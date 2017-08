Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Impedir

A CBF acionou a Justiça de São Paulo para tentar impedir a publicação do que a confederação classifica como “informações sigilosas” no livro “Um olho na bola, outro no cartola – o crime organizado no futebol brasileiro”, do senador Romário Faria (Podemos-RJ), com lançamento marcado para o início de setembro. O pedido de notificar com urgência a editora Planeta, responsável pela obra, foi negado na última segunda-feira pelo juiz Fabio de Souza Pimenta, da 32ª Vara Cível de São Paulo. No livro, Romário publicará informações que foram reunidas durante investigação da CPI do Futebol no Senado, presidida pelo ex-atacante. A comissão foi encerrada em 2016 com a aprovação do relatório do senador Romero Jucá (PMDB-RR), que apresentava propostas, mas nenhum indiciamento.

Relatório

Romário e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) produziram um relatório alternativo. Em 1024 páginas, apontaram supostos crimes cometidos por dirigentes e pediram o indiciamento de nove cartolas: os ex-presidentes da CBF Ricardo Teixeira e José Maria Marin, do atual, Marco Polo Del Nero, dos vices Gustavo Dantas Feijó e Marcus Antonio Vicente, dos empresários José Hawilla e Kléber Leite, e do advogado Carlos Eugênio Lopes. O relatório de Romário e Randolfe é baseado, entre outras coisas, em dados adquiridos a partir da quebra de sigilos fiscais e bancários dos investigados, além de uma série de e-mails de Del Nero obtidos na operação Durkheim, da Polícia Federal, e compartilhados com a CPI. Apesar de não ter sido aprovado na CPI, esse relatório foi enviado ao Ministério Público. A partir dele, a Polícia Federal de Alagoas deflagou operação em junho para investigar suposto financiamento da campanha de Gustavo Feijó a prefeito de Boca da Mata-AL com dinheiro de Caixa 2.

Documentos

A confederação diz não ter tido acesso ao conteúdo do livro, mas, no pedido à Justiça paulista, os advogados da CBF afirmam que determinados documentos ligados à entidade e que foram compartilhados com a CPI foram classificados como sigilosos em decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e, portanto, não podem ser tornados públicos. Ao negar a notificação, Pimenta cita o interesse público para justificar sua decisão: “Mesmo sendo a autora uma entidade privada, é inequívoco que ela cuida da administração do futebol, o qual, pela sua importância histórica e interesse que desperta em toda a população – até mesmo como símbolo nacional e elemento da identidade do Brasil no exterior – deve merecer o tratamento de bem público cultural da população brasileira, razão pela qual a administração dos seus negócios extrapola o âmbito do seu interesse interno, com a necessidade de ser transparente perante a população”. Procurada, a editora Planeta informou que não foi notificada da ação. A assessoria de imprensa da CBF afirmou que a confederação não comenta ações na Justiça. O senador Romário ainda não se manifestou.

Advertência

Em circular enviada a todos os filiados, a Federação Paulista de Futebol reiterou no fim de semana que os clubes que pretendem disputar o Campeonato Paulista de 2018 devem estar em dia com suas obrigações estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte (conhecida como Profut). O Terra teve acesso ao documento no qual a entidade faz a advertência. “Nos servimos da presente circular para alertá-lo de que a não apresentação de quaisquer documentos exigidos na forma legal/]regulamentar poderá acarretar no rebaixamento da equipe na Temporada 2018, conforme o caso”, registra o texto. A federação explica que não basta a classificação obtida no campeonato anterior para que a vaga esteja assegurada. Isso serve para as Séries A1, A2, A3 e para a Segunda Divisão do Paulista.

Negativas

É preciso que os clubes apresentem, pelo menos 30 dias antes do Conselho Técnico de cada competição, as certidões negativas de débito e documentos que comprovem o cumprimento de obrigações trabalhistas, como consta da lei sancionada em 2015. A iniciativa da federação em reforçar sua posição surgiu após manifestação pública de desagrado do Rio Preto EC, que foi rebaixado este ano da A2 para a A3 e passou a questionar o descenso em razão do desequilíbrio técnico no campeonato, provocado pelos clubes inadimplentes. A alegação do Rio Preto, como relatou seu presidente, José Eduardo Rodrigues, em entrevista recente ao Terra, era fácil de ser entendida. O clube direcionou mais de R$ 700 mil em 12 meses para cumprir a lei, ao contrário de vários coirmãos, que preferiram não agir. Com isso, o investimento no futebol do clube teve de ser bastante reduzido.

Retranca

O atacante Jô detectou um problema nas duas derrotas do Corinthians neste Campeonato Brasileiro: dificuldades para furar a retranca adversária. Assim como já havia acontecido diante do Vitória no fim de semana anterior, o Timão perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, no último sábado. O Corinthians só volta a jogar no dia 10 de setembro, contra o Santos, na Vila Belmiro, e Jô vê essa pausa no campeonato como positiva para a equipe treinar para enfrentar adversários fechados. Além disso, o atacante também fez um alerta sobre a confiança do elenco. “Temos sempre que ligar o alerta, porque independentemente de a vantagem ser considerável, perder nunca é bom, porque sabemos que perde confiança quando perde os jogos. Acho que perdemos jogando bem, e isso que deixa nos deixa felizes: saber que estamos produzindo e criando. Mas derrota é derrota, não tem como. Que bom que teve essa pausa para trabalharmos algo diferente. Acho que o Fábio (Carille) está ciente disso, vamos trabalhar bem para fazer um bom jogo na Vila Belmiro” afirmou Jô, em entrevista coletiva após o treino.

Eficiência

“É importante ter a posse de bola, mas o sucesso que tivemos é na eficiência. Claro que jogar contra times da zona de rebaixamento você vai ter mais posse, tem de agredir mais, mas o mais importante é acertar os passes e depois ter a eficiência na hora de finalizar. Nossa equipe tem isso, nesse jogo faltou um pouco, mas tranquilo, são coisas que acontecem no futebol. Temos de trabalhar muito ainda, outras equipes vão vir e jogar desse mesmo jeito, e temos de trabalhar nesse aspecto” analisou o atacante, que é o artilheiro do Brasileirão com 12 gols, ao lado de Henrique Dourado, do Fluminense. O Corinthians tem um jogo a mais que o vice-líder Grêmio, mas tem dez pontos de vantagem na liderança do campeonato. Jô acredita que o Timão está tranquilo na ponta da tabela e voltou a exaltar a pausa no Brasileirão para as datas Fifa.

Período

“Temos que ficar tristes, claro, foi mais uma derrota que não esperávamos, mas aconteceu. Que bom que teve essa pausa, temos de treinar mais e finalizar melhor. Esse período vai ser bom para refletir. Ainda temos uma boa vantagem muito grande, estamos muito tranquilos, então é continuar fazendo esse trabalho. Temos que melhorar porque o segundo turno vai ser mais difícil que o primeiro” disse Jô. O elenco do Corinthians volta a treinar na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava. Com esse período sem partidas, os jogadores ganharão folga no fim de semana.

Motivos

A Ponte Preta perdeu de virada para o Atlético-MG no domingo. Depois de abrir 1 a 0 na primeira etapa, a Macaca cedeu dois gols nos últimos 45 minutos e o treinador Gilson Kleina acredita que as lesões de Jadson e Fernando Bob, que fizeram ele mudar a equipe, foi um dos principais motivos para que o clube mineiro crescesse na partida e conseguisse a virada. “A perda do Jadson para mim foi decisiva. Não conseguimos mais ter aquela força, aquela dinâmica. Nossa equipe se desgastou no segundo tempo e não conseguimos parar a bola na frente. Além disso, a meu ver foi pênalti: perguntei para o Wendel, acredito no jogador, o adversário travou a corrida dele por cima”, declarou o técnico de 49 anos. Kleina ainda ressaltou que os dois tempos da partida foram totalmente diferentes e declarou que os jogadores precisam aproveitar suas oportunidades.

Distintos

“Foram dois tempos distintos, no segundo tempo caímos de produção e tomamos um gol de bola parada. Vamos conversar mais sobre isso na tarde de segunda, quando o time se reapresenta, mas é preciso ficar claro a todos que, quando se tem uma oportunidade na equipe, tem que saber aproveitar”. Com 27 pontos, a Ponte Preta está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro com dois pontos a mais do que o Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Além disso, a equipe de Campinas só venceu uma partida nos seus últimos seis confrontos. Gilson Kleina afirmou que entende a decepção do torcedor e comemorou o tempo até o jogo contra o São Paulo, que só será no sábado, dia 9 de setembro. “O torcedor tem razão de estar chateado pelo empate de ontem. Ele paga o ingresso, quer uma equipe para frente, quer vencer. O sentimento que eles têm, eu também tenho. A vontade de vencer tem que ser pessoal. Vamos enfrentar na próxima rodada um adversário que também perdeu, vamos ter que ser inteligentes para ir lá em São Paulo e ir buscar a vitória”, comentou. “Série A é isso, cada um vem com seus objetivos. Nessa parada vamos poder trabalhar bem e recuperar. Trabalho é o que não falta”.

Legado

Apesar da contestada passagem pelo Vasco, o técnico Milton Mendes deixou como principal legado a valorização das categorias de base, promovendo jogadores importantes, como os atacantes Paulinho e Paulo Vítor. Mas o torcedor vascaíno pode ficar tranquilo em relação à sequência deste projeto. Isso porque Zé Ricardo vai manter o trabalho que vinha sendo feito pelo seu antecessor. Esta semana o novo treinador vai ter reunião com o auxiliar Valdir Bigode, que dirigiu o time na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense e está mais por dentro do trabalho de Milton Mendes, e com Marcus Alexandre, técnico dos juniores. A ideia é fazer uma lista com escalas de aproveitamento dos jogadores a fim de não queimar etapas e conseguir valorizar o máximo possível a base.

Complicado

“O Vasco sempre teve essa característica de revelar grandes jogadores e por isso mesmo não pode virar as costas para isso, ainda mais em um momento que o mercado é sempre muito complicado e as possibilidades financeiras diante da crise do país se tornam cada vez mais escassas. Temos que trabalhar muito no sentido de aproveitar o que temos de bom. O Milton fez um belo trabalho neste sentido e vamos dar continuidade”, disse Zé Ricardo. Dentro de campo, o elenco treina nesta terça-feira pela manhã e inicia oficialmente a preparação para o próximo compromisso, dia 10 de setembro contra o Grêmio, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Ricardo, que vai estrear neste jogo, não sabe se poderá contar com o lateral direito Gilberto, que deixou o clássico contra o Fluminense reclamado de dores e aguarda resultados dos exames nesta terça-feira para avaliar a gravidade da lesão na parte posterior da coxa esquerda.

Escolhas

Após a derrota deste domingo para o Flamengo por 2 a 0, o Atlético-PR chegou a dois jogos consecutivos sem marcar gol. O técnico Fabiano Soares foi muito questionado depois da partida sobre as escolhas para o ataque, especialmente sobre a ausência de Lucas Fernandes, que vinha sendo opção na equipe, mas não joga há duas rodadas. “Se eu fosse adivinho, jogava na Euromilhão. Eles corresponderam, tiveram situações de gol, trabalharam. Eu não tenho certeza que o Lucas faria o gol. Se eu fosse adivinho, jogaria na Euromilhão, ganharia e solucionaria meus problemas”, defendeu Soares. O treinador ainda comentou sobre a situação de Felipe Gedoz, que não joga há cinco rodadas. Ele fez questão de elogiar o meia-atacante, mas disse que o jogador ainda não está apto para jogar: “É um jogador a mais. Quando achar que está apto, vai jogar, é um jogador que me encanta”. Com a pausa no Campeonato Brasileiro, o Atlético-PR terá duas semanas para trabalhar. O time já voltou a treinar nesta segunda-feira, visando o próximo compromisso da equipe que será o clássico contra o Coritiba, no dia 10 de setembro, na Arena da Baixada.

Tranquilizar

O centroavante Lucas Pratto gravou um vídeo nesta segunda-feira para tranquilizar a torcida do São Paulo com boas notícias acerca de seu estado de saúde. O argentino agradeceu pelo carinho das mensagens e disse estar pronto para voltar a trabalhar e a ajudar a tirar o Tricolor da delicada situação em que se encontra no Campeonato Brasileiro. “Queria falar para todos que estou bem e agradecer pelas mensagens de carinho e apoio. Agradecer também aos jogadores e torcedores de outros times. Recebi muito carinho nesse dia, que foi muito difícil para mim. Só tenho a agradecer e falar para a torcida do São Paulo que já estou pronto para voltar a trabalhar, para sair dessa situação que a gente fica muito triste. Vamos conseguir sair. Um grande abraço”, disse, em vídeo divulgado numa rede social do clube. No Choque-Rei disputado no último domingo, no Palestra Itália, Pratto levou uma joelhada na cabeça do companheiro Hernanes aos 21 minutos do primeiro tempo e caiu desmaiado no gramado.

Internado

Após receber os primeiros socorros, o camisa 9 foi levado rapidamente ao Hospital do Coração, na região central da capital paulista, onde está internado desde então. Pratto foi submetido a uma tomografia e a uma ressonância, que não apontaram quadro de anormalidade. De acordo com o médico do São Paulo, José Sanches, o jogador tem tudo para receber alta ainda nesta tarde. O elenco folga no começo desta semana, retornando aos trabalhos no CCT da Barra Funda apenas na quarta. Sem Lucas Pratto, o time do Morumbi acabou derrotado por 4 a 2 diante do rival alviverde. O resultado manteve o São Paulo na zona de rebaixamento, no 18ª lugar, com 23 pontos ganhos. O próximo compromisso é o duelo com a Ponte Preta, em 9 de setembro, no Morumbi.

Compromissos

Patinando na tabela do Campeonato Brasileiro Série A, o Bahia pode se beneficiar da pausa da competição. Com 15 dias sem jogos por conta do calendário da Fifa, que envolve os compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Esquadrão de Aço terá tempo para recuperar pelo menos três atletas que aparecem entregues ao departamento médico. O meia Allione e os atacantes Edigar Junio e Hernane, recuperados de lesão, são os que estão mais próximos de retornar. Treinando normalmente com bola, tendo, inclusive, trabalhado em boa parte dos treinamentos do último sábado, o trio pode se utilizar do tempo livre para ficar à disposição do técnico Preto Casagrande. Outro jogador que também pode estar de volta é o lateral esquerdo Pablo Armero, que se recupera de um estiramento na coxa. A situação do colombiano, porém, é um pouco mais delicada e será avaliada com mais calma. A lista de lesionados é completada pelos zagueiros Wellington Silva e Jackson, que ainda realizam fisioterapia.

Atividades

De folga nesta segunda-feira, o Tricolor baiano voltará às atividades no decorrer desta semana. O próximo compromisso do time baiano acontecerá no dia 11 de setembro, quando visita o lanterna Atlético-GO, pela 23ª rodada do Brasileirão. As mais de duas semanas livres podem ajudar o time de Salvador a se reencontrar no torneio nacional. Sem conseguir emendar uma sequência de vitórias, o Bahia, 14º colocado com 26 pontos, ainda vem de uma inesperada derrota em casa diante do Botafogo. O resultado do último domingo foi lamentado por Preto Casagrande. “Nós precisamos de algo mais, apesar da luta e dedicação que eles demonstraram contra o Bota. Fomos disciplinados, principalmente no segundo tempo, mas isso não foi suficiente. Não podemos perder mais pontos como esses lá na frente”, destacou o treinador.

Quarteto

Neymar, Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva se apresentaram no hotel que hospeda a seleção brasileira, em Porto Alegre, no fim da manhã desta segunda-feira. O quarteto do PSG passou o fim de semana no litoral do país, já que atuou pelo Campeonato Francês na última sexta-feira, quando venceu o Saint-Étienne por 3 a 0 (dois gols de Cavani e um de Thiago Motta). Alvo do Barcelona, mas ainda jogador do Liverpool, o meia Philippe Coutinho chegou pouco depois. Além deles, mais seis jogadores que atuam na Europa também se apresentaram no hotel: Felipe Luís, Willian, Paulinho, Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus. Eles se juntam a Cássio, Fagner, Miranda, Rodrigo Caio e Luan, que se apresentaram no domingo, e Alisson e Renato Augusto, os primeiros a chegar nesta segunda. Ao todo, 18 atletas já se apresentaram. Os ausentes serão Marcelo, Casemiro, Giuliano, Taison e Firmino, que farão a primeira atividade na terça-feira, no Beira-Rio. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou fechado durante boa parte da manhã, em razão da neblina, e atrasou a chegada dos jogadores. Renato Augusto veio do Rio, onde treinou por três dias no CT do Fluminense para se adaptar ao fuso horário. Já o goleiro Alisson driblou o problema: ele pousou no domingo, passou a noite na casa de seus pais, em Novo Hamburgo, perto de Porto Alegre, para onde viajou de carro.

Novamente

Felipe Melo provavelmente será reintegrado ao elenco do Palmeiras se não encontrar um novo clube até o fechamento das janelas de transferências. O atacante Willian mostrou-se animado com a possibilidade de ter o volante novamente no dia a dia e foi além: disse ter certeza de que ele continuará no Verdão. “Tenho certeza que ele não vai sair, não. Claro que isso é um caso da diretoria e do Cuca, mas eu tenho um respeito e um carinho pelo Felipe. Não adianta a gente querer entrar em detalhes aqui, mas falando da parte profissional e da importância que ele tem, tanto como jogador quanto no grupo, tenho certeza que ele vai nos ajudar muito se for reintegrado. Vai somar muito. É um jogador de qualidade, de potencial e entrega muito grandes. Tenho certeza que a diretoria e o Cuca vão decidir com calma, mas com certeza é um jogador que todo grupo queria ter, pela sua importância como atleta. Se voltar, será bem-vindo” declarou o camisa 29, ao Sportv.

Sentimento

Questionado sobre sua “certeza” de que Felipe Melo não sairá, ele disse que este é o seu sentimento, mas que não foi informado de nada pela diretoria. “Não me contaram nada, não sei de nada. O pouco que a gente sabe é pela imprensa, é o que vem do coração mesmo (risos)”. As janelas de transferências do exterior fecham entre 31 de agosto e 2 de setembro. No Brasil, é possível inscrever atletas para a disputa da Série A até o dia 8 de setembro. Como o LANCE! mostrou na sexta-feira, algumas lideranças do grupo de jogadores já estão sabendo sobre a possibilidade de retorno de Felipe Melo. Sabem também que ele precisará reconquistar Cuca não só em questões técnicas e táticas, mas também de comportamento, já que a ideia inicial do treinador, mesmo aceitando a reintegração, não é utilizá-lo nos jogos.

Decisão

Felipe Melo está afastado desde o fim de julho. Cuca tomou a decisão depois que o volante fez um comentário ofensivo no vestiário do Mineirão, instantes depois da eliminação do Palmeiras da Copa do Brasil, para o Cruzeiro. A diretoria ainda tentava contornar o caso quando vazou um áudio em que Felipe Melo chamava o treinador de “mentiroso, covarde e mau caráter”. A partir daí, ele passou a treinar em horários alternativos, sem contato com o elenco. O contrato de Felipe Melo vence no fim de 2019. O diretor de futebol Alexandre Mattos teve uma reunião com os advogados dele para discutir a possibilidade de rescisão amigável, mas não houve acordo. O iminente retorno do jogador à rotina do elenco é também uma forma de evitar uma briga judicial, já que o Palmeiras foi notificado extrajudicialmente por ele, que cobrava a reintegração e alegava não estar recebendo as mesmas condições de trabalho dos demais.

Rodada

Após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Levir Culpi optou por dar três dias de folga aos jogadores do elenco do Santos. Para o comandante, esse tempo de descanso não afetará os treinamentos do time, afinal, o Peixe terá duas semanas livres antes do clássico contra o Corinthians, que acontecerá apenas no próximo dia 10 de setembro, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. “Essa parada é ótima. A pressão é muito forte, jogar quarta e domingo sempre desgasta muito. Esse tempo livre vai servir para os caras irem para casa um pouco, respirarem, e depois pensamos no Corinthians. E pelo que eu estou vendo, vamos ter quase 100% do elenco pronto. Nós temos condições de chegar”, explicou Levir, citando que deve contar com Emiliano Vecchio e Matheus Jesus no clássico. O argentino segue se recuperando de uma ruptura no músculo adutor da coxa direita e deve voltar a treinar no gramado nesta semana. Já o volante vem participando normalmente das atividades no CT Rei Pelé, mas ainda não adquiriu a forma física ideal. O elenco do Santos passou a noite de domingo em Belo Horizonte e chegou em São Paulo apenas na manhã desta segunda. Após os três dias de folga, os santistas voltam aos treinos apenas na próxima quinta-feira.

Transferência

O lateral-esquerdo Léo defenderá o Fluminense até o fim da temporada. A transferência para o Genoa, da Itália, não vai ser concretizada, informou o empresário do jogador, Gauchinho, à “Rádio Brasil”. O motivo é a falta de vagas para atletas estrangeiros no clube, que esperava abrir espaço para Léo com a venda de outro jogador extracomunitário, mas não houve tal acerto. Assim, o camisa 15 seguirá como titular do time do técnico Abel Braga, condição que reconquistou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. “Ele teve esse proposta do Genoa, mas não sacramentou porque o clube estava fazendo a venda de um outro jogador na qual sobraria uma vaga de extracomunitário. Como ele não tem passaporte comunitário, preencheria essa vaga, mas o Genoa acabou não realizando essa negociação e a vaga do Léo passou a não existir”.

Condições

Até o final da janela (dia 31 de agosto) não terá mais a oportunidade dele ser negociado – disse Gauchinho à “Rádio Brasil”. A proposta do Genoa por Léo chegou ao Fluminense no início de junho e as condições agradaram o staff do jogador e o clube das Laranjeiras. A princípio, seria um empréstimo por uma temporada com opção de compra. O lateral-esquerdo chegou a não ser relacionado por Abel Braga de jogos do Brasileiro por conta da negociação. No entanto, o técnico voltou a utilizá-lo depois. A permanência de Léo no Tricolor fará com que Mascarenhas, de apenas 18 anos, volte ao time sub-20 integralmente. O jovem havia subido para o time principal – e até foi titular no Brasileirão e na Sul-Americana -, mas perdeu espaço após a contratação do lateral-esquerdo Marlon, vindo do Criciúma.

Planejamento

O departamento de futebol do Corinthians já avisou: não venderá ninguém neste ano. Em campo, o Timão tem conquistado bons resultados, faturou o título do Paulistão e lidera com folga o Brasileirão. Fora das quatro linhas, porém, o planejamento gera dor de cabeça. Sem dinheiro de vendas, o Corinthians tem dívidas com alguns jogadores, como Gabriel e Jadson, referente a premiações. O Timão já se reuniu com os representantes dos atletas e avisou que o pagamento é prioridade. O clube, por outro lado, exalta que tem depositado os salários de todo o elenco em dia. Além das dívidas com os jogadores, o Corinthians também atrasou pagamentos a alguns fornecedores. O diretor de finanças do clube, Emerson Piovezan, explicou como tem feito a “engenharia” para quitar os débitos. “Em relação aos jogadores, tem alguns atrasos nos pagamentos, mas estamos resolvendo. Teve reuniões e tudo está se resolvendo da melhor forma possível. Estamos negociando com os representantes, e eles sabem que estamos tentando resolver, sabem que é a nossa prioridade” disse Piovezan, em entrevista ao LANCE!.

Superar

“Estamos dia e noite trabalhando em busca de recursos para poder superar essas dificuldades. Não vamos vender jogadores, então estamos nos esforçando para buscar outras formas de recursos. É uma engenharia. Também estamos renegociando alguns contratos com fornecedores” acrescentou. O Corinthians previa arrecadar R$ 52 milhões com venda de jogadores nesta temporada, de acordo com o orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo no fim do ano passado. Até agora, porém, foram pouco mais de R$ 8 milhões arrecadados com as saídas do lateral-esquerdo Uendel e do atacante Léo Jabá. Outro “imprevisto” em relação ao orçamento é a falta de patrocínio master. O Timão esperava arrecadar R$ 30 milhões em 2017, mas está com o espaço vazio desde abril, quando acabou o contrato com a Caixa Econômica Federal. De acordo com o diretor de marketing do clube, Fernando Sales, há negociações consideradas avançadas com duas empresas multinacionais.

Decepcionar

O Coritiba voltou a decepcionar seu torcedor no Couto Pereira e desta vez perdeu para o Vitória por 1 a 0, se complicando na classificação do Campeonato Brasileiro. Surpreendente fora de casa, o Leão deixou a ZR e, com 25 pontos, ocupa a 16ª colocação. O Coxa vem logo à frente, com 26 pontos, na 15ª colocação. Depois de um primeiro tempo em branco, a equipe baiana abriu a contagem aos 22 minutos da etapa final, com Kanu, que aproveitou falha defensiva e rebote para empurrar para o fundo da rede. Na próxima rodada, o Coritiba tem o clássico diante do Atlético Paranaense, domingo, dia 10 de setembro, na Arena da Baixada. Já o Vitória encara o Fluminense, no mesmo dia, no Barradão, em Salvador. O resultado era péssimo para o Coritiba e o técnico Marcelo Oliveira colocou o time para frente. Aos 32 minutos, Alan Santos cruzou na área e Rildo se esticou para desviar sem direção. Porém, a situação complicou com a expulsão de Márcio, aos 35 minutos. Aos 41 minutos, Caíque recebeu pelo lado direito, soltou o pé, mas errou o alvo. O Alviverde errou suas oportunidades, falhou na defesa e perdeu mais uma diante do torcedor.

Gigantes

Penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode se escudar no exemplo de outros grandes times para tentar ganhar força e se livrar da queda. Na era dos pontos corridos, a partir de 2003, todos os gigantes que chegaram à 22ª rodada do Brasileiro na vice-lanterna conseguiram escapar do rebaixamento. Foi assim com Grêmio (2003), Flamengo (2004) e Santos (2008). Isso não valeu nos demais casos, que incluíram Paysandu (2005), Fortaleza (2006), Juventude (2007), Sport (2009), Goiás (2010), Atlético-PR (2011), Figueirense (2012), Ponte Preta (2013), Criciúma (2014), Joinville (2015) e Santa Cruz (2016). Todos esses ocupavam a mesma posição do São Paulo na tabela, após 22 jogos, e não se recuperaram.

Representar

Um outro dado, no entanto, pode representar motivo de apreensão para os torcedores do Tricolor. Dos grandes que caíram nove vezes nos últimos 14 anos somente o Vasco, em 2015, estava em colocação pior que a do São Paulo depois da 22ª rodada – o time carioca era o lanterna Os demais figuravam em melhor situação que o São Paulo, hoje, após o mesmo número de jogos. Como exemplos mais recentes, o Inter, em 2016, estava em 17º, assim como o Botafogo em 2014. O Grêmio (2004), Atlético-MG (2005), Corinthians (2007), Vasco (2008 e 2013) e Palmeiras (2012) foram rebaixados em razão de campanhas muito ruins sinalizadas desde o início da competição. No entanto, nenhum deles se encontrava na lanterna ou vice-lanterna do Brasileiro depois de 22 rodadas disputadas.

Recolocar

O atacante Jô, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols marcados, viveu recentemente a expectativa de ser convocado para a Seleção. Fora da lista do técnico Tite, divulgada há duas semanas, o centroavante agora treina com os companheiros que ficaram no clube na parada das Eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto Cássio, Fagner, Balbuena e Romero se preparam para disputar o torneio internacional. Nada, porém, que abale sua busca para recolocar o Timão no caminho das vitórias.

Oportunidade

“Feliz pelos quatro, se estão lá é porque trabalharam. E vou continuar trabalhando aqui em busca da oportunidade”, assegurou o camisa 7, que viu Kazim entrar no seu lugar contra o Atlético-GO e deixar o estádio sob muitas reclamações da torcida. Além do turco, o jovem Carlinhos entrou no segundo tempo, mas também não teve boa atuação. Dessa forma, o goleador corintiano parece cada vez mais sem reservas no atual elenco, seja na hora de balançar a rede seja na hora de orientar o restante dos companheiros. Único nome do elenco com uma Copa do Mundo disputada no currículo, ele acredita que os alvinegros estão cientes do que melhorar após os tropeços seguidos dentro de casa.

Produzindo

“Temos sempre que ligar o alerta, porque independentemente de a vantagem ser considerável, perder nunca é bom, porque sabemos que perde confiança também. Acho que perdemos jogando bem, e isso que deixa nos deixa felizes: saber que estamos produzindo e criando”, avaliou o jogador, reconhecendo que não é aceitável ser derrotado pelo lanterna dentro de casa. “Mas derrota é derrota, não tem como. Que bom que teve essa pausa para trabalharmos algo diferente. Acho que o Fábio (Carille) está ciente disso, vamos trabalhar bem para fazer um bom jogo na Vila Belmiro”, observou, cheio de elogios para o rival do dia 10 de setembro, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do torneio.

Respeito

“O Santos é um time grande, temos de procurar fazer o melhor para ganhar, mas com respeito. Espero poder fazer uma grande partida”, avaliou o ídolo da Fiel, de olho na possibilidade, já alardeada por ele próprio, de ser o primeiro corintiano a se tornar artilheiro da competição nacional. “Sonhar com artilharia logo na volta seria difícil, mas sabia que tinha capacidade de fazer bons jogos. Hoje me sinto confiante, (meus rivais) são nomes que estão jogando bem e fazendo gols, como o Henrique Dourado, Lucca e o André que também está próximo. É um sonho ser artilheiro do campeonato pelo Corinthians e vou brigar até o fim”, concluiu.

Eliminatórias

Era primeiro de setembro de 2016 quando a Seleção Brasileira estreou sob o comando do técnico Tite, nas Eliminatórias Sul-Americanas, fora de casa, contra o Equador. Até então distante da Copa do Mundo por figurar em quinto lugar na tabela, posto que garantiria ao Brasil apenas a repescagem contra uma seleção da Oceania, a equipe verde amarela teve de superar a grande desconfiança por parte da torcida e imprensa. O receio de um novo resultado frustrante da Seleção Brasileira era ainda maior por conta de o time enfrentar os equatorianos, que haviam permanecido na liderança por cinco rodadas e tinham de vencer para evitar que o time verde e amarelo voltasse ao grupo dos quatro primeiros colocados, fato que passou a ser cada vez mais improvável por conta das atuações pífias da equipe sob o comando de Dunga. Resultado: 3 a 0 para o Brasil, com dois gols de Gabriel Jesus e um de Neymar. Na próxima quinta-feira a Seleção volta a encontrar o Equador, agora em uma situação completamente diferente. Com Tite no banco de reservas a equipe realizou 11 jogos, conquistou dez vitórias e sofreu apenas um revés. Já classificado para a Copa do Mundo, o time verde e amarelo, no entanto, não esquece os momentos de dificuldade e toda a insegurança do elenco no início de trabalho do atual treinador.

Encaixamos

“Foram dois momentos’, disse Renato Augusto ao ser questionado sobre quando a Seleção Brasileira se deu conta de que podia competir em alto nível. “No primeiro jogo, quando encaixamos e fizemos uma grande partida no Equador, e contra a Argentina, que foi um jogo para confirmar. Foram momentos que acabamos confirmando que temos uma grande equipe”. Embora a presença no Mundial da Rússia seja certa, o Brasil não pretende relaxar em campo nos próximos compromissos. Ciente da importância de aproveitar os nove meses que restam até o início da Copa, o técnico Tite parece que já passou aos seus jogadores a obrigação de seguirem a mesma toada das últimas partidas. “Acho que vão ser jogos tão difíceis quanto os que a gente vinha jogando. Temos que nos preparar para a Copa e manter o padrão, jogando em alto nível ofensivamente e defensivamente para estarmos prontos daqui um ano”, completou Renato Augusto, reforçando o compromisso do elenco para os duelos contra o Equador, na próxima quinta-feira, em Porto Alegre, e contra a Colômbia, no dia 5 de setembro, em Barranquilla.

Rendimento

O Fluminense pode perder mais um jogador nesta janela de transferências. O volante Wendel tem proposta do Paris Saint-Germain-FRA e deve fechar a negociação ainda neste mês. O técnico Abel Braga comentou a situação do seu comandado, alertou sobre uma possível queda de rendimento em campo e revelou que não vai exitar em tirá-lo da equipe. “É difícil para a cabeça dele neste momento, mas há liberdade para falar comigo. Se ele se sentir incomodado no emocional, é só falar. Se eu sentir que está afetando na atuação, eu vou falar”, alertou o treinador. Wendel, de 20 anos, foi um dos jogadores vaiados pela torcida na derrota de 1 a 0 sofrida diante do Vasco, no último final de semana. Apesar da atuação abaixo da média no clássico, o volante contou com o apoio e com o respaldo de seu comandante. “Você não pode vaiar um jogador como esse, mas é difícil também para a cabeça do torcedor. Ele ganhou status de ídolo e esse ídolo está saindo. Eu não gostaria que ele saísse, mas é a sobrevivência do clube”, declarou Abel. A jovem promessa tricolor está sendo negociada com o PSG por 10 milhões de euros (R$ 37,6 milhões). No entanto, ainda não se sabe se o volante vai para o novo clube já neste meio de ano ou somente após o término do Campeonato Brasileiro.

Especulações

Philippe Coutinho foi o principal assunto na coletiva de imprensa da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira, em Porto Alegre. Em meio as especulações envolvendo o nome do meio-campista, principal desejo do Barcelona, o grupo verde e amarelo parece preparado para não levar assuntos externos para dentro do campo de jogo. Renato Augusto, homem de confiança do técnico Tite e um dos mais experientes do elenco, demonstrou bastante tranquilidade quando foi questionado sobre o futuro do atual camisa 10 do Liverpool. “Eu ainda nem tive contato com ele (Coutinho). Os voos atrasaram, então não deu tempo de conversar. Em alguns momentos eu faço algumas perguntas, porque sou fofoqueiro”, brincou Renato Augusto, antes de apostar em uma grande atuação do até agora jogador do Liverpool, caso ele entre em campo. “Acho que, como o grupo todo, ele tem cabeça boa, vai estar bem. Não tenho dúvidas de que se ele estiver bem para jogo, vai jogar em alto nível. É um dos grandes jogadores do mundo. O importante é ele estar feliz com a transferência ou não”, completou o volante do Beijing Guoan, da China.

Simulando

O técnico Zé Ricardo comandou seu primeiro treino no Vasco. O treinador realizou um trabalho em campo reduzido, simulando diversas situações de jogo. O estilo do novo comandante cruzmaltino agradou ao meia Wagner. “Muito bom. Bola do início ao fim. Ele tem fama de armar bem as equipes. Começamos a pegar o que ele pretende. Gostou muito da nossa compactação contra o Fluminense, também como jogamos atrás da bola. Viu muitas possibilidades. Agora vai nos conhecer melhor no dia a dia. Disse que não tinha como começarmos melhor”, disse o meia. Wagner destacou que os cruzmaltinos vão ter tempo para colocar sua filosofia em prática e crê na subida de produção da equipe na sequência do Campeonato Brasileiro, principalmente após a vitória no clássico.

Comprometidos

“Hoje, pela situação que estamos, não é difícil chegarmos aos líderes. Se fosse uma derrota, seria difícil. Procuramos ajudar o Valdir, que conhecia bem os jogadores. Transformamos em atitude. O grupo é muito bom, focado. O Zé está chegando em um momento bom. Procuramos passar para ele que vai ter jogadores comprometidos e juntos com ele nas vitórias e derrotas”, declarou. Zé Ricardo estreia no dia 10 de setembro, contra o Grêmio, em São Januário. O confronto está marcado para ser realizado com portões fechados, mas a diretoria ainda busca a reversão da punição sofrida pelo STJD. Wagner torce para que o Vasco possa contar com a torcida novamente. “A expectativa é grande, pois com o torcedor apoiando somos mais fortes. Os números comprovam. Se o clube não conseguir reverter, vamos estar preparados também. O psicológico não vai afetar”, concluiu o jogador. Para esta primeira partida, Zé Ricardo sabe que não poderá contar com dois jogadores. O volante Jean está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o lateral direito Gilberto, com uma lesão muscular, vai desfalcar os cruzmaltinos entre duas e quatro semanas.

Recuperado

O argentino Allione, do Bahia, que já participou das atividades da equipe baiana e mostra-se plenamente recuperado de dores no joelho, comentou sobre o processo de recuperação da contusão. O jogador concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira. “Estou pronto, passei por uma ou duas semanas aí recuperando o joelho. Agora já estou 100% e treinando para recondicionar e estar pronto para o jogo”, disse. Para o jogador, o período que o Bahia ficará sem entrar em campo (a próxima partida do clube é apenas no dia 11 de setembro, contra o Atlético Goianiense) é de extrema importância para os jogadores retomarem plenamente a forma física. “É importante porque são duas semanas para a gente conseguir recondicionar e ficar pronto para estar à disposição do Preto. É bom também para quem estar machucado voltar a treinar. Assim teremos uma equipe mais forte e o Preto vai poder contar com todo mundo”, contou.

Novidade

A imprensa só teve 25 minutos para ver o treino da Seleção Brasileira, na última terça-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No entanto, quando o período estava quase no fim veio a pista de Tite para o provável time que encara o Equador, nesta quinta-feira, às 21h45, na Arena do Grêmio. A novidade foi a presença de Willian, do Chelsea, entre os titulares. Havia a expectativa para a vinda do meia Philippe Coutinho a campo. Isso aconteceu e o meia não mostrou qualquer limitação em relação ao problema nas costas que o afastou dos últimos jogos do Liverpool (ING). No entanto, o jogador, que segue em negociações com o Barcelona, acabou treinando na parte final da atividade aberta para a imprensa no time reserva. Time titular escolhido, Tite iniciou uma atividade tática de posicionamento. Caso não promova nenhuma surpresa, a formação que deverá enfrentar os equatorianos é a seguinte: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Neymar e Gabriel Jesus. Vale lembrar que essa foi a equipe escolhida pelo treinador em sua estreia contra o mesmo Equador no ano passado.

Punição

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou que manteve a punição da Fifa à Bolívia nesta terça-feira. Dessa forma, a Argentina continua na quinta colocação nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, já que o quarto Chile foi beneficiado com a decisão. A AFA (Associação de Futebol Argentino) não se pronuncia por enquanto, mas Eduardo Carlezzo, advogado brasileiro que representa o Chile, confirmou a decisão, na qual definiu como histórica. “Fui notificado esta manhã sobre a decisão do CAS, e o Tribunal confirmou a nossa tese, mantendo as decisões da FIFA, e confirmando a vitória do Chile por 3×0 contra a Bolívia pela escalação irregular do jogador Nelson Cabrera. Trata-se de uma decisão histórica do Tribunal, em um dos casos mais importantes relativos as Eliminatórias, pois 8 federações, mais a FIFA, envolveram-se no processo”. A “maior sessão da história” do CAS aconteceu no início de julho em Lausanne, na Suíça. Na ocasião, a Bolívia apresentou um recurso no qual tentava reverter uma punição aplicada pela Fifa que lhe tirou quatro pontos nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 devido à escalação irregular do zagueiro Nelson Cabrera.

Exigência

Ele é paraguaio naturalizado boliviano, mas não cumpria a exigência de ter morado por pelo menos cinco anos seguidos no país (chegou ao Bolívar em 2013). A sessão foi chamada no Tribunal de “a maior da história” porque dela participaram nada menos do que nove partes – oito federações nacionais de futebol e a Fifa. Além da Bolívia, que move a ação, foram ouvidos representantes de Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai, que defenderam os bolivianos e são contra a perda de pontos. Também participaram Chile e Peru, que são favoráveis à manutenção da punição da Fifa. Ambos foram favorecidos com a decisão fora dos gramados e agraciados com vitórias por 3 a 0. Os chilenos tinham empatado em 0 a 0 em casa, enquanto os peruanos tinham perdido por 2 a 0. Só não participaram o Brasil, que lidera a disputa com folga e já tem vaga garantida na Copa da Rússia, e a Venezuela, que está em último lugar e não tem mais chances de classificação. O CAS é a última instância da Justiça Desportiva – não há possibilidade de outros recursos possíveis. As decisões do CAS são tomadas por câmaras formadas por três juízes.

Braçadeira

Lucas Pratto chegou ao São Paulo sob anuência de Rogério Ceni, ganhou a braçadeira de capitão daquele que mais exerceu o posto no Tricolor, mas, apesar de toda a confiança e responsabilidade, não conseguiu evitar, junto aos seus companheiros, a demissão do ex-goleiro e ídolo são-paulino. Quase dois meses após a interrupção do trabalho, o argentino deixou claro que não concordou com a atitude da diretoria, mas explicou o motivo pelo qual entende que Rogério Ceni fora demitido. “Eu gostava da proposta do Rogério, 4-3-3, 3-5-2, ele gostava muito, assim que foi campeão do mundo, mas quando você perde jogos importantes, fomos eliminados em duas competições, depois disso os jogadores ficaram com desconfiança de tudo. Quando você não consegue chegar ao jogador, por mais que tenha…. Quando perdemos jogos importantes, perdemos a confiança própria. Nós não conseguimos recuperar e o Rogério não conseguiu recuperar emocionalmente os jogadores”, contou Lucas Pratto em entrevista à Espn, sem esconder sua tristeza pela forma como tudo aconteceu.

Manchada

“Depois daí (vitória sobre o Palmeiras), o time caiu muito de rendimento e falo que se não fosse o Rogério, o treinador já teria caído antes. O time não conseguiu manter o nome dele limpo, porque a história que ele tem no clube acabou sendo manchada um pouquinho, e eu ser um responsável… Mas a diretoria achou que era o momento, talvez para dar um choque no grupo. Você não pode demitir 30 jogadores, é mais fácil demitir o comandante. Eu não concordei, passaram coisas no clube que eu já conversei que não gostei, mas eles fizeram”, completou. Nesse momento, as críticas ao trabalho da gestão do presidente Leco foram mais incisivos, principalmente por causa do alto número de jogadores vendidos durante a disputa do Campeonato Brasileiro. “É a primeira vez. Mesmo no Atlético (seu ex-clube), se foram muitos jogadores, mas não com o torneio em andamento. Quando o jogador não está jogando muito você compreende, mas titular, que está jogando, você vê que vai embora no meio do torneio, é difícil, porque, a gente contratou, sim, mas… Por exemplo: eu não consegui fazer a jogada com Petros que eu fazia com Thiago Mendes, porque já conhecia como o Thiago se movimentava e eles são diferentes”, explicou o argentino, que chegou a falar em nome do grupo com os dirigentes tricolores.

Curiosidade

Philipe Coutinho é o centro das atenções nessa reunião da seleção brasileira para os jogos contra Equador e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A possível transferência do Liverpool para o Barcelona desperta curiosidade no mundo e, de certa forma, muda a rotina da equipe comandada por Tite, que o tirou da equipe titular no treino da última terça-feira. A CBF acabou ficando com uma saia justa que não lhe diz respeito. É que Coutinho não participou dos primeiros jogos do Liverpool na temporada 2017-18. O motivo oficial foi uma lesão nas costas, mas todos os envolvidos sabem que o fator determinante para a ausência do meia brasileiro foi sua negociação com os catalães. Na última terça-feira, Coutinho treinou entre os reservas da seleção brasileira, que fez um acordo nos bastidores: o assunto é tão delicado que apenas o técnico Tite ou o coordenador de seleções Edu Gaspar poderiam falar a respeito.

Complexa

Na sexta-feira da semana passada, um perspicaz jornalista inglês questionou Jürgen Klopp sobre a lesão de Philippe Coutinho: se ele está impossibilitado de jogar, como vai se apresentar à seleção brasileira? O técnico alemão disse que não havia recebido contato de ninguém da CBF. A comissão técnica do Brasil passou a ser, a partir desse momento, envolvida numa complexa negociação com a qual ela nada tem a ver. Por isso, se apressou em esclarecer aos jornalistas, na segunda-feira, que Coutinho faria apenas um trabalho de transição no campo, participando da primeira parte do treino com os companheiros, e depois dedicado a exercícios específicos. Tudo para não expôr ainda mais o jogador, um dos protagonistas da equipe de Tite. O jogador foi coringa no treino de dois toques e depois, acompanhado pelo preparador físico Fábio Mahseredjian, treinou piques seguidos de finalizações. Tudo certo com ele, assim como havia diagnosticado horas antes seu amigo pessoal Michael Simoni, diretor de saúde do Fluminense, que recebeu a visita de Coutinho na manhã de segunda.

Disparado

Ano passado, o Atlético-PR garantiu classificação para a Copa Libertadores com 57 pontos, em sexto lugar do Campeonato Brasileiro. Líder disparado da edição atual, o Corinthians já soma 50 pontos após 22 rodadas e tem, segundo matemáticos, 99.94% de probabilidade de classificação para o torneio continental em 2018. A vaga encaminhada é responsável por acelerar o planejamento da diretoria para a próxima temporada. Neste processo, o Timão já definiu uma prioridade: acertar a renovação contratual do técnico Fábio Carille, que tem vínculo só até o fim do ano e ainda não foi procurado para conversar com a diretoria. Auxiliar do clube desde 2009 e efetivado como treinador no fim do ano passado, o comandante iniciará conversas nos próximos dias por meio de seu representante, Paulo Pitombeira. O Timão está definindo as bases do contrato que oferecerá a Carille. Uma das alternativas pensadas é de um vínculo por mais duas temporadas, até o fim de 2019, principalmente após o treinador manifestar intenção de um trabalho à longo prazo no Parque São Jorge. Além disso, o comandante também terá um importante reajuste – desde a contratação, ele já teve as condições contratuais alteradas durante o Campeonato Paulista.

Elogiar

Após reencontrar o atacante Neymar em Porto Alegre, onde a Seleção Brasileira enfrentará o Equador na quinta-feira, o centroavante Gabriel Jesus voltou a elogiar publicamente o amigo. A transferência do principal jogador do time de Tite do Barcelona para o Paris Saint-Germain estava em pauta. “Não sei se isso vai facilitar, mas vou torcer muito para que o Neymar conquiste a Bola de Ouro. Tenho certeza de que é questão de tempo para ele conseguir a Bola de Ouro”, comentou Jesus. O centroavante ainda abordou, com um sorriso no rosto, os € 222 milhões (R$ 824 milhões) que o PSG desembolsou para contratar Neymar. Agora, o Barcelona também acena com quantias vultuosas para buscar outro jogador da Seleção Brasileira como substituto para o atacante, o meia Philippe Coutinho, do Liverpool.

Valorização

“Hoje, o mercado está assim, com todo o mundo sendo bem valioso. O Neymar e o Coutinho merecem. Se eu fizer por merecer, a mesma coisa. A questão é o clube ver quanto você vale e quanto pode pagar”, disse o atleta do Manchester City, para quem a valorização dos jovens jogadores brasileiros não é garantia de sucesso na Copa do Mundo de 2018. “Prefiro falar que temos que jogar para merecer”. Na França, Neymar está atuando mais solto, como faz Messi no Barcelona, e não preso à ponta esquerda. Gabriel Jesus não vê problemas se o atacante acabar com menos incumbências defensivas também na Seleção Brasileira. “A Seleção vem crescendo bastante porque o ambiente é muito bom. Isso faz com que um ajude o outro em campo. Se for para recompor pelo Neymar, pelo Willian, pelo Coutinho ou por quem quer que seja, vou recompor em prol do Brasil. Consigo ajudar muito o time também sem a bola. Isso já é algo meu”, avisou o atleta do Manchester City.

Acusação

O Bahia divulgou uma nota oficial para se posicionar sobre a acusação de trabalho infantil feita pelo Ministério do Trabalho, na última segunda-feira. O clube se colocou contra e afirmou que “a denúncia beira a irresponsabilidade”. A nota oficial lista sete motivos que, de acordo com o Bahia, legitimam o clube e desmente a denúncia. A publicação afirma que o time acusado ainda está dentro do prazo para a apresentação de sua defesa. “Não é verdade que o Clube mantenha qualquer tipo de instalação fora das suas dependências, seja mediante pagamento de aluguel, seja com oferecimento de quaisquer contrapartidas a terceiros, a fim de acomodar jovens que buscam uma colocação no Tricolor”, escreveu.

Formação

A publicação ainda ressalta que o clube adota “rigoroso controle documental” de seus jovens jogadores. A idade mínima para a contratação de atletas em formação no Brasil é de 14 anos. “As atividades desenvolvidas com garotos menores de 14 anos são meramente lúdicas, em sistema de escolinha, fora das instalações do Clube, e com métodos distintos daqueles praticados pelas categorias de base. Não há qualquer vedação legal para tal situação, que é comum dentre entidades desportivas”, acrescentou. Na última segunda-feira, o Bahia foi surpreendido com uma notificação de auditores do Ministério do Trabalho que afirmavam a presença de trabalho infantil por parte do clube nordestino. Segundo o órgão, oito jovens de idade inferior a 14 anos eram mantidos em casas de família fora das dependências do clube, sem a autorização dos pais.

Pichados

O CT do São Paulo, localizado na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista, teve os muros pichados durante a madrugada desta quarta-feira. Funcionários do clube já pintaram o local novamente. Viaturas da polícia foram ao local para pegar depoimentos de funcionários e buscar imagens nas câmeras de segurança do CT da Barra Funda que pudessem ajudar a identificar os responsáveis pela pichação. Fotos divulgadas nas redes sociais mostram que os vândalos escreveram a seguinte frase: “Nós apoiamos, mas a paciência acaba”. Trata-se de uma referência à relação entre torcida e time nas últimas semanas. O clube vem quebrando seguidos recordes de público no Campeonato Brasileiro, mas o desempenho da equipe deixa a desejar. O Tricolor aparece na penúltima colocação, com 23 pontos, seriamente ameaçado de rebaixamento. Depois da derrota no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, o São Paulo volta a jogar apenas no dia 9 de setembro, diante da Ponte Preta, no Morumbi.

Postura

O prazo estabelecido pelo presidente Marcelo Sant’Ana para tomar uma decisão a respeito do comando técnico do Bahia se esgotou no último domingo, após a derrota para o Botafogo, mas, ainda assim, a diretoria adotou mais uma vez a postura do silêncio absoluto. Em entrevista concedida ao programa de rádio do clube na semana passada, o mandatário afirmou que Preto Casagrande teria de quatro a cinco jogos para mostrar serviço e convencer a cúpula tricolor pela sua efetivação. O jogo contra o Alvinegro carioca foi justo o quinto do interino. Domingo após o jogo, silêncio. Segunda-feira, silêncio. Terça-feira, apesar das tentativas do GloboEsporte.com de conseguir uma posição da diretoria, silêncio. A resposta, que se tornou padrão, foi a mesma: a diretoria não vai se posicionar. Em meio a esse silêncio sepulcral, ninguém tem ideia do que será feito por Marcelo Sant’Ana, Pedro Henriques, vice-presidente, e Diego Cerri, diretor de futebol. A situação, o prazo dado pela diretoria, tornou-se um grande incômodo para Preto, que trabalhou pressionado pela escolha da diretoria de colocar um prazo no seu trabalho, e também para elenco, que claramente apoia o técnico interino. Depois da partida contra o Botafogo, o treinador foi para a entrevista coletiva sem saber se seria mantido no cargo.

Depósitos

Demitido por justa causa, o ex-gerente do São Paulo, Alan Cimerman, recebeu depósitos de pelo menos cerca de R$ 1,5 milhão na conta pessoal de um familiar de primeiro grau. É o que afirma o diretor executivo de comunicação e marketing do São Paulo, Marcio Aith, em uma carta endereçada ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. A mesma carta foi repassada aos conselheiros do clube. O advogado do ex-funcionário nega as acusações. Na carta, o dirigente detalha a apuração feita sobre o que a direção tricolor enxerga como um esquema irregular de venda de ingressos para os shows da banda irlandesa U2, marcados para o mês de outubro, e do cantor americano Bruno Mars, agendados para novembro, no Morumbi. O Departamento Estadual de Investigações Criminais – Deic, instaurou inquérito policial para investigar o caso. Segundo Aith, em conversas e áudios no aplicativo whatsapp, o funcionário demitido teria admitido que enganou o clube, falsificou documentos, assinaturas e se beneficiou financeiramente dos atos. O dirigente também afirma que não houve prejuízo financeiro do São Paulo, embora terceiros tenham sido lesados.

Precavido

Em meio a uma crise política, o Náutico toma os cuidados para os jogadores não sentirem o impacto do que vem fora de campo. O Timbu se mantém precavido para que o ambiente conturbado longe das quatro linhas não interfira no desempenho da equipe. Os atletas, inclusive, conversam com a diretoria desde a tarde da última terça-feira. Em processo de mudança, a diretoria do Náutico desconhece se continuará sob a gestão de Gustavo Ventura, que assumirá o clube após a renúncia de Ivan Brondi. A tendência é de tudo continuar como está. “Nós tivemos a reunião com os jogadores. Informamos o que iria acontecer. Nós vamos continuar trabalhando no clube porque o clube não pode ficar acéfalo esperando a decisão de Gustavo Ventura. Vamos esperar Diógenes Braga (diretor de futebol e futuro vice-presidente) voltar de viagem para conversamos. Mas a torcida pode ficar tranquila que o elenco está blindado. Não vamos mudar o dia a dia que conseguimos organizar” disse Alexandre Homem de Melo, que deve continuar no cargo de diretor de futebol, com Gustavo Ventura.

Lesionados

Em grande momento desde a chegada do técnico Vagner Mancini, o Vitória quer aproveitar os dias de folga, possibilitados graças às partidas da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa, para recuperar alguns atletas lesionados e elevar ainda mais o nível de sua equipe. Três bons nomes do elenco rubro-negro que estão longe dos gramados devido a lesões, Willian Farias, José Welison e Kieza foram a campo nesta terça-feira no CT Manoel Pontes Tanajura para trabalhar na parte final de recuperação de suas contusões. Cada um destes jogadores está em um estágio diferente de recuperação. O mais próximo de voltar é Willian Farias. O volante, que teve uma distensão no ligamento colateral medial do joelho direito em partida contra o Atlético-GO, no último mês de julho, pode estar a disposição para pegar o Fluminense, já na próxima rodada. “Willian (Farias) vem evoluindo bem e as possibilidades de ele jogar dia 10 (de setembro) são reais. Vamos observar a reação do jogador a cada treino”, avaliou o médico Marcelo Côrtes, que esteve de plantão no clube nesta terça-feira.

Alternativos

Afastado do elenco profissional do São Paulo, Cícero não será negociado com o exterior e ficará no clube do Morumbi até o final de 2017. A informação foi confirmada pelo empresário do atleta, Eduardo Uram, à Gazeta Esportiva nesta terça-feira. Fora dos planos do técnico Dorival Júnior, o meio-campista treina em horários alternativos no CCT da Barra Funda desde o dia 9 de agosto. O curto período para negociações também dificulta a saída de Cícero para o exterior. A janela de transferências para grande parte da Europa fecha nesta quinta-feira à noite. Além disso, o camisa 8 já fez dez jogos pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro e não pode mais defender outro clube da competição.

Separado

Assim, para esta temporada, restaria a ele acertar com alguma equipe de outras séries do Brasileirão, o que não ocorrerá. Com isso, o atleta seguirá treinando separado do plantel tricolor até o fim de dezembro. Aos 32 anos, Cícero tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2018. Ele chegou em janeiro, após rescindir o vínculo com o Fluminense, a pedido de Rogério Ceni. No entanto, nunca se firmou na equipe, alternando partidas como titular e reserva. Ao todo, Cícero acumula 32 partidas nesta sua segunda passagem pelo Tricolor. Em oito meses, ele contribuiu com quatro gols e uma assistência. A sua última aparição foi no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no dia 24 de julho.

Confirmou

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou o local do último confronto válido pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa da Rússia. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a instituição confirmou o estádio Palestra Itália, do Palmeiras, como palco do duelo contra o Chile, marcado para o dia 10 de outubro. Disputado em rodadas duplas, a Seleção comandada por Tite enfrenta a Bolívia, pelas Eliminatórias, cinco dias antes do confronto que será realizado em São Paulo. Antes destas duas últimas rodadas, a equipe ainda encara o Equador, na Arena Grêmio, nesta quinta 31/08 e a Colômbia no dia 05/09. Esta será a segunda vez que a amarelinha atuará no estádio após a reforma finalizada em 2014. Na primeira oportunidade, o Brasil acabou vencendo o México pelo placar de 2 a 0, gols de Philippe Coutinho e Diego Tardelli, em um amistoso internacional em 2015. O Brasil, que já assegurou sua classificação para a Copa do Mundo de 2018 de maneira antecipada, é o líder das eliminatórias com 33 pontos. A segunda colocação apresenta a Colômbia com 24 pontos somados, um a mais que Uruguai e Chile, que completam o G4 que garante uma vaga direta ao Mundial. A quinta colocação, que leva a seleção à repescagem, apresenta a Argentina com 21 pontos somados.

Prevista

A eleição presidencial do Vasco, prevista para novembro, começou a pegar fogo com o lançamento de dois candidatos de peso, que deverão rivalizar com o atual presidente Eurico Miranda. O atual mandatário ainda não confirmou que vai concorrer, mas seu nome é dado como certo. Na noite de segunda-feira, em evento realizado na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ), Julio Brant se lançou candidato pela chapa “Sempre Vasco”. Julio conta com o apoio de importantes ex-jogadores do clube, como Edmundo, Felipe e Pedrinho. Empresários e pessoas influentes no clube, como Nelson Sendas, Carlos Osório e Clóvis Munhoz participaram do evento, que contou ainda com o ator Bruno Mazzeo, filho do falecido humorista Chico Anysio, torcedor ilustre do Vasco. Já nesta terça-feira foi a vez de Fernando Horta, vice-presidente geral do clube até pouco tempo e que rompeu com Eurico Miranda. Presidente da escola de samba Unidos da Tijuca, ele é visto como um homem capaz de reunir empresários com dinheiro no projeto do clube.

Financeiros

“A velha guarda do Vasco pode ajudar muito e se aliar a esta juventude que está chegando. O Vasco tem sérios problemas financeiros e está há uns trinta anos atrasado, mas podemos consertar isso e colocar o clube como o mais representativo do Rio de Janeiro e do Brasil”, disse Horta. Já confirmaram candidatura, além dos dois e de Eurico, Alexandre Campello e Otto Carvalho. A eleição vai acontecer em novembro e uma perícia está sendo preparada para analisar a lista de sócios capazes de votar. Dentro de campo o técnico Zé Ricardo começou a trabalhar nesta terça-feira junto ao elenco, mas a sua estreia será apenas diante do Grêmio, no dia 10 de setembro, em local ainda a ser definido, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo o lateral-direito Gilberto e o volante Jean, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense e terão que cumprir suspensão, ficam de fora. O atacante Paulo Vitor, que sofreu uma lesão grau 2 na coxa esquerda, está em tratamento. Nesta quarta-feira o plantel trabalha na parte da manhã.

Mandante

Após transferir seus três últimos jogos como mandante no Campeonato Brasileiro para o Pacaembu (contra Bahia, Flamengo e Fluminense, respectivamente), o Santos pretende dar uma ‘folga’ de dois meses aos torcedores de São Paulo no torneio nacional. A diretoria do Peixe irá entrar em contato com a CBF nos próximos dias para pedir a mudança do embate contra o Atlético-MG, no dia 5 de novembro, pela 32ª rodada do Brasileirão, para o estádio paulistano. Até o duelo diante do Galo, o Santos terá outras quatro partidas do nacional como mandante (contra Corinthians, Atlético-PR, Vitória e Atlético-GO). Todas elas, porém, devem ser realizadas na Vila Belmiro. Em contrapartida, os dirigentes já confirmaram que se o alvinegro passar pelo Barcelona de Guayaquil, a semifinal da Libertadores será disputada no Pacaembu. Além disso, caso o Peixe siga adiante na competição continental, a decisão também acontecerá no estádio Paulo Machado de Carvalho.

