similar ao português. Já consigo me virar bem. Só o que me resta é começar a treinar, jogar e alçar voos maiores também”, disse o atleta. Seguindo o modelo de negociação recente do clube, o Verdão irá manter 20 % dos direitos econômicos do atleta, garantindo um quinto do valor no caso de uma transferência futura. A previsão é de que o atleta integre as categorias de base do clube suíço para adaptação e, só então, seja promovido aos profissionais.

Negociação

A negociação de Emerson Muller é a quinta de uma série recente do Palmeiras. A primeira foi do meia Vitinho, que já estava nos profissionais do Verdão e foi emprestado ao Barcelona B por empréstimo com opção de compra de 15 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões). Em seguida, foi a vez do centroavante Iacovelli, que tinha apenas 14 minutos pela equipe profissional e era um dos artilheiros da base do clube. O jovem de 19 anos foi negociado em definitivo com o Estoril, de Portugal, com o Verdão também mantendo 20% dos direitos econômicos do atleta. Mesma situação do zagueiro Estigarribia, vendido ao Alavés, da Espanha. Por fim, outro que seguiu para a Europa, mas por empréstimo, foi o atacante Gabriel Barbosa. Ele vai defender o Spal, da primeira divisão do Campeonato Italiano, até o fim da temporada europeia.

Liberado

O atacante Lucas Pratto está liberado para voltar normalmente aos treinamentos. O são-paulino realizou exame de raciocínio e foi aprovado pelos médicos, ficando à disposição do técnico Dorival Júnior para voltar aos treinos. O argentino do São Paulo já havia passado por uma tomografia no início da semana e apresentado melhora significativa em seu quadro. Pratto foi liberado pela comissão técnica para realizar o exame de raciocínio e não participou do treino desta quinta. Em seu lugar, Dorival optou pela entrada do centroavante Gilberto. Lucas Pratto levantou a preocupação de médicos, torcedores e companheiros na derrota para o Palmeiras, no último final de semana. No primeiro tempo da partida, o atacante se chocou com o volante Hernanes e prontamente caiu desacordado no gramado do Palestra Itália. O argentino foi atendido ainda em campo pelos médicos são-paulinos e levado para um hospital da capital paulista. Na última quarta, Pratto apareceu no gramado do CCT da Barra Funda e conversou rapidamente com o técnico Dorival Júnior e outros integrantes da comissão técnica do clube. O camisa 9 concedeu entrevista coletiva e agradeceu o apoio de todos.

Dissabor

Aqueles que acreditam em uma derrocada do Corinthians por conta das derrotas sofridas em Itaquera para o Vitória e Atlético-GO estão bem enganados. Embora o Timão tenha tido o dissabor de perder a invencibilidade em casa, o técnico Fábio Carille segue acreditando em sua filosofia de jogo e parece não projetar qualquer mudança futura para evitar um novo revés. Segundo o elenco corintiano, os episódios recentes não passaram de uma infelicidade. “Gera uma cobrança interna, mas ele (Carille) não mudou a forma de agir, é a mesma pessoa. Lógico que a gente trabalha para evoluir mais, mas é a mesma pessoa. A gente sabia que, infelizmente, uma hora isso iria acontecer, mas o grupo está unido, não pode deixar nada de fora entrar para retomarmos o caminho das vitórias”, disse Clayson. O discurso de todos do grupo corintiano não parece enganoso. Durante os treinamentos é possível perceber que o alto-astral dos jogadores ainda impera no CT Joaquim Grava. Sem abalo, o Timão aproveita essas duas semanas livres para trabalhar e reparar alguns detalhes que acabaram custando alguns pontos no Brasileirão.

Chateados

“O ambiente nosso é espetacular. Claro que ninguém quer perder, ficamos chateados com a derrota, mas temos também que tirar os pontos positivos dessas derrotas. O time criou, jogou bem, teve oportunidades, mas infelizmente a bola não entrou. Creio que faltou um pouco mais de atenção em uma bola ou outra”, prosseguiu o meia-atacante corintiano. Por fim, questionado sobre a possibilidade de iniciar como titular o clássico contra o Santos, no próximo dia 10 de setembro, na Vila Belmiro, Clayson preferiu não se garantir entre os 11 que iniciarão jogando mesmo com a ausência de Romero, que está na seleção paraguaia junto de Balbuena. “O professor Carille conhece bem, acho que ele vem fazendo um bom trabalho e aquele que ele escolher tem que estar preparado para dar conta do recado. Quando cheguei, deixei claro que do meio para frente posso atuar em qualquer posição. Resta a nós estar trabalhando e se preparar para dar conta do recado”, concluiu.

Distintas

Em evidência pela utilização de Jair Ventura e também pelo aproveitamento de muitos jogadores nos profissionais, as categorias de base do Botafogo tem adotado um método diferente dos utilizados nos outros clubes. Apostando em filosofias distintas nas diversas categorias, o Botafogo aposta que esse conceito deixa o jovem jogador mais bem adaptado à diversidade de esquemas que irá enfrentar nos profissionais. Daniel Barboza, técnico do sub-15, palestrante, e ex-treinador do sub-16, elogia o trabalho desenvolvido pelo Botafogo com os jovens jogadores. “Podemos utilizar outras formações desde que respeite o modelo de jogo adotado pelo clube. Isso enriquece o repertório do atleta, tornando-o mais completo e apto a solucionar os problemas propostos pelos adversários em suas mais variadas formações. Todos os departamentos interagem e isso facilita muito a evolução do atleta. Existe um dialogo buscando a evolução não só esportivamente como também no aspecto humano”.

Contrato

O Cruzeiro assinou contrato com o lateral-direito Galhardo. O jogador já estava na Toca da Raposa II, em recuperação de lesão, há um mês e somente agora fecha com o clube mineiro. O vínculo será até o fim do ano com opção de renovação por até duas temporadas. Galhardo estava no Cruzeiro trabalhando há algum tempo. O jogador sofreu lesão no ligamento do joelho direito nas férias, algo que foi determinante para ficar sem contrato com o Atlético-PR. Ele fazia recuperação no Flamengo até ser chamado pelo time azul mineiro. Ele se junta agora a Lennon e Ezequiel – ambos que também vivem problemas de lesão ou falta de confiança do treinador na Toca da Raposa II. Apesar de ter assinado contrato, Galhardo ainda não tem previsão de estrear com a camisa azul. Galhardo chega ao Cruzeiro após passagens no Flamengo, clube que o revelou para o futebol, Santos, Bahia, Grêmio – onde se destacou e foi o bola de prata como melhor lateral-direito de 2015 – além de Anderlecht (Bélgica) e Atlético-PR.

Temporada

O principal foco do Flamengo na temporada agora sem dúvidas é a decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Antes do primeiro jogo, o Rubro-Negro acabou sendo eliminado da Primeira Liga nos pênaltis para o Paraná. Mais uma vez Alex Muralha não teve um bom rendimento nas cobranças e com isso Rueda pode optar por Thiago contra a Raposa. Logo após o jogo contra o Paraná no estádio Kleber Andrade em Cariacica, Rueda falou sobre a possibilidade de Thiago atuar contra o Cruzeiro na decisão, mas ressaltou que semana de trabalho será crucial para definir o responsável por cuidar da meta rubro-negra na próxima semana. Toda essa dúvida se deve ao fato de Diego Alves não poder atuar na Copa do Brasil. O camisa 1 foi contratado após o período de inscrição na competição e com isso tem que ficar de fora. Everton Ribeiro, Geuvânio e Rhodolfo estão na mesma situação. Até o momento, Alex Muralha foi o preferido de Rueda e do Zé Ricardo no fim da sua passagem para jogar a competição. Thiago fez apenas um jogo, que foi contra o Botafogo na semifinal, mas por conta da suspensão de Alex Muralha, expulso no primeiro encontro entre as equipes no Rio de Janeiro.

Disposição

Abel Braga voltou a ter à disposição um dos grandes nomes do Fluminense em 2017: Junior Sornoza. Após mais de 100 dias fora dos jogos por uma lesão no tornozelo esquerdo, o meia atuou 45 minutos diante do Londrina, na quarta. Durante sua ausência, o técnico ressaltou o salto de qualidade que seu time teria após sua recuperação. Agora, o desafio do Abelão e definir quem sairá. “Valeu pelo Sornoza, que voltou e não sentiu nada. Não se podia esperar dele um rendimento normal” afirmou Abel Braga após a queda na Primeira Liga. Assim como todo time, Sornoza não foi bem na derrota para o Londrina por 2 a 0. O camisa 20 sentiu a falta de ritmo, como era esperado, e não arriscou as jogadas. Dentro do planejamento feito pela comissão técnica e preparação física, o equatoriano atuou por 45 minutos e não voltou para a etapa final. Desde a lesão de Sornoza, em maio, o técnico testou várias formações no meio. Com Douglas e Luiz Fernando lesionados, Abel apostou em uma proteção maior à defesa, com Orejuela e Marlon Freitas mais presos e Wendel atuando com mais liberdade. Na frente, Scarpa, Wellington Silva e Henrique Dourado.

Treinando

O Coritiba segue treinando forte no CT da Graciosa, focado no clássico diante do Atlético Paranaense, no domingo, dia 10, na Arena da Baixada, que pode valer o início de uma reação no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Werley sabe que a pressão será forte, mas confia no trabalho da comissão técnica para aproveitar da melhor forma possível o período sem jogos. “Jogar em time grande é assim. Em relação a preparação, vamos trabalhar muito forte no dia a dia. Haverá um controle para que a comissão e todo o staff do clube possam trabalhar o que cada um ainda pode melhorar na parte física e técnica”, afirmou o defensor, que espera aproveitar o período para fortalecer o grupo. “Vamos trabalhar forte para buscar uma sequência boa na competição e voltar fortalecidos”, acrescentou. Werley admite que o time não passa por um bom momento, mas, com um período para colocar a cabeça no lugar, pode reencontrar seus objetivos, a começar por uma vitória no clássico. “É um momento de instabilidade, em que se gera uma desconfiança. Mas acho que temos que ter a cabeça boa, pensar nos objetivos do clube e não achar que está tudo errado, mas com a consciência de que precisamos melhorar”, concluiu.

Dificuldades

A Seleção Brasileira chegou à sua nona vitória em nove jogos disputados sob o comando de Tite nas Eliminatórias para a Copa do Mundo diante do Equador, por 2 a 0, e deixou a Arena do Grêmio bastante aplaudida. No primeiro tempo, no entanto, a equipe teve dificuldades para transpor a marcação adversária e impacientou o público gaúcho. “O primeiro tempo foi difícil. Não estávamos encontrando espaços. No segundo, rodamos a bola mais rapidamente e fizemos os gols”, disse o meia Willian, satisfeito com a apresentação coletiva. “Foi mais um bom jogo da Seleção, um resultado importante. A sequência está muito boa”. Capitão brasileiro diante do Equador, o lateral esquerdo Marcelo acredita que o desgaste físico do Equador contribuiu com a melhora brasileira na segunda etapa.

Marcação

“A gente sabe que é muito difícil jogar as Eliminatórias. Eles não dão espaços. No segundo tempo, tivemos mais liberdade. A marcação foi muito cerrada, então o time deles cansou um pouco. Aí, ficamos com mais opções de enfiadas de bola pelo meio”, analisou. Marcelo também não deu muita importância a quem esperava mais do Brasil desde os primeiros minutos de jogo. “A cobrança vem porque a Seleção é cobrada em qualquer lugar, sempre. O Brasil é sempre favorito. Mas o público está com a gente. É óbvio que eles exigem espetáculo, uma maravilha de jogo, mas nem sempre conseguimos oferecer isso. Ganhar foi muito importante”, afirmou. A evolução brasileira coincidiu com a entrada do meia Philippe Coutinho no lugar do apagado Renato Augusto. O jogador do Liverpool, cobiçado pelo Barcelona, marcou o segundo gol do jogo. O primeiro foi do volante Paulinho, que já pertence ao clube catalão.

Vantagem

O Corinthians faz 107 anos de vida, mas, em meio a uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e à ausência de jogos até o dia 10 deste mês, o clube espera tenta comemorar de verdade em dezembro. Com dez pontos de vantagem sobre o Grêmio, que podem se tornar quatro até a equipe enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, o Timão já vive um ano muito diferente dos prognósticos feitos antes da temporada do futebol começar. Ainda que tenha voltado a diversificar suas atividades, com o título nacional do seu futsal, a criação de um time de vôlei, a força do futebol feminino e atletas em esportes individuais, o esporte praticado pelos homens ainda é, de forma isolada, o grande parâmetro para um ano de sucesso do Alvinegro. Dessa forma, os prognósticos em janeiro não eram dos mais animadores. Com um elenco que não havia se recuperado da saída dos campeões de 2015, contando o técnico Tite, nem sequer assegurando uma vaga na Libertadores da América, a diretoria viu no então auxiliar Fábio Carille a saída para montar um time que não fizesse feio em 2017. Até o momento, o treinador vem cumprindo a missão com sobras, já com um título para a galeria, o do Paulista de 2017.

Agremiação

Para ele, o que mais o ajudou foi o fato de ser torcedor do Timão e conhecer as características históricas dos 107 anos de vida da agremiação. “Esse estilo de jogo aguerrido não é de agora, é algo que é marca do Corinthians, vai muito além desse elenco”, frisou em diversas oportunidades o comandante, que apostou em nomes de outras épocas para transmitir essa mensagem ao elenco. “A torcida tem de estar feliz”, afirmou o centroavante Jô, que conhece o Corinthians desde a década de 90, quando ainda jogava no “Terrão” do Parque São Jorge. Reerguido no futebol com o excelente desempenho individual e coletivo do Timão, ele acredita que é possível comemorar mais uma conquista ao final das 38 rodadas da competição. “Ainda somos líder, com uma certa vantagem, é considerável. Os torcedores entenderam isso e sempre nos apoiam. Claro que tem a empolgação deles, que é natural, mas aqui dentro tentamos conter isso”, avaliou o artilheiro do Brasileiro, com 12 gols marcados, que fez parte do grupo campeão do torneio em 2005, época em que a Libertadores ainda era um sonho/pesadelo e o Corinthians apenas ameaçava ser rebaixado algumas vezes.

Incerteza

Após um mês e meio de incerteza, o Santos finalmente confirmou o empréstimo de Caju ao Lille, da França. Com o acordo, o lateral-esquerdo ficará no time comandado por Marcelo Bielsa durante um ano, com um valor de compra obrigatório de 4 milhões de euros (R$ 14,9 milhões) se ele atuar em 14 partidas. Pelo empréstimo, o Peixe receberá uma compensação de 500 mil euros (R$ 1,8 milhões). A informação do acerto foi publicada pelo “Lance” e confirmada pela Gazeta Esportiva. Assim que anunciou a venda de Thiago Maia ao Lille, o Santos também confirmou que Caju iria junto ‘no pacote’. Porém, o clube francês constatou lesões no no púbis e na panturrilha, além de uma diferença de força entre as pernas do jogador. Por conta desse problema, a negociação ficou emperrada e Caju correu o risco de voltar ao Peixe. Além disso, o Lille também cogitou a possibilidade de comprá-lo em definitivo, o que foi descartado nos últimos dias. Revelado nas categorias de base do Peixe, Caju atuou 41 vezes e não marcou com a camisa alvinegra.

Formação

Uma das primeiras promessas do técnico Marcelo Martelotte, ao chegar no Santa Cruz, foi que ia mexer no esquema, caso detectasse nele o problema da má fase. No primeiro treino, cumpriu o dito: colocou Grafite e Ricardo Bueno, juntos, no ataque. A formação foi repetida na quinta-feira, com Júlio Sheik ao lado de Grafite, que aprovou os testes. “Eu gosto de jogar com dois atacantes. Facilita muito as coisas para a gente no duelo com os zagueiros, porque, às vezes, os pontas ficam muito abertos. É mais uma alternativa. Vamos ver no decorrer da semana”. Grafite estava no Santa Cruz na última passagem de Martelotte. Ele lembra que, na ocasião, o esquema utilizado era o adotado por Givanildo Oliveira, com homens nas pontas. A opção preferida de Macelo. “Em 2015, a gente jogava no esquema que estamos jogando hoje, com um atacante centralizado e dois abertos. Ele (Martelotte) está tentando trazer outras alternativas de jogo que a gente não tinha. Tem essa possibilidade de jogar no 4-4-2”.

Andamento

A maneira do Náutico jogar na Série B não mudou muito com o andamento da competição. Dentro de casa, até pela necessidade, o Timbu se habitua a jogar com três atacantes. Fora de casa, povoa o meio de campo e atua só com dois homens de frente. Com a saída de Erick, uma importante lacuna foi criada. Afinal, ele ainda é o artilheiro alvirrubro com nove gols. Diante disso, cabe ao técnico Roberto Fernandes armar um novo padrão. “A concorrência é grande. Tem William, Gilmar e eu de centroavante. Isso é bom até para a gente ficar mais ligado. Quem estiver em campo, independente de quem seja, vai ajudar o Náutico” disse Vinícius que, apesar de ser o artilheiro alvirrubro na Série B, com três gols, perdeu espaço. Vinícius teve dores lombares que o afastaram do time. Com Roberto Fernandes, só jogou duas vezes. Na visão dele, há uma briga maior com Gilmar e William, que atuaram como centroavante nas últimas partidas – o primeiro, na derrota de 1 a 0 para o Ceará e o segundo na vitória de 2 a 0 sobre o Figueirense.

Mudanças

O terceiro dia de trabalho de Zé Ricardo no Vasco teve esboço de time titular em São Januário. Na atividade o técnico manteve a defesa do jogo contra o Fluminense, mas mexeu no meio-campo. Ao longo do treino, porém, realizou outras mudanças na equipe. Zé começou a atividade com o seguinte time: Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Wellington, Bruno Paulista, Yago Pikachu, Nenê e Mateus Vital; Andrés Rios. Jordi e Gabriel Félix revezaram no gol – Martín Silva está com a seleção uruguaia. A mudança mais significativa foi a entrada de Yago Pikachu no time no lugar de Wagner. Ele começou como titular com Milton Mendes, mas não vinha sendo utilizado nas últimas partidas pelo antigo treinador. Agora, ganha nova oportunidade com Zé. No meio, o volante Jean treinou entre os reservas. Entretanto, como ele está suspenso para o jogo contra o Grêmio, não fica claro se foi opção de Zé ou uma escolha condicionada à próxima partida. Wellington e Bruno Paulista formaram a dupla de contenção. A atividade foi realizada em campo reduzido, como tem sido costume com Zé. O treinador cobrou bastante pressão no ataque para evitar contragolpes. Do time que defendia, pedia marcação e saídas rápidas. O próximo compromisso do time é no dia 9 de setembro, contra o Grêmio, ainda sem local definido.

Satisfatória

A Seleção Brasileira pôde sentir no primeiro jogo de preparação para o Mundial, na vitória sobre o Equador, algumas situações que nas Eliminatórias, sob o comando de Tite, ainda não tinha passado. Marcação dura, muita retranca e até mesmo a catimba dos equatorianos contribuíram para que o time verde e amarelo não fizesse uma atuação vistosa para o público, mas satisfatória na visão de quem estava em campo. Vivendo grande fase no Real Madrid e na Seleção Brasileira, o volante Casemiro afirmou que o cardápio de situações encontrados na Arena do Grêmio foi importante na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. “Foi um jogo difícil e truncado. O Equador veio claramente para empatar. A equipe está de parabéns pela tranquilidade que teve. Eles (o Equador), sobretudo o goleiro, catimbou o jogo desde o primeiro minuto. Não é fácil desenvolver o jogo em um cenário como esse. E tudo isso era algo que estava faltando a gente encontrar nestas Eliminatórias” declarou.

Deslanchar

Mesmo organizado, o Brasil demorou a deslanchar na partida, fazendo com que até vaias por parte da torcida ocorressem no fim do primeiro tempo. Para o zagueiro Marquinhos, parte das dificuldades que a Seleção teve para apresentar um desempenho mais vistoso veio da eficiente marcação proposta pelo Equador. “O Equador marcou muito bem. Eles sempre tinha a dobra e isso dificultou o passe em algumas oportunidades. Erramos, mas sabíamos que se a gente tivesse tranquilidade e insistisse no nosso jogo, ele iria fluir. O Tite fez alguns ajustes, seguimos na nossa proposta, fizemos os gols e aí sim nosso jogo fluiu de maneira eficiente” analisou. Já o meia Willian fez uma análise dos pontos onde o Brasil pecou até se encontrar, mas salientou que a Seleção esteve organizada durante todo o jogo. “Realmente no primeiro tempo a nossa equipe encontrou dificuldades. A gente também demorou pra conseguir girar a bola, a nossa troca de passes ficou um pouco lenta e a gente encontrou com isso pouco espaço. Mesmo assim a gente esteve sempre organizado e até mesmo criou boas chances. Caso os gols tivessem saído no primeiro tempo, acredito que a partida teria se desenvolvido de uma maneira diferente. Mesmo enfrentando um adversário fechado, com um jogo truncado, o nosso nível de concentração foi alto” destacou.

Decisão

Quem comprou, comprou e quem não comprou, não compra mais. Todos os 49 mil ingressos colocados à venda pelo Flamengo para os seus torcedores assistirem o primeiro jogo da decisão na Copa do Brasil no Maracanã estão esgotados. O jogo de ida contra o Cruzeiro está marcado para acontecer no próximo dia 7. A procura pelas entradas foi muito grande por parte dos rubro-negros e as vendas para o público em geral sequer chegaram a abrir. Todos os ingressos foram esgotados com os sócios-torcedores do clube. Para o setor destinado aos torcedores do Cruzeiro, o Sul, ainda restam um pouco mais de cinco mil entradas, que ainda não estão sendo vendidos. A comercialização das estradas para os torcedores celestes irá acontecer em Belo Horizonte. Para este jogo, foi disponibilizado uma carga total de 67.931 lugares no Maracanã. Ao todo, o estádio ainda poderá receber mais 13.829 pessoas por conta das gratuidades. O jogo de volta está marcado para o dia 27/09 no Mineirão, no fim do mês.

Trajetória

O meia Willian voltou a ser elogiado em uma partida da Seleção Brasileira. O jogador era titular no início da trajetória do técnico Tite, perdeu espaço a partir da ascensão de Philippe Coutinho e recebeu a oportunidade de participar de toda a vitória por 2 a 0 sobre o Equador, na Arena do Grêmio. “A concorrência entre o Coutinho e o Willian continua. E como é bom ter o Willian de volta, um foguete. Ele não fez gol hoje porque faltou um pouquinho de sincronia, mas ele é impressionante”, enalteceu Tite. Willian se beneficiou da situação de Coutinho para ser titular. O seu concorrente de posição está sem ritmo de jogo – em meio a uma negociação para se transferir para o Barcelona, alegou dores nas costas e não defendeu o Liverpool nos primeiros compromissos da temporada.

Ofensivas

Com Coutinho na reserva, Tite aproveitou para testar variações ofensivas com Willian. “Criamos a alternativa de ter um foguete de um lado, e o Neymar do outro. Ainda temos situações com Gabriel Jesus, Firmino, Coutinho… Foi isso que falei, inclusive, para o Renato”, mencionou o técnico. Renato Augusto, apagado em campo, foi o escolhido para sair quando Coutinho entrou no segundo tempo. Atuando ao lado de Willian, o ainda atleta do Liverpool mudou a partida a favor do Brasil e anotou o segundo gol do jogo – o primeiro foi do volante Paulinho. “A equipe estava bem quando o Coutinho entrou, mas eu precisava treiná-la de outra forma. Mesmo estando bem, decidi mexer”, ponderou Tite.

Reformulação

O São Paulo vive um dos piores momentos de sua história, ocupando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e eliminado de todas as competições que disputou nesta temporada. A crise pode fazer com que o Tricolor passe por mais uma reformulação em seu elenco. Isso porque nove jogadores possuem contrato com término ao final desta temporada. Dos nomes que podem deixar o Tricolor ao final do ano está o de Jucilei. O volante foi cedido pelo Shandong Luneng, da China, por empréstimo até o final desta temporada. Jucilei possui vínculo com os chineses até junho de 2019, e o São Paulo acredita que os custos para manter o camisa 25 no elenco são elevados. Além de Jucilei, que não parece disposto a abrir mão de seu valor de marcado para ficar, outro titular também tem contrato chegando ao fim.

Assumiu

O lateral esquerdo Edimar, que assumiu a vaga de Júnior Tavares, está emprestado pelo Cruzeiro e ainda tem futuro indefinido. Na última quinta-feira, o atleta comentou sobre sua situação, mas preferiu focar no mau momento tricolor. “Não tenho pensado nessa hipótese (renovação). Meu pensamento é no dia a dia, em trabalhar para tirar o São Paulo dessa situação. A confiança tem sido muito grande. Temos que trabalhar para corrigir os erros. A questão de continuar aqui ou não vamos ver mais para frente”, analisou Edimar.

Permanecer

Outros grandes nomes do elenco podem dar adeus ao clube. O meia-atacante Wellington Nem está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Turquia, e pode retornar ao futebol europeu. A situação de Denilson é parecida. O jogador tem contrato com o Granada, da Espanha, e depende da vontade da diretoria são-paulina para permanecer. Jogadores que tiveram destaque no São Paulo durante a temporada também podem deixar a equipe do Morumbi. O atacante Gilberto foi adquirido pelo Tricolor em 2016, e seu vínculo chega ao fim no dia 31 de dezembro de 2017. Artilheiro do time na temporada junto com Pratto, Gilberto já avisou que não deseja ficar. Já Marcinho pode retornar ao São Bernardo, enquanto o destino de Morato pode ser a volta ao Ituano. A situação também é complicada para dois jogadores que viveram boa parte de suas carreiras no São Paulo. O goleiro Denis, muito criticado pela torcida, e o zagueiro Diego Lugano, que não vem sendo aproveitado pelo técnico Dorival Júnior, ficam sem vínculo ao final da temporada. Vale lembrar que o Tricolor já passou por reformulação nesta temporada, quando perdeu o volante Thiago Mendes, os atacantes David Neres e Luiz Araújo, e os zagueiros Maicon e Lyanco.

Transferências

O Paris Saint-Germain pode enfrentar grandes problemas por conta de seus gastos elevados nessa janela de transferências. Nesta sexta-feira, a Câmara de Investigação do Órgão de Controle Financeiro da Uefa anunciou que abriu uma investigação formal sobre o clube parisiense para monitorar se suas ações seguem a norma do Fair Flay Financeiro (FFF). O PSG desembolsou 238 milhões de euros (R$ 884,43 milhões) nesse verão europeu. Foram 222 milhões de euros (R$ 825 milhões) no atacante Neymar e mais 16 milhões de euros (R$ 59,45 milhões) no lateral-esquerdo Yuri Berchiche. Além disso, a equipe ainda contratou Kylian Mbappé por empréstimo, com valor de compra fixado em 180 milhões de euros. As regras do FFF, impostas desde 2011, determinam que os clubes europeus não podem gastar muito mais do que arrecadam. A equipe francesa vendeu Serge Aurier (25 milhões de euros), Blaise Matuidi (20 milhões de euros), Jean-Kévin Augustin (13 milhões de euros) e Youssouf Sabaly (4 milhões de euros), arrecadando um total de 62 milhões de euros (R$ 230,4 milhões) em vendas. Com isso, o balanço do momento fica negativo em 176 milhões de euros (R$ 654 milhões).

Convocação

O técnico Tite já decidiu quem serão os substitutos de Miranda, lesionado, e Marcelo, suspenso, na Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, por meio de seu site oficial, a convocação do lateral esquerdo Alex Sandro e do zagueiro Jemerson. Os jogadores estarão à disposição do técnico Tite para a partida da próxima terça-feira. O Brasil enfrenta a Colômbia, no dia 5 de setembro, em Barranquilla. O duelo é válido pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A Seleção venceu o Equador na noite da última quarta-feira, pelo placar de 2 a 0.

Intervalo

O zagueiro Miranda se lesionou e deixou a partida no intervalo, para a entrada de Thiago Silva. A CBF confirmou que o jogador sofreu concussão e foi cortado. Já Marcelo recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre uma partida de suspensão. Ex-Atlético Mineiro, Jemerson defende o Monaco desde 2016, e levantou o título do Campeonato Francês da temporada 2016/17, atuando como titular da zaga. O jogador de 25 anos defendeu a Seleção em 2015. Alex Sandro já pode ser considerado um velho conhecido do elenco brasileiro. O lateral esquerdo da Juventus, da Itália, possui passagens pelas seleções de base e profissional. Aos 26 anos, o ex-santista veste as cores da Velha Senhora desde 2015, e por lá conquistou o bicampeonato italiano (2015/16 e 2016/17).

