Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Autorização

A passagem de São Paulo por Chapecó não deixará saudades nos tricolores. Neste domingo, a equipe foi derrotada por 2 a 0 para a Chapecoense e, para completar, não conseguiu retornar do local do embate. O aeroporto de Chapecó foi fechado por questões climáticas e a aeronave que buscaria os são-paulinos não recebeu autorização para pousar. Assim, os jogadores dormirão mais uma noite na cidade catarinense e voltarão de ônibus nesta segunda-feira, em viagem de cerca de 12h de duração. O contratempo atrapalha bruscamente a preparação do técnico Dorival Júnior. O treino desta segunda-feira, marcado para o período da tarde, foi cancelado. Como passará o dia viajando, o time só deve se reapresentar na terça-feira. Ou seja, terá apenas um dia de preparação para o duelo contra o Vasco, marcado para a próxima quarta, no Morumbi.

Recuperação

Vale lembrar que a primeira atividade pós-jogo sempre é utilizada para recuperação dos atletas, o que atrapalha ainda mais o planejamento de Dorival. A delegação deve sair de Chapecó já nesta segunda pela manhã. Por conta do mau tempo, é possível que o aeroporto de Chapecó fique mais tempo fechado. O São Paulo até tentou ver outros voos para esta segunda, mas havia poucos lugares nas aeronaves disponíveis. Outras opções de percursos foram estudados, mas optou-se pela viagem de ônibus. Em campo, o São Paulo voltou a jogar mal, perdeu e chegou a nove jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Com 12 pontos, ocupa a 18ª colocação no campeonato. Vitória contra o Vasco na quarta é essencial para as pretensões do time, que levou 23 jogadores para Chapecó.

Diferença

O Grêmio foi do inferno ao céu na tarde deste domingo, para diminuir a diferença em relação ao líder Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro. Recebendo a Ponte Preta, em Porto Alegre, pela 14ª rodada da competição, o Tricolor saiu perdendo com gol contra do zagueiro Rafael Thyere, mas contou com as estrelas do técnico Renato Portaluppi e do centroavante Lucas Barrios para conquistar a virada por 3 a 1. O grande mérito do treinador gremista: a entrada do atacante Fernandinho no lugar do volante Arthur, antes da volta para o intervalo. Com a substituição, o time gaúcho ganhou mais leveza e qualidade ofensiva. Além disso, o próprio Fernandinho sofreu o pênalti convertido por Barrios, que deixou dois nesta tarde. Éverton foi o responsável por decretar a vitória dos donos da casa.

Diminuindo

Com o resultado e contando com o empate do Timão, no último sábado, os gremistas chegaram a 28 pontos, diminuindo para oito pontos a diferença para os líderes. Já a Ponte aparece em situação delicada na tabela, com 16 pontos, próxima da zona de rebaixamento. Pela próxima rodada, os adversários desta tarde na capital gaúcha entram em campo na quarta-feira. O Imortal vai à Bahia colocar a boa fase à prova em visita ao Vitória, às 19h30, enquanto o elenco ponte-pretano recebe o Coritiba, às 21h, para voltar a vencer no Brasileirão, algo que não acontece desde do dia 22 de junho, contra o Cruzeiro.

Equilibrada

Em partida muito equilibrada, disputada na tarde deste domingo, no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo empataram por 1 a 1 e não conseguiram se aproveitar do tropeço do líder Corinthians. Com o ponto conquistado, o time rubro-negro chegou a 24 e segue na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o sétimo colocado com 21 pontos ganhos. Os gols foram marcados no segundo tempo. Everton abriu o marcador para o time rubro-negro e Sassá, na primeira participação, anotou para a equipe da casa. O resultado espelhou o que aconteceu na partida. Apesar de ter maior posse de bola, o Flamengo não soube criar condições para concluir as jogadas de modo eficiente. O Cruzeiro, mesmo atuando em casa, mostrou sempre um comportamento cauteloso e teve poucas chances de finalizar. Na próxima rodada, o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã. Já o Rubro-Negro vai receber o Palmeiras, na Ilha do Urubu.

Posição

No confronto dos Atléticos, o Mineiro levou a melhor. Em duelo no estádio Olímpico, em Goiás, o Galo bateu o Dragão por 2 a 1, de virada, em duelo na tarde deste domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o Atlético-MG na nona posição, com 20 pontos anotados. Já o Atlético-GO continua na última colocação, com apenas oito pontos e uma campanha muito ruim. Cada equipe foi melhor em um tempo. O Atlético-GO superou o Galo na etapa inicial, fazendo boa marcação e saindo com alguma qualidade. O time levou perigo e abriu o marcador com Igor. Na etapa final, o preto e branco de Minas Gerais conseguiu se superar, chegou com perigo e conseguiu a virada com Fred e Elias. O Atlético-MG voltará a campo na quarta-feira, contra o Bahia, às 21h45 (de Brasília), no Independência. Já o Dragão enfrentará o Sport na Ilha do Retiro, às 19h30, na quinta-feira.

Disputado

Depois de quatro partidas, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Em jogo disputado na noite deste domingo, no Couto Pereira, o Tricolor das Laranjeiras derrotou o Coritiba, por 2 a 1 e melhorou sua posição na classificação. O Fluminense chegou aos 20 pontos ganhos e agora ocupa a nona posição. O Coxa segue com 19 pontos e está na 12ª colocação. Os gols foram marcados por Richarlison e Léo para o Fluminense e Henrique Almeida para o Coritiba. Henrique desperdiçou uma penalidade máxima quando a partida ainda estava empatada. Mesmo com um time bastante desfalcado e perdendo a dupla de zaga, por contusão, durante o jogo, o Fluminense fez uma partida marcada por muita determinação e acabou sendo premiado com a vitória. O Coritiba voltou a decepcionar e a torcida protestou bastante no final do jogo, pedindo a saída do técnico Pachequinho. Na próxima rodada, o Coritiba vai enfrentar a Ponte Preta, em Campinas. O Fluminense receberá o Cruzeiro, no Maracanã.

Rebaixamento

Bahia e Avaí conquistaram apenas mais um ponto na luta que travam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. As equipes dirigidas por Jorginho e Claudinei Oliveira empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, em Pituaçu, com gols de Renê Júnior e Júnior Dutra no segundo tempo. A situação do Bahia na tabela de classificação é um pouco melhor, já que soma 16 pontos e está fora da zona de rebaixamento. O Avaí totaliza 13, à frente apenas de São Paulo (12), Vitória (12) e Atlético-GO (8). Os dois times tentarão voltar a vencer na quarta-feira. Enquanto o Bahia visitará o Atlético-MG no Independência, o Avaí retornará à Ressacada para receber o líder do campeonato, o Corinthians.

Desculpou

Após dizer na última quinta-feira que o Corinthians “despencaria” no Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho se desculpou neste domingo. Em vez de “despencar”, o treinador do Grêmio disse que o Timão vai tropeçar. “Peço desculpas porque me posicionei mal após o jogo do Flamengo. Disse que o Corinthians despencaria. Peço desculpas. (Eu quis dizer que) Ele tropeçaria. Despencar fica muito mais difícil, mas vai tropeçar”, discursou Renato Gaúcho, antes da entrevista coletiva após a vitória do Grêmio sobre a Ponte Preta, neste domingo. “Acima de tudo, o Grêmio precisa fazer a parte dele. Não adianta o Corinthians tropeçar se o Grêmio não fizer. Não quero tirar os méritos do Corinthians. Pelo contrário. O Corinthians está lá por méritos, mas tropeçará. É normal. O Grêmio não pode ficar tropeçando para se distanciar do pelotão que está atrás para depois ver o que ocorre com o Corinthians”, afirmou.

Questionado

No último sábado, o técnico Fábio Carille foi questionado sobre a declaração de Renato Gaúcho. O treinador do Corinthians minimizou. “Não tenho nada para falar sobre isso. O grupo é muito maduro. Isso é muito pequeno perto das cobranças que aconteceram no começo do ano. Isso aí não é nada pelo tanto que fomos bombardeados. Ninguém aqui dentro falou sobre isso a não ser o Marquinhos Gabriel, que foi perguntado na entrevista (coletiva de sexta-feira)”, disse Carille. “A questão do Renato eu não tenho o que falar. Cada um fala o que quer. A gente continua trabalhando do nosso jeito. Se está achando que vai afetar… Nosso grupo é muito maduro. O que esse grupo passou no começo do ano até o jogo do 1 a 0 contra o Palmeiras (pelo Paulistão), isso aí não é nada”, – acrescentou o técnico do Corinthians. O Corinthians é o líder do Brasileirão, com 36 pontos, oito a mais que o Grêmio, segundo colocado.

Atacante

O ex-corintiano Léo Jabá continua fazendo gols pela Rússia. Após marcar dois em uma partida amistosa, o atacante do FC Akhmat Gronzy estreou no Campeonato Russo balançando as redes, na vitória da equipe contra o Amkar Perm por 1 a 0, neste domingo, pela primeira rodada da competição. Por meio das redes sociais, o atacante postou o vídeo do lance do gol. “Acredite nos seus sonhos”, escreveu o brasileiro. O atleta foi substituído aos 33 minutos do segundo tempo pelo também brasileiro Ravanelli, que defendia a Ponte Preta. A próxima partida da equipe dos jogadores será no próximo domingo, contra o Rostov, fora de casa. Léo Jabá é uma das crias do Terrão corintiano e foi vendido ao futebol russo por pouco mais de R$ 4 milhões no início da janela de transferências europeia. Com a camisa do Corinthians, ele disputou 20 partidas e marcou apenas um gol.

Marcados

É normal acordar meio sonolento e demorar a pegar no tranco no domingo de manhã. Foi o que aconteceu com o Palmeiras, que saiu perdendo para o Vitória no Allianz Parque, mas acordou e venceu por 4 a 2. O nome do jogo foi Dudu, que fez dois gols e participou dos outros dois, marcados por Róger Guedes (de pênalti) e Mayke. O Verdão vinha de três derrotas consecutivas na temporada e convivia com protestos da torcida, mas agora respira e ocupa momentaneamente o quinto lugar do Brasileiro, com 22 pontos. O Vitória segue na zona da degola, com 12. O Palmeiras até começou o jogo dando sinais de que voltaria aos trilhos, mas um passe errado de Felipe Melo, de volta ao time após nove jogos, permitiu que o Vitória puxasse um contra-ataque e abrisse a contagem com um golaço de Uillian Correia antes dos dez minutos.

Frustrado

Se o Inter passou a abraçar a boa fase como visitante na Série B, ficou frustrado com a derrota por 2 a 0 para o CRB. A partir de então, o clube vive uma inversão de expectativas com o retorno ao Beira-Rio. A campanha de Z-4 quando atua como mandante gera preocupação ao mesmo tempo em que o clube volta a se mobilizar por reabilitação na frente da torcida. A campanha como mandante prevê dificuldades nesta terça-feira contra o Luverdense, pela 15ª rodada. Só que é preciso superar tal adversidade. E, com mais três jogos (de cinco) no primeiro turno com o apoio da torcida, o clube se vê na obrigação de erro zero em casa e, com isso, somar os nove pontos. “Olharemos para frente. Buscaremos em casa o que não temos feito. Não podemos mais perder pontos em casa. A campanha fora nos colocaria na Série A, mas a campanha em casa é péssima. Precisamos buscar os resultados” ressalta Guto.

Arquibancadas

Faltavam menos de 10 minutos para a bola rolar quando os times de Vasco e Santos subiram a campo. Silêncio absoluto no do Estádio Nilton Santos. Da tribuna de imprensa, nas arquibancadas superiores, era possível até para ouvir o barulho das batidas de mãos dos jogadores se cumprimentando. Por causa das confusões no clássico contra o Flamengo, São Januário está interditado e a Diretoria de Competições da CBF determinou que o jogo deste domingo, pela 14ª rodada do Brasileirão, fosse realizado de portões fechados. A ausência da torcida parece ter tirado a inspiração tanto dos jogadores do time mandante quanto do visitante. Apesar de pegado, o jogo foi morno, de poucas oportunidades. E o placar ficou zerado, igual ao número de torcedores nas arquibancadas.

Transmissão

Assim que a bola rolou, apenas uma transmissão de rádio quebrava o silêncio. Era possível perceber claramente como os jogadores se comunicam intensamente durante o jogo. Quantidade de “Vai”, “vamos”, “vem, vem”, “Ei, ei, ei”, “olha”, “atrás” o tempo inteiro. A cada marcação do árbitro, o som do apito ecoava. O Nilton Santos também pouco lembrava dia de jogo. Elevadores sem ascensoristas, diversas luzes internas apagadas, lanchonetes fechadas e pontos de escuridão… Trabalhando durante a partida, além de jogadores e membros das equipes, jornalistas, fotógrafos, seguranças, médicos e enfermeiros, policiais e alguns funcionários do estádio. Dava para ouvir também os trens passando na estação do Engenho de Dentro, ao lado. Apesar de não poderem entrar no estádio, alguns torcedores do Vasco fizeram questão de apoiar o time na chegada do ônibus. Assistiram ao jogo pelas redondezas, em bares ou pela vizinhança. Durante a partida, de dentro do Nilton Santos, foi possível ver e ouvir fogos de artifícios na Rua das Oficinas, atrás do Setor Norte.

Arredores

De longe, policiais observavam a pequena movimentação de torcedores nos arredores. Apesar de o jogo ser com portões fechados, 102 homens do Gepe trabalharam normalmente na partida. Dentro de campo, era possível perceber que alguns lances elevavam o tom de voz dos jogadores. Uma falta marcada para o Santos no começo da partida irritou os jogadores do Vasco. Um escanteio para o Cruz-Maltino aos 37 gerou reclamações dos santistas. Destaque para a bronca de Martín Silva em Madson, que jogou para escanteio uma bola no fim da primeira etapa, quando estava sozinho na área. Na segunda etapa, os gritos foram dos jogadores vascaínos pedindo pênalti em duas ocasiões. Uma alegando falta de Lucas Veríssimo em Wagner, aos 25, outra pedindo toque de mão de jogador santista. Apito final, 0 a 0. Jogo insosso e resultado ruim para Vasco e Santos no campeonato. Nem se tivessem torcedores presentes, eles teriam o que comemorar.

Empate

O Corinthians saiu atrás no placar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, virou a partida e encaminhava mais uma grande vitória neste sábado. Porém, tomou o empate no fim do jogo e amargou um 2 a 2 com o Atlético-PR, visto por mais de 40 mil pessoas que foram à Arena Corinthians assistir ao confronto que abriu a 14ª rodada da competição. Jonathan fez um golaço e inaugurou o placar para os visitantes, mas dois tentos de Jô viraram o duelo para os donos da casa. Aos 38 do segundo tempo, Otávio contou com desvio de Balbuena para empatar. Com o resultado, o Corinthians segue disparado na ponta com 36 pontos, 11 a mais que o segundo colocado Grêmio. A diferença para os rivais, entretanto, pode cair. O Atlético-PR, por sua vez, sobe para a 13ª posição, com 16 tentos conquistados.

Confirmar

A afirmação de que o jogador de futebol passa mais tempo com os companheiros do que com a família já é batida, mas para o Palmeiras, o clichê irá se confirmar em breve. Em uma sequência de três jogos fora de casa, o Verdão ficará junto durante nove dias. O Palmeiras viaja nesta terça-feira para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo no dia seguinte. Em seguida, voa para Recife, onde irá encarar o Sport domingo. Por fim, decola rumo a Minas Gerais para jogar contra o Cruzeiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Para o técnico Cuca, o período poderá servir para aproximar ainda mais o elenco alviverde. “Às vezes, alguns tropeços servem para algumas coisas importantes na sequência. Terça-feira vamos iniciar a viagem para jogar contra o Flamengo, e vamos voltar só na quinta-feira da outra semana. Serão 10 dias juntos. Até brinquei com os atletas: ‘Deixem tudo certo em casa, porque vamos demorar a voltar (risos)’. É difícil, mas é da nossa vida. Vamos representar o clube da melhor forma, abrindo mão de tudo, da família. Aí se torna a família Palmeiras”, disse o treinador.

Categorias

Tido como um clube que não recorre muito às categorias de base, o Corinthians parece ter mudado da água para o vinho nesses últimos tempos. Em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo, o diretor de futebol do Timão, Flávio Adauto, revelou que o clube renovou o contrato de todos os seus jovens garotos por pelo menos quatro anos e planeja utilizá-los no Campeonato Paulista do ano que vem. A única exceção entre as novas caras do Corinthians é Guilherme Arana, que não foi englobado no plano da diretoria por ter sido promovido ao profissional anteriormente. Um dos principais destaques do Timão é fortemente especulado no futebol europeu, porém, ainda há dúvidas se o lateral-esquerdo irá se despedir do Parque São Jorge no meio do ano ou apenas ao final do Campeonato Brasileiro.

Contratos

“O Corinthians tem todos os seus garotos com contratos até 2021 e 2022. O Arana vem de um processo anterior, e o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos dele. Esses garotos poderão dar frutos ao Corinthians no ano que vem. O próprio Fabio Carille diz que não quer reforços, quer manter o que ele tem”, disse Flávio Adauto. O diretor de futebol do Corinthians também revelou o plano do clube em utilizar esses jovens jogadores de maneira mais frequente em 2018. Com o aumento do número de atletas inscritos para disputar o Campeonato Paulista promovido pela Federação Paulista de Futebol, o Timão vê o torneio como uma boa oportunidade de dar rodagem às promessas. “Temos que aproveitar esses jogadores e a gente sabe que a Federação Paulista de Futebol deve abrir o leque em relação às inscrições no ano que vem. Poderemos utilizar mais esses garotos (no Paulistão)”, concluiu.

Justificar

Dorival Jr falou em sua apresentação como novo técnico do São Paulo que questões relacionadas às chegadas e partidas de jogadores do clube deveriam acabar. Após a derrota neste domingo para a Chapecoense, no entanto, o próprio treinador tocou no assunto para justificar os resultados ruins que a equipe vem colecionando no Campeonato Brasileiro. O novo treinador tricolor utilizou o exemplo do volante Petros, que retornou ao Brasil recentemente após duas temporadas no Betis, da Espanha, para apontar alguns obstáculos que o São Paulo terá de superar em 2017. “Tem jogadores aqui que estão com 20 dias de clube, como o Petros. Outros com 25, 30 (dias). Ainda assim, acho que algo de bom a equipe está começando a mostrar. É lógico que com o resultado negativo, tudo o que não é bom acaba sendo colocado no contexto”, disse Dorival Jr. Na visão do treinador, falta ao São Paulo maior eficiência na parte final das jogadas. O pouco entrosamento dos atuais titulares da equipe tem grande influência sobre essa constatação do treinador, que acredita no curto trabalho que terá entre as partidas como a solução para este problema.

Postura

O técnico Joel Santana elogiou a postura de Felipe Melo no Palmeiras. Embora jamais tenha trabalho com o volante, o treinador alegou conhecer bem o pitbull do Verdão e ressaltou sua postura de líder mesmo com pouco tempo defendendo o time do Palestra Itália. “(O Felipe Melo) é um jogador guerreiro, lutador. Às vezes extrapola nas palavras, mas é um bom rapaz. É um jogador que se doa dentro de campo. Prefiro esse jogador aguerrido do que aquele que não fala nada e dentro de campo não ajuda a equipe”, afirmou Joel Santana no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. Além de tecer elogios a Felipe Melo, Joel Santana procurou traçar um paralelo entre o perfil do volante palmeirense e dos jogadores do São Paulo. Na visão do treinador que acertou recentemente com o Black Gold Oil, time que figura no que equivale à quinta divisão dos EUA, os atletas do Tricolor precisam ser menos apáticos em meio à crise que o clube atravessa.

Debutando

O sofrível empate em 0 a 0 entre Vasco e Santos, neste domingo, no Engenhão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode não ter agradado a maioria dos torcedores. Porém, uma pessoa em especial não esquecerá o dia 16 de julho de 2017. Debutando em um jogo oficial pelo Peixe o goleiro João Paulo passou no teste, fez boas defesas e ganhou moral com o técnico Levir Culpi. Apenas o terceiro reserva para a posição, o jovem de 22 anos acabou caindo na ‘fogueira’, precisando substituir Vanderlei e Vladimir, lesionados. Empolgado, o arqueiro lamentou apenas o fato de nenhum torcedor ter visto sua estreia, afinal, o estádio Nilton Santos, após punição do STJD, não teve os portões abertos para o duelo deste domingo. “Fico feliz com a minha estreia, pude ajudar meus companheiros. Não foi o resultado que a gente queria, mas esse ponto fora de casa vai ser importante lá na frente. Fico feliz com essa estreia e a confiança do Levir. Infelizmente, futebol sem torcida é meio sem graça. Preferia que tivesse torcida, mas independentemente disso, conseguimos fazer um bom trabalho. Nossa equipe se comportou bem defensivamente, em um lance ou outro não caprichamos no ataque”, disse João Paulo na saída do gramado.

Reforçado

O Corinthians estará reforçado para tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Após empatar por 2 a 2 com o Atlético-PR no sábado, em Itaquera, o líder irá à Ressacada com os retornos do lateral esquerdo Guilherme Arana e do meia Rodriguinho para enfrentar o Avaí, na quarta-feira. A dupla cumpriu suspensão automática na última rodada, abrindo espaço para Moisés e Marquinhos Gabriel atuarem na partida em que o Corinthians não recebeu nem um cartão amarelo sequer. Apesar de não ter novos problemas por suspensão, o técnico Fábio Carille ainda não deverá contar com o zagueiro Pablo, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. Assim, Pedro Henrique seguiria ao lado do paraguaio Balbuena. A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Avaí é esta: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Competição

Dorival Jr segue sem vencer à frente do São Paulo. Em sua primeira partida fora do Morumbi, o novo treinador tricolor não conseguiu reverter a atual situação da equipe e viu seus comandados sofrerem mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez para a Chapecoense, por 2 a 0. Restando apenas cinco rodadas para o fim do primeiro turno da competição, o técnico admitiu que o rebaixamento preocupa. Com o resultado deste domingo o São Paulo segue na zona de rebaixamento, com 12 pontos. Atualmente na 17ª colocação, o Tricolor pode descer uma posição caso o Avaí vença o Bahia, fora de casa. Para Dorival Jr, além de questões técnicas e táticas, a parte psicológica também tem um grande peso no momento delicado da equipe. “Tem que abrir o olho [para o rebaixamento]. Estamos preocupados e bastante. Mesmo quando fizemos os gols contra o Atlético-GO também houve um desarranjo. Vamos ter que trabalhar muito nesse sentido. Hoje, quando tomamos o gol, houve novamente um descontrole desnecessário por aquilo que a equipe vinha mostrando. Era questão de tempo para encaixarmos uma jogada, conseguir uma tabela, uma triangulação que nos colocasse em condição de uma definição”, comentou Dorival Jr após o jogo.

Reserva

A reserva em sua posição preferida, ou a titularidade em uma função que não é favorita? Essa era a dúvida do reserva Michel Bastos, que, no entanto, já resolveu o dilema e está disposto a atuar na lateral-esquerda por mais oportunidades entre os titulares do Palmeiras. “Eu abro mão (de jogar como meia) para jogar. Quero jogar, não importa a posição. É uma situação difícil para mim, nova depois de 16 anos de carreira. Não estou acostumado a não jogar, ficar entre os reservas e as vezes nem entrar em campo, mas claro que respeito a opção do treinador. Em uma situação como a minha, não posso exigir muita coisa. Eu tenho que trabalhar e, aonde o professor Cuca me colocar, vou fazer o meu melhor”, afirmou o atleta. Na goelada sobre o Vitória no Palestra Itália, neste domingo, Michel Bastos entrou no meio-campo, substituindo Guerra no segundo tempo, e deu uma assistência para Dudu fechar o placar. Após a partida, Cuca confirmou que o atleta em breve terá oportunidades na lateral-esquerda.

Ambiente

A venda de Thiago Maia ao Lille, da França, por R$ 51 milhões de reais, abalou o ambiente do Santos no último sábado. Após a transferência, o volante nem viajou com a delegação e ficou fora do empate em 0 a 0 contra o Vasco, neste domingo, no Engenhão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a igualdade com o time carioca, o técnico Levir Culpi afirmou que o Peixe tem condições de repor a saída do jovem de 20 anos, mas não descartou a possibilidade de perder mais jogadores para o futebol europeu. “Não existe essa promessa (de não vender mais ninguém). Acho difícil alguém prometer. Chega o mercado europeu, com dinheiro… Se coloca no lugar do atleta, do clube e um dinheiro tão grande. Quase todos os clubes estão com problemas financeiras. Às vezes a venda equilibra. O Santos tem um elenco que pode se refazer com a venda de um ou outro jogador. É claro que se alguém vier pegar um jogador, que venha com dinheiro”, disse Levir Culpi em entrevista coletiva.

Convenceu

O Grêmio venceu e convenceu na tarde deste domingo. Mesmo saindo atrás e tendo problemas para enfrentar a Ponte Preta no primeiro tempo, o Tricolor se recuperou e conseguiu conquistar um importante triunfo por 3 a 1, fato valorizado pelo zagueiro Pedro Geromel. Na saída do gramado, logo após o apito final, o defensor valorizou a postura dos gremistas para superar os entraves da Macaca. Segundo Geromel, os paulistas tentaram dificultar as coisas além da forte marcação, com catimbas e provocações. “A gente teve dificuldades hoje. O time deles, pela experiência, pela vontade de ganhar tempo, foi enervando a gente. Mas no intervalo a gente conversou, acertamos, nos preocupamos em jogar bola e não entrar na pilha deles. Conseguimos fazer os três gols e sair com a vitória”, exaltou o ‘xerifão’, ao SporTV.

Atitudes

Três anos após o grave episódio de racismo que sofreu na Arena de Porto Alegre, Aranha se reencontrou com a torcida gremista neste domingo e voltou a ter problemas. O goleiro da Ponte Preta foi vaiado por diversas vezes pelos espectadores e fez duras críticas às atitudes. Logo após a derrota da equipe de Campinas por 3 a 1, na saída do gramado, Aranha foi questionado sobre a recepção por parte dos tricolores. Apesar de elogiar um cartaz de desculpas carregado por dois indivíduos, ele se mostrou magoado e lamentou as vaias. “Não que eles não esquecem desse episódio, eles são assim aqui. Agora não diretamente, mas são assim”, declarou o arqueiro, à SporTV, que completou. “Não deu para ler (o cartaz), mas sempre tem as exceções. É triste o conceito de vida que eles têm aqui”. O conflito do goleiro com os torcedores do Grêmio começou em 2014, quando ainda defendia o Santos. À época, o Peixe visitou o Tricolor e Aranha sofreu injúrias raciais, sendo chamado, inclusive, de “macaco”. Por conta do lamentável episódio, o time de Porto Alegre foi punido com perda de pontos na Copa do Brasil, o que gerou a eliminação da equipe.

Negociar

Convidado do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, deste domingo, o diretor de futebol Flávio Adauto fez questão de reforçar que o Corinthians não está disposto a negociar o jovem lateral esquerdo Guilherme Arana antes do término do Campeonato Brasileiro. O clube vislumbra a possibilidade de obter um lucro considerável em uma eventual venda do prata da casa. “Todo o mundo divulga com frequência que existem propostas para o Arana. É o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, um garoto de 20 anos, que não participou da nossa pré-temporada porque estava com o Maycon na Seleção Brasileira sub-20. Temos conversado com ele e mostrado que será importante ficar, porque valerá mais lá na frente”, comentou Adauto. O Bordeaux, da França, já tentou envolver a transferência de Guilherme Arana na negociação pela manutenção do zagueiro Pablo, emprestado, no Corinthians. O CSKA, da Rússia, também demonstrou interesse na contratação.

Rejeitou

Dono de 40% dos direitos econômicos de Arana, o Corinthians rejeitou as ofertas com a expectativa de arrecadar mais dinheiro com uma transação futura. “Podemos fazer negócio, mas desde que seja um valor do interesse do Corinthians”, pontuou Adauto, antes de citar a outra condição do clube. “E ele só sairia a partir de janeiro. Quem quiser o Arana terá que esperar o começo da temporada.” De acordo com o dirigente corintiano, Guilherme Arana concordou com a postura do clube. “Ele está dizendo que não quer sair, que quer ser campeão brasileiro pelo Corinthians. Já ganhou esse título em 2015, jogando as principais partidas porque o Uendel estava machucado”, recordou. Flávio Adauto ainda acrescentou o zagueiro paraguaio Balbuena, que está na mira do futebol italiano, e “vários outros jogadores” na relação de quem pode deixar o Corinthians, mas prioriza a permanência até o final da temporada. “A política do presidente Roberto de Andrade é para terminarmos o ano com o elenco forte, com o título brasileiro”, afirmou o diretor de futebol. “E dá para convencer os jogadores. Você pode ter poder persuasão, encontrando bons argumentos para eles ficarem”, concluiu.

Momento

Titular absoluto do gol são-paulino nesta temporada, Renan Ribeiro foi vazado novamente neste domingo, pela Chapecoense, em duas oportunidades. Sem conseguir evitar o revés tricolor, o goleiro amargou o nono jogo seguido sem vitória e crê que agora é o momento de fechar o grupo para que o time possa voltar a somar três pontos. “Acho que temos que trabalhar. Não adianta ficar apontando, pegando momentos, situações. Vamos trabalhar, unir a equipe, juntar nossas forças, porque só assim vamos conseguir sair dessa situação”, disse Renan Ribeiro. Ciente da situação delicada do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Renan Ribeiro preferiu não estipular metas ou prazos para a equipe se livrar da zona de rebaixamento. Para o goleiro, é preciso que o elenco pense jogo a jogo, buscando esquecer a classificação e priorizando apenas o próximo adversário. “Temos que pensar no jogo e na vitória. Não podemos trazer mais um peso, pensar no que vai acontecer. Temos que trabalhar”, concluiu o goleiro são-paulino, que já sofreu 18 gols em 14 jogos no Brasileirão. O São Paulo volta a trabalhar já nesta segunda-feira, iniciando sua preparação para o duelo contra o Vasco da Gama, na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Morumbi.

Produção

O técnico Zé Ricardo considerou que o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro foi justo pela produção das duas equipes, mas lamentou a queda de produção do Flamengo no segundo tempo. Na entrevista coletiva, o treinador rubro-negro disse que o empate acabou sendo ruim para o seu time que está perseguindo o líder Corinthians e não conseguiu se aproveitar do tropeço do adversário, no sábado. “Acho que fizemos uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo construímos bastante até marcar o primeiro gol”, avaliou o comandante da Gávea. O técnico do Flamengo acha que a sua equipe está construindo bem as jogadas, mas encontrou um adversário bem postado que marcou bastante em seu campo. Zé lamentou as chances desperdiçadas na etapa inicial. O empate deste final de semana, apesar de não tirar o Fla do G4, não ajudou a equipe rumo ao sonho da liderança. A equipe da Gávea segue com os 12 pontos de diferença em relação ao Timão, que soma 36, e tem um confronto importantíssimo na próxima quarta-feira, quando realiza confronto direito contra o quinto colocado Palmeiras.

Satisfeito

Cruzeiro e Flamengo deixaram o gramado do Mineirão, na tarde deste domingo, com o empate por 1 a 1, em duelo pelo Campeonato Brasileiro. Por jogar em Belo Horizonte, Mano Menezes disse que o resultado não lhe dá conforto, entretanto, reconhece que foi um bom jogo de seu time. “É atrás desse Cruzeiro que estamos indo. Não adianta se iludir. A gente não sai plenamente satisfeito porque não venceu. Mas sai satisfeito com o rendimento da equipe como um todo. Contra uma equipe dessa, tem que valorizar a posse de bola. Ainda cometemos errinho quanto a isso. Mas foi jogo bem jogado. O caminho é esse”, salientou. O treinador, inclusive, que espera recuperar a identidade da sua equipe, algo que foi perdido em algum momento da temporada. “Falei, algumas rodadas atrás, que precisamos recuperar a identidade da equipe. Iniciamos o ano assim e em determinado momento, perdemos isso. Às vezes precisa acontecer resultados negativos para entendermos bem. A mensagem mais dura é a derrota. Não basta jogar bem, fazer três gols, precisamos ser equipe mais equilibrada. Como fomos hoje. Cruzeiro marcou bem, não teve uma bola frontal que o ataque do Flamengo conseguiu concluir. Se o Cruzeiro continuar jogando como está, vai pontuar dentro e fora de casa. Esse é o bom da estabilidade. E vão dar gordura para não conseguir vencer em casa e ficar desesperado”, finalizou.

Positivo

Sem saber o que é vencer há sete rodadas, o Atlético Goianiense terminou mais uma rodada sem o resultado positivo. Após a derrota de virada para o Atlético-MG no estádio Olímpico pelo placar de 2 a 1, os jogadores do Dragão saíram de campo chateados com os repetidos erros cometidos pela equipe. Um dos mais incisivos nas reclamações foi o experiente atacante Walter, que afirmou que os jogadores precisam ser mais solidários nos lances ofensivos. “Estamos errando muito lá na frente. Precisamos deixar de ser tão Mirandinhas. Algumas vezes temos que levantar a cabeça e observar o companheiro melhor colocado. Hoje reclamei de um lance com o Jorginho, mas faz parte, estas coisas acontecem. Quem perde com isso é o grupo, não o individual”, declarou o jogador se referindo ao ex-jogador que ficou conhecido por ser “fominha”. E os detalhes ofensivos também foram tema das declarações de Roger Carvalho. “Sabíamos que o jogo era difícil, mas novamente pecamos nos detalhes. Agora é trabalhar, levantar a cabeça e buscar o resultado fora de casa”, afirmou o defensor.

Capacidade

Após a vitória sobre o Atlético-GO, na tarde deste domingo, por 2 a 1, de virada, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado disse que o duelo mostrou dois tempos diferentes. Na etapa inicial, os donos da casa mostrando mais capacidade e o Galo, no segundo tempo, sendo mais time, criando mais e chegando com perigo. “Realmente, dois tempos diferentes. O primeiro tempo foi deles, a gente fez um jogo burocrático, sem forçar profundidade, sem criar dificuldades, sem se sentir confortável e eles entraram no nosso campo. Fizeram um gol de bola parada, o rebote não marcamos bem na segunda trave. No segundo tempo, fizemos mudanças, tivemos melhor movimentação, o Elias se soltou melhor na partida, criamos mais e a virada veio da forma que a gente trabalha, com construção”, destacou o treinador.

Visitantes

O resultado deixa o Galo entre os melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte, no entanto, a situação atleticana segue caótica, sendo um dos piores. Agora, o treinador alvinegro mira a recuperação dentro do Independência. “Boa vitória fora de casa, mais uma, o que nos deixa entre os melhores visitantes. Agora precisamos melhorar o rendimento em casa”, salientou. Com um primeiro tempo muito ruim e uma melhora na etapa complementar, Roger diz que procura a regularidade de sua equipe. “A irregularidade com relação ao resultado, os dois últimos jogos, Botafogo e Santos, foram bons, merecíamos a vitória, a regulidade é que precisar ter casamento das atuações e resultado. Se analisar a partida toda fomos superiores, a gente ainda quer três, quatro vitórias seguidas no campeonato”, finalizou.

Exaltou

O técnico Abel Braga exaltou a raça demonstrada pelo time do Fluminense para arrancar uma vitória sobre o Coritiba, na casa do adversário, neste domingo. O treinador tricolor disse que a equipe estava cheia de garotos e se perturbou com a pressão do adversário no início da partida, mas que soube controlar as emoções para conseguir o importante resultado, mostrando muito aguerrimento. Abel ainda garantiu que confiava no Fluminense. “A gente tinha convicção de que a equipe faria um bom jogo”, afirmou. Na entrevista coletiva, o treinador disse que foi surreal perder dois zagueiros por lesão, como aconteceu neste domingo, mas que a equipe se doou 100% para sair de campo com a vitória. Para Abel, quando um time perde a confiança, é muito difícil ter a reação, ressaltando que isso havia acontecido contra o São Paulo. O treinador lembrou que até a derrota para o Botafogo, o Fluminense não perdia há seis jogos, mas que também não ganhava há quatro. “É um time de garotos, e garoto quer resolver tudo. Então, tem desconfiança”, contou. O treinador tricolor disse que a confiança é que transformou o Corinthians no grande time da competição. “É um time condicionado a esperar o erro e aproveitar as falhas dos adversários”, explicou.

Seguidos

O Coritiba perdeu mais uma partida em casa neste Campeonato Brasileiro, ao sofrer derrota para o Fluminense por 2 a 1, neste domingo, no Couto Pereira. Já são cinco jogos seguidos sem vitória em seus domínios. Um dos destaques do time e querido pela torcida, o volante Matheus Galdezani tentou encontrar explicações para a derrota do clube paranaense. “Não tem o que falar. Nosso time teve muitas oportunidades de gol e um pênalti perdido. O Fluminense fez dois gols de falhas nossas. Eu que errei o passe do segundo gol, assumo meus erros, mas isso não justifica nada, tivemos muitas oportunidades e não fizemos o gol. É levantar a cabeça para o próximo jogo, fora de casa, que temos que ganhar. Está todo mundo de parabéns pelo empenho, só faltou fazer o gol”, afirmou. Questionado também sobre a situação do treinador da equipe, Pachequinho, o jogador fez questão de ressaltar que sente que o técnico não é o responsável pelo momento do Coritiba. O Coritiba viaja até Campinas, na próxima quarta-feira, para enfrentar a Ponte Preta. O Coxa busca sair do meio da tabela e encostar de vez nos líderes, enquanto que a Macaca tenta afastar o fantasma do Z4, já que soma apenas 15 pontos, dois a mais que o Avaí, primeiro time da zona da degola.

Ovacionado

O meio-campista Renê Júnior chegou a ser ovacionado pelos torcedores do Bahia antes mesmo de a partida contra o Avaí acabar. Autor do primeiro gol da noite deste domingo, o jogador viu a animação do público de Pituaçu se transformar em frustração com o empate por 1 a 1. O time da casa foi vaiado, e o técnico Jorginho, chamado de burro. “Fiz um gol bonito, mas isso não adianta nada se o triunfo não vier. A torcida está com razão. Não fizemos um bom jogo”, aceitou Renê Júnior. A igualdade levou o Bahia aos 16 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento, onde está o Avaí, com 13. Para se distanciar, o time de Renê Júnior conta com uma vitória em seu próximo compromisso, contra o Atlético-MG, na quarta-feira, no Independência. “Vamos descansar para fazer uma partida melhor contra o Atlético”, pregou o meio-campista.

Dirigente

Ao final da partida diante do Santos, disputada de portões fechados, o presidente Eurico Miranda apareceu para conceder uma entrevista coletiva e disse que foi criada uma atmosfera para responsabilizar o Vasco por tudo o que aconteceu de negativo após o clássico diante do Flamengo, em São Januário. Para o dirigente, seu clube não tinha qualquer interesse em criar um clima ruim que só o iria prejudicar no futuro. E que o Vasco recebeu uma dupla punição: jogar fora de casa e de portões fechados. “Tivemos um prejuízo superior a R$ 1 milhão por causa dessa punição. Não arrecadamos nada e gastamos muito”, contou o presidente cruz-maltino. Para Eurico, a atuação da Polícia Militar foi a grande responsável por tudo o que aconteceu de ruim no estádio e no entorno de São Januário. “A atuação da PM foi abusiva, temerária, excessiva e negligente. Demonstrou incompetência”, afirmou.

Presença

Para o presidente, o jogo contra o Santos era para ter sido disputado com grande presença da torcida cruz-maltina. E garantiu que vai continuar lutando para que as coisas no futebol brasileiro não sejam feitas apenas para atender aos interesses dos outros. Em relação ao torcedor que morreu depois da partida, Eurico afirmou que ele foi atingido a quatro quadras do estádio de São Januário e assassinado por um policial militar. Aumentando o tom das suas críticas ao comportamento da PM, o dirigente cruz-maltino garantiu que quem pediu para fazer a revista foi a Polícia Militar, e não o Vasco, e que o clube não fez nada que não fosse dentro do estipulado previamente. Em relação ao quadro de funcionários, Eurico disse que não pode saber sobre a vida particular de todos. O que interessa é a competência profissional. “Não posso discriminar se são evangélicos, se são do PT, assim como não discrimino se é torcida tal”, finalizou.

Reforço

O brasileiro Lucas Leiva é o novo reforço da Lazio para a disputa da temporada 2017/18. O ex-jogador do Liverpool, clube que defendeu por dez temporadas, chegou ao aeroporto de Roma neste domingo e já foi fotografado com um acessório de sua nova equipe. Na segunda-feira, o volante fará exames médicos para confirmar sua ida ao futebol italiano. A contratação de Lucas era tratada como prioridade na Lazio, já que o clube negociou a venda de Lucas Biglia, um dos principais nomes do elenco, para o Milan. Os clubes chegaram a um acordo de 5 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 20,8 milhões) pela transferência do jogador. O contrato do volante com o Liverpool era válido até o final da próxima temporada. Revelado pelo Grêmio, Lucas Leiva jogou pela Seleção Brasileira, participando dos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008 e foi convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Seu primeiro torneio pela Seleção principal foi a Copa América de 2011.

Suposta

O jornal catalão “Sport” noticia em sua edição desta segunda-feira uma suposta insatisfação de Neymar dentro do Barcelona. Segundo a publicação que cobre o dia a dia do clube, um grupo de pessoas próximas do craque insiste que seria o momento adequado de deixar a equipe em busca de maior protagonismo e que lá ele apenas faria sombra a Lionel Messi. A notícia foi publicada com destaque pelo jornal catalão e repercutiu na coletiva do novo técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, e do secretário-técnico do clube, Robert Fernández. Questionado se poderia imaginar o Barça sem Neymar, o dirigente foi direto. “Isso não vai acontecer” disse Robert Fernández. Tecnicamente falando, o novo comandante da equipe já pensa em como vai encaixar Neymar da melhor forma no ataque. “Ele tem muitas chances de jogar em várias posições. Ele joga bem pela ponta esquerda aqui. No Brasil, atua diferente. Verei em qual posição escalá-lo”. Alvo nas últimas janelas de Manchester City, United, PSG e Real Madrid, Neymar renovou recentemente seu contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2021. Segundo o “Sport”, a multa rescisória subiu para € 200 milhões (R$ 730 milhões) nesta janela de transferências. Mas ela vai aumentar ano a ano até chegar a € 250 milhões (R$ 911,5 milhões) nas últimas três temporadas do novo vínculo.

Expectativa

O Corinthians começa a semana com expectativa de avançar na negociação para manter o zagueiro Pablo no clube. Nesta segunda-feira ocorre a segunda reunião entre a diretoria do clube e o empresário do atleta, Fernando César. O representante do jogador estava em viagem na Europa, o que interrompeu as tratativas nas duas últimas semanas. Ele retornou ao Brasil no último domingo. Na primeira reunião, ocorrida em 1 de julho, o empresário de Pablo apresentou os valores desejados pelo atleta e foi informado de que as cifras estavam um pouco acima do que o Timão pretende pagar. A diretoria alvinegra pediu para que ele repensasse as condições e deve apresentar uma nova oferta neste segundo encontro. Definir os termos do novo contrato de Pablo é o primeiro passo do Corinthians para assegurar a permanência do atleta, que está emprestado até dezembro. Depois disso, o clube terá de se acertar com o Bordeaux, da França, dono dos direitos do defensor.

Cenário

Ao mesmo tempo em que não esconde o cenário de dificuldade financeira, a direção do Fluminense busca soluções. Duas delas, definidas após o trabalho de governança realizado pela consultoria Ernst & Young, tentam arrecadar dinheiro para diminuir – e talvez eliminar – o déficit de R$ 75 milhões previsto a 2017. Captar R$ 50 milhões emprestados de torcedores é a primeira tentativa. A segunda, ampliar a receita em publicidade, o que motivou uma recente mudança na gestão. Idel Halfen continua como vice presidente de marketing, mas a administração do presidente Pedro Abad criou uma pasta exclusiva para acertar patrocínios: a comercial, que terá Ronaldo Barcellos como comandante, após indicação do grupo político Flu 2050. Desde março de 2016, o Tricolor não tem um patrocinador master – estampou a marca da Caixa em seis jogos ao final da temporada passada. A Frescatto (ombro), Tim (números) e Thinkseg (barra traseira da camisa, fechado recentemente) são os únicos acertos. Há a ideia de comercializar espaço no peito, no calção e na meia. Estima-se que o uniforme possa render até R$ 22 milhões por ano.

Cobrança

Os jogadores do Coritiba não esconderam a frustração após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, neste domingo, no estádio Couto Pereira. A equipe alviverde perdeu a chance de sair vencendo logo no início da partida, quando o volante Matheus Galdezani sofreu um pênalti. Porém, o atacante Henrique Almeida desperdiçou a cobrança. Em dois vacilos, o Coxa sofreu gols de Richarlison e Léo. A equipe ainda descontou com Henrique Almeida, mas não conseguiu buscar ao menos o empate em casa. Segundo estatísticas do GloboEsporte.com, a equipe de Pachequinho finalizou 13 vezes a gol, quase o dobro do Flu, que chutou 7 vezes. Foram seis chances reais de gol do time alviverde. Com o revés em casa, o Coxa estacionou nos 19 pontos e caiu para a 12ª colocação, perdendo a chance de colar no G-6. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, dessa vez fora de casa. O Coxa encara a Ponte Preta, às 21h (horário de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro

2017 de Robinho está longe de ser parecida com a de 2016, a primeira dele no Atlético-MG, quando foi o artilheiro do time no ano, com 25 gols marcados. Reflexo do ano ruim do camisa 7 está na posição onde começou as duas últimas partidas. Contra Santos e Botafogo, ficou no banco de reservas, dando lugar no time titular para Marlone. No entanto, contra o Atlético-GO, ele mostrou que ainda pode ser decisivo – mas precisa estar bem fisicamente. Depois de um primeiro tempo apagado do Galo no Estádio Olímpico, em Goiânia, Robinho foi a solução ofensiva encontrada por Roger Machado. Sem finalizar no primeiro tempo, o time cresceu na segunda etapa, muito em função da entrada do atacante. Com o camisa 7 em campo, o Atlético-MG teve muito mais mobilidade e conseguiu envolver a defesa do Dragão, encaminhando a virada e uma das melhores campanhas fora de casa do Brasileirão. Robinho entrou bem fisicamente e sem uma grande necessidade de auxiliar na marcação, ficando ela a cargo de Adilson, Rafael Carioca e Elias. Caindo mais pelo lado esquerdo, mas com boa participação também em jogadas no meio de campo, a presença do Rei das Pedaladas deu nova vida ao ataque alvinegro, mesmo sem participar diretamente dos gols. No primeiro, Cazares deu assistência para Fred, e no segundo, foi cruzamento de Alex Silva e cabeçada de Elias.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com