Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Superou

O Cruzeiro superou o trauma de 2016. Um ano após ser eliminado na Copa do Brasil para o Grêmio, a Raposa deu o troco nos gaúchos. Em um jogo emocionante nesta quarta-feira, no estádio Mineirão, com direito a cobrança de pênaltis, o time celeste foi melhor e conseguiu a vaga na final da competição, após 1 a 0 no tempo regulamentar. Cruzeiro e Grêmio fizeram uma partida digna de semifinal de Copa do Brasil. O jogo foi muito igual, com oportunidades para os dois lados, no entanto, a Raposa soube aproveitar melhor e foi mais criativa. O Tricolor passou a maior parte do jogo sendo menos forte no ataque. Nos pênaltis, a trave e os goleiros foram protagonistas e o clube mineiro teve três cobranças convertidas, contra apenas duas do Grêmio. As equipes voltam suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recebe o Santos, no domingo, no Mineirão, às 19h (de Brasília). Já o Grêmio encara o Sport, no Rio Grande do Sul, no sábado, às 16h.

Avançaram

O Flamengo fez valer o mando de campo e venceu por 1 a 0 o Botafogo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros eliminaram os alvinegros a avançaram para a final da Copa do Brasil. A partida foi muito semelhante ao duelo de ida, no Nilton Santos. Muito pegado e com poucas chances para ambos os lados. O Flamengo teve o domínio da posse de bola em grande partida dos 90 minutos e foi premiado com o gol no segundo tempo, com Diego, após linda jogada de Berrío. Nos minutos finais, os flamenguistas se aproveitaram do nervosismo do Botafogo e conseguiu segurar a bola no campo de ataque. Com isso, os rubro-negros puderam comemorar a classificação para a decisão da Copa do Brasil.

Decisão

O Cruzeiro tem quatro títulos da Copa do Brasil e chega a sua sétima decisão na competição. Após a classificação na noite desta quarta-feira, no Mineirão, na vitória por 1 a 0 no tempo normal e 3 a 2 nos pênaltis, o meia Thiago Neves comemorou o avanço as finais. “Muita entrega, determinação, empenho da nossa equipe. Está todo mundo de parabéns, do jeito que a torcida gosta. Copa do Brasil é a cara do Cruzeiro. A torcida compareceu, fez linda festa, todo mundo se dedicou muito e merecemos pelo que fizemos”, destacou o camisa 30 cruzeirense. O Cruzeiro foi bem durante todo o jogo. Na etapa inicial, a Raposa buscou o resultado e agrediu, mas tinha problemas em sua formação, sentindo a falta de um homem de área. Na segunda parte do jogo, o técnico Mano Menezes fez alterações que mudou essa situação e conseguiu, além do tento, neutralizar o Grêmio. Thiago Neves ressaltou a capacidade de sua equipe em eliminar um gigante do futebol nacional. “O Grêmio é visto como o melhor time do Brasil, mas avançamos. A equipe deles tem muita qualidade, mas conseguimos neutralizar bem. Hoje, graças a Deus, conseguimos a classificação”, finalizou. O Cruzeiro aguarda agora o sorteio para mandos de campo. O duelo será contra o Flamengo, que venceu o Botafogo, no Engenhão.

Postura

O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Flamengo na semifinal desta quarta-feira, no Maracanã. Os alvinegros perderam pelo placar mínimo e deram adeus à chance de conquistar pela primeira vez a competição. O volante Bruno Silva negou que a equipe tenha adotado uma postura muito defensiva durante o confronto e preferiu focar na sequência da temporada. “Não aceito que falem que o Flamengo dominou a partida. Tivemos chances de marcar. Parabéns para eles pela classificação, mas não dominaram. Só chegaram por erros nossos. Não podemos mais lamentar, e bola para a frente”, disse. O meia Leandrinho foi outro que tentou esquecer a queda no mata-mata nacional. O jogador lembrou que os alvinegros ainda estão na disputa da Copa Libertadores da América. “Precisamos melhorar em alguns aspectos. Não podemos lamentar. Temos ainda a Libertadores e estamos bem no Campeonato Brasileiro”, declarou.

Eliminado

O Grêmio não resistiu ao Cruzeiro no Mineirão. O time gaúcho foi derrotado no tempo normal pelo placar de 1 a 0, levando a decisão para as penalidades máximas. Nos pênaltis, o Tricolor acabou eliminado por 3 a 2. Os jogadores gremistas acertaram a trave duas vezes e o goleiro Fábio pegou uma cobrança. Ao final da partida, na saída de campo, os atletas do Grêmio não quiseram falar com a imprensa. Apenas o goleiro Marcelo Grohe conversou com os jornalistas. O arqueiro, que defendeu duas cobranças da Raposa, ressaltou a força da equipe cruzeirense. “Eu preferia não ter pego nenhum e saído com a classificação. Não tivemos essa competência de fazer os gols. Não temos que achar culpado. Acho que a equipe fez uma grande competição. Ano passado a gente eliminou eles, esse ano a gente sai eliminado. Não enfrentamos qualquer equipe, saímos de cabeça erguida e agora vamos pensar na Libertadores, que é o nosso sonho. Quem sabe Deus está reservando algo melhor para nós”, disse o jogador.

Preocupantes

Nesta temporada, o Grêmio apresenta números preocupantes quando o tema é penalidade máxima. Em 2017, o Tricolor Gaúcho já teve 27 cobranças de pênaltis para tentar converter em gol e não conquistou o êxito em 11 delas. O técnico Renato Portaluppi ressaltou que os erros não são por falta de treinamento. “A gente treina. Todos os dias, não apenas pela Copa do Brasil. Treinamos quase que diariamente bastante pênaltis com bastante jogadores batendo. Infelizmente nós saímos de uma grande competição, que é a Copa do Brasil, assim como saímos do Campeonato Gaúcho devido aos pênaltis. Edílson e Everton bateram deslocando o goleiro, mas infelizmente a bola não entrou. Mas não é por falta de treinamento não. Eles treinam independentemente da Competição”, observou o treinador. O Grêmio vai ter um período fora dos campos por um tempo. A partida contra o Sport, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorreria neste fim de semana foi adiada para o dia 2 de setembro, devido ao jogo da Seleção Brasileira contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, que vai ocorrer na Arena.

Comandados

O Corinthians não teve uma grande apresentação, correu risco de perder para a Chapecoense e viu alguns de seus principais nomes fazerem partidas ruins. Quando tudo parecia se encaminhar para um empate sem gols na noite desta quarta-feira, porém, o centroavante Jô aproveitou passe de Clayson nos acréscimos do segundo tempo para fazer o único gol do triunfo corintiano. Com o resultado, o Timão chega a 50 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, abrindo dez de diferença para o Grêmio, segundo colocado, agora com ambas equipes possuindo o mesmo número de jogos: 21. A Chape, por sua vez, fica com 25, ainda logo acima da zona de rebaixamento, que se inicia com o São Paulo, dono de 23 pontos. Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão pela frente a equipe do Atlético-GO, lanterna da competição, às 19h (de Brasília) do sábado, no estádio de Itaquera, antes de uma pausa de duas semanas na disputa do torneio. Já Vinícius Eutrópio e sua trupe vão encarar um clássico com o Avaí, no domingo, às 16h (de Brasília), na Ressacada.

Desfalque

Para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o Flamengo terá um desfalque muito importante. Contra o Botafogo, o atacante Paolo Guerrero levou o terceiro cartão amarelo na competição por reclamação e não estará em campo no jogo de ida da decisão. A presença do camisa 9 contra o Botafogo foi um mistério durante toda a semana e minutos antes da partida foi revelado que o peruano estaria em campo. O centroavante se movimentou bem, teve uma boa chance que parou em Gatito e por reclamar demais, jogando a bola para longe, foi advertido com um cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Com a ausência de Guerrero, Reinaldo Rueda pode optar por escalar Felipe Vizeu, que foi o titular no primeiro jogo da semifinal contra o Botafogo, ou então improvisar novamente o garoto Lucas Paquetá. Contra o Atlético-GO o camisa 39 atuou como homem de referência e recebeu muitos elogios do treinador colombiano: “Extraordinário”.

Exaltou

O Flamengo conquistou a vaga para a final da Copa do Brasil ao vencer por 1 a 0 o Botafogo, nesta quarta-feira, no Maracanã. O gol da vitória rubro-negra foi marcado no segundo tempo pelo meia Diego, que exaltou a classificação. “O Flamengo precisava deste gol. No ano passado, tive a chance de marcar, mas não consegui. Hoje, tive algumas chances, mas segui tentando e ainda bem que deu tudo certo”, disse. Diego marcou o gol graças a um passe açucarado de Berrío, que fez linda jogada pela linha de fundo. O lance foi o último do colombiano, que saiu de campo em seguida para a entrada do novato Vinícius Júnior. “Essas coisas são fruto do nosso trabalho. Temos que tentar sempre a jogada para o gol, e fomos felizes”, celebrou Diego. O Flamengo terá pela frente o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Agora, os rubro-negros voltarão a se concentrar no Campeonato Brasileiro – enfrentarão o Atlético-PR na Ilha do Urubu, no domingo.

Advertido

O Corinthians não terá Romero e Jô, seus dois principais atacantes, na partida contra o Atlético-GO, neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera. A dupla, que estava pendurada, foi advertida com o cartão amarelo na noite desta quarta, contra a Chapecoense, na Arena Condá, que terminou 1 a 0 para o líder do Campeonato Brasileiro, dono de 50 pontos na tabela de classificação. Jô acabou recebendo o cartão por conta de uma reclamação com o juiz Paulo Roberto Alves Júnior, ainda no primeiro tempo. Inconformado com a anulação do gol marcado por Rodriguinho, aos 30 minutos, o camisa 7 protestou veementemente com o árbitro. Ao ser tocado pelo corintiano, que não concordou com a legação de toque de mão dada por Alves Júnior, o juiz lhe puniu. Romero, por sua vez, levou o amarelo ao dar forte carrinho em Júlio César, já na parte final do segundo tempo, na lateral do campo.

Disposição

O jogador, que terá de se apresentar à seleção do Paraguai, e o companheiro só ficarão à disposição na partida contra o Santos, marcada para o dia 10 de setembro, após a parada para disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Para a vaga de Romero, Carille deve ter o retorno de Jadson, que ficou em São Paulo para melhorar sua condição física, usando novamente ou Clayson ou Marquinhos Gabriel. Na função de centroavante, Kazim normalmente é escolhido pelo treinador para substituir Jô. “Amanhã (quinta-feira) a gente começa a definir, amanhã já defino e a gente vê qual é o melhor time para colocar dentro de campo”, explicou Carille, que só terá o treinamento da sexta-feira para moldar a equipe que quer utilizar, já que a delegação volta a São Paulo nesta quinta-feira na hora do almoço. Com o resultado, o Timão chegou aos 50 pontos conquistados, dez acima do Grêmio, segundo colocado, igualando as 21 partidas dos gaúchos. A equipe, que volta a São Paulo nesta quinta-feira, terá pela frente o Atlético-GO neste sábado, às 19h (de Brasília), em Itaquera.

Promessa

O Fluminense começou a cumprir nos últimos dias a promessa de quitar a dívida com o seu grupo. Um mês de direitos de imagem em atraso foi pago com parte da primeira parcela recebida pela venda de Richarlison. Em situação financeira delicada, a diretoria tem mantido a transparência com o elenco para evitar insatisfações. No jogo contra o Santos, por exemplo, o presidente Pedro Abad voltou a conversar com o jogadores no vestiário. Mesmo com o pagamento, o Tricolor segue com três meses de direitos de imagem em aberto. Tudo será colocado em dia a partir da antecipação da segunda parte a ser depositada pelo Watford, da Inglaterra, e pela negociação de Wendel com o Paris Saint-Germain. Pelo volante, o time francês pagará até R$ 40 milhões. Esse tipo de antecipação foi feito no passado na negociação de Gerson com o Roma em 2015, ainda na gestão Peter Siemsen. E será repetido com o volante Wendel, em venda acertada ao PSG.

Negócio

Depois de encaminhar o negócio em Paris e voltar ao Brasil, o presidente Pedro Abad aguarda a assinatura do contrato para anunciar o negócio. Os advogados dos clubes analisam o contrato. Até sexta-feira, pela expectativa de ambas partes, tudo estará resolvido. O Fluminense receberá 10 milhões de euros (R$ 37 milhões). Wendel ficará no clube até dezembro. Pelo acordo, o Tricolor pode receber mais 1 milhão de euros (R$ 3 milhões) em bonificação, caso o volante cumpra determinado número de jogos. A venda de Wendel foi definida pela difícil situação financeira do clube. Além dos débitos ainda abertos com o elenco, o Tricolor tem de manter pagamentos em dia de renegociação de dívidas fiscais. Caso contrário, corre o risco inclusive de ser excluído do Profut (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro).

Tranquilidade

O Inter trabalha em um clima de tranquilidade, com mais uma semana livre para treinamentos até o duelo de sexta-feira, às 21h30, contra o Paysandu, no Beira-Rio. Mas já colhe frutos da 22ª rodada da Série B antes mesmo de entrar em campo, graças a um tropeço do América-MG dentro de casa, contra o Criciúma, na última terça-feira. O empate sem gols em solo mineiro dá ao Colorado a chance de coroar a boa fase da temporada com a possibilidade de alcançar “algo maior” ao reassumir a liderança pela primeira vez desde a longínqua estreia na competição. A ponta da tabela, claro, serve de fator de motivação a mais ao grupo colorado para a partida. Atual vice-líder, a equipe soma 39 pontos e tem dois a menos que o Coelho, com um jogo a mais. Mas a necessidade de um triunfo, em meio à série atual de cinco consecutivos, também desperta alguns cuidados especiais para evitar que um eventual tropeço dentro de casa surta efeitos negativos para a sequência do segundo turno da Série B. E quem alerta para manter a mobilização com ou sem a liderança é o próprio técnico Guto Ferreira, em entrevista ao GloboEsporte.com. Prestes a completar um turno exato no comando do Inter, o treinador valoriza a chance de chancelar a marca com a tomada do primeiro lugar.

Sonhado

Mas deixa bastante evidente: o posto só vale algo se o Colorado se mantiver ao menos no G-4 e fechar o ano, em novembro, com o sonhado retorno à elite nacional. “Mas mais importante que tudo isso, de nada vai adiantar se em novembro não acontecer o objetivo principal. Nós trabalhamos por novembro. Estar nesse momento na liderança é bom, mas não é mais o importante. O mais importante é estar na última rodada entre os quatro. Se puder ser com título, melhor. Mas o objetivo é o acesso” afirma Guto. Com a liderança como objetivo palpável, o elenco colorado evita projeções mais longas na Série B e se atém a estratégia de pensar a competição “jogo a jogo” para replicar a postura dos últimos jogos diante do Paysandu. Até porque a sequência atual de cinco vitórias seguidas traz consigo uma série de marcas positivas como inspiração para alcançar a ponta. E não apenas pela ascensão “a jato” na tabela, com o salto da sexta colocação à vice-liderança em um mês e a margem de cinco pontos ao quarto colocado.

Permanência

O Inter convive com seu período mais longo dentro do G-4: são cinco rodadas seguidas, com garantia de permanência por ao menos mais duas, dada a vantagem aos rivais. Na série de vitórias, o Colorado anotou 13 gols e sofreu apenas um e encontrou o equilíbrio para ser dono da melhor defesa, com 14 tentos sofridos, e do segundo ataque mais efetivo da competição, com 31 gols anotados. O retrospecto faz a equipe ter a melhor campanha da Série B nas últimas 10 partidas. De quebra, o Inter pode alcançar a sexta vitória seguida pela primeira vez desde 2014. A boa fase reverbera na consolidação da equipe, a ser repetida por Guto Ferreira pela quarta vez consecutiva na temporada. De olho na ponta da Série B, o Inter retoma os treinamentos na tarde desta quinta-feira, no CT do Parque Gigante. Atual vice-líder, o Colorado volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, quando enfrenta o Paysandu, no Beira-Rio, pela 22ª rodada da Série B. A equipe precisa de uma vitória para assumir a liderança isolada da competição.

Performance

O Corinthians atuou na noite desta quarta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, sob muita expectativa a respeito da performance da sua dupla de zaga. Sem Pablo, machucado há pouco mais de um mês, e Balbuena, suspenso, os jovens Pedro Henrique e Léo Santos receberam muitos elogios do goleiro Cássio após a vitória por 1 a 0 diante dos catarinenses. “Goleiro tem que confiar nos seus zagueiros e vice-versa. Tanto a linha defensiva é importante. Pedro já tinha jogado partidas e em geral processo mais avançado do que Léo. Mas muito feliz porque entra e sai jogador e Corinthians continua forte, que é o principal”, comentou o camisa 12, reconhecendo a importância disso na campanha do clube, líder do Campeonato Brasileiro. “É fundamental estar organizado para qualquer situação. Muito feliz. Quando ganha, perde ou empata, sempre junto”, disse o arqueiro corintiano. Além do desempenho geral, Cássio ainda vibrou ao ver Léo Santos salvar em cima da linha uma finalização de Túlio de Melo, aos 40 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda apontava 0 a 0.

Cobertura

“Feliz que o Léo conseguiu fazer cobertura. Saí para abafar, bola quicando, passou por cima da minha perna e Léo muito bem posicionado”, disse Cássio, que viu o ataque resolver depois do sufoco levado pela defesa na parte final do embate. “Aí no contra-ataque a gente foi muito feliz, bola boa do Romero, Clayson conseguiu dar passe e Jô fazer. Se não fosse gol, seria pênalti também, porque goleiro deu uma chegada no Clayson. Vitoria muito importante”, avaliou o ídolo da torcida, outro a ignorar os gritos de “campeão” da Fiel. “Muita humildade, pensando jogo a jogo e tentar blindar. Se torcida quiser comemorar, problema é da torcida. Nós jogadores temos que continuar focados”, concluiu.

Equilibrada

A Chapecoense esteve bem próxima de arrancar pontos do líder do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, na Arena Condá. Em uma partida equilibrada, só sofreu o gol que decretou a derrota por 1 a 0 para o Corinthians aos 45 minutos do segundo tempo, quando a bola sobrou para o centroavante Jô empurrar para dentro. “A gente estava bem, com oportunidades de fazer o gol e matar o jogo. Aí, em um lance meio sem querer, o Jô marcou o gol”, lamentou o zagueiro Fabrício Bruno. “Mas o time está de parabéns por ter lutado. O torcedor reconheceu a nossa força de vontade, a raça”, ponderou. Antes da partida, o atacante Túlio de Melo já havia alertado que placar contra o Corinthians seria definido “no detalhe”. “A gente sabe que eles têm uma equipe muito bem organizada. Mesmo assim, poderíamos ter matado o jogo, Num vacilo nosso, eles acharam o passe e acabaram fazendo o gol”, disse.

Histórica

O centroavante Jô reassumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro com o gol marcado na última quarta-feira, contra a Chapecoense, igualando os 12 tentos de Henrique Dourado, do Fluminense, mas uma marca histórica chama mais atenção no excelente momento do corintiano. Com 25 gols, ele agora é, ao lado de Carlitos Tevez, o maior goleador do Timão na história do Nacional por pontos corridos. Formado nas categorias de base do Alvinegro, o camisa 7 disputou outras três edições do torneio com a camisa do clube. Ele marcou uma vez em 2003, justamente seu primeiro como atleta profissional, contra o Internacional, no Pacaembu. Somam-se a isso os oito tentos de 2004 e os quatro de 2005, além dos 12 da histórica campanha do clube do Parque São Jorge até o momento. Tevez, que jogou dois Brasileiros enquanto defendeu o Corinthians, anotou 20 vezes no título de 2005 e outras cinco em 2006, antes de ser negociado com o West Ham. Logo atrás, Guerrero e Liedson têm 23 redes balançadas, seguidos por um dos nomes que pode perseguir Jô nessa disputa: Jadson, dono de 21 gols.

Valorizou

“Foi um gol que tive que torcer para a bola entrar. Jogada muito rápida e bola entrou devagarzinho. Gol de time que buscou o tempo todo. Gol sofrido, de Corinthians. Deve ter matado uns dois, três na arquibancada e até em São Paulo (risos). Mas valeu a pena porque nosso time correu bastante”, disse o centroavante, que valorizou bastante os pontos conquistados em Santa Catarina. “Jogo difícil, bem guerreado. Mas a gente voltou a ser Corinthians,. Defesa tranquila. Léo (Santos) tirou bola em cima da linha, vibramos como se fosse gol. Isso mostra espirito de concentração, como está. Precisava dos três pontos e acreditamos até o final”, observou, vendo diferenças da derrota frente ao Vitória. “Pouquinho diferente do jogo contra Vitória, em que fiquei esperando a bola, acreditando que iria chegar. Aí, em uma tabela, abriu espaço e evoluiu. Fico feliz pelo jogo difícil, em que realmente merecemos os três pontos”, concluiu.

Anunciado

Depois de ter sido anunciado oficialmente no início da semana, o volante Wesley foi apresentado nesta quarta-feira pelo Sport após passar por exames médicos e treinar com a equipe rubro-negra. Em sua entrevista, o meio-campista exaltou o desafio que terá pela frente. “Eu não estava sendo aproveitado no São Paulo. Conversei com o Dorival Jr. e procurei outro caminho. É um baita desafio vir para cá e estou muito feliz. Quero demonstrar da melhor maneira, que é dentro de campo”, declarou o atleta, que utilizará a camisa 28. O novo jogador do Leão da Ilha também exaltou o poder da torcida.

Retribuir

“Já joguei contra o Sport aqui e sei da dificuldade que é. Sei o quanto o Sport é grande. Quero a torcida do nosso lado para conquistarmos nossos objetivos e sermos felizes”. Wesley, que não poderá atuar na Copa Sul-Americana, ainda falou sobre a dificuldade que o Sport terá no Campeonato Brasileiro, mas acredita que o time pernambucano poderá fazer uma boa campanha. “Quero poder retribuir da melhor maneira. Sei das dificuldades durante a competição, é super natural se tratando de brasileiro, mas nossa equipe está focada e ciente do que tem que fazer”. Nesta temporada, Wesley não foi muito utilizado pelo São Paulo, clube em que só disputou sete partidas em 2017. Com isso, o volante buscou uma rescisão contratual com o Tricolor para depois assinar contrato com a equipe comanda por Vanderlei Luxemburgo.

Finalizar

O meia Jadson vai finalizar o seu trabalho de recondicionamento físico nos próximos dois dias e será titular da equipe do Corinthians na partida contra o Atlético-GO, neste sábado, às 19h (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A confirmação foi dada pelo técnico Fábio Carille, que tirou o camisa 10 da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira, exatamente para deixá-lo nas melhores condições possíveis. “Jadson inicia o jogo no sábado, ficou lá para ter uma rodagem maior, conseguir trabalhar diariamente. Mas já está bem definido que ele inicia o jogo no sábado”, disse o treinador, que não terá à disposição o paraguaio Romero e o centroavante Jô, ambos suspensos por terem levado o terceiro cartão amarelo na Arena Condá. Sem a dupla, Carille mais uma vez terá de escolher entre Clayson e Marquinhos Gabriel, que têm disputado posição no setor desde que o camisa 10 se lesionou, na partida contra o Avaí, no dia 19 de julho, na Ressacada. Recuperado das duas fraturas na costela, Jadson chegou a jogar por 30 minutos na derrota para o Vitória, mas mostrou estar abaixo do restante do elenco em termos físicos.

Bastidores

A quatro meses da eleição, o clima político já está bem quente nos bastidores do Santos. Enquanto o atual presidente Modesto Roma Júnior começa a articular estratégias para alcançar a reeleição, seus opositores conversam para tentar uma união contra o mandatário. Porém, a tendência é que o pleito de dezembro tenha três chapas concorrendo. Além da situação, encabeçada por Modesto, a oposição irá se dividir em duas frentes. A primeira terá José Carlos Peres como candidato e deve ser anunciada oficialmente na próxima semana. Após lançar o movimento ‘Somos Todos Santos’, ao lado de Odir Cunha e Orlando Rollo, o empresário vem conversando com Walter Schalka, José Renato Quaresma e Andrés Rueda Garcia. Os três, que já foram membros do Comitê de Gestão do clube, estão negociando a criação de um novo grupo de oposição. A ideia de Peres é formar uma chapa única para bater o atual presidente. Nos bastidores, porém, os oposicionistas acreditam que dificilmente essa união irá acontecer. Isso porque um dos grupos tem o objetivo de colocar Schalka como o candidato, enquanto o movimento ‘Somos Todos Santos’ vê José Carlos Peres como o principal nome para vencer Modesto, afinal, o empresário ficou em segundo na eleição de 2014, com 1.139 votos.

Zagueiros

Com a chegada de Bruno Alves, a zaga do São Paulo voltou a ter um excesso de opções. São sete para um total de duas vagas no esquema de Dorival Júnior. A quantidade de jogadores que atuam nesse setor é a mesma do início do ano, quando o então técnico Rogério Ceni lamentava que alguns zagueiros ficariam “chateados” pela falta de oportunidades. No elenco atual, os zagueiros são Robert Arboleda, Rodrigo Caio, Diego Lugano, Aderllan, Douglas e Bruno Alves. Além deles, Éder Militão, que é volante de origem, pode exercer a função. De janeiro até meados de março, o Tricolor também tinha sete opções para o setor. Além de Rodrigo Caio, Lugano e Douglas, Maicon, Lyanco, Breno e Lucão eram as alternativas. Desses, Maicon e Lyanco foram vendidos para Galatasaray-TUR e Torino-ITA, e Breno e Lucão foram emprestados para Vasco e Gil Vicente-POR, respectivamente. Em sua apresentação à imprensa, na última quarta-feira, Bruno Alves disse que se adaptou a atuar pelos dois lados do miolo de zaga enquanto jogador do Figueirense (2013 a 2017).

Treinador

O problema para os zagueiros reservas é que Dorival Júnior tem insistido na dupla formada entre Arboleda e Rodrigo Caio. Das nove partidas em que o treinador esteve à frente da equipe, os dois foram titulares em oito delas. Douglas e Lugano ainda não foram utilizados pelo técnico, enquanto Aderllan, apresentado em 20 de julho, nem sequer estreou com a camisa tricolor. A única vez em que o miolo de zaga foi alterado ocorreu na derrota por 2 a 1 para o Bahia, em 6 de agosto, em função da suspensão de Rodrigo Caio. Na ocasião, Militão acabou jogando improvisado na esquerda e não foi bem, falhando no primeiro gol dos baianos. Contratado a pedido de Dorival, Bruno Alves afirmou que o método de trabalho do comandante deve facilitar o seu entrosamento na equipe, entretanto. “Percebi que os treinos do Dorival são muito intensos, bem posicionados. Quando se depende de treinador com visão tática diferente, ajuda. Fica mais fácil de entrar no time”, analisou. Já regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Bruno Alves pode estrear no clássico contra o Palmeiras, domingo, no Palestra Itália. A tendência, contudo, é que, se for relacionado, fique como opção no banco de reservas. Foi nessa condição que ele participou de seu primeiro treino tático, na última quarta-feira.

Exigência

A mobilização nada velada da CBF e de deputados federais aliados pela derrubada da exigência de Certidão Negativa de Débito aos clubes para disputa de competições, como prevê o Profut, conta também com a oposição do parlamentar que relatou o projeto, o deputado Otávio Leite (PSDB-RJ). Levando em conta a existência de um Projeto de Lei que tramita na Comissão de Esporte da Casa, o deputado tucano classifica a iniciativa como um retrocesso. No meu entendimento, trata-se de um retrocesso, pois não custa lembrar que os parcelamentos que os clubes obtiveram para pagamento das dívidas só foram viabilizados porque exigências de transparência, gestão democrática e responsabilidade fiscal, leia-se pagamento regular dos tributos, foram estabelecidos – disse Otávio Leite, ao L!, lembrando ainda que, além do projeto de lei, há um movimento para que o governo edite nova Medida Provisória sobre o tema.

Alegações

Uma das alegações da CBF é que há um risco para as competições, principalmente os Estaduais, pela chance de que muitos clubes não tenham CND. Na visão do deputado, houve tempo suficiente para adaptação às exigências do Profut, que entrou em vigor em 2015. “Houve tempo suficiente para CBF e federações apoiarem, contábil e juridicamente, todos os clubes, a fim de que eles vencessem os procedimentos burocráticos. Se estamos falando dos pequenos, significa que o montante dessa dívida não recolhida não é tão significativo. Logo, um caminho para solucionar o problema seria a própria CBF, que tem mais de R$ 250 milhões em caixa, auxiliar os clubes a atualizarem seus pagamentos” sugeriu o parlamentar, que ainda sacramentou: “Alterar a regra do jogo depois da partida jogada é a pedalada cartolo-futebolística. São princípios que não devem ser mexidos”.

Goleiro

Enquanto o São Paulo ainda tenta encontrar o goleiro ideal para tentar terminar o Campeonato Brasileiro de 2017 na Série A, o futuro da posição, em 2018, causa debates no clube. Recentemente, a diretoria de futebol fez uma consulta ao empresário do argentino Franco Armani, titular do Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores. Aos 30 anos, ele deixou boa impressão no ano passado, quando a equipe colombiana fez grande campanha no torneio, eliminando inclusive o Tricolor na semifinal. A diretoria garante não ter enviado nenhuma proposta pelo goleiro. Só que há no clube quem aponte um obstáculo à possível contratação de Armani: ele seria mais um estrangeiro no elenco, e numa posição onde a ideia é que haja pouco revezamento. No Brasileirão, apenas cinco jogadores nascidos em outro país podem ser relacionados. O atual elenco tem seis: os argentinos Buffarini (lateral-direito), Gómez (meia) e Pratto (atacante), o peruano Cueva (meia), o equatoriano Arboleda (zagueiro) e o uruguaio Lugano (zagueiro), que terá seu contrato encerrado em dezembro, e não deve permanecer. Todos estarão disponíveis, por exemplo, para o clássico de domingo contra o Palmeiras. Dorival Júnior terá de cortar Gómez ou Lugano da lista de relacionados. Os outros quatro deverão ser titulares. O técnico já disse que esse é um desgaste a mais em seu trabalho.

Separação

Uma confusão marcou a entrada de parte da torcida do Flamengo no Maracanã para a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Botafogo, nesta quarta-feira à noite. Alguns torcedores tentaram empurrar e derrubar as grades de separação das filas, e a Polícia Militar teve de agir. As confusões foram nos portões D, E e F do Maracanã, que tiveram de ser fechados por alguns minutos. Foram utilizadas muitas bombas de efeito moral, gás de pimenta e bala de borracha. Há relatos de torcedores que entraram sem mostrar ingresso. No Nilton Santos, na semana passada, a torcida do Flamengo também teve dificuldades para entrar no estádio e boa parte só conseguiu assistir ao segundo tempo. Por causa de filas e confusões, a PM fechou por alguns minutos a única entrada destinada aos visitantes na casa do Botafogo. Questionado sobre os problemas ocorridos no Maracanã, o Flamengo informou que vai apurar o ocorrido e fará um pronunciamento em nota nesta quinta-feira.

Emprestou

O São Paulo emprestou Lucão para o Gil Vicente, de Portugal, por um ano. O clube, da cidade de Barcelos, atualmente ocupa a sexta posição na Segunda Divisão nacional. O Gil Vicente não pagará nada por essa negociação, mas vai arcar com os salários integrais do jogador durante esse período. Ao final do contrato, caso queira ter o zagueiro em definitivo, o Gil Vicente terá que pagar € 2 milhões (R$ 7,4 milhões), e o Tricolor ficaria com 20% do lucro sobre uma futura venda. Ou seja: se o Gil Vicente exercer a opção de compra, pagar € 2 milhões ao São Paulo, e dois anos depois vender Lucão por € 3 milhões, o clube paulista ganharia 20% de € 1 milhão. O jogador, de 21 anos, não atua desde 18 de junho, quando falhou na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG e, na saída de campo, disse que a torcida poderia ficar tranquila porque “logo ele iria embora”. Lucão chegou a ser multado depois disso. Em reunião com a diretoria, segundo versões do departamento de futebol, Lucão manifestou desejo de deixar o São Paulo, que passou a procurar um destino. Em entrevista ao GloboEsporte.com, em junho, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva admitiu a possibilidade de negociá-lo em definitivo com o futebol alemão. Isso não prosperou. É certo que o Tricolor ganha bem menos dinheiro com Lucão do que imaginava no início de sua carreira, e até há alguns meses, quando imaginava haver mercado para o zagueiro, que teve uma trajetória marcada por falhas e irritação profunda da torcida contrastada pela esperança que técnicos depositaram nele, desde Paulo Autuori e Muricy Ramalho, até Juan Carlos Osorio e Rogério Ceni.

Provisória

O sonho da Série A continua. O Brasil-RS venceu o Goiás no Bento de Feitas, de virada, por 2 a 1, e ganhou quatro posições na tabela de classificação de forma provisória. Rafinha e Marcinho balançaram as redes após Carlos Eduardo abrir o placar. Com o resultado, o Brasil-RS subiu quatro posições e agora ocupa a nona colocação da Série B com 30 pontos, quatro atrás do Ceará, que fecha o G4. Já o Goiás segue em 15º e ainda pode cair para a zona de rebaixamento nesta rodada. Com 25 pontos, o Esmeraldino soma apenas dois a mais que o Santa Cruz, 17º e que joga neste sábado. Agora, o Brasil-RS volta a campo apenas no dia 6 de setembro, quarta-feira, quando visita o Náutico, às 21h45 (de Brasília), na Arena Pernambuco. No mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), o Goiás recebe o Paraná no Serra Dourada.

Capitalizar

América-MG e Criciúma fizeram um jogo morno, terminando em 0 a 0, na Arena Independência. O Coelho teve algumas oportunidades a mais que o Tigre, mas não soube capitalizar sua posse de bola em gols. Com o resultado, a equipe mineira se manteve na liderança da Série B, com 41 pontos, apenas dois a mais que o Inter, que ainda joga na rodada. O Tigre é o nono, com 31, três a menos que o Ceará, quarto colocado. No geral, foram mais 45 minutos de poucas oportunidades, mantendo o empate sem gols até o final da partida. Com o resultado, o América perdeu a chance de aumentar para quatro pontos sua vantagem para o Internacional, que cresceu para apenas dois pontos. O Tigre também perdeu a oportunidade de se aproximar do G4, ficando na nona posição, a três pontos do Ceará.

Clássico

Independente do que acontecer no clássico de domingo, contra o São Paulo, Alexandre Mattos e Cuca serão mantidos no Palmeiras. Quem diz é o presidente do clube, Maurício Galiotte. Segundo ele, o Verdão hoje tem uma estrutura no departamento de futebol que renderá frutos no futuro e, por isso, não vai mudá-la. “Presidente do Palmeiras tem de estar preparado para sofrer pressão. Sofremos pressão a todo momento, inclusive quando a gente ganha. Caso ocorra o que você está dizendo (uma derrota no Choque-Rei), Mattos será mantido e Cuca será mantido. O trabalho terá continuidade” avisou o presidente, em entrevista à ESPN Brasil. “Temos contrato com o Cuca até o fim de 2018. Da nossa parte, ele é o treinador do Palmeiras. Se em algum momento não se sentir à vontade, achar que o ciclo terminou, é outra questão. Conto com o trabalho do Cuca, confio no Cuca. Nos últimos oito anos, foi campeão oito vezes. Não adianta fazer outras experiências. Cuca está mantido” completou. Após o treino, o técnico pediu para falar e disse ter certeza de que seu trabalho dará resultados e, por isso, não pedirá para sair. Ele e Alexandre Mattos tiveram suas saídas cobradas pela Mancha Alviverde e também estão sendo criticados diante da má fase. Ambos têm contrato até o fim de 2018, e ao menos na entrevista Galiotte mostrou que deseja cumprir os acordos.

Situação

“Vamos pensar no Palmeiras de alguns anos atrás e vamos pensar no Palmeiras de hoje. É incomparável que nossa situação é melhor, a perspectiva é melhor. O Alexandre Mattos participou do processo a partir de 2015, quando chegou com a Crefisa. Ele participou desta reformulação do departamento de futebol e hoje temos um departamento diferente do que tinha anteriormente. Um profissional vitorioso, muito competente, ganhou cinco títulos nos últimos quatro anos, e da mesma maneira que respondi do Cuca, eu falo do Mattos. Não vou alterar a estrutura do futebol. É uma estrutura vencedora. Não ganhamos neste momento, mas vamos ganhar. A partir do momento que nós alterarmos a filosofia, eu acho que vamos comprometer. Existe uma filosofia, um trabalho” completou. Depois de tanta expectativa que se criou para esta temporada, o Palmeiras vem acumulando frustrações em 2017. Eliminado precocemente do Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, o Verdão tem apenas o Brasileiro para disputar. Já são três partidas sem ganhar, e o time está em quarto lugar, a 14 pontos do líder. O jogo contra o São Paulo será às 16h, no Allianz Parque.

Denunciados

Botafogo e Flamengo foram denunciados esta semana pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa das confusões envolvendo as duas torcidas e serão julgados nesta sexta-feira. O episódio de injúria racial contra a família de Vinicius Junior não consta na denúncia. Os clubes são réus por serem responsáveis por conduta imprópria de seus torcedores. O Botafogo ainda foi denunciado no artigo 213 inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por não prevenir e reprimir desordem em seu estádio. Essa denúncia contra o Alvinegro pode dar ao clube uma pena de até R$ 100 mil e se for considerado que a confusão foi de alta gravidade, o clube pode ser punido em até dez mandos de campo. A Procuradoria denunciou o Alvinegro pelo apedrejamento do ônibus do Flamengo, além dos tumultos na entrada e saída das torcidas.

Ofensas

Os dois clubes responderão por infração ao artigo 191, inciso III por descumprirem o artigo 66 do Regulamento Geral das Competições da CBF. Segundo a Procuradoria, torcedores de Botafogo e Flamengo trocaram ofensas, além de lançarem objetos uns contra os outros, o que os fez ser denunciados no artigo 213, inciso III. Os clubes podem ser multados em até R$ 100 mil por cada artigo. Expulsos no mesmo lance do primeiro jogo da semifinal, Alex Muralha e Joel Carli também serão julgados (como todos os atletas que recebem o cartão vermelho). O goleiro rubro-negro foi denunciado por jogada violenta, no artigo 254 e pode pegar de um a seis jogos de suspensão. Já o zagueiro do Alvinegro foi enquadrado no artigo 250, por conduta desleal ou hostil, e pode ser suspenso de uma a três partidas. Além das denúncias, o Flamengo ainda foi enquadrado por atrasar em dois minutos a volta para o segundo tempo e pode ser multado em até R$ 2 mil.

Expectativa

Após alimentar bastante expectativa para retornar à Seleção Brasileiro, o goleiro Cássio nega que esteja ansioso para os jogos diante do Equador, em 31 de agosto, na Arena do Grêmio, e da Colômbia, em 5 de setembro, em Barranquilla, ambos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Afinal, antes de se apresentar ao técnico Tite, ele precisará defender o Corinthians contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, na Arena Condá, e o Atlético-GO, no sábado, em Itaquera. “Fiquei muito feliz por ter sido convocado para a Seleção, mas já passei por tantas coisas boas e ruins que criei uma bagagem. Então, estou bem tranquilo, focado no Corinthians”, comentou Cássio, nesta terça-feira. “Seria muito bom ganhar na quarta e no sábado. Ficaria muito feliz por ir à Seleção com duas vitórias”, sorriu.

Fundamental

O goleiro tem consciência de que continuar em alta a serviço do seu clube é fundamental para alcançar uma sequência na Seleção Brasileira. No ano passado, ele estava em baixa, abalado pela morte da avó, Maria Luiza, e fora de forma, o que fez Walter virar titular do Corinthians. “O que me levou de volta à Seleção foi o meu trabalho no clube, então tenho que manter o que estou fazendo. Que bom que o Campeonato Brasileiro vai parar durante a rodada das Eliminatórias. Assim, fico 100% focado aqui agora, penso só na Seleção depois e novamente no Corinthians quando voltar”, ordenou Cássio. O goleiro não foi o único corintiano convocado pelo técnico Tite, que também contará com o lateral direito Fagner contra Equador e Colômbia. O meia Rodriguinho e o centroavante Jô estavam animados para acompanhar a dupla nas Eliminatórias, porém acabaram fora da relação da Seleção Brasileira.

Reparação

O Barcelona divulgou que irá acionar a Federação Espanhola de Futebol contra Neymar. O clube blaugrana pede reparação financeira por conta da sua ida para o Paris Saint-Germain poucos meses após ter renovado contrato. O Barça alega que Neymar tem de devolver uma espécie de luvas pela renovação de seu contrato. Além do valor que não foi divulgado, o clube também espera receber 8,5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) por danos e prejuízos. Ainda segundo o comunicado, caso Neymar não possa arcar com as quantias requeridas, o Paris Saint-Germain é quem terá que assumir a dívida. O clube catalão crê ser necessárias todas essas medidas para “defender seus interesses após uma rescisão unilateral que sucedeu uma renovação de contrato válida até 2021”. Após a vitória por 6 a 2 sobre o Toulouse, que marcou a estreia de Neymar como jogador do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, o jogador não poupou a diretoria do Barcelona de críticas. “Estou realmente muito triste com os diretores do Barcelona, são pessoas que não têm de estar ali comandando o futebol. O Barça merecia muito mais pela grandeza do clube”, afirmou.

Resposta

Após o comunicado divulgado pelo Barcelona, os representantes de Neymar divulgaram uma nota de resposta sobre as declarações feitas pelo clube catalão. O texto foi publicado por meio da empresa N&N Consultoria Esportiva e Empresarial. Os representantes do atleta, que agora está no PSG, afirmam que Neymar cumpriu corretamente todas as suas obrigações contratuais e procedimentos de rescisão com o Barcelona. A nota ainda diz que o staff do atleta irá montar sua defesa formal para rebater a ação judicial imposta pelo clube catalão. Além da defesa neste processo, os representantes de Neymar ainda afirmaram que entrarão com uma ação contra o clube a respeito dos pagamentos de bônus não concretizados para o atacante brasileiro.

Renovação

O atacante Neymar, do PSG, acionou a Câmara de Resolução de Disputas da Fifa para cobrar € 26 milhões (cerca de R$ 96 milhões) do Barcelona, seu ex-clube. O valor é relativo a um bônus pela renovação de contrato com os catalães, assinada em 2016, e que deveria ter sido pago no início de agosto, pouco antes da ida do atleta à França. Os espanhóis, entretanto, decidiram depositar o montante em juízo pois, na data prevista para o pagamento, Neymar já negociava sua transferência ao PSG. O Barcelona entende que não deve pagar o total, mas sim uma parcela proporcional pelo um ano que o jogador esteve no Camp Nou após a assinatura do novo contrato. O atacante, que passou as últimas quatro temporadas no Barcelona depois de deixar o Santos, já se preparava para essa disputa no tribunal esportivo. Houve uma tentativa de se resolver a questão sem a necessidade de uma briga jurídica, mas os espanhóis não cederam. Na visão dos advogados de Neymar, o dinheiro tem caráter salarial e, por esse motivo, não pode ser fatiado.

Contestou

Depois de ter sua confirmada sua demissão na segunda-feira, Milton Mendes foi até São Januário na manhã desta terça para se despedir do elenco dos funcionários. Em seu relato, o técnico disse que recebeu muitas mensagens de apoio de todos no Vasco. Ele contestou informações da matéria publicada pelo GloboEsporte.com e deu sua versão para cada uma delas. “A despedida foi muito bacana. Recebi vários telefonemas e mensagens. Foi um momento especial, muitos jogadores falaram. O fator humano é o que mais conta para mim. Tentaram colocar coisas negativas, e isso não é verdade. A relação sempre foi boa. É preciso ser amigo e treinador nas horas certas. Foi muito bacana, me emocionei” afirmou. Milton acredita que manteve no período em que esteve no Vasco uma boa relação tanto com dirigentes, funcionários, jogadores e imprensa. “Saio muito mais rico do que entrei, mas não financeiramente. Conheci pessoas interessantíssimas que passei a gostar muito. Saio com sentimento de dever cumprido. Meus horários eram extensos, recuperamos vários jogadores e demos chances aos que vão ser o futuro. É um bom legado”.

Produtiva

Agradeço sempre o apoio da diretoria, do presidente, do Silvio (Godói, vice geral), Ricardo (Vasconcellos, assessor de presidência), ao Eurico Brandão e ao Anderson Barros. Foi uma convivência muito boa, produtiva. O Eurico sempre me deu apoio, conversávamos muito. Foi uma experiência riquíssima. “Não posso acreditar nisso. Tínhamos uma relação muito próxima. Não vejo isso. Pode ter comemorado alguém que não está mais no grupo. Não acredito nisso da parte de nossos jogadores. A relação sempre foi amigável. Falávamos de projetos futuros. É mais uma invenção de alguém interessado em colocar problemas dentro do Vasco”.

Fundamento

“Isso me dá vontade de rir. É completamente sem fundamento. Eu tinha uma boa relação com o Andrezinho. Ele jogava, nós conversávamos muito. Jamais vou competir com churrasco de jogador. Eu dizia que eles tinham que se encontrar mesmo, preservo a união. É descabido. Eu fiquei sabendo do churrasco pelos próprios jogadores. No único que fiz no Carioca depois do gol em jogada ensaiada, apenas um jogador não pôde ir. Teria outro sim, mas era no dia de uma folga e todos iriam viajar. Por isso foi cancelado. O resto é fruto da imaginação de pessoas que estavam fora. Podem falar isso para alguém de fora e usam isso para deteriorar o ambiente. É mentira”. “Do Rodrigo eu não tenho nada para falar. O único encontro que vou ter com ele é na justiça. Sobre o Nenê, é uma pesso que tenho admiração. Quando eu cheguei, ele estava jogando, mas notei um cansaço. Ele iniciou o Brasileiro jogando, quando perdemos fora de casa. Concluí que precisávamos de velocidade. Botei o Mateus e kelvin, e as coisas foram bem. Nunca deixamos o Nenê de lado”.

Delegação

Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro – a nona nesta edição -, o Atlético-MG já está de volta a Belo Horizonte. A delegação desembarcou na manhã desta terça-feira no Aeroporto Internacional de Confins, e somente o goleiro Victor atendeu à imprensa para falar dos 2 a 1 sofridos para o Fluminense na noite de segunda-feira, no Rio de Janeiro. O restante dos jogadores aproveitou que ele parou para dar entrevista e seguiu direto para o ônibus que aguardava o elenco e comissão técnica. “Não podemos achar que está tudo errado, achar que a gente não vai conseguir evoluir no campeonato. Aquele sentimento de frustração, porque a equipe teve um poder de reação muito bom no segundo tempo, o Fluminense quase não criou, mas acabamos levando gol no final. É analisar onde a gente errou e enfatizar naquilo que a gente vem acertando para a gente ter uma regularidade que, até a agora, não conquistamos”. O grupo ganhou o restante do dia de folga. A reapresentação será na manhã desta quarta-feira, quando começam os preparativos para o jogo de domingo às 16h (de Brasília) com a Ponte Preta, em Campinas, válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

Temporada

O Corinthians liberou o atacante Clayton, que envolveu-se em confusão com Fellipe Bastos, para voltar ao Atlético-MG. O jogador tinha vínculo de empréstimo com o Timão até o fim desta temporada. Marlone, por sua vez, continuará no Galo. Emprestado pelo Corinthians também até o fim deste ano, ele já realizou dez jogos pelo time mineiro no Brasileirão e não pode defender outra equipe da elite nacional. A diretoria do Atlético-MG pagará os salários dos dois jogadores. A volta de Clayton foi um pedido do técnico Rogério Micale, como informou o “Uol”. Após a solicitação do treinador, dirigentes do Galo conversaram com dirigentes do Timão e acertaram o retorno do atacante de 21 anos. Clayton chegou ao Corinthians em março, em troca que envolveu a ida de Marlone ao Atlético-MG. O atacante disputou 14 partidas (só duas como titular) e marcou dois gols. Seu último jogo foi há quase um mês: no dia 26 de julho, contra o Patriotas, pela Copa Sul-Americana. No treino desta terça-feira, Clayton foi alvo de xingamentos foi alvo de xingamentos do volante Fellipe Bastos, que chamou o companheiro de “moleque do c…”.

Entrevista

O técnico Vagner Mancini se envolveu em uma grande confusão no último final de semana, quando discutiu com um jornalista em entrevista coletiva após a vitória contra o Corinthians. Horas depois do acontecido, um áudio de Mancini em tom provocativo também foi vazado nas redes sociais. Nesta terça-feira, o técnico do Vitória emitiu um pedido de desculpas. O treinador afirmou que entrou em contato com Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, para esclarecer o conteúdo do áudio. “A todos da torcida do Corinthians, saibam que meu sentimento sempre foi e será de máximo respeito. Por isso, liguei para o presidente do clube, Roberto de Andrade. Esclareci o fato e pedi desculpas de ofendi a instituição e a torcida. Em momento algum quis insultar o Corinthians e seus torcedores”, escreveu o técnico.

Divulgou

Em gravação vazada nas redes sociais, é possível ouvir Mancini comentando sobre a vitória contra o Corinthians e afirmando “dar patada em jornalista babaca nem se compara” ao fato de vencer o clube paulista. Ex-presidente do Timão, Andrés Sanchez divulgou vídeo em sua rede social oficial na última segunda-feira criticando a ação de Mancini. O treinador do Vitória também aproveitou o pedido de desculpas para esfriar a polêmica com o repórter Felipe Garraffa, que o indagou em entrevista coletiva. Os dois conversaram e o treinador se desculpou por telefone. “Respeito muito o trabalho da imprensa. Errar é o do jogo”, afirmou.

Detalhes

O Sport estreou, esta semana, seu novo uniforme de treino, na reapresentação da equipe no centro de treinamentos rubro-negro. A camisa é da cor azul e possui alguns detalhes em dourado. No campo, os reservas do elenco participaram de uma atividade técnica, que contou com a presença do atacante Osvaldo, recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O jogador já iniciou a transição física e deve voltar plenamente aos treinamentos nesta quarta-feira. Já os titulares da derrota do Leão para o Cruzeiro, fora de casa, pelo placar de 2 a 0, realizaram trabalho muscular e regenerativo na academia do centro de treinamentos. O Sport volta às atividades nesta quarta-feira, já que a próxima partida da equipe será apenas daqui duas semanas, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

