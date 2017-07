Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Vitória

A virada histórica do São Paulo sobre o Botafogo não teve um grande herói, e sim alguns jogadores que foram fundamentais para a vitória nos acréscimos por 4 a 3. Mas, o que ficou evidente é o salto de qualidade que a equipe deu com Hernanes no meio-campo e a perspectiva de melhora do time também com a chegada do jovem Marcos Guilherme. Ambos estrearam no sábado e marcaram gols. A dúvida maior pairava sobre Hernanes. Apesar de toda idolatria que o camisa 15 carrega entre os torcedores tricolores, o jogador 32 anos havia feito apenas sete jogos no ano e teve uma semana para se adaptar ao fuso-horário brasileiro, pois passou os últimos meses na China. A resposta, no entanto, foi melhor do que Dorival esperava. “Hernanes é bem tranquilo no dia a dia, jogador que já tem uma maturidade, uma vivência no futebol, se entrega como ninguém nos treinamentos, isso foi o que mais nos impressionou. Em cima da movimentação do Hernanes, começamos a construir triangulações, infiltrações pela lateral, ficamos mais com a bola. Isso foi um ganho importante”, explicou o treinador, encantado com o reforço que ganhou de presente da diretoria.

Aproveitar

E não foi só Hernanes que soube aproveitar bem a oportunidade. Marcos Guilherme entrou apenas no segundo tempo, mas mudou o jogo, se movimentou bem e foi fatal com dois gols nas duas oportunidades que teve. Nada que surpreendesse Dorival Júnior, que ainda revelou sua admiração pelo meia é antiga. “O Marcos Guilherme já há algum tempo nós olhávamos. Tentei levá-lo para o Santos desde meu primeiro ano lá, mas acabou não acontecendo. Agora ele tem essa oportunidade. Espero que ele cresça na carreira, porque ele está buscando isso”, contou o técnico. Mas, independente dos valores individuais, o mais importante para o São Paulo agora é o time se encontrar e confirmar uma reação no Campeonato Brasileiro diante do Coritiba, em casa, na próxima quinta. A saída da zona do rebaixamento aliviou, mas vencer quinta é fundamental. Por isso, Dorival Júnior mandou um recado direto para os torcedores são-paulinos.

Competição

Cerca de três horas após entrar em campo, o Corinthians se sagrou campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com o empate entre Grêmio e Santos na Arena tricolor, o Timão não pode ser mais alcançado nas duas rodadas restantes para a metade da competição. Após 17 jogos, o Corinthians soma 41 pontos e lidera o Brasileirão. Na segunda colocação, o Grêmio tem 33 pontos, oito a menos que o Alvinegro. Apesar da conquista ser apenas simbólica, o retrospecto mostra é amplamente favorável a quem termina o primeiro turno na ponta. Nas 14 edições anteriores, em 11 o título ficou com o “campeão” do torneio início.

Conquista

Cruzeiro (2003, 2013 e 2014), Santos (2004), o próprio Corinthians (2005, 2011 e 2015), São Paulo (2006 e 2007), Fluminense (2010) e Palmeiras (2016) sacramentaram a conquista nacional após o “título” do primeiro turno. Grêmio, em 2008, Internacional, em 2009, e Atlético-MG, em 2012 foram os únicos que não validaram a simbólica conquista ao final do campeonato. Nestes anos, os campeões foram São Paulo, Flamengo e Fluminense, respectivamente. Para seguir firme rumo ao heptacampeonato corintiano, o time de Fabio Carille volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Atlético-MG no Mineirão, às 21h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contestação

A polêmica envolvendo Cuca e Felipe Melo no Palmeiras ainda gera muita dúvida e contestação não só entre torcedores alviverdes. Nesse domingo, em entrevista ao Mesa Redonda, da TV Gazeta, Marcelinho Carioca, ídolo corintiano, questionou a decisão do técnico palmeirense, apesar de conhecer bem o temperamento e a personalidade forte do volante. “Será que o Cuca chamou ele ao pé do ouvido, foi lá no quarto e falou: ‘vamos conversar?’”, ponderou o Pé de Anjo. “A leitura que eu faço é a seguinte: a questão não é técnica, porque o Felipe é um cara de personalidade forte, de opinião contundente, que comanda o ambiente. É um cara que vai lá… Lógico não queremos violência, mas futebol é tiro, porrada e bomba”, explicou o ex-jogador. Para Marcelinho Carioca, Cuca deveria contornar o caso e não levar direto à diretoria por entender que Felipe Melo ainda poderia ser útil para o time, principalmente em função das opções que o treinador tem à disposição no elenco.

Transparente

“O Felipe brigou com o preparador físico, com dois jogadores, ele fala na cara, é um cara diferente, transparente. Ele vinha jogando bem. Há dois meses ele era o herói do time. Agora, o perfil do Cuca é assim: ‘eu não vou falar para ele. Eu vou por cima e prefiro tirar’. A questão não é técnica. O Thiago Santos e o Bruno Henrique não são melhores que o Felipe nem aqui nem na China”, opinou Marcelinho, que enquanto jogador também era conhecido por “falar demais” e ter uma personalidade destacada. “Se ele não treinar uma semana ele joga ali. Mas é como meu pai me dizia: quem fala demais dá bom dia a cavalo. O Felipe tem a personalidade muito forte. Ele bateu de frente com o comandante”, continuou Marcelinho. “O Felipe Melo é um cara sensacional. É um cara maravilhoso. Às vezes ele fala para a gente: ‘eu não consigo me conter, eu vejo as coisas erradas’. Eu perdi três Copas do Mundo por falar demais”, completou. Questionado pelo comentarista Vanderlei Nogueira, Marcelinho Carioca, com experiência de sobra no futebol, explicou o motivo da ausência de opinião do restante do grupo de atletas diante do caso. “O grupo não vai se meter, não vai chegar e falar, porque existe um comando que pode rasgar todo mundo. Quando você coloca um cara de personalidade no banco, você induz o cara a errar. É um cara que vai ser titular até com a venda nos olhos. Você vai colocar no banco, ele não vai aguentar”, concluiu Marcelinho.

Reclamações

O presidente do Flamengo concorda com as reclamações corintianas na partida deste domingo, em Itaquera. Na saída da Arena alvinegra, Eduardo Bandeira de Mello se manifestou sobre o gol de Jô mal anulado. “A reclamação do Corinthians é correta, porque o gol foi legal. São muitas equipes prejudicadas”, disse, rapidamente, o dirigente na saída do estádio. Em contra-ataque puxado por Marquinhos Gabriel, Rodriguinho teve paciência, rodou a bola e encontrou Maycon, livre no meio da área. O volante cruzou rasteiro e Jô empurrou para as redes, mas o auxiliar Pablo Almeida da Costa marcou erroneamente o impedimento do camisa 7, três metros em condição legal. Esta é a segunda vez que o mandatário do Flamengo se manifesta sobre a arbitragem neste Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Palmeiras na Ilha do Urubu, por 2 a 2, Bandeira de Mello reclamou muito. “É muito desagradável você perder pontos nessas circunstâncias de hoje. Dá vontade às vezes de desistir. Se isso é futebol, não tenho menor prazer em participar disso”, disse na ocasião.

Dominado

Grêmio e Santos fizeram um típico duelo de ataque contra defesa neste domingo, em Porto Alegre. O Peixe, atuando fora de casa, até começou bem a partida, mas passou a ser completamente dominado após os minutos iniciais. Mesmo assim, o time comandado por Levir Culpi abriu o placar com David Braz ainda no primeiro tempo. Porém, a alegria dos santistas durou pouco, afinal, Fernandinho empatou na sequência. Já na segunda etapa, mesmo sem fazer um jogo brilhante, o alvinegro conseguiu segurar o ímpeto gremista e arrancou um empate na Arena. Com a igualdade, Tricolor e Peixe seguem em segundo e terceiro, respectivamente. Porém, as duas equipes não conseguiram diminuir a diferença para o líder Corinthians, que apenas empatou com o Flamengo em Itaquera e parou nos 41 pontos. Na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília) o Santos reencontra o Flamengo, que o eliminou na Copa do Brasil. O duelo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, acontecerá no Pacaembu. No mesmo dia e horário, o Grêmio visita o lanterna Atlético-GO, no estádio Olímpico, em Goiânia.

Anulada

O Corinthians esteve perto de perder a sua invencibilidade na tarde deste domingo, no estádio de Itaquera, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Flamengo. O time da casa, contando com a força da sua torcida, abriu o placar com o Jô duas vezes, uma delas anulada de forma errada pela arbitragem, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os cariocas pressionaram muito, empataram com Réver e ficaram mais perto da vitória do que os anfitriões. Com o resultado, o Timão se mantém na liderança da tabela, com 41 pontos, e conquista o primeiro turno da competição nacional, já que, com o empate entre Grêmio e Santos, não pode mais ser alcançado pelos adversários. O Mengão, em busca de um encaixe melhor para os seus ótimos jogadores, tem 29 pontos, buscando um lugar entre os quatro primeiros do torneio. Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille têm mais um embate de tradição pela frente, contra o Atlético-MG, na quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Mineirão. Já Zé Ricardo e sua trupe, por outro lado, novamente atuam em São Paulo, dessa vez contra o Santos, no estádio do Pacaembu, às 21h45 (de Brasília) da quarta.

Empate

O Cruzeiro vacilou e ficou no empate, sem gols, com o Vitória, na noite deste domingo, no Mineirão, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O triunfo era importante para a Raposa porque o time mineiro ficaria melhor posicionado na tabela. Agora, o grupo de Mano Menezes está na nona colocação, com 23 pontos. O time baiano segue no Z4, com tentos. O jogo teve dois tempos diferentes. Na etapa inicial, a Raposa foi melhor, criou e chegou com facilidade contra a meta adversária. No segundo tempo, o Vitória foi mais agressivo e deu dificuldades. Apesar disso, o Cruzeiro também teve boas oportunidades no segundo tempo e, por pouco, não fez seu gol. O Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Vasco, no Rio de Janeiro. O Vitória recebe a Ponte Preta, na quarta, às 21h, no Barradão.

Derrota

A Chapecoense desperdiçou boas chances, não conseguiu se impor em casa e levou a derrota por 2 a 1 pelo Atlético-GO, neste domingo, em plena Arena Condá. Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, os goianienses viraram o jogo fora de casa e puderam respirar um pouco na tabela de classificação. Os gols da partida ficaram por conta de Luiz Otávio, pela Chape, e Luiz Fernando e Gilvan para o Dragão. Com o resultado, a Chape se complicou na tabela. Ocupando a 11ª posição, o Verdão do Oeste tem apenas 21 pontos somados e pode ser ultrapassado por outras equipes ao longo da rodada deste domingo. Já o Atlético-GO deu uma respirada com a vitória. Caso tivesse perdido o jogo, seria a 12ª derrota da competição, deixando a vida do time de Goiânia ainda mais difícil no restante do campeonato. Mesmo seguindo na lanterna, o Rubro-Negro se igualou aos 12 pontos do penúltimo colocado Vitória, ficando atrás apenas no saldo de gols.

Temporada

Após a dura eliminação na Copa do Brasil, no meio de semana, para o Botafogo, o Galo junta os cacos para seguir firme na temporada. Na tarde deste domingo, o time mostrou reação e venceu o Coritiba, por 2 a 0, no Couto Pereira, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado deixa a equipe mineira em nona, com 23 pontos. O Coxa está coladinho na zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 19 tentos – a dois do Z4 que tem o rival, Atlético-PR, como cabeça. O Atlético foi superior durante boa parte do jogo. Dos 90 minutos do relógio do árbitro, em, pelo menos, 80 a equipe de Rogério Micale dominou a partida. O primeiro gol foi marcado de pênalti, por Fábio Santos, e o segundo por Rafael Moura, na etapa complementar, em momento que a equipe sofria certa dificuldade. O Galo volta a campo na próxima quarta-feira, no Mineirão, contra o Corinthians, às 21h (de Brasília). Já o Coxa vai ao Morumbi, na quinta, às 19h30, duelar com o São Paulo.

Espetacular

O Sport segue fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro. Muito desfalcado, o Leão bateu o Bahia por 3 a 1 neste domingo, na Arena Fonte Nova, e se garantiu em mais uma rodada entre os seis primeiros colocados do torneio nacional. Mesmo com o Tricolor tentando dominar as ações da partida, foi o Rubro-Negro quem abriu o placar aos 18 minutos, com Everton Felipe. O empate do Bahia veio no segundo tempo com Rodrigão, mas a vitória do Sport foi consolidada pouco depois por Ronaldo Alves. Já nos acréscimos, Lenis completou o placar. O resultado mostra a força do elenco leonino, que não teve neste domingo Rithely, Diego Souza e André, por suspensão, e Samuel Xavier e Rogério, poupados. Com o resultado, o Sport segue na sexta colocação com 27 pontos. Já o Bahia é o 14º com 19. Na próxima rodada, o Sport recebe o Fluminense na Ilha do Retiro, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília). Já o Bahia visita a Chapecoense na Arena Condá, no mesmo dia e horário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bastidores

Em meio ao rebuliço nos bastidores do clube pelo afastamento do volante Felipe Melo, o Palmeiras usou da velha tática de vencer bem para tentar acalmar a crise. Sem dificuldades, o time de Cuca derrotou o Avaí por 2 a 0, na noite deste sábado (29), no Allianz Parque, e entrou provisoriamente no G-4 do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alviverde chegou aos 29 pontos e termina a rodada entre os quatro primeiros se o Flamengo não vencer o Corinthians, neste domingo (30), no Itaquerão. Cuca iniciou o jogo com a formação que ele considera a ideal neste momento e que deve ser escalada para encarar o Barcelona, do Equador, pelos confrontos de volta das oitavas de final da Libertadores. Com uma formação bem ofensiva e diante de um time que luta contra o rebaixamento, o Palmeiras fez o que se esperava dele e partiu para time dos catarinenses, que geralmente já adotam uma formação ofensiva. Neste sábado, então, se fechou mais ainda. Mas a modesta equipe catarinense aguentou pouco a pressão. Com toques rápidos e jogadas pelas linhas de fundo, o Palmeiras conseguia abrir espaço na defesa, mas não chutava ao gol. Até que Dudu resolveu testar a boa fase do goleiro Douglas e levou a melhor. Aos 10 minutos, ele arriscou um forte chute da meia-lua, o goleiro do Avaí foi nela, mas não conseguiu evitar a abertura do placar.

Inadmissível

O presidente do Corinthians foi outro que não poupou o auxiliar Pablo Almeida da Costa pelo gol mal anulado de Jô, ainda no primeiro tempo do empate por 1 a 1 entre o clube e o Flamengo. Insatisfeito com o que considerou um erro inadmissível, Roberto de Andrade disse não entender o que motivou a anulação e prometeu telefonar para o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Marco Polo Del Nero. “Não tem como você ver o assistente errar um lance tão fácil quanto esse e o pessoal não ficar nervoso, como ficou todo mundo lá dentro do vestiário. O jogador mais de um metro atrás da marcação e o cara me aponta impedimento”, protestou o dirigente, reclamando da falta de capacidade da arbitragem em geral.

Preparação

“Uma arbitragem dessa, que faz pré-temporada, tudo, e acontece um erro desse. Como pode fazer uma preparação melhor, investimento maior, e tudo piorar?”, continuou Roberto, que acredita que a pressão sobre os juízes pode ser a única saída para os alvinegros. “O que existe é pegar o telefone e reclamar. Vou ligar e reclamar, presidente da CBF, eles tem que nos escutar. Estava todo mundo nervoso dentro do vestiário, timaço do Flamengo, isso desestimula. Se é um lance duvidoso eu não crucifico ninguém, faz parte, mas não é duvidoso. Fácil demais de marcar. Não sei o que passa pela cabeça do auxiliar, não é possível que ele se enganou”, concluiu.

Comandada

Apesar de ter começado o duelo arriscando algumas jogadas no ataque, o Santos foi completamente dominado pelo Grêmio em grande parte do duelo deste domingo, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a equipe comandada por Levir Culpi conseguiu arrancar o empate em 1 a 1. O meia Lucas Lima admitiu que o Peixe entrou em campo com a proposta de atuar mais recuado, porém, ele lamentou as falhas na marcação. “A gente veio muito recuado, mas tivemos dificuldade na marcação. Eu, particularmente, joguei muito atrás. Tentamos nos adaptar ao jogo deles. Mas conseguimos segurar a pressão e esse pontinho pode fazer muita diferença lá na frente”, explicou o camisa 10 na saída do gramado. Com a igualdade, o Santos chegou aos 31 pontos e manteve-se na terceira colocação do Brasileiro. E na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília) o alvinegro reencontra o Flamengo, que o eliminou na Copa do Brasil. O duelo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, acontecerá no Pacaembu.

Assumiu

Antes de virar o jogo para cima do Botafogo, o São Paulo sofreu com uma virada do rival carioca também em menos de dez minutos. E Renan Ribeiro acabou fazendo papel de vilão no segundo gol botafoguense, ao errar o tempo da bola após chute despretensioso de Marcos Vinicius. Depois da partida, com a vitória garantira, o goleiro tricolor evitou dar desculpas, assumiu a falha e se explicou. “Fui bastante infeliz ali, goleiro é momento, é tudo muito rápido, eu tomei uma decisão achando que ela ia quicar um pouco para trás, onde eu poderia espalmar para o lado. Mas ela quicou de uma maneira diferente e não onde estava minha mão, para ela bater e espirrar. Sou ser humano, sou passivo a erros. Agradecer o grupo pela vitória importante e vou voltar a trabalhar para não cometer esses erros que eu cometi, e vida que segue”, comentou o atleta. Ter a cabeça no lugar para seguir concentrado, sem se abalar com o erro, foi o principal desafio de Renan após a falha. Mesmo assim, o goleiro evitou supervalorizar o lance e voltou a ressaltar que o fato faz parte da vida de todo jogador.

Questionado

O árbitro catarinense Braulio da Silva Machado teve muito trabalho na Arena do Grêmio na noite desse domingo. O jovem juiz foi muito questionado tanto por gremistas quanto por santistas durante o confronto em Porto Alegre, precisou dar dez minutos de acréscimo e acabou expulsando o lateral Edílson nos minutos finais, quando ainda disparou cartões amarelos para tentar conter as reclamações. Após o apito final, o clima continuou quente, com os jogadores brigando entre si. Renato Gaúcho entrou no gramado para afastar seus atletas da confusão e cumprimentou Braulio normalmente. Posteriormente, em entrevista coletiva, o treinador mandou seu recado. “Sobre arbitragem eu não gosto de comentar, não falo, deixo para vocês, diretoria, não cabe a mim. Tenho de analisar minha equipe dentro de campo. Não falo de arbitragem. Procuro treinar minha equipe”, disse, sem deixar, porém, de comentar o lance que gerou o cartão vermelho a Edilson.

Respeito

“Não quero que minha equipe seja freira, não quero padre em campo. Na hora de chegar junto, tem de chegar junto. Meu time é de homens, não vai aceitar tudo, cabisbaixo, mãozinha para trás. Eu falo para ter respeito com árbitros e adversários. O Edílson queria bater rápido (a falta), empurrou o jogador (Thiago Ribeiro), o juiz quis dar o cartão vermelho, isso eu não comento, foi escolha dele, mas meu time vai chegar junto, sim. Sempre com respeito, mas vai chegar junto”, avisou. Sobre o jogo em si, Renato Gaúcho mais uma vez disparou elogios a sua equipe e evitou lamentar o fato do Grêmio ter desperdiçado a chance de ficar a seis pontos do líder Corinthians na tabela de classificação. A vantagem dos paulistas segue em oito pontos. “Normal no futebol, nem sempre você vai ganhar, mas o que me deixa feliz é que minha equipe jogou bem de novo, criou, o Vanderlei estava em uma noite feliz, faz parte. A gente cria para fazer os gols, mas nem sempre consegue. Enfrentamos uma grande equipe, terceira colocada, mas o Grêmio foi bem superior, jogou o tempo todo no campo do Santos. Infelizmente tomamos um gol no fim do primeiro tempo, empatamos, mas a bola não entrou mais”, analisou.

Coletiva

O técnico Zé Ricardo ficou satisfeito com a exibição do Flamengo diante do Corinthians nesse domingo, principalmente no segundo tempo, quando a equipe carioca subiu de produção e criou condições de conquistar a vitória. Na entrevista coletiva após o empate por 1 a 1, o treinador comentou que as alterações fizeram a diferença porque Willian Arão, Berrio e Vinicius Júnior entraram muito bem e mudaram o panorama do confronto. O treinador rubro-negro admitiu que o Corinthians começou melhor e, depois de marcar o gol, ganhou confiança para partir para cima do Flamengo, mas lembrou que o resultado acabou sendo justo pela atuação do seu time no segundo tempo. “São duas grandes equipes. Isso ficou nítido no jogo de hoje”, afirmou o treinador. Zé Ricardo explicou ainda que não era só a questão matemática de diferença de pontos que estava em jogo. Havia um simbolismo que sempre cerca um Flamengo x Corinthians. “Tivemos chances com uma bola na trave numa rebatida, num desvio contra do Pedro Henrique. Tivemos a oportunidade com o Diego…”, ressaltou Zé Ricardo, antes de falar sobre a estreia de Diego Alves no gol da equipe. “É importante continuar com um jogador como esse, com essas características, porque estamos em uma temporada muito desgastante”.

Confronto

O Santos foi massacrado pelo Grêmio neste domingo, em Porto Alegre. Após começar bem a partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe viu o Tricolor Gaúcho controlar as ações em praticamente todo o confronto. Porém, na única bola que mandou em direção ao gol, o alvinegro conseguiu abrir o placar com David Braz, até levou o empate na sequência, mas saiu da Arena gremista com o empate em 1 a 1 na bagagem. Apesar de comemorar o ponto conquistado fora de casa, o técnico Levir Culpi fez questão de criticar o fraco desempenho santista no ataque. “Foi um ótimo resultado, pela qualificação do Grêmio, que é um dos melhores times do Brasileiro. Mas tivemos alguns momentos na partida de uma inoperância ofensiva que não pode acontecer. No segundo tempo nós demos uma preferência pela defesa e não pelo ataque. Foi mais uma coisa instintiva. Não gostei. Mas estou valorizando o resultado pois ele é muito difícil aqui contra o Grêmio”, explicou o comandante em entrevista coletiva após o confronto. Com o empate no Sul, o Santos chegou aos 31 pontos e manteve-se na terceira colocação do Brasileiro. E na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília) o alvinegro reencontra o Flamengo, que o eliminou na Copa do Brasil. O duelo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, acontecerá no Pacaembu.

Gramado

Os jogadores do Corinthians deixaram o gramado visivelmente cansados após o 1 a 1 com o Flamengo na tarde deste domingo, no estádio de Itaquera. Mesmo relembrando o erro do auxiliar Pablo Almeida da Costa, que anotou impedimento inexistente de Jô no primeiro tempo, os alvinegros preferiram exaltar a capacidade técnica do adversário, que empatou no segundo tempo e chegou perto de virar a partida. “O estilo do Carille não é sofrer, nem o nosso”, rebateu Balbuena, ao ser questionado se o Timão pagou por sempre sofrer em suas partidas. Incomodado com as críticas apontadas à equipe, o camisa 4, que fez grande jogada no gol de Jô, exaltou os cariocas pelo futebol apresentado. “O Flamengo tem um grande time, não tem jogo fácil. Não esperávamos menos do que isso. Foi uma partida muito boa, resultado justo, queríamos ganhar, mas não deu. Empatar sempre tem um sabor amargo, mas, percebendo a qualidade do time adversário, foi um bom resultado. Tem muito jogo pela frente ainda. Mesmo se a gente tivesse ganhado a gente ia trabalhar da mesma forma”, disse ele, com opinião semelhante à de Fagner.

Dificuldade

“Jogo difícil, já sabíamos, já imaginávamos a dificuldade, Flamengo tem extrema mobilidade na frente. Nossa equipe se defendeu bem, mas faltou ficar um pouco mais com a bola para conseguir controlar mais o jogo”, avaliou o camisa 23. Jô, autor do gol e do tento mal anulado, lamentou os insucessos nos contra-ataques. “Eles deram sei lá quantos cruzamentos, era essa a jogada deles, cedemos muitos escanteios, normalmente a gente consegue ter efetividade nos contra-ataques. Mas foi natural, time grande, Flamengo vai brigar pelo título. Vida que segue e a gente está focado no campeonato”, disse o camisa 7, lamentando as saídas precoces de Marquinhos Gabriel e Clayson. “É um pouco do entrosamento, já estávamos acostumados a jogar com Jadson, Romero e Pablo. São jogadores de qualidade, mas a gente tem que ir com as armas que temos. Todo mundo tem qualidade para jogar”, concluiu o centroavante.

Igualdade

O Vitória jogou água no chopp do Cruzeiro, com o empate por 0 a 0, na noite deste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe mineira entrou em campo ainda comemorando a igualdade com o Palmeiras, no meio de semana, que permitiu a sequência da Raposa na Copa do Brasil. Já no Brasileirão, o placar sem gols deixa o time azul na nona colocação, com 23 pontos. Para o lateral-esquerdo, Diogo Barbosa, a postura do Vitória estava muito fechada, atrapalhando a proposta de jogo celeste. “Passava por uma vitória, a gente jogou contra um time que fez cera, a gente criou, mas não fomos bem, agora é buscar pontos fora de casa”, salientou. O Cruzeiro agora vai ao Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira, contra o Vasco, e tentar uma vitória para melhorar sua situação na tabela. Para Barbosa, é necessário trabalhar para o time azul voltar a vencer. “Difícil jogar contra um time que joga atrás do meio de campo, criamos, tivemos chances, agora é ter paciência e buscar pontos fora de casa”, finalizou.

Comemorar

O resultado do Sport neste domingo deixou o torcedor feliz da vida: vitória de 3 a 1 sobre o Bahia, em plena Arena Fonte Nova. Outro fã do Rubro-Negro, o meia Everton Felipe teve ainda mais motivos para comemorar. Após completar 20 anos na última sexta-feira, o jogador fez um gol e cedeu uma assistência no confronto contra o Tricolor baiano. Depois da partida, Everton exaltou a importância do resultado para o complemento da sequência do Campeonato Brasileiro. O aniversariante do final de semana ainda fez juras de amor ao Leão pernambucano e disse que jogar pelo clube é o maior presente que poderia ganhar. “Conseguimos um resultado positivo. Agora é trabalhar para corrigir os erros”, declarou o atleta, em entrevista ao SporTV, que completou. “(A boa atuação foi um) Presente, todo mundo tinha falado que eu merecia um presente. Mas eu tenho um presente todos os dias, que é ter saúde para jogar futebol e jogar no meu time do coração. Então, já tenho um presente, mas fui presenteado hoje novamente”. Depois da grande atuação como visitante, o Sport entrou na zona de classificação para a Copa Libertadores, ocupando a sexta colocação, com 27 pontos. Pela próxima rodada, a penúltima do primeiro turno do Brasileirão, o time rubro-negro volta para o Recife, onde encara o Fluminense.

Mandantes

Tem sido difícil para a torcida do Bahia deixar a Arena Fonte Nova sorrindo. Neste domingo, o Tricolor foi derrotado em casa pelo Sport e completou cinco jogos sem vitórias como mandantes, o que foi lamentado pelo meia-atacante Vinicius. “Agora faz cinco jogos que a gente não vence. A torcida vem, comparece e quer que a gente jogue bonito, consiga vencer. A fase é ruim e claro que a torcida fica chateada com o Jorginho, mas isso é um grupo e não é só ele. Só a gente pode sair dessa”, disse o atleta. Nos últimos cinco jogos na Fonte Nova, o Bahia foi derrotado por Palmeiras, Flamengo e Sport. Além disso, empatou com Fluminense e Avaí. Já fora de casa, vem de triunfos contra Ponte Preta e Atlético-MG. “Acho que o nosso time ficou muito afobado no segundo tempo, erramos muitas coisas que não costumamos errar, acabamos pecando e sofremos os gols. Agora é levantar a cabeça e trabalhar porque quarta-feira tem outro jogo difícil, contra a Chapecoense. Não temos tempo de lamentar muito não”, disse o volante Juninho. Na próxima rodada, o Sport recebe o Fluminense na Ilha do Retiro, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília). Já o Bahia visita a Chapecoense na Arena Condá, no mesmo dia e horário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dedicou

No meio de um momento bastante turbulento, o Galo venceu o Coritiba, na tarde deste domingo, por 2 a 0, no Couto Pereira. O lateral-direito, Marcos Rocha, dedicou o triunfo ao técnico Rogério Micale. De acordo com o camisa 2, o novo comandante chegou ao Galo com os olhos brilhando. “Fora de casa a gente vai bem, importante é vencer me casa, agora tem o Corinthians, depois da eliminação você fica triste, a vitória é importante para dar confiança, o Micale chegou com os olhos brilhando, a vitória é pra mudar o caminho, para mudar a sorte, pra dar confiança”, declarou o jogador. Algo que chamou a atenção foi a presença de jogadores experientes no banco de reservas, como Elias e Robinho. Rocha acredita que Micale ainda está no início do trabalho e reconhece a importância dos companheiros. “Ele está tentando encaixar a equipe, são jogadores importantes, que vão decidir partidas, vamos contar também com a experiência deles também”, finalizou o jogador. O Galo retorna a Belo Horizonte e agora se prepara para um grande duelo, contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília). Pelo desempenho ruim em casa até agora, a diretoria preto e branca decidiu mudar a casa e vai para o Mineirão nos próximos jogos.

Analisado

Marcelinho Carioca conhece o Corinthians como poucos, e também tem moral incomum para opinar sobre o que se passa com a equipe do Parque São Jorge. Nesse domingo, o Pé de Anjo foi direto quando questionado, durante entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, sobre quem tem o principal mérito pela brilhante campanha corintiana na temporada de 2017 até aqui. “Isso é fruto de um trabalho, estudado, analisado, do Carille há bastante tempo. Ele tem o grupo na mão. O aluno aprende com o grande mestre. Um ataque eficiente, uma defesa extremamente forte e sólida. A aplicação dos jogadores é impressionante, todos voltam atrás da linha da bola e você vê que o gol do Corinthians sai de um passe errado do Flamengo, e o Balbuena serve o Jô. Trabalho de aplicação tática fora do normal”, elogiou o eterno camisa 7. Além da postura do time em campo, Marcelinho ressaltou a personalidade com que Carille se impôs perante ao grupo, mesmo sendo um técnico novato e diante de muita pressão pelo momento que o clube vinha atravessando à época de sua efetivação.

Exagerada

O Santos arrancou um empate por 1 a 1, com o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre. A partida foi tensa, com troca de empurrões entre os jogadores, e só acabou aos 55 minutos do segundo tempo. Após o duelo, o técnico Levir Culpi afirmou em entrevista que os dois times sofreram uma pressão exagerada para ganhar a partida. O treinador acredita que, com os problemas políticos do Brasil, os torcedores estão descontando as cobranças que deveriam ser para os governantes nos jogadores e nos técnicos. E, para Levir Culpi, a única saída seria o investimento em educação. “A coisa começa com o governo. Estamos desgovernados, todos os políticos estão indo para a cadeia, porque a corrupção é incrível. Você é um torcedor, vem para o campo, e no campo é o lugar onde você exerce a democracia. Você reclama, xinga, fala o que quiser dentro do campo. A cobrança em cima do técnico e do jogador pode ser exercida. Mas essa cobrança deveria ser para os políticos. A esculhambação do futebol, que vocês estão vendo, é oriunda do nosso governo. Tudo em torno do futebol é desorganizado. O que é organizado no Brasil? O que funciona? O que é muito legal? Vem de cima para baixo. O país tem que ser educado, temos que ter investimento em educação. Você pode vir ao campo, xingar o técnico, os jogadores. E está exercendo a democracia. Isso tem pressionado bastante. É um dos poucos lugares onde você pode falar o que sente. A pressão ficou muito forte” disse o técnico.

Badalado

De reforço badalado a atleta encostado. Em sete meses de Palmeiras, Felipe Melo viu sua carreira promissora como candidato a ídolo da torcida do Verdão virar um problema para o técnico Cuca e para a diretoria. Após 27 jogos e dois gols marcados, o clube já investiu no jogador R$ 4,39 milhões até o momento, de acordo com as cláusulas do contrato. Para vencer a concorrência de clubes brasileiros e se aproximar da realidade do futebol europeu, o Palmeiras ofereceu um acordo válido por três anos e com atrativos financeiros. Além dos R$ 350 mil mensais de salário, o atleta tem direito a um bônus de R$ 20 mil por partida. De luvas, mais R$ 700 mil em parcelas trimestrais, o que totalizaria R$ 8,4 milhões no término do vínculo. Até agora, portanto, foram sete meses de salários (R$ 2,45 milhões), duas parcelas de luvas (R$ 1,4 milhão) e bônus por 27 jogos como titular ou reserva (R$ 540 mil). Em janeiro, a diretoria surpreendeu no mercado ao repatriar o volante, que estava na Inter de Milão.

Definição

Por questões burocráticas, ele atuou os primeiros seis meses emprestados pelo clube italiano – o vínculo total com o Palmeiras é válido até dezembro de 2019. Isso também será um dos assuntos que serão discutidos a partir desta semana já que não há uma definição ainda sobre se o atleta será vendido, emprestado ou será liberado amigavelmente. A diretoria não se pronunciou sobre o assunto. Fora dos planos da comissão técnica, o volante é aguardado na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira para uma conversa com a diretoria alviverde. No aspecto técnico, o treinador afirmou que a decisão não se trata de um afastamento, apenas uma opção tática. Internamente há relatos de que tal medida também foi uma maneira de preservar o ambiente. A tendência é que Felipe Melo continue treinando normalmente ao lado dos companheiros até um desfecho definitivo. A certeza de momento é de que ele não será mais aproveitado por Cuca. Com cinco partidas no Brasileirão, o volante pode atuar por outra equipe da Série A nacional em 2017. Só não poderia acertar com outro time da elite se tivesse feito sete jogos.

Diferencial

Hernanes precisou de apenas 90 minutos para mostrar que tem tudo para ser um diferencial técnico do São Paulo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com um gol e ótima atuação, o meia foi um dos destaques do Tricolor na histórica virada por 4 a 3 sobre o Botafogo, no sábado, no Rio de Janeiro. Mas a importância do Profeta para o time não se limita ao gramado. No discurso do técnico Dorival Júnior, dos companheiros e do próprio jogador, é possível perceber que Hernanes tem uma missão importante nos bastidores do Tricolor. Seja como exemplo ou como líder. Não é só futebol. Veja abaixo como o Profeta pode ajudar o São Paulo a suprir carências em outros quesitos tão importantes quanto o “campo, bola, três pontos”.

Experiência

O retorno de Hernanes ao São Paulo, segundo o técnico Dorival Júnior, vai fazer com que o restante do time também evolua. O meia, com sua experiência, deve servir como alavanca para os jogadores que passam por um mau momento crescerem. Cueva é um bom exemplo. O peruano já estava em recuperação, mas ao lado do Profeta, no sábado, fez uma das suas melhores partidas no ano. “Uma chegada importante. Ele fez com que todos os jogadores ao seu redor crescessem de rendimento. Fez uma partida de alto nível. Esperava que tivéssemos um acréscimo, mas me surpreendeu a maneira que ele jogou. Foi apenas o início e espero que daqui a pouco possamos ter uma sequência. Ele poderá acrescentar muito – declarou Dorival Júnior. Bicampeão brasileiro pelo Tricolor (2007 e 2008), Hernanes já começou a exercer poder de liderança sobre o time. Até mesmo os jogadores mais experientes, como o argentino Lucas Pratto, estão encantados com a presença do Profeta no time. Em 2014, o São Paulo viveu algo semelhante com o retorno de Kaká. O craque fez ótima temporada e serviu como exemplo de jogador consagrado, que já tinha ganhado tudo, mas que ainda estava se dedicando nos treinos e nos jogos.

Manchetes

Enquanto Neymar está na China por conta de compromissos comerciais, seu futuro segue estampando as manchetes dos principais jornais e sites esportivos da Espanha e do mundo. Nesta segunda-feira, veículos de Madri e Catalunha registraram a chegada do pai de Neymar a Barcelona. Todos apontam que ele chegou na cidade para tratar do valor que vai receber do clube catalão pela renovação do jogador na temporada passada, e também da transferência ao PSG. O “Marca” aponta que pai do craque ficou irritado com alguns jornalistas. O “Sport” aponta o silêncio no desembarque. Ainda na Catalunha, o “El Mundo Deportivo” tem a informação de que o pai de Neymar entrou em contato com o Barcelona neste domingo e informou que seu filho não teria decidido sobre a transferência para o PSG. Por sua vez, segundo a publicação, o clube não acredita nesta declaração porque teria informações da decisão do craque de trocar o clube catalão pelo time francês.

Patrocinador

Depois de se destacar dentro de campo nos jogos de pré-temporada do Barcelona nos Estados Unidos, Neymar seguiu para a China onde participa de eventos comerciais do Barcelona e de um patrocinador. No Qatar, o jornal “Al-Watan” publicou neste domingo que o craque passaria pelo Catar antes mesmo de desembarcar na China para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes da transferência para o PSG. A imprensa local segue confiante na passagem de Neymar pelo país para definir sua mudança para o clube de Paris, que é comandado pelo catari Nasser Al-Khelaifi. O “Al-Watan” informou nesta segunda-feira que o mandatário está confiante no acerto com o craque brasileiro. Para contratá-lo, o clube francês precisará pagar a cláusula de rescisão de € 220 milhões (R$ 802 milhões).

Negociação

A segunda proposta feita pela Sampdoria para tirar Luan do Grêmio segue sob análise. Contudo, a diretoria já adianta que os moldes da negociação, em um primeiro momento, não agradam ao clube nem aos investidores. Em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Santos, pelo Brasileirão, neste domingo, o vice de futebol Odorico Roman falou brevemente sobre o assunto, mas limitou-se a dizer que “não está encerrado”. O clube já rejeitou uma primeira oferta do time italiano há poucas semanas. Os valores estariam muito abaixo do que o Tricolor pede – algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões). Conforme o GloboEsporte.com apurou, a tentativa não passou dos 15 milhões de euros. Dessa vez, as cifras aumentaram, contudo, não atendem a todas as partes. “A proposta que veio da Sampdoria, até o momento, nós estamos analisando. Ou não está encerrado o assunto. Mas da forma como ela foi feita, em princípio, não atende os interesses das partes. Precisamos conversar” explicou Roman.

Atacante

Neste domingo, o atacante de 24 anos completou 200 jogos com a camisa do Grêmio. De quebra, foi o 100º pelo campeonato nacional. Com 14 gols no ano, Luan é um dos artilheiros da equipe na temporada e já recebeu sondagens do Liverpool e da Inter de Milão. A principal preocupação da direção diz respeito ao fim de seu contrato, em setembro do ano que vem. Ou seja, em março ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube sem custos. A negociação para a renovação avança a passos lentos. O empate com o Santos manteve o Grêmio em segundo, com 33 pontos, e os mesmos oito de diferença para o Timão. Na próxima quarta-feira, enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, às 21h45, pela 18ª rodada. A obsessão por vitórias do Grêmio tem encontrado uma barreira nos jogos em casa pelo Brasileirão. Na verdade, barreiras, no plural. Atendem pelos nomes de Corinthians, Avaí e Santos, que retiraram da equipe oito preciosos pontos neste primeiro turno ao atuarem de forma recuada, em busca de contra-ataques. O técnico Renato Gaúcho entende que as dificuldades seguirão ao longo da competição e se agarra à justificativa de que “nem sempre” o time vai vencer.

Cobertura

Cerca de 100 torcedores do Fluminense foram à sede do clube nas Laranjeiras, na manhã deste domingo, para homenagear o filho do treinador Abel Braga, que morreu no sábado ao cair da cobertura do apartamento da família, no Leblon, no Rio de Janeiro. João Pedro, de 19 anos, foi velado no Salão Nobre em uma cerimônia íntima que começou no sábado, com a presença de familiares, amigos e personagens do futebol. Pouco antes das 11h de domingo, o corpo deixou a sede do clube para o enterro – realizado ao final da manhã no Memorial do Carmo, também na capital carioca. A torcida se despediu com uma salva de palmas e cantos com o nome do treinador. O ato da torcida foi convocado por mensagens em redes sociais. Por volta das 10h30, alguns torcedores começaram a chegar ao portão da Rua Álvaro Chaves. Mais tarde, eles se concentraram na Rua Pinheiro Machado. Fecharam a via para a saída do carro que levava o corpo, cantaram e aplaudiram.

Melhorar

Dois chutes, dois gols. Vitória, fora de casa, com virada em nove minutos. Foi a estreia dos sonhos para Marcos Guilherme. Natural, então, pensar em ser titular, certo? Negativo. O atacante tratou de frear a euforia após o histórico 4 a 3 sobre o Botafogo, sábado, no Rio, pelo Brasileirão. Disse entender que o momento é de melhorar fisicamente para, aí sim, poder ajudar o São Paulo. Marcos Guilherme entrou no jogo aos 18 minutos do segundo tempo – substituiu Petros. Marcou, de cabeça, o segundo e, de pé direito, o quarto. “Realmente, não imaginei uma estreia assim. Estou feliz e motivado para o novo desafio. Quando se está assim, as coisas acontecem naturalmente” afirmou, para completar: “Fisicamente, estou bem. Preciso ganhar força, massa muscular. Não sei se aguento 90 minutos. Isso é passo a passo, não penso em titularidade. A decisão é do treinador”. Aos 21 anos, Marcos Guilherme, formado no Atlético-PR, mas tricolor de coração, foi contratado por empréstimo após passagem pelo Dínamo Zagreb, da Croácia. Ele, apesar não fazer previsão de tempo para ficar 100%, deu uma mostra do que poderá apresentar: “O gol de cabeça não é minha característica, mas tive intuição. A bola, sempre que é desviada, sobra para alguém. No segundo, sim, entrei em diagonal, algo que faço com velocidade. Mas o mérito é do Cueva, que deu grande passe”. A vitória tirou o São Paulo da zona do rebaixamento. Agora com 19 pontos, o time subiu para a 15ª colocação.

Triunfo

Uma vitória que vale ouro. Assim foi o triunfo do Ceará sobre o Paysandu por 2 a 1, no Mangueirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vozão agora está encostado no G4, enquanto o Papão segue próximo da zona de rebaixamento. O Ceará começou a partida mostrando que estava disposto a atacar mesmo fora de casa e abriu o placar logo aos 12 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Ricardinho, que cruzou na cabeça de Élton, e o centroavante mandou para as redes. O restante do primeiro tempo foi marcado por um jogo truncado no meio-campo e sem grandes oportunidades de gol para nenhuma das equipes. Na segunda etapa, porém, a situação foi diferente. Com 16 jogados, o Paysandu chegou ao empate com Magno. O atacante recebeu dentro da área e, de pé direito, chutou firme, sem chances para o goleiro Éverson.

Vantagem

O Guarani esteve muito perto de se isolar como vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, no Brinco de Ouro da Princesa, mas um segundo tempo abaixo da crítica fez com que a equipe perdesse uma vantagem de 2 a 0 sobre o Londrina. Após abrir o placar com Bruno Nazário e Genilson, o time campineiro viu os visitantes concretizarem uma virada com Jonatas Belusso, Edson Silva e Carlos Henrique. O primeiro tempo começou equilibrado até que os donos da casa se aproveitaram de uma jogada de lateral para surpreender os paranaenses. Em cobrança da esquerda, aos 18 minutos, Caíque conseguiu o desvio para o meio da área, Fumagalli ameaçou cabecear e a bola passou para Bruno Nazário. Com o pé esquerdo, ele tirou do goleiro César e saiu para comemorar.

Presença

Jogando em casa, porém sem a presença de torcedores devido a uma punição do STJD, o Goiás confirmou o seu bom momento e garantiu a sua segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. A vítima da vez foi o CRB, que acabou derrotado pelo placar de 3 a 0, no estádio Serra Dourada, em partida válida pela 17ª rodada. A vitória Esmeraldina foi construída com bastante propriedade. Andrezinho e Léo Gamalho fizeram o Verdão ir ao intervalo com vantagem e Júnior Viçosa finalizou o placar no começo do segundo tempo. Nem a expulsão de Fernando Sanches no lance que gerou uma penalidade ao adversário, que foi defendida pelo goleiro Marcelo Rangel, fizeram a equipe goiana desperdiçar os pontos em casa. Com o resultado, o Goiás chega aos 23 pontos e sobe quatro posição, terminando a rodada na 10ª posição. Já o CRB fica estagnado com os seus 25 pontos e perde duas posições, ficando na sétima colocação. Na próxima rodada, o Esmeraldino encara o Internacional, fora de casa, enquanto o Galo encara o Paraná longe de seus domínios.

