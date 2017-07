Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Desvantagem

O Cruzeiro garantiu presença na semifinal da Copa do Brasil durante a noite desta quarta-feira. Após sair em desvantagem diante do Palmeiras, o time celeste buscou o empate por 1 a 1 no Mineirão, resultado suficiente para avançar à próxima fase do torneio nacional. Beneficiado pelo empate por 3 a 3 em São Paulo, o Cruzeiro enfrenta na próxima fase o ganhador do duelo entre Grêmio e Atlético-PR. Depois de vencer por 4 a 0 em Porto Alegre, o time gaúcho tenta confirmar a vaga às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena da Baixada. Palmeiras e Cruzeiro entram em campo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Às 19 horas deste sábado, o time alviverde encara o ameaçado Avaí, no Estádio Palestra Itália. Já a equipe celeste pega o Vitória às 19 horas de domingo, no Mineirão.

Semifinal

O Santos chegou perto da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O Peixe venceu por 4 a 2 e ficou a um gol de avançar. No segundo tempo, o árbitro Leandro Vuaden chegou a marcar um pênalti para o Peixe, mas voltou atrás após conversar com o quarto árbitro, Flávio Rodrigues de Souza. O fato irritou os jogadores do Peixe, que dispararam após a partida. O zagueiro David Braz fez duras críticas ao quarteto de arbitragem e não economizou nas palavras. “Faltou o árbitro colocar a camisa do Flamengo. Se foi pênalti ou não, ele viu o na TV, ele foi avisado. É permitido? Não é. Esse gol poderia ser importante, poderíamos ter crescido na partida e ter ganhado. O quarto árbitro atrapalhou, alguém de fora que falou pra ele, pegou informação de fora. Todo mundo viu. Quarto árbitro estava muito longe, não vem querer enganar, não” disse o camisa 14.

Entusiasmado

O técnico Jair Ventura ficou entusiasmado com a atuação do Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Para o treinador do Alvinegro carioca, o time fez um primeiro tempo impecável com todos os jogadores atuando em alto nível. “Foi um dos meus melhores primeiros tempos desde que assumi o Botafogo. Impecável. Os atletas estão de parabéns”, elogiou Jair, para quem o Atlético-MG entrou no jogo no segundo tempo e pressionou bastante. Por isso, ele colocou Guilherme e Gilson em campo. A animação de Jair era ainda maior pelo fato de a Copa do Brasil ter iniciado com 92 equipes e o Botafogo ser uma das quatro sobressalentes. “Estamos no caminho. Temos limitações financeiras, mas não de vontade”, bradou, salientando a disparidade em relação ao Atlético-MG. “Eles têm jogadores na faixa de R$ 700 mil e R$ 1 milhão por mês. Dois desses pagam a nossa folha salarial.” Justamente em função do elenco limitado, o técnico havia preservado titulares na rodada passada do Campeonato Brasileiro, contra o lanterna Atlético-GO. “O nosso time estava muito leve hoje, descansado. Isso foi muito bom para a nossa grande performance”, avaliou.

Defensor

O zagueiro Balbuena passou mais de um ano sem balançar a rede pelo Corinthians, desde março do ano passado, mas o gol marcado contra o Cruzeiro, no dia 14 de junho, parece ter reacendido uma chama goleadora no defensor. Desde aquele duelo, o paraguaio marcou cinco vezes pelo Timão, igualou o compatriota Romero na noite da última quarta-feira, contra o Patriotas-COL, e agora só perde para o trio Jadson, Rodriguinho e Jô na lista de artilheiros do ano. Com cinco tentos na temporada, Balbuena teve participação fundamental, por sinal, na vaga conquistada no torneio continental. Ele anotou o empate na Colômbia, já nos acréscimos, e abriu o placar no estádio de Itaquera, facilitando a missão dos paulistas na busca pela vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Acima dos paraguaios, Jadson fez oito, Rodriguinho fez nove e Jô contribuiu com 16 gols para a boa campanha da equipe na temporada. A produção ofensiva do camisa 4 é tão impressionante que supera nomes como Kazim (dois) e Clayton (dois), atacantes que, somados, não chegam ao número de redes balançadas de Balbuena.

Artilheiros

“A questão da bola parada é mérito coletivo, quando a gente vai no escanteio ou na falta, todo mundo faz o movimento que a gente sempre marca para tentar fazer o gol”, disse o atleta, que apontou outros nomes como possíveis artilheiros nos próximos jogos. “Tive a sorte de marcar o gol, no próximo jogo pode ser o Pedrão, o Jô. Todo mundo faz o movimento e quem cobra também coloca bem a bola na área. É mais mérito coletivo no sentido de que todo mundo faz o movimento”, disse o atleta, que havia marcado outras duas vezes em 2016. “Fico feliz, né, a gente trabalha desde o ano passado, não faço nada de diferente. É mérito coletivo. Na hora em que vamos para o ataque todos fazemos o movimento e eu tenho a sorte de poder marcar. O importante é, independentemente de quem marcar o gol, que o time volte a vencer sempre”, concluiu o jogador.

Valorizar

O técnico Zé Ricardo se mostrou satisfeito com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, mas lamentou os quatro gols sofridos por sua equipe. Na entrevista coletiva, ele reconheceu que os jogadores do Flamengo saíram frustrados com a derrota e, principalmente, com o placar, mas que é importante valorizar o resultado e a vaga, porque o Santos é um grande adversário e que é sempre muito difícil vencer na Vila. “Nos classificamos por causa daquele segundo gol marcado no primeiro jogo. É importante valorizar isso”. O treinador rubro-negro reconheceu que os jogadores se irritaram quando o zagueiro Rafael Vaz cometeu uma falha que resultou no primeiro gol do Santos, mas que não pretende individualizar as falhas cometidas por sua equipe. “A gente vai discutir os problemas no vestiário. Não tem sentido culpar esse ou aquele jogador”. Zé Ricardo disse que agora precisa mudar o foco para o Botafogo, adversário nas semifinais da Copa do Brasil, mas lembrou que no domingo, o Flamengo tem um compromisso difícil pelo Brasileiro. Vai encarar o Corinthians em Itaquera. “Vai ser uma nova pedreira. Precisamos estar preparados”.

Alterações

Eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro na noite de quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Avaí pelo Campeonato Brasileiro às 19 horas (de Brasília) de sábado, no Palestra Itália. Ainda em Belo Horizonte, Cuca projetou alterações para o próximo duelo e o time preparado para pegar o Barcelona de Guaiaquil, pela Copa Libertadores, em agosto. “É provável que muitos que jogaram hoje não joguem sábado pela recuperação. Nosso adversário não jogou. Vamos viajar amanhã (quinta-feira) e sábado já tem outro jogo. Temos que analisar junto com a fisiologia para fazer uma boa partida e vencer”, declarou Cuca. Na medida em que não estão inscritos pelo Palmeiras na Copa do Brasil, Mayke, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson desfalcaram o time alviverde diante do Cruzeiro. Contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, o grupo de atletas volta a ficar à disposição. “Não é o Cuca que acha o time. É o jogador que se escala”, disse o técnico quando questionado sobre a busca pela equipe ideal. “Quando tem oportunidade e vai bem, é natural que jogue. Não tenho pressa para definir o time. São eles que vão definindo ao natural”, afirmou.

Comandados

Após o apito final, o Santos foi ovacionado pela torcida na Vila Belmiro. Quem não acompanhou o jogo contra o Flamengo, nesta quarta, pode até ter achado que o Peixe conquistou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Porém, mesmo com a vitória por 4 a 2, o alvinegro viu o Mengão sair com a vaga. Apesar da desclassificação, os santistas foram para os vestiários felizes com a apresentação da equipe. Segundo o técnico Levir Culpi, o apoio da torcida e a entrega de seus comandados devem ser valorizadas. “Fiquei feliz com o rendimento dos jogadores. Foi um jogo muito legal. Fomos bem e o mais importante é que estamos resgatando o retorno dos torcedores O time saiu de campo com a cabeça erguida. Na parte emocional, ficou legal. Mas perdemos a possibilidade de passar. Os jogadores estavam felizes no vestiário. Não fracassamos, o time foi bem. A gente ganha com isso”, explicou o técnico em entrevista coletiva após o duelo. Mesmo elogiando a atuação do Peixe, Levir não deixou de comentar da arbitragem de Leandro Vuaden. Evitando falar se ele errou ao marcar o pênalti e voltar atrás, o treinador questionou uma possível interferência externa no lance.

Ansiedade

O atacante Pedrinho enfim comemorou o seu primeiro gol como jogador profissional. Na 14ª partida pelo Corinthians, o prata da casa de apenas 19 anos acabou com a ansiedade ao fechar o placar na vitória por 2 a 0 sobre o colombiano Patriotas, nesta quarta-feira, em Itaquera. O resultado assegurou a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana. “É uma sensação única. Estava dizendo para o meu pai e para minha mãe que, em alguma hora, o gol sairia. Também conversei com Deus no ônibus, vindo para cá. Falei que o gol sairia no momento dele, que esperava que fosse hoje”, contou o sorridente Pedrinho, ainda dentro de campo. Não era somente o atacante que vivia a expectativa de balançar as redes. Destaque na conquista da Copa São Paulo de Juniores no início do ano, Pedrinho tem sido bastante festejado pelos torcedores do Corinthians, que compartilhavam do seu sentimento. Foi para os braços deles que o garoto correu após encobrir o goleiro Villete nesta noite. “A cada vez que a torcida grita o meu nome, é uma satisfação enorme. Sempre entro em campo disposto a dar o meu máximo para retribuir esse carinho. Graças a Deus, pude dar um tapa com categoria na bola hoje. O gol foi para essa torcida que me apoia”, dedicou Pedrinho, antes de aumentar a sua lista de homenageados. “Deus é maravilhoso na minha vida. Também agradeço a Ele, à minha família, à minha namorada e a todos de Maceió”, concluiu o alagoano.

Encerrou

O Palmeiras encerrou sua campanha na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Após o empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, o volante Felipe Melo esbravejou contra o árbitro Wilton Pereira Sampaio, enquanto o goleiro Jailson isentou a defesa no lance do gol que levou o time celeste à semifinal no Mineirão. Após um jogo morno durante o primeiro tempo, o Palmeiras chegou a sair na frente durante a etapa complementar com um gol marcado pelo atacante Keno, resultado que seria suficiente para avançar. O Cruzeiro, por meio de Diogo Barbosa, conseguiu empatar e, beneficiando pelo placar de 3 a 3 em São Paulo, avançou. “Sabe o que está acontecendo? Ficaram a semana toda falando besteira. Aí, me botam esse (árbitro) caseiro, esse caseiro! No final do jogo, demoraram cinco minutos para bater uma falta e esse caseiro não fez nada. Parabéns para ele!”, reclamou Felipe Melo ao Sportv, em alusão a recentes declarações do vice de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicintin. Logo após abrir o placar, Cuca trocou o atacante Dudu pelo volante Tchê Tchê e o Palmeiras passou a se defender. No lance do gol cruzeirense, Alisson cruzou da esquerda e Diogo Barbosa, livre no meio da área, usou a cabeça para completar com sucesso.

Eliminação

O Galo deixou o gramado do Engenhão, na noite desta quarta-feira, derrotado por 3 a 0, e, consequentemente, com a eliminação na Copa do Brasil. O volante Adilson, porém, acredita que o momento é de trabalhar para o Atlético conseguir dias melhores na Copa Libertadores, na decisão contra o Jorge Wilstermann. “A gente sabe da dificuldade, muitos jogos em sequência, perde companheiros por contusão, a gente tem que acreditar até o final, a torcida trabalha acreditando até o final, agora tem a competição mais importante e a gente tem que ir bem”, declarou. No fim das contas, embora tenha sido eliminado, o Atlético foi bem. O time apresentou algumas mudanças em relação ao time deixado por Roger Machado e teve chances claras de marcar seu gol e ter um destino diferente. Adilson acrescenta que a proposta de jogo era jogar por um gol e aposta todas as fichas na Copa Libertadores. “Claro, é difícil, a gente tinha a proposta para o jogo, a gente sabia que era difícil, a gente jogou por um gol até o final, não aconteceu. Situação difícil, a gente tem que reconstruir agora, todos conseguem ver que a gente corre demais, agora tem a Libertadores e temos que apostar tudo nela”, finalizou. O Galo volta a campo no domingo, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no reencontro com Marcelo Oliveira.

Prelação

O técnico Fábio Carille disse que os erros de passe do Corinthians durante a vitória por 2 a 0 sobre o Patriotas-COL, na noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera, foram previstos por ele na preleção da partida. Com quatro jogadores no sistema ofensivo que não são titulares frequentemente, apesar de ele negar ter poupado atletas, o treinador disse que a dificuldade para criar era algo esperado. “Ficamos felizes, sabíamos que ia errar um pouco mais do que o normal. Tudo dentro de uma normalidade. Giovanni muito bem contra o Fluminense, Marquinhos na normalidade. Clayton, Kazim. Essas opções causam uma dor de cabeça boa, campeonato vai se afunilando, vamos chegando ao final do ano, vai ser importante ter esses jogadores”, comentou o comandante, pedindo uma avaliação mais branda do desempenho do quarteto. “Falei que íamos errar mais do que o normal e isso dificultou também a participação do Kazim. Jogador de frente, tem treinado bastante forte. Se ele entrasse com uma equipe mais entrosada, o entendimento dele teria sido maior”, avaliou Carille, sempre preocupado em não “queimar” os jogadores do elenco com declarações. Para encarar os colombianos, nas duas partidas, o técnico utilizou sete nomes que pouco vinham atuando, fazendo trocas em cinco posições diferentes em ambas ocasiões. Ainda assim, Carille assegurou que não poupou nem um dos atletas que não foram a campo nesta noite de quarta-feira.

Lateral

Para buscar mais uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, o Coritiba entra em campo no domingo para encarar o Atlético-MG, às 16h,00, no Couto Pereira. A partida marcará a reestreia do técnico Marcelo Oliveira pelo clube. Segundo o lateral Léo, o único objetivo do Coxa neste confronto são os três pontos. “Vamos encarar essa partida com o Atlético-MG como o início da nossa reação na Série A. Precisamos fazer uma grande apresentação diante do nosso torcedor para voltarmos a vencer no Brasileiro. Estamos precisando de uma grande vitória para ganharmos motivação para a sequência da competição” afirma o jogador. Quando Marcelo Oliveira foi apresentado como técnico do clube, na última terça-feira, ele disse que o objetivo é uma vaga para a Libertadores da América. Mas, para isso, a reação precisa ser imediata. E o discurso ecoa entre os jogadores do Coritiba. “Se fizermos uma boa sequência nas próximas rodadas teremos boas chances de voltar a brigar pelo G6. O campeonato está muito equilibrado e tudo pode acontecer. Vamos lutar até o fim para fazer uma grande competição este ano” aponta Léo. No momento, o Coritiba é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos – dois a mais que a zona de rebaixamento e cinco a menos do que o G-6 da competição.

Afastamento

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), através do promotor Rodrigo Terra, solicitou o afastamento da cúpula da CBF por irregularidades em uma assembleia geral realizada pela entidade em 23 de março. Depois de instaurar inquérito para investigar mudanças no estatuto do órgão, Terra chegou à conclusão que foram tratados assuntos de ordem eleitoral na reunião, que não contou com a presença dos clubes – o que violaria a transparência na administração e, desta forma, afetaria o Estatuto do Torcedor. O promotor também pediu que as deliberações do encontro fossem anuladas. Caso a Justiça inicie o processo, o presidente Marco Polo del Nero e os vices-presidentes podem ser retirados de seus cargos cautelarmente – e, então, entraria em cena um interventor judicial para a gestão. A CBF afirmou não ter sido “notificada de nenhuma ação sobre esse caso”. As informações foram antecipadas pelo site “Uol”.

Anulação

“A ação está encaminhada e foi entregue ao Judiciário com dois pedidos principais: o primeiro é a anulação desta assembleia, para que as deliberações que ocorreram nela deixem de ter validade. O segundo é que os dirigentes, por terem violado o dever de transparência na administração da entidade esportiva, sofram a penalidade prevista em lei, que é a destituição. Nesse caso, houve o pedido liminar, tanto em relação à suspensão dos efeitos da assembleia, como em relação ao afastamento cautelar. Em caso de destituição, se o processo for iniciado, os dirigentes devem responder cautelarmente afastados. Quem vai decidir é o poder Judiciário” afirmou Rodrigo Terra. A assembleia geral realizada em março, a princípio, só trataria de assuntos administrativos – e, por isso, os representantes das equipes não foram convocados, como previsto na Lei Pelé.

Estatuto

Entrou na pauta, porém, uma mudança no estatuto que afetaria diretamente o processo eleitoral da CBF, diminuindo o poder dos clubes e aumentando a força das federações estaduais. Foram atribuídos pesos diferentes para as organizações regionais, clubes da primeira e da segunda divisões. Os votos das federações passaram a ter peso 3; os dos clubes da Série A, peso 2; e os das equipes da Série B, peso 1. A justificativa para a mudança foi a inclusão de clubes da Série B no colégio eleitoral, como manda a Lei Pelé. Entretanto, a alteração faria com que, somadas, as 27 federações – que tinham representantes presentes no encontro – chegassem a 81, enquanto todos os times chegariam apenas a 60. Para Rodrigo Terra, trataria-se de uma “concentração de poder de forma antidemocrática”. “Seria indispensável que os clubes tivessem sido convocados para deliberar sobre esse assunto, e não foram. Então, nenhuma deliberação de ordem eleitoral tomada numa assembleia para a qual os clubes não foram convocados poderia ter sido realizada” completou o promotor.

Manobra

O Ministério Público do Rio de Janeiro também se manifestou através de comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa. A nota aponta que “a CBF realizou uma manobra para aprovar o novo estatuto, prevendo critério diferenciado de valoração de votos que impede os clubes de constituírem maioria nas eleições” e chama a atenção que os clubes da Série A e da Série B, unidos, teriam 40 votos e superariam os 27 das federações, caso o estatuto não fosse alterado. “O requerimento ressalta que a alteração do valor dos votos dos integrantes do colégio eleitoral é admissível e está, inclusive, prevista no art. 22, parágrafo primeiro, da Lei Pelé. Porém, a modificação no peso dos votos somente poderia ter ocorrido com a presença da composição mínima do colégio eleitoral, ou seja, mediante comparecimento dos representantes das agremiações participantes das séries A e B do campeonato nacional de futebol, o que não aconteceu, uma vez que os clubes da primeira divisão sequer foram convocados para o ato” diz o comunicado.

Representação

A investigação começou depois de o deputado Otavio Leite (PSDB-RJ), relator da lei de responsabilidade fiscal no futebol (Profut), entrar com uma representação no MP-RJ contra a assembleia dias depois do encontro. Na época, a CBF se defendeu em comunicado, alegando ter “respaldo jurídico para convocar assembleias-gerais administrativas só com a presença das 27 federações”, e “os clubes só devem participar das assembleias-gerais eleitorais”. “A CBF não pode agir ofendendo a lei que foi amplamente discutida e unanimemente votada pelo Congresso Nacional. Estou confiante na vitória do MP” disse Otavio Leite, através de assessoria de imprensa.

Obsessão

Com 23 pontos conquistados, o Vasco tem um a menos que o Sport, que fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores. Ciente de que precisam garantir vaga no torneio continental, o Cruz-Maltino colocou essa meta como obsessão no Campeonato Brasileiro. Isso pode ser sentido, inclusive, nas palavras dos jogadores, que evitam, porém, fazer promessas. “Nós queremos muito levar o Vasco para a Copa Libertadores, pois é um torneio muito importante e o clube não pode ficar de fora, pois inclusive já foi campeão. Desde que cheguei aqui sempre sonhei com isso e estamos bem no Campeonato Brasileiro, podendo almejar. O fundamental é pensarmos jogo a jogo”, analisou o goleiro uruguaio Martin Silva. O zagueiro Rafael Marques pensa de maneira parecida. “Nós queremos muito a classificação para a Copa Libertadores e estamos com isso em nossa cabeça. Vamos pensar jogo a jogo para subirmos na tabela e chegarmos à pontuação que queremos”, afirmou Rafael Marques.

Presidente

Com discurso mais forte que os jogadores, o presidente Eurico Miranda garante o Vasco na próxima edição do torneio continental. “O Vasco tem um objetivo e vai alcançar, contra tudo e contra todos. Podem criar as dificuldades que quiserem. Eu posso garantir mais uma vez que o Vasco vai estar na Libertadores. Podem fazer o que quiserem. Persigam da maneira como eles acham que tem que perseguir”, disse o dirigente em entrevista coletiva. O Vasco volta a campo apenas na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), quando recebe o Atlético-PR no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será o primeiro em que o Cruz-Maltino cumpre de suspensão pela interdição do estádio de São Januário, punido pelas violentas cenas vistas após a vitória do Flamengo sobre o clube vascaíno neste Brasileirão. O elenco volta a treinar nesta quarta-feira pela manhã, quando o técnico Milton Mendes começa a projetar a escalação que vai a campo.

Indenização

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) entrou com ação civil pública na Justiça do Trabalho contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com pedido de indenização de R$ 5 milhões, por danos morais coletivos, com lesão a direitos de árbitros e auxiliares de futebol. O pedido foi feito após investigação que aponta que a CBF negociou, de forma irregular, espaço de publicidade na camisa de árbitros e auxiliares. As negociações foram feitas com ausência da entidade de classe dos profissionais, a Associação Nacional de Árbitros de Futebol (Anaf), e sem qualquer repasse de vantagens econômicas provenientes dos patrocínios aos árbitros e auxiliares. Apesar dos contratos milionários firmados entre a CBF e as empresas Semp Toshiba e Sky para divulgação das marcas nos uniformes de uso obrigatório dos árbitros e auxiliares, não houve qualquer repasse de valores aos profissionais, argumenta o MPT na ação.

Audiência

As investigações começaram no ano passado e o MPT inclusive promoveu uma audiência pública, em 7 de novembro passado, para discutir e propor soluções, sem sucesso. De acordo com a CBF, o que se discutia no inquérito era o “direito de arena”, exclusivo dos atletas, e que “nenhum espectador se interessa por uniformes de árbitros”. Para a CBF é “risível a pretensão” dos árbitros e auxiliares de requererem vantagens econômicas. O MPT apresentou estudo que aponta que o uniforme dos árbitros tem, em média, 63 aparições na TV durante uma partida de futebol, o que soma um tempo de 4 minutos. O tempo justifica, segundo o ministério, os valores milionários pagos pelas empresas para divulgarem suas marcas nos espaços das camisas dos árbitros e auxiliares.

Patrocínio

“Como a CBF afirma nem mesmo ser empregadora dos árbitros, não há qualquer autorização legal para negociar patrocínio no nome desses trabalhadores, muito menos auferir para si todo o montante do valor dos patrocínios. Isso fere qualquer senso de direito”, declarou o procurador Rodrigo Carelli. O MPT solicita que o valor da indenização, de R$ 5 milhões, seja revestido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A ação também pede que a CBF seja impedida de negociar os contratos de patrocínio dos árbitros e auxiliares e que a negociação passe a ser feita pela entidade de classe dos profissionais. Caso a Justiça entenda que a CBF pode continuar fazendo a negociação, o MPT solicita que haja participação dos profissionais e que seja repassado a eles 80% dos valores dos contratos. Em caso de descumprimento, haveria pagamento de multas que variam entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões, além de R$ 10 mil de multa diária por cada profissional lesado. Até o fechamento da matéria a assessoria da CBF não havia se manifestado sobre a ação.

Classificação

A Chapecoense segue em busca do bicampeonato da Copa Sul-Americana. A equipe dirigida por Vinícius Eutrópio devolveu a derrota por 1 a 0 (com gol de cabeça de Túlio de Melo) que havia sofrido para o Defensa y Justicia na Argentina e assegurou a sua classificação às oitavas de final na disputa de pênaltis, com vitória por 4 a 2. O rival estava credenciado por ter surpreendido o São Paulo na fase anterior, mas viu Mariano Bareiro e Daniel González pararem em defesas do goleiro Jandrei, herói da noite. O oponente da Chapecoense nas oitavas de final sairá do vencedor do duelo entre Palestino, do Chile, e Flamengo. No jogo de ida, o time brasileiro atuou como visitante e goleou por 5 a 2. Antes de voltar a se preocupar com o torneio continental, contudo, a equipe catarinense terá que se ocupar novamente com o Campeonato Brasileiro. Enfrentará o lanterna Atlético-GO no domingo, na Arena Condá.

Econômicos

O Corinthians acertou esta semana a compra do zagueiro Pablo, que está emprestado pelo Bordeaux (FRA) até o fim desta temporada. O Timão usará os 15% dos direitos econômicos que tem de Malcom, atacante vendido ao clube francês no início de 2016, para abater os 3 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) para adquirir os 100% dos direitos do defensor. De acordo com o site Meu Timão, o Corinthians pagará 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 4,4 milhões), além de ceder os 15% de Malcom, pela compra de Pablo. Ou seja, o Corinthians vendeu a fatia que tinha do atacante por R$ 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 6,6 milhões). No início de 2016, o Bordeaux pagou 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Malcom.

Acertado

Na última quinta-feira o Corinthians já havia se acertado com Pablo. Na ocasião, o presidente Roberto de Andrade, o diretor de futebol Flávio Adauto e o gerente de futebol Alessandro se reuniram com o próprio zagueiro e com o empresário Fernando César. As partes já haviam definido tempo de contrato, até o fim de 2021, pagamento de luvas e salários. Pablo foi contratado por empréstimo pelo Corinthians no início do ano, tornou-se titular incontestável ao lado de Balbuena. Ele realizou 38 jogos e tem dois gols marcados. O zagueiro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e será desfalque por cerca de mais cinco semanas.

Arbitragem

Na derrota por 4 a 2 para o Santos, na noite de quarta, na Vila Belmiro, o Flamengo assegurou classificação para a semifinal da Copa do Brasil, pois havia vencido no Rio por 2 a 0, mas deixou o gramado novamente como pivô de uma polêmica envolvendo a arbitragem. No primeiro tempo, quando a partida estava empatada (1 a 1), o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcou pênalti para o Santos num lance em que Rever atingiu Bruno Henrique dentro da área. Em seguida, cercado pelos flamenguistas, voltou atrás. Se o Santos vencesse por 5 a 2, conseguiria a classificação. Em junho, o Flamengo empatou com o Avaí (1 a 1), na Ressacada, pelo Brasileirão e mais uma vez acabou beneficiado por uma decisão da arbitragem. Num lance em que Everton parece puxar Diego Tavares na área, Paulo Vollkopf assinalou pênalti e deu cartão amarelo para Everton. Depois de minutos de polêmica, em que fica evidente que houve alguma comunicação com quem via o jogo pela TV, a decisão foi revista, incluindo a retirada da punição ao atleta do Flamengo.

Resultado

Após a derrota para o Botafogo, por 3 a 0, na noite dessa quarta-feira, no Engenhão, resultado que eliminou o Galo da Copa do Brasil, o técnico Rogério Micale assumiu sua parte na culpa para o resultado ruim. O treinador teve contra o Glorioso apenas seu primeiro duelo, mas já se colocou na lista de responsáveis. “Eu acho, em primeiro lugar, eu tenho culpa, a culpa é minha tão igual quanto eles. Mesmo estando no primeiro jogo, eu sabia onde estava entrando, sabia da responsabilidade. Tenho confiança que vamos sair dessa. A gente se apega ao que temos, temos a Copa do Brasil e a Libertadores. É possibilidade. Não temos mais agora (Copa do Brasil), só a Libertadores e a recuperação no Brasileiro. Vamos trabalhar”, salientou o treinador. Micale, embora apenas no primeiro jogo, mostrou o Galo com algumas alterações em campo. A equipe deu resultado, mesmo que leve, sendo mais agressiva em alguns momentos do jogo. Porém, do outro lado tinha o Botafogo de Jair Ventura. O treinador atleticano elogiou a equipe carioca.

Impaciência

“Botafogo é uma equipe solidária, bem treinada, se entrega, joga em contra-ataque em qualquer circunstância, mesmo em casa, e o torcedor entende isso, não vê vaia, geralmente quando joga em casa existe impaciência quando é nesse sentido. Temos que focar na nossa recuperação, temos que recuperar imediatamente. Essa fase não pode durar por um período muito grande”, destacou. O Galo vive um dos momentos mais turbulentos desde 2011 – quando lutou contra a queda e sofreu uma grande goleada para o maior rival. Micale acredita que o trabalho deve ser intenso para a equipe recuperar no Brasileirão, já contra o Coritiba, neste domingo, depois buscar um triunfo contra o líder, Corinthians, no meio de semana, no Independência. “Vamos fazer o nosso melhor, temos que recuperar no Brasileirão, não vamos abandonar (o Brasileirão), o Campeonato é importante, vamos pegar duas equipes que são fortes, o Corinthians não perdeu, o Coritiba quer recuperação. Então temos que jogar o que podemos, vencer, dar resposta boa, e mudar o que estamos sofrendo. Estamos vindo de três derrotas, mas se conseguir vencer muda o cenário. Vamos para Curitiba, tentar fazer boa partida e resgatar a confiança. Depois tem o Corinthians, nada melhor que vencer o líder”, finalizou.

Apreciados

Não será nesta quinta-feira que o atacante Kléber, do Coritiba, terá reduzida sua pena de 15 jogos. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou os embargos clube que seriam apreciados, mas foram retirados da pauta, já que o relator, o auditor Antônio Vanderlei de Lima, pontuou que as infrações foram graves. O tribunal entendeu que a pena de suspensão de 15 partidas por conta dos incidentes ocorridos diante do Bahia, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, foi totalmente compatível com os atos do atleta e aplicadas sem nenhuma irregularidade. Até o momento, Kleber já ficou de fora de seis partidas, tendo voltado diante de Vasco, Sport e Avaí com efeito suspensivo. Dessa forma, a menos que o presidente do STJD aceite um acordo para conversão de pena, o retorno acontecerá apenas em setembro, na 26ª rodada, diante do mesmo Bahia.

Criticado

O técnico Vanderlei Luxemburgo foi muito criticado nos últimos anos, por conta de trabalhos que não renderam resultados. Um dos argumentos era de que ele estava ultrapassado, sem conseguir se modernizar com novas tendências do futebol. Nesta quarta-feira, ele postou texto em seu Facebook falando sobre o tema e criticando alguns dos conceitos ditos inovadores. “(…) eu digo que o futebol não vai ser reinventado por ninguém. Já foi criado, rodado, e não há mais nada de novo taticamente. O que quero dizer é que, dentro do campo de jogo, não há novidade, não há uma reinvenção do futebol, nada mudou. Trouxeram expressões novas achando que isso é modernidade”, destacou. Luxa, atualmente no Sport, também minimizou a importância dos treinos em campo reduzido, muito praticados pelos técnicos hoje em dia. “Vejo treinamentos hoje todos voltados para minijogos, campo reduzido, com um, dois, três toques, onde você não usa a habilidade do jogador, de dominar, dar drible, sair de situações desconfortáveis… Essa mudança está trazendo um prejuízo muito grande ao nosso futebol”, enfatizou.

Momento

Por fim, Vanderlei relembrou o ótimo momento da Seleção Brasileira, sob o comando do técnico Tite. Depois de um início complicado nas Eliminatórias, a equipe embalou sob nova direção e já está garantida no Mundial. “Até falei que o Tite deve ser o técnico nessa e na próxima Copa do Mundo, porque o Brasil vai ser campeão dessa ou da outra”, analisou, defendendo a permanência do treinador, pelo menos, até 2022. Depois de alguns meses sem trabalho, Luxemburgo chegou ao Sport e faz boa campanha no Nacional até o momento. O Rubro-Negro é o sexto colocado, com 24 pontos. Além disso, está em situação confortável na Sul-Americana.

Reformulação

Brigando para não ser rebaixado e em meio a uma reformulação no seu departamento de futebol, o Vitória apresentou o treinador Vagner Mancini nesta quarta-feira. Durante sua entrevista coletiva, o ex-comandante da Chapecoense deixou claro que quer ter um time competitivo e não descartou utilizar a base. “O mais importante é ter um time competitivo. Se for necessário usar a base, eu usarei. Quero atletas que entendam a importância do Vitória. Pode ser quem for, se não vestir a camisa, não vai jogar. É importante também usar a base, porque a base do clube é referência nacional”, declarou. “Dentro de campo, nós vamos dar ao time uma cara diferente, de um time que vencia os jogos dentro do Barradão. Vou pedir aos meus atletas para que a gente volte a ter o perfil do Vitória, que sempre foi forte dentro de casa. Isso recupera a autoestima, a confiança, e faz com que o torcedor venha ao estádio”, completou.

Emprestado

O Santa Cruz anunciou a contratação do lateral-esquerdo Yuri por empréstimo até o final da temporada. O jogador de 21 anos pertence ao Botafogo e estava emprestado ao Criciúma antes de ir para a Cobra Coral. Yuri, que está indo para a sua terceira equipe na carreira como profissional, fez base na equipe carioca, que irá arcar com os salários do lateral. O atleta tem que se apresentar até o final de semana para realizar os exames médicos e assinar o contrato. O lateral-esquerdo se destacou na base botafoguense e foi emprestado neste ano porque não vinha tendo oportunidades no time de Jair Ventura. Ele é conhecido por ser bastante ofensivo e já atuou como meia e atacante de lado de campo na carreira.

Retorno

Buscando ainda uma solução para seu ataque, o Atlético Paranaense anunciou o retorno do atacante Lucas Fernandes. O jogador, que estava no Fluminense e já passou por CRB, Bonsucesso, Luverdense e Avaí, chega à Baixada por empréstimo até o final da temporada. “Estou feliz pelo meu retorno. Espero poder fazer um grande trabalho aqui, assim como foi feito no ano passado”, disse o jogador, que já disputou 20 partidas com a camisa do Furacão antes de sua saída em 2016. “Fui muito feliz e sou muito grato ao Atlético Paranaense”, emendou. Lucas prevê uma adaptação rápida e acredita que rapidamente já poderá ajudar o time neste segundo semestre. “A questão da adaptação não será problema, porque faz pouco tempo que saí. Tem alguns companheiros do ano passado e isso ajuda muito para nos entrosarmos o mais rápido possível. Vou procurar me preparar bem para poder executar com maior eficiência todas as minhas qualidades”, concluiu.

Coletiva

O Avaí apresentou na manhã mais um reforço na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Maurinho, que atuava no futebol da Coreia do Sul, vestiu a camisa do clube e concedeu entrevista coletiva. O jogador não escondeu a motivação de voltar a atuar na elite do futebol brasileiro. Ele disputou a primeira divisão em 2014, defendendo o Criciúma, que acabou rebaixado naquela temporada. “Estou feliz, motivado. Treinando forte e me preparando bem para brigar por uma posição. Quero estar bem para quando o técnico Claudinei Oliveira precisar. O Avaí tem uma equipe forte e jogadores de alto nível”, declarou Maurinho. Com 17 pontos, o Avaí vem em processo de evolução na competição. Nas últimas duas rodadas, empate contra o líder Corinthians e vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro. O time tem o mesmo número que o Atlético-PR, primeiro fora da degola. Na próxima rodada, no fim de semana, os comandados de Claudinei Oliveira viajam a São Paulo para encarar o Palmeiras, no Palestra Itália. O duelo será no sábado, às 19 horas (de Brasília).

Permanece

A definição do futuro de Neymar está apenas nas mãos do jogador, que ainda não decidiu se assina contrato com o Paris Saint-Germain ou permanece no Barcelona. Mas o clube catalão parece buscar novas cartadas para manter o astro no Camp Nou. Segundo o jornal “Sport”, o pai e empresário do atacante, Neymar da Silva Santos, jantou com diretores do Barça na última quarta-feira, e o futuro do filho esteve em pauta. A publicação afirma que, após a vitória do Barcelona sobre o Manchester United – com um gol do camisa 11 -, o pai de Neymar deixou o estádio onde foi disputado o amistoso ao lado do secretário técnico do time catalão, Robert Fernández, e do diretor de futebol, Raül Sanllehí. Os dois teriam rumado para um restaurante para uma reunião. O “Sport” destaca que a presença de Sanllehí é importante, uma vez que o diretor é um dos representantes do clube em que Neymar mais confia. Entretanto, nenhuma novidade veio à tona após o encontro: as imprensas de França e Espanha seguem aguardando um desfecho da novela, que dependeria apenas do próprio jogador.

Comissão

Uma principais críticas ao elenco do Vasco era ter um elenco envelhecido, com muitos jogadores que já haviam passado do auge técnico e, principalmente, físico. Após um trabalho de reformulação feito por diretoria e comissão técnica, no entanto, este panorama começou a mudar. Na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no Independência, na última rodada, a média de idade da equipe foi de 25 anos. Contra o Galo, o técnico Milton Mendes escalou o time com Martín Silva, Gilberto, Paulão, Rafael Marques e Ramon; Jean, Bruno Paulista, Escudero, Mateus Vital e Paulinho; Paulo Vitor. No primeiro jogo oficial deste ano, a derrota por 3 a 0 para o Fluminense, a média foi de 29 anos: Martín, Madson, Luan, Rodrigo e Henrique; Julio dos Santos, Andrezinho, Escudero e Nenê; Eder Luis e Thalles. Desde o início da temporada até agora, alguns veteranos deixaram o clube, como Rodrigo (36 anos), Julio dos Santos (34), Muriqui (31) e Andrezinho (33). Nenê, de 36 anos, não saiu, mas não tem sido escalado depois de ter pedido para não viajar por causa de uma proposta – que acabou não sendo apresentada ao Vasco.

Garotos

O mais jovem atualmente é o atacante Paulinho, de 17 anos, justamente o autor dos gols da vitória sobre o Atlético-MG. Além dele, Paulo Vitor, de 18 anos, foi titular. Apesar de confiar nos garotos, o técnico Milton Mendes acredita que o ideal é não dar responsabilidade exagerada a eles. “Não tenho problema nenhum em colocar um garoto de 17 anos para jogar. É só confiar. Acredito muito em todos. Paulinho fez bem a parte dele. É um menino, temos que tomar cuidado. Não podemos jogar muito protagonismo para eles” disse o treinador após vencer o Galo. Há outros jovens, como o meia Guilherme, de 23 anos, que estão firmes na luta por uma vaga. Os “velhinhos” que se cuidem, apesar de a união juventude/experiência ainda ser bem vista. “Dos meninos eu sou o menos jovem. Quero exaltar essa mescla deles com os mais experientes. É fundamental. O mais importante é a adaptação ao grupo. E nosso grupo recebe muito bem todo mundo” disse Guilherme. Oitavo colocado do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, o Vasco volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, em Volta Redonda, para enfrentar o Atlético-PR.

Processo

A novela envolvendo o visto de trabalho do meia Leo Valencia se arrasta, mas o Botafogo espera um desfecho positivo ainda nesta semana. Para agilizar o processo, o clube enviou o advogado Anibal Rouxinol para Brasília, na tentativa de resolver o problema. Por conta de um processo por agressão à ex-mulher, Leo Valencia foi condenado a cumprir pena alternativa no Chile. Por isso ele está tendo dificuldades para conseguir o visto de trabalho no Brasil no Ministério do Trabalho. Semana passada, o botafoguense Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados e primeiro na linha sucessória da Presidência da República, entrou no circuito e ligou, segundo o jornal O Globo, para o secretário-executivo do Ministério da Justiça, José Levi. O pedido de Maia foi para que o amigo ajudasse a agilizar o processo do jogador botafoguense, que desembarcou no Rio de Janeiro no último dia 9, desde então, aguarda pela sua regularização. A expectativa do Botafogo era regularizar o chileno a tempo para a partida do próximo sábado, contra o São Paulo, mas o mais provável é que o jogador só esteja à disposição na próxima semana. Por outro lado, Brenner está regularizado e deve estrear no sábado.

Escalação

O Corinthians tem apenas uma dúvida na escalação para encarar o Flamengo, domingo, às 16h, na Arena. E ela não envolve nenhum dos quatro desfalques que a equipe teve diante do Patriotas, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana, na última quarta-feira. Fagner, Rodriguinho e Romero, poupados, e Jô, que entrou no segundo tempo, estão confirmados para o duelo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A indefinição se dá no meio de campo. O técnico Fábio Carille não quis confirmar Giovanni Augusto na vaga de Jadson, que se machucou na semana passada e deve ficar um mês afastado dos gramados. Embora o camisa 17 tenha sido titular nas duas últimas partidas, a disputa permanece aberta. O mistério, porém, não deve durar muito tempo: “Nesta quinta-feira eu defino, está em aberto ainda. Passo analisar o Flamengo e verei qual a característica melhor que se encaixa dentro da nossa ideia de jogo” declarou o comandante alvinegro. “Sobre a questão do Fagner, nos assustamos no banco quando ele colocou a mão no joelho contra o Fluminense. Mas é inflamação, nada sério, tem expectativa de jogar domingo. Romero sofreu um pequeno edema no adutor, deve estar amanhã (quinta) ou sexta no campo. Ficamos só sem Jadson e Pablo para domingo” completou Carille, citando a dupla que está no departamento médico.

Pressionada

Do último jogo da Ponte Preta no Majestoso para agora, muda coisa mudou. Se contra o Coritiba, quando fez 4 a 0 e iniciou a recuperação na temporada, a Macaca entrou em campo pressionada, desta vez chega embalada para enfrentar o Fluminense, domingo, às 16h, em Campinas. Por isso, o técnico Gilson Kleina espera casa cheia no Moisés Lucarelli. Além do bom momento do time, com três vitórias consecutivas – duas como visitante – e classificação às oitavas de final da Sul-Americana, outro atrativo é a megapromoção anunciada pela diretoria: sócio-torcedor pode levar um acompanhante de graça, e os ingressos para arquibancada custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A expectativa é de pelo menos oito mil pessoas no domingo. “Vamos ver os familiares e buscar uma vitória contra o Fluminense. Que a torcida lote o estádio. Tinha muita gente aqui (no Paraguai). Isso é superação, é a alma pontepretana. É importante pontuarmos e ganharmos em casa. Vamos trabalhar para ser competente para render aquilo que o torcedor espera” disse Kleina, após o triunfo por 3 a 1 sobre o Sol de América, no Paraguai, onde a equipe teve o apoio de aproximadamente cem fanáticos na última quarta-feira.

Caminho

Não foi só Guto Ferreira que saiu aliviado para seguir seu trabalho no Inter após a vitória por 2 a 0 sobre o Oeste. Ao abrir caminho para o triunfo, Eduardo Sasha encerrou um jejum que já durava mais de nove meses, colocou um ponto final nas dúvidas sobre sua permanência e, de quebra, cravou mais fundo seu nome na história do Inter. O camisa 9 surgiu como a novidade promovida pelo treinador ao ocupar a vaga de Felipe Gutiérrez. Algo que incomodou a torcida. Ao ter o nome anunciado, ouviu vaias. Os apupos, entretanto, o motivaram. Após a partida, Sasha evitou uma manifestação tanto na saída de campo quanto na zona mista. Sasha correu, driblou, marcou, armou e arriscou. Tanta dedicação acabou coroada. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Nico López cruzou da direita para o atacante, que cabeceou sem chances para Rodolfo. E não parou por aí. Na etapa final, enquanto seguiu em campo, manteve o ritmo. E recebeu o reconhecimento dos fãs. Sim, os mesmo que o vaiaram, ao vê-lo dar lugar a Gutiérrez aos 40 da etapa final, o aplaudiram.

Conquistados

Dos 16 pontos conquistados pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro, apenas um veio fora de casa – no empate sem gols com o Sport, na Ilha do Retiro. De todos os problemas do clube, esse é um dos que mais impactam na colocação na tabela: o desempenho longe do Morumbi. No próximo sábado, para tentar sair da zona de rebaixamento, a equipe terá de vencer pela primeira vez sem o conforto de seu lar, no estádio Nilton Santos, diante do Botafogo. O São Paulo tem sete derrotas e um empate fora de casa. Essa campanha é totalmente responsável pela antepenúltima posição na competição. A piora da equipe em estádios rivais é gradativa, vem se acentuando ano a ano. Em 2014, ano do vice-campeonato brasileiro, o Tricolor venceu nove vezes fora de casa. O técnico era Muricy Ramalho, e o elenco tinha jogadores de destaque, como Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato, Luis Fabiano, Kaká e Alan Kardec.

Desmanche

Em 2015, entretanto, o desmanche promovido pela diretoria e a troca de técnicos ajudaram a empurrar o aproveitamento para baixo. O São Paulo ganhou só seis jogos fora do Morumbi, mas a ótima campanha em sua casa serviu para levar o time à Libertadores, na quarta posição. Milton Cruz (no início e no fim), Juan Carlos Osorio e Doriva estiveram no comando. No ano passado, com Edgardo Bauza e Ricardo Gomes, foram cinco vitórias em território adversário e a 10ª colocação no final. Ao longo da competição, a ameaça de rebaixamento chegou a assustar. Curiosamente, dois desses cinco triunfos foram conquistados por interinos: 2 a 1 no Santa Cruz sob comando de André Jardine, e 2 a 1 no Atlético-MG com Pintado no banco. A versão atual é a pior delas. Rogério Ceni deixou a equipe sem vitórias em sete partidas fora. Dorival Júnior chegou e perdeu para a Chapecoense. Os quatro triunfos no Brasileirão-2017, até agora, foram no Morumbi, contra Avaí, Vitória, Palmeiras e Vasco – os três primeiros com Ceni.

Rendimento

Nada mais comum que o bom rendimento de um jogador desperte o interesse de outros clubes em sua contratação. Com o goleiro Jean, no Bahia, não é diferente. Em grande fase, o atleta tem sido destaque em algumas partidas da equipe. Apesar de ter os holofotes virados para si, ele garante que, caso haja propostas para sair, elas devem ser em vão. Focado em voos maiores com o Tricolor no Brasileirão, o goleiro de 21 anos mantém o sonho de “fazer história” pelo clube que o revelou. O Bahia afirma que, até o momento, não recebeu qualquer proposta oficial pelo jogador. “Estou muito tranquilo, focado no Bahia. Sondagens que aparecem, se aparecer, deixo para o Bahia resolver junto com meu empresário. Não estou preocupado em ir embora, apenas focado. Quero jogar sempre bem para ajudar o Bahia. Quero fazer história no clube e, quem sabe, deixar o clube na Libertadores” disse Jean. Feliz pelo momento vivido à frente do gol do Bahia, Jean afirma que acreditava que 2017 seria um bom ano, mas admite que a repercussão sobre o seu trabalho foi além do esperado.

Oportunidade

“Agradecer a Deus. Esperei muito por essa oportunidade de jogar pelo Bahia, desde o ano passado na Série B. Estar na Série A é um sonho realizado. Poder atuar em todas as partidas, manter a regularidade, é só agradecer a Deus e minha família. […] Esperava, sim [um bom ano], porque eu sou um cara muito competitivo, muito bem treinado pelo professor Thiago Mehl [preparador de goleiros do Bahia]. Me sinto pronto para qualquer desafio. Não esperava assim essa repercussão toda, mas sabia que, desde o momento que vestisse a camisa do Bahia, daria o meu melhor”. No domingo, Jean vai reencontrar o Sport, adversário que proporcionou para ele o melhor momento vivido com a camisa do Bahia até aqui. Em maio, o goleiro tricolor foi campeão da Copa do Nordeste diante da equipe pernambucana, título que o fez superar a falha na campanha de 2015, quando o time foi batido pelo Ceará.

