Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Confiança

Com o Palmeiras há três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro e recentemente eliminado na Copa Libertadores, Cuca sente que o elenco está com a confiança abalada. Após o revés contra a Chapecoense, sofrido na noite de domingo, o treinador procurou demonstrar esperança em uma reação no clássico contra o São Paulo. “Uma derrota em casa é dolorosa. Todo ser humano precisa ter confiança no que faz. Quando essa confiança diminui, é necessário achar uma maneira de recuperá-la. Os jogadores podem jogar melhor do que vêm jogando, mas não posso reclamar de falta de doação ou entrega”, afirmou Cuca. Desde que retornou ao Palmeiras, o treinador vem falando sobre a necessidade de disputar uma grande partida e consolidar uma formação titular, algo que ainda não ocorreu. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde tem uma nova oportunidade, frente ao ameaçado São Paulo.

Favoravelmente

“Não conseguimos ainda fazer aquele grande jogo para dar sequência em cima do time. É assim que você sobe de nível. Estamos no quarto lugar. Não é o que esperávamos, mas também não é o fim do mundo e as coisas tendem a melhorar. Quem sabe, no clássico as coisas possam acontecer favoravelmente para seguirmos em frente”, afirmou Cuca. O clássico contra o São Paulo será disputado um dia depois do aniversário de 103 anos de fundação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Após o melancólico revés contra a Chapecoense em pleno Palestra Itália, Cuca teve o cuidado de sublinhar que acredita em seu elenco. “Tem dias que as coisas acontecem melhor para uns ou para outros e por isso fazemos as trocas. Mesmo perdendo, não deixo de ter confiança neles (jogadores). São os mesmos que, no domingo, podem vencer o São Paulo”, disse Cuca, falando em “paciência e perseverança” para atravessar o momento delicado. Com 33 pontos ganhos em 21 partidas, o Palmeiras permanece na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O elenco dirigido por Cuca folga nesta segunda-feira e inicia a preparação para o clássico contra o São Paulo durante a tarde de terça, na Academia de Futebol.

Centroavante

A derrota por 1 a 0 para o Vitória, no último sábado, em pleno estádio de Itaquera, não foi tão ruim para o Corinthians. A avaliação é do centroavante Jô, para quem o inédito revés no Campeonato Brasileiro irá tirar a pressão que a invencibilidade de 34 partidas provocava entre os jogadores. “Ninguém gosta de ser derrotado, mas tirou um pouco dessa pressão desnecessária que estávamos carregando. Agora tudo vai ficar mais tranquilo, uma derrota não mancha ou abala o que temos feito”, afirmou o jogador, durante participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. De fato, o tropeço em casa pouco mudou a situação do Timão no campeonato. Com um jogo a menos, a equipe lidera com 47 pontos, sete a mais que o segundo colocado Grêmio, que nesta manhã não conseguiu diminuir como queria a diferença para o rival, já que só empatou com o Atlético-PR, em Porto Alegre.

Lateral

Questionado acerca da consistência tática do Corinthians na temporada, Jô previu que Guilherme Arana levará uma bronca do técnico Fábio Carille, em razão da falha de posicionamento do lateral esquerdo no lance do gol do Vitória, marcado pelo colombiano Tréllez. “Com certeza ele vai puxar a orelha do Arana, porque ele estava mal posicionado. São coisas que acontecem”, ponderou o artilheiro isolado do Brasileirão, com 11 gols, antes de dar prosseguimento à sua análise do comportamento tático do time alvinegro, dono da melhor defesa do torneio, com apenas dez tentos sofridos. “Não surpreende porque o Fábio (Carille) teve uma escola muito boa, começando com o Mano Menezes e depois trabalhou com o Tite. Pegou um pouco de cada e conseguiu implantar essa organização tática”, relembrando as críticas do começo do ano, quando a equipe não era a principal favorita aos títulos que iria disputar. “A primeira coisa que o Fábio falou era que a gente tinha de se organizar dentro de campo. E todos entenderam que, para se formar uma boa equipe, precisaríamos de uma boa defesa. A gente se uniu nesse aspecto para mostrar que não éramos um time ruim”, encerrou.

Confronto

O São Paulo está de volta à zona de rebaixamento. Em confronto direto contra a degola, disputado na tarde deste domingo, o time do Morumbi só empatou com o Avaí, por 1 a 1, no Estádio da Ressacada, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o São Paulo chegou aos 23 pontos ganhos e caiu para o 17º lugar, já que a Chapecoense bateu o Palmeiras, por 2 a 0, em pleno Palestra Itália, e ultrapassou o Tricolor na tabela ao assumir a 15ª colocação. O Avaí, por sua vez, caiu para a 22ª posição, com 22 pontos. Agora, ambas as equipes têm clássicos para os quais trabalharão durante a semana. No próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), o São Paulo visitará o Palmeiras, na arena alviverde. Já o Avaí receberá a também ameaçada Chapecoense, novamente na Ressacada. Buscando a vitória, o técnico Dorival Júnior fez as três substituições: colocou Lucas Fernandes, Denilson e Jonatan Gomez nos lugares de Cueva, Gilberto e Jucilei, respectivamente. No entanto, as alterações pouco mudaram o panorama da partida, que terminou empatada.

Suficiente

O Cruzeiro jogou com a cabeça na quarta-feira, data da partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, mas foi o suficiente para dominar o Sport na tarde deste domingo, no Mineirão, e vencer por 2 a 0 dentro do estádio do Mineirão. Superior aos visitantes, o time da casa abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Sassá, e confirmou seu triunfo com Raniel, já na etapa final. Com o resultado, a Raposa chega a 30 pontos conquistados e entra no G-6 do Brasileiro, que dá vaga à pré-Libertadores de 2018, ultrapassando o Atlético-PR, que empatou com o Grêmio pela manhã, e o próprio Leão, que ficou com 29, na oitava colocação. Na próxima rodada, os comandados de Mano Menezes recebem o Santos, às 19h (de Brasília) do domingo, no mesmo Mineirão em que encaram o Grêmio, às 21h45 da quarta-feira, pela Copa. No embate eliminatório, porém, os mineiros têm que tirar a desvantagem de terem perdido por 1 a 0 na ida, em Porto Alegre. Vanderlei Luxemburgo e sua trupe, por outro lado, só jogam no dia 2 de setembro, contra o Tricolor gaúcho.

Distanciam

O Bahia fez valer o mando de campo e venceu por 3 a 0 o Vasco, neste domingo, na Fonte Nova. Com o resultado, os baianos chegaram a 26 pontos e se distanciam das últimas posições. Já os cruzmaltinos seguem com 25 e começam a ver a zona de rebaixamento mais próxima. O Vasco teve mais posse de bola durante os 90 minutos, mas viu o Bahia construir a vitórias em erros dos próprios cruzmaltinos. Os donos da casa foram para o intervalo com boa vantagem após gols de Tiago e Mendoza. No segundo tempo, o colombiano marcou seu segundo gol na partida para garantir os três pontos. Na próxima rodada, o Bahia terá pela frente o Bahia, no próximo domingo, novamente na Fonte Nova. Já o Vasco vai disputar o clássico contra o Fluminense, no sábado, no Maracanã. Na parte final da partida, o Vasco diminuiu o ritmo e aceitou a derrota. Com isso, o Bahia passou a administrar o jogo, com direito a olé. O panorama do confronto não mudou até o apito final do árbitro.

Empataram

Em uma partida fraca, Grêmio e Atlético-PR empataram sem gols na Arena, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho alcança os 40 pontos e permanece na segunda colocação, sete pontos atrás do líder Corinthians, que tem um jogo a menos. Já o Furacão chegou aos 30 pontos. Este foi o primeiro empate em 0 a 0 do Grêmio na temporada 2017. Como já era esperado, o técnico Renato Portaluppi escalou o time completamente reserva, com o lateral Léo Moura improvisado no meio de campo e o atacante peruano Beto Da Silva no banco de reservas. No Atlético-PR, uma das novidades foi o zagueiro Zé Ivaldo, mais uma vez improvisado na lateral direita. Em 16 jogos no ano, o jogador foi utilizado cinco vezes na lateral. Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo na 22ª rodada. No próximo domingo, 27 de agosto, às 16 horas (de Brasília), o Atlético-PR enfrenta o Flamengo, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Já o Grêmio vai encarar o Sport, no sábado, às 16 horas, novamente em casa. Antes disso, o Tricolor Gaúcho disputa a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Mineirão.

Golaço

Neste domingo, a Ponte Preta recebeu o Botafogo no Estádio Moisés Lucarelli e conseguiu importantes três pontos na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Macaca venceu o time carioca por 2 a 1 com dois gols de Emerson Sheik, inclusive um golaço dele no finalzinho do segundo tempo. Na saída de campo, o atacante confessou que não está satisfeito com posição da equipe no Brasileirão: “A gente precisa melhorar né… Precisa melhorar, porque o campeonato é extremamente competitivo, e a nossa posição na tabela não está conforme nosso planejamento. Mas valeu. Valeu a vitória e o empenho da galera”. O camisa 11 avaliou ainda o desempenho da Ponte no jogo deste domingo e ressaltou o fator coletivo da equipe: “Um primeiro tempo muito abaixo. No segundo tempo a gente conseguiu voltar melhor, fui feliz em um gol difícil, a equipe toda foi feliz na marcação… Enfim, valeu hoje o segundo tempo pela parte coletiva”. Na próxima rodada, o time de Campinas recebe o Atlético-MG no domingo, dia 27, às 16 horas (de Brasília)

Disputa

Na disputa pelos três pontos e novas posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Santos e Coritiba empataram em 0 a 0 no estádio Couto Pereira, neste domingo. Apesar do ritmo intenso de ambas as equipes e da esperada estreia do atacante Nilmar, o Peixe perdeu a chance de encostar no Grêmio e o Coxa, por sua vez, se aproxima da zona de rebaixamento. O árbitro Sandro Meira Ricci apitou, mas pareceu que apenas o Coritiba ouviu. Em um ritmo intenso, o Coxa marcou alto, pressionou e finalizou três vezes em apenas um minuto e meio. Não levou perigo ao goleiro Vanderlei, mas deu trabalho para Lucas Veríssimo e David Braz. Após isso, o Coritiba cresceu na partida e seguiu na busca pelo gol, mas não obteve sucesso e encerrou a partida no 0 a 0. O próximo desafio do Coxa no Campeonato Brasileiro será na segunda-feira da próxima semana, contra o Vitória, no estádio Couto Pereira, às 20h, enquanto o Peixe enfrentará o Cruzeiro no domingo, no Mineirão, às 19h.

Destaque

O Flamengo recebeu o Atlético-GO na noite deste sábado no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Brasileirão, e fez o dever de casa ao vencer por 2 a 0. O jovem Vinicius Junior foi o destaque da partida ao marcar os dois gols que deram a vitória ao time da casa. O Rubro-Negro carioca, que não vencia desde a 16ª rodada, quando derrotou o Coritiba também em casa, chegou aos 32 pontos e dorme na quinta posição. Neste domingo, os cariocas torcem contra Sport e Atlético-PR para fechar a rodada no G6. Com 15 pontos, o Atlético-GO se mantém na lanterna da competição. Na próxima quarta-feira, o Flamengo disputa a vaga na final da Copa do Brasil contra o Botafogo. Na próxima rodada do Brasileirão, o Fla volta a jogar em seu estádio no domingo, em confronto direto pelo G6 diante do Furacão. Já o Dragão encara o líder Corinthians em Itaquera.

Encerrou

Campeão invicto do primeiro turno com recorde de 47 pontos, melhor defesa, sem perder há cinco meses, campanha fora de série… As credenciais eram ótimas, mas nada disso apareceu em campo: surpreendente no contra-ataque concluído por Tréllez, o Vitória venceu o Corinthians por 1 a 0 e encerrou a invencibilidade dos líderes do Campeonato Brasileiro. Durante a semana, todo mundo que falou em nome do Vitória adiantou qual seria a estratégia para o jogo. Em grego strateegia, em latim strategi, em francês stratégi: esperar o Corinthians propor o jogo e apostar em contra-ataques rápidos, com a defesa bagunçada. O Timão até começou melhor, com chute de Maycon e drible de Rodriguinho, mas foi o time baiano quem saiu em vantagem. Na sequência, Fernando Miguel fez linda defesa em cabeceio de Jô e viu o Vitória responder em contra-ataque puxado por Tréllez, que serviu Neilton. No canto esquerdo, Cássio se esticou para fazer linda defesa. Os goleiros deram o recado aos atacantes: nunca serão! Com Jadson no lugar do lesionado Balbuena e Gabriel improvisado na zaga, o Corinthians foi para o tudo ou nada. E não deu nada: 1 a 0 para o Vitória diante de mais de 40 mil pessoas na Arena de Itaquera. Bota na conta do papa. Ou melhor, do Tréllez.

Avaliação

Autor do gol do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Avaí, na tarde deste domingo, na Ressacada, Hernanes culpou Douglas, goleiro do Avaí, pelo resultado. Na avaliação do Profeta, o Tricolor teve mais chances e merecia deixar Florianópolis com a vitória. De fato, Douglas foi o grande vilão são-paulino. Ele saiu bem em lance cara a cara com Gilberto, se esticou todo para espalmar cabeceio de Hernanes, que ainda exigiu grande defesa do arqueiro do Leão da Ilha nos minutos finais do duelo. Com o resultado, o São Paulo continuou na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, no 16º lugar, com 23 pontos. Douglas só não conseguiu pegar pênalti cobrado por Hernanes, que decretou o empate em Florianópolis. “Acredito que fizemos um bom jogo, o primeiro tempo dominamos, criamos algumas chances. Eu tive uma. O goleiro deles fez grandes defesas, evitando nossa vitória”, lamentou o camisa 15, que em seguida fez uma avaliação positiva da atuação tricolor. O próximo compromisso é o clássico contra o Palmeiras, domingo (27), no Palestra Itália. Apesar da situação ainda delicada, Hernanes vê a equipe no caminho certo.

Experiente

O jovem Pedro Henrique, de 21 anos, será o nome mais experiente da dupla de zaga do Corinthians na partida contra a Chapecoense, às 19h30 (de Brasília) da quarta-feira, na Arena Condá, em partida adiada da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acostumado a ficar ao lado de Pablo e Balbuena, titulares do setor, ele admitiu que terá uma responsabilidade maior com a presença de Léo Santos, de 18 anos, já que o paraguaio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. “Sem dúvida, gera uma responsabilidade a mais por eu ser mais velho, assim como é para o Balbuena quando joga comigo. Mas tenho certeza que o Léo vai desenvolver um grande papel contra a Chapecoense”, explicou Pedro, que já foi titular em nove partidas na competição. Para ele, o time tem que mostrar total recuperação com relação à derrota por 1 a 0 diante do Vitória, no último sábado, em Itaquera, que quebrou uma série de 34 jogos de invencibilidade na temporada. “Se olhar nas estatísticas aí, tivemos várias chances, posse de bola nossa. Vitória veio com essa proposta, foram felizes. Infelizmente, se continuasse até agora a gente não ia fazer o gol. É levantar a cabeça, pensar nesses três pontos pela frente no jogo contra a Chape”, avaliou.

Campanha

Será, por sinal, a segunda vez que Pedro Henrique forma uma dupla com Léo. Ano passado, na errante campanha da equipe que ficou em sétimo no Brasileiro, eles atuaram lado a lado contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli. Naquela ocasião, apesar da atuação elogiada pelos companheiros, os dois foram incapazes de travar um jogada já nos acréscimos da partida, quando Rafael Moura desviou lançamento do meio-campo e empatou o placar em 1 a 1. “É um garoto que vem trabalhando firme, tem um grande potencial, torço muito para ele. É dar continuidade porque quem está entrando do banco vem dando conta do recado”, assegurou Pedro, que volta a treinar, junto com o restante do elenco, na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava.

Descrever

O técnico da Chapecoense, Vinícius Eutrópio, não encontrou palavras para descrever a vitória da sua equipe contra o Palmeiras, na noite deste domingo, no Palestra Itália. Contente pelo 2 a 0 imposto ao Alviverde, o treinador exaltou a felicidade da equipe dentro de campo mesmo após os insucessos na excursão à Europa. “Sabíamos que o jogo era difícil, mas foi fundamental saber aproveitar a viagem. Fizemos três jogos, enfrentamos times muito fortes. Importante para os jogadores se unirem e era preciso organização para enfrentar e dificultar as coisas para o Palmeiras. Tudo deu certo”, avaliou o comandante, que ressaltou o fato de, mesmo com tantos deslocamentos, o time ter mostrado bom preparo físico em campo. “Foi fundamental usar a logística correta, saber que tínhamos jogos lá e como aproveitar cada minuto. Jogamos um dia contra o Coritiba, enfrentamos o Barcelona, depois quem enfrentou o Coritiba jogou contra o Lyon. Treinamos bem e forte no Japão, contra um time forte e que joga com o mesmo sistema há cinco jogos. Isso tudo nos fortaleceu como grupo”, explicou. Com 25 pontos e mais forte na luta para fugir do rebaixamento, a Chape agora terá pela frente o líder Corinthians, na quarta-feira, na Arena Condá. “É o time que joga o melhor futebol, o grande time do Brasil na temporada. Vamos estudar bastante e buscar os pontos fracos do Corinthians para fazer um grande jogo”, concluiu.

Titulares

Com um time alternativo, o Botafogo acabou derrotado pela Ponte Preta, neste domingo, no Moisés Lucarelli. Com o resultado, os alvinegros perderam a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores. O volante Bruno Silva, um dos poucos titulares em campo, lamentou as oportunidades desperdiçadas pela equipe. “O campo estava pesado. Tivemos oportunidades, mas faltou um pouco de calma para fazer o gol e sair com a vitória”, disse. Bruno Silva destacou que o Botafogo está focado na classificação para a final da Copa do Brasil. Por isso, os jogadores não podem pensar muito no resultado deste domingo. “Agora é esquecer o Brasileiro e pensar na decisão. Descansar que quarta-feira é uma final para nós contra o Flamengo”, declarou. O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, os alvinegros jogam no próximo domingo, contra o Bahia, na Fonte Nova.

Complicou

O Vasco se complicou no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Bahia, neste domingo, na Fonte Nova. Com o resultado, os cruzmaltinos seguem com 25 pontos e passaram a ver a zona de rebaixamento mais próxima. O meia Nenê afirmou que os vascaínos precisam redobrar o cuidado a partir de agora para não sofrer na parte final da Série A. “Não passava pela cabeça da gente, mas temos que tomar consciência de que não temos feito as coisas certas. Temos que melhorar muito, dar mais sangue, tentar fazer os gols. Se não trabalhar e não fazer o que tem que fazer durante 90 minutos e não só em 70 ou 80 minutos, o resultado não vem. Essa é a única maneira”, disse. Nenê lamentou as chances desperdiçadas, principalmente no primeiro tempo, contra os baianos. “Não deu certo hoje porque o time não fez gol. O time estava muito bem no primeiro tempo e tivemos chance de abrir o placar, mas tomamos o gol. Aí complicou porque eles estavam todos atrás, só no contra-ataque. Foram na frente duas vezes e fizeram dois gols”, declarou. O técnico Milton Mendes terá novamente a semana livre para trabalhar visando o clássico contra o Fluminense, no próximo sábado, no Maracanã.

Mudanças

O técnico Mano Menezes previa algumas mudanças na sua equipe titular para a partida deste domingo, contra o Sport, no Mineirão, procurando deixar o time na melhor condição física possível para encarar o Grêmio, quarta-feira, também em Minas. Com nove titulares, porém, ele surpreendeu, ganhou por 2 a 0 e os atletas viram pontos positivos em entrar em campo. “Aumenta a confiança, jogamos contra um time bom, adversário direto nosso no Brasileiro, então é uma vitória importante. Ficamos mais confiantes e pode ter certeza que vai estar todo mundo zero bala para o jogo contra o Grêmio”, comentou o meia Thiago Neves, um dos que provavelmente seria poupado. De acordo com os cruzeirenses, no entanto, Mano não surpreendeu ao usar sua força máxima. Em conversa com o elenco, o treinador explicou a importância e vencer os pernambucanos, rivais diretos na briga por uma vaga na Libertadores, e exaltou a confiança que um triunfo poderia trazer. “Não me surpreendeu, não, a gente esperava que só mudasse uma peça ou outra. A gente vai descansar para todo mundo estar bem na quarta-feira”, avaliou o zagueiro Léo, que viu, da defesa, o jovem Raniel ter boa atuação no segundo tempo e tornar-se uma opção para a decisão do meio de semana, pela semifinal da Copa do Brasil. “Se eu puder começar jogando vou dar meu máximo para a gente sair com essa classificação, mas é o professor que vai definir isso aí durante a semana”, disse o garoto, que pode ser uma opção para a equipe buscar a reviravolta no placar. Na partida de ida, em Porto Alegre, os gremistas venceram por 1 a 0.

Comando

O São Paulo mais uma vez não conseguiu embalar duas vitórias consecutivas sob o comando de Dorival Júnior. Esperava-se que conseguisse o feito após os triunfos sobre Vasco, Botafogo e Cruzeiro, mas Grêmio, Coritiba e Avaí o impediram. No entanto, a arrancada do Tricolor é questão de tempo, segundo o treinador. Em entrevista coletiva concedida após o empate por 1 a 1 com o Avaí, no último domingo, na Ressacada, o comandante são-paulino avaliou positivamente a atuação de sua equipe e viu até uma “grande evolução”. “Percebo um time mais solto, com confiança para começar jogadas importantes. Foi assim hoje (domingo) em alguns momentos contra Botafogo e Cruzeiro. Estamos aguardando essa arrancada, que pode vir com um grande resultado. Quem sabe ela esteja próxima. Os jogadores estão interessados e querendo acertar a todo momento. Tudo é questão de tempo”, avaliou. Dorival ficou satisfeito sobretudo pelas jogadas de lado de campo, com profundidade. De fato, o São Paulo usou bastante os laterais, já que foram feitos 40 cruzamentos durante o duelo, 11 a mais que o Avaí.

Arrancada

“Começamos a triangular mais pelos dois lados do campo. Houve um aparecimento do Edimar e do Buffarini que nos anima mais. Estamos aguardando por uma arrancada, está demorando para acontecer, mas os jogadores têm feito por merecer e ela pode acontecer a qualquer momento”, afirmou, confiante. Trabalho não tem faltado para tal. Dorival teve as últimas duas semanas completas para fazer testes e mudanças. Para o duelo em Florianópolis, trocou Jucilei e Petros de posição e colocou Sidão no lugar de Renan Ribeiro na meta são-paulina. “Os treinamentos estão sendo intensificados. Percebo o interesse dos atletas em fazer tudo da maneira como é pedida. A confirmação de tudo isso só vira quando os resultados aparecerem. Temos que ir com calma, rodada a rodada, ponto a ponto”, encerrou. Com 23 pontos em 21 rodadas, o São Paulo é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, ocupando a zona de rebaixamento, portanto. O próximo compromisso é o clássico contra o Palmeiras, domingo, no Palestra Itália.

Animação

O técnico Levir Culpi não escondeu sua animação ao contar com a estreia de Nilmar na noite do domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira. À espera do centroavante Ricardo Oliveira, que se machucou no treino de sábado, ele considera o reforço um trunfo para as quartas de final da Libertadores. “O Ricardo foi um susto muito grande que passamos, mas felizmente ele está bem, está se recuperando. Parece que não é nada muito grave, vai voltar em breve”, avaliou o comandante, que se vê bem servido na posição de goleador. “É bom ver o Nilmar voltando, a técnica dele é indiscutível. Eu precisava colocá-lo em situação de jogo. Ele participou de coletivos e foi muito bem. Temos o Ricardo, o Kayke, o Nilmar e não dá pra escalar todo mundo, mas ele será muito importante. Ele é muito rápido nas ações, será muito importante. É uma ótima posição, principalmente na Libertadores”, explicou. O que incomoda Levir, porém, é o fato de o Peixe não ter marcado gols nas últimas três vezes em que atuou pelo Brasileiro. Para ele, o time precisa ser mais contundente quando cria situações de gol, principalmente em jogos longe de seu domínio. “Nosso ataque não faz gols há três ou quatro jogos. Criamos algumas situações, nossa defesa está muito bem. São coincidências. Hoje faltou o último passe. Se levar em consideração o ataque que nós temos… Temos que melhorar”, concluiu.

Contrato

A derrota em casa para a Chapecoense não fará com que Cuca peça demissão do Palmeiras. O técnico, cujo contrato termina no fim de 2018, reafirmou que deseja ir “até o fim”. O clube, via assessoria de imprensa, também avisou que o trabalho da comissão técnica continua. “Quanto à minha situação, eu falei na sexta que vou até o fim. E vou até o fim. Vou preparar para o trabalho da semana e não tenho nada mais a falar” disse Cuca. Alexandre Mattos não esteve no Allianz Parque e, sem ele, nenhuma decisão é tomada no futebol do Palmeiras. O presidente Maurício Galiotte, o vice Antonino Jesse Ribeiro e o gerente Cícero Souza estavam na arena. Cuca disse não saber a opinião de seus superiores sobre sua continuidade: “Não sei. Isso não cabe a mim responder. Você tem que fazer a pergunta para a diretoria”. Com Cuca, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e ainda não conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro. Dos últimos nove pontos disputados, o time conquistou só um, o que fez a gordura no G4 evaporar: o Flamengo, quinto colocado, tem só um ponto a menos.

Liderança

Pouco ou quase nada mudou na parte de cima da tabela após os jogos de sábado e domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota para o Vitória, a sua primeira na competição, o Corinthians continua com folga na liderança e não viu seus principais concorrentes aproximarem. Com o revés do último sábado, o Timão se manteve com 47 pontos, sete a mais que o segundo colocado Grêmio, que não conseguiu aproveitar o tropeço corintiano ao só empatar sem gols com o Atlético-PR, na manhã deste domingo, em Porto Alegre. Para ajudar o clube de Parque São Jorge, o Santos também não conseguiu vencer na rodada. O time treinado por Levir Culpi, assim com o Grêmio, empatou por 0 a 0 com o Coritiba, no Couto Pereira, e ficou a dez pontos do rival estadual, que ainda tem um jogo a menos que os seus principais concorrentes. O duelo restante está marcado para esta quarta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá. O time catarinense, inclusive, foi protagonista de uma importante mudança na parte de baixo da tabela. Isso porque derrotou o Palmeiras por 2 a 0 em pleno Palestra Itália, ultrapassando o São Paulo, que voltou para a zona de rebaixamento. Agora, o Verdão do Oeste soma 25 pontos, contra 23 do Tricolor.

Incomodados

Os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado na noite deste domingo, no Palestra Itália, sob vaias da torcida após a derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Incomodados com o revés, alguns líderes do elenco exaltaram a dedicação dos atletas, mas admitiram que a equipe não consegue jogar um bom futebol. “O sentimento da torcida é o mesmo dos jogadores, tentamos honrar a camisa. As coisas não estão acontecendo da maneira que queremos. As peças não encaixaram, mas não foi por falta de empenho”, disse o zagueiro Edu Dracena, que ainda viu certa falta de sorte do Alviverde na hora de chegar ao gol. “Vamos enfrentar a dificuldade. Para encaixar as peças, não é uma conta exata. Não é só contratar bons jogadores que vai ter bom time. O goleiro pega uma bola impossível ali…”, avaliou o defensor, com visão bastante semelhante à do meia Moisés.

Caminho

O Coritiba ficou no empate sem gols diante do Santos, no Alto da Glória, e não reencontrou o caminho da vitorias no Campeonato Brasileiro, desperdiçando ainda uma chance de entrar na metade superior da tabela de classificação. O lateral Thiago Carleto acredita que o Alviverde não falhou na partida, soube criar as oportunidades. Mas, faltou o gol. “O time não pecou em aspecto nenhum, jogamos de igual para igual. A gente conseguiu marcar bem, que era o propósito que o professor Marcelo nos passou. Teve a bola do Alan na trave, chute que o Vanderlei pegou. E se ver, no segundo tempo eles não tiveram nenhuma chance”, disse o jogador, que agora quer manter a pegada diante do Vitória. “Nós jogadores de igual contra uma grande equipe. Agora temos que pensar no Vitória porque precisamos de um grande resultado”, emendou. De volta ao time titular, o volante João Paulo acredita que, mesmo sem conseguir os três pontos em casa, a equipe mostrou que está evoluindo, mas que precisa logicamente transformar rapidamente sua postura em resultado positivo. “O time está a cada dia melhorando mais e a gente espera que no próximo jogo sairá com a vitória para o torcedor”, avaliou.

Problemas

O lateral direito Fagner, um dos líderes do elenco do Corinthians não viu grandes problemas na derrota do clube por 1 a 0 para o Vitória, no último sábado, no estádio de Itaquera. Na avaliação do defensor, o líder do Campeonato Brasileiro ia perder em algum momento, independentemente de qual, e acabou sofrendo o revés justamente quando o impacto da perda seria um dos menores possíveis. “A gente perdeu na hora certa”, comentou o camisa 23, que teve boa participação ofensiva na partida, mas acabou diretamente envolvido no lance do gol do adversário ao perder a bola na defesa e ocasionar o contra-ataque puxado por David e concluído pelo colombiano Tréllez. “Lógico que não tem hora boa para perder, mas, se for parar para olhar, perdemos quando poderíamos perder. Temos de ter sabedoria agora, não jogar fora tudo que fizemos para que a gente possa, já no próximo jogo, dar uma resposta boa”, explicou o jogador, de olho na partida contra a Chapecoense, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá.

Competência

Fagner ainda deixou claro que não vê qualquer problema na tática adotada pelos baianos ,que se fecharam com competência na defesa, dificultando as triangulações corintianas, e foram perigosos no contrata-ataque, principalmente no segundo tempo, a ponto de só não ampliarem o marcador porque o juiz anulou erradamente um gol de Kanu. “Isso aí sempre vai acontecer, vão vir fechados, jogando no erro, primeiro tempo eles chutaram uma bola só. No segundo chutaram uma ou duas que o Cássio pegou. Tivemos volume, criamos situação de gol e não conseguimos concluir. Faz parte do futebol”, concluiu. Com 47 pontos, o Alvinegro espera o resultado do jogo entre Grêmio e Atlético-PR, neste domingo, em Porto Alegre, para saber qual será sua distância para os gaúchos, que estão na segunda colocação da competição.

Evitado

O empate por 1 a 1 com o São Paulo, na tarde deste domingo, na Ressacada, poderia ter sido evitado se Júnior Dutra não tivesse desperdiçado chance incrível de gol, quando o placar apontava 1 a 0 para os donos da casa. Após a partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante lamentou o erro e elogiou a defesa do goleiro Sidão. O lance começou com um erro de saída de bola do arqueiro tricolor, aos 26 minutos do segundo, logo após o próprio Júnior Dutra ter aberto o placar com gol de pênalti. O atacante avançou sem marcação até ficar cara a cara com Sidão, que conseguiu resvalar na bola e se redimir da falha. “Adivinhei a jogada por conhecer o Sidão, acabei batendo bem, mas ele fez uma baita defesa. O São Paulo tem qualidade, não era o resultado que queríamos, mas estamos vivos”, lamentou Júnior Dutra, em entrevista à TV Globo. Com 22 pontos em 21 rodadas, o Avaí caiu para o 19º lugar e continuou na zona de rebaixamento, portanto. O próximo compromisso é o clássico contra a Chapecoense, domingo (27), novamente na Ressacada.

Cobranças

Não sobraram palavras gentis do técnico Vanderlei Luxemburgo após a derrota do Sport para o Cruzeiro. Depois do confronto deste domingo, o treinador rubro-negro ressaltou a apatia de seu elenco e ainda fez cobranças ao “principal jogador do time”: o selecionável Diego Souza. Em uma coletiva de imprensa muito rápida, que durou menos de três minutos, Luxa não fez grandes análises sobre a partida e só falou mais quando perguntado sobre o atacante convocado por Tite para a Seleção Brasileira. O comandante leonino ressaltou a importância de Diego entender sua importância para o elenco, retomando, assim, seu melhor futebol. “A equipe não jogou o que deveria jogar. Achei a equipe apática, sem a determinação e concentração que estamos acostumados. O resultado foi justo. O Cruzeiro mereceu e precisamos melhorar”, pontuou o técnico, que ainda completou.

Seleção

“Diego é o melhor do time e é da seleção, mas está abaixo do que pode. Isso está claro. Não adianta tirar da equipe, porque é o melhor. Ele tem que ter discernimento de entender que é o grande jogador do Sport e tem que ser o carro-chefe. Ele sabe que está faltando e precisa melhorar. Foi decisão dele e do clube continuar quando teve a possibilidade de sair. Vai ser cobrado e tem que estar preparado para isso. Ele tem o meu apoio e o dos jogadores”. A derrota do Mineirão custou a vaga do Sport na zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores. Agora oitavo colocado, com 29 pontos, o time pernambucano perdeu a última vaga no G6 justamente para o Cruzeiro, que chegou a 32. Para trabalhar em cima da citada falta de determinação e para retomar o caminho das vitórias, Luxemburgo terá duas semanas de folga, voltando aos gramados somente no dia 10 de setembro, quando recebe o Avaí. Por conta dos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Arena do Grêmio não poderá ser utilizada no próximo final de semana, e o duelo entre o Tricolor Gaúcho e o Leão do Recife foi adiado.

Aplaudido

O técnico Fábio Carille deixou o gramado aplaudido pela torcida do Corinthians, que fez festa apesar da derrota por 1 a 0 para o Vitória, praticamente em um reflexo da calma dos alvinegros em explicar como o líder do Campeonato Brasileiro perdeu uma invencibilidade de 5 meses contra um time que luta contra o rebaixamento. Tranquilo, o treinador preferiu dar méritos ao adversário e pediu que o time erga a cabeça para as próximas partidas. “Não existe equipe imbatível, sabíamos da proposta de jogo do Vitória, sabíamos que ia ser assim. O time procurou não desorganizar, tanto que o gol deles foi mérito deles. Até revi, estava todo mundo no lugar que devia estar, foi qualidade do passe ali. Triste por hoje (sábado), já enfrentamos equipe que veio fechada e ganhamos, agora é levantar a cabeça e trabalhar para que a gente consiga a vitória lá em Chapecó”, explicou, reclamando apenas da insistência do time em furar o bloqueio rival pelo meio. “Mesmo com as mudanças, improvisações ali, dificilmente eu vou desorganizar e sair da minha linha de trabalho. Se eu fizer algo diferente, a chance de eu conseguir as coisas é menor. A gente sabia que o jogo era pelos lados. O jogo era por lá, cruzamos bastante. Pedimos que abrisse, chegasse ainda mais pelos lados, mas tentamos muito pelo meio”, avaliou o comandante corintiano, num tom semelhante ao do dia a dia, diferente, por exemplos, do que adotou na eliminação para o Inter, na Copa do Brasil, e no empate por 2 a 2 contra o Atlético-PR.

Reação

“Ali a gente estava ganhando um jogo, um chute do meio da rua desvia no Balbuena e entra. Sou muito ciente, consciente de tudo. Vou lá e trabalho, infelizmente as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina sempre”, observou o treinador, que gostou da reação dos atletas e disse que todos deviam sentir orgulho do que fizeram. “Foram 34 jogos, um turno inteiro, 19 partidas, nós temos de nos sentir orgulhosos. Vestiário triste, normal, mas é isso. Perdemos para o Inter e na sequência estava todo mundo já de cabeça erguida para jogar uma semifinal de Paulista. Agora é isso que a gente tem que ter também”, pediu Carille, refutando qualquer chance de o Vitória ter “emulado” o Corinthians para conseguir sair vencedor em Itaquera. Vágner Mancini, técnico do adversário, era também o treinador da Chapecoense, que empatou por 1 a 1 na primeira rodada do Brasileiro. “Só que o jogo da Chape foi outra história, a gente voltou do Chile com um monte de problema, gripe, febre. Todo mundo vai vir respeitando o Corinthians, eu também faria. Mas o Mancini joga assim há muito tempo, não tem nada de copiar a gente, não”, concluiu. Com 47 pontos, o Alvinegro espera o resultado do jogo entre Grêmio e Atlético-PR, neste domingo, em Porto Alegre, para saber qual será sua distância para os gaúchos, que estão na segunda colocação da competição. O time volta a campo na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá.

Emoções

O empate sem gols e sem muitas emoções entre Grêmio e Atlético-PR na Arena, em Porto Alegre, na manhã deste domingo, não desagradou somente torcedores, mas também ao técnico Renato Portaluppi. O treinador gremista lamentou que o time não alcançou os três pontos para se aproximar do líder e ressaltou que a partida foi ruim. “O jogo de poucas oportunidades, tecnicamente um jogo ruim, mas faz parte. Somamos mais um ponto no Campeonato. Nosso objetivo era nos aproximarmos mais um pouco do Corinthians com uma vitória, mas eu acredito que pelo o que aconteceu no jogo está de bom tamanho. As duas equipes praticamente não criaram e tecnicamente, o jogo, na minha opinião foi muito ruim”, observou. Mesmo com a equipe reserva estar não estar conseguindo bons resultados, o comandante afirmou que o time alternativo vai continuar atuando pelo Campeonato Brasileiro. “Vamos continuar dando chance para os garotos. Não é que eu queira somente fazer isso. Nós somos obrigados. Por exemplo, hoje, o próprio Marcelo sofreu uma lesão. Vai ser sempre o mesmo discurso. Não tem como jogar a mesma equipe em todos os campeonatos”, disse. O Grêmio volta a campo contra o Cruzeiro, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela segunda partida das semifinais da Copa do Brasil, no estádio Mineirão. O Tricolor Gaúcho pode empatar sem gols que garante a classificação para a final do torneio.

Encarar

Após perder pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, encerrando uma invencibilidade de cinco meses na atual temporada, o Corinthians ainda terá de lidar com alguns problemas para encarar a equipe da Chapecoense, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá. O lateral esquerdo Guilherme Arana sentiu uma lesão na coxa direita e o zagueiro Balbuena levou o terceiro cartão amarelo após o apito final. Com isso, o beque é desfalque certo para o embate em Santa Catarina, mas já tinha presença improvável por conta de um incômodo na coxa esquerda, que o tirou de campo na parte final do duelo. Substituído por Jadson, o paraguaio explicou que já havia reclamado com o árbitro Eduardo Aquino Valadão por causa de possíveis pênaltis em lances de bola parada ofensiva, ignorados pelo juiz. “Mas eu até fiquei surpreso porque eu fui falar tranquilo com o juiz, não xinguei nem gesticulei. Nem sabia que estava pendurado”, comentou o camisa 4, que dará lugar a Léo Santos, único zagueiro à disposição no elenco. Para a sequência do torneio, ele só saberá se estará à disposição após exames na segunda-feira, data da reapresentação do elenco. “Não quero falar muito. Na outra vez que me machuquei, achei que não era nada e fiquei três semanas fora. Então vou esperar”, continuou.

Rebaixamento

O Vasco foi derrotado pelo Bahia por 3 a 0 neste domingo e, com isso, caiu para a 16ª posição no Brasileiro, uma acima da zona de rebaixamento. Para o comentarista Sérgio Xavier Filho, a queda de rendimento do Cruz-maltino em casa explica a má colocação. O jornalista lembrou que, jogando fora de São Januário, a equipe carioca tem dois empates e duas derrotas em quatro jogos como mandante. Como o Vasco foi punido por confusão da torcida na derrota para o Flamengo por 1 a 0, em São Januário, Sérgio Xavier afirmou que as pessoas que provocaram as brigas nas arquibancadas também são culpadas pela má fase do Cruz-maltino. “Eu só queria lembrar que foi na 12ª rodada que a gente teve aquele Vasco x Flamengo. A partir de então, o Vasco não joga mais em São Januário. E parou de ganhar. Toda vez que a gente for ver o que está acontecendo no Vasco, temos que falar. Tem a culpa da diretoria, que não está administrando bem o clube. A gente pode falar de contratações. A gente pode falar do esquema tático, o Milton tem sua parcela de culpa. Mas a torcida também tem. A torcida que fez o que fez naquele jogo contra o Flamengo tem parte, e parte importante, de culpa pelo que está acontecendo com o Vasco” disse o comentarista, no “Troca de Passes”. Após a derrota para o Bahia, mesmo com a 16ª posição, o técnico Milton Mendes mostrou otimismo e afirmou que o objetivo do Vasco ainda é chegar, no mínimo, em sexto lugar. Para Sérgio Xavier, a declaração do treinador não faz diferença.” Não faz diferença nenhuma. Isso é um discurso. O que tem que fazer é a mesma coisa: começar a ganhar”. Na próxima rodada, o Vasco faz clássico contra o Fluminense, no sábado, no Maracanã.

Sentimento

Na teoria o resultado foi ruim para ambos os times. Na prática, o Luverdense deixou o campo com sentimento de vitória. Isso porque, na tarde deste sábado, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a equipe mato-grossense saiu perdendo por 2 a 0 para o CRB, mas buscou o empate com um gol marcado aos 36 minutos do segundo tempo, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com o resultado, o CRB distante da zona de rebaixamento, mas também do G4 da competição. A equipe alagoana ocupa o 11º lugar, com 29 pontos, cinco a mais que o ainda ameaçado Luverdense, que figura na 16ª colocação, na beira do Z4. Na próxima rodada, o CRB visitará o Santa Cruz, sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Arruda. O Luverdense, por sua vez, receberá o Londrina, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, às 19 horas do mesmo dia.

Facilidade

No Frasqueirão, o Internacional venceu com facilidade o lanterna ABC pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Eduardo Sasha, D’Alessandro e William Pottker. Com o resultado, o Colorado Gaúcho alcançou os 39 pontos na Série B, um a menos que o líder América-MG. Esta foi a 5ª vitória consecutiva do Colorado no ano. A última vez que o Inter atingiu este número foi em 2015, pelo Campeonato Gaúcho, com o técnico Diego Aguirre. Pelo Brasileirão, foi no ano de 2014, quando Abel Braga era treinador do time gaúcho. Já o ABC atingiu 4 jogos seguidos sem vitórias. Nas últimas 16 partidas, a equipe venceu apenas 2 partidas. O técnico Guto Ferreira manteve a formação 4-1-4-1 e repetiu a escalação considerada ideal pela terceira vez seguida. A última vez que o Colorado repetiu o time tantas vezes consecutivas foi no ano de 2009. Na época, o treinador do Inter era Mário Sérgio. No ABC, o treinador Márcio Fernandes teve mais uma vez que improvisar o volante Márcio Passos na zaga. As duas equipes retornam a campo na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Internacional recebe o Paysandu, no estádio Beira-Rio. No próximo sábado, dia 26 de agosto, às 16h30 (de Brasília), o ABC encara o Vila Nova, no estádio Serra Dourado, em Goiás.

Permanece

Jogando em casa, o Juventude venceu o Vila Nova por 1 a 0, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, nesta sexta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Com o resultado, os gaúchos foram a 34 pontos e permanecem na parte de cima da tabela, já o Tigre permanece com 35 pontos dentro do G4. Na próxima rodada, a equipe do Rio Grande do Sul irá viajar até Curitiba para enfrentar o Paraná, na sexta-feira, dia 25 de agosto, às 20h30 (de Brasília), no estádio Durival Britto. Já o time goiano irá receber o ABC, no Serra Dourada, no sábado, dia 26 de agosto, às 16h30. Aos 22, depois de cruzamento de Alan Mineiro, Geovane cabeceou e acertou o pé da trave. A resposta do time da casa veio dois minutos depois. Tiago Marques limpou a marcação e finalizou, forçando Luis Carlos a fazer uma grande defesa. Aos 34 minutos, depois de cobrança de escanteio e leve desvio de cabeça, a zaga do Tigre falhou e Tiago Marques só precisou empurrar a bola para o fundo do gol. Lucas fez falta dura em Moisés aos 38 e foi expulso.

Atropelou

O melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série B (agora com 33 gols marcados) atropelou o Brasil de Pelotas na noite dessa terça-feira, no estádio do Café. Depois de três derrotas seguidas, o Londrina voltou a vencer e em grande estilo. Aplicou 4 a 1 no Brasil de Pelotas, que por sua vez acabou tendo quebrado seu bom momento na competição. Os três pontos levam o Tubarão para os 30, na sexta colocação provisória depois de 21 rodadas. Já a equipe xavante cai para a 12ª colocação, com 27 pontos, e pode ter um prejuízo ainda maior até o fim da rodada. Na reestreia do zagueiro Dirceu, capitão do time na conquista do título paranaense em 2014, o Londrina mais uma vez se destacou pelo poder ofensivo. Logo aos três minutos o time de Claudio Tencati abriu o placar com Artur. Na próxima rodada, o Londrina visita o Luverdense, sábado, às 19 horas, enquanto os gaúchos recebem o Goiás, terça, às 19h15 (sempre em horário de Brasília).

Exibição

O atacante Neymar recebeu grande destaque nas edições de segunda-feira dos jornais franceses, encantados com a sua exibição na goleada por 6 a 2 do Paris Saint-Germain sobre o Toulouse, no último domingo, na estreia do brasileiro diante da torcida, no Parque dos Príncipes. Principal jornal esportivo do país, o L’Equipe exaltou a “grande classe” do camisa 10, que marcou dois gols, participou de outros três e ainda colocou o PSG na liderança da competição. “Inesquecível desde já”, afirmou. O Le Monde, que normalmente não dá tanta importância para o esporte, fez questão de ressaltar a “excepcional” performance do jogador. O popular Le Parisien relatou o “festival do PSG e a estrela brasileira” para classificar Neymar como um diferencial inegável aos comandados de Unai Emery. “Impossível afirmar que o Paris Saint-Germain ganharia uma partida como essa na temporada passada, mas certamente ele teria dificuldades em deixá-la tão fácil”, disse a publicação. O fato de o PSG ter goleado em uma partida na qual chegou a ficar apenas 3 a 2 a seu favor, com um jogador a menos após a expulsão do italiano Verratti. “Um formidável jogador que, na sua primeira vez no Parque dos Príncipes com sua nova camisa, já perpetua a tradição dos grandes nomes brasileiros que passaram por ali”. Na Espanha, porém, a exaltação ficou bem abaixo daquela apresentada na França. O Sport, da Catalunha, nem sequer o citou em sua capa. Já o Marca, de Madri, ressaltou a “emoção do craque” no minuto de silêncio dedicado às vítimas do atentado terrorista que aconteceu em Barcelona, na semana passada.

Carreira

O atacante Grafite, aos 38 anos, viveu diversas vezes na carreira os dois lados da moeda. No Santa Cruz, então, isso se maximiza. São anos de história, no Arruda. De muito criticado quando chegou – há 16 anos -, virou ídolo e voltou como rei – de helicóptero e tudo -, em 2015. Neste final de semana, ao iniciar a quarta passagem pelo clube, passou por uma situação antagônica à estreia de dois anos atrás, contra o Internacional, pela Série A. Ao contrário do Mundão lotado, um jogo fora contra o Guarani, em Campinas. E o gol que garantiu a vitória, daquela vez, contra os colorados, foi trocado por uma atuação apagada e com uma finalização. Grafite esteve em campo durante os 90 minutos da derrota do Santa Cruz, por 2 a 0, para o Guarani. Não se escondeu e até apareceu no meio de campo algumas vezes para buscar a bola, mas teve dois marcadores implacáveis: as faltas de ritmo de jogo e de entrosamento. Grafite tem uma semana para treinar e tentar, ao mesmo tempo, melhorar a condição física e o entrosamento. A tendência é que seja titular novamente contra o CRB, no próximo sábado, e a expectativa da diretoria do Tricolor é de ter o Arruda lotado para recepcionar o ídolo.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com