Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Resultado

Depois de cinco partidas, o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Em jogo disputado neste domingo, no estádio Nilton Santos, a equipe de General Severiano derrotou o Grêmio por 1 a 0, gol marcado por Leandrinho no primeiro tempo. O resultado fez o Botafogo chegar aos 28 pontos ganhos, no oitavo lugar. O Grêmio desperdiçou a chance de se aproximar do líder Corinthians e segue na segunda colocação com 39 pontos ganhos. Os dois times utilizaram equipes reservas por causa dos compromissos do meio de semana pela Copa do Brasil. E o Botafogo soube utilizar o mando de campo para dominar a maior parte do jogo e merecer o resultado. O Grêmio demorou a acordar na partida e ainda desperdiçou uma grande chance, quando Gatito Fernândez defendeu um pênalti cobrado por Marcelo Oliveira. Na próxima rodada, o Botafogo vai visitar a Ponte Preta, em Campinas. O Grêmio vai receber o Atlético-PR, em Porto Alegre.

Eliminação

O Galo vive uma grande crise, com eliminação em competições importantes e demissão de treinador. Para espantar logo a má fase, recuperar a confiança e voltar no caminho das vitórias, o Atlético bateu o Flamengo, na tarde deste domingo, por 2 a 0, no Independência, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Galo na 9ª colocação, com 26 pontos a três tentos do G6, posição ocupada pelo rubro-negro. Os gols de Fábio Santos e Rafael Moura foram o retrato de um Galo que foi bastante superior durante todo o duelo. Nos dois tempos a equipe alvinegra teve mais posse de bola, conseguiu criar as jogadas e marcou seus gols em um futebol mais coletivo – algo que não via há algum tempo. A equipe alvinegra volta a campo apenas na próxima segunda-feira, contra o Fluminense, às 20h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Já o Flamengo entra em campo no sábado, às 19h, contra o Atlético-GO, no Luso-Brasileiro.

Importante

O Atlético-PR conquistou uma importante vitória na noite deste domingo. Recebendo o Bahia, na Arena Baixada, em duelo válido pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno, o Furacão fez prevalecer o mando de campo e superou os rivais por 4 a 1 para assumir a sexta colocação na tabela. O triunfo também foi importante para o Atlético-PR esquecer a dura eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores para o Santos, que aconteceu na última quarta-feira, após o Peixe vencer novamente, desta vez por 1 a 0, na Vila Belmiro. Somando a quarta vitória consecutiva neste Campeonato Brasileiro, o Furacão tentará manter a ótima sequência no próximo domingo, quando terá o difícil duelo contra o Grêmio, fora de casa, às 11h (de Brasília). Já o Bahia necessita urgente de três pontos para se afastar da briga contra a zona de rebaixamento. O Tricolor baiano vai a campo também no próximo domingo, às 16h, contra o Vasco, na Arena Fonte Nova.

Returno

Sport e Ponte Preta se enfrentaram neste domingo, na Ilha do Retiro, abrindo suas participações no returno do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiram sair do 0 a 0. Apesar das boas oportunidades, principalmente no segundo tempo, a rede teimou em não balançar em Recife, consolidando um empate sem gols na partida. Com o empate, o Sport chegou aos 29 pontos e subiu para a quinta colocação, garantindo seu lugar no G6 até o término da rodada. Já a Ponte Preta foi para 24 pontos e ocupa a 14ª posição. Ambas as equipes voltam a atuar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 16h(de Brasília). O Sport irá visitar o Cruzeiro, no Mineirão. Já a Ponte Preta recebe o Botafogo, no Moisés Lucarelli.

Empataram

Vasco e Palmeiras começaram o segundo turno do Campeonato Brasileiro com um gosto amargo. Neste domingo, atuando em Volta Redonda, as duas equipes fizeram uma partida sofrível e empataram por 1 a 1. O primeiro tempo em Volta Redonda foi de fazer qualquer pai dos atletas em campo se lamentar. Com apenas três chances reais de gol, as duas equipes pouco produziram e Róger Guedes e Paulinho desperdiçaram as principais oportunidades. Na etapa final, o jogo seguiu morno, mas melhorou no terço final. Aos 31, Jean recebeu pelo lado direito e cruzou na área. Sozinho, o venezuelano cabeceou para o fundo das redes e inaugurou o marcador. Aos 42, porém, Manga Escobar, que havia entrado na vaga de Wellington, empatou. Nenê cobrou escanteio pela esquerda, Jean subiu e tocou de cabeça. Prass falhou e não achou nada, e abola ficou para Manga Escobar empurrar para as redes.

Lamentado

O empate foi ainda mais lamentado do lado alviverde. Além de estar na frente do placar até os 42 minutos do segundo tempo e terminar apenas com o empate, o Verdão não consegue amenizar a crise pela eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guaiaquil. Com o resultado, o Verdão se manteve na quarta colocação com 33 pontos, desperdiçando a oportunidade de assumir o terceiro lugar de forma provisória, já que o Santos, que soma 35, atua apenas na segunda-feira. Já o Vasco é o 12º com 25 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe a Chapecoense, domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Palestra Itália. Já o Vasco visita o Bahia no mesmo dia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Caprichou

A noite do último não foi a dos torcedores do Vitória, nem dos jogadores. Enfrentando o Avaí no Barradão pela 20ª rodada do Brasileiro, o rubro-negro baiano não caprichou na pontaria e viu os catarinenses vencerem por 1 a 0, com gol de Júnior Dutra, e seguem amargando na zona do rebaixamento. O triunfo fora de casa, no entanto, aliviou a equipe do Avaí. O primeiro tempo começou bem movimentado, com as duas equipes criando boas oportunidades de gol, mas sem conseguir tirar o zero do placar. Apoiado pela torcida em casa, o Vitória assumia o controle da partida e tinha as melhores chances de marcar, mas a noite do atacante Neilton não foi boa. Aos 23 minutos, recebeu livre na pequena área e tentou o chute, o goleiro avaiano Douglas Friedrich saiu afobado do gol e deixou a perna no caminho do atacante. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro não marcou a penalidade inicialmente, mas o auxiliar de linha de fundo viu e assinalou o pênalti. Com sorte, Douglas recebeu apenas o amarelo e viu Neílton isolar a cobrança, mandando para fora o que seria o gol do Vitória.

Permanência

“Eu acredito!”. Pela primeira vez a torcida do São Paulo adotou o famoso mantra para ajudar, de alguma forma, seu time dentro de campo na desgastante luta pela permanência na Série A. E na manhã desse domingo, a missão foi cumprida com uma virada improvável e dramática em cima do Cruzeiro, que dominou o confronto pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas sucumbiu no Morumbi diante de 56.052 torcedores – novo recorde do campeonato – e acabou derrotado por 3 a 2. A vitória quebra a série negativa do Tricolor e a sequência positiva dos mineiros. Provisoriamente na 16ª colocação, com 22 pontos, o São Paulo deixa a zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro perde a chance de entrar no G6, estaciona nos 27 pontos, e pode perder o sétimo lugar na tabela de classificação até o fim da rodada. No próximo domingo, uma nova final ao Tricolor, dessa vez contra um adversário direto; o Avaí, na Ressacada. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o Sport no Mineirão.

Conquistou

O Atlético-GO conquistou a sua quarta vitória em 20 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado. Jogando no Olímpico de Goiânia, o lanterna contou com um gol de Jorginho para derrotar o Coritiba, que vinha de vitórias sobre São Paulo e Chapecoense, por 1 a 0 na primeira rodada do returno. Apesar do resultado positivo, a situação do Atlético-GO na tabela de classificação ainda é bastante complicada, com os seus 15 pontos ganhos. O Coritiba permaneceu com 25 e deverá perder a décima posição com a sequência da rodada. As duas equipes voltarão a campo no próximo fim de semana. Enquanto o Atlético-GO visitará o Flamengo na Ilha do Governador, no sábado de 19 de agosto, o Coritiba jogará contra o Santos no Couto Pereira, no dia seguinte.

Conflito

O América de Natal foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo e não garantiu vaga à Série C do próximo ano. A torcida do clube do Rio Grande do Norte não digeriu bem o empate por 1 a 1 com o Juazeirense e entrou em conflito com policiais. Parte dos torcedores que compareceram ao jogo na Arena das Dunas destruiu cadeiras e partes da arquibancada e arremessaram objetos no gramado. Para impedir que os torcedores entrassem em campo, os policiais jogaram bombas de efeito moral e gás de pimenta na arquibancada. Mais de 13 mil torcedores compareceram ao jogo em pleno Dia dos Pais. Crianças com seus familiares tentavam se proteger da confusão. Após alguns minutos de conflito, o policiamento conseguiu conter a fúria dos torcedores. Como havia perdido a partida de ida por 3 a 0, o Mecão precisava de um resultado favorável neste domingo. No entanto, acabou amargando empate por 1 a 1, e viu o Juazeirense avançar às semifinais da Série D e garantir vaga inédita na Série C de 2018.

Pesado

Para o técnico Cuca, a eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores ainda pode ter pesado neste domingo, em empate contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Além do pouco tempo de descanso, o psicológico também foi apontado como um fator negativo na partida. “Não tenha dúvida (que a eliminação pesou hoje), por mais que você tente superar, ainda dói. Poderíamos ter passado, foi uma fatalidade sair nos pênaltis. Se passa, é tudo maravilha. Se sai, é cobrança e pressão. Nós, que trabalhamos no futebol, temos de saber lidar com isso. Só com trabalho e os resultados vindo que você muda isso”, disse o treinador. Além da eliminação na Copa Libertadores, a partida contra a equipe equatoriana rendeu as lesões de Yerry Mina, Dudu e Jailson, fora por três meses, no caso do colombiano, e um mês nos outros dois. Desfalcado, Cuca fez uma análise do jogo deste domingo. “O primeiro tempo da partida não foi bom, o segundo foi melhor. Foram criadas chances dos dois lados. Em uma pela direita, saímos na frente com o Guerra. Tivemos a chance de marcar o segundo depois, não conseguimos e fomos penalizados mais uma vez. No finalzinho, em um escanteio. Foi um lance fatal, a bola acabou desviando e saiu o gol”, disse, antes de prosseguir com a análise.

Aliviados

A vitória sobre o Flamengo, por 2 a 0, na tarde deste domingo, no Independência, deixou os jogadores atleticanos mais aliviados. O time alvinegro vem em momento turbulento e o triunfo levou mais tranquilidade. Um dos principais atletas do jogo, Luan, comemorou sua participação no jogo. “É sempre um prazer ajudar meus companheiros, jogar bem, em momentos difíceis que estamos passando, foram duas eliminações, a gente sabe que a gente tinha potencial pra passar então fica aquela situação incomoda. O jogo de hoje era fundamental vencer”, destacou o jogador. Luan aproveitou a vitória para cutucar o maior rival atleticano, o Cruzeiro. De acordo com o jogador, a partida desta tarde tinha uma importância grande pelo momento que o clube vive e por jogar contra o Flamengo. O Galo volta a campo somente na próxima segunda-feira, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense.

Adversário

O técnico Jayme de Almeida reconheceu que o Flamengo começou o jogo contra o Atlético-MG desconcentrado e acabou sofrendo o primeiro gol em jogada de bola parada. Ele disse que o time tentou reagir, mas quando Trauco foi expulso, o adversário aproveitou para “matar” o jogo. Na entrevista coletiva, Jayme disse que sentiu o grupo abalado pelos últimos resultados negativos no Campeonato Brasileiro e disse que chegou a hora de reagir. “Temos que procurar trabalhar para voltar a vencer e voltar a ter confiança”, afirmou. O treinador interino do Flamengo disse que a tendência é brigar para ficar no G-6 porque a distância para os líderes da competição está ficando muito grande. Para Jayme, o técnico Reinaldo Rueda vai precisar de muito trabalho para devolver a motivação ao grupo. Apesar de dizer que o Flamengo não pode escolher competição, o treinador disse que é natural que o foco seja dirigido para a Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, torneios onde o time rubro-negro tem maiores chances de conquista. “Não têm que escolher A, B, C ou D. Temos que continuar brigando para conquistar todos os títulos”, disse.

Postura

Rodrigão não gostou da postura do Bahia na derrota sofrida para o Atlético-PR, por 4 a 1, na noite deste domingo. Após abrir o placar, o Tricolor baiano não conseguiu administrar a vantagem no marcador e acabou concedendo a goleada para os donos da casa. Principal nome do ataque do Bahia, Rodrigão não conseguiu fazer a diferença desta vez, mas participou da jogada que resultou no gol do Mendoza, disputando a bola aérea antes de ela sobrar limpa nos pés do colombiano. “A gente tinha que ter um pouquinho de tranquilidade quando fez o primeiro gol. Agora tem mais uma semana, vamos ter dois jogos em casa. Precisamos ir na busca pelos dois triunfos em casa para a gente sair dessa zona”, disse Rodrigão, que já ligou o alerta contra a zona de rebaixamento. Com 23 pontos, o Bahia caiu para a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro e se vê aproximando do grupo dos quatro últimos colocados da tabela. No próximo domingo, o Esquadrão de Aço volta a entrar em ação, desta vez contra o Vasco, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Felicidade

Sidcley provou ao técnico Fabiano Soares que pode ser uma boa arma da equipe neste Campeonato Brasileiro. Poupado pelo treinador do Atlético-PR por conta da grande sequência de jogos em que vinha participando, o lateral-esquerdo fez o quarto gol da vitória do Furacão sobre o Bahia neste domingo e não escondeu a felicidade após o apito final. Sidcley precisou de apenas 20 minutos em campo para mostrar serviço. Improvisado no ataque, o lateral mostrou versatilidade e correspondeu às expectativas do treinador de maneira oportunista, já que estufou as redes aproveitando o rebote do chute de Guilherme. “Nosso time vem trabalhando bastante. Quem entra dá conta do recado e hoje não foi diferente. Estava em uma sequência de jogos, o treinador falou para eu dar uma descansada, entrei 20 minutinhos, tive a oportunidade e marquei o gol”, disse Sidcley. Após a importante goleada neste domingo por 4 a 1, suficiente para o torcedor rubro-negro esquecer a eliminação da Copa Libertadores, o Atlético-PR tentará manter a sequência de resultados positivos, que já chega a quatro partidas, contra o Grêmio, no próximo domingo, fora de casa, às 11h (de Brasília).

Disparou

O Sport até teve chances para sair com a vitória diante da Ponte Preta, neste domingo, mas não conseguiu tirar o zero do placar no empate sem gols na Ilha do Retiro. Após a partida, o atacante André mostrou insatisfação e disparou contra a arbitragem e a Ponte Preta pelo seu estilo de jogo defensivo. Questionado se faltou intensidade de jogo para o Sport, o atacante rubro-negro atribuiu o empate ao estilo de jogo da Ponte Preta e à inibição do árbitro da partida, Leandro Pedro Vuaden, ao distribuir cartões para os jogadores da Macaca nas faltas cometidas no confronto. “Não (faltou intensidade). Faltou a gente quebrar a linha. A Ponte Preta não veio para jogar futebol. Mais uma vez, virou até clichê reclamar do juiz, mas desde o primeiro minuto a Ponte não quis jogar e ele não deu sequer um amarelo para o time deles (Lucca recebeu amarelo aos 22 do primeiro tempo). Ficaram toda hora parando o jogo. É complicado, temos que ir contra tudo e todos. Toda vez que o Sport vira o turno lá em cima acontecem essas coisas. Como falei, acho que hoje não faltou intensidade, e sim caprichar no último passe”, criticou André, em entrevista ao SporTV. A próxima partida do Sport pelo Campeonato Brasileiro acontecerá no próximo domingo, às 16h(de Brasília). O Leão da Ilha irá até o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro, em duelo direto pelo G6.

Admitiu

A Ponte Preta foi à Ilha do Retiro neste domingo para enfrentar o Sport e conseguiu voltar para Campinas com um ponto conquistado após empate em 0 a 0. Apesar de não conseguir a vitória, o zagueiro Luan Peres admitiu considerar o resultado um bom placar para as pretensões da Macaca no Campeonato Brasileiro. “Com certeza (é um bom resultado). O Sport está bem colocado na competição. Sabíamos que seria difícil. Nosso time tem qualidade. Vínhamos de dois jogos sem tomar gol(contra Vasco e Fluminense). O objetivo era seguir sem tomar e foi o que aconteceu. O ponto é importante. Vamos voltar para casa tranquilos porque sabemos que o Brasileirão é isso. Sempre é importante somar pontos”, declarou o zagueiro ao SporTV. Com o resultado, a Ponte Preta chegou aos 24 pontos na tabela de classificação e irá encerrar a rodada pelo menos dois pontos distantes da primeira equipe na zona de rebaixamento. Apesar da proximidade do Z4, a Macaca tem agora duas partidas em seu estádio para reverter a situação incômoda na tabela. No próximo domingo, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o Botafogo. Já na outra semana, a equipe de Campinas será anfitriã diante do Atlético-MG.

Vantagem

O Grêmio desperdiçou grande chance de diminuir a vantagem do líder Corinthians no Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho mandou a campo o time reserva, e acabou pagando caro. A equipe perdeu para o Botafogo por 1 a 0 e manteve os 39 pontos. O goleiro Paulo Victor exaltou o empenho da equipe, mesmo com o resultado negativo. “A gente sabia que seria um jogo difícil. Viemos com uma equipe que praticamente não conseguiu nem treinar junto. Tem que agradecer o empenho de cada um. Sabemos que é difícil ter o entendimento dentro de campo sem entrosamento, mas tem que parabenizar cada um”, avaliou o jogador em entrevista ao SporTV. O Grêmio ainda desperdiçou grande chance de empatar a partida. No final do primeiro tempo, o lateral Marcelo Oliveira cobrou pênalti e viu o goleiro Gatito Fernandes defender – a sétima defesa de pênalti dele na temporada. O Grêmio segue oito pontos atrás do líder Corinthians, que tem uma partida a menos – o clube joga contra a Chapecoense no dia 23/08. Reserva de Marcelo Grohe, Paulo Victor acredita que a partida serviu para o técnico Renato Gaúcho avaliar o nível do elenco gremista. “Pela oportunidade que cada um está tendo, temos que aproveitar. Claro que não queríamos sair com esse resultado, mas o importante é que apesar da derrota conseguimos criar chances de gol”, acrescentou PV.

Vencendo

O técnico Jair Ventura confessou que estava incomodado com a ausência de vitórias no Campeonato Brasileiro, principalmente porque os adversários do Botafogo, situados na parte de baixo da tabela estavam vencendo, Na entrevista coletiva, o técnico alvinegro disse que cada vitória na competição nacional tem que ser muito comemorada. “A vitória de hoje foi muito importante para nos afastarmos do Z-4”, disse o treinador. O comandante alvinegro afirmou que o time que ele escalou para enfrentar o Grêmio não tinha entrosamento, mas que entrou em campo de forma organizada. E que os jogadores mostraram muita disposição para superar as dificuldades impostas pela equipe de Renato Gaúcho. “As duas equipes tiveram chances. Começamos bem e depois caímos. O jogo ficou aberto”, comentou. O treinador alvinegro falou sobre o goleiro Gatito Fernández e disse que o paraguaio sempre demonstra muita confiança e ressaltou o mérito da comissão técnica que consegue manter dois grandes goleiros como Gatito e Jéfferson em grande forma.

Igualdade

O técnico Milton Mendes disse que o empate por 2 a 2 com o Palmeiras fez justiça ao desempenho das duas equipes, mas elogiou o desempenho da equipe do Vasco que nunca desistiu e lutou muito até conseguir marcar o gol que determinou a igualdade. Na entrevista coletiva, o treinador cruz-maltino disse que o Vasco queria vencer e fez de tudo para alcançar o resultado, diante de uma equipe muito bem treinada e composta por grandes jogadores. “Meus jogadores estão de parabéns, não desistiram. Seguraram a pressão”, disse. O atacante Luis Fabiano que voltou ao time depois de sete partidas, disse que foi difícil voltar e pegar o ritmo numa partida disputada de forma tão intensa. O Fabuloso afirmou que o Vasco fez boa partida e criou algumas oportunidades para marcar contra uma grande equipe. “Estou feliz pela reação. Agora é seguir lutando porque precisamos somar o máximo possível de pontos”, afirmou. O Vasco volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, na Fonte Nova, diante do Bahia. O zagueiro Anderson Martins que ficou no banco de reservas, no jogo contra o Palmeiras, deve fazer sua reestreia com a camisa vascaína em Salvador.

Polêmica

Ex-auxiliar técnico do São Paulo, Pintado voltou a comentar a polêmica com o meia Cueva. O ex-jogador afirmou que nunca teve problemas com jogadores do atual elenco são-paulino e colocou “panos quentes” na situação. “Tive o primeiro contato com o Cueva no México, eu estava no Cruz Azul e ele no Toluca. Sempre tive uma ótima convivência com o Cueva e com todos os jogadores. É claro que eu me posicionava, se o São Paulo me contratou para ficar quietinho no meu canto, então contratou errado”, avaliou Pintado em entrevista ao programa Mesa Redonda, da Gazeta. Quando foi afastado pelo São Paulo, em julho deste ano, Pintado atribuiu a Cueva a decisão de não ter atuado contra o Santos, o que teria causado atrito entre jogador e ex-auxiliar. Cerca de um mês depois, em entrevista coletiva, o meio-campista comentou a declaração de Pintado, e afirmou que “se tivesse feito algo de errado teria sido punido pelo São Paulo”. Desde que Pintado saiu do clube, o São Paulo segue lutando para seguir longe da zona de rebaixamento. Neste domingo, o Tricolor venceu o Cruzeiro, por 3 a 2, em duelo emocionante no Morumbi, e terminou a 20ª rodada na 16ª colocação, uma posição acima da zona da degola.

Horrível

A fase do Palmeiras é horrível. Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Verdão definiu como objetivo conquistar o título do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada da segunda metade do torneio, porém, cedeu o empate ao Vasco aos 42 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Verdão se manteve na quarta colocação com 33 pontos, desperdiçando a oportunidade de assumir o terceiro lugar de forma provisória, já que o Santos, que soma 35, atua apenas na segunda-feira. Para o líder Corinthians, a distância é de 14 pontos com um jogo a mais, mas Róger Guedes segue falando na possibilidade de ser campeão. “A gente sabe que a gente deixou a desejar na largada do Brasileiro. Sabemos que quando um time se distancia no primeiro turno, é forte candidato ao título. Ainda tem muitos jogos pela frente, sabemos que o título é difícil, mas não vamos abandonar. Nosso objetivo é o G4”, disse o atacante. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe a Chapecoense, domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Palestra Itália. Já o Vasco visita o Bahia no mesmo dia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Comentou

Antes mesmo de ser anunciado de forma oficial como o novo treinador do Flamengo, o colombiano Reinaldo Rueda já teve muito trabalho acompanhando o Rubro-Negro. No duelo contra o Galo, o comandante comentou o jogo inteiro com seu auxiliar e fez muitas anotações em seu caderno. Rueda vem de uma maratona de viagens. Na semana passada estava na Alemanha, recebeu a proposta do Flamengo e voltou para Colombia, chegou ao Rio na manhã do último domingo e logo em seguida foi para Belo Horizonte, ver o jogo entre Flamengo e Atlético-MG. Por conta dessa sequência grande de viagens, Reinaldo Rueda ainda não assinou contrato com o Flamengo.

Estudando

O colombiano voltou para o Rio ainda no domingo e assina nesta segunda o vínculo até dezembro do ano que vem. Após isso, clube enfim fará o anúncio oficial. Apresentação do colombiano deve acontecer nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Rueda começará a dirigir o time, mas antes mesmo de chega ao Brasil ele e o seu auxiliar já estavam estudando algumas informações do Botafogo, adversário da próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ainda sobre o confronto contra o alvinegro, caso Reinaldo Rueda não possa estar comandando o time na beira do campo, o Flamengo seguirá nas mãos de Jayme de Almeida, que comandou a equipe nos últimos dois jogos, contra Palestino e Atlético-MG.

Questionável

O Cruzeiro deixou o gramado do Morumbi, na manhã desse domingo, com o revés no placar, por 3 a 2, de virada, com o terceiro gol paulista, no mínimo, questionável. O lance polêmico fez o técnico Mano Menezes lamentar mais uma derrota pelo Campeonato Brasileiro, com seu time jogando melhor. “Certamente saímos muito aborrecidos do estádio hoje. Vamos deixar o estádio no pós-jogo pensando muito no que aconteceu. Mas temos que ressaltar coisas boas. As coisas ruins eu espero que vocês falem bastante do que aconteceu, que, na minha opinião, foi grosseiro. Mas a equipe jogou bem. Disse que a formação que não jogava tantos jogos faria uma partida de qualidade. A equipe sabe o que precisa fazer, mesmo mudando jogadores”, salientou o treinador que destacou que seu time soube jogar contra o São Paulo no Morumbi. “Temos uma ideia de jogar e conseguimos implementá-la durante todo o jogo. Fizemos um primeiro tempo muito bom, perdemos a penalidade máxima cedo, que poderia nos dar a vantagem, e sofremos um gol no finzinho do primeiro tempo. Voltamos bem, continuamos bem, viramos o jogo e tivemos a bola do 3 a 1 um pouquinho antes do 2 a 2. Abrir vantagem de dois naquela hora poderia encaminhar a vitória. Depois veio o 2 a 2 e o lance que não quero comentar. Mesmo assim, depois do 3 a 2, tivemos duas bolas boas para conseguir o empate, mas não traduzimos em bom resultado aquilo que foi a atuação do Cruzeiro. Mas temos de valorizar as coisas boas”, acrescentou.

Estabeleceu

Nas últimas semanas, o discurso de que o Palmeiras não tem tempo para treinar vem sendo um mantra. Eliminado da Copa Libertadores e Copa do Brasil, porém, o Verdão só volta a campo no próximo domingo. Assim, a comissão técnica do Verdão estabeleceu dois de folga ao elenco, que retornará aos treinos na quarta-feira. “Agora teremos uma folga para descansar. Depois, a semana livre significa ter um tempo para trabalhar e entender as situações que podem ser criadas. Com tempo para treinar, as coisas tendem a evoluir”, afirmou o técnico Cuca. Com o empate deste domingo, frente ao Vasco, o Verdão se manteve na quarta colocação com 33 pontos, desperdiçando a oportunidade de assumir o terceiro lugar de forma provisória, já que o Santos, que soma 35, atua apenas na segunda-feira. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe a Chapecoense, domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Palestra Itália.

Favorável

Com três gols de cabeça, o Internacional bateu o Londrina por 3 a 1 na noite deste sábado e retornou à vice-liderança da Série B. Apesar de ter cometido inúmeros erros em finalizações, o Colorado despertou no segundo tempo e garantiu o resultado favorável diante de mais de 40 mil torcedores. Enquanto isso, o Londrina perdeu duas posições com a derrota, terminando a rodada em 12º lugar, com 27 pontos. Logo nos primeiros minutos de bola rolando, o Internacional ofereceu perigo ao adversário. A primeira chance veio com Victor Cuesta aos três minutos. De fora da área, zagueiro mandou uma bomba para o gol e obrigou César a fazer a primeira grande defesa do jogo. O Londrina só conseguiu assustar a defesa colorada aos 10 minutos. Em contra-ataque do goleiro César, Carlos Henrique recebeu na frente, ficou de cara com o goleiro e bateu cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Desperdiçadas

Melhor em campo, o Internacional poderia ter abrido o placar aos 17 minutos. D’Alessandro cobrou escanteio e sobrou para Klaus cabecear, mas a bola raspou a trave e saiu. Um minuto depois Potker também teve uma boa chance, mas, de fora da área, chutou a bola por cima do gol. Leandro Damião e Sasha tiveram boas oportunidades, que foram desperdiçadas. O jogo continuou com uma nítida pressão do Inter sobre o adversário, mas nenhuma das equipes abriu o placar no primeiro tempo. Com muitos erros em finalizações durante os primeiros 47 minutos, o Internacional voltou diferente para o segundo tempo, tanto que o gol saiu logo aos três minutos. Após falta cobrada por D’Alessandro, Victor Cuesta subiu e, de cabeça, abriu o placar no Beira-Rio deixando o goleiro César sem chance. Aos oito minutos, o Inter quase ampliou a vantagem. Após falha do Londrina, Sasha chutou em cima de Arthur e sobrou para Reginaldo salvar em cima da linha do gol. Na volta, Winck tentou o chute de fora, mas César defendeu no canto.

Diferente

Uma década após deixar o Corinthians, no ano do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral direito Fagner acredita defender um clube completamente diferente daquele da sua primeira passagem. Para ele, o líder do Campeonato Brasileiro tem padrão europeu. “O Corinthians acabou se tornando um exemplo no Brasil. Qualquer clube europeu tem a sua filosofia de jogo. É assim aqui. Os atletas que chegam têm que se habituar à filosofia do clube, e não o clube ao atleta. O Corinthians já vem com a sua filosofia há anos, o que o tornou um clube vencedor”, comentou Fagner. De fato, o Corinthians não mudou muito o seu estilo aguerrido durante as passagens de Mano Menezes e Tite, mentores do hoje elogiado Fábio Carille. As exceções ficaram por conta das curtas passagens de Adilson Batista, Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira.

Filosofia

“Quando o atleta entende a filosofia do clube, as coisas tendem a dar certo e são formadas equipes vencedoras. Vejo o Corinthians com um padrão, pronto para conquistar títulos dessa maneira”, insistiu Fagner. O lateral direito ainda avisou que o Corinthians não mudará a sua forma de jogar mesmo após ficar mais visado, graças à impressionante campanha que faz no Brasileiro. O líder invicto, com os seus 47 pontos ganhos, ganhou um longo período de inatividade (o jogo contra a Chapecoense, em excursão, foi adiado) para se renovar. Só voltará a campo no sábado de 19 de agosto, contra o Vitória, em Itaquera. “Futebol é muito repetição. Conseguimos aprimorar o nosso padrão de jogo, a nossa filosofia, e isso não mudará em duas semanas. O que a gente está fazendo agora é apenas a repetição do que já vinha sendo feito”, simplificou Fagner.

Presença

Capa teve uma noite especial no último sábado vestindo a camisa do Avaí. Natural de Serrinha, cidade do interior baiano, o lateral-esquerdo contou com a presença de grande parte de sua família na vitória da sua equipe por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão. Após o apito final, Capa foi até o setor visitante para comemorar com seus familiares o importante triunfo do Avaí, que acabou vencendo um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Empolgado, o jogador dedicou a vitória para seu pai. Com o importante triunfo, o Avaí chegou a 21 pontos e se estabeleceu provisoriamente na 17ª colocação, à frente do São Paulo. Embora ainda não tenha saído da zona de rebaixamento, a equipe catarinense comemorou bastante a vitória, já que além de dar confiança, ela também acabou encerrando a sequência de três partidas sem um resultado positivo.

Rebaixamento

O técnico Milton Cruz estreou no comando do Figueirense com um empate. Jogando no Orlando Scarpelli, na noite deste sábado, a sua equipe ficou no 1 a 1 com o Goiás e seguiu na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Figueirense alcançar os 21 pontos ganhos, na antepenúltima colocação da tabela. O Goiás totaliza 24 e, também ameaçado, está na 15ª posição. O Figueirense terá pouco tempo até o seu próximo compromisso. Enfrentará o lanterna Náutico, na Arena Pernambuco, já na terça-feira. Por sua vez, o Goiás receberá o líder América-MG na sexta-feira, no Olímpico de Goiânia.

Destaques

Ao lado de Rithely, Anselmo era o titular do Sport no início da Série A. Mas uma lesão séria na coxa – sentida na derrota de 2 a 1 para o Vasco – o fez perder espaço no time. Com o passar do tempo, Patrick ficou com a vaga e se tornou um dos destaques do Leão. Recuperado, Anselmo voltou a atuar, mas agora o técnico Vanderlei Luxemburgo prega cautela com o retorno. Para Luxemburgo, Rithely e Patrick estão formando uma boa dupla de volantes. Patrick, por sinal, foi o maior ladrão de bolas do primeiro turno da Série A, com 52 botes certos. Rithely também apareceu no top 10. “Ele é bom. Claro que devia voltar a jogar. É bom contar com ele na hora que você achar que deve. Agora se ele vai jogar ou não, é outra história. A equipe se encontrou bem com Rithely e Patrick e não é por uma situação momentânea que vamos pensar que não presta mais. Temos de ter equilíbrio. Eu respeito a opinião dos outros e vi a torcida chateada quando tirei Patrick” disse Vanderlei Luxemburgo. O tempo sem atuar joga contra Anselmo. Foram quase dois meses fora de ação e, desde a lesão até o seu retorno (na derrota de 3 a 1 para o Corinthians), 12 rodadas se passaram.

Repatriar

O histórico do atacante Grafite com a camisa do Santa Cruz seria suficiente para o clube abrir as portas do Arruda para ele pela quarta vez. No entanto, o interesse do Tricolor em repatriar o ídolo, que finalizou contrato com o Atlético-PR, onde marcou um gol em sete meses, vai além da questão técnica. Os dirigentes enxergam outras qualidades no camisa 23, que podem ser utilizadas no momento vivido pelos tricolores. É inegável que o camisa 23 vai ajudar o time do técnico Givanildo Oliveira, na Série B. O torcedor do Santa Cruz tem na memória os 31 gols marcados na última passagem e as conquistas da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano de 2016, além do acesso para a Série A, um ano antes. A expectativa, no Arruda, é que ele volte a dar alegrias em campo, além de sanar problemas fora dele.

Reconhece

Em sua chegada ao clube, Grafite reconhece que terá uma missão mais difícil que nas outras passagens pelo Arruda. “É uma missão que não é fácil. Tomara que possa ajudar o clube dentro de campo, que é minha principal função. Muitos falam para eu ser diretor, presidente, mas tenho o intuito de ajudar em campo. Lógico que tenho uma influência grande dentro do clube e conheço os bastidores. Sei que vai ser uma responsabilidade grande. Espero que possa fazer essa unificação de jogadores, torcedores e diretoria, todos no mesmo caminho para ajudar o Santa. Sei que tenho minha responsabilidade dentro de campo, mas, hoje, fora de campo está sendo até maior”. Depois da questão técnica, pesa a favor de Grafite a liderança. O Santa Cruz, com um elenco remontado em relação ao do ano passado, carece de atletas influentes. O goleiro Julio Cesar, experiente e com longas passagens por Corinthians e Náutico, é o grande expoente, mas se trata de uma figura isolada. O zagueiro Bruno Silva é titular absoluto, mas tem uma postura mais introspectiva. Por isso, não inspira tanta confiança nesse sentido. O lateral-esquerdo Tiago Costa, o mais antigo do elenco, vive um momento ruim. É um dos perseguidos pela torcida.

Contratação

O Barcelona anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do meio-campista brasileiro Paulinho, do Guangzhou Evergrande, por 40 milhões de euros (R$ 150 milhões). Paulinho, de 29 anos, terá uma multa rescisória de 120 milhões de euros e assinará contrato de quatro anos com o clube catalão. O jogador passará por exames médicos antes de ser apresentado oficialmente na quinta-feira no estádio Camp Nou. O meia começou a brilhar para o futebol pelo Corinthians, pelo qual participou das vitoriosas campanhas na Copa Libertadores e no Mundial de Clubes, em 2012. Após passagem sem brilho pelo futebol inglês, onde jogou pelo Tottenham, o meia voltou a ser destaque jogando na liga chinesa, sob o comando do técnico Felipão, o que o fez ganhar chance na Seleção Brasileira com Tite.

Assistência

Neymar chegou com tudo ao Paris Saint-Germain e teve ótima atuação logo na estreia. Fez gol, deu assistência e ajudou o time a vencer o Guingamp fora de casa por 3 a 0 nesse domingo, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Motivo e tanto para que a contratação do novo camisa 10 seja ainda mais comemorada pelos companheiros de equipe, especialmente os brasileiros. Um dos grandes amigos de Neymar, o lateral-direito Daniel Alves enalteceu a performance de estreia, enquanto o volante brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta disse se sentir um privilegiado. “É simples: ele aumenta a qualidade do time. Um jogador desse nível faz qualquer time ganhar. Faz bem a nós. Os últimos jogos que fizemos aqui (em Guingamp) foram complicados, porque era um time agressivo, que chegava forte atrás e saía no contra-ataque, então sofríamos bastante. Hoje, Neymar e Di María entre as linhas conseguiram mudar o jogo e fazer a diferença. É um privilégio ter um jogador desse nível com a gente” afirmou Motta.

Decisivo

“Por isso que o PSG o contratou, para ser decisivo, para poder ajudar nossa equipe a conseguir os resultados e a ter um grande desempenho. Era uma noite esperada por nós. Estávamos esperando que ele estreasse, pudesse nos ajudar, e sem dúvida com ele somos mais fortes” disse Daniel. Um dos líderes do PSG há alguns anos, Thiago Motta foi questionado pelo GloboEsporte.com se Neymar é a peça que faltava para que o clube enfim consiga chegar ao menos à final da Liga dos Campeões – mesmo com o alto investimento, não tem passado das quartas nas últimas edições. Na resposta, mais uma vez rasgou elogios ao craque. “Um jogador como ele falta em qualquer time. Se pegar os principais times da Liga dos Campeões, qual seria o time em que o Neymar não poderia jogar de titular? No meu ponto de vista, nenhum. Chegando ao Paris Saint-Germain, ele pode fazer a diferença, como poderia fazer em qualquer time. Por isso digo que é um privilégio ter um jogador desse nível com a gente. Não é fácil, são raros, e a gente tem a sorte de ter um atleta desse nível do nosso lado”. A próxima partida de Neymar pelo PSG será no domingo, contra o Toulouse, às 16h (de Brasília). O camisa 10 jogará pela primeira vez diante de sua torcida no Parc des Princes.

Bragantino

A venda de Paulinho do Guangzhou ao Barcelona por R$ 149 milhões vai ajudar a reforçar os cofres do Bragantino nesta reta final de Série C do Brasileiro e preparação para a disputa do Paulistão 2018. De acordo com o software Rede do Futebol, o Massa Bruta tem direito a R$ 628 mil da fortuna paga pelo clube espanhol. O clube de Bragança Paulista tem direito a 0,416% do valor da transferência devido ao mecansismo de solidariedade da Fifa para clubes formadores. Paulinho atuou pelo Bragantino entre 2009 e 2010, até ser negociado com o Corinthians. Pelo Massa Bruta, ele marcou 12 gols em 45 jogos. “A satisfação de ter um jogador assim saindo do Bragantino e indo para o Barcelona, um dos melhores times do mundo já é um grande prêmio. O principal é isso. A questão de recursos não é o mais importante. O futebol é muito caro e o dinheiro, que vai entrar, ajuda em muita coisa. Mas o principal é o Paulinho estar em um dos principais clubes do mundo” afirmou Marco Chedid, presidente do Bragantino. O fato de ser clube formador já rendeu dinheiro aos cofres do Braga por outras três oportunidades: quando o atleta foi negociado com o Corinthians, posteriormente ao ser vendido pelo Timão ao inglês Tottenham, e recentemente quando o volante foi para o Guangzhou, da China.

Retornar

De férias aparentemente por tempo indeterminado em Lagarto (sua cidade-natal), Sergipe, Diego Costa aproveitou a poeira baixa para abrir o jogo sobre tudo o que aconteceu nos últimos meses. Em entrevista ao jornal britânico “Daily Mail”, explicou a mensagem de texto de Antonio Conte, reiterou o desejo de retornar ao Atlético de Madrid e disse que se recusou a treinar separado no Chelsea enquanto seu futuro não é definido. Artilheiro dos Blues no título da campanha da Premier League na última temporada, com 20 gols, Diego Costa foi informado de que não estava mais nos planos de Conte por SMS no início de junho. “Estou esperando o Chelsea me liberar. Eu não queria sair, eu estava feliz. Mas quando o treinador não te quer, você precisa ir” disse ele. “Se você perguntar a todos os meus companheiros, eles vão dizer o mesmo. Eles me enviam mensagens dizendo “estou com saudade” e que me amam. Eu estou sempre falando com eles, particularmente com Cesc Fábregas, David Luiz e Willien. Eles perguntam como estou, eles realmente me amam pela pessoa que eu sou. Se não amassem, não estariam dizendo que sentem minha falta” completou. Sobre Antonio Conte em pessoa, Diego Costa disse ser um ótimo treinador. E só.

Intensidade

Uma das principais críticas ao trabalho do técnico Roger Machado, quando comandava o Atlético, era o excesso de bolas cruzadas na área e as poucas jogadas trabalhadas e pequena intensidade. A vitória sobre o Flamengo, nesse domingo, por 2 a 0, no Independência, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro, o Galo mostrou outra coisa, algo que foi ressaltado por Rogério Micale. “Estamos vivendo momentos difíceis, e alguns detalhes estavam tirando resultados melhores. Hoje, as bolas entraram. A postura da equipe vem evoluindo. Os jogadores estão sentido que precisamos ter um repertório maior de jogada, mas não podemos abandonar a bola na área num momento ofensivo. Temos que construir jogadas e trabalhar linha de passe para chegar à área com opção de por a bola na área e na entrada da área para a chegada de homem surpresa, como Cazares. É trabalho, é conversa. A equipe está evoluindo”, ressaltou.

Animada

O Galo chegou para o jogo contra o Flamengo em uma grande crise, com duas eliminações, na Copa do Brasil e Libertadores, e com partidas ruins no Campeonato Brasileiro. A vitória, no entanto, deixou o clube preto e branco próximo ao G6. Micale alerta que o triunfo deixa a equipe mais animada para a sequência do ano. “Vitória que nos fortalece muito, para que a gente estipule metas. E vamos buscar. A cada três jogos vamos estipular meta para superar, tentando ser melhor do que no primeiro turno. Em casa, é recuperar auto estima. Vitória fundamental para termos pontuação melhor. E fora, se mantivermos o que conseguimos no primeiro turno, estaremos brigando, com certeza, pelo G-6”, finalizou.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com