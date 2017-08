Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Tropeçou

Zé Ricardo mudou o time, mexeu no esquema, barrou até Márcio Araújo. Mas o Flamengo tropeçou mais uma vez no Brasileirão. A decepção da vez foi em casa, na Ilha do Urubu, diante do Vitória. Um amargo 2 a 0 na manhã deste domingo (6), com direito a um erro do cara escalado justamente para fazer a função de Márcio Araújo: Willian Arão. Um golaço de Yago e posteriormente outro de Neílton, de pênalti, foram responsáveis por sacramentar a segunda derrota seguida do Fla na competição. A pressão sobre o técnico Zé Ricardo não para de crescer. Com o resultado, o Flamengo parou nos 29 pontos e fica mais uma rodada fora do G4. Já o Leão, que deu mais uma remada na tentativa de sair da zona de rebaixamento, chegou aos 19 pontos. Na próxima rodada, o Flamengo visita o Atlético-MG no Mineirão. Já o Vitória recebe o Avaí no Barradão. Apesar da derrota, o Flamengo não fez um primeiro tempo ruim. O próprio Willian Arão, que virou vilão por ter afastado muito mal a bola na jogada que gerou o gol do Leão, estava bem, desarmando muitas bolas e fazendo a proteção na defesa. O posicionamento de Arão foi uma das surpresas da escalação do Fla no jogo. Zé Ricardo ressuscitou o 4-1-4-1, trazendo Diego e Everton Ribeiro para o centro e usando Geuvânio na ponta direita. Assim, Márcio Araújo ficou fora do segundo jogo dele nos 19 que o Flamengo fez no primeiro turno do Brasileirão. Ele só não fora utilizado contra o Coritiba.

Demitido

O cargo de técnico do Flamengo está vago. Isto, porque Zé Ricardo foi demitido após reunião na noite deste domingo, horas depois da derrota por 2 a 0 para o Vitória, em plena Ilha do Urubu, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar Cleber dos Santos também foi desligado do clube. Um dos cotados para o lugar é Paulo César Carpegiani, ídolo histórico do Rubro-Negro. O revés em casa foi o estopim para a demissão do treinador, que vinha sendo muito criticado por torcida e dirigentes rubro-negros pela campanha aquém do esperado no Brasileirão, do qual o clube é o quinto colocado, com 29 pontos, 18 a menos que o líder Corinthians. Com 46 anos, Zé Ricardo era o “protegido” do presidente Eduardo Bandeira de Melo, que não resistiu às pressões interna e externa. Com um dos maiores investimentos do Brasil, o Flamengo ainda amargou a precoce eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores da América, principal competição no calendário de 2017 da equipe. Com isso, a tendência é que o auxiliar Jayme de Almeida assuma o comando técnico do Flamengo de forma interina na partida contra o Palestino, do Chile, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Os cariocas venceram o jogo de ida por 5 a 2.

Encantou

Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo! Como um time de artistas de circo que encantou seu respeitável público superior a 40 mil pessoas no picadeiro da Arena Corinthians, o Timão do mágico Fábio Carille fechou o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos com 20 clubes. No último sábado, diante do Sport, Guilherme Arana, Rodriguinho e Pedro Henrique foram os protagonistas da noite com os gols marcados na vitória por 3 a 1 (Thallyson descontou), que fez o Timão chegar a incríveis 47 pontos. A arte começou cedo em Itaquera, pelos pés do acrobata Guilherme Arana. Depois de perder uma chance com Rodriguinho em boa defesa de Magrão, o Corinthians abriu o placar após linda jogada de Fagner pela direita, ao driblar Osvaldo, cortar Sander e cruzar na área. Após Maycon furar, a bola encontrou Guilherme Arana na entrada da área pela esquerda para bater firme, no canto. O lateral-esquerdo comemorou o gol com uma cambalhota no gramado. Bravo!

Cobrança

O Sport até tentou roubar a cena após uma cobrança de escanteio em que Cássio saiu mal do gol e Durval ganhou pelo alto, mas foi o Corinthians quem teve as melhores chances do primeiro tempo em que dominou, não fez faltas e se impôs. Teve gol anulado de Romero, chances perdidas por Rodriguinho e um lindo chute de Clayson após cortar Samuel Xavier – uma rotina em Itaquera. Depois da acrobacia de Arana, Rodriguinho começou o segundo tempo bancando o malabarista. Com 19 segundos de bola rolando, o Corinthians roubou a bola do Sport e Maycon tocou em velocidade para o meia, que avançou sem marcação e bateu no ângulo, sem defesa. Arte pura. Apenas vinte minutos depois, mais um: Clayson bateu escanteio e Pedro Henrique domou toda a defesa do Sport para subir sozinho e cabecear para baixo, de novo sem chances para Magrão. O malabarista e o domador do circense Corinthians não deixaram o time pernambucano respirar. A questão é que o time pernambucano também tinha uma carta na manga. Aos 37 minutos, o recém-acionado Thallyson bateu de fora da área, escorregou, e viu a bola entrar no ângulo de Cássio. Um golaço de honra para abrilhantar o espetáculo na Arena Corinthians. Bravo!

Empurra

A Ponte Preta fez jogo morno diante do Vasco, ficando no empate por 0 a 0 atuando em casa, no Moisés Lucarelli. Após a partida, o clima não foi ameno entre o zagueiro Rodrigo e o técnico Milton Mendes, dos cariocas. Imagens captadas pelo canal Sportv mostram os dois, ao final do duelo, conversando no meio-campo. Na sequência, o defensor empurra o comandante do Cruzmaltino em três momentos. O caso teve consequências mais profundas. Após deixar o estádio Moisés Lucarelli, Milton Mendes prestou queixa contra Rodrigo e fez exame de corpo e delito. Na saída do gramado, perguntado sobre o assunto, Rodrigo negou qualquer atrito, mas pediu mais respeito ao treinador rival. “Minha história eu já fiz no Vasco, sou um dos zagueiros artilheiros do clube. Tenho o maior respeito pela camisa. Conversando com os jogadores, acho que ele que tem que ter um pouco mais de respeito com os jogadores que estão lá”, disparou, ao Sportv.

Deprimente

Milton, por sua vez, provocou o defensor, afirmando que Rodrigo pode estar sentindo falta de defender o Cruzmaltino. “Deve ser dor de cotovelo de não estar mais no Vasco. Deixa para lá. Falei algumas coisas, mas nada demais. É deprimente o nível dele. Esquece, já passou”, enfatizou. Mais tarde, mais calmo em sua coletiva, Milton Mendes falou mais sobre o episódio. O treinador voltou a condenar a atitude do jogador. “Vivemos numa sociedade com tanta violência, e homens que usam braçadeira de capitão têm esse tipo de atitude. Vocês viram o que aconteceu. Fui agredido. Minha intenção era chamar os jogadores. Encosto nele, ele me empurra. Na primeira vez até achei que era brincadeira. Falei algumas coisas, não tenho sangue de barata. Eu disse: Chama a polícia!”. Nos vestiários do Moisés Lucarelli, Milton Mendes já havia dado o sinal que abriria um Boletim de Ocorrência contra Rodrigo. “Já estamos tratando de todas as pendências. Acho que isso não pode passar impune. Ele deve estar chateado porque saiu do Vasco, mas o destino dele estava traçado antes de eu chegar. Isso será entregue ao advogado. O árbitro já sabe de tudo. Imagens mostram tudo,” afirmou Milton Mendes.

Derrota

A série de cinco partidas sem derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro terminou na tarde deste domingo. No jogo que marcou a volta de Moisés, o último antes da Copa Libertadores, a equipe reserva armada pelo técnico Cuca perdeu do Atlético-PR por 1 a 0, no Estádio Palestra Itália. Com os principais titulares poupados para o torneio continental, o Palmeiras encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na quarta colocação com 32 pontos, 15 atrás do líder Corinthians. Já o Atlético-PR, em uma série de três vitórias seguidas, chega aos 26 pontos e sobe para o oitavo posto. Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pega Vasco e o Atlético-PR, o Bahia. Pelas oitavas de final da Copa Libertadores, às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, os alviverdes recebem o Barcelona de Guaiaquil. No mesmo horário de quinta, os rubro-negros visitam o Santos.

Fantasma

O São Paulo começará o segundo turno do Campeonato Brasileiro pressionado pelo fantasma do rebaixamento. Isto, porque na tarde deste domingo o time do Morumbi amargou a décima derrota na competição, sendo a segunda consecutiva. Desta vez, para o Bahia, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, em confronto direto na parte de baixo da tabela. Com gols de Régis e do colombiano Mendoza, o Bahia ganhou três posições e assumiu o 13º lugar, com 23 pontos. Já o São Paulo, que descontou com Hernanes, estacionou na 17ª colocação, com 19 pontos, ainda dentro da zona de descenso, portanto. Com uma semana cheia de treinos pela frente, o Tricolor paulista buscará a reabilitação diante do Cruzeiro, no próximo domingo (13), às 11 horas (de Brasília), no Morumbi. O Bahia, que voltou a vencer em casa após seis rodadas, visitará o Atlético-PR às 19h do mesmo dia, em Curitiba.

Domínios

O Santos não teve uma grande apresentação na noite deste domingo, contra o Avaí, no estádio da Ressacada, mas ficou perto de conquistar uma vitória nos domínios do adversário. Mesmo sem apresentar um bom futebol, o time paulista parou duas vezes no travessão no empate sem gols com os catarinenses. Com o resultado, o Peixe chega a 35 pontos somados nas 19 rodadas do primeiro turno, na terceira colocação, e vê tanto o líder Corinthians (47) quanto o vice Grêmio (39) se distanciarem. O Palmeiras, porém, perdeu para o Furacão e agora está três pontos atrás. O Leão, por sua vez, fecha a metade da competição com 18, na 19ª posição. quatro pontos atrás da Chapecoense, primeiro time fora da degola. Na próxima rodada, os comandados de Levir Culpi voltam à Vila Belmiro, local onde recebem o Fluminense, às 20h (de Brasília) da segunda-feira, dia 14. Antes, na quinta, no entanto, precisarão enfrentar o Atlético-PR, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Por terem vencido por 3 a 2 na ida, em Curitiba, os alvinegros podem até perder por 1 a 0 ou 2 a 1 que asseguram vaga nas quartas. Já Claudinei Oliveira e sua trupe terão um confronto direto contra o Vitória, no sábado, às 19h, no Barradão.

Segunda

Em jogo de equipes que atuaram com formações mistas, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e segue isolado na segunda colocação da competição. Os gols foram de Pedro Rocha e Fernandinho. A partida marcou a estreia do goleiro Paulo Victor nos gaúchos. Ele defendeu pênalti cobrado por Robinho, já nos minutos finais da partida, coroando a boa estreia. As equipes pouparam titulares devido ao segundo e decisivo confronto das oitavas de final da Libertadores. Contudo, o Atlético-MG preservou mais atletas do que o Grêmio. O Tricolor entrou em campo com os atacantes Luan e Pedro Rocha, e com sistema defensivo totalmente alternativo.

Confronto

O Cruzeiro recebeu um time misto do Botafogo neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas também poupou alguns jogadores e não conseguiu aproveitar a chance de jogar em casa. Assim, o confronto terminou empatado em 0 a 0, e a Raposa voltou a tropeçar em casa. O resultado não foi bom para nenhum dos dois. O Cruzeiro perdeu a chance de entrar no G6 e fechou o turno com 27 pontos, um a menos do que o Sport, sexto colocado. Já o Botafogo está com 25 pontos, mas perdeu várias posições na tabela, pois viu Fluminense, Atlético-PR e Coritiba vencerem na rodada. Na próxima quinta-feira, o Botafogo joga pela classificação às quartas de final da Libertadores contra o Nacional, do Uruguai. A partida será no Engenhão, e o Alvinegro está em vantagem por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Montevidéu. Pelo Brasileirão, o duelo da 20ª rodada será diante do Grêmio, no domingo, também no Rio de Janeiro. Já o Cruzeiro terá a semana livre de compromissos, e só volta a atuar no próximo domingo, quando visita o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileiro.

Confirmou

O Coritiba confirmou sua reação no Campeonato Brasileiro e as pazes com o torcedor ao vencer a Chapecoense por 2 a 0, com o Couto Periera recebendo um bom público. Com o resultado, o Coxa chegou aos 25 pontos, na 9ª colocação. Já a Chape, com 22 pontos, na 15ª colocação, já se preocupa com a proximidade da ZR. O Alviverde abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Alecsandro, que fez de cabeça seu primeiro gol com a camisa coxa-branca. Rildo, aos 43 minutos, ampliou a vantagem. Na próxima rodada, o Coritiba volta a campo no sábado, quando encara o Atlético Goianiense, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Já a Chapecoense encara o Palmeiras, no domingo dia 20 de agosto, já que a partida diante do Corinthians foi adiada para o dia 23 de agosto.

Acionado

Em jogo fraco tecnicamente, Ponte e Preta e Vasco não saíram de um empate em 0 a 0 na noite deste domingo, em Campinas. Em uma das piores partidas deste Brasileirão, o time da casa teve as melhores chances no primeiro tempo, quando Martín Silva foi acionado, mas produziu muito pouco nos 90 minutos. Já o goleiro Aranha praticamente assistiu a partida do gramado do Moisés Lucarelli. A rodada foi ruim para o Vasco, que foi a 24 pontos, mas caiu três posições com as vitórias de Fluminense, Coritiba e Atlético-PR. Em 12º lugar, os cariocas ainda podem perder a posição no encerramento do primeiro turno para a própria Ponte, que recebe o Fluminense em jogo adiado da 17ª rodada na próxima quarta-feira. Já a Macaca ocupa a 15ª colocação, com 22 pontos. O Vasco terá mais uma semana livre para treinar, já que só volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Palmeiras no Raulino de Oliveira, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Estacionando

A fase do Flamengo não é das melhores, e a situação piorou ainda mais neste domingo, com o time sendo derrotado por 2 a 0 pelo Vitória, dentro de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, estacionando nos 29 pontos. O revés em casa levou a protestos da torcida do Flamengo, do lado de fora do estádio. Alguns atletas foram hostilizados e, inclusive, a polícia teve que intervir. Objetos foram atirados no carro do meia-atacante Everton, e outros dois jogadores tiveram carros cercados, o que obrigou o policiamento a usar spray de pimenta e balas de borracha. O Flamengo volta à Ilha do Urubu nesta quarta-feira, para enfrentar o Palestino-CHI, pela Copa Sul-Americana. A vantagem é grande, já que na partida de ida o Mengão venceu por 5 a 2, mesmo fora de casa. Pelo Brasileirão, os cariocas estreiam no segundo turno diante do Atlético-MG, no próximo domingo, no Mineirão. Para este confronto, o técnico Zé Ricardo não contará com o meia Diego, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, e o atacante Paolo Guerrero, que se recupera de lesão na coxa.

Encerrando

A torcida do Fluminense e Abel Braga voltaram a sorrir no Maracanã. Encerrando uma sequência de cinco jogos sem vitórias no estádio, pelo Brasileirão, o Tricolor venceu o lanterna Atlético-GO, neste sábado, por 3 a 1. Os gols foram de Wendel, Wellington Silva e Dourado. Paulinho descontou. Na quarta-feira, às 20h, o Fluminense entra em campo contra a Ponte Preta, em Campinas. O confronto no Estádio Moisés Lucarelli é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO recebe o Coritiba, sábado, em Goiânia. Antes da bola rolar, a emoção tomou conta do Maracanã. Uma semana após a morte de seu filho mais novo, João Pedro, Abel Braga recebeu o apoio da torcida tricolor. “Abelão, Guerreiro!” foi o gritou que ecoou da arquibancada e tocou o treinador, claramente emocionado.

Terceira

O técnico Levir Culpi teve poucos elogios a tecer para o empate sem gols entre Santos e Avaí, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que fez o Peixe terminar o primeiro turno da competição na terceira colocação. Para o treinador, nem seus comandados nem os de Claudinei Oliveira mereciam sorte melhor na Ressacada. “Foi desgastante, muito empenho e poucas oportunidades. Mereceu um 0 a 0. Avaí jogou um jogo muito legal, deu duas puxadas ótimas de contra-ataque. Teve bola na trave… Resultado foi justo. Ninguém merecia vencer esse jogo”, avaliou o comandante, elogioso à performance de Jean Mota, lateral nos últimos jogos, que atuou na vaga de Lucas Lima, no meio. “Achei que ele esteve bem. Não posso cobrar muito, estava na lateral esquerda. Sente muito. Renato que voltou, sentiu. Achei que ele se empenhou muito, não deixou brecha na parte defensiva e faltou coordenação no ataque”, avaliou o comandante, que não quis lamentar muitas vezes a igualdade. “Agora acabou Brasileiro e é só Libertadores. Temos que reunir forças, recuperar todo mundo e ir buscar a classificação”, comentou Levir, que viu o Peixe vencer o Atlético-PR por 3 a 2 no jogo de ida, na Vila Capanema, pela oitavas de final da Libertadores da América. Com isso, mesmo que perca por 1 a 0 ou 2 a 1 no jogo da quinta-feira, na Vila Belmiro, o clube terá uma vaga nas quartas.

Auxiliar

O inglês Michael Beale, que foi auxiliar de Rogério Ceni enquanto o ex-goleiro comandava o São Paulo, mostrou que ainda acompanha o Tricolor, mesmo de longe. Neste domingo, ele fez comentários em seu Twitter sobre a atuação contra o Bahia, em derrota por 2 a 1. O europeu elogiou Dorival Júnior, mas destacou que o sucessor de Ceni precisa de tempo e de paciência para ajustar a equipe, que segue na zona de rebaixamento da competição nacional. “Pratto, Cueva, Hernanes, Jucilei, Petros – Jogadores de alto nível mais sem velocidade e energia. Dorival precisa de mais tempo e paciência”, escreveu Beale, que saiu pouco antes da demissão de Rogério, no início de julho. Michael também opinou sobre o futuro do Tricolor. Para ele, os paulistas não serão rebaixados à Série B. “O SPFC terminará o ano em uma boa posição. Isso é importante”, afirmou. Após o revés para o Bahia, o São Paulo terminou o primeiro turno do Nacional com 19 pontos, na zona da degola. Quando Ceni foi demitido, após derrota para o Flamengo na 11ª rodada, o Tricolor tinha 11. Em sete jogos com Dorival, a equipe somou mais oito – duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Motivos

O meia Moisés foi a grande atração do Palmeiras na tarde deste domingo, um dos poucos motivos de comemoração do torcedor palmeirense na derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR, no Palestra Itália. De volta após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo em fevereiro, ele disse que mal conseguia conter a ansiedade antes do embate contra os paranaenses. “Eu normalmente acordo 12h na concentração, mas hoje 9h já não conseguia ficar na cama, comecei a andar, se colocasse um GPS em mim daria uns 2km andados. Mas essa ansiedade é boa, é gostosa, faz parte. Eu ficaria preocupado se não sentisse isso. Fico muito feliz por esse retorno e agora é brigar por uma vitória na quarta-feira”, comentou o armador, contente pela sua participação em campo. “Eu tenho que agradecer muito ao departamento médico, à preparação física, porque a ideia era jogar 20, 30 minutos, e consegui movimentar 45 minutos de forma muito intensa. Agradeço muito a eles por toda a evolução que tive nesse período”, disse o jogador, já de olho em uma vaga para atuar frente ao Barcelona de Guaiaquil, pela volta das oitavas de final da Libertadores da América. Ainda distante da sua melhor condição física, Moisés acredita ter contribuído bem para os alviverdes na luta para ao menos empatar a partida diante do Furacão. Na sua avaliação, o time realmente não conseguiu superar a força defensiva dos atleticanos.

Destino

O Palmeiras decide seu destino nas oitavas de final Copa Libertadores a partir das 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Barcelona de Guaiaquil, no Estádio Palestra Itália. Moisés já está à disposição da comissão técnica, mas o lateral direito Mayke e o meia Alejandro Guerra são considerados dúvidas. Vítima de grave lesão no joelho esquerdo, sofrida no último mês de fevereiro, Moisés se recuperou antes do previsto e participou do segundo tempo da derrota contra o Atlético-PR, sofrida neste domingo. Assim, o meio-campista será inscrito na Copa Libertadores. “Ele ainda não tem condição de jogar o tempo inteiro. Hoje, a ideia era usá-lo em meia hora e acabei passando um pouco”, disse o técnico Cuca. “Agora, tem que recuperar bem para estar em condição de nos ajudar na quarta-feira por mais um tanto de novo”, completou. Se conta com o esperado retorno de seu camisa 10, Cuca corre risco de sofrer dois desfalques para o jogo mais importante da temporada. O lateral direito Mayke, que vinha atuando como titular, sentiu um problema no tornozelo e não tem presença garantida contra o Barcelona de Guaiaquil.

Arbitragem

A arbitragem encabeçada pelo carioca João Batista de Arruda foi alvo de críticas de Dorival Júnior, após a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Bahia, na tarde deste domingo, em Salvador, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O técnico são-paulino reclama do segundo gol do Tricolor baiano, em que Zé Rafael recebeu a bola de Rodrigão em impedimento, após saída errada de Araruna pela direita. Na sequência do lance, Régis deixou Mendoza na cara do gol. O colombiano não desperdiçou e ampliou a vantagem do time da casa, que seria diminuída logo em seguida, mas em vão. “Se vocês olharem bem, o Régis saiu de uma posição de impedimento. Estava completamente impedido. São jogadas que temos praticamente seis árbitros, e comem barriga o tempo inteiro nas jogadas mais simples. Quando a bola bateu no Rodrigão, o Régis estava retornando”, esbravejou Dorival, em entrevista coletiva. Quatro minutos antes, o São Paulo havia sofrido o primeiro gol, oriundo de jogada de Rodrigão, que passou por Éder Militão na esquerda, cruzou rasteiro e contou com a furada de Arboleda para Régis abrir o placar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Hernanes descontou de pênalti, o que não resultou em reação na etapa final, já que os visitantes não conseguiram o empate ou a virada, apesar da maior posse de bola.

Titulares

Sem seus principais titulares, poupados para a Copa Libertadores, o Palmeiras foi derrotado pelo Atlético-PR na tarde deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Como de costume após os tropeços, o técnico Cuca assumiu a culpa pelo resultado no Palestra Itália, além de defender o centroavante Miguel Borja. “A responsabilidade de colocar uma equipe alternativa é de quem comanda. Automaticamente, quando o resultado não vem, não há outro responsável. Eu confio em todos os jogadores e, mesmo jogando com os titulares, não há garantia de vitória”, argumentou o treinador. Escalado como titular, Borja não teve um desempenho ruim durante a maior parte do confronto e chegou a demonstrar combatividade em alguns lances. Nos minutos finais, porém, enquanto o Palmeiras buscava o empate, o colombiano pareceu desanimado. Ao final do jogo, alguns torcedores insultaram o atleta. “Entendo que a torcida não quer perder e, de repente, pegou mais com o Borja, mas ele não é o responsável. Não há um culpado pela derrota. Quando perde, perdem todos. Todos têm uma pequena parcela e eu tenho a maior”, defendeu Cuca, ainda com esperança de ver o colombiano engrenar.

Problemas

O centroavante Kayke não viu tantos problemas no empate do Santos com o Avaí, na noite deste domingo, no estádio da Ressacada, que deixou o clube com 35 pontos e na terceira colocação do Campeonato Brasileiro ao final do primeiro turno. Para ele, mesmo tratando-se de um rival na briga para não cair, o Peixe foi melhor do que alguns concorrentes diretos. “É melhor do que perder, como o Flamengo, que perdeu em casa”, avaliou o centroavante, que entrou na vaga de Ricardo Oliveira e rejeitou a tese de que o Peixe não tenha regularidade na temporada. “São 11 jogos sem perder, tem regularidade, sim. Estamos num caminho bom e vivos no campeonato”, avaliou o avante. Na avaliação do goleador reserva do Peixe, o Avaí demonstrou um estilo de jogo bastante semelhante àquele apresentado nas partidas contra Grêmio e Corinthians, os dois times acima do Alvinegro na tabela de classificação, e dificultou as ações dos visitantes.

Defensivos

O São Paulo está sofrendo gols em demasia e precisa corrigir os erros defensivos. A afirmação é do meia Hernanes, que fez uma análise da equipe após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, neste domingo, em Salvador, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols sofridos foram resultados de falhas da defesa são-paulina, a sexta mais vazada do torneio, com 26 tentos. No primeiro, Éder Militão não conseguiu evitar o cruzamento rasteiro e ainda viu Arboleda furar antes de Régis completar para as redes. No segundo, Araruna errou na saída pela direita, a bola caiu nos pés de Rodrigão, que, em impedimento, deu sequência ao lance que terminou no tento marcado por Mendoza. “Temos que continuar trabalhando, como temos feito. Mas, em campo, temos de ter mais atenção aos pequenos detalhes. Estamos tomando muitos gols, e é difícil recuperar sempre”, avaliou Hernanes, em entrevista à TV Globo. Foi o Profeta, inclusive, quem diminuiu para o São Paulo, ainda nos acréscimos do primeiro tempo, convertendo cobrança de pênalti. Na etapa final, os visitantes pressionaram, mas não conseguiram furar o bloqueio do Bahia, que assegurou a vitória ao término da partida.

Retomou

O Corinthians retomou as conversas com o empresário do zagueiro Pablo, Fernando César, que havia suspendido as tratativas na semana passada. De acordo com o diretor de futebol, Flávio Adauto, o agente do atleta se precipitou ao reclamar do Alvinegro, que teria mudado um acordo antigo de valores a pagar, mas nada disso irá atrapalhar a contratação em definitivo do camisa 3. “Conversamos bastante e temos uma posição definida do Corinthians: a gente queria, quer e vai ter o Pablo. Dentro das condições que o Corinthians pode fazer, sem aceitar faca no pescoço, nenhuma pressão. Com o Bordeaux está praticamente tudo acertado, Corinthians assinou, resolveu tudo com eles”, disse o dirigente, que vê no período sem jogos até o dia 19 um bom momento para deixar tudo certo. “Agora em relação ao contrato são detalhes que serão definidos ao longo desta semana que entra e temos 14 dias sem jogos, não vai ter problema nenhum. Nós nos alteramos um pouquinho quando imaginaram o Corinthians refém, e o Corinthians não fica refém de ninguém, nem de dirigente, nem de jogador”, continuou Adauto, ainda incomodado com as palavras de Fernando César.

Momento

“Precipitação. Não falamos em momento algum, o que ele reivindicou é outra coisa. No momento em que imaginou que fôssemos fazer loucura em razão de pressão não vamos fazer. Não houve falha do Corinthians. Quem disser que o Corinthians prometeu e não cumpriu está mentindo”, avaliou. Com os números do negócio praticamente definidos, resta ao Alvinegro assegurar ao empresário que pagará as luvas estabelecidas em contrato independentemente do rumo que a diretoria tomar após a eleição, marcada para fevereiro do ano que vem. Com otimismo de ambos os lados, Pablo assinaria contrato até o final de 2021. Paralelamente, o Timão conduz ainda a negociação por Émerson Santos, jogador do Botafogo. A ideia da cúpula alvinegra é avançar nas operação nesta semana, com uma reunião no Rio de Janeiro para definir uma compensação aos cariocas para a liberação imediata do zagueiro. Para que isso aconteça, o clube do Parque São Jorge estuda liberar algum atleta emprestado no momento ou deixar o Fogão manter uma porcentagem dos direitos federativos do atleta, que se perderia caso ele saísse ao final do seu contrato, em dezembro deste ano.

Libertadores

O Atlético-MG vive fase ruim no Campeonato Brasileiro, terminando o primeiro turno na metade de baixo da tabela, com 23 pontos. Após mais uma derrota, desta vez para o Grêmio, por 2 a 0, o técnico Rogério Micale lembrou que, a partir de agora, o foco é total na Libertadores. “É o jogo da nossa vida. Vamos falar dele agora, antes tínhamos que deixar de lado, porque precisávamos pontuar no Brasileiro. Mas esse jogo é especial, temos que ganhar e passar de fase”, destacou o comandante. Pelas oitavas de final do continental, o Galo encara o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Na ida, fora de casa, derrota por 1 a 0. Agora, o time precisa vencer por dois gols em seus domínios para seguir em busca do título. Micale mostrou-se ciente de que a torcida atleticana está chateada com o mau desempenho, mas pediu apoio total no Mineirão na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). “Contamos muito com a torcida, me sinto até constrangido porque sei que a torcida está chateada, mas peço esse voto de confiança”, enfatizou.

Atacante

O assédio ao atacante Luan continua grande, mas o Grêmio permanece redundante quanto aos valores envolvendo o jogador. Na última semana, o Spartak Moscou teria entrado em contato com o representante do jogador e fez uma oferta que chegou perto do que o clube gaúcho está pedindo, cerca de 20 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões). Após a vitória contra o Atlético-MG na Arena por dois a zero pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., falou sobre a possível venda do atleta. “Proposta concreta, o Grêmio só tem uma que veio por escrito de clube para clube. Ainda existe neste momento muita mobilização de pessoas que estão trazendo propostas ou querem saber o preço. Recentemente, o Spartak Moscou fez uma consulta, mas não oficializou nada. Nos termos que eles propuseram no primeiro momento não vai avançar. Se oferecerem aquilo que o Grêmio pretende, possivelmente avance, mas isto não aconteceu ainda”, afirmou Bolzan.

Lamentou

Nos últimos jogos, o Cruzeiro não vem tendo um bom aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe não saiu do zero contra o Botafogo e está a quase um mês sem vencer ao lado do torcedor. Em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes lamentou a dificuldade da Raposa em converter em gols as chances criadas, e afirmou que a equipe trabalhará para resolver o problema. “Não conseguimos construir a vitória, aliás, é um fato que vem se repetindo. Nos dois últimos jogos em casa, criamos situações para vencer, mas não estamos conseguindo definir o lance e o jogo em momentos importantes. Como é um fato que se repete, não podemos atribuir ele a sorte ou azar. Tivemos chances suficientes para botar uma bola para dentro. Isso que faltou e temos que consertar”, disse. O próximo compromisso do Cruzeiro acontece no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi. Pela Copa do Brasil, a Raposa joga no dia 16, às 21h45, contra o Grêmio, fora de casa.

Voltada

O Botafogo tem toda sua atenção voltada para o duelo decisivo da próxima quinta-feira contra o Nacional, do Uruguai, no Engenhão. A partida decide a vaga nas quartas de final da Libertadores, prioridade do clube na temporada. Com isso, o técnico Jair Ventura optou por escalar um time recheado de reservas no confronto deste domingo contra o Cruzeiro, que acabou empatado em 0 a 0. O Alvinegro adotou uma postura cautelosa e se fechou na defesa, buscando uma chance de definir a partida nos contra-ataques. Com o empate sem gols em Belo Horizonte, Jair Ventura considerou que o resultado não foi ruim. “Pelas circunstâncias, não é um resultado ruim. Pela grandeza do Botafogo, sim. Conseguimos um empate fora de casa. O objetivo foi alcançado”, disse o treinador em entrevista coletiva após o jogo. O próximo compromisso do Alvinegro pela competição nacional será diante do Grêmio, no próximo domingo, também no Rio de Janeiro. Para este confronto, Jair Ventura perdeu dois jogadores: Dudu Cearense e Emerson Santos, que receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora.

Destaques

O Coritiba embalou novamente no Campeonato Brasileiro e terminou o primeiro turno em alta ao bater a Chapecoense por 2 a 0 no estádio Couto Periera. Um dos destaques da partida, saindo aplaudido de campo, foi o lateral Carleto, que atuou no meio-campo e tem mostrado a cada partida que está ambientado e totalmente encaixado no Alviverde. “E só tenho que agradecer. Hoje estou vivendo cada dia uma felicidade enorme de estar no Coritiba. Abriram as portas para mim e agora exerço minha profissão de uma forma feliz, tenho que agradecer a torcida e meus companheiros”, disse o jogador, que espera que o espírito mostrado em campo seja o mesmo para o segundo turno. “Agora a gente tem que almejar cada jogo jogar desse jeito. O Coritiba é time grande e vamos brigar por coisa grande”, emendou. Autor do primeiro gol, o primeiro desde sua chegada ao Alto da Glória, Alecsandro destaca a importância da reação nesse momento, com o time reaprendendo ainda a jogar em casa. “Num momento difícil, que estávamos na zona do rebaixamento e, jogar contra o São Paulo, ganhar, e vir aqui, ainda com desconfiança por causa dos últimos jogos e, não íamos ganhar de qualquer jeito da Chapecoense. Acaba dando contra-ataque. Não fizemos um jogo tão brilhante, mas sabendo o que a gente queira. Todo mundo foi bem, fizemos gols. O trabalho está sendo bem feito”, avaliou.

Incomodado

O atacante Arthur Caíque, da Chapecoense, deixou o gramado bastante incomodado com a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, neste domingo, e com o terceiro jogo sem vitória da equipe, todos eles contra rivais diretos na luta contra o rebaixamento. Para o atleta, a equipe, que fará uma excursão à Europa e ao Japão, disputando amistosos e a Copa Suruga, precisa ficar atenta à sua situação na tabela. “Não era o que queríamos. A intenção era pelo menos um ponto. Só nós podemos sair dessa situação. Nosso grupo é forte. Temos uma viagem agora, alguns dias, vai ser importante. Temos que focar no Brasileiro”, comentou o avante, que viu o time ser dominado completamente pelo Coxa durante os 90 minutos, ficando longe de ameaçar o triunfo dos paranaenses. Além do embate contra o Barcelona, nesta segunda, pelo Troféu Joan Gamper, a Chape ainda encara o Lyon, em duelo no centro de treinamento dos franceses, na terça-feira, e o Urawa Red Diamonds, no dia 15 de agosto, no Japão, pela Copa Suruga. Com 22 pontos, o time catarinense só volta a entrar em campo pelo Brasileiro no dia 20, em duas semanas, quando terá de encarar a equipe do Palmeiras, no Palestra Itália, em São Paulo. Depois, enfrenta o líder Corinthians, na Arena Condá.

Semana

O Sport terá uma semana diferente. Pela primeira vez desde o início da temporada, o Rubro-Negro terá a semana livre para treinar, fato que não aconteceu pelo grande número de partidas e torneios disputados pelo Leão. A equipe voltará aos treinamentos na terça, e o técnico Vanderlei Luxemburgo destacou a necessidade do descanso. “Teremos uma semana para trabalhar e eu dei dias de folga pois existe o cansaço mental, não só físico. São muitas concentrações, desgaste das viagens. Então vamos ter dois dias de descanso e voltamos na terça visando o jogo de domingo”, disse o treinador. Após o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Sport aparece na sexta colocação, com 28 pontos conquistados. O técnico, que já declarou que o objetivo do time é se classificar para a próxima Libertadores, destacou que usará o tempo livre para definir a equipe do melhor jeito possível. “Vamos para o segundo turno, e algumas coisas foram feitas em função de conhecimento de jogadores, identificando qual a melhor maneira da equipe jogar. Agora vamos ter três semanas livres para definirmos o trabalho. Estamos com um trabalho muito bem elaborado”, completou Luxa. O próximo compromisso do Sport pelo Brasileirão acontece no domingo (13), às 16 horas (de Brasília), contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro.

Improvável

O Vitória foi responsável por resultado improvável na manhã deste domingo, contra o Flamengo, na Ilha do Urubu. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-negro baiano venceu o carioca por 2 a 0, com gols de Yago e Neílton. Ainda na zona do rebaixamento, o resultado foi bastante comemorado pelos jogadores e pelo treinador Vágner Mancini. Autor do segundo gol, o atacante Neílton destacou a entrega da equipe durante o jogo. “A gente se doou, se entregou, um correndo pelo outro. Assim que tem que ser. A gente tem que manter os pés no chão e a humildade. Ainda temos muito para mostrar”, falou à Rádio Metrópole depois da vitória. Vágner Mancini, por sua vez, ressaltou a capacidade de evolução de seus jogadores ao longo do duelo. “O Vitória sofreu no início, mas mostrou uma maturidade importante ao longo do jogo. Leva uma vitória importante nesse momento, porque nos coloca em condição de igualdade com outras equipes na tabela”, apontou.

Superado

Na noite do último sábado, o Sport foi superado pelo Corinthians por 3 a 1, em Itaquera, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão da Ilha segue com 28 pontos, na sexta colocação. Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o Rubro-Negro tem que lutar para se manter na zona de classificação para a próxima Libertadores, que é o principal objetivo do time. “Nossa briga é pela Libertadores, não contra o Corinthians. Se repetirmos os 52% de aproveitamento, vamos brigar pela vaga da Libertadores. Temos que amargar essa derrota um pouco e aproveitar a semana livre que vamos ter para trabalhar”, declarou o comandante. Apesar do resultado negativo, Luxemburgo minimizou a derrota para o Alvinegro, já que nenhuma equipe conseguiu vencer o Corinthians no primeiro turno do Brasileirão. O comandante acredita que o domínio do Sport durante a partida foi enganoso. O próximo compromisso do Sport pelo Campeonato Brasileiro será no próximo domingo (13), às 16 horas (de Brasília), contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro.

Reconheceu

Na noite do último sábado, o Fluminense venceu o Atlético-GO no Maracanã, no primeiro jogo em casa do técnico Abel Braga após o falecimento de seu filho. O comandante recebeu muitas homenagens, tanto da torcida quanto de seus jogadores. Apesar da grande emoção, o treinador reconheceu a importância da vitória do Tricolor, que voltou a triunfar após três jogos. “No lado esportivo, a vitória era muito importante, quebrar essa sequência grande de empates, em um campeonato extremamente difícil. Foi bom para tirar um peso grande, e agora vamos tentar aproveitar ao máximo que pudermos esse jogo a menos”, declarou Abel. O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, contra a Ponte Preta, às 20 horas (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em partida adiada da 17ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, Abel Braga deve ter desfalques, mas atletas que não vinham atuando estão perto de voltar.

Discurso

O técnico Fábio Carille manteve o discurso de cobrança de resultados aos seus jogadores para entrar na “inter-temporada” forçada que terá neste mês de agosto. Com duas semanas de treino antes de voltar a jogar, devido ao adiamento da partida contra a Chapecoense, ele não quer que o elenco se acomode com os oito pontos de vantagem sobre o vice-líder Grêmio. “Temos que confirmar no segundo turno, 19 jogos, 57 pontos em disputa. Mas, se continuar com essa concentração, essa entrega, vamos dar um passo muito importante para isso”, comentou o treinador, que não conseguiu apontar nem um jogo sequer que o tenha desapontado na primeira metade do Campeonato Brasileiro. “Não tem nem um jogo que me desagradou, sinceramente. Resultados de empate que aconteceram, vamos falar do Avaí, que está na zona de rebaixamento, mas a gente chegou para fazer gol quando jogou lá. Aqui contra o Atlético, ganhando de 2 a 1 e o cara acerta um chute lá de longe”, relembrou, elegendo ainda duelos que deixaram um gosto especial.

Concentração

“Gostei muito do jogo contra o Atlético-MG, uma das três melhores partidas do ano. Gostei da concentração e da organização do jogo contra o Palmeiras. Gostei contra o São Paulo. Primeiro turno maravilhoso, temos de nos sentir orgulhosos”, avaliou o comandante. Dentre os atletas, a mensagem parece ser a mesma. Preocupado em seguir o exemplo do chefe, o zagueiro Balbuena ressaltou que, mesmo sem precedentes, a campanha corintiana no primeiro turno de nada servirá se o time não erguer a taça. “É a regularidade, a gente não pensa tanto nisso, em números, não adianta terminar o primeiro turno invicto e não ser campeão. Vai ficar para a estatística”, disse o paraguaio, um dos pilares da melhor defesa da competição, com apenas nove gols sofridos.

Impressionado

O ex-jogador Paulo Sérgio está impressionado com o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro com oito pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Grêmio. O estilo de jogo da equipe treinada por Fábio Carille se assemelha ao do futebol alemão, em sua avaliação. Aos 48 anos, o ex-Corinthians fala com a propriedade de quem atuou por oito anos na Alemanha. Pelo Bayern de Munique, Paulo Sérgio conquistou diversos títulos, entre eles os da Liga dos Campeões da Europa (2000/2001), Campeonato Alemão (1999/2000 e 2000/2001) e Mundial de Clubes (2001). “O que mais impressiona é a disciplina tática do Corinthians, a vontade em voltar para marcar. Foi o que mais aprendi na Alemanha. O futebol de lá requer essa disciplina tática, todos marcando”, afirmou, em participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Eficiência

Campeão paulista de 1988 e brasileiro de 1990 pelo Corinthians, Paulo Sérgio exalta a eficiência tática da equipe alvinegra, que tem a melhor defesa do Brasileirão, com apenas nove gols sofridos. “Isso é muito importante numa equipe, me traz um pouco na memória o futebol alemão, sim”, encerrou. Líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, o Corinthians só voltará a campo em 19 de agosto, contra o Vitória, em Itaquera. Isso porque o duelo com a Chapecoense, válido pela 20ª rodada, foi adiado para o dia 23 em função do amistoso entre a equipe catarinense e o Barcelona, nesta segunda-feira, na Espanha.

Eliminação

A demissão do técnico do Flamengo, Zé Ricardo, na noite de domingo (7), começou a ser desenhada a partir da eliminação do Rubro-Negro na Libertadores, em meados de maio. A diretoria do clube apostava numa campanha muito mais proveitosa do time na competição. A torcida também tinha criado essa expectativa. Mas o Flamengo ficou atrás de San Lorenzo e Atlético-PR e parou na fase de grupos. O trabalho do treinador já vinha sendo contestado, apesar de ele ter se destacado no Brasileiro de 2016 e da conquista do Campeonato Carioca no início de 2017. O maior ídolo do Flamengo, Zico, questionou publicamente e também em entrevista ao Terra alguns critérios de Zé Ricardo na definição e mudança da equipe no transcorrer dos jogos. Fez isso antes mesmo do início da atual edição do Brasileiro. Enquanto o presidente Eduardo Bandeira de Mello sustentava que não daria voz a pequenos grupos e manteria o técnico no cargo, o Flamengo parecia ter acusado o baque pela exclusão na Libertadores. Com um dos elencos mais caros e qualificados do País, as atuações não ficavam à altura do investimento do clube. O que se viu nos últimos dois meses e meio foi uma equipe que oscilava muito e não apresentava um padrão de jogo.

Sobrevida

Com o mando de campo na Arena do Urubu, a partir de junho, Zé Ricardo conseguiu uma sobrevida no comando da equipe. Ali, naquele alçapão, o Flamengo começou embalado e venceu Ponte Preta (2 a 0), Chapecoense (5 a 1) e São Paulo (2 a 0). Três adversários que vão mal no Brasileiro. Ainda superou o Santos pela Copa do Brasil no mesmo estádio (2 a 0). Esses resultados criaram a falsa impressão de que o Rubro-Negro se manteria no encalço do Corinthians na pontuação geral do Brasileiro. Na sequência vieram uma derrota para o Grêmio (1 a 0) e o empate com o Palmeiras (2 a 2), ambos na Arena do Urubu. A situação, então, voltou a desandar. Piorou muito com duas derrotas seguidas para o Santos (4 a 2 e 3 a 2, na Vila Belmiro) e isso levou torcedores a picharem os muros do centro de treinamento do clube, no zona oeste do Rio, e a promover manifestação agressiva contra os jogadores e o técnico no Aeroporto Santos Dumont, na semana passada, quando da volta da equipe depois do segundo revés para o Santos. Foi nesse clima de pressão e hostilidade que o Flamengo jogou com o Vitória na manhã de domingo, na Arena do Urubu. Ganhar três pontos nesse jogo poderia dar um fôlego a mais para Zé Ricardo. Com o placar desfavorável de 2 a 0 e nova onda de protestos de torcedores e conselheiros do clube, Bandeira teve de voltar atrás e decidiu pelo afastamento do técnico.

Esperanças

Com contrato até o final desta temporada, Fernando Prass vive a reta final de seu vínculo com a Sociedade Esportiva Palmeiras. O experiente goleiro, escalado como titular na derrota contra o Atlético-PR, segue com esperanças de renovar o acordo, mas já cogita a possibilidade de seguir careira em outro clube. Contratado em dezembro de 2012, Prass contabiliza um total de 238 partidas com a camisa do Palmeiras – entre os goleiros que mais defenderam o clube na história, ocupa o oitavo lugar. Ele consolidou seu status de ídolo ao marcar o gol do título da Copa do Brasil 2015, contra o Santos, em cobrança de pênalti. “Óbvio que minha ideia é ficar no Palmeiras, mas não depende só de mim. Se eu pudesse escolher, ficaria. Se não ficar, acho que escrevi uma história bonita aqui. Se não for para ficar, tenho que procurar outro clube, mas tenho pensamento positivo e otimismo de que vai dar tudo certo”, afirmou Prass. O veterano iniciou a temporada como titular do técnico Eduardo Baptista e foi mantido com o retorno de Cuca. Após seguidas falhas, porém, perdeu a posição para Jailson, também querido pela torcida e invicto na Série A do Campeonato Brasileiro.

Empréstimo

O Santa Cruz anunciou a contratação de um reforço para a disputa do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Pachu, que pertence ao Botafogo, chega por empréstimo para tentar ajudar os pernambucanos na segunda divisão. Aos 21 anos, o jovem é uma das promessas da base dos cariocas. Ele participou bem do título do Brasileiro sub-20, conquistado em 2016, em final contra o Corinthians. Pachu chegou a ter chances nos profissionais com o técnico Jair Ventura, mas não conseguiu grande sequência na equipe. Assim, o Botafogo aceitou cedê-lo ao Santa. No time pernambucano, o jovem chega com a missão de ajudar a equipe a sair da parte de baixo da tabela, correndo riscos de cair para a terceira divisão nacional. Com 23 pontos, o Tricolor está em 16º lugar após o fim da primeira metade da competição. Em 19 jogos, venceu seis, com cinco empates e oito derrotas. O primeiro time na degola é o Figueirense, com 20. Na próxima rodada, os comandados de Givanildo Oliveira pegam o Criciúma, no Arruda. A partida acontece nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Os pernambucanos tentarão encerrar série de quatro jogos sem vencer.

Simbólico

Os jogadores do Corinthians reconheceram a fase incrível pela qual passa o clube, campeão simbólico do primeiro turno com a melhor campanha de uma metade de Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, mas descartaram qualquer componente de sorte nos impressionantes números alvinegros. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Sport, no estádio de Itaquera, os atletas fizeram questão de ressaltar o trabalho estabelecido desde o começo da temporada, que vem dando bons resultados até o momento. “Realmente, estamos numa fase incrível. Eu não acredito em sorte, acredito em trabalho, merecimento, estar fazendo as coisas certas. Esse grupo, assim como diretoria e comissão, está de parabéns. Estamos colhendo os frutos disso aí”, disse o jogador, empolgado pelo gol marcado contra os pernambucanos, apenas três dias depois de deixar Leonardo Silva no chão antes de selar o triunfo sobre o Atlético-MG, no Mineirão. “Se é nota 10, está dado o 10. Mas não tem essa de só fazer golaço, não, o importante é fazer gol, pode ser de bico, de canela, de qualquer jeito. Agora, se der para fazer assim toda vez, está ótimo”, disse o armador, que ampliou após o lateral esquerdo Guilherme Arana, em outro chute difícil, abrir o placar em Itaquera.

Avaliou

Eu treino bastante esse tipo de chute, mas, se eu pego um pouco embaixo, ela ia parar no metrô. Felizmente peguei no meio da bola e fiz o gol”, avaliou o camisa 13, que deixou o gramado reclamando de dores na panturrilha da perna direita, mas não deve ser problema para a sequência da competição. Contente pelo triunfo, o lateral direito Fagner fez questão de elogiar até o meia Thallyson, do Sport, responsável por um lindo gol, já na parte final da partida. “Realmente tem que dar os parabéns para ele”, avaliou o camisa 23, ciente da dificuldade que é passar pelo sistema defensivo corintiano. “Nosso caminho é esse, dificultar ao máximo o adversário para a gente ficar mais perto da vitória”, continuou. Outro nome de destaque na noite alvinegra, o zagueiro Pedro Henrique, autor do terceiro gol, agradeceu a confiança do técnico Fábio Carille no seu trabalho. Foi a segunda vez que ele balançou a rede na temporada, sendo que a primeira havia sido apenas em fevereiro, contra o Mirassol. “Deu certo mais uma vez. Sem dúvida tem mérito do Carille, o professor trabalha todos, todos do banco vêm trabalhando forte para quando aparecer a oportunidade a gente agarrar da melhor maneira possível. Os do banco entram e deixam o mesmo nível de concentração neste fim de jogo”, concluiu.

Desfalque

Com acúmulo de três cartões amarelos, o São Paulo terá o desfalque de Christian Cueva para a partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo (13), às 11 horas (de Brasília), no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 tricolor foi advertido com o cartão por falta dura em Zé Rafael na derrota por 2 a 1 para o Bahia, nesta tarde, em Salvador. O peruano estava pendurado em função das advertências sofridas nos reveses diante de Atlético-MG e Flamengo. Quem também levou cartão amarelo pelo lado do São Paulo na partida foi Marcinho. O atacante, porém, está à disposição para o confronto com o Cruzeiro, apesar de ter aumentado a lista de pendurados do elenco tricolor, que conta com Lucas Pratto, Petros, Bruno, Júnior Tavares e Cícero. Para suprir a ausência de Cueva, o técnico Dorival Júnior deve utilizar o meia argentino Jonatan Gomez. Marcos Guilherm e Thomaz aparecem como opções. Já Lucas Fernandes e Maicosuel correm por fora, já que estão se recuperando de lesões.

Rejeitou

O meia Rodriguinho rejeitou uma proposta do Lokomotiv Moscou na última semana, assim como o Corinthians já havia feito por ele no começo do ano, quando o Fenerbahce procurou seu futebol e deixou-o bastante seduzido com a ideia de atuar no futebol europeu. Em alta no clube e com chances de brigar por uma vaga na Seleção na Copa do Mundo do ano que vem, porém, o armador descartou uma saída do Alvinegro. “Por tudo que a gente vem fazendo desde o começo do ano, pela nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Tudo isso faz com que o jogador queira ficar no Corinthians. Para sair, só se fosse algo muito surreal mesmo”, explicou o armador, que anotou gols nas duas últimas partidas e considera viver a melhor fase da sua carreira. “Realmente eu estou vivendo um grande ano, acontecendo coisas que não tinham acontecido antes na minha carreira. Estou muito feliz aqui no Corinthians, tenho conseguido fazer bons jogos. O arrependimento por ter ficado é zero mesmo, não tem outro jeito”, continuou o camisa 26.

Armador

Satisfeito com a manutenção do seu principal armador, o técnico Fábio Carille ficou muito feliz ao saber que a oferta dos russos foi prontamente recusada. Para ele, o que diferencia o Timão do restante dos seus adversários é o fato de ter mudado muito pouco o grupo de atletas desde o começo do ano. “Eu vejo que a gente está na frente dos nossos adversários nessa que é a questão do grupo. Não chegaram jogadores no meio, quem chegou foi o Jadson, que já conhecia a nossa filosofia, e o Clayson, que fazia coisa parecida na Ponte”, avaliou, colocando toda sua confiança no presidente Roberto de Andrade e nos dirigentes do futebol. “Me sinto muito tranquilo por tudo que a diretoria tem feito em relação a isso. Difícil falar que não vamos perder, mas o que a diretoria tem feito para que essa saída de jogadores não aconteça é sensacional”, concluiu o comandante corintiano.

Afastamento

Com a proximidade do julgamento a que vai ser submetido José Maria Marin nos Estados Unidos e com seu nome incluído num inquérito em poder do Supremo Tribunal Federal, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, já prepara o substituto no caso de seu afastamento do cargo. Ele quer o vice Marcus Vicente (deputado federal pelo PP-ES) em seu gabinete se tiver realmente que deixar a presidência da confederação. Dias cinzentos voltaram a fazer parte da rotina de Del Nero nas últimas semanas. A situação ficou mais tensa para o dirigente quando a Justiça da Espanha decidiu pedir a prisão de Ricardo Teixeira por desvios em competições e jogos da Seleção brasileira. Ex-presidente da CBF, Teixeira tem o mesmo método de trabalho de Del Nero, com quem sempre foi muito bem afinado. A relação do atual presidente com Marin também era muito próxima quando o também ex-presidente da entidade foi preso na Suíça em 2015. Os dois só tomavam decisões importantes em conjunto, em nome da CBF.

Investigado

Marin vai ser julgado em novembro e o temor dos aliados de Del Nero é que a sentença da Justiça americana possa respingar nele. Como se não bastasse toda essa dor de cabeça para Del Nero, ele agora se vê investigado pelo STF num inquérito repassado pela Justiça Federal ao Supremo por causa da inclusão do nome de Marcus Vicente entre os que são apontados como supostos autores de crimes financeiros. Deputado federal, Vicente tem foro especial e por isso o inquérito foi para o STF. Na lista de investigados pelo STF constam ainda Ricardo Teixeira e José Maria Marin; outro vice da CBF, Gustavo Feijó, o diretor-jurídico da entidade, Carlos Eugênio Lopes, o ex-diretor financeiro da CBF, Antônio Osório Ribeiro Lopes da Costa, e os empresários José Hawilla e Kleber Leite – este se notabilizou como repórter esportivo de rádio e depois se tornou presidente do Flamengo. A opção de Del Nero por Vicente se deu por exclusão. A diretoria hoje conta com quatro vices. Eram cinco. Desde a morte de Delfim Peixoto, em novembro do ano passado, ninguém o substituiu. Entre os que estão em mandato, o coronel Antônio Nunes está doente, o vice Fernando Sarney não admite assumir o cargo, atendendo assim a um pedido de seu pai, José Sarney, e Gustavo Feijó, também na mira da Justiça, não goza da confiança de Del Nero. Sobrou Marcus Vicente, que tem sido fiel ao presidente.

Renovação

No dia em que Neymar foi oficialmente apresentado no Paris Saint-Germain, o Barcelona se pronunciou em um tom pouco amistoso quanto ao craque. Nesta sexta-feira, o clube catalão afirmou que não pagará o bônus da renovação do novo camisa 10 do PSG de 26 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões), justamente pelo adeus ao Camp Nou. “Esse prêmio de renovação, o clube não vai pagar” disse o porta-voz do Barcelona, Josep Vives. O valor estava estipulado na renovação do contrato de Neymar até junho de 2021, assinado em meados de 2016. A grana só iria parar no bolso do jogador caso uma série de condições fosse cumprida no Barcelona, que aguardava o desfecho da novela com o PSG.

Contrato

Vives, o porta-voz, detalhou: “Era necessário que o jogador não tivesse negociado a sua saída do clube durante o mês anterior ao momento do pagamento e que manifestasse explicitamente a sua vontade de cumprir o contrato” explicou Josep Vives, que ainda defendeu a postura do Barcelona e, em contrapartida, reprovou a forma como o negócio foi conduzido por Neymar e seu pai: “A gestão do Barcelona é séria, prudente e profissional. Nós queríamos que ele continuasse, por isso renovamos seu contrato no ano passado, e tentamos convencê-lo a ficar, mas o jogador tomou uma decisão legítima, que foi abrir mão do contrato para iniciar uma nova etapa profissional” comentou. “Deveriam ter tido uma posição mais clara” considerou Josep Vives sobre Neymar e seu pai. Para recrutar Neymar e tirá-lo do Barcelona, onde estava desde 2013, o Paris Saint-Germain desembolsou cerca de 222 milhões de euros (cerca de R$ 822 milhões). O porta-voz dos Blaugranas também antecipou que o clube trabalha, a partir de agora, para solicitar todas as informações em relação ao atacante de 25 anos, uma vez que o PSG poderia descumprir o Fair Play Financeiro.

