Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Resultado

Em jogo truncado, o Grêmio bateu o Cruzeiro por 1 a 0 na Arena. O gol da vitória saiu na reta final do primeiro tempo com Lucas Barrios. Com o resultado, o time gaúcho joga por um empate para chegar a final. Já os mineiros precisam de dois gols para avançar no torneio. Agora o jogo da volta acontece na próxima quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. Melhor em campo, o Grêmio jogava no campo de ataque do Cruzeiro e buscava furar a barreira mineira de alguma forma. Já que estava difícil com a bola no chão, o jeito foi apelar no cruzamento e Barrios quase abriu o placar, mas parou em Fábio. Sem deixar o Cruzeiro crescer em campo, o time de Renato Gaúcho continuava no ataque e criou mais uma bela oportunidade. Dessa vez foi Pedro Rocha, que arriscou um belo chute de fora da área e Fábio praticou excelente defesa de mão trocada. De tanto insistir o gol do Grêmio saiu nos minutos finais e no contra-ataque. Michel achou Pedro Rocha, que deu de primeira para Luan. O camisa 7 chutou forte e no rebote de Fábio Lucas Barrios mandou para o fundo das redes, 1 a 0 e muita festa na Arena.

Desvantagem

Em desvantagem no marcador e necessitando de um gol fora de casa, o time visitante subiu a marcação e buscava mais o campo de ataque. Claramente recuado, o Grêmio tinha dificuldade para sair de trás e Marcelo Grohe teve que trabalhar em chute de Diogo Barbosa. Aos 15 minutos da segunda etapa o lance mais polêmico da arbitragem. Após dividida de Ezequiel com Luan, o árbitro marcou pênalti para o Grêmio, mas foi avisado pelo auxiliar que o choque ocorreu fora da área e voltou atrás na marcação. Apesar das mexidas táticas e técnicas do técnico Mano Menezes, o Cruzeiro encontrava muita dificuldade de incomodar o Grêmio e o jogo ficava truncado no meio de campo, do jeito que o time da casa queria. Nos acréscimos o Cruzeiro teve uma grande chance com Raniel, que partiu pra cima do zagueiro, mas parou em ótima defesa de Marcelo Grohe.

Semifinais

No primeiro encontro entre Grêmio e Cruzeiro, confronto válido pelas semifinais da Copa do Brasil, o tricolor gaúcho venceu, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Arena do Grêmio. O resultado, porém, é magro e os jogadores do celestes confiam na possibilidade de virada na próxima semana, em Minas Gerais. “Jogo muito igual, sabíamos que eles iriam pressionar desde o início, nos controlamos, o gol foi no contra-ataque deles, a bola no nosso pé. Jogo decisivo é isso, não pode errar, quando erra às vezes é fatal. A gente tem tudo para reverter no Mineirão, 1 a 0, decisão, vamos com tudo para chegar a final”, destacou o volante Henrique. O zagueiro Léo ressaltou o jogo com dois tempos diferentes, na primeira parte melhor para o Grêmio e a segunda com superioridade da Raposa, e também acredita na virada na próxima semana.

Superioridade

“Iniciamos com certa dificuldade para jogar, depois conseguimos jogar, colocar a bola no chão, trabalhar a bola, tivemos superioridade, mas não conseguimos fazer o gol. A equipe se comportou bem, sofremos o gol. São dois jogos, temos totais condições de fazer o gol”, completou. O goleiro Fábio foi uma das peças mais importantes da noite, com, pelo menos, três defesas difíceis. Ele também espera a virada na próxima semana. “Jogo difícil, a gente, dentro de todas as dificuldades, temos todas as possibilidades de reverter. A gente tinha que ter equilíbrio aqui, não conseguimos evitar a derrota, mas dentro do que passou dentro da partida”, finalizou.

Truncado

Após apenas um dia de trabalho, Reinaldo Rueda já teve de encarar uma semifinal de Copa do Brasil à frente do Flamengo. Apesar do empate sem gols em um clássico muito truncado com o Botafogo no estádio Nilton Santos, o técnico colombiano valorizou a postura de seus comandados em campo. “Jogamos diante de um rival que vive um excelente momento, um grande trabalho. Encontramos um grupo muito maduro, profissional, jogadores comprometidos, e essa ambição apareceu no campo, com o time controlando o jogo, com consistência. A equipe pode se projetar para o futuro e agora é usar o tempo para trabalhar”, avisou. Sobre o lance mais polêmico da partida, no entanto, Rueda preferiu poupar Anderson Daronco de qualquer crítica. O árbitro acabou expulsando o goleiro Muralha e o zagueiro Joel Carli na etapa final, depois dos jogadores trombarem e se estranharem dentro da área flamenguista. “Não vou dar opinião. Respeitar a decisão do árbitro. É uma pena terminar a partida com 20 jogadores (de linha), mas é uma situação que o árbitro avaliou e temos de respeitar”, disse o colombiano, com discurso bem diferente ao de Muralha, que sequer poderá ficar no banco de reservas no jogo da volta.

Maldade

“Sinceramente, até agora não entendi porque fui expulso. A bola quicou e eu subi, não fui na maldade, nunca fui um atleta maldoso. Fui na bola, não fiz nada. Creio que estragou o jogo, sim”, condenou Muralha, titular nessa quarta porque Diego Alves não está inscrito na Copa do Brasil. Voltando a analisar o desempenho do Flamengo, Reinaldo Rueda admitiu que o toque de bola e a opção por não levantar tantas bolas na área, como a equipe vinha fazendo sob o comando de Zé Ricardo, é a sua primeira orientação perceptível no time. “Uma situação tática ofensiva importante que a equipe tem para abrir espaço e para quebrar a linha do Botafogo. Era uma alternativa, não somente com a circulação de passe, mas também as infiltrações, pois temos jogadores como Berrío, Everton e Vizeu, que podem receber em profundidade”, explicou. Após o jogo dessa quarta, uma grande confusão se formou na rua, exatamente na saída norte do estádio Nilton Santos. Duas torcidas organizadas da equipe da casa se desentenderam e a cavalaria da polícia acabou intervindo com bombas de gás lacrimogênio, o que gerou muita correria. A cena provocou pânico por alguns minutos, até a situação ser controlada.

Satisfeitos

O Flamengo empatou sem gols com o Botafogo, nesta quarta-feira, no confronto de ida pela semifinal da Copa do Brasil. Mesmo com o resultado, os rubro-negros saíram satisfeitos de campo. O meia Diego lamentou a bola no travessão em cobrança de falta no segundo tempo. “Acaba sendo um bom resultado, mas pelo que criamos nesta partida não seria surpreendente sair de campo com a vitória. A melhor chance foi na falta. Hoje não entrou, quem sabe na próxima entra”, disse. Diego revelou que o técnico Reinaldo Rueda já iniciou seu trabalho com a equipe, principalmente por meio da conversa. “Acho que foi um grande jogo, sem comparação com o que já passou, mas já tem identidade do Rueda. Única forma de ele conseguir colocar o que quer é através da comunicação. A equipe entrou com uma ideia clara no jogo e deu certo. Não saiu o gol, mas saímos daqui com um resultado bom”, declarou. Com o resultado, os flamenguistas jogam por uma vitória para avançar à final da Copa do Brasil. Em caso de uma nova igualdade sem gols, o confronto será decidido nos pênaltis. O empate com gols classifica os alvinegros.

Flagrante

Um torcedor do Botafogo foi detido em flagrante durante o clássico desta quarta-feira, contra o Flamengo, por ter cometido injúria racial direcionada a familiares do meia-atacante Vinícius Júnior. Segundo imagens capturadas no setor Leste das arquibancadas, o homem em questão fez um sinal apontando para a pele, em direção ao camarote do Nilton Santos onde estavam o grupo de pessoas próximas ao jogador do Fla. O acusado conduzido à delegacia do estádio, que fica no mesmo setor do Juizado Especial Criminal. Ele passou a madrugada quase toda aguardando para prestar depoimento e a conclusão do registro da ocorrência. Por volta das 4h30, o homem foi conduzido à Cidade da Polícia.

Preocupação

“Vi as imagens, pois estava no outro camarote. Aparentemente foi isso aí. A Justiça agora vai avaliar” disse o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, referindo-se ao vídeo da suposta injúria racial. O Botafogo está acompanhando o caso de perto. Apesar da injúria racial, o clube não tem preocupação em ser eventualmente punido no STJD por causa do fato. O clube entende que o artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que prevê a sanção por injúria racial só responsabiliza o clube caso um número considerável de torcedores a pratique. O que não é o caso.

Experiência

Balbuena espera ver o seu companheiro de zaga ainda mais disposto nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com a experiência de quem é pai de dois garotos, Lucas e Liam, o paraguaio acredita que o prata da casa Pedro Henrique ganhou novo incentivo com o nascimento do filho Pietro, nesta semana. “Virar pai é uma felicidade inigualável. O Pedrão vai mudar para melhor”, comentou Balbuena, referindo-se ao companheiro pelo apelido carinhoso que adotou. “Agora, a motivação dele será um pouco diferente. Sabendo que precisa dar de comer a uma criança, correrá o dobro”, completou Balbuena, sorrindo. Com 39 jogos a serviço do time profissional do Corinthians, Pedro Henrique ainda alterna bons e maus momentos, o que desperta a desconfiança dos torcedores mais críticos. O prata da casa se firmou como titular a partir da lesão muscular sofrida por Pablo, ainda sob os cuidados do departamento médico, e anotou um gol no último compromisso da equipe, a vitória por 3 a 1 sobre o Sport. “O Pedrão é um cara muito tranquilo, de cabeça boa, firme. O filho será uma motivação a mais para ele trabalhar bem, como já vem fazendo”, reforçou Balbuena, que sempre faz questão de manifestar apoio ao companheiro.

Recuperar

A última vez que o Santos perdeu um jogo foi no dia 28 de junho. Ao todo, são 13 partidas de invencibilidade na temporada. Porém, apesar dos resultados satisfatórios, o Peixe não vem encantando seu torcedor. A equipe comandada por Levir Culpi sofreu bastante nos últimos cinco compromissos em 2017. Contra Grêmio, Avaí e Fluminense, os santistas não convenceram e ficaram no empate. Já diante de Flamengo e Atlético-PR, o alvinegro foi pressionado desde o início e conquistou a vitória apenas nos minutos finais. E para recuperar o bom futebol, o Santos ‘ganhou’ de presente uma semana livre para treinar antes de entrar em campo contra o Coritiba, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, o técnico Levir Culpi preferiu dar folga ao elenco e só retomará as atividades nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Centroavante

O técnico Dorival Júnior está preparando um São Paulo mais móvel e leve para a partida contra o Avaí, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Ressacada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o centroavante Lucas Pratto, que foi expulso na vitória sobre o Cruzeiro, o comandante tricolor abriu mais uma semana de treinamentos com testes no setor ofensivo. Na terça-feira, data da reapresentação do elenco, Dorival comandou uma atividade de ataque contra defesa, em que o sistema ofensivo foi integrado por Marcinho, Marcos Guilherme, Petros, Hernanes, Cueva, Lucas Fernandes e Pratto. Desses sete jogadores, além do argentino, Marcinho não briga por vaga no time titular, já que também cumprirá suspensão automática no domingo. Nesse exercício, Lucas Pratto atuou isolado como centroavante, esperando ser municiado pelos seis armadores.

Alternativas

Na última quarta-feira, contudo, Dorival testou opções mais alternativas no ataque. Com Gilberto recuperando-se de dores no joelho esquerdo, o técnico iniciou o trabalho tático com Denilson de centroavante, posicionado à frente da linha de quatro armadores do esquema 4-1-4-1, que foi composta por Marcos Guilherme, Petros, Hernanes e Cueva. Não satisfeito, o treinador fez alterações no meio da atividade: trocou Denilson e Cueva de posição. Assim, o peruano passou a atuar mais centralizado, como um falso 9, enquanto o atacante foi aberto na ponta esquerda. Também testou Brenner na posição de centroavante e Lucas Fernandes como falso 9. Este último, inclusive, destacou-se pela eficiência nas finalizações. Sempre perigoso nos chutes, marcou dois gols e mostrou bastante movimentação, virando uma viável opção ofensiva. Com a vitória sobre o Cruzeiro, o São Paulo subiu para o 16º lugar, com 22 pontos, deixando, ao menos provisoriamente, a zona de rebaixamento do Brasileirão. O que dá fôlego a Dorival, para que faça os ajustes necessários na equipe até domingo.

Alertou

O técnico Cuca alertou os jogadores do Palmeiras sobre um possível compartimento hostil da torcida após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o meia Guerra contou sobre o aviso do treinador e ainda revelou um episódio de cobrança no último domingo, antes da partida contra o Vasco. “Tomara que não aconteça (protestos e pressão no dia a dia), mas temos que estar preparados. O Cuca já nos falou disso e é bom para não sermos pegos desprevenidos. Ele já avisou que no domingo, ninguém irá gritar ‘Guerra, Guerra’, não irão cantar o nome dos jogadores. É normal que eles estejam bravos, não é segredo para ninguém que essa equipe foi armada para ganhar a Libertadores. Se eles protestarem, temos de ter calma e tratar de ganhar e jogar bem, para que eles possam desfrutar. Com o Cuca falando isso agora, você chega ao estádio preparado e não é pego e surpresa. Os torcedores sempre estão ali, com o estádio cheio, então temos de tratar de jogar”, disse o venezuelano, antes de falar sobre o episódio de domingo.

Insultos

“Antes do jogo de domingo, contra o Vasco, torcedores falaram algumas coisas para alguns jogadores. Penso que os insultos são ruins, porque há famílias envolvidas, isso não cai bem. Por isso falo para terem um pouco de paciência. Cuca saiu no fim do ano, depois voltou, é uma equipe que estava se armando e necessita de tempo. Precisamos deles também”, completou o atleta, sem dar mais detalhes sobre ocorrido. Na última segunda-feira, a maior torcida organizada do Palmeiras, Mancha Alviverde, se manifestou por meio de sua conta oficial no Facebook exigindo a saída do gerente executivo Alexandre Mattos, e questionando os trabalhos de Cuca e do presidente Mauricio Galiotte. Em “dossiê” elaborado pela uniformizada, o maior questionamento dos torcedores se deve aos altos investimentos feitos em contratações, que não surtiram efeito até aqui. Guerra, porém, já assumiu a responsabilidade pela má fase. Às 19 horas (de Brasília) deste domingo, provavelmente com Guerra entre os titulares, o Palmeiras volta a campo para enfrentar a Chapecoense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Palestra Itália. O time alviverde, com 33 pontos, ocupa o quarto lugar da tabela.

Comunicou

A passagem de Gilberto pelo São Paulo deve acabar mesmo no fim do ano. O centroavante cumprirá seu contrato até 31 de dezembro e depois ficará livre para assinar com outro clube. “O Gilberto já comunicou à direção que não vai renovar. A decisão foi tomada por ele”, afirmou o empresário do jogador, Sandro Zardo, em rápido contato por telefone com a Gazeta Esportiva, nesta quarta-feira. Na última terça-feira, conforme apurou a reportagem, houve uma reunião entre Gilberto, seu agente e dirigentes tricolores no CCT da Barra Funda, onde nem sequer foram discutidos valores de salários nem tempo de contrato de uma eventual renovação. A negativa em permanecer no clube do Morumbi se deve à falta de perspectiva do atacante em figurar no time titular de Dorival Júnior, que prefere a Lucas Pratto.

Possibilidade

No entanto, há a possibilidade de uma reviravolta na situação, caso Gilberto passe a receber mais chances. “Se eu te falar que foi uma decisão 100%, impossível de mudar, é mentira minha. É possível que mude. Pode ser que ele vire titular, que a diretoria faça alguma coisa, pode ser que várias coisas aconteçam e ele renove. Tudo pode acontecer no futebol”, explicou Zardo. “Mas, a decisão que foi passada é que ele não renovará, até para a diretoria se planejar para o ano que vem”, ponderou. Enquanto a renovação parece distante, Gilberto provavelmente começará entre os titulares do São Paulo no duelo com o Avaí, neste domingo, na Ressacada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em razão da suspensão do argentino para o próximo jogo.

Efetivação

Técnico interino do Bahia desde a demissão de Jorginho no último mês de julho, o auxiliar Preto Casagrande ganhou um grande apoio no elenco para ter sua efetivação no cargo. Nesta quarta-feira, o goleiro Jean, que vem em ótima fase, usou como exemplo o sucesso do técnico Fábio Carille, líder do Brasileirão com o Corinthians, para pedir a permanência do atual treinador tricolor no cargo ao menos até o final da temporada. “É um cara da casa, que todo mundo gosta e já conhece todos. Nós já estamos no meio do campeonato. Temos o Carille, que era auxiliar do Tite e hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Temos que dar um voto de confiança no Preto, deixar ele até o fim do campeonato. Acredito que ele não irá fazer feio. Ele quer colocar a gente na zona de Libertadores e acho que ele vai conseguir. É um cara que todo mundo respeita e gosta. Ele já tem a história dele no futebol. Tenho certeza que irá nos ajudar muito”, exaltou o goleiro Jean. Os elogios a Preto Casagrande, porém, não significam uma má relação com Jorginho. O arqueiro tricolor também fez questão de enaltecer seu antigo treinador e afirmar ter ficado chateado com sua demissão.

Descanso

Após dois dias de folga, algo que não acontecia há meses, os jogadores do Atlético voltaram aos trabalhos, nesta quarta-feira, na Cidade do Galo. A folga longa tem motivo: a equipe, além de precisar descanso, volta a campo somente na próxima segunda-feira, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Na volta aos trabalhos, o técnico Rogério Micale recebeu uma boa notícia do departamento médico atleticano. O atacante Fred está totalmente recuperado de lesão na panturrilha direita e vai para o jogo contra o Fluminense. O camisa 9, inclusive, precisa mostrar trabalho contra o ex-clube, já são dois encontros e o jogador ainda não balançou as redes. No meio, Micale apresentou mudanças na equipe. Sem poder contar com Adílson e Rafael Carioca, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O treinador escalou Roger Bernard e Yago nas posições. O treinador também tem a opção de Ralph, que serve o time B ultimamente, e também de Gustavo Blanco, no entanto, o atleta segue entregue ao departamento médico. Uma grande preocupação do técnico Rogério Micale foi solucionada também hoje. O zagueiro Gabriel, que deixou o gramado mais cedo, no domingo, trabalhou com o restante do elenco, nesta segunda, na academia, e não é preocupação para o encontro com o Tricolor Carioca.

Aproveitado

O Coritiba tem aproveitado a semana sem jogos em seu calendário para trabalhar duro no CT da Graciosa visando, em primeiro lugar, o jogo de domingo, diante do Santos, no Alto da Glória, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Wilson, um dos jogadores mais regulares da equipe, sabe que do outro lado tem um adversário indigesto, embalado, e isso requer atenção redobrada do grupo alviverde e uma postura menos passiva em campo. “Precisamos mudar essa postura, para enfrentar uma equipe qualificadíssima que é o Santos. Eles vêm confiantes, com muitos jogos sem perder, em um grande momento, com semana cheia para trabalhar”, avaliou o jogador que, entretanto, mostra confiança. “Nós já mostramos nossa força contra grandes equipes, e no último jogo dentro de casa nós reconquistamos a confiança, por que vínhamos de muitos jogos sem vencer em casa. Então é manter isso”. Wilson, aliás, acredita que é diante de um time forte que o Coxa pode crescer e, diante de seu torcedor retomar o embalo. “Eu acho que nada melhor que um grande jogo contra uma grande equipe como o Santos para a gente voltar a vencer e voltar a ter confiança na competição”, concluiu.

Moleza

O elenco do Sport não teve moleza nesta quarta-feira. Buscando aproveitar ao máximo a semana cheia antes do confronto do próximo final de semana contra o Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou dois treinos, um pela parte da manhã e outro que terminou no final da tarde. Na primeira parte dos trabalhos, os jogadores trabalharam na academia e partiram para o gramado. Depois de um extenso período de aquecimento, Luxa comandou uma atividade de cruzamentos, visando aumentar a velocidade na criação das jogadas e o aperfeiçoamento nas finalizações. Já na segunda parte, que ocorreu logo após o descanso e o almoço dos atletas, dentro das dependências do Centro de Treinamentos José de Andrade Médicis, foi a vez de o comandante rubro-negro testar as ações de jogo. O treinador focou nos trabalhos de campo reduzido e na repetição de jogadas ensaiadas.

Departamento

A grande novidade dos treinos da tarde foi a ausência de Diego Souza e André. Poupados, os atacantes sentiram dores, o primeiro com incômodos musculares e o segundo após levar uma pancada no pé direito. No entanto, a dupla participou normalmente da primeira parte e não preocupa o departamento médico leonino. Quinto colocado da tabela do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos o Sport segue tentando se manter na zona de classificação para a Copa Libertadores 2018. O confronto com o Cruzeiro, válido pela 21ª rodada da competição nacional, será realizado às 16h do próximo domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Exceção

Precisou de 20 rodadas para o técnico Milton Mendes, enfim, ter a chance de dizer que tem a força máxima do Vasco neste Campeonato Brasileiro. Com exceção de Kelvin e Marcelo Mattos, que não jogam mais nesta temporada, o treinador tem todos os reforços e diante do Bahia, domingo, fora de casa, armará o Cruz-Maltino de uma maneira que a torcida tanto espera. Claro que se não houver nenhuma problema de lesão durante os treinos até o dia da partida. Uma das estratégias para que o Vasco deixe de olhar o Z4 e passe a brigar de vez pelo G6. Anderson Martins, zagueiro contratado pelo Vasco para o segundo semestre, enfim fará a estreia. Treinou na atividade da última quarta-feira entre os titulares, inclusive. O atacante Luis Fabiano, depois de um mês afastado e ter retornado na rodada passada no empate com o Palmeiras, tem a sequência garantida no time. À disposição e que não deve ser titular apenas o meia Nenê, que foi o destaque em Volta Redonda também contra os paulistas.

Estabilidade

O momento é de buscar estabilidade. Todos passam por altos e baixos. Nosso plantel não é maduro, precisamos mesclar. Nessa linha que estamos tentando deixar a equipe mais forte para encarar a continuação deste ano – chegou a comentar o técnico Milton Mendes em entrevista coletiva após o último jogo. Com força máxima, argumentos para uma possível justificativa em caso de derrota não serão relevados com facilidade pelos torcedores do Vasco. Há um consenso de desejo para que a o melhor time titular sempre seja o escalado, e para isso é importante o trabalho de todos. O Cruz-Maltino precisa do apoio e que seus jogadores deem conta do recado para fazer com que a qualidade, existente no papel, se reverta em três pontos a cada jogo na prática.

Benefícios

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem como um dos seus grandes trunfos o seu estádio. Contudo, ao mesmo tempo que traz muitos benefícios em campo, a Arena do Timão não gera renda para o time alvinegro, já que o dinheiro da bilheteria é revertido para um fundo com finalidade de pagar a construção da nova casa corintiana. O ex-vice-presidente Luís Paulo Rosenberg acredita que o estádio do campeão paulista de 2017 ainda pode ser uma poderosa fonte de renda para o clube e ele ainda afirmou que a próxima gestão do Corinthians precisa renegociar a dívida. “A arena não está com todo o seu potencial sendo explorado por uma série de razões, então tem muita riqueza para ser extraída”, declarou em entrevista à Gazeta Esportiva em evento na Insper. “A nossa casa realmente é diferenciada e esse é o grande objetivo. Claro que uma arena com aquelas qualidades e bem gerida pode trazer bastante recurso para o clube. Infelizmente o estádio ficou pronto em um momento em que a economia ia muito mal e em que a construtora se viu digamos envolvida em questões delicadas e de práticas pouco éticas. Isso é uma fase e vai passar”.

Apedrejado

Faltou gol em campo, não faltou confusão fora dele. Desde o ônibus rubro-negro sendo apedrejado na chegada, passando por tumultos nas entradas e saídas das torcidas, o clássico Botafogo e Flamengo levou toda a tensão que o cercava para seus arredores. Para piorar o clima, um torcedor alvinegro foi detido por injúrias raciais aos familiares de Vinicius Júnior. Em campo, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil terminou 0 a 0. Na chegada ao Nilton Santos, o ônibus do Flamengo não foi bem recebido. Torcedores do Botafogo tentaram acertar o veículo com pedras. Alguns conseguiram, mas a Polícia Militar agiu rápido para evitar mais problemas. Um dos objetos que atingiu o ônibus que levava a delegação rubro-negra deixou uma pequena marca.

Processo

Perto de a bola rolar, começou uma confusão na entrada do Setor Sul, da torcida do Flamengo. Os torcedores, que queriam entrar, tentavam acelerar o processo de revista. A Polícia Militar usou gás de pimenta para dispersá-los e fechou os portões. A partir de então, os torcedores que não tinham entrado ainda no Nilton Santos ficaram sem uma resposta: os portões seriam abertos novamente? Quando? A bola rolou, e nada. Até que apenas uma entrada foi aberta – não o suficiente para que o processo fosse feito com mais velocidade. Uma nova confusão, então, começou. Novamente com torcedores e policias trocando empurrões, foram utilizadas balas de borracha e gás de pimenta. Muita gente correu para longe dos portões, e a cavalaria da PM chegou para encerrar o tumulto. O clima continuou tenso, mas este foi o último foco de briga. Logo, todos os torcedores entraram. Muitos no fim do primeiro tempo.

Organizados

Depois de todos os problemas com a torcida do Flamengo na chegada ao estádio, na saída foi a vez dos botafoguenses entrarem em confronto com a Polícia Militar. A confusão começou depois de um dos cavalos do Gepe refugar e acertar torcedores organizados do Alvinegro. Depois disso, os policiais tentaram dispersar o tumulto com bombas, gás de pimenta e tiros de borracha. Quando tudo ficava mais calmo, dois ônibus tentaram fugir do tumulto e aceleraram para cima da calçada do Nilton Santos, causando mais brigas, mais tiro de borracha, mais bomba de efeito moral e mais gás de pimenta. Do outro lado do estádio, os torcedores do Flamengo saíram sem problemas cerca de 1h depois do apito final. Antes de a bola rolar, uma torcedora do Flamengo, que estava em setor destinado à torcida do Botafogo, foi retirada do local. A PM a acompanhou e não houve agressão física. Logo após o apito final, nove pessoas tinham sido encaminhadas ao Jecrim.

Atropelou

O melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série B (agora com 33 gols marcados) atropelou o Brasil de Pelotas, no estádio do Café. Depois de três derrotas seguidas, o Londrina voltou a vencer e em grande estilo. Aplicou 4 a 1 no Brasil de Pelotas, que por sua vez acabou tendo quebrado seu bom momento na competição. Os três pontos levam o Tubarão para os 30, na sexta colocação provisória depois de 21 rodadas. Já a equipe xavante cai para a 12ª colocação, com 27 pontos, e pode ter um prejuízo ainda maior até o fim da rodada. Na reestreia do zagueiro Dirceu, capitão do time na conquista do título paranaense em 2014, o Londrina mais uma vez se destacou pelo poder ofensivo. Logo aos três minutos o time de Claudio Tencati abriu o placar com Artur. Apesar de ter acertado uma bola na trave pouco depois, os mandantes foram surpreendidos com um gol de empate. Itaqui contou com um desvio para deixar tudo igual.

Visitantes

A alegria dos visitantes, no entanto, durou pouco. Ainda antes do intervalo o Londrina retomou a dianteira no placar graças a um belo gol de Carlos Henrique. Na volta para o segundo tempo, apesar da vantagem, o Tubarão decidiu partir para cima e resolver logo a parada. Foi um verdadeiro massacre. Reginaldo e Edson Silva completaram a goleada, que só não foi ainda mais elástica graças ao goleiro Marcelo Pitol. É bem verdade que o Brasil de Pelotas também chegou a acertar uma bola na trave e viu Reginaldo tirar quase em cima da linha o que seroa o gol certo de William Ribeiro. Mas, no fim, a festa foi dos paranaenses, que corriam risco de encerrar a rodada perto da zona de rebaixamento e agora respiram aliviados. Na próxima rodada, o Londrina visita o Luverdense, sábado, às 19 horas, enquanto os gaúchos recebem o Goiás, às 19h15 (sempre em horário de Brasília).

Lanterna

Foram necessárias 17 rodadas para o Náutico largar a lanterna da Série B. Com a vitória por 2 a 0, diante do Figueirense, na Arena de Pernambuco, o Timbu deixou a última posição, ao alcançar os 17 pontos – agora quem amarga o 20º lugar é o ABC-RN, que joga neste sábado, contra o Internacional. O Figueira, há três confrontos sem perder, precisava da vitória para sair da zona do rebaixamento, mas fracassou. Permaneceu em 18º, com 21. Giovanni e o estreante William marcaram os gols do Alvirrubro. O Náutico volta a jogar na sexta-feira, dia 25 de setembro, contra o Ceará, no Castelão, às 19h15. Já o Figueirense entra em campo um dia depois, às 19h, contra o Guarani, no Estádio Orlando Scarpelli. Após a derrota por 1 a 0, para o América-MG, o técnico Roberto Fernandes adiantou: ia promover a volta de Giovanni, recuperado de lesão, e a estreia de William no jogo contra o Figueirense.

Modificações

Parecia prever o estrago que as modificações iam causar ao rival direto na luta contra o rebaixamento. Apático, sem jogar e sem atividade ofensiva, o Figueira praticamente assistiu ao Timbu encurralá-lo. Os donos da casa, para se ter uma ideia, chegaram fácil aos gols. Primeiro, Erick cobrou escanteio na entrada da área. Giovanni bateu firme e abriu o placar. O Alvirrubro se soltou, trocou passes com facilidade e, mais uma vez, Giovanni foi decisivo. O camisa 10 achou Breno na área, e o zagueiro só rolou para William ampliar. As duas maiores novidades da escalação fizeram a diferença. Os coelhos da cartola de Roberto Fernandes. Só a vitória interessava ao Figueirense para sair da zona do rebaixamento. Mas quem esperava uma reação, viu o inverso. O Náutico continuou com o estilo ofensivo e passou o rolo compressor. Só não converteu as chances de gol porque parou no goleiro Saulo, que fez boas defesas em chutes de Erick, Giovanni e Iago – todas à queima-roupa. Se a situação se desenhava ruim para o Figueira, piorou quando o zagueiro Naylhor foi expulso. O Timbu continuou em cima e não sofreu quase nenhum susto. Só administrou a vitória.

Posicionou

A polêmica declaração de Jair Ventura em relação aos técnicos estrangeiros no Brasil, no qual pegou como exemplo a chegada de Reinaldo Rueda ao Flamengo, continua repercutindo. Quem se posicionou foi Vanderlei Luxemburgo, treinador do Sport e que saiu em defesa do comandante do Botafogo. Na segunda, Jair disse que os estrangeiros estavam “tirando espaço dos brasileiros”. Luxa disse que o colega alvinegro em momento algum quis atacar Rueda, mas, sim, pedir critérios iguais aos treinadores brasileiros e estrangeiros. “O que eu penso sobre isso? O técnico estrangeiro pode vir ao Brasil, mas ele tem que seguir as normas que teriam que existir no futebol brasileiro. Para eu ser técnico do Real Madrid e ser aceito, a CBF teve que enviar para o clube e para a federação espanhola o meu currículo e confirmar que eu era técnico no Brasil” disse Luxembrugo, em trecho do seu longo texto publicado em uma rede social.

Atentamente

Os times brasileiros que ainda estão vivos na Libertadores têm um torcedor ilustre. O goleiro Magrão. De olho em uma vaga para a sua equipe, o Sport, na edição do próximo ano, ele está acompanhando a competição atentamente. Por quê? Para ficar mais fácil de o Leão chegar lá. É que se um time do país ganhar a competição e acabar no G-6 na Série A, abre-se uma vaga para o sétimo. O mesmo vale para a Copa do Brasil, outro torneio que, embora não conte mais com o Sport, é visto de perto por Magrão. times brasileiros que ainda estão vivos na Libertadores têm um torcedor ilustre. O goleiro Magrão. De olho em uma vaga para a sua equipe, o Sport, na edição do próximo ano, ele está acompanhando a competição atentamente. Por quê? Para ficar mais fácil de o Leão chegar lá. É que se um time do país ganhar a competição e acabar no G-6 na Série A, abre-se uma vaga para o sétimo. O mesmo vale para a Copa do Brasil, outro torneio que, embora não conte mais com o Sport, é visto de perto por Magrão.

Manchetes

Antes de a bola rolar, na partida entre Náutico e Figueirense, Erick ganhou as manchetes. O garoto, de 19 anos, viu o nome crescer, a partir de uma provável transação para o Braga-POR. O vice-presidente de futebol do Timbu, Emerson Barbosa, e o empresário dele, Guilherme Cavalcanti, estão em Portugal para ajustar os últimos detalhes. Concentrado e de olho na partida, o atacante preferiu o silêncio. Correu dos microfones – literalmente -, quando julgou necessário driblar os repórteres. Erick é tímido para dar entrevistas. Foi a uma desde a promoção para o profissional, há sete meses. Por ser um dos destaques do Náutico – é o artilheiro do Timbu no ano, com nove gols -, sempre foi requisitado para falar nos intervalos e depois dos jogos, ainda em campo. Nunca se furtou. Dessa vez, foi diferente. Assim que a delegação alvirrubra chegou à Arena de Pernambuco, Erick sofreu a abordagem natural pré-jogo. Desceu do ônibus e avisou, com um gesto típico, que não iria falar. O garoto até usou o zagueiro Breno como escudo: enquanto o defensor passava pelo corredor, escondia-se por atrás dele.

Recusa

A diretoria do Mogi Mirim tem um plano para, ao menos, entrar em campo nos quatro últimos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Diante da recusa dos jogadores de atuar sem receber ao menos um mês de salário, o presidente Luiz Henrique de Oliveira pretende usar os jovens da base, alojados no Estádio Vail Chaves, para terminar a campanha do Sapo na temporada. O clube não confirma o nome de todos os jogadores que fazem parte dos planos, mas, entre as promessas da base que fazem parte do profissional, estão o meia Victor Hugo e o atacante Ruster. No alojamento, também moram atletas que chegaram ao Mogi há pouco tempo, não só jovens revelados nas categorias de base. Como a próxima partida do Mogi é no sábado, em Juiz de Fora, contra o Tupi, a situação exige pressa. Em reunião com o diretores e advogado do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, 20 jogadores – entre eles os que moram no Estádio Vail Chaves – decidiram que só vão entrar em campo se receberem ao menos um mês de salário antes.

Penhora

O jogo contra o Nacional-URU, na última quinta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores, rendeu ao Botafogo a sua maior bilheteria dos últimos anos: R$ 2.479.795,00. Mas o Botafogo perdeu 5% desse valor na Justiça. Nesta terça-feira, o juiz da 36ª Vara Cível do Rio de Janeiro determinou a penhora de aproximadamente R$ 120 mil da renda da partida para abater parte de uma dívida de cerca de R$ 6 milhões com o ex-jogador e hoje técnico Rodrigo Beckham. O Alvinegro vai recorrer. Rodrigo Beckham briga com o Botafogo na Justiça há 15 anos para receber salários atrasados do período em que defendeu o Alvinegro, entre 1999 e 2001, na gestão de Mauro Ney. A dívida na época era de R$ 3,5 milhões, mas já quase dobrou com reajustes. Como se trata de um processo cível, ele não pode entrar no Ato Trabalhista, onde o clube tem a maior parte de seus débitos equacionados com os credores. Apesar da dívida alta, a quantidade penhorada é de apenas 5% por decisão do juiz, que entendeu ser um valor que não prejudicaria as atividades do Botafogo. Porém, o clube segue correndo riscos de novas penhoras em outros jogos, como por exemplo o desta quarta-feira, contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil, com promessa de casa cheia no Nilton Santos.

Liderança

Após um longo e traumático ano de distância, D’Alessandro voltou ao Inter do empréstimo ao River Plate para retomar sua liderança habitual em um 2017 com a inédita disputa da Série B, após o primeiro rebaixamento da história do clube. O retorno do gringo a Porto Alegre, então com 35 anos, logo levantou interrogações acerca de suas condições físicas para suportar um calendário com quase 70 compromissos. Todas elas dissipadas pelos minutos dentro de campo. Hoje com 36 anos, o meia é o terceiro atleta que mais atuou no elenco colorado e pode dobrar o número de aparições como titular em comparação à última temporada em solo argentino. Entre Gauchão, Copa do Brasil, Primeira Liga e Série B, o capitão já atuou em 37 partidas em 2017, das quais 35 como titular. Com quatro meses e meio do ano ainda por vir, o gringo já superou em sete o número de jogos disputados em todo o 2016 com a camisa do River Plate, em que participou de um total de 30 partidas – 25 desde o início.

Compromissos

O cronograma de jogos prevê ao menos 19 partidas para o Inter até o final da temporada – número que pode chegar a 21, caso a equipe chegue à final da Primeira Liga. O argentino precisa ser titular em 15 compromissos – totalizando 50 – para dobrar o número de partidas iniciadas em campo, numa comparação com sua passagem pelos Milionários. O total de partidas com 90 minutos completos também é bastante superior. Ao todo, o gringo só permaneceu em campo até o apito final em sete compromissos pelo River Plate. Em 2017, são 26 partidas sem deixar o gramado para substituições, das quais duas com prorrogação em disputa, na semifinal e na final do Gauchão. Vale lembrar: o argentino sofreu com duas lesões no período em solo natal. Até o momento, D’Alessandro é o terceiro atleta que mais atuou pelo Inter na temporada. Está atrás apenas de Uendel (43 jogos) e Rodrigo Dourado (41). Nico López (36) e Danilo Fernandes (35) completam o top-5 de jogadores mais frequentes do Colorado. A explicação para tanta resistência recai sobre um trabalho especial de regeneração e reforço muscular, iniciado pelo gringo ainda em solo argentino. Não raro, D’Alessandro fica fora de atividades com os demais companheiros para fazer atividades à parte, na academia do CT. De quebra, ainda cumpre uma rotina diferenciada com exercícios em horários diferentes dos colegas de elenco.

Revoltados

O Campeonato Brasileiro já vai para a 21ª rodada e uma coincidência marca Avaí e Vasco neste ano: nenhum deles teve pênalti marcado, apesar de alguns lances claros como no último jogo do Leão da Ilha contra o Vitória, que deixou os atletas revoltados com a arbitragem. O volante Ramon, do Vasco, disse “achar estranho” a não marcação de nenhuma penalidade máxima a favor do clube carioca. Para o zagueiro Alemão, do Avaí, a situação é preocupante e os árbitros têm comportamentos diferentes dependendo da partida. “Até a gente saiu do jogo chateado pelo que aconteceu. Lembrei contra Grêmio e Palmeiras, que às vezes a gente vê na arbitragem um pouco de arrogância. Para a um lado tudo mais fácil. A gente precisa se doar um pouco mais para superar tudo. Avaí é forte e guerreiro e vamos conseguir resultados, se fortalecer. Isso (pênalti) fica por parte da diretoria, para ver o que pode fazer. Nós vamos nos dedicar dentro de campo para conseguir as vitórias” disse o zagueiro Alemão.

Exaltados

Ao fim da partida contra o Vitória, os jogadores, comissão técnica e diretoria do Avaí reclamaram do árbitro Ricardo Marques Ribeiro e seus auxiliares. O zagueiro Betão era um dos mais exaltados durante o jogo tanto que levou o cartão amarelo e acabou suspenso para o duelo contra o São Paulo, neste domingo, na Ressacada. Em declaração pós-jogo, ele pediu o recurso do vídeo para as arbitragens. Além de Betão, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o volante Simião, também suspenso. Em contrapartida, três jogadores voltam: o meia Juan e o volante Judson, que cumpriram suspensão e o atacante Joel, praticamente recuperado de um estiramento na coxa.

Titular

O meia Giovanni Augusto teve mais uma chance de mostrar seu futebol no Corinthians na reta final do primeiro turno, atuando como titular em duas partidas (Fluminense e Atlético-MG) e participando por quase 60 minutos do embate frente ao Flamengo, em Itaquera. Inconstante e alvo até de vaias na igualdade por 1 a 1 com os cariocas, porém, ele volta a ser a última opção para armação no elenco. Somado ao desempenho errante, Giovanni viu Marquinhos Gabriel e Jadson treinarem na última terça-feira e mostrarem estar praticamente recuperados das lesões que os tiraram de combate recentemente. Soma-se a isso a boa performance de Clayson contra Galo e Sport, com duas assistências, que alçou o camisa 25 ao topo da preferência entre os reservas no setor. Além deles, o jovem Pedrinho, considerado um dos nomes mais promissores das categorias de base, também corre bem próximo de Giovanni nessa disputa. Atualmente, o que conta a favor dos ex-jogador do Atlético-MG é o fato de já ser um atleta profissional formado, enquanto o garoto, na avaliação da comissão técnica, ainda precisa desenvolver-se fisicamente para aguentar o ritmo de um jogo como titular.

Armadores

Outros nomes que podem atuar na linha de três armadores, como o atacante Clayton e os meias Danilo e Rodrigo Figueiredo, buscam ao menos uma oportunidade para conseguir entrar na briga. No momento, porém, dificilmente conseguiram atuar. Dono de contrato até o final de 2019, porém, Giovanni, que veio após investimento de R$ 14 milhões nos seus direitos econômicos, aliados à liberação do centroavante André, ainda é visto como um nome “recuperável” no Alvinegro. A ideia é que, caso tenha boas exibições, ele possa ao menos ser usado como um trunfo na busca por contratações para 2018. Mais vivos na disputa para saber quem será titular, Clayson e Jadson terão dias decisivos para saber quem enfrenta o Vitória, neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera. Enquanto o primeiro tem a seu favor o fato de ter ido bem contra Atlético-MG e Sport, o segundo é considerado titular absoluto do esquema de Fábio Carille, mas ainda não está totalmente liberado após sofrer duas fraturas na costela.

Conselheiros

Integrante do Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras (COF), Gilto Antonio Avallone publicou em seu blog dados sobre o contrato de Felipe Melo, o que motivou um protesto formal dos representantes do atleta. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, um grupo de conselheiros deseja abrir uma sindicância contra Gilto no clube. Fora dos planos do técnico Cuca, Felipe Melo tem futuro incerto e, por meio de seus advogados, vem negociando com o Palmeiras. Na última segunda-feira, durante reunião entre as partes, os representantes do atleta notificaram o clube sobre a publicação de Gilto Avallone, conforme noticiou o Globoesporte.com. Em seu blog, o integrante do COF palmeirense replicou dados sobre a remuneração prevista no contrato de Felipe Melo, já divulgados anteriormente pela imprensa. Insatisfeitos, uma vez que as informações seriam confidenciais, os advogados do meio-campista desejam que a postagem seja apagada. Por meio de um documento endereçado a Seraphim del Grande, presidente do Conselho Deliberativo, um grupo integrado por conselheiros de diferentes correntes políticas pede a abertura de sindicância contra Gilto Avallone pela publicação dos dados contratuais de Felipe Melo.

Sindicância

“Com efeito, a abertura de sindicância permitirá que sejam apresentadas todas as alegações e informações consideradas pertinentes ao esclarecimento dos fatos”, diz o documento. Atualmente, o grupo de conselheiros busca apoio e colhe assinaturas na tentativa de atingir seu objetivo. Em contato com a reportagem, Gilto Avallone se disse pronto para responder a uma eventual sindicância. “Não tem problema, não. Manda abrir. Vamos lá! Agora, que cada um arque depois com as consequências. Se houver sindicância e eu for absolvido, quem requereu que arque com as consequências”, afirmou o conselheiro, próximo do influente ex-presidente Mustafá Contursi. Antes de notificar o Palmeiras sobre a postagem de Gilto Avallone, os advogados de Felipe Melo já haviam feito o mesmo por considerar que o volante não vem recebendo as mesmas condições de trabalho que os outros jogadores, o que configuraria assédio moral. Ainda assim, uma rescisão amigável não foi descartada pelas partes.

Emprestados

O Atlético Goianiense anunciou, por meio do seu site oficial, que o atacante João Pedro e o volante Guilherme Borges foram emprestados pelo período de um ano para a categoria de base sub-20 do Corinthians, com opção de compra ao final do vínculo. Caso o Timão queira contar com os serviços dos jogadores em definitivo após o contrato de empréstimo, o Dragão receberá, além de uma quantia financeira não revelada, 50% dos direitos econômicos dos dois atletas. Tanto João Pedro quanto Guilherme Borges foram revelados na base do Atlético Goianiense e disputaram a edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela equipe goiana. Após a competição, os jogadores foram convocados para o elenco principal do clube para a disputa do Campeonato Goiano.

Expectativa

“Minha expectativa é muito boa. Todo jogador sonha em jogar em alto nível e em um clube grande, como o Corinthians”, afirmou o volante Guilherme. “Quando eu recebi a notícia, a felicidade foi enorme. Comuniquei minha família, os amigos e todos ficamos muitos felizes”, ressaltou o atacante João Pedro. João Pedro tem 19 anos e marcou quatro gols com a camisa do Dragão, sendo três em sua estreia, na vitória da equipe contra o Crac por 3 a 0. Já Guilherme Borges tem 17 anos e não chegou a disputar jogos pelo plantel profissional.

Passaporte

A folga de dois dias dada pelo técnico Levir Culpi serviu para Zeca embarcar para a Itália nesta terça-feira. O lateral-esquerdo foi ao país para retirar o passaporte comunitário e finalizar o processo da dupla cidadania. Ele já havia dado entrada na documentação em abril. Com o novo documento em mãos, Zeca poderá ter sua transferência para a Europa facilitada. Além disso, o passaporte também permite que o jogador do Peixe não preencha vaga de estrangeiro em clubes da Itália. Após a conquista do ouro olímpico em 2016, o lateral-esquerdo passou a ser observado por diversos clubes do Velho Continente. Porém, o Santos não recebeu qualquer proposta pelo jogador nesta janela de transferências. Nesta temporada, Zeca ficou afastado de diversos jogos por causa de problemas físicos. Em abril, ele passou por cirurgia no menisco e, na sequência, sofreu lesão muscular na panturrilha, o que acabou o tirando dos gramados por mais de dois meses. Recuperado, o lateral retomou o posto de titular da equipe comandada por Levir Culpi.

Investimento

O Campeonato Brasileiro é o único torneio que sobrou ao Palmeiras na temporada de 2017. Leila Pereira, proprietária da Crefisa/FAM, principais patrocinadores do clube alviverde, promete manter o apoio ao time do técnico na disputa do torneio nacional. A despeito do investimento significativo feito pelos patrocinadores, o Palmeiras caiu na semifinal do Campeonato Paulista diante da modesta Ponte Preta e parou nas quartas da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Nas oitavas da Libertadores, após revés nos pênaltis, acabou eliminado pelo Barcelona de Guaiaquil. Com 33 pontos ganhos em 20 rodadas, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

Seguidores

O Corinthians, ainda invicto no torneio, tem 15 pontos a mais. Em um vídeo endereçado a seus seguidores nas redes sociais, Leila Pereira, integrante do Conselho Deliberativo, confirmou presença no duelo com a Chapecoense. “Vou estar lá durante os 90 minutos, apoiando, como sempre, o nosso Verdão. Não é derrota que vai me abater, não. Nada abate nosso amor pelo Palmeiras. Eu, como patrocinadora e conselheira, vou lutar sempre por um Palmeiras cada vez mais gigante”, discursou. O confronto entre Palmeiras e Chapecoense está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália. Com uma desvantagem significativa em relação ao Corinthians na tabela, Cuca projeta encerrar o Brasileiro na zona de classificação à Copa Libertadores 2018.

Alteração

A Conmebol anunciou por meio de nota oficial, a alteração dos horários das partidas entre Ponte Preta e Sport, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos, anteriormente marcados para as 21h45 (de Brasília), passaram para as 19h15. As datas, 13 e 20 de setembro, foram mantidas. A organização realizou as mudanças “por conta da programação televisiva”. “Por razões da programação televisiva e afim de permitir a transmissão ao vivo das partidas, os horários foram modificados”, afirmou a Conmebol. A partida de ida acontece na casa do Sport. O Leão recebe a Ponte Preta no dia 13, na Ilha do Retiro. Já o jogo de volta, que define o time que avança às quartas de final, ocorre no estádio Moisés Lucarelli, no dia 20. O Sport garantiu vaga nas oitavas de final da competição ao eliminar Arsenal de Sarandí. O Leão da Ilha venceu por 2 a 0 em casa e, mesmo perdendo por 2 a 1 fora de seus domínios, avançou. Enquanto a Macaca venceu suas duas partidas contra o Sol de América. Em 2013, a Ponte Preta disputou a final da Copa Sul-Americana. Contra o Lanús, da Argentina, a Macaca empatou em casa por 1 a 1, mas acabou perdendo por 2 a 0 na volta e ficou com a segunda colocação.

Temporada

Oficializado como o mais novo reforço do Barcelona para a próxima temporada, por cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente 150 milhões de reais) aos cofres do time catalão, o brasileiro Paulinho vem dividindo opiniões na Catalunha. Enquanto os torcedores não estão muito satisfeitos com a contratação, o técnico Ernesto Valverde rasgou elogios ao volante: “É um jogador importante na Seleção Brasileira. Tecnicamente é importante e do ponto de vista física, é forte. Não existe outro jogador como ele na equipe. Pode nos dar versatilidade”. Quando perguntado sobre a contratação de Paulinho em vez do italiano Verratti, negócio que não se concretizou junto ao PSG, Valverde acabou desconversando. “As vezes, por qualquer circunstância, não é possível contratar um jogador, e logo acaba chegando um outro jogador de outro perfil”, disse, acrescentando ainda que muito se fala sobre Paulinho, mas ele nem foi apresentado: “Vamos dar-lhe tempo”. Sobre possíveis novas contratações, o técnico despistou, declarando que a equipe ainda está com as portas abertas: “Até 31 de agosto estamos dispostos a trocas na equipe para reforçar o elenco. Nossos desafios são maiúsculos”.

Renúncia

Embora Paulinho venha fazendo bons jogos com a camisa da Seleção Brasileira, a contratação do volante não foi muito bem aceita pela torcida do Barcelona. Enfurecidos com os 40 milhões gastos pelo clube para tirar o jogador do Guangzhou Evergrande, da China, os torcedores já começam a pedir a renúncia do presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, além de criticar o reforço que sequer foi apresentado. Após a passagem desastrosa pelo Tottenham, clube que desembolsou 20 milhões de euros ao Corinthians em 2013 para contar com seu futebol, Paulinho acabou se transferindo para o futebol chinês em busca de um recomeço. Ainda assim, a falta de resultados na Inglaterra, pelo menos por enquanto, marcou mais os torcedores do Barcelona do que as boas atuações do jogador com a Seleção Brasileira. “Por que não fazem contratações de qualidade? Por isso o Real Madrid leva vantagem”, comentou um dos torcedores do Barcelona na foto do anúncio da chegada de Paulinho, que assinou um contrato de quatro anos.

Torcedores

“Alguém me diz quem é esse? Se assinam com qualquer um, então eles podem me contratar também”, escreveu outro torcedor revoltado. Junto das críticas a Paulinho, os barcelonistas também pediram a renúncia de Josep Maria Bartomeu, que, na visão dos torcedores, está fazendo um péssimo trabalho na presidência do clube. “Contratação medíocre. Sergi Roberto seria uma melhor opção, mas com Bartomeu de presidente, o que mais se pode esperar?”, disse outro aficionado. Paulinho deve ser apresentado nesta quinta-feira pelo Barcelona. Restando pouco menos de um ano para a Copa do Mundo da Rússia, o jogador é um dos homens de confiança do técnico Tite e retorna à Europa com a missão de, enfim, se firmar no futebol mais competitivo do mundo e mostrar que pode jogar no mais alto nível.

Árbitro

A instalação do árbitro de vídeo no Brasil parece estar sendo estudada com muita cautela para que seja o mais eficiente possível. O atual coordenador do recurso no futebol nacional, Sérgio Corrêa, demonstrou interesse de implantá-lo no Campeonato Brasileiro em dois anos. “Não temos pressa para instalar. Mais de 30 empresas se interessaram para participar da utilização. Fizemos alguns testes e estamos satisfeitos com o que vimos, mas optamos por recuar para solucionar alguns problemas. Depois de analisar o protocolo definitivo da Fifa, acredito que vamos começar a usar no Campeonato Brasileiro de 2019”, declarou o dirigente, em entrevista ao Sportv. Um dos grandes temas de discussão quando o assunto é a arbitragem de vídeo diz respeito aos momentos em que o árbitro pode e deve recorrer a ele. Para Sérgio, esse é assunto delicado e no Brasil deve ser utilizado em momentos especiais. “O projeto brasileiro é mais conservador, pois não pensamos em trabalhar com o vídeo em lances interpretativos”, afirmou o dirigente.

Tecnologia

“Não tem como a tecnologia não entrar no futebol. O que precisa é testar, fazer treinamentos e se adaptar ao protocolo que a Fifa criou para garantir que apenas erros claros e cruciais da partida sejam corrigidos”, completou o coordenador quando questionado sobre o uso do mecanismo. Nos testes em que o vídeo foi realizado, o árbitro precisa fazer um gesto com as mãos e recorrer a um televisor posicionado no gramado para revisar o lance. Para Sérgio, esse formato não faz parte de seus planos. “Toda vez em que há a utilização do auxílio para lances que não sejam capitais gera polêmica, seja pela demora ou pela própria utilização. O que propusemos é mais simples. Os auxiliares já assistem ao lance rapidamente e informam ao árbitro a decisão para ajudar nesses lances claros e determinantes”, ressaltou.

