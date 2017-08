Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Semifinal

Pela segunda temporada consecutiva, o sonho do Palmeiras na Copa Libertadores durou pouco. Na noite desta quarta-feira, diante de mais de 38 mil torcedores no Estádio Palestra Itália, o Barcelona de Guaiaquil perdeu por 1 a 0 no tempo normal, mas ganhou por 5 a 4 nos pênaltis e eliminou o time brasileiro nas oitavas de final. Com o sonho de conquistar o bicampeonato da Libertadores e participar do Mundial, o Palmeiras investiu pesado e contratou 14 reforços. Ainda assim, disputou apenas oito partidas pelo torneio continental. Na semifinal do Campeonato Paulista, caiu para a modesta Ponte Preta e, nas quartas da Copa do Brasil, deu adeus contra o Cruzeiro. A 15 pontos do líder Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem como meta terminar na zona de classificação à Copa Libertadores de 2018. Pela 20ª rodada do torneio nacional, às 16 horas deste domingo, o time comandado pelo técnico Cuca entra em campo para enfrentar o Vasco, no Raulino de Oliveira.

Tradicional

De nada adiantou ter a melhor campanha para a decisão e poder fazer o segundo jogo em casa. Menos ainda ter a torcida a seu favor, jogar com os gritos apaixonados e o tradicional “eu acredito” para dar sorte. Em uma profunda crise – que promete se agravar agora – o Atlético-MG apenas empatou por 0 a 0, com o Jorge Wilstermann, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. O resultado da noite desta quarta-feira elimina o Galo da Copa Libertadores e dá ao clube boliviano a chance disputar com o River na próxima fase. Foi um ataque contra defesa. O Galo desde o primeiro minuto do jogo atacou, tentou abrir o marcador, mas parou na postura defensiva do Jorge Wilstermann. O time boliviano se segurou com duas linhas bem montadas e garantiu sua classificação sem dar qualquer trabalho ao goleiro Victor. O Galo volta a campo no fim de semana, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no Independência. Junto com isso terá de trabalhar internamente na intensa crise que vive nos bastidores.

Garantiu

Na Arena, o Grêmio venceu o Godoy Cruz-ARG por 2 a 1 de virada e garantiu classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores. Os dois gols gremistas foram marcados pelo atacante Pedro Rocha. Na soma de resultados, o Tricolor fez 3 a 1 na equipe argentina. Com isso, o time gaúcho quebrou a sina que tinha desde 2011, de não conseguir passar das oitavas de final do torneio continental. Para o jogo da noite, o técnico Renato Portaluppi optou por colocar o experiente volante Maicon fazendo dupla com Michel no meio de campo. Assim, o garoto Arthur iniciou a partida no banco de reservas. Na lateral direita, Edílson foi vetado pelo Departamento Médico gremista e Léo Moura seguiu na posição. Ao apagar das luzes, o volante Michel fez falta na entrada da área e recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente foi expulso. Nas quartas de finais, o Grêmio encara o vencedor do duelo entre Botafogo e Nacional-URU, que ocorre nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Olímpico Nilton Santos.

Assegurar

O Flamengo não encontrou a menor dificuldade para assegurar a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O rubro-negro da Gávea goleou o Palestino, do Chile, por 5 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, na Ilha do Urubu, e mostrou que já está recuperado do trauma provocado pela demissão do técnico Zé Ricardo. Na próxima etapa da competição, o Flamengo vai enfrentar a Chapecoense que eliminou o Defensa Y Justiça. Dirigido pelo interino Jaime de Almeida, o Flamengo foi superior durante os 90 minutos e poderia até ter aplicado um placar mais elástico. O Palestino que perdeu no jogo de ida por 5 a 2, já entrou em campo, parecendo conformado com a eliminação e pouco fez para evitar a nova derrota. Os gols foram marcados por Felipe Vizeu, Geuvânio, Everton Ribeiro, Willian Arão e Vinicius Júnior.

Condenado

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, foi condenado a uma pena de 120 dias de suspensão e multa de R$ 100 mil de multa pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. O mandatário da equipe santista pegou o gancho após denunciado por atitude antidesportiva. Ele foi enquadrado por conta de denúncias de interferência externa no jogo contra o Flamengo, quando acusou o repórter Eric Faria, da TV Globo, de avisar ao árbitro Leandro Vuaden que um pênalti marcado não tinha acontecido. Após o embate com o Rubro-Negro, a diretoria santista enviou um ofício à CBF pedindo a anulação da partida por conta da interferência externa. Porém, segundo Vanderson Maçullo, auditor do caso, Modesto apresentou apenas fotos e vídeos feitos pelo torcedor Airton da Silva no camarote 13 da Vila Belmiro.

Decisão

As imagens não provam que houve interferência do jornalista na decisão da arbitragem. Durante a suspensão de 120 dias, Modesto não pode realizar qualquer ato como presidente da entidade. E não pode também comparecer a áreas específicas para membros do clube, como vestiários e camarotes. Para ir no jogo do Santos, só como torcedor comum pagando ingresso. Após a decisão ser anunciada, o Santos informou que ‘não concorda com punição imposta pela 3ª Câmara Disciplinar ao seu presidente, Modesto Roma Jr, por isso recorrerá ao Pleno do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)’.

Ameaçado

Cuca sente que tem seu cargo de técnico ameaçado no Palmeiras, mas o presidente Mauricio Galiotte garante que o treinador e o gerente executivo Alexandre Mattos irão continuar no clube. Após a eliminação contra o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas da Copa Libertadores, o mandatário prestou esclarecimentos à torcida. “Não vamos falar em mudanças porque nós não teremos mudanças. Fomos campeões em 2015 e em 2016 também, e o Alexandre Mattos estava aí. É um homem da minha confiança e seguirá conosco. Não tivemos um resultado bom nesse primeiro jogo. Vamos avaliar com calma, mas isso será apenas no final do ano. Temo atletas chorando no vestiário. Agora vamos levantar a cabeça”, disse Galiotte. Apesar do discurso do dirigente, Cuca fez uma auto avaliação de seu trabalho nesta temporada, se mostrou insatisfeito e afirmou que entenderia se a diretoria alviverde optasse por uma mudança. Mesmo assim, o treinador disse que quer permanecer.

Acréscimos

O Galo pressionou por 90 minutos, praticamente não sofreu sustos e chegou com bastante perigo em vários momentos do empate por 0 a 0, com o Jorge Wilstermann, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, resultado que eliminou o Galo da Copa Libertadores. Nos acréscimos do confronto, o camisa 7 Robinho, na cara do gol, desperdiçou a chance do gol para ajudar o clube. Na saída de campo, o experiente jogador lamentou o erro na finalização. “Eu estava sozinho, errei, mas, enfim, não classificamos, a responsabilidade é de todos, temos um grupo experiente e sabemos como tudo isso funciona”, salientou. Com o Galo eliminado da Copa Libertadores e em uma profunda crise, não vista há algum tempo em Belo Horizonte, Robinho divide a responsabilidade com os companheiros. “Nunca é normal, vou trabalhar sempre para jogar, mas a opção do treinador, eu vou procurar jogar sempre do mesmo jeito, o time ganhou comigo, perdeu também, a bola não entrou infelizmente, a responsabilidade é de todos, o jogador tem o currículo melhor, aqui ganha todos ou perde todos, todos são responsáveis”, completou. O Galo volta a campo no domingo, contra o Flamengo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

Paciência

Após a demissão de Zé Ricardo, Jayme de Almeida recebeu mais uma vez a missão de assumir a direção técnica do Flamengo. E na entrevista coletiva após a vitória sobre o Palestino, o treinador admitiu que o clube contratou grandes jogadores, mas pediu paciência para que todas as peças sejam ajustadas e produzindo resultados. “Tem que dar tempo ao tempo. Há exemplos de times na Europa, montados com muito dinheiro, que foram se aperfeiçoando e hoje são verdadeiros timaços”, comentou o interino. O treinador revelou que o astral no grupo estava meio baixo em consequência de tudo o que aconteceu. “Tentei mostrar que aqui tem que se fazer tudo com alegria, comentei com eles. Aprendi isso no Flamengo: jogar com alegria. Jogar assim, futebol é bacana de se jogar”, disse. Jayme ainda disse que assumiu a equipe de forma interina com muita satisfação porque foi criado no Flamengo e tem muito carinho e respeito pela instituição. Ele elogiou a atuação da equipe e garantiu que os jogadores cumpriram o esquema que foi traçado no vestiário. “Foi bom ver o Flamengo fazer uma grande partida. Aqui a responsabilidade é grande. Quando as coisas não funcionam, o peso é enorme”, avaliou. Para o treinador interino, o técnico que assumir o Flamengo vai encontrar um grupo muito qualificado, interessado em crescer e fazer história. “Ele terá todas as condições para transformar a equipe em um grupo vencedor”.

Pensamento

Depois de oito anos, o Grêmio vai jogar novamente as quartas de final da Copa Libertadores da América. A última vez que o Tricolor atuou nesta fase do torneio continental foi em 2007. O time gaúcho conseguiu a classificação na noite desta quarta-feira ao vencer o Godoy por 2 x 1. Eleito craque da partida, o atacante Luan não escapou do questionamento sobre o confronto ter sido a última partida do jogador pelo Grêmio. Contudo, como bom driblador, o atleta se esquivou da pergunta. “Isso eu vou decidir ainda. O pensamento está aqui no Grêmio ainda. Eu ouvi várias pessoas falando nas redes sociais para eu ficar. A gente tem que decidir né, amanhã eu falo com mais calma, e já dou uma resposta. Vou decidir ainda (se foi a última partida pelo Grêmio), o outro jogo é só domingo então tem bastante tempo”, afirmou o jogador. O técnico Renato Portaluppi falou sobre uma eventual saída de Luan. “Esta é uma novela que vai se arrastar. Problema do presidente e diretoria. Enquanto estiver aqui, o Luan vai jogar. Se o Luan, por um acaso, vier a sair. Nós já estamos com um plano B e até mesmo um plano C na cabeça. Lógico que vamos sentir falta dele, mas por enquanto ele continua sendo jogador do Grêmio”, disse o comandante gremista.

Frustrante

O jogo adiado da 17ª rodada veio como uma grande oportunidade de Ponte Preta e Fluminense saltarem na tabela do Brasileirão. Quem vencesse, terminaria o turno mais próximo do G6 do que da zona de rebaixamento. No entanto, a fraca atuação das equipes no Moisés Lucarelli terminou em um zero a zero sem graça e frustrante para as pretensões de Abel Braga e Gilson Kleina. Com um meio de campo alternativo – formado pelo capitão Henrique na proteção de Orejuela e Wendel – o Fluminense demorou para achar os atalhos do campo. Nos primeiros 20 minutos, sequer assustou o goleiro Aranha. Na única escapada de Wellington, o atacante foi derrubado na entrada da área. Posição boa para Scarpa, que cobrou por cima. Logo depois, Dourado tentou um chute improvável, a bola desviou e triscou o travessão. Muito pouco para terminar o turno próximo ao G6. Mas, é verdade, o time de Abel também não sofreu. Quem assistiu aos 90 minutos deve ter ficado contente com o apito final. O pouco futebol demonstrado pelos dois times resultou num empate, frustrante para ambos. A Ponte teve a chance de subir quatro posições; o Flu, três. Agora, têm mais 19 rodadas para saber: brigam por uma vaga na Libertadores ou para se manter na elite em 2018?

Desempenho

O Fluminense encerrou o turno do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com a Ponte Preta, nesta quarta-feira, no Moisés Lucarelli. O lateral direito Lucas lamentou o resultado por conta do desempenho tricolor em Campinas, mas salientou que a igualdade fora de casa não pode ser lamentado. “Pelo que foi o jogo, o resultado poderia ser melhor. Acho que criamos bastante, mas pecamos muito nos passes finais. Se pensar bem, empatar aqui em Campinas não é um resultado ruim”, disse. Os cariocas terminaram a primeira metade da Série A com oito empates em 19 jogos, maior número junto com o Flamengo. Para Lucas, as igualdades dentro de casa estavam fora dos planos da equipe. O lateral direito espera que o Fluminense possa melhorar o aproveitamento no Rio de Janeiro no returno do Brasileiro. “Fora de casa isso não é nada. Só que dentro de casa isso é ruim. Temos que vencer mais em casa para dar um salto na tabela. Precisamos do nosso torcedor para fazer uma campanha melhor em casa no returno”, declarou. O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira, quando vai até a capital paulista para enfrentar o Santos, no Pacaembu.

Separado

Contratado no começo do ano a pedido de Rogério Ceni, Cícero está afastado no São Paulo. Em decisão que teve participação direta do técnico Dorival Júnior, e tomada em conjunto com a diretoria, o meio-campista passa a treinar separado ao lado do zagueiro Lucão, que também está fora dos planos do clube. no começo do ano a pedido de Rogério Ceni, Cícero está afastado no São Paulo. Em decisão que teve participação direta do técnico Dorival Júnior, e tomada em conjunto com a diretoria, o meio-campista passa a treinar separado ao lado do zagueiro Lucão, que também está fora dos planos do clube. Cícero vinha sendo relacionado e chegou a entrar em campo contra o Grêmio, há duas semanas. Mas, depois do treino dessa terça-feira (8), foi comunicado pessoalmente de que não faz mais parte dos planos do Tricolor. Seus empresários já foram informados de que podem procurar um novo clube para ele.

Sondado

Cícero tem contrato até dezembro de 2018 e chegou de graça, mas com parte de seus salários ainda pagos pelo Fluminense, seu ex-clube. Como já participou de dez rodadas do Campeonato Brasileiro, não pode atuar em outra equipe da primeira divisão. No primeiro semestre, chegou a ser sondado pelo Inter, mas o interesse esfriou. Não foram revelados os detalhes da decisão, mas o comportamento de Cícero foi considerado um problema. O volante Wesley, por exemplo, negocia sua rescisão de contrato há quase um mês e também está oficialmente fora dos planos do clube, mas vem treinando normalmente com o elenco. Cícero teve a primeira passagem pelo São Paulo entre 2011 e 2012, quando fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana. Atuou com Ceni nesse período e voltou a pedido do ex-goleiro. Nesta temporada, foram 32 jogos, quatro gols e uma assistência. Não é titular desde 21 de junho, na derrota por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, ainda com Ceni como técnico.

Explicação

O afastamento de Cícero do elenco do São Paulo segue sem uma explicação concreta. Em pouco tempo, desde o anúncio oficial, muitas possíveis causas foram levantadas e, dentre elas, a que ganhou mais força foi a de que o meio-campista não estaria em harmonia com o grupo e a comissão técnica e, por isso, foi isolado. Cícero, então, decidiu se pronunciar. Por meio de uma nota oficial, o jogador de 32 anos se defendeu, criticou a postura da diretoria e, em nenhum momento, citou o técnico Dorival Júnior. “Gostaria de esclarecer algumas informações que estão sendo veiculadas na imprensa sobre a minha situação no São Paulo. Quero deixar claro que não tenho inimizade alguma dentro do elenco, muito pelo contrário, tenho muitos amigos e sempre tive uma ótima relação com todos. Fiquei muito feliz em receber ligações de vários companheiros prestando solidariedade nesse momento”, iniciou o jogador, antes de acusar a gestão do presidente Leco e do diretor de futebol Vinicius Pinotti de usá-lo como bode expiatório.

Culpado

“Infelizmente, a fase em que o São Paulo se encontra dentro e fora de campo não é boa, e como normalmente acontece no futebol, quiseram achar um culpado por toda situação”, seguiu Cícero em seu texto. Apesar do São Paulo ter comunicado que o técnico Dorival Júnior participou e concordou com a saída de Cícero, o jogador não citou o atual treinador em nenhuma linha e focou seu recado à direção. “Retornei ao clube através de um convite do Rogério Ceni, homem escolhido pela direção para comandar o time na temporada, mas que teve seu trabalho subitamente interrompido para que uma nova comissão técnica assumisse o comando do elenco”, disse, na nota. Por fim, Cícero ressaltou seu comprometimento e garantiu que seguirá cumprindo com suas obrigações. Confira na íntegra a nota oficial do jogador do São Paulo, que agora procura um novo clube para seguir sua carreira.

Campanha

O Avaí não conseguiu fazer uma campanha satisfatória no primeiro turno do Brasileirão e terminou a primeira metade do torneio apenas na 19ª colocação, com 18 pontos, integrando a zona de rebaixamento. Ciente do desempenho ruim, o lateral esquerdo Capa admitiu que o elenco avaiano precisa melhorar seu aproveitamento e, para isso, terá que efetuar uma arrancada no returno. “Nosso rendimento foi baixo e precisamos melhorar muito no segundo turno. Queríamos terminar o turno fora da zona de rebaixamento e teremos que trabalhar mais para isso. Sabemos que nosso grupo é forte e temos qualidade para sair dessa zona incômoda e não voltar mais. Precisamos fazer gols. Estamos jogando bem, criamos oportunidades, mas está faltando o gol”, declarou o lateral esquerdo. Surpreender e conseguir uma arrancada, porém, não é missão impossível para alguns dos integrantes do elenco do Avaí, inclusive o próprio lateral esquerdo Capa. No ano passado, o Leão da Ressacada viveu situação parecida na Série B.

Returno

A equipe terminou o primeiro turno na 15ª colocação do torneio, com 23 pontos. No entanto, no returno, o time conseguiu um desempenho muito acima da média e, com 13 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, em um total de 43 pontos conquistados, conseguiu o acesso para a Série A com o vice-campeonato. Parte daquele elenco de 2016, Capa relembrou a heroica arrancada na última Série B, afirmando que o assunto já foi inclusive comentado pelo treinador Claudinei Oliveira. “No returno temos mais jogos dentro da Ressacada, então precisamos vencer e seguir pontuando fora. A torcida apoiando e lotando o estádio, dá uma força a mais para o jogador. O professor Claudinei lembrou que no ano passado foi assim, no returno fizemos da Ressacada um caldeirão. Vamos tentar repetir isso”, completou. O próximo duelo do Avaí pelo Campeonato Brasileiro será no próximo sábado, às 19h(de Brasília), quando visita o Vitória, no Barradão, em confronto direto na abertura do returno da Série A. Para o confronto, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o volante Judson, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Marcado

Na primeira rodada do returno da Série B, o Juventude foi derrotado pelo Luverdense pelo placar de 1 a 0, no estádio Passo das Emas. O único gol da partida foi marcado por Marcos Aurélio, em cobrança de falta, logo aos três minutos. Com o resultado, o time gaúcho permanece fora do G4 com 31 pontos e pode ver a zona de acesso se distanciar com a finalização da rodada. O Luverdense alcançou os 23 pontos, mas ainda não conseguiu deixar o Z4. Para o jogo, Juventude teve a volta do lateral direito Vidal, que não atuava no Papo desde março. Contudo, o time alviverde não contou com o atacante Tiago Marques, goleador da equipe gaúcha na Série B, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. As duas equipes vão ter um longo tempo de preparação até retornarem a campo. Os times só voltam a atuar na Série B, no sábado, dia 19 de agosto, pela 21ª rodada do Campeonato. No estádio Rei Pelé, às 16h30 (de Brasília), o Luverdense encara o CRB. No mesmo dia, às 19h (de Brasília), o Juventude enfrenta o Vila Nova no estádio Alfredo Jaconi.

Retornar

O Londrina recebeu o Vila Nova na noite desta segunda-feira no estádio do Café, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tentando retornar à parte de cima da tabela, o Tubarão dominou o primeiro tempo, porém, acabou saindo com a derrota para os goianos por 1 a 0, graças ao gol de Alípio logo no início da etapa complementar. Com apenas duas vitórias jogando em casa, o Londrina não conseguiu superar o retrospecto ruim no estádio do Café, Embora tenham tido um desempenho bem superior ao do adversário, os donos da casa falharam na tentativa de transformar o domínio na partida em gols e acabou terminando o primeiro turno na décima colocação. Já o Vila Nova segue cada vez mais forte na briga pelo acesso. Com a vitória, o time de manteve na terceira colocação e segue a apenas um ponto do Internacional, vice-líder da Série B, com 33 pontos.

Consecutiva

A quarta derrota consecutiva do Santa Cruz na Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta terça-feira, para o Criciúma, no Arruda, agravou a crise que o clube se encontra. Irritados, os torcedores vaiaram e protestaram nas arquibancadas. Na entrevista depois do jogo, o técnico Givanildo Oliveira tratou de se desculpar com os apaixonados pelo Tricolor e prometer uma melhora. “Como o torcedor vai ficar depois de quatro derrotas? Eu só tenho que pedir desculpas pelo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, deixar a esperança e uma certeza que, dependendo de algumas situações, nós vamos reagir. Isso é um fato. O futebol tem momento e essa não é a primeira vez que passo um ruim. Temos que ter forças”. Entre os problemas relatados por Givanildo para que o Santa Cruz dê a volta por cima, estão a resolução da situação financeira e a possibilidade de ter que fazer menos trocas no time a cada rodada. Em nove jogos, ele não repetiu a equipe titular.

Artilheiro

O jogo deste domingo, pela Série A, colocará – frentee a frente – dois postulantes ao posto de artilheiro da competição. Do lado do Sport, André. Da Ponte Preta, Lucca. Amigos da época em que atuaram no Corinthians, os dois prometem travar um duelo particular na partida. E o rubro-negro confia no próprio taco nessa briga. “Pude jogar com o Lucca no Corinthians. Não é a mesma característica minha, pois sou muito mais rápido que ele. Brincadeira. Ele é um cara muito rápido, que finaliza bastante e merece muita atenção”. Lucca é o segundo colocado na artilharia da competição. Marcou 10 gols. O jogador ainda entra em campo nesta quarta-feira, quando a Macaca enfrenta o Fluminense, em jogo adiado. André está um gol abaixo. Marcou nove vezes na Série A e ocupa a quarta posição entre os artilheiros, atrás do próprio Lucca, de Henrique Dourado (do Fluminense) e Jô, do Corinthians, que é o líder com 11 gols anotados. No embate entre os dois, André acredita que se sairá melhor. Torce por isso. “Tomara que ele (Lucca) não faça gol contra a gente e eu possa fazer. Claro que o meu objetivo principal não é essa disputa, mas ele é um cara que a gente tem que ter muita atenção pois finaliza muito bem” disse.

Reforço

Ele está de volta! Oito meses após rescindir com o Santa Cruz e assinar com o Atlético-PR, o atacante Grafite acertou a volta ao Arruda. Depois de uma semana negociando, o ídolo coral deve ser anunciado oficialmente pelo clube como novo reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro nas próximas horas, mas o presidente Alírio Moraes revelou que nada vai atrapalhar o acordo. O atacante deve se apresentar nesta quinta-feira e começar a treinar. “Está tudo certo. Estamos finalizando o contrato para a assinatura. Tem apenas esse detalhe”. Está 99,9% certo Aos 38 anos, Grafite chega talvez para a última parada da sua carreira. Torcedor declarado do Santa Cruz, ele nunca negou o sonho de encerrar sua história como jogador de futebol no clube que aprendeu a amar. De acordo com o presidente, o atleta aceitou, inclusive, uma redução drástica de salários. “Ele está tendo um gesto significativo com o Santa. É o time do coração dele, da família. Está vindo porque confia na minha palavra, na gestão. Aqueles problemas do passado, das críticas, foram superados. Conversamos com muita franqueza e agora estamos trabalhando em prol de um mesmo objetivo”.

Trabalhar

Era tudo o que Vanderlei Luxemburgo queria: uma semana inteira para trabalhar o Sport. Algo que não teve desde que chegou ao clube, e poucos problemas para armar a equipe. Quase livre de desfalques por questões físicos e com apenas um suspenso (Samuel Xavier), o técnico tem opções para montar o Leão para o jogo do domingo, contra a Ponte Preta. Só há três jogadores fora – considerado um número baixo para o padrão recente do Sport e da maratona a que o time foi submetido desde o começo do ano. Samuel Xavier está suspenso. Neris e Rogério se recuperam de lesão. Dos três, porém, apenas Xavier é titular. Desta forma, Luxa tem as principais alternativas para montar o time. Até esta quarta-feira, no entanto, o treinador não deu pistas da equipe. Foi folga na segunda-feira e treino nos dois dias seguintes – mas sem esboçar a escalação. Nesta quarta, apenas um trabalho de finalização. Mas não há tantas dúvidas. Na lateral direita, no lugar de Samuel Xavier, entra Raul Prata. Na zaga, Ronaldo Alves deve voltar ao time – mas não se sabe se no lugar de Durval ou de Henríquez.

Expectativa

A França vive a expectativa da estreia de Neymar pelo Paris Saint-Germain. Há chances do atacante entrar em campo neste final de semana, pelo campeonato francês, contra o Guingamp, caso as documentações necessárias cheguem a tempo para regularizá-lo. Possível adversário do brasileiro em seu primeiro jogo pelo novo clube, o lateral direito Jordan Ikoko admitiu a ansiedade em duelar com o astro. “Será a primeira vez que enfrento um jogador de nível mundial. Vou me decepcionar, assim como todos em Guingamp, se ele não jogar”, contou o congolês, em entrevista ao L’Équipe . “Eu o assistia no Barça. É um jogador muito diferenciado. Dribla, provoca, cai para dentro, cai para fora, faz de tudo”, comentou o defensor, demonstrando respeito ao camisa 10.

Indigestos

Respeito este, porém, que não se repete por parte de outros. Ikoko relatou pedidos indigestos feitos por alguns torcedores em uma de suas redes sociais. “No Twitter, leio por toda parte: ‘Machuque-o’. Mas não sou assim. É futebol. Serei agressivo como devo ser em um campo de jogo. Não vou machucá-lo, nem ser apenas um espectador durante a partida”, declarou. “Não tenho medo, não é o jogo da minha vida. Não fico pensando nele (Neymar). Não vou ficar assistindo seus vídeos, vou ter uma semana tranquila, como sempre. Não farei um plano anti-Neymar, isso não existe. Além dele, há outros dez adversários”, completou. Ikoko já teve passagem pela equipe B do Paris Saint-Germain. O atleta de 23 anos está no Guingamp desde a temporada passada e, caso Neymar venha a jogar contra seu time no domingo, às 16h, terá a desagradável missão de parar o brasileiro em sua estreia.

Situação

Mais uma vez Conca não foi relacionado para um jogo do Flamengo e dessa vez o meia argentino usou as redes sociais para dizer que tinha condições de jogo e que o que restava era esperar o momento certo. Após as mensagens do camisa 19, o clube emitiu nota oficial explicando a situação do atleta. “Sobre as recentes reportagens envolvendo a vinda do atleta Dario Conca, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que, como em todas as contratações, a de Conca foi baseada em diversos critérios, como seu histórico e qualidade técnica. Em 2016, quando atuava no futebol chinês, o jogador sofreu lesão dos ligamentos do joelho esquerdo. Em decorrência das duas cirurgias a que foi submetido, os riscos para sua contratação foram apresentados, analisados e assumidos por todas as áreas do departamento de futebol profissional. A partir daí, foi desenvolvido um projeto de recuperação para o meia, com o Flamengo programando etapas para que o atleta atingisse a sua plenitude. É importante destacar que Conca segue trabalhando diariamente conforme o programado pela comissão técnica. Por fim, o Flamengo reitera que todas as suas decisões, incluindo as do departamento médico do futebol, são baseadas em critérios técnicos”.

Ausência

O zagueiro Vilson já era ausência certa nos treinos do Corinthians há pouco mais de 5 meses, devido a uma artroscopia no joelho esquerdo realizada ainda em março. Com recuperação bastante demorada e algumas complicações na hora de voltar a receber a carga de treinos de um atleta profissional, ele trabalhou com bola pela primeira vez desde a cirurgia na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. Animado, o defensor foi um dos primeiros a aparecer no gramado, procurando desde o começo um contato rápido com a bola, fosse em passes curtos com os companheiros, fosse em algumas embaixadinhas. Parado em meio a academia e idas ao laboratório R9, ele se empolgou ainda mais ao receber o colete azul, que indicava participação na atividade em campo reduzido, com toques curtos para sair da pressão. Claramente fora de ritmo, Vilson fez o papel de curinga, atuando para os times que tinha a posse de bola, mas demorou a se encaixar. Após perder algumas bolas, seu primeiro teste foi em uma dividida com Maycon, que passou sem sustos para o local da lesão. No fim, a confiança aumentou de tal jeito que ele tentou dar um drible por entre as pernas de Léo Príncipe, mas foi desarmado e arrancou algumas risadas.

Finalizar

Assim que o técnico Fábio Carille separou as equipes para irem ao campo vizinho na disputa de um treino técnico-tático, porém, ele foi liberado para finalizar sua movimentação na academia, não sem antes receber afagos de alguns amigos que estavam lá para acompanhá-lo. Um deles, por sinal, estava trajado com a camisa de número 15, com o nome de Vilson às costas, e ficou contente ao ver o colega nos gramados. Com 23 jogos e um gol defendendo o Corinthians, o zagueiro só atuou nos três amistosos da pré-temporada, contra Vasco e São Paulo, na Copa Flórida, e diante da Ferroviária, na apresentação do elenco à torcida, em Itaquera. Na sua ausência, Carille pediu a chegada de mais um nome para o setor e o Timão avançou na busca por Emerson Santos, do Botafogo, mas nada foi concretizado ainda. Atualmente, o treinador tem como opções saudáveis para o setor Balbuena, Léo Santos e Pedro Henrique. Pablo, que foi titular desde que chegou, se recupera de uma lesão na coxa direita e só deve voltar a jogar em setembro. Até lá, é provável que Vilson também já tenha retomado o condicionamento e fique disponível para atuar.

Reintegrado

O meia Nenê foi reintegrado ao elenco do Vasco, nesta quarta-feira, após conversar com o técnico Milton Mendes e o elenco. O jogador havia pedido para rescindir seu contrato em julho, mas não trouxe qualquer proposta para os dirigentes cruzmaltinos. Sem alternativa, ele desistiu da ideia e entrou em contato com Euriquinho, filho do presidente Eurico Miranda, para continuar no clube. Nenê pediu para não viajar antes do jogo contra o São Paulo, no dia 18 de julho. Desde então, o jogador não trabalhou com o elenco, mas seguiu com o treinamento físico em São Januário. O meia afirmou para a diretoria que tinha proposta, mas nenhuma chegou ao clube carioca. O jovem Mateus Vital exaltou o retorno de Nenê ao elenco: “Ele é importante para o Vasco. Conversou com a diretoria, com o Milton e conosco. Tudo foi resolvido da melhor forma. Já voltou e vai nos ajudar. Ele é sempre para cima, feliz. O ambiente está maravilhoso. Não tem nem o que falar dele, da qualidade, do que representa para o Vasco. A disputa por posição a gente deixa com o Milton. Só tenho que trabalhar forte”, disse. Além de Nenê, o técnico Milton Mendes ganhou mais opções no treinamento desta quarta-feira. Os zagueiros Anderson Martins e Paulão, o lateral esquerdo Ramon e o atacante Luís Fabiano participaram da atividade e ficaram perto do retorno aos gramados.

Recuperou

Um mês depois de ter sido destronado pela Alemanha, o Brasil recuperou o primeiro lugar do ranking mundial da Fifa, conforme classificação publicada nesta quinta-feira. Em terceiro, a Argentina manteve sua posição. A Polônia subiu para quinto, melhor desempenho de sua história, logo atrás da Suíça. Ambas seleções aproveitaram a queda de dois postos de Portugal, agora em sexto. Completam o Top 10, Chile, Colômbia, ainda em sétimo e oitavo, respectivamente, Bélgica, em nono, e França, em décimo, invertidos em relação a julho. Sem qualquer alteração entre os 10 primeiros, o ranking teve modificações mais significativas em seleções que disputaram a Copa Ouro, tradicional torneio da Concacaf. Campeão, os Estados Unidos subiu nove posições, chegando ao 26º lugar. Vice, a Jamaica somou o maior número de pontos no mês e ganhou 19 colocações, ficando em 57º. Melhor da região na classificação, o México foi de 16º para 14º, e a Costa Rica, antes 26º, agora é o 21º. A Namíbia mereceu destaque da FIfa no mês. Foi o país que mais evoluiu no ranking, saindo de 156º para 136º. A próxima edição da classificação sai no dia 14 de setembro, depois das rodadas das eliminatórias no início do mês que vem.

Preocupação

Ao mesmo tempo em que espera pela reação da equipe no Campeonato Brasileiro, a diretoria do São Paulo está de olho na temporada 2018. E uma posição que causa preocupação é a de goleiro. Isso porque Denis, que hoje é o terceiro reserva e tem vínculo até 31 de dezembro, já foi avisado pela diretoria que não irá permanecer na próxima temporada. E Renan Ribeiro, que vem atuando como titular, ainda não acertou a renovação de contrato. O atual titular tem vínculo com a equipe do Morumbi até maio de 2018. Já houve a primeira reunião entre o representante do atleta e o diretor executivo de futebol do Tricolor, Vinícius Pinotti. As partes não se acertaram. O clube alega ter feito uma oferta excelente e deixa claro que não há margem para subir a proposta. Mas pessoas ligadas ao jogador dizem que a história é um pouco diferente e que o valor oferecido é abaixo do que o que é pago aos outros jogadores da posição do clube. Até agora, ele disputou 43 partidas pela equipe, sendo 29 na atual temporada, sua maior sequência. Os dirigentes garantem não ter procurado nenhum goleiro no mercado. Mas há o interesse em Walter, que hoje é reserva de Cássio no Corinthians. O atleta, inclusive, não fechou as portas para o Tricolor quando questionado se toparia discutir uma transferência.

Volante

Camacho não é titular, não fez gol e nem deu assistência no primeiro turno quase perfeito do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o meio-campista teve papel importante para Fábio Carille na competição: foi o jogador que mais vezes saiu do banco para ajudar o time. Ao todo, Camacho participou de 13 partidas na Série A, todas começando na reserva e entrando no segundo tempo. Utilizado principalmente como segundo volante, substituindo Maycon, ou mais avançado na função de Rodriguinho, o meia é uma espécie de 12º jogador na competição. “Todo mundo se sente importante, eu me sinto bastante importante. Estou entrando em quase em todos os jogos. Mas, jogador do Corinthians tem de ter ambição de ser titular. Todo mundo trabalha para ter sua chance, estou esperando a minha. Se tiver de entrar um, dois minutos, vou sempre ajudar a equipe a buscar a vitória” afirmou Camacho. Contra o Santos, Camacho entrou com o jogo empatado em 0 a 0 aos 4 minutos e ajudou na construção da vitória por 2 a 0.

Recentemente

Diante do Bahia, deixou o banco aos 30 minutos, quando o time vencia por 1 a 0 e viu a equipe marcar mais duas vezes. Mais recentemente, diante do Atlético-MG, entrou aos 23, com o jogo em 1 a 0, e participou do segundo gol do Timão. A boa participação, porém, não é regra. Contra São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense, ele saiu do banco depois dos 40 minutos, participando de poucas ações do jogo. Já as seis partidas em que não entrou foram contra Chapecoense, Vitória, Atlético-GO, Vasco, Atlético-PR e Avaí. O jogador de 27 anos acumula 32 partidas em 2017, oito como titular. Na pré-temporada, marcou um gol contra o Vasco no Torneio do Flórida e, depois, deu assistência para gol de Marquinhos Gabriel em amistoso contra a Ferroviária. No Paulistão, teve bons momentos, mas deixou o time para a entrada de Maycon após a morte do pai. Desde então, não retornou ao time titular.

Vontade

“Neymar já está em casa em Paris”. É assim que o conceituado jornal “Le Parisien” define a situação do novo camisa 10 no dia a dia do PSG, onde chegou no fim da semana passada e ainda nem fez sua estreia oficial. Segundo a publicação, para fazer o astro ficar à vontade em sua nova casa, o clube francês não poupou esforços até nos pequenos detalhes e chegou a disponibilizar para Neymar uma equipe de guardas-costas exclusivos, que garantiriam a segurança do astro 24 horas por dia. De acordo com o jornal, a chegada de Neymar também alterou a rotina do clube, que teria dobrado o efetivo de segurança no centro de treinamento da equipe em Paris. A publicação diz que o CT “foi transformado em uma fortaleza” para fazer os “jogadores se sentirem mais confortáveis”. O clube teria confirmado a informação, dizendo que há “mobilização total para que a integração seja ultra rápida”. A reportagem publicada pelo diário chama a atenção para aspectos da rotina de Neymar nos poucos dias de trabalho que teve em Paris, como a chegada ao CT em um carro com vidros escuros, acompanhado de um segundo veículo. No campo, o destaque é a parceria com os outros brasileiros do elenco, de quem Neymar não desgrudaria durante os treinos.

Liberou

No dia 31 de julho, o meia Léo Lima perdeu a esposa, que lutava contra um câncer no estômago. Desde então, a direção do Santa Cruz liberou o jogador para viajar ao Rio de Janeiro e deu a ele o tempo que julgasse necessário para resolver voltar a atuar – ou mesmo parar nesta temporada. Na manhã desta quinta-feira, dez dias depois, o atleta voltou ao Arruda. Com material de treino e em campo com os demais jogadores, a resposta do atleta para continuar entre os tricolores indica ser positiva. A expectativa agora é se Léo estará apto para jogar contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro. Como um Tricolor tem nove dias de preparação até o dia da partida, é bem provável que o atleta seja, ao menos, relacionado. A última partida do meia foi contra o Paraná, no dia 29 de junho. Ficou de fora dos jogos contra o Paysandu, Juventude e Criciúma.

Planejou

O Inter planejou seu elenco para um ano de reconstrução após o primeiro rebaixamento de sua história com foco em formar um time agressivo, capaz de propor o jogo e romper retrancas na Série B. A estratégia logo se refletiu no ataque, alvo do maior número de reforços – foram cinco – e que naturalmente fornece os artilheiros da equipe na temporada, mas com desdobramento nos demais setores do time. Com William Pottker e Nico López como maiores goleadores, o Colorado divide seus 70 gols no ano entre 20 atletas que já balançaram as redes em 2017. A “solidariedade” da artilharia colorada fica bem evidente no atual time titular de Guto Ferreira, desenhado no 4-1-4-1. Dos 10 jogadores de linha, apenas Edenílson não balançou as redes na temporada. O último atleta “inédito” a marcar foi o então estreante Leandro Damião, que anotou o segundo gol da vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, no Beira-Rio, pela 17ª rodada da Série B.

Goleador

O setor ofensivo, claro, é o que mais contribui com os tentos, até por ter os artilheiros Nico López e Brenner, hoje no Botafogo, com 13 gols, e William Pottker, goleador da equipe na competição nacional, com 6. Ao todo, os atacantes anotaram 46 dos 70 na temporada – equivalente a 65% deles. Outro extrato que evidencia o poderio dos homens de frente e da predileção da equipe por cruzamentos e jogadas pelas laterais é a origem dos gols. Com um volume ofensivo crescente na temporada, o Inter anotou 57 de seus tentos de dentro da área (há dois, marcados contra). A efetividade faz com que a média do time seja de 1,4 gol por partida. Número que se consolida para dissipar a falta de pontaria recente, com três atuações sem um chute sequer na meta adversária, em meio à instabilidade na Série B. A equipe, aliás, mantém a partilha dos gols na competição. Ao todo, 13 jogadores já marcaram nos 19 jogos pelo campeonato – além de Edenílson, Dourado também é um titular que não anotou. O último a “perder o encanto” foi Cláudio Winck, que fechou a vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, no último sábado, no Brinco de Ouro.

Revelação

Demorou mas saiu. Considerado a maior revelação das categorias de base do Flamengo nos últimos anos e vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros, Vinicius Junior, enfim, balançou as redes com a camisa rubro-negra. Ele entrou aos 26 minutos do 2º tempo da partida contra o Palestino e logo no primeiro lance fechou a goleada por 5 a 0, pela 2ª fase da Sul-Americana. O jovem atacante dedicou seu primeiro gol ao ex-treinador do clube, Zé Ricardo, demitido no último fim de semana, após a derrota para o Vitória pelo Brasileirão. Foi Zé que deu a primeira oportunidade para o jovem de 17 anos, no dia 13 de maio, contra o Atlético-MG, pela primeira rodada do campeonato nacional. “Desejo tudo de bom ao professor Zé Ricardo, que me lançou aos profissionais. Esse gol eu dedico a ele” disse Vinicius, que fez nesta quarta-feira seu 15º jogo pelos profissionais. Perguntado como imaginava que seria seu primeiro gol com a camisa do Fla, Vinicius disse: “Eu imaginava em fazer meu primeiro gol como profissional aqui na Ilha, com a torcida do Flamengo, que sempre vem me ajudando, com a minha família toda aí. Tirei um peso desse gol e agora é comemorar e focar também no jogo contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro”.

Operado

Mina quebrou o quinto metatarso (um dos ossos do dedinho) do pé esquerdo e provavelmente terá que ser operado. Haverá uma nova avaliação nesta quinta-feira para confirmar a necessidade da cirurgia. Geralmente, a recuperação desse tipo de lesão leva cerca de três meses. O zagueiro colombiano deixou o campo chorando ao ser substituído por Edu Dracena nos minutos finais do primeiro tempo da partida entre Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, na quarta-feira, na arena, pelas oitavas de final da Libertadores – o Verdão foi eliminado nos pênaltis. A lesão foi parecida com a que sofreu o ex-palmeirense Gabriel Jesus, em fevereiro, jogando pelo Manchester City, da Inglaterra, só que no pé direito. O atacante demorou dois meses e meio para voltar a jogar. Ainda não há informação a respeito do atacante Dudu, que também deixou o campo chorando, no segundo tempo, sentindo a perna esquerda. Tanto a situação de Mina quanto a do camisa 7 ainda não foram comentadas pelo clube.

