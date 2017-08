Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Consecutivo

O Palmeiras conseguiu mais uma vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. No Estádio Nilton Santos, em seu quinto jogo consecutivo sem derrota no torneio nacional, o time alviverde ganhou por 2 a 1 do Botafogo. O Palmeiras contou com gols de Igor Rabello (contra) e Deyverson para chegar aos 32 pontos ganhos, permanecendo na quarta colocação. Apenas Corinthians (44), Grêmio (36) e Santos (34) têm performances superiores. Já o Botafogo segue com 24 pontos e figura no sétimo lugar. Pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Atlético-PR às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália. Ao mesmo tempo, o Botafogo pega o Cruzeiro, no Mineirão.

Embate

O início de Santos e Flamengo nesta quarta-feira não foi nada animador. Porém, o segundo tempo foi digno do embate que aconteceu entre as equipes na última semana. Em mais um confronto recheado de alternativas, o Peixe abriu o placar, viu o Rubro-Negro marcar duas vezes, mas buscou a virada novamente na raça e venceu por 3 a 2, no Pacaembu, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o alvinegro chegou aos 34 pontos e manteve-se na terceira posição. Já o Mengão ficou estacionado com 29 e termina a rodada em quinto. No próximo domingo, o time carioca recebe o Vitória, às 11h (de Brasília), na Ilha do Urubu, pela 19ª rodada. No mesmo dia, mas às 19h, os santistas visitam o Avaí, na Ressacada. No primeiro tempo, Santos e Flamengo não conseguiram repetir o ótimo duelo que aconteceu na semana passada, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Com pouca inspiração, as duas equipes fizeram uma primeira etapa bastante truncada no Pacaembu. Porém, o Rubro-Negro conseguiu ser superior ao Peixe. Tanto que as duas chances mais claras foram do time carioca. Aos 23 minutos, Guerrero recebeu bom cruzamento de Rodinei, mas falhou na hora de bater e perdeu ótima oportunidade de frente para o gol.

Cobrança

Já aos 34 minutos, Willian Arão desviou cobrança de escanteio na primeira trave e Juan apareceu completamente livre dentro da área, mas cabeceou para fora. No ataque seguinte, Diego arriscou de longe e Vanderlei salvou. No rebote, Felipe Vizeu dominou, limpou a marcação e mandou na trave, assustando os santistas no Pacaembu. O Santos, por sua vez, apostava na velocidade de Bruno Henrique, mas pouco conseguiu penetrar na zaga flamenguista e não assustou o goleiro Diego Alves em toda a primeira etapa. Os primeiros momentos depois do intervalo não davam demonstrações de que o jogo seria melhor. Porém, Bruno Henrique tratou de colocar emoção ao jogo logo aos 8 minutos. Após chute de Ricardo Oliveira, a bola desviou em Márcio Araújo e caiu nos pés de Bruno Henrique, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e abrir o placar no Pacaembu. Mas a alegria dos santistas durou pouco. Três minutos após fazer 1 a 0, o Peixe viu o Mengão chegar ao empate em grande estilo. Éverton Ribeiro recebeu de Rodinei na entrada da área e soltou uma bomba. A redonda desviou levemente na zaga e enganou Vanderlei. Golaço e 1 a 1 no marcador.

Buraco

O tento animou os flamenguistas, que partiram para cima e aproveitaram falha defensiva do Santos para virar o jogo em dez minutos. Aos 21, Willian Arão encontrou um buraco no meio da zaga e achou Felipe Vizeu. De frente com Vanderlei, o atacante bateu de esquerda e colocou o Rubro-Negro na frente. Após sofrer a virada, o Peixe começou a mostrar nervosismo e não conseguiu melhorar nem com a expulsão de Rodinei, aos 28, após forte entrada em Jean Mota. Porém, o futebol é um esporte imprevisível. Justamente em seu pior momento no jogo, o Santos chegou ao 2 a 2 após chutaço de longe de Alison. E quando parecia que o empate estava decretado, Daniel Guedes cruzou na cabeça de Ricardo Oliveira, que venceu Diego Alves e decretou a virada santista no Pacaembu.

Promessa

O Corinthians teve uma grande atuação na noite desta quarta-feira e conseguiu uma justa vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, sua primeira desde a reforma do estádio do Mineirão, e pode chegar à melhor pontuação de um turno na história dos pontos corridos com 20 clubes na Série A. O time paulista abriu o placar com Jô, no primeiro tempo, cumprindo a promessa de não comemorar caso balançasse a rede do ex-clube, e fechou o triunfo com Rodriguinho. Com o resultado, o Timão, que já havia conquistado o título do primeiro turno antecipadamente depois da última rodada, fica com 44 pontos, mesma pontuação do segundo turno do Palmeiras do ano passado, até então o melhor da história.

Consiga

Caso consiga ao menos um ponto na rodada seguinte, será a melhor metade de um clube no torneio. O time segue na liderança, oito pontos à frente do Grêmio, que bateu o Atlético-GO. O Galo, por sua vez, está com 23 pontos, no meio da tabela. Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão pela frente a equipe do Sport, às 19h (de Brasília) do sábado, no estádio de Itaquera, encerrando a primeira metade da competição. Já Rogério Micale e sua trupe terão pela frente o Grêmio, no domingo, às 16h (de Brasília), na arena dos gaúchos.

Vitalidade

O primeiro tempo da partida mostrou um Atlético-MG com bastante vitalidade para diminuir todos os espaços do Corinthians, que não teve facilidade para sair da pressão do adversário. Por outro lado, sem a qualidade técnica de nomes como Otero e Robinho, os donos da casa sofreram para conseguir vencer o bloqueio imposto pelos visitantes, quase sempre em cima do lance. A única vez em que os atleticanos conseguiram vencer essa barreira na etapa inicial se deu aos 26 minutos, quando Marcos Rocha pegou sobra de escanteio, na intermediária, e descolou belo lançamento para o equatoriano Cazares. Esquecido pela marcação, ele recebeu nas costas de Giovanni Augusto e Arana, dominou e chutou forte, mas mandou na rede pelo lado de fora. Seguro, o Timão contou com a inspiração dos seus melhores jogadores para sair na frente.

Dominou

Em boa jornada, Rodriguinho tabelou bem com Fagner e deixou o lateral em boa condição para avançar, chegar à lateral da área e cruzar para trás. Maycon dominou e chutou, a zaga travou, e a bola ficou para Jô. De direita, o centroavante tocou por baixo de Victor e abriu o placar, aos 31 minutos. O tento sofrido fez com que os anfitriões adiantassem mais as suas linhas e buscassem travar a saída com Fagner, maior trunfo corintiano. Mais uma vez, porém, a armação de jogadas ficou muito dependente de Cazares, sempre bem marcado, sem conseguir achar espaços para criar lances de gol antes do intervalo.

Ajudando

A etapa final começou com Otero no lugar de Pablo, bastante voluntarioso, mas que pouco estava ajudando ofensivamente. Logo em seu primeiro lance, o venezuelano arriscou chute por cima do gol de Cássio. Pouco depois, cruzou a bola na área, Pedro Henrique cortou mal e a bola ficou com Cazares, cara a cara com o goleiro corintiano. O meia, porém, demorou a definir e foi desarmado pelo arqueiro. A resposta dos visitantes foi em grande estilo. Na primeira escapada que conseguiu na etapa final, Fagner lançou Jô, que devolveu de cabeça para Rodriguinho. O meia deu continuidade para Fagner, que chegou à linha de fundo e devolveu para ele. De primeira, Rodriguinho bateu e exigiu boa defesa de Victor. No rebote, Clayson ajeitou para Maycon, na marca do pênalti, mandar para fora.

Mobilidade

Precisando do resultado, Micale mandou a campo Robinho na vaga de Elias, procurando dar mais mobilidade ao seu ataque, além de Adilson na vaga de Blanco, ganhando força física na marcação. A oportunidade surgiu, porém, na mesma receita usada até então. Em lançamento de Fábio Santos, Robinho aproveitou falha de Arana e dominou livre na área. Com espaço, chutou cruzado, mas mandou para fora. O jogo ficou vivo, com o contra-ataque oferecido ao Timão e o Galo ficando com a posse da bola. Bastou uma escapada com capricho do Corinthians para chegar ao segundo gol. Clayson ganhou de Leonardo Silva após lançamento e parou em Victor. A bola voltou para Camacho, que tocou para Maycon. O canhoto achou Clayson na área, que deu de primeira para Rodriguinho. Com calma, o meia deixou Leonardo Silva no chão e tocou no contrapé do goleiro para marcar.

Manutenção

Em jogo movimentado na Ilha do Retiro, Sport e Fluminense empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os pernambucanos chegaram à 28 pontos e garantiram a manutenção na zona de classificação para a Libertadores. Os cariocas, com 22, podem ver a zona de rebaixamento se aproximar nesta rodada. Antes da partida, o técnico Abel Braga foi aplaudido pela torcida do Sport. Além disso, jogadores e arbitragem prestaram solidariedade com o treinador pela morte de seu filho, no último fim de semana. Com a bola rolando, o Fluminense teve um início avassalador e abriu 2 a 0 nas duas primeiras chances de gol. Os donos da casa conseguiram diminuir ainda na etapa inicial, com André. Já no segundo tempo, os pernambucanos empataram com Patrick, mas não foram competentes para virar o confronto. Na próxima rodada, o Sport terá pela frente o líder Corinthians, na capital paulista, neste sábado. No mesmo dia, o Fluminense vai enfrentar o lanterna Atlético-GO, no Maracanã.

Insistência

Gramado molhado, público baixo e jogo truncado. Assim foi a partida entre Chapecoense e Bahia, na noite desta quarta-feira, realizada na Arena Condá. Com gols no primeiro tempo, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1. A noite fria e a chuva afastaram o público da Arena Condá. Com pouco mais de três mil torcedores, a Chapecoense saiu à frente no placar com gol de Túlio de Melo. O Bahia, na insistência, empatou com o centroavante Rodrigão marcando de cabeça, em lance de desatenção da zaga da Chape. No segundo tempo, jogo morno e com poucos chutes ao gol. Com o resultado, a Chapecoense chegou à 22 pontos na competição e desperdiçou chance de subir na tabela. Agora, o Verdão ocupa a 11ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassada até o final da 18ª rodada do Brasileirão. A equipe volta a atuar no próximo domingo, quando visita o Coritiba, às 16h00 (de Brasília). Já o Bahia, atual 14º colocado e com 20 pontos, enfrenta o São Paulo, também no domingo, na Fonte Nova.

Descontou

O Vitória pode respirar mais aliviado. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro recebeu a Ponte Preta, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 3 a 1. O triunfo baiano foi comandado pelo atacante colombiano Santiago Tréllez, autor de dois gols. Neilton complementou o marcador, enquanto Elton descontou. Com o resultado, o Leão da Barra chegou a 16 pontos, se mantendo na vice-lanterna do Brasileirão, mas ganhou moral após conquistar o primeiro triunfo depois de cinco jogos. Já a Macaca perdeu a oportunidade de colar na zona de classificação para a Copa Libertadores, aparecendo na 13ª colocação da tabela, com 21 pontos. Pela próxima rodada, a última do primeiro turno da Série A, o time de Salvador tem um grande desafio pela frente, visitando o Flamengo às 11h (de Brasília) do próximo domingo. No mesmo dia, às 19h, o paulistas vão atrás dos pontos perdidos recebendo o Vasco da Gama.

Lanterna

Jogando fora de casa, o Grêmio bateu o Atlético-GO por 1 a 0 e segue na cola do líder Corinthians. O único gol da partida veio apenas aos 37 minutos do segundo tempo, com o volante Michel. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho alcançou 36 pontos, já o Dragão segue na lanterna do Brasileirão, com apenas 12. O Grêmio atuou com quatro desfalques. Os jogadores Pedro Geromel e Edilson estavam suspensos, já os atacantes Luan e Lucas Barrios estavam com dores e foram preservados. Assim, Bressan, Leonardo Gomes, Fernandinho e Everton foram os escolhidos pelo técnico Renato Portaluppi para atuar. O Tricolor Gaúcho ainda teve o retorno de Michel e Arthur. No Atlético-GO, o atacante Walter, que cumpriu suspensão na última rodada, voltou ao time titular. As equipes retornam a campo na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 19h (de Brasília), o Atlético-GO encara o Fluminense no estádio Maracanã. Já, o Grêmio recebe o Atlético-MG, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena.

Sumido

Uma velha máxima do futebol diz que o ‘craque’ aparece na hora da decisão. E é exatamente isso que acontece com Ricardo Oliveira. Sem marcar um gol há mais de dois meses, o camisa 9 estava sumido no duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira. Porém, aos 43 minutos do segundo tempo, o centroavante cabeceou firme para vencer o goleiro Diego Alves e decretar a virada do Santos por 3 a 2, no Pacaembu, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ser decisivo mais uma vez, o capitão santista admitiu que ainda sente a falta de ritmo de jogo, já que ficou quase um mês sem atuar, mas explicou que precisa de apenas uma chance para definir as partidas. “Até têm razão (os que falam que estou sem ritmo). É o terceiro jogo. A gente procura melhorar a cada jogo. Foi como o Levir falou, quanto mais você joga, mais você adquire ritmo. Mas peguei uma bola ali e fiz, fui feliz. O Alison também acertou um lindo chute. Nosso time, com as qualidades individuais, tem de aproveitar isso”, comemorou Oliveira na saída do gramado.

Exaltado

O goleiro Cássio chegou aos 300 jogos com a camisa do Corinthians e teve um número específico bastante exaltado pelo clube após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira. Em 145 dessas partidas, quase metade do total, o camisa 12 deixou o gramado sem nem sequer ser vazado pela equipe adversário. “Sabe o que eles estão vendo? Os números do Cassio12. 300 jogos, 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) sem sofrer gols. Gigante!”, publicou o clube, acompanhado de uma foto do atleta, ao lado dos companheiros, assistindo a uma tela de celular. Antes da partida, ele recebeu uma placa do diretor de futebol, Flávio Adauto, parabenizando-o pelo feito. “Para mim, confesso, foi um dia diferente, passa um filme, uma história. Sou muito grato a quem me trouxe, eu vinha numa carreira mais ou menos, sem jogar muito, e ter a oportunidade num grande clube, se não o maior do Brasil, eu tinha que ir bem. Espero que possam se tornar 400, 500 jogos. Muito obrigado a todos”, comentou o arqueiro. Com a participação em mais um triunfo, o arqueiro é o segundo nome do atual elenco com mais jogos pelo Timão, perdendo apenas para o meia Danilo, que atuou em 336 partidas pelo clube do Parque São Jorge.

Méritos

Com um gol aos 40 minutos do segundo tempo, Deyverson garantiu a vitória por 2 a 1 do Palmeiras sobre o Botafogo na noite desta quarta-feira. Satisfeito com sua performance no Estádio Nilton Santos, o atacante comemorou e dividiu os méritos pelo triunfo no Campeonato Brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, Deyverson defendeu apenas o modesto Mangaratibense antes de passar por clubes de Portugal, Alemanha e Espanha. De volta ao Brasil com a camisa do Palmeiras, o atacante contou com uma torcida especial diante do Botafogo. “Primeiramente, agradeço a Deus. Minha vida foi difícil, como a maioria dos jogadores. Ali estão minha família, meus irmãos, meu primo e amigos. Estou muito feliz por poder fazer um gol no meu país, na minha cidade e contra um time grande, que é o Botafogo”, disse Deyverson ao Sportv. Após dois gols anotados em três partidas disputadas pelo Palmeiras, o atacante de 26 anos de idade ganha moral com o técnico Cuca. Após decidir o duelo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Deyverson tratou de dividir os méritos com seus companheiros.

Superior

A vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, alcançada na noite desta quarta-feira, deixa o Palmeiras há cinco rodadas sem derrota no Campeonato Brasileiro. Com seu time embalado no torneio nacional, o técnico Cuca considerou justo o triunfo no Estádio Nilton Santos. Superior durante o primeiro tempo, o Palmeiras saiu na frente com um gol contra marcado por Igor Rabello nos acréscimos. Em posição de impedimento, Rodrigo Pimpão empatou para o Botafogo no etapa complementar, mas Deyverson definiu o resultado final. “Minha avaliação é que soubemos jogar. Quando você sai na frente, é natural que o adversário venha para cima. Tivemos uma sequência de erros e o Botafogo aproveitou. Depois, retomamos o jogo. Acho que, de uma maneira geral, foi uma vitória merecida”, declarou Cuca. Após o gol de Rodrigo Pimpão, na tentativa de recuperar a vantagem no marcador, o técnico resolveu mexer. Depois de trocar Keno por Raphael Veiga, ele tirou Bruno Henrique para colocar Zé Roberto e ainda promoveu a entrada de Borja no lugar de Roger Guedes.

Sequência

O goleiro Jailson manteve sua longa sequência de jogos sem derrota pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. Advertido com o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Botafogo no Estádio Nilton Santos, o atleta está fora contra o Atlético-PR. O Palmeiras garantiu a vitória no Rio de Janeiro com um gol marcado pelo atacante Deyverson aos 40 minutos da etapa complementar. Nos instantes finais da partida, Jailson acabou recebendo o cartão amarelo das mãos do árbitro Rafael Traci. O goleiro precisou de apenas quatro partidas no Campeonato Brasileiro para ser suspenso, já que também foi advertido nos recentes duelos com Flamengo e Sport. Jailson jamais foi derrotado pelo Palmeiras no torneio, acumulando um retrospecto de 17 vitórias e seis empates, recorde na história do clube. Sem Jailson, o técnico Cuca deve promover o retorno de Fernando Prass diante do Atlético-PR. Com as mesmas 41 partidas disputadas nesta temporada, o camisa 1 e o atacante Willian são os atletas que mais entraram em campo pelo Palmeiras em 2017.

Virada

Em apenas quatro dias, o Santos duelou contra dois adversários diretos na briga pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Após ser pressionado e alcançar um empate com o Grêmio, no último domingo, em Porto Alegre, o Peixe buscou uma virada heroica contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Pacaembu. Porém, apesar dos bons resultados, o técnico Levir Culpi acredita que o alvinegro ainda não está no mesmo nível dos rivais. “Vivemos de vitórias assim. De reverter um jogo como esse. Joga a torcida para cima. Não há como negar, estou feliz da vida. Temos que ter consciência de que nos últimos jogos o Grêmio e o Flamengo mostraram que o conjunto está em outro nível, no conjunto estamos um pouco atrás ainda. Com os que estão voltando do DM, podemos construir um time para superar esses adversários”, disse o comandante em entrevista coletiva após o duelo contra o Rubro-Negro.

Consistência

O técnico Fábio Carille deixou a partida entre Corinthians e Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, impressionado pela consistência defensiva apresentada no triunfo por 2 a 0 dos paulistas sobre os mineiros, em pleno Mineirão. Contente com mais um jogo sem sofrer gols e com os 44 tentos conquistados até o momento no Campeonato Brasileiro, o treinador alertou que o time precisa saber usar a diferença de oito pontos sobre o Grêmio, segundo colocado. “Passando essa rodada são 60 pontos em disputa, é muita coisa, claro que tem gordura, mas temos que saber jogar com essa folga. Tem de saber usá-la”, comentou o comandante, que voltou ao discurso de superação para retratar o bom momento corintiano em 2017; “A campanha me surpreende. Lá atrás falava muito. Fomos campeões paulistas e falavam que a gente ia ficar em 12º. Estamos fortalecendo o grupo cada vez mais para terminar bem o turno e fazer um grande segundo turno”, avaliou Carille, que enfatizou melhoras em relação ao empate por 1 a 1 com o Flamengo, dentro do estádio de Itaquera.

Gerente

O gerente executivo do Palmeiras, Alexandre Mattos, afirmou que desconhece o interesse do Internacional pela contratação do volante Felipe Melo, afastado do Verdão. Em entrevista na zona mista após o triunfo sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro, o dirigente ainda negou o interesse no atacante colorado Nico López, que poderia ser envolvido em uma troca. “Não conversamos sobre isso. Vamos resolver tudo internamente. Obviamente que estamos tentando esclarecer tudo e quando houver alguma situação definida nós podemos passar. Não tivemos nenhum fato novo até este momento, quinta-feira, meia noite e cinco”, disse o dirigente, consultando as horas em seu relógio. “Não sei. Alguém do Inter falou que quer ele (Felipe Melo)? Pro Palmeiras ninguém ligou. Eu já deixei claro, quem tiver interesse tem que ligar para o Palmeiras. Até este momento ninguém ligou, e tem gente no clube agora. Se tem interesse, se alguém do Inter disse que tem interesse, que ligue para o Palmeiras. Se for interessante para o Felipe Melo, para o Palmeiras e para o Inter, a gente pode andar”, completou.

Polêmico

Depois do jogo polêmico diante do Corinthians, o técnico Zé Ricardo disse que não costumava comentar arbitragens, mas mudou de opinião durante a entrevista coletiva realizada após a derrota para o Santos. Ele disse que o primeiro cartão amarelo recebido por Rodinei foi exagerado – o lateral acabou expulso – e que o juiz errou ao anular um gol do Flamengo. “A arbitragem estava muito pressionada depois do jogo de quarta na Vila e do acontecimento no Itaquerão. Sabia que para ele era difícil também a partida”. Para o técnico rubro-negro, o rendimento da sua equipe caiu depois da expulsão de Rodinei e o Santos aproveitou para crescer. “Jogar contra o Santos completo é difícil, com jogador a menos dificultou bastante.” Em relação à distância para o líder Corinthians, Zé Ricardo disse que não pode ficar com essa preocupação e evita falar sobre isso. “Temos que fazer nossa competição. Como sempre fazemos, jogo a jogo”.

Transformar

O técnico da equipe da Gávea disse que a equipe tem qualidade para sair de situações difíceis como a do momento. E admitiu que pode transformar a Copa do Brasil em prioridade, caso a situação permaneça como está. Mas disse que é fundamental voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. “Vamos tentar terminar o turno com uma vitória diante do Vitória. E pensar nas Copas, para um competição ir dando gás para a outra”. Ele ainda não sabe se poderá contar com Paolo Guerrero que deixou o campo com dores musculares, mas disse que o Flamengo tem um grupo forte e bem estruturado, o que lhe dá muita tranquilidade para efetuar as trocas. “É importante estar sempre ganhando jogadores e ritmo de jogo. Ainda temos temporada desgastante e é importante contar com todo mundo”.

Manifestação

Mais uma vez, pela quarta vez seguida, o Atlético não conseguiu vencer como mandante. A diretoria mandou o jogo contra o Corinthians para o Mineirão, em busca de novos ares e menos pressão, no entanto, não surtiu efeito e o Galo deixou o gramado novamente com o placar contrário, por 2 a 0. Após o revés, o goleiro Victor disse que na noite desta quarta-feira, os torcedores atleticanos não têm motivos para manifestação, pois o Galo foi diferente em campo. “Acho que não faltou entrega, luta, faltou mais um pouquinho de capricho, a gente criou oportunidades, o Corinthians com poucas chances tem que fazer. Eu não vi superioridade para 2 a 0, mas eles são organizados e precisos. A postura é outra. Hoje não cabe manifestação, o time se dedicou, houve entrega total, jogamos dentro do campo deles, a gente não conseguiu reverter em gols”, concluiu o arqueiro. O Atlético volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre. Na próxima quarta-feira, o Galo retorna aos gramados para decidir seu futuro na Copa Libertadores, contra o Jorge Wilstermann. No primeiro confronto o alvinegro foi batido por 1 a 0.

Ressaltar

A vitória gremista contra o lanterna Atlético-GO pelo magro placar de 1 a 0 manteve o time gaúcho com oito pontos atrás do líder Corinthians. Na saída de campo, alguns jogadores fizeram questão de ressaltar a entrega da equipe goiana e afirmaram que a busca pela liderança continua. O atacante Everton ressaltou que apesar do Atlético-GO ser o último colocado do Campeonato, o time deu muitas dores de cabeça ao Tricolor Gaúcho. “Uma vitória muito difícil. Apesar do adversário ser o último colocado, ele deu bastante trabalho, mas a gente soube sair dessa dificuldade e conseguir a vitória”, observou. Autor do único gol da partida, o volante Michel lembrou que o Grêmio não desistiu do título e comentou sobre como foi marcar contra o time que o revelou.

Dificuldade

“Muito importante esta vitória fora de casa para seguir o líder Corinthians e continua busca, não tem nada perdido. Encontramos muita dificuldade, mas estou feliz com o gol. Claro, que sou grato e respeito muito o Atlético-GO, que foi o time que abriu as portas para mim. Por isso, eu não comemorei tanto o gol”, destacou. Há quase dois meses longe dos gramados, o lateral-direito Leo Moura entrou na segunda etapa do jogo. O jogador que está recuperado de uma lesão muscular falou sobre o retorno. “Falta um pouco de ritmo porque estava só treinando. Mas hoje já deu para entrar aos poucos e pode contribuir para os companheiros do jogo. Foi um jogo difícil. A gente teve a paciência em tocar mais a bola no segundo tempo. Graças a Deus que quem vem entrando tem dado conta do recado”, disse. Nesta quinta-feira, o elenco gremista ganha folga. Já, os jogadores que ficaram em Porto Alegre realizam um treinamento no CT Luiz Carvalho pela manhã. No domingo, às 16h (de Brasília), Grêmio e Atlético-MG se enfrentam na Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Substituto

O Sport será, obrigatoriamente, um time diferente contra o Corinthians do que foi contra o Fluminense. Dois titulares do jogo de quarta-feira não poderão atuar no sábado, na 19ª rodada da Série A, em Itaquera: o lateral-esquerdo Mena e o atacante Lenis. O substituto do defensor já está definido: será Sander, único atleta que o Sport tem da posição no banco de reservas. O substituto do defensor já está definido: será Sander, único atleta que o Sport tem da posição no banco de reservas. Por outro lado, quem entra no lugar de Lenis é uma incógnita. O técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que não vai antecipar nada. “Ainda vou ver. Conheço bem a equipe do Corinthians, mas vou estudar o adversário e ver o que a gente pode fazer” limitou-se a dizer o comandante. São duas principais opções para substituir o colombiano: Osvaldo e Thomás. O primeiro ganha por ter mais partidas como titular, mas perde em ritmo de jogo. Machucado, só voltou ao Leão na última partida. O segundo dificilmente é titular da equipe do Leão, mas está 100% no condicionamento.

Desligado

Mesmo com o empate em casa do Sport, o técnico Vanderlei Luxemburgo não pareceu irritado na coletiva. Ele criticou o início “desligado” de sua equipe diante do Fluminense, nesta quarta-feira, mas preferiu ressaltar o poder de reação de um time que saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu o empate. “O resultado foi justo. Entramos um pouco desligados, fora do jogo. Em dois lances isolados, saíram dois gols do Fluminense. A equipe se manteve tranquila, sabendo do que estava fazendo, e jogou o Fluminense para trás. Mas essa é a característica da equipe deles. Fecham-se bem atrás e saem com velocidade em contra-ataque. Os melhores resultados são fora de casa”. Luxemburgo também lembrou da boa campanha da equipe na Série A, em que ocupa a sexta posição, para relevar um tropeço na Ilha do Retiro. “Do jeito que vocês estão falando, parece que estou na zona de rebaixamento. E não estamos. Pelo contrário: estamos numa zona boa, brigando por grandes objetivos. Não vi tanto erro assim. Vou trabalhar para corrigir os que houve, mas normalmente, como venho fazendo”. No próximo sábado, o Sport volta a campo pela Série A. Enfrenta o líder Corinthians, em Itaquera, às 19h.

Adicionais

O Corinthians conseguiu mais uma vitória fora de casa na noite desta quarta-feira, derrotando o Atlético-MG por 2 a 0 no estádio do Mineirão, mas dessa vez com alguns ingredientes adicionais. Sem quatro atletas machucados e com Guilherme Arana e Maycon atuando no limite físico, o meia Rodriguinho, autor do segundo gol, fez questão de exaltar a ajuda dos suplentes. “A gente fala isso desde o começo, internamente, para todo mundo se preparasse para que, na hora que tivesse oportunidade, desse conta do recado. A gente tem um grupo muito bom e tem dado essa resposta na hora que precisa. É isso que a gente está mostrando”, afirmou o armador. Em campo, Carille teve de contar desde o início com Pedro Henrique, substituto de Pablo, Clayson, que entrou na vaga de Romero, e Giovanni Augusto, acionado devido às ausências de Jadson e Marquinhos Gabriel. Todos os que não jogaram, por sinal, estão machucados.

Desafogando

A participação mais marcante foi a de Clayson, que foi boa opção pelo lado esquerdo, desafogando as jogadas do time sempre que necessário, além de ter dado belo passe para o próprio Rodriguinho deixar Leonardo Silva no chão e fazer o segundo gol do Timão. A jogada, por sinal, pareceu calculada pelos corintianos, que se fecharam bastante após abrirem o placar ainda no primeiro tempo, com Jô. Depois de algumas escapadas, o Timão conseguiu já próximo dos 40 minutos fazer o tento que decidiu o triunfo. “Depois que fizemos o gol tivemos uma postura mais defensiva, sabendo que a equipe do Atlético-MG tem bastante qualidade na frente. Críamos algumas oportunidades, Victor fez grandes defesas, mas conseguimos fazer o segundo e decidir”, concluiu.

Solidariedade

Antes da bola rolar na Ilha do Retiro, uma demonstração de solidariedade marcou a partida entre Sport e Fluminense. Ao entrar no gramado, Abel Braga, que perdeu seu filho mais novo, João Pedro, no sábado, foi ovacionado pelos torcedores do Leão e todos presentes no estádio. Depois, abraçado com Vanderlei Luxemburgo, ouviu o hino nacional no centro do gramado. As homenagens emocionaram o comandante tricolor, que explicou a decisão de retomar às atividades, recusando o período de folga oferecido pelo clube. “Vim tentar mostrar para as pessoas que não podemos perder para a vida. Temos que aproveitar a vida. A gente cai muito e levanta sempre. Essa homenagem, como tantas outras, tem me feito ter essa força que nem eu sei de onde tiro. É principalmente pela solidariedade. Essa é a palavra. Assim a gente vai”, afirmou Abel, emocionado pelos aplausos da torcida do Sport: “Não esperava isso. Participar do hino ao lado dos árbitros, de um colega como o Vanderlei. A homenagem da torcida do Sport me marcou”, finalizou o técnico.

Amargando

A viagem da Ponte Preta à Bahia não saiu como o esperado. Vivendo bom momento no Campeonato Brasileiro, a Macaca esperava conquistar pelo menos mais um ponto como visitante, porém, acabou amargando uma derrota por 3 a 1. Principal nome dos paulistas na competição, o atacante Lucca fez duras críticas à postura de sua equipe. Logo após a partida, o vice-artilheiro do Brasileirão, com 10 gols, um a menos que o corintiano Jô, cobrou uma mudança na postura do Alvinegro. Ele declarou que o time de Campinas entrou fora de foco e foi dominado na primeira etapa, quando o colombiano Santiago Téllez (duas vezes) e Neilton balançaram as redes. “Nosso primeiro tempo foi muito abaixo, não soubemos marcar. O segundo tempo a postura mudou, tivemos chances de encostar, mas não concluímos. Fica de lição: se entrar mole, o adversário vai definir a partida. Tem que ficar ligado os 90 minutos”, avaliou Lucca, ao SporTV. Após o dissabor em terras baianas, a equipe comandada por Gilson Kleina foca em seu penúltimo compromisso pelo primeiro turno do Brasileiro. A Macaca tem pela frente o Vasco da Gama, às 19h (de Brasília) do próximo domingo, no estádio Moisés Lucarelli.

Distintos

O empate entre Sport e Fluminense nesta quarta-feira teve dois momentos distintos. O Tricolor abriu 2 a 0 antes dos quinze minutos, mas o Rubro-Negro empatou no início da segunda etapa e ainda teve um atleta a mais durante boa parte da etapa final – Orejuela foi expulso aos nove minutos. Assim, o volante Patrick acredita que faltou capricho ao Leão para virar. “Eu acho que a gente pecou um pouco no último passe, para a gente concluir a finalização. Faltou um pouco de qualidade e isso aí pesou um pouco no resultado”, analisou ele, em entrevista concedida ao canal Sportv. Patrick foi o autor do segundo gol do Sport, logo aos três minutos do segundo tempo. Na entrevista coletiva depois da partida, Luxemburgo se mostrou incomodado com os questionamentos sobre erros cometidos pela equipe na partida.

Respeito

“Respeito o posicionamento de vocês (imprensa), mas, sinceramente, não vi tantos erros assim como vocês falam. Parece que estou na zona de rebaixamento, cara. Respeito, mas não consigo acreditar nisso. Parece que estou numa situação desconfortável, quando estamos na zona de cima, brigando por coisa grande”, disse o treinador. O Sport se reapresenta nesta quinta-feira à tarde para um regenerativo na Ilha do Retiro mesmo. Logo em seguida, o elenco viaja para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians, sábado, às 19h, na Arena que leva o nome do clube.

Rescisória

O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, cumpriu o que havia prometido: recusou o dinheiro da multa rescisória de Neymar. Após receberem o cheque do Paris Saint-Germain, os advogados do craque foram à sede de “La Liga” em Madri na manhã desta quinta-feira para depositar os 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões), conforme apurou o GloboEsporte.com, mas a entidade recusou o pagamento e adiou a “liberdade” do brasileiro, que quer se transferir do Barcelona para o PSG. Os advogados agora executam um plano B para tentar resolver a questão nas próximas horas, enquanto os franceses aguardam para anunciar o jogador. Perguntados sobre o motivo da recusa no pagamento da cláusula, representantes da Liga Espanhola não deram maiores explicações e preferiram se calar. Um dos envolvidos no caso de Neymar é o renomado advogado brasileiro Marcos Motta, que representa o jogador há bastante tempo e está em Madri. Os advogados tratam o tema como questão jurídica e esperam solucionar o problema ainda nesta quinta. Vale lembrar que é La Liga quem recebe o pagamento pelas transferências de jogadores na Espanha e repassa para os clubes, neste caso o Barça.

Confiança

A cobrança de pênalti certeira, com firmeza no canto oposto do goleiro exala a confiança habitual de um centroavante. E Leandro Damião comemora com os dedos indicadores apontando para baixo, para deixar claro que se sente em casa no Beira-Rio. O gol foi o ápice vivenciado pelo atacante em sua reestreia pelo Inter, na última terça-feira, com uma vitória maiúscula por 3 a 0 sobre o Goiás, pela 18ª rodada da Série B. Mais do que um sinal de afinidade imediata, o tento desperta um sentimento de “déjà vu” aos colorados, por ver o artilheiro do clube no século XXI decidir mais uma vez e com a 22 às costas – a mesma vestida no bi da Libertadores, em 2010. Passa longe, porém, de ser uma contribuição isolada do (re)estreante na partida. O centroavante fez o que tanto se espera dele, é verdade, com seu gol de número 90 pelo Inter – os outros 89 foram cena recorrente ao longo de quatro temporadas entre 2010 e 2013. Mas já havia cativado os 35 mil colorados na arquibancada bem antes, com o “jeito Damião de ser”. Entre carrinhos, trombadas e divididas, o atacante deu tudo de si até se esgotar em cãibras para resgatar na equipe o “espírito aguerrido” típico do Colorado. Um estilo de jogo que o fez deixar o Flamengo para abraçar o clube que o forjou para o cenário do futebol mundial e ajudá-lo até mesmo na Série B.

Duplamente

Pedrinho saiu duplamente feliz do Mineirão na noite desta quarta-feira. Em primeiro lugar pela vitória do Corinthians sobre o Atlético-MG por 2 a 0, a qual ele assistiu do banco de reservas. E depois pelo presente que ele levará para casa: uma camisa do ídolo Robinho. O xodó da Fiel torcida já havia avisado na última segunda-feira que tentaria ganhar uma lembrança do atacante do Galo e tratou de buscar o seu objetivo logo após o apito final em Belo Horizonte. No gramado, ele recebeu um abraço de Robinho, mas não a camisa, que só foi entregue depois. “Ele me deu um abraço e falou que entregaria depois, no vestiário. Estou muito feliz, sempre admirei ele” disse o garoto, de 19 anos, na saída do Mineirão. Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians de Pedrinho volta a São Paulo na manhã desta quinta-feira. A equipe volta a campo já no sábado, diante do Sport, às 19h, na Arena.

Delicado

O aviso estava dado um dia antes do jogo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Mineirão: se fizesse gol, Jô não comemoraria diante do clube que o acolheu num momento delicado da carreira, em 2012. O atacante cumpriu a promessa, mas não deixou de fazer seu papel na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o rival. Autor do primeiro gol do triunfo do Timão, Jô apenas apontou os dedos indicadores aos céus e foi abraçado pelos companheiros. No intervalo da partida, voltou a explicar os motivos: “Pelo respeito que tenho pela torcida do Galo e pelo clube, que me apoiou num momento difícil da vida, mas tenho que ajudar meu time a ganhar os três pontos. Fomos bem no primeiro tempo, tivemos boa posse de bola, mas é um jogo difícil no Mineirão” disse Jô. O centroavante chegou aos 11 gols no Campeonato Brasileiro e se isolou na artilharia da competição. Lucca, com 10, é o segundo colocado. Além de ajudar o Corinthians na briga pelo título, Jô tem um objetivo particular: desde a primeira edição do Brasileiro, em 1971, o Timão nunca teve o artilheiro da competição. Jô, agora, apresenta-se como candidato. O Corinthians volta a campo neste sábado, contra o Sport, às 19h (de Brasília), em Itaquera. Com 44 pontos, o Timão está na liderança.

Desempenho

O Internacional voltou a apresentar bom desempenho dentro de campo e venceu com facilidade o Goiás por 3 a 0, no estádio Beira-Rio. O domínio colorado e o resultado do confronto animaram a torcida e os jogadores do Inter, que saíram de campo ressaltando que a equipe tem que manter esta postura nos próximos duelos. Um deles foi o goleiro Danilo Fernandes, que pouco foi acionado pelo adversário. O arqueiro relembrou a vitória contra o Oeste e destacou a atitude da equipe. “Foram duas vitórias jogando muito bem e dominando a partida. Então, hoje poderia ter sido uns 5 ou 6, tranquilamente. Isso pelo volume criativo e de jogo que tivemos. O goleiro deles está de parabéns. Pegou tudo ali. Então, a gente vem de dois resultados muito bons que são modelos a ser seguidos. Vai ser difícil segurar a gente se jogarmos com essa determinação”, analisou.

Atuação

O volante Rodrigo Dourado também exaltou a atuação colorada. “A gente precisava não apenas dessa vitória, mas de uma atuação como a de hoje e como foi contra o Oeste. Nos 90 minutos, fomos fortes, buscando o gol o tempo todo. Então, vamos manter isso. Voltamos a ganhar dentro de casa e agora temos um jogo difícil contra o Guarani, lá, e precisamos manter isso”, observou. O lateral-esquerdo Uendel destacou que o resultado foi para dar confiança aos jogadores. “A gente estava devendo em casa e nos últimos jogos temos demonstrado um excelente futebol. A vitória de hoje foi excelente, dominamos o Goiás e a equipe está de parabéns”, comentou. Outro jogador que fez coro ao desempenho colorado foi o atacante William Pottker. “Quando o coletivo funciona, a equipe faz uma grande atuação e o individual prevalece. Hoje, não temos jogador abaixo da média. Estão todos de parabéns, mas vale lembrar que a gente tem ainda 20 rodadas e temos que manter o alto nível para não deixar cair em nenhum momento e seguir firme na competição”, disse.

Adversário

Substituído na segunda etapa com dores, após se chocar no alto com o jogador adversário e cair de mau jeito no chão, o atacante Eduardo Sasha comentou sobre o jogo e a pancada no ombro esquerdo. “É uma vitória importante para a gente. Viemos de uma grande vitória contra o Oeste. Agora, mais um jogo. Então, o caminho é esse e manter para os próximos jogos. No lance, foi uma pancada só. Caí de mau jeito. Está doendo um pouco, vamos ver o que aconteceu”, disse. O reestreante Leandro Damião que também saiu do jogo com dores fez questão de tranquilizar a torcida. “Senti câimbra nas duas panturrilhas. Tava atrapalhando já nos lances. Fui substituído para me cuidar e não atrapalhar o grupo também”, revelou. O Internacional volta a campo no sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, pela 19ª rodada da Série B.

Confronto

O América vem fazendo uma bela série B. Em confronto contra o Londrina, no Independência, em Belo Horizonte, a equipe comprovou isso, chegando a 12ª partida sem perder. O grupo de Enderson Moreira venceu o adversário por 3 a 2, de virada, e ficou isolada na liderança da competição com 36 pontos. O grande nome do jogo foi Bill. O atacante marcou dois gols, o de empate, de pênalti, e da virada, com um belo chute de fora da área, e ainda deu passe para o terceiro tento, de Luan. O Londrina, porém, foi um duro adversário e não facilitou a vida do alviverde e por duas vezes tentou melar a alegria mineira. O América volta a campo na próxima sexta-feira, contra o CRB, às 21h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé. O Londrina recebe o Vila Nova, no Estádio do Café, na próxima segunda-feira, às 20h.

Colocados

O Ceará entrou no grupo dos quatro primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Castelão, em um confronto direto na tabela de classificação, o time alvinegro fez a diferença no primeiro tempo e ganhou por 3 a 1 do Criciúma. Com 28 pontos ganhos, o Ceará assume a quarta colocação, já que leva vantagem sobre Guarani e Juventude nos critérios de desempate. Já o Criciúma, ultrapassado pelo adversário de Fortaleza, segue com os mesmos 26 pontos e cai para a nona posição. Pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno, o Criciúma volta a campo para enfrentar o Brasil de Pelotas às 19h15 (de Brasília) de sexta-feira, no Estádio Heriberto Hulse. Já o Ceará, às 16h30 de sábado, pega o ABC, no Frasqueirão.

Assumir

O Guarani só precisava vencer sua partida para assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, já que o Vila Nova havia tropeçado. No entanto, o Bugre visitou o Luverdense e perdeu por 1 a 0, deixando o G4 da competição. O Guarani não fez um bom primeiro tempo e foi pressionado pelo Luverdense. Na segunda etapa, o Bugre teve mais poder ofensivo, mas, ainda assim sofreu com sua defesa. Já nos acréscimos, Rafael Ratão fez grande jogada individual e marcou o gol da vitória por 1 a 0. Com o resultado, o Guarani deixou o G4 da Série B e foi ultrapassado por Ceará e Vila Nova. Agora, o Bugre ocupa a quinta posição da competição, com 28 pontos somados. Na próxima rodada, a equipe paulista recebe a visita do Internacional, atual vice-líder. Já a equipe de Lucas do Rio Verde chegou à 20 pontos, mas não deixou a zona de rebaixamento – o clube ocupa a 17ª posição.

Superioridade

O Paysandu respirou na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Arena Pernambuco, o Santa Cruz chegou a sair na frente, mas o time paraense aproveitou a superioridade numérica no segundo tempo e conseguiu a virada por 2 a 1. Com 23 pontos ganhos, o Paysandu sobe para a 14ª colocação do torneio nacional e abre cinco de vantagem em relação ao Luverdense, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Já o Santa Cruz, com os mesmos 23 pontos, é ultrapassado e cai para o 15º posto. Pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em duelo programado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, o Juventude encara o Santa Cruz, no Estádio Alfredo Jaconi. Já o Paysandu, às 19 horas do mesmo dia, pega o também ameaçado Figueirense, no Mangueirão.

Contratação

No dia em que anunciou a contratação do técnico Roberto Fernandes, o Náutico voltou a conquistar uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro após duas derrotas e três empates. O lanterna fez 1 a 0 sobre o Vila Nova, com os portões do Serra Dourada fechados em função da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O resultado ainda não foi suficiente para tirar o Náutico, agora com 11 pontos ganhos, da situação desesperadora em que se encontra. O Vila Nova tem 29 e ainda figura na zona de acesso da competição. O gol da vitória do Náutico foi marcado por Breno, aos 32 minutos do primeiro tempo. O defensor brigou pela bola dentro da área após uma cobrança de lateral, acreditou na sequência do lance e acabou recompensado. Ele ficou com a sobra em um chute da entrada da área de Diego Miranda, que desviou em Maguinho, e completou para a rede.

Ameaçado

O Juventude completou sua sexta partida sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Orlando Scarpelli, contra o ameaçado Figueirense, dirigido pelo interino Márcio Coelho, o time gaúcho ficou no empate por 2 a 2. Com 28 pontos ganhos, o Juventude figura no quinto lugar da tabela de classificação do torneio nacional. Já o Figueirense chega aos 17 pontos e fica na 17ª colocação. O Paysandu, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, contabiliza quatro pontos a mais. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h30 (de Brasília) deste sábado, o Juventude tenta encerrar a série de seis jogos sem ganhar contra o Santa Cruz, no Alfredo Jaconi. Às 19 horas do mesmo dia, o Figueirense encara o Paysandu, no Mangueirão.

Exigência

Tom Cruise e Cuba Gooding Junior protagonizam um dos momentos mais delirantes da história do cinema desportivo no filme “Jerry Maguire”. Trata-se daquele em que Rod Tiwell, jogador de futebol americano, faz uma exigência ao seu representante. Ele manda que o empresário grite ao telefone “Me mostre o dinheiro!” para não demiti-lo. É o maior exemplo do esporte profissional atualmente: o dinheiro acima de tudo. Da mesma forma que Neymar e seu pai/representante. Eles aceitaram a oferta do PSG porque representa muito mais dinheiro para ambos. Estamos em um mundo de mercenários, no qual os sentimentos e valores importam muito pouco. Ou nada. Neymar veio para o Barça por dinheiro. Por 40 milhões de euros (R$ 132 milhões, à época) que Rosell pagou a seu papai. Uma operação que pôs o Barcelona contra a parede, sendo julgado e condenado por fraude fiscal.

Traição

Neymar e seu pai retribuíram o favor “pagando” com traição: vai para o PSG por outros 50 milhões de euros (cerca de R$ 183 milhões) de luvas e, além disto, outros 33 milhões líquidos (em torno de R$ 110 milhões) por temporada para a criança. O que ganha o clube blaugrana? Os 222 milhões de euros (R$ 820 milhões) a serem pagos pelo clube francês devido à cláusula de rescisão do brasileiro… O Barça também ganhará tranquilidade. Como dizia Cruyff, “um jogador que não esteja feliz no Barça, que se vá”. E Neymar prefere o dinheiro ao projeto esportivo, não nos serve. Aqui, o único intocável é Messi. O futuro grená já não passa pelo brasileiro. Temos de buscar um substituto imediatamente: Griezmann, Mbappé ou Dembélé. Adeus, Neymar. Até nunca. Mas, antes de ir: “me mostre o dinheiro”.

Companheiro

Uma das maiores duplas do futebol mundial se despedem nesta quarta-feira de manhã. Neymar não participou do treino do Barcelona para decidir seu futuro, que deve ter destino certo no Paris Saint-Germain. Diante da partida, companheiro de ataque no clube catalão, Lionel Messi deixou seu “até logo” ao craque, nas redes sociais. O argentino publicou um vídeo com várias fotos dos dois artilheiros da equipe juntos e deixou um recado de despedida. “Foi um prazer enorme ter compartilhado todos estes anos contigo, amigo Neymar. Te desejo muita sorte nesta nova etapa de sua vida. Nos vemos. Te amo muito”, disse o camisa 10 do Barça ao colega. Desde que chegou e conquistou sua titularidade no Barcelona, Neymar e Messi formavam o famoso trio de ataque MSN, junto com o uruguaio Suárez. Juntos, os dois ganharam uma variedade de títulos e construíram uma amizade, publicamente declarada, além das quatro linhas. Neymar foi liberado pelo Barcelona para decidir seu futuro nesta manhã. Fato confirmado através de comunicado oficial do clube.

Escalados

A Comissão de arbitragem da CBF fez uma reunião por teleconferência com os árbitros escalados para a próxima rodada do Brasileirão, deu um “puxão de orelha” e pediu atenção para evitar a repetição dos erros nas jornadas recentes do Brasileirão. “É uma reunião para alertar. Estamos verificando equívocos que não estavam acontecendo. É um alerta para que retomem a atenção e a concentração para que façam o melhor planejamento e estratégia de jogo. São orientações para que todos fiquem atentos. Estamos entrando numa fase da competição onde a atenção e concentração devem ser redobradas para o mínimo de erro possível” disse ao site da CBF o Coronel Marinho, presidente da comissão. Se os erros na marcação ou não de pênaltis eram os principais no início da competição, nas últimas cinco rodadas cresceram os equívocos em jogadas de impedimento, anulando ou validando gols de forma indevida. Segundo a CBF, a reunião teve ainda debate sobre temas como o uso adequado dos aparelhos de comunicação, liderança, agilidade na tomada de decisão, prioridades assistente adicional e a decisão rápida em lances polêmicos.

Negociações

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou um relatório com dados das negociações entre clubes do Brasil e do exterior, produzido pela Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento da instituição. O documento tem dados compilados a partir do Fifa TMS e, de acordo com os números, os valores das transações dos jogadores do Brasil aumentaram em 67% neste ano. O Fifa TMS é um sistema que reúne as informações inseridas pelos clubes em contratações internacionais. Para que a comparação fosse possível, foram considerados os mesmos períodos nos dois anos em questão. No ano passado, somando as janelas do início do ano e o primeiro mês do segundo fluxo, foram realizadas 1.035 negociações, sendo 102 envolvendo valores, totalizando em R$ 575.239.577,00. Já em 2017, o relatório mostra que foram realizadas 1.181 contratações de entrada ou saída do futebol brasileiro. 123 destas que envolveram dinheiro, chegaram a R$ 960.704.166,36.

Separado

Na última terça-feira, o diretor de futebol Alexandre informou que o volante Felipe Melo não jogaria mais no Palmeiras. Após a decisão, o jogador de 34 anos passou a treinar separado do elenco comandado por Cuca. Em seu Instagram, Felipe Melo postou um vídeo dele entrando em um dos campos da Academia de Futebol, que estava sem ninguém, nesta quarta-feira e o meio-campista afirmou: “Vamos trabalhar. Sozinho nunca, sempre com Deus”. Esta é a segunda vez que o volante treina separado do elenco Palmeiras, que derrotou o Botafogo, no Estádio Nílton Santos, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pelo placar de 2 x 1 em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao longo de sua passagem pelo Verdão, Felipe Melo se envolveu em diversas polêmicas. Nas mais recentes, ele criticou o treinador Cuca após a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil e voltou a falar mal do comandante do alviverde em áudio vazado na segunda-feira.

Recorde

O Santos terminou de reunir toda a documentação que julga necessária para corrigir informações do passaporte desportivo do atacante Neymar, prestes a confirmar uma transferência recorde ao PSG, da França, por € 222 milhões (cerca de R$ 823 milhões). O clube pretende apresentar a papelada ainda nesta quarta-feira à CBF, responsável pela emissão do documento que é utilizado para definir o percentual de cada agremiação na divisão da indenização paga pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, que remunera clubes formadores com até 5% do valor total de uma transferência internacional. Dessa forma, o Santos quer incluir dois anos a mais de vínculo com Neymar, entre os 12 e os 13 anos do jogador, o que ampliaria o percentual de responsabilidade do clube em 0,5% – o atleta já estava na Vila Belmiro desde os 11 anos, mas só pôde ser registrado a partir dos 14, de acordo com a legislação brasileira. Os cálculos alvinegros são de ficar com aproximadamente 4% da quantia que o PSG irá repassar ao Barcelona, o que significaria quase R$ 33 milhões na cotação atual.

Pagamento

É possível, porém, que o Santos tenha dificuldade em receber o que acredita ter direito. Uma tese defende que em casos de transferências pelo pagamento da multa rescisória, como será a ida de Neymar ao PSG, não é devido o percentual aos formadores. Os brasileiros contestam e se apegam ao histórico da Fifa para receber o dinheiro – a disputa pode chegar à Câmara de Resoluções da entidade. A saída de Neymar também renderá ao Santos outros € 4,5 milhões (cerca de R$ 16 milhões) como compensação pela não realização de um amistoso contra o Barcelona previsto em contrato assinado na época da venda do atacante aos catalães, em 2013. O jogo, no Brasil, deveria acontecer durante o vínculo do atleta com os espanhóis. Esse dinheiro também não deve cair tão cedo no cofre alvinegro, já que os dois clubes vivem um litígio justamente pela negociação que levou Neymar à Europa há quatro anos. Um outro bônus previsto àquela época, de € 2 milhões pelo fato de o atacante ter sido finalista do prêmio de melhor do mundo, em 2015, foi pago pelo Barcelona em juízo. Apenas no mês passado a Fifa determinou que o dinheiro fosse liberado ao Santos.

Organizadas

Aconteceu mais uma vez. O Atlético-PR divulgou na tarde desta quarta-feira que proibiu as torcidas organizadas dos jogos na Arena da Baixada. Além disso, o clube paranaense está processando a Torcida Os Fanáticos (TOF) por danos materiais. A decisão de vetar bateria, bandeiras, faixas e vestimentas foi em decorrência do jogo diante do Grêmio pela quartas de final Copa do Brasil, na semana passada. Integrantes da TOF forçaram a entrada e quebraram catracas na ocasião. Dias depois da eliminação, com derrotas por 4 a 0 fora de casa e 3 a 1 em seus domínios, torcedores protestaram em frente ao CT do Caju e a cúpula atleticana alega que é uma “infeliz tentativa de pressionar atletas por meio de violência e ameaças, atos repugnantes, inconsequentes e incompatíveis com a verdadeira finalidade do futebol”. A relação entre a organizada e o Furacão é tensa desde 2012, quando Mario Celso Petraglia, que atualmente se afastou do cargo de presidente do Conselho Deliberativo, retornou ao poder.

Postura

Na época, ele fez a mesma proibição e manteve a postura até 2015. Nas eleições no fim daquele ano, diretoria e a torcida se aproximaram e, aos poucos, os materiais foram sendo liberados. Mas, em abril de 2016, o Atlético-PR voltou a proibir o material devido a um protesto no aeroporto Afonso Pena, após revés para o rival Coritiba por 2 a 0, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense. A delegação estava a caminho do jogo contra o Flamengo, pela semifinal da Primeira Liga, vencida pela equipe paranaense por 1 a 0. Nesse mesmo período, um vídeo de integrantes da TOF ameaçando o atacante Walter também atrapalhou a relação. A nova liberação aconteceu ainda no ano passado e agora ganha um novo capítulo dessa novela sem fim. Fora a proibição, o Furacão ainda denunciou todos os sócios envolvidos identificados nos atos, com pedido de suspensão preventiva. Vale lembrar que o setor FAN, destinado à organizada, tem biometria na Arena, justamente para facilitar a identificação de infratores. A medida já vale para o duelo com o Avaí nesta quinta-feira, pela Série A.

Representantes

Foram dias de negociação e silêncio. Nem o Fluminense e nem os representantes de Richarlison se pronunciavam sobre a iminente saída do atacante. Até a última segunda-feira, quando o presidente Pedro Abad confirmou a venda ao Watford, por 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões). Dois dias depois, o empresário Renato Velasco aceitou falar sobre as últimas semanas e as negociações que definiram o adeus do camisa 70. Um dos representantes de Richarlison, Velasco explicou os motivos que levaram o atacante de 20 anos à Premier League e não ao Ajax, que parecia o destino mais provável. Segundo ele, fatores como o valor da proposta, o técnico português Marco Silva e os 10% a que o Fluminense terá direito em uma futura venda foram determinantes. “Na proposta do Ajax não tinha essa opção. O Watford comprou 100% dos direitos econômicos do Richarlison. Na próxima venda, eles ficam com 90% e o Flu com 10% (…) Vai jogar na Premier League, se valorizar. Daqui a um, dois anos, esses 10% podem valer muito” frisou Velasco. Na Europa desde segunda, Richarlison realizou exames na terça e já até distribuiu autógrafos. A tendência é que ele seja anunciado nesta quarta. O contrato será de cinco anos e o Flu terá direito a 50% do valor da venda, cerca de R$ 23 milhões.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com