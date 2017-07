Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Reabilitou

O Vasco conseguiu a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Barradão, o time de São Januário goleou o Vitória por 4 a 1 e se reabilitou da traumática derrota para o Flamengo na semana passada. Com a vitória, os cariocas subiram para a sétima posição com 19 pontos ganhos. Já o Rubro-Negro segue com sua fraca campanha dentro de casa e ocupa a 18ª colocação com 12 pontos. O triunfo do Vasco foi justo. O time dirigido por Milton Mendes foi escalado com vários reservas e soube jogar com inteligência diante de um adversário desesperado. O Vitória não se encontrou em momento nenhum da partida e o resultado já coloca em risco o emprego do técnico Gallo, muito criticado pela torcida, que antes do final do jogo já proferia os gritos de “time sem vergonha”. Kanu, contra, Thalles, Paulo Vitor e Guilherme Costa marcaram para o Vasco. Kanu fez o único do Vitória. Na próxima rodada, o Vitória vai visitar o Palmeiras, em São Paulo. O Vasco vai receber o Santos, no Engenhão.

Comandados

O Corinthians atingiu diversos feitos na noite da última quarta-feira, como quebrar uma longa invencibilidade do Palmeiras dentro da sua casa e vencer o segundo Derby na casa do adversário, mas um dos que mais chamou a atenção pôde ser visto na tabela do Campeonato Brasileiro: com 35 pontos conquistados até o momento, o time já superou, na 13ª rodada, o desempenho da equipe no primeiro turno do ano passado. Em 2016, os comandados de Tite/Cristóvão Borges chegaram à última rodada do turno podendo até ser líderes na virada para a metade final da competição, mas acabaram empatando por 1 a 1 com o Cruzeiro, no estádio do Pacaembu, e fecharam a parcial com 34 pontos. O líder foi o Palmeiras, com 36, equipe que mais tarde conseguiu ficar com o caneco da competição nacional.

“Nossa equipe mais uma vez jogou com inteligência, desde o começo do jogo, conseguimos aguentar a pressão do Palmeiras e achar o pênalti com o Arana. Aí a equipe deles teve que sair mais, abrir espaços e encaixamos o segundo gol”, comentou o meia Jadson, uma das novidades com relação ao time do ano passado.

Colocado

Além dele, mudaram na equipe titular o zagueiro Pablo, o lateral esquerdo Guilherme Arana, os volantes Gabriel e Maycon, e o centroavante Jô. Até o momento, os comandados do técnico Fábio Carille ostentam 11 vitórias e dois empates no torneio, podendo terminar a rodada 11 pontos à frente do segundo colocado. Na temporada, o Timão chegou a 27 jogos sem perder, série que supera o elenco comandado por Tite. Em 2015, o atual treinador da Seleção Brasileira retornou ao clube após um ano fora e só foi perder pela primeira vez diante do São Paulo, pela fase de grupos da Libertadores da América. Já é a quarta maior sequência invicta do Timão na história. “Espero que isso dure até 13 de dezembro, quem sabe (risos)”, disse o comandante corintiano, fazendo referência à data marcada para a segunda final da Copa Sul-Americana, outro campeonato em que o clube ainda está vivo. “Mas é foco total no jogo do Atlético-PR, se cuidar que a gente tem mais uma batalha e temos de nos preparar para vencê-la”, comentou Carille, elogioso não só aos números, mas ao desempenho em campo.

Centroavante

Rodrigão estreou nesta quarta-feira com a camisa do Bahia e não decepcionou. O novo centroavante tricolor marcou dois dos três gols da vitória do Esquadrão de aço sobre a Ponte Preta fora de casa e mostrou a que veio à torcida. Após o segundo tento, ele teve de deixar o campo por dores no pé, entretanto, não parece ser nada grave. Questionado sobre sua estreia, Rodrigão reconheceu o grande desempenho que teve em Campinas e provou ao técnico Jorginho que pode dar conta do recado. Com o triunfo sobre a Ponte Preta nesta quarta-feira, o Bahia se afastou da zona de rebaixamento. O Esquadrão de Aço foi a 15 pontos e praticamente eliminou as chances de figurar entre os quatro últimos colocados nesta rodada. Apenas uma goleada do Vitória por 6 a 0 ou uma do Avaí por 7 a 0 colocaria o time no Z4.

Finalizaram

Ganhador do Campeonato Paulista, o Corinthians segue invicto no Brasileiro e lidera com 35 pontos ganhos. O time alvinegro, em uma sequência de 17 vitórias e 10 empates, ganhou elogios do palmeirense Cuca após o Derby disputado na noite de quarta-feira. “Vivem um momento mágico, porque tudo dá certo. Quando defendem, a bola vai onde o zagueiro está. Claro, é mérito deles. Não negamos isso”, disse Cuca, generoso. “Estão em um momento ímpar. Finalizam três vezes e fazem dois gols”, comentou. Na visão do palmeirense, o sucesso do arquirrival na temporada começou justamente no Derby anterior. Em 22 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou por 1 a 0 do time então dirigido por Eduardo Baptista, mesmo em inferioridade numérica.

“O Corinthians estava instável e ganhou confiança. O Jô (autor do gol) entrou naquele jogo. Era reserva e questionado. O clássico muda muita coisa. Hoje, eles jogam com uma consistência defensiva muito grande. Tem gente que não gosta, mas eu acho bonito ganhar assim. Não precisa ter 50 chances de gol por partida”, disse Cuca.

Performance

Com um aproveitamento de 89,7% em 13 rodadas, performance acima da média na história do torneio pontos corridos, o Corinthians pode abrir uma vantagem de 11 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, já que Flamengo e Grêmio jogam às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. “O Santos está crescendo e o Flamengo nesse ano tem um fator novo, que é a nova casa. Eles contrataram muito e bem. O campeonato segue em andamento e muita coisa ainda pode acontecer. Se o Corinthians continuar assim, vai ser campeão. Mas existem outros times que podem chegar também”, afirmou Cuca. Após a derrota no Derby, os jogadores do Palmeiras preferiram não conceder entrevistas na zona mista e o clube resolveu fechar o treino de quinta-feira à imprensa. Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Palestra Itália, o time alviverde enfrenta o ameaçado Vitória.

Silêncio

O meia Diego Souza, enfim, rompeu o silêncio. Nesta quarta-feira, o jogador voltou a treinar no Sport e, após a movimentação, pronunciou-se sobre a negociação entre ele, Sport e Palmeiras. Em tom emotivo – chegou a parar o pronunciamento em alguns momentos -, o jogador confirmou que permanece, mas se disse chateado com a condução da diretoria rubro-negra e detonou setores da imprensa (sobretudo o comentarista Edmundo). Diego Souza não gostou da postura da diretoria do Leão em um momento da negociação: quando ele foi ao Rio de Janeiro. Segundo o meia, ele tinha problemas pessoais, que calharam de coincidir com o que seria o seu sétimo jogo pela Série A – contra o Coritiba, na última segunda. A reportagem do GloboEsporte.com tentou ouvir os diretores do Leão, mas até agora ninguém se pronunciou. Caso ele atuasse diante do Coxa, inviabilizaria de vez a negociação com o Palmeiras. Diego garantiu que a ausência se deu por uma coincidência. E que o fato do Sport não ter acreditado totalmente nele, ao menos a princípio, o incomodou.

Desamparado

O jogador garantiu que, mais do que triste, sentiu-se desamparado. “Não tenho meu histórico errado nessa situação. Nunca menti. A partir do momento que cheguei e falei a minha situação, e continuaram falando de negociações, continuaram falando de renovação de contrato, de aumento de salário, que eu ia ganhar o dobro no Palmeiras, continuaram falando de valores. Não me respeitaram no momento que precisei. Eu me senti desprotegido pela diretoria do clube. E isso me fez ficar muito chateado com a situação”. Outros fatos que incomodaram Diego foi o vaivém das negociações. Ora o clube indicava que iria negociar, ora fechava totalmente as portas. Não foi só isso. Segundo o jogador, no contrato, havia uma cláusula de liberação de um milhão e 600 mil euros. O não respeito a esse acordo também o incomodou. “Desde que cheguei ao Sport, a gente tinha uma cláusula que era de saída. Juridicamente, ela pode até não valer nada (além da cláusula, o contrato tem um multa de uma valor muito maior). Mas o espírito da cláusula, quando foi feita, foi feita para uma futura saída. O valor era um milhão e 600 mil euros, sim. Mas o Diego, em momento algum, forçou saída por um milhão e seiscentos mil euros. Meu empresário procurou o clube para negociações”.

Críticas

Durante seu pronunciamento, o meia também dirigiu críticas à imprensa. O único citado nominalmente, porém, foi o comentarista Edmundo. Em um programa, no último domingo, o ex-atacante relatou um encontro com Diego Souza na praia. O jogador também confirmou presença na partida desta quinta-feira, contra a Chapecoense. “Vou continuar trabalhando. Espero que isso não tire o foco do que a equipe vem fazendo esses dias. Temos um jogo importante amanhã. Espero que isso fique longe. Eu bato no peito e tiro isso de letra, tudo isso que aconteceu. Quero mais que as pessoas entendam o que aconteceu”.

Responsabilidade

A derrota por 2 a 0 diante do Corinthians, sofrida na noite desta quarta-feira, deixou o Palmeiras 16 pontos atrás do arquirrival no Campeonato Brasileiro. Após o revés no Palestra Itália, preocupado, o técnico Cuca assumiu a responsabilidade e admitiu que o foco está na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. “O elenco é bom. Se não está jogando o que pode, a culpa é de quem treina. Não adianta tirar a responsabilidade e jogar para os outros. Eu sou realista: ainda não consegui definir o time. Isso é culpa minha e não de quem está jogando”, disse Cuca, repetindo a postura adotada após a derrota contra o Cruzeiro. Com 19 pontos ganhos em 13 rodadas, o Palmeiras ocupa a sexta posição do Campeonato Brasileiro. A desvantagem significativa em relação ao Corinthians fez Cuca praticamente descartar as chances de título antes mesmo da primeira metade do torneio nacional.

Preferência

“No Brasileiro, o Palmeiras tem que pensar na Libertadores do ano que vem, em ficar entre os seis primeiros, de preferência entre os quatro. Os mata-matas são carro-chefe. Vamos tentar ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil ou os dois”, afirmou o palmeirense. No próximo dia 26 de julho, no Mineirão, o Palmeiras encara o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil após empate por 3 a 3 no Palestra Itália. Em 9 de agosto, dentro de casa, o time alviverde pega o Barcelona de Guaiaquil pelas oitavas da Libertadores com a obrigação de reverter uma desvantagem de 1 a 0. Questionado se a fase vivida pelo time antes dos confrontos eliminatórios preocupa, Cuca assentiu e manifestou o desejo de definir o time antes dos duelos decisivos. Diante do Corinthians, após três alterações promovidas pelo treinador, o Palmeiras encerrou a partida desorganizado, com o zagueiro Yerry Mina como centroavante.

Recuperando

Após quase sair do Santos no início do ano, Daniel Guedes vem recuperando seu espaço no clube. Com a saída de Dorival Júnior, o lateral-direito voltou a ser relacionado, ‘tomou’ de Matheus Ribeiro o posto de primeiro reserva e vem dando conta do recado quando é solicitado pelo técnico Levir Culpi. Na noite desta quarta-feira, o jovem de 23 anos foi decisivo. Quando o duelo contra o Atlético-MG caminhava para o 0 a 0, Guedes acertou linda cobrança de falta e garantiu a vitória do Peixe no estádio Independência, em Belo Horizonte, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tento foi o primeiro do atleta como profissional. “Há muito tempo vinha pedindo a Deus para ter oportunidades, e hoje fiz o gol da vitória. É uma coisa que eu vinha buscando. Sabíamos que jogar aqui no Horto é muito difícil, eles colocam muita pressão. Sabíamos que tínhamos que fazer os gols nas poucas oportunidades que aparecessem. Perdemos algumas, mas fui feliz. Porém, a vitória é mais importante”, vibrou Daniel Guedes na saída do gramado. O lateral-direito assumiu a titularidade contra o Galo após Victor Ferraz sentir dores no joelho e ser cortado pelo departamento médico. Caso o titular não esteja liberado nos próximos dias, Guedes seguirá no time contra o Vasco, no domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

Frustrado

Artilheiro da Ponte Preta neste Brasileirão com quatro gols, Lucca saiu extremamente frustrado de campo nesta quarta-feira. Após a dura derrota por 3 a 0 sofrida para o Bahia, em casa, o atacante da Macaca teve dificuldades para encontrar palavras que justificassem o revés e crê que é preciso o grupo aceitar as críticas que estão sendo dirigidas a ele. Com o placar elástico construído pelo Bahia, a torcida que compareceu no Moisés Lucarelli se mostrou bastante insatisfeita com o futebol desempenhado pela Macaca e entoou gritos de “vergonha”. “Nesse momento acho que é melhor ficar calado e aceitar as críticas, saber o que errou. Torcedor tem toda a razão, não podíamos perder da maneira que perdemos. Tivemos um primeiro tempo bom, mas no segundo tempo nos desorganizamos e a equipe do Bahia foi superior”, disse Lucca ao Premiere. Com o resultado desta quarta-feira, a Ponte Preta chegou à quarta partida sem vitória no Brasileirão. O time está a apenas três pontos da zona de rebaixamento e terá de ligar o alerta para evitar maiores problemas no campeonato. O próximo jogo da Macaca acontece no domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Complicada

A fase continua complicada para o Atlético Paranaense que, ainda sem a nova comissão técnica no comando, recebeu o Cruzeiro e perdeu por 2 a 0 na Arena da Baixada, caindo ainda mais na classificação do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão parou nos 15 pontos, na 15ª colocação. A raposa, por outro lado, encostou de vez no grupo de líderes e, com 20 pontos, subiu para a quinta posição. Jogando no contra-ataque, a equipe mineira abriu a contagem aos 27 minutos da primeira etapa, com Lucas Romero fuzilando dentro da área para marcar. Depois de intervalo, Rafael Marques, aos 40 minutos, fechou a contagem. Na próxima rodada, o Atlético Paranaense terá pela frente o Corinthians, sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo. Já o Cruzeiro encara o Flamengo, no domingo, no Mineirão. O Atlético tentava timidamente apertar, mas tinha muita dificuldade em criar. Aos 31 minutos, Nikão cruzou fechado e Fábio saiu dando rebote para ninguém aproveitar. Eduardo Henrique apareceu no ataque para entrar resolver, aos 34 minutos, mas a cabeçada parou em Fábio. Porém, aos 40 minutos, Nonoca fez fila, Thiago Neves defendeu e, no rebote, Rafael Marques empurrou para a rede para fechar a contagem.

Racismo

O zagueiro Victor Cuesta, do Internacional, conversou rapidamente com a imprensa logo após os treinos da tarde desta quarta-feira para se defender da acusação de racismo. Na saída de campo da vitória colorada por 2 a 0, na última terça, o atacante Élton, do Ceará, afirmou ter sido chamado de macaco pelo jogador argentino durante o jogo entre as duas equipes, na Arena Castelão. Sem responder a quaisquer perguntas dos jornalista, Cuesta fez apenas um breve pronunciamento tentando esclarecer a situação. O defensor negou as acusações, comentando que é contra o desrespeito aos colegas de trabalho. “Boa tarde. Estou estou aqui porque fiquei surpreso pelo o que aconteceu no jogo. Eu nunca fiz isso, na minha carreira nunca aconteceu nada estranho. Nunca faltei com respeito a um juiz, colega, adversário, companheiro. É verdade que a gente se xingou num momento, mas com respeito. É coisa que fica dentro de campo. Nem ele me faltou com respeito, nem eu faltei com respeito a ele. Eu estou aqui muito contente no Brasil e jamais faria alguma coisa assim. É isto que eu tenho a declarar”, disse.

Diretoria

O clube italiano Sampdoria foi o primeiro a realizar uma proposta oficial pelo atacante Luan, do Grêmio. O valor oferecido foi de 12 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) e não agradou a diretoria gremista que recusou a proposta. A direção do Tricolor quer pelo o dobro da quantia apresentado pelos italianos, ou seja, 24 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões). O time gaúcho é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador. Luan tem contrato com o Grêmio até setembro de 2018, mas o clube ainda tenta uma renovação com o atleta. A janela de transferências internacionais para os clubes da Europa se encerra no dia 31 de agosto. Além de Luan, outros jogadores gremistas estão sendo bastante assediados por clubes europeus. São os casos de Pedro Rocha, Arthur e Ramiro, este último é o que menos renderia um bom percentual ao Tricolor, que possui 20% dos direitos econômicos do jogador. O técnico Renato Portaluppi falou na coletiva desta quarta-feira sobre as propostas que o jogador Luan vem recebendo para sair do Grêmio.

Suspiro

O técnico Fábio Carille sentou-se na cadeira da sala de coletivas dos visitantes do Palestra Itália, deu um suspiro e já olhou para os repórteres em busca da primeira pergunta. Questionado se não precisava de um tempo para “respirar” após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, o treinador disse já ter “respirado bastante” e elogiou muito o time pela entrega demonstrada diante do arquirrival. “Vitória muito grande, equipe concentrada o tempo todo, cumprindo função com e sem bola, equipe muito determinada. Não só pelo resultado, mas pela atuação de todos. Não conseguia nem ver substituição, todos bem”, comentou o treinador, que considerou o triunfo como uma pouca diferença no placar com relação ao que foi apresentado dentro de campo.

Depender

“Podia até ser mais se a gente acertasse o último passe. Vitória muito grande, mostra que a gente está no caminho certo”, avaliou o comandante, que vê o Timão chegar aos 35 pontos conquistados de 39 disputados, podendo abrir até 11 na liderança da competição, a depender do resultado do embate entre Flamengo e Grêmio, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Urubu. Mesmo contente pelo desempenho apresentado por seus comandados, Carille recusou-se a avaliar como “perfeita” a atuação. Para ele, há de se ressaltar o posicionamento e a dedicação, mas sempre haverá o que melhorar dentro de campo, mesmo para o líder da competição.

Perfeição

“Uma ótima atuação, no futebol não tem perfeição. Muito feliz com tudo, mas uma ótima atuação, não tem como ser perfeito. Todo mundo concentrado, todo mundo olhando para a bola”, observou, dizendo que já esperava um jogo de muitas bolas na área do Palmeiras, mesmo sem saber quem ia jogar. “Vai ser um jogo de competição, vão jogar lá dentro da área sempre, esconderam escalação. Não me preocupei. Os jogadores vieram muito preparados primeiro para competir e depois para jogar futebol”, disse Carille, elogioso a cada um dos que entraram em campo. “A gente sabe muito jogar sem bola. Ver o Jadson com 34 anos dobrando marcação com o Fagner. Tínhamos que trabalhar com 13 pontos de diferença, agora 16. O Palmeiras tinha que se atirar, e se atirou como se imaginava. Tudo que nós programamos, aconteceu”, continuou o técnico corintiano, sem esconder a surpresa com o alto nível da equipe. “Eu estou surpreso desde as finais do Paulista, não é de hoje, não. Como o time jogou contra o São Paulo no Morumbi, depois fizemos um jogo consistente em Campinas, onde o Santos e o Palmeiras tinham sido derrotados. Surpreendente, sim, e esse grupo está mostrando que vai ficar o tempo todo em busca do melhor”, concluiu

Histórica

Falar que Vanderlei é um baita goleiro já virou pleonasmo. Porém, nesta quarta-feira o camisa 1 do Santos viveu uma noite histórica. Vivendo a melhor fase da carreira, ele pegou em pênalti de Fred, fez diversas defesas difíceis e ainda viu o Peixe marcar no final e sair do estádio Independência com a vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o goleiro não teve só notícias boas em Belo Horizonte. Aos 30 minutos do segundo tempo, Vanderlei trombou com o companheiro Lucas Veríssimo e sentiu uma pancada na região lombar. O camisa 1 chorou bastante no gramado, mas acabou seguindo no sacrifício, pois o técnico Levir Culpi já havia feito as três substituições no Santos. Mancando bastante dentro de campo, Vanderlei caiu mais uma vez aos 42 minutos. Após defender um cruzamento rasteiro, o santista acabou levando a pior em choque com Rafael Moura e acabou sentindo o joelho direito. O goleiro chorou novamente, recebeu vários curativos mais continuou dentro de campo e comemorou bastante o triunfo contra o Galo. Apesar da noite histórica, Vanderlei não quis falar com a imprensa na saída do Independência. Preocupado com as dores, o arqueiro passará por exames nesta quinta-feira para saber se teve alguma lesão grave.

Indispensável

Com apenas 20 anos, Guilherme Arana se tornou um jogador indispensável para o Corinthians. Nesta quarta-feira o lateral-esquerdo provou mais uma vez ser uma das principais peças do técnico Fábio Carille e anotou o segundo gol da vitória contra o Palmeiras por 2 a 0, no Palestra Itália. Contente com o triunfo no clássico, ele valorizou o grupo e crê que o elenco está no caminho certo. “Fico muito feliz (com a vitória). Estamos trabalhando forte, sabíamos que esses momentos iam aparecer. Vencer um clássico é muito bom. Estamos com a cabeça no lugar, estudamos a equipe adversária. Colocamos a bola no chão e fomos muito felizes. Sempre falamos internamente que somaríamos mais três pontos, é um clássico, mas consideramos como mais um jogo”, disse Arana na saída de campo. Decisivo mais uma vez, o jovem revelado pelo Timão vem se tornando cada vez mais protagonista neste Brasileirão e crescendo juntamente com a equipe. O desempenho com a camisa alvinegra, inclusive, já gerou interesse do futebol europeu, mas ele garante que seu pensamento está no Corinthians.

Questionado

“Não chegou nada”, disse Arana quando questionado sobre propostas. “Sou funcionário do clube, enquanto estiver vestindo essa camisa, vou honrar, dar carrinho, procurar ajudar da melhor forma. Deixo isso para a diretoria, meus empresários e minha família. Estou com a cabeça tranquila, é um grupo bom. Estou muito feliz aqui”. A atuação de destaque no Palestra Itália também fez com que os palmeirenses pegassem em seu pé durante a entrevista. Ainda assim, Arana se mostrou indiferente com os xingamentos recebidos e, inclusive, se posicionou a favor dos torcedores alviverdes, pregando paz no futebol. “Eu levo na boa. Quando eles jogam lá (Itaquera) o pessoal também xinga. O importante é a paz no futebol. Estou muito feliz e até levo na brincadeira”, afirmou o lateral-esquerdo, mais interessado em comemorar a importante vitória na casa dos rivais.

Oportunidades

Santos e Atlético-MG fizeram um jogo aberto no estádio Independência, nesta quarta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes criaram oportunidades e chegaram até a perder pênaltis (Fred parou em Vanderlei e Kayke não venceu Victor). Porém, quando a partida caminhava para o 0 a 0, Daniel Guedes acertou linda cobrança de falta e garantiu a vitória do Peixe no Horto. O técnico Levir Culpi fez questão de elogiar o futebol apresentado pelos dois clubes em Belo Horizonte, lamentou o gol solitário e também reafirmou que o alvinegro ainda não está no ponto ideal. “Foi um jogo muito aberto, com muitas possibilidades de gols. Vi duas equipes que jogam buscando a vitória. O Atlético tem um timaço. Nós fomos felizes na hora de botar a bola para dentro. A partida merecia um 4 a 3, pena que foi só 1 a 0. Os jogadores chegaram exaustos nos vestiários e isso é bom”. “Uma vitória dessas une. A vitória tem efeito na questão emocional, assim como a derrota. Já vi vários times que nascem na vitória e vão embora (decolam). Vivemos muito em cima do emocional. Acho perfeitamente possível (deslanchar). Precisamos melhorar um pouco para ser campeão”, explicou o comandante santista.

Trabalhar

O Fluminense chegou ao quarto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Botafogo, nesta quarta-feira, no Maracanã. Os tricolores não tiveram boa atuação, mas conseguiram criar alguns bons lances durante os 90 minutos. O meia Gustavo Scarpa destacou que o elenco precisa trabalhar para voltar ao rumo dos bons resultados na Série A. “É complicado. Estamos nos complicando em algumas situações durante os jogos. Agora é trabalhar para recuperar”, disse. Com o resultado, o Fluminense permaneceu com 17 pontos e caiu para o meio da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Antes desta derrota, os tricolores empataram nas últimas três rodadas. O Fluminense volta a campo no próximo domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira. Para esta partida, o técnico Abel Braga sabe que não poderá contar com o zagueiro Henrique, suspenso. Além dele, o atacante Wellington Silva pode ser negociado e corre o risco de virar desfalque permanente.

Campanha

É impossível não associar a grande campanha do Corinthians neste Brasileirão ao técnico Fábio Carille. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras nesta quarta-feira, no Palestra Itália, Fagner exaltou o trabalho do treinador alvinegro e o grau de entendimento do elenco às ideias passadas pelo comandante. Dos 39 pontos disputados até agora no Campeonato Brasileiro, o Corinthians conquistou incríveis 35. Invicto até agora na competição e um dos responsáveis por quebrar a invencibilidade de quase um ano do Palmeiras em sua casa, Fagner, no entanto, alertou para o fato de ainda haver muitas rodadas pela frente. “A gente sabe da dificuldade que o Campeonato Brasileiro, só que tem que ser exaltado aquilo que a equipe vem fazendo, o que o Fábio (Carille) vem passando para nós. Mas sabemos que não conquistamos nada, temos muita coisa pela frente. Temos que manter os pés no chão e continuar com essa humildade”, afirmou o lateral-direito corintiano.

Negativos

Apesar de ainda não ter sofrido nenhuma derrota no Brasileirão, Fagner sabe que alguns resultados negativos serão inevitáveis. Justamente por isso ele espera que o grupo esteja trabalhando a parte mental de maneira adequada. “Sabemos que uma hora vamos perder. Temos que nos preparar para quando isso acontecer, a equipe não sentir”. Por fim, o lateral-direito convocado por Tite frequentemente para ser o suplente de Daniel Alves na Seleção Brasileira enfatizou a união do grupo, que, segundo ele, não tem qualquer tipo de vaidade. “A tranquilidade, humildade, o grau de entendimento daquilo que o Fábio vem passando têm sido muito importantes para nós. Sem vaidade, a equipe pensando no coletivo. Somos muito solidários, nos preocupamos com o companheiro que está do nosso lado”, concluiu.

Adversária

Os 10 últimos minutos de jogo, na derrota do Atlético para o Santos, por 1 a 0, na noite dessa quarta-feira, no Independência, o goleiro Vanderlei, do Peixe, não tinha qualquer condição de ficar em campo. O arqueiro sentiu duas dores em locais diferentes e sofria para se manter em pé. Porém, nenhum chute foi dado contra a sua meta. O atacante Rafael Moura explicou o motivo de o Galo não conseguir alcançar a meta adversária, mesmo com o goleiro sem condições de ficar em campo. “Porque não tivemos chance, não foi por falta de tentativa, jogo de meio campo, muito lateralizado. Uma pena, porque não era migué do Vanderlei, se acertássemos o gol teríamos chances de fazer o gol”, destacou o camisa 13. A derrota atleticana ocorreu depois da equipe alvinegra perder vários gols em boas condições de chute, além de um pênalti, desperdiçado por Fred. Agora, a reabilitação terá de ser contra o Atlético-GO, em Goiás, neste domingo, às 16h.

Condição

A derrota no Derby disputado na noite desta quarta-feira marcou o final de uma longa série invicta do Palmeiras na condição de mandante. Após o revés por 2 a 0 diante do Corinthians, os jogadores do time da casa evitaram as entrevistas na zona mista do Palestra Itália e o clube decidiu fechar o treino de quinta. no Derby disputado na noite desta quarta-feira marcou o final de uma longa série invicta do Palmeiras na condição de mandante. Após o revés por 2 a 0 diante do Corinthians, os jogadores do time da casa evitaram as entrevistas na zona mista do Palestra Itália e o clube decidiu fechar o treino de quinta. Logo após a terceira derrota consecutiva do Palmeiras (o time vinha de tropeços contra Barcelona de Guaiaquil e Cruzeiro), alguns jogadores concederam entrevistas para emissoras de rádio e televisão dentro do gramado, entre eles o zagueiro Edu Dracena, o atacante Willian e o goleiro Fernando Prass. Com 19 pontos ganhos, o Palmeiras ocupa a sexta posição do Campeonato Brasileiro. Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, na tentativa de se reabilitar, o time alviverde encara o ameaçado Vitória, integrante da zona de rebaixamento, no Estádio Palestra Itália.

Goleado

O Vitória se complicou no Campeonato Brasileiro Série A. Jogando dentro de casa, no Barradão, o Rubro-Negro foi goleado pelo Vasco e ainda teve que ouvir a indignação da torcida. O atacante David foi o único a falar com a imprensa na saída do gramado e lamentou o resultado. Antes do final da partida, quando os cariocas anotaram o terceiro gol do triunfo por 4 a 1, a torcida baiana já mostrava a insatisfação com o time, proferindo os gritos de “Vergonha! Time sem vergonha”. Apesar dos lamentos, David não quis comentar a atitude dos torcedores e até valorizou uma mudança de postura do elenco durante o segundo tempo. A goleada não só tirou a torcida do sério, como foi responsável por deixar o Leão em uma incômoda posição na tabela do Brasileirão. Com apenas 12 pontos somados em 13 jogos pela competição, o time de Salvador ocupa a 18ª colocação, podendo cair para a 19ª, já que os lanternas São Paulo e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbi. Em busca de espantar a má fase e fazer as pazes com a torcida, o Vitória terá que correr atrás do prejuízo jogando fora de casa pela próxima rodada. E o desafio do técnico Alexandre Gallo será ainda mais complicado, pois enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, às 11h do próximo domingo.

Eliminação

A falta de tempo para treinos é o que faz o desempenho do Palmeiras neste ano deixar a desejar em relação à equipe campeã do ano passado. Ao menos essa é a opinião do zagueiro Edu Dracena, que lembrou a intertemporada de 2016, após a eliminação no Campeonato Paulista. “Tentamos mapear e acabamos dando espaço para o Corinthians, o jogo que eles gostam. Acredito que estamos tentando encaixar as peças, mas é jogo em cima de jogo, não tem tempo de treinar. Ano passado, tivemos um período depois do Campeonato Paulista… Estamos tentando, mas, infelizmente, não fomos efetivos como em outros jogos dentro de casa”, afirmou o zagueiro, após a derrota. Apesar de apontar a falta de treinos como causa das três derrotas consecutivas (contra Corinthians e Cruzeiro, pelo Brasileirão, e Barcelona de Guaiaquil, pela Libertadores), Dracena acredita que o Palmeiras fez uma boa partida nesta quarta-feira. Contra o Timão, o zagueiro entende que o Verdão criou mais chances de gol e teve mais posse de bola. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Vitória, domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Palestra Itália. Já o Corinthians volta a campo no sábado, quando encara o Atlético-PR, às 19h (de Brasília), na Arena de Itaquera.

Mancando

O zagueiro Pablo foi uma das poucas más notícias do Corinthians após a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, no Palestra Itália. Depois de passar boa parte da partida mancando e mostrando dificuldades para jogar, ele pediu substituição na metade final do segundo tempo e deixou o gramado reclamando de uma lesão no músculo anterior da coxa direita, que pode tirá-lo da partida contra o Atlético-PR, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Senti logo no começo do primeiro tempo, mas, em um jogo desses, não dá para sair. Fiquei até onde deu, mas, ali, poderia me prejudicar mais se eu continuasse”, comentou o defensor, que negou qualquer relação da contusão com a fibrose que ele tem na coxa esquerda, fato que o tirou de campo no meio da estreia do Brasileiro, contra a Chapecoense, e o fez perder o 1 a 0 sobre o Vitória.

Substituído

“Nunca tinha sentido isso na minha carreira, não teve nada a ver com a fibrose. Foi até em uma parte diferente da coxa. Vamos esperar o exame para saber o que é”, disse o beque, que passará por exames na reapresentação do elenco, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Substituído por Pedro Henrique no Derby, Pablo daria lugar ao mesmo atleta caso não consiga enfrentar os paranaenses. “A gente estava conversando o tempo todo com ele, foi até a hora que aguentou. Estava muito em cima pelo que o médico falou. Acabou tendo que sair”, observou o técnico Fábio Carille, confiante na capacidade dos suplentes. O zagueiro ainda fez questão de exaltar a boa performance da equipe na casa do adversário, chegando a 35 pontos conquistados de 39 disputados. “Conseguimos segurar a pressão do Palmeiras, sabíamos que já vinha dessa forma, jogando dentro de casa com a torcida, conseguimos essa vitória”, concluiu Pablo.

Evolução

Do ambiente de pressão, com direito a clima de guerra e protestos da torcida no Beira-Rio, ao triunfo confortável por 2 a 0 sobre o Ceará, na última terça-feira, no Castelão, o Inter enfim encontrou os rumos de uma evolução tão esperada sob o comando de Guto Ferreira. E graças a um estilo de atuação “inteligente”, bem istante do planejado no início da temporada. Longe de controlar as ações do jogo com valorização da posse de bola, o Colorado soube ser vertical para explorar os espaços deixados pelo Vozão para construir o triunfo com um modelo de “time pequeno”, que serve de exemplo para a sequência do resgate na Série B. É como se a equipe convivesse com uma inversão de expectativas. Após abrir um 2017 de reestruturação para se reerguer do primeiro rebaixamento de sua história, o Inter promoveu uma profunda reforma para armar uma equipe capaz de propor os jogos contra rivais de menor escalão. Rivais que, aliás, impuseram sérios obstáculos, ainda não transpostos pelo Colorado no Beira-Rio. Entre certo nervosismo, a equipe pena para abrir espaços diante de adversários compactados em seu sistema defensivo dentro de sua casa.

Delineada

Em contrapartida, levou tal veneno como arma para sair do Castelão com a vitória, na última terça-feira. Longe de tentar controlar a posse de bola para conduzir as ações da partida, a equipe de Guto Ferreira soube se resguardar em seu campo defensivo – em especial no segundo tempo, com a vantagem já delineada. E foi efetiva para marcar em duas estocadas nos primeiros 20 minutos, com William Pottker e Nico López, dupla que enfim funcionou para estancar os mais de 500 minutos de seca dos atacantes. Antes de construir o placar, o Inter já travava um jogo “inteligente”, com pressão alta para provocar o erro rival. O 2 a 0 parcial abriu ainda mais espaço para o Colorado se “defender atacando”, mesmo retrancado, ao explorar as brechas dadas pelo Ceará na defesa. O triunfo poderia ser ainda mais elástico, não fosse a displicência nas finalizações na etapa final. “Quem joga dentro de casa sai para o jogo. Isso faz com que o Inter encontre espaço para fazer os gols. (É preciso ter) Equilíbrio, com maturidade. Não nos livramos da bola. Não é defender por si só. É defender ganhando a bola e sabendo trabalhar a bola, acelerar, cadenciar e fazer o controle da partida como um todo. Aí, temos o resultado no final. A gente poderia ter saído com placar elástico. Criamos situações para isso. O adversário só teve chutes de fora. Raramente entrou em situação de gol. Isso que me deixa feliz num todo” avalia Guto Ferreira.

Iminente

Abel Braga está perto de perder uma peça importante de seu elenco. O Bordeaux demonstrou interesse na contratação de Wellington Silva e a tendência é que o Arsenal, ex-clube do atacante, exerça nos próximos dias uma cláusula de recompra prevista em contrato. Indagado sobre a saída iminente, Abelão começou dizendo que não comentaria o assunto. Mas não só comentou, como cobrou uma reposição da diretoria. “Não vou falar sobre o Wellington. No jogo passado, eu soube na sexta que teria o acerto para a saída do Léo. Não levei ele para a viagem, poderia se machucar. Hoje eu soube de tarde do Wellington e trouxe ele. Jogou, não foi bem como toda a equipe. Mas não sei se está certo, tem que ser perguntado ao presidente. Mais um que sai? Vamos ver se chega alguém. Sabemos que a janela é sempre cruel. Se tem uma cláusula, não há o que fazer. Eu soube da cláusula porque ele veio de graça em 2016, o Flu não tem o que fazer. Mais um grande jogador que se vai” frisou Abel. A declaração foi dada logo após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o treinador demonstrou insatisfação pelo resultado, admitiu a má atuação da equipe e culpou os erros coletivos pelo revés.

Demissões

As recentes demissões de técnicos no Brasil, como Eduardo Baptista, Vagner Mancini e Rogério Ceni, por exemplo, precisam ser respondidas com uma medida firme da classe de profissionais, afirmou Abel Braga nesta terça-feira. Questionado sobre o assunto, o comandante do Fluminense se posicionou de maneira veemente contra as demissões e falta de garantias aos técnicos. Para Abel Braga, está na hora dos técnicos de mais nome se reunirem. O técnico do Fluminense se dispôs a realizar uma greve e até parar o Brasileiro. “Uma única coisa pode ser feita: pressionar o governo e alertar a sociedade que treinador de futebol é uma profissão. Você é demitido e não recebe direitos trabalhistas. O clube pede a CBF para contratar outro clube e tudo bem. E você não recebeu nada” afirmou Abelão.

Discussão

“Quando eu, Mano (Menezes), Autuori, Tite, Carille, Mancini (Vagner), Dorival Júnior…. Os caras grandes se reunirem e resolverem fazer uma greve, quem sabe. Jogador não faz greve? Eu não tenho esse direito? Tínhamos que parar o campeonato, temos que brigar pela classe, mas enquanto os cascudos não dizerem um basta isso (demissões) vai continuar a acontecer. É ridículo, mas ninguém para, ninguém grita “fora Fulano” para o dirigente que te contratou e demite dois meses depois. Quantos já foram esse ano? Isso não é motivo para discussão, é motivo para decisão” avaliou o experiente técnico e ex-jogador. Em 12 rodadas disputadas do Campeonato Brasileiro, nove equipes já trocaram de treinador: Atlético-PR, Santos, Sport, Atlético-GO, Vitória, Bahia, São Paulo e Chapecoense. Abel Braga lembrou que a situação é ainda pior nas divisões inferiores do futebol nacional. “Isso sem contar na Série C, D, que a gente nem sabe. Pessoal é demitido com quatro jogos. Você é demitido e ninguém te paga os direitos. No dia que me convocarem, eu vou fazer greve e suspenso a rodada. É minha classe. Estou com a minha vida estabelecida graças a essa profissão e quero ver tantos outros assim. Está na hora da gente ir para o pau. Estou disposto. Quero ver como ficam os patrocinadores, a imprensa, a torcida, Brasília sem uma rodada”.

Pênalti

O Luverdense deixou escapar o que seria uma grande vitória. O time de Lucas do Rio Verde vencia a partida contra o Santa Cruz até os 43 minutos do segundo tempo, quando a equipe do técnico Givanildo Oliveira marcou, de pênalti, e garantiu o empate por 2 a 2. Jogando em casa, o Verdão aproveitou os espaços dados pelo Santa Cruz e, ainda no início do jogo, abriu o placar. Aderlan fez boa jogada lateral e cruzou para o camisa 10 Sérgio Mota, que finalizou de cabeça. No segundo tempo, o Santa Cruz começou muito bem a partida e empatou com Augusto. No entanto, Sérgio Mota arriscou de fora da área, e o goleiro Júlio César aceitou o arremate de longe. Já no final do jogo, o árbitro marcou toque de mão de William e, na cobrança do pênalti, Bruno Silva marcou para o Santa. Com o resultado, o Luverdense chegou a 13 pontos e subiu duas posições, mas ainda ocupa a zona de rebaixamento – na 17ª colocação. Já o Santa Cruz, mesmo com o empate fora de casa, perdeu duas posições e é o nono colocado da Série B.

Colocação

O Internacional derrotou o Ceará por 2 a 0, na Arena Castelão, e quebrou o tabu de nunca ter vencido o time alvinegro em Fortaleza. Os gols do clube colorado foram marcados pelos atacante William Pottker e Nico López, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Inter alcança os 21 pontos e sobe para a 5ª posição, já o Ceará permanece com 18 pontos e cai para 7º colocação. Pela primeira vez desde que chegou ao Inter (em 10 jogos), o técnico Guto Ferreira repetiu a escalação do time colorado. O Ceará também repetiu a equipe que atuou na última rodada. O Ceará volta a campo contra o Juventude, no Estádio Castelão, no sábado, às 19h (de Brasília), pela 14ª rodada da Série B. Já, o Internacional encara o CRB, no Estádio Rei Pelé, às 16h30 (de Brasília).

Sequência

O Paraná Clube começou mal sua sequência de dois jogos fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu por 3 a 2 para o Vila Nova, no estádio Serra Dourada. Com o resultado, o Tricolor estacionou em 17 pontos, na 12ª colocação. Já o Dragão, com 23 pontos, segue na quarta colocação, dentro do G4. O time da casa abriu o placar somente no final da primeira etapa, aos 39 minutos, com Moisés, que aproveitou recuou errado de Brock para balançar as redes. Dois minutos depois, Alan Mineiro aproveitou mais um apagão na defesa adversária para ampliar. Depois do intervalo, Alan Mineiro fez o terceiro, de pênalti, aos 14 minutos. Minho descontou, aos 26 minutos. De falta, João Pedro fez um golaço, aos 44 minutos, mas não deu para buscar a igualdade. Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Paysandu, sábado, novamente no Serra Dourada, em Goiânia. Já o Paraná Clube encara o Oeste, sexta-feira, na Arena Barueri.

Empate

O Criciúma esteve próximo de reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. Ficou à frente do placar diante do Criciúma na maior parte do segundo tempo da partida disputada, mas acabou vazado e deixou o Heriberto Hülse com um não muito lamentado empate por 1 a 1. Assim, o Paysandu ampliou o seu jejum para nove jogos sem vencer na segunda divisão nacional, ficando ameaçado de rebaixamento, com 14 pontos ganhos. O Criciúma agora não perde há oito rodadas, mas já são três empates em sequência, chegando aos 17 pontos. Criciúma e Paysandu têm novos compromissos pela Série B ainda nesta semana. Enquanto o time catarinense enfrentará o Goiás na sexta-feira, outra vez no Heriberto Hülse, o paraense jogará contra o Vila Nova no dia seguinte, no Serra Dourada.

Lanterna

No duelo do lanterna com o líder da Série B, deu empate. Náutico e Juventude empataram em 1 a 1 na Arena Pernambuco. A partida ficou marcada pela intensa entrega dos times, mas sem tantos lances plásticos. Na primeira etapa, em um dos poucos lances de perigo, o Timbu abriu o placar. Gilmar recebeu cruzamento da esquerda e superou Matheus, aos 38 minutos. O empate veio logo aos 13 da etapa final. Após bate-rebate na área, Wallacer chutou. A bola desviou em Léo Carioca e evitou as chances de defesa de Tiago Cardoso. O time de Caxias quase virou, mas o goleiro pernambucano fez grande intervenção em cobrança de falta de Leílson. A etapa inicial teve poucas emoções. As equipes priorizaram a marcação em detrimento à criação. Até por isso, a efetividade fez a diferença. Em um dos poucos lances de ataque, Gilmar aproveitou cruzamento da esquerda, se antecipou à defesa do Juventude e mandou para o fundo das redes de Matheus aos 38 minutos. Os visitantes tentaram manter a tranquilidade, mas seguiram sem incomodar o gol de Tiago Cardoso.

Intervalo

Atrás do placar, o Juventude voltou do intervalo disposto a buscar o empate. E conseguiu logo aos 13 minutos. Com muito esforço, é verdade. Após cruzamento da direita, Ramon não domina a bola. Tiago Marques também a deixa escapar, mas sobra para Wallacer, que chuta. A bola ainda bate em Léo Carioca e morre no fundo das redes de Tiago Cardoso. O gol fez o Náutico se expor mais uma vez. Porém, não conseguia encontrar espaço na defesa do Juventude. O time de Caxias quase conseguiu a virada. Aos 31, Leílson cobrou falta que obrigou Tiago Cardoso a fazer grande defesa e segurar o resultado. Aos 23 minutos do segundo tempo, Erick fez jogada individual dentro da área. Quando tentou avançar, caiu após dividida. A arbitragem entendeu o lance como normal. Com o resultado, o Náutico segue em último da Série B, com seis pontos. O Juventude manteve a liderança, com 26. Na próxima rodada, o Náutico disputa o clássico pernambucano com o Santa Cruz. A partida, mais uma vez, será disputada na Arena Pernambuco. Ela está marcada para as 16h30 de sábado. Também no sábado, mas às 19h, o Juventude enfrenta o Ceará no Presidente Vargas, em Fortaleza.

Negociação

Demitido do Santa Cruz há um mês, o técnico Vinícius Eutrópio, hoje na Chapecoense, tem sido notícia no Arruda. Nesta terça-feira, o treinador indicou a contratação do lateral-esquerdo Roberto aos diretores do clube catarinense, e as partes conversam para a negociação ser concretizada o quanto antes. Roberto é titular do Santa Cruz nesta Série B do Campeonato Brasileiro e foi retirado da partida desta terça-feira, contra o Luverdense, justamente por conta das conversas com a Chapecoense. O contrato de Roberto com o Santa Cruz vai até o final do ano, mas o jogador é um dos atletas remanescentes da temporada anterior, que convive com os salários atrasados de 2016. No Santa Cruz desde maio do ano passado, Roberto vive o melhor momento no clube. No ano passado, fez 13 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, mas renovou o contrato. Nesta temporada, participou de 24 jogos, sendo 21 como titular. Na Série B, jogou todas as partidas do Santa Cruz.

Superar

Vice-líder da Série B do Brasileirão, o Guarani recebeu o Goiás, em partida válida pela 13ª rodada do campeonato. Tentando voltar a vencer após dois jogos, os donos da casa estiveram perto de abrir o placar no primeiro tempo, entretanto, conseguiram balançar as redes apenas na reta final do confronto, aos 32 minutos da etapa complementar, para superar os adversários por 1 a 0 e reassumir a liderança da Série B. Com o revés, o Goiás perdeu a oportunidade de se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados que garantem o acesso à elite do futebol nacional no ano que vem. Nem mesmo Gustavo, o “Gustagol”, que pertence ao Corinthians, conseguiu balançar as redes em sua estreia com a camisa esmeraldina para garantir, ao menos, um ponto à sua nova equipe. O Guarani tentará manter o embalo no próximo sábado, contra o América-MG, fora de casa. Já o Goiás encara o Criciúma, na sexta-feira, também longe de seus domínios.

Reservas

O América-MG venceu o Boa Esporte por 2 a 0, no Independência, em duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e se aproximou-se da liderança. O Coelho contou com a estrela de Ruy, que saiu do banco de reservas para fazer belos gols. O resultado deixou o América-MG na terceira colocação, com 23 pontos ganhos. O Boa Esporte ficou na 14ª posição, somando 16. O América-MG voltará a campo no sábado, às 16h30 (de Brasília), também no Independência, contra o Guarani, em duelo pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Já o Boa irá ao Estádio do Café no mesmo dia para enfrentar o Londrina, às 19 horas. Com um homem a menos, o Boa Esporte fazia de tudo para manter a posse de bola, fazendo passes curtos e segurando a redonda o máximo possível. Já o Coelho, com o resultado a seu favor, não pressionava mais e o duelo terminou frio.

Confronto

O Brasil de Pelotas voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Série B, depois de três derrotas consecutivas, o Xavante recebeu o Oeste, em confronto direto válido pela 13ª rodada da competição, e conquistou uma importante vitória, por 3 a 1. O atacante Júlio César abriu o placar para os visitantes, mas o volante João Afonso, o meia Rafinha e o atacante Marcinho trataram de garantira a virada. O resultado deixou a equipe gaúcha mais longe da zona de acesso para a primeira divisão, com 17 pontos. Já o Rubro-negro paulista segue próximo da zona de rebaixamento, com 16 pontos, mas sem chance de integrar o Z4, já que tem quatro de vantagem em relação ao Figueirense, primeiro time da degola. Pela próxima rodada, o Brasil volta a atuar como mandante, às 19h15 (de Brasília) da próxima sexta-feira, quando recebe o Figueirense. No mesmo dia, às 20h30 (de Brasília), os paulistas voltam a Barueri para enfrentar o Paraná.

Vencendo

Jogando no Estádio do Café, o Londrina fez valer o “fator casa” e subiu na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, na abertura da 13ª rodada da competição, o Londrina recebeu o ABC e se impôs, vencendo pelo placar de 3 a 1. Em duelo movimentado, o Londrina construiu a vitória no primeiro tempo do duelo. O ABC saiu na frente do placar com Lucas Coelho, após aproveitar falha do goleiro César. Com o revés, o Londrina cresceu no jogo e, com maior presença ofensiva, marcou com Wellisson, Celsinho e Reginaldo. O atacante Jonatas Belusso, com duas assistências, foi o principal nome do Londrina na partida. Com o resultado, o Londrina subiu para a quinta posição da Série B. Agora, o time paranaense soma 19 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado, já que possui um jogo a mais que os demais adversários que brigam pela posição. Já o ABC estagnou na 18ª posição e se complica no torneio.

Torcida

O CRB segue firme na busca pelo G4 da Série B do Brasileirão. O time alagoano recebeu o Figueirense no estádio Rei Pelé, em Maceió, e não decepcionou sua torcida. Em bom primeiro tempo, os regatianos abriram 2 a 0, sofreram um gol dos visitantes na etapa complementar, porém, se mantiveram consistentes em campo para assegurar a vitória por 2 a 1 e assumir a sexta colocação da tabela. Só deu CRB no primeiro tempo. Apesar da primeira jogada de perigo da partida ter sido do Figueirense, os donos da casa dominaram a etapa inicial e impuseram algumas dificuldades aos rivais catarinenses. Apenas nos últimos 45 minutos a equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo mostrou sinais de melhoras, entretanto, não havia mais tempo para reverter o placar, e os alagoanos acabaram somando o quinto triunfo consecutivo. O Figueirense tentará se recuperar do revés na próxima sexta-feira, contra o Brasil de Pelotas, fora de casa. Já o CRB tentará manter a toada contra o Internacional, no sábado, novamente no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Inusitado

Um tanto quanto inusitado marcou a última rodada da Série C sub-17 do Campeonato Carioca. O confronto entre Duque de Caxias e São Gonçalo Esporte Clube que estava marcado para acontecer no último domingo, no Estádio Romário de Souza Faria, o Marrentão, acabou não sendo realizado por um fato incomum: o campo estava sem marcações. E o mais curioso é que, com a falta de cal e na tentativa de criar as devidas dimensões do gramado para a partida, funcionários do Tricolor da Baixada tentaram criar as marcações (pasmem) com farinha de trigo. Pelo menos é o que relata a súmula escrita pela arbitragem do jogo, liderada por Diogo de Souza Andrade. O confronto estava marcado para acontecer às 13h. Ainda segundo relatos da súmula, a arbitragem chegou ao local às 10h50 e observou que o campo estava sem as marcações.

Gramado

Às 13h07, de acordo com os árbitros, funcionários do Duque começaram a criar as linhas do gramado com farinha de trigo. Mas, após 15 minutos do horário marcado para a partida, a arbitragem decidiu não iniciar o jogo e dar W.O. a favor do São Gonçalo, que ficou com os três pontos do confronto. Mas se a farinha de trigo foi problema para uns, não foi para outros. O confronto entre as duas equipes pelo sub-15 da Série BC do Carioca, que estava marcado para acontecer às 15h, no mesmo local, acabou sendo realizado com as linhas improvisadas. Na súmula do jogo, feita pelo arbitragem comandada por Adriano Michel Castro, inclusive, nenhum relato foi feito sobre isso. Com a bola rolando, o São Gonçalo bateu o Duque de Caxias por 4 a 1 – ou seja, a farinha de trigo não foi empecilho.

Decisão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva interditou o estádio de São Januário, por conta da confusão ocorrida após o clássico entre Vasco e Flamengo, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Com a decisão da instituição esportiva, o procurador do STJD, Felipe Bevilacqua, afirmou que a medida foi tomada em função da gravidade desta última ocorrência e espera contar com a ajuda do Ministério Público para resolver a situação. Pela terceira vez, o time cruz-maltino atravessa problemas com confusões no estádio de São Januário. Mas, desta última, segundo o procurador, as consequências foram mais graves, levando o STJD a tomar uma decisão mais drástica, como a interdição do campo. “Não se pode comparar o último caso em São Januário com os outros dois casos que ocorreram lá. Foram casos de muito menor gravidade e muito menor complexidade, colocou integridade física de um número menor de pessoas e de forma menos gravosa. O que aconteceu sábado é uma situação muito aproximada com aquela do Coritiba e Fluminense em 2010, foi quase uma guerra”, disse em entrevista ao canal Fox Sports.

Segurança

Diante de questionamentos pelo estádio não ter sido interditado antes, Bevilacqua afirmou que a estrutura de São Januário, em si, não trazia muitos riscos para o ocorrido. “O estádio ofereceu poucos problemas para que isso efetivamente tivesse ocorrido, a infraestrutura do estádio é muito boa, o que falhou foi a segurança e a estrutura das cabines reservadas aos profissionais de imprensa. Precisamos separar e saber exatamente o que aconteceu naquele caso (de sábado). Foram criminosos, que não são torcedores, que podem vir a fazer isso de novo em qualquer outro estádio”, explicou. “Isso é a prevenção e o efeito, a origem disso tudo, está nos torcedores ligados efetivamente a facções criminosas, são pessoas que não são torcedores, são pessoas que têm interesses e fins lucrativos com essa situação. São coisas que fogem um pouco do que podemos fazer como justiça desportiva”, acrescentou.

Acontecimentos

Além disso, o procurador afirmou que o Ministério Público também é uma importante ferramenta para a contenção destes acontecimentos. “Quando os torcedores passam a ser criminosos, a justiça desportiva não compete mais. Nós estamos aqui, até como efeito exterior, na Uefa, na Fifa, para pegar um torcedor violento, punir o clube, para que o torcedor compreenda esse caráter pedagógico, junto com a punição do clube para que ele aprenda. Está muito distante com o que podemos fazer. Isso são criminosos profissionais e já compete à Polícia e ao Ministério Público conter essa relação”, finalizou.

Anunciado

Daniel Alves está prestes a ser anunciado como novo reforço do Paris Saint-Germain para a temporada 2017/18. Segundo os jornais franceses, o lateral-direito, que rescindiu seu contrato com a Juventus, desembarcou na capital francesa nesta terça-feira para realizar exames médicos e assinará um vínculo de dois anos com o PSG. O anúncio oficial deverá ser feito pelo Paris Saint-Germain nas próximas horas. Uma foto em que Dani Alves aparece ao lado do zagueiro Marquinhos e de uma médica inclusive já vazou nas redes sociais. A apresentação do brasileiro estaria prevista para esta quarta-feira, às 16h (horário local), 12h (de Brasília). Inicialmente o maior interessado para contratar Daniel Alves era o Manchester City. A boa relação que o lateral-direito tem com Guardiola seria um dos fatores que teriam o convencido a atuar no futebol inglês, entretanto, nos últimos dias o PSG acabou entrando na disputa e levando a melhor. Aos 34 anos, Daniel Alves tentará repetir o sucesso que teve em seus 7 anos no Barcelona e na última temporada com a Juventus. Pelo clube italiano, o lateral titular da Seleção Brasileira do técnico Tite conquistou um Campeonato Italiano, uma Copa da Itália, além do vice-campeonato da Liga dos Campeões sob o comando do técnico Massimiliano Allegri.

Contratação

O Palmeiras anunciou a contratação do atacante Deyverson, que pertencia ao Levante, da Espanha, mas defendeu o Alavés por empréstimo na última temporada. Aos 26 anos, ele chega ao Brasil para realizar exames médicos e assinar um contrato de cinco anos com o Verdão. Deyverson teve bom desempenho na última temporada espanhola. Pelo Alavés, o atacante chegou à final da Copa do Rei, perdendo para o Barcelona por 3 a 1 na decisão. Ele também acumula passagens pelo Colônia, da Alemanha, Belenenses e Benfica B. Deyverson foi revelado pelo Mangaratibense, clube do interior do Rio de Janeiro. Chegou a atuar no profissional da equipe em 2012, quando acertou sua transferência para o Benfica B. Agora, ele terá a oportunidade de vestir pela primeira vez na carreira a camisa de um grande clube do futebol brasileiro. Aproveitando a janela de transferências europeias para completar o elenco já visando o segundo semestre, o Palmeiras aumenta a concorrência por uma vaga no setor ofensivo da equipe. Deyverson chega para disputar a titularidade com Borja e Willian.

Julgamento

A Fifa julgou improcedente os pedidos feitos pelo Santos em ação movida pelo clube contra o atacante Neymar e o Barcelona, segundo a assessoria de imprensa da N&N Consultoria, empresa que administra a carreira do atleta. A decisão foi publicada nesta terça-feira, cerca de duas semanas depois da realização do julgamento. O Santos foi informado no fim da tarde desta terça. O clube, porém, diz ter recebido apenas parte da decisão. Explica-se: a Fifa dividiu a ação em quatro procedimentos que, a grosso modo, tratam de Neymar, do Barcelona, do pai do jogador e, por fim, das empresas da família do atleta. Na Vila Belmiro, apenas a decisão relativa a Neymar foi entregue e ela é, de fato, pela rejeição dos pedidos.

Sentenças

O clube ainda aguarda as sentenças dos outros três procedimentos, especialmente o relacionado ao Barcelona, já que a Fifa declarou não ter competência para analisar questões relativas a não-filiados, como o pai de Neymar e as companhias envolvidas no imbróglio. O Santos irá recorrer, mas isso pode demorar. A Fifa só informou, por ora, que os pedidos são improcedentes, mas não apontou os fundamentos disso. O clube tem dez dias para solicitar as razões e, quando recebê-las, poderá entrar com recurso. O prazo para isso é incerto: no ano passado o Santos foi multado pela entidade em março em outro caso ligado a Neymar, pediu os fundamentos e até agora não os recebeu.

Temporada

Com a saída de Szczesny, Alisson está confirmado como o goleiro titular da Roma nesta temporada. Em entrevista ao site oficial do clube italiano, publicada nesta terça-feira, o arqueiro definiu o próximo ano como importante. Em seus 12 primeiros meses na Bota, Alisson atuou apenas na Copa da Itália e na Liga Europa. De olho em uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo, o goleiro mostrou confiança e comentou a rotina de treinos na capital italiana. “É um ano importante para mim. Minha chance chegou, o clube e os torcedores têm mostrado fé em mim. Eu sempre quero dar meu melhor, pelos meus companheiros e pelos torcedores. (…) Precisa ser assim, na nossa posição, não podemos cometer erros. Então, temos que treinar mais duro que nossos companheiros” disse o jogador de 24 anos. Apesar de ter atuado em apenas 15 partidas na Itália, Alisson percebeu as diferenças entre o futebol europeu e o brasileiro. Ele afirmou que, mesmo em pouco tempo, absorveu bastante da cultura local dentro do esporte.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com