Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Classificação

O Cruzeiro poderá dormir no G6 do Campeonato Brasileiro neste domingo. No Estádio do Mineirão, o time dirigido por Mano Menezes acabou com uma série de quatro vitórias consecutivas do Palmeiras no torneio nacional ao ganhar por 3 a 1 e subiu significativamente na tabela de classificação. Com gols de Thiago Neves, Hudson e Élber, o Cruzeiro chegou aos 17 pontos e assumiu o sexto lugar. Coritiba (16) e Sport (15) duelam nesta segunda-feira. O Palmeiras, com os mesmos 19 pontos, cai para a quinta posição e vê a distância em relação ao líder Corinthians aumentar para 13 pontos. Os dois clubes voltam a campo para disputar a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira. No Estádio Palestra Itália, o Palmeiras protagoniza o maior clássico paulista contra o Corinthians. Já o Cruzeiro pega o Atlético-PR, na Arena da Baixada.

Acréscimos

Botafogo e Atlético Mineiro protagonizaram um bom duelo na noite deste domingo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida terminou em 1 a 1. O Galo se armou muito bem defensivamente e deu trabalho nos contra-ataques, abrindo o placar no primeiro tempo com Marlone. O Botafogo teve muitas dificuldades e pouco produziu ofensivamente, mas foi salvo por um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Roger cobrou e Victor defendeu, mas no rebote o atante converteu. Uma vitória garantiria uma posição no G6 para qualquer um dos dois, mas o empate foi ruim para ambos. O Galo fecha o domingo na oitava posição com 17 pontos, e o Bota aparece em décimo com 16. Os dois podem perder posições ainda nesta rodada, já que Coritiba e Sport jogam nesta segunda. Na próxima rodada, na quarta-feira, o Botafogo encara o Fluminense no Maracanã e o Atlético-MG recebe o Santos no Independência.

Muralha

Jogando na Arena, o Grêmio não conseguiu furar a muralha Douglas Friedrich, perdeu pênalti e levou dois gols do Avaí. O resultado faz o Tricolor Gaúcho permanecer com 22 pontos, mas cair para a terceira posição da tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Leão sobe uma colocação e chega aos 12 pontos. Desde que assumiu a titularidade, o arqueiro Douglas não sofreu gols. O Avaí foi a campo com time completo. O Grêmio teve a ausência de dois jogadores. O goleiro Marcelo Grohe, que levou sete pontos no joelho esquerdo devido a um corte em uma dividida no jogo contra o Godoy Cruz pela Libertadores, e o atacante Pedro Rocha, que sentiu um desconforto muscular. Na vaga do arqueiro gremista entrou o jogador Leo Jardim e no lugar de Pedro Rocha, entrou Fernandinho. Os dois times retornam à campo na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Ressacada, o Avaí recebe o Coritiba, já o Grêmio viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo em disputa direta pela segunda colocação do torneio.

Dominou

Bahia e Fluminense se enfrentaram na tarde deste domingo na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e não saíram do empate por 1 a 1. O Bahia dominou amplamente a partida, mas foi o Flu que saiu na frente no primeiro tempo com Wellington Silva. De tanto insistir, o Bahia chegou ao empate no final do segundo tempo, com João Paulo. O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes. O Bahia segue nas últimas posições da tabela com apenas 12 pontos. Já o Flu, com 17 pontos, se vê cada vez mais longe dos líderes da competição nacional e ainda pode perder mais posições até o final da rodada. Na próxima quarta-feira, o Fluminense tem pela frente o clássico carioca diante do Botafogo, no Maracanã. Já o Bahia visita, no mesmo dia, a Ponte Preta em Campinas.

Empataram

Chapecoense e Atlético-PR empataram por 1 a 1, na Arena Condá, pela décima segunda rodada da Série A. A Chape mantém o jejum e agora está há cinco jogos sem vencer na competição. A partida começou bem movimentada. Logo no primeiro minuto, o time atleticano achou o gol. Sidcley recebeu lançamento de Jonathan pela esquerda, cortou Seijas para dentro e bateu colocado de perna direita, no canto esquerdo do goleiro. 0x1. A Chape respondeu com Wellington Paulista e Andrei Girotto, que assustaram a meta. Mas, aos 16, a bola entrou. Lucas Marques ficou com a bola livre de marcação, após escanteio, e chutou com força de fora da área para empatar. 1×1. Com 27, quase a virada. Seijas deu um toque na saída de Weverton e a bola bateu no travessão. Com o empate, a Chapeconese é a décima quarta com, 15 pontos – o Atlético-PR está uma posição acima, com a mesma pontuação. Na próxima rodada, a Chape encara o Sport na quinta-feira, às 21h, na Ilha do Retiro, enquanto o Furacão recebe o Cruzeiro na quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada.

Invicto

“Acorda cedo para ir trabalhar, e o relógio de ponto a lhe observar…”. Invicto agora há 26 partidas na temporada, o Corinthians seguiu sua rotina de partidas sem perder neste sábado, quando recebeu a Ponte Preta na Arena de Itaquera e venceu por 2 a 0, com gols de Jô e Jadson. Em 12 partidas do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Fábio Carille chega a 32 pontos, cada vez mais consolidado na liderança, invicto e fortalecido. Derrota não está no vocabulário corintiano. Ou, como cantariam os Titãs, já é rotina, rotina… Para enfrentar os líderes, o técnico Gilson Kleina armou uma equipe preparada para aproveitar os erros e espaços do Corinthians. Com “as quatro paredes a lhe massacrar”, o Timão teve trabalho e sofreu com falta de alternativas e também com a atuação de Emerson Sheik, que segurava a bola muito bem no campo de ataque. No início, as chances se resumiram a um chute de Lucca próximo da trave esquerda de Cássio e uma finalização de Gabriel bem defendida por Aranha. Uma bicicleta e um cabeceio de Romero foram indícios de que algo bom ocorreria para o Timão. Naquele momento, o Corinthians “daria tudo pra ver o que acontece lá fora”.

Intervalo

E foi justamente de um cruzamento de Romero na área que Jô superou Rodrigo e cabeceou para boa defesa de Aranha. No rebote, Guilherme Arana tocou para trás, a bola desviou, e Jadson apareceu livre para marcar aos 46 minutos do primeiro tempo, após lindo movimento corporal. Gol do Corinthians? Rotina, do tipo “no lar a sua esposa lhe serve o jantar, e os filhos brincam na sala de estar…”. Se Kleina armou durante o intervalo alguma estratégia para derrotar Carille, não deu certo logo de cara. Antes de o relógio apontar dois minutos de segundo tempo, Jadson lançou Rodriguinho, que achou Jô livre na área para bater de esquerda sem chances para Aranha. Gol do vice-artilheiro do Brasileirão? Rotina, no maior estilo “levanta da poltrona e liga a TV, chegou a hora do programa começar”. Quer outra rotina, tipo “o homem da TV lhe dizer o que fazer”? Cássio pegando pênalti. Em lance confuso do árbitro Ricardo Marques Ribeiro, Sheik caiu na área após empurrão de Guilherme Arana e Lucca bateu o pênalti para a segunda defesa seguida do goleiro corintiano, dando à equipe o sexto jogo sem sofrer gol no Brasileirão.

Atingido

O clássico deste domingo, na Vila Belmiro, teve apenas a torcida do Santos e vitória dos donos da casa por 3 a 2 sobre o São Paulo. Mas, ao fim da partida, segundo o árbitro Sandro Meira Ricci (Fifa-SC), um dos membros responsáveis por comandar o jogo foi atingido por um biscoito arremessado no campo. O caso foi registrado na súmula, já à disposição no site da CBF. O atingido pelo alimento foi o assistente adicional Eduardo Cordeiro Guimarães (SC), um dos que ficaram atrás de um dos gols no estádio. “Foi arremessado no campo de jogo um biscoito, atingindo o ombro do árbitro assistente adicional nº 2, Sr. Eduardo Cordeiro Guimarães, no momento em que a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, após o término da partida, próximo à entrada do túnel de acesso ao vestiário dos árbitros”. Um lance que irritou bastante a torcida santista, e o próprio time de Levir Culpi, no fim do jogo foi um toque da bola na mão de Petros na jogada que resultou no gol de Arboleda, reduzindo a vantagem do Peixe sobre o São Paulo. A súmula de Sandro Meira Ricci ainda aponta o atraso de um minuto do Santos na volta ao gramado depois do intervalo. Mas não indica qualquer outro problema no clássico que teve sete cartões amarelos (quatro para o Peixe, três para o São Paulo) e nenhuma expulsão.

Lamentável

Dia lamentável para o futebol e para o Brasil, muitas brigas e confusões foram registradas em São Januário após o clássico entre Vasco e Flamengo. Já durante o jogo, muitos tumultos foram vistos na torcida cruz-maltina. Após a partida, porém, o cenário foi de selvageria e guerra. Um grupo de torcedores incitou a violência e começou tacando garrafas, latas e lixo no gramado. A Polícia Militar tentou conter a confusão com spray de pimenta, mas o clima piorou. Houve confronto entre vândalos e PMs, uma série de bombas e explosões na arquibancada e também no campo. O vascaíno Yago Pikachu chegou a interromper a entrevista que concedia a um repórter: “Não dá para falar com o pessoal jogando objetos”. Assustados, os jogadores e comissão técnica do Flamengo tiveram de esperar por alguns minutos no gramado antes da confusão ter fim. “Temos de saber que a vida vai muito além do futebol. Não é porque um torcedor torce por um clube diferente que isso deve gerar ódio”, afirmou Diego, à Rádio Tupi.

Cancelada

As coletiva de imprensa do técnico Zé Ricardo foi cancelada por falta de segurança. Os jornalistas também ficaram acuados nos camarotes. Alguns correram para um banheiro com ajuda de um segurança do Vasco. Houve relatos de tentativas de invasões em alguns locais. Num dos camarotes reservados à imprensa, um jornalista foi agredido por um grupo de torcedores do Vasco. Houve ameaças, num clima de intimidação. Um grupo de torcedores do Vasco tentou invadir o campo e atirou grades de ferro contra um dos portões que dá acesso ao campo. Houve também relato de brigas e confusões debaixo das arquibancadas e nos arredores do estádio. Durante o jogo, um torcedor vascaíno caiu no gramado ao se pendurar no alambrado. Ele foi retirado de maca minutos após se acidentar. O trio de arbitragem deixou o campo numa cena lamentável, tendo de fugir de garrafadas e afins.

Zagueiro

Um dos principais alvos do futebol europeu na janela de transferências deste meio de ano, o zagueiro Fabián Balbuena não quer falar sobre as especulações a respeito do seu nome. Com uma proposta do Genoa-ITA já rejeitada pelo Corinthians, o paraguaio preferiu pregar profissionalismo ao ser questionado sobre o seu futuro no Alvinegro. “O único que posso dizer é que eu respeito muito essa camisa, me sinto bem aqui e minha família está em casa”, disse o defensor, um dos líderes do atual elenco, que acredita na força do grupo de atletas para o Timão continuar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. “A gente tem o elenco forte, não é desculpa ter desfalque, agora é desfrutar dessa vitória com a família e pensar no próximo jogo”, avaliou o beque corintiano, que ouviu do presidente Roberto de Andrade, no último sábado, a ideia de manter os titulares até o final do ano. “O Corinthians não está comprando ninguém e não está vendendo ninguém. Tudo que se ouvir fora isso, é outra história. Não existe negociação, quer que fale outra fez? Por enquanto, no agora não existe negociação por nem um jogador”, disse o dirigente, dizendo ser mais fácil manter o elenco em boa fase do que o contrário.

Tricolor

Em clássico de dois times em lados opostos na tabela, o Santos se saiu melhor que o São Paulo, que chegou ao sétimo jogo seguido sem vitórias – cinco derrotas e dois empates. Na noite deste domingo, o time alvinegro fez valer o apoio da Vila Belmiro para vencer por 3 a 2 e entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, mantendo o Tricolor na famigerada zona do rebaixamento. Com três gols do colombiano Jonathan Copete, o Santos ultrapassou o Palmeiras e assumiu o quarto lugar, com 20 pontos ganhos. Já o São Paulo, que teve seus tentos anotados por Shaylon e pelo estreante Arboleda, perdeu duas posições e caiu para o 19º e penúltimo lugar, com míseros 11 pontos. Os dois clubes voltarão a campo na semana pelo Brasileirão. Na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Santos visitará o Atlético-MG, no Estádio Independência. No mesmo horário, mas na quinta, o São Paulo receberá o lanterna Atlético-GO, no Morumbi, onde Dorival Júnior irá estrear no comando técnico da equipe.

Elogiado

O zagueiro Robert Arboleda e o meia Jonatan Gomez estrearam pelo São Paulo na derrota por 3 a 2 para o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. Após a partida, o equatoriano, que foi elogiado pelo técnico interino Pintado, lamentou a derrota em sua primeira partida com a camisa tricolor. “Muito triste, fico chateado por não poder ter levado o time à vitória. Cheguei recentemente, mas com o trabalho do dia a dia conseguiremos melhorar e ir adiante. Sempre sonhei jogar em uma equipe como São Paulo, uma estreia importante, fico feliz na parte pessoas, mas, falando mais do grupo, saio triste por não conseguir o resultado, é claro. Muito chateado”, queixou-se o camisa 4. Além de ter feito o segundo gol do São Paulo, Arboleda efetuou dois desarmes limpos, deu oito rebatidas e cometeu apenas duas faltas. Seguro em campo, o jogador de 25 anos teve atuação superior à do outro estreante da noite, o meia Gomez, que errou duas finalizações e que perdeu a bola nove vezes.

Atacante

O Cruzeiro interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro durante a tarde deste domingo. Após o revés por 3 a 1 diante do time celeste no Mineirão, o atacante Willian pediu calma e já projetou o clássico contra o Corinthians. Dominado no primeiro tempo, o Palmeiras sofreu gols de Thiago Neves e Hudson. Na etapa complementar, por meio do próprio Willian, o time alviverde chegou a diminuir a diferença. Sem correr grandes riscos no campo de defesa, o Cruzeiro marcou o terceiro com Élber. “É difícil a gente falar depois do jogo. Temos que nos acertar e refletir de cabeça fria com o Cuca. A gente sabia que seria um jogo difícil. Começamos bem, até conseguindo chegar mais do que eles e acabamos tomando dois gols”, comentou Willian ao Sportv. “No segundo tempo, tivemos uma reação positiva. Conseguimos fazer o gol e depois pecamos um pouco nas bolas de cruzamento. Não estávamos conseguindo chegar. É erguer a cabeça e descansar para o clássico”, acrescentou o atacante, artilheiro do Palmeiras na temporada com 12 gols.

Insatisfeito

O técnico Cuca ficou insatisfeito com a atuação do árbitro Péricles Bassols durante o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, disputado na tarde deste domingo, no Mineirão. Após a derrota por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, o treinador reclamou de um pênalti não marcado e condenou a postura do juiz. No primeiro tempo, com o placar ainda inalterado, o atacante Roger Guedes partiu para cima do zagueiro Murilo pela direita e foi ao chão. Péricles Bassols considerou normal o enrosco entre os dois jogadores, mas Cuca viu pênalti cometido pelo defensor cruzeirense. “Foi pênalti. Eu não sou de reclamar muito. Os árbitros são passíveis de erros e acertos. Isso, não tem problema. Eles erram e acertam para os dois lados. O problema é quando o cara não aceita conversa e é o dono da verdade, como é o caso desse árbitro de hoje”, disse, sem citar o nome de Bassols. O Cruzeiro, até então discreto dentro do jogo, saiu na frente com Thiago Neves aos 31 minutos do primeiro tempo. De acordo com Cuca, o fato de começar em desvantagem no Estádio do Mineirão foi decisivo para a derrota diante do time mineiro ao final dos 90 minutos.

Comentar

O técnico Levir Culpi deixou o gramado da Vila Belmiro contente com a vitória do Santos por 3 a 2 sobre o São Paulo, na noite deste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sorridente ao comentar o “justo” triunfo, na sua opinião, ele reconheceu, porém, que a equipe podia ter uma atitude melhor ao abrir três gols de vantagem frente a um rival. “Jogo muito equilibrado, um meio campo com muito combate. Foi muito bacana de assistir. Sofremos um pouco por alguns erros que cometemos. São Paulo também. Mas o time fica ligado e agora joga todo para cima”, comentou o treinador, pedindo uma atuação mais linear dos seus comandados. “Falta estabilidade nos 90 minutos. Eu acho que é o entendimento dos jogadores na questão tática. Precisamos chamar o torcedor e ter mais vibração. O Santos terá muita disputa. No conjunto podemos crescer tecnicamente e taticamente. Estamos estudando com vídeos e conhecendo um pouco de cada um. Temos tudo para crescer”, observou Levir.

Instalada

A crise está, definitivamente, instalada no Morumbi. Com a derrota por 3 a 2 para o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, o São Paulo caiu para a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com meros 11 pontos, e chegou ao sétimo jogo seguido sem vitórias. Para Pintado, que comandou o time de forma interina no clássico, a responsabilidade pela má fase do clube tem que ser compartilhada com todos. A declaração do auxiliar, dada após a partida, contradiz o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, que afirmou na última terça-feira, um dia depois da demissão de Rogério Ceni, que a diretoria não tinha responsabilidade pelo mau momento da equipe.

Escapar

“O presidente é a autoridade máxima do clube. Todos nós temos responsabilidade aqui dentro, ninguém pode fugir, escapar ou se esconder. Não dá para carregar em uma pessoa só. Todos nós temos de carregar porque todos estamos trabalhando, estamos incomodados e queremos sair dessa situação. E vamos sair. Não precisamos criar mais problemas, precisamos sair dessa situação e a solução é no campo”, bradou Pintado, no gramado do estádio santista. Indagado sobre os motivos pelos quais nem sequer relacionou Cueva para o San-São, Pintado disse que tomou a decisão de forma unilateral, com o respaldo da diretoria, que estaria à espera de uma oferta da Turquia pelo peruano. “Foi uma decisão técnica, uma decisão minha. Ele não iria iniciar a partida”, garantiu. Assegurou ainda não haver problemas entre ele e Cueva, apostando em uma reação do camisa 10 sob o comando de Dorival Júnior, que assumirá a equipe nesta segunda-feira.

Dificuldade

“Ninguém dentro do São Paulo tem melhor relacionamento com ele do que eu. A gente se conhece desde o México, sempre conversamos. É óbvio que, quando o conjunto tem dificuldade, o jogador que é responsável por criar, ser o melhor e aparecer também tem dificuldade. Com certeza, ele terá uma reação, se quiser, para crescer junto, porque o São Paulo vai reagir”, afirmou. “O Dorival conhece muito bem a qualidade dele, o que ele pode dar ao São Paulo. Vamos fazer tudo juntos, o time não pode depender só de um, dois ou três. O São Paulo precisa reagir junto. Dois não podem carregar dez, mas dez podem carregar dois ou três. Isso que é importante”, exclamou.

Indefinição

Sobre a indefinição na escalação de Rodrigo Caio, o auxiliar da comissão técnica fixa garantiu que isso não pesou no rendimento da equipe na Vila Belmiro. O zagueiro, que tem uma proposta de 18 milhões de euros (R$ 67,8 milhões) do Zenit, da Rússia, não desceu a serra com a delegação tricolor no último sábado. Neste domingo, porém, se junto ao grupo, já que os europeus ainda não se definiram em relação ao pagamento, que deve acontecer nesta semana. “Não me atrapalhou porque trabalhamos com e sem o Rodrigo. Em nenhum momento foi descartado, tanto que treinou normalmente. Quando foi liberado para jogar, se incorporou normalmente”, encerrou. No 19º e penúltimo lugar do Brasileiro, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o lanterna Atlético-GO, no Morumbi. Será a estreia de Dorival Júnior, que será apresentado nesta segunda-feira, às 12h30, no CCT da Barra Funda.

Tropeço

Vindo de um tropeço diante do Barcelona de Guaiaquil pela Copa Libertadores, o Palmeiras caiu diante do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Após o revés sofrido em Belo Horizonte no último domingo, o técnico Cuca assumiu a culpa e já passou a pensar em eventuais mudanças para o clássico contra o Corinthians. “A responsabilidade pela derrota é minha. Não adianta jogar responsabilidade em jogador nenhum. Sou eu que escalo, eu que escolho quem vai jogar. Quem tem que pagar a conta sou eu e sei que o futebol é assim. Espero ter uma melhor sorte no jogo de quarta-feira”, declarou, em alusão ao Derby. Diante do Barcelona de Guaiaquil, o Palmeiras acabou derrotado após sofrer um gol nos acréscimos em um chute que desviou no meio do caminho. Contra o Cruzeiro, o time alviverde foi vazado duas vezes ainda no primeiro tempo e tomou mais um tento no tempo extra. “O que temos que corrigir em cima dessas duas últimas partidas é que pelo menos três dos gols que tomamos poderíamos ter evitado. Nós, coletivamente. Fizemos as escolhas erradas e acabamos punidos. Fazer um gol é muito difícil, mas não estamos dando tanto trabalho para o adversário na construção dos gols”, explicou Cuca.

Alterações

Com 32 pontos ganhos, 13 a mais que o Palmeiras, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro. Na tentativa de provocar a primeira derrota do arquirrival pelo torneio nacional, o treinador palestrino estuda possíveis alterações para o Derby desta quarta-feira, no Palestra Itália. “Você tem que administrar. Se quiser achar culpados a cada derrota, precisaria de 350 jogadores. Vamos avaliar o que podemos fazer de diferente para o jogo de quarta em termos de postura e de opção também. Às vezes, você pode pensar em mudar alguma coisa”, declarou. O Palmeiras treina na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. Após perder os jogos contra Barcelona de Guaiaquil e Cruzeiro para cuidar do filho, vitimado por um acidente doméstico, o meia Alejandro Guerra deve retomar os treinamentos nesta semana.

Goleiro

O Botafogo sofreu para arrancar um empate nos acréscimos do segundo tempo diante do Atlético Mineiro, neste domingo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Mas isso só foi possível porque lá atrás estava o goleiro Jefferson. O ex-arqueiro da Seleção Brasileira esteve fora dos campos por mais de um ano por lesão, e retornou neste domingo em grande estilo. Com grandes defesas e até pegando um pênalti, Jefferson evitou que o Galo ampliasse o placar e matasse o jogo. Após o confronto, o técnico Jair Ventura revelou que a escalação do veterano se deu por motivo de lesão do titular Gatito Fernandez, mas exaltou a motivação de Jefferson para retornar à atividade.

Departamento

“Ele está igual a um menino quando ganha um brinquedo novo. Vi o drama que sofreu. O departamento médico é horrível para um jogador. Ele quer jogar. O cara ficou mais de um ano fazendo isso”, afirmou. O treinador também justificou o retorno do zagueiro Emerson Silva ao time titular. “A volta do Emerson foi pela experiência, mas nada impede que o Rabello ou o Marcelo possa voltar a jogar. O bom de ser treinador é que a gente faz o que acha melhor. Tudo pode acontecer. Realmente o Emerson não fez um bom jogo e ninguém é intocável na equipe do Botafogo. O Igor também teve algumas falhas e estamos sempre buscando o melhore para o Botafogo”. O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira para encarar o Fluminense, no clássico carioca da 13ª rodada do Brasileirão.

Resultado

O Fluminense saiu na frente no duelo contra o Bahia na Fonte Nova, na tarde deste domingo, mas viu o adversário dominar o jogo e empatar na segunda etapa. O resultado é o terceiro empate seguido do Tricolor carioca no Brasileirão, e a equipe tem só uma vitória nos últimos cinco jogos. Para o técnico Abel Braga, sua equipe teve criou as melhores chances e poderia ter matado a partida. “Foi aquilo que nós pensamos como seria o jogo. Não estávamos preocupados com a posse de bola e sim com o gol. Fizemos um e tivemos chances muito mais claras do que o Bahia. Isso é a estratégia,” minimizou o treinador. “Nós poderíamos ter matado o jogo. Acabamos tomando o gol. O Bahia tinha a bola, mas não criou. Mesmo depois do empate nós tivemos chances de vencer o jogo”, completou Abelão na coletiva após a partida. Apesar da falta de vitórias, Abel preferiu olhar o retrospecto recente do Flu por outro ângulo: “São cinco jogos sem perder. É um campeonato extremamente difícil, as coisas acontecem a todo momento e nós temos que superar. Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente o clássico carioca contra o Botafogo, na quarta-feira, no Maracanã. Para a partida, Abel não poderá contar com Henrique Dourado e Marcos Junior, que receberam o terceiro amarelo neste domingo e estão suspensos. Já o atacante Richarlison que foi desfalque contra o Bahia por suspensão, retorna à equipe.

Atuação

Com uma brilhante atuação do goleiro Douglas, o Avaí surpreendeu o Grêmio na Arena e venceu pelo placar de 2 a 0. Com o resultado, o time gremista emplacou a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro e caiu para a terceira colocação, sendo ultrapassado pelo Flamengo, adversário da próxima rodada. O técnico Renato Portaluppi ressaltou que pela grandeza do clube, os times tratam o time gaúcho de uma forma diferente, jogando com mais vontade. “Quando eles vêm jogar contra o Grêmio, todos querem se superar, tratam como final de Copa do Mundo. Se o Avaí jogasse sempre assim, ia brigar por uma vaga na Libertadores o problema é que eles escolhem o jogo contra o Grêmio para correr”, analisou o treinador. O Tricolor Gaúcho teve a oportunidade de sair na frente no placar com Edílson, em uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Douglas Friedrich. Esta foi a segunda vez no Brasileirão que a equipe desperdiçou um pênalti. A primeira foi contra o Corinthians, quando o Cássio defendeu a finalização de Luan. O comandante gremista tentou minimizar a culpa dos seus jogadores. “Quem decide sou eu. O Edílson errou, antes ele teria feito. Acontece. Eles treinam todos os dias. Não é por falta de treinamento, é levantar a cabeça e continuar trabalhando”, observou.

Lamentou

Depois de passar boa parte da partida com a vitória em suas mãos, o Atlético-MG saiu com um amargo empate do estádio Nílton Santos, já que tomou gol do Botafogo aos 48 minutos da segunda etapa. Após o jogo, o lateral-esquerdo Fábio Santos lamentou os pontos perdidos neste domingo. “Primeiro que é um pecado empatar um jogo como esse, em que fomos superiores do começo ao fim e criamos inúmeras situações de gol. Nós deixamos dois pontos importantíssimos no campeonato. Ficamos chateados pela partida que fizemos e a maneira como o jogo terminou”, declarou o jogador de 31 anos ao Premiere. Além disso, Fábio Santos comentou o lance da penalidade e criticou os árbitros adicionais que ficam ao lado dos gols, alegando que eles não auxiliam os juízes nos principais momentos da partida. “Sobre a penalidade, a gente estava reclamando porque ele entrou na área desequilibrado e a bola já estava na mão do Victor. Esse lance que a gente reclamou. Não só do juiz, mas como do pessoal que fica atrás do gol também que não ajuda nem um pouco o árbitro. Acreditamos que temos que reclamar mais da gente do que da arbitragem por causa das chances que criamos”. Na próxima rodada, o Atlético-MG irá receber o Santos em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, dia 12 de julho, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Independência.

Encostar

O empate em 1 a 1 entre Bahia e Fluminense não foi bom para nenhuma das duas equipes. O Bahia buscava a vitória para se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Flu queria encostar no G-6. Sob comando do técnico Jorginho, o time baiano teve mais uma boa atuação e dominou boa parte do jogo, mas a vitória não veio mais uma vez, e já são sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. “A gente cria, tem volume de jogo, tem oportunidades melhores, mas na hora de concluir tem muita ansiedade… Tem pecado nisso”, analisou o meia Zé Rafael. O autor do gol, João Paulo, também acredita que o time está jogando muito bem, mas está sofrendo com as finalizações: “O time está jogando muito bem, está marcando, se dedicando, mas a bola não está entrando”. Garantiu ainda que “o Bahia vai sair dessa zona de rebaixamento e lutar por algo maior”.

Controle

A vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, alcançada na noite deste domingo, colocou o Cruzeiro dentro do G6 do Campeonato Brasileiro, pelo menos temporariamente. Ainda no gramado do Mineirão, os atletas celebraram a escalada na tabela de classificação e o controle demonstrado durante a partida. Com 17 pontos ganhos, o Cruzeiro dorme na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. A posição final do time mineiro na tabela será definida após o confronto entre Coritiba (16) e Sport (15), que se enfrentam às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Couto Pereira. “Temos a possibilidade não só de entrar no G6, mas também de brigar pelo título. Nossa equipe é muito qualificada e tem grandes jogadores. Sabíamos que a vitória aconteceria na hora certa”, afirmou ao Sportv Élber, que substituiu Thiago Neves para anotar o terceiro gol do Cruzeiro.

Controlar

Se nas quartas de final da Copa do Brasil o Cruzeiro abriu 3 a 0 no primeiro tempo e sofreu o empate do Palmeiras na etapa complementar, na tarde deste domingo o time mineiro soube como controlar a vantagem, situação destacada por Henrique, dono da tarja de capitão. “Nosso treinador foi bem claro ao dizer que não sofreríamos três gols. Estivemos bem postados na parte defensiva. Tomamos um gol, mas não tivemos descontrole. Aproveitamos o contra-ataque e fizemos o terceiro. O Mano foi feliz de colocar o Élber, um jogador muito rápido”, comentou. Na tentativa de alcançar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes enfrenta o Atlético-PR pela 13ª rodada do torneio. O confronto está marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, na Arena da Baixada.

Emplacar

Nos últimos três meses, a rotina do Cruzeiro tem sido de altos e baixos, sem conseguir emplacar uma sequência de vitórias. A situação preocupa o técnico Mano Menezes, que falou em tom de obrigação, após o triunfo por 3 a 1 sobre o Palmeiras, a necessidade de o time conseguir embalar no Brasileiro. Pela falta de uma série de bons resultados, o treinador disse ser difícil falar por qual objetivo o Cruzeiro, atualmente, briga na tabela. “A vitória, pela proximidade das equipes na tabela, te coloca para cima, como derrota para baixo. Não tem que falar em objetivos, temos que fazer uma série de vitórias, uma série de resultados positivos, uma série de jogos pontuando. É isso que dá campanha. Depois disso que podemos falar em objetivos e o jogo como esse, da grandeza que é, da qualidade adversário que vencemos, ele devolve a confiança. Mas essa confiança tem que vir agregada de pontuação em todas as rodadas e é isso que faz a diferença”. Mais confiante com a vitória, o Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada. O técnico Mano Menezes não terá o volante Ariel Cabral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Presidente

Após se reunir com Paulinho e Luis Felipe Scolari nesta segunda-feira, o presidente do Evergrande Group e dono do Guangzhou Evergrande, Xu Jiayin, disse que não negociará o volante com o Barcelona neste momento, no meio da temporada chinesa. Apesar disso, ele indicou que poderá abrir as portas para uma eventual transferência em janeiro, após a Champions da Ásia e o término do campeonato nacional. “Não é possível agora” disse Xu Jiayin, citado pelos principais jornais esportivos da Espanha ao ser questionado sobre a saída do volante para o Barcelona. Segundo o jornal “Marca”, o presidente disse entender o desejo de sair do volante, mas afirmou também que o brasileiro deve compreender o clube, que vê nele uma peça importante tanto no elenco atual quanto no projeto a longo prazo da instituição. “Paulinho tem uma oportunidade única na vida de jogar no Barcelona e nós damos grande importância a esta questão. Mas não vamos deixá-lo sair no meio da temporada. Não devemos considerar apenas a conta financeira do clube, mas também a situação específica da nossa equipe na temporada. O clube acaba de chegar na metade da temporada e está fora de questão permitir a saída de um jogador-chave” completou o dirigente.

Expectativa

Apesar da primeira recusa do Corinthians em propostas do Bordeaux, da França, e do CSKA, da Rússia, pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana, é bem possível que os mesmos times voltem a tentar a contratação do jogador até o fechamento da janela de transferências, no dia 31 de agosto. A expectativa dos empresários do camisa 13 do Timão é de que, já nos próximos dias, os russos aumentem a carga para cerca de 15 milhões de euros (R$ 56 milhões). O Corinthians é dono de 40% dos direitos do jogador, e a diretoria alvinegra prefere não estipular um preço mínimo para a realização da negociação. “Isso (valor de venda) depende muito de clube para clube, mas a gente sabe mais ou menos o que estamos pensando em valores para ele” disse o presidente corintiano, Roberto de Andrade, no último sábado.

Manifestar

O presidente Eurico Miranda voltou a se manifestar neste domingo, um dia depois dos incidentes que aconteceram em São Januário na derrota do Vasco por 1 a 0 para o Flamengo. Em nota, o cartola voltou a condenar a atitude da torcida, pediu investigação em cima dos “fatos e provas” e questionou os motivos para o tumulto generalizado nas arquibancadas após o clássico. “O Vasco nunca se eximiu de responsabilidades e reafirma que cumpre todas as determinações necessárias para realizar uma partida de futebol, mas avalia que os acontecimentos de ontem superam uma possível insatisfação com o resultado e também briga entre torcidas. A determinação daqueles que realizaram os ataques comprometeria qualquer estádio” diz um trecho da nota.

Interdição

O Ministério Público entrará, nesta segunda-feira, com ação pedindo a interdição do estádio de São Januário após a série de incidentes ocorridos entre torcedores e a Polícia Militar após a partida do Vasco contra o Flamengo em que um torcedor morreu e três ficaram feridos. Pelo menos foi o que assegurou neste domingo o promotor Rodrigo Terra, em entrevista ao programa “Tá na Área”, do SporTV. Na entrevista ao repórter Eudes Júnior, Terra espera que os clubes adotem planos de ação para a realização das partidas. Considera que eles, os clubes, atribuem a responsabilidade por qualquer tipo de problema à Polícia Militar, “quando são remunerados para prestar um serviço que impacta a rotina da cidade e acabam rejeitando o ônus do negócio, ficando só com o bônus”. E volta a falar sobre a necessidade de utilização da biometria nos estádios para impedir que torcedores condenados pela Justiça voltem a frequentá-los. “Entre esses envolvidos na tragédia de ontem, deve ter vários que já estão impedidos de comparecer ao estádio mais mesmo assim comparecem porque não há um sistema de verificação do cumprimento da lei. Em outros estádios já foi implantado esse sistema de biometria. Ele é relativamente barato, simples, e tem um benefício muito grande porque não só impede que esses, que já estão proibidos, descumpram a decisão e entrem no estádio, mas dão a sensação de que a lei está sendo cumprida”.

Falhado

Rodrigo Terra contestou também o presidente do Vasco, Eurico Miranda, para quem a Polícia Militar teria falhado na vistoria do estádio ao permitir que torcedores entrassem com bombas que, segundo ele, não estavam no estádio antes da partida. “Acho que primeiro ele tem que se preocupar em cumprir o seu dever. A partir do momento em que ele cumpre o seu dever, ele pode alegar que alguém não cumpriu o dele. Ele diz que pede desculpas, mas ao mesmo tempo ele não tem culpa. É difícil, é complexo. Realmente eu não consigo captar então a mensagem (…). Não comunica quando vai ser o sorteio da tabela para que ela (PM) possa participar. Foi inclusive feita uma semifinal de campeonato estadual num sábado de carnaval. Quer dizer, disputando a Polícia Militar com blocos de carnaval pela cidade toda. Uma falha estratégica evidente. E a Polícia Militar não tem a obrigação de prestar serviço privado para quem quer que seja. Nós estamos falando de eventos privados”.

Protestos

O Beira-Rio voltou a ser palco de protestos violentos após mais um tropeço do Internacional na Série B. Irritados com o empate em 1 a 1 diante do Criciúma, no último sábado, torcedores protagonizaram cenas de depredação e violência em vários locais do estádio. Segundo a Rádio Gaúcha, os incidentes começaram a acontecer nas arquibancadas, com torcedores depredando cadeiras e atirando bombas em direção ao campo. Houve cenas de vandalismo também na zona mista, para onde um grupo atirou garrafas, barras de ferro e até pedras na direção da imprensa. Nos arredores do estádio, a polícia teve trabalho para conter os mais exaltados. Manifestantes derrubaram gradis de proteção, quebraram vidros e danificaram o acesso ao Beira-Rio. O grupo de colorados entrou em conflito com a Brigada Militar, que tentou conter os brigões usando gás lacrimogêneo.

Registros

Uma vitrine da loja do Internacional também foi quebrada. Há registros de roubos no local. O episódio causou a punição de duas organizadas em referência ao Inter. A Guarda Popular e a Camisa 12 estão proibidas por 90 dias de entrar em estádios com suas bandeiras, camisetas ou qualquer material que identifique seus integrantes. A medida foi tomada pelo Juizado do Torcedor, com o objetivo de identificar os responsáveis diretos pelas depredações no estádio e pela briga com a Brigada Militar. “Esta medida é feita para neutralizar a ação das organizadas até que se identifique individualmente os envolvidos. Hoje, a BM teve atuação protetiva, atuou com precisão para preservar inocentes. Mas mesmo assim agiu energicamente quando foi necessário”, avaliou o juiz Marco Aurélio Martins Xavier, o responsável pela punição.

Permanece

Jogando como mandante, o Oeste empatou o Vila Nova por 2 a 2, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, realizado na Arena Barueri (SP). Com o resultado, o time da casa foi a 12 pontos e permanece no meio da tabela. Já os visitantes foram a 20 pontos e continuaram na quarta colocação. Na próxima rodada, o time de Itápolis irá viajar para o Rio Grande do Sul, onde irá enfrentar o Brasil de Pelotas, na terça-feira, dia 11 de julho, às 19h15 (de Brasília), no Bento Freitas. Já os goianos irão receber o Paraná, no mesmo dia, só que às 20h30 (de Brasília), no Serra Dourada. Durante os sete minutos de acréscimos, após bate rebate na área, Alena Mineiro finalizou, a bola desviou em Maguinho e entrou no gol defendido pelo Oeste.

Superando

O Goiás conquistou uma importante vitória pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Recebendo o Luverdense no Estádio Olímpico, em Goiânia, o Esmeraldino fez valer o mando de campo e acabou superando o rival mato-grossense com o elástico placar de 3 a 1, gols de Alex Alves, Michael, Tiago Luís e Eduardo, que descontou para os visitantes. A partida também marcou a estreia do meia Andrezinho, novo reforço do Goiás para o restante da Série B. O jogador entrou no segundo tempo, no lugar de Jean Carlos, e é mais uma opção para a equipe do técnico Sílvio Criciúma. Com o resultado positivo, o Esmeraldino soma agora 17 pontos e assumiu provisoriamente a sexta colocação do campeonato. Luverdense, por sua vez, acabou se complicando com a derrota sofrida para o Goiás. Sem vencer há três jogos, a equipe caiu para a vice-lanterna da Segundona e com 12 pontos segue à frente apenas do Náutico, estagnado com cinco.

Agressão

Sérgio Serra não é mais presidente do Paysandu. Em entrevista coletiva realizada no estádio da Cruruzu, o clube anunciou a decisão do agora ex-dirigente, que foi motivada por um episódio de agressão sofrido por ele no último domingo. O vice-presidente de gestão, Tony Couceiro, já foi empossado, assumindo a presidência do Papão. Por conta da fase irregular do time na Série B do Campeonato Brasileiro, Sérgio vinha sendo duramente criticado por parte da torcida. As queixas quanto ao mandato do engenheiro elétrico, no entanto, acabaram passando dos limites no último final de semana, quando ele, junto do filho, foram ameaçados por dois indivíduos que estariam, inclusive, armados. “O Paysandu está muito triste com essa notícia. Temos uns 20 anos sem uma renúncia. A do Sérgio foi totalmente de foro pessoal, nós não podemos concordar com uma coisa dessa, uma agressão sofrida por uma pessoa que trabalha e doa o seu tempo para o Paysandu. A decisão foi nos repassada na segunda-feira, nós ainda tentamos, de algum jeito, mudar isso, mas ele foi irredutível”, apontou Tony, que completou. Sérgio, que publicou uma carta esclarecimento ao conselho deliberativo do clube, deixa o cargo com pouco mais de seis meses de mandato cumprido. Nas eleições do final do ano passado, ele foi escolhido como o presidente para o biênio 2017/18.

Solidariedade

O Remo mostrou solidariedade a Sérgio Serra, que renunciou ao cargo de presidente do Paysandu, por conta de ameaças que teria recebido por parte da torcida. No fim da tarde desta quinta-feira, logo após o anúncio oficial da renúncia, o Leão Azul publicou uma nota em seu site oficial, repudiando qualquer atitude de violência e prestando apoio aos familiares do ex-presidente do Papão. “Lamentamos o ocorrido e não compactuamos com a violência motivada por maus resultados nos âmbitos desportivos”, publicou o Remo. O descontentamento com a atual situação do Paysandu no Campeonato Brasileiro Série B, passou de todos os limites, com o ex-presidente sendo ameaçado por dois indivíduos armados no último domingo, mas acabou sendo responsável por mostrar uma relação cordial entre dois rivais históricos. A decisão de Sérgio já havia sido tomada na última quinta-feira, mas somente nesta tarde, em entrevista coletiva realizada no estádio da Curuzu, foi tornada pública.

Negociação

O Sport está convencido que a viagem do meia Diego Souza, ao Rio de Janeiro, no último sábado, nada tem a ver com uma negociação com o Palmeiras. Para o presidente Arnaldo Barros, as conversas para uma extensão de contrato, inclusive, estão em desenvolvimento. Com tranquilidade, o gestor afirmou confiar no atleta e espera resolver a questão o quanto antes. Tudo indica, as reuniões finais devem se desdobrar nesta segunda-feira. Eduardo Uran, agente de Diego, avisou à direção do Sport sobre os problemas pessoais do meio-campista na capital fluminense. Em seguida, adiantou a ausência dele no confronto com o Coritiba, nesta segunda-feira, no Paraná, pela Série A. Seria a sétima apresentação de Diego, pelo Sport, no Brasileirão 2017. Se entrasse em campo, não poderia mais defender outra equipe na competição nacional. As coincidências, num primeiro momento, atordoaram os dirigentes do Sport. Neste domingo, um dia depois dos acontecimentos – e de posse de outras informações -, Arnaldo Barros só pensa em renovar com Diego Souza.

Delegação

“Diego está no Rio de Janeiro. Ele realmente precisou viajar, e temos que compreender que ele não pôde seguir com a delegação. Estamos aguardando as conversas. Há uma negociação com ele para extensão de contrato” afirmou Arnaldo. A tranquilidade maior do Sport, neste momento, passa pelo respaldo contratual sempre referido pelo clube. Arnaldo se apega à alta multa gerada por um eventual distrato. Segundo ele, nenhum clube do Brasil tem como pagá-la. “O fato é que não existe conversa de negociação com outro clube. Estou muito tranquilo. Diego tem contrato e existe uma multa que ninguém paga no Brasil. Além disso, confio muito no atleta. Agora, vamos esperar que essa situação de resolva o quanto antes para ele voltar a jogar”.

Declarações

Com um tuíte, Daniel Alves desmentiu as declarações do presidente do Barcelona, José Maria Bartomeu. Na semana passada, o cartola disse em entrevista ao jornal “Mundo Deportivo” que o lateral deixou o time catalão por conta de problemas pessoais, o que foi negado de maneira veemente pelo jogador. “Mentira” se limitou a postar o brasileiro. O breve tuíte de Daniel Alves veio acompanhado de uma notícia publicada com a entrevista de Bartomeu na entrevista de semana passada ao “Mundo Deportivo”. Nela, o presidente do Barcelona diz o seguinte: “Daniel Alves não tem qualquer problema com o clube. Nós dois sabemos muito bem qual era o problema, que era pessoal e sem relação com o esporte. Foi uma questão pessoal que nós compreendemos. Algo que seu agente, ele e eu sabemos” disse o presidente ao “Mundo Deportivo”. A troca de farpas de Daniel Alves com a diretoria do clube é rotina há um ano, desde quando ele deixou o clube. Em diversas vezes, o lateral, que negocia com gigantes da Europa após deixar a Juventus, já deixou clara a sua insatisfação com o modo no qual foi tratado pelo Barça nas negociações.

Mercado

A saída do atacante Grafite leva o Atlético-PR de volta ao mercado da bola. O técnico Eduardo Baptista destacou a necessidade de contratação para o setor ofensivo para substituí-lo. Apesar de ter feito apenas um gol, o camisa 23 disputou 24 das 43 partidas do Furacão na temporada. “Tem que chegar. Saiu um atleta importante, um atleta de referência, que era o Grafite. A gente estava trabalhando com ele, mas, infelizmente, o artilheiro vive para gol, como o treinador vive de vitória. Ele estava sendo muito cobrado e decidiu… Foi uma decisão dele, não pude interferir, é um jogador experiente e vai fazer muita falta. Um cara de caráter, era exemplo para os jovens, mas tomou uma decisão” afirmou o treinador. Eduardo Baptista conta, no grupo atual, com três opções para a função de centroavante: Ederson, Eduardo da Silva e Pablo (este último improvisado). No primeiro jogo sem Grafite, o atacante Ederson saiu na frente nesta disputa. Ele atuou como titular no 1 a 1 com a Chapecoense na manhã de domingo, na Arena Condá.

Solução

“A gente tem que buscar solução. A gente precisa de um atacante de referência, aquele pivô, número 9. A gente perde e tem que buscar no mercado. Enquanto isso, tenho que buscar soluções dentro do elenco”. Eduardo da Silva – que não joga desde o empate com o Fluminense, no início de junho, pela quinta rodada – ficou no banco de reservas. O treinador falou sobre os planos para o camisa 22: “Hoje, a intenção era colocá-lo. Mas, com a lesão do (Douglas) Coutinho, a gente mexeu um pouco nos planos. O Ederson já estava cansado, a gente ia colocar ele (Eduardo da Silva) um pouquinho. É opção, a gente tem trabalhado, ele tem trabalhado bastante. A gente busca essas peças que respondam bem e possam nos ajudar na sequência”. O próximo compromisso do Atlético-PR é contra o Cruzeiro, na Arena da Baixada. O jogo, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, está marcado para 21h45 (horário de Brasília) de quarta-feira.

Antecessor

Às 12h30 desta segunda-feira, Dorival Júnior será apresentado como técnico do São Paulo. E herdará apenas 60,7% do grupo de 28 jogadores que Rogério Ceni, seu antecessor, levou para disputar a Florida Cup, durante a pré-temporada, em janeiro. Expondo a reformulação que o elenco passou durante o ano. Do grupo que foi para os Estados Unidos, permanecem apenas os goleiros Denis, Renan Ribeiro e Sidão, os laterais Buffarini, Bruno e Júnior Tavares, os zagueiros Rodrigo Caio, Lugano e Douglas, os volantes Wesley e Araruna, os meias Cueva, Cícero, Lucas Fernandes e Shaylon e os atacantes Gilberto e Wellington Nem. E Dorival deve ser informado que pode perder outros dois desses que ficaram. A diretoria apenas aguarda que o Zenit, da Rússia, confirme o aviso de que fará uma oferta para cobrir a multa rescisória de 18 milhões de euros (R$ 67,5 milhões) e levar Rodrigo Caio. A expectativa quase tirou o zagueiro do clássico desse domingo, diante do Santos. Quem nem viajou com a delegação para a derrota na Vila Belmiro foi Cueva. Embora o interino Pintado assuma a responsabilidade de não levá-lo por opção técnica, a diretoria aguarda proposta da Turquia, prometida por um empresário, e profissionais do clube já o tratam como jogador liberado.

Aumento

O camisa 10 piorou após ganhar aumento e renovar em março, até 2021, e o Tricolor espera receber 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões). As mudanças que incomodaram Rogério Ceni, demitido há uma semana, foram constantes em 2017. No primeiro semestre, o clube vendeu o atacante David Neres, para o Ajax, da Holanda, e o zagueiro Lyanco, ao Torino, da Itália. No mês passado, o volante João Schmidt saiu de graça para Atalanta, da Itália, e foram negociados o zagueiro Maicon com o Galatasaray, da Turquia, e o volante Thiago Mendes e o atacante Luiz Araújo, ambos para o Lille, da França.

Emprestado

Daquele grupo que foi à Flórida, além do zagueiro Maicon, dos volantes Thiago Mendes e João Schmidt e do atacante Luiz Araújo, o goleiro Thiago Couto está no time sub-20, o lateral Foguete foi emprestado ao Vila Nova, o zagueiro Lucão segue afastado após dizer que queria sair, o zagueiro Breno e o volante Wellington rumaram ao Vasco, o atacante Neilton saiu para o Vitória e o centroavante Chavez foi devolvido ao Boca Juniors. Por outro lado, a diretoria traz reforços. O atacante Lucas Pratto, por exemplo, chegou do Atlético-MG após a pré-temporada. Outras contratações ao longo do ano foram o zagueiro Arboleda, o lateral-esquerdo Edimar, o volante Petros, os meias Thomaz e Jonatan Gomez e os atacantes Marcinho, Morato (machucou-se após um jogo e não atua mais neste ano), Denilson e Maicosuel. E o clube ainda acerta trâmites burocráticos para anunciar o volante Matheus Jesus e o zagueiro Aderlan.

Seguranças

A Polícia Militar do Rio de Janeiro emitiu uma nota neste domingo para esclarecer sua atuação no clássico entre Vasco e Flamengo, em São Januário, que terminou com grande confusão e uma pessoa morta do lado de fora do estádio. Diferente do que disse Eurico Miranda, presidente cruz-maltino, a PM conta que não é sua responsabilidade a revista na entrada do estádio e sim dos seguranças do clube. Segundo o comunicado, 420 policiais trabalharam no jogo, sendo 220 dentro do estádio. A PM diz que aguarda apuração da Polícia Civil sobre a morte do torcedor vascaíno na rua Bonfim. Sobre a atuação da Polícia Militar no jogo Vasco x Flamengo de ontem, 09/07, em São Januário, cabe esclarecer os seguintes pontos: As ações da Corporação começaram às 9h, numa ação conjunta com a Secretaria Estadual de Ordem Pública (SEOP) para a repressão do comércio irregular na parte externa ao estádio. O efetivo citado pelo Delegado da partida refere-se apenas ao policiamento interno do estádio. Foram empenhados 220 policiais na parte interna e 200 na parte externa, sem contar os apoios enviados ao final da partida. O Vasco cumpriu o previsto na Portaria do Ministério dos Esportes e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para realização da partida em São Januário.

Confrontos

A torcida do Flamengo foi escoltada pelo Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE) antes do início da partida e após o final do jogo. Não ocorrendo confrontos entre torcidas rivais na parte externa ou no interior do estádio. A revista para entrada dos torcedores ao estádio é de responsabilidade do clube, que possui funcionários destinados a isso em todos os pontos de acesso. O GEPE supervisiona a revista. A confusão começou ao final da partida, entre as torcidas organizadas do Vasco. Assim que terminou o jogo, os conflitos internos começaram. O Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foi acionado para São Januário. A maior preocupação da Corporação era retirada das pessoas do estádio e o controle do tumulto provocado pelos torcedores.

Atacados

Na parte externa nossos policias foram atacados com o lançamento de garrafas e pedras por torcedores do Vasco, onde foi necessário a intervenção do BPChq, da Cavalaria e do 4ºBPM. Em relação ao tumulto generalizado iniciado na Rua do Bonfim, que acarretou na morte de um torcedor e o ferimento de mais três, a Corporação aguarda perícia e apuração por parte da Polícia Civil. Paralelamente a isso, o Comando da Corporação, através do 4ºBPM instaurou procedimento para apurar as condutas dos policiais. Brigas entre torcedores do Vasco são recorrentes neste Campeonato Brasileiro, principalmente, em São Januário. Esse fato já foi relatado nas súmulas e, até o momento, o clube não foi punido (tendo sido absolvido em audiência semana passada).

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com