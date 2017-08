Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Freguesia

O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, manteve a freguesia do São Paulo no Palestra Itália e triunfou sobre um rival regional pela primeira vez neste Brasileirão. Após sair atrás no placar com Marcos Guilherme, Willian anotou dois gols e virou o jogo, mas Hernanes igualou novamente o marcador no primeiro tempo. Na etapa final, Keno colocou o Alviverde na frente novamente e Hyoran definiu a emocionante vitória por 4 a 2, com direito a “parabéns” um dia após o Verdão completar 103 anos. Modificado, o campeão brasileiro abandonou o 4-3-3 e entrou em campo no 4-2-2-2. Com a torcida ressabiada e pouco participativa, o Palmeiras jogava bem e tinha Tchê Tchê, retomando o bom desempenho, e Willian, se movimentando entre as linhas adversárias, como principais destaques. As arquibancadas viam um time que lutava pelo G4.

Investidas

O Tricolor, armado no 4-1-4-1, sofria com as investidas alviverdes pelo lado direito, em que Cueva deveria ajudar Edimar na marcação, problema corrigido apenas depois por Dorival Junior, que inverteu o lado do peruano. Com quase 65% de posse de bola, o Verdão dominava o rival e só poderia sofrer um gol em falha individual. Pois foi justamente o que ocorreu. Bruno Henrique perdeu disputa com Cueva pelo alto, Luan ameaçou sair para abafar o passe de Lucas Pratto, mas manteve posição e levou uma bola nas costas, que acabou com Marcos Guilherme mandando para as redes. O silêncio tomou conta do Palestra Itália e apenas xingamentos eram ouvidos. Depois de três rodadas, o Palmeiras voltou a vencer e, de quebra, ainda manteve o tabu de não perder para o rival do Morumbi no Allianz Parque. Já o Tricolor terá de amargar mais uma rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Preocupação

Lucas Pratto está bem. O jogador causou minutos de muita preocupação durante o Choque-Rei desse domingo ao desmaiar em campo após levar uma joelhada de Hernanes na cabeça aos 21 minutos do primeiro tempo. De ambulância, o argentino foi levado ao Hospital do Coração, na Capital paulista. Ainda durante o decorrer do clássico, a assessoria são-paulina já havia antecipado a boa recuperação do centroavante para tentar tranquilizar a todos. Mesmo assim, o médico do clube, José Sanchez, foi convocado para dar maiores detalhes sobre o acidente em entrevista coletiva depois da derrota do São Paulo para o Palmeiras por 4 a 2. “O Lucas, infelizmente, foi um trauma na região da cabeça. Por conta desse trauma ele perdeu a consciência, difícil estimar o tempo, em torno de um minuto ele ficou inconsciente. No momento da inconsciência sempre existem cuidados que têm que ter. A gente procurou tomar cuidados, manter a coluna cervical estável, enfim, tomamos todos os cuidados necessários para o momento”, iniciou o doutor.

Consciente

“Ele retornou a ter consciência já no campo, estava bem, um pouco letárgico, mas consciente. Falei com ele, ele sabia onde estava, me reconheceu. Foi feita a colocação do colar, ele foi colocado na prancha e levado ao hospital. A partir daí, independente da evolução existe um protocolo a ser seguido. Ele foi atendido, realizou uma tomografia, fez exame neurológico completo”, continuou Sanchez, antes de concluir passando bastante otimismo para a situação. “(Ele) está bem, está normal, o exame neurológico, que é o mais importante nesse memento, está normal. Agora, seguindo o protocolo, ele permanece por 12h em observação, pode até chegar a 24h, então, deverá permanecer no hospital. Talvez amanhã, após o almoço, será reavaliado. Como a gente espera, temos quase certeza, ele estará bem para seguir para casa”, concluiu o médico. Se tudo transcorrer como se espera, Lucas Pratto não deve ser desfalque para Dorival Júnior na próxima rodada, já que devido a pausa pela ‘data Fifa’, o Tricolor Paulista só volta a campo dia dia 9 de setembro, contra a Ponte Preta, no Morumbi.

Diferentes

Santos e Cruzeiro fizeram um jogo de tempos diferentes na noite deste domingo, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe começou muito melhor, dominou completamente a primeira etapa e abriu o placar com Bruno Henrique. A Raposa, por sua vez, se recuperou após o intervalo, pressionou o time comandado por Levir Culpi e chegou ao empate com Rafinha. Com a igualdade, o alvinegro terminou a rodada com 38 pontos, manteve-se em terceiro, mas segue bem distante do líder Corinthians, que perdeu para o Atlético-GO no último sábado e parou nos 50. Já o time mineiro ficou com 31 e segue estacionado na sexta posição no torneio nacional. Na próxima rodada, o Peixe pode diminuir a diferença para o rival alvinegro, já que as duas equipes fazem clássico na Vila Belmiro, no próximo dia 10 de setembro, às 16h (de Brasília). O Cruzeiro, por sua vez, esquece o Brasileirão e mira suas forças no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo, que acontece no próximo dia 7, às 21h45, no Maracanã.

Resultado

O Flamengo não encontrou a menor dificuldade para derrotar o Atlético-PR por 2 a 0, em partida disputada na tarde deste domingo, na Ilha do Urubu, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado fez o time carioca chegar aos 35 pontos ganhos, na quinta posição. O Furacão seguiu com 30, na sétima. Os gols foram marcados por Diego e Willian Arão, ambos no primeiro tempo. O Flamengo foi superior durante os 90 minutos e não deu muitas chances para o adversário. O time dirigido por Reinaldo Rueda mostrou um futebol agressivo e soube aproveitar a boa forma do colombiano Berrío, que criou as melhores jogadas de ataque. O Atlético-PR não perdia há cinco jogos e mostrou um desempenho irregular, principalmente no primeiro tempo. Melhorou na segunda etapa, mas não criou condições para mudar o resultado. Na próxima rodada, os dois times terão clássicos pela frente. O Flamengo enfrentará o Botafogo no Engenhão, enquanto o Atlético-PR receberá o Coritiba na Arena da Baixada.

Conquistou

No duelo entre os dois clubes catarinenses da Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na noite deste domingo, na Ressacada. O gol foi marcado pelo centroavante camaronês Joel, de cabeça, no primeiro tempo. O resultado deu fôlego ao Avaí na luta contra o rebaixamento à segunda divisão. O time dirigido por Claudinei Oliveira tem agora os mesmos 25 pontos da própria Chapecoense, levando a pior no número de vitórias (7 a 6), e está na 17ª posição. O São Paulo, derrotado pelo Palmeiras também neste domingo, soma 23 e caiu para a 18ª. Como o Brasileiro será paralisado para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, os times catarinenses terão bastante tempo para se preparar para a próxima rodada. Apenas em 10 de setembro, o Avaí enfrentará o Sport na Ilha do Retiro, enquanto a Chapecoense tentará se reabilitar contra o Cruzeiro, na Arena Condá.

Disputa

O Botafogo conquistou uma importante vitória por 2 a 1 na tarde deste domingo sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando voltar à disputa pelas primeiras posições da tabela, o Alvinegro iniciou bem a partida e abriu o placar com Roger, entretanto, manteve a vantagem por apenas três minutos, permitindo Renê Júnior igualar. Somente aos 46 minutos do segundo tempo, com Bruno Silva, o Alvinegro garantiu o triunfo. O Bahia, por sua vez, segue com sua luta contra o rebaixamento. Depois de se distanciar do grupo dos últimos quatro colocados, o Tricolor já liga o alerta para evitar novos tropeços em casa, ainda que o duelo deste domingo tenha sido contra um rival candidato aos primeiros postos do Brasileirão. O Botafogo volta a entrar em ação no próximo domingo, às 19h (de Brasília), quando recebe o Flamengo no Nilton Santos, o Engenhão. Já o Bahia visita o Atlético-GO, no dia 11 de setembro, às 20h, no Estádio Olímpico de Goiânia.

Colocação

O relógio do árbitro já virava para 44 e o fim do jogo era próximo. Mas Otero, de falta, acreditou até o fim e deu os três pontos ao Atlético. Em duelo truncado, na tarde deste domingo, no Moisés Lucarelli, o Galo venceu a Ponte Preta, por 2 a 1, de virada. O resultado deixa o time mineiro na 11ª colocação, com 29 pontos conquistados. O Campeonato Brasileiro está muito disputado. No início da rodada, o torcedor atleticano tinha o medo de não vencer e entrar na zona de rebaixamento, dependendo da combinação de resultados poderia acontecer. A vitória deixa o Galo a apenas dois tentos do G6. O jogo foi bastante truncado, com as equipes travando o duelo no meio campo, sobretudo, no primeiro tempo. A etapa final foi mais aberta. Nos dois tempos o Galo foi superior, algo que foi fundamental para conseguir os gols necessários. O Galo volta a campo pelo Brasileirão no sábado (9), na outra semana, contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Independência. A Ponte Preta enfrenta o São Paulo, no mesmo dia, no Morumbi, às 19h.

Recuperou

Consecutivo

O líder do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, foi derrotado pelo lanterna. Neste domingo, o Corinthians pressionou bastante o Atlético-GO, mas perdeu por 1 a 0 e acumulou o seu segundo tropeço consecutivo em Itaquera – antes, caiu pelo mesmo placar diante do Vitória, mais um time que luta contra o rebaixamento. Apesar da derrota inesperada, a situação do Corinthians na tabela de classificação ainda é confortável. São 10 pontos de vantagem para o segundo colocado Grêmio (50 a 40), que só entrará em campo no sábado que vem, contra o Sport, em Porto Alegre. Seja como for, as esperanças dos concorrentes foram renovadas o sinal de alerta foi ligado, já que o time “despencou” após bater recorde de pontos do primeiro turno, assim como havia “previsto” o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho.

Paralisado

O Corinthians terá bastante tempo para se reabilitar emocionalmente do gol marcado pelo zagueiro Gilvan, no início do segundo tempo. Como o Campeonato Brasileiro será paralisado em meio às próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o líder voltará a jogar apenas em 10 de setembro, diante do Santos, na Vila Belmiro. O Atlético-GO enfrentará o Bahia no dia seguinte, no Olímpico de Goiânia. O último colocado, agora com cinco vitórias na competição nacional, passou a computar 18 pontos e continua com chances remotas de se salvar da queda para a Série B. Mudado, o Corinthians se expôs completamente em busca ao menos de um empate. Com o passar do tempo, a equipe e a torcida tinham menos calma na esperança de se desvencilhar da retranca do Atlético-GO, que chegou até a criar uma e outra oportunidades de gol nos minutos derradeiros.

Tranquilidade

Sob os olhares do técnico Zé Ricardo, que ficou na tribuna, o Vasco venceu por 1 a 0 o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado traz tranquilidade ao novo comandante, pois faz os cruzmaltinos chegarem a 28 pontos e se afastarem da zona de rebaixamento. Já os tricolores seguem com 30 e perderam a chance de entrarem na zona de classificação para a Libertadores. O Vasco mostrou boa marcação e mais organização no clássico e marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo, com Ramon. Os cruzmaltinos viram o Fluminense ter mais posse de bola, mas não incomodar o goleiro Martín Silva durante os 90 minutos. Além disso, os vascaínos desperdiçaram diversas chances de sair de campo com um placar mais dilatado. Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Grêmio, no dia 10 de setembro, em São Januário, com portões fechados. No mesmo dia, o Fluminense vai até Salvador para enfrentar o Vitória.

Objetivo

Presidente do Vasco, Eurico Miranda conversou com os jornalistas após a vitória da equipe sobre o Fluminense neste sábado no Maracanã. O mandatário cruz-maltino aproveitou a oportunidade para alfinetar o adversário, dizendo que o rival é um velho freguês do clube que preside. O dirigente voltou a lembrar do objetivo, que é a classificação para a Conmebol Libertadores via Campeonato Brasileiro. “O Fluminense é um velho freguês. Só acho que o caminho está dado. Passo a passo vamos chegar onde queremos, com certeza. Muitos acham que não. Apesar de ter muitos torcendo contra, pode contar que chegaremos lá. Em breve estarão me perguntando como é dormir no G6”, afirmou o presidente durante a zona mista após a partida no Maracanã. O Vasco folga nos próximos dois dias. A reapresentação está prevista para terça-feira, em São Januário, quando os jogadores terão o primeiro contato com Zé Ricardo, novo treinador da equipe. Será o início da preparação do Cruz-Maltino durante a paralisação de duas semanas do Campeonato Brasileiro por conta das Eliminatórias. O próximo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 10 de setembro, contra o Grêmio, em casa, com portões fechados.

Adversário

Antes mesmo da partida em Itaquera terminar, já era perceptível a irritação dos jogadores do Corinthians devido a dificuldade de colocar a bola para dentro diante de mais um adversário que foi à Arena alvinegra disposto a jogar todo atrás. E assim como Vitória fez semana passada, o lanterna Atlético-GO, graças a um gol de escanteio, também conseguiu superar o líder do Campeonato Brasileiro nesse sábado. Rodriguinho era um dos mais incomodados com a situação dentro de campo e, após o apito final, explicou seus gritos de desabafo ainda com bola em jogo. “A bola não entrava, tivemos várias oportunidades, o goleiro deles fez grandes defesas, a gente chutava e a bola batia em todo mundo e não passava, por isso que eu falei que estava difícil”, disse o meia corinthiano ao Premiere. Pablo, que voltou após mais de um mês no departamento médico, também não escondeu a raiva pelo momento, chiou com a postura dos goianos, mas destacou principalmente a falta de pontaria do Corinthians na hora de concluir as jogadas no ataque.

Trabalhando

“Complicado responder quando a gente tem algumas oportunidades e não fazemos (o gol). A gente é a equipe a ser batida agora, todo mundo estuda a gente, fizemos um grande primeiro turno, estão estudando a gente. Desde o começo eles jogam com 11 (jogadores) atrás da linha da bola. Estamos trabalhando, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol”, avaliou, antes de falar sobre o seu retorno. “Estou bem. Difícil ficar fora, ainda um pouco fora de ritmo, mas foi bom ter voltado. Com a derrota é difícil, mas vamos lutar”, completou. Capitão nesse sábado, Fágner, diferente de seus companheiros, adotou um discurso mais ponderado, talvez tentando passar tranquilidade pela posição em que o time ainda se encontra, líder isolado da competição. “Se (o time) tivesse colocado três, quatro das chances que tivemos para dentro, a gente estaria falando outra coisa. Agora é ter tranquilidade, descansar e se preparar para o próximo jogo”, comentou, sem saber se a pausa do Brasileirão por causa da ‘data Fifa’ é benéfica ou prejudicial ao grupo, que agora só encara o Santos na Vila Belmiro dia 10 de setembro. “Não sei. É bom para voltar a treinar, descansar, porque jogar quarta e sábado, quarta e domingo é puxado, mas vamos corrigir os erros para que eles não voltem a aparecer”, encerrou.

Demonstração

Na quarta-feira, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo grande rival Flamengo. Neste domingo, conseguiu uma vitória sobre o Bahia, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Para o técnico Jair Ventura, o resultado é uma demonstração de que tem em mãos uma equipe madura. “A equipe está de parabéns. A desclassificação foi uma situação ruim, mas já passou. Agora, o que vale é a gente dar esse voo maior dentro do Campeonato Brasileiro”, comentou. “Já fomos desclassificados da Copa do Brasil. Doeu. Mas o futebol é bom porque te dá uma segunda chance. E essa chance foi hoje”, acrescentou. Jair ainda minimizou o fato de o Botafogo só ter sacramentado o placar de 2 a 1 diante do Bahia nos acréscimos do segundo tempo, com gol do elogiado volante Bruno Silva. “Ele vem chamando a atenção. Além de marcar, o que faz muito bem, consegue pisar na área e ser decisivo com gols”, enalteceu.

Aproveitou

A surpreendente derrota do Corinthians para o Atlético-GO no último sábado, em Itaquera, animou os santistas para uma possível aproximação na tabela do Campeonato Brasileiro. O Peixe, porém, não aproveitou a oportunidade, apenas empatou em 1 a 1 com Cruzeiro, no Mineirão, e terminou a 22ª rodada com 12 pontos de diferença para o rival. O zagueiro Lucas Veríssimo lamentou as chances perdidas pelo alvinegro, mas ressaltou que a equipe comandada por Levir Culpi segue viva na disputa pela liderança. “Essa rodada era boa pra gente se aproximar do Corinthians. Faltou chutarmos mais a gol. E infelizmente quem não faz toma. Tivemos a chance de matar o jogo no primeiro tempo e não conseguimos. Mas é cabeça erguida. Ainda tem muito jogo pela frente”, explicou o defensor. O empate deste domingo foi o quarto seguido do Santos no Campeonato Brasileiro. Antes disso, o alvinegro havia ficado no 0 a 0 contra Avaí, Fluminense e Coritiba, respectivamente. Na próxima rodada, o Peixe pode diminuir a diferença para o Corinthians, já que as duas equipes fazem clássico na Vila Belmiro, no próximo dia 10 de setembro, às 16h (de Brasília).

Torneio

O Palmeiras terá 13 dias para se preparar até a partida contra o Atlético-MG, dia 9 de setembro, pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro. Com a pausa no torneio nacional por conta de partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Cuca já planeja como irá trabalhar para melhorar o Verdão no período. “Minha intenção é usar esse tempo para dar sequência para a maioria dos jogadores. Precisamos corrigir coisas na defesa que nós podemos e devemos melhorar. Não só com os jogadores de trás, mas no início das jogadas. Vamos enfatizar no trabalho técnico e na confiança durante a semana”, disse o treinador. Na goleada de domingo, frente ao São Paulo, o campeão brasileiro abandonou o 4-3-3 e entrou em campo no 4-2-2-2. Com a mudança, Thiago Santos e Róger Guedes perderam espaço para Tchê Tchê, que voltou a mostrar um grande futebol, e Bruno Henrique, que falhou no primeiro gol tricolor ao perder disputa de cabeça com o peruano Cueva.

Sistema

Na etapa final, com o placar marcando 2 a 2, Cuca promoveu a entrada de Keno na vaga de Bruno Henrique, e retomou o sistema com três homens no meio campo, dois pontas abertos, e um centroavante. A tendência, porém, é que trabalhe a formação utilizada como titular no período sem treinos. “Contra o São Paulo pensamos em ter uma posse de bola maior. O campeonato esse ano não está permitindo muito espaços, a maioria dos times te “engavetam” depois do meio-campo. Se você não criar espaços, não joga. Trabalhamos bem nesse sentido, só faltou o cruzamento final entrar no lugar certo. Com mais treinamento, esse sistema vai funcionar”, completou. Outra novidade provável para a partida contra o Galo é a volta de Dudu. O capitão retomou os treinamentos com bola na última sexta-feira, mas ainda mostrava limitação e acabou fora dos relacionados para o Choque-Rei. Com 13 dias para se preparar, deverá estar em campo como titular, possivelmente na vaga de Deyverson, com Willian mantido na equipe. Já Yerry Mina, também lesionado, ainda não deverá retornar.

Semanas

O Corinthians voltará a ter duas semanas exclusivas para treinamentos antes de entrar novamente em ação pelo Campeonato Brasileiro. Na última vez em que ganhou uma folga tão longa (quando a Chapecoense estava excursionando), o líder sofreu a sua primeira derrota na competição, por 1 a 0, para o Vitória, em Itaquera. “Não me preocupo com queda de ritmo”, assegurou o técnico Fábio Carille, com motivos para querer reforçar os treinamentos. O rendimento do Corinthians caiu consideravelmente no segundo turno do Brasileiro, mesmo enfrentando equipes que lutam contra o rebaixamento. Após cair diante do Vitória, o primeiro colocado suou para vencer a Chapecoense pelo placar mínimo, na Arena Condá, e foi derrotado pelo lanterna Atlético-GO pelo mesmo marcador, de novo em casa.

Entregues

Agora, Carille espera corrigir os erros apresentados nos últimos jogos, reabilitar emocionalmente os seus atletas e recuperar aqueles que estão entregues ao departamento médico durante a pausa do Brasileiro – consequência da disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Santos, apenas em 10 de setembro, na Vila Belmiro. “Essa parada será importante para todas as equipes. Para mim, é bom para ter o Jadson ( fraturou duas costelas em julho ) e o Pablo ( tinha lesão muscular na coxa direita ) em uma melhor condição. Também vamos esperar para ver o que acontece com o Balbuena ( está com contusão na coxa esquerda ) e o Arana ( coxa direita ) nesses dias”, comentou Fábio Carille. O Corinthians ainda lidera o Campeonato Brasileiro com folga, somando 50 pontos ganhos. O Grêmio tem 40, seguido pelo Santos (38), e ainda não atuou pela 22ª rodada. Jogará contra o Sport no sábado, em Porto Alegre.

Assustou

No primeiro tempo do clássico entre Palmeiras e São Paulo, Sidão assustou os tricolores ao errar a batida em uma saída de bola. Willian dominou a bola na intermediária, e apesar dos gritos dos torcedores para arriscar um gol por cobertura, como já acontecera recentemente em três oportunidades no Choque-Rei, o atacante preferiu carregar e bater forte, no canto. A bola passou perto e Sidão certamente se aliviou. Veio a segunda etapa e o goleiro fez ainda pior. Furou um chute dentro de sua área após bola recuada pela zaga. Apesar dos segundos de apreensão, o goleiro se redimiu com uma defesa de puro reflexo que evitou o gol de Deyverson em um momento importante do clássico. “Acho que ele errou duas vezes com os pés, mas fez uma defesa difícil, fundamental, que nos manteve vivo até tomarmos o terceiro gol”, comentou Dorival Júnior, responsável pela decisão de barrar Renan Ribeiro para Sidão voltar ao time titular.

Contratado

Em compensação, em citar o nome de Marcos Guilherme, o técnico são-paulino não escondeu sua irritação com a jogada do meia pouco antes do terceiro gol palmeirense. O reforço tricolor recém contratado, que aliás chegou a abrir o placar nesse domingo e era um dos destaques do Choque-Rei até então, teve a dita “bola do jogo” no segundo tempo em um contra-ataque que tinha três jogadores do São Paulo contra apenas dois defensores alviverdes. Marcos Guilherme acabou retardando a tomada de decisão e foi desarmado. Na sequência do lance, o Verdão tomou a dianteira no placar com Keno. “Tivemos alguns momentos da partida que foram chave para que saíssemos com um resultado diferente. Foi no momento em que estávamos com 1 a 0, e tivemos a oportunidade na segunda bola. E no momento do 2 a 2, tivemos reais oportunidades, pelo menos três, e de repente poderia mudar completamente aquilo que acabou sendo a fase final da partida. Poderia ter sido a nosso favor em razão desses lances que desperdiçamos, principalmente a última situação, o contra-ataque. Além de não concluir a jogada, saímos em demasia, e aí demos o contra-ataque para o Palmeiras. Esses lances foram decisivos”, reclamou Dorival Júnior, que apesar do descontentamento com os gols tomados, voltou a reiterar sua chateação com a jogada de Marcos Guilherme durante a coletiva de imprensa.

Demonstrando

O Flamengo não sofre gols há quatro partidas, a última delas a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR, neste domingo, na Ilha do Urubu. Para o técnico Reinaldo Rueda, os méritos pertencem aos jogadores, demonstrando grande solidariedade. “É uma resposta muito boa ao estilo de trabalho e treinamento, com boa receptividade e compromisso com a torcida. O Flamengo é uma equipe com caráter ganhador”, elogiou Rueda. O técnico colombiano ainda ignorou a grande vantagem do líder Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ele acredita que o Flamengo não deve se preocupar com os concorrentes. “Precisamos lutar pela melhor posição na tabela, o que nos assegura a vaga na Libertadores. Com essa mentalidade, fortalecemos a equipe e ficamos entre os primeiros colocados”, afirmou. No jogo diante do Furacão, o meia Éverton Ribeiro ficou no banco de reservas e só entrou nos minutos finais. Rueda deixou transparecer que existe uma disputa direta de posição entre Ribeiro e Diego no setor de armação. “É fundamental ter jogadores com talento e inteligência para essa posição, que é transcendental para o estilo de jogo do Flamengo”, comentou.

Volante

Felipe Melo pode ser reintegrado ao elenco principal do Palmeiras. Neste domingo, o técnico Cuca concedeu entrevista coletiva após a goleada sobre o São Paulo, e não descartou a possibilidade de o volante retomar as condições normais de trabalho. “Eu acho que o Felipe foi muito mal na questão do áudio dele, já falei isso pessoalmente. Ele reconhece isso e se desculpou. Isso o torna uma pessoa grande. Eu não sou o que ele falou, e ele também não acha isso. Eu não tenho nada contra ninguém. Vamos esperar essa semana, que fecha a janela. Se não aparecer nada para ele, eu não quero prejudicá-lo”, disse o treinador, mencionando o encerramento do período para transferências, que ocorre em 31 de agosto.

Ofensivo

Felipe Melo foi afastado depois de fazer um comentário ofensivo sobre o técnico no vestiário do Mineirão, após a eliminação da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro. O vazamento de um áudio em que chamava Cuca de “mentiroso e mau caráter” agravou a situação e fez com que ele passasse a treinar em horários alternativos. Nos últimos dias, o diretor de futebol Alexandre Mattos vem tentando promover uma aproximação entre Felipe Melo e Cuca, que não se falavam desde que o Pitbull foi afastado, em julho. “Vamos esperar as coisas acontecerem ao natural. Não quero prejudicar ele e nem o time também. Tem uma questão jurídica envolvida nisso. Quando fazemos as coisas pelo bem, colhemos com Deus. Vamos esperar essa semana e ver o que vai acontecer”, completou o treinador.

Comandar

Na zona de rebaixamento da Série B, o Santa Cruz chegou a um acordo com um velho conhecido para comandar a equipe na luta contra a queda para a terceira divisão nacional. Neste domingo, o clube anunciou Marcelo Martelotte como novo treinador da equipe coral. O técnico chega para sua terceira passagem no comando do time. A expectativa é que Marcelo Martelotte chegue ao Arruda já nesta segunda-feira para se apresentar ao clube. O treinador já estará a frente da equipe na próxima partida da Série B, no dia 9 de setembro, diante do ABC, na Arena das Dunas. A trajetória do treinador a frente da equipe coral é vitoriosa. Em 2015, Martelotte comandou a equipe em uma das maiores reviravoltas de sua história, saindo da 19ª posição da Série B e chegando ao vice-campeonato no ano de retorno à primeira divisão nacional. O novo técnico também tem uma bela história como atleta, sendo goleiro da equipe coral em duas passagens, em 1993 e 1999. Neste período, Martelotte conquistou um título pernambucano e também um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador terá uma dura missão no Santa Cruz. Após um começo tranquilo na Série B, a equipe entrou em crise e vem de seis derrotas consecutivas na competição. O Tricolor do Arruda é atualmente o 18ª colocada na tabela de classificação, com 23 pontos. A distância para o Goiás, primeiro time fora da zona da degola, é de dois pontos.

Rebaixamento

O Figueirense conquistou uma importante vitória na noite deste sábado. Recebendo o Guarani no estádio Orlando Scarpelli, a equipe catarinense bateu os rivais por 2 a 1, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Furacão segue na zona de rebaixamento, mas ao menos subiu uma posição e agora ocupa o 17º lugar na tabela, com 24 pontos. Vendo o sonho do acesso ficar cada vez mais distante, o Guarani, por sua vez, entrou em campo para tentar voltar a Campinas com os três pontos na bagagem e se restabelecer na briga por uma vaga no grupo dos quatro primeiros colocados da competição. O resultado deste sábado, no entanto, fez o Bugre estagnar na oitava colocação e chegar a cinco derrotas nos últimos seis jogos, desempenho pouco satisfatório para uma equipe que já chegou a brigar pela liderança.

Desperdiçou

O Santa Cruz desperdiçou a chance de deixar a zona de rebaixamento. Neste sábado, o Tricolor vencia o CRB por 1 a 0 com gol de Grafite até os 14 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate em tento de Tony, e levou a virada com Chico. Com a derrota, o Santa Cruz permanece no Z-4. É o 17º, com 23 pontos em 22 jogos. No próximo jogo, o Tricolor enfrenta o ABC na Arena das Dunas. Já o CRB, com a vitória, sobe para 7º, com 32 pontos. Na próxima rodada, recebe o Oeste no Rei Pelé. Dois minutos depois, foi Grafite quem recebeu lançamento na área e, entre os zagueiros, cabeceou com estilo, no canto direito de Edson Kolln para inaugurara o marcador no Arruda. Na etapa final, o CRB seguia lento, mas conseguiu um ataque de perigo aos 14 minutos, o bastante para empatar o confronto. Tony acertou um chutaço de fora da área, a bola beliscou o poste esquerdo e morreu no fundo da rede de Júlio César. Por fim, já aos 42 minutos, Neto Baiano cruzou na cabeça de Marion, o atacante ajeitou de cabeça e Chico, livre, só empurrou para o gol.

Encerrando

Maikon Leite entrou no final do duelo entre Bahia e Botafogo, neste sábado, encerrando um longo jejum sem atuar. A última partida do atacante com a camisa tricolor foi em maio, no início do Brasileirão, e ele comentou sobre as falhas do time ao permitir o gol da vitória dos visitantes já nos acréscimos do segundo tempo. “Estávamos cientes de que seria um jogo difícil, eles sabem jogar, jogam há muito tempo juntos. Pecamos na hora de virar o jogo. Eles tiveram uma oportunidade no final e ficou quase impossível. Temos que levantar a cabeça para reverter isso”, disse Maikon Leite. O atacante do Bahia foi acionado pelo técnico Preto Casagrande aos 27 minutos, substituindo o meia Régis. Durante o período que ficou em campo, Maikon Leite pouco contribuiu com a equipe e inevitavelmente a falta de ritmo de jogo pesou ao atleta. Estagnado nos 26 pontos, o Bahia tentará se recuperar do revés em casa para o Botafogo no próximo dia 11 de setembro, quando viaja até Goiânia para encarar o Atlético-GO, às 20h (de Brasília), no Estádio Olímpico.

Primeiro

O goleiro Weverton reconheceu que o Atlético-PR fez por merecer a derrota por 2 a 0 para o Flamengo neste domingo, na Ilha do Urubu. Ainda assim, evitou lamúrias em excesso por causa do primeiro tropeço após quatro vitórias (sobre Vasco, Avaí, Palmeiras e Bahia) e um empate (com o Grêmio) no Campeonato Brasileiro. “Hoje, a gente errou mais do que o normal. Sabemos que, quando jogamos contra um adversário qualificado, não podemos vacilar. Infelizmente, não imprimimos o ritmo dos outros jogos, com muitos passes errados. Não fomos felizes no último passe”, admitiu, inicialmente. Em seguida, o goleiro já começou a vislumbrar a sequência da competição. “Futebol é assim. Não dá para ficar lamentando. Passou. O que fica é a lição para corrigir os erros. O nosso time não era o melhor quando ganhou quatro partidas seguidas nem é o pior porque perdeu aqui”, disse. O Atlético-PR terá tempo para assimilar o tropeço no Rio de Janeiro. Como o Brasileiro será paralisado para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o time rubro-negro só voltará a campo em 10 de setembro, quando receberá o rival Coritiba na Arena da Baixada. “Teremos tempo para descansar e recuperar quem está no departamento médico. Sabemos como é clássico. Devemos ter tranquilidade e aproveitar o tempo sem jogos para corrigir os nossos erros”, reforçou Weverton.

Clássicos

O São Paulo marcou mais gols nesse domingo do que nos quatro clássicos que havia feito contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas, no fim, de nada adiantou. O Tricolor levou a virada e sucumbiu novamente na casa alviverde em um duelo marcado também por uma bola no travessão de Marcos Guilherme e uma furada incrível de Rodrigo Caio dentro da pequena área de Fernando Prass. Após o apito final, o sentimento não podia ser outro que não de frustração entre os atletas. “Trabalhamos a semana toda sabendo que eles iam se atirar e nós íamos usar o contra-ataque. Fizemos nossos gols assim, mas infelizmente não conseguimos sair com um bom resultado hoje. O sentimento é de frustração”, admitiu o goleiro Sidão ao Sportv, que voltou a assustar em jogadas com os pés. “Não é hora de ficar pensando em mim, não. Tenho que pensar no São Paulo, deixar claro que não faço as coisas em campo brincando, dou a minha vida, as pessoas falam, mas a preocupação é tirar o São Paulo da zona de rebaixamento”, comentou a aposta de Dorival para o lugar de Renan.

Momentos

Hernanes e Rodrigo Caio também citaram as chances desperdiçadas pelo São Paulo em momentos cruciais do Choque-Rei na hora de justificar mais um revés no Campeonato Brasileiro. “Tentamos. A gente tentou no segundo tempo conseguir a vitória, tivemos algumas chances boas, não soubemos aproveitar e em um contra-ataque, numa bola trabalhada do Palmeiras eles conseguiram fazer o terceiro gol”, analisou Hernanes. “Acho que perder da forma como foi, jogando bem, tendo boas chances de gols… Quando estava 1 a 0, tivemos a finalização do Marcos Guilherme em que a bola bateu na trave. 2 a 0 nos dava uma tranquilidade. A gente errou coisas que não pode errar em um clássico. Demos chances para eles crescerem no jogo e isso fez toda a diferença”, reclamou o zagueiro.

Reclamações

Após a derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que mais se ouviu do lado da Ponte Preta foi reclamações pelo possível lance faltoso em Wendel, dentro da área, no último lance da partida. O meio-campista, protagonista da dividida com o zagueiro Bremer, deu o seu parecer. “Triste (a derrota). A gente saiu na frente, precisava dos três pontos. Infelizmente tomamos a virada. No meu ponto de vista, foi pênalti em mim. Aí fica a critério do árbitro, que não deu e me deu amarelo. Agora é correr atrás e ir em busca dos três pontos contra o São Paulo”, afirmou o atleta ao SporTV. Como disse o experiente volante de 35 anos, o árbitro Rodolpho Toski Marques entendeu que não houve infração e puniu o jogador da Ponte com cartão amarelo por simulação.

Criticado

No lance, o técnico Gilson Kleina, bastante criticado pelos torcedores presentes no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), invadiu o campo e foi expulso. Além da polêmica, Luan Peres exaltou a qualidade dos jogadores do Galo: “Tem muito talento (o elenco do Galo). Jogador por jogador eles são muito perigosos”, disse o zagueiro em referência ao belo gol de falta de Otero, nos minutos finais do confronto. A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, pela 23ª rodada do Brasileirão. Às 19h (de Brasília), a equipe enfrenta o São Paulo no Morumbi, em duelo que marca a luta pela permanência na Série A. Atualmente, o time comandado por Gilson Kleina ocupa a 13ª posição da tabela, com 27 pontos ganhos. O Tricolor, rival do sábado, abre a zona do rebaixamento com 23 pontos.

Questionado

Vencer clássicos sempre muda positivamente o ambiente de um clube, mas no caso do Palmeiras, acontece ainda mais do isso. Após golear o São Paulo por 4 a 2 neste domingo, Cuca foi questionado sobre as chances de título do Verdão, e não titubeou: “O campeonato não acabou”. “O que fica para a gente? Uma dor por termos começado muito mal o Brasileiro. Se conseguíssemos ter somado um pouco mais de pontos, estaríamos mais perto da briga (pelo título). Mas o campeonato não acabou. Esse ano está um pouco diferenciado, pode acontecer coisas novas no campeonato, estou otimista”, disse o treinador. Com o triunfo no Choque-Rei, o Palmeiras está 14 pontos atrás do líder Corinthians, que perdeu para o lanterna Atlético-GO no sábado. Além de diminuir a vantagem rival, a vitória no clássico trouxe mais tranquilidade ao Alviverde, que não vencia há três partidas no Campeonato Brasileiro.

Complicado

“Quando se joga num time grande e não tem resultados, não é fácil. Além de ser um clássico, que é sempre complicado, vínhamos em um momento complicado, difícil. Apesar de a gente estar em quarto e o São Paulo em 17º, o peso do clássico era mais desfavorável a nós do que a eles. Por tudo que se criou esse ano e não termos ido bem na Libertadores e na Copa do Brasil. Estar em quarto é ruim, mas há alguns anos não seria. Tentamos tirar esse peso dos jogadores”, disse o treinador, antes de analisar a partida deste domingo. “Foi um jogo em que o São Paulo saiu na frente numa batida do Sidão que o Cueva ganhou de cabeça (do Bruno Henrique) e não saímos na marcação. Ficamos com dois zagueiros e tomamos a diagonal do Marcos Guilherme. Em outra diagonal pelo outro lado poderíamos ter tomado o segundo (novamente com Marcos Guilherme). Criamos chances pelos dois lados. Em um clássico é difícil criar mais de 20 chances como foi hoje. Graças a Deus, algumas entraram. De uma maneira geral, tocamos bem a bola, envolvemos o São Paulo. O Keno quando entrou foi bem chutou uma bola fora e, em uma jogada do Deyverson, fez gol. O Hyoran também entrou bem, dando a movimentação que o Guerra havia perdido pelo cansaço. Ficamos felizes de no aniversário do clube presentear a torcida com a vitória”, completou.

Dominou

No primeiro tempo do clássico entre Palmeiras e São Paulo, Sidão assustou os tricolores ao errar a batida em uma saída de bola. Willian dominou a bola na intermediária, e apesar dos gritos dos torcedores para arriscar um gol por cobertura, como já acontecera recentemente em três oportunidades no Choque-Rei, o atacante preferiu carregar e bater forte, no canto. A bola passou perto e Sidão certamente se aliviou. Veio a segunda etapa e o goleiro fez ainda pior. Furou um chute dentro de sua área após bola recuada pela zaga. Apesar dos segundos de apreensão, o goleiro se redimiu com uma defesa de puro reflexo que evitou o gol de Deyverson em um momento importante do clássico. “Acho que ele errou duas vezes com os pés, mas fez uma defesa difícil, fundamental, que nos manteve vivo até tomarmos o terceiro gol”, comentou Dorival Júnior, responsável pela decisão de barrar Renan Ribeiro para Sidão voltar ao time titular. Em compensação, em citar o nome de Marcos Guilherme, o técnico são-paulino não escondeu sua irritação com a jogada do meia pouco antes do terceiro gol palmeirense.

Invasão

A crise no Goiás parece não ter fim. Não bastasse os resultados dentro de campo, o clube esmeraldino teve de lidar neste sábado com a invasão de sua torcida organizada no CT. Cerca de 50 integrantes entraram no local e, além de danificarem diversas instalações, acabaram agredindo o zagueiro Bruno Aguiar, encaminhado posteriormente para o hospital. A Força Jovem foi a responsável pelos atos violentos que ocorreram na tarde deste sábado. Os membros da principal torcida organizada do Goiás quebraram desde simples objetos a aparelhos médicos. Bruno Aguiar era o único jogador do Goiás que estava no CT. Como o elenco treinou pela manhã, acabou sendo liberado à tarde. Enquanto isso, o zagueiro esmeraldino, que está lesionado, fazia um trabalho de recuperação, quando foi agredido, sofrendo um corte no lábio, além de ter seu carro depredado. Sem vencer há cinco jogos na Série B, o Goiás ocupa apenas a 15ª colocação da tabela e vem flertando com a zona de rebaixamento da competição. Somando apenas 25 pontos em 22 jogos, o time esmeraldino vê a pressão externa chegar a um nível inaceitável, e os atos protagonizados por aqueles que se dizem “torcedores” poderá causar ainda mais danos no elenco.

Triunfo

O Luverdense conquistou neste sábado uma importante vitória em sua luta contra o rebaixamento na Série B. A equipe mato-grossense recebeu o Londrina, no Estádio Passo das Emas, em jogo da 22ª rodada do torneio, e conseguiu um gol aos 48 minutos do segundo tempo para sair com o triunfo pelo placar de 1 a 0. O tento, marcado por Guly, que entrou no segundo tempo de jogo, fez com que o Luverdense subisse para os 27 pontos na tabela, ocupando agora a 15ª colocação da Série B, três pontos acima da zona de rebaixamento. Já o Londrina caiu para a 13ª posição, com 30 pontos. Ambas as equipes voltam a atuar pela Série B somente no próximo dia 9 de setembro, um sábado, às 16h30(de Brasília). O Luverdense visita o Criciúma, no Heriberto Hulse. Já o Londrina irá receber o Ceará, no Estádio do Café.

Empatar

Em jogo movimentado, o Oeste goleou o Boa Esporte neste sábado, na Arena Barueri, em Barueri (SP), por 4 a 1, e agora começa a sonhar com o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A conquista dos três pontos fez a equipe subir duas colocações na tabela, é agora o décimo, e empatar em pontos com a equipe mineira, oitava colocada: ambas têm 31 pontos ganhos. O confronto foi marcado por consideráveis falhas individuais. Aproveitando os erros da defesa do Boa, o Oeste construiu uma vantagem de três gols ainda na primeira metade do primeiro tempo, e depois só administrou o resultado. Terminada a participação na 22ª rodada da competição, as equipes passam a projetar o próximo duelo, marcado para o final da semana que vem. O Oeste visita o CRB no sábado dia 09, enquanto o Boa recebe o Figueirense no dia anterior.

Seleção

A próxima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 reserva um fato inédito para a seleção brasileira dentro do torneio. Pela primeira vez, o técnico não teve que fazer nenhum corte na lista de convocados. A enorme maioria do grupo se apresentará ao longo desta segunda-feira, já para o primeiro treino em Porto Alegre, palco da partida contra o Equador, na quinta-feira. Nas eliminatórias, cada convocação serve para dois jogos. Essa, portanto, foi a sétima do Brasil – três feitas por Dunga e quatro com Tite. Em todas as anteriores houve problemas, a maioria médicos. Agora, o atual técnico terá seus 23 escolhidos à disposição. Inclusive Philippe Coutinho, que, oficialmente, não tem participado do início de temporada com o Liverpool em razão de uma lesão nas costas. A expectativa da comissão técnica da Seleção, entretanto, é que ele se apresente em condições de treinar e jogar.

Ausência

Todos estão cientes de que o real motivo de sua ausência no clube inglês é a possibilidade de transferência para o Barcelona. As eliminatórias tiveram início em outubro de 2015, diante de Chile e Venezuela. De cara, Dunga teve que riscar de sua relação a dupla do Liverpool, Coutinho e Roberto Firmino, por lesões, além do lateral-direito Rafinha, que na época declarou sua intenção de defender a seleção da Alemanha. No mês seguinte, o zagueiro Marquinhos e o lateral-esquerdo Marcelo foram cortados dos jogos contra Argentina e Peru. E na última convocação do antigo técnico, o meia Kaká e novamente Firmino não puderam se apresentar para enfrentar Uruguai e Paraguai.

Próximo

Após o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro neste domingo, no Mineirão, o elenco do Santos ganhou folga e só vai se reapresentar na tarde de quinta-feira, no CT Rei Pelé. O próximo jogo é contra o Corinthians, no dia 10, na Vila Belmiro. A comissão técnica aposta no “descanso mental”. Os jogadores ficam um tempo maior com as suas famílias e voltam motivados para 10 dias de treinamentos antes do clássico pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E três dias depois, o Peixe enfrentará o Barcelona, no Equador, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. As folgas viraram rotina sob o comando de Levir Culpi. Um ou dois dias são de descanso após os jogos. E os titulares às vezes não precisam treinar, geralmente no segundo dia depois de uma partida, em que o desgaste físico é maior. A pausa é vista como parte importante na preparação. Para o clássico, o Santos conta com retorno de Vecchio, que se recupera de lesão muscular na coxa direita, e o reforço Matheus Jesus, ambos como opções no banco de reservas. Com a dupla, o Peixe fica com todo o elenco à disposição pela primeira vez com Levir. A única baixa segue sendo Vitor Bueno, que operou o joelho e só vai voltar em 2018.

Reverter

O Galo venceu a Ponte Preta, por 2 a 1, de virada, no finalzinho do jogo, no Moisés Lucarelli, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo, o meia Luan destacou a força do time para reverter o jogo. “A gente vem jogando bem, as vezes mata a confiança quando tomamos gol bobo igual foi hoje. Quando a gente leva gol com os caras trabalhando a bola, com mérito, aí tudo bem, mas daquele jeito que foi não”, salientou o jogador. O Galo sofreu o gol aos 44 minutos do primeiro tempo, com vacilo da defesa e cabeceio de Leo Gamalho. A virada aconteceu no segundo tempo. O técnico Diogo Giacomini disse que foi um dos vestiários mais difíceis que encontrou na profissão e que trabalhou o emocional dos jogadores. Luan confirma isso e destacou que a amizade do elenco foi fundamental para conseguir o triunfo em Campinas. “A nossa amizade dentro do clube é forte, a gente conversou no vestiário, a vitória é importante porque é um concorrente direto. Nossa equipe tem qualidade, quando a gente se une, se fecha, hoje os caras que vieram do banco foram fundamentais”, finalizou. O Galo volta a campo na quarta-feira, contra o Internacional, duelo válido pela Primeira Liga.

Sofrendo

O técnico Mano Menezes confia em seu trabalho. Há algum tempo, quando o Cruzeiro vinha sofrendo vários gols, o treinador disse que não aconteceria mais e a situação se confirmou, a equipe passou ser mais consistente defensivamente. Agora, o comandante garantiu que a equipe estará no G-6 no Brasileirão. “Não vai perder a sexta posição, por ficar tranquilo. Você sabe que o que eu falo dá uns 95% pra apostar”. A declaração do treinador aconteceu após o empate com o Santos, por 1 a 1, na noite desse domingo, no Mineirão. O jogo foi de dois tempos diferentes, com o Peixe superior na etapa inicial e a Raposa melhor na segunda parte do jogo. Mano revela que precisou “sacudir” seus atletas no intervalo. “O torcedor é inteligente a ponto de ver a diferença do primeiro pro segundo tempo, que foi imensa. Na verdade, nós não conseguimos nível de concentração necessária pra jogar no primeiro tempo, a ponto de eu ter que fazer uma coisa que raramente faço que é sacudir a equipe, nosso índice de erros foi absurdamente fora do normal, para uma equipe do nosso padrão. Por isso tomamos o gol e deixamos escapar a vitória, porque no segundo tempo fomos completamente diferente, uma equipe que soube neutralizar o Santos, controlar o jogo, que teve volume e chances pra empatar e pra virar”, completou. O empate cruzeirense aconteceu no segundo tempo, com apoio dos pouco mais de 12 mil torcedores que foram ao Mineirão, no domingo à noite. Mano agradeceu a torcida que se fez presente. “Nessa hora precisamos bastante do torcedor. Nós também precisamos muito deles. Gostaria que ele nos ajudasse a acordar um pouco a equipe lá dentro para mostrar que ela tem que ter uma postura mais firme e competitiva num jogo grande como foi esse diante do Santos”, finalizou.

